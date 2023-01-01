觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門

觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門一卷

比丘善導集記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘善導集記

依觀經明觀佛三昧法一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依觀經明觀佛三昧法一

依般舟經明念佛三昧法二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依般舟經明念佛三昧法二

依經明入道場念佛三昧法三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依經明入道場念佛三昧法三

依經明道場內懺悔發願法四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依經明道場內懺悔發願法四

依觀經明觀佛三昧法(出觀經觀佛三昧海經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依觀經明觀佛三昧法(出觀經觀佛三昧海經)

觀阿彌陀佛真金色身圓光徹照端正無比。行者等一切時處晝夜常作此想。行住坐臥亦作此想。每常住意向西。及彼聖眾一切雜寶莊嚴等相。如對目前。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀阿彌陀佛真金色身圓光徹照端正無比。行者等一切時處晝夜常作此想。行住坐臥亦作此想。每常住意向西。及彼聖眾一切雜寶莊嚴等相。如對目前。應知。

又行者若欲坐。先須結跏趺坐。左足安右髀上與外齊。右足安左髀上與外齊。右手安左手掌中。二大指面相合。次端身正坐。合口閉眼似開不開。似合不合。即以心眼先從佛頂上蠃髻觀之。頭皮作金色。髮作紺青色。一髮一蠃卷在頭上。頭骨作雪色內外明徹。腦如玻𭺊色。次想腦有十四脈。一一脈有十四道光。從髮根孔出外。繞髮蠃七匝。還從毛端孔中入。次想前光從二眉毛根孔中出向外。次想額廣平正相。次想眉高而長相由如初月。次想眉間白毫相卷在眉間。其毛白外實內虛。出金色光。從毛端而出。直照自身來。如觀佛三昧經說。若有人。一須臾頃觀白毫相。若見若不見。即除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死重罪。常作此想。太除障滅罪。又得無量功德。諸佛歡喜。次想二眼廣長黑白分明光明徹照。次想鼻脩高直如鑄金鋌。次想面部平滿無有唱𣇍。次想耳輪垂腄孔有七毛。光從毛內出。遍照佛身。次想脣色赤好光明潤澤。次想齒白齊密。白如珂月。內外映徹。次想舌薄廣長柔軟。舌根下有二道。津液注入咽筒。直入心王。佛心如紅蓮華。開而不開合而不合。有八萬四千葉。葉葉相重。一一葉有八萬四千脈。一一脈有八萬四千光。一一光作百寶蓮華。一一華上有一十地菩薩。身皆金色。手持香華供養心王。異口同音歌讚心王。行者等作此想時。除滅罪障得無量功德。諸佛菩薩歡喜。天神鬼神歡喜。又抽心向上。次想咽項圓相二肩圓相。次想兩臂𦟛圓相。次想二手掌平滿千輻輪相。十指纖長指間網縵相。甲作赤銅色相。又抽心向上。次想佛胸前平滿相萬德之字朗然。次想腹平不現相。次想臍圓孔深相光明內外常照。次想陰藏相平滿。由如十五日夜月。亦如腹背。平處無別。佛言。若有男子女人。多貪欲色者。即想如來陰藏相者。欲心即止。罪障除滅得無量功德。諸佛歡喜。天神鬼神好心影護。長命安樂永無病痛。次想兩髀膝膝骨圓滿。次想二脛如鹿王膊。次想二足跟如象王鼻。次想二足趺高如龜王背。次想足十指長指間有網縵。甲作赤銅色。次想佛結跏趺坐相。左足安右髀上與外齊。右足安左髀上與外齊。次想二足下平有千輻輪相。輻輞具足。皆有光明遍照十方剎。從頂上下至足千輻輪相已來。名為具足觀佛色身莊嚴功德。是名順觀。又次想華座法。次想華臺相。次想華葉。葉葉相重八萬四千重。一一葉上想有百億寶王莊嚴。一一寶中有八萬四千光明。上照佛身。次想寶華莖八面。一一方面百千眾寶莊嚴。放大光明上下俱照。次想華莖下依寶地。地上眾寶皆放八萬四千光明。一一光明照佛身。及照十方六道。亦想一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又行者若欲坐。先須結跏趺坐。左足安右髀上與外齊。右足安左髀上與外齊。右手安左手掌中。二大指面相合。次端身正坐。合口閉眼似開不開。似合不合。即以心眼先從佛頂上蠃髻觀之。頭皮作金色。髮作紺青色。一髮一蠃卷在頭上。頭骨作雪色內外明徹。腦如玻𭺊色。次想腦有十四脈。一一脈有十四道光。從髮根孔出外。繞髮蠃七匝。還從毛端孔中入。次想前光從二眉毛根孔中出向外。次想額廣平正相。次想眉高而長相由如初月。次想眉間白毫相卷在眉間。其毛白外實內虛。出金色光。從毛端而出。直照自身來。如觀佛三昧經說。若有人。一須臾頃觀白毫相。若見若不見。即除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死重罪。常作此想。太除障滅罪。又得無量功德。諸佛歡喜。次想二眼廣長黑白分明光明徹照。次想鼻脩高直如鑄金鋌。次想面部平滿無有唱𣇍。次想耳輪垂腄孔有七毛。光從毛內出。遍照佛身。次想脣色赤好光明潤澤。次想齒白齊密。白如珂月。內外映徹。次想舌薄廣長柔軟。舌根下有二道。津液注入咽筒。直入心王。佛心如紅蓮華。開而不開合而不合。有八萬四千葉。葉葉相重。一一葉有八萬四千脈。一一脈有八萬四千光。一一光作百寶蓮華。一一華上有一十地菩薩。身皆金色。手持香華供養心王。異口同音歌讚心王。行者等作此想時。除滅罪障得無量功德。諸佛菩薩歡喜。天神鬼神歡喜。又抽心向上。次想咽項圓相二肩圓相。次想兩臂𦟛圓相。次想二手掌平滿千輻輪相。十指纖長指間網縵相。甲作赤銅色相。又抽心向上。次想佛胸前平滿相萬德之字朗然。次想腹平不現相。次想臍圓孔深相光明內外常照。次想陰藏相平滿。由如十五日夜月。亦如腹背。平處無別。佛言。若有男子女人。多貪欲色者。即想如來陰藏相者。欲心即止。罪障除滅得無量功德。諸佛歡喜。天神鬼神好心影護。長命安樂永無病痛。次想兩髀膝膝骨圓滿。次想二脛如鹿王膊。次想二足跟如象王鼻。次想二足趺高如龜王背。次想足十指長指間有網縵。甲作赤銅色。次想佛結跏趺坐相。左足安右髀上與外齊。右足安左髀上與外齊。次想二足下平有千輻輪相。輻輞具足。皆有光明遍照十方剎。從頂上下至足千輻輪相已來。名為具足觀佛色身莊嚴功德。是名順觀。又次想華座法。次想華臺相。次想華葉。葉葉相重八萬四千重。一一葉上想有百億寶王莊嚴。一一寶中有八萬四千光明。上照佛身。次想寶華莖八面。一一方面百千眾寶莊嚴。放大光明上下俱照。次想華莖下依寶地。地上眾寶皆放八萬四千光明。一一光明照佛身。及照十方六道。亦想一

切光明照觸行者自身來。作此想時。除滅罪障得無量功德。諸佛菩薩歡喜。天神鬼神亦喜。日夜隨身影護行者。行住坐臥常得安隱。長命富樂永無病痛。準佛教。得見淨土中事。若見但自知。不得向人說。即大有罪橫招惡病短命之報。若順教門者。臨命終時。上品往生阿彌陀佛國。如是上下依前十六遍觀。然後住心向眉間白毫。極須捉心令正。更不得雜亂。即失定心。三昧難成。應知。是名觀佛三昧觀法。一切時中常迴生淨土。但依觀經十三觀安心。必得不疑。又白行者。欲生淨土。唯須持戒念佛誦彌陀經。日別十五遍。二年得一萬。日別三十遍。一年一萬。日別念一萬遍佛。亦須依時禮讚淨土莊嚴事。大須精進或得三萬六萬十萬者。皆是上品上生人。自餘功德盡迴往生。應知。已前明觀佛三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切光明照觸行者自身來。作此想時。除滅罪障得無量功德。諸佛菩薩歡喜。天神鬼神亦喜。日夜隨身影護行者。行住坐臥常得安隱。長命富樂永無病痛。準佛教。得見淨土中事。若見但自知。不得向人說。即大有罪橫招惡病短命之報。若順教門者。臨命終時。上品往生阿彌陀佛國。如是上下依前十六遍觀。然後住心向眉間白毫。極須捉心令正。更不得雜亂。即失定心。三昧難成。應知。是名觀佛三昧觀法。一切時中常迴生淨土。但依觀經十三觀安心。必得不疑。又白行者。欲生淨土。唯須持戒念佛誦彌陀經。日別十五遍。二年得一萬。日別三十遍。一年一萬。日別念一萬遍佛。亦須依時禮讚淨土莊嚴事。大須精進或得三萬六萬十萬者。皆是上品上生人。自餘功德盡迴往生。應知。已前明觀佛三昧法。

般舟三昧經請問品明七日七夜入道場念佛三昧法(出般舟三昧經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧經請問品明七日七夜入道場念佛三昧法(出般舟三昧經)

佛告跋陀和。有三昧。名十方諸佛悉在前立。能行是法。汝之所問悉可得也。跋陀和白佛。願為說之。多所過度。安隱十方。為諸眾生現大明相。佛告跋陀和。有三昧。名定意。學者常當守習持。不得復隨餘法。功德中最第一。次行品云。佛告跋陀和。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如法行之。則可得也。勿有疑想如毛髮許。是定意法名為菩薩超眾行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和。有三昧。名十方諸佛悉在前立。能行是法。汝之所問悉可得也。跋陀和白佛。願為說之。多所過度。安隱十方。為諸眾生現大明相。佛告跋陀和。有三昧。名定意。學者常當守習持。不得復隨餘法。功德中最第一。次行品云。佛告跋陀和。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如法行之。則可得也。勿有疑想如毛髮許。是定意法名為菩薩超眾行。

立一念 信是法 隨所聞 念其方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立一念 信是法 隨所聞 念其方

宜一念 斷諸想 立定信 勿狐疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宜一念 斷諸想 立定信 勿狐疑

精進行 勿懈怠 勿起想 有與無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進行 勿懈怠 勿起想 有與無

勿念進 勿念退 勿念前 勿念後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念進 勿念退 勿念前 勿念後

勿念左 勿念右 勿念無 勿念有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念左 勿念右 勿念無 勿念有

勿念遠 勿念近 勿念痛 勿念痒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念遠 勿念近 勿念痛 勿念痒

勿念飢 勿念渴 勿念寒 勿念熱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念飢 勿念渴 勿念寒 勿念熱

勿念苦 勿念樂 勿念生 勿念老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念苦 勿念樂 勿念生 勿念老

勿念病 勿念死 勿念命 勿念壽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念病 勿念死 勿念命 勿念壽

勿念貧 勿念富 勿念貴 勿念賤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念貧 勿念富 勿念貴 勿念賤

勿念色 勿念欲 勿念小 勿念大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念色 勿念欲 勿念小 勿念大

勿念長 勿念短 勿念好 勿念醜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念長 勿念短 勿念好 勿念醜

勿念惡 勿念善 勿念瞋 勿念喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念惡 勿念善 勿念瞋 勿念喜

勿念坐 勿念起 勿念行 勿念止 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念坐 勿念起 勿念行 勿念止

勿念經 勿念法 勿念是 勿念非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念經 勿念法 勿念是 勿念非

勿念捨 勿念取 勿念想 勿念識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念捨 勿念取 勿念想 勿念識

勿念斷 勿念著 勿念空 勿念實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念斷 勿念著 勿念空 勿念實

勿念輕 勿念重 勿念難 勿念易 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念輕 勿念重 勿念難 勿念易

勿念深 勿念淺 勿念廣 勿念狹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念深 勿念淺 勿念廣 勿念狹

勿念父 勿念母 勿念妻 勿念子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念父 勿念母 勿念妻 勿念子

勿念親 勿念疎 勿念憎 勿念愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念親 勿念疎 勿念憎 勿念愛

勿念得 勿念失 勿念成 勿念敗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念得 勿念失 勿念成 勿念敗

勿念清 勿念濁 斷諸念 一期念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念清 勿念濁 斷諸念 一期念

意勿亂 常精進 勿歲計 勿日倦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意勿亂 常精進 勿歲計 勿日倦

立一念 勿中忽 除睡眠 精其意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立一念 勿中忽 除睡眠 精其意

常獨處 勿聚會 避惡人 近善友 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常獨處 勿聚會 避惡人 近善友

親明師 視如佛 執其志 常柔弱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親明師 視如佛 執其志 常柔弱

觀平等 於一切 避鄉里 遠親族 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀平等 於一切 避鄉里 遠親族

棄愛欲 履清淨 行無為 斷諸欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄愛欲 履清淨 行無為 斷諸欲

捨亂意 習定行 學文慧 必如禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨亂意 習定行 學文慧 必如禪

除三穢 去六入 絕婬色 離眾愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除三穢 去六入 絕婬色 離眾愛

勿貪財 多畜積 食知足 勿貪味 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿貪財 多畜積 食知足 勿貪味

眾生命 慎勿食 衣如法 勿綺飾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生命 慎勿食 衣如法 勿綺飾

勿調戲 勿憍慢 勿自大 勿貢高 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿調戲 勿憍慢 勿自大 勿貢高

若說經 當如法 了身本 由如幻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說經 當如法 了身本 由如幻

勿受陰 勿入界 陰如賊 四如蛇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿受陰 勿入界 陰如賊 四如蛇

為無常 為恍忽 無常主 了本無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無常 為恍忽 無常主 了本無

因緣會 因緣散 悉了是 知本無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣會 因緣散 悉了是 知本無

加慈哀 於一切 施貧窮 濟不還 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加慈哀 於一切 施貧窮 濟不還

是為定 菩薩行 至要慧 超眾行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為定 菩薩行 至要慧 超眾行

佛告跋陀和。持是行法。便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。如法修行。持戒完具。獨一處止。念西方阿彌陀佛今現在彼。隨所聞當念。去此十萬億佛剎。其國名須摩提。一心念之。一日一夜若七日七夜。過七日已後見之。譬如人夢中所見。不知晝夜亦不知內外。不由在冥中有所蔽礙故不見。跋陀和。四眾常作是念時。諸佛境界中諸大山須彌山。其有幽冥之處悉為開避無所蔽礙。是四眾不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛剎。不於此間終生彼間。便於此坐見之。佛言。四眾於此間國土念阿彌陀佛。專念故得見之。即問持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者當念我名。莫有休息。即得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身三十二相八十種好巨億光明徹照端正無比在菩薩僧中說法。莫壞色。何以故。不壞色故。由念佛色身故。得是三昧。已上明念佛三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和。持是行法。便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。如法修行。持戒完具。獨一處止。念西方阿彌陀佛今現在彼。隨所聞當念。去此十萬億佛剎。其國名須摩提。一心念之。一日一夜若七日七夜。過七日已後見之。譬如人夢中所見。不知晝夜亦不知內外。不由在冥中有所蔽礙故不見。跋陀和。四眾常作是念時。諸佛境界中諸大山須彌山。其有幽冥之處悉為開避無所蔽礙。是四眾不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛剎。不於此間終生彼間。便於此坐見之。佛言。四眾於此間國土念阿彌陀佛。專念故得見之。即問持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者當念我名。莫有休息。即得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身三十二相八十種好巨億光明徹照端正無比在菩薩僧中說法。莫壞色。何以故。不壞色故。由念佛色身故。得是三昧。已上明念佛三昧法。

欲入三昧道場時。一依佛教方法。先須料理道場。安置尊像。香湯掃灑。若無佛堂。有淨房亦得。掃灑如法。取一佛像西壁安置。行者等從月一日至八日。或從八日至十五日。或從十五日至二十三日。或從二十三日至三十日。月別四時佳。行者等自量家業輕重。於此時中入淨行道。若一日乃至七日。盡須淨衣。鞋靺亦須新淨。七日之中皆須一食長齋。軟餅麁飯隨時醬菜儉素節量。於道場中晝夜束心相續。專心念阿彌陀佛。心與聲相續。唯坐唯立。七日之間不得睡眠。亦不須依時禮佛誦經。數珠亦不須捉。但知合掌念佛念念作見佛想。佛言。想念阿彌陀佛真金色身光明徹照端正無比。在心眼前。正念佛時。若立即立念一萬二萬。若坐即坐念一萬二萬。於道場內不得交頭竊語。晝夜或三時六時。表白諸佛一切賢聖天曹地府一切業道。發露懺悔一生已來身口意業所造眾罪。事依實懺悔。竟還依法念佛。所見境界不得輒說。善者自知。惡者懺悔。酒肉五辛誓發願。手不捉口不喫。若違此語。即願身口俱著惡瘡。或願誦阿彌陀經滿十萬遍。日別念佛一萬遍。誦經日別十五遍。或誦二十遍三十遍。任力多少。誓生淨土。願佛攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲入三昧道場時。一依佛教方法。先須料理道場。安置尊像。香湯掃灑。若無佛堂。有淨房亦得。掃灑如法。取一佛像西壁安置。行者等從月一日至八日。或從八日至十五日。或從十五日至二十三日。或從二十三日至三十日。月別四時佳。行者等自量家業輕重。於此時中入淨行道。若一日乃至七日。盡須淨衣。鞋靺亦須新淨。七日之中皆須一食長齋。軟餅麁飯隨時醬菜儉素節量。於道場中晝夜束心相續。專心念阿彌陀佛。心與聲相續。唯坐唯立。七日之間不得睡眠。亦不須依時禮佛誦經。數珠亦不須捉。但知合掌念佛念念作見佛想。佛言。想念阿彌陀佛真金色身光明徹照端正無比。在心眼前。正念佛時。若立即立念一萬二萬。若坐即坐念一萬二萬。於道場內不得交頭竊語。晝夜或三時六時。表白諸佛一切賢聖天曹地府一切業道。發露懺悔一生已來身口意業所造眾罪。事依實懺悔。竟還依法念佛。所見境界不得輒說。善者自知。惡者懺悔。酒肉五辛誓發願。手不捉口不喫。若違此語。即願身口俱著惡瘡。或願誦阿彌陀經滿十萬遍。日別念佛一萬遍。誦經日別十五遍。或誦二十遍三十遍。任力多少。誓生淨土。願佛攝受。

又行者等若病不病欲命終時。一依上念佛三昧法。正當身心。迴面向西。心亦專注。觀想阿彌陀佛。心口相應聲聲莫絕。決定作往生想華臺聖眾來迎接想。病人若見前境。即向看病人說。既聞說已。即依說錄記。又病人若不能語者。看病人必須數數問病人見何境界。若說罪相。傍人即為念佛。助同懺悔。必令罪滅。若得罪滅。華臺聖眾應念現前。準前鈔記。又行者等眷屬六親若來看病。勿令有食酒肉五辛人。若有必不得向病人邊。即失正念。鬼神交亂。病人狂死墮三惡道。願行者等好自謹慎奉持佛教。同作見佛因緣。已前是入道場及看病人法用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又行者等若病不病欲命終時。一依上念佛三昧法。正當身心。迴面向西。心亦專注。觀想阿彌陀佛。心口相應聲聲莫絕。決定作往生想華臺聖眾來迎接想。病人若見前境。即向看病人說。既聞說已。即依說錄記。又病人若不能語者。看病人必須數數問病人見何境界。若說罪相。傍人即為念佛。助同懺悔。必令罪滅。若得罪滅。華臺聖眾應念現前。準前鈔記。又行者等眷屬六親若來看病。勿令有食酒肉五辛人。若有必不得向病人邊。即失正念。鬼神交亂。病人狂死墮三惡道。願行者等好自謹慎奉持佛教。同作見佛因緣。已前是入道場及看病人法用。

依經明五種增上緣義一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依經明五種增上緣義一卷

依無量壽經一 依十六觀經二 依四紙阿彌陀經三 依般舟三昧經四 依十往生經五 依淨土三昧經六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無量壽經一 依十六觀經二 依四紙阿彌陀經三 依般舟三昧經四 依十往生經五 依淨土三昧經六

謹依釋迦佛教六部往生經等。顯明稱念阿彌陀佛願生淨土者。現生即得延年轉壽。不遭九橫之難。一一具如下五緣義中說。問曰。佛勸一切眾生發菩提心。願生西方阿彌陀佛國。又勸造阿彌陀像。稱揚禮拜香華供養。日夜觀想不絕。又勸專念彌陀佛名。一萬二萬三萬五萬。乃至十萬者。或勸誦彌陀經。十五二十三十五十。乃至一百滿十萬遍者。現生得何功德。百年捨報已後。有何利益。得生淨土以不。答曰。現生及捨報決定有大功德利益。準依佛教顯明五種增上利益因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹依釋迦佛教六部往生經等。顯明稱念阿彌陀佛願生淨土者。現生即得延年轉壽。不遭九橫之難。一一具如下五緣義中說。問曰。佛勸一切眾生發菩提心。願生西方阿彌陀佛國。又勸造阿彌陀像。稱揚禮拜香華供養。日夜觀想不絕。又勸專念彌陀佛名。一萬二萬三萬五萬。乃至十萬者。或勸誦彌陀經。十五二十三十五十。乃至一百滿十萬遍者。現生得何功德。百年捨報已後。有何利益。得生淨土以不。答曰。現生及捨報決定有大功德利益。準依佛教顯明五種增上利益因緣。

一者滅罪增上緣。二者護念得長命增上緣。三者見佛增上緣。四者攝生增上緣。五者證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者滅罪增上緣。二者護念得長命增上緣。三者見佛增上緣。四者攝生增上緣。五者證生增上緣。

言滅罪增上緣者。即如觀經下品上生人。一生具造十惡重罪。其人得病欲死。遇善知識教稱彌陀佛一聲。即除滅五十億劫生死重罪。即是現生滅罪增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言滅罪增上緣者。即如觀經下品上生人。一生具造十惡重罪。其人得病欲死。遇善知識教稱彌陀佛一聲。即除滅五十億劫生死重罪。即是現生滅罪增上緣。

又如下品中生人。一生具造佛法中罪。破齋破戒。食用佛法僧物。不生慚愧。其人得病欲死。地獄眾火一時俱至。遇善知識為說彌陀佛身相功德國土莊嚴。罪人聞已。即除八十億劫生死之罪。地獄即滅。亦是現生滅罪增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下品中生人。一生具造佛法中罪。破齋破戒。食用佛法僧物。不生慚愧。其人得病欲死。地獄眾火一時俱至。遇善知識為說彌陀佛身相功德國土莊嚴。罪人聞已。即除八十億劫生死之罪。地獄即滅。亦是現生滅罪增上緣。

又如下品下生人。一生具造五逆極重之罪。經歷地獄受苦無窮。罪人得病欲死。遇善知識教稱彌陀佛名十聲。於聲聲中除滅八十億劫生死重罪。此亦是現生滅罪增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下品下生人。一生具造五逆極重之罪。經歷地獄受苦無窮。罪人得病欲死。遇善知識教稱彌陀佛名十聲。於聲聲中除滅八十億劫生死重罪。此亦是現生滅罪增上緣。

又若有人。依觀經等畫造淨土莊嚴變。日夜觀想寶地者。現生念念除滅八十億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若有人。依觀經等畫造淨土莊嚴變。日夜觀想寶地者。現生念念除滅八十億劫生死之罪。

又依經畫變。觀想寶樹寶池寶樓莊嚴者。現生除滅無量億阿僧祇劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依經畫變。觀想寶樹寶池寶樓莊嚴者。現生除滅無量億阿僧祇劫生死之罪。

又依華座莊嚴觀日夜觀想者。現生念念除滅五十億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依華座莊嚴觀日夜觀想者。現生念念除滅五十億劫生死之罪。

又依經觀想像觀真身觀觀音勢至等觀。現生於念念中除滅無量億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依經觀想像觀真身觀觀音勢至等觀。現生於念念中除滅無量億劫生死之罪。

如上所引。竝是現生滅罪增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所引。竝是現生滅罪增上緣。

又言護念增上緣者。即如第十二觀中說云。若有人。一切時處日夜至心觀想彌陀淨土二報莊嚴。若見不見。無量壽佛化作無數化佛。觀音大勢至亦作無數化身。常來至此行人之所。亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言護念增上緣者。即如第十二觀中說云。若有人。一切時處日夜至心觀想彌陀淨土二報莊嚴。若見不見。無量壽佛化作無數化佛。觀音大勢至亦作無數化身。常來至此行人之所。亦是現生護念增上緣。

又如觀經下文。若有人。至心常念阿彌陀佛及二菩薩。觀音勢至常與行人作勝友知識。隨逐影護。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如觀經下文。若有人。至心常念阿彌陀佛及二菩薩。觀音勢至常與行人作勝友知識。隨逐影護。此亦是現生護念增上緣。

又如第九真身觀說云。彌陀佛金色身毫相光明遍照十方眾生。身毛孔光亦遍照眾生。圓光亦遍照眾生。八萬四千相好等光亦遍照眾生。又如前身相等光一一遍照十方世界。但有專念阿彌陀佛眾生。彼佛心光常照是人。攝護不捨。總不論照攝餘雜業行者。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如第九真身觀說云。彌陀佛金色身毫相光明遍照十方眾生。身毛孔光亦遍照眾生。圓光亦遍照眾生。八萬四千相好等光亦遍照眾生。又如前身相等光一一遍照十方世界。但有專念阿彌陀佛眾生。彼佛心光常照是人。攝護不捨。總不論照攝餘雜業行者。此亦是現生護念增上緣。

又如十往生經說。佛告山海慧菩薩及以阿難。若有人。專念西方阿彌陀佛願往生者。我從今已去。常使二十五菩薩影護行者。不令惡鬼惡神惱亂行者。日夜常得安穩。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如十往生經說。佛告山海慧菩薩及以阿難。若有人。專念西方阿彌陀佛願往生者。我從今已去。常使二十五菩薩影護行者。不令惡鬼惡神惱亂行者。日夜常得安穩。此亦是現生護念增上緣。

又如彌陀經說。若有男子女人。七日七夜及盡一生。一心專念阿彌陀佛願往生者。此人常得六方恒河沙等佛共來護念。故名護念經。護念經意者。亦不令諸惡鬼神得便。亦無橫病橫死橫有厄難。一切災障自然消散。除不至心。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如彌陀經說。若有男子女人。七日七夜及盡一生。一心專念阿彌陀佛願往生者。此人常得六方恒河沙等佛共來護念。故名護念經。護念經意者。亦不令諸惡鬼神得便。亦無橫病橫死橫有厄難。一切災障自然消散。除不至心。此亦是現生護念增上緣。

又如般舟三昧經行品中說云。佛告跋陀和。若有人。七日七夜在道場內。捨諸緣事除去睡臥。一心專念阿彌陀佛真金色身。或一日三日七日。或二七日五六七七日。或至百日。或盡一生。至心觀佛。及口稱心念者。佛即攝受。既蒙攝受。定知罪滅得生淨土。佛言。若人專行此念彌陀佛三昧者。常得一切諸天及四天大王龍神八部隨逐影護愛樂相見。永無諸惡鬼神災障厄難橫加惱亂。具如護持品中說。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如般舟三昧經行品中說云。佛告跋陀和。若有人。七日七夜在道場內。捨諸緣事除去睡臥。一心專念阿彌陀佛真金色身。或一日三日七日。或二七日五六七七日。或至百日。或盡一生。至心觀佛。及口稱心念者。佛即攝受。既蒙攝受。定知罪滅得生淨土。佛言。若人專行此念彌陀佛三昧者。常得一切諸天及四天大王龍神八部隨逐影護愛樂相見。永無諸惡鬼神災障厄難橫加惱亂。具如護持品中說。此亦是現生護念增上緣。

又依灌頂經第三卷說云。若人受持三歸五戒者。佛勅天帝。汝差天神六十一人。日夜年月隨逐守護受戒之人。勿令獲諸惡鬼神橫相惱害。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依灌頂經第三卷說云。若人受持三歸五戒者。佛勅天帝。汝差天神六十一人。日夜年月隨逐守護受戒之人。勿令獲諸惡鬼神橫相惱害。此亦是現生護念增上緣。

又如淨度三昧經說云。佛告瓶沙大王。若有男子女人。於月月六齋日及八王日。向天曹地府一切業道。數數首過受持齋戒者。佛勅六欲天王。各差二十五善神。常來隨逐守護持戒之人。亦不令有諸惡鬼神橫來惱害。亦無橫病死亡災障。常得安穩。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如淨度三昧經說云。佛告瓶沙大王。若有男子女人。於月月六齋日及八王日。向天曹地府一切業道。數數首過受持齋戒者。佛勅六欲天王。各差二十五善神。常來隨逐守護持戒之人。亦不令有諸惡鬼神橫來惱害。亦無橫病死亡災障。常得安穩。此亦是現生護念增上緣。

又白諸行者。但欲今生日夜相續專念彌陀佛。專誦彌陀經。稱揚禮讚淨土聖眾莊嚴願生者。日別誦經十五遍二十三十遍已上者。或誦四十五十百遍已上者。願滿十萬遍。又稱揚禮讚彌陀淨土依正二報莊嚴。又除入三昧道場。日別念彌陀佛一萬畢命相續者。即蒙彌陀加念。得除罪障。又蒙佛與聖眾常來護念。既蒙護念。即得延年轉壽長命安樂。因緣一一具如譬喻經惟無三昧經淨度三昧經等說。此亦是現生護念增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又白諸行者。但欲今生日夜相續專念彌陀佛。專誦彌陀經。稱揚禮讚淨土聖眾莊嚴願生者。日別誦經十五遍二十三十遍已上者。或誦四十五十百遍已上者。願滿十萬遍。又稱揚禮讚彌陀淨土依正二報莊嚴。又除入三昧道場。日別念彌陀佛一萬畢命相續者。即蒙彌陀加念。得除罪障。又蒙佛與聖眾常來護念。既蒙護念。即得延年轉壽長命安樂。因緣一一具如譬喻經惟無三昧經淨度三昧經等說。此亦是現生護念增上緣。

又言見佛三昧增上緣者。即如觀經說云。摩竭提國王夫人名韋提希。每在宮內願常見佛。遙向耆闍崛山悲泣敬禮。佛遙知念。即於耆山沒王宮出現。夫人已舉頭即見世尊。身紫金色坐寶蓮華。目連阿難立侍左右。釋梵臨空散華供養。夫人見佛。舉身投地號泣。向佛求哀懺悔。唯願如來教我觀於清淨業處又如此經證。非直夫人心至見佛。亦與未來凡夫起教。但使有心願見者。一依夫人至心憶佛。定見無疑。此即是彌陀佛三念願力外加故得令見佛。言三力者。即如般舟三昧經說云。一者以大誓願力加念故得見佛。二者以三昧定力加念故得見佛。三者以本功德力加念故得見佛。已下見佛緣中例同此義。故名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言見佛三昧增上緣者。即如觀經說云。摩竭提國王夫人名韋提希。每在宮內願常見佛。遙向耆闍崛山悲泣敬禮。佛遙知念。即於耆山沒王宮出現。夫人已舉頭即見世尊。身紫金色坐寶蓮華。目連阿難立侍左右。釋梵臨空散華供養。夫人見佛。舉身投地號泣。向佛求哀懺悔。唯願如來教我觀於清淨業處又如此經證。非直夫人心至見佛。亦與未來凡夫起教。但使有心願見者。一依夫人至心憶佛。定見無疑。此即是彌陀佛三念願力外加故得令見佛。言三力者。即如般舟三昧經說云。一者以大誓願力加念故得見佛。二者以三昧定力加念故得見佛。三者以本功德力加念故得見佛。已下見佛緣中例同此義。故名見佛三昧增上緣。

問曰。夫人福力強勝。蒙佛加念故見佛。末法眾生罪愆深重。何由得與夫人同例。又此義者甚深廣大。一一具引佛經。以為明證。答曰。佛是三達聖人。六通無障。觀機備教。不擇淺深。但使歸誠。何疑不見。即如觀經下說云。佛讚韋提。快問此事。阿難受持廣為多眾宣說佛語。如來今者教韋提希及未來世一切眾生。觀於西方極樂世界。以佛願力故。見彼國土。如執明鏡自見面像。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故得見佛。故名見佛淨土三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。夫人福力強勝。蒙佛加念故見佛。末法眾生罪愆深重。何由得與夫人同例。又此義者甚深廣大。一一具引佛經。以為明證。答曰。佛是三達聖人。六通無障。觀機備教。不擇淺深。但使歸誠。何疑不見。即如觀經下說云。佛讚韋提。快問此事。阿難受持廣為多眾宣說佛語。如來今者教韋提希及未來世一切眾生。觀於西方極樂世界。以佛願力故。見彼國土。如執明鏡自見面像。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故得見佛。故名見佛淨土三昧增上緣。

又如下經云。佛告韋提。汝是凡夫。心想又劣。不能遠見。致使諸佛如來有異方便令汝等見。夫人白佛言。我今因佛力故見彼國土。若佛滅後諸眾生等。濁惡不善五苦所逼。云何得見極樂世界。佛即告言。韋提。汝及眾生專心計念。想於西方瑠璃地下一切寶幢。地上眾寶室內莊嚴等。專心注意。亦同上夫人得見。即云。一一觀之極令了了。閉目開目皆令得見。如此想者。名為粗見。此謂覺想中見。故云粗見。若得定心三昧及口稱三昧者。心眼即開。見彼淨土一切莊嚴。說無窮盡也。又以此經證。一切凡夫但使傾心。定有見義。應知。設有見聞者。不須驚怪也。何以故。乃由彌陀佛三昧力外加故得見。故名見佛淨土三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。佛告韋提。汝是凡夫。心想又劣。不能遠見。致使諸佛如來有異方便令汝等見。夫人白佛言。我今因佛力故見彼國土。若佛滅後諸眾生等。濁惡不善五苦所逼。云何得見極樂世界。佛即告言。韋提。汝及眾生專心計念。想於西方瑠璃地下一切寶幢。地上眾寶室內莊嚴等。專心注意。亦同上夫人得見。即云。一一觀之極令了了。閉目開目皆令得見。如此想者。名為粗見。此謂覺想中見。故云粗見。若得定心三昧及口稱三昧者。心眼即開。見彼淨土一切莊嚴。說無窮盡也。又以此經證。一切凡夫但使傾心。定有見義。應知。設有見聞者。不須驚怪也。何以故。乃由彌陀佛三昧力外加故得見。故名見佛淨土三昧增上緣。

又如下華座觀中說云。佛告阿難韋提。佛當為汝說除苦惱法。汝當廣為大眾分別解說。說是語時。無量壽佛觀音勢至應聲來現住立空中。韋提見即禮。禮已白釋迦佛言。我今因佛力故。得見無量壽佛及二菩薩。若佛滅後諸眾生等。云何觀見阿彌陀佛及二菩薩。佛即告言。汝及眾生欲觀彼佛者。當起想念。七寶地上作蓮華想。華想成已。次當想佛。想佛時。是心即想作三十二相。從頂上下至跏趺坐已來。一一身分亦皆想之。隨心想時。佛身即現。此是彌陀三力外加即得見佛。亦名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下華座觀中說云。佛告阿難韋提。佛當為汝說除苦惱法。汝當廣為大眾分別解說。說是語時。無量壽佛觀音勢至應聲來現住立空中。韋提見即禮。禮已白釋迦佛言。我今因佛力故。得見無量壽佛及二菩薩。若佛滅後諸眾生等。云何觀見阿彌陀佛及二菩薩。佛即告言。汝及眾生欲觀彼佛者。當起想念。七寶地上作蓮華想。華想成已。次當想佛。想佛時。是心即想作三十二相。從頂上下至跏趺坐已來。一一身分亦皆想之。隨心想時。佛身即現。此是彌陀三力外加即得見佛。亦名見佛三昧增上緣。

又如下經云。想彼佛者。先當想像。見一金像坐彼華上。既想見已。心眼即開。了了分明。及見彼國一切莊嚴。此亦是彌陀三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。想彼佛者。先當想像。見一金像坐彼華上。既想見已。心眼即開。了了分明。及見彼國一切莊嚴。此亦是彌陀三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下經云。次想二菩薩及諸光明了了而見。見此事時。行者即於三昧定中。當聞水流光明莊嚴等說法之聲。出定入定行者常聞妙法。此亦是彌陀佛三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。次想二菩薩及諸光明了了而見。見此事時。行者即於三昧定中。當聞水流光明莊嚴等說法之聲。出定入定行者常聞妙法。此亦是彌陀佛三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下真身觀中說云。佛告阿難。像觀成已。次更觀無量壽佛。身真金色。眉間毫相。圓光化佛。及相好等光。但當憶想令心眼見。見已即見十方一切諸佛。故名念佛三昧。以此文證。亦是彌陀佛三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下真身觀中說云。佛告阿難。像觀成已。次更觀無量壽佛。身真金色。眉間毫相。圓光化佛。及相好等光。但當憶想令心眼見。見已即見十方一切諸佛。故名念佛三昧。以此文證。亦是彌陀佛三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下經云。佛言。是故智者一心諦觀無量壽佛。從一相好入。但觀眉間白毫極令明了者。八萬四千相好自然見之。見已即見十方一切諸佛。於諸佛前次第授記。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故。得令凡夫專心想者定得見佛。亦名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。佛言。是故智者一心諦觀無量壽佛。從一相好入。但觀眉間白毫極令明了者。八萬四千相好自然見之。見已即見十方一切諸佛。於諸佛前次第授記。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故。得令凡夫專心想者定得見佛。亦名見佛三昧增上緣。

又如觀音勢至普雜等觀及下九品人。一生起行。乃至七日一日十聲一聲等。命欲終時願見佛者。若現生乃遇善知識。行人自能心口稱念彌陀佛。佛即與聖眾華臺來現。行人見佛亦見聖眾華臺等。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故得見佛。故名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如觀音勢至普雜等觀及下九品人。一生起行。乃至七日一日十聲一聲等。命欲終時願見佛者。若現生乃遇善知識。行人自能心口稱念彌陀佛。佛即與聖眾華臺來現。行人見佛亦見聖眾華臺等。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故得見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下經云。佛告阿難。此經名觀極樂國土無量壽佛及觀世音大勢至菩薩經。汝當受持無令忘失。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二菩薩。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加。致使凡夫念者乘自三心力故得見佛。至誠心信心願心為內因。又藉彌陀三種願力以為外緣。外內因緣和合故即得見佛。故名見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。佛告阿難。此經名觀極樂國土無量壽佛及觀世音大勢至菩薩經。汝當受持無令忘失。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二菩薩。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加。致使凡夫念者乘自三心力故得見佛。至誠心信心願心為內因。又藉彌陀三種願力以為外緣。外內因緣和合故即得見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如般舟三昧經云。佛告跋陀和菩薩。有三昧。名十方諸佛悉在前立。若欲疾得是三昧者。常當守習持不得有疑想如毛髮許。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲行學是三昧者。七日七夜除去睡眠。捨諸亂想。獨一處止。念西方阿彌陀佛身真金色三十二相光明徹照端正無比。一心觀想。心念口稱念念不絕者。佛言。七日已後見之。譬如有人夜觀星宿。一星即是一佛。若有四眾作是觀者。見一切星。即見一切佛。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故見佛。言三昧者。即是念佛行人心口稱念更無雜想。念念住心聲聲相續。心眼即開。得見彼佛了然而現。即名為定。亦名三昧。正見佛時。亦見聖眾及諸莊嚴。故名見佛淨土三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如般舟三昧經云。佛告跋陀和菩薩。有三昧。名十方諸佛悉在前立。若欲疾得是三昧者。常當守習持不得有疑想如毛髮許。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲行學是三昧者。七日七夜除去睡眠。捨諸亂想。獨一處止。念西方阿彌陀佛身真金色三十二相光明徹照端正無比。一心觀想。心念口稱念念不絕者。佛言。七日已後見之。譬如有人夜觀星宿。一星即是一佛。若有四眾作是觀者。見一切星。即見一切佛。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故見佛。言三昧者。即是念佛行人心口稱念更無雜想。念念住心聲聲相續。心眼即開。得見彼佛了然而現。即名為定。亦名三昧。正見佛時。亦見聖眾及諸莊嚴。故名見佛淨土三昧增上緣。

又如月燈三昧經云。念佛相好及德行。能使諸根不亂動。心無迷惑。與法合。得聞得智。如大海。智者住於是三昧。攝念行。於經行所。能見千億諸如來。亦遇無量恒沙佛。又以此經證。亦是見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如月燈三昧經云。念佛相好及德行。能使諸根不亂動。心無迷惑。與法合。得聞得智。如大海。智者住於是三昧。攝念行。於經行所。能見千億諸如來。亦遇無量恒沙佛。又以此經證。亦是見佛三昧增上緣。

又如文殊波若經云。文殊白佛言。云何名一行三昧。佛言。若男子女人在空閑處。捨諸亂意。隨佛方所。端身正向不取相貌。專稱佛名。念無休息。即於念中能見過現未來三世諸佛。又以此經證。即是諸佛同體大悲念力加備令見。此亦是凡夫見佛三昧增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如文殊波若經云。文殊白佛言。云何名一行三昧。佛言。若男子女人在空閑處。捨諸亂意。隨佛方所。端身正向不取相貌。專稱佛名。念無休息。即於念中能見過現未來三世諸佛。又以此經證。即是諸佛同體大悲念力加備令見。此亦是凡夫見佛三昧增上緣。

又言攝生增上緣者。即如無量壽經四十八願中說。佛言。若我成佛。十方眾生願生我國。稱我名字。下至十聲。乘我願力。若不生者。不取正覺。此即是願往生行人命欲終時。願力攝得往生。故名攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言攝生增上緣者。即如無量壽經四十八願中說。佛言。若我成佛。十方眾生願生我國。稱我名字。下至十聲。乘我願力。若不生者。不取正覺。此即是願往生行人命欲終時。願力攝得往生。故名攝生增上緣。

又此經上卷云。若有眾生。得生西方無量壽佛國者。皆乘彌陀佛大願等業力。為增上緣。即為證也。亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此經上卷云。若有眾生。得生西方無量壽佛國者。皆乘彌陀佛大願等業力。為增上緣。即為證也。亦是攝生增上緣。

又此經下卷初云。佛說。一切眾生根性不同。有上中下。隨其根性。佛皆勸專念無量壽佛名。其人命欲終時。佛與聖眾自來迎接。盡得往生。此亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此經下卷初云。佛說。一切眾生根性不同。有上中下。隨其根性。佛皆勸專念無量壽佛名。其人命欲終時。佛與聖眾自來迎接。盡得往生。此亦是攝生增上緣。

又如觀經第十一觀及下九品。皆是佛自說。修定散二行人命終時。一一盡是彌陀世尊自與聖眾華臺授手迎接往生。此亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如觀經第十一觀及下九品。皆是佛自說。修定散二行人命終時。一一盡是彌陀世尊自與聖眾華臺授手迎接往生。此亦是攝生增上緣。

又如四紙彌陀經中說。佛言。若有男子女人。或一日七日。一心專念彌陀佛名。其人命欲終時。阿彌陀佛與諸聖眾自來迎接。即得往生西方極樂世界。釋迦佛言。我見是利故說此言。即為證也。此亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如四紙彌陀經中說。佛言。若有男子女人。或一日七日。一心專念彌陀佛名。其人命欲終時。阿彌陀佛與諸聖眾自來迎接。即得往生西方極樂世界。釋迦佛言。我見是利故說此言。即為證也。此亦是攝生增上緣。

又如四十八願中說云。設我得佛。十方眾生發菩提心。修諸功德。至心發願欲生我國。臨命終時。我不與大眾現其前者。不取正覺。此亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如四十八願中說云。設我得佛。十方眾生發菩提心。修諸功德。至心發願欲生我國。臨命終時。我不與大眾現其前者。不取正覺。此亦是攝生增上緣。

又如下願云。設我得佛。十方眾生聞我名號。計念我國。至心迴向願生我國。不果遂者。不取正覺。此亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下願云。設我得佛。十方眾生聞我名號。計念我國。至心迴向願生我國。不果遂者。不取正覺。此亦是攝生增上緣。

又如下願云。設我得佛。十方世界其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。命終之後。復為女身者。不取正覺。義曰。乃由彌陀本願力故。女人稱佛名號。正命終時。即轉女身得成男子。彌陀接手。菩薩扶身。坐寶華上。隨佛往生。入佛大會。證悟無生。又一切女人若不因彌陀名願力者。千劫萬劫恒河沙等劫終不可得轉女身。應知。今或有道俗。云女人不得生淨土者。此是妄說。不可信也。又以此經證。亦是攝生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下願云。設我得佛。十方世界其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。命終之後。復為女身者。不取正覺。義曰。乃由彌陀本願力故。女人稱佛名號。正命終時。即轉女身得成男子。彌陀接手。菩薩扶身。坐寶華上。隨佛往生。入佛大會。證悟無生。又一切女人若不因彌陀名願力者。千劫萬劫恒河沙等劫終不可得轉女身。應知。今或有道俗。云女人不得生淨土者。此是妄說。不可信也。又以此經證。亦是攝生增上緣。

又言證生增上緣者。問曰。今既言彌陀四十八願攝一切眾生得生淨土者。未知攝何等眾生得生。又是何人保證得生也。答曰。即如觀經說云。佛告韋提。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當計念諦觀彼國。淨業成者。亦令未來世一切凡夫得生西方極樂國土。今以此經證。但是佛滅後凡夫乘佛願力定得往生。即是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言證生增上緣者。問曰。今既言彌陀四十八願攝一切眾生得生淨土者。未知攝何等眾生得生。又是何人保證得生也。答曰。即如觀經說云。佛告韋提。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當計念諦觀彼國。淨業成者。亦令未來世一切凡夫得生西方極樂國土。今以此經證。但是佛滅後凡夫乘佛願力定得往生。即是證生增上緣。

又問曰。釋迦說教示悟眾生。何故一種佛法即有信不信共相譏毀者。有何所以。答曰。凡夫機性有其二種。一者善性人。二者惡性人。其善性人。一聞即捨惡行善善人。二者捨邪行正善人。三者捨虛行實善人。四者捨非行是善人。五者捨偽行真善人。此五種人若能歸佛。即能自利利他。在家行孝。在外亦利他人。在望行信。在朝名君子。事君能盡忠節。故名自性善人也。言惡性人者。一即謗真行偽惡人。二者謗正行邪惡人。三者謗是行非惡人。四者謗實行虛惡人。五者謗善行惡惡人。又此五種人若欲願歸佛。不能自利。亦不利他人。又在家不孝。在望無信。在朝名小兒。事君則常懷諂佞。謂之不忠。又此人等於他賢德善人身上。唯能敗是成非。但見他惡。故名自性惡人也。又上至諸佛賢聖。人天六道一切良善。此等惡人所譏恥辱也。諸有智者應知。今一一具引善惡二性人。道理顯然。答上問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰。釋迦說教示悟眾生。何故一種佛法即有信不信共相譏毀者。有何所以。答曰。凡夫機性有其二種。一者善性人。二者惡性人。其善性人。一聞即捨惡行善善人。二者捨邪行正善人。三者捨虛行實善人。四者捨非行是善人。五者捨偽行真善人。此五種人若能歸佛。即能自利利他。在家行孝。在外亦利他人。在望行信。在朝名君子。事君能盡忠節。故名自性善人也。言惡性人者。一即謗真行偽惡人。二者謗正行邪惡人。三者謗是行非惡人。四者謗實行虛惡人。五者謗善行惡惡人。又此五種人若欲願歸佛。不能自利。亦不利他人。又在家不孝。在望無信。在朝名小兒。事君則常懷諂佞。謂之不忠。又此人等於他賢德善人身上。唯能敗是成非。但見他惡。故名自性惡人也。又上至諸佛賢聖。人天六道一切良善。此等惡人所譏恥辱也。諸有智者應知。今一一具引善惡二性人。道理顯然。答上問竟。

又下經云。佛告韋提。汝及眾生專心計念一處。想於西方地下金幢地上眾寶莊嚴。下至十三觀已來。總答上韋提二請。以為明證。欲使善惡凡夫迴心起行盡得往生。此亦是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又下經云。佛告韋提。汝及眾生專心計念一處。想於西方地下金幢地上眾寶莊嚴。下至十三觀已來。總答上韋提二請。以為明證。欲使善惡凡夫迴心起行盡得往生。此亦是證生增上緣。

又如下經云。眾寶國土有五百億寶樓。其樓閣中有無量天人作天伎樂。此眾音中皆說念佛法僧。此想成已。命欲終時定生彼國。又以此經證。亦是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。眾寶國土有五百億寶樓。其樓閣中有無量天人作天伎樂。此眾音中皆說念佛法僧。此想成已。命欲終時定生彼國。又以此經證。亦是證生增上緣。

又如下經云。佛告阿難。如此妙華是本法藏比丘願力所成。若欲念彼佛者。當先作此華座想。一一觀之。皆令分明。此想成者必定當生極樂世界。又以此經證。亦是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如下經云。佛告阿難。如此妙華是本法藏比丘願力所成。若欲念彼佛者。當先作此華座想。一一觀之。皆令分明。此想成者必定當生極樂世界。又以此經證。亦是證生增上緣。

又如無量壽經云。佛告阿難。其有眾生生彼國者。皆悉住於正定之聚。十方諸佛皆共讚歎彼佛。若有眾生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念願生彼國。即得往生住不退轉。又以此經證。亦是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如無量壽經云。佛告阿難。其有眾生生彼國者。皆悉住於正定之聚。十方諸佛皆共讚歎彼佛。若有眾生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念願生彼國。即得往生住不退轉。又以此經證。亦是證生增上緣。

又如觀經九品云。一一品中所告眾生者。皆是若佛在世若佛滅後五濁凡夫。遇善知識勸令生信。持戒念佛誦經禮讚。決定往生。以佛願力盡得往生。此亦是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如觀經九品云。一一品中所告眾生者。皆是若佛在世若佛滅後五濁凡夫。遇善知識勸令生信。持戒念佛誦經禮讚。決定往生。以佛願力盡得往生。此亦是證生增上緣。

又如彌陀經云。六方各有恒河沙等諸佛。皆舒舌遍覆三千世界說誠實言。若佛在世若佛滅後一切造罪凡夫。但迴心念阿彌陀佛。願生淨土。上盡百年。下至七日一日十聲三聲一聲等。命欲終時。佛與聖眾自來迎接。即得往生。如上六方等佛舒舌。定為凡夫作證。罪滅得生。若不依此證得生者。六方諸佛舒舌一出口已後。終不還入口。自然壞爛。此亦是證生增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如彌陀經云。六方各有恒河沙等諸佛。皆舒舌遍覆三千世界說誠實言。若佛在世若佛滅後一切造罪凡夫。但迴心念阿彌陀佛。願生淨土。上盡百年。下至七日一日十聲三聲一聲等。命欲終時。佛與聖眾自來迎接。即得往生。如上六方等佛舒舌。定為凡夫作證。罪滅得生。若不依此證得生者。六方諸佛舒舌一出口已後。終不還入口。自然壞爛。此亦是證生增上緣。

又敬白一切往生人等。若聞此語。即應聲悲雨淚。連劫累劫粉身碎骨。報謝佛恩由來。稱本心。豈敢更有毛髮憚之心。又白諸行人等。一切罪惡凡夫尚蒙罪滅證攝得生。何況聖人願生而不得去也。上來總答前問攝何等眾生得生淨土。五種增上緣義竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又敬白一切往生人等。若聞此語。即應聲悲雨淚。連劫累劫粉身碎骨。報謝佛恩由來。稱本心。豈敢更有毛髮憚之心。又白諸行人等。一切罪惡凡夫尚蒙罪滅證攝得生。何況聖人願生而不得去也。上來總答前問攝何等眾生得生淨土。五種增上緣義竟。

問曰。釋迦出現。為度五濁凡夫。即以慈悲。開示十惡之因報果三塗之苦。又以平等智慧。悟入人天迴生彌陀佛國。諸經頓教文義歷然。今乃有人。公然不信共相誹毀者。未知此人現生及死後得何罪報。具引佛經與其作證。令生改悔信佛大乘迴生淨土。即為利益也。答曰。依佛經答者。又此惡人如上五惡性分中已說竟。今直引佛經以為明證。即如十往生經云。佛告山海慧菩薩。汝今為度一切眾生。應當受持是經。佛又告山海慧。是經名為觀阿彌陀佛色身正念解脫三昧經。亦名度諸有流生死八難有緣眾生經。如是受持。眾生未有念佛三昧緣者。是經能與作開大三昧門。是經能與眾生閉地獄門。是經能與眾生除害人惡鬼殄滅。四向悉皆安穩。佛告山海慧。如我所說。其義如是。山海慧白佛言。未來眾生多有誹謗。如是之人於後云何。佛言。於後閻浮提或有比丘比丘尼若男若女。見有讀誦是經。或相瞋恚心懷誹謗。緣是謗正法故。是人現身得諸惡重病。身根不具。或得聾病盲病失陰病鬼魅邪狂風冷熱痔水腫失心。如是等諸惡重病世世在身。如是受苦坐臥不安。大小便利亦皆不通。求生求死不得。謗是經故受苦如是。或時死後墮於地獄。八萬劫中受大苦惱。百千萬世未曾聞水食之名。謗是經故得罪如是。或時得出。生在人中。作牛馬猪羊。為人所殺。受大苦惱。為謗是經故。後得人身。常生下賤。百千萬世不得自在。百千萬世不見三寶名字。為謗是經故受苦如是。是故無智人中莫說是經。正觀正念如是之人然後與說。彼此不敬是經。墮於地獄。彼此敬重。得正解脫。往生阿彌陀佛國。今又以此經證。故知毀敬之者佛記損益不虛。應知。具答前問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。釋迦出現。為度五濁凡夫。即以慈悲。開示十惡之因報果三塗之苦。又以平等智慧。悟入人天迴生彌陀佛國。諸經頓教文義歷然。今乃有人。公然不信共相誹毀者。未知此人現生及死後得何罪報。具引佛經與其作證。令生改悔信佛大乘迴生淨土。即為利益也。答曰。依佛經答者。又此惡人如上五惡性分中已說竟。今直引佛經以為明證。即如十往生經云。佛告山海慧菩薩。汝今為度一切眾生。應當受持是經。佛又告山海慧。是經名為觀阿彌陀佛色身正念解脫三昧經。亦名度諸有流生死八難有緣眾生經。如是受持。眾生未有念佛三昧緣者。是經能與作開大三昧門。是經能與眾生閉地獄門。是經能與眾生除害人惡鬼殄滅。四向悉皆安穩。佛告山海慧。如我所說。其義如是。山海慧白佛言。未來眾生多有誹謗。如是之人於後云何。佛言。於後閻浮提或有比丘比丘尼若男若女。見有讀誦是經。或相瞋恚心懷誹謗。緣是謗正法故。是人現身得諸惡重病。身根不具。或得聾病盲病失陰病鬼魅邪狂風冷熱痔水腫失心。如是等諸惡重病世世在身。如是受苦坐臥不安。大小便利亦皆不通。求生求死不得。謗是經故受苦如是。或時死後墮於地獄。八萬劫中受大苦惱。百千萬世未曾聞水食之名。謗是經故得罪如是。或時得出。生在人中。作牛馬猪羊。為人所殺。受大苦惱。為謗是經故。後得人身。常生下賤。百千萬世不得自在。百千萬世不見三寶名字。為謗是經故受苦如是。是故無智人中莫說是經。正觀正念如是之人然後與說。彼此不敬是經。墮於地獄。彼此敬重。得正解脫。往生阿彌陀佛國。今又以此經證。故知毀敬之者佛記損益不虛。應知。具答前問竟。

又問。若佛滅後一切善惡凡夫。發菩提心願生彌陀佛國者。日夜計心。畢此一生。稱觀禮讚香華供養阿彌陀佛及觀音聖眾淨土莊嚴。念念觀想。三昧或成未成者。現生得何功德。具引佛經以為明證。欲令修學行人歡喜愛樂信受奉行。答曰。快問斯義。即是閉絕六道生死之因行。永開常樂淨土之要門也。非直彌陀稱願。亦乃諸佛普皆同慶。今依經具答者。即如般舟三昧經說。佛告跋陀和菩薩。於是念佛三昧中。有四事供養。飲食衣服臥具湯藥。助其歡喜。過去諸佛持是念阿彌陀佛三昧。四事助歡喜。皆得成佛。現在十方諸佛亦持是念佛三昧。四事助歡喜。皆得作佛。未來諸佛亦持是念佛三昧。四事助歡喜。皆得作佛。佛告跋陀和。是念阿彌陀佛三昧。四事助歡喜。我於是三昧中。說其少喻比校念佛功德。譬如人壽百歲。亦生即能行走至老。過於疾風。有人能計其道里以不。跋陀和言。無能計者。佛言。我故語汝及諸菩薩等。若善男子女人取是人行處著滿中珍寶。以用布施。所得功德不如有人聞是念阿彌陀佛三昧四事供養助歡喜功德。過上布施者。千萬億倍。亦非比校。佛言。乃往久遠不可計阿僧祇劫有佛。號曰私訶提。國名跋陀和。有轉輪王。名曰斯笒。往至佛所。佛知王意。即為說是念佛三昧四事助歡喜。王聞歡喜。即持種種珍寶以散佛上。王自願言。持是功德。令十方人天皆得安穩。佛言。其王終後。還自生其家作太子也。名梵摩達。時有比丘。名曰珍寶。常為四部弟子說是念佛三昧。時王聞之。四事助歡喜。即以寶物散比丘上。又持衣服以供養之。王與千人於比丘所出家。求學是念佛三昧。常與千人共承事其師。經八千歲。日夜無懈。唯得一度聞是念佛三昧。即入高明智。却後更見六萬八千諸佛。於一一佛所。皆聞是念佛三昧。得成佛果。佛言。若人百里千里四千里。欲聞是念佛三昧。必往求之。何況近而不求學者。又白諸往生人等。上來所引佛教以為明證者。一一具如四事供養功德品中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。若佛滅後一切善惡凡夫。發菩提心願生彌陀佛國者。日夜計心。畢此一生。稱觀禮讚香華供養阿彌陀佛及觀音聖眾淨土莊嚴。念念觀想。三昧或成未成者。現生得何功德。具引佛經以為明證。欲令修學行人歡喜愛樂信受奉行。答曰。快問斯義。即是閉絕六道生死之因行。永開常樂淨土之要門也。非直彌陀稱願。亦乃諸佛普皆同慶。今依經具答者。即如般舟三昧經說。佛告跋陀和菩薩。於是念佛三昧中。有四事供養。飲食衣服臥具湯藥。助其歡喜。過去諸佛持是念阿彌陀佛三昧。四事助歡喜。皆得成佛。現在十方諸佛亦持是念佛三昧。四事助歡喜。皆得作佛。未來諸佛亦持是念佛三昧。四事助歡喜。皆得作佛。佛告跋陀和。是念阿彌陀佛三昧。四事助歡喜。我於是三昧中。說其少喻比校念佛功德。譬如人壽百歲。亦生即能行走至老。過於疾風。有人能計其道里以不。跋陀和言。無能計者。佛言。我故語汝及諸菩薩等。若善男子女人取是人行處著滿中珍寶。以用布施。所得功德不如有人聞是念阿彌陀佛三昧四事供養助歡喜功德。過上布施者。千萬億倍。亦非比校。佛言。乃往久遠不可計阿僧祇劫有佛。號曰私訶提。國名跋陀和。有轉輪王。名曰斯笒。往至佛所。佛知王意。即為說是念佛三昧四事助歡喜。王聞歡喜。即持種種珍寶以散佛上。王自願言。持是功德。令十方人天皆得安穩。佛言。其王終後。還自生其家作太子也。名梵摩達。時有比丘。名曰珍寶。常為四部弟子說是念佛三昧。時王聞之。四事助歡喜。即以寶物散比丘上。又持衣服以供養之。王與千人於比丘所出家。求學是念佛三昧。常與千人共承事其師。經八千歲。日夜無懈。唯得一度聞是念佛三昧。即入高明智。却後更見六萬八千諸佛。於一一佛所。皆聞是念佛三昧。得成佛果。佛言。若人百里千里四千里。欲聞是念佛三昧。必往求之。何況近而不求學者。又白諸往生人等。上來所引佛教以為明證者。一一具如四事供養功德品中說。

問曰。準依佛教。精勤苦行。日夜六時禮念行道。觀想轉誦。齋戒一心。厭患生死。畏三塗苦。畢此一形。誓生淨土彌陀佛國者。又恐殘殃不盡。現與十惡相應。覺有斯障者。云何除滅。具引佛經示其方法。答曰。依佛經答者。即如觀佛三昧海經說。佛為父王及諸大眾說。過去有佛。名曰空王。像法住世時有四比丘。破戒犯重。時空王佛於夜空中。出聲告四比丘言。汝之所犯名不可救。欲滅罪者。可入我塔中觀我形像至心懺悔。可滅此罪。時四比丘萬事俱捨。一心奉教。入塔於佛像前自撲懺悔。如大山崩。婉轉於地。號哭向佛。日夜相續。至死為期。捨命已後得生空王佛國。今以此經證。行者等欲懺悔時。亦依此教法門。佛言。若我滅後佛諸弟子。捨離諸惡。樂少語法。日夜六時。能於一時分為少時。少分之中於須臾間。念佛白毫者。若不見。如是等人除却九十六億那由他恒河沙微塵劫生死之罪。若復有人。聞是白毫。心不驚疑。歡喜信受。此人亦除八十億劫生死之罪。若諸比丘比丘尼若男女人。犯四根本十惡等罪五逆罪及謗大乘。如是諸人若能懺悔。日夜六時。身心不息。五體投地。如大山崩。號泣雨淚。合掌向佛。念佛眉間白毫相光。一日至七日。前四種罪可得輕微。觀白毫闇不見者。應入塔中觀眉間白毫。一日至三日。合掌啼泣。又暫聞亦除三劫之罪。佛告父王。及勅阿難。吾今為汝悉現身相光明。若有不善心者。若毀佛禁戒者。見佛各不同。時五百釋子見佛色身猶如灰人。比丘千人見佛由如赤土。十六居士二十四女人見佛純黑。諸比丘尼見佛如銀色。時諸四眾白佛。我今者不見佛妙色。自拔頭髮。舉身投地。啼泣雨淚。自撲婉轉。佛言。善男子。如來出現正為除滅汝等罪咎。汝今可稱過去七佛為佛作禮。說汝先世邪見之罪。汝當向諸大德僧眾發露悔過隨順佛語。於佛法眾中。五體投地。如大山崩。向佛懺悔。既懺悔已。心眼得開。見佛色身。心大歡喜。佛告諸比丘。汝等先世無量劫時。邪見疑師。無戒虛受信施。以此因緣故。墮餓鬼地獄。八萬歲受苦。今雖得出。於無量世不見諸佛。但聞佛名。今見佛身如赤土色。正長五尺。佛說語已。千比丘等向佛懺悔。五體投地。如大山崩。悲號雨淚。猶如風吹重雲四散。顯發金顏。既見佛已。比丘歡喜發菩提心。佛告父王。此千比丘慇懃求法。心無懈息。佛與授記同號南無光照如來。已前懺悔法出觀佛三昧海經第二第三卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。準依佛教。精勤苦行。日夜六時禮念行道。觀想轉誦。齋戒一心。厭患生死。畏三塗苦。畢此一形。誓生淨土彌陀佛國者。又恐殘殃不盡。現與十惡相應。覺有斯障者。云何除滅。具引佛經示其方法。答曰。依佛經答者。即如觀佛三昧海經說。佛為父王及諸大眾說。過去有佛。名曰空王。像法住世時有四比丘。破戒犯重。時空王佛於夜空中。出聲告四比丘言。汝之所犯名不可救。欲滅罪者。可入我塔中觀我形像至心懺悔。可滅此罪。時四比丘萬事俱捨。一心奉教。入塔於佛像前自撲懺悔。如大山崩。婉轉於地。號哭向佛。日夜相續。至死為期。捨命已後得生空王佛國。今以此經證。行者等欲懺悔時。亦依此教法門。佛言。若我滅後佛諸弟子。捨離諸惡。樂少語法。日夜六時。能於一時分為少時。少分之中於須臾間。念佛白毫者。若不見。如是等人除却九十六億那由他恒河沙微塵劫生死之罪。若復有人。聞是白毫。心不驚疑。歡喜信受。此人亦除八十億劫生死之罪。若諸比丘比丘尼若男女人。犯四根本十惡等罪五逆罪及謗大乘。如是諸人若能懺悔。日夜六時。身心不息。五體投地。如大山崩。號泣雨淚。合掌向佛。念佛眉間白毫相光。一日至七日。前四種罪可得輕微。觀白毫闇不見者。應入塔中觀眉間白毫。一日至三日。合掌啼泣。又暫聞亦除三劫之罪。佛告父王。及勅阿難。吾今為汝悉現身相光明。若有不善心者。若毀佛禁戒者。見佛各不同。時五百釋子見佛色身猶如灰人。比丘千人見佛由如赤土。十六居士二十四女人見佛純黑。諸比丘尼見佛如銀色。時諸四眾白佛。我今者不見佛妙色。自拔頭髮。舉身投地。啼泣雨淚。自撲婉轉。佛言。善男子。如來出現正為除滅汝等罪咎。汝今可稱過去七佛為佛作禮。說汝先世邪見之罪。汝當向諸大德僧眾發露悔過隨順佛語。於佛法眾中。五體投地。如大山崩。向佛懺悔。既懺悔已。心眼得開。見佛色身。心大歡喜。佛告諸比丘。汝等先世無量劫時。邪見疑師。無戒虛受信施。以此因緣故。墮餓鬼地獄。八萬歲受苦。今雖得出。於無量世不見諸佛。但聞佛名。今見佛身如赤土色。正長五尺。佛說語已。千比丘等向佛懺悔。五體投地。如大山崩。悲號雨淚。猶如風吹重雲四散。顯發金顏。既見佛已。比丘歡喜發菩提心。佛告父王。此千比丘慇懃求法。心無懈息。佛與授記同號南無光照如來。已前懺悔法出觀佛三昧海經第二第三卷。

佛說觀佛三昧海經密行品第十二卷第十。佛告阿難。未來眾生其有得是念佛三昧者。觀佛諸相好者。得諸佛現前三昧者。當教是人。密身口意。莫起邪命。莫生貢高。若起邪命及貢高法。當知此人是增上慢。破滅佛法。多使眾生起不善心。亂和合僧。顯異惑眾。是惡魔伴。如是惡人雖復念佛。失甘露味。此人生處以貢高故。身恒卑小。生下賤家。貧窮諸衰。無量惡業以為嚴飾。如此種種眾多惡事當自防護令永不生。若起如是邪命業者。此邪命業猶如狂象壞蓮華池。此邪命業亦復如是壞敗善根。佛告阿難。有念佛者。當自防護勿令放逸。念佛三昧人若不防護生貢高者。邪命惡風吹憍慢火。燒滅善法。善法者。所謂一切無量禪定諸念佛法從心想生。是名功德藏。佛告阿難。此經名繫想不動。如是受持。亦名觀佛白毫相。如是受持。亦名逆順觀如來身分。亦名一一毛孔分別如來身分。亦名觀三十二相八十隨形好諸智慧光明。亦名觀佛三昧海。亦名念佛三昧門。亦名諸佛妙華莊嚴色身經。汝好受持慎勿忘失。又如大集經濟龍品說。時娑伽羅龍王請佛。入宮設供。佛受龍請。佛與聖眾食訖。時大龍王又請說法。時龍王太子名曰華面。自起佛前。四支布施。悲聲懺悔。過去作何罪業受此龍身。又以此經證。亦是懺悔至誠方法。應知。一切經內皆有此文。不可廣錄。今略鈔三部經。以示後學。除不至心。作者皆知。佛不虛言。又如木槵經說。時有難陀國王。名波瑠璃。遣使來到佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊我國邊小。頻歲寇賊。五穀踊貴。疫疾流行。人民困苦。我恒不得安臥。如來法藏多悉深廣。我有憂務不得修行。唯願世尊。特垂慈愍賜我要法。使我日夜易得修行。未來世中遠離眾苦。佛告使言。語卿大王。若欲滅煩惱障報障者。當貫木槵子一百八以常自隨。若行若坐若臥。恒當至心無分散意。口稱佛陀達磨僧伽名。乃過一木槵子。如是若十若二十。若百若千。乃至百千萬。若能滿二十萬遍。身心不亂。無諸諂曲者。捨命得生第三炎摩天。衣食自然常受安樂。得除斷百八結業。背生死流。趣涅槃道。獲無上果。使還啟王。王大歡喜頭面禮佛。遙白世尊。頂受尊教。我當奉行。即勅吏民營辦木槵子。以為千具。六親國戚皆與一具。王常誦念。雖親軍旅。亦不廢捨。又作是念。世尊大慈普應一切。若我此善得免長淪苦海。如來當現為我說法。王以願樂逼心三日不食。佛即現身與諸聖眾來入宮內。為王說法。又以此證。直是王心真實。念念障除。佛知罪滅。應念而現。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經密行品第十二卷第十。佛告阿難。未來眾生其有得是念佛三昧者。觀佛諸相好者。得諸佛現前三昧者。當教是人。密身口意。莫起邪命。莫生貢高。若起邪命及貢高法。當知此人是增上慢。破滅佛法。多使眾生起不善心。亂和合僧。顯異惑眾。是惡魔伴。如是惡人雖復念佛。失甘露味。此人生處以貢高故。身恒卑小。生下賤家。貧窮諸衰。無量惡業以為嚴飾。如此種種眾多惡事當自防護令永不生。若起如是邪命業者。此邪命業猶如狂象壞蓮華池。此邪命業亦復如是壞敗善根。佛告阿難。有念佛者。當自防護勿令放逸。念佛三昧人若不防護生貢高者。邪命惡風吹憍慢火。燒滅善法。善法者。所謂一切無量禪定諸念佛法從心想生。是名功德藏。佛告阿難。此經名繫想不動。如是受持。亦名觀佛白毫相。如是受持。亦名逆順觀如來身分。亦名一一毛孔分別如來身分。亦名觀三十二相八十隨形好諸智慧光明。亦名觀佛三昧海。亦名念佛三昧門。亦名諸佛妙華莊嚴色身經。汝好受持慎勿忘失。又如大集經濟龍品說。時娑伽羅龍王請佛。入宮設供。佛受龍請。佛與聖眾食訖。時大龍王又請說法。時龍王太子名曰華面。自起佛前。四支布施。悲聲懺悔。過去作何罪業受此龍身。又以此經證。亦是懺悔至誠方法。應知。一切經內皆有此文。不可廣錄。今略鈔三部經。以示後學。除不至心。作者皆知。佛不虛言。又如木槵經說。時有難陀國王。名波瑠璃。遣使來到佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊我國邊小。頻歲寇賊。五穀踊貴。疫疾流行。人民困苦。我恒不得安臥。如來法藏多悉深廣。我有憂務不得修行。唯願世尊。特垂慈愍賜我要法。使我日夜易得修行。未來世中遠離眾苦。佛告使言。語卿大王。若欲滅煩惱障報障者。當貫木槵子一百八以常自隨。若行若坐若臥。恒當至心無分散意。口稱佛陀達磨僧伽名。乃過一木槵子。如是若十若二十。若百若千。乃至百千萬。若能滿二十萬遍。身心不亂。無諸諂曲者。捨命得生第三炎摩天。衣食自然常受安樂。得除斷百八結業。背生死流。趣涅槃道。獲無上果。使還啟王。王大歡喜頭面禮佛。遙白世尊。頂受尊教。我當奉行。即勅吏民營辦木槵子。以為千具。六親國戚皆與一具。王常誦念。雖親軍旅。亦不廢捨。又作是念。世尊大慈普應一切。若我此善得免長淪苦海。如來當現為我說法。王以願樂逼心三日不食。佛即現身與諸聖眾來入宮內。為王說法。又以此證。直是王心真實。念念障除。佛知罪滅。應念而現。應知。