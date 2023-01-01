釋淨土群疑論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨土群疑論卷第四

西都千福寺大德懷感撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西都千福寺大德懷感撰

問曰。法華經說。謗斯經者。常生難處。永不見佛眾聖中尊。如何此經謗法之人得生西方。見佛聞法。永離眾苦。若爾如何常生難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。法華經說。謗斯經者。常生難處。永不見佛眾聖中尊。如何此經謗法之人得生西方。見佛聞法。永離眾苦。若爾如何常生難處。

釋曰。觀經言。如此愚人無惡不造。經歷地獄受苦無窮。下言。念佛十聲得生淨土。若言常生難處。不許便永離彼。彼既受苦無窮。寧得往生極樂。故知無窮苦報。罪滅便即有窮。常生難處惡消。何妨見佛。又禪師引教意。皆欲證第三階人有罪不可滅除。無愆不生淨土。廣引眾多聖教。欲證邪人不生。未知第二階人亦許謗法華不。設謗常生難處不。念佛得生淨土不。若許得生。即不可引前經為證。若不得生。此即第二階謗法眾生。亦不得生淨土。何為偏證第三階人不得生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。觀經言。如此愚人無惡不造。經歷地獄受苦無窮。下言。念佛十聲得生淨土。若言常生難處。不許便永離彼。彼既受苦無窮。寧得往生極樂。故知無窮苦報。罪滅便即有窮。常生難處惡消。何妨見佛。又禪師引教意。皆欲證第三階人有罪不可滅除。無愆不生淨土。廣引眾多聖教。欲證邪人不生。未知第二階人亦許謗法華不。設謗常生難處不。念佛得生淨土不。若許得生。即不可引前經為證。若不得生。此即第二階謗法眾生。亦不得生淨土。何為偏證第三階人不得生也。

問曰。維摩經言。菩薩成就八法。於此世界。行無瘡疣。生於淨土。信行禪師言。此八法是第三階眾生往生之法。觀經等教是第二階人往生之法。今日既多是第三階眾生。如何學第二階法。求生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。維摩經言。菩薩成就八法。於此世界。行無瘡疣。生於淨土。信行禪師言。此八法是第三階眾生往生之法。觀經等教是第二階人往生之法。今日既多是第三階眾生。如何學第二階法。求生淨土。

釋曰。按禪師立教之意。以當根佛法為宗。將為得聖教之旨歸。陵架於古今學者。然禪師以其三義尋教。知是當根法門。一依時。二約處。三准人。詳禪師立此三門。求諸教意。可謂。妙即妙矣。能即能焉。然古來盛德。雖探賾幽微。學該內外。義兼半滿。窮法門之巢穴。究真乘之祕藏。未有如禪師作斯以判宗旨也。然禪師自立其義。而自乖其趣。何者觀經言。如來今日教韋提希及未來世一切凡夫。為煩惱賊之所害者。說清淨業。及未來世惡時也。為煩惱賊之所害者。惡人也。此教化茲穢土。惡處也。然此經具斯三義。計是當根佛法。禪師言不當根。何意也。維摩經八法不言為未來世。非惡時也。菩薩成就八法非惡人也。唯有化茲穢土。是惡處也。此經有斯一義。闕彼二門。而言當根。何義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。按禪師立教之意。以當根佛法為宗。將為得聖教之旨歸。陵架於古今學者。然禪師以其三義尋教。知是當根法門。一依時。二約處。三准人。詳禪師立此三門。求諸教意。可謂。妙即妙矣。能即能焉。然古來盛德。雖探賾幽微。學該內外。義兼半滿。窮法門之巢穴。究真乘之祕藏。未有如禪師作斯以判宗旨也。然禪師自立其義。而自乖其趣。何者觀經言。如來今日教韋提希及未來世一切凡夫。為煩惱賊之所害者。說清淨業。及未來世惡時也。為煩惱賊之所害者。惡人也。此教化茲穢土。惡處也。然此經具斯三義。計是當根佛法。禪師言不當根。何意也。維摩經八法不言為未來世。非惡時也。菩薩成就八法非惡人也。唯有化茲穢土。是惡處也。此經有斯一義。闕彼二門。而言當根。何義也。

問曰。菩薩處胎經第二卷說。西方去此閻浮提。十二億那由他。有懈慢國。其土快樂作倡伎樂。衣被服飾香華莊嚴。七寶轉關床。舉目東視。寶床隨轉。北視西視南視。亦如是轉。前後發意。眾生欲生阿彌陀佛國者。而皆染著懈慢國土。不能前進生阿彌陀國。億千萬眾時有一人。生阿彌陀佛國。以此經准難可得生。何因今勸生彼佛國也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。菩薩處胎經第二卷說。西方去此閻浮提。十二億那由他。有懈慢國。其土快樂作倡伎樂。衣被服飾香華莊嚴。七寶轉關床。舉目東視。寶床隨轉。北視西視南視。亦如是轉。前後發意。眾生欲生阿彌陀佛國者。而皆染著懈慢國土。不能前進生阿彌陀國。億千萬眾時有一人。生阿彌陀佛國。以此經准難可得生。何因今勸生彼佛國也。

釋曰。只由此經。有斯言教故。善導禪師勸諸四眾。專修西方淨土業者。四修靡墜。三業無雜。廢餘一切諸願諸行。唯願唯行西方一行。雜修之者。萬不一生。專修之人千無一失。即此經下文言。何以故。皆由懈慢執心不牢固。是知雜修之者。為執心不牢之人。故生懈慢國也。正與處胎經文相當。若不雜修。專行此業。此即執心牢固。定生極樂國。妙符隨願往生經旨。經言。娑婆世界人多貪濁。信正者少。習邪者多。不信正法。不能專一。心亂無志實十方淨土無差別。令諸眾生專心有在。是故讚嘆彼國土耳。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。故知雜其行。墮於懈慢之邦。專其業。生於安樂之國。斯乃更顯淨門專行而得往生。豈是彼國難往。而無生勗哉。學徒不可不專其道也。又報淨土生者極少。化淨土中生者不少。故經別說。實不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。只由此經。有斯言教故。善導禪師勸諸四眾。專修西方淨土業者。四修靡墜。三業無雜。廢餘一切諸願諸行。唯願唯行西方一行。雜修之者。萬不一生。專修之人千無一失。即此經下文言。何以故。皆由懈慢執心不牢固。是知雜修之者。為執心不牢之人。故生懈慢國也。正與處胎經文相當。若不雜修。專行此業。此即執心牢固。定生極樂國。妙符隨願往生經旨。經言。娑婆世界人多貪濁。信正者少。習邪者多。不信正法。不能專一。心亂無志實十方淨土無差別。令諸眾生專心有在。是故讚嘆彼國土耳。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。故知雜其行。墮於懈慢之邦。專其業。生於安樂之國。斯乃更顯淨門專行而得往生。豈是彼國難往。而無生勗哉。學徒不可不專其道也。又報淨土生者極少。化淨土中生者不少。故經別說。實不相違也。

問曰。如觀佛三昧海經說。五百釋子。過去生中俱為兄弟。習學外典。不信佛法。父生怜愍。為說十二因緣甚深佛法。誹謗毀呰。臨命終時。受種種苦。其父哀愍。恐墮阿鼻。教令稱佛。其子欲死。起敬父心。隨順父言。稱南無佛陀。父更教令稱南無達摩南無僧伽。子已命終。乘念佛善。得生天上。受天快樂。天報盡已。以舊有彼謗法之愆。墮阿鼻獄。受眾劇苦。若准此經。臨終念佛雖得生天。罪不得滅。還墮地獄。如何下輩生類。一聲念佛。即滅眾罪。得生西方。永絕沈淪。不生惡趣。恒受快樂。乃至菩提。同念佛名。昇沈有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如觀佛三昧海經說。五百釋子。過去生中俱為兄弟。習學外典。不信佛法。父生怜愍。為說十二因緣甚深佛法。誹謗毀呰。臨命終時。受種種苦。其父哀愍。恐墮阿鼻。教令稱佛。其子欲死。起敬父心。隨順父言。稱南無佛陀。父更教令稱南無達摩南無僧伽。子已命終。乘念佛善。得生天上。受天快樂。天報盡已。以舊有彼謗法之愆。墮阿鼻獄。受眾劇苦。若准此經。臨終念佛雖得生天。罪不得滅。還墮地獄。如何下輩生類。一聲念佛。即滅眾罪。得生西方。永絕沈淪。不生惡趣。恒受快樂。乃至菩提。同念佛名。昇沈有異。

釋曰。彼雖念佛得生天宮。受天快樂。耽著五欲。更不修善。念佛福盡。還落三途。如箭射空勢盡便墜。不乘本願。落惡趣中。今此往生極樂。蓮花開已。見佛聞法。漸漸進修諸道品法六波羅蜜。念念恒行。無始罪愆悉皆消滅。殊勝行願。念念增長。百千三昧皆悉現前。觀人法空。逮無所得。豈比天宮五欲男女歡娛放縱六情造十惡罪。同彼淨土往生有情。又彼雖念佛。不發無上菩提之心。求生淨土慇懃慚愧。又本願言。更經三惡道者。不取正覺。又不至心。但依父命。故罪不滅。暫得生天。還沈惡趣。又謗法罪。准依觀經當下品下生。須具足十念罪始滅除。彼不至心。復唯一念。故罪不滅生天。還墜。譬如負債強者先牽。念佛福強暫生天趣。謗法罪重還落惡趣。此彼兩經有斯別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。彼雖念佛得生天宮。受天快樂。耽著五欲。更不修善。念佛福盡。還落三途。如箭射空勢盡便墜。不乘本願。落惡趣中。今此往生極樂。蓮花開已。見佛聞法。漸漸進修諸道品法六波羅蜜。念念恒行。無始罪愆悉皆消滅。殊勝行願。念念增長。百千三昧皆悉現前。觀人法空。逮無所得。豈比天宮五欲男女歡娛放縱六情造十惡罪。同彼淨土往生有情。又彼雖念佛。不發無上菩提之心。求生淨土慇懃慚愧。又本願言。更經三惡道者。不取正覺。又不至心。但依父命。故罪不滅。暫得生天。還沈惡趣。又謗法罪。准依觀經當下品下生。須具足十念罪始滅除。彼不至心。復唯一念。故罪不滅生天。還墜。譬如負債強者先牽。念佛福強暫生天趣。謗法罪重還落惡趣。此彼兩經有斯別也。

問曰。經言。內有邪三毒。外感神鬼魔。今言。念佛三昧得見阿彌陀佛及臨命終時。佛與聖眾持花來迎。既是凡夫。有邪三毒。如何不是神鬼魔耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。經言。內有邪三毒。外感神鬼魔。今言。念佛三昧得見阿彌陀佛及臨命終時。佛與聖眾持花來迎。既是凡夫。有邪三毒。如何不是神鬼魔耶。

釋曰。以有邪三毒。依經修行念佛三昧。得見阿彌陀佛及命終時聖眾來迎。悉是神鬼魔者。即應一切凡夫皆悉具邪三毒。縱不得念佛三昧及修西方業。應一切時處。常應見佛臨命終時。皆見阿彌陀佛持花來迎。若言不見不迎。應無有邪三毒。又至心稱念阿彌陀佛。作西方淨業。修持齋戒等。為是邪三毒因。為非邪三毒因耶。若是邪三毒因者。何因念佛修善。反起邪三毒耶。即應世尊不勸眾生念佛等。而修善念佛。乃招神鬼及魔。破齋破戒。乃無魔鬼等相也。若非邪三毒因者。此是能滅邪三毒法。我修能滅之法。止見神鬼魔。汝本不作滅因。何為不曾見佛。若以此文為證。定判是魔。即應無邪三毒人不為眾魔所嬈。若然者。何為阿難心生迷惑。不請如來住世。優波毱多在定。魔以華鬘冠首耶。故知未必一切邪三毒皆感神鬼魔。一切無惑人皆無魔所嬈。豈關命終見佛皆是神鬼魔也。又有邪三毒。感於神鬼魔。何必唯變佛身。方成所感魔相。涅槃經言。未來世中。魔或變身作比丘比丘尼優婆塞優婆夷身及與佛身。來惑行者。佛教弟子。辨其魔說及與佛說。令其覺知。眾生墜陷。入魔境界。多緣言教被惑。豈皆形相錯亂也。故觀經中。作十六觀。所見淨境不辨邪正。若於觀中聞說妙法。佛遣出定憶持不忘。令與修多羅合。以辨邪正。若如汝所解。即汝所見四眾皆應是魔。為汝身有邪毒故。又見佛身。縱是魔者。為由我法真正能出魔境現佛身來惑亂耶。為由我法非真佛法長邪毒法感魔現來耶。若由法真正故能出魔境。魔來現身者。縱使是魔。更須勤心念佛。以是出魔真正法故。若法不真正。能長三毒。感彼眾魔現佛形者。即屠兒魁膾旃荼羅等。悉長邪三毒。應言常見十方諸佛。命終之時身心安樂眼見諸佛持花來迎。若爾者。觀經所說九品往生聖眾來迎。此教應是邪三毒法。此諸聖眾應並是魔。即應此經非佛經法是魔法也。又有邪三毒。能感魔鬼。何必要須見佛方是魔來願生西方始感神鬼。但阿彌陀佛四十八願。接引一切罪惡眾生。悉得往生。聖教明說。古今已來有諸傳記。咸陳嘉瑞。清樂神香善相皎然。豈虛構也。汝須聞此妙法見眾善相。理須發菩提心專心修學。而乃不尋聖教。靡信佛經。見有修行。反生誹謗。此是汝邪三毒感神鬼魔。令汝顛倒亂心謗諸佛教。自毀正信壞他深心。須覺其魔事正信念佛三昧。此即是魔來。惑亂壞汝善心。何須要為現形作諸佛相。方名神鬼三毒感耶。且佛將般涅槃。告阿難曰。我善修四神足。能住世一劫。阿難默然。不請佛住。般涅槃。後迦葉結集以六突吉羅。呵責阿難。何因不請世尊久住於世。阿難言。魔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。以有邪三毒。依經修行念佛三昧。得見阿彌陀佛及命終時聖眾來迎。悉是神鬼魔者。即應一切凡夫皆悉具邪三毒。縱不得念佛三昧及修西方業。應一切時處。常應見佛臨命終時。皆見阿彌陀佛持花來迎。若言不見不迎。應無有邪三毒。又至心稱念阿彌陀佛。作西方淨業。修持齋戒等。為是邪三毒因。為非邪三毒因耶。若是邪三毒因者。何因念佛修善。反起邪三毒耶。即應世尊不勸眾生念佛等。而修善念佛。乃招神鬼及魔。破齋破戒。乃無魔鬼等相也。若非邪三毒因者。此是能滅邪三毒法。我修能滅之法。止見神鬼魔。汝本不作滅因。何為不曾見佛。若以此文為證。定判是魔。即應無邪三毒人不為眾魔所嬈。若然者。何為阿難心生迷惑。不請如來住世。優波毱多在定。魔以華鬘冠首耶。故知未必一切邪三毒皆感神鬼魔。一切無惑人皆無魔所嬈。豈關命終見佛皆是神鬼魔也。又有邪三毒。感於神鬼魔。何必唯變佛身。方成所感魔相。涅槃經言。未來世中。魔或變身作比丘比丘尼優婆塞優婆夷身及與佛身。來惑行者。佛教弟子。辨其魔說及與佛說。令其覺知。眾生墜陷。入魔境界。多緣言教被惑。豈皆形相錯亂也。故觀經中。作十六觀。所見淨境不辨邪正。若於觀中聞說妙法。佛遣出定憶持不忘。令與修多羅合。以辨邪正。若如汝所解。即汝所見四眾皆應是魔。為汝身有邪毒故。又見佛身。縱是魔者。為由我法真正能出魔境現佛身來惑亂耶。為由我法非真佛法長邪毒法感魔現來耶。若由法真正故能出魔境。魔來現身者。縱使是魔。更須勤心念佛。以是出魔真正法故。若法不真正。能長三毒。感彼眾魔現佛形者。即屠兒魁膾旃荼羅等。悉長邪三毒。應言常見十方諸佛。命終之時身心安樂眼見諸佛持花來迎。若爾者。觀經所說九品往生聖眾來迎。此教應是邪三毒法。此諸聖眾應並是魔。即應此經非佛經法是魔法也。又有邪三毒。能感魔鬼。何必要須見佛方是魔來願生西方始感神鬼。但阿彌陀佛四十八願。接引一切罪惡眾生。悉得往生。聖教明說。古今已來有諸傳記。咸陳嘉瑞。清樂神香善相皎然。豈虛構也。汝須聞此妙法見眾善相。理須發菩提心專心修學。而乃不尋聖教。靡信佛經。見有修行。反生誹謗。此是汝邪三毒感神鬼魔。令汝顛倒亂心謗諸佛教。自毀正信壞他深心。須覺其魔事正信念佛三昧。此即是魔來。惑亂壞汝善心。何須要為現形作諸佛相。方名神鬼三毒感耶。且佛將般涅槃。告阿難曰。我善修四神足。能住世一劫。阿難默然。不請佛住。般涅槃。後迦葉結集以六突吉羅。呵責阿難。何因不請世尊久住於世。阿難言。魔

惑我心。忘請佛住。佛滅度後惡魔離心。方生覺察。慚愧悔過。故知魔來惑亂。未必唯為現形。但令汝心邪錯。即為魔得便。又魔來顯惑。易覺易除。魔來隱惑。難知難遣。只如阿難。在娑羅林外十二由旬。為六萬諸魔之所惑亂。一切咸知。佛遣文殊師利。持呪往救。乃至垂欲滅度。魔乃密蔽其心。阿難不覺知。滅度之後方生悔過。此豈非顯魔易覺隱魔難知。爾只謗他念佛之人。言見佛皆是魔鬼。曾不自覺不信聖教所說。魔已惑亂汝心耶。又薩陀波倫菩薩。為往曇無竭菩薩所學般若波羅蜜。不應空見大師。遂即賣身市肆。惡魔知菩薩心生決定不能迷惑其心。遂蔽眾人之耳。令不聞菩薩賣身之聲。有長者女。在高樓上宿。有善因。魔不能蔽。遂聞菩薩賣身之聲。如是(云云)具如經說。以此經准知。不聞聲者。為魔蔽耳根。聞其聲者。魔不能障聞聲也。我亦如是。聞說西方淨土教法阿彌陀佛四十八願接引娑婆眾生。十方恒沙諸佛世尊出廣長舌。證勸往生。信向專修淨業。願生淨土。此是我出魔境界。魔不能惑。如長者女在高樓上。有勝善因魔不能蔽。得聞菩薩賣身之聲。我亦如是。故稱讚淨土經言。於此雜染娑訶世界五濁盛時。若有淨信諸善男子或善女人。得聞如是阿彌陀佛不可思議功德名號極樂世界清淨莊嚴。聞已生信。當知此人無量佛所。曾種善根。如說修行一切定生無量壽國等。故知修西方業者。皆是無量佛所。曾種善根。惡魔不能蔽心。遂能深生信解信知。汝等見聖言。無信向心。魔蔽其心。反生誹謗。不覺為魔所惑。翻乃咲我有魔。願細尋思。早生覺察。無得自誤及誤於人。又依經文。精進持戒。修行三福。作十六觀。未知此業為是為非。為邪為正。為是魔法。為是佛法。若是佛法是真是正。見佛見魔。此法恒正。縱使見魔。以魔為佛。但令依教修行。斯有何苦。若其此法。是於魔法非真非正。縱見真佛。以佛為魔。行非佛法。斯有何益。如諸外道等佛在世日亦見世尊也。子今定此觀經等教所說三福十六觀是正是邪。若是正者。依教修行。見佛何錯。而汝謗耶。若非正者。爾是闡提謗正法者。深可悲愍。為魔得便。又維摩經。天魔波旬從萬二千天女。狀如帝釋。惑亂持世菩薩。維摩大士從魔索女。教令發心。魔從淨名復更索女。維摩還女。女即白言。我等云何止於魔宮。維摩詰言。有法門。名無盡燈。汝等當學魔。女得法隨魔還宮。至彼天中化諸魔輩。皆令捨諸魔業發菩提心。故知得真正法。縱在魔宮。知魔是魔法恒真正。此義亦爾。但使念佛三昧是真佛法。縱使魔化佛來。以魔為佛歸向之心轉盛。菩提之意不渝。亦何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑我心。忘請佛住。佛滅度後惡魔離心。方生覺察。慚愧悔過。故知魔來惑亂。未必唯為現形。但令汝心邪錯。即為魔得便。又魔來顯惑。易覺易除。魔來隱惑。難知難遣。只如阿難。在娑羅林外十二由旬。為六萬諸魔之所惑亂。一切咸知。佛遣文殊師利。持呪往救。乃至垂欲滅度。魔乃密蔽其心。阿難不覺知。滅度之後方生悔過。此豈非顯魔易覺隱魔難知。爾只謗他念佛之人。言見佛皆是魔鬼。曾不自覺不信聖教所說。魔已惑亂汝心耶。又薩陀波倫菩薩。為往曇無竭菩薩所學般若波羅蜜。不應空見大師。遂即賣身市肆。惡魔知菩薩心生決定不能迷惑其心。遂蔽眾人之耳。令不聞菩薩賣身之聲。有長者女。在高樓上宿。有善因。魔不能蔽。遂聞菩薩賣身之聲。如是(云云)具如經說。以此經准知。不聞聲者。為魔蔽耳根。聞其聲者。魔不能障聞聲也。我亦如是。聞說西方淨土教法阿彌陀佛四十八願接引娑婆眾生。十方恒沙諸佛世尊出廣長舌。證勸往生。信向專修淨業。願生淨土。此是我出魔境界。魔不能惑。如長者女在高樓上。有勝善因魔不能蔽。得聞菩薩賣身之聲。我亦如是。故稱讚淨土經言。於此雜染娑訶世界五濁盛時。若有淨信諸善男子或善女人。得聞如是阿彌陀佛不可思議功德名號極樂世界清淨莊嚴。聞已生信。當知此人無量佛所。曾種善根。如說修行一切定生無量壽國等。故知修西方業者。皆是無量佛所。曾種善根。惡魔不能蔽心。遂能深生信解信知。汝等見聖言。無信向心。魔蔽其心。反生誹謗。不覺為魔所惑。翻乃咲我有魔。願細尋思。早生覺察。無得自誤及誤於人。又依經文。精進持戒。修行三福。作十六觀。未知此業為是為非。為邪為正。為是魔法。為是佛法。若是佛法是真是正。見佛見魔。此法恒正。縱使見魔。以魔為佛。但令依教修行。斯有何苦。若其此法。是於魔法非真非正。縱見真佛。以佛為魔。行非佛法。斯有何益。如諸外道等佛在世日亦見世尊也。子今定此觀經等教所說三福十六觀是正是邪。若是正者。依教修行。見佛何錯。而汝謗耶。若非正者。爾是闡提謗正法者。深可悲愍。為魔得便。又維摩經。天魔波旬從萬二千天女。狀如帝釋。惑亂持世菩薩。維摩大士從魔索女。教令發心。魔從淨名復更索女。維摩還女。女即白言。我等云何止於魔宮。維摩詰言。有法門。名無盡燈。汝等當學魔。女得法隨魔還宮。至彼天中化諸魔輩。皆令捨諸魔業發菩提心。故知得真正法。縱在魔宮。知魔是魔法恒真正。此義亦爾。但使念佛三昧是真佛法。縱使魔化佛來。以魔為佛歸向之心轉盛。菩提之意不渝。亦何

所畏。優波毱多遣魔作佛。五體歸誠。以似於佛。想佛禮拜。此豈是錯。假令同汝邪解。所見皆魔。以魔為佛。豈損於正見也。又維摩經言。十方世界中作魔王者。皆是住不可思議解脫。菩薩以方便力教化眾生。現作魔王。縱使是魔。還是菩薩。何所畏也。強誹謗乎。只如信行彈師。作生盲觀。不別前境是聖是凡。總為聖解。普敬設要。汝既不別是佛是魔。亦須總敬作真佛想。又魔作非魔業。非魔作魔業。魔作魔業。非魔作非魔業。魔作非魔業者。如彌勒下生時。魔於夜半覺諸眾生。令捨睡眠勤修出世。非魔作魔業者。如今眾生雖非是魔。勸人造惡即是魔業。魔作魔業者。如有諸魔等常惑行人。令退菩提耽著五欲。非魔作非魔業者。如諸佛菩薩及善知識。勸人發菩提心修眾善品等是。何必汝語不當非魔作魔業魔作魔業耶。經言。如人覺賊賊不能為也。又如薩陀波倫菩薩。精誠勇猛懃心行道。唯念何時曇無竭菩薩從三昧出為我說般若波羅蜜。是時惡魔雨土砂礫石枯骨木枝。惑亂菩薩。菩薩爾時更增勇猛。刺血灑地。莊嚴道場。魔雖惑亂更增菩薩精進之意。我今念佛得見聖容。縱使是魔。我將作佛想。更增勇猛。何所畏也。上來廣引眾多聖教。開悟爾心。勿生謗也。若爾所引經教。若為會通。答有邪三毒。不能覺察。作身語意諸麁惡業。毀壞正見。事鬼事神。此名內有邪三毒外感神鬼魔也。雖有邪三毒。能親近善知識。依三藏聖教諸了義經。發菩提心。修諸善品。正信正見而無神鬼魔也。縱有眾魔亦不得便。諸佛護念為其勝緣。自菩提心為其正因。何有魔鬼而來惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所畏。優波毱多遣魔作佛。五體歸誠。以似於佛。想佛禮拜。此豈是錯。假令同汝邪解。所見皆魔。以魔為佛。豈損於正見也。又維摩經言。十方世界中作魔王者。皆是住不可思議解脫。菩薩以方便力教化眾生。現作魔王。縱使是魔。還是菩薩。何所畏也。強誹謗乎。只如信行彈師。作生盲觀。不別前境是聖是凡。總為聖解。普敬設要。汝既不別是佛是魔。亦須總敬作真佛想。又魔作非魔業。非魔作魔業。魔作魔業。非魔作非魔業。魔作非魔業者。如彌勒下生時。魔於夜半覺諸眾生。令捨睡眠勤修出世。非魔作魔業者。如今眾生雖非是魔。勸人造惡即是魔業。魔作魔業者。如有諸魔等常惑行人。令退菩提耽著五欲。非魔作非魔業者。如諸佛菩薩及善知識。勸人發菩提心修眾善品等是。何必汝語不當非魔作魔業魔作魔業耶。經言。如人覺賊賊不能為也。又如薩陀波倫菩薩。精誠勇猛懃心行道。唯念何時曇無竭菩薩從三昧出為我說般若波羅蜜。是時惡魔雨土砂礫石枯骨木枝。惑亂菩薩。菩薩爾時更增勇猛。刺血灑地。莊嚴道場。魔雖惑亂更增菩薩精進之意。我今念佛得見聖容。縱使是魔。我將作佛想。更增勇猛。何所畏也。上來廣引眾多聖教。開悟爾心。勿生謗也。若爾所引經教。若為會通。答有邪三毒。不能覺察。作身語意諸麁惡業。毀壞正見。事鬼事神。此名內有邪三毒外感神鬼魔也。雖有邪三毒。能親近善知識。依三藏聖教諸了義經。發菩提心。修諸善品。正信正見而無神鬼魔也。縱有眾魔亦不得便。諸佛護念為其勝緣。自菩提心為其正因。何有魔鬼而來惑也。

問曰。西方淨土與兜率天宮。二處校量有何優劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。西方淨土與兜率天宮。二處校量有何優劣。

釋曰。此處之優劣。其事顯然。有識咸知。詎勞更問。然前德已有淨土之論。具言優劣。無勞此釋。然前德所製猶有未喻。今更略辨顯其優劣。以十二義彰其優劣。一主。二處。三眷屬。四壽命。五內外。六身色。七相好。八五通。九不善。十滅罪。十一受樂。十二受生。言主者。都率天主跡現凡夫。雖名補處。未成妙覺。縱當成道只現化身。阿彌陀佛已成正覺。居處淨土。多現受用身。據實而論。故無優劣。降跡化物。師弟道殊。當成現成。化佛報佛。覺滿未滿。現麁現妙。優劣不同。其義一也。言處者。兜率是娑婆穢土。欲界劣天。極樂是淨土勝方。超眾妙剎。論其勝劣。無可比方。美醜顯然。其義二也。言眷屬者。兜率天宮多間男女。極樂淨剎少說女人。以此相形。自分好惡。勝負懸隔。其義三也。言壽命者。兜率天壽用人間四百年。為彼一日一夜。即以彼之日夜三十日為一月。十二月為一年。壽命四千歲。然有中夭不盡天壽。詎比西方壽命無量阿僧祇劫。以斯相並。無以相儔。長短不同。其義四也。言內外者。兜率天宮有內外院。內即親近補處。永無退轉。外即耽茲五欲。不免輪迴。覺師子道亞世親。猶生外院。婆藪般豆德隣無著。誕質內院。故知內院難生。多居外院。還造十惡。退沒三塗。未若得生西方。縱令下品蓮華啟發得遇觀音。聞說甚深諸法實相除滅罪法。永免循環。以此相形。豈為比挍。其義五也。言身色者。兜率天身色雖是天形清淨微妙實為殊特。然其終時。五衰相現。或兩腋汗出。或光明隱蔽。詎類西方純真金色光明照曜百千由旬。故無量壽經以其貧窮乞士。類粟散諸王。將至六欲諸天。方於淨土生者顏容相貌威光自在。同夫聚墨況以金山。美醜不同。其義六也。言相好者。諸天身相雖復端嚴。豈有四八殊姿。無諸美醜。西方淨土乘佛本願。悉有三十二丈夫相。無有美醜。勝負若斯。其義七也。言五通者。如四十八弘誓願言。設我得佛。國中眾生所得五通。或見惑聞。下至百千萬億諸佛國土。兜率諸天縱有報通。飛騰往來。豈能越界。縱生內院。未階聖果。無經說彼歷事十方。以此挍量。其義八也。言不善者。彌勒天宮諸往生者。既是凡夫。生居欲界。縱逢補處。親聞大乘。具惑凡夫更無願攝。還起諸惑不善之心。淨土眾生無斯惡境。故乘本願不善永亡。其義九也。言滅罪者。彌勒上生經言。若一念頃稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名合掌恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除却百劫生死之罪。豈比一聲稱阿彌陀佛。即滅八十億劫生死重罪。得生西方。其義十也。言受樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此處之優劣。其事顯然。有識咸知。詎勞更問。然前德已有淨土之論。具言優劣。無勞此釋。然前德所製猶有未喻。今更略辨顯其優劣。以十二義彰其優劣。一主。二處。三眷屬。四壽命。五內外。六身色。七相好。八五通。九不善。十滅罪。十一受樂。十二受生。言主者。都率天主跡現凡夫。雖名補處。未成妙覺。縱當成道只現化身。阿彌陀佛已成正覺。居處淨土。多現受用身。據實而論。故無優劣。降跡化物。師弟道殊。當成現成。化佛報佛。覺滿未滿。現麁現妙。優劣不同。其義一也。言處者。兜率是娑婆穢土。欲界劣天。極樂是淨土勝方。超眾妙剎。論其勝劣。無可比方。美醜顯然。其義二也。言眷屬者。兜率天宮多間男女。極樂淨剎少說女人。以此相形。自分好惡。勝負懸隔。其義三也。言壽命者。兜率天壽用人間四百年。為彼一日一夜。即以彼之日夜三十日為一月。十二月為一年。壽命四千歲。然有中夭不盡天壽。詎比西方壽命無量阿僧祇劫。以斯相並。無以相儔。長短不同。其義四也。言內外者。兜率天宮有內外院。內即親近補處。永無退轉。外即耽茲五欲。不免輪迴。覺師子道亞世親。猶生外院。婆藪般豆德隣無著。誕質內院。故知內院難生。多居外院。還造十惡。退沒三塗。未若得生西方。縱令下品蓮華啟發得遇觀音。聞說甚深諸法實相除滅罪法。永免循環。以此相形。豈為比挍。其義五也。言身色者。兜率天身色雖是天形清淨微妙實為殊特。然其終時。五衰相現。或兩腋汗出。或光明隱蔽。詎類西方純真金色光明照曜百千由旬。故無量壽經以其貧窮乞士。類粟散諸王。將至六欲諸天。方於淨土生者顏容相貌威光自在。同夫聚墨況以金山。美醜不同。其義六也。言相好者。諸天身相雖復端嚴。豈有四八殊姿。無諸美醜。西方淨土乘佛本願。悉有三十二丈夫相。無有美醜。勝負若斯。其義七也。言五通者。如四十八弘誓願言。設我得佛。國中眾生所得五通。或見惑聞。下至百千萬億諸佛國土。兜率諸天縱有報通。飛騰往來。豈能越界。縱生內院。未階聖果。無經說彼歷事十方。以此挍量。其義八也。言不善者。彌勒天宮諸往生者。既是凡夫。生居欲界。縱逢補處。親聞大乘。具惑凡夫更無願攝。還起諸惑不善之心。淨土眾生無斯惡境。故乘本願不善永亡。其義九也。言滅罪者。彌勒上生經言。若一念頃稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名合掌恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除却百劫生死之罪。豈比一聲稱阿彌陀佛。即滅八十億劫生死重罪。得生西方。其義十也。言受樂

者。兜率五受間生。極樂無有憂苦。其義十一也。言受生者。兜率受生或在男女膝上懷中。淨土受生唯居花裏或寶殿中。其義十二也。略以十二種義。顯其得失。廣無邊。不可具說。雖二處勝劣其義如斯。然此二處往生。並是佛經勸讚。隨人所願依教修行。並得往生。咸蒙利益。如願志求兜率者。勿毀西方行人。願生西方者。莫謗兜率之業。各隨性欲任情修學。莫相是非。即為佛法。遞相非撥。便行魔業也。何但不生勝處。亦乃輪轉三塗。諸修學士當思勉勵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者。兜率五受間生。極樂無有憂苦。其義十一也。言受生者。兜率受生或在男女膝上懷中。淨土受生唯居花裏或寶殿中。其義十二也。略以十二種義。顯其得失。廣無邊。不可具說。雖二處勝劣其義如斯。然此二處往生。並是佛經勸讚。隨人所願依教修行。並得往生。咸蒙利益。如願志求兜率者。勿毀西方行人。願生西方者。莫謗兜率之業。各隨性欲任情修學。莫相是非。即為佛法。遞相非撥。便行魔業也。何但不生勝處。亦乃輪轉三塗。諸修學士當思勉勵也。

問曰。諸有學者咸知西方勝於兜率百千萬倍。然恐淨土是彼殊方。諸願生人恐難得往。是以古今盛德碩學高僧。咸謂難生。作兜率業。今既勸修淨土行。其義如何。斯疑最深。請除其惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。諸有學者咸知西方勝於兜率百千萬倍。然恐淨土是彼殊方。諸願生人恐難得往。是以古今盛德碩學高僧。咸謂難生。作兜率業。今既勸修淨土行。其義如何。斯疑最深。請除其惑。

釋曰。此疑也誠深矣。古來盛德博通玄旨。探究內外。精閑大小。尚於此義猶自躊躇。況僕下愚是非莫辨。豈能釋茲幽滯。辨之難易者哉。然尋諸聖典可以談其旨趣矣。且如彌勒上生經明往生兜率之行。與觀經無量壽經稱讚淨土經等明修西方之業。顯其同異。其義可知。然兜率與西方所修之行。有十五同八種異。一觀行同。二持戒同。三十善同。四懺悔同。五造立形像有為功德同。六聖迎同。七稱念同。八禮拜同。九迴向發願同。十讀誦經典同。十一往生同。十二見聖同。十三歸敬同。十四聞法同。十五不退同。八種異者。一本願異。二光明異。三守護異。四舒舌異。五眾聖異。六滅罪異。七重惡異。八教說異。一觀行同者。願生兜率者。上生經言。一一思惟兜率陀天上妙快樂。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。願生西方者。觀經言。寶地寶樹寶池佛菩薩等觀。一一觀察。亦言。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。此即各隨所願。觀所生處天宮淨土依正莊嚴。此其同也。二持戒同者。上生經言。應持佛禁戒。觀經言。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。此其同也。三十善同者。上生經言。思惟十善。行十善道。觀經言。慈心不殺。修行十善。此其同也。四懺悔同者。上生經言。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。是諸惡業速得清淨。鼓音聲王經言。六時專念。五體投地等。此其同也。五造立形像有為功德同者。上生經言。造立形像。香花衣服繒蓋幢幡。無量壽經言。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒燃燈。散花燒香。此其同也。六聖迎同者。上生經言。彌勒菩薩放眉間白毫大人相光。與諸天子雨曼陀羅花。來迎此人。觀經言。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。此其同也。七稱念同者。上生經言。若一念頃稱彌勒名。觀經言。若一念頃稱彌陀名。合掌叉手稱南無阿彌陀佛。此其同也。八禮拜同者。上生經言。禮拜係念。淨土論言。身業恭敬門。禮拜彌陀佛。此其同也。九迴向願生同者。上生經言。以此功德迴向。願生彌勒前。觀經言。以此功德迴向。願求生極樂國。此其同也。十讀誦經典同者。上生經言。讀誦經典。觀經言。讀誦大乘方等經典。此其同也。十一往生同者。上生經言。譬如壯士屈伸臂頃。即得往生兜率陀天。觀經言。如彈指頃。或言。如一念頃。或言。譬如壯士屈伸臂頃。即生西方極樂世界。此其同也。十二見聖同者。上生經言。值遇彌勒。觀經言。見佛色身眾相具足。此其同也。十三歸敬同者。上生經言。頭面作禮。觀經言。即下金臺。禮佛合掌。此其同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此疑也誠深矣。古來盛德博通玄旨。探究內外。精閑大小。尚於此義猶自躊躇。況僕下愚是非莫辨。豈能釋茲幽滯。辨之難易者哉。然尋諸聖典可以談其旨趣矣。且如彌勒上生經明往生兜率之行。與觀經無量壽經稱讚淨土經等明修西方之業。顯其同異。其義可知。然兜率與西方所修之行。有十五同八種異。一觀行同。二持戒同。三十善同。四懺悔同。五造立形像有為功德同。六聖迎同。七稱念同。八禮拜同。九迴向發願同。十讀誦經典同。十一往生同。十二見聖同。十三歸敬同。十四聞法同。十五不退同。八種異者。一本願異。二光明異。三守護異。四舒舌異。五眾聖異。六滅罪異。七重惡異。八教說異。一觀行同者。願生兜率者。上生經言。一一思惟兜率陀天上妙快樂。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。願生西方者。觀經言。寶地寶樹寶池佛菩薩等觀。一一觀察。亦言。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。此即各隨所願。觀所生處天宮淨土依正莊嚴。此其同也。二持戒同者。上生經言。應持佛禁戒。觀經言。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。此其同也。三十善同者。上生經言。思惟十善。行十善道。觀經言。慈心不殺。修行十善。此其同也。四懺悔同者。上生經言。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。是諸惡業速得清淨。鼓音聲王經言。六時專念。五體投地等。此其同也。五造立形像有為功德同者。上生經言。造立形像。香花衣服繒蓋幢幡。無量壽經言。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒燃燈。散花燒香。此其同也。六聖迎同者。上生經言。彌勒菩薩放眉間白毫大人相光。與諸天子雨曼陀羅花。來迎此人。觀經言。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。此其同也。七稱念同者。上生經言。若一念頃稱彌勒名。觀經言。若一念頃稱彌陀名。合掌叉手稱南無阿彌陀佛。此其同也。八禮拜同者。上生經言。禮拜係念。淨土論言。身業恭敬門。禮拜彌陀佛。此其同也。九迴向願生同者。上生經言。以此功德迴向。願生彌勒前。觀經言。以此功德迴向。願求生極樂國。此其同也。十讀誦經典同者。上生經言。讀誦經典。觀經言。讀誦大乘方等經典。此其同也。十一往生同者。上生經言。譬如壯士屈伸臂頃。即得往生兜率陀天。觀經言。如彈指頃。或言。如一念頃。或言。譬如壯士屈伸臂頃。即生西方極樂世界。此其同也。十二見聖同者。上生經言。值遇彌勒。觀經言。見佛色身眾相具足。此其同也。十三歸敬同者。上生經言。頭面作禮。觀經言。即下金臺。禮佛合掌。此其同

也。十四聞法同者。上生經言。未舉頭頃便得聞法。觀經言。光明寶林演說妙法。此其同也。十五不退同者。上生經言。即於無上道得不退轉。阿彌陀經言。眾生生者皆是阿鞞跋致。此其同也。云八異者。言本願者。往生兜率。彌勒本無誓願。往生西方。法藏比丘發四十八願。無願若自浮度水。有願若乘舟而遊。斯一異也。言光明者。作兜率業。慈氏神光不來攝受。修西方業者。阿彌陀佛白毫毛孔圓光相好光明等一切神光。皆照念佛眾生。攝取不捨。光照如晝日之遊。無光似暗中來往。斯二異也。言守護者。兜率業者。慈氏菩薩不來守護。西方業者。觀經言。無量壽佛化身無數。與觀世音大勢至。常來至此行人之所。稱讚淨土經言。必為如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受。十往生經。佛遣二十五菩薩。常守護行人。有護若多人共遊不畏強賊所逼。無護以孤遊嶮徑必為暴客所侵。斯三異也。言舒舌者。上生兜率。無十方諸佛舒舌證。勸西方極樂。有十方種覺舒舌證誠。如兜率易往。淨土難生。十方世尊何須證勸。斯四異也。言眾聖者。兜率之業無有眾聖守護。發願願生西方。即有花聚菩薩山海慧菩薩發弘誓願。若有一眾生生西方不盡。我若先去不取正覺。斯五異也。言滅罪者。上生經言。稱念彌勒。但除千二百劫生死之罪。觀經言。稱南無阿彌陀佛。於念念中。除八十億劫生死之罪。斯六異也。言重惡者。上生經言。若善男子善女人。犯諸禁戒。造眾惡業。觀經言。或有眾生。作不善業五逆十惡。具諸不善。斯即造五逆罪。不生兜率。然得往生西方淨土。斯七異也。言教說者。言兜率易生西方難往。此乃凡夫之輩斟酌佛經。窮之聖典。竟無經說。縱使道窮四果。尚昧衣珠。位階十地。猶昏羅穀。況凡夫學侶正習未亡。見修兩惑何時暫捨。縱尋聖教。同諸摸象。豈得依之楷定為司南之語哉。然無量壽經自有誠教言。橫截五惡趣。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。此即佛教。顯然。斯八異也。上來同文十五。猶不可說於難生。況異有八門。而乃說言難往。請諸學者尋理及教。鑒其難易二門。可永除其惑矣。理窮聖教。於一法門。或讚或毀。皆是勸入道之方便。捨堅執之愚惑。今為此意。請審詳之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。十四聞法同者。上生經言。未舉頭頃便得聞法。觀經言。光明寶林演說妙法。此其同也。十五不退同者。上生經言。即於無上道得不退轉。阿彌陀經言。眾生生者皆是阿鞞跋致。此其同也。云八異者。言本願者。往生兜率。彌勒本無誓願。往生西方。法藏比丘發四十八願。無願若自浮度水。有願若乘舟而遊。斯一異也。言光明者。作兜率業。慈氏神光不來攝受。修西方業者。阿彌陀佛白毫毛孔圓光相好光明等一切神光。皆照念佛眾生。攝取不捨。光照如晝日之遊。無光似暗中來往。斯二異也。言守護者。兜率業者。慈氏菩薩不來守護。西方業者。觀經言。無量壽佛化身無數。與觀世音大勢至。常來至此行人之所。稱讚淨土經言。必為如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受。十往生經。佛遣二十五菩薩。常守護行人。有護若多人共遊不畏強賊所逼。無護以孤遊嶮徑必為暴客所侵。斯三異也。言舒舌者。上生兜率。無十方諸佛舒舌證。勸西方極樂。有十方種覺舒舌證誠。如兜率易往。淨土難生。十方世尊何須證勸。斯四異也。言眾聖者。兜率之業無有眾聖守護。發願願生西方。即有花聚菩薩山海慧菩薩發弘誓願。若有一眾生生西方不盡。我若先去不取正覺。斯五異也。言滅罪者。上生經言。稱念彌勒。但除千二百劫生死之罪。觀經言。稱南無阿彌陀佛。於念念中。除八十億劫生死之罪。斯六異也。言重惡者。上生經言。若善男子善女人。犯諸禁戒。造眾惡業。觀經言。或有眾生。作不善業五逆十惡。具諸不善。斯即造五逆罪。不生兜率。然得往生西方淨土。斯七異也。言教說者。言兜率易生西方難往。此乃凡夫之輩斟酌佛經。窮之聖典。竟無經說。縱使道窮四果。尚昧衣珠。位階十地。猶昏羅穀。況凡夫學侶正習未亡。見修兩惑何時暫捨。縱尋聖教。同諸摸象。豈得依之楷定為司南之語哉。然無量壽經自有誠教言。橫截五惡趣。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。此即佛教。顯然。斯八異也。上來同文十五。猶不可說於難生。況異有八門。而乃說言難往。請諸學者尋理及教。鑒其難易二門。可永除其惑矣。理窮聖教。於一法門。或讚或毀。皆是勸入道之方便。捨堅執之愚惑。今為此意。請審詳之。

問曰。依對法論九種命終受生。謂欲界死欲界生。欲界死色界生。欲界死無色界生。如是等至將死位。欲受彼生。即起彼界煩惱潤生。今生西方起何煩惱。以潤生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。依對法論九種命終受生。謂欲界死欲界生。欲界死色界生。欲界死無色界生。如是等至將死位。欲受彼生。即起彼界煩惱潤生。今生西方起何煩惱。以潤生也。

釋曰。此有二釋。若未離欲界欲生西方者。起欲界愛。潤淨土生。若已離欲界欲得色界定者。起色界愛。潤淨土生。若已離色界欲得無色定者。其退性者退起欲色煩惱。生於西方。若不退者。必不生淨土。彼說。淨土是欲色二界攝故。有說。雖非欲色二界攝。然是色相土故。不可以離色界煩惱。得無色界定而生色相淨土也。有釋言。生於淨土命終之時大聖來迎。慈悲加祐。令心不倒。便即命終。若起煩惱。即名顛倒。然受生之法必須煩惱。此乃用煩惱種子。以潤有支。令生相續。亦無有過。問。有學聖人可以種子潤生。既是凡夫。唯用現行煩惱。何得說言種子潤生也。答。論據穢土受生。凡夫唯用現行煩惱。以凡夫煩惱熾盛命終皆悉顛倒。往生淨土。蒙佛加祐。心不顛倒。煩惱不起。不可例同穢土生法。雖無聖教義准可知。如無心死。理必定然。或起現行。義亦無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有二釋。若未離欲界欲生西方者。起欲界愛。潤淨土生。若已離欲界欲得色界定者。起色界愛。潤淨土生。若已離色界欲得無色定者。其退性者退起欲色煩惱。生於西方。若不退者。必不生淨土。彼說。淨土是欲色二界攝故。有說。雖非欲色二界攝。然是色相土故。不可以離色界煩惱。得無色界定而生色相淨土也。有釋言。生於淨土命終之時大聖來迎。慈悲加祐。令心不倒。便即命終。若起煩惱。即名顛倒。然受生之法必須煩惱。此乃用煩惱種子。以潤有支。令生相續。亦無有過。問。有學聖人可以種子潤生。既是凡夫。唯用現行煩惱。何得說言種子潤生也。答。論據穢土受生。凡夫唯用現行煩惱。以凡夫煩惱熾盛命終皆悉顛倒。往生淨土。蒙佛加祐。心不顛倒。煩惱不起。不可例同穢土生法。雖無聖教義准可知。如無心死。理必定然。或起現行。義亦無失。

問曰。生淨土者。十二有支三界所攝。未知淨土分位緣生是何攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。生淨土者。十二有支三界所攝。未知淨土分位緣生是何攝。

釋曰。此有二釋。一釋。淨土即三界所攝。未離欲惑。往生淨土。無明支行支即是欲界。識名色六處觸受五果種子。還是欲界。愛取有支。既是欲界。生老死果寧非欲界也。若已離欲界欲得色界心。十二有支即色界攝。法相道理其義決然。有說。淨土非三界。前已廣成立。此十二有支據三界說。故於淨土不分別也。又此十二有支就穢土中。亦攝法不盡。如唯別定業受得別報果。豈得說為十二支攝。故知分位緣生。攝法不盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有二釋。一釋。淨土即三界所攝。未離欲惑。往生淨土。無明支行支即是欲界。識名色六處觸受五果種子。還是欲界。愛取有支。既是欲界。生老死果寧非欲界也。若已離欲界欲得色界心。十二有支即色界攝。法相道理其義決然。有說。淨土非三界。前已廣成立。此十二有支據三界說。故於淨土不分別也。又此十二有支就穢土中。亦攝法不盡。如唯別定業受得別報果。豈得說為十二支攝。故知分位緣生。攝法不盡也。

問曰。若生淨土不起諸惡者。為亦不起諸煩惱耶。且如初地菩薩。猶有微細破戒之垢。三地菩薩猶起我執。七地已來猶有愛佛愛菩提障。如何亦生彼土。現是凡夫。即不起於諸惡煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若生淨土不起諸惡者。為亦不起諸煩惱耶。且如初地菩薩。猶有微細破戒之垢。三地菩薩猶起我執。七地已來猶有愛佛愛菩提障。如何亦生彼土。現是凡夫。即不起於諸惡煩惱也。

釋曰。生彼凡夫雖具煩惱。由闕惡境。不起何妨。如地獄眾生。十不善業道中。唯起五業道。貪瞋邪見惡口綺語。地獄雖是惡趣。尚闕五惡業。況於淨土而無闕惡不生耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。生彼凡夫雖具煩惱。由闕惡境。不起何妨。如地獄眾生。十不善業道中。唯起五業道。貪瞋邪見惡口綺語。地獄雖是惡趣。尚闕五惡業。況於淨土而無闕惡不生耶。

問曰。豈彼淨土頓不起餘一切煩惱。為亦得起有覆無記諸煩惱耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。豈彼淨土頓不起餘一切煩惱。為亦得起有覆無記諸煩惱耶。

釋曰。迷理煩惱俱生起者。彼亦得起。以是凡夫未悟甚深真如實相。不妨得起。分別起者。彼不現行。論說分別我見緣邪教起。然彼無邪教。故不現行。我見是諸惑之本。本既不起。末惑不生。任運煩惱不緣教生。既是凡夫。起亦無廢。然此煩惱依對法論。若任運起能發惡行。亦是不善。彼所起惑不發惡行。故唯有覆無記性收。經遮不善。不言有覆。但言無不善名。不妨起煩惱也。愛佛愛菩提法執煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。迷理煩惱俱生起者。彼亦得起。以是凡夫未悟甚深真如實相。不妨得起。分別起者。彼不現行。論說分別我見緣邪教起。然彼無邪教。故不現行。我見是諸惑之本。本既不起。末惑不生。任運煩惱不緣教生。既是凡夫。起亦無廢。然此煩惱依對法論。若任運起能發惡行。亦是不善。彼所起惑不發惡行。故唯有覆無記性收。經遮不善。不言有覆。但言無不善名。不妨起煩惱也。愛佛愛菩提法執煩惱也。

問曰。經言。生彼西方皆是阿鞞跋致。或言。唯是正定聚。無有邪定及不定聚。然阿鞞跋致位非下凡。正定之聚道登聖果。今既凡夫。往生淨土。彼豈即聖人。寧得頓超阿僧祇成歡喜地。然退轉凡夫生彼。不可即至阿鞞跋致之位。邪定不定聚者。即登正定聚也。不得者。即與觀經等文相違。如得者。復與眾經論義乖返。兩文鉾楯。請為解釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。經言。生彼西方皆是阿鞞跋致。或言。唯是正定聚。無有邪定及不定聚。然阿鞞跋致位非下凡。正定之聚道登聖果。今既凡夫。往生淨土。彼豈即聖人。寧得頓超阿僧祇成歡喜地。然退轉凡夫生彼。不可即至阿鞞跋致之位。邪定不定聚者。即登正定聚也。不得者。即與觀經等文相違。如得者。復與眾經論義乖返。兩文鉾楯。請為解釋也。

釋曰。此兩經文實成乖返。然淨土穢土區域既殊。此生彼生根機亦異。故判正定聚等。高下不同。阿鞞跋致淺深亦別。然娑婆穢土聖少凡多。信希謗眾。根行淺者。多遇退緣。邪風所扇。悉皆退轉。依諸經論說有四退。一信退。二位退。三證退。四行退。信退者。十信位中初五心位。猶有退生邪見斷善根等。後位不然。位退者。十住位中前六心位。猶得退敗作二乘等。後位不然。證退者。十地已前諸凡夫位。於前所證尚有退失。十地不然。行退者七地已前。於所聞行尚生怯劣。不能修學。不能於念念中恒修勝行。中間間起諸有漏煩惱人法二執等心。名為念退。八地菩薩入第三阿僧祇。無四種退。於諸行中具修一切行。於一切時念念相續。常起無漏人法空觀。無有一念起有漏心善惡無記。八地菩薩等具四不退。故名阿鞞跋致菩薩也。餘七地等無四不退。故全不得名阿鞞跋致。若從一義。初地菩薩入第二阿僧祇。以預聖流。斷於見道分別二障。證遍滿真如。得百法明門。住歡喜地。此具證行兩種不退。亦得名為阿鞞跋致。乃至七地已來。猶有愛佛愛菩提障現行。間起有漏等心。不得行不退。亦名非阿鞞跋致也。而隨少分亦名阿鞞跋致菩薩也。依菩薩本業瓔珞等經說。第六住名正心住。此位菩薩猶有退菩提心作二乘等。如舍利弗等是也。七住已上無有此退。故於四不退中。唯有位證行三不退。無初一不退。隨分亦名阿鞞跋致也。若依起信論等。從初發心住總名入位不退。十住已前十信菩薩名為外凡。亦曰輕毛凡夫。譬如輕毛隨風東西。故有退轉。十住菩薩非是輕毛。以善根堅固不為邪風所動。入內凡位無有位退。名阿鞞跋致菩薩也。依此穢土十信菩薩為邪風散動。退菩提心。退菩薩行。輪轉三惡道。非阿鞞跋致也。淨國土若入十信初五心。及未入十信一切眾生。論其信位雖未堅固。猶如輕毛。然無邪風之所扇動。令其退轉菩提之心。造眾重罪輪迴惡趣。以闕退緣無眾退具。唯有進道殊勝之緣。雖未入於阿鞞跋致之位。而亦得名阿鞞跋致也。而退法思法護法住法堪達法。學無學聖人雖是鈍根俱合名退轉。若生人中逢五退具。所謂長病遠行和諍僧事習誦等五退具。雖得聖道斷除煩惱。逢此退緣。還復退轉起諸煩惱。若生天上無五退緣。雖未練根至不動姓。闕退緣故不退起惑。望姓雖與不動姓殊。不退修惑。與彼第六不動種性無差別也。彼亦如是。為生淨土。無眾退緣。雖是十信假名菩薩等。悉得名為阿鞞跋致也。若穢土之中。小乘燸頂大乘十信等。以根不定。或遇惡緣。退造五逆。入邪定聚。邪者三惡道果也。定者五逆業因也。若人造五逆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此兩經文實成乖返。然淨土穢土區域既殊。此生彼生根機亦異。故判正定聚等。高下不同。阿鞞跋致淺深亦別。然娑婆穢土聖少凡多。信希謗眾。根行淺者。多遇退緣。邪風所扇。悉皆退轉。依諸經論說有四退。一信退。二位退。三證退。四行退。信退者。十信位中初五心位。猶有退生邪見斷善根等。後位不然。位退者。十住位中前六心位。猶得退敗作二乘等。後位不然。證退者。十地已前諸凡夫位。於前所證尚有退失。十地不然。行退者七地已前。於所聞行尚生怯劣。不能修學。不能於念念中恒修勝行。中間間起諸有漏煩惱人法二執等心。名為念退。八地菩薩入第三阿僧祇。無四種退。於諸行中具修一切行。於一切時念念相續。常起無漏人法空觀。無有一念起有漏心善惡無記。八地菩薩等具四不退。故名阿鞞跋致菩薩也。餘七地等無四不退。故全不得名阿鞞跋致。若從一義。初地菩薩入第二阿僧祇。以預聖流。斷於見道分別二障。證遍滿真如。得百法明門。住歡喜地。此具證行兩種不退。亦得名為阿鞞跋致。乃至七地已來。猶有愛佛愛菩提障現行。間起有漏等心。不得行不退。亦名非阿鞞跋致也。而隨少分亦名阿鞞跋致菩薩也。依菩薩本業瓔珞等經說。第六住名正心住。此位菩薩猶有退菩提心作二乘等。如舍利弗等是也。七住已上無有此退。故於四不退中。唯有位證行三不退。無初一不退。隨分亦名阿鞞跋致也。若依起信論等。從初發心住總名入位不退。十住已前十信菩薩名為外凡。亦曰輕毛凡夫。譬如輕毛隨風東西。故有退轉。十住菩薩非是輕毛。以善根堅固不為邪風所動。入內凡位無有位退。名阿鞞跋致菩薩也。依此穢土十信菩薩為邪風散動。退菩提心。退菩薩行。輪轉三惡道。非阿鞞跋致也。淨國土若入十信初五心。及未入十信一切眾生。論其信位雖未堅固。猶如輕毛。然無邪風之所扇動。令其退轉菩提之心。造眾重罪輪迴惡趣。以闕退緣無眾退具。唯有進道殊勝之緣。雖未入於阿鞞跋致之位。而亦得名阿鞞跋致也。而退法思法護法住法堪達法。學無學聖人雖是鈍根俱合名退轉。若生人中逢五退具。所謂長病遠行和諍僧事習誦等五退具。雖得聖道斷除煩惱。逢此退緣。還復退轉起諸煩惱。若生天上無五退緣。雖未練根至不動姓。闕退緣故不退起惑。望姓雖與不動姓殊。不退修惑。與彼第六不動種性無差別也。彼亦如是。為生淨土。無眾退緣。雖是十信假名菩薩等。悉得名為阿鞞跋致也。若穢土之中。小乘燸頂大乘十信等。以根不定。或遇惡緣。退造五逆。入邪定聚。邪者三惡道果也。定者五逆業因也。若人造五逆

之因。決定無間墮三惡道。名邪定聚。若遇勝緣修道。得入不退轉位。名正定聚。正者涅槃離繫擇滅果也。定者人法二空無漏聖道也。修得聖道。決定當證涅槃正果離繫擇滅。名正定聚。餘名不定聚。以或能造邪定聚。或能修正定聚。在二不定。名不定聚。此之三類眾生其數非一。故名為聚也。今生西方。無有惡緣或造無間之罪入邪定聚。位行雖淺唯遇勝緣。念念進修大乘聖道。決定無退。故得名為正定聚也。不得一一同彼娑婆退轉之處。判阿鞞跋致及正定聚位地高下。即令淨土無退轉處同於此方也。以淨穢二土退不退緣有無差別故。於此非阿鞞跋致位。非正定聚位。生彼西方。悉得名為阿鞞跋致及正定聚也。以生彼土無有退緣。及決定不造邪定聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之因。決定無間墮三惡道。名邪定聚。若遇勝緣修道。得入不退轉位。名正定聚。正者涅槃離繫擇滅果也。定者人法二空無漏聖道也。修得聖道。決定當證涅槃正果離繫擇滅。名正定聚。餘名不定聚。以或能造邪定聚。或能修正定聚。在二不定。名不定聚。此之三類眾生其數非一。故名為聚也。今生西方。無有惡緣或造無間之罪入邪定聚。位行雖淺唯遇勝緣。念念進修大乘聖道。決定無退。故得名為正定聚也。不得一一同彼娑婆退轉之處。判阿鞞跋致及正定聚位地高下。即令淨土無退轉處同於此方也。以淨穢二土退不退緣有無差別故。於此非阿鞞跋致位。非正定聚位。生彼西方。悉得名為阿鞞跋致及正定聚也。以生彼土無有退緣。及決定不造邪定聚也。

問曰。如法華經說。著樂癡所盲。又言。耽著世樂無有慧心。又聖教言。若不厭苦。無以樂求涅槃。若不樂求涅槃。便即樂著生死。若然者。生彼淨土與上義相違。便成障道之患。一即耽著世樂。不有出世之心。二即無厭苦心。絕求寂滅之果。斯為大損。何願生乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如法華經說。著樂癡所盲。又言。耽著世樂無有慧心。又聖教言。若不厭苦。無以樂求涅槃。若不樂求涅槃。便即樂著生死。若然者。生彼淨土與上義相違。便成障道之患。一即耽著世樂。不有出世之心。二即無厭苦心。絕求寂滅之果。斯為大損。何願生乎。

釋曰。斯義別也。此難不然。穢土五欲增長貪心。造十惡業。輪迴惡趣。故經說言著樂癡所盲也。淨佛國土雖有眾樂。順於出世無漏之心。大乘法樂三昧定樂。非染著樂。故能導凡情。令增聖道。故稱讚淨土經言。極樂世界淨佛土中。晝夜六時常雨種種上妙天花。光澤香潔細軟雜色。雖令見者身心適悅。而不貪著。增長有情無量無數不可思議殊勝功德。又言。大乘法樂常無退轉。無量行願念念增進。速證無上正等菩提。又願生之人。並是厭茲穢苦。欣求涅槃。方始樂往西方行菩薩行。此已有欣厭之意。更生無退之方。豈須有苦縈身方興寂滅之慮。又樂求涅槃。非唯厭苦。或聞諸佛功德不可思議。或聞六波羅蜜諸道品法。或覩諸大菩薩遊戲神通。或嗅妙香。或甞美食。皆能進道。趣求涅槃。故背生死。向還寂滅。非唯一途。不可唯言無苦可厭。遂不許欣求涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。斯義別也。此難不然。穢土五欲增長貪心。造十惡業。輪迴惡趣。故經說言著樂癡所盲也。淨佛國土雖有眾樂。順於出世無漏之心。大乘法樂三昧定樂。非染著樂。故能導凡情。令增聖道。故稱讚淨土經言。極樂世界淨佛土中。晝夜六時常雨種種上妙天花。光澤香潔細軟雜色。雖令見者身心適悅。而不貪著。增長有情無量無數不可思議殊勝功德。又言。大乘法樂常無退轉。無量行願念念增進。速證無上正等菩提。又願生之人。並是厭茲穢苦。欣求涅槃。方始樂往西方行菩薩行。此已有欣厭之意。更生無退之方。豈須有苦縈身方興寂滅之慮。又樂求涅槃。非唯厭苦。或聞諸佛功德不可思議。或聞六波羅蜜諸道品法。或覩諸大菩薩遊戲神通。或嗅妙香。或甞美食。皆能進道。趣求涅槃。故背生死。向還寂滅。非唯一途。不可唯言無苦可厭。遂不許欣求涅槃也。

問曰。如論中說。過去生中所造重罪。縱修勝善乃至得聖。猶受過去定報之業。如離越阿羅漢等。今既具造重罪。往生西方。雖生淨土既無聖道。生彼國已為受苦耶。為不受苦耶。若受苦者。即不應言無有諸苦但受諸樂。若不受者。生彼凡夫未起一念無漏聖道。如何造彼重罪。而永不受苦耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如論中說。過去生中所造重罪。縱修勝善乃至得聖。猶受過去定報之業。如離越阿羅漢等。今既具造重罪。往生西方。雖生淨土既無聖道。生彼國已為受苦耶。為不受苦耶。若受苦者。即不應言無有諸苦但受諸樂。若不受者。生彼凡夫未起一念無漏聖道。如何造彼重罪。而永不受苦耶。

釋曰。此義不定。不可一准。諸受苦者為生穢土。縱令得聖。身是苦身。乘是苦身。受斯苦果。生彼淨土。具惑凡夫。雖無聖道不及聖者。然是極樂世界殊勝淨身。見佛聞法。修行大乘。佛本願故能超此聖人。不受苦報。只如退法種姓。不及思法種性。而思法勝種性生於人中。具有五退緣。雖勝而退。退法種姓生於天中。闕五退緣。雖劣不退。不為性劣在上而退。不為性勝在下不退。此亦如是。雖得聖道為生穢土。而受苦果。為生淨土。雖是凡夫而無惡報。善緣力加必無苦報。如阿闍世王定不受苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此義不定。不可一准。諸受苦者為生穢土。縱令得聖。身是苦身。乘是苦身。受斯苦果。生彼淨土。具惑凡夫。雖無聖道不及聖者。然是極樂世界殊勝淨身。見佛聞法。修行大乘。佛本願故能超此聖人。不受苦報。只如退法種姓。不及思法種性。而思法勝種性生於人中。具有五退緣。雖勝而退。退法種姓生於天中。闕五退緣。雖劣不退。不為性劣在上而退。不為性勝在下不退。此亦如是。雖得聖道為生穢土。而受苦果。為生淨土。雖是凡夫而無惡報。善緣力加必無苦報。如阿闍世王定不受苦也。