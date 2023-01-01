安樂集卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂集卷下

釋道綽撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道綽撰

第四大門中有三番料簡：第一、依中國三藏法師，并此土大德等，皆共詳審聖教，歎歸淨土，今以勸依；第二、據此經宗及餘大乘諸部，凡聖修入，多明念佛三昧以為要門；第三、問答解釋，顯念佛者，得種種功能利益，不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大門中有三番料簡：第一、依中國三藏法師，并此土大德等，皆共詳審聖教，歎歸淨土，今以勸依；第二、據此經宗及餘大乘諸部，凡聖修入，多明念佛三昧以為要門；第三、問答解釋，顯念佛者，得種種功能利益，不可思議。

第一、依中國及以此土大德所行者。余五翳面牆，豈寧自輒？但以遊歷披勘，敬有師承。何者？謂中國大乘法師，流支三藏；次有大德，呵避名利，則有慧寵法師；次有大德，尋常敷演，每感聖僧來聽，則有道場法師；次有大德，和光孤栖，二國慕仰，則有曇鸞法師；次有大德，禪觀獨秀，則有大海禪師；次有大德，聰慧守戒，則有齊朝上統。然前六大德竝是二諦神鏡，斯乃佛法綱維，志行殊倫，古今實希。皆共詳審大乘，歎歸淨土，乃是無上要門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、依中國及以此土大德所行者。余五翳面牆，豈寧自輒？但以遊歷披勘，敬有師承。何者？謂中國大乘法師，流支三藏；次有大德，呵避名利，則有慧寵法師；次有大德，尋常敷演，每感聖僧來聽，則有道場法師；次有大德，和光孤栖，二國慕仰，則有曇鸞法師；次有大德，禪觀獨秀，則有大海禪師；次有大德，聰慧守戒，則有齊朝上統。然前六大德竝是二諦神鏡，斯乃佛法綱維，志行殊倫，古今實希。皆共詳審大乘，歎歸淨土，乃是無上要門也。

問曰：「既云歎歸淨土乃是要門者，未知此等諸德臨終時皆有靈驗已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「既云歎歸淨土乃是要門者，未知此等諸德臨終時皆有靈驗已不？」

答曰：「皆有不虛。如曇鸞法師，康存之日常修淨土，亦每有世俗君子來呵法師曰：『十方佛國皆為淨土，法師何乃獨意注西？豈非偏見生也？』法師對曰：『吾既凡夫，智慧淺短，未入地位，念力須均。如似置草引牛，恒須繫心槽櫪。豈得縱放，全無所歸？』雖復難者紛紜，而法師獨決。是以無問一切道、俗，但與法師一面相遇者，若未生正信，勸令生信；若已生正信者，皆勸歸淨國。是故法師臨命終時，寺傍左右道、俗，皆見旛花映院，盡聞異香，音樂迎接，遂往生也。餘之大德臨命終時皆有徵祥，若欲具談往生之相，竝不可思議也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「皆有不虛。如曇鸞法師，康存之日常修淨土，亦每有世俗君子來呵法師曰：『十方佛國皆為淨土，法師何乃獨意注西？豈非偏見生也？』法師對曰：『吾既凡夫，智慧淺短，未入地位，念力須均。如似置草引牛，恒須繫心槽櫪。豈得縱放，全無所歸？』雖復難者紛紜，而法師獨決。是以無問一切道、俗，但與法師一面相遇者，若未生正信，勸令生信；若已生正信者，皆勸歸淨國。是故法師臨命終時，寺傍左右道、俗，皆見旛花映院，盡聞異香，音樂迎接，遂往生也。餘之大德臨命終時皆有徵祥，若欲具談往生之相，竝不可思議也。」

第二、明此彼諸經，多明念佛三昧為宗者。就中有八番：初、二，明一相三昧，後六就緣依相，明念佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明此彼諸經，多明念佛三昧為宗者。就中有八番：初、二，明一相三昧，後六就緣依相，明念佛三昧。

第一、依《花首經》：「佛告堅意菩薩：『三昧有二種：一者、有一相三昧；二者、有眾相三昧。一相三昧者，有菩薩聞其世界有其如來現在說法，菩薩取是佛相以現在前，若坐道場，若轉法輪，大眾圍繞。取如是相，收攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣。如是菩薩於如來相及世界相了達無相，常如是觀，如是行，不離是緣。是時佛像即現在前，而為說法。菩薩爾時深生恭敬，聽受是法，若深、若淺，轉加尊重。菩薩住是三昧，聞說諸法皆可壞相，聞已受持，從三昧起，能為四眾演說是法。』佛告堅意：『是名菩薩入一相三昧門。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、依《花首經》：「佛告堅意菩薩：『三昧有二種：一者、有一相三昧；二者、有眾相三昧。一相三昧者，有菩薩聞其世界有其如來現在說法，菩薩取是佛相以現在前，若坐道場，若轉法輪，大眾圍繞。取如是相，收攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣。如是菩薩於如來相及世界相了達無相，常如是觀，如是行，不離是緣。是時佛像即現在前，而為說法。菩薩爾時深生恭敬，聽受是法，若深、若淺，轉加尊重。菩薩住是三昧，聞說諸法皆可壞相，聞已受持，從三昧起，能為四眾演說是法。』佛告堅意：『是名菩薩入一相三昧門。』」

第二、依《文殊般若》明一行三昧者：「時文殊師利白佛言：『世尊！云何名為一行三昧？』佛言：『一行三昧者，若善男子、善女人，應在空間處，捨諸亂意，隨佛方所端身正向，不取相貌繫心一佛，專稱名字，念無休息。即是念中能見過、現、未來三世諸佛。何以故？念一佛功德無量、無邊，即與無量諸佛功德無二，是名菩薩一行三昧。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、依《文殊般若》明一行三昧者：「時文殊師利白佛言：『世尊！云何名為一行三昧？』佛言：『一行三昧者，若善男子、善女人，應在空間處，捨諸亂意，隨佛方所端身正向，不取相貌繫心一佛，專稱名字，念無休息。即是念中能見過、現、未來三世諸佛。何以故？念一佛功德無量、無邊，即與無量諸佛功德無二，是名菩薩一行三昧。』」

第三、依《涅槃經》：「佛言：『若人但能至心常修念佛三昧者，十方諸佛恒見此人，如現在前。』」是故《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有善男子、善女人，常能至心專念佛者，若在山林，若在聚落，若晝、若夜，若坐、若臥，諸佛、世尊常見此人，如現目前。恒與此人而住受施。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、依《涅槃經》：「佛言：『若人但能至心常修念佛三昧者，十方諸佛恒見此人，如現在前。』」是故《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有善男子、善女人，常能至心專念佛者，若在山林，若在聚落，若晝、若夜，若坐、若臥，諸佛、世尊常見此人，如現目前。恒與此人而住受施。』」

第四、依《觀經》及餘諸部，所修萬行，但能迴願，莫不皆生。然念佛一行將為要路。何者？審量聖教，有始、終兩益。若欲生善起行，則普該諸度；若滅惡消災，則總治諸障。故下經云：「念佛眾生，攝取不捨。」壽盡必生，此名始益。言終益者，依《觀音授記經》云：「阿彌陀佛住世長久，兆載永劫亦有滅度。般涅槃時，唯有觀音、勢至住持安樂，接引十方。其佛滅度，亦與住世時節等同。然彼國眾生，一切無有覩見佛者，唯有一向專念阿彌陀佛往生者，常見彌陀，現在不滅。」此即是其終時益也。所修餘行迴向皆生。世尊滅度有覩不覩，勸後代審量，使沾遠益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、依《觀經》及餘諸部，所修萬行，但能迴願，莫不皆生。然念佛一行將為要路。何者？審量聖教，有始、終兩益。若欲生善起行，則普該諸度；若滅惡消災，則總治諸障。故下經云：「念佛眾生，攝取不捨。」壽盡必生，此名始益。言終益者，依《觀音授記經》云：「阿彌陀佛住世長久，兆載永劫亦有滅度。般涅槃時，唯有觀音、勢至住持安樂，接引十方。其佛滅度，亦與住世時節等同。然彼國眾生，一切無有覩見佛者，唯有一向專念阿彌陀佛往生者，常見彌陀，現在不滅。」此即是其終時益也。所修餘行迴向皆生。世尊滅度有覩不覩，勸後代審量，使沾遠益也。

第五、依《般舟經》云：「時有跋陀和菩薩，於此國土，聞有阿彌陀佛，數數係念。因是念故，見阿彌陀佛。既見佛已，即從啟問：『當行何法，得生彼國？』爾時阿彌陀佛語是菩薩言：『欲來生我國者，常念我名莫有休息，如是得來生我國土。當念佛身三十二相，悉皆具足，光明徹照，端正無比。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、依《般舟經》云：「時有跋陀和菩薩，於此國土，聞有阿彌陀佛，數數係念。因是念故，見阿彌陀佛。既見佛已，即從啟問：『當行何法，得生彼國？』爾時阿彌陀佛語是菩薩言：『欲來生我國者，常念我名莫有休息，如是得來生我國土。當念佛身三十二相，悉皆具足，光明徹照，端正無比。』」

第六、依《大智度論》有三番解釋。第一、佛是無上法王，菩薩為法臣，所尊、所重唯佛世尊，是故應當常念佛也；第二、有諸菩薩自云：「我從曠劫以來，得蒙世尊長養我等法身、智身、大慈悲身，禪定、智慧、無量行願，由佛得成。為報恩故，常願近佛；亦如大臣蒙王恩寵，常念其主。」第三、有諸菩薩復作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若，墮於惡道，經無量劫。雖修餘行，未能得出。後於一時依善知識邊，教我行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫。有斯大益故，願不離佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、依《大智度論》有三番解釋。第一、佛是無上法王，菩薩為法臣，所尊、所重唯佛世尊，是故應當常念佛也；第二、有諸菩薩自云：「我從曠劫以來，得蒙世尊長養我等法身、智身、大慈悲身，禪定、智慧、無量行願，由佛得成。為報恩故，常願近佛；亦如大臣蒙王恩寵，常念其主。」第三、有諸菩薩復作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若，墮於惡道，經無量劫。雖修餘行，未能得出。後於一時依善知識邊，教我行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫。有斯大益故，願不離佛。」

第七、依《華嚴經》云：「寧於無量劫具受一切苦，終不遠如來、不覩自在力。」又云：「念佛三昧必見佛，命終之後生佛前，見彼臨終勸念佛，又示尊像令瞻敬。」又善財童子求善知識，詣功德雲比丘所白言：「大師！云何修菩薩道，歸普賢行也？」是時比丘告善財曰：「我於世尊智慧海中唯知一法，謂念佛三昧門。何者？於此三昧門中，悉能覩見一切諸佛及其眷屬、嚴淨佛剎，能令眾生遠離顛倒。念佛三昧門者，於微細境界中，見一切佛自在境界，得諸劫不顛倒；念佛三昧門者，能起一切佛剎，無能壞者，普見諸佛，得三世不顛倒。」時功德雲比丘告善財言：「佛法深海，廣大無邊，我所知者，唯得此一念佛三昧門，餘妙境界，出過數量，我所未知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、依《華嚴經》云：「寧於無量劫具受一切苦，終不遠如來、不覩自在力。」又云：「念佛三昧必見佛，命終之後生佛前，見彼臨終勸念佛，又示尊像令瞻敬。」又善財童子求善知識，詣功德雲比丘所白言：「大師！云何修菩薩道，歸普賢行也？」是時比丘告善財曰：「我於世尊智慧海中唯知一法，謂念佛三昧門。何者？於此三昧門中，悉能覩見一切諸佛及其眷屬、嚴淨佛剎，能令眾生遠離顛倒。念佛三昧門者，於微細境界中，見一切佛自在境界，得諸劫不顛倒；念佛三昧門者，能起一切佛剎，無能壞者，普見諸佛，得三世不顛倒。」時功德雲比丘告善財言：「佛法深海，廣大無邊，我所知者，唯得此一念佛三昧門，餘妙境界，出過數量，我所未知也。」

第八、依《海龍王經》：「時海龍王白佛言：『世尊！弟子求生阿彌陀佛國，當修何行，得生彼土？』佛告龍王：『若欲生彼國者，當行八法。何等為八？一者、常念諸佛；二者、供養如來；三者、咨嗟世尊；四者、作佛形像，修諸功德；五者、迴願往生；六者、心不怯弱；七者、一心精進；八者、求佛正慧。』佛告龍王：『一切眾生具斯八法，常不離佛也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、依《海龍王經》：「時海龍王白佛言：『世尊！弟子求生阿彌陀佛國，當修何行，得生彼土？』佛告龍王：『若欲生彼國者，當行八法。何等為八？一者、常念諸佛；二者、供養如來；三者、咨嗟世尊；四者、作佛形像，修諸功德；五者、迴願往生；六者、心不怯弱；七者、一心精進；八者、求佛正慧。』佛告龍王：『一切眾生具斯八法，常不離佛也。』」

問曰：「不具八法，得生佛前，不離佛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「不具八法，得生佛前，不離佛不？」

答曰：「得生不疑。何以得知？如佛說《寶雲經》時，亦明十行具足，得生淨土，常不離佛。時有除蓋障菩薩白佛：『不具十行，得生已不？』佛言：『得生。』但能十行之中，一行具足無闕，餘之九行悉名清淨。勿致疑也。又《大樹緊那羅王經》云：『菩薩行四種法，常不離佛前。何等為四？一者、自修善法，兼勸眾生皆作往生，見如來意；二者、自勸、勸他，樂聞正法；三者、自勸、勸他發菩提心；四者、一向專志行念佛三昧。』具此四行，一切生處常在佛前，不離諸佛。又經云：『佛說菩薩行法有三十二器。何者？布施是大富器，忍辱是端正器，持戒是聖身器，五逆不孝是刀山、劍樹、鑊湯器，發菩提心是成佛器，常能念佛往生淨土是見佛器。』略舉六門，餘者不述。聖教既爾，行者願生，何不常念佛也？又依《月燈三昧經》云：『念佛相好及德行，能使諸根不亂動，心無迷惑與法合，得聞得智如大海。智者住於是三昧，攝念行於經行所，能見千億諸如來，亦值無量恒沙佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「得生不疑。何以得知？如佛說《寶雲經》時，亦明十行具足，得生淨土，常不離佛。時有除蓋障菩薩白佛：『不具十行，得生已不？』佛言：『得生。』但能十行之中，一行具足無闕，餘之九行悉名清淨。勿致疑也。又《大樹緊那羅王經》云：『菩薩行四種法，常不離佛前。何等為四？一者、自修善法，兼勸眾生皆作往生，見如來意；二者、自勸、勸他，樂聞正法；三者、自勸、勸他發菩提心；四者、一向專志行念佛三昧。』具此四行，一切生處常在佛前，不離諸佛。又經云：『佛說菩薩行法有三十二器。何者？布施是大富器，忍辱是端正器，持戒是聖身器，五逆不孝是刀山、劍樹、鑊湯器，發菩提心是成佛器，常能念佛往生淨土是見佛器。』略舉六門，餘者不述。聖教既爾，行者願生，何不常念佛也？又依《月燈三昧經》云：『念佛相好及德行，能使諸根不亂動，心無迷惑與法合，得聞得智如大海。智者住於是三昧，攝念行於經行所，能見千億諸如來，亦值無量恒沙佛。』」

第三、問答解釋，顯念佛三昧有種種利益。有其五番。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、問答解釋，顯念佛三昧有種種利益。有其五番。

第一、問曰：「今云常修念佛三昧，仍不行餘三昧也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、問曰：「今云常修念佛三昧，仍不行餘三昧也？」

答曰：「今言常念，亦不言不行餘三昧，但行念佛三昧多故，故言常念，非謂全不行餘三昧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「今言常念，亦不言不行餘三昧，但行念佛三昧多故，故言常念，非謂全不行餘三昧也。」

第二、問曰：「若勸常修念佛三昧，與餘三昧能有階降以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、問曰：「若勸常修念佛三昧，與餘三昧能有階降以不？」

答曰：「念佛三昧勝相不可思議，此云何知？如《摩訶衍》中說云：『諸餘三昧，非不三昧。何以故？或有三昧，但能除貪，不能除瞋癡；或有三昧，但能除瞋，不能除癡貪；或有三昧，但能除癡，不能除貪瞋；或有三昧，但能除現在障，不能除過去、未來一切諸障。若能常修念佛三昧，無問現在、過去、未來，一切諸障悉皆除也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「念佛三昧勝相不可思議，此云何知？如《摩訶衍》中說云：『諸餘三昧，非不三昧。何以故？或有三昧，但能除貪，不能除瞋癡；或有三昧，但能除瞋，不能除癡貪；或有三昧，但能除癡，不能除貪瞋；或有三昧，但能除現在障，不能除過去、未來一切諸障。若能常修念佛三昧，無問現在、過去、未來，一切諸障悉皆除也。』」

第三、問曰：「念佛三昧既能除障，得福功利大者，未審亦能資益行者，使延年益壽以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、問曰：「念佛三昧既能除障，得福功利大者，未審亦能資益行者，使延年益壽以不？」

答曰：「必得！何者？如《惟無三昧經》云：『有兄弟二人，兄信因果，弟無信心，而能善解相法。因其鏡中自見面上死相已現，不過七日。時有智者，教往問佛。佛時報言：「七日不虛。若能一心念佛、修戒，或得度難。」尋即依教繫念，時至六日即有二鬼來，耳聞其念佛之聲，竟無能前進，還告閻羅王。閻羅王索符，已注云，由持戒、念佛功德，生第三炎天。』又《譬喻經》中，有一長者，不信罪福，年已五十。忽夜夢見剎鬼索符來欲取之，不過十日。其人眠覺，惶怖非常。至明，求覓相師占夢，師作卦兆云：『有剎鬼必欲相害，不過十日。』其人惶怖倍常，詣佛求請。佛時報云：『若欲攘此，從今已去，專意念佛，持戒，燒香，然燈、懸繒旛蓋，信向三寶，可免此死。』即依此法專心信向。剎鬼到門，見修功德，遂不能害，鬼即走去。其人緣斯功德，壽滿百年，死得生天。復有一長者，名曰執持，退戒還佛，現被惡鬼打之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「必得！何者？如《惟無三昧經》云：『有兄弟二人，兄信因果，弟無信心，而能善解相法。因其鏡中自見面上死相已現，不過七日。時有智者，教往問佛。佛時報言：「七日不虛。若能一心念佛、修戒，或得度難。」尋即依教繫念，時至六日即有二鬼來，耳聞其念佛之聲，竟無能前進，還告閻羅王。閻羅王索符，已注云，由持戒、念佛功德，生第三炎天。』又《譬喻經》中，有一長者，不信罪福，年已五十。忽夜夢見剎鬼索符來欲取之，不過十日。其人眠覺，惶怖非常。至明，求覓相師占夢，師作卦兆云：『有剎鬼必欲相害，不過十日。』其人惶怖倍常，詣佛求請。佛時報云：『若欲攘此，從今已去，專意念佛，持戒，燒香，然燈、懸繒旛蓋，信向三寶，可免此死。』即依此法專心信向。剎鬼到門，見修功德，遂不能害，鬼即走去。其人緣斯功德，壽滿百年，死得生天。復有一長者，名曰執持，退戒還佛，現被惡鬼打之。」

第四、問曰：「此念佛三昧但能對治諸障，唯招世報，亦能遠感出世無上菩提以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、問曰：「此念佛三昧但能對治諸障，唯招世報，亦能遠感出世無上菩提以不？」

答曰：「得！何者？如《華嚴經．十地品》云：『始從初地，乃至十地，於一一地中，皆說入地加行道。地滿功德利已，不住道訖，即皆結云：「是諸菩薩雖修餘行，皆不離念佛、念法、念僧，上妙樂具供養三寶。」』以斯文證得知，諸菩薩等乃至上地，常學念佛、念法、念僧，方能成就無量行願，滿功德海。何況二乘、凡夫求生淨土，不學念佛也？何以故？此念佛三昧即具一切四攝、六度，通行、通伴故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「得！何者？如《華嚴經．十地品》云：『始從初地，乃至十地，於一一地中，皆說入地加行道。地滿功德利已，不住道訖，即皆結云：「是諸菩薩雖修餘行，皆不離念佛、念法、念僧，上妙樂具供養三寶。」』以斯文證得知，諸菩薩等乃至上地，常學念佛、念法、念僧，方能成就無量行願，滿功德海。何況二乘、凡夫求生淨土，不學念佛也？何以故？此念佛三昧即具一切四攝、六度，通行、通伴故。」

第五、問曰：「初地已上菩薩與佛同證真如之理，名生佛家，自能作佛濟運眾生，何須更學念佛三昧，願見佛也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、問曰：「初地已上菩薩與佛同證真如之理，名生佛家，自能作佛濟運眾生，何須更學念佛三昧，願見佛也？」

答曰：「論其真如，廣大無邊，與虛空等，其量難知。譬如一大闇室，若然一燈、二燈，其明雖遍，猶為闇也；漸至多燈，雖名大明，豈及日光？菩薩所證智，雖地地相望自有階降，豈得比佛如日明也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「論其真如，廣大無邊，與虛空等，其量難知。譬如一大闇室，若然一燈、二燈，其明雖遍，猶為闇也；漸至多燈，雖名大明，豈及日光？菩薩所證智，雖地地相望自有階降，豈得比佛如日明也？」

第五大門中有四番料簡：第一、汎明修道延、促，欲令速獲不退；第二、此彼禪觀比挍勸往；第三、此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏比挍；第四、引聖教證成，勸後代生信求往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大門中有四番料簡：第一、汎明修道延、促，欲令速獲不退；第二、此彼禪觀比挍勸往；第三、此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏比挍；第四、引聖教證成，勸後代生信求往。

第一、汎明修道延、促者。就中有二：一、明修道延、促；二、問答解釋。一、明延、促者。但一切眾生，莫不厭苦求樂，畏縛求解，皆欲早證無上菩提者，先須發菩提心為首。此心難識、難起，縱令發得此心，依經終須修十種行：謂信、進、念、戒、定、慧、捨、護法、發願、迴向，進詣菩提。然修道之身，相續不絕，逕一萬劫始證不退位，當今凡夫現名信想輕毛，亦曰假名，亦名不定聚，亦名外凡夫，未出火宅。何以得知？據《菩薩瓔珞經》，具辨入道行位法爾，故名難行道。又但以一劫之中受身生、死，尚不可數知，況一萬劫中徒受痛燒？若能明信佛經，願生淨土，隨壽長、短，一形即至，位階不退，與此修道一萬劫齊功。諸佛子等！何不思量？不捨難求易也？如《俱舍論》中，亦明難行、易行二種之道。難行者，如論說云：「於三大阿僧祇劫，一一劫中皆具福智資糧，六波羅蜜一切諸行，一一行業皆有百萬難行之道，始充一位，是難行道也。」易行道者，即彼論云：「若由別有方便，有解脫者，名易行道也。」今既勸歸極樂，一切行業悉迴向彼，但能專至，壽盡必生。得生彼國，即究竟清涼，豈可不名易行之道？須知此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、汎明修道延、促者。就中有二：一、明修道延、促；二、問答解釋。一、明延、促者。但一切眾生，莫不厭苦求樂，畏縛求解，皆欲早證無上菩提者，先須發菩提心為首。此心難識、難起，縱令發得此心，依經終須修十種行：謂信、進、念、戒、定、慧、捨、護法、發願、迴向，進詣菩提。然修道之身，相續不絕，逕一萬劫始證不退位，當今凡夫現名信想輕毛，亦曰假名，亦名不定聚，亦名外凡夫，未出火宅。何以得知？據《菩薩瓔珞經》，具辨入道行位法爾，故名難行道。又但以一劫之中受身生、死，尚不可數知，況一萬劫中徒受痛燒？若能明信佛經，願生淨土，隨壽長、短，一形即至，位階不退，與此修道一萬劫齊功。諸佛子等！何不思量？不捨難求易也？如《俱舍論》中，亦明難行、易行二種之道。難行者，如論說云：「於三大阿僧祇劫，一一劫中皆具福智資糧，六波羅蜜一切諸行，一一行業皆有百萬難行之道，始充一位，是難行道也。」易行道者，即彼論云：「若由別有方便，有解脫者，名易行道也。」今既勸歸極樂，一切行業悉迴向彼，但能專至，壽盡必生。得生彼國，即究竟清涼，豈可不名易行之道？須知此意也。

二、問曰：「既言願往生淨土，隨此壽盡，即得往生者。有聖教證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問曰：「既言願往生淨土，隨此壽盡，即得往生者。有聖教證不？」

答曰：「有七番，皆引經論證成。一、依《大經》云：『佛告阿難：「其有眾生，欲於今世見無量壽佛者，應發無上菩提之心，修行功德願生彼國，即得往生。」』故《大經讚》云：『若聞阿彌陀德號，歡喜讚仰心歸依，下至一念得大利，則為具足功德寶。設滿大千世界火，亦應直過聞佛名，聞阿彌陀不復退，是故至心稽首禮。』二、依《觀經》，九品之內皆言：『臨終正念，即得往生。』三、依《起信論》云：『教諸眾生勸觀真如平等、一實。亦有始發意菩薩，其心軟弱，自謂不能常值諸佛，親承供養，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專意念佛因緣，隨願往生。以常見佛故，永離惡道。』四、依《鼓音陀羅尼經》云：『爾時世尊告諸比丘：「我當為汝演說，西方安樂世界，今現有佛，號阿彌陀。若有四眾，能正受持彼佛名號，堅固其心憶念不忘，十日、十夜除捨散亂，精勤修習念佛三昧，若能令念念不絕，十日之中必得見彼阿彌陀佛，皆得往生。」』五、依《法鼓經》云：『若人臨終之時不能作念，但知彼方有佛，作往生意，亦得往生。』六、如《十方隨願往生經》云：『若有臨終及死墮地獄，家內眷屬為其亡者念佛及轉誦、齋福，亡者即出地獄，往生淨土。』況其現在自能修念，何以不得往生者也？是故彼經云：『現在眷屬為亡者追福，如餉遠人，定得食也。』第七、廣引諸經證成，如《大法鼓經》說：『若善男子，善女人，常能繫意，稱念諸佛名號者，十方諸佛一切賢聖，常見此人，如現目前。是故此經名「大法鼓」，當知此人，十方淨土隨願往生。』又《大悲經》云：『何名為大悲？若專念佛相續不斷者，隨其命終，定生安樂。若能展轉相勸行念佛者，當知此等悉名行大悲人也。』是故《涅槃經》云：『佛告大王：「假令開大庫藏，一月之中布施一切眾生，所得功德不如有人稱佛一口，功德過前不可挍量。」』又《增一阿含經》云：『佛告阿難：「其有眾生，供養一閻浮提人衣服、飲食、臥具、湯藥，所得功德寧為多不？」阿難白佛言：「世尊！甚多，甚多！不可數量。」佛告阿難：「若有眾生，善心相續稱佛名號，如一搆牛乳頃，所得功德過上不可量，無有能量者。」』《大品經》云：『若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡；若人散花念佛，乃至畢苦，其福不盡。』故知念佛利大，不可思議也。《十往生經》、諸大乘經等竝有文證，不可具引也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有七番，皆引經論證成。一、依《大經》云：『佛告阿難：「其有眾生，欲於今世見無量壽佛者，應發無上菩提之心，修行功德願生彼國，即得往生。」』故《大經讚》云：『若聞阿彌陀德號，歡喜讚仰心歸依，下至一念得大利，則為具足功德寶。設滿大千世界火，亦應直過聞佛名，聞阿彌陀不復退，是故至心稽首禮。』二、依《觀經》，九品之內皆言：『臨終正念，即得往生。』三、依《起信論》云：『教諸眾生勸觀真如平等、一實。亦有始發意菩薩，其心軟弱，自謂不能常值諸佛，親承供養，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專意念佛因緣，隨願往生。以常見佛故，永離惡道。』四、依《鼓音陀羅尼經》云：『爾時世尊告諸比丘：「我當為汝演說，西方安樂世界，今現有佛，號阿彌陀。若有四眾，能正受持彼佛名號，堅固其心憶念不忘，十日、十夜除捨散亂，精勤修習念佛三昧，若能令念念不絕，十日之中必得見彼阿彌陀佛，皆得往生。」』五、依《法鼓經》云：『若人臨終之時不能作念，但知彼方有佛，作往生意，亦得往生。』六、如《十方隨願往生經》云：『若有臨終及死墮地獄，家內眷屬為其亡者念佛及轉誦、齋福，亡者即出地獄，往生淨土。』況其現在自能修念，何以不得往生者也？是故彼經云：『現在眷屬為亡者追福，如餉遠人，定得食也。』第七、廣引諸經證成，如《大法鼓經》說：『若善男子，善女人，常能繫意，稱念諸佛名號者，十方諸佛一切賢聖，常見此人，如現目前。是故此經名「大法鼓」，當知此人，十方淨土隨願往生。』又《大悲經》云：『何名為大悲？若專念佛相續不斷者，隨其命終，定生安樂。若能展轉相勸行念佛者，當知此等悉名行大悲人也。』是故《涅槃經》云：『佛告大王：「假令開大庫藏，一月之中布施一切眾生，所得功德不如有人稱佛一口，功德過前不可挍量。」』又《增一阿含經》云：『佛告阿難：「其有眾生，供養一閻浮提人衣服、飲食、臥具、湯藥，所得功德寧為多不？」阿難白佛言：「世尊！甚多，甚多！不可數量。」佛告阿難：「若有眾生，善心相續稱佛名號，如一搆牛乳頃，所得功德過上不可量，無有能量者。」』《大品經》云：『若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡；若人散花念佛，乃至畢苦，其福不盡。』故知念佛利大，不可思議也。《十往生經》、諸大乘經等竝有文證，不可具引也。」

第二、次明此彼禪觀比挍，勸往生者。但此方穢境，亂想難入，就令修得，唯獲事定，多喜味染。又復，但能伏業，報生上界，壽盡多退。是故《智度論》云：「多聞持戒禪，未得無漏法，雖有此功德，是事未可信。」若欲向西修習，事境光淨，定觀易成，除罪多劫，永定速進，究竟清涼。如《大經》廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、次明此彼禪觀比挍，勸往生者。但此方穢境，亂想難入，就令修得，唯獲事定，多喜味染。又復，但能伏業，報生上界，壽盡多退。是故《智度論》云：「多聞持戒禪，未得無漏法，雖有此功德，是事未可信。」若欲向西修習，事境光淨，定觀易成，除罪多劫，永定速進，究竟清涼。如《大經》廣說。

問曰：「若西方境界勝可為禪定感，此界色天劣，不應為禪定招？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若西方境界勝可為禪定感，此界色天劣，不應為禪定招？」

答曰：「若論修定因，該通於彼、此。然彼界位是不退，并有他力持，是故說為勝；此處雖復修定剋，但有自分因，闕無他力攝，業盡不免退，就此說不如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若論修定因，該通於彼、此。然彼界位是不退，并有他力持，是故說為勝；此處雖復修定剋，但有自分因，闕無他力攝，業盡不免退，就此說不如。」

第三、據此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏者。若論此處境界，唯有三塗丘坑，山㵎、沙鹵，棘刺、水旱，暴風惡觸，雷、電礔礰，虎、狼毒獸，惡賊惡子，荒亂破散，三災敗壞；語論正報，三毒、八倒，憂、悲、嫉、妬，多病、短命，飢、渴、寒、熱，常為司命害鬼之所追逐，深可穢惡，不可具說，故名有漏，深可厭也。往生彼國勝者，據《大經》云，十方人、天但生彼國者，莫不皆獲種種利益也。何者？一、生彼國者，行則金蓮捧足，坐則寶座承軀，出則帝釋在前，入則梵王從後；一切聖眾與我親朋，阿彌陀佛為我大師；寶樹、寶林之下任意翱翔，八德池中遊神濯足；形則身同金色，壽則命與佛齊；學則眾門竝進，止則二諦虛融；十方濟運，則乘大神通，晏安暫時，則坐三空門；遊則入八正之路，至則到大涅槃。一切眾生但至彼國者皆證此益，何不思量不速去也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、據此彼淨、穢二境，亦名漏、無漏者。若論此處境界，唯有三塗丘坑，山㵎、沙鹵，棘刺、水旱，暴風惡觸，雷、電礔礰，虎、狼毒獸，惡賊惡子，荒亂破散，三災敗壞；語論正報，三毒、八倒，憂、悲、嫉、妬，多病、短命，飢、渴、寒、熱，常為司命害鬼之所追逐，深可穢惡，不可具說，故名有漏，深可厭也。往生彼國勝者，據《大經》云，十方人、天但生彼國者，莫不皆獲種種利益也。何者？一、生彼國者，行則金蓮捧足，坐則寶座承軀，出則帝釋在前，入則梵王從後；一切聖眾與我親朋，阿彌陀佛為我大師；寶樹、寶林之下任意翱翔，八德池中遊神濯足；形則身同金色，壽則命與佛齊；學則眾門竝進，止則二諦虛融；十方濟運，則乘大神通，晏安暫時，則坐三空門；遊則入八正之路，至則到大涅槃。一切眾生但至彼國者皆證此益，何不思量不速去也？

第四、引聖教證成，勸後代生信求願往者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有十方諸佛，各於華臺中結跏趺坐，於空中現。東方善德如來為首，告大眾言：『汝等當知！我念過去無量世時，有佛名寶威德上王。彼佛出時，亦如今日說三乘法。彼佛滅後，末世之中有一比丘，將弟子九人，往詣佛塔禮拜佛像。見一寶像嚴顯可觀，觀已敬禮，目諦觀之，各說一偈用為讚歎，隨壽修、短各自命終。即命終已即生佛前，從此已後恒得值遇無量諸佛，於諸佛所，廣修梵行得念佛三昧海。既得此已，諸佛現前即與授記，於十方面隨意作佛。東方善德佛者，即我身是；自餘九方諸佛者，即是本昔弟子九人是。十方佛、世尊因由禮塔一偈讚故得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是。』是時十方諸佛從空而下，放千光明，顯現色身，白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，告阿難言：『汝知，釋迦文佛無數精進百千苦行，求佛智慧報得是身。今為汝說，汝持佛語，為未來世天、龍大眾，四部弟子，說觀佛相好及念佛三昧。』說是語已，然後問訊釋迦文佛，問訊訖已，各還本國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、引聖教證成，勸後代生信求願往者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有十方諸佛，各於華臺中結跏趺坐，於空中現。東方善德如來為首，告大眾言：『汝等當知！我念過去無量世時，有佛名寶威德上王。彼佛出時，亦如今日說三乘法。彼佛滅後，末世之中有一比丘，將弟子九人，往詣佛塔禮拜佛像。見一寶像嚴顯可觀，觀已敬禮，目諦觀之，各說一偈用為讚歎，隨壽修、短各自命終。即命終已即生佛前，從此已後恒得值遇無量諸佛，於諸佛所，廣修梵行得念佛三昧海。既得此已，諸佛現前即與授記，於十方面隨意作佛。東方善德佛者，即我身是；自餘九方諸佛者，即是本昔弟子九人是。十方佛、世尊因由禮塔一偈讚故得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是。』是時十方諸佛從空而下，放千光明，顯現色身，白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，告阿難言：『汝知，釋迦文佛無數精進百千苦行，求佛智慧報得是身。今為汝說，汝持佛語，為未來世天、龍大眾，四部弟子，說觀佛相好及念佛三昧。』說是語已，然後問訊釋迦文佛，問訊訖已，各還本國。」

第六大門中有三番料簡：第一、十方淨土共來比挍；第二、義推；第三、辨經住滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六大門中有三番料簡：第一、十方淨土共來比挍；第二、義推；第三、辨經住滅。

第一、十方淨土共來比挍者。有其三番：一、如《隨願往生經》云：「十方佛國皆悉嚴淨，隨願竝得往生。雖然，悉不如西方無量壽國。」何意如此？但阿彌陀佛與觀音、大勢至，先發心時，從此界去，於此眾生偏是有緣。是故釋迦處處歎歸。二、據《大經》，法藏菩薩因中，於世饒王佛所，具發弘願取諸淨土，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。於時法藏菩薩願取西方成佛，今現在彼，是二證也。三、依此《觀經》中，韋提夫人復請淨土，如來光臺，為現十方一切淨土，韋提夫人白佛言：「此諸佛土雖復清淨皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」是其三證。故知諸淨土中，安樂世界最勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、十方淨土共來比挍者。有其三番：一、如《隨願往生經》云：「十方佛國皆悉嚴淨，隨願竝得往生。雖然，悉不如西方無量壽國。」何意如此？但阿彌陀佛與觀音、大勢至，先發心時，從此界去，於此眾生偏是有緣。是故釋迦處處歎歸。二、據《大經》，法藏菩薩因中，於世饒王佛所，具發弘願取諸淨土，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。於時法藏菩薩願取西方成佛，今現在彼，是二證也。三、依此《觀經》中，韋提夫人復請淨土，如來光臺，為現十方一切淨土，韋提夫人白佛言：「此諸佛土雖復清淨皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」是其三證。故知諸淨土中，安樂世界最勝也。

第二、義推者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、義推者。

問曰：「何故要須面向西坐，禮念觀者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故要須面向西坐，禮念觀者？」

答曰：「以閻浮提云，日出處名生，沒處名死。藉於死地，神明趣入，其相助便。是故法藏菩薩願成佛在西，悲接眾生。由坐、觀、禮、念等面向佛者，是隨世禮儀；若是聖人得飛報自在，不辨方所。但凡夫之人身心相隨，若向餘方，西往必難。是故《智度論》云：『有一比丘，康存之日誦《阿彌陀經》，及念般若波羅蜜。臨命終時告弟子言：「阿彌陀佛與諸聖眾今在我前。」合掌歸依，須臾捨命。於是弟子依火葬法，以火焚屍，一切燒盡，唯有舌根一種與本不異，遂即收取起塔供養。』龍樹菩薩釋云：『誦阿彌陀經故，是以垂終佛自來迎；念般若波羅蜜故，所以舌根不盡。』以斯文證，故知一切行業但能迴向，無不往也。故《須彌四域經》云：『天地初開之時，未有日、月、星辰，縱有天、人來下，但用項光照用。爾時人民多生苦惱，於是阿彌陀佛遣二菩薩——一名寶應聲，二名寶吉祥——即伏犧、女媧是。此二菩薩共相籌議，向第七梵天上取其七寶，來至此界造日、月、星辰、二十八宿，以照天下，定其四時，春、秋、冬、夏。時二菩薩共相謂言：「所以日、月、星辰、二十八宿西行者，一切諸天、人民盡共稽首阿彌陀佛，是以日月星辰，皆悉傾心向彼，故西流也。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以閻浮提云，日出處名生，沒處名死。藉於死地，神明趣入，其相助便。是故法藏菩薩願成佛在西，悲接眾生。由坐、觀、禮、念等面向佛者，是隨世禮儀；若是聖人得飛報自在，不辨方所。但凡夫之人身心相隨，若向餘方，西往必難。是故《智度論》云：『有一比丘，康存之日誦《阿彌陀經》，及念般若波羅蜜。臨命終時告弟子言：「阿彌陀佛與諸聖眾今在我前。」合掌歸依，須臾捨命。於是弟子依火葬法，以火焚屍，一切燒盡，唯有舌根一種與本不異，遂即收取起塔供養。』龍樹菩薩釋云：『誦阿彌陀經故，是以垂終佛自來迎；念般若波羅蜜故，所以舌根不盡。』以斯文證，故知一切行業但能迴向，無不往也。故《須彌四域經》云：『天地初開之時，未有日、月、星辰，縱有天、人來下，但用項光照用。爾時人民多生苦惱，於是阿彌陀佛遣二菩薩——一名寶應聲，二名寶吉祥——即伏犧、女媧是。此二菩薩共相籌議，向第七梵天上取其七寶，來至此界造日、月、星辰、二十八宿，以照天下，定其四時，春、秋、冬、夏。時二菩薩共相謂言：「所以日、月、星辰、二十八宿西行者，一切諸天、人民盡共稽首阿彌陀佛，是以日月星辰，皆悉傾心向彼，故西流也。」』」

第三、辨經住滅者。謂釋迦牟尼佛一代正法五百年，像法一千年，末法一萬年。眾生滅盡，諸經悉滅。如來悲哀痛燒眾生，特留此經，止住百年。以斯文證，故知彼國雖是淨土，然體通上下，知相、無相，當生上位；凡夫火宅，一向乘相往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、辨經住滅者。謂釋迦牟尼佛一代正法五百年，像法一千年，末法一萬年。眾生滅盡，諸經悉滅。如來悲哀痛燒眾生，特留此經，止住百年。以斯文證，故知彼國雖是淨土，然體通上下，知相、無相，當生上位；凡夫火宅，一向乘相往生也。

第七大門中有兩番料簡：第一、門中此彼取相，料簡縛脫；第二、次明此彼修道用功輕重而獲報真、偽，故勸向彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七大門中有兩番料簡：第一、門中此彼取相，料簡縛脫；第二、次明此彼修道用功輕重而獲報真、偽，故勸向彼。

第一、此彼取相，料簡縛脫者。若取西方淨相，疾得解脫，純受極樂，智眼開朗；若取此方穢相，唯有妄樂，癡盲厄縛憂怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、此彼取相，料簡縛脫者。若取西方淨相，疾得解脫，純受極樂，智眼開朗；若取此方穢相，唯有妄樂，癡盲厄縛憂怖。

問曰：「依大乘諸經，皆云：『無相乃是出離要道，執相拘礙不免塵累。』今勸眾生捨穢、忻淨，是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「依大乘諸經，皆云：『無相乃是出離要道，執相拘礙不免塵累。』今勸眾生捨穢、忻淨，是義云何？」

答曰：「此義不類。何者？凡相有二種：一者、於五塵欲境，妄愛貪染，隨境執著，此等是相名之為縛；二者、愛佛功德，願生淨土，雖言是相，名為解脫。何以得知？如《十地經》云：『初地菩薩尚自別觀二諦，勵心作意，先依相求，終則無相，以漸增進體大菩提；盡七地終心，相心始息；入其八地，絕於相求，方名無功用也。』是故論云：『七地已還惡貪為障，善貪為治；八地已上善貪為障，無貪為治。』況今願生淨土，現是外凡，所修善根皆從愛佛功德生，豈是縛也？故《涅槃經》云：『一切眾生有二種愛：一者、善愛；二者、不善愛。不善愛者，唯愚求之；善法愛者，諸菩薩求。』是故《淨土論》云：『觀佛國土清淨味，攝受眾生大乘味，類事起行願取佛土味，畢竟住持不虛作味。』有如是等無量佛道味，故雖是取相，非當執縛也。又彼淨土所言相者，即是無漏相、實相相也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不類。何者？凡相有二種：一者、於五塵欲境，妄愛貪染，隨境執著，此等是相名之為縛；二者、愛佛功德，願生淨土，雖言是相，名為解脫。何以得知？如《十地經》云：『初地菩薩尚自別觀二諦，勵心作意，先依相求，終則無相，以漸增進體大菩提；盡七地終心，相心始息；入其八地，絕於相求，方名無功用也。』是故論云：『七地已還惡貪為障，善貪為治；八地已上善貪為障，無貪為治。』況今願生淨土，現是外凡，所修善根皆從愛佛功德生，豈是縛也？故《涅槃經》云：『一切眾生有二種愛：一者、善愛；二者、不善愛。不善愛者，唯愚求之；善法愛者，諸菩薩求。』是故《淨土論》云：『觀佛國土清淨味，攝受眾生大乘味，類事起行願取佛土味，畢竟住持不虛作味。』有如是等無量佛道味，故雖是取相，非當執縛也。又彼淨土所言相者，即是無漏相、實相相也。」

第二段中，明此彼修道用功輕、重，而獲報真、偽者。若欲發心歸西者，單用少時禮、觀、念等，隨壽長、短，臨命終時，光臺迎接，迅至彼方，位階不退。是故《大經》云：「十方人、天來生我國，若不畢至滅度、更有退轉者，不取正覺。」此方多時，具修施、戒、忍、進、定、慧，未滿一萬劫已來，恒未免火宅，顛倒墜墮，故名用功至重，獲報偽也。《大經》復云：「生我國者，橫截五惡趣。」今此約對彌陀淨剎，娑婆五道齊名惡趣，地獄、餓鬼、畜生，純惡所歸名為惡趣；娑婆人、天雜業所向，亦名惡趣。若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；後斷修惑，離人、天因，絕人、天果。此皆漸次斷除，不名橫截；若得往生彌陀淨國，娑婆五道一時頓捨，故名橫截。五惡趣者，截其果也；惡趣自然閉者，閉其因也，此明所離。昇道無窮極者，彰其所得。若能作意，迴願向西，上盡一形，下至十念，無不皆往。一到彼國，即入正定聚，與此修道一萬劫齊功也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段中，明此彼修道用功輕、重，而獲報真、偽者。若欲發心歸西者，單用少時禮、觀、念等，隨壽長、短，臨命終時，光臺迎接，迅至彼方，位階不退。是故《大經》云：「十方人、天來生我國，若不畢至滅度、更有退轉者，不取正覺。」此方多時，具修施、戒、忍、進、定、慧，未滿一萬劫已來，恒未免火宅，顛倒墜墮，故名用功至重，獲報偽也。《大經》復云：「生我國者，橫截五惡趣。」今此約對彌陀淨剎，娑婆五道齊名惡趣，地獄、餓鬼、畜生，純惡所歸名為惡趣；娑婆人、天雜業所向，亦名惡趣。若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；後斷修惑，離人、天因，絕人、天果。此皆漸次斷除，不名橫截；若得往生彌陀淨國，娑婆五道一時頓捨，故名橫截。五惡趣者，截其果也；惡趣自然閉者，閉其因也，此明所離。昇道無窮極者，彰其所得。若能作意，迴願向西，上盡一形，下至十念，無不皆往。一到彼國，即入正定聚，與此修道一萬劫齊功也。

第八大門中有三番料簡：第一、略舉諸經，來證勸捨此、忻彼；第二、彌陀、釋迦二佛比挍；第三、釋往生意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八大門中有三番料簡：第一、略舉諸經，來證勸捨此、忻彼；第二、彌陀、釋迦二佛比挍；第三、釋往生意。

第一、略舉諸大乘經，來證皆勸捨此、悕彼者。一、謂耆闍崛山說《大經》二卷；二、《觀經》一部，王宮、耆闍兩會正說；三、《小卷無量壽經》，舍衛一說；四、復有《十方隨願往生經》明證；五、復有《無量清淨覺經》二卷，一會正說；六、更有《十往生經》一卷。諸餘大乘經論，指讚處多，如《請觀音》、《大品經》等。又如龍樹、天親等論，歎勸非一，餘方淨土，皆不如此丁寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、略舉諸大乘經，來證皆勸捨此、悕彼者。一、謂耆闍崛山說《大經》二卷；二、《觀經》一部，王宮、耆闍兩會正說；三、《小卷無量壽經》，舍衛一說；四、復有《十方隨願往生經》明證；五、復有《無量清淨覺經》二卷，一會正說；六、更有《十往生經》一卷。諸餘大乘經論，指讚處多，如《請觀音》、《大品經》等。又如龍樹、天親等論，歎勸非一，餘方淨土，皆不如此丁寧。

第二、彌陀、釋迦二佛比挍者。謂此佛釋迦如來八十年住世，暫現即去，去而不返，比於忉利諸天，不至一日。又釋迦在時，救緣亦弱，如毘舍離國，救人現患等。何者？時毘舍離國人民，遭五種惡病：一者、眼赤如血；二者、兩耳出膿；三者、鼻中流血；四者、舌噤無聲；五者、所食之物化為麁澁；六、識閉塞猶如醉人。有五夜叉：或名訖拏迦羅，面黑如墨而有五眼，狗牙上出吸人精氣，良醫耆婆盡其道術，所不能救。時有月蓋長者為首，部領病人，皆來歸佛，叩頭求哀。爾時世尊起無量悲愍，告病人曰：「西方有阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩，汝等一心合掌求見。」於是大眾皆從佛勸，合掌求哀。爾時彼佛放大光明，觀音、大勢一時俱到，說大神呪，一切病苦，皆悉消除，平復如故。然二佛神力應亦齊等，但釋迦如來不申己能，故顯彼長，欲使一切眾生莫不齊歸，是故釋迦處處歎歸，須知此意也。是故曇鸞法師，正意歸西，故傍《大經》，奉讚云：「安樂聲聞菩薩眾，人天智慧咸洞達，身相莊嚴無殊異，但順他方故列名。顏容端正無可比，精微妙軀非人天，虛無之身無極體，是故頂禮平等力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、彌陀、釋迦二佛比挍者。謂此佛釋迦如來八十年住世，暫現即去，去而不返，比於忉利諸天，不至一日。又釋迦在時，救緣亦弱，如毘舍離國，救人現患等。何者？時毘舍離國人民，遭五種惡病：一者、眼赤如血；二者、兩耳出膿；三者、鼻中流血；四者、舌噤無聲；五者、所食之物化為麁澁；六、識閉塞猶如醉人。有五夜叉：或名訖拏迦羅，面黑如墨而有五眼，狗牙上出吸人精氣，良醫耆婆盡其道術，所不能救。時有月蓋長者為首，部領病人，皆來歸佛，叩頭求哀。爾時世尊起無量悲愍，告病人曰：「西方有阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩，汝等一心合掌求見。」於是大眾皆從佛勸，合掌求哀。爾時彼佛放大光明，觀音、大勢一時俱到，說大神呪，一切病苦，皆悉消除，平復如故。然二佛神力應亦齊等，但釋迦如來不申己能，故顯彼長，欲使一切眾生莫不齊歸，是故釋迦處處歎歸，須知此意也。是故曇鸞法師，正意歸西，故傍《大經》，奉讚云：「安樂聲聞菩薩眾，人天智慧咸洞達，身相莊嚴無殊異，但順他方故列名。顏容端正無可比，精微妙軀非人天，虛無之身無極體，是故頂禮平等力。」

第三、釋往生意者。就中有二：一、釋往生意；二、問答解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、釋往生意者。就中有二：一、釋往生意；二、問答解釋。

第一、問曰：「今願生淨土，未知作何意也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、問曰：「今願生淨土，未知作何意也？」

答曰：「只欲疾成自利、利他，利物深廣，十信、三賢，攝受正法，契會不二，見證佛性，明曉實相。觀照暉心，有無二諦，因果先、後，十地優、劣，三忍、三道，金剛無礙，證大涅槃，大乘寬運，欲無限時住，為盡無邊生死海故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「只欲疾成自利、利他，利物深廣，十信、三賢，攝受正法，契會不二，見證佛性，明曉實相。觀照暉心，有無二諦，因果先、後，十地優、劣，三忍、三道，金剛無礙，證大涅槃，大乘寬運，欲無限時住，為盡無邊生死海故。」

問有三番。問曰：「願生淨土，擬欲利物者。若爾，所拔眾生，今現在此。已能發得此心，只應在此，拔苦眾生。何因得此心竟，先願生淨土？似如捨眾生，自求菩提樂也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問有三番。問曰：「願生淨土，擬欲利物者。若爾，所拔眾生，今現在此。已能發得此心，只應在此，拔苦眾生。何因得此心竟，先願生淨土？似如捨眾生，自求菩提樂也。」

答曰：「此義不類。何者？如《智度論》云：『譬如二人，俱見父、母眷屬沒在深淵。一人直往，盡力救之，力所不及，相與俱沒；一人遙走，趣一舟船，乘來濟接，竝得出難。』菩薩亦爾，若未發心時，生死流轉與眾生無別；但已發菩提心時，先願往生淨土，取大悲船，乘無礙辯才，入生死海，濟運眾生。二、《大論》復云：『菩薩生淨土，具大神通，辯才無礙，教化眾生時，尚不能令眾生生善、滅惡，增道進位，稱菩薩意。若即在穢土拔濟者，闕無此益，如似逼鷄入水，豈能不濕也？』三、《大經讚》云：『安樂佛國諸菩薩，夫可宣說隨智慧，於己萬物亡我所，淨若蓮華不受塵。往來進止若汎舟，利安為務捨適莫，彼己猶空斷二想，然智慧炬照長夜。三明六通皆已足，菩薩萬行觀心眼，如是功德無邊量，是故至心願生彼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不類。何者？如《智度論》云：『譬如二人，俱見父、母眷屬沒在深淵。一人直往，盡力救之，力所不及，相與俱沒；一人遙走，趣一舟船，乘來濟接，竝得出難。』菩薩亦爾，若未發心時，生死流轉與眾生無別；但已發菩提心時，先願往生淨土，取大悲船，乘無礙辯才，入生死海，濟運眾生。二、《大論》復云：『菩薩生淨土，具大神通，辯才無礙，教化眾生時，尚不能令眾生生善、滅惡，增道進位，稱菩薩意。若即在穢土拔濟者，闕無此益，如似逼鷄入水，豈能不濕也？』三、《大經讚》云：『安樂佛國諸菩薩，夫可宣說隨智慧，於己萬物亡我所，淨若蓮華不受塵。往來進止若汎舟，利安為務捨適莫，彼己猶空斷二想，然智慧炬照長夜。三明六通皆已足，菩薩萬行觀心眼，如是功德無邊量，是故至心願生彼。』」

第九大門中，有兩番料簡：第一、苦樂、善惡相對；第二、明彼此壽命長短比挍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九大門中，有兩番料簡：第一、苦樂、善惡相對；第二、明彼此壽命長短比挍。

就初段中有二：一、苦樂、善惡相對；二、引《大經》為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初段中有二：一、苦樂、善惡相對；二、引《大經》為證。

初、言苦樂、善惡相對者。在此娑婆世界，雖有苦、樂二報，恒以樂少苦多，重則三塗痛燒；輕則人、天刀兵、疾病相續連注，遠劫已來無有斷時。縱有人、天少樂，猶如泡沫、電光，速起速滅，是故名為唯苦、唯惡。彌陀淨國水鳥、樹林常吐法音，明宣道教，具足清白，能令悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、言苦樂、善惡相對者。在此娑婆世界，雖有苦、樂二報，恒以樂少苦多，重則三塗痛燒；輕則人、天刀兵、疾病相續連注，遠劫已來無有斷時。縱有人、天少樂，猶如泡沫、電光，速起速滅，是故名為唯苦、唯惡。彌陀淨國水鳥、樹林常吐法音，明宣道教，具足清白，能令悟入。

二、引聖教為證者。《淨土論》云：「十方人、天生彼國者，即與淨心菩薩無二，淨心菩薩即與上地菩薩，畢竟同得寂滅忍，故更不退轉。」又引《大經》四十八願中有五番大益：第一、《大經》云：「有十方人天來生我國，不悉真金色者，不取正覺；二云、十方人天來生我國，若形色不同有好醜者，不取正覺；三云、十方人天來生我國，不得宿命智，下至不知百千億那由他諸劫事者，不取正覺；四云、十方人天來生我國，不得天耳通，下至不聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺；五云、十方人天來生我國，不得他心智，下至不知百千億那由他諸佛國中眾生心念者，不取正覺。」欲論彼國利益之事，難可具陳。但當願生，必不可思議。是故彼方唯善、唯樂，無苦、無惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引聖教為證者。《淨土論》云：「十方人、天生彼國者，即與淨心菩薩無二，淨心菩薩即與上地菩薩，畢竟同得寂滅忍，故更不退轉。」又引《大經》四十八願中有五番大益：第一、《大經》云：「有十方人天來生我國，不悉真金色者，不取正覺；二云、十方人天來生我國，若形色不同有好醜者，不取正覺；三云、十方人天來生我國，不得宿命智，下至不知百千億那由他諸劫事者，不取正覺；四云、十方人天來生我國，不得天耳通，下至不聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺；五云、十方人天來生我國，不得他心智，下至不知百千億那由他諸佛國中眾生心念者，不取正覺。」欲論彼國利益之事，難可具陳。但當願生，必不可思議。是故彼方唯善、唯樂，無苦、無惡也。

第二、明壽命長、短者。此方壽命大期不過百年，百年之內少出多減。或生年夭喪，乃至童子身亡，或腹胞胎傷墮。何意然者？良由眾生作因時雜，是以受報亦不得齊同也。是故《涅槃經》云：「作業時黑，果報亦黑；作業時白，果報亦白。淨雜亦爾。」又據《淨度菩薩經》云：「人壽百歲，夜消其半，即是減却五十年也；就五十年內，十五已來未知善、惡，八十已去昏耄、虛劣，故受老苦。自此之外唯有十五年在，於中，外則王官逼迫，長征遠防，或繫在牢獄；內則門戶吉、凶，眾事牽纏，𠙦𠙦忪忪，常求不足。」如斯推計，可有幾時得修道業？如此思量，豈不哀哉？何得不厭？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明壽命長、短者。此方壽命大期不過百年，百年之內少出多減。或生年夭喪，乃至童子身亡，或腹胞胎傷墮。何意然者？良由眾生作因時雜，是以受報亦不得齊同也。是故《涅槃經》云：「作業時黑，果報亦黑；作業時白，果報亦白。淨雜亦爾。」又據《淨度菩薩經》云：「人壽百歲，夜消其半，即是減却五十年也；就五十年內，十五已來未知善、惡，八十已去昏耄、虛劣，故受老苦。自此之外唯有十五年在，於中，外則王官逼迫，長征遠防，或繫在牢獄；內則門戶吉、凶，眾事牽纏，𠙦𠙦忪忪，常求不足。」如斯推計，可有幾時得修道業？如此思量，豈不哀哉？何得不厭？

又彼經云：「人生世間，凡經一日一夜，有八億四千萬念，一念起惡，受一惡身；十念念惡，得十生惡身；百念念惡，受一百惡身。計一眾生一形之中，百年念惡，惡即遍滿三千國土，受其惡身。惡法既爾，善法亦然。一念起善，受一善身；百念念善，受一百善身。計一眾生一形之中，百年念善，三千國土善身亦滿。」若得十年、五年，念阿彌陀佛，或至多年，後生無量壽國，即受淨土法身，恒沙無盡不可思議也。今既穢土短促，命報不遠；若生阿彌陀淨國，壽命長遠不可思議。是故《無量壽經》云：「佛告舍利弗：『彼佛何故號阿彌陀？舍利弗！十方人、天往生彼國者，壽命長遠億百千劫，與佛同等，故號阿彌陀。』」各宜量此利大，皆願往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼經云：「人生世間，凡經一日一夜，有八億四千萬念，一念起惡，受一惡身；十念念惡，得十生惡身；百念念惡，受一百惡身。計一眾生一形之中，百年念惡，惡即遍滿三千國土，受其惡身。惡法既爾，善法亦然。一念起善，受一善身；百念念善，受一百善身。計一眾生一形之中，百年念善，三千國土善身亦滿。」若得十年、五年，念阿彌陀佛，或至多年，後生無量壽國，即受淨土法身，恒沙無盡不可思議也。今既穢土短促，命報不遠；若生阿彌陀淨國，壽命長遠不可思議。是故《無量壽經》云：「佛告舍利弗：『彼佛何故號阿彌陀？舍利弗！十方人、天往生彼國者，壽命長遠億百千劫，與佛同等，故號阿彌陀。』」各宜量此利大，皆願往生也。

又《善王皇帝尊經》云：「其有人，學道念欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝、夜一日，若二日，或三日，若四日，若五日，至六日七日。若復於中欲還悔者，聞我說是善王功德，命欲盡時，有八菩薩，皆悉飛來迎取此人，到西方阿彌陀佛國中，終不得止。」自此已下又引《大經偈》為證，讚云：「其有眾生生安樂，悉具三十有二相，智慧滿足入深法，究暢道要無障礙。隨根利鈍成就忍，三忍乃至不可說，宿命五通常自在，至佛不更雜惡趣。除生他方五濁世，示現同如大牟尼，生安樂國成大利，是故至心願生彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又《善王皇帝尊經》云：「其有人，學道念欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝、夜一日，若二日，或三日，若四日，若五日，至六日七日。若復於中欲還悔者，聞我說是善王功德，命欲盡時，有八菩薩，皆悉飛來迎取此人，到西方阿彌陀佛國中，終不得止。」自此已下又引《大經偈》為證，讚云：「其有眾生生安樂，悉具三十有二相，智慧滿足入深法，究暢道要無障礙。隨根利鈍成就忍，三忍乃至不可說，宿命五通常自在，至佛不更雜惡趣。除生他方五濁世，示現同如大牟尼，生安樂國成大利，是故至心願生彼。」

第十大門中，有兩番料簡：第一、依《大經》引類證誠；第二、釋迴向義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十大門中，有兩番料簡：第一、依《大經》引類證誠；第二、釋迴向義。

第一、依《大經》引類證誠者。十方諸佛，無不勸歸西方，十方菩薩無不同生，十方人、天有意齊歸，故知不可思議事也。是故《大經讚》云：「神力無極阿彌陀，十方無量佛所讚，東方恒沙諸佛國，菩薩無數悉往覲。亦復供養安樂國，菩薩聲聞諸大眾，聽受經法宣道化，自餘九方亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、依《大經》引類證誠者。十方諸佛，無不勸歸西方，十方菩薩無不同生，十方人、天有意齊歸，故知不可思議事也。是故《大經讚》云：「神力無極阿彌陀，十方無量佛所讚，東方恒沙諸佛國，菩薩無數悉往覲。亦復供養安樂國，菩薩聲聞諸大眾，聽受經法宣道化，自餘九方亦如是。」

第二、釋迴向義者。但以一切眾生既有佛性，人人皆有願成佛心。然依所修行業，未滿一萬劫已來，猶未出火界，不免輪迴。是故聖者愍斯長苦，勸迴向西，為成大益。然迴向之功，不越於六。何等為六？一者、將所修諸業迴向彌陀。既至彼國，還得六通濟運眾生，此即不住道也。二、迴因向果；三、迴下向上；四、迴遲向速，此即不住世間也；五、迴施眾生，悲念向善；六、迴入去却分別之心。迴向之功，只成斯六。是故《大經》云：「其有眾生生我國者，自然勝進，超出常倫諸地之行。」至成佛道，更無迴復之難。故《大經讚》云：「安樂菩薩聲聞輩，於此世界無比方，釋迦無礙大辯才，設諸假令示少分。最賤乞人竝帝王，帝王復比金輪王，如是展轉至六天，次第相類皆如始。以天色像喻於彼，千萬億倍非其類，皆是法藏願力為，稽首頂禮大心力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋迴向義者。但以一切眾生既有佛性，人人皆有願成佛心。然依所修行業，未滿一萬劫已來，猶未出火界，不免輪迴。是故聖者愍斯長苦，勸迴向西，為成大益。然迴向之功，不越於六。何等為六？一者、將所修諸業迴向彌陀。既至彼國，還得六通濟運眾生，此即不住道也。二、迴因向果；三、迴下向上；四、迴遲向速，此即不住世間也；五、迴施眾生，悲念向善；六、迴入去却分別之心。迴向之功，只成斯六。是故《大經》云：「其有眾生生我國者，自然勝進，超出常倫諸地之行。」至成佛道，更無迴復之難。故《大經讚》云：「安樂菩薩聲聞輩，於此世界無比方，釋迦無礙大辯才，設諸假令示少分。最賤乞人竝帝王，帝王復比金輪王，如是展轉至六天，次第相類皆如始。以天色像喻於彼，千萬億倍非其類，皆是法藏願力為，稽首頂禮大心力。」

第十一大門中，略作兩番料簡：第一、勸一切眾生，託善知識，作向西意；第二、死後辨生緣勝、劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一大門中，略作兩番料簡：第一、勸一切眾生，託善知識，作向西意；第二、死後辨生緣勝、劣。

第一、勸託善知識者。依《法句經》，與眾生作善知識，有寶明菩薩白佛言：「世尊！云何名為善知識也？」佛言：「善知識者，能說深法，謂空、無相、無願，諸法平等，無業、無報，無因、無果，究竟如如，住於實際；然於畢竟空中，熾然建立一切諸法。是為善知識。善知識者，是汝父母，養育汝等菩提身故；善知識者，是汝眼目，能見一切善、惡道故；善知識者，是汝大船，運度汝等出生死海故；善知識者是汝絚繩，能挽拔汝等出生死故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、勸託善知識者。依《法句經》，與眾生作善知識，有寶明菩薩白佛言：「世尊！云何名為善知識也？」佛言：「善知識者，能說深法，謂空、無相、無願，諸法平等，無業、無報，無因、無果，究竟如如，住於實際；然於畢竟空中，熾然建立一切諸法。是為善知識。善知識者，是汝父母，養育汝等菩提身故；善知識者，是汝眼目，能見一切善、惡道故；善知識者，是汝大船，運度汝等出生死海故；善知識者是汝絚繩，能挽拔汝等出生死故也。」

又勸雖與眾生作善知識，必須歸西。何以故？由住斯火界違、順境多，多有退沒，難出故也。是故舍利弗於此發心，修菩薩行，已經六十劫。逢惡知識乞眼因緣，遂即退轉。故知火界修道甚難，故勸歸西方，一得往生，三學自然勝進萬行普備。故《大經》云：「彌陀淨國，無造惡之地如毛髮許也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又勸雖與眾生作善知識，必須歸西。何以故？由住斯火界違、順境多，多有退沒，難出故也。是故舍利弗於此發心，修菩薩行，已經六十劫。逢惡知識乞眼因緣，遂即退轉。故知火界修道甚難，故勸歸西方，一得往生，三學自然勝進萬行普備。故《大經》云：「彌陀淨國，無造惡之地如毛髮許也。」

第二、次辨眾生死後，受生勝、劣者。此界眾生壽盡命終，莫不皆乘善、惡二業，恒為司命獄率，妄愛煩惱，相與受生。乃從無數劫來，未能免離。若能生信，歸向淨土，策意專精，命欲終時，阿彌陀佛與觀音聖眾光臺迎接。行者歡喜隨從，合掌乘臺，須臾即到，無不快樂，乃至成佛。又復一切眾生造業不同，有其三種：謂上、中、下，莫不皆詣閻羅取判。若能信佛因緣，願生淨土，所修行業竝皆迴向，命欲終時，佛自來迎，不于死王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、次辨眾生死後，受生勝、劣者。此界眾生壽盡命終，莫不皆乘善、惡二業，恒為司命獄率，妄愛煩惱，相與受生。乃從無數劫來，未能免離。若能生信，歸向淨土，策意專精，命欲終時，阿彌陀佛與觀音聖眾光臺迎接。行者歡喜隨從，合掌乘臺，須臾即到，無不快樂，乃至成佛。又復一切眾生造業不同，有其三種：謂上、中、下，莫不皆詣閻羅取判。若能信佛因緣，願生淨土，所修行業竝皆迴向，命欲終時，佛自來迎，不于死王也。

第十二大門中有一番，就《十往生經》為證勸往生也。如佛說生阿彌陀佛國，為諸大眾說觀身，正念解脫。《十往生經》云：「阿難白佛言：『世尊！一切眾生觀身之法，其事云何？唯願說之。』佛告阿難：『夫觀身之法者，不觀東西、不觀南北，不觀四維、上下，不觀虛空，不觀外緣、不觀內緣，不觀身色，不觀色聲、不觀色像，唯觀無緣，是為正真觀身之法。除是觀身，十方諦求，在在處處更無別法而得解脫。』佛復告阿難：『但自觀身，善力自然，正念自然，解脫自然。何以故？譬如有人，精進直心，得正解脫。如是之人，不求解脫，解脫自至。』阿難復白佛言：『世尊！世間眾生，若有如是正念解脫，應無一切地獄、餓鬼、畜生三惡道也。』佛告阿難：『世間眾生不得解脫。何以故？一切眾生皆由多虛少實，無一正念。以是因緣，地獄者多，解脫者少。譬如有人，於自父、母及以師僧，外現孝順，內懷不孝，外現精進，內懷不實，如是惡人報雖未至，三塗不遠。無有正念，不得解脫。』阿難復白佛言：『若如是者，更修何善根，得正解脫？』佛告阿難：『汝今善聽！吾今為汝說。有十往生法，可得解脫。云何為十？一者、觀身正念，常懷歡喜，以飲食、衣服施佛及僧，往生阿彌陀佛國；二者、正念以甘妙良藥施一病比丘及一切眾生，往生阿彌陀佛國；三者、正念不害一生命，慈悲於一切，往生阿彌陀佛國；四者、正念從師所受戒，淨慧修梵行，心常懷歡喜，往生阿彌陀佛國；五者、正念孝順於父母，敬奉於師長，不起憍慢心，往生阿彌陀佛國；六者、正念往詣於僧房，恭敬於塔寺，聞法解一義，往生阿彌陀佛國；七者、正念一日一夜中，受持八戒齋不破一，往生阿彌陀佛國；八者、正念若能齋月、齋日中遠離於房舍，常詣於善師，往生阿彌陀佛國；九者、正念常能持淨戒，勤修於禪定，護法不惡口，若能如是行，往生阿彌陀佛國；十者、正念若於無上道不起誹謗心，精進持淨戒，復教無智者流布是經法，教化無量眾生，如是諸人等悉皆得往生。』爾時會中有一菩薩，名山海慧，白佛言：『世尊！彼阿彌陀國有何妙樂勝事，一切眾生皆願往生？』彼佛告山海慧菩薩：『汝今應當起立、合掌，正身向西，正念觀阿彌陀佛國，願見阿彌陀佛。』爾時一切大眾亦皆起立、合掌，共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛現大神通，放大光明照山海慧菩薩身。爾時山海慧菩薩等即見阿彌陀佛國土，所有莊嚴妙好之事，皆悉七寶，七寶山、七寶國土，水鳥、樹林常吐法音。彼國日日常轉法輪，彼國人民不習外事，正習內事，口說方等語，耳聽方等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二大門中有一番，就《十往生經》為證勸往生也。如佛說生阿彌陀佛國，為諸大眾說觀身，正念解脫。《十往生經》云：「阿難白佛言：『世尊！一切眾生觀身之法，其事云何？唯願說之。』佛告阿難：『夫觀身之法者，不觀東西、不觀南北，不觀四維、上下，不觀虛空，不觀外緣、不觀內緣，不觀身色，不觀色聲、不觀色像，唯觀無緣，是為正真觀身之法。除是觀身，十方諦求，在在處處更無別法而得解脫。』佛復告阿難：『但自觀身，善力自然，正念自然，解脫自然。何以故？譬如有人，精進直心，得正解脫。如是之人，不求解脫，解脫自至。』阿難復白佛言：『世尊！世間眾生，若有如是正念解脫，應無一切地獄、餓鬼、畜生三惡道也。』佛告阿難：『世間眾生不得解脫。何以故？一切眾生皆由多虛少實，無一正念。以是因緣，地獄者多，解脫者少。譬如有人，於自父、母及以師僧，外現孝順，內懷不孝，外現精進，內懷不實，如是惡人報雖未至，三塗不遠。無有正念，不得解脫。』阿難復白佛言：『若如是者，更修何善根，得正解脫？』佛告阿難：『汝今善聽！吾今為汝說。有十往生法，可得解脫。云何為十？一者、觀身正念，常懷歡喜，以飲食、衣服施佛及僧，往生阿彌陀佛國；二者、正念以甘妙良藥施一病比丘及一切眾生，往生阿彌陀佛國；三者、正念不害一生命，慈悲於一切，往生阿彌陀佛國；四者、正念從師所受戒，淨慧修梵行，心常懷歡喜，往生阿彌陀佛國；五者、正念孝順於父母，敬奉於師長，不起憍慢心，往生阿彌陀佛國；六者、正念往詣於僧房，恭敬於塔寺，聞法解一義，往生阿彌陀佛國；七者、正念一日一夜中，受持八戒齋不破一，往生阿彌陀佛國；八者、正念若能齋月、齋日中遠離於房舍，常詣於善師，往生阿彌陀佛國；九者、正念常能持淨戒，勤修於禪定，護法不惡口，若能如是行，往生阿彌陀佛國；十者、正念若於無上道不起誹謗心，精進持淨戒，復教無智者流布是經法，教化無量眾生，如是諸人等悉皆得往生。』爾時會中有一菩薩，名山海慧，白佛言：『世尊！彼阿彌陀國有何妙樂勝事，一切眾生皆願往生？』彼佛告山海慧菩薩：『汝今應當起立、合掌，正身向西，正念觀阿彌陀佛國，願見阿彌陀佛。』爾時一切大眾亦皆起立、合掌，共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛現大神通，放大光明照山海慧菩薩身。爾時山海慧菩薩等即見阿彌陀佛國土，所有莊嚴妙好之事，皆悉七寶，七寶山、七寶國土，水鳥、樹林常吐法音。彼國日日常轉法輪，彼國人民不習外事，正習內事，口說方等語，耳聽方等

聲，心解方等義。爾時山海慧菩薩白佛言：『世尊！我等今者覩見彼國，勝妙利益不可思議。我今願一切眾生悉皆往生，然後我等亦願生彼國。』佛記之曰：『正觀、正念、得正解脫，皆悉生彼。若有善男子、善女人，正信是經，愛樂是經，勸導眾生，說者、聽者，悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人，我從今日常使二十五菩薩護持是人，常令是人無病、無惱，若人、若非人不得其便，行、住、坐、臥，無問晝、夜常得安穩。』山海慧菩薩白佛言：『世尊，我今頂受尊教，不敢有疑。然世有眾生，多有誹謗，不信是經，如是之人於後云何？』佛告山海慧菩薩：『於後閻浮提或有比丘、比丘尼，見有讀誦是經者，或相瞋恚，心懷誹謗。由是謗正法故，是人現身之中，來致諸惡重病，身根不具，聾、盲、瘖、瘂，水腫鬼魅，坐、臥不安，求生不得，求死不得。或乃致死，墮於地獄，八萬劫中受大苦惱，百千萬世未曾聞水食之名；久後得出，在牛、馬、猪、羊為人所殺，受大極苦；後得為人，常生下處，百千萬世不得自在，永不聞三寶名字。是故無智、無信人中，莫說是經也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲，心解方等義。爾時山海慧菩薩白佛言：『世尊！我等今者覩見彼國，勝妙利益不可思議。我今願一切眾生悉皆往生，然後我等亦願生彼國。』佛記之曰：『正觀、正念、得正解脫，皆悉生彼。若有善男子、善女人，正信是經，愛樂是經，勸導眾生，說者、聽者，悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人，我從今日常使二十五菩薩護持是人，常令是人無病、無惱，若人、若非人不得其便，行、住、坐、臥，無問晝、夜常得安穩。』山海慧菩薩白佛言：『世尊，我今頂受尊教，不敢有疑。然世有眾生，多有誹謗，不信是經，如是之人於後云何？』佛告山海慧菩薩：『於後閻浮提或有比丘、比丘尼，見有讀誦是經者，或相瞋恚，心懷誹謗。由是謗正法故，是人現身之中，來致諸惡重病，身根不具，聾、盲、瘖、瘂，水腫鬼魅，坐、臥不安，求生不得，求死不得。或乃致死，墮於地獄，八萬劫中受大苦惱，百千萬世未曾聞水食之名；久後得出，在牛、馬、猪、羊為人所殺，受大極苦；後得為人，常生下處，百千萬世不得自在，永不聞三寶名字。是故無智、無信人中，莫說是經也。』」

撰集流通德，普施於一切，先發菩提心，同歸向淨國，皆共成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰集流通德，普施於一切，先發菩提心，同歸向淨國，皆共成佛道。

安樂集卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂集卷下

此《集》，版有古今，古版殊誤，世所現行凡有六本，曰寬元(往成刻)、曰弘安(悟阿重刻，今共稱為古本)，曰正保、曰明曆、曰寬文(三本俱以古本為範)，曰元祿(義山刻，稱校觀中尋弘等諸本，務修文字，今稱為山本)，又別有崎陽所刻一本(今稱為崎陽本，有人誤為明本者，非辨如隨聞載)，其他則慧琳音義以降，諸注家亦不鮮也。往往各辨魚魯，不無少差。特至本立老師，承襲離塵、演暢兩講主之說，乃有正錯作專、辨定錯簡。同室耆老芳山、僧檏二師各補其缺漏。庶乎逢𠧧河之源與本立老師有甞言曰：「精刻本集以紹繼師意。」者，業期他日，不果而寂。老師，(吾)先師之義兄，先師亦有校鐫之志，甞向干耋，既蒙公許，桑榆暮景，亡幾亦寂。屬纊之際，託於(不肖)尚以斯事，於戲(朴)之無狀，不敢所當，而遺命不可辭也，強以應承。爾來幻緣鞅掌，身亦善病，荏苒裘葛三更，既及禫禮，不覺惻然嘆曰：「二老歸寂，而一編未上木，嗚呼！事之間關，何至于斯也？」遺志不啻，雖(朴)不肖，豈當廢閣。於是乎，躬不自揣，黽勉从事，一賴演慈院訂本，更校諸刊標揭異同，折衷改竄，則(予)豈敢乎？且撮正錯要，聊便省覽，未得全其二老志者，辜抂(朴)之無似耳，冀者四方同志刪之補之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此《集》，版有古今，古版殊誤，世所現行凡有六本，曰寬元(往成刻)、曰弘安(悟阿重刻，今共稱為古本)，曰正保、曰明曆、曰寬文(三本俱以古本為範)，曰元祿(義山刻，稱校觀中尋弘等諸本，務修文字，今稱為山本)，又別有崎陽所刻一本(今稱為崎陽本，有人誤為明本者，非辨如隨聞載)，其他則慧琳音義以降，諸注家亦不鮮也。往往各辨魚魯，不無少差。特至本立老師，承襲離塵、演暢兩講主之說，乃有正錯作專、辨定錯簡。同室耆老芳山、僧檏二師各補其缺漏。庶乎逢𠧧河之源與本立老師有甞言曰：「精刻本集以紹繼師意。」者，業期他日，不果而寂。老師，(吾)先師之義兄，先師亦有校鐫之志，甞向干耋，既蒙公許，桑榆暮景，亡幾亦寂。屬纊之際，託於(不肖)尚以斯事，於戲(朴)之無狀，不敢所當，而遺命不可辭也，強以應承。爾來幻緣鞅掌，身亦善病，荏苒裘葛三更，既及禫禮，不覺惻然嘆曰：「二老歸寂，而一編未上木，嗚呼！事之間關，何至于斯也？」遺志不啻，雖(朴)不肖，豈當廢閣。於是乎，躬不自揣，黽勉从事，一賴演慈院訂本，更校諸刊標揭異同，折衷改竄，則(予)豈敢乎？且撮正錯要，聊便省覽，未得全其二老志者，辜抂(朴)之無似耳，冀者四方同志刪之補之。

維旹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維旹

寬政第七龍集乙卯秋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬政第七龍集乙卯秋

南湖 𠧧𦾵幻住釋龍磎朴素欽識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南湖 𠧧𦾵幻住釋龍磎朴素欽識

《安樂集》二卷，寬元以降繡梓而行世者，文字間有差誤。今會聚橫川觀中、三井尊弘、梅尾明慧、根來深淵、黑谷慧鎮等若干本，而偶以校焉，其當不之辨而判然趨捨之，彼此之間以為一本，至于其猶預而未可決，則闕而一任於後學也。且句逗四聲副之字傍，以使讀者易掛于牙齒耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《安樂集》二卷，寬元以降繡梓而行世者，文字間有差誤。今會聚橫川觀中、三井尊弘、梅尾明慧、根來深淵、黑谷慧鎮等若干本，而偶以校焉，其當不之辨而判然趨捨之，彼此之間以為一本，至于其猶預而未可決，則闕而一任於後學也。且句逗四聲副之字傍，以使讀者易掛于牙齒耳。