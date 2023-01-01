安樂集
唐 道綽撰2卷CBETA T1958大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
安樂集卷下
安樂集卷下
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋道綽撰
釋道綽撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四大門中有三番料簡：第一、依中國三藏法師，并此土大德等，皆共詳審聖教，歎歸淨土，今以勸依；第二、據此經宗及餘大乘諸部，凡聖修入，多明念佛三昧以為要門；第三、問答解釋，顯念佛者，得種種功能利益，不可思議。
第四大門中有三番料簡：第一、依中國三藏法師，并此土大德等，皆共詳審聖教，歎歸淨土，今以勸依；第二、據此經宗及餘大乘諸部，凡聖修入，多明念佛三昧以為要門；第三、問答解釋，顯念佛者，得種種功能利益，不可思議。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、依中國及以此土大德所行者。余五翳面牆，豈寧自輒？但以遊歷披勘，敬有師承。何者？謂中國大乘法師，流支三藏；次有大德，呵避名利，則有慧寵法師；次有大德，尋常敷演，每感聖僧來聽，則有道場法師；次有大德，和光孤栖，二國慕仰，則有曇鸞法師；次有大德，禪觀獨秀，則有大海禪師；次有大德，聰慧守戒，則有齊朝上統。然前六大德竝是二諦神鏡，斯乃佛法綱維，志行殊倫，古今實希。皆共詳審大乘，歎歸淨土，乃是無上要門也。
第一、依中國及以此土大德所行者。余五翳面牆，豈寧自輒？但以遊歷披勘，敬有師承。何者？謂中國大乘法師，流支三藏；次有大德，呵避名利，則有慧寵法師；次有大德，尋常敷演，每感聖僧來聽，則有道場法師；次有大德，和光孤栖，二國慕仰，則有曇鸞法師；次有大德，禪觀獨秀，則有大海禪師；次有大德，聰慧守戒，則有齊朝上統。然前六大德竝是二諦神鏡，斯乃佛法綱維，志行殊倫，古今實希。皆共詳審大乘，歎歸淨土，乃是無上要門也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：「既云歎歸淨土乃是要門者，未知此等諸德臨終時皆有靈驗已不？」
問曰：「既云歎歸淨土乃是要門者，未知此等諸德臨終時皆有靈驗已不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「皆有不虛。如曇鸞法師，康存之日常修淨土，亦每有世俗君子來呵法師曰：『十方佛國皆為淨土，法師何乃獨意注西？豈非偏見生也？』法師對曰：『吾既凡夫，智慧淺短，未入地位，念力須均。如似置草引牛，恒須繫心槽櫪。豈得縱放，全無所歸？』雖復難者紛紜，而法師獨決。是以無問一切道、俗，但與法師一面相遇者，若未生正信，勸令生信；若已生正信者，皆勸歸淨國。是故法師臨命終時，寺傍左右道、俗，皆見旛花映院，盡聞異香，音樂迎接，遂往生也。餘之大德臨命終時皆有徵祥，若欲具談往生之相，竝不可思議也。」
答曰：「皆有不虛。如曇鸞法師，康存之日常修淨土，亦每有世俗君子來呵法師曰：『十方佛國皆為淨土，法師何乃獨意注西？豈非偏見生也？』法師對曰：『吾既凡夫，智慧淺短，未入地位，念力須均。如似置草引牛，恒須繫心槽櫪。豈得縱放，全無所歸？』雖復難者紛紜，而法師獨決。是以無問一切道、俗，但與法師一面相遇者，若未生正信，勸令生信；若已生正信者，皆勸歸淨國。是故法師臨命終時，寺傍左右道、俗，皆見旛花映院，盡聞異香，音樂迎接，遂往生也。餘之大德臨命終時皆有徵祥，若欲具談往生之相，竝不可思議也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、明此彼諸經，多明念佛三昧為宗者。就中有八番：初、二，明一相三昧，後六就緣依相，明念佛三昧。
第二、明此彼諸經，多明念佛三昧為宗者。就中有八番：初、二，明一相三昧，後六就緣依相，明念佛三昧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、依《花首經》：「佛告堅意菩薩：『三昧有二種：一者、有一相三昧；二者、有眾相三昧。一相三昧者，有菩薩聞其世界有其如來現在說法，菩薩取是佛相以現在前，若坐道場，若轉法輪，大眾圍繞。取如是相，收攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣。如是菩薩於如來相及世界相了達無相，常如是觀，如是行，不離是緣。是時佛像即現在前，而為說法。菩薩爾時深生恭敬，聽受是法，若深、若淺，轉加尊重。菩薩住是三昧，聞說諸法皆可壞相，聞已受持，從三昧起，能為四眾演說是法。』佛告堅意：『是名菩薩入一相三昧門。』」
第一、依《花首經》：「佛告堅意菩薩：『三昧有二種：一者、有一相三昧；二者、有眾相三昧。一相三昧者，有菩薩聞其世界有其如來現在說法，菩薩取是佛相以現在前，若坐道場，若轉法輪，大眾圍繞。取如是相，收攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣。如是菩薩於如來相及世界相了達無相，常如是觀，如是行，不離是緣。是時佛像即現在前，而為說法。菩薩爾時深生恭敬，聽受是法，若深、若淺，轉加尊重。菩薩住是三昧，聞說諸法皆可壞相，聞已受持，從三昧起，能為四眾演說是法。』佛告堅意：『是名菩薩入一相三昧門。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、依《文殊般若》明一行三昧者：「時文殊師利白佛言：『世尊！云何名為一行三昧？』佛言：『一行三昧者，若善男子、善女人，應在空間處，捨諸亂意，隨佛方所端身正向，不取相貌繫心一佛，專稱名字，念無休息。即是念中能見過、現、未來三世諸佛。何以故？念一佛功德無量、無邊，即與無量諸佛功德無二，是名菩薩一行三昧。』」
第二、依《文殊般若》明一行三昧者：「時文殊師利白佛言：『世尊！云何名為一行三昧？』佛言：『一行三昧者，若善男子、善女人，應在空間處，捨諸亂意，隨佛方所端身正向，不取相貌繫心一佛，專稱名字，念無休息。即是念中能見過、現、未來三世諸佛。何以故？念一佛功德無量、無邊，即與無量諸佛功德無二，是名菩薩一行三昧。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三、依《涅槃經》：「佛言：『若人但能至心常修念佛三昧者，十方諸佛恒見此人，如現在前。』」是故《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有善男子、善女人，常能至心專念佛者，若在山林，若在聚落，若晝、若夜，若坐、若臥，諸佛、世尊常見此人，如現目前。恒與此人而住受施。』」
第三、依《涅槃經》：「佛言：『若人但能至心常修念佛三昧者，十方諸佛恒見此人，如現在前。』」是故《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有善男子、善女人，常能至心專念佛者，若在山林，若在聚落，若晝、若夜，若坐、若臥，諸佛、世尊常見此人，如現目前。恒與此人而住受施。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四、依《觀經》及餘諸部，所修萬行，但能迴願，莫不皆生。然念佛一行將為要路。何者？審量聖教，有始、終兩益。若欲生善起行，則普該諸度；若滅惡消災，則總治諸障。故下經云：「念佛眾生，攝取不捨。」壽盡必生，此名始益。言終益者，依《觀音授記經》云：「阿彌陀佛住世長久，兆載永劫亦有滅度。般涅槃時，唯有觀音、勢至住持安樂，接引十方。其佛滅度，亦與住世時節等同。然彼國眾生，一切無有覩見佛者，唯有一向專念阿彌陀佛往生者，常見彌陀，現在不滅。」此即是其終時益也。所修餘行迴向皆生。世尊滅度有覩不覩，勸後代審量，使沾遠益也。
第四、依《觀經》及餘諸部，所修萬行，但能迴願，莫不皆生。然念佛一行將為要路。何者？審量聖教，有始、終兩益。若欲生善起行，則普該諸度；若滅惡消災，則總治諸障。故下經云：「念佛眾生，攝取不捨。」壽盡必生，此名始益。言終益者，依《觀音授記經》云：「阿彌陀佛住世長久，兆載永劫亦有滅度。般涅槃時，唯有觀音、勢至住持安樂，接引十方。其佛滅度，亦與住世時節等同。然彼國眾生，一切無有覩見佛者，唯有一向專念阿彌陀佛往生者，常見彌陀，現在不滅。」此即是其終時益也。所修餘行迴向皆生。世尊滅度有覩不覩，勸後代審量，使沾遠益也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五、依《般舟經》云：「時有跋陀和菩薩，於此國土，聞有阿彌陀佛，數數係念。因是念故，見阿彌陀佛。既見佛已，即從啟問：『當行何法，得生彼國？』爾時阿彌陀佛語是菩薩言：『欲來生我國者，常念我名莫有休息，如是得來生我國土。當念佛身三十二相，悉皆具足，光明徹照，端正無比。』」
第五、依《般舟經》云：「時有跋陀和菩薩，於此國土，聞有阿彌陀佛，數數係念。因是念故，見阿彌陀佛。既見佛已，即從啟問：『當行何法，得生彼國？』爾時阿彌陀佛語是菩薩言：『欲來生我國者，常念我名莫有休息，如是得來生我國土。當念佛身三十二相，悉皆具足，光明徹照，端正無比。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六、依《大智度論》有三番解釋。第一、佛是無上法王，菩薩為法臣，所尊、所重唯佛世尊，是故應當常念佛也；第二、有諸菩薩自云：「我從曠劫以來，得蒙世尊長養我等法身、智身、大慈悲身，禪定、智慧、無量行願，由佛得成。為報恩故，常願近佛；亦如大臣蒙王恩寵，常念其主。」第三、有諸菩薩復作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若，墮於惡道，經無量劫。雖修餘行，未能得出。後於一時依善知識邊，教我行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫。有斯大益故，願不離佛。」
第六、依《大智度論》有三番解釋。第一、佛是無上法王，菩薩為法臣，所尊、所重唯佛世尊，是故應當常念佛也；第二、有諸菩薩自云：「我從曠劫以來，得蒙世尊長養我等法身、智身、大慈悲身，禪定、智慧、無量行願，由佛得成。為報恩故，常願近佛；亦如大臣蒙王恩寵，常念其主。」第三、有諸菩薩復作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若，墮於惡道，經無量劫。雖修餘行，未能得出。後於一時依善知識邊，教我行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫。有斯大益故，願不離佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七、依《華嚴經》云：「寧於無量劫具受一切苦，終不遠如來、不覩自在力。」又云：「念佛三昧必見佛，命終之後生佛前，見彼臨終勸念佛，又示尊像令瞻敬。」又善財童子求善知識，詣功德雲比丘所白言：「大師！云何修菩薩道，歸普賢行也？」是時比丘告善財曰：「我於世尊智慧海中唯知一法，謂念佛三昧門。何者？於此三昧門中，悉能覩見一切諸佛及其眷屬、嚴淨佛剎，能令眾生遠離顛倒。念佛三昧門者，於微細境界中，見一切佛自在境界，得諸劫不顛倒；念佛三昧門者，能起一切佛剎，無能壞者，普見諸佛，得三世不顛倒。」時功德雲比丘告善財言：「佛法深海，廣大無邊，我所知者，唯得此一念佛三昧門，餘妙境界，出過數量，我所未知也。」
第七、依《華嚴經》云：「寧於無量劫具受一切苦，終不遠如來、不覩自在力。」又云：「念佛三昧必見佛，命終之後生佛前，見彼臨終勸念佛，又示尊像令瞻敬。」又善財童子求善知識，詣功德雲比丘所白言：「大師！云何修菩薩道，歸普賢行也？」是時比丘告善財曰：「我於世尊智慧海中唯知一法，謂念佛三昧門。何者？於此三昧門中，悉能覩見一切諸佛及其眷屬、嚴淨佛剎，能令眾生遠離顛倒。念佛三昧門者，於微細境界中，見一切佛自在境界，得諸劫不顛倒；念佛三昧門者，能起一切佛剎，無能壞者，普見諸佛，得三世不顛倒。」時功德雲比丘告善財言：「佛法深海，廣大無邊，我所知者，唯得此一念佛三昧門，餘妙境界，出過數量，我所未知也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八、依《海龍王經》：「時海龍王白佛言：『世尊！弟子求生阿彌陀佛國，當修何行，得生彼土？』佛告龍王：『若欲生彼國者，當行八法。何等為八？一者、常念諸佛；二者、供養如來；三者、咨嗟世尊；四者、作佛形像，修諸功德；五者、迴願往生；六者、心不怯弱；七者、一心精進；八者、求佛正慧。』佛告龍王：『一切眾生具斯八法，常不離佛也。』」
第八、依《海龍王經》：「時海龍王白佛言：『世尊！弟子求生阿彌陀佛國，當修何行，得生彼土？』佛告龍王：『若欲生彼國者，當行八法。何等為八？一者、常念諸佛；二者、供養如來；三者、咨嗟世尊；四者、作佛形像，修諸功德；五者、迴願往生；六者、心不怯弱；七者、一心精進；八者、求佛正慧。』佛告龍王：『一切眾生具斯八法，常不離佛也。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：「不具八法，得生佛前，不離佛不？」
問曰：「不具八法，得生佛前，不離佛不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「得生不疑。何以得知？如佛說《寶雲經》時，亦明十行具足，得生淨土，常不離佛。時有除蓋障菩薩白佛：『不具十行，得生已不？』佛言：『得生。』但能十行之中，一行具足無闕，餘之九行悉名清淨。勿致疑也。又《大樹緊那羅王經》云：『菩薩行四種法，常不離佛前。何等為四？一者、自修善法，兼勸眾生皆作往生，見如來意；二者、自勸、勸他，樂聞正法；三者、自勸、勸他發菩提心；四者、一向專志行念佛三昧。』具此四行，一切生處常在佛前，不離諸佛。又經云：『佛說菩薩行法有三十二器。何者？布施是大富器，忍辱是端正器，持戒是聖身器，五逆不孝是刀山、劍樹、鑊湯器，發菩提心是成佛器，常能念佛往生淨土是見佛器。』略舉六門，餘者不述。聖教既爾，行者願生，何不常念佛也？又依《月燈三昧經》云：『念佛相好及德行，能使諸根不亂動，心無迷惑與法合，得聞得智如大海。智者住於是三昧，攝念行於經行所，能見千億諸如來，亦值無量恒沙佛。』」
答曰：「得生不疑。何以得知？如佛說《寶雲經》時，亦明十行具足，得生淨土，常不離佛。時有除蓋障菩薩白佛：『不具十行，得生已不？』佛言：『得生。』但能十行之中，一行具足無闕，餘之九行悉名清淨。勿致疑也。又《大樹緊那羅王經》云：『菩薩行四種法，常不離佛前。何等為四？一者、自修善法，兼勸眾生皆作往生，見如來意；二者、自勸、勸他，樂聞正法；三者、自勸、勸他發菩提心；四者、一向專志行念佛三昧。』具此四行，一切生處常在佛前，不離諸佛。又經云：『佛說菩薩行法有三十二器。何者？布施是大富器，忍辱是端正器，持戒是聖身器，五逆不孝是刀山、劍樹、鑊湯器，發菩提心是成佛器，常能念佛往生淨土是見佛器。』略舉六門，餘者不述。聖教既爾，行者願生，何不常念佛也？又依《月燈三昧經》云：『念佛相好及德行，能使諸根不亂動，心無迷惑與法合，得聞得智如大海。智者住於是三昧，攝念行於經行所，能見千億諸如來，亦值無量恒沙佛。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三、問答解釋，顯念佛三昧有種種利益。有其五番。
第三、問答解釋，顯念佛三昧有種種利益。有其五番。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、問曰：「今云常修念佛三昧，仍不行餘三昧也？」
第一、問曰：「今云常修念佛三昧，仍不行餘三昧也？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「今言常念，亦不言不行餘三昧，但行念佛三昧多故，故言常念，非謂全不行餘三昧也。」
答曰：「今言常念，亦不言不行餘三昧，但行念佛三昧多故，故言常念，非謂全不行餘三昧也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、問曰：「若勸常修念佛三昧，與餘三昧能有階降以不？」
第二、問曰：「若勸常修念佛三昧，與餘三昧能有階降以不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「念佛三昧勝相不可思議，此云何知？如《摩訶衍》中說云：『諸餘三昧，非不三昧。何以故？或有三昧，但能除貪，不能除瞋癡；或有三昧，但能除瞋，不能除癡貪；或有三昧，但能除癡，不能除貪瞋；或有三昧，但能除現在障，不能除過去、未來一切諸障。若能常修念佛三昧，無問現在、過去、未來，一切諸障悉皆除也。』」
答曰：「念佛三昧勝相不可思議，此云何知？如《摩訶衍》中說云：『諸餘三昧，非不三昧。何以故？或有三昧，但能除貪，不能除瞋癡；或有三昧，但能除瞋，不能除癡貪；或有三昧，但能除癡，不能除貪瞋；或有三昧，但能除現在障，不能除過去、未來一切諸障。若能常修念佛三昧，無問現在、過去、未來，一切諸障悉皆除也。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三、問曰：「念佛三昧既能除障，得福功利大者，未審亦能資益行者，使延年益壽以不？」
第三、問曰：「念佛三昧既能除障，得福功利大者，未審亦能資益行者，使延年益壽以不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「必得！何者？如《惟無三昧經》云：『有兄弟二人，兄信因果，弟無信心，而能善解相法。因其鏡中自見面上死相已現，不過七日。時有智者，教往問佛。佛時報言：「七日不虛。若能一心念佛、修戒，或得度難。」尋即依教繫念，時至六日即有二鬼來，耳聞其念佛之聲，竟無能前進，還告閻羅王。閻羅王索符，已注云，由持戒、念佛功德，生第三炎天。』又《譬喻經》中，有一長者，不信罪福，年已五十。忽夜夢見剎鬼索符來欲取之，不過十日。其人眠覺，惶怖非常。至明，求覓相師占夢，師作卦兆云：『有剎鬼必欲相害，不過十日。』其人惶怖倍常，詣佛求請。佛時報云：『若欲攘此，從今已去，專意念佛，持戒，燒香，然燈、懸繒旛蓋，信向三寶，可免此死。』即依此法專心信向。剎鬼到門，見修功德，遂不能害，鬼即走去。其人緣斯功德，壽滿百年，死得生天。復有一長者，名曰執持，退戒還佛，現被惡鬼打之。」
答曰：「必得！何者？如《惟無三昧經》云：『有兄弟二人，兄信因果，弟無信心，而能善解相法。因其鏡中自見面上死相已現，不過七日。時有智者，教往問佛。佛時報言：「七日不虛。若能一心念佛、修戒，或得度難。」尋即依教繫念，時至六日即有二鬼來，耳聞其念佛之聲，竟無能前進，還告閻羅王。閻羅王索符，已注云，由持戒、念佛功德，生第三炎天。』又《譬喻經》中，有一長者，不信罪福，年已五十。忽夜夢見剎鬼索符來欲取之，不過十日。其人眠覺，惶怖非常。至明，求覓相師占夢，師作卦兆云：『有剎鬼必欲相害，不過十日。』其人惶怖倍常，詣佛求請。佛時報云：『若欲攘此，從今已去，專意念佛，持戒，燒香，然燈、懸繒旛蓋，信向三寶，可免此死。』即依此法專心信向。剎鬼到門，見修功德，遂不能害，鬼即走去。其人緣斯功德，壽滿百年，死得生天。復有一長者，名曰執持，退戒還佛，現被惡鬼打之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四、問曰：「此念佛三昧但能對治諸障，唯招世報，亦能遠感出世無上菩提以不？」
第四、問曰：「此念佛三昧但能對治諸障，唯招世報，亦能遠感出世無上菩提以不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「得！何者？如《華嚴經．十地品》云：『始從初地，乃至十地，於一一地中，皆說入地加行道。地滿功德利已，不住道訖，即皆結云：「是諸菩薩雖修餘行，皆不離念佛、念法、念僧，上妙樂具供養三寶。」』以斯文證得知，諸菩薩等乃至上地，常學念佛、念法、念僧，方能成就無量行願，滿功德海。何況二乘、凡夫求生淨土，不學念佛也？何以故？此念佛三昧即具一切四攝、六度，通行、通伴故。」
答曰：「得！何者？如《華嚴經．十地品》云：『始從初地，乃至十地，於一一地中，皆說入地加行道。地滿功德利已，不住道訖，即皆結云：「是諸菩薩雖修餘行，皆不離念佛、念法、念僧，上妙樂具供養三寶。」』以斯文證得知，諸菩薩等乃至上地，常學念佛、念法、念僧，方能成就無量行願，滿功德海。何況二乘、凡夫求生淨土，不學念佛也？何以故？此念佛三昧即具一切四攝、六度，通行、通伴故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五、問曰：「初地已上菩薩與佛同證真如之理，名生佛家，自能作佛濟運眾生，何須更學念佛三昧，願見佛也？」
第五、問曰：「初地已上菩薩與佛同證真如之理，名生佛家，自能作佛濟運眾生，何須更學念佛三昧，願見佛也？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「論其真如，廣大無邊，與虛空等，其量難知。譬如一大闇室，若然一燈、二燈，其明雖遍，猶為闇也；漸至多燈，雖名大明，豈及日光？菩薩所證智，雖地地相望自有階降，豈得比佛如日明也？」
答曰：「論其真如，廣大無邊，與虛空等，其量難知。譬如一大闇室，若然一燈、二燈，其明雖遍，猶為闇也；漸至多燈，雖名大明，豈及日光？菩薩所證智，雖地地相望自有階降，豈得比佛如日明也？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五大門中有四番料簡：第一、汎明修道延、促，欲令速獲不退；第二、此彼禪觀比挍勸往；第三、此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏比挍；第四、引聖教證成，勸後代生信求往。
第五大門中有四番料簡：第一、汎明修道延、促，欲令速獲不退；第二、此彼禪觀比挍勸往；第三、此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏比挍；第四、引聖教證成，勸後代生信求往。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、汎明修道延、促者。就中有二：一、明修道延、促；二、問答解釋。一、明延、促者。但一切眾生，莫不厭苦求樂，畏縛求解，皆欲早證無上菩提者，先須發菩提心為首。此心難識、難起，縱令發得此心，依經終須修十種行：謂信、進、念、戒、定、慧、捨、護法、發願、迴向，進詣菩提。然修道之身，相續不絕，逕一萬劫始證不退位，當今凡夫現名信想輕毛，亦曰假名，亦名不定聚，亦名外凡夫，未出火宅。何以得知？據《菩薩瓔珞經》，具辨入道行位法爾，故名難行道。又但以一劫之中受身生、死，尚不可數知，況一萬劫中徒受痛燒？若能明信佛經，願生淨土，隨壽長、短，一形即至，位階不退，與此修道一萬劫齊功。諸佛子等！何不思量？不捨難求易也？如《俱舍論》中，亦明難行、易行二種之道。難行者，如論說云：「於三大阿僧祇劫，一一劫中皆具福智資糧，六波羅蜜一切諸行，一一行業皆有百萬難行之道，始充一位，是難行道也。」易行道者，即彼論云：「若由別有方便，有解脫者，名易行道也。」今既勸歸極樂，一切行業悉迴向彼，但能專至，壽盡必生。得生彼國，即究竟清涼，豈可不名易行之道？須知此意也。
第一、汎明修道延、促者。就中有二：一、明修道延、促；二、問答解釋。一、明延、促者。但一切眾生，莫不厭苦求樂，畏縛求解，皆欲早證無上菩提者，先須發菩提心為首。此心難識、難起，縱令發得此心，依經終須修十種行：謂信、進、念、戒、定、慧、捨、護法、發願、迴向，進詣菩提。然修道之身，相續不絕，逕一萬劫始證不退位，當今凡夫現名信想輕毛，亦曰假名，亦名不定聚，亦名外凡夫，未出火宅。何以得知？據《菩薩瓔珞經》，具辨入道行位法爾，故名難行道。又但以一劫之中受身生、死，尚不可數知，況一萬劫中徒受痛燒？若能明信佛經，願生淨土，隨壽長、短，一形即至，位階不退，與此修道一萬劫齊功。諸佛子等！何不思量？不捨難求易也？如《俱舍論》中，亦明難行、易行二種之道。難行者，如論說云：「於三大阿僧祇劫，一一劫中皆具福智資糧，六波羅蜜一切諸行，一一行業皆有百萬難行之道，始充一位，是難行道也。」易行道者，即彼論云：「若由別有方便，有解脫者，名易行道也。」今既勸歸極樂，一切行業悉迴向彼，但能專至，壽盡必生。得生彼國，即究竟清涼，豈可不名易行之道？須知此意也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二、問曰：「既言願往生淨土，隨此壽盡，即得往生者。有聖教證不？」
二、問曰：「既言願往生淨土，隨此壽盡，即得往生者。有聖教證不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「有七番，皆引經論證成。一、依《大經》云：『佛告阿難：「其有眾生，欲於今世見無量壽佛者，應發無上菩提之心，修行功德願生彼國，即得往生。」』故《大經讚》云：『若聞阿彌陀德號，歡喜讚仰心歸依，下至一念得大利，則為具足功德寶。設滿大千世界火，亦應直過聞佛名，聞阿彌陀不復退，是故至心稽首禮。』二、依《觀經》，九品之內皆言：『臨終正念，即得往生。』三、依《起信論》云：『教諸眾生勸觀真如平等、一實。亦有始發意菩薩，其心軟弱，自謂不能常值諸佛，親承供養，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專意念佛因緣，隨願往生。以常見佛故，永離惡道。』四、依《鼓音陀羅尼經》云：『爾時世尊告諸比丘：「我當為汝演說，西方安樂世界，今現有佛，號阿彌陀。若有四眾，能正受持彼佛名號，堅固其心憶念不忘，十日、十夜除捨散亂，精勤修習念佛三昧，若能令念念不絕，十日之中必得見彼阿彌陀佛，皆得往生。」』五、依《法鼓經》云：『若人臨終之時不能作念，但知彼方有佛，作往生意，亦得往生。』六、如《十方隨願往生經》云：『若有臨終及死墮地獄，家內眷屬為其亡者念佛及轉誦、齋福，亡者即出地獄，往生淨土。』況其現在自能修念，何以不得往生者也？是故彼經云：『現在眷屬為亡者追福，如餉遠人，定得食也。』第七、廣引諸經證成，如《大法鼓經》說：『若善男子，善女人，常能繫意，稱念諸佛名號者，十方諸佛一切賢聖，常見此人，如現目前。是故此經名「大法鼓」，當知此人，十方淨土隨願往生。』又《大悲經》云：『何名為大悲？若專念佛相續不斷者，隨其命終，定生安樂。若能展轉相勸行念佛者，當知此等悉名行大悲人也。』是故《涅槃經》云：『佛告大王：「假令開大庫藏，一月之中布施一切眾生，所得功德不如有人稱佛一口，功德過前不可挍量。」』又《增一阿含經》云：『佛告阿難：「其有眾生，供養一閻浮提人衣服、飲食、臥具、湯藥，所得功德寧為多不？」阿難白佛言：「世尊！甚多，甚多！不可數量。」佛告阿難：「若有眾生，善心相續稱佛名號，如一搆牛乳頃，所得功德過上不可量，無有能量者。」』《大品經》云：『若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡；若人散花念佛，乃至畢苦，其福不盡。』故知念佛利大，不可思議也。《十往生經》、諸大乘經等竝有文證，不可具引也。」
答曰：「有七番，皆引經論證成。一、依《大經》云：『佛告阿難：「其有眾生，欲於今世見無量壽佛者，應發無上菩提之心，修行功德願生彼國，即得往生。」』故《大經讚》云：『若聞阿彌陀德號，歡喜讚仰心歸依，下至一念得大利，則為具足功德寶。設滿大千世界火，亦應直過聞佛名，聞阿彌陀不復退，是故至心稽首禮。』二、依《觀經》，九品之內皆言：『臨終正念，即得往生。』三、依《起信論》云：『教諸眾生勸觀真如平等、一實。亦有始發意菩薩，其心軟弱，自謂不能常值諸佛，親承供養，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專意念佛因緣，隨願往生。以常見佛故，永離惡道。』四、依《鼓音陀羅尼經》云：『爾時世尊告諸比丘：「我當為汝演說，西方安樂世界，今現有佛，號阿彌陀。若有四眾，能正受持彼佛名號，堅固其心憶念不忘，十日、十夜除捨散亂，精勤修習念佛三昧，若能令念念不絕，十日之中必得見彼阿彌陀佛，皆得往生。」』五、依《法鼓經》云：『若人臨終之時不能作念，但知彼方有佛，作往生意，亦得往生。』六、如《十方隨願往生經》云：『若有臨終及死墮地獄，家內眷屬為其亡者念佛及轉誦、齋福，亡者即出地獄，往生淨土。』況其現在自能修念，何以不得往生者也？是故彼經云：『現在眷屬為亡者追福，如餉遠人，定得食也。』第七、廣引諸經證成，如《大法鼓經》說：『若善男子，善女人，常能繫意，稱念諸佛名號者，十方諸佛一切賢聖，常見此人，如現目前。是故此經名「大法鼓」，當知此人，十方淨土隨願往生。』又《大悲經》云：『何名為大悲？若專念佛相續不斷者，隨其命終，定生安樂。若能展轉相勸行念佛者，當知此等悉名行大悲人也。』是故《涅槃經》云：『佛告大王：「假令開大庫藏，一月之中布施一切眾生，所得功德不如有人稱佛一口，功德過前不可挍量。」』又《增一阿含經》云：『佛告阿難：「其有眾生，供養一閻浮提人衣服、飲食、臥具、湯藥，所得功德寧為多不？」阿難白佛言：「世尊！甚多，甚多！不可數量。」佛告阿難：「若有眾生，善心相續稱佛名號，如一搆牛乳頃，所得功德過上不可量，無有能量者。」』《大品經》云：『若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡；若人散花念佛，乃至畢苦，其福不盡。』故知念佛利大，不可思議也。《十往生經》、諸大乘經等竝有文證，不可具引也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、次明此彼禪觀比挍，勸往生者。但此方穢境，亂想難入，就令修得，唯獲事定，多喜味染。又復，但能伏業，報生上界，壽盡多退。是故《智度論》云：「多聞持戒禪，未得無漏法，雖有此功德，是事未可信。」若欲向西修習，事境光淨，定觀易成，除罪多劫，永定速進，究竟清涼。如《大經》廣說。
第二、次明此彼禪觀比挍，勸往生者。但此方穢境，亂想難入，就令修得，唯獲事定，多喜味染。又復，但能伏業，報生上界，壽盡多退。是故《智度論》云：「多聞持戒禪，未得無漏法，雖有此功德，是事未可信。」若欲向西修習，事境光淨，定觀易成，除罪多劫，永定速進，究竟清涼。如《大經》廣說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：「若西方境界勝可為禪定感，此界色天劣，不應為禪定招？」
問曰：「若西方境界勝可為禪定感，此界色天劣，不應為禪定招？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「若論修定因，該通於彼、此。然彼界位是不退，并有他力持，是故說為勝；此處雖復修定剋，但有自分因，闕無他力攝，業盡不免退，就此說不如。」
答曰：「若論修定因，該通於彼、此。然彼界位是不退，并有他力持，是故說為勝；此處雖復修定剋，但有自分因，闕無他力攝，業盡不免退，就此說不如。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三、據此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏者。若論此處境界，唯有三塗丘坑，山㵎、沙鹵，棘刺、水旱，暴風惡觸，雷、電礔礰，虎、狼毒獸，惡賊惡子，荒亂破散，三災敗壞；語論正報，三毒、八倒，憂、悲、嫉、妬，多病、短命，飢、渴、寒、熱，常為司命害鬼之所追逐，深可穢惡，不可具說，故名有漏，深可厭也。往生彼國勝者，據《大經》云，十方人、天但生彼國者，莫不皆獲種種利益也。何者？一、生彼國者，行則金蓮捧足，坐則寶座承軀，出則帝釋在前，入則梵王從後；一切聖眾與我親朋，阿彌陀佛為我大師；寶樹、寶林之下任意翱翔，八德池中遊神濯足；形則身同金色，壽則命與佛齊；學則眾門竝進，止則二諦虛融；十方濟運，則乘大神通，晏安暫時，則坐三空門；遊則入八正之路，至則到大涅槃。一切眾生但至彼國者皆證此益，何不思量不速去也？
第三、據此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏者。若論此處境界，唯有三塗丘坑，山㵎、沙鹵，棘刺、水旱，暴風惡觸，雷、電礔礰，虎、狼毒獸，惡賊惡子，荒亂破散，三災敗壞；語論正報，三毒、八倒，憂、悲、嫉、妬，多病、短命，飢、渴、寒、熱，常為司命害鬼之所追逐，深可穢惡，不可具說，故名有漏，深可厭也。往生彼國勝者，據《大經》云，十方人、天但生彼國者，莫不皆獲種種利益也。何者？一、生彼國者，行則金蓮捧足，坐則寶座承軀，出則帝釋在前，入則梵王從後；一切聖眾與我親朋，阿彌陀佛為我大師；寶樹、寶林之下任意翱翔，八德池中遊神濯足；形則身同金色，壽則命與佛齊；學則眾門竝進，止則二諦虛融；十方濟運，則乘大神通，晏安暫時，則坐三空門；遊則入八正之路，至則到大涅槃。一切眾生但至彼國者皆證此益，何不思量不速去也？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四、引聖教證成，勸後代生信求願往者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有十方諸佛，各於華臺中結跏趺坐，於空中現。東方善德如來為首，告大眾言：『汝等當知！我念過去無量世時，有佛名寶威德上王。彼佛出時，亦如今日說三乘法。彼佛滅後，末世之中有一比丘，將弟子九人，往詣佛塔禮拜佛像。見一寶像嚴顯可觀，觀已敬禮，目諦觀之，各說一偈用為讚歎，隨壽修、短各自命終。即命終已即生佛前，從此已後恒得值遇無量諸佛，於諸佛所，廣修梵行得念佛三昧海。既得此已，諸佛現前即與授記，於十方面隨意作佛。東方善德佛者，即我身是；自餘九方諸佛者，即是本昔弟子九人是。十方佛、世尊因由禮塔一偈讚故得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是。』是時十方諸佛從空而下，放千光明，顯現色身，白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，告阿難言：『汝知，釋迦文佛無數精進百千苦行，求佛智慧報得是身。今為汝說，汝持佛語，為未來世天、龍大眾，四部弟子，說觀佛相好及念佛三昧。』說是語已，然後問訊釋迦文佛，問訊訖已，各還本國。」
第四、引聖教證成，勸後代生信求願往者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有十方諸佛，各於華臺中結跏趺坐，於空中現。東方善德如來為首，告大眾言：『汝等當知！我念過去無量世時，有佛名寶威德上王。彼佛出時，亦如今日說三乘法。彼佛滅後，末世之中有一比丘，將弟子九人，往詣佛塔禮拜佛像。見一寶像嚴顯可觀，觀已敬禮，目諦觀之，各說一偈用為讚歎，隨壽修、短各自命終。即命終已即生佛前，從此已後恒得值遇無量諸佛，於諸佛所，廣修梵行得念佛三昧海。既得此已，諸佛現前即與授記，於十方面隨意作佛。東方善德佛者，即我身是；自餘九方諸佛者，即是本昔弟子九人是。十方佛、世尊因由禮塔一偈讚故得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是。』是時十方諸佛從空而下，放千光明，顯現色身，白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，告阿難言：『汝知，釋迦文佛無數精進百千苦行，求佛智慧報得是身。今為汝說，汝持佛語，為未來世天、龍大眾，四部弟子，說觀佛相好及念佛三昧。』說是語已，然後問訊釋迦文佛，問訊訖已，各還本國。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六大門中有三番料簡：第一、十方淨土共來比挍；第二、義推；第三、辨經住滅。
第六大門中有三番料簡：第一、十方淨土共來比挍；第二、義推；第三、辨經住滅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、十方淨土共來比挍者。有其三番：一、如《隨願往生經》云：「十方佛國皆悉嚴淨，隨願竝得往生。雖然，悉不如西方無量壽國。」何意如此？但阿彌陀佛與觀音、大勢至，先發心時，從此界去，於此眾生偏是有緣。是故釋迦處處歎歸。二、據《大經》，法藏菩薩因中，於世饒王佛所，具發弘願取諸淨土，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。於時法藏菩薩願取西方成佛，今現在彼，是二證也。三、依此《觀經》中，韋提夫人復請淨土，如來光臺，為現十方一切淨土，韋提夫人白佛言：「此諸佛土雖復清淨皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」是其三證。故知諸淨土中，安樂世界最勝也。
第一、十方淨土共來比挍者。有其三番：一、如《隨願往生經》云：「十方佛國皆悉嚴淨，隨願竝得往生。雖然，悉不如西方無量壽國。」何意如此？但阿彌陀佛與觀音、大勢至，先發心時，從此界去，於此眾生偏是有緣。是故釋迦處處歎歸。二、據《大經》，法藏菩薩因中，於世饒王佛所，具發弘願取諸淨土，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。於時法藏菩薩願取西方成佛，今現在彼，是二證也。三、依此《觀經》中，韋提夫人復請淨土，如來光臺，為現十方一切淨土，韋提夫人白佛言：「此諸佛土雖復清淨皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」是其三證。故知諸淨土中，安樂世界最勝也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、義推者。
第二、義推者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：「何故要須面向西坐，禮念觀者？」
問曰：「何故要須面向西坐，禮念觀者？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「以閻浮提云，日出處名生，沒處名死。藉於死地，神明趣入，其相助便。是故法藏菩薩願成佛在西，悲接眾生。由坐、觀、禮、念等面向佛者，是隨世禮儀；若是聖人得飛報自在，不辨方所。但凡夫之人身心相隨，若向餘方，西往必難。是故《智度論》云：『有一比丘，康存之日誦《阿彌陀經》，及念般若波羅蜜。臨命終時告弟子言：「阿彌陀佛與諸聖眾今在我前。」合掌歸依，須臾捨命。於是弟子依火葬法，以火焚屍，一切燒盡，唯有舌根一種與本不異，遂即收取起塔供養。』龍樹菩薩釋云：『誦阿彌陀經故，是以垂終佛自來迎；念般若波羅蜜故，所以舌根不盡。』以斯文證，故知一切行業但能迴向，無不往也。故《須彌四域經》云：『天地初開之時，未有日、月、星辰，縱有天、人來下，但用項光照用。爾時人民多生苦惱，於是阿彌陀佛遣二菩薩——一名寶應聲，二名寶吉祥——即伏犧、女媧是。此二菩薩共相籌議，向第七梵天上取其七寶，來至此界造日、月、星辰、二十八宿，以照天下，定其四時，春、秋、冬、夏。時二菩薩共相謂言：「所以日、月、星辰、二十八宿西行者，一切諸天、人民盡共稽首阿彌陀佛，是以日月星辰，皆悉傾心向彼，故西流也。」』」
答曰：「以閻浮提云，日出處名生，沒處名死。藉於死地，神明趣入，其相助便。是故法藏菩薩願成佛在西，悲接眾生。由坐、觀、禮、念等面向佛者，是隨世禮儀；若是聖人得飛報自在，不辨方所。但凡夫之人身心相隨，若向餘方，西往必難。是故《智度論》云：『有一比丘，康存之日誦《阿彌陀經》，及念般若波羅蜜。臨命終時告弟子言：「阿彌陀佛與諸聖眾今在我前。」合掌歸依，須臾捨命。於是弟子依火葬法，以火焚屍，一切燒盡，唯有舌根一種與本不異，遂即收取起塔供養。』龍樹菩薩釋云：『誦阿彌陀經故，是以垂終佛自來迎；念般若波羅蜜故，所以舌根不盡。』以斯文證，故知一切行業但能迴向，無不往也。故《須彌四域經》云：『天地初開之時，未有日、月、星辰，縱有天、人來下，但用項光照用。爾時人民多生苦惱，於是阿彌陀佛遣二菩薩——一名寶應聲，二名寶吉祥——即伏犧、女媧是。此二菩薩共相籌議，向第七梵天上取其七寶，來至此界造日、月、星辰、二十八宿，以照天下，定其四時，春、秋、冬、夏。時二菩薩共相謂言：「所以日、月、星辰、二十八宿西行者，一切諸天、人民盡共稽首阿彌陀佛，是以日月星辰，皆悉傾心向彼，故西流也。」』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三、辨經住滅者。謂釋迦牟尼佛一代正法五百年，像法一千年，末法一萬年。眾生滅盡，諸經悉滅。如來悲哀痛燒眾生，特留此經，止住百年。以斯文證，故知彼國雖是淨土，然體通上下，知相、無相，當生上位；凡夫火宅，一向乘相往生也。
第三、辨經住滅者。謂釋迦牟尼佛一代正法五百年，像法一千年，末法一萬年。眾生滅盡，諸經悉滅。如來悲哀痛燒眾生，特留此經，止住百年。以斯文證，故知彼國雖是淨土，然體通上下，知相、無相，當生上位；凡夫火宅，一向乘相往生也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七大門中有兩番料簡：第一、門中此彼取相，料簡縛脫；第二、次明此彼修道用功輕重而獲報真、偽，故勸向彼。
第七大門中有兩番料簡：第一、門中此彼取相，料簡縛脫；第二、次明此彼修道用功輕重而獲報真、偽，故勸向彼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、此彼取相，料簡縛脫者。若取西方淨相，疾得解脫，純受極樂，智眼開朗；若取此方穢相，唯有妄樂，癡盲厄縛憂怖。
第一、此彼取相，料簡縛脫者。若取西方淨相，疾得解脫，純受極樂，智眼開朗；若取此方穢相，唯有妄樂，癡盲厄縛憂怖。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：「依大乘諸經，皆云：『無相乃是出離要道，執相拘礙不免塵累。』今勸眾生捨穢、忻淨，是義云何？」
問曰：「依大乘諸經，皆云：『無相乃是出離要道，執相拘礙不免塵累。』今勸眾生捨穢、忻淨，是義云何？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「此義不類。何者？凡相有二種：一者、於五塵欲境，妄愛貪染，隨境執著，此等是相名之為縛；二者、愛佛功德，願生淨土，雖言是相，名為解脫。何以得知？如《十地經》云：『初地菩薩尚自別觀二諦，勵心作意，先依相求，終則無相，以漸增進體大菩提；盡七地終心，相心始息；入其八地，絕於相求，方名無功用也。』是故論云：『七地已還惡貪為障，善貪為治；八地已上善貪為障，無貪為治。』況今願生淨土，現是外凡，所修善根皆從愛佛功德生，豈是縛也？故《涅槃經》云：『一切眾生有二種愛：一者、善愛；二者、不善愛。不善愛者，唯愚求之；善法愛者，諸菩薩求。』是故《淨土論》云：『觀佛國土清淨味，攝受眾生大乘味，類事起行願取佛土味，畢竟住持不虛作味。』有如是等無量佛道味，故雖是取相，非當執縛也。又彼淨土所言相者，即是無漏相、實相相也。」
答曰：「此義不類。何者？凡相有二種：一者、於五塵欲境，妄愛貪染，隨境執著，此等是相名之為縛；二者、愛佛功德，願生淨土，雖言是相，名為解脫。何以得知？如《十地經》云：『初地菩薩尚自別觀二諦，勵心作意，先依相求，終則無相，以漸增進體大菩提；盡七地終心，相心始息；入其八地，絕於相求，方名無功用也。』是故論云：『七地已還惡貪為障，善貪為治；八地已上善貪為障，無貪為治。』況今願生淨土，現是外凡，所修善根皆從愛佛功德生，豈是縛也？故《涅槃經》云：『一切眾生有二種愛：一者、善愛；二者、不善愛。不善愛者，唯愚求之；善法愛者，諸菩薩求。』是故《淨土論》云：『觀佛國土清淨味，攝受眾生大乘味，類事起行願取佛土味，畢竟住持不虛作味。』有如是等無量佛道味，故雖是取相，非當執縛也。又彼淨土所言相者，即是無漏相、實相相也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二段中，明此彼修道用功輕、重，而獲報真、偽者。若欲發心歸西者，單用少時禮、觀、念等，隨壽長、短，臨命終時，光臺迎接，迅至彼方，位階不退。是故《大經》云：「十方人、天來生我國，若不畢至滅度、更有退轉者，不取正覺。」此方多時，具修施、戒、忍、進、定、慧，未滿一萬劫已來，恒未免火宅，顛倒墜墮，故名用功至重，獲報偽也。《大經》復云：「生我國者，橫截五惡趣。」今此約對彌陀淨剎，娑婆五道齊名惡趣，地獄、餓鬼、畜生，純惡所歸名為惡趣；娑婆人、天雜業所向，亦名惡趣。若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；後斷修惑，離人、天因，絕人、天果。此皆漸次斷除，不名橫截；若得往生彌陀淨國，娑婆五道一時頓捨，故名橫截。五惡趣者，截其果也；惡趣自然閉者，閉其因也，此明所離。昇道無窮極者，彰其所得。若能作意，迴願向西，上盡一形，下至十念，無不皆往。一到彼國，即入正定聚，與此修道一萬劫齊功也。
第二段中，明此彼修道用功輕、重，而獲報真、偽者。若欲發心歸西者，單用少時禮、觀、念等，隨壽長、短，臨命終時，光臺迎接，迅至彼方，位階不退。是故《大經》云：「十方人、天來生我國，若不畢至滅度、更有退轉者，不取正覺。」此方多時，具修施、戒、忍、進、定、慧，未滿一萬劫已來，恒未免火宅，顛倒墜墮，故名用功至重，獲報偽也。《大經》復云：「生我國者，橫截五惡趣。」今此約對彌陀淨剎，娑婆五道齊名惡趣，地獄、餓鬼、畜生，純惡所歸名為惡趣；娑婆人、天雜業所向，亦名惡趣。若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；後斷修惑，離人、天因，絕人、天果。此皆漸次斷除，不名橫截；若得往生彌陀淨國，娑婆五道一時頓捨，故名橫截。五惡趣者，截其果也；惡趣自然閉者，閉其因也，此明所離。昇道無窮極者，彰其所得。若能作意，迴願向西，上盡一形，下至十念，無不皆往。一到彼國，即入正定聚，與此修道一萬劫齊功也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八大門中有三番料簡：第一、略舉諸經，來證勸捨此、忻彼；第二、彌陀、釋迦二佛比挍；第三、釋往生意。
第八大門中有三番料簡：第一、略舉諸經，來證勸捨此、忻彼；第二、彌陀、釋迦二佛比挍；第三、釋往生意。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、略舉諸大乘經，來證皆勸捨此、悕彼者。一、謂耆闍崛山說《大經》二卷；二、《觀經》一部，王宮、耆闍兩會正說；三、《小卷無量壽經》，舍衛一說；四、復有《十方隨願往生經》明證；五、復有《無量清淨覺經》二卷，一會正說；六、更有《十往生經》一卷。諸餘大乘經論，指讚處多，如《請觀音》、《大品經》等。又如龍樹、天親等論，歎勸非一，餘方淨土，皆不如此丁寧。
第一、略舉諸大乘經，來證皆勸捨此、悕彼者。一、謂耆闍崛山說《大經》二卷；二、《觀經》一部，王宮、耆闍兩會正說；三、《小卷無量壽經》，舍衛一說；四、復有《十方隨願往生經》明證；五、復有《無量清淨覺經》二卷，一會正說；六、更有《十往生經》一卷。諸餘大乘經論，指讚處多，如《請觀音》、《大品經》等。又如龍樹、天親等論，歎勸非一，餘方淨土，皆不如此丁寧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、彌陀、釋迦二佛比挍者。謂此佛釋迦如來八十年住世，暫現即去，去而不返，比於忉利諸天，不至一日。又釋迦在時，救緣亦弱，如毘舍離國，救人現患等。何者？時毘舍離國人民，遭五種惡病：一者、眼赤如血；二者、兩耳出膿；三者、鼻中流血；四者、舌噤無聲；五者、所食之物化為麁澁；六、識閉塞猶如醉人。有五夜叉：或名訖拏迦羅，面黑如墨而有五眼，狗牙上出吸人精氣，良醫耆婆盡其道術，所不能救。時有月蓋長者為首，部領病人，皆來歸佛，叩頭求哀。爾時世尊起無量悲愍，告病人曰：「西方有阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩，汝等一心合掌求見。」於是大眾皆從佛勸，合掌求哀。爾時彼佛放大光明，觀音、大勢一時俱到，說大神呪，一切病苦，皆悉消除，平復如故。然二佛神力應亦齊等，但釋迦如來不申己能，故顯彼長，欲使一切眾生莫不齊歸，是故釋迦處處歎歸，須知此意也。是故曇鸞法師，正意歸西，故傍《大經》，奉讚云：「安樂聲聞菩薩眾，人天智慧咸洞達，身相莊嚴無殊異，但順他方故列名。顏容端正無可比，精微妙軀非人天，虛無之身無極體，是故頂禮平等力。」
第二、彌陀、釋迦二佛比挍者。謂此佛釋迦如來八十年住世，暫現即去，去而不返，比於忉利諸天，不至一日。又釋迦在時，救緣亦弱，如毘舍離國，救人現患等。何者？時毘舍離國人民，遭五種惡病：一者、眼赤如血；二者、兩耳出膿；三者、鼻中流血；四者、舌噤無聲；五者、所食之物化為麁澁；六、識閉塞猶如醉人。有五夜叉：或名訖拏迦羅，面黑如墨而有五眼，狗牙上出吸人精氣，良醫耆婆盡其道術，所不能救。時有月蓋長者為首，部領病人，皆來歸佛，叩頭求哀。爾時世尊起無量悲愍，告病人曰：「西方有阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩，汝等一心合掌求見。」於是大眾皆從佛勸，合掌求哀。爾時彼佛放大光明，觀音、大勢一時俱到，說大神呪，一切病苦，皆悉消除，平復如故。然二佛神力應亦齊等，但釋迦如來不申己能，故顯彼長，欲使一切眾生莫不齊歸，是故釋迦處處歎歸，須知此意也。是故曇鸞法師，正意歸西，故傍《大經》，奉讚云：「安樂聲聞菩薩眾，人天智慧咸洞達，身相莊嚴無殊異，但順他方故列名。顏容端正無可比，精微妙軀非人天，虛無之身無極體，是故頂禮平等力。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三、釋往生意者。就中有二：一、釋往生意；二、問答解釋。
第三、釋往生意者。就中有二：一、釋往生意；二、問答解釋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、問曰：「今願生淨土，未知作何意也？」
第一、問曰：「今願生淨土，未知作何意也？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「只欲疾成自利、利他，利物深廣，十信、三賢，攝受正法，契會不二，見證佛性，明曉實相。觀照暉心，有無二諦，因果先、後，十地優、劣，三忍、三道，金剛無礙，證大涅槃，大乘寬運，欲無限時住，為盡無邊生死海故。」
答曰：「只欲疾成自利、利他，利物深廣，十信、三賢，攝受正法，契會不二，見證佛性，明曉實相。觀照暉心，有無二諦，因果先、後，十地優、劣，三忍、三道，金剛無礙，證大涅槃，大乘寬運，欲無限時住，為盡無邊生死海故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問有三番。問曰：「願生淨土，擬欲利物者。若爾，所拔眾生，今現在此。已能發得此心，只應在此，拔苦眾生。何因得此心竟，先願生淨土？似如捨眾生，自求菩提樂也。」
問有三番。問曰：「願生淨土，擬欲利物者。若爾，所拔眾生，今現在此。已能發得此心，只應在此，拔苦眾生。何因得此心竟，先願生淨土？似如捨眾生，自求菩提樂也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
答曰：「此義不類。何者？如《智度論》云：『譬如二人，俱見父、母眷屬沒在深淵。一人直往，盡力救之，力所不及，相與俱沒；一人遙走，趣一舟船，乘來濟接，竝得出難。』菩薩亦爾，若未發心時，生死流轉與眾生無別；但已發菩提心時，先願往生淨土，取大悲船，乘無礙辯才，入生死海，濟運眾生。二、《大論》復云：『菩薩生淨土，具大神通，辯才無礙，教化眾生時，尚不能令眾生生善、滅惡，增道進位，稱菩薩意。若即在穢土拔濟者，闕無此益，如似逼鷄入水，豈能不濕也？』三、《大經讚》云：『安樂佛國諸菩薩，夫可宣說隨智慧，於己萬物亡我所，淨若蓮華不受塵。往來進止若汎舟，利安為務捨適莫，彼己猶空斷二想，然智慧炬照長夜。三明六通皆已足，菩薩萬行觀心眼，如是功德無邊量，是故至心願生彼。』」
答曰：「此義不類。何者？如《智度論》云：『譬如二人，俱見父、母眷屬沒在深淵。一人直往，盡力救之，力所不及，相與俱沒；一人遙走，趣一舟船，乘來濟接，竝得出難。』菩薩亦爾，若未發心時，生死流轉與眾生無別；但已發菩提心時，先願往生淨土，取大悲船，乘無礙辯才，入生死海，濟運眾生。二、《大論》復云：『菩薩生淨土，具大神通，辯才無礙，教化眾生時，尚不能令眾生生善、滅惡，增道進位，稱菩薩意。若即在穢土拔濟者，闕無此益，如似逼鷄入水，豈能不濕也？』三、《大經讚》云：『安樂佛國諸菩薩，夫可宣說隨智慧，於己萬物亡我所，淨若蓮華不受塵。往來進止若汎舟，利安為務捨適莫，彼己猶空斷二想，然智慧炬照長夜。三明六通皆已足，菩薩萬行觀心眼，如是功德無邊量，是故至心願生彼。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九大門中，有兩番料簡：第一、苦樂、善惡相對；第二、明彼此壽命長短比挍。
第九大門中，有兩番料簡：第一、苦樂、善惡相對；第二、明彼此壽命長短比挍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
就初段中有二：一、苦樂、善惡相對；二、引《大經》為證。
就初段中有二：一、苦樂、善惡相對；二、引《大經》為證。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初、言苦樂、善惡相對者。在此娑婆世界，雖有苦、樂二報，恒以樂少苦多，重則三塗痛燒；輕則人、天刀兵、疾病相續連注，遠劫已來無有斷時。縱有人、天少樂，猶如泡沫、電光，速起速滅，是故名為唯苦、唯惡。彌陀淨國水鳥、樹林常吐法音，明宣道教，具足清白，能令悟入。
初、言苦樂、善惡相對者。在此娑婆世界，雖有苦、樂二報，恒以樂少苦多，重則三塗痛燒；輕則人、天刀兵、疾病相續連注，遠劫已來無有斷時。縱有人、天少樂，猶如泡沫、電光，速起速滅，是故名為唯苦、唯惡。彌陀淨國水鳥、樹林常吐法音，明宣道教，具足清白，能令悟入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二、引聖教為證者。《淨土論》云：「十方人、天生彼國者，即與淨心菩薩無二，淨心菩薩即與上地菩薩，畢竟同得寂滅忍，故更不退轉。」又引《大經》四十八願中有五番大益：第一、《大經》云：「有十方人天來生我國，不悉真金色者，不取正覺；二云、十方人天來生我國，若形色不同有好醜者，不取正覺；三云、十方人天來生我國，不得宿命智，下至不知百千億那由他諸劫事者，不取正覺；四云、十方人天來生我國，不得天耳通，下至不聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺；五云、十方人天來生我國，不得他心智，下至不知百千億那由他諸佛國中眾生心念者，不取正覺。」欲論彼國利益之事，難可具陳。但當願生，必不可思議。是故彼方唯善、唯樂，無苦、無惡也。
二、引聖教為證者。《淨土論》云：「十方人、天生彼國者，即與淨心菩薩無二，淨心菩薩即與上地菩薩，畢竟同得寂滅忍，故更不退轉。」又引《大經》四十八願中有五番大益：第一、《大經》云：「有十方人天來生我國，不悉真金色者，不取正覺；二云、十方人天來生我國，若形色不同有好醜者，不取正覺；三云、十方人天來生我國，不得宿命智，下至不知百千億那由他諸劫事者，不取正覺；四云、十方人天來生我國，不得天耳通，下至不聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺；五云、十方人天來生我國，不得他心智，下至不知百千億那由他諸佛國中眾生心念者，不取正覺。」欲論彼國利益之事，難可具陳。但當願生，必不可思議。是故彼方唯善、唯樂，無苦、無惡也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、明壽命長、短者。此方壽命大期不過百年，百年之內少出多減。或生年夭喪，乃至童子身亡，或腹胞胎傷墮。何意然者？良由眾生作因時雜，是以受報亦不得齊同也。是故《涅槃經》云：「作業時黑，果報亦黑；作業時白，果報亦白。淨雜亦爾。」又據《淨度菩薩經》云：「人壽百歲，夜消其半，即是減却五十年也；就五十年內，十五已來未知善、惡，八十已去昏耄、虛劣，故受老苦。自此之外唯有十五年在，於中，外則王官逼迫，長征遠防，或繫在牢獄；內則門戶吉、凶，眾事牽纏，𠙦𠙦忪忪，常求不足。」如斯推計，可有幾時得修道業？如此思量，豈不哀哉？何得不厭？
第二、明壽命長、短者。此方壽命大期不過百年，百年之內少出多減。或生年夭喪，乃至童子身亡，或腹胞胎傷墮。何意然者？良由眾生作因時雜，是以受報亦不得齊同也。是故《涅槃經》云：「作業時黑，果報亦黑；作業時白，果報亦白。淨雜亦爾。」又據《淨度菩薩經》云：「人壽百歲，夜消其半，即是減却五十年也；就五十年內，十五已來未知善、惡，八十已去昏耄、虛劣，故受老苦。自此之外唯有十五年在，於中，外則王官逼迫，長征遠防，或繫在牢獄；內則門戶吉、凶，眾事牽纏，𠙦𠙦忪忪，常求不足。」如斯推計，可有幾時得修道業？如此思量，豈不哀哉？何得不厭？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又彼經云：「人生世間，凡經一日一夜，有八億四千萬念，一念起惡，受一惡身；十念念惡，得十生惡身；百念念惡，受一百惡身。計一眾生一形之中，百年念惡，惡即遍滿三千國土，受其惡身。惡法既爾，善法亦然。一念起善，受一善身；百念念善，受一百善身。計一眾生一形之中，百年念善，三千國土善身亦滿。」若得十年、五年，念阿彌陀佛，或至多年，後生無量壽國，即受淨土法身，恒沙無盡不可思議也。今既穢土短促，命報不遠；若生阿彌陀淨國，壽命長遠不可思議。是故《無量壽經》云：「佛告舍利弗：『彼佛何故號阿彌陀？舍利弗！十方人、天往生彼國者，壽命長遠億百千劫，與佛同等，故號阿彌陀。』」各宜量此利大，皆願往生也。
又彼經云：「人生世間，凡經一日一夜，有八億四千萬念，一念起惡，受一惡身；十念念惡，得十生惡身；百念念惡，受一百惡身。計一眾生一形之中，百年念惡，惡即遍滿三千國土，受其惡身。惡法既爾，善法亦然。一念起善，受一善身；百念念善，受一百善身。計一眾生一形之中，百年念善，三千國土善身亦滿。」若得十年、五年，念阿彌陀佛，或至多年，後生無量壽國，即受淨土法身，恒沙無盡不可思議也。今既穢土短促，命報不遠；若生阿彌陀淨國，壽命長遠不可思議。是故《無量壽經》云：「佛告舍利弗：『彼佛何故號阿彌陀？舍利弗！十方人、天往生彼國者，壽命長遠億百千劫，與佛同等，故號阿彌陀。』」各宜量此利大，皆願往生也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又《善王皇帝尊經》云：「其有人，學道念欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝、夜一日，若二日，或三日，若四日，若五日，至六日七日。若復於中欲還悔者，聞我說是善王功德，命欲盡時，有八菩薩，皆悉飛來迎取此人，到西方阿彌陀佛國中，終不得止。」自此已下又引《大經偈》為證，讚云：「其有眾生生安樂，悉具三十有二相，智慧滿足入深法，究暢道要無障礙。隨根利鈍成就忍，三忍乃至不可說，宿命五通常自在，至佛不更雜惡趣。除生他方五濁世，示現同如大牟尼，生安樂國成大利，是故至心願生彼。」
又《善王皇帝尊經》云：「其有人，學道念欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝、夜一日，若二日，或三日，若四日，若五日，至六日七日。若復於中欲還悔者，聞我說是善王功德，命欲盡時，有八菩薩，皆悉飛來迎取此人，到西方阿彌陀佛國中，終不得止。」自此已下又引《大經偈》為證，讚云：「其有眾生生安樂，悉具三十有二相，智慧滿足入深法，究暢道要無障礙。隨根利鈍成就忍，三忍乃至不可說，宿命五通常自在，至佛不更雜惡趣。除生他方五濁世，示現同如大牟尼，生安樂國成大利，是故至心願生彼。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十大門中，有兩番料簡：第一、依《大經》引類證誠；第二、釋迴向義。
第十大門中，有兩番料簡：第一、依《大經》引類證誠；第二、釋迴向義。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、依《大經》引類證誠者。十方諸佛，無不勸歸西方，十方菩薩無不同生，十方人、天有意齊歸，故知不可思議事也。是故《大經讚》云：「神力無極阿彌陀，十方無量佛所讚，東方恒沙諸佛國，菩薩無數悉往覲。亦復供養安樂國，菩薩聲聞諸大眾，聽受經法宣道化，自餘九方亦如是。」
第一、依《大經》引類證誠者。十方諸佛，無不勸歸西方，十方菩薩無不同生，十方人、天有意齊歸，故知不可思議事也。是故《大經讚》云：「神力無極阿彌陀，十方無量佛所讚，東方恒沙諸佛國，菩薩無數悉往覲。亦復供養安樂國，菩薩聲聞諸大眾，聽受經法宣道化，自餘九方亦如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、釋迴向義者。但以一切眾生既有佛性，人人皆有願成佛心。然依所修行業，未滿一萬劫已來，猶未出火界，不免輪迴。是故聖者愍斯長苦，勸迴向西，為成大益。然迴向之功，不越於六。何等為六？一者、將所修諸業迴向彌陀。既至彼國，還得六通濟運眾生，此即不住道也。二、迴因向果；三、迴下向上；四、迴遲向速，此即不住世間也；五、迴施眾生，悲念向善；六、迴入去却分別之心。迴向之功，只成斯六。是故《大經》云：「其有眾生生我國者，自然勝進，超出常倫諸地之行。」至成佛道，更無迴復之難。故《大經讚》云：「安樂菩薩聲聞輩，於此世界無比方，釋迦無礙大辯才，設諸假令示少分。最賤乞人竝帝王，帝王復比金輪王，如是展轉至六天，次第相類皆如始。以天色像喻於彼，千萬億倍非其類，皆是法藏願力為，稽首頂禮大心力。」
第二、釋迴向義者。但以一切眾生既有佛性，人人皆有願成佛心。然依所修行業，未滿一萬劫已來，猶未出火界，不免輪迴。是故聖者愍斯長苦，勸迴向西，為成大益。然迴向之功，不越於六。何等為六？一者、將所修諸業迴向彌陀。既至彼國，還得六通濟運眾生，此即不住道也。二、迴因向果；三、迴下向上；四、迴遲向速，此即不住世間也；五、迴施眾生，悲念向善；六、迴入去却分別之心。迴向之功，只成斯六。是故《大經》云：「其有眾生生我國者，自然勝進，超出常倫諸地之行。」至成佛道，更無迴復之難。故《大經讚》云：「安樂菩薩聲聞輩，於此世界無比方，釋迦無礙大辯才，設諸假令示少分。最賤乞人竝帝王，帝王復比金輪王，如是展轉至六天，次第相類皆如始。以天色像喻於彼，千萬億倍非其類，皆是法藏願力為，稽首頂禮大心力。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十一大門中，略作兩番料簡：第一、勸一切眾生，託善知識，作向西意；第二、死後辨生緣勝、劣。
第十一大門中，略作兩番料簡：第一、勸一切眾生，託善知識，作向西意；第二、死後辨生緣勝、劣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第一、勸託善知識者。依《法句經》，與眾生作善知識，有寶明菩薩白佛言：「世尊！云何名為善知識也？」佛言：「善知識者，能說深法，謂空、無相、無願，諸法平等，無業、無報，無因、無果，究竟如如，住於實際；然於畢竟空中，熾然建立一切諸法。是為善知識。善知識者，是汝父母，養育汝等菩提身故；善知識者，是汝眼目，能見一切善、惡道故；善知識者，是汝大船，運度汝等出生死海故；善知識者是汝絚繩，能挽拔汝等出生死故也。」
第一、勸託善知識者。依《法句經》，與眾生作善知識，有寶明菩薩白佛言：「世尊！云何名為善知識也？」佛言：「善知識者，能說深法，謂空、無相、無願，諸法平等，無業、無報，無因、無果，究竟如如，住於實際；然於畢竟空中，熾然建立一切諸法。是為善知識。善知識者，是汝父母，養育汝等菩提身故；善知識者，是汝眼目，能見一切善、惡道故；善知識者，是汝大船，運度汝等出生死海故；善知識者是汝絚繩，能挽拔汝等出生死故也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又勸雖與眾生作善知識，必須歸西。何以故？由住斯火界違、順境多，多有退沒，難出故也。是故舍利弗於此發心，修菩薩行，已經六十劫。逢惡知識乞眼因緣，遂即退轉。故知火界修道甚難，故勸歸西方，一得往生，三學自然勝進萬行普備。故《大經》云：「彌陀淨國，無造惡之地如毛髮許也。」
又勸雖與眾生作善知識，必須歸西。何以故？由住斯火界違、順境多，多有退沒，難出故也。是故舍利弗於此發心，修菩薩行，已經六十劫。逢惡知識乞眼因緣，遂即退轉。故知火界修道甚難，故勸歸西方，一得往生，三學自然勝進萬行普備。故《大經》云：「彌陀淨國，無造惡之地如毛髮許也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二、次辨眾生死後，受生勝、劣者。此界眾生壽盡命終，莫不皆乘善、惡二業，恒為司命獄率，妄愛煩惱，相與受生。乃從無數劫來，未能免離。若能生信，歸向淨土，策意專精，命欲終時，阿彌陀佛與觀音聖眾光臺迎接。行者歡喜隨從，合掌乘臺，須臾即到，無不快樂，乃至成佛。又復一切眾生造業不同，有其三種：謂上、中、下，莫不皆詣閻羅取判。若能信佛因緣，願生淨土，所修行業竝皆迴向，命欲終時，佛自來迎，不于死王也。
第二、次辨眾生死後，受生勝、劣者。此界眾生壽盡命終，莫不皆乘善、惡二業，恒為司命獄率，妄愛煩惱，相與受生。乃從無數劫來，未能免離。若能生信，歸向淨土，策意專精，命欲終時，阿彌陀佛與觀音聖眾光臺迎接。行者歡喜隨從，合掌乘臺，須臾即到，無不快樂，乃至成佛。又復一切眾生造業不同，有其三種：謂上、中、下，莫不皆詣閻羅取判。若能信佛因緣，願生淨土，所修行業竝皆迴向，命欲終時，佛自來迎，不于死王也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十二大門中有一番，就《十往生經》為證勸往生也。如佛說生阿彌陀佛國，為諸大眾說觀身，正念解脫。《十往生經》云：「阿難白佛言：『世尊！一切眾生觀身之法，其事云何？唯願說之。』佛告阿難：『夫觀身之法者，不觀東西、不觀南北，不觀四維、上下，不觀虛空，不觀外緣、不觀內緣，不觀身色，不觀色聲、不觀色像，唯觀無緣，是為正真觀身之法。除是觀身，十方諦求，在在處處更無別法而得解脫。』佛復告阿難：『但自觀身，善力自然，正念自然，解脫自然。何以故？譬如有人，精進直心，得正解脫。如是之人，不求解脫，解脫自至。』阿難復白佛言：『世尊！世間眾生，若有如是正念解脫，應無一切地獄、餓鬼、畜生三惡道也。』佛告阿難：『世間眾生不得解脫。何以故？一切眾生皆由多虛少實，無一正念。以是因緣，地獄者多，解脫者少。譬如有人，於自父、母及以師僧，外現孝順，內懷不孝，外現精進，內懷不實，如是惡人報雖未至，三塗不遠。無有正念，不得解脫。』阿難復白佛言：『若如是者，更修何善根，得正解脫？』佛告阿難：『汝今善聽！吾今為汝說。有十往生法，可得解脫。云何為十？一者、觀身正念，常懷歡喜，以飲食、衣服施佛及僧，往生阿彌陀佛國；二者、正念以甘妙良藥施一病比丘及一切眾生，往生阿彌陀佛國；三者、正念不害一生命，慈悲於一切，往生阿彌陀佛國；四者、正念從師所受戒，淨慧修梵行，心常懷歡喜，往生阿彌陀佛國；五者、正念孝順於父母，敬奉於師長，不起憍慢心，往生阿彌陀佛國；六者、正念往詣於僧房，恭敬於塔寺，聞法解一義，往生阿彌陀佛國；七者、正念一日一夜中，受持八戒齋不破一，往生阿彌陀佛國；八者、正念若能齋月、齋日中遠離於房舍，常詣於善師，往生阿彌陀佛國；九者、正念常能持淨戒，勤修於禪定，護法不惡口，若能如是行，往生阿彌陀佛國；十者、正念若於無上道不起誹謗心，精進持淨戒，復教無智者流布是經法，教化無量眾生，如是諸人等悉皆得往生。』爾時會中有一菩薩，名山海慧，白佛言：『世尊！彼阿彌陀國有何妙樂勝事，一切眾生皆願往生？』彼佛告山海慧菩薩：『汝今應當起立、合掌，正身向西，正念觀阿彌陀佛國，願見阿彌陀佛。』爾時一切大眾亦皆起立、合掌，共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛現大神通，放大光明照山海慧菩薩身。爾時山海慧菩薩等即見阿彌陀佛國土，所有莊嚴妙好之事，皆悉七寶，七寶山、七寶國土，水鳥、樹林常吐法音。彼國日日常轉法輪，彼國人民不習外事，正習內事，口說方等語，耳聽方等
第十二大門中有一番，就《十往生經》為證勸往生也。如佛說生阿彌陀佛國，為諸大眾說觀身，正念解脫。《十往生經》云：「阿難白佛言：『世尊！一切眾生觀身之法，其事云何？唯願說之。』佛告阿難：『夫觀身之法者，不觀東西、不觀南北，不觀四維、上下，不觀虛空，不觀外緣、不觀內緣，不觀身色，不觀色聲、不觀色像，唯觀無緣，是為正真觀身之法。除是觀身，十方諦求，在在處處更無別法而得解脫。』佛復告阿難：『但自觀身，善力自然，正念自然，解脫自然。何以故？譬如有人，精進直心，得正解脫。如是之人，不求解脫，解脫自至。』阿難復白佛言：『世尊！世間眾生，若有如是正念解脫，應無一切地獄、餓鬼、畜生三惡道也。』佛告阿難：『世間眾生不得解脫。何以故？一切眾生皆由多虛少實，無一正念。以是因緣，地獄者多，解脫者少。譬如有人，於自父、母及以師僧，外現孝順，內懷不孝，外現精進，內懷不實，如是惡人報雖未至，三塗不遠。無有正念，不得解脫。』阿難復白佛言：『若如是者，更修何善根，得正解脫？』佛告阿難：『汝今善聽！吾今為汝說。有十往生法，可得解脫。云何為十？一者、觀身正念，常懷歡喜，以飲食、衣服施佛及僧，往生阿彌陀佛國；二者、正念以甘妙良藥施一病比丘及一切眾生，往生阿彌陀佛國；三者、正念不害一生命，慈悲於一切，往生阿彌陀佛國；四者、正念從師所受戒，淨慧修梵行，心常懷歡喜，往生阿彌陀佛國；五者、正念孝順於父母，敬奉於師長，不起憍慢心，往生阿彌陀佛國；六者、正念往詣於僧房，恭敬於塔寺，聞法解一義，往生阿彌陀佛國；七者、正念一日一夜中，受持八戒齋不破一，往生阿彌陀佛國；八者、正念若能齋月、齋日中遠離於房舍，常詣於善師，往生阿彌陀佛國；九者、正念常能持淨戒，勤修於禪定，護法不惡口，若能如是行，往生阿彌陀佛國；十者、正念若於無上道不起誹謗心，精進持淨戒，復教無智者流布是經法，教化無量眾生，如是諸人等悉皆得往生。』爾時會中有一菩薩，名山海慧，白佛言：『世尊！彼阿彌陀國有何妙樂勝事，一切眾生皆願往生？』彼佛告山海慧菩薩：『汝今應當起立、合掌，正身向西，正念觀阿彌陀佛國，願見阿彌陀佛。』爾時一切大眾亦皆起立、合掌，共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛現大神通，放大光明照山海慧菩薩身。爾時山海慧菩薩等即見阿彌陀佛國土，所有莊嚴妙好之事，皆悉七寶，七寶山、七寶國土，水鳥、樹林常吐法音。彼國日日常轉法輪，彼國人民不習外事，正習內事，口說方等語，耳聽方等
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聲，心解方等義。爾時山海慧菩薩白佛言：『世尊！我等今者覩見彼國，勝妙利益不可思議。我今願一切眾生悉皆往生，然後我等亦願生彼國。』佛記之曰：『正觀、正念、得正解脫，皆悉生彼。若有善男子、善女人，正信是經，愛樂是經，勸導眾生，說者、聽者，悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人，我從今日常使二十五菩薩護持是人，常令是人無病、無惱，若人、若非人不得其便，行、住、坐、臥，無問晝、夜常得安穩。』山海慧菩薩白佛言：『世尊，我今頂受尊教，不敢有疑。然世有眾生，多有誹謗，不信是經，如是之人於後云何？』佛告山海慧菩薩：『於後閻浮提或有比丘、比丘尼，見有讀誦是經者，或相瞋恚，心懷誹謗。由是謗正法故，是人現身之中，來致諸惡重病，身根不具，聾、盲、瘖、瘂，水腫鬼魅，坐、臥不安，求生不得，求死不得。或乃致死，墮於地獄，八萬劫中受大苦惱，百千萬世未曾聞水食之名；久後得出，在牛、馬、猪、羊為人所殺，受大極苦；後得為人，常生下處，百千萬世不得自在，永不聞三寶名字。是故無智、無信人中，莫說是經也。』」
聲，心解方等義。爾時山海慧菩薩白佛言：『世尊！我等今者覩見彼國，勝妙利益不可思議。我今願一切眾生悉皆往生，然後我等亦願生彼國。』佛記之曰：『正觀、正念、得正解脫，皆悉生彼。若有善男子、善女人，正信是經，愛樂是經，勸導眾生，說者、聽者，悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人，我從今日常使二十五菩薩護持是人，常令是人無病、無惱，若人、若非人不得其便，行、住、坐、臥，無問晝、夜常得安穩。』山海慧菩薩白佛言：『世尊，我今頂受尊教，不敢有疑。然世有眾生，多有誹謗，不信是經，如是之人於後云何？』佛告山海慧菩薩：『於後閻浮提或有比丘、比丘尼，見有讀誦是經者，或相瞋恚，心懷誹謗。由是謗正法故，是人現身之中，來致諸惡重病，身根不具，聾、盲、瘖、瘂，水腫鬼魅，坐、臥不安，求生不得，求死不得。或乃致死，墮於地獄，八萬劫中受大苦惱，百千萬世未曾聞水食之名；久後得出，在牛、馬、猪、羊為人所殺，受大極苦；後得為人，常生下處，百千萬世不得自在，永不聞三寶名字。是故無智、無信人中，莫說是經也。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
撰集流通德，普施於一切，先發菩提心，同歸向淨國，皆共成佛道。
撰集流通德，普施於一切，先發菩提心，同歸向淨國，皆共成佛道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
安樂集卷下
安樂集卷下
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此《集》，版有古今，古版殊誤，世所現行凡有六本，曰寬元(往成刻)、曰弘安(悟阿重刻，今共稱為古本)，曰正保、曰明曆、曰寬文(三本俱以古本為範)，曰元祿(義山刻，稱校觀中尋弘等諸本，務修文字，今稱為山本)，又別有崎陽所刻一本(今稱為崎陽本，有人誤為明本者，非辨如隨聞載)，其他則慧琳音義以降，諸注家亦不鮮也。往往各辨魚魯，不無少差。特至本立老師，承襲離塵、演暢兩講主之說，乃有正錯作專、辨定錯簡。同室耆老芳山、僧檏二師各補其缺漏。庶乎逢𠧧河之源與本立老師有甞言曰：「精刻本集以紹繼師意。」者，業期他日，不果而寂。老師，(吾)先師之義兄，先師亦有校鐫之志，甞向干耋，既蒙公許，桑榆暮景，亡幾亦寂。屬纊之際，託於(不肖)尚以斯事，於戲(朴)之無狀，不敢所當，而遺命不可辭也，強以應承。爾來幻緣鞅掌，身亦善病，荏苒裘葛三更，既及禫禮，不覺惻然嘆曰：「二老歸寂，而一編未上木，嗚呼！事之間關，何至于斯也？」遺志不啻，雖(朴)不肖，豈當廢閣。於是乎，躬不自揣，黽勉从事，一賴演慈院訂本，更校諸刊標揭異同，折衷改竄，則(予)豈敢乎？且撮正錯要，聊便省覽，未得全其二老志者，辜抂(朴)之無似耳，冀者四方同志刪之補之。
此《集》，版有古今，古版殊誤，世所現行凡有六本，曰寬元(往成刻)、曰弘安(悟阿重刻，今共稱為古本)，曰正保、曰明曆、曰寬文(三本俱以古本為範)，曰元祿(義山刻，稱校觀中尋弘等諸本，務修文字，今稱為山本)，又別有崎陽所刻一本(今稱為崎陽本，有人誤為明本者，非辨如隨聞載)，其他則慧琳音義以降，諸注家亦不鮮也。往往各辨魚魯，不無少差。特至本立老師，承襲離塵、演暢兩講主之說，乃有正錯作專、辨定錯簡。同室耆老芳山、僧檏二師各補其缺漏。庶乎逢𠧧河之源與本立老師有甞言曰：「精刻本集以紹繼師意。」者，業期他日，不果而寂。老師，(吾)先師之義兄，先師亦有校鐫之志，甞向干耋，既蒙公許，桑榆暮景，亡幾亦寂。屬纊之際，託於(不肖)尚以斯事，於戲(朴)之無狀，不敢所當，而遺命不可辭也，強以應承。爾來幻緣鞅掌，身亦善病，荏苒裘葛三更，既及禫禮，不覺惻然嘆曰：「二老歸寂，而一編未上木，嗚呼！事之間關，何至于斯也？」遺志不啻，雖(朴)不肖，豈當廢閣。於是乎，躬不自揣，黽勉从事，一賴演慈院訂本，更校諸刊標揭異同，折衷改竄，則(予)豈敢乎？且撮正錯要，聊便省覽，未得全其二老志者，辜抂(朴)之無似耳，冀者四方同志刪之補之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
維旹
維旹
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寬政第七龍集乙卯秋
寬政第七龍集乙卯秋
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
南湖 𠧧𦾵幻住釋龍磎朴素欽識
南湖 𠧧𦾵幻住釋龍磎朴素欽識
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
《安樂集》二卷，寬元以降繡梓而行世者，文字間有差誤。今會聚橫川觀中、三井尊弘、梅尾明慧、根來深淵、黑谷慧鎮等若干本，而偶以校焉，其當不之辨而判然趨捨之，彼此之間以為一本，至于其猶預而未可決，則闕而一任於後學也。且句逗四聲副之字傍，以使讀者易掛于牙齒耳。
《安樂集》二卷，寬元以降繡梓而行世者，文字間有差誤。今會聚橫川觀中、三井尊弘、梅尾明慧、根來深淵、黑谷慧鎮等若干本，而偶以校焉，其當不之辨而判然趨捨之，彼此之間以為一本，至于其猶預而未可決，則闕而一任於後學也。且句逗四聲副之字傍，以使讀者易掛于牙齒耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
元祿十一(戊寅)年正月二十五日，禪蓮社釋義山募刻
元祿十一(戊寅)年正月二十五日，禪蓮社釋義山募刻
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话