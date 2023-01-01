釋淨土群疑論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨土群疑論卷第三

西都千福寺大德懷感撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西都千福寺大德懷感撰

問曰。如無量壽經四十八弘誓言。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。觀經言。下品下生者。或有眾生。造五逆十惡。無惡不造。經歷地獄受苦無窮。臨命終時。逢善知識教令稱佛。如是至心令聲不絕。具足十念。得生西方。何意二經俱造五逆。並有十念得生淨土。有取有除。兩文不同。有何義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如無量壽經四十八弘誓言。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。觀經言。下品下生者。或有眾生。造五逆十惡。無惡不造。經歷地獄受苦無窮。臨命終時。逢善知識教令稱佛。如是至心令聲不絕。具足十念。得生西方。何意二經俱造五逆。並有十念得生淨土。有取有除。兩文不同。有何義也。

釋曰。古今大德釋此兩經。有十五家。共解此教。一觀經取者。是懺悔人。壽經除者。是不懺悔人。二觀經取者。是輕心造逆人。壽經除者。是重心造逆人。三觀經取者。唯是造五逆人。壽經除者是造五逆及謗法人。四觀經取者。是造逆類人。壽經除者。正五逆人。五觀經取者。是發菩提心人。壽經除者。是不發菩提心人。六觀經取者。是至誠念阿彌陀佛人。壽經除者。是不至誠念阿彌陀佛人。七觀經取者。是十信菩薩人。壽經除者。非十信菩薩人。八觀經取者。非闡提人。壽經除者。是闡提人。九觀經取者。是對已造逆人。壽經除者。是對未造逆人。十觀經取者。是開門。壽經除者。是遮門。十一觀經取者。說五逆業是不定業為可轉時。壽經除者。說五逆業是定業不可轉時。十二觀經取者。𤏙頂位人。壽經除者。非𤏙頂位人。十三觀經取者。種解脫分善根人。壽經除者。是不種解脫分善根人。十四觀經取者。是第二階人。壽經除者。是第三階人。十五觀經取者。是唯具足十念人。壽經除者。是通具足十念及不具足十念人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。古今大德釋此兩經。有十五家。共解此教。一觀經取者。是懺悔人。壽經除者。是不懺悔人。二觀經取者。是輕心造逆人。壽經除者。是重心造逆人。三觀經取者。唯是造五逆人。壽經除者是造五逆及謗法人。四觀經取者。是造逆類人。壽經除者。正五逆人。五觀經取者。是發菩提心人。壽經除者。是不發菩提心人。六觀經取者。是至誠念阿彌陀佛人。壽經除者。是不至誠念阿彌陀佛人。七觀經取者。是十信菩薩人。壽經除者。非十信菩薩人。八觀經取者。非闡提人。壽經除者。是闡提人。九觀經取者。是對已造逆人。壽經除者。是對未造逆人。十觀經取者。是開門。壽經除者。是遮門。十一觀經取者。說五逆業是不定業為可轉時。壽經除者。說五逆業是定業不可轉時。十二觀經取者。𤏙頂位人。壽經除者。非𤏙頂位人。十三觀經取者。種解脫分善根人。壽經除者。是不種解脫分善根人。十四觀經取者。是第二階人。壽經除者。是第三階人。十五觀經取者。是唯具足十念人。壽經除者。是通具足十念及不具足十念人。

問曰。古今大德雖有十五種釋。為當俱是。亦有非耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。古今大德雖有十五種釋。為當俱是。亦有非耶。

釋曰。諸家解釋各有一途。難分勝劣。其第一釋。取是懺人除非懺者。一徵此釋。未知念佛能滅罪不。若不能滅者。何因經言於念念中滅八十億劫生死之罪。若念佛能滅罪者。何因言不懺悔遂被除也。又觀經取逆經文。何處有懺悔之語。准此以下諸說等一一徵詰。未是全得經意。經意者何。觀經取逆。經言具足十念。以具十念即得往生。壽經除逆。經言乃至十念。以乃至十念不得往生。經既有乃至具足十念之言。豈得由諸義也。且如下品上生下品中生。稱佛念佛。不言具足十念。一念已上悉皆得生。以罪少故。不要滿十。下品下生為有逆罪。經即說言具足十念得生淨土。壽經含此三品。總合而言乃至十念得生淨土。經意說言。若不造逆人論念之多少。一聲十聲俱生淨土。如其造逆。必須滿十。闕一不生。故言除也。此即不造逆者。不限十聲。若少若多。俱生淨土。造逆之輩。即不得然。滿十即得生。少便不往。此乃由此說除。不關諸義也。古來大德雖釋。今更為茲異說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。諸家解釋各有一途。難分勝劣。其第一釋。取是懺人除非懺者。一徵此釋。未知念佛能滅罪不。若不能滅者。何因經言於念念中滅八十億劫生死之罪。若念佛能滅罪者。何因言不懺悔遂被除也。又觀經取逆經文。何處有懺悔之語。准此以下諸說等一一徵詰。未是全得經意。經意者何。觀經取逆。經言具足十念。以具十念即得往生。壽經除逆。經言乃至十念。以乃至十念不得往生。經既有乃至具足十念之言。豈得由諸義也。且如下品上生下品中生。稱佛念佛。不言具足十念。一念已上悉皆得生。以罪少故。不要滿十。下品下生為有逆罪。經即說言具足十念得生淨土。壽經含此三品。總合而言乃至十念得生淨土。經意說言。若不造逆人論念之多少。一聲十聲俱生淨土。如其造逆。必須滿十。闕一不生。故言除也。此即不造逆者。不限十聲。若少若多。俱生淨土。造逆之輩。即不得然。滿十即得生。少便不往。此乃由此說除。不關諸義也。古來大德雖釋。今更為茲異說耳。

問曰。諸餘大德容可誤解經文。信行禪師說是。四依菩薩。寧容於此聖教亦有錯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。諸餘大德容可誤解經文。信行禪師說是。四依菩薩。寧容於此聖教亦有錯解。

釋曰。信行禪師釋此兩經除取。以二三階別取。失經旨歸。若依所解。便有太過失及太減失。太過失者。第二階人亦造五逆。名是同。應同是除也。太減失者。第三階人不造五逆。無文說除。應等是取也。經說唯除五逆誹謗正法之言。此乃除人。有過減之二過也。彼經應言唯除第三階眾生。離於二失矣。此即法藏比丘。發斯弘願。除人有過減之過。為聖智不足。而言不周悉耶。如法藏言無有咎。即禪師有謬解之愆。進退二途何以逃責。故當是凡者之失。非聖人之誤也。諸三階師救言。唯除五逆等言。即是除一切第三階也。以第三階者並是純邪無正純惡無善之人。始迄今有愆犯。皆一切諸佛之所不救。十方淨土減共擯棄。故法藏言除五逆等文。即是總除一切第三階眾生盡也。難曰。此雖似釋太減之失。而全未解太過難也。若謂觀經下品下生之人即是解太過之難者。此救不然。何者阿彌陀陳四十八弘誓願。於發心初住之前。釋迦說十六觀經於妙覺成道之後。中間相去懸隔無量阿僧祇耶。如何招難於不可數劫之中。空過於下品下生之日。遠水近火。何能相救也。即韋提未請之前。觀經未陳之日。願中如逢斯難。菩薩將何解紛耶。此救未為除太過之失也。又一切第三階人。皆名造逆之者。若過去身已受泥梨之苦。業與果畢。非是逆人。若以今生未省造無間罪。寧容三階之類減是五逆人。若言皆是逆人。即應悉是邪定之聚。無非生報之業。終後定墮阿鼻。亦不生餘惡趣。不得入於佛法出家。以具律儀。無有不定聚人及有不定業者。即應涅槃經說一切眾生不定業多決定業少茲言謬矣。斯救亦復未成除太減之失。禪師救曰。今言悉是五逆之者。未必現害二親出佛身血殺阿羅漢破和合僧現造逆愆方名逆者。但是其人根機。極惡邪正俱邪。善惡俱惡。七憎七愛未離於六情。五樂豈捨於三業。既具十二顛倒。五種之所不救。雖非即行其逆。然是造逆根機。是以用彼逆名。總除三階之類也。難曰。此雖似救太減之失。亦全不救太過之難。然此一釋便招七難。一即以能造逆故。名造逆根機。即第二階人亦能造逆。既起逆是同。兩階何異。斯一難也(第一階人。根正能以善覆惡。造罪便少第二階人。第三階人。根邪能以惡覆善。起過不等第二階人也)又禪師既稱第三階人即是五逆之者。有於十三遮難。如何成大比丘。但應是無戒之人。不得言破戒之者。若謂但有根機而未現造逆罪得成具戒之者。彼既唯除五逆。亦是未造逆人。如何言除三階。即名造逆之者。斯二難也。又第三階人。未造五逆。即名五逆之者。為是邪定聚。為是不定聚。若是邪定聚者。既未造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。信行禪師釋此兩經除取。以二三階別取。失經旨歸。若依所解。便有太過失及太減失。太過失者。第二階人亦造五逆。名是同。應同是除也。太減失者。第三階人不造五逆。無文說除。應等是取也。經說唯除五逆誹謗正法之言。此乃除人。有過減之二過也。彼經應言唯除第三階眾生。離於二失矣。此即法藏比丘。發斯弘願。除人有過減之過。為聖智不足。而言不周悉耶。如法藏言無有咎。即禪師有謬解之愆。進退二途何以逃責。故當是凡者之失。非聖人之誤也。諸三階師救言。唯除五逆等言。即是除一切第三階也。以第三階者並是純邪無正純惡無善之人。始迄今有愆犯。皆一切諸佛之所不救。十方淨土減共擯棄。故法藏言除五逆等文。即是總除一切第三階眾生盡也。難曰。此雖似釋太減之失。而全未解太過難也。若謂觀經下品下生之人即是解太過之難者。此救不然。何者阿彌陀陳四十八弘誓願。於發心初住之前。釋迦說十六觀經於妙覺成道之後。中間相去懸隔無量阿僧祇耶。如何招難於不可數劫之中。空過於下品下生之日。遠水近火。何能相救也。即韋提未請之前。觀經未陳之日。願中如逢斯難。菩薩將何解紛耶。此救未為除太過之失也。又一切第三階人。皆名造逆之者。若過去身已受泥梨之苦。業與果畢。非是逆人。若以今生未省造無間罪。寧容三階之類減是五逆人。若言皆是逆人。即應悉是邪定之聚。無非生報之業。終後定墮阿鼻。亦不生餘惡趣。不得入於佛法出家。以具律儀。無有不定聚人及有不定業者。即應涅槃經說一切眾生不定業多決定業少茲言謬矣。斯救亦復未成除太減之失。禪師救曰。今言悉是五逆之者。未必現害二親出佛身血殺阿羅漢破和合僧現造逆愆方名逆者。但是其人根機。極惡邪正俱邪。善惡俱惡。七憎七愛未離於六情。五樂豈捨於三業。既具十二顛倒。五種之所不救。雖非即行其逆。然是造逆根機。是以用彼逆名。總除三階之類也。難曰。此雖似救太減之失。亦全不救太過之難。然此一釋便招七難。一即以能造逆故。名造逆根機。即第二階人亦能造逆。既起逆是同。兩階何異。斯一難也(第一階人。根正能以善覆惡。造罪便少第二階人。第三階人。根邪能以惡覆善。起過不等第二階人也)又禪師既稱第三階人即是五逆之者。有於十三遮難。如何成大比丘。但應是無戒之人。不得言破戒之者。若謂但有根機而未現造逆罪得成具戒之者。彼既唯除五逆。亦是未造逆人。如何言除三階。即名造逆之者。斯二難也。又第三階人。未造五逆。即名五逆之者。為是邪定聚。為是不定聚。若是邪定聚者。既未造

逆。如何即是邪定聚也。若是不定聚者。如何言除五逆。即是一切第三階眾生。斯三難也。又未造逆人。是造逆根機。故即名五逆之者。亦可具淨戒人是可得聖者。雖未證聖道。應亦名為聖人。若言我是聖人便成正定聚應捨異生之性。又成波羅夷罪。何名持戒人。斯四難也。又觀經言取五逆。即是已造逆人。願中除五逆。豈約根機說也。以此兩經相望。故非是彼根機。斯五難也。又第三階人。雖未造逆。以是根機故名為五逆人。亦可。第二階人縱令造於五逆。以非逆根機故應非五逆人耶。斯六難也。若言第二階人亦約根機。為造逆者。即應下品三人同成一品之過。為並不造五逆俱是五逆根機。又應花開無早晚之殊。滅罪有少多之別。斯七難也(涅槃經說。善男子如來說法為眾生。故有七種語。一因語。二果語。三因果語。四喻語。五不應說語。六世流布語。七如意語。今約根機說除。為當何者之語。若說因語。此亦非是因語。縱是因語作斯除而何益也)又有釋彼除五逆經言。不造五逆第三階人。非是不得生於淨土。然須行於普法方始生彼西方也。如造於逆愆。縱行普法而不住。故法藏弘願。唯除第三階造五逆者。若其第三階眾生造五逆者。縱令行於普法亦不得生淨土。如其不造五逆。行普定得往生。是以禪師智慧廣弘慈悲厚慇。此第三階沈淪穢土受生。故開普真普正法門。接引純邪純惡之輩。使學當根佛法。皆令生彼西方。此乃法藏之所不論。釋迦之所不說。禪師獨開此教。拔彼第三階人。故曰說諸佛不說之經度諸佛不度之者。我等欣聞集錄。頂戴受持。更不讀誦眾經。披尋改年歷日。哀哉汝等因執前非。還復讀彼別經。造其地獄之罪。故知。善星受持法藏。永劫沈淪。不輕但行普教清昇彼岸。此由學當根佛法。損益於此天懸。子不能鑒此是非。但知專行別法。錯則錯矣。生無由生。今為此釋。可當除其惑也。責曰。雖彼重申此解。更足深疑。再陳徵難。以希高判也。難曰。此雖似釋大減之失。亦全未解太過之難。未知乃至十念之言。為是普法。為是別法。若是普法者。此十念言但是十念阿彌陀佛。此念別佛如何是彼普耶。一難。又若普者。即是第三階法。何因判此經等。為第二階之教耶。二難。又若普者。此與觀經下品下生具足十念稱阿彌陀佛。有何差別。而觀經十念是別法。願中十念是普法。同是一言。遂成二別。三難。又普法能救第三階人。即唯救不造逆者。何為別法能救第二階者。亦救造逆之人耶。為是第三階人。造逆竟無得滅罪之義。而不得往生也。為是亦得滅除。但曾造逆人。不合生於淨土。請開演也。四難若此十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆。如何即是邪定聚也。若是不定聚者。如何言除五逆。即是一切第三階眾生。斯三難也。又未造逆人。是造逆根機。故即名五逆之者。亦可具淨戒人是可得聖者。雖未證聖道。應亦名為聖人。若言我是聖人便成正定聚應捨異生之性。又成波羅夷罪。何名持戒人。斯四難也。又觀經言取五逆。即是已造逆人。願中除五逆。豈約根機說也。以此兩經相望。故非是彼根機。斯五難也。又第三階人。雖未造逆。以是根機故名為五逆人。亦可。第二階人縱令造於五逆。以非逆根機故應非五逆人耶。斯六難也。若言第二階人亦約根機。為造逆者。即應下品三人同成一品之過。為並不造五逆俱是五逆根機。又應花開無早晚之殊。滅罪有少多之別。斯七難也(涅槃經說。善男子如來說法為眾生。故有七種語。一因語。二果語。三因果語。四喻語。五不應說語。六世流布語。七如意語。今約根機說除。為當何者之語。若說因語。此亦非是因語。縱是因語作斯除而何益也)又有釋彼除五逆經言。不造五逆第三階人。非是不得生於淨土。然須行於普法方始生彼西方也。如造於逆愆。縱行普法而不住。故法藏弘願。唯除第三階造五逆者。若其第三階眾生造五逆者。縱令行於普法亦不得生淨土。如其不造五逆。行普定得往生。是以禪師智慧廣弘慈悲厚慇。此第三階沈淪穢土受生。故開普真普正法門。接引純邪純惡之輩。使學當根佛法。皆令生彼西方。此乃法藏之所不論。釋迦之所不說。禪師獨開此教。拔彼第三階人。故曰說諸佛不說之經度諸佛不度之者。我等欣聞集錄。頂戴受持。更不讀誦眾經。披尋改年歷日。哀哉汝等因執前非。還復讀彼別經。造其地獄之罪。故知。善星受持法藏。永劫沈淪。不輕但行普教清昇彼岸。此由學當根佛法。損益於此天懸。子不能鑒此是非。但知專行別法。錯則錯矣。生無由生。今為此釋。可當除其惑也。責曰。雖彼重申此解。更足深疑。再陳徵難。以希高判也。難曰。此雖似釋大減之失。亦全未解太過之難。未知乃至十念之言。為是普法。為是別法。若是普法者。此十念言但是十念阿彌陀佛。此念別佛如何是彼普耶。一難。又若普者。即是第三階法。何因判此經等。為第二階之教耶。二難。又若普者。此與觀經下品下生具足十念稱阿彌陀佛。有何差別。而觀經十念是別法。願中十念是普法。同是一言。遂成二別。三難。又普法能救第三階人。即唯救不造逆者。何為別法能救第二階者。亦救造逆之人耶。為是第三階人。造逆竟無得滅罪之義。而不得往生也。為是亦得滅除。但曾造逆人。不合生於淨土。請開演也。四難若此十

念是別法者。第三階人逆與不逆修行別法。悉不得生。此以別法除人。除人還招過減之過。何但除人有過滅之過。亦乃取人致多少之愆。進退二途難逃重責也(一難)則彼願應言。設我得佛十方眾生。至心信樂欲生我國。修行普法。若不生者不取正覺。唯除第三階造五逆及謗正法者。此即陳於普教文義顯然。即除取二類三階。及簡二階造逆之徒。皎然無惑也。但菩薩陳此願門。極取捨之幽鍵。欲令未來學者於茲定去留。如也斯門說普。即取捨之義便周。如也斯門說別。即去留之人不盡。若於此進退兩關。不見陳於普法。縱令餘處有說。何救斯文之失。若言有異意趣於茲不合說普。請願陳於妙術。敢欲詳其要道也(二難)又法藏比丘。如經所讚。是大菩薩十地聖人。非是地前三賢大士。此即悲智具足。廣攝眾生。如何發大誓願。接引有緣極惡眾生。令生淨土。乃唯以別法發願。救茲第二階人。不普法立誓。遂除第三階者(三難)為是第三階人。竟無往生之分。法藏為同敗種而願不攝彼耶(四難)為是亦合難得生。而法藏不能解垂其普教救彼第三階者。除而不取其人耶(五難)為復解而不說。惜法不教眾生。悲心不及此人。不攝令生淨土也(六難)為是雖具悲智。直為此類難化成。我今不能度彼。付與信行禪師(七難)為是第三階者。菩薩無緣。唯有弘誨。禪師有緣。偏能救度且夫大唐內逢禪師之教者。可得生於西方。東西二洲五天竺國三千剎土百億四天下第三階眾生無逢禪師之教者。將何以生淨土也(八難)則法藏解行未圓。容許攝生不盡。釋迦既成正覺。何因不度斯人。即四弘之願不周。四恩之意不盡。遺棄重病之子。何名遍怜者哉。空言所應度者皆以度訖其未度者皆亦已作得度因緣。斯言謬述也。而子但欲讚禪師於上聖之上。抑世尊於凡下之下。不覺此言成大失也。又佛為第二階眾生。說觀經等教。三千世界第二階人。依此教門修行。悉得生於淨土。佛不為第三階眾生別說普經一卷。諸佛同舒舌。證法藏大士復不別發普願為此第三階人。百億四天下所有三階眾生。不逢三階集錄。普不得生淨土。雖復讀誦眾經。不是四依菩薩。難解採拾普教。咸悉流浪娑婆。故知佛可為三階眾生別說普經一卷令無信行禪師之處眾生生於西方。世尊不說此經。深成大失也。又無量壽經是於別教。大師以慈悲經道滅盡特留住世百年。何因普教當末運。不留普法化生。別教教非惡時。乃留別經損物。大悲救苦之主。豈宜如此逗機(九難)何但釋迦如來。不解救第三階人。亦乃十方恒沙諸佛舒舌證其別法。唯救第二階者。不舒舌證其普法濟彼第三階人耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念是別法者。第三階人逆與不逆修行別法。悉不得生。此以別法除人。除人還招過減之過。何但除人有過滅之過。亦乃取人致多少之愆。進退二途難逃重責也(一難)則彼願應言。設我得佛十方眾生。至心信樂欲生我國。修行普法。若不生者不取正覺。唯除第三階造五逆及謗正法者。此即陳於普教文義顯然。即除取二類三階。及簡二階造逆之徒。皎然無惑也。但菩薩陳此願門。極取捨之幽鍵。欲令未來學者於茲定去留。如也斯門說普。即取捨之義便周。如也斯門說別。即去留之人不盡。若於此進退兩關。不見陳於普法。縱令餘處有說。何救斯文之失。若言有異意趣於茲不合說普。請願陳於妙術。敢欲詳其要道也(二難)又法藏比丘。如經所讚。是大菩薩十地聖人。非是地前三賢大士。此即悲智具足。廣攝眾生。如何發大誓願。接引有緣極惡眾生。令生淨土。乃唯以別法發願。救茲第二階人。不普法立誓。遂除第三階者(三難)為是第三階人。竟無往生之分。法藏為同敗種而願不攝彼耶(四難)為是亦合難得生。而法藏不能解垂其普教救彼第三階者。除而不取其人耶(五難)為復解而不說。惜法不教眾生。悲心不及此人。不攝令生淨土也(六難)為是雖具悲智。直為此類難化成。我今不能度彼。付與信行禪師(七難)為是第三階者。菩薩無緣。唯有弘誨。禪師有緣。偏能救度且夫大唐內逢禪師之教者。可得生於西方。東西二洲五天竺國三千剎土百億四天下第三階眾生無逢禪師之教者。將何以生淨土也(八難)則法藏解行未圓。容許攝生不盡。釋迦既成正覺。何因不度斯人。即四弘之願不周。四恩之意不盡。遺棄重病之子。何名遍怜者哉。空言所應度者皆以度訖其未度者皆亦已作得度因緣。斯言謬述也。而子但欲讚禪師於上聖之上。抑世尊於凡下之下。不覺此言成大失也。又佛為第二階眾生。說觀經等教。三千世界第二階人。依此教門修行。悉得生於淨土。佛不為第三階眾生別說普經一卷。諸佛同舒舌。證法藏大士復不別發普願為此第三階人。百億四天下所有三階眾生。不逢三階集錄。普不得生淨土。雖復讀誦眾經。不是四依菩薩。難解採拾普教。咸悉流浪娑婆。故知佛可為三階眾生別說普經一卷令無信行禪師之處眾生生於西方。世尊不說此經。深成大失也。又無量壽經是於別教。大師以慈悲經道滅盡特留住世百年。何因普教當末運。不留普法化生。別教教非惡時。乃留別經損物。大悲救苦之主。豈宜如此逗機(九難)何但釋迦如來。不解救第三階人。亦乃十方恒沙諸佛舒舌證其別法。唯救第二階者。不舒舌證其普法濟彼第三階人耶

。寧容大聖世尊十方種覺。具一切智一切種智。恩行四等悲同一子。減共匿茲普法。不救斯人者哉。況教被三千。化流百億。四十八願遍滿十方。始於輪王發心。於初恒沙阿僧祇劫之前。終於觀音補處。為第二恒沙阿僧祇劫之後。發茲弘大誓願。十方諸佛所證。方欲竪該三界橫亘四生。而不及彼三階。遂乃除而不取也。諸佛菩薩以聖智觀察。知彼不得往生無法可以濟度。罷以正法教手拔之令出淤泥。而信行禪師更能垂巧方便。陳於普真佛法。救得第三階人。即慈悲勝於釋迦。智慧過無量壽。即於無上調御。翻成有上世尊。無等等者便成過等正覺。即信行禪師乃應勝佛者也。又難若言由逆有二三階殊也已分除取不由念有少多以明除取者。何因除逆之處。便安乃至十念之言。取逆之處即置具足十念之語。何故不於除逆之處安第三階人之名。取逆之處置第二階人之語。大師何為不須之語。強安乃至十念之文。須說之言。竟無二三階字。禪師救曰。觀經九品者至廣之別說也。謂九品生人善惡別說。故於最下惡人。不說一念之法(一念是善念人生法)別說惡人生法。是故特言具足十念也(具足者。對闕之言。必須念數充十也)壽經兩段。極略之總言也。謂下二品生人善惡合說。言含多少之法。義總善惡之人也。是以前乃至中。即有一念善人之法矣。後乃至中。亦有十念惡人之法矣。善惡多少舉總包。故曰總也。懸言乃至。不舉初辭。故為極略也。即前言乃至十念者。從一向十之辭也。辭終言十。即初從一起懸超其九。故此文中。必具一念善人之法也。後言乃至一念者。從十向一之辭也。辭終言一。即初從十起懸超餘九。故此文中。必具十念惡人之法矣。故僅以為下乃至中。必有十念。十念之法施於惡人。惡人位中。邪正相雜。是故簡言除逆謗矣。何關由一念少故除逆謗哉。難曰。且有逆無逆為善惡二人。二階三階分邪正兩品。豈不邪正兩位減有善惡二人耶。惡人位中。邪正相雜。是故簡言除逆謗矣。亦可善人位中。邪正相雜。何不簡言除非逆謗矣。而乃以非邪惡人之類。同於邪惡之人。齊於十念之下雷同說除者也。又言。一念與十念極略之言善人法中。取正善人。不除邪善人。何由惡人法中。取正惡人。而除邪惡人耶。又惡人法中。取正惡。除彼邪惡及邪善。亦可善人法中取正善除彼邪善及邪惡。又善人法中。唯論取合除。邪善不言除。何為惡人法中。亦論取合除。邪惡即論除。又邪惡應於惡處除。經即不於善處除。邪善應於善處除。何為乃於惡處除。又善人法中。邪善人乃得名為邪惡類。何不惡人法中邪惡類而亦得名邪善人。又惡人法中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。寧容大聖世尊十方種覺。具一切智一切種智。恩行四等悲同一子。減共匿茲普法。不救斯人者哉。況教被三千。化流百億。四十八願遍滿十方。始於輪王發心。於初恒沙阿僧祇劫之前。終於觀音補處。為第二恒沙阿僧祇劫之後。發茲弘大誓願。十方諸佛所證。方欲竪該三界橫亘四生。而不及彼三階。遂乃除而不取也。諸佛菩薩以聖智觀察。知彼不得往生無法可以濟度。罷以正法教手拔之令出淤泥。而信行禪師更能垂巧方便。陳於普真佛法。救得第三階人。即慈悲勝於釋迦。智慧過無量壽。即於無上調御。翻成有上世尊。無等等者便成過等正覺。即信行禪師乃應勝佛者也。又難若言由逆有二三階殊也已分除取不由念有少多以明除取者。何因除逆之處。便安乃至十念之言。取逆之處即置具足十念之語。何故不於除逆之處安第三階人之名。取逆之處置第二階人之語。大師何為不須之語。強安乃至十念之文。須說之言。竟無二三階字。禪師救曰。觀經九品者至廣之別說也。謂九品生人善惡別說。故於最下惡人。不說一念之法(一念是善念人生法)別說惡人生法。是故特言具足十念也(具足者。對闕之言。必須念數充十也)壽經兩段。極略之總言也。謂下二品生人善惡合說。言含多少之法。義總善惡之人也。是以前乃至中。即有一念善人之法矣。後乃至中。亦有十念惡人之法矣。善惡多少舉總包。故曰總也。懸言乃至。不舉初辭。故為極略也。即前言乃至十念者。從一向十之辭也。辭終言十。即初從一起懸超其九。故此文中。必具一念善人之法也。後言乃至一念者。從十向一之辭也。辭終言一。即初從十起懸超餘九。故此文中。必具十念惡人之法矣。故僅以為下乃至中。必有十念。十念之法施於惡人。惡人位中。邪正相雜。是故簡言除逆謗矣。何關由一念少故除逆謗哉。難曰。且有逆無逆為善惡二人。二階三階分邪正兩品。豈不邪正兩位減有善惡二人耶。惡人位中。邪正相雜。是故簡言除逆謗矣。亦可善人位中。邪正相雜。何不簡言除非逆謗矣。而乃以非邪惡人之類。同於邪惡之人。齊於十念之下雷同說除者也。又言。一念與十念極略之言善人法中。取正善人。不除邪善人。何由惡人法中。取正惡人。而除邪惡人耶。又惡人法中。取正惡。除彼邪惡及邪善。亦可善人法中取正善除彼邪善及邪惡。又善人法中。唯論取合除。邪善不言除。何為惡人法中。亦論取合除。邪惡即論除。又邪惡應於惡處除。經即不於善處除。邪善應於善處除。何為乃於惡處除。又善人法中。邪善人乃得名為邪惡類。何不惡人法中邪惡類而亦得名邪善人。又惡人法中

。有邪正。經取其正除於邪。何不許正人法中有善惡經取善人除惡者。又壽經十念取正惡。即說除其邪惡人。何為觀經十念。取正惡不說言除邪惡者。又兩經俱說於十念。壽經說取亦論除。何不兩經俱陳非十念壽經說取亦說除。禪師等雖欲強救信行禪師釋此兩經將為妙解。既妨難糾紛。眾疑競起。此非妙釋。請學者知焉。禪師又難言。若一念法少言除逆者。既有十念多法。何因說除者哉。答曰。此非難也。佛意欲明臨命終人。若能稱佛一聲二聲。乃至能稱九聲十聲。悉得往生極樂世界。唯除五逆謗正法者。此經之意。欲顯命終之人若能念佛一聲。其命已過。或念至十。其命已終。並能得生淨土。以不佛意欲顯無逆之輩多少俱生有逆之儔少即不生要須滿十方得往生。簡彼無逆之人通能多少俱往。故言除逆謗正法。何關邪逆者哉。若一切眾生至臨終日。始逢善友教令念佛。悉滿十聲可如彼責。容許不滿十念。其命已終。寧遣逆人。不言除也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。有邪正。經取其正除於邪。何不許正人法中有善惡經取善人除惡者。又壽經十念取正惡。即說除其邪惡人。何為觀經十念。取正惡不說言除邪惡者。又兩經俱說於十念。壽經說取亦論除。何不兩經俱陳非十念壽經說取亦說除。禪師等雖欲強救信行禪師釋此兩經將為妙解。既妨難糾紛。眾疑競起。此非妙釋。請學者知焉。禪師又難言。若一念法少言除逆者。既有十念多法。何因說除者哉。答曰。此非難也。佛意欲明臨命終人。若能稱佛一聲二聲。乃至能稱九聲十聲。悉得往生極樂世界。唯除五逆謗正法者。此經之意。欲顯命終之人若能念佛一聲。其命已過。或念至十。其命已終。並能得生淨土。以不佛意欲顯無逆之輩多少俱生有逆之儔少即不生要須滿十方得往生。簡彼無逆之人通能多少俱往。故言除逆謗正法。何關邪逆者哉。若一切眾生至臨終日。始逢善友教令念佛。悉滿十聲可如彼責。容許不滿十念。其命已終。寧遣逆人。不言除也。

問曰。大集月藏分言。佛滅度後第一五百年。我諸弟子學慧得堅固。第二五百年。學定得堅固。第三五百年。我諸弟子學慧多聞得堅固。第四五百年。造立塔寺得堅固。第五五百年。白法隱滯多有諍訟。微有善法得堅固。今勸修十六觀及念佛三昧。此並是定慧法。只應合初二五百年中修學此法。何因今日勸修學耶。今三階學者。多引此文。證第三五百年已後不合學定。何因今勸學修十六觀及念佛三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。大集月藏分言。佛滅度後第一五百年。我諸弟子學慧得堅固。第二五百年。學定得堅固。第三五百年。我諸弟子學慧多聞得堅固。第四五百年。造立塔寺得堅固。第五五百年。白法隱滯多有諍訟。微有善法得堅固。今勸修十六觀及念佛三昧。此並是定慧法。只應合初二五百年中修學此法。何因今日勸修學耶。今三階學者。多引此文。證第三五百年已後不合學定。何因今勸學修十六觀及念佛三昧也。

釋曰。十六觀與念佛三昧。有淺有深。深即於四靜慮未至中間禪。於修慧中作十六觀及念佛三昧。淺即依欲界聞思慧心。攝念作意。亦得修十六妙觀作念佛三昧。故觀經言。如此想者。名為粗見極樂國地。若得三昧。見彼國地。了了分明。不可具說。故知想成粗見。為欲界聞思心也。得三昧明見為色界修慧心也。初二五百年解脫禪定得堅固者。此據色界修慧定心也。若聞思心想成者。通第二第三等五百年也。不然者。何因賢護經第三卷近後說。賢護我滅度後。此三昧經於閻浮提。四十年中廣行於世。而後五百年末一百歲中。正法滅時。持戒損減時。破戒熾盛時。諸國相伐時。如是等時。此三昧典復當流布於閻浮提。所謂佛威神故。故令彼等於我滅度後聞此經已歡喜。書寫讀誦受持思惟其義。為他解釋如說修行。又第二卷說。近後言。賢護斯諸善男子善女人。往昔已於諸如來前聞是三昧。讀誦受持。以是義故。如來滅後於最末世五百年終法欲滅時法將壞時。還當得聞如是三昧。聞即生信。無有驚疑。不退不沒。生大歡喜。遍滿身心。讀誦受持。思惟其義。為他解說。乃至一日一夜行是三昧。故知此最後言。即是第五五百年終。後行此三昧。如何乃言第二五百年後非是學此三昧時也。而信行禪師。乃於三階集錄之中。浪陳興廢。言千年已後唯合行普不合行別。遂將念佛三昧等。為不當根佛法。義當廢教非是學時。何其謬矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。十六觀與念佛三昧。有淺有深。深即於四靜慮未至中間禪。於修慧中作十六觀及念佛三昧。淺即依欲界聞思慧心。攝念作意。亦得修十六妙觀作念佛三昧。故觀經言。如此想者。名為粗見極樂國地。若得三昧。見彼國地。了了分明。不可具說。故知想成粗見。為欲界聞思心也。得三昧明見為色界修慧心也。初二五百年解脫禪定得堅固者。此據色界修慧定心也。若聞思心想成者。通第二第三等五百年也。不然者。何因賢護經第三卷近後說。賢護我滅度後。此三昧經於閻浮提。四十年中廣行於世。而後五百年末一百歲中。正法滅時。持戒損減時。破戒熾盛時。諸國相伐時。如是等時。此三昧典復當流布於閻浮提。所謂佛威神故。故令彼等於我滅度後聞此經已歡喜。書寫讀誦受持思惟其義。為他解釋如說修行。又第二卷說。近後言。賢護斯諸善男子善女人。往昔已於諸如來前聞是三昧。讀誦受持。以是義故。如來滅後於最末世五百年終法欲滅時法將壞時。還當得聞如是三昧。聞即生信。無有驚疑。不退不沒。生大歡喜。遍滿身心。讀誦受持。思惟其義。為他解說。乃至一日一夜行是三昧。故知此最後言。即是第五五百年終。後行此三昧。如何乃言第二五百年後非是學此三昧時也。而信行禪師。乃於三階集錄之中。浪陳興廢。言千年已後唯合行普不合行別。遂將念佛三昧等。為不當根佛法。義當廢教非是學時。何其謬矣。

問曰。大集月藏分第十卷云。娑婆世界誹謗正法。毀呰賢聖眾生。一切十方清淨佛土共所擯棄。故知。此經擯棄眾生。即第三階人。不合得生淨土。如何今日遣彼三階惡人同於初二階者。言俱得生淨土者哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。大集月藏分第十卷云。娑婆世界誹謗正法。毀呰賢聖眾生。一切十方清淨佛土共所擯棄。故知。此經擯棄眾生。即第三階人。不合得生淨土。如何今日遣彼三階惡人同於初二階者。言俱得生淨土者哉。

釋曰。若如三階禪師作此難者。未知。娑婆世界第二階人許誹謗正法毀呰賢聖不。若許誹謗正法毀呰賢聖。無擯棄不。若許擯棄。為得生淨土不。若不得生。何因禪師將此經文。偏證第三階者不得生耶。若得生者。此人既謗法毀賢聖。即當擯棄。何因得生淨佛土耶。若謂。第二階人不謗法毀賢聖。即無擯棄故得生者。何為得造闡提。而不得謗法也。若謂得謗法毀聖。而淨土不擯故得生者。請出聖教有何經文。若謂。雖謗法毀賢聖淨土所擯。然根正過輕而得生者。何為彼經言棄。此經便取。又一切第三階人。悉唯居在娑婆世界。咸悉謗法毀賢聖耶。若悉毀謗者。在於胎藏初生嬰孩。豈能謗正法毀賢聖耶。若許亦有第三階人不謗法毀聖。此即不當擯棄之限。何因亦言不生淨土。而引此經為其證也。若謂。今生雖未毀謗。過去皆悉曾毀謗者。寧知第二階者不曾謗毀耶。若謂。此經之意欲顯第三階者純邪無正謗與不謗咸擯不得往生。第二階人亦邪亦正毀與不毀咸悉得往生淨土者。此之聖教還太過太減二失。太過失者。浪擯第二階謗毀人也。太減失者。謬不棄第三階不謗毀人也。禪師宗途引文解義。常與聖教一倍相違。下愚未敢見其能處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。若如三階禪師作此難者。未知。娑婆世界第二階人許誹謗正法毀呰賢聖不。若許誹謗正法毀呰賢聖。無擯棄不。若許擯棄。為得生淨土不。若不得生。何因禪師將此經文。偏證第三階者不得生耶。若得生者。此人既謗法毀賢聖。即當擯棄。何因得生淨佛土耶。若謂。第二階人不謗法毀賢聖。即無擯棄故得生者。何為得造闡提。而不得謗法也。若謂得謗法毀聖。而淨土不擯故得生者。請出聖教有何經文。若謂。雖謗法毀賢聖淨土所擯。然根正過輕而得生者。何為彼經言棄。此經便取。又一切第三階人。悉唯居在娑婆世界。咸悉謗法毀賢聖耶。若悉毀謗者。在於胎藏初生嬰孩。豈能謗正法毀賢聖耶。若許亦有第三階人不謗法毀聖。此即不當擯棄之限。何因亦言不生淨土。而引此經為其證也。若謂。今生雖未毀謗。過去皆悉曾毀謗者。寧知第二階者不曾謗毀耶。若謂。此經之意欲顯第三階者純邪無正謗與不謗咸擯不得往生。第二階人亦邪亦正毀與不毀咸悉得往生淨土者。此之聖教還太過太減二失。太過失者。浪擯第二階謗毀人也。太減失者。謬不棄第三階不謗毀人也。禪師宗途引文解義。常與聖教一倍相違。下愚未敢見其能處也。

問曰。依佛藏經及諸律等說。破戒比丘等。釋迦牟尼佛以手遮約。非我弟子。我非彼師。不許踐僧伽藍之足跟地。如斷多羅樹不可再生。又如拆石不可還合。佛法大海不受破戒尸屍。於一切法事。畢不足僧數。清淨布薩之處不得預中。十方僧食佛不許食。用信施物。悉成重罪。國王大地水乃至不許飲其一渧。於此出家眾中僧伽藍內。佛尚不許容身。名為賊行賊住。況諸佛淨土純是聖人。而此惡人得與一生補處俱會一處也。將恐此義定不得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。依佛藏經及諸律等說。破戒比丘等。釋迦牟尼佛以手遮約。非我弟子。我非彼師。不許踐僧伽藍之足跟地。如斷多羅樹不可再生。又如拆石不可還合。佛法大海不受破戒尸屍。於一切法事。畢不足僧數。清淨布薩之處不得預中。十方僧食佛不許食。用信施物。悉成重罪。國王大地水乃至不許飲其一渧。於此出家眾中僧伽藍內。佛尚不許容身。名為賊行賊住。況諸佛淨土純是聖人。而此惡人得與一生補處俱會一處也。將恐此義定不得生。

釋曰。准依經律等。皆開遮二門。大小兩教。前說後說。與奪不同。不可直信呵嘖之門先遮之教不信觀經大乘滅罪之教。彼已前經律等。是遮門。或小乘經。或是呵嘖之語。或對未生慚愧懺悔罪愆之人。或是未發菩提之心。樂求生死五欲。或是樂居雜染穢土。輪轉三界受身。或是如來若不先說罪門。眾生無心怖罪。恒造諸惡。故須先說重愆勸不造罪破戒。或據雖復罪滅亦可免墮泥犁。戒根已壞不可食用僧物。今淨土教法。是發菩提心。深生慚愧。懺悔往罪。改修來善。樂離三界。欣生淨土。乘佛本願。罪滅福生。深怖當來惡道苦報。隨順佛教。斷惡修善。於佛法內是第二健兒。作已能悔。諸佛所讚。雖於釋迦牟尼佛持戒清淨海中。成於破戒死屍。然於阿彌陀佛淨土中。得作下品中生成阿鞞跋致也。故此佛呵其破戒。彼佛讚言罪滅。此佛不攝受。彼佛即來迎。猶如父母教示男女。一呵其罪。或現瞋打。或與濡語。令其改悔。諸佛亦爾。或棄或取。悉欲成就利益眾生故。麁言及濡語皆歸第一義。亦如犯重比丘。律中訶擯。陀羅尼經說誦神呪罪滅戒生。勸令誦呪。開遮不同。訶讚有異。涅槃經言。未入我法。名決定業。已入我法。名不定業。此亦如是。應依取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。准依經律等。皆開遮二門。大小兩教。前說後說。與奪不同。不可直信呵嘖之門先遮之教不信觀經大乘滅罪之教。彼已前經律等。是遮門。或小乘經。或是呵嘖之語。或對未生慚愧懺悔罪愆之人。或是未發菩提之心。樂求生死五欲。或是樂居雜染穢土。輪轉三界受身。或是如來若不先說罪門。眾生無心怖罪。恒造諸惡。故須先說重愆勸不造罪破戒。或據雖復罪滅亦可免墮泥犁。戒根已壞不可食用僧物。今淨土教法。是發菩提心。深生慚愧。懺悔往罪。改修來善。樂離三界。欣生淨土。乘佛本願。罪滅福生。深怖當來惡道苦報。隨順佛教。斷惡修善。於佛法內是第二健兒。作已能悔。諸佛所讚。雖於釋迦牟尼佛持戒清淨海中。成於破戒死屍。然於阿彌陀佛淨土中。得作下品中生成阿鞞跋致也。故此佛呵其破戒。彼佛讚言罪滅。此佛不攝受。彼佛即來迎。猶如父母教示男女。一呵其罪。或現瞋打。或與濡語。令其改悔。諸佛亦爾。或棄或取。悉欲成就利益眾生故。麁言及濡語皆歸第一義。亦如犯重比丘。律中訶擯。陀羅尼經說誦神呪罪滅戒生。勸令誦呪。開遮不同。訶讚有異。涅槃經言。未入我法。名決定業。已入我法。名不定業。此亦如是。應依取捨。

問曰。無量壽經說。於未來世。經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此教。止住百年。未知定用何時經道滅盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。無量壽經說。於未來世。經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此教。止住百年。未知定用何時經道滅盡也。

釋曰。如三階禪師等。咸以信行禪師是四依菩薩。於諸大乘經中。撰集三階集錄言。今千年已後第三階眾生。唯合行普真普正佛法得生十方佛國。若行別真別正佛法。及讀誦大乘經等。即是不當根法。墮於十方地獄。今無量壽經等。即是別真別正。是第二階佛法。千年已前合行此法。千年已後既無此機。斯教即廢。縱令住世百歲。只合千一百年。故釋經道滅盡特留此經止住百歲者。是正法千年之後百年者也。何以知之。如不輕菩薩。於像法增上慢四眾中。出世不專讀誦經典。但行禮拜。故知正法滅後增上慢盛時。不得學別讀別誦。但別得學普。即其文也。由學普故。得六根清淨。更增壽命。此即學當根普法益。善星是三階人。為讀誦十二部經。墮大地獄。此即是損大。有三階行者同為此解。細尋此義。理必不然。何者。若以千年已後正人斯盡。唯是邪惡第三階人。唯合行普真普正佛法。不合行別真別正佛法及讀誦大乘經等。如其行讀誦等者。即墮十方阿鼻地獄。此即如來惡心。憎嫉第三階人。留其別真別正佛法。令其錯讀。使墮阿鼻地獄。何關慈悲哀愍特留此經住世百年。若以普真普正。是當根者。佛說普法之後。何因不說慈悲哀愍特留住世百年耶。若言普法非佛所說。故禪師是說諸佛不說之經。度諸佛不度之者。禪師非佛。何能說經耶。又何因言。依諸大乘經撰集三階集錄。若諸大乘經有普教別教。普不言道留。乃是今時佛法。別教經言止住。而學不當根。反大聖之慈悲。異如來之化導。既無聖教。孰辨正邪。若引不輕不讀誦經。即證像法之中增上慢時不得讀誦經者。何因不輕菩薩。臨欲終時。具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈。悉能受持。得六根清淨。更增壽命。二百萬億那由他歲。廣為人說是法華經。若第三階人。不得聽讀大乘經。何為不輕比丘。為增上慢人說法華經。令彼聽受作墮十方阿鼻地獄因也。又藥王菩薩願。於佛滅度後。當奉持讀誦說是經典。後惡世眾生。善根轉少。多增上慢。貪利供養。增不善根。遠離解脫。雖難可教化。我等當起大忍力讀誦此經持說書寫等。何因藥王菩薩。於多增上慢時。說法華經。又般若經後五百歲能持是經。又言。於後末世有受持此經所得功德等。又賢護經。最後五百歲讀誦是經等。寧容千年之後別法廢時不合讀誦大乘經典。勸諸學流。審諦聖旨。勿得自誤復誤餘人。令諸大乘微妙經典絕行於世。將為毒藥。是地獄因。滅正法眼。何其顛倒。可傷之甚。有釋。經道滅盡。依大悲經。正法千年。像法千年。末法萬年。萬年之後經道滅盡。特留此教。更住百年。此刀兵劫時。人多造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。如三階禪師等。咸以信行禪師是四依菩薩。於諸大乘經中。撰集三階集錄言。今千年已後第三階眾生。唯合行普真普正佛法得生十方佛國。若行別真別正佛法。及讀誦大乘經等。即是不當根法。墮於十方地獄。今無量壽經等。即是別真別正。是第二階佛法。千年已前合行此法。千年已後既無此機。斯教即廢。縱令住世百歲。只合千一百年。故釋經道滅盡特留此經止住百歲者。是正法千年之後百年者也。何以知之。如不輕菩薩。於像法增上慢四眾中。出世不專讀誦經典。但行禮拜。故知正法滅後增上慢盛時。不得學別讀別誦。但別得學普。即其文也。由學普故。得六根清淨。更增壽命。此即學當根普法益。善星是三階人。為讀誦十二部經。墮大地獄。此即是損大。有三階行者同為此解。細尋此義。理必不然。何者。若以千年已後正人斯盡。唯是邪惡第三階人。唯合行普真普正佛法。不合行別真別正佛法及讀誦大乘經等。如其行讀誦等者。即墮十方阿鼻地獄。此即如來惡心。憎嫉第三階人。留其別真別正佛法。令其錯讀。使墮阿鼻地獄。何關慈悲哀愍特留此經住世百年。若以普真普正。是當根者。佛說普法之後。何因不說慈悲哀愍特留住世百年耶。若言普法非佛所說。故禪師是說諸佛不說之經。度諸佛不度之者。禪師非佛。何能說經耶。又何因言。依諸大乘經撰集三階集錄。若諸大乘經有普教別教。普不言道留。乃是今時佛法。別教經言止住。而學不當根。反大聖之慈悲。異如來之化導。既無聖教。孰辨正邪。若引不輕不讀誦經。即證像法之中增上慢時不得讀誦經者。何因不輕菩薩。臨欲終時。具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈。悉能受持。得六根清淨。更增壽命。二百萬億那由他歲。廣為人說是法華經。若第三階人。不得聽讀大乘經。何為不輕比丘。為增上慢人說法華經。令彼聽受作墮十方阿鼻地獄因也。又藥王菩薩願。於佛滅度後。當奉持讀誦說是經典。後惡世眾生。善根轉少。多增上慢。貪利供養。增不善根。遠離解脫。雖難可教化。我等當起大忍力讀誦此經持說書寫等。何因藥王菩薩。於多增上慢時。說法華經。又般若經後五百歲能持是經。又言。於後末世有受持此經所得功德等。又賢護經。最後五百歲讀誦是經等。寧容千年之後別法廢時不合讀誦大乘經典。勸諸學流。審諦聖旨。勿得自誤復誤餘人。令諸大乘微妙經典絕行於世。將為毒藥。是地獄因。滅正法眼。何其顛倒。可傷之甚。有釋。經道滅盡。依大悲經。正法千年。像法千年。末法萬年。萬年之後經道滅盡。特留此教。更住百年。此刀兵劫時。人多造

惡。所執草木悉成刀劍。互相殺害。瞋毒熾盛。人壽十歲身長二肘。於此時中。更不能修諸餘甚深戒定慧學。唯能念佛。厭此娑婆三災五濁極苦惱處。願生西方安樂世界。故佛知此時眾生苦重能生厭離。故以慈悲。特留此經。於諸經後。止住百歲。在刀兵劫。利益有情。又有釋言。如尊者慶友說法住記言。此佛法刀兵劫後。人心厭惡。咸起慈心。不相殺害。共相怜愍。如父如子。命漸增長。至滿百年。十六大羅漢三明六通。具八解脫。善閑三藏十二部經。受佛付囑。住持正法。利益眾生。不般涅槃。并餘眷屬大羅漢萬餘徒眾。還以如來三藏教法。流行於世。化導群生。造寺度僧。修戒定慧。佛法熾盛。至增人壽六萬歲末七萬歲初。諸阿羅漢總集如來所有舍利。共造寶塔。十六阿羅漢與諸眷屬遶塔供養。散諸香華。瞻仰禮已。俱昇虛空。作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勅。護持正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒。有緣已周。今辭滅度。說是語已。一時俱入無餘涅槃。其舍利塔便陷入地。至金輪際方乃停住。其三藏教在舍利前。先已滅沒。經一百年。唯此淨法與舍利塔及諸阿羅漢一時滅沒。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界。永滅不現。從此無間。此佛土中有七萬俱胒獨覺。一時出現。其人壽量八萬歲時。獨覺聖眾復皆滅度。次後彌勒出現世間。還為眾生說淨土教。令無量眾得生淨土。如是展轉。賢劫千佛及後諸佛出興於世。皆說淨法。勸生西方。乃至十方亦復如是。其阿彌陀佛壽命無量阿僧祇劫。未滅度來。十方世界諸佛出現。對彼阿彌陀佛有緣眾生。皆說淨法。勸生淨土。故此經道滅盡特留百年。當此時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡。所執草木悉成刀劍。互相殺害。瞋毒熾盛。人壽十歲身長二肘。於此時中。更不能修諸餘甚深戒定慧學。唯能念佛。厭此娑婆三災五濁極苦惱處。願生西方安樂世界。故佛知此時眾生苦重能生厭離。故以慈悲。特留此經。於諸經後。止住百歲。在刀兵劫。利益有情。又有釋言。如尊者慶友說法住記言。此佛法刀兵劫後。人心厭惡。咸起慈心。不相殺害。共相怜愍。如父如子。命漸增長。至滿百年。十六大羅漢三明六通。具八解脫。善閑三藏十二部經。受佛付囑。住持正法。利益眾生。不般涅槃。并餘眷屬大羅漢萬餘徒眾。還以如來三藏教法。流行於世。化導群生。造寺度僧。修戒定慧。佛法熾盛。至增人壽六萬歲末七萬歲初。諸阿羅漢總集如來所有舍利。共造寶塔。十六阿羅漢與諸眷屬遶塔供養。散諸香華。瞻仰禮已。俱昇虛空。作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勅。護持正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒。有緣已周。今辭滅度。說是語已。一時俱入無餘涅槃。其舍利塔便陷入地。至金輪際方乃停住。其三藏教在舍利前。先已滅沒。經一百年。唯此淨法與舍利塔及諸阿羅漢一時滅沒。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界。永滅不現。從此無間。此佛土中有七萬俱胒獨覺。一時出現。其人壽量八萬歲時。獨覺聖眾復皆滅度。次後彌勒出現世間。還為眾生說淨土教。令無量眾得生淨土。如是展轉。賢劫千佛及後諸佛出興於世。皆說淨法。勸生西方。乃至十方亦復如是。其阿彌陀佛壽命無量阿僧祇劫。未滅度來。十方世界諸佛出現。對彼阿彌陀佛有緣眾生。皆說淨法。勸生淨土。故此經道滅盡特留百年。當此時也。

問曰。無量壽經說。於未來世經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此經。止住百歲。然一切經教皆化物。利益眾生。讀誦受持。咸滅重罪。乘聞正法。皆得離苦。何為餘大乘經悉皆隱沒。唯留此教止住百年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。無量壽經說。於未來世經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此經。止住百歲。然一切經教皆化物。利益眾生。讀誦受持。咸滅重罪。乘聞正法。皆得離苦。何為餘大乘經悉皆隱沒。唯留此教止住百年。

釋曰。大聖世尊出興於世。一音說法。各隨類解。聞法悟道。眾若塵沙。或得四道果。或獲無生法忍。或離三惡趣。或生人天淨土。或益及一時。或遐沾遠代。眾生宿有聞法善根。逢佛真教。受持讀誦。咸得利益。眾生薄福。感化緣絕。所有聖教皆隱龍宮。所有法衣不受染色。布薩羯磨說戒受戒。悉皆不成。甚深大乘真如實相平等妙理。非彼所知。故先隱沒不行於世。唯有念佛。易修易學。淺識凡愚猶能修習。拔濟苦難。利益弘深。尚有此機。堪行斯法。大聖悲愍特留百年。以此經文准知。佛法漸滅。眾生福薄。唯茲淨教特益此時。故以法驗時。誠是當根佛法。故觀經數處皆言。為未來世一切眾生說是教法。請諸道俗尋此聖教。驗彼當根。無得信於人語不依佛語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。大聖世尊出興於世。一音說法。各隨類解。聞法悟道。眾若塵沙。或得四道果。或獲無生法忍。或離三惡趣。或生人天淨土。或益及一時。或遐沾遠代。眾生宿有聞法善根。逢佛真教。受持讀誦。咸得利益。眾生薄福。感化緣絕。所有聖教皆隱龍宮。所有法衣不受染色。布薩羯磨說戒受戒。悉皆不成。甚深大乘真如實相平等妙理。非彼所知。故先隱沒不行於世。唯有念佛。易修易學。淺識凡愚猶能修習。拔濟苦難。利益弘深。尚有此機。堪行斯法。大聖悲愍特留百年。以此經文准知。佛法漸滅。眾生福薄。唯茲淨教特益此時。故以法驗時。誠是當根佛法。故觀經數處皆言。為未來世一切眾生說是教法。請諸道俗尋此聖教。驗彼當根。無得信於人語不依佛語也。

問曰。十輪經說。造十惡輪罪。一切諸佛之所不救。既言不救。如何念佛亦令罪滅得生西方。若得生者。此是救。何名一切諸佛不救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。十輪經說。造十惡輪罪。一切諸佛之所不救。既言不救。如何念佛亦令罪滅得生西方。若得生者。此是救。何名一切諸佛不救也。

釋曰。此不救言。為是怖諸造罪之者。如來密意欲令畏罪不敢為非。恐造斯愆永沈苦海。佛既不救。遂不行非。故言不救耶。為對此人造罪已無慚愧懺悔。佛對於彼欲令懺悔。言不救耶。為是此罪實懺悔不滅。若造此過諸佛不救耶。復未知。此罪第二階人亦得造斯十惡輪罪不耶。若言不得。何為第二階人能造五逆。而不能造十惡輪罪耶。若造而不救。此顯第二階人亦不得生淨土。何因偏以此而證第三階人不得生於淨土耶。若造而亦救。經文但言造此罪者諸佛不救。寧得第二階人造此輪罪而蒙佛救耶。禪師以何道理。言此十惡輪罪。二救三不救。二生三不生。經文無簡。既許俱為。何意言救偏言第二。此乃人解佛語。非大聖教。添意釋經。不當聖旨。計尋念佛。重罪皆除。五逆十輪悉皆消滅。五逆經言定業。此定罪既滅除。十輪稱佛不救。何廢阿彌陀迎接。若如禪師執文迷義。於理未通。請尋斯旨。以祛疑滯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此不救言。為是怖諸造罪之者。如來密意欲令畏罪不敢為非。恐造斯愆永沈苦海。佛既不救。遂不行非。故言不救耶。為對此人造罪已無慚愧懺悔。佛對於彼欲令懺悔。言不救耶。為是此罪實懺悔不滅。若造此過諸佛不救耶。復未知。此罪第二階人亦得造斯十惡輪罪不耶。若言不得。何為第二階人能造五逆。而不能造十惡輪罪耶。若造而不救。此顯第二階人亦不得生淨土。何因偏以此而證第三階人不得生於淨土耶。若造而亦救。經文但言造此罪者諸佛不救。寧得第二階人造此輪罪而蒙佛救耶。禪師以何道理。言此十惡輪罪。二救三不救。二生三不生。經文無簡。既許俱為。何意言救偏言第二。此乃人解佛語。非大聖教。添意釋經。不當聖旨。計尋念佛。重罪皆除。五逆十輪悉皆消滅。五逆經言定業。此定罪既滅除。十輪稱佛不救。何廢阿彌陀迎接。若如禪師執文迷義。於理未通。請尋斯旨。以祛疑滯也。

問曰。如佛藏經第三卷云。有佛號大莊嚴。滅度之後百歲之中。諸有弟子分為五部。一名普事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。是五比丘為大眾師。其普事者。知佛所說真空義無所得法。餘四比丘皆墮邪道。多說有人。是普事比丘所說空法。有十八億那由他人。已入涅槃。是四惡人。多令在家出家住邪經。捨第一義無所有畢竟空法。貪樂外道尼犍子論。是四惡人。所有弟子常相隨逐。乃至法盡。爾時在家出家弟子。多墮惡道。不至善道。滅佛正法。又是惡人命終之後。墮阿鼻地獄。仰臥伏臥。左脇臥右脇臥。各九百萬億歲。於熱鐵上燒燃燋爛。死已更生灰地獄大灰地獄等活地獄黑繩地獄。皆如上歲數受苦。於黑繩地獄死。還生阿鼻大地獄中。若在家出家親近此人。并諸檀越凡有六百四萬億人。與此四師俱生俱死。在大地獄受諸燒煮。劫火若燒。是四惡人及六百四萬億人。從此阿鼻轉生他方。在大地獄。無數百千萬億那由他歲。受大苦惱。世界還生。還生此間大地獄中。久久雖免地獄苦惱得生人中。於五百世。從生而盲。後得值一切明佛。是人於一切明佛法中出家。十萬億歲勤行精進。如救頭燃。不得順忍。況得道果。命終之後。還生阿鼻大地獄中已。先起重不善業緣。於後得值九十億佛。於諸佛所不得順忍。何以故。佛說深經。是人不信。破壞違逆。破毀賢聖持戒比丘。出其過惡。起破法業因緣。法應當爾。彼經既明不淨說法等。十萬億歲精進。如救頭燃。不得罪滅。命終之後。還生阿鼻大地獄中。如何念佛功德。一聲十聲即得罪滅往西方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如佛藏經第三卷云。有佛號大莊嚴。滅度之後百歲之中。諸有弟子分為五部。一名普事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。是五比丘為大眾師。其普事者。知佛所說真空義無所得法。餘四比丘皆墮邪道。多說有人。是普事比丘所說空法。有十八億那由他人。已入涅槃。是四惡人。多令在家出家住邪經。捨第一義無所有畢竟空法。貪樂外道尼犍子論。是四惡人。所有弟子常相隨逐。乃至法盡。爾時在家出家弟子。多墮惡道。不至善道。滅佛正法。又是惡人命終之後。墮阿鼻地獄。仰臥伏臥。左脇臥右脇臥。各九百萬億歲。於熱鐵上燒燃燋爛。死已更生灰地獄大灰地獄等活地獄黑繩地獄。皆如上歲數受苦。於黑繩地獄死。還生阿鼻大地獄中。若在家出家親近此人。并諸檀越凡有六百四萬億人。與此四師俱生俱死。在大地獄受諸燒煮。劫火若燒。是四惡人及六百四萬億人。從此阿鼻轉生他方。在大地獄。無數百千萬億那由他歲。受大苦惱。世界還生。還生此間大地獄中。久久雖免地獄苦惱得生人中。於五百世。從生而盲。後得值一切明佛。是人於一切明佛法中出家。十萬億歲勤行精進。如救頭燃。不得順忍。況得道果。命終之後。還生阿鼻大地獄中已。先起重不善業緣。於後得值九十億佛。於諸佛所不得順忍。何以故。佛說深經。是人不信。破壞違逆。破毀賢聖持戒比丘。出其過惡。起破法業因緣。法應當爾。彼經既明不淨說法等。十萬億歲精進。如救頭燃。不得罪滅。命終之後。還生阿鼻大地獄中。如何念佛功德。一聲十聲即得罪滅往西方也。

釋曰。由五勝故。雖復暫念佛名。滅罪生信。過彼十萬億歲如救頭燃修道滅罪。言五勝者。一發心勝。二求生勝。三本願勝。四功德勝。五威力勝。發心勝者。此下品人。是大乘根性人。發大乘心。彼是小乘人。今為發大乘心。一念超過二乘心無量百千億劫。故速滅重罪。二求生勝者。今此一念念佛。願生淨土。彼雖修道如救頭燃。是小乘心。不信有十方諸佛淨土。為無求勝生。故罪不滅。此為求勝生。故罪速滅也。三本願勝者。以阿彌陀佛本發殊勝大願引一切重罪眾生稱我名者。罪皆消滅。眾生今日雖造重罪。與過去久遠無量劫來。於阿彌陀佛本願之中。門佛發願。過去久遠善根純熟故。能一念即得罪滅也。四功德勝者。前小乘行但作四念處觀。不能滅無量罪。今念佛一聲能除八十億劫生死重罪。功德無量如經具說。故一念念佛功德。勝彼十萬億歲如救頭燃作五停心觀四念處觀也。五威力勝者。同性經說。佛有十地。阿彌陀佛是佛初地。功德威力稍異常徒。故威力加持念佛修行者。定得往生。不同餘類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。由五勝故。雖復暫念佛名。滅罪生信。過彼十萬億歲如救頭燃修道滅罪。言五勝者。一發心勝。二求生勝。三本願勝。四功德勝。五威力勝。發心勝者。此下品人。是大乘根性人。發大乘心。彼是小乘人。今為發大乘心。一念超過二乘心無量百千億劫。故速滅重罪。二求生勝者。今此一念念佛。願生淨土。彼雖修道如救頭燃。是小乘心。不信有十方諸佛淨土。為無求勝生。故罪不滅。此為求勝生。故罪速滅也。三本願勝者。以阿彌陀佛本發殊勝大願引一切重罪眾生稱我名者。罪皆消滅。眾生今日雖造重罪。與過去久遠無量劫來。於阿彌陀佛本願之中。門佛發願。過去久遠善根純熟故。能一念即得罪滅也。四功德勝者。前小乘行但作四念處觀。不能滅無量罪。今念佛一聲能除八十億劫生死重罪。功德無量如經具說。故一念念佛功德。勝彼十萬億歲如救頭燃作五停心觀四念處觀也。五威力勝者。同性經說。佛有十地。阿彌陀佛是佛初地。功德威力稍異常徒。故威力加持念佛修行者。定得往生。不同餘類也。