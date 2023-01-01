釋淨土群疑論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨土群疑論卷第六

西都千福寺大德懷感撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西都千福寺大德懷感撰

問曰。為一切眾生求生淨土悉得生耶。為亦有不得生耶。若悉得生眾生界無窮。何因極樂國土有終盡日。阿彌陀佛有涅槃時。又花聚菩薩及山海慧菩薩不應發願。若有一眾生生阿彌陀佛國未盡。若我先生者我終不取正覺。亦不得言眾生生盡我最後生也。若有不令生者。何因五逆十惡誹謗正法罪之極重而得往生。何有罪人更過此者不得生也。又經言亦令一切眾生得生淨土。不得生者。應非眾生。又大悲世尊慈心普遍。何因獨隔一數。而不令其生耶。無限大悲有不平等過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。為一切眾生求生淨土悉得生耶。為亦有不得生耶。若悉得生眾生界無窮。何因極樂國土有終盡日。阿彌陀佛有涅槃時。又花聚菩薩及山海慧菩薩不應發願。若有一眾生生阿彌陀佛國未盡。若我先生者我終不取正覺。亦不得言眾生生盡我最後生也。若有不令生者。何因五逆十惡誹謗正法罪之極重而得往生。何有罪人更過此者不得生也。又經言亦令一切眾生得生淨土。不得生者。應非眾生。又大悲世尊慈心普遍。何因獨隔一數。而不令其生耶。無限大悲有不平等過也。

釋曰。此有二釋。一釋。一切眾生悉令得生。以佛大悲心無限量。等起慈心咸與利益。弘誓大願不簡怨親。故一切有情無不生也。若爾前所設難復云何通。答。雖盡令生而眾生志願種種差別。或不信正法。或樂著小乘。或愛處穢方。或大悲拔苦住茲穢土。拯救含生。或樂往生佗餘佛國修行供養。如是種種異行異心。不可並令俱生極樂。雖並得生無盡生者。譬如一切眾生皆有佛性。雖當成佛未必盡成。如也盡成眾生界盡。此亦如是。前義不妨。且觀一類樂生西方機緣略盡。菩薩發願如來滅度也。二釋。亦有不令生西方者。如經說言。應度者皆已度訖。又言。化緣既盡遷神涅槃。以此准知。約有緣說。不據一切眾生總論。雖佛廣大心盡眾生界。然其受化唯度有緣。故往生有終盡之機。如來有滅度之日。菩薩致最後往。觀音成補處之位也。故此往生之徒。非遍一切者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有二釋。一釋。一切眾生悉令得生。以佛大悲心無限量。等起慈心咸與利益。弘誓大願不簡怨親。故一切有情無不生也。若爾前所設難復云何通。答。雖盡令生而眾生志願種種差別。或不信正法。或樂著小乘。或愛處穢方。或大悲拔苦住茲穢土。拯救含生。或樂往生佗餘佛國修行供養。如是種種異行異心。不可並令俱生極樂。雖並得生無盡生者。譬如一切眾生皆有佛性。雖當成佛未必盡成。如也盡成眾生界盡。此亦如是。前義不妨。且觀一類樂生西方機緣略盡。菩薩發願如來滅度也。二釋。亦有不令生西方者。如經說言。應度者皆已度訖。又言。化緣既盡遷神涅槃。以此准知。約有緣說。不據一切眾生總論。雖佛廣大心盡眾生界。然其受化唯度有緣。故往生有終盡之機。如來有滅度之日。菩薩致最後往。觀音成補處之位也。故此往生之徒。非遍一切者也。

問曰。既言淨土無女人。如何鼓音聲王陀羅尼經。說阿彌陀佛其國號曰清泰。聖王所住其城縱廣十千由旬。於中充滿剎利之種。父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰攬光。神足精勤名曰大化。魔王名曰無勝。提婆達多名曰寂意。若無女人如何有母耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。既言淨土無女人。如何鼓音聲王陀羅尼經。說阿彌陀佛其國號曰清泰。聖王所住其城縱廣十千由旬。於中充滿剎利之種。父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰攬光。神足精勤名曰大化。魔王名曰無勝。提婆達多名曰寂意。若無女人如何有母耶。

釋曰。今為三釋。一釋云。佛有受用身變化身。觀經說者。是受用身。鼓音聲王經說者。是變化身也。又受用身中化分段生死諸位菩薩。現胎生身有父母等。化變易位現化生身便無父母。二釋云。此父母城邑等並是諸功德法。如維摩經說。智度菩薩母。方便以為父等。亦以諸功德作種種人名。說種種法。如文殊師利於覺城東遇善財童子。此覺城東還是功德名也。此亦如是。以諸功德為父母等名也。言國清泰者。此顯如來最清淨法界也。性淨曰清。體寬稱泰。萬德依止故言國也。其城縱廣十千由旬者。此顯如來大圓鏡智也。其智具含十智。能有十力。因十度成故名十千由旬也。於中充滿剎利種者。剎利種王種也。鏡智之中有於法王恒沙功德諸法種子。故言充滿剎利種也。父名月上者。此金剛三昧也。夫月以破闇為能。三昧除惑為用也。轉輪聖王者。夫金輪王尊諸粟散。金剛喻定勝餘三昧也。殊勝妙顏者。夫一身之中顏面第一。六度之內般若稱尊。般若殊勝為大師之母也。子名月明者。佛喻於日。光明第一菩薩功德名之曰子。次稱月明也。奉事弟子名無垢稱者。此顯如來平等性智。常觀鏡智名為奉事。不與惑俱號無垢稱。智慧弟子名攬光者。此顯如來妙觀察智。一切諸法無不明了。故曰攬光。神足弟子名大化者。此顯如來成所作智。起身語意種種變現。故名神足。此三智也居鏡智之後名弟。從鏡智而生曰子也。魔王名無勝者。此顯如來大悲功德也。佛以大悲憐愍含識。常在生死拔苦有情。魔樂生死。故曰魔王。此大悲超二乘之悲上。故名無勝也。提婆達多名曰寂意者。煩惱喧動惱亂行人喻於調達。如來觀諸煩惱即是涅槃。故提婆達多名為寂也。此乃約諸功德。以立父母等名。非是淨土之中阿彌陀佛別有胎生父母也。三釋云。如悲華經等說。諸佛成道於淨穢土。所現成道種種不同。或有菩薩。於彼國生修菩薩行。即於彼國成等正覺。世界不變。名號與劫亦無有異。或有菩薩。於彼國土生。即於彼國成等正覺。世界不變。名號與劫更別立稱。或有菩薩。於彼國生修菩薩行。即於彼國成等正覺。當成佛時世界即變勝前世界。名號與劫悉皆改轉。如觀音授記經中具說。或有菩薩。於此世界生已。往他世界成等正覺。具如悲華經說。此並菩薩因中發願不同。故有如是差別。又如諸經中。或有菩薩。童子出家成等正覺。或有菩薩。納妻生子。棄捨五欲成等正覺。或有此世界生於中成道。有他世界生他世界成道。如法華經說。如龍女。於此娑婆世界畜生道生。後往南方無垢世界。捨彼女身即成男子。成等正覺。又花光如來是於胎生。於淨土中成等正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。今為三釋。一釋云。佛有受用身變化身。觀經說者。是受用身。鼓音聲王經說者。是變化身也。又受用身中化分段生死諸位菩薩。現胎生身有父母等。化變易位現化生身便無父母。二釋云。此父母城邑等並是諸功德法。如維摩經說。智度菩薩母。方便以為父等。亦以諸功德作種種人名。說種種法。如文殊師利於覺城東遇善財童子。此覺城東還是功德名也。此亦如是。以諸功德為父母等名也。言國清泰者。此顯如來最清淨法界也。性淨曰清。體寬稱泰。萬德依止故言國也。其城縱廣十千由旬者。此顯如來大圓鏡智也。其智具含十智。能有十力。因十度成故名十千由旬也。於中充滿剎利種者。剎利種王種也。鏡智之中有於法王恒沙功德諸法種子。故言充滿剎利種也。父名月上者。此金剛三昧也。夫月以破闇為能。三昧除惑為用也。轉輪聖王者。夫金輪王尊諸粟散。金剛喻定勝餘三昧也。殊勝妙顏者。夫一身之中顏面第一。六度之內般若稱尊。般若殊勝為大師之母也。子名月明者。佛喻於日。光明第一菩薩功德名之曰子。次稱月明也。奉事弟子名無垢稱者。此顯如來平等性智。常觀鏡智名為奉事。不與惑俱號無垢稱。智慧弟子名攬光者。此顯如來妙觀察智。一切諸法無不明了。故曰攬光。神足弟子名大化者。此顯如來成所作智。起身語意種種變現。故名神足。此三智也居鏡智之後名弟。從鏡智而生曰子也。魔王名無勝者。此顯如來大悲功德也。佛以大悲憐愍含識。常在生死拔苦有情。魔樂生死。故曰魔王。此大悲超二乘之悲上。故名無勝也。提婆達多名曰寂意者。煩惱喧動惱亂行人喻於調達。如來觀諸煩惱即是涅槃。故提婆達多名為寂也。此乃約諸功德。以立父母等名。非是淨土之中阿彌陀佛別有胎生父母也。三釋云。如悲華經等說。諸佛成道於淨穢土。所現成道種種不同。或有菩薩。於彼國生修菩薩行。即於彼國成等正覺。世界不變。名號與劫亦無有異。或有菩薩。於彼國土生。即於彼國成等正覺。世界不變。名號與劫更別立稱。或有菩薩。於彼國生修菩薩行。即於彼國成等正覺。當成佛時世界即變勝前世界。名號與劫悉皆改轉。如觀音授記經中具說。或有菩薩。於此世界生已。往他世界成等正覺。具如悲華經說。此並菩薩因中發願不同。故有如是差別。又如諸經中。或有菩薩。童子出家成等正覺。或有菩薩。納妻生子。棄捨五欲成等正覺。或有此世界生於中成道。有他世界生他世界成道。如法華經說。如龍女。於此娑婆世界畜生道生。後往南方無垢世界。捨彼女身即成男子。成等正覺。又花光如來是於胎生。於淨土中成等正

覺。故經言。佛為王子時棄國捨世榮。於最末後身出家成佛道。以此准知。花光佛於他世界受於胎生。於淨土中成等正覺。若非胎生。寧為王子。棄國捨世榮也。今阿彌陀佛亦爾。於清泰國受彼胎生。於極樂國成等正覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺。故經言。佛為王子時棄國捨世榮。於最末後身出家成佛道。以此准知。花光佛於他世界受於胎生。於淨土中成等正覺。若非胎生。寧為王子。棄國捨世榮也。今阿彌陀佛亦爾。於清泰國受彼胎生。於極樂國成等正覺也。

問曰。如舍利弗大目連等。所得五通不越三千大千世界。如何生彼凡夫。即能下至見聞神通等。超過百千萬億諸佛世界。以此准知。往生淨土者。皆是大根大行菩薩往生。非是凡夫所能生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如舍利弗大目連等。所得五通不越三千大千世界。如何生彼凡夫。即能下至見聞神通等。超過百千萬億諸佛世界。以此准知。往生淨土者。皆是大根大行菩薩往生。非是凡夫所能生也。

釋曰。此義不定。不可以穢土聖人所得五通勝於淨土凡夫類也。只如北欝單越定報千年。何妨非想非非想天壽命八萬劫得有中夭之者。豈以天業報長。不許有中夭之壽。淨土亦爾。雖是凡夫。以受生業勝。或淨土報強乘佛本願。或託聖威靈。或資生緣好。或獲大乘妙定。緣此得通。勝此方聖。何所怪也。又五趣中陰將求受生。所得業通超二乘修得神通。何妨淨土眾生得通勝於此聖也。故經說言。聲聞獨覺無漏善根。不如初心始業菩薩有漏善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此義不定。不可以穢土聖人所得五通勝於淨土凡夫類也。只如北欝單越定報千年。何妨非想非非想天壽命八萬劫得有中夭之者。豈以天業報長。不許有中夭之壽。淨土亦爾。雖是凡夫。以受生業勝。或淨土報強乘佛本願。或託聖威靈。或資生緣好。或獲大乘妙定。緣此得通。勝此方聖。何所怪也。又五趣中陰將求受生。所得業通超二乘修得神通。何妨淨土眾生得通勝於此聖也。故經說言。聲聞獨覺無漏善根。不如初心始業菩薩有漏善根。

問曰。未知往生西方眾生。為是分段生死。為是變易生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。未知往生西方眾生。為是分段生死。為是變易生死。

釋曰。彼土菩薩八地已上一向是於變易生死。七地已還初果已上。或是分段。或是變易。直往三賢及十信等。皆唯分段。然壽命無量無邊阿僧祇劫。三十二相。真金色身虛無之身無極之體。五通自在微妙難思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。彼土菩薩八地已上一向是於變易生死。七地已還初果已上。或是分段。或是變易。直往三賢及十信等。皆唯分段。然壽命無量無邊阿僧祇劫。三十二相。真金色身虛無之身無極之體。五通自在微妙難思也。

問曰。淨土之中既言無苦。未知三苦八苦之中。無何苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。淨土之中既言無苦。未知三苦八苦之中。無何苦也。

釋曰。若依小乘婆娑等說。佛身猶有三苦具足。八苦之中猶有五苦。謂生苦．老苦．病苦．死苦．五取蘊苦。唯無三苦。謂愛別離苦．怨憎會苦．求不得苦。以如來身十五界是有漏。謂五根．五塵．五識。三界通有漏及無漏。謂意界．法界．意識界。以是有漏身故。有生等五苦。然斷貪瞋癡等諸煩惱結。無三苦也。以愛別離苦是愛結。怨憎會苦是恚結。求不得苦是貪結。佛雖愍諸釋種為瑠璃王所誅。而非愛別離苦。調達出血。栴遮繫盂。火坑毒飯眾怨來集。非怨憎會苦也。聚落乞食空鉢而歸。遇飢饉世乞求不得。雖屬此事。非求不得苦也。大乘之中。以佛世尊五蘊十二處十八界皆是無漏故。涅槃經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。又言。捨無常色獲得常色。受想行識亦復如是。維摩經言。佛身無漏。諸漏已盡。如是等諸大乘經減言。佛身唯是無漏。三苦八苦唯是有漏。故諸佛身無諸苦也。十地已還凡夫已上有二釋。一釋云。三苦之中有行苦壞苦。八苦之中有一苦。謂五取蘊苦。以十地已還由受有漏變易分段諸報身故。又於行苦。有漏遷流是行苦也。諸有漏樂生時樂。住時樂壞時苦。故有壞苦也。彼無逼迫身心憂苦。唯無苦苦也。初受彼身。雖名為生。非眾苦所依。又無胎藏逼迫。無生苦。命極長遠無量無邊阿僧祇劫。縱令凡夫還入變易生死。究竟成佛無死苦。捨彼命願生穢土。救苦眾生。雖死非苦也。以心忻樂願捨報修慈悲故。此五蘊報從惑所生體是有漏。即五取蘊苦也。淨佛國土四大安穩無病苦。形無衰損。無老苦。勝友恒集無愛別離苦。惡人不生。無怨憎會苦。資緣無乏。無求不得苦。二釋云。極樂世界八苦同前。三苦之中唯有行苦。由受分段變易報故。雖有樂受以唯清淨。常恒相續無有間斷。究竟永證寂滅之樂。雖有少息而不生苦。非壞苦也。故彼淨土言無苦也。無苦苦壞苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。若依小乘婆娑等說。佛身猶有三苦具足。八苦之中猶有五苦。謂生苦．老苦．病苦．死苦．五取蘊苦。唯無三苦。謂愛別離苦．怨憎會苦．求不得苦。以如來身十五界是有漏。謂五根．五塵．五識。三界通有漏及無漏。謂意界．法界．意識界。以是有漏身故。有生等五苦。然斷貪瞋癡等諸煩惱結。無三苦也。以愛別離苦是愛結。怨憎會苦是恚結。求不得苦是貪結。佛雖愍諸釋種為瑠璃王所誅。而非愛別離苦。調達出血。栴遮繫盂。火坑毒飯眾怨來集。非怨憎會苦也。聚落乞食空鉢而歸。遇飢饉世乞求不得。雖屬此事。非求不得苦也。大乘之中。以佛世尊五蘊十二處十八界皆是無漏故。涅槃經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。又言。捨無常色獲得常色。受想行識亦復如是。維摩經言。佛身無漏。諸漏已盡。如是等諸大乘經減言。佛身唯是無漏。三苦八苦唯是有漏。故諸佛身無諸苦也。十地已還凡夫已上有二釋。一釋云。三苦之中有行苦壞苦。八苦之中有一苦。謂五取蘊苦。以十地已還由受有漏變易分段諸報身故。又於行苦。有漏遷流是行苦也。諸有漏樂生時樂。住時樂壞時苦。故有壞苦也。彼無逼迫身心憂苦。唯無苦苦也。初受彼身。雖名為生。非眾苦所依。又無胎藏逼迫。無生苦。命極長遠無量無邊阿僧祇劫。縱令凡夫還入變易生死。究竟成佛無死苦。捨彼命願生穢土。救苦眾生。雖死非苦也。以心忻樂願捨報修慈悲故。此五蘊報從惑所生體是有漏。即五取蘊苦也。淨佛國土四大安穩無病苦。形無衰損。無老苦。勝友恒集無愛別離苦。惡人不生。無怨憎會苦。資緣無乏。無求不得苦。二釋云。極樂世界八苦同前。三苦之中唯有行苦。由受分段變易報故。雖有樂受以唯清淨。常恒相續無有間斷。究竟永證寂滅之樂。雖有少息而不生苦。非壞苦也。故彼淨土言無苦也。無苦苦壞苦也。

問曰。既彼淨土雖無苦苦等。而猶有彼行苦等。如何得名為極樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。既彼淨土雖無苦苦等。而猶有彼行苦等。如何得名為極樂也。

釋曰。三苦之中唯有一苦。八苦之內亦唯有一苦。既三中無二。八中闕七。唯雖有餘一不名有苦。如涅槃經言。如河少水亦名無水。如食少鹽亦名無鹽。又如毘曇言。大海一渧須彌一塵。不可說言有山海也。今此亦爾。縱有少苦。不妨得名為極樂也。又逼迫不安。在身在心名為憂苦。彼土俱無名為極樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。三苦之中唯有一苦。八苦之內亦唯有一苦。既三中無二。八中闕七。唯雖有餘一不名有苦。如涅槃經言。如河少水亦名無水。如食少鹽亦名無鹽。又如毘曇言。大海一渧須彌一塵。不可說言有山海也。今此亦爾。縱有少苦。不妨得名為極樂也。又逼迫不安。在身在心名為憂苦。彼土俱無名為極樂也。

問曰。觀經言。分身化阿彌陀佛化觀世音大勢至。集極樂世界度苦眾生。彼土既云極樂。即應無苦眾生。何因乃言集極樂國度苦眾生耶。釋曰。今言度苦眾生者。為度自土苦眾生。為度他土苦眾生耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。觀經言。分身化阿彌陀佛化觀世音大勢至。集極樂世界度苦眾生。彼土既云極樂。即應無苦眾生。何因乃言集極樂國度苦眾生耶。釋曰。今言度苦眾生者。為度自土苦眾生。為度他土苦眾生耶。

答。通度自他土苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。通度自他土苦眾生。

問曰。自土既無苦眾生。云何度自土苦眾生。他土雖有苦眾生。應須往彼度苦。何因乃集極樂。遠度他方苦耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。自土既無苦眾生。云何度自土苦眾生。他土雖有苦眾生。應須往彼度苦。何因乃集極樂。遠度他方苦耶。

答。自國眾生雖無苦。然有二種生死分段變易有漏有為行苦之苦。如來同集為說妙法。令速出離二種生死成就法身。故名度苦。他國眾生或宜身往親自救拔。故分身佛遍滿十方。如此土眾生淨土業成臨命終化佛來迎往彼。或宜歸還遠為利益。故集本國遙拯沈淪。或言度苦眾生。化佛集自土中化諸菩薩。令興大悲心。捨自土樂。遣生他方行大悲行教化十方有緣眾生。故言集極樂國度苦眾生。如經論言。八地菩薩由多寂證真如理。不肯出定教化眾生。諸佛摩頂。勸令出定教化眾生。即其義也。故維摩經言。此土菩薩於諸眾生大悲堅固。又言。是人乃能捨清淨土。而來樂此多怨害處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。自國眾生雖無苦。然有二種生死分段變易有漏有為行苦之苦。如來同集為說妙法。令速出離二種生死成就法身。故名度苦。他國眾生或宜身往親自救拔。故分身佛遍滿十方。如此土眾生淨土業成臨命終化佛來迎往彼。或宜歸還遠為利益。故集本國遙拯沈淪。或言度苦眾生。化佛集自土中化諸菩薩。令興大悲心。捨自土樂。遣生他方行大悲行教化十方有緣眾生。故言集極樂國度苦眾生。如經論言。八地菩薩由多寂證真如理。不肯出定教化眾生。諸佛摩頂。勸令出定教化眾生。即其義也。故維摩經言。此土菩薩於諸眾生大悲堅固。又言。是人乃能捨清淨土。而來樂此多怨害處。

問曰。阿彌陀經言。其國眾生無有眾苦。但受諸樂。未知八識之中幾有識種。而與樂受相應乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。阿彌陀經言。其國眾生無有眾苦。但受諸樂。未知八識之中幾有識種。而與樂受相應乎。

釋曰。八識之中。七八兩識一類相續。緣境微細難可了知。縱處阿鼻地獄極苦之處。縱生三禪極樂之處。而此兩識唯與捨受相應。乃至佛果大圓鏡智平等性智相應淨識。亦唯恒與捨受相應。以此准知。極樂世界此七八識恒與捨受相應也。餘六轉識與三受相應。謂喜樂捨。在意與喜樂受相應。在五識與樂受相應。捨受通與一切相應。以稱讚淨土經言無有一切身心憂苦。唯有無量清淨喜樂。是故名為極樂世界。以此准知。淨土六識之中但無憂苦無妨有捨。以諸喜樂心後。至歇減位多皆與彼捨受相應。又彼捨受體非逼迫。善業所感。故得與彼捨受相應。又彼眾生起未至定及與中間禪第四靜慮已上諸定。如何不許與捨受相應。以此准知。雖名極樂亦得與其捨受相應也。若謂不然。彼亦不得與喜相應。以彼土名極樂界故。雖土名極樂而得與喜相應。何妨名極樂亦與捨受相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。八識之中。七八兩識一類相續。緣境微細難可了知。縱處阿鼻地獄極苦之處。縱生三禪極樂之處。而此兩識唯與捨受相應。乃至佛果大圓鏡智平等性智相應淨識。亦唯恒與捨受相應。以此准知。極樂世界此七八識恒與捨受相應也。餘六轉識與三受相應。謂喜樂捨。在意與喜樂受相應。在五識與樂受相應。捨受通與一切相應。以稱讚淨土經言無有一切身心憂苦。唯有無量清淨喜樂。是故名為極樂世界。以此准知。淨土六識之中但無憂苦無妨有捨。以諸喜樂心後。至歇減位多皆與彼捨受相應。又彼捨受體非逼迫。善業所感。故得與彼捨受相應。又彼眾生起未至定及與中間禪第四靜慮已上諸定。如何不許與捨受相應。以此准知。雖名極樂亦得與其捨受相應也。若謂不然。彼亦不得與喜相應。以彼土名極樂界故。雖土名極樂而得與喜相應。何妨名極樂亦與捨受相應也。

問曰。分段生死大智度論文等。言受蟲身肉身。大品經言。阿鞞跋致菩薩身中無八萬戶蟲。彼既有分段生死。故須有蟲身也。若有者。阿彌陀經言彼佛國土無三惡趣。復云何有八萬戶蟲。進退相違。如何解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。分段生死大智度論文等。言受蟲身肉身。大品經言。阿鞞跋致菩薩身中無八萬戶蟲。彼既有分段生死。故須有蟲身也。若有者。阿彌陀經言彼佛國土無三惡趣。復云何有八萬戶蟲。進退相違。如何解釋。

釋曰。淨土眾生雖受分段。而無有彼八萬戶蟲。大智度論及大品經。說是蟲身據穢土說。且就穢土。色界諸天雖是凡夫。身中尚無八萬戶蟲。及三災起壞劫時末先壞三惡趣。爾時人中所受。於身猶自無有八萬戶蟲。以三惡趣先已壞盡。何況淨土清淨妙色身。雖是分段。而無有是諸蟲身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。淨土眾生雖受分段。而無有彼八萬戶蟲。大智度論及大品經。說是蟲身據穢土說。且就穢土。色界諸天雖是凡夫。身中尚無八萬戶蟲。及三災起壞劫時末先壞三惡趣。爾時人中所受。於身猶自無有八萬戶蟲。以三惡趣先已壞盡。何況淨土清淨妙色身。雖是分段。而無有是諸蟲身也。

問曰。何故稱讚淨土經說。西方去此世界過百千俱胝那庾多佛土。此即四遠之中。是於處遠。觀經乃言阿彌陀佛去此不遠。二文相違。請辨其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何故稱讚淨土經說。西方去此世界過百千俱胝那庾多佛土。此即四遠之中。是於處遠。觀經乃言阿彌陀佛去此不遠。二文相違。請辨其義。

釋曰。案極樂之邦去此世界百千俱胝那庾多佛土。誠為處遠。今言不遠。自有別義聊陳十釋以會斯文。一佛力不遠。二方便不遠。三應現不遠。四自心不遠。五守護不遠。六有緣不遠。七本願不遠。八來迎不遠。九往生不遠。十不放逸不遠。一佛力者。經言。以佛力故當得見彼。二方便者。經言。有異方便令汝得見。三應現者。經言。阿彌陀佛住立空中。四自心者。經言。是心作佛是心是佛。五守護者。經言。常來至彼行人之所。六有緣者。經言。有緣眾生皆悉得見。七本願者。經言。宿願力故。有憶想者必得成就。八來迎者。經言。與諸化佛來迎行人。九往生者。經言。如彈指頃即生彼國。十不放逸者。如涅槃經第三十卷云。夫放逸者。雖得近佛及佛弟子。猶名為遠。今但能專心不行放逸。即名近佛。不名遠也。以具斯十義名不遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。案極樂之邦去此世界百千俱胝那庾多佛土。誠為處遠。今言不遠。自有別義聊陳十釋以會斯文。一佛力不遠。二方便不遠。三應現不遠。四自心不遠。五守護不遠。六有緣不遠。七本願不遠。八來迎不遠。九往生不遠。十不放逸不遠。一佛力者。經言。以佛力故當得見彼。二方便者。經言。有異方便令汝得見。三應現者。經言。阿彌陀佛住立空中。四自心者。經言。是心作佛是心是佛。五守護者。經言。常來至彼行人之所。六有緣者。經言。有緣眾生皆悉得見。七本願者。經言。宿願力故。有憶想者必得成就。八來迎者。經言。與諸化佛來迎行人。九往生者。經言。如彈指頃即生彼國。十不放逸者。如涅槃經第三十卷云。夫放逸者。雖得近佛及佛弟子。猶名為遠。今但能專心不行放逸。即名近佛。不名遠也。以具斯十義名不遠也。

問曰。觀經言。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。云何是心即能作佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。觀經言。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。云何是心即能作佛也。

釋曰。案唯識之理。心外無別法。萬法萬相皆是自心。故起信論言。心生諸法生。心滅諸法滅。維摩經言。隨其心淨即佛土淨。又言。心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。故知萬法皆心變現。當用此心觀彼佛時。阿彌陀佛為本性相。眾生觀心緣彼如來。不能心外見佛真相。當觀心變作影像相。是影像相名曰相分。能觀之心是於見分。見相兩分皆不離於自證分。見分之力能現相分。故名是心作佛也。此相分即是自證分心。無別有體。故名是心是佛。欲觀如來一切功德。皆用自心所變影像。故名諸佛正遍知海從心想生也。或由心想修種種行。為萬德因名正遍知海從心想生。故賢護經第二初言。菩薩亦爾。一心善思見諸如來。見已即住。住已問義。解釋歡喜即能思惟。今此佛者從何所來。而我是身復從何出。觀彼如來竟無來處及以去處。我身亦爾。本無出處。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界唯心。是心有佛。何以故。隨彼心念還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。華嚴亦言。心如工畫師。畫種種五陰。一切世間中無法而不造。如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生此三無差別。心有垢位名曰眾生。心純淨時名曰為佛。即其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。案唯識之理。心外無別法。萬法萬相皆是自心。故起信論言。心生諸法生。心滅諸法滅。維摩經言。隨其心淨即佛土淨。又言。心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。故知萬法皆心變現。當用此心觀彼佛時。阿彌陀佛為本性相。眾生觀心緣彼如來。不能心外見佛真相。當觀心變作影像相。是影像相名曰相分。能觀之心是於見分。見相兩分皆不離於自證分。見分之力能現相分。故名是心作佛也。此相分即是自證分心。無別有體。故名是心是佛。欲觀如來一切功德。皆用自心所變影像。故名諸佛正遍知海從心想生也。或由心想修種種行。為萬德因名正遍知海從心想生。故賢護經第二初言。菩薩亦爾。一心善思見諸如來。見已即住。住已問義。解釋歡喜即能思惟。今此佛者從何所來。而我是身復從何出。觀彼如來竟無來處及以去處。我身亦爾。本無出處。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界唯心。是心有佛。何以故。隨彼心念還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。華嚴亦言。心如工畫師。畫種種五陰。一切世間中無法而不造。如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生此三無差別。心有垢位名曰眾生。心純淨時名曰為佛。即其義也。

問曰。觀經言。若見眉間白毫者。八萬四千相自然當見。云何得見無見頂相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。觀經言。若見眉間白毫者。八萬四千相自然當見。云何得見無見頂相。

釋曰。有釋者言。此無見頂相既名無見頂。實不可見。然言見八萬四千相者。此實除無見頂相。但見餘八萬三千九百九十九相。以少從多。總名為見。其實不見斯一相也。不爾名義遂即相違。如須彌被焚唯一塵在。大海將竭唯一渧在。不可說言有山海在。此亦如是總觀諸相。皆悉周遍。唯此一相不可觀見。不可說言不觀諸相。有釋言。此相雖復不同諸相。多分不見。名無見頂相。佛威神力加被眾生。於觀行中還復得見。然他受用身變化身等。從首至足皆為物現。令得瞻仰利益有情。他既不見。即無利益。何得名為他受用身。即應此之一相非他受用。為顯此相殊勝第一令物尊重。多不得見故。名無見頂相。復為眾生現斯眾相。令他受用尊重修者。何妨得見。如釋迦佛為剃除髮上令見頂。彼佛亦然。不可執文以取其義。即令一切眾生觀見此相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有釋者言。此無見頂相既名無見頂。實不可見。然言見八萬四千相者。此實除無見頂相。但見餘八萬三千九百九十九相。以少從多。總名為見。其實不見斯一相也。不爾名義遂即相違。如須彌被焚唯一塵在。大海將竭唯一渧在。不可說言有山海在。此亦如是總觀諸相。皆悉周遍。唯此一相不可觀見。不可說言不觀諸相。有釋言。此相雖復不同諸相。多分不見。名無見頂相。佛威神力加被眾生。於觀行中還復得見。然他受用身變化身等。從首至足皆為物現。令得瞻仰利益有情。他既不見。即無利益。何得名為他受用身。即應此之一相非他受用。為顯此相殊勝第一令物尊重。多不得見故。名無見頂相。復為眾生現斯眾相。令他受用尊重修者。何妨得見。如釋迦佛為剃除髮上令見頂。彼佛亦然。不可執文以取其義。即令一切眾生觀見此相。

問曰。如觀經第九觀中。本欲觀阿彌陀佛身相光明。計作觀成。只合觀見阿彌陀佛。何因見阿彌陀佛。乃更得見十方諸佛耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如觀經第九觀中。本欲觀阿彌陀佛身相光明。計作觀成。只合觀見阿彌陀佛。何因見阿彌陀佛。乃更得見十方諸佛耶。

釋曰。此有三義。得見十方諸佛。一由諸佛功德悉皆同等。皆有自利利他化益平等。故觀一佛即見十方諸佛。故文殊般若說一行三昧云。能於一佛念念相續。即是念中能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。不思議佛法等無分別。皆乘一如成最正覺。悉具無量功德辯才。二釋。以見一佛得念佛三昧除障滅罪故。能通見十方佛也。三釋。阿彌陀佛光明遍照十方世界。因光得見十方佛也。般舟三昧經說。跋陀和菩薩請釋迦牟尼佛言。未來眾生云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。以此佛特與娑婆眾生有緣。先於此佛專心稱念。三昧易成。除障滅罪。光明遍照見十方佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有三義。得見十方諸佛。一由諸佛功德悉皆同等。皆有自利利他化益平等。故觀一佛即見十方諸佛。故文殊般若說一行三昧云。能於一佛念念相續。即是念中能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。不思議佛法等無分別。皆乘一如成最正覺。悉具無量功德辯才。二釋。以見一佛得念佛三昧除障滅罪故。能通見十方佛也。三釋。阿彌陀佛光明遍照十方世界。因光得見十方佛也。般舟三昧經說。跋陀和菩薩請釋迦牟尼佛言。未來眾生云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。以此佛特與娑婆眾生有緣。先於此佛專心稱念。三昧易成。除障滅罪。光明遍照見十方佛也。

問曰。觀經言。作此觀者生諸佛前。何因觀阿彌陀佛願生西方。只應言生阿彌陀佛前。而乃說言生諸佛前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。觀經言。作此觀者生諸佛前。何因觀阿彌陀佛願生西方。只應言生阿彌陀佛前。而乃說言生諸佛前也。

釋曰。此有四釋。一釋言。作此第九真身觀時。非直見阿彌陀佛。亦見十方一切諸佛。是故非直生極樂國。亦得隨願通生諸佛國。故言生諸佛前。二釋云。雖見十方諸佛。然作此觀。本擬往生西方。如何通生諸佛國也。而言諸佛前者。以此觀勝。行者得生西方之時。非直見阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。故言生諸佛前。三釋言。此阿彌陀佛雖是一身。國中化佛其數無量。行者初生之時化佛雲集。皆來摩頂。為其說法。化佛非一。故言生諸佛前。四釋言。阿彌陀佛雖現一身。而此一身多佛同變。相雖是一。其體實多。以多諸佛於一眾生皆悉有緣。並悉共變。阿彌陀佛同在一處。猶如多盞燈光光各別不相障礙似同一光。佛身亦爾。諸一一佛各變一身。雖似一身其實多身。雖生一佛前即名生諸佛前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有四釋。一釋言。作此第九真身觀時。非直見阿彌陀佛。亦見十方一切諸佛。是故非直生極樂國。亦得隨願通生諸佛國。故言生諸佛前。二釋云。雖見十方諸佛。然作此觀。本擬往生西方。如何通生諸佛國也。而言諸佛前者。以此觀勝。行者得生西方之時。非直見阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。故言生諸佛前。三釋言。此阿彌陀佛雖是一身。國中化佛其數無量。行者初生之時化佛雲集。皆來摩頂。為其說法。化佛非一。故言生諸佛前。四釋言。阿彌陀佛雖現一身。而此一身多佛同變。相雖是一。其體實多。以多諸佛於一眾生皆悉有緣。並悉共變。阿彌陀佛同在一處。猶如多盞燈光光各別不相障礙似同一光。佛身亦爾。諸一一佛各變一身。雖似一身其實多身。雖生一佛前即名生諸佛前也。

問曰。法華經言。假使滿世間皆如舍利弗。盡思共度量。不能測佛智。斯即凡夫二乘無能測佛之智。又論文說。地度人度根度諸他心智不得相緣。如何觀經言。若見佛身即見佛心。佛心者慈悲心是。有經言。獼猴獻蜜亦知佛心。又有經言。大目犍連以他心智觀佛心。念阿難為侍者。猶如日出東方照於西壁。前經言不能測佛智。後經說能觀佛心。二經既殊。若為通釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。法華經言。假使滿世間皆如舍利弗。盡思共度量。不能測佛智。斯即凡夫二乘無能測佛之智。又論文說。地度人度根度諸他心智不得相緣。如何觀經言。若見佛身即見佛心。佛心者慈悲心是。有經言。獼猴獻蜜亦知佛心。又有經言。大目犍連以他心智觀佛心。念阿難為侍者。猶如日出東方照於西壁。前經言不能測佛智。後經說能觀佛心。二經既殊。若為通釋也。

釋曰。薩婆多部釋此義言。佛有二種心。一曾得心。二未曾得心。佛若起未曾得心。舍利弗等盡思度量不能得知。若起曾得心。乃至獼猴等亦知佛心。解深密經佛自釋言。佛見分心十地菩薩等所不能知。起相分心一切凡夫悉皆知也。今言亦見佛心者。是見相分心也。經言佛心者大慈悲是也。然佛有緣理內證智心。有緣事外觀眾生心。如緣理內證智心。是自證分心。佛佛相知。十地不測。緣事外觀眾生見分心。亦佛佛相知十地不測。緣理及事外觀眾生相分心。如來加被。乃至獼猴亦知佛心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。薩婆多部釋此義言。佛有二種心。一曾得心。二未曾得心。佛若起未曾得心。舍利弗等盡思度量不能得知。若起曾得心。乃至獼猴等亦知佛心。解深密經佛自釋言。佛見分心十地菩薩等所不能知。起相分心一切凡夫悉皆知也。今言亦見佛心者。是見相分心也。經言佛心者大慈悲是也。然佛有緣理內證智心。有緣事外觀眾生心。如緣理內證智心。是自證分心。佛佛相知。十地不測。緣事外觀眾生見分心。亦佛佛相知十地不測。緣理及事外觀眾生相分心。如來加被。乃至獼猴亦知佛心也。

問曰。九品生人依何位地。以分九品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。九品生人依何位地。以分九品。

釋曰。麁分九品有於二家。細分九品乃有多說。言二家者。一釋。此之九品並是十信菩薩。約住約退。造善造惡。昇降不同分成九品。初三品人是十信不退住本位人。行有淺深。成上三品。中三品人退大乘心發小乘意。退大乘行修小乘業。行有淺深成中三品。下三品人退大乘心起生死心。退大乘行造生死罪。罪有重輕成下三品。二釋言。發大菩提心修行菩薩行。行有淺深成上三品。發小菩提心修行聲聞行。行有淺深成中三品。不發大小二乘心。不修大小二乘行。唯起生死心。唯造生死罪。造罪有重輕。成下三品。此即麁分九品也。細分九品者。且上品三人諸師取捨有多同異。一師言。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩。一師言。上品上生十迴向。上品中生十行。上品下生十住。一師言。上品上生地前三十心。上品中生十住末心。上品下生十信初心。一師云。上品上生十行十迴向。上品中生十住。上品下生十信。一師云。上品上生十住初心。上品中生十信後位。上品下生十信初位。一師云。上品上生取十信及十信前能發三心能修三行。悉名上品上生。上品中生。上品下生。唯取十信已前發菩提心修善凡夫。起行淺深以分二品。所以諸師判此三品高下不同者。以無生法忍經論判位或下或上。仁王般若說。無生法忍在七八九地。諸論之中說。無生法忍在於初地。或在忍位。菩薩本業瓔珞經說。無生法忍在十住位。華嚴經說無生法忍在十信位。占察經說。無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位得無生法忍。分上三品高下不同也。中三品中一師云。中品上生是三果人。中品中生是七方便人。中品下生人是種解脫分善根人。一師云。中品上生忍位人。中品中生頂位人。中品下生𤏙位人。一師云。中品上生𤏙頂忍位人。中品中生前三解脫分善根人。中品下生曾種解脫分善根人。一師云。中三品人並是種解脫分善根人。只由持戒得有淺深及不持戒人但行世善。以分三品。不約位地上下分成三品也。下三品人只由遇緣造罪多少輕重不同。分成下三品。無別位地也。無生忍有六位。一聞慧。在十信前。二生勝解。在十信後。三思慧。在十住後。四修慧。在𤏙後。五證得。在初地。六相續。在八地。此在因中佛果圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。麁分九品有於二家。細分九品乃有多說。言二家者。一釋。此之九品並是十信菩薩。約住約退。造善造惡。昇降不同分成九品。初三品人是十信不退住本位人。行有淺深。成上三品。中三品人退大乘心發小乘意。退大乘行修小乘業。行有淺深成中三品。下三品人退大乘心起生死心。退大乘行造生死罪。罪有重輕成下三品。二釋言。發大菩提心修行菩薩行。行有淺深成上三品。發小菩提心修行聲聞行。行有淺深成中三品。不發大小二乘心。不修大小二乘行。唯起生死心。唯造生死罪。造罪有重輕。成下三品。此即麁分九品也。細分九品者。且上品三人諸師取捨有多同異。一師言。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩。一師言。上品上生十迴向。上品中生十行。上品下生十住。一師言。上品上生地前三十心。上品中生十住末心。上品下生十信初心。一師云。上品上生十行十迴向。上品中生十住。上品下生十信。一師云。上品上生十住初心。上品中生十信後位。上品下生十信初位。一師云。上品上生取十信及十信前能發三心能修三行。悉名上品上生。上品中生。上品下生。唯取十信已前發菩提心修善凡夫。起行淺深以分二品。所以諸師判此三品高下不同者。以無生法忍經論判位或下或上。仁王般若說。無生法忍在七八九地。諸論之中說。無生法忍在於初地。或在忍位。菩薩本業瓔珞經說。無生法忍在十住位。華嚴經說無生法忍在十信位。占察經說。無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位得無生法忍。分上三品高下不同也。中三品中一師云。中品上生是三果人。中品中生是七方便人。中品下生人是種解脫分善根人。一師云。中品上生忍位人。中品中生頂位人。中品下生𤏙位人。一師云。中品上生𤏙頂忍位人。中品中生前三解脫分善根人。中品下生曾種解脫分善根人。一師云。中三品人並是種解脫分善根人。只由持戒得有淺深及不持戒人但行世善。以分三品。不約位地上下分成三品也。下三品人只由遇緣造罪多少輕重不同。分成下三品。無別位地也。無生忍有六位。一聞慧。在十信前。二生勝解。在十信後。三思慧。在十住後。四修慧。在𤏙後。五證得。在初地。六相續。在八地。此在因中佛果圓滿。

問曰。未知往生皆得不退。何故上品中生言。經七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。未知往生皆得不退。何故上品中生言。經七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

釋曰。此上品中生人。十信五心已前人。十信第六心名不退心。生經七日得彼第六不退之心。故名於菩提得不退轉。初往生時即名不退者。此約處不退說。此兩經文各據一義。不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此上品中生人。十信五心已前人。十信第六心名不退心。生經七日得彼第六不退之心。故名於菩提得不退轉。初往生時即名不退者。此約處不退說。此兩經文各據一義。不相違也。

問曰。何因九品往生皆於阿彌陀佛乘其本願。來迎行人生佛國土。唯中品下生不言聖眾來迎。有何意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何因九品往生皆於阿彌陀佛乘其本願。來迎行人生佛國土。唯中品下生不言聖眾來迎。有何意也。

釋曰。准依四十八大誓願。若不來迎不取正覺。又下品三生猶得聖來。准上准下。必應聖迎。然不述者或是翻譯者脫。或是略而不述。有釋。中品三人佛以大慈大悲。臨終之時而來迎接。非是本願故。中品下生者。佛不來迎。非是經文脫也。以四十八弘誓願中說。設我得作佛。十方眾生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨命終時假令不與大眾現其人前者。不取正覺。此願中既言。發菩提心修諸功德。不與大眾現其人前者。不取正覺。此發菩提心言。是發無上大菩提心。此中品等三人猶未發無上菩提心。但是修諸功德願欲生者。雖得往生佛不來迎。不違本願。以不發菩提心。非是當於大誓願也。藥師經中。說八菩薩示其道路令生西方。此即佛不來迎。佛若來迎佛自引去得去西方。何須藥師瑠璃光佛遣八菩薩示其道路也。故知無佛所以佛不來迎者。亦是不違本誓願。以彼人先雖修道。以非專心決定故。不是至心發願欲生彼國故。藥師經言而未定者。若是至心發願。即非不定之人也。又彼經所明之行。當此中品三人。非當本願也。又菩薩處胎經說。眾生作西方業。多分不得生於西方。生於懈慢國中者。此非是專修西方之業至心發願之人。以行業不專發願不至。不當本願。故不來迎。佛若來迎即是西方淨土業成。豈容佛迎而生懈慢國也。為無量壽經說。三輩人皆發無上菩提之心悉得佛迎。縱令不見猶當夢見而得往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。准依四十八大誓願。若不來迎不取正覺。又下品三生猶得聖來。准上准下。必應聖迎。然不述者或是翻譯者脫。或是略而不述。有釋。中品三人佛以大慈大悲。臨終之時而來迎接。非是本願故。中品下生者。佛不來迎。非是經文脫也。以四十八弘誓願中說。設我得作佛。十方眾生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨命終時假令不與大眾現其人前者。不取正覺。此願中既言。發菩提心修諸功德。不與大眾現其人前者。不取正覺。此發菩提心言。是發無上大菩提心。此中品等三人猶未發無上菩提心。但是修諸功德願欲生者。雖得往生佛不來迎。不違本願。以不發菩提心。非是當於大誓願也。藥師經中。說八菩薩示其道路令生西方。此即佛不來迎。佛若來迎佛自引去得去西方。何須藥師瑠璃光佛遣八菩薩示其道路也。故知無佛所以佛不來迎者。亦是不違本誓願。以彼人先雖修道。以非專心決定故。不是至心發願欲生彼國故。藥師經言而未定者。若是至心發願。即非不定之人也。又彼經所明之行。當此中品三人。非當本願也。又菩薩處胎經說。眾生作西方業。多分不得生於西方。生於懈慢國中者。此非是專修西方之業至心發願之人。以行業不專發願不至。不當本願。故不來迎。佛若來迎即是西方淨土業成。豈容佛迎而生懈慢國也。為無量壽經說。三輩人皆發無上菩提之心悉得佛迎。縱令不見猶當夢見而得往生也。

問曰。何故觀經說下品上生。至心稱佛。滅五十億劫生死之罪。下品中生聞佛功德。下品下生稱彼佛名。俱滅八十億劫生死之罪。何為同念一佛。功德不殊。滅彼罪愆少多有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何故觀經說下品上生。至心稱佛。滅五十億劫生死之罪。下品中生聞佛功德。下品下生稱彼佛名。俱滅八十億劫生死之罪。何為同念一佛。功德不殊。滅彼罪愆少多有異也。

釋曰。此有二意。一釋言。一念佛功德齊理應滅罪無別。但以三品罪人惡業有其多少。下品上生罪少。唯有五十億劫之罪。障生西方。下二品人罪漸多。故有八十億劫等罪。為彼罪有階降。說滅多少不同。非是念佛功德殊令其滅罪差別。譬如壯士有力能負八斗之米。有人唯有五斗。遣彼壯士持行。非壯者不能多擎。只是米元五斗。此義亦爾。下品上生唯有五十億劫之罪。佛隨彼罪多少。言滅五十億劫。下品中生罪重前品。三十億劫隨其罪障。言滅八十億劫。下品下生其罪最重。故令具足十念稱阿彌陀佛。於念念中滅八十億劫生死之罪。故此三品說滅罪殊。非是念佛功德有差別也。二釋言。念佛名號雖復不殊。由念佛心至誠差別。故令滅罪多少不同。下品上生罪業輕薄。死無惡相。怖心不極。雖至誠念佛但能滅彼五十億劫生死之罪。下品中生地獄猛火一時俱至。罪人忙怖念佛至誠。由心徹到滅除八十億劫重罪。問。若然者下品下生忙怖最重。應言念佛更滅多億。何故同前八十億劫。答。行者命終時其氣力虛。微盡力至誠。只至於此力有分齊。豈能多耶。以罪既多障生淨土。令具十念。滅罪方同始得往生清淨佛土。譬如神劍能斬大木。如其多用力入木即深。如不多用力斬木便淺。非劍有利鈍。蓋人力之強弱不同。此亦如是。佛之功德雖復無差別。然其念者至誠有異。故令滅罪多少不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有二意。一釋言。一念佛功德齊理應滅罪無別。但以三品罪人惡業有其多少。下品上生罪少。唯有五十億劫之罪。障生西方。下二品人罪漸多。故有八十億劫等罪。為彼罪有階降。說滅多少不同。非是念佛功德殊令其滅罪差別。譬如壯士有力能負八斗之米。有人唯有五斗。遣彼壯士持行。非壯者不能多擎。只是米元五斗。此義亦爾。下品上生唯有五十億劫之罪。佛隨彼罪多少。言滅五十億劫。下品中生罪重前品。三十億劫隨其罪障。言滅八十億劫。下品下生其罪最重。故令具足十念稱阿彌陀佛。於念念中滅八十億劫生死之罪。故此三品說滅罪殊。非是念佛功德有差別也。二釋言。念佛名號雖復不殊。由念佛心至誠差別。故令滅罪多少不同。下品上生罪業輕薄。死無惡相。怖心不極。雖至誠念佛但能滅彼五十億劫生死之罪。下品中生地獄猛火一時俱至。罪人忙怖念佛至誠。由心徹到滅除八十億劫重罪。問。若然者下品下生忙怖最重。應言念佛更滅多億。何故同前八十億劫。答。行者命終時其氣力虛。微盡力至誠。只至於此力有分齊。豈能多耶。以罪既多障生淨土。令具十念。滅罪方同始得往生清淨佛土。譬如神劍能斬大木。如其多用力入木即深。如不多用力斬木便淺。非劍有利鈍。蓋人力之強弱不同。此亦如是。佛之功德雖復無差別。然其念者至誠有異。故令滅罪多少不同也。

問曰。何因聞十二部經首題名字。只滅千劫重罪。念佛一聲乃滅五十億劫重罪。般若云。聞經不逆。勝供養八百四千萬億那由他諸佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何因聞十二部經首題名字。只滅千劫重罪。念佛一聲乃滅五十億劫重罪。般若云。聞經不逆。勝供養八百四千萬億那由他諸佛也。

釋曰。彼經供養佛是好時。然供養佛是有相心。供養功德少。持經是惡時。作無相心。持經功德多也。今此聞經念佛同是惡時。悉但有相。然與阿彌陀佛宿舊緣熟。惡世稱佛生信極難。佛能弘經。是以稱佛滅罪多彼聞經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。彼經供養佛是好時。然供養佛是有相心。供養功德少。持經是惡時。作無相心。持經功德多也。今此聞經念佛同是惡時。悉但有相。然與阿彌陀佛宿舊緣熟。惡世稱佛生信極難。佛能弘經。是以稱佛滅罪多彼聞經也。

問曰。下品下生人罪雖多下品中生。五逆謗法何因。下品中生但聞佛功德。即得往生。下品下生乃須具足十念。稱阿彌陀佛方生淨土耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。下品下生人罪雖多下品中生。五逆謗法何因。下品中生但聞佛功德。即得往生。下品下生乃須具足十念。稱阿彌陀佛方生淨土耶。

釋曰。有二釋。一言。計五逆等愆。只合六劫受罪。然有九八十億劫罪者。以此人造茲重罪。長養過去諸餘業。皆令有力。能招九八十億劫生死之報。如一念瞋心現前。能燒一切善法。能障百千法門也。此亦如是。造此重罪。能增過去惡業。皆有力勢。能感惡報。障生淨土也。二釋。此五逆罪唯感五劫受苦。然謗法罪經說受苦劫數長遠。如大品經及佛藏經說。謗法人墮此阿鼻地獄。此間劫壞更生他方地獄中。如是展轉經無數劫。故須十聲稱佛滅八十億劫重罪得生淨土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有二釋。一言。計五逆等愆。只合六劫受罪。然有九八十億劫罪者。以此人造茲重罪。長養過去諸餘業。皆令有力。能招九八十億劫生死之報。如一念瞋心現前。能燒一切善法。能障百千法門也。此亦如是。造此重罪。能增過去惡業。皆有力勢。能感惡報。障生淨土也。二釋。此五逆罪唯感五劫受苦。然謗法罪經說受苦劫數長遠。如大品經及佛藏經說。謗法人墮此阿鼻地獄。此間劫壞更生他方地獄中。如是展轉經無數劫。故須十聲稱佛滅八十億劫重罪得生淨土也。

問曰。何意往生法門非唯一法。垂終之日偏令念佛。不教餘善。有何義耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何意往生法門非唯一法。垂終之日偏令念佛。不教餘善。有何義耶。

釋曰。命終之人偏教念佛。以此七義勝。不教餘法。七義者何。一勝。二少。三易。四滅。五緣。六迎。七生。一言勝者。一切凡聖若人若法。無過於佛。最尊勝。二障斷盡。萬德周圓。自覺覺他覺行窮滿。悲愍眾生。過踰一子。是諸有情大歸依處。為洲為渚。是救是歸。故須至誠稱念佛。二少者。諸修善中唯此念佛言辭最少。餘諸法門悉皆多也。臨終之日命在斯頃豈能更修餘多法也。三易者。於諸修行法門之中。唯此念佛最易修習。將終之際百苦纏身。氣力衰微。萬事俱捨。勸令念佛猶恐不成。更說餘門。誠難習學。簡斯易法。教彼令修也。四滅者。此專念佛言約易修。一念至誠即能滅八十億劫生死重愆。永絕娑婆三途苦報也。五緣者。阿彌陀佛曠遠劫已來。共眾生結緣極重。有於供養見聞隨喜同行等緣。乘此宿因一心稱念。尋聲則救永絕五燒也。六迎者。以念佛罪垢滅除。阿彌陀佛乘本誓願。與諸聖眾親自來迎。餘法不然。故須念佛也。七生者。如彼願言乃至十念若不生者不取正覺也。以斯七義勝諸法門。故勸眾生。終時念佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。命終之人偏教念佛。以此七義勝。不教餘法。七義者何。一勝。二少。三易。四滅。五緣。六迎。七生。一言勝者。一切凡聖若人若法。無過於佛。最尊勝。二障斷盡。萬德周圓。自覺覺他覺行窮滿。悲愍眾生。過踰一子。是諸有情大歸依處。為洲為渚。是救是歸。故須至誠稱念佛。二少者。諸修善中唯此念佛言辭最少。餘諸法門悉皆多也。臨終之日命在斯頃豈能更修餘多法也。三易者。於諸修行法門之中。唯此念佛最易修習。將終之際百苦纏身。氣力衰微。萬事俱捨。勸令念佛猶恐不成。更說餘門。誠難習學。簡斯易法。教彼令修也。四滅者。此專念佛言約易修。一念至誠即能滅八十億劫生死重愆。永絕娑婆三途苦報也。五緣者。阿彌陀佛曠遠劫已來。共眾生結緣極重。有於供養見聞隨喜同行等緣。乘此宿因一心稱念。尋聲則救永絕五燒也。六迎者。以念佛罪垢滅除。阿彌陀佛乘本誓願。與諸聖眾親自來迎。餘法不然。故須念佛也。七生者。如彼願言乃至十念若不生者不取正覺也。以斯七義勝諸法門。故勸眾生。終時念佛也。

問曰。一念十念阿彌陀佛得生西方。為是唯用此念佛而得往生。為更藉餘法門方得生耶。若唯取此念者。未解此念。經雖說言即是具足無上功德。如何一念即成無上功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。一念十念阿彌陀佛得生西方。為是唯用此念佛而得往生。為更藉餘法門方得生耶。若唯取此念者。未解此念。經雖說言即是具足無上功德。如何一念即成無上功德也。

釋曰。功德無量。豈要須藉長時多修方成無量也。自有長時多修而是少福。自有少時少修而是多福。其義如何。如金剛般若言。初日分中日分後日分。各各以恒河沙等身命布施。如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆其福勝彼等。無量百千萬億劫時長也。捨恒河沙等身修多也。一一皆害其命苦多也。雖復具有三多。而其福少。若復有人身少也。聞此經典時少也。信心不逆行少也。而得功德過逾前福。此是上聖校量。非是下凡測度。豈不信也。今此一念念佛即是具無上功德。亦是大師真語。何得懷疑也。又以一念念佛即過百千萬億劫修道故。成功德多也。如法華經說。若復有人。受持六十二億恒河沙菩薩名字。復盡形供養飲食衣服臥具醫藥。於意云何是善男子善女人功德多不無盡意言。甚多。世尊佛言。若有人受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福正等無異。若受持六十二億恒河沙菩薩名號。復供養四事。計用時即已經百千萬億劫。始爾暫時稱觀世音菩薩名號。供養一種。此多時功德同於少時之福。十輪經說。若人於百大劫。至心念觀世音菩薩等。不如一食頃念地藏菩薩。若百大劫念觀世音菩薩。況前校量。即當過百千萬億不可說恒河沙菩薩名號供養也。若多劫中念地藏菩薩。不如一聲至心念阿彌陀佛。功德無量無邊也。如是將佛比地藏菩薩。將地藏菩薩比觀世音菩薩。將觀世音菩薩比餘菩薩六十二億恒河沙等挍量。即當念佛一聲功德勝無量阿僧祇恒河沙數菩薩名號供養四事。此即一念念佛即過念餘菩薩。一阿僧祇二阿僧祇劫修道。如何念佛而功德少耶。可須以此校量知多功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。功德無量。豈要須藉長時多修方成無量也。自有長時多修而是少福。自有少時少修而是多福。其義如何。如金剛般若言。初日分中日分後日分。各各以恒河沙等身命布施。如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆其福勝彼等。無量百千萬億劫時長也。捨恒河沙等身修多也。一一皆害其命苦多也。雖復具有三多。而其福少。若復有人身少也。聞此經典時少也。信心不逆行少也。而得功德過逾前福。此是上聖校量。非是下凡測度。豈不信也。今此一念念佛即是具無上功德。亦是大師真語。何得懷疑也。又以一念念佛即過百千萬億劫修道故。成功德多也。如法華經說。若復有人。受持六十二億恒河沙菩薩名字。復盡形供養飲食衣服臥具醫藥。於意云何是善男子善女人功德多不無盡意言。甚多。世尊佛言。若有人受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福正等無異。若受持六十二億恒河沙菩薩名號。復供養四事。計用時即已經百千萬億劫。始爾暫時稱觀世音菩薩名號。供養一種。此多時功德同於少時之福。十輪經說。若人於百大劫。至心念觀世音菩薩等。不如一食頃念地藏菩薩。若百大劫念觀世音菩薩。況前校量。即當過百千萬億不可說恒河沙菩薩名號供養也。若多劫中念地藏菩薩。不如一聲至心念阿彌陀佛。功德無量無邊也。如是將佛比地藏菩薩。將地藏菩薩比觀世音菩薩。將觀世音菩薩比餘菩薩六十二億恒河沙等挍量。即當念佛一聲功德勝無量阿僧祇恒河沙數菩薩名號供養四事。此即一念念佛即過念餘菩薩。一阿僧祇二阿僧祇劫修道。如何念佛而功德少耶。可須以此校量知多功德也。

問曰。若以此校量實成無量功德。深合仰信。歡喜稱念定得往生。而法華經言。若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛皆已成佛道。若一聲稱佛。即得往生西方。亦一聲念佛即得成於佛道。若得成者。即應十方世界無一凡夫。悉能稱佛皆成佛也。若一聲稱佛未得成佛。但是成佛遠因。更須漸漸積功德具足大悲心。萬行周圓三祇劫滿方成佛果者。此臨終一念十念何必即得往生。亦須漸漸熏修具足諸波羅蜜方得往生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若以此校量實成無量功德。深合仰信。歡喜稱念定得往生。而法華經言。若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛皆已成佛道。若一聲稱佛。即得往生西方。亦一聲念佛即得成於佛道。若得成者。即應十方世界無一凡夫。悉能稱佛皆成佛也。若一聲稱佛未得成佛。但是成佛遠因。更須漸漸積功德具足大悲心。萬行周圓三祇劫滿方成佛果者。此臨終一念十念何必即得往生。亦須漸漸熏修具足諸波羅蜜方得往生淨土。

釋曰。此不成例。佛無九品差殊。悉須萬德齊備。必假長時長劫方始道成正覺。法華經為對聲聞之人。作如此說。但能發無上菩提之心。乃至散亂念佛。終是佛果之因。後能廣修諸度。即得成等正覺。聲聞縱多修道。不趣無上菩提。為此不能成無上果也。彼經為對聲聞會二歸一。故作是說。不例觀經等往生義也。一聲十聲念佛功德。雖得往生淨土。還是凡夫。眾生往生九品不同。許其行有多少。還是凡夫所攝。何妨一念即生佛土。若無九品差別。為因皆須一種。必須具修萬行方成十方世雄。故不可為例也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此不成例。佛無九品差殊。悉須萬德齊備。必假長時長劫方始道成正覺。法華經為對聲聞之人。作如此說。但能發無上菩提之心。乃至散亂念佛。終是佛果之因。後能廣修諸度。即得成等正覺。聲聞縱多修道。不趣無上菩提。為此不能成無上果也。彼經為對聲聞會二歸一。故作是說。不例觀經等往生義也。一聲十聲念佛功德。雖得往生淨土。還是凡夫。眾生往生九品不同。許其行有多少。還是凡夫所攝。何妨一念即生佛土。若無九品差別。為因皆須一種。必須具修萬行方成十方世雄。故不可為例也。