釋淨土群疑論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨土群疑論卷第五

西都千福寺大德懷感撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西都千福寺大德懷感撰

問曰。佛藏經說。云何名惡知識。云何名善知識。佛告舍利弗言。若有比丘。教餘比丘。汝當念佛念法念僧念戒念施念天。如是等唯觀涅槃安穩寂滅。唯愛畢竟清淨。如是教者。名為邪教。名惡知識。是人名為誹謗於我助於外道。如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養。修行魔教人。又言。寧成就五逆重罪。不成就我見眾生見壽見命見陰入界見等。此並為有所得心作念佛等。世尊作此種種訶責。即此經文又言。聞空無所得法。即自覺知我先受者皆是邪見。於空無所得法無疑無悔。深入通達。不依一切我見人見。我說此人。名為清淨梵行等。今既勸人。以有所得心作有相念佛。此豈不為諸佛訶責也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。佛藏經說。云何名惡知識。云何名善知識。佛告舍利弗言。若有比丘。教餘比丘。汝當念佛念法念僧念戒念施念天。如是等唯觀涅槃安穩寂滅。唯愛畢竟清淨。如是教者。名為邪教。名惡知識。是人名為誹謗於我助於外道。如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養。修行魔教人。又言。寧成就五逆重罪。不成就我見眾生見壽見命見陰入界見等。此並為有所得心作念佛等。世尊作此種種訶責。即此經文又言。聞空無所得法。即自覺知我先受者皆是邪見。於空無所得法無疑無悔。深入通達。不依一切我見人見。我說此人。名為清淨梵行等。今既勸人。以有所得心作有相念佛。此豈不為諸佛訶責也。

釋曰。諸佛說法皆為逗機。機有深淺大小不同。惑有人法見修差別。故陳法要。化彼物機。或呵有讚空。或毀空稱有。或令棄小學大。或令先學小乘後學大乘。故機有萬途。法成八萬。隨緣化物。難可思議。只如此經所說。其訶有所得心。寧為五逆之罪。餘有聖教復言。寧起我見如須彌山。不起空見如芥子許。又如法華經說。不得親近小乘三藏學者。十輪經說。無力飲池河。詎能吞大海。不習小乘法。何能學大乘。如是等諸大乘經。訶有訶空。讚大讚小。無有定說。並為逗機不同。然即佛有真應二身。學者有初後兩別。然法身深妙離有離無。四句並亡。百非俱喪。此即深學之士。能於第一義諦心不驚動。然猶住著諸相。不亡分別之心故。此經訶有所得心。令除人法二執。使觀無所得法修念法身之佛。故此經文言。見無所有名為念佛。若初學之人捨邪歸正。發菩提心願生淨土。於無所得未解安心。或復觀空言因果寂滅。遂即無心怖罪。更起蓋纏。若不為其廣說善惡因果淨穢差別諸佛身相不可思議。何能發彼善心。怖斯罪障。厭茲穢土。欣彼淨方。注想白毫。諦觀諸相。滅除罪累。成彼勝因。故勸觀色身。教斯淺學人也。故賢護經第一說。賢護若比丘比丘尼等清淨持戒。具足諸行。如是思惟隨何方所。即若西方阿彌陀佛。如是想念。彼佛正覺今在西方。繫念思惟觀察不已。了了分明終獲見彼阿彌陀佛。如是觀色身。向下又有經言。今者阿彌陀如來應正等覺。具有如是三十二相八十隨形好。身色光明如融金聚。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來色。已如是次第得空三昧。善男子是為諸佛現前三昧也。又觀佛三昧海經云。如來亦有法身十力四無畏三解脫諸神通事。如是妙處非汝凡夫所學境界。但當深心起隨喜想。起是想已。當復繫念念佛功德。故知初學之輩觀彼色身。後學之徒念法身也。故言如是次第得空三昧。又樂觀理佛。示以無相之身。求念事身。說以相好之體。當須善會經意勿生毀讚之心。妙知大聖巧逗根機者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。諸佛說法皆為逗機。機有深淺大小不同。惑有人法見修差別。故陳法要。化彼物機。或呵有讚空。或毀空稱有。或令棄小學大。或令先學小乘後學大乘。故機有萬途。法成八萬。隨緣化物。難可思議。只如此經所說。其訶有所得心。寧為五逆之罪。餘有聖教復言。寧起我見如須彌山。不起空見如芥子許。又如法華經說。不得親近小乘三藏學者。十輪經說。無力飲池河。詎能吞大海。不習小乘法。何能學大乘。如是等諸大乘經。訶有訶空。讚大讚小。無有定說。並為逗機不同。然即佛有真應二身。學者有初後兩別。然法身深妙離有離無。四句並亡。百非俱喪。此即深學之士。能於第一義諦心不驚動。然猶住著諸相。不亡分別之心故。此經訶有所得心。令除人法二執。使觀無所得法修念法身之佛。故此經文言。見無所有名為念佛。若初學之人捨邪歸正。發菩提心願生淨土。於無所得未解安心。或復觀空言因果寂滅。遂即無心怖罪。更起蓋纏。若不為其廣說善惡因果淨穢差別諸佛身相不可思議。何能發彼善心。怖斯罪障。厭茲穢土。欣彼淨方。注想白毫。諦觀諸相。滅除罪累。成彼勝因。故勸觀色身。教斯淺學人也。故賢護經第一說。賢護若比丘比丘尼等清淨持戒。具足諸行。如是思惟隨何方所。即若西方阿彌陀佛。如是想念。彼佛正覺今在西方。繫念思惟觀察不已。了了分明終獲見彼阿彌陀佛。如是觀色身。向下又有經言。今者阿彌陀如來應正等覺。具有如是三十二相八十隨形好。身色光明如融金聚。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來色。已如是次第得空三昧。善男子是為諸佛現前三昧也。又觀佛三昧海經云。如來亦有法身十力四無畏三解脫諸神通事。如是妙處非汝凡夫所學境界。但當深心起隨喜想。起是想已。當復繫念念佛功德。故知初學之輩觀彼色身。後學之徒念法身也。故言如是次第得空三昧。又樂觀理佛。示以無相之身。求念事身。說以相好之體。當須善會經意勿生毀讚之心。妙知大聖巧逗根機者。

問曰。十方淨土無量無邊。亦有勸修生諸佛土。何故今者唯勸往生極樂世界耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。十方淨土無量無邊。亦有勸修生諸佛土。何故今者唯勸往生極樂世界耶。

釋曰。此有三釋。一有說無勸。二有勸機少。三勸文不具。一有說無勸者。如涅槃經云。於此西方過四十二恒沙世界。外有妙淨土。名曰無勝。一如西方極樂世界。無有異也。如來捨彼淨土。而來生此娑婆世界。教化眾生。若但是淨土即可願生者。何故釋迦如來不勸生自淨土。唯勸往生極樂世界耶。乃至諸大乘經雖說淨土。無勸生文。二有勸機少者。如維摩詰。遠接妙喜世界。安置此土。示諸大眾。佛勸大眾令生彼國。有十四那由他人。發菩提心願生彼國。佛記當生。即下言。妙喜世界於此國土所應饒益。其事訖已還復本處。若此淨土合一切眾生悉得生者。佛何故除十四那由他人。外如來竟不普勸本來眾生令生妙喜。而言妙喜饒益訖已等言。故知無機緣故。所以不勸。三勸文不具者。隨願往生經及藥師經等。雖標餘方淨土勸物往生。而此經文不周悉。何者周悉。只如觀經等中勸生西方。一顯凡夫。二明未來。三彰造罪。四有十方諸佛。舒舌證誠。五有多本經文同證。依之修學無有疑滯。故此西方淨土業易可依行。諸經既無前件等文。唯有一句兩句勸生之處。難可依據。何故捨廣多文句而就小經文耶。又經文勸依了義經不依不了義經。三藏法師釋了不了義經。有其四種。已於觀經疏中具述其義也。今此淨土之教具有四義。了義之經故可依之以修淨行。餘經之文義雖說淨土。四義不具是不了義。難可依之修淨業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有三釋。一有說無勸。二有勸機少。三勸文不具。一有說無勸者。如涅槃經云。於此西方過四十二恒沙世界。外有妙淨土。名曰無勝。一如西方極樂世界。無有異也。如來捨彼淨土。而來生此娑婆世界。教化眾生。若但是淨土即可願生者。何故釋迦如來不勸生自淨土。唯勸往生極樂世界耶。乃至諸大乘經雖說淨土。無勸生文。二有勸機少者。如維摩詰。遠接妙喜世界。安置此土。示諸大眾。佛勸大眾令生彼國。有十四那由他人。發菩提心願生彼國。佛記當生。即下言。妙喜世界於此國土所應饒益。其事訖已還復本處。若此淨土合一切眾生悉得生者。佛何故除十四那由他人。外如來竟不普勸本來眾生令生妙喜。而言妙喜饒益訖已等言。故知無機緣故。所以不勸。三勸文不具者。隨願往生經及藥師經等。雖標餘方淨土勸物往生。而此經文不周悉。何者周悉。只如觀經等中勸生西方。一顯凡夫。二明未來。三彰造罪。四有十方諸佛。舒舌證誠。五有多本經文同證。依之修學無有疑滯。故此西方淨土業易可依行。諸經既無前件等文。唯有一句兩句勸生之處。難可依據。何故捨廣多文句而就小經文耶。又經文勸依了義經不依不了義經。三藏法師釋了不了義經。有其四種。已於觀經疏中具述其義也。今此淨土之教具有四義。了義之經故可依之以修淨行。餘經之文義雖說淨土。四義不具是不了義。難可依之修淨業也。

問曰。諸論中說命終受生唯住捨受。何因觀經言歡喜踊躍自見其身乘金剛臺。喜受既強。如何捨命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。諸論中說命終受生唯住捨受。何因觀經言歡喜踊躍自見其身乘金剛臺。喜受既強。如何捨命也。

釋曰。有一師釋言。穢土受生無聖迎接。唯住捨受心中命終。淨土受生聖眾來迎。行者命終之時蒙大聖力慈悲加祐。故喜受位亦得命終。諸論多據穢土受生故作是說。不可為例。有說。往生淨土亦住捨受心中命終。以捨受心性羸劣故順彼命終。喜受心強不能捨命。經言歡喜踊躍等言。此是將命終心也。非正命終心也。經之與論各據一義。不相妨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有一師釋言。穢土受生無聖迎接。唯住捨受心中命終。淨土受生聖眾來迎。行者命終之時蒙大聖力慈悲加祐。故喜受位亦得命終。諸論多據穢土受生故作是說。不可為例。有說。往生淨土亦住捨受心中命終。以捨受心性羸劣故順彼命終。喜受心強不能捨命。經言歡喜踊躍等言。此是將命終心也。非正命終心也。經之與論各據一義。不相妨也。

問曰。觀經之中說。垂終一念十念亦得往生。阿彌陀經說。一日七日一心不亂方生淨土。無量壽經說。盡形壽一向專念佛方得往生極樂世界。若盡形念佛方往生者。即一日七日一念十念便是虛談。若一念十念等亦得往生。何須復教七日盡形專行念佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。觀經之中說。垂終一念十念亦得往生。阿彌陀經說。一日七日一心不亂方生淨土。無量壽經說。盡形壽一向專念佛方得往生極樂世界。若盡形念佛方往生者。即一日七日一念十念便是虛談。若一念十念等亦得往生。何須復教七日盡形專行念佛也。

釋曰。一念十念一日七日及與盡形。皆得往生極樂世界。並非虛談。悉是誠言。大聖世尊如語實語。豈有虛假而謬說耶。然念佛眾生聞淨土教。有早有晚。發心之時有遲有速。或命有長短。故經說不同。若臨終之日方逢善友教。發心念佛亦得往生。雖復清昇只當下輩。有命未盡經日始亡。或一日二日乃至經多日。能念佛名。一切不亂。即隨其命教令一日等稱念佛名。如其壽命遐長多日不夭。還教盡其壽命。令稱佛名。不可命促斯須。令其長時念佛。不可壽終百歲。只令一日稱名。故三本經文俱勸念佛。各隨一義教念有殊。彼此不妨。義無乖反。故觀經對臨終之者極少一念十念亦得往生。阿彌陀經對經日死人能念佛亦生淨土。無量壽經對長壽不死之者長修功德最多或長時長日修念。又此三別即三品修。上者說形。中者說日。下者說時。於九品中各多種故。雖並往生咸無苦惱。花開悟道早晚不同。經說有殊。由斯意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。一念十念一日七日及與盡形。皆得往生極樂世界。並非虛談。悉是誠言。大聖世尊如語實語。豈有虛假而謬說耶。然念佛眾生聞淨土教。有早有晚。發心之時有遲有速。或命有長短。故經說不同。若臨終之日方逢善友教。發心念佛亦得往生。雖復清昇只當下輩。有命未盡經日始亡。或一日二日乃至經多日。能念佛名。一切不亂。即隨其命教令一日等稱念佛名。如其壽命遐長多日不夭。還教盡其壽命。令稱佛名。不可命促斯須。令其長時念佛。不可壽終百歲。只令一日稱名。故三本經文俱勸念佛。各隨一義教念有殊。彼此不妨。義無乖反。故觀經對臨終之者極少一念十念亦得往生。阿彌陀經對經日死人能念佛亦生淨土。無量壽經對長壽不死之者長修功德最多或長時長日修念。又此三別即三品修。上者說形。中者說日。下者說時。於九品中各多種故。雖並往生咸無苦惱。花開悟道早晚不同。經說有殊。由斯意也。

問曰。此娑婆世界有十種勝事。諸餘淨土之所無有。又此方修道一日一夜。勝極樂世界一百年。准此經文。於此穢土修道勝生淨土。何為故乃勸往生西方耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。此娑婆世界有十種勝事。諸餘淨土之所無有。又此方修道一日一夜。勝極樂世界一百年。准此經文。於此穢土修道勝生淨土。何為故乃勸往生西方耶。

釋曰。若如所難。一切淨土教門皆不合說。如上引經所說利益。淨土無故。諸淨土教復慇懃勸令願往生。有何意也。今此二經對機讚勸不同。讚此住者。令諸菩薩雖居穢土。不失自行能多利益苦惱眾生。大悲行勝讚居穢土也。自有菩薩居穢土中。逢遇惡緣廣造諸罪。是以如來勸彼眾生。令生淨土永絕惡緣得免輪轉。故勸菩薩令生淨土。此兩經意菩薩根性二類不同。如何乃引維摩等經所讚諸菩薩居在穢土饒益眾生等文。即言我只於此穢土修道何須生彼淨土也。雖知於此修道一日當彼百年。然以見佛逢善知識希逢惡知識退轉緣眾故。勸往生淨土也。如大集經第二十八日密分云。善男子彼佛世界所有眾生。煩惱堅牢繫縛深重。其形醜穢多起憍慢惡口兩舌。遠離實語。其實愚癡現智慧相。多起慳貪。現捨施相。多有諂曲。現質直相。心多濁亂。現清淨相。多有嫉妬。現柔軟相。樂離別人。現和合相。多起邪見。現正見相。彼國眾生隨女人語故。斷絕善根。增三惡道。善男子汝今頗能為我作使至彼國不。乃至(云云)爾時日密菩薩白佛言。世尊我能向彼宣說是呪。但於彼土生怖畏想。何以故。如來向者為我宣說彼土眾生多諸弊惡。猶如生聾生盲生瘂隨女人意。世尊若有隨順女人意者。當知是人永斷善根。佛言。善男子汝今不為現利後。當為饒益一切眾生但往宣說。勿生疑慮。善男子汝非彼土維摩詰耶。何故生怖。復有無量無數菩薩。其心悼動。至心繫念。欲得親近禮拜釋迦如來及諸大眾。并欲聽受微妙大典。如是大眾皆共同心欲往彼界。我為是輩欲說大事。何以故。是等大眾其心未定。若往彼界。或生顛倒。近惡知識。彼佛告言。善男子汝今不應生怖畏想。言不定菩薩者。即是初位退行菩薩名曰不定。以不定故。恐來在此逢遇惡緣退轉造惡。彼土菩薩暫來至此娑婆世界。猶生怖畏不敢來此。行者今日未是不退菩薩。而即欲住娑婆世界修道。不願往生西方。甚為失也。瑜伽論第七十八引深密經云。文殊師利故問佛言。世尊諸穢土中。何事易得。何事難得。諸淨土中。何事易得。何事難得。善男子諸穢土中。八事易得。二事難得。何等名為八事易得。一者外道。二者有苦眾生。三者種姓家勢興衰差別。四者行諸惡行。五者毀犯尸羅。六者惡趣。七者下乘。八者下劣意樂加行菩薩。何等名為二事難得。一者增上意樂加行菩薩之所遊集。二者如來出現於世。善男子諸淨土中與上相違。當知八事甚為難得二事易得。為是多勸生淨土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。若如所難。一切淨土教門皆不合說。如上引經所說利益。淨土無故。諸淨土教復慇懃勸令願往生。有何意也。今此二經對機讚勸不同。讚此住者。令諸菩薩雖居穢土。不失自行能多利益苦惱眾生。大悲行勝讚居穢土也。自有菩薩居穢土中。逢遇惡緣廣造諸罪。是以如來勸彼眾生。令生淨土永絕惡緣得免輪轉。故勸菩薩令生淨土。此兩經意菩薩根性二類不同。如何乃引維摩等經所讚諸菩薩居在穢土饒益眾生等文。即言我只於此穢土修道何須生彼淨土也。雖知於此修道一日當彼百年。然以見佛逢善知識希逢惡知識退轉緣眾故。勸往生淨土也。如大集經第二十八日密分云。善男子彼佛世界所有眾生。煩惱堅牢繫縛深重。其形醜穢多起憍慢惡口兩舌。遠離實語。其實愚癡現智慧相。多起慳貪。現捨施相。多有諂曲。現質直相。心多濁亂。現清淨相。多有嫉妬。現柔軟相。樂離別人。現和合相。多起邪見。現正見相。彼國眾生隨女人語故。斷絕善根。增三惡道。善男子汝今頗能為我作使至彼國不。乃至(云云)爾時日密菩薩白佛言。世尊我能向彼宣說是呪。但於彼土生怖畏想。何以故。如來向者為我宣說彼土眾生多諸弊惡。猶如生聾生盲生瘂隨女人意。世尊若有隨順女人意者。當知是人永斷善根。佛言。善男子汝今不為現利後。當為饒益一切眾生但往宣說。勿生疑慮。善男子汝非彼土維摩詰耶。何故生怖。復有無量無數菩薩。其心悼動。至心繫念。欲得親近禮拜釋迦如來及諸大眾。并欲聽受微妙大典。如是大眾皆共同心欲往彼界。我為是輩欲說大事。何以故。是等大眾其心未定。若往彼界。或生顛倒。近惡知識。彼佛告言。善男子汝今不應生怖畏想。言不定菩薩者。即是初位退行菩薩名曰不定。以不定故。恐來在此逢遇惡緣退轉造惡。彼土菩薩暫來至此娑婆世界。猶生怖畏不敢來此。行者今日未是不退菩薩。而即欲住娑婆世界修道。不願往生西方。甚為失也。瑜伽論第七十八引深密經云。文殊師利故問佛言。世尊諸穢土中。何事易得。何事難得。諸淨土中。何事易得。何事難得。善男子諸穢土中。八事易得。二事難得。何等名為八事易得。一者外道。二者有苦眾生。三者種姓家勢興衰差別。四者行諸惡行。五者毀犯尸羅。六者惡趣。七者下乘。八者下劣意樂加行菩薩。何等名為二事難得。一者增上意樂加行菩薩之所遊集。二者如來出現於世。善男子諸淨土中與上相違。當知八事甚為難得二事易得。為是多勸生淨土也。

問曰。淨土中無三惡趣。而有化鳥說法。淨土無實女人。亦有化女說法不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。淨土中無三惡趣。而有化鳥說法。淨土無實女人。亦有化女說法不。

釋曰。有二釋。一釋言。唯有化鳥而無化女。何以故。以經唯說有於化鳥。無說有諸化女故。若有者經文亦應說。又淨土論言。女人及根缺二乘種不生。難曰。經說淨土變化莊嚴。豈能盡也。稱讚淨土經言。假使世尊住世百千劫。化無數舌說彼淨土莊嚴之相。亦不可盡。豈以不說即言無也。二釋言。彼有化女。如觀音授記經說。觀世音菩薩化無量女人。此豈不是化女者也。鼓音聲王經說。阿彌陀佛有父有母。為化下位示有女人。化上位者說無女人。不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有二釋。一釋言。唯有化鳥而無化女。何以故。以經唯說有於化鳥。無說有諸化女故。若有者經文亦應說。又淨土論言。女人及根缺二乘種不生。難曰。經說淨土變化莊嚴。豈能盡也。稱讚淨土經言。假使世尊住世百千劫。化無數舌說彼淨土莊嚴之相。亦不可盡。豈以不說即言無也。二釋言。彼有化女。如觀音授記經說。觀世音菩薩化無量女人。此豈不是化女者也。鼓音聲王經說。阿彌陀佛有父有母。為化下位示有女人。化上位者說無女人。不相違也。

問曰。如彌勒發問經說。十念非凡愚念。不雜結使念。云何凡愚眾生具足煩惱。而能作彼不雜結使念耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如彌勒發問經說。十念非凡愚念。不雜結使念。云何凡愚眾生具足煩惱。而能作彼不雜結使念耶。

釋曰。非凡愚念者。豈即是於聖人念。不雜結使念者。豈是斷煩惱盡者念耶。此經意者明非凡愚念。不是欲說聖人念也。不雜結使念者。不是欲明斷惑者念也。但是欲明此十種念。能捨娑婆流轉之處。順生出世解脫之因。凡愚眾生多樂三界穢土。受生順生死流。增長煩惱諸結使業。今修十念願生淨土。背生死流顛涅槃路。趣賢聖法順斷惑門。故言非凡愚念不雜結使念。如大比丘戒等名聖所受戒。豈即凡夫不合受耶。此亦如是類可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。非凡愚念者。豈即是於聖人念。不雜結使念者。豈是斷煩惱盡者念耶。此經意者明非凡愚念。不是欲說聖人念也。不雜結使念者。不是欲明斷惑者念也。但是欲明此十種念。能捨娑婆流轉之處。順生出世解脫之因。凡愚眾生多樂三界穢土。受生順生死流。增長煩惱諸結使業。今修十念願生淨土。背生死流顛涅槃路。趣賢聖法順斷惑門。故言非凡愚念不雜結使念。如大比丘戒等名聖所受戒。豈即凡夫不合受耶。此亦如是類可知也。

問曰。若念阿彌陀佛得生西方。要假多日多年生淨土。亦須懃誠勉勵長時稱念佛名。如其臨死至誠念佛。亦生淨土者。且人生百歲。樂少憂多。別易會難。歡娛時促。但須馳騁五欲放縱六情。秉燭夜遊。連宵聚興。臨終之日念佛一聲即得往生。永超眾苦。何須長時苦行懃懇。四修不倦。三業靡空。同是得越娑婆。何勞長時苦行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若念阿彌陀佛得生西方。要假多日多年生淨土。亦須懃誠勉勵長時稱念佛名。如其臨死至誠念佛。亦生淨土者。且人生百歲。樂少憂多。別易會難。歡娛時促。但須馳騁五欲放縱六情。秉燭夜遊。連宵聚興。臨終之日念佛一聲即得往生。永超眾苦。何須長時苦行懃懇。四修不倦。三業靡空。同是得越娑婆。何勞長時苦行也。

釋曰。此有數意。不可預聞淨教棄而不修待至終時方當念佛。一即汝欲願生淨佛國土。推欲避斯苦惱生彼西方。不求無上菩提。不行菩薩之行。但欲縱情寶樹恣意珍臺。不願悟無生。就此垂終一念也。若為志佛果證三菩提。愍諸有情速證正覺。於此穢土恐退菩提。就彼淨土方增修妙行。登不退位。救苦眾生。方欲無間長時具修萬行。何為今聞淨法。不肯修行。更事憍奢。廣行放逸。垂臨終日念佛生耶。若欲至求無上大果。發菩提心。願生淨土。所恨流浪生死。無始沈淪。聞說西方淨土教法。即須身毛皆竪猶如拔出。悲泣雨淚恨聞此法晚至今生。即須晝夜精勤一心匪懈。寧得聞佛淨教。更縱六情。繫日連宵造十惡罪。推至終日方念佛名。無慚愧言豈成道理。又若垂終念佛長時稱名。功行不殊。悟道無別。可須任汝此言推至在後。如其念增。念念增道。功不唐捐。罪業轉微福德漸勝。成其上輩速悟無生。利益不同。豈得唯修一念。且麁衣妙服好飡細食。一種蓋形。並除飢渴。爾即去斯弊服著彼羅紈。不食穢飡。欲求美膳。況念佛多少功行不同。便即棄彼長修。就斯促念。貪好衣食。曾無此言。聞修淨行。捨長就短。是汝煩惱無慚愧言。魔語。鬼語。壞亂佛法實無一念願生之心。見他長時專誠苦行。故為此語。壞他淨意自損損他。深須覺察。又汝今時聞說淨法。內無苦惱。外具善緣。不肯修行。待終念佛。臨終念佛雖亦得生。然此輩人萬不一往。或善友邂逅未必相逢。或眾苦纏身不遑念佛。或偏風不語不得稱名。或狂亂失心。豈能注想。或忽逢水火。不暇至誠。或輒遇豺狼。以斯夭命。或逢值惡友壞爾信心。或飲酒過差惛眠致殞。或軍陣鬪戰奄爾命終。或逈墜高巖。難修正行。眾多障難率述難周。無得一向不修耽茲五欲。但言終日一念即生。宜應發精進心除懈怠想。勵茲三業策彼六時。晝夜精勤學與時競。一生淨土永離蓋纏。乃至菩提常無退轉。利益弘廣宜須用心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有數意。不可預聞淨教棄而不修待至終時方當念佛。一即汝欲願生淨佛國土。推欲避斯苦惱生彼西方。不求無上菩提。不行菩薩之行。但欲縱情寶樹恣意珍臺。不願悟無生。就此垂終一念也。若為志佛果證三菩提。愍諸有情速證正覺。於此穢土恐退菩提。就彼淨土方增修妙行。登不退位。救苦眾生。方欲無間長時具修萬行。何為今聞淨法。不肯修行。更事憍奢。廣行放逸。垂臨終日念佛生耶。若欲至求無上大果。發菩提心。願生淨土。所恨流浪生死。無始沈淪。聞說西方淨土教法。即須身毛皆竪猶如拔出。悲泣雨淚恨聞此法晚至今生。即須晝夜精勤一心匪懈。寧得聞佛淨教。更縱六情。繫日連宵造十惡罪。推至終日方念佛名。無慚愧言豈成道理。又若垂終念佛長時稱名。功行不殊。悟道無別。可須任汝此言推至在後。如其念增。念念增道。功不唐捐。罪業轉微福德漸勝。成其上輩速悟無生。利益不同。豈得唯修一念。且麁衣妙服好飡細食。一種蓋形。並除飢渴。爾即去斯弊服著彼羅紈。不食穢飡。欲求美膳。況念佛多少功行不同。便即棄彼長修。就斯促念。貪好衣食。曾無此言。聞修淨行。捨長就短。是汝煩惱無慚愧言。魔語。鬼語。壞亂佛法實無一念願生之心。見他長時專誠苦行。故為此語。壞他淨意自損損他。深須覺察。又汝今時聞說淨法。內無苦惱。外具善緣。不肯修行。待終念佛。臨終念佛雖亦得生。然此輩人萬不一往。或善友邂逅未必相逢。或眾苦纏身不遑念佛。或偏風不語不得稱名。或狂亂失心。豈能注想。或忽逢水火。不暇至誠。或輒遇豺狼。以斯夭命。或逢值惡友壞爾信心。或飲酒過差惛眠致殞。或軍陣鬪戰奄爾命終。或逈墜高巖。難修正行。眾多障難率述難周。無得一向不修耽茲五欲。但言終日一念即生。宜應發精進心除懈怠想。勵茲三業策彼六時。晝夜精勤學與時競。一生淨土永離蓋纏。乃至菩提常無退轉。利益弘廣宜須用心。

問曰。稱讚淨土經說。生彼速證無上正等菩提。既彼修道百歲當此一日。如何速證無上大菩提耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。稱讚淨土經說。生彼速證無上正等菩提。既彼修道百歲當此一日。如何速證無上大菩提耶。

釋曰。計此苦中修道一日可勝彼百年。然逢惡緣。多劫退轉還復遲也。彼雖百年同此一日。唯進不退。得名速證無上菩提也。如人急行多時停息達前所遲。於此修道一日勝彼百年。佛不說此速證菩提也。如人緩行中間無停住速達前所。故名速證菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。計此苦中修道一日可勝彼百年。然逢惡緣。多劫退轉還復遲也。彼雖百年同此一日。唯進不退。得名速證無上菩提也。如人急行多時停息達前所遲。於此修道一日勝彼百年。佛不說此速證菩提也。如人緩行中間無停住速達前所。故名速證菩提也。

問曰。念佛言。少習學不難。臨命終人時極迅速。又加苦惱。不能多修戒定慧等甚深佛法。未終之者於長時中更無苦以逼迫神慮。何意不觀空無相願。修眾道品廣學一切甚深法門。而多勸眾生唯行念佛。有何義耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。念佛言。少習學不難。臨命終人時極迅速。又加苦惱。不能多修戒定慧等甚深佛法。未終之者於長時中更無苦以逼迫神慮。何意不觀空無相願。修眾道品廣學一切甚深法門。而多勸眾生唯行念佛。有何義耶。

釋曰。行者一生修淨土業。非獨偏勸唯行念佛。然修行之者根有利鈍。學有淺深。故經分定散兩門。人成九品差別。利根心靜之者。教修有相無相之觀平等甚深法門。若鈍根散亂之徒。唯行三福三輩之業。匪唯偏勸念佛。亦修種種法門。如其不能廣行。念佛亦生淨土。又念佛法門或深或淺。通定通散。大根少行咸得修行。定即始於凡夫終乎十地。行念佛三昧甚深微妙。華嚴．涅槃．文殊．般若．大集．賢護．觀佛三昧咸共稱讚不可思議。如善財童子。於功德雲比丘所請修菩薩之行。功德雲比丘唯教念佛三昧之法。此即甚深之法也。散即一切眾生若行若坐。一切時處皆得念佛。不妨諸務。乃至命終亦成其行。又修諸行往生西方。雖有聖言經文說少。念佛得往生。其教極多。略申三五曉諸迷者。一如阿彌陀經。唯說念阿彌陀佛得生西方。六方恒河沙諸佛舒舌。共證念佛行者並得往生。觀經下品上生．下品中生．下品下生三處經文。咸陳唯念阿彌陀佛往生淨土。又言。念佛眾生攝取不捨。無量壽經又言。上中下輩行有淺深。皆唯一向專念阿彌陀佛。得生極樂。又四十八弘誓願。於念佛門別發一願言。乃至十念若不生者不取正覺。又般舟三昧大集賢護等經。教諸眾生七日七夜一心專念阿彌陀佛得見佛。已請問佛言。眾生行何法得生淨土。阿彌陀佛報言。欲生我國常念我名莫有休息。即生我國。又鼓音聲陀羅尼經。亦教眾生十日十夜念阿彌陀佛。得生佛國。又華嚴經說。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又占察經說。若欲往生十方佛國。當念彼國佛之名號。即得往生。如是等無量大乘經文。多說念佛得生淨土。今勸念佛。非是遮餘所修妙行。只是念佛之者。多經勸讚。若行若坐。乃至命終皆得行斯念佛之行。將為穩便。故勸行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。行者一生修淨土業。非獨偏勸唯行念佛。然修行之者根有利鈍。學有淺深。故經分定散兩門。人成九品差別。利根心靜之者。教修有相無相之觀平等甚深法門。若鈍根散亂之徒。唯行三福三輩之業。匪唯偏勸念佛。亦修種種法門。如其不能廣行。念佛亦生淨土。又念佛法門或深或淺。通定通散。大根少行咸得修行。定即始於凡夫終乎十地。行念佛三昧甚深微妙。華嚴．涅槃．文殊．般若．大集．賢護．觀佛三昧咸共稱讚不可思議。如善財童子。於功德雲比丘所請修菩薩之行。功德雲比丘唯教念佛三昧之法。此即甚深之法也。散即一切眾生若行若坐。一切時處皆得念佛。不妨諸務。乃至命終亦成其行。又修諸行往生西方。雖有聖言經文說少。念佛得往生。其教極多。略申三五曉諸迷者。一如阿彌陀經。唯說念阿彌陀佛得生西方。六方恒河沙諸佛舒舌。共證念佛行者並得往生。觀經下品上生．下品中生．下品下生三處經文。咸陳唯念阿彌陀佛往生淨土。又言。念佛眾生攝取不捨。無量壽經又言。上中下輩行有淺深。皆唯一向專念阿彌陀佛。得生極樂。又四十八弘誓願。於念佛門別發一願言。乃至十念若不生者不取正覺。又般舟三昧大集賢護等經。教諸眾生七日七夜一心專念阿彌陀佛得見佛。已請問佛言。眾生行何法得生淨土。阿彌陀佛報言。欲生我國常念我名莫有休息。即生我國。又鼓音聲陀羅尼經。亦教眾生十日十夜念阿彌陀佛。得生佛國。又華嚴經說。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又占察經說。若欲往生十方佛國。當念彼國佛之名號。即得往生。如是等無量大乘經文。多說念佛得生淨土。今勸念佛。非是遮餘所修妙行。只是念佛之者。多經勸讚。若行若坐。乃至命終皆得行斯念佛之行。將為穩便。故勸行也。

問曰。生彼淨土未入聖流。既是凡夫。具眾煩惱。如何不起諸不善業。若起者即與本願相違。言我土眾生無有不善之名。如何會釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。生彼淨土未入聖流。既是凡夫。具眾煩惱。如何不起諸不善業。若起者即與本願相違。言我土眾生無有不善之名。如何會釋也。

釋曰。生彼凡夫雖未得聖果。所有不善已不現行。然不善不行。自有多意。或緣聖道已起斷彼隨眠。或修聖道方便伏現行。或緣闕斯惡境。彼不得生。或以常遇善緣無由造罪。或緣諸勝資令過不生。或緣乘佛本願惡不得起。雖有惑種不得現行。故稱讚淨土經言。諸妙香華雖令見者身心適悅。而不增長有情貪著。又言。八功德水能令飲者增益種種殊勝善根。如香積佛飯施作佛事等。為此眾緣諸惡不起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。生彼凡夫雖未得聖果。所有不善已不現行。然不善不行。自有多意。或緣聖道已起斷彼隨眠。或修聖道方便伏現行。或緣闕斯惡境。彼不得生。或以常遇善緣無由造罪。或緣諸勝資令過不生。或緣乘佛本願惡不得起。雖有惑種不得現行。故稱讚淨土經言。諸妙香華雖令見者身心適悅。而不增長有情貪著。又言。八功德水能令飲者增益種種殊勝善根。如香積佛飯施作佛事等。為此眾緣諸惡不起也。

問曰。經言。有四種業。一現報業。二生報業。三後報業。四不定業。前三是定業。定感報故。後一是不定業。或感不感報故。又有八種業。一報定時不定業。二時定報不定業。三時報俱定業。四時報俱不定業。第一第三是定業。第二第四是不定業。經說。五逆是生報業。即是時定報亦定業。如何觀經言五逆罪滅得生西方耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。經言。有四種業。一現報業。二生報業。三後報業。四不定業。前三是定業。定感報故。後一是不定業。或感不感報故。又有八種業。一報定時不定業。二時定報不定業。三時報俱定業。四時報俱不定業。第一第三是定業。第二第四是不定業。經說。五逆是生報業。即是時定報亦定業。如何觀經言五逆罪滅得生西方耶。

釋曰。此四種八種業。佛於九部不了教中。為諸不信業果凡夫。密意說言有定報對。於諸大乘了義教中。說一切業悉皆不定。如涅槃經第十九卷云。耆婆為阿闍世王說懺悔法。罪得滅。又臣聞。佛說修一善心能破百種惡。如少毒藥能害眾生。少善亦爾。能破大惡。又三十一云。善男子有諸眾生。於業緣中心輕不信。為度彼故作如是說。善男子一切作業有輕有重。輕重二業復各有二。一決定。二不決定。又言。或有重業可得作輕。或有輕業可得作重。有智之人以智慧力。能合地獄極重之業現世輕受。愚癡之人現世輕業地獄重。受。阿闍世王懺悔罪已不入地獄。鴦崛摩羅得阿羅漢。瑜伽論說。未得解脫名決定業。已得解脫名不定業。如是等諸大乘經論。咸說五逆罪等。皆名不定業。悉得消滅。今觀經既是大乘經典。明念阿彌陀佛五逆罪滅。有何疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此四種八種業。佛於九部不了教中。為諸不信業果凡夫。密意說言有定報對。於諸大乘了義教中。說一切業悉皆不定。如涅槃經第十九卷云。耆婆為阿闍世王說懺悔法。罪得滅。又臣聞。佛說修一善心能破百種惡。如少毒藥能害眾生。少善亦爾。能破大惡。又三十一云。善男子有諸眾生。於業緣中心輕不信。為度彼故作如是說。善男子一切作業有輕有重。輕重二業復各有二。一決定。二不決定。又言。或有重業可得作輕。或有輕業可得作重。有智之人以智慧力。能合地獄極重之業現世輕受。愚癡之人現世輕業地獄重。受。阿闍世王懺悔罪已不入地獄。鴦崛摩羅得阿羅漢。瑜伽論說。未得解脫名決定業。已得解脫名不定業。如是等諸大乘經論。咸說五逆罪等。皆名不定業。悉得消滅。今觀經既是大乘經典。明念阿彌陀佛五逆罪滅。有何疑也。

問曰。如諸論中俱引契經。說有黑黑業．白白業．雜業．非黑白無異熟業。黑黑業者。欲界不善業也。白白業者。色無色界善業。雜業者。欲界善業也。非黑白無異熟業者。無漏業也。未知今造西方業者。四業之中何業攝耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如諸論中俱引契經。說有黑黑業．白白業．雜業．非黑白無異熟業。黑黑業者。欲界不善業也。白白業者。色無色界善業。雜業者。欲界善業也。非黑白無異熟業者。無漏業也。未知今造西方業者。四業之中何業攝耶。

釋曰。有說。四業之中是白白業雜業二業所攝。以黑黑業是於不善。此乃能感三途。豈能招淨土報。無漏之業不能感報。體雖清淨非異熟因。唯餘二業感淨土報。若未得上界定。以欲界心修西方業者。此用雜業往生西方。若已伏欲惑。得上界淨心生西方者。此用白白業生於淨土也。有說。不然。此三種業並約穢土欲色二界善惡兩趣。以分其業。非約往生西方論其白白等善業。且雜業是欲界人天之業。能招雜報。雖受樂果亦招苦報。故欲界中受苦樂果。往生淨土無有眾苦。一向安樂。寧容雜業為淨土因。若唯白白業是淨土因者。如未生得四靜慮定。為因何業生於西方。故知淨土正因非前業攝。前之四業攝法。不盡於理何妨。又無色界業有文非四業攝。以此准知。四業攝業不盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有說。四業之中是白白業雜業二業所攝。以黑黑業是於不善。此乃能感三途。豈能招淨土報。無漏之業不能感報。體雖清淨非異熟因。唯餘二業感淨土報。若未得上界定。以欲界心修西方業者。此用雜業往生西方。若已伏欲惑。得上界淨心生西方者。此用白白業生於淨土也。有說。不然。此三種業並約穢土欲色二界善惡兩趣。以分其業。非約往生西方論其白白等善業。且雜業是欲界人天之業。能招雜報。雖受樂果亦招苦報。故欲界中受苦樂果。往生淨土無有眾苦。一向安樂。寧容雜業為淨土因。若唯白白業是淨土因者。如未生得四靜慮定。為因何業生於西方。故知淨土正因非前業攝。前之四業攝法。不盡於理何妨。又無色界業有文非四業攝。以此准知。四業攝業不盡也。

問曰。又大小乘論引契經。說有罪福不動三種業。未知三種業中。為用何種業而得往生極樂國也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。又大小乘論引契經。說有罪福不動三種業。未知三種業中。為用何種業而得往生極樂國也。

釋曰。有說。於三業中用福業及不動業生西方也。三福即是福業。十六觀若得上界定心。即不動業也。有說。非三業攝。以三業並據穢土業說不約淨土論也。故淨土業非三業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有說。於三業中用福業及不動業生西方也。三福即是福業。十六觀若得上界定心。即不動業也。有說。非三業攝。以三業並據穢土業說不約淨土論也。故淨土業非三業也。

問曰。未知得生西方。有幾種勝益。勸諸眾生而往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。未知得生西方。有幾種勝益。勸諸眾生而往生也。

釋曰。按稱讚淨土經觀經及無量壽經四十八弘誓願中。略舉三十益。何者三十。一受用種種功德莊嚴清淨佛土益。二大乘法樂益。三親近供養無量壽佛益。四遊歷十方供養諸佛益。五於諸佛所聞法授記益。六福慧資糧疾圓滿益。七速證無上正等菩提益。八諸大士等同一集會益。九常無退轉益。十無量行願念念增進益。十一鸚鵡舍利宣揚法音益。十二清風動樹如天眾樂益。十三摩尼水流宣說苦空益。十四諸樂音聲奏諸法音益。十五四十八弘誓願中永絕三塗益。十六真金色身益。十七形無美醜益。十八具足五通益。十九住正定聚益。二十無諸不善益。二十一壽命長遠益。二十二衣食自然益。二十三唯受眾樂益。二十四三十二相益。二十五無有寶女人益。二十六無有小乘益。二十七離諸八難益。二十八得三法忍益。二十九身有光明盡夜常光益。三十得那羅延力益。略舉三十之益。廣即無量無邊。是以勸生西方。若在娑婆。久流生死唯有三十之損。何曾有彼益耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。按稱讚淨土經觀經及無量壽經四十八弘誓願中。略舉三十益。何者三十。一受用種種功德莊嚴清淨佛土益。二大乘法樂益。三親近供養無量壽佛益。四遊歷十方供養諸佛益。五於諸佛所聞法授記益。六福慧資糧疾圓滿益。七速證無上正等菩提益。八諸大士等同一集會益。九常無退轉益。十無量行願念念增進益。十一鸚鵡舍利宣揚法音益。十二清風動樹如天眾樂益。十三摩尼水流宣說苦空益。十四諸樂音聲奏諸法音益。十五四十八弘誓願中永絕三塗益。十六真金色身益。十七形無美醜益。十八具足五通益。十九住正定聚益。二十無諸不善益。二十一壽命長遠益。二十二衣食自然益。二十三唯受眾樂益。二十四三十二相益。二十五無有寶女人益。二十六無有小乘益。二十七離諸八難益。二十八得三法忍益。二十九身有光明盡夜常光益。三十得那羅延力益。略舉三十之益。廣即無量無邊。是以勸生西方。若在娑婆。久流生死唯有三十之損。何曾有彼益耶。

問曰。彌勒所問經說修十種念方得往生。一於一切眾生常起慈心。二於一切眾生不毀其行。若有毀者終不往生。三於一切眾生深起悲心不殘害心。四發護法心不惜身命。五於一切法不生非謗。六於忍辱中生決定心深心。清淨不貪利養。七發一切種智心。日日常念無有休廢。八於一切眾生起尊重心。除憍慢心謙下言說。九於世談話不生味著心。近於覺道意深起種種善根因緣。十不生憒鬧散亂之心。正念觀佛除去諸想。准此經文十念自別。如何乃以十聲稱阿彌陀佛而得往生。豈不錯矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。彌勒所問經說修十種念方得往生。一於一切眾生常起慈心。二於一切眾生不毀其行。若有毀者終不往生。三於一切眾生深起悲心不殘害心。四發護法心不惜身命。五於一切法不生非謗。六於忍辱中生決定心深心。清淨不貪利養。七發一切種智心。日日常念無有休廢。八於一切眾生起尊重心。除憍慢心謙下言說。九於世談話不生味著心。近於覺道意深起種種善根因緣。十不生憒鬧散亂之心。正念觀佛除去諸想。准此經文十念自別。如何乃以十聲稱阿彌陀佛而得往生。豈不錯矣。

釋曰。往生西方行門非一。或有三福。或十六觀。或九品往生。所業各別俱悉得往生。淨土受生。彌勒所問經。自陳十種往生之法而亦得生。觀經自說下品下生臨命終時稱佛十念而得往生。各是聖教。互說往生淨土法門。皆成淨業。何因將彼為是。斥此言非。但自不解經。亦乃惑諸學者。譬如入流九品。縣尉後宮。或能精熟一經。或為進士之學。或為流外勳品。或為七色出身。或作十年品子。皆得入流。悉為丞尉。豈限一業作文林郎業。往生亦復如是。非唯一行生彼西方。故定散兩門備在觀經之說。三輩修福出自無量壽經。唯念佛名。蓋是阿彌陀教。或持大乘妙典。或復孝養二親。世出世之善根。定非定之二業。只作兩持身口二善俱生淨土。豈局一門。子須廣讀眾經開生正信。何得唯觀一經。即作司南之論。將餘聖教並非往生之因。何其惑也。又修因有萬輩。得果有多階。不可限以一因果無異類者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。往生西方行門非一。或有三福。或十六觀。或九品往生。所業各別俱悉得往生。淨土受生。彌勒所問經。自陳十種往生之法而亦得生。觀經自說下品下生臨命終時稱佛十念而得往生。各是聖教。互說往生淨土法門。皆成淨業。何因將彼為是。斥此言非。但自不解經。亦乃惑諸學者。譬如入流九品。縣尉後宮。或能精熟一經。或為進士之學。或為流外勳品。或為七色出身。或作十年品子。皆得入流。悉為丞尉。豈限一業作文林郎業。往生亦復如是。非唯一行生彼西方。故定散兩門備在觀經之說。三輩修福出自無量壽經。唯念佛名。蓋是阿彌陀教。或持大乘妙典。或復孝養二親。世出世之善根。定非定之二業。只作兩持身口二善俱生淨土。豈局一門。子須廣讀眾經開生正信。何得唯觀一經。即作司南之論。將餘聖教並非往生之因。何其惑也。又修因有萬輩。得果有多階。不可限以一因果無異類者也。

問曰。夫菩薩修行以利物為懷。大慈悲心念念常起。理須身遊惡道。歷三途愍彼沈淪皆令離苦。今乃捨此穢方。願生淨土。自求己樂不願利人。無始有緣父母兄弟六親眷屬朋友。往還皆悉繫關三界牢獄。棄而不救。絕無悲愍。豈成大士之心。方為菩薩之行。今願生淨土。非為善心。莫識所由。願陳斯旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。夫菩薩修行以利物為懷。大慈悲心念念常起。理須身遊惡道。歷三途愍彼沈淪皆令離苦。今乃捨此穢方。願生淨土。自求己樂不願利人。無始有緣父母兄弟六親眷屬朋友。往還皆悉繫關三界牢獄。棄而不救。絕無悲愍。豈成大士之心。方為菩薩之行。今願生淨土。非為善心。莫識所由。願陳斯旨。

釋曰。夫發菩提心。修菩薩行。要須起大慈悲。憐愍含識。廣興濟度拔苦施安。然行有淺深。根有上下。若深學菩薩大悲增上。已得不退不畏己損。唯欲益他。並多在穢方廣行利物。少生淨土親承聖尊。或淺行菩薩大智增上猶有退轉。雖有悲愍苦惱眾生。隨遇惡緣退菩薩行。造眾惡業失菩提心。廣如菩薩本業瓔珞經說法才王子等。此即二利俱失。自他並損。為此願生淨土離彼惡緣。親近聖尊恒聞正法。與諸菩薩俱會一處。歷事他方散華供養。復聞大乘真淨妙法。念念增進無有退轉。更無二乘闡提外道爼壞初學無上道心。雖復拔苦之心念念不捨。自利之行是利他行本。本若不固末亦不堅。是以先須願生淨土長養菩薩菩提根牙令使堅牢。縱遇惡緣亦無退轉。方可離斯淨土還生娑婆。救攝無始沈淪有緣父母六親眷屬朋友知識法界含靈。此義於安樂集中。綽禪師已廣引。父母被溺將漂駛流。一子隨後入水即救。救之不得。遂被溺死。一子歸舍備辦船艘。直往深流救親困厄。此義亦爾。諸有智者以喻得解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。夫發菩提心。修菩薩行。要須起大慈悲。憐愍含識。廣興濟度拔苦施安。然行有淺深。根有上下。若深學菩薩大悲增上。已得不退不畏己損。唯欲益他。並多在穢方廣行利物。少生淨土親承聖尊。或淺行菩薩大智增上猶有退轉。雖有悲愍苦惱眾生。隨遇惡緣退菩薩行。造眾惡業失菩提心。廣如菩薩本業瓔珞經說法才王子等。此即二利俱失。自他並損。為此願生淨土離彼惡緣。親近聖尊恒聞正法。與諸菩薩俱會一處。歷事他方散華供養。復聞大乘真淨妙法。念念增進無有退轉。更無二乘闡提外道爼壞初學無上道心。雖復拔苦之心念念不捨。自利之行是利他行本。本若不固末亦不堅。是以先須願生淨土長養菩薩菩提根牙令使堅牢。縱遇惡緣亦無退轉。方可離斯淨土還生娑婆。救攝無始沈淪有緣父母六親眷屬朋友知識法界含靈。此義於安樂集中。綽禪師已廣引。父母被溺將漂駛流。一子隨後入水即救。救之不得。遂被溺死。一子歸舍備辦船艘。直往深流救親困厄。此義亦爾。諸有智者以喻得解也。

問曰。淨土論云。大乘善根界等無譏嫌名。女人及根缺二乘種不生。彼界云何得有聲聞。而經中說有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢等耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。淨土論云。大乘善根界等無譏嫌名。女人及根缺二乘種不生。彼界云何得有聲聞。而經中說有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢等耶。

釋曰。此有四釋。一釋云。二乘種不生者。依瑜伽師地論說。有五乘眾生。無始已來法爾成就五乘姓別。一菩薩乘。二緣覺乘。三聲聞乘。四人天乘。五不定乘。言二乘種不生者。是緣覺乘及人天乘。以緣覺乘定受緣覺之果多生無佛世界。不可生於淨土。以淨土有佛。又不信有十方淨土。人天乘唯是流轉生死凡夫。不可生淨土。以淨土眾生皆是當得無上菩提故。二釋。前義不然。若以二乘種不生。取緣覺乘人天乘者。即聲聞乘得生者。何故言大乘善根界。又言非但無三種體亦無三種名耶。今二乘種不生。不論人天乘。但於三乘之中除聲聞緣覺二乘。名二乘種不生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有四釋。一釋云。二乘種不生者。依瑜伽師地論說。有五乘眾生。無始已來法爾成就五乘姓別。一菩薩乘。二緣覺乘。三聲聞乘。四人天乘。五不定乘。言二乘種不生者。是緣覺乘及人天乘。以緣覺乘定受緣覺之果多生無佛世界。不可生於淨土。以淨土有佛。又不信有十方淨土。人天乘唯是流轉生死凡夫。不可生淨土。以淨土眾生皆是當得無上菩提故。二釋。前義不然。若以二乘種不生。取緣覺乘人天乘者。即聲聞乘得生者。何故言大乘善根界。又言非但無三種體亦無三種名耶。今二乘種不生。不論人天乘。但於三乘之中除聲聞緣覺二乘。名二乘種不生也。

問曰。若聲聞緣覺乘種不生者。何故彼國有聲聞耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若聲聞緣覺乘種不生者。何故彼國有聲聞耶。

答。言無二乘者。無定姓二乘。彼土二乘並是不定姓聲聞。悉能迴心入大乘也。天親菩薩依瑜伽師地論造諸論。故攝論云。披閱決定藏以釋攝大乘。決定藏即是瑜伽師地中決擇分也。今造淨土論。還依彼論之宗有五乘姓義。故言二乘種不生也。三依舊諸德釋此文言。聲聞有二種。一愚法。謂今生未能迴小向大聲聞。二不愚法。謂已能迴小向大聲聞。前者名二乘種。以不迴心向大不信有淨土。不願生也。後名非二乘種。雖修小行以信大乘願生淨土也。四釋云。彼以迴心向大所修聖道斷惑。皆為趣無上菩提。不名二乘也。以成佛果必定須斷人法二執。正習雙亡。證人法二空。究竟滿足方得名佛。彼為先是小乘。厭人執煩惱。為此先斷。取彼四果得名阿羅漢亦曰聲聞。然非小乘也。阿羅漢名非唯小果。以佛亦得名阿羅漢。如四分律云。佛度阿若憍陳如已言。三千大千世界有二阿羅漢。一是佛。二是阿若憍陳如。故阿羅漢名非唯小果之稱。聲聞之名亦通大乘。故法華經云。我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。此即菩薩聲聞也。我等今者真阿羅漢。於諸世間天人魔梵。普於其中應受供養。此即大乘菩薩。名雖與彼小果名同然。義有別。今淨土聲聞阿羅漢等。悉是趣求無上菩提之人。故非二乘種。亦非二乘名也。為已發大乘心。雖名聲聞即非小乘名也。如法華經說。彼阿難迴心向大。佛與受記名山海慧自在通王如來。至結集時取阿羅漢。豈是退大乘心。趣求小果。又維摩經云。迦葉言。我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行。何因結集之日勸阿難取阿羅漢果。故知阿羅漢果非小乘果也。阿難從佛授記後所行之行。悉是趣佛。故知即是大乘菩薩行也。然直往之人先斷法執煩惱。修道人執煩惱至金剛心。方頓除即得成佛。從本已來直往菩薩先作意。唯欲斷除法執。故留惑。至惑盡具佛一切智。以法執煩惱微細難除障三菩提大果。望聲聞是白淨無記。望菩薩是有覆無記。菩薩偏厭。故攝論云。智障極盲暗。謂真俗別執。是以偏先斷也。人執煩惱障於涅槃。聲聞之人深厭生死。唯求自利。不能修學佛一切智。故彼無心斷於法執煩惱。法執煩惱不障涅槃故。諸聲聞斷人執盡得般涅槃。今此聲聞在七方便中或七方便前位。中三品人為先求聲聞。深厭人執煩惱。以於此惑作意斷除。今生西方。雖復迴心趣求佛果。為先厭人執煩惱。還依本習為說四諦。令具斷彼人執煩惱見修兩惑。斷彼惑時。必須見於四真諦理用無漏聖道斷此煩惱。斷見惑名曰預流。非住彼道名預流也。斷修惑已名阿羅漢。如阿羅漢無諸惑。故雖有此名只是菩薩之行。漸頓兩人俱行菩薩行。並 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。言無二乘者。無定姓二乘。彼土二乘並是不定姓聲聞。悉能迴心入大乘也。天親菩薩依瑜伽師地論造諸論。故攝論云。披閱決定藏以釋攝大乘。決定藏即是瑜伽師地中決擇分也。今造淨土論。還依彼論之宗有五乘姓義。故言二乘種不生也。三依舊諸德釋此文言。聲聞有二種。一愚法。謂今生未能迴小向大聲聞。二不愚法。謂已能迴小向大聲聞。前者名二乘種。以不迴心向大不信有淨土。不願生也。後名非二乘種。雖修小行以信大乘願生淨土也。四釋云。彼以迴心向大所修聖道斷惑。皆為趣無上菩提。不名二乘也。以成佛果必定須斷人法二執。正習雙亡。證人法二空。究竟滿足方得名佛。彼為先是小乘。厭人執煩惱。為此先斷。取彼四果得名阿羅漢亦曰聲聞。然非小乘也。阿羅漢名非唯小果。以佛亦得名阿羅漢。如四分律云。佛度阿若憍陳如已言。三千大千世界有二阿羅漢。一是佛。二是阿若憍陳如。故阿羅漢名非唯小果之稱。聲聞之名亦通大乘。故法華經云。我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。此即菩薩聲聞也。我等今者真阿羅漢。於諸世間天人魔梵。普於其中應受供養。此即大乘菩薩。名雖與彼小果名同然。義有別。今淨土聲聞阿羅漢等。悉是趣求無上菩提之人。故非二乘種。亦非二乘名也。為已發大乘心。雖名聲聞即非小乘名也。如法華經說。彼阿難迴心向大。佛與受記名山海慧自在通王如來。至結集時取阿羅漢。豈是退大乘心。趣求小果。又維摩經云。迦葉言。我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行。何因結集之日勸阿難取阿羅漢果。故知阿羅漢果非小乘果也。阿難從佛授記後所行之行。悉是趣佛。故知即是大乘菩薩行也。然直往之人先斷法執煩惱。修道人執煩惱至金剛心。方頓除即得成佛。從本已來直往菩薩先作意。唯欲斷除法執。故留惑。至惑盡具佛一切智。以法執煩惱微細難除障三菩提大果。望聲聞是白淨無記。望菩薩是有覆無記。菩薩偏厭。故攝論云。智障極盲暗。謂真俗別執。是以偏先斷也。人執煩惱障於涅槃。聲聞之人深厭生死。唯求自利。不能修學佛一切智。故彼無心斷於法執煩惱。法執煩惱不障涅槃故。諸聲聞斷人執盡得般涅槃。今此聲聞在七方便中或七方便前位。中三品人為先求聲聞。深厭人執煩惱。以於此惑作意斷除。今生西方。雖復迴心趣求佛果。為先厭人執煩惱。還依本習為說四諦。令具斷彼人執煩惱見修兩惑。斷彼惑時。必須見於四真諦理用無漏聖道斷此煩惱。斷見惑名曰預流。非住彼道名預流也。斷修惑已名阿羅漢。如阿羅漢無諸惑。故雖有此名只是菩薩之行。漸頓兩人俱行菩薩行。並

趣求佛果。雖並得名菩薩。然迂迴人亦得名聲聞。以因聲悟道復本是小機。亦得名菩薩。以彼趣求大菩提故。菩薩之人以直往故。但名菩薩。不名聲聞。以本不是因聲悟道故。佛以二名簡彼漸頓二眾弟子。故言無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知諸菩薩亦如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣求佛果。雖並得名菩薩。然迂迴人亦得名聲聞。以因聲悟道復本是小機。亦得名菩薩。以彼趣求大菩提故。菩薩之人以直往故。但名菩薩。不名聲聞。以本不是因聲悟道故。佛以二名簡彼漸頓二眾弟子。故言無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知諸菩薩亦如是也。

問曰。眾香世界與極樂世界。俱是大乘清淨佛土。何因眾香世界無有聲聞辟支佛名。唯有清淨大菩薩眾。而極樂世界乃有無量無邊聲聞弟子。此聲聞眾豈非小乘耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。眾香世界與極樂世界。俱是大乘清淨佛土。何因眾香世界無有聲聞辟支佛名。唯有清淨大菩薩眾。而極樂世界乃有無量無邊聲聞弟子。此聲聞眾豈非小乘耶。

釋曰。此二佛土雖俱是彼大乘之界。然其聖眾有通有局。眾香世界唯是趣大乘之人。於此娑婆修行八法。無瘡疣。生彼淨土。唯聞頓教大乘。故經說。彼唯有清淨大菩薩眾。無二乘名也。極樂世界通彼迴小向大聲聞。生彼淨土。通聞漸頓二種大乘會三歸一之教。發趣大心。行菩薩行。以先宿習斷人執惑。雖行菩薩道。然先斷其煩惱障種。故得名為聲聞阿羅漢。雖曰聲聞。以佛道聲令一切聞也。雖曰阿羅漢。於諸世間應受供養也。故俱並是大乘之界直往迂迴二眾別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此二佛土雖俱是彼大乘之界。然其聖眾有通有局。眾香世界唯是趣大乘之人。於此娑婆修行八法。無瘡疣。生彼淨土。唯聞頓教大乘。故經說。彼唯有清淨大菩薩眾。無二乘名也。極樂世界通彼迴小向大聲聞。生彼淨土。通聞漸頓二種大乘會三歸一之教。發趣大心。行菩薩行。以先宿習斷人執惑。雖行菩薩道。然先斷其煩惱障種。故得名為聲聞阿羅漢。雖曰聲聞。以佛道聲令一切聞也。雖曰阿羅漢。於諸世間應受供養也。故俱並是大乘之界直往迂迴二眾別也。

問曰。如小乘四決擇分善根中。燸不受邪教。頂不斷善根。忍不生惡趣。世第一法必入聖道。此即至於下品忍位。方得惡趣非擇滅也。菩薩為利生不受變易生死。猶自未得三惡趣非擇滅也。如何一生淨土極惡凡夫。一聲十聲稱念佛號。即得永絕三惡趣而不生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如小乘四決擇分善根中。燸不受邪教。頂不斷善根。忍不生惡趣。世第一法必入聖道。此即至於下品忍位。方得惡趣非擇滅也。菩薩為利生不受變易生死。猶自未得三惡趣非擇滅也。如何一生淨土極惡凡夫。一聲十聲稱念佛號。即得永絕三惡趣而不生也。

釋曰。決擇分善根小乘位人。居在穢土退轉之處。燸頂二善根猶為退位。故至忍善根方得惡趣非擇滅也。然薩婆多宗亦許別義。於忍位前得惡趣非擇滅。然不決定。今生西方猶處殊勝。常覩聖眾。恒聞妙法。殊勝行願念念增進。前前惡業漸漸消滅。後後善品念念增修。闕彼惡緣故得非擇滅。得不退轉。以願力故往諸惡趣。拯拔沈淪。願力受生。不由業往不落惡趣。其義不妨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。決擇分善根小乘位人。居在穢土退轉之處。燸頂二善根猶為退位。故至忍善根方得惡趣非擇滅也。然薩婆多宗亦許別義。於忍位前得惡趣非擇滅。然不決定。今生西方猶處殊勝。常覩聖眾。恒聞妙法。殊勝行願念念增進。前前惡業漸漸消滅。後後善品念念增修。闕彼惡緣故得非擇滅。得不退轉。以願力故往諸惡趣。拯拔沈淪。願力受生。不由業往不落惡趣。其義不妨也。