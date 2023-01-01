安樂集
唐 道綽撰2卷CBETA T1958大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
安樂集卷上
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釋道綽撰
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此《安樂集》，一部之內總有十二大門，皆引經論證明，勸信求往。
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今先就第一大門內，文義雖眾，略作九門料簡，然後造文。第一、明教興所由，約時被機，勸歸淨土。第二、據諸部大乘，顯說聽方軌。第三、據大乘聖教，明諸眾生發心久、近供佛多少，欲使時會聽眾力勵發心。第四、辨諸經宗旨不同。第五、明諸經得名各異，如《涅槃》、《般若經》等，就法為名；自有就喻，或有就事，亦有就時、就處，此例非一。今此《觀經》就人、法為名，佛是人名，說觀無量壽是法名也。第六、料簡說人差別，諸經起說不過五種：一者、佛自說，二者、聖弟子說，三者、諸天說，四者、神仙說，五者、變化說。此《觀經》者，五種說中，世尊自說。第七、略明真、應二身，并辨真、應二土。第八、顯彌陀淨國位該上下，凡聖通往。第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝也。
今先就第一大門內，文義雖眾，略作九門料簡，然後造文。第一、明教興所由，約時被機，勸歸淨土。第二、據諸部大乘，顯說聽方軌。第三、據大乘聖教，明諸眾生發心久、近供佛多少，欲使時會聽眾力勵發心。第四、辨諸經宗旨不同。第五、明諸經得名各異，如《涅槃》、《般若經》等，就法為名；自有就喻，或有就事，亦有就時、就處，此例非一。今此《觀經》就人、法為名，佛是人名，說觀無量壽是法名也。第六、料簡說人差別，諸經起說不過五種：一者、佛自說，二者、聖弟子說，三者、諸天說，四者、神仙說，五者、變化說。此《觀經》者，五種說中，世尊自說。第七、略明真、應二身，并辨真、應二土。第八、顯彌陀淨國位該上下，凡聖通往。第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝也。
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第一大門中，明教興所由，約時被機，勸歸淨土者。若教赴時機，易修易悟；若機教時乖，難修難入。是故《正法念經》云：「行者一心求道時，常當觀察時方便，若不得時，無方便，是名為失，不名利。」何者？如攢濕木以求火，火不可得，非時故；若折乾薪以覓水，水不可得，無智故。是故《大集月藏經》云：「佛滅度後第一五百年，我諸弟子學慧得堅固；第二五百年，學定得堅固；第三五百年，學多聞、讀誦得堅固；第四五百年，造立塔寺、修福懺悔得堅固；第五五百年，白法隱滯多有諍訟，微有善法得堅固。」
第一大門中，明教興所由，約時被機，勸歸淨土者。若教赴時機，易修易悟；若機教時乖，難修難入。是故《正法念經》云：「行者一心求道時，常當觀察時方便，若不得時，無方便，是名為失，不名利。」何者？如攢濕木以求火，火不可得，非時故；若折乾薪以覓水，水不可得，無智故。是故《大集月藏經》云：「佛滅度後第一五百年，我諸弟子學慧得堅固；第二五百年，學定得堅固；第三五百年，學多聞、讀誦得堅固；第四五百年，造立塔寺、修福懺悔得堅固；第五五百年，白法隱滯多有諍訟，微有善法得堅固。」
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又彼經云：「諸佛出世，有四種法度眾生。何等為四？一者、口說十二部經，即是法施度眾生；二者、諸佛如來有無量光明、相好，一切眾生但能繫心觀察，無不獲益，是即身業度眾生；三者、有無量德用、神通、道力，種種變化，即是神通力度眾生；四者、諸佛、如來有無量名號，若總、若別，其有眾生繫心稱念，莫不除障獲益，皆生佛前，即是名號度眾生。」
又彼經云：「諸佛出世，有四種法度眾生。何等為四？一者、口說十二部經，即是法施度眾生；二者、諸佛如來有無量光明、相好，一切眾生但能繫心觀察，無不獲益，是即身業度眾生；三者、有無量德用、神通、道力，種種變化，即是神通力度眾生；四者、諸佛、如來有無量名號，若總、若別，其有眾生繫心稱念，莫不除障獲益，皆生佛前，即是名號度眾生。」
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計今時眾生，即當佛去世後第四五百年，正是懺悔、修福，應稱佛名號時者。若一念稱阿彌陀佛，即能除却八十億劫生死之罪。一念既爾，況修常念，即是恒懺悔人也。
計今時眾生，即當佛去世後第四五百年，正是懺悔、修福，應稱佛名號時者。若一念稱阿彌陀佛，即能除却八十億劫生死之罪。一念既爾，況修常念，即是恒懺悔人也。
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又若去聖近，即前者修定、修慧是其正學，後者是兼；如去聖已遠，則後者稱名是正，前者是兼。何意然者？寔由眾生去聖遙遠，機解浮淺、暗鈍故也。是以韋提大士自為，及哀愍末世五濁眾生，輪迴多劫徒受痛燒故，能假遇苦緣諮開，出路豁然。大聖加慈，勸歸極樂。若欲於斯進趣，勝果難階，唯有淨土一門，可以情悕趣入。
又若去聖近，即前者修定、修慧是其正學，後者是兼；如去聖已遠，則後者稱名是正，前者是兼。何意然者？寔由眾生去聖遙遠，機解浮淺、暗鈍故也。是以韋提大士自為，及哀愍末世五濁眾生，輪迴多劫徒受痛燒故，能假遇苦緣諮開，出路豁然。大聖加慈，勸歸極樂。若欲於斯進趣，勝果難階，唯有淨土一門，可以情悕趣入。
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若欲披尋眾典，勸處彌多，遂以採集真言，助修往益。何者？欲使前生者導後，後去者昉前，連續無窮，願不休止，為盡無邊生死海故。
若欲披尋眾典，勸處彌多，遂以採集真言，助修往益。何者？欲使前生者導後，後去者昉前，連續無窮，願不休止，為盡無邊生死海故。
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第二、據諸部大乘，明說聽方軌者。於中有六：第一、《大集經》云：「於說法者，作醫王想、作拔苦想；所說之法，作甘露想、作醍醐想；其聽法者，作增長勝解想、作愈病想。」若能如是，說者、聽者，皆堪紹隆佛法，常生佛前。第二、《大智度論》云：「聽者端視如渴飲，一心入於語議中，聞法踊躍心悲喜，如是之人應為說。」第三、彼論又云：「有二種人，得福無量無邊。何等為二？一者樂說法人，二者樂聽法人。」是故阿難白佛言：「舍利弗、目連，何以所得智慧、神通，於聖弟子中最為殊勝？」佛告阿難：「此之二人於因中時，為法因緣千里不難，是故今日最為殊勝。」第四、《無量壽大經》云：「若人無善本，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。」第五、云：「曾更見世尊，則能信此事，奉事億如來，樂聞如是教。」第六、《無量清淨覺經》云：「善男子、善女人，聞說淨土法門，心生悲喜，身毛為竪，如拔出者，當知此人過去宿命，已作佛道也。若復有人，聞開淨土法門，都不生信者，當知此人始從三惡道來，殃咎未盡，為此無信向耳，我說此人未可得解脫也。」是故《無量壽大經》云：「憍慢弊懈怠，難以信此法。」
第二、據諸部大乘，明說聽方軌者。於中有六：第一、《大集經》云：「於說法者，作醫王想、作拔苦想；所說之法，作甘露想、作醍醐想；其聽法者，作增長勝解想、作愈病想。」若能如是，說者、聽者，皆堪紹隆佛法，常生佛前。第二、《大智度論》云：「聽者端視如渴飲，一心入於語議中，聞法踊躍心悲喜，如是之人應為說。」第三、彼論又云：「有二種人，得福無量無邊。何等為二？一者樂說法人，二者樂聽法人。」是故阿難白佛言：「舍利弗、目連，何以所得智慧、神通，於聖弟子中最為殊勝？」佛告阿難：「此之二人於因中時，為法因緣千里不難，是故今日最為殊勝。」第四、《無量壽大經》云：「若人無善本，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。」第五、云：「曾更見世尊，則能信此事，奉事億如來，樂聞如是教。」第六、《無量清淨覺經》云：「善男子、善女人，聞說淨土法門，心生悲喜，身毛為竪，如拔出者，當知此人過去宿命，已作佛道也。若復有人，聞開淨土法門，都不生信者，當知此人始從三惡道來，殃咎未盡，為此無信向耳，我說此人未可得解脫也。」是故《無量壽大經》云：「憍慢弊懈怠，難以信此法。」
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第三、據大乘聖教，明眾生發心久、近供佛多少者。如《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有眾生，於熙連半恒河沙等諸佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞是大乘經典，不生誹謗；若有於一恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞經不起誹謗，深生愛樂；若有於二恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，正解信樂受持、讀誦；若有於三恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，書寫經卷，雖為人說，未解深義。』」何以故須如此教量者？為彰今日座下聞經者，曾已發心供養多佛也，又顯大乘經之威力不可思議。是故經云：「若有眾生，聞是經典，億百千劫不墮惡道。何以故？是妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛。」故知聞經生信者，皆獲不可思議利益也。
第三、據大乘聖教，明眾生發心久、近供佛多少者。如《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有眾生，於熙連半恒河沙等諸佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞是大乘經典，不生誹謗；若有於一恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞經不起誹謗，深生愛樂；若有於二恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，正解信樂受持、讀誦；若有於三恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，書寫經卷，雖為人說，未解深義。』」何以故須如此教量者？為彰今日座下聞經者，曾已發心供養多佛也，又顯大乘經之威力不可思議。是故經云：「若有眾生，聞是經典，億百千劫不墮惡道。何以故？是妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛。」故知聞經生信者，皆獲不可思議利益也。
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第四、次辨諸經宗旨不同者。若依《涅槃經》，佛性為宗；若依《維摩經》，不可思議解脫為宗；若依《般若經》，空慧為宗；若依《大集經》，陀羅尼為宗；今此《觀經》以觀佛三昧為宗。若論所觀，不過依、正二報，如下依諸觀所辨。若依《觀佛三昧經》云：「佛告父王：『諸佛出世有三種益：一者、口說十二部經，法施利益，能除眾生無明暗障，開智慧眼，生諸佛前，早得無上菩提。二者、諸佛、如來有身相光明無量妙好，若有眾生稱念觀察，若總相、若別相，無問佛身現在、過去，皆能除滅眾生四重、五逆，永背三途，隨意所樂，常生淨土，乃至成佛。三者、令勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『佛地果德，真如實相第一義空，何因不遣弟子行之？』佛告父王：『諸佛果德有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『念佛之功，其狀云何？』佛告父王：『如伊蘭林方四十由旬，有一科牛頭栴檀，雖有根牙，猶未出土，其伊蘭林，唯臭無香，若有噉其花菓，發狂而死。後時栴檀根、牙漸漸生長，纔欲成樹，香氣昌盛，遂能改變此林，普皆香美，眾生見者，皆生希有心。』佛告父王：『一切眾生在生死中，念佛之心亦復如是。但能繫念不止，定生佛前；一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，如彼香樹，改伊蘭林。』」所言伊蘭林者，喻眾生身內三毒、三障無邊重罪；言栴檀者，喻眾生念佛之心；纔欲成樹者，謂一切眾生但能積念不斷，業道成辦也。
第四、次辨諸經宗旨不同者。若依《涅槃經》，佛性為宗；若依《維摩經》，不可思議解脫為宗；若依《般若經》，空慧為宗；若依《大集經》，陀羅尼為宗；今此《觀經》以觀佛三昧為宗。若論所觀，不過依、正二報，如下依諸觀所辨。若依《觀佛三昧經》云：「佛告父王：『諸佛出世有三種益：一者、口說十二部經，法施利益，能除眾生無明暗障，開智慧眼，生諸佛前，早得無上菩提。二者、諸佛、如來有身相光明無量妙好，若有眾生稱念觀察，若總相、若別相，無問佛身現在、過去，皆能除滅眾生四重、五逆，永背三途，隨意所樂，常生淨土，乃至成佛。三者、令勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『佛地果德，真如實相第一義空，何因不遣弟子行之？』佛告父王：『諸佛果德有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『念佛之功，其狀云何？』佛告父王：『如伊蘭林方四十由旬，有一科牛頭栴檀，雖有根牙，猶未出土，其伊蘭林，唯臭無香，若有噉其花菓，發狂而死。後時栴檀根、牙漸漸生長，纔欲成樹，香氣昌盛，遂能改變此林，普皆香美，眾生見者，皆生希有心。』佛告父王：『一切眾生在生死中，念佛之心亦復如是。但能繫念不止，定生佛前；一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，如彼香樹，改伊蘭林。』」所言伊蘭林者，喻眾生身內三毒、三障無邊重罪；言栴檀者，喻眾生念佛之心；纔欲成樹者，謂一切眾生但能積念不斷，業道成辦也。
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問曰：「計一切眾生念佛之功，亦應一切可知。何因一念之力，能斷一切諸障，如一香樹，改四十由旬伊蘭林，悉使香美也？」
問曰：「計一切眾生念佛之功，亦應一切可知。何因一念之力，能斷一切諸障，如一香樹，改四十由旬伊蘭林，悉使香美也？」
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答曰：「依諸部大乘，顯念佛三昧功能不可思議也。何者？如《華嚴經》云：『譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞。若人菩提心中行念佛三昧者，一切煩惱、一切諸障，悉皆斷滅。亦如有人搆取牛、羊、驢、馬一切諸乳置一器中，若持師子乳一渧投之，直過無難，一切諸乳悉皆破壞，變為清水。』若人但能菩提心中行念佛三昧者，一切惡魔、諸障，直過無難。又彼經云：『譬如有人持翳身藥，處處遊行，一切餘人不見是人。』若能菩提心中行念佛三昧者，一切惡神，一切諸障不見是人，隨所詣處，無能遮障也。何故能爾？此念佛三昧即是一切三昧中王故也。」
答曰：「依諸部大乘，顯念佛三昧功能不可思議也。何者？如《華嚴經》云：『譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞。若人菩提心中行念佛三昧者，一切煩惱、一切諸障，悉皆斷滅。亦如有人搆取牛、羊、驢、馬一切諸乳置一器中，若持師子乳一渧投之，直過無難，一切諸乳悉皆破壞，變為清水。』若人但能菩提心中行念佛三昧者，一切惡魔、諸障，直過無難。又彼經云：『譬如有人持翳身藥，處處遊行，一切餘人不見是人。』若能菩提心中行念佛三昧者，一切惡神，一切諸障不見是人，隨所詣處，無能遮障也。何故能爾？此念佛三昧即是一切三昧中王故也。」
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第七、略明三身三土義。問曰：「今現在阿彌陀佛是何身？極樂之國是何土？」
第七、略明三身三土義。問曰：「今現在阿彌陀佛是何身？極樂之國是何土？」
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答曰：「現在彌陀是報佛，極樂寶莊嚴國是報土。然古舊相傳皆云：『阿彌陀佛是化身，土亦是化土。』此為大失也。若爾者，穢土亦化身所居，淨土亦化身所居者，未審如來報身更依何土也？今依《大乘同性經》辨定報化、淨穢者，經云：『淨土中成佛者，悉是報身；穢土中成佛者，悉是化身。』彼經云：『阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來、寶德如來等諸如來，清淨佛剎，現得道者，當得道者，如是一切皆是報身佛也。何者如來化身？由如今日踊步健如來、魔恐怖如來，如是等一切如來，穢濁世中，如現成佛者，當成佛者，從兜率下，乃至住持一切正法、一切像法、一切末法，如是化事皆是化身佛也。何者如來法身？如來真法身者，無色、無形、無現、無著，不可見、無言說、無住處，無生、無滅，是名真法身義也。』」
答曰：「現在彌陀是報佛，極樂寶莊嚴國是報土。然古舊相傳皆云：『阿彌陀佛是化身，土亦是化土。』此為大失也。若爾者，穢土亦化身所居，淨土亦化身所居者，未審如來報身更依何土也？今依《大乘同性經》辨定報化、淨穢者，經云：『淨土中成佛者，悉是報身；穢土中成佛者，悉是化身。』彼經云：『阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來、寶德如來等諸如來，清淨佛剎，現得道者，當得道者，如是一切皆是報身佛也。何者如來化身？由如今日踊步健如來、魔恐怖如來，如是等一切如來，穢濁世中，如現成佛者，當成佛者，從兜率下，乃至住持一切正法、一切像法、一切末法，如是化事皆是化身佛也。何者如來法身？如來真法身者，無色、無形、無現、無著，不可見、無言說、無住處，無生、無滅，是名真法身義也。』」
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問曰：「如來報身常住，云何《觀音授記經》云：『阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處也？』」
問曰：「如來報身常住，云何《觀音授記經》云：『阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處也？』」
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答曰：「此是報身，示現隱沒相，非滅度也。彼經云：『阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根眾生，還見如故。』即其證也。又《寶性論》云：『報身有五種相：說法及可見，諸業不休息及休息隱沒，示現不實體，即其證也。』」
答曰：「此是報身，示現隱沒相，非滅度也。彼經云：『阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根眾生，還見如故。』即其證也。又《寶性論》云：『報身有五種相：說法及可見，諸業不休息及休息隱沒，示現不實體，即其證也。』」
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問曰：「釋迦如來報身、報土在何方也？」
問曰：「釋迦如來報身、報土在何方也？」
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答曰：「《涅槃經》云：『西方去此四十二恒河沙佛土，有世界名曰無勝，彼土所有莊嚴亦如西方極樂世界，等無有異。我於彼土出現於世，為化眾生故，來在此娑婆國土。但非我出此土，一切如來亦復如是。』即其證也。」
答曰：「《涅槃經》云：『西方去此四十二恒河沙佛土，有世界名曰無勝，彼土所有莊嚴亦如西方極樂世界，等無有異。我於彼土出現於世，為化眾生故，來在此娑婆國土。但非我出此土，一切如來亦復如是。』即其證也。」
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問曰：「《鼓音經》云：『阿彌陀佛有父母。』明知非是報佛、報土也。」
問曰：「《鼓音經》云：『阿彌陀佛有父母。』明知非是報佛、報土也。」
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答曰：「子但聞名，不究尋經旨，致此疑。可謂錯之毫毛，失之千里。然阿彌陀佛亦具三身：極樂出現者，即是報身；今言有父母者，是穢土中示現化身父母也。亦如釋迦如來，淨土中成其報佛，應來此方示有父母，成其化佛。阿彌陀佛亦復如是。又如《鼓音聲經》云：『爾時阿彌陀佛與聲聞眾俱，國號清泰，聖王所住，其城縱廣十千由旬。阿彌陀佛父是轉輪聖王，王名月上，母名殊勝妙顏，魔王名無勝，佛子名月明，提婆達多名寂意，給侍弟子名無垢稱。』又上來所引竝是化身之相，若是淨土，豈有輪王及城女人等也？此即文義昞然，何待分別？皆不善尋究，致使迷名生執也。」
答曰：「子但聞名，不究尋經旨，致此疑。可謂錯之毫毛，失之千里。然阿彌陀佛亦具三身：極樂出現者，即是報身；今言有父母者，是穢土中示現化身父母也。亦如釋迦如來，淨土中成其報佛，應來此方示有父母，成其化佛。阿彌陀佛亦復如是。又如《鼓音聲經》云：『爾時阿彌陀佛與聲聞眾俱，國號清泰，聖王所住，其城縱廣十千由旬。阿彌陀佛父是轉輪聖王，王名月上，母名殊勝妙顏，魔王名無勝，佛子名月明，提婆達多名寂意，給侍弟子名無垢稱。』又上來所引竝是化身之相，若是淨土，豈有輪王及城女人等也？此即文義昞然，何待分別？皆不善尋究，致使迷名生執也。」
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問曰：「若報身有隱沒休息相者，亦可淨土有成壞事？」
問曰：「若報身有隱沒休息相者，亦可淨土有成壞事？」
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答曰：「如斯難者，自古將今，義亦難通。雖然今敢引經為證，義亦可知。譬如佛身常住，眾生見有涅槃；淨土亦爾，體非成壞，隨眾生所見有成、有壞。如《華嚴經》云：『由如見導師，種種無量色，隨眾生心行，見佛剎亦然。』是故《淨土論》云：『一質不成故，淨穢有虧盈；異質不成故，搜原則冥一；無質不成故，緣起則萬形。』故知若據法性淨土，則不論清濁；若據報化大悲，則非無淨穢也。
答曰：「如斯難者，自古將今，義亦難通。雖然今敢引經為證，義亦可知。譬如佛身常住，眾生見有涅槃；淨土亦爾，體非成壞，隨眾生所見有成、有壞。如《華嚴經》云：『由如見導師，種種無量色，隨眾生心行，見佛剎亦然。』是故《淨土論》云：『一質不成故，淨穢有虧盈；異質不成故，搜原則冥一；無質不成故，緣起則萬形。』故知若據法性淨土，則不論清濁；若據報化大悲，則非無淨穢也。
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「又汎明佛土，對機感不同，有其三種差別：一者、從真垂報，名為報土。猶如日光照四天下，法身如日，報化如光。二者、無而忽有，名之為化。即如《四分律》云：『錠光如來化提婆城與拔提城相近，共為親婚往來，後時忽然化火燒却，令諸眾生覩此無常，莫不生厭歸向佛道也。』是故經云：『或現劫火燒，天地皆洞然，眾生有常想，照令知無常；或為濟貧乏，現立無盡藏，隨緣廣開導，令發菩提心。』三者、隱穢顯淨。如《維摩經》佛以足指按地，三千剎土莫不嚴淨。今此無量壽國即是從真垂報國也。何以得知？依《觀音授記經》云：『未來觀音成佛，替阿彌陀佛處。』故知是報也。」
「又汎明佛土，對機感不同，有其三種差別：一者、從真垂報，名為報土。猶如日光照四天下，法身如日，報化如光。二者、無而忽有，名之為化。即如《四分律》云：『錠光如來化提婆城與拔提城相近，共為親婚往來，後時忽然化火燒却，令諸眾生覩此無常，莫不生厭歸向佛道也。』是故經云：『或現劫火燒，天地皆洞然，眾生有常想，照令知無常；或為濟貧乏，現立無盡藏，隨緣廣開導，令發菩提心。』三者、隱穢顯淨。如《維摩經》佛以足指按地，三千剎土莫不嚴淨。今此無量壽國即是從真垂報國也。何以得知？依《觀音授記經》云：『未來觀音成佛，替阿彌陀佛處。』故知是報也。」
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第八、明彌陀淨國位該上下，凡聖通往者。今此無量壽國是其報淨土，由佛願故，乃該通上下，致令凡夫之善竝得往生，由該上故，天親、龍樹及上地菩薩亦皆生也。是故《大經》云：「彌勒菩薩問佛：『未知此界有幾許不退菩薩，得生彼國？』佛言：『此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆當往生。』」若欲廣引，餘方皆爾。
第八、明彌陀淨國位該上下，凡聖通往者。今此無量壽國是其報淨土，由佛願故，乃該通上下，致令凡夫之善竝得往生，由該上故，天親、龍樹及上地菩薩亦皆生也。是故《大經》云：「彌勒菩薩問佛：『未知此界有幾許不退菩薩，得生彼國？』佛言：『此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆當往生。』」若欲廣引，餘方皆爾。
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問曰：「彌陀淨國既云位該上下，無問凡聖皆通往者，未知唯修無相得生？為當凡夫有相亦得生也？」
問曰：「彌陀淨國既云位該上下，無問凡聖皆通往者，未知唯修無相得生？為當凡夫有相亦得生也？」
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答曰：「凡夫智淺，多依相求，決得往生。然以相善力微，但生相土，唯覩報、化佛也。是故《觀佛三昧經．菩薩本行品》云：『文殊師利白佛言：「當知我念過去無量劫數為凡夫時，彼世有佛，名寶威德上王如來。彼佛出時，與今無異。彼佛亦長丈六，身紫金色，說三乘法，如釋迦文。爾時彼國有大長者，名一切施。長者有子，名曰戒護。子在母胎時，母以敬信故，預為其子受三歸依。子既生已，年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛，為佛作禮，敬佛心重，目不暫捨，一見佛故，即得除却百萬億那由他劫生死之罪。從是以後常生淨土，即得值遇百億那由他恒河沙佛，是諸世尊亦以相好度脫眾生。爾時童子一一親侍，間無空缺，禮拜、供養、合掌觀佛，以因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛，彼諸佛等亦以色身相好化度眾生。從是以後即得百千億念佛三昧門，復得阿僧祇陀羅尼門。既得此已，諸佛現前，乃為說無相法，須臾之間得首楞嚴三昧。時彼童子但受三歸，一禮佛故，諦觀佛身，心無疲厭。由此因緣，值無數佛。何況繫念，具足思惟觀佛色身。時彼童子豈異人乎？是我身也。」爾時世尊讚文殊言：「善哉，善哉！汝以一禮佛故，得值無數諸佛。何況未來我諸弟子懃觀佛者、懃念佛者？」佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世眾生，若能禮佛者、若能念佛者、若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸菩薩為其和上。」』以此文證，故知淨土該通相土，往生不謬。
答曰：「凡夫智淺，多依相求，決得往生。然以相善力微，但生相土，唯覩報、化佛也。是故《觀佛三昧經．菩薩本行品》云：『文殊師利白佛言：「當知我念過去無量劫數為凡夫時，彼世有佛，名寶威德上王如來。彼佛出時，與今無異。彼佛亦長丈六，身紫金色，說三乘法，如釋迦文。爾時彼國有大長者，名一切施。長者有子，名曰戒護。子在母胎時，母以敬信故，預為其子受三歸依。子既生已，年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛，為佛作禮，敬佛心重，目不暫捨，一見佛故，即得除却百萬億那由他劫生死之罪。從是以後常生淨土，即得值遇百億那由他恒河沙佛，是諸世尊亦以相好度脫眾生。爾時童子一一親侍，間無空缺，禮拜、供養、合掌觀佛，以因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛，彼諸佛等亦以色身相好化度眾生。從是以後即得百千億念佛三昧門，復得阿僧祇陀羅尼門。既得此已，諸佛現前，乃為說無相法，須臾之間得首楞嚴三昧。時彼童子但受三歸，一禮佛故，諦觀佛身，心無疲厭。由此因緣，值無數佛。何況繫念，具足思惟觀佛色身。時彼童子豈異人乎？是我身也。」爾時世尊讚文殊言：「善哉，善哉！汝以一禮佛故，得值無數諸佛。何況未來我諸弟子懃觀佛者、懃念佛者？」佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世眾生，若能禮佛者、若能念佛者、若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸菩薩為其和上。」』以此文證，故知淨土該通相土，往生不謬。
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「若知無相離念為體，而緣中求往者，多應上輩生也。是故天親菩薩論云：『若能觀二十九種莊嚴清淨，即略入一法句。一法句者，謂清淨句；清淨句者，即是智慧無為法身故。』何故須廣、略相入者？但諸佛、菩薩有二種法身：一者、法性法身；二者、方便法身。由法性法身故，生方便法身；由方便法身故，顯出法性法身。此二種法身異而不可分，一而不可同，是故廣、略相入。菩薩若不知廣、略相入，則不能自利、利他。無為法身者，即法性身也，法性寂滅故，即法身無相也。法身無相故，則能無不相，是故相好莊嚴即是法身也。法身無知故，則能無不知，是故一切種智即是真實智慧也。雖知就緣觀總、別二句，莫非實相也。以知實相故，即知三界眾生虛妄相也；以知三界眾生虛妄故，即起真實慈悲也；以知真實慈悲故，即起真實歸依也。今之行者無問緇素，但能知生無生不違二諦者，多應落在上輩生也。」
「若知無相離念為體，而緣中求往者，多應上輩生也。是故天親菩薩論云：『若能觀二十九種莊嚴清淨，即略入一法句。一法句者，謂清淨句；清淨句者，即是智慧無為法身故。』何故須廣、略相入者？但諸佛、菩薩有二種法身：一者、法性法身；二者、方便法身。由法性法身故，生方便法身；由方便法身故，顯出法性法身。此二種法身異而不可分，一而不可同，是故廣、略相入。菩薩若不知廣、略相入，則不能自利、利他。無為法身者，即法性身也，法性寂滅故，即法身無相也。法身無相故，則能無不相，是故相好莊嚴即是法身也。法身無知故，則能無不知，是故一切種智即是真實智慧也。雖知就緣觀總、別二句，莫非實相也。以知實相故，即知三界眾生虛妄相也；以知三界眾生虛妄故，即起真實慈悲也；以知真實慈悲故，即起真實歸依也。今之行者無問緇素，但能知生無生不違二諦者，多應落在上輩生也。」
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第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝。問曰：「安樂國土於三界中，何界所攝？」
第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝。問曰：「安樂國土於三界中，何界所攝？」
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答曰：「淨土勝妙，體出世間。此三界者，乃是生死凡夫之闇宅，雖復苦、樂少殊，脩、短有異，統如觀之，莫非有漏之長津，倚伏相乘，循環無際，雜生觸受四倒長溝，且因且果，虛偽相習，深可厭也。是故淨土非三界攝。又依《智度論》云：『淨土果報，無欲故非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。』雖言地居，精勝妙絕。是故天親論云：『觀彼世界相，勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際。』是故《大經》讚云：『妙土廣大超數限，自然七寶所合成，佛本願力莊嚴起，稽首清淨大攝受。世界光耀妙殊絕，適悅晏安無四時，自利利他力圓滿，歸命方便巧莊嚴。』」
答曰：「淨土勝妙，體出世間。此三界者，乃是生死凡夫之闇宅，雖復苦、樂少殊，脩、短有異，統如觀之，莫非有漏之長津，倚伏相乘，循環無際，雜生觸受四倒長溝，且因且果，虛偽相習，深可厭也。是故淨土非三界攝。又依《智度論》云：『淨土果報，無欲故非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。』雖言地居，精勝妙絕。是故天親論云：『觀彼世界相，勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際。』是故《大經》讚云：『妙土廣大超數限，自然七寶所合成，佛本願力莊嚴起，稽首清淨大攝受。世界光耀妙殊絕，適悅晏安無四時，自利利他力圓滿，歸命方便巧莊嚴。』」
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第二大門中，有三番料簡：第一、明發菩提心；第二、破異見邪執；第三、廣施問答，釋去疑情。
第二大門中，有三番料簡：第一、明發菩提心；第二、破異見邪執；第三、廣施問答，釋去疑情。
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就初發菩提心，內有四番：一、出菩提心功用，二、出菩提名體，三、顯發心有異，四、問答解釋。
就初發菩提心，內有四番：一、出菩提心功用，二、出菩提名體，三、顯發心有異，四、問答解釋。
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第一、出菩提心功用者。《大經》云：「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源。」云何菩提者？乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，遍周法界；此心究竟，等若虛空；此心長遠，盡未來際；此心普備，離二乘障。若能一發此心，傾無始生死有淪所有功德迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅。譬如寄花五淨，風日不萎；附水靈河，世旱無竭。
第一、出菩提心功用者。《大經》云：「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源。」云何菩提者？乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，遍周法界；此心究竟，等若虛空；此心長遠，盡未來際；此心普備，離二乘障。若能一發此心，傾無始生死有淪所有功德迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅。譬如寄花五淨，風日不萎；附水靈河，世旱無竭。
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第二、出菩提名體者。然菩提有三種：一者、法身菩提，二者、報身菩提，三者、化身菩提也。言法身菩提者，所謂真如、實相、第一義空，自性清淨，體無穢染，理出天真，不假修成，名為法身；佛道體本，名曰菩提。言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果，以果酬因，名曰報身；圓通無礙，名曰菩提。言化身菩提者，謂從報起用，能趣萬機，名為化身；益物圓通，名曰菩提。
第二、出菩提名體者。然菩提有三種：一者、法身菩提，二者、報身菩提，三者、化身菩提也。言法身菩提者，所謂真如、實相、第一義空，自性清淨，體無穢染，理出天真，不假修成，名為法身；佛道體本，名曰菩提。言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果，以果酬因，名曰報身；圓通無礙，名曰菩提。言化身菩提者，謂從報起用，能趣萬機，名為化身；益物圓通，名曰菩提。
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第三、顯發心有異者。今謂行者修因、發心具其三種：一者、要須識達有、無從本已來自性清淨；二者、緣修萬行、八萬四千諸波羅蜜門等；三者、大慈悲為本，恒擬運度為懷。此之三因能與大菩提相應，故名發菩提心。又據《淨土論》云：「今言發菩提心者，即是願作佛心；願作佛心者，即是度眾生心；度眾生心者，即攝取眾生，生有佛國土心。」今既願生淨土，故先須發菩提心也。
第三、顯發心有異者。今謂行者修因、發心具其三種：一者、要須識達有、無從本已來自性清淨；二者、緣修萬行、八萬四千諸波羅蜜門等；三者、大慈悲為本，恒擬運度為懷。此之三因能與大菩提相應，故名發菩提心。又據《淨土論》云：「今言發菩提心者，即是願作佛心；願作佛心者，即是度眾生心；度眾生心者，即攝取眾生，生有佛國土心。」今既願生淨土，故先須發菩提心也。
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第四、問答解釋者。問曰：「若備修萬行能感菩提得成佛者，何故《諸法無行經》云：『若人求菩提，即無有菩提，是人遠菩提，猶如天與地。』？」
第四、問答解釋者。問曰：「若備修萬行能感菩提得成佛者，何故《諸法無行經》云：『若人求菩提，即無有菩提，是人遠菩提，猶如天與地。』？」
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答曰：「菩提正體，理求無相，今作相求，不當理實，故名人遠也。是故經言：『菩提者，不可以心得，不可以身得也。』今謂行者雖知修行往求，了了識知理體無求，仍不壞假名，是故備修萬行，故能感也。是故《大智度論》云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』龍樹菩薩釋曰：『是中不離四句者為縛，離四句者為解。』今祈菩提但能如此修行，即是不行而行；不行而行者，不違二諦大道理也。
答曰：「菩提正體，理求無相，今作相求，不當理實，故名人遠也。是故經言：『菩提者，不可以心得，不可以身得也。』今謂行者雖知修行往求，了了識知理體無求，仍不壞假名，是故備修萬行，故能感也。是故《大智度論》云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』龍樹菩薩釋曰：『是中不離四句者為縛，離四句者為解。』今祈菩提但能如此修行，即是不行而行；不行而行者，不違二諦大道理也。
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「又依天親《淨土論》云：『凡欲發心會無上菩提者，有其二義：一者、先須離三種與菩提門相違法，二者、須知三種順菩提門法。何等為三？一者、依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者、依慈悲門拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者、依方便門憐愍一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法。順菩提門者，菩薩遠離如是三種菩提門相違法，即得三種隨順菩提門法。何等為三？一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處，若為自身求樂，即違菩提門，是故無染清淨心是順菩提門；二者、安清淨心，為拔一切眾生苦故，菩提安穩一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生離生死苦，即便違菩提，是故拔一切眾生苦是順菩提門；三者、樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提故，攝取眾生生彼國土故。菩提是畢竟常樂處，若不令一切眾生得畢竟常樂者，則違菩提門。』此畢竟常樂依何而得？要依大義門。大義門者，謂彼安樂佛國是也。故令一心專至，願生彼國，欲使早會無上菩提也。」
「又依天親《淨土論》云：『凡欲發心會無上菩提者，有其二義：一者、先須離三種與菩提門相違法，二者、須知三種順菩提門法。何等為三？一者、依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者、依慈悲門拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者、依方便門憐愍一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法。順菩提門者，菩薩遠離如是三種菩提門相違法，即得三種隨順菩提門法。何等為三？一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處，若為自身求樂，即違菩提門，是故無染清淨心是順菩提門；二者、安清淨心，為拔一切眾生苦故，菩提安穩一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生離生死苦，即便違菩提，是故拔一切眾生苦是順菩提門；三者、樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提故，攝取眾生生彼國土故。菩提是畢竟常樂處，若不令一切眾生得畢竟常樂者，則違菩提門。』此畢竟常樂依何而得？要依大義門。大義門者，謂彼安樂佛國是也。故令一心專至，願生彼國，欲使早會無上菩提也。」
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第二、明破異見邪執者。就中有其九番：第一、破妄計大乘無相異見偏執；第二、會通菩薩愛見大悲；第三、破繫心外無法；第四、破願生穢國不願往生淨土；第五、破若生淨土多喜著樂；第六、破求生淨土非是小乘；第七、破求生兜率勸不歸淨土；第八、會通若求生十方淨土不如歸西；第九、料簡別時之意。
第二、明破異見邪執者。就中有其九番：第一、破妄計大乘無相異見偏執；第二、會通菩薩愛見大悲；第三、破繫心外無法；第四、破願生穢國不願往生淨土；第五、破若生淨土多喜著樂；第六、破求生淨土非是小乘；第七、破求生兜率勸不歸淨土；第八、會通若求生十方淨土不如歸西；第九、料簡別時之意。
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第一、破大乘無相妄執者。就中有二：一、總生起，欲令後代學者明識是非，去邪向正；第二、廣就繫情，顯正破之。
第一、破大乘無相妄執者。就中有二：一、總生起，欲令後代學者明識是非，去邪向正；第二、廣就繫情，顯正破之。
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一、總生起者，然大乘深藏、名義塵沙，是故《涅槃經》云：「一名無量義，一義無量名。」要須遍審眾典，方曉部旨，非如小乘俗書，案文畢義。何意須然？但淨土幽廓，經論隱顯，致令凡情種種圖度，恐涉諂語刀刀，百盲偏執，雜亂無知，妨礙往生。今且舉少狀，一一破之。
一、總生起者，然大乘深藏、名義塵沙，是故《涅槃經》云：「一名無量義，一義無量名。」要須遍審眾典，方曉部旨，非如小乘俗書，案文畢義。何意須然？但淨土幽廓，經論隱顯，致令凡情種種圖度，恐涉諂語刀刀，百盲偏執，雜亂無知，妨礙往生。今且舉少狀，一一破之。
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第一、破妄計大乘無相者。
第一、破妄計大乘無相者。
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問曰：「或有人言：『大乘無相，勿念彼此。若願生淨土，便是取相，轉增漏縛，何用求之？』」
問曰：「或有人言：『大乘無相，勿念彼此。若願生淨土，便是取相，轉增漏縛，何用求之？』」
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答曰：「如此計者，將謂不然。何者？一切諸佛說法要具二緣：一、依法性實理；二、須順其二諦。彼計大乘無念，但依法性；然謗無緣求，即是不順二諦。如此見者，墮滅空所收。是故《無上依經》云：『佛告阿難：「一切眾生若起我見如須彌山，我所不懼。何以故？此人雖未即得出離，常不壞因果，不失果報故。若起空見如芥子，我即不許。何以故？此見者破喪因果，多墮惡道，未來生處，必背我化。」』今勸行者，理雖無生，然二諦道理，非無緣求，一切得往生也。是故《維摩經》云：『雖觀諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化諸群生。』又彼經云：『雖行無作，而現受身，是菩薩行；雖行無起，而起一切善行，是菩薩行。』是其真證也。」
答曰：「如此計者，將謂不然。何者？一切諸佛說法要具二緣：一、依法性實理；二、須順其二諦。彼計大乘無念，但依法性；然謗無緣求，即是不順二諦。如此見者，墮滅空所收。是故《無上依經》云：『佛告阿難：「一切眾生若起我見如須彌山，我所不懼。何以故？此人雖未即得出離，常不壞因果，不失果報故。若起空見如芥子，我即不許。何以故？此見者破喪因果，多墮惡道，未來生處，必背我化。」』今勸行者，理雖無生，然二諦道理，非無緣求，一切得往生也。是故《維摩經》云：『雖觀諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化諸群生。』又彼經云：『雖行無作，而現受身，是菩薩行；雖行無起，而起一切善行，是菩薩行。』是其真證也。」
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問曰：「今世間有人，行大乘無相，亦不存彼此，全不護戒相。是事云何？」
問曰：「今世間有人，行大乘無相，亦不存彼此，全不護戒相。是事云何？」
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答曰：「如此計者，為害滋甚。何者？如《大方等經》云：『佛為優婆塞制戒，不得至寡婦、處女家，沽酒家，藍染家，押油家，熟皮家，悉不得往來。阿難白佛言：「世尊！為何等人制如斯戒？」佛告阿難：「行者有二種：一者、在世人行；二者、出世人行。出世人者，吾不制上事；在世人者，吾今制之。何以故？一切眾生悉是吾子。」』佛是一切眾生父母，遮制約勒，早出世間得涅槃故。」
答曰：「如此計者，為害滋甚。何者？如《大方等經》云：『佛為優婆塞制戒，不得至寡婦、處女家，沽酒家，藍染家，押油家，熟皮家，悉不得往來。阿難白佛言：「世尊！為何等人制如斯戒？」佛告阿難：「行者有二種：一者、在世人行；二者、出世人行。出世人者，吾不制上事；在世人者，吾今制之。何以故？一切眾生悉是吾子。」』佛是一切眾生父母，遮制約勒，早出世間得涅槃故。」
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第二、會通菩薩愛見大悲者。
第二、會通菩薩愛見大悲者。
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問曰：「依大乘聖教，菩薩於諸眾生若起愛見大悲，即應捨離。今勸眾生共生淨土，豈非愛染取相，若為免其塵累也？」
問曰：「依大乘聖教，菩薩於諸眾生若起愛見大悲，即應捨離。今勸眾生共生淨土，豈非愛染取相，若為免其塵累也？」
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答曰：「菩薩行法功用有二。何者？一、證空慧般若；二、具大悲。一、以修空慧般若力故，雖入六道生死，不為塵染所繫；二、以大悲念眾生故，不住涅槃。菩薩雖處二諦，常能妙捨有、無，取、捨得中，不違大道理也。是故《維摩經》云：『譬如有人欲於空地造立宮舍，隨意無礙，若於虛空終不能成；菩薩亦如是，為欲成就眾生故，願取佛國。願取佛國者，非於空也。』」
答曰：「菩薩行法功用有二。何者？一、證空慧般若；二、具大悲。一、以修空慧般若力故，雖入六道生死，不為塵染所繫；二、以大悲念眾生故，不住涅槃。菩薩雖處二諦，常能妙捨有、無，取、捨得中，不違大道理也。是故《維摩經》云：『譬如有人欲於空地造立宮舍，隨意無礙，若於虛空終不能成；菩薩亦如是，為欲成就眾生故，願取佛國。願取佛國者，非於空也。』」
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第三、破繫心外無法者。就中有二：一、破計情；二、問答解釋。
第三、破繫心外無法者。就中有二：一、破計情；二、問答解釋。
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問曰：「或有人言：『所觀淨境，約就內心，淨土融通，心淨即是。心外無法，何須西入？』」
問曰：「或有人言：『所觀淨境，約就內心，淨土融通，心淨即是。心外無法，何須西入？』」
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答曰：「但法性淨土，理處虛融，體無偏局，此乃無生之生，上士堪入。是故《無字寶篋經》云：『善男子！復有一法，是佛所覺，所謂諸法不去、不來，無因、無緣，無生、無滅，無思、無不思，無增、無減。佛告羅睺羅言：「汝今受持我此所說正法義不？」爾時十方有九億菩薩，即白佛言：「我等皆能持此法門，當為眾生流通不絕。」世尊答言：「是善男子等，則為兩肩荷擔菩提，彼人即得不斷辯才，得善清淨諸佛世界。命終之時，即得現見阿彌陀佛與諸聖眾住其人前，得往生也。」』自有中下之輦，未能破相，要依信佛因緣求生淨土，雖至彼國，還居相土。又云：『若攝緣從本，即是心外無法；若分二諦明義，淨土無妨是心外法也。』」
答曰：「但法性淨土，理處虛融，體無偏局，此乃無生之生，上士堪入。是故《無字寶篋經》云：『善男子！復有一法，是佛所覺，所謂諸法不去、不來，無因、無緣，無生、無滅，無思、無不思，無增、無減。佛告羅睺羅言：「汝今受持我此所說正法義不？」爾時十方有九億菩薩，即白佛言：「我等皆能持此法門，當為眾生流通不絕。」世尊答言：「是善男子等，則為兩肩荷擔菩提，彼人即得不斷辯才，得善清淨諸佛世界。命終之時，即得現見阿彌陀佛與諸聖眾住其人前，得往生也。」』自有中下之輦，未能破相，要依信佛因緣求生淨土，雖至彼國，還居相土。又云：『若攝緣從本，即是心外無法；若分二諦明義，淨土無妨是心外法也。』」
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二、問答解釋。
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問曰：「向言無生之生唯上士能入，中下不堪者，為當直將人約法作如此判？為當亦有聖教來證？」
問曰：「向言無生之生唯上士能入，中下不堪者，為當直將人約法作如此判？為當亦有聖教來證？」
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答曰：「依《智度論》云：『新發意菩薩機解軟弱，雖言發心，多願生淨土。何意然者？譬如嬰兒，若不近父母恩養，或墮阬、落井，火、蛇等難，或乏乳而死。要假父母摩洗養育，方可長大能紹繼家業。菩薩亦爾，若能發菩提心，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能匡紹菩薩家業，十方濟運。為斯益故，多願生也。』又彼論云：『譬如鳥子翅翮未成，不可逼令高翔，先須依林傅樹，羽成有力，方可捨林遊空。新發意菩薩亦爾，先須乘願，求生佛前，法身成長，隨感赴益。』又阿難白佛言：『此無相波羅蜜在何處說？』佛言：『如此法門在阿毘跋致地中說。何以故？有新發意菩薩，聞此無相波羅蜜門，所有清淨善根悉當滅沒也。』又來但至彼國，即一切事畢，何用諍此深淺理也？」
答曰：「依《智度論》云：『新發意菩薩機解軟弱，雖言發心，多願生淨土。何意然者？譬如嬰兒，若不近父母恩養，或墮阬、落井，火、蛇等難，或乏乳而死。要假父母摩洗養育，方可長大能紹繼家業。菩薩亦爾，若能發菩提心，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能匡紹菩薩家業，十方濟運。為斯益故，多願生也。』又彼論云：『譬如鳥子翅翮未成，不可逼令高翔，先須依林傅樹，羽成有力，方可捨林遊空。新發意菩薩亦爾，先須乘願，求生佛前，法身成長，隨感赴益。』又阿難白佛言：『此無相波羅蜜在何處說？』佛言：『如此法門在阿毘跋致地中說。何以故？有新發意菩薩，聞此無相波羅蜜門，所有清淨善根悉當滅沒也。』又來但至彼國，即一切事畢，何用諍此深淺理也？」
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第四、破願生穢土，不願生淨土者。
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問曰：「或有人言：『願生穢國教化眾生，不願往生淨土。』是事云何？」
問曰：「或有人言：『願生穢國教化眾生，不願往生淨土。』是事云何？」
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答曰：「此人亦有一徒。何者？若身居不退已去，為化雜惡眾生故，能處染不染，逢惡不變——如鵝、鴨入水，水不能濕——如此人等，堪能處穢拔苦。若是實凡夫者，唯恐自行未立，逢苦即變，欲濟彼者，相與俱沒。如似逼鷄入水，豈能不濕？是故《智度論》云：『若凡夫發心，即願在穢土拔濟眾生者，聖意不許。』何意然者？龍樹菩薩釋云：『譬如四十里氷，如有一人，以一升熱湯投之，當時似如少減。若經夜至明，乃高於餘者。凡夫在此發心救苦，亦復如是。以貪、嗔境界違順多故，自起煩惱返墮惡道故也。』」
答曰：「此人亦有一徒。何者？若身居不退已去，為化雜惡眾生故，能處染不染，逢惡不變——如鵝、鴨入水，水不能濕——如此人等，堪能處穢拔苦。若是實凡夫者，唯恐自行未立，逢苦即變，欲濟彼者，相與俱沒。如似逼鷄入水，豈能不濕？是故《智度論》云：『若凡夫發心，即願在穢土拔濟眾生者，聖意不許。』何意然者？龍樹菩薩釋云：『譬如四十里氷，如有一人，以一升熱湯投之，當時似如少減。若經夜至明，乃高於餘者。凡夫在此發心救苦，亦復如是。以貪、嗔境界違順多故，自起煩惱返墮惡道故也。』」
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第五、破若生淨土多喜著樂者。
第五、破若生淨土多喜著樂者。
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問曰：「或有人言：『淨土之中唯有樂事，多喜著樂，妨廢修道，何須願往生也？』」
問曰：「或有人言：『淨土之中唯有樂事，多喜著樂，妨廢修道，何須願往生也？』」
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答曰：「既云淨土，無有眾穢。若言著樂，便是貪愛煩惱，何名為淨？是故《大經》云：『彼國人天，往來進止，情無所繫。』又四十八願云：『十方人天，來至我國，若起想念貪計身者，不取正覺。』《大經》又云：『彼國人天，無所適莫。』何有著樂之理也？」
答曰：「既云淨土，無有眾穢。若言著樂，便是貪愛煩惱，何名為淨？是故《大經》云：『彼國人天，往來進止，情無所繫。』又四十八願云：『十方人天，來至我國，若起想念貪計身者，不取正覺。』《大經》又云：『彼國人天，無所適莫。』何有著樂之理也？」
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第六、破求生淨土非是小乘。
第六、破求生淨土非是小乘。
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問曰：「或有人言：『求生淨土便是小乘，何須修之？』」
問曰：「或有人言：『求生淨土便是小乘，何須修之？』」
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答曰：「此亦不然。何以故？但小乘之教，一向不明生淨土故也。」
答曰：「此亦不然。何以故？但小乘之教，一向不明生淨土故也。」
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第七、會通願生兜率勸歸淨土者。
第七、會通願生兜率勸歸淨土者。
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問曰：「或有人言：『願生兜率，不願歸西。』是事云何？」
問曰：「或有人言：『願生兜率，不願歸西。』是事云何？」
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答曰：「此義不類，少分似同，據體大別，有其四種。何者？一、彌勒世尊為其天眾轉不退法輪，聞法生信者獲益，名為信同。著樂無信者，其數非一。又來雖生兜率，位是退處。是故經云：『三界無安，猶如火宅。』二、往生兜率，正得壽命四千歲，命終之後不免退落。三、兜率天上雖有水鳥、樹林，和鳴哀雅，但與諸天生樂為緣，順於五欲不資聖道；若向彌陀淨國一得生者，悉是阿毘跋致，更無退人與其雜居。又復，位是無漏，出過三界，不復輪迴。論其壽命，即與佛齊，非算數能知。其有水鳥、樹林，皆能說法，令人悟解，證會無生。四、據《大經》，且以一種音樂比挍者，經讚言：『從世帝王至六天，音樂轉妙有八重，展轉勝前億萬倍，寶樹音麗倍亦然。復有自然妙伎樂，法音清和悅心神，哀婉雅亮超十方。是故稽首清淨勳。』」
答曰：「此義不類，少分似同，據體大別，有其四種。何者？一、彌勒世尊為其天眾轉不退法輪，聞法生信者獲益，名為信同。著樂無信者，其數非一。又來雖生兜率，位是退處。是故經云：『三界無安，猶如火宅。』二、往生兜率，正得壽命四千歲，命終之後不免退落。三、兜率天上雖有水鳥、樹林，和鳴哀雅，但與諸天生樂為緣，順於五欲不資聖道；若向彌陀淨國一得生者，悉是阿毘跋致，更無退人與其雜居。又復，位是無漏，出過三界，不復輪迴。論其壽命，即與佛齊，非算數能知。其有水鳥、樹林，皆能說法，令人悟解，證會無生。四、據《大經》，且以一種音樂比挍者，經讚言：『從世帝王至六天，音樂轉妙有八重，展轉勝前億萬倍，寶樹音麗倍亦然。復有自然妙伎樂，法音清和悅心神，哀婉雅亮超十方。是故稽首清淨勳。』」
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第八、挍量願生十方淨土不如歸西方者。
第八、挍量願生十方淨土不如歸西方者。
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問曰：「或有人言：『願生十方淨國，不願歸西方。』是義云何？」
問曰：「或有人言：『願生十方淨國，不願歸西方。』是義云何？」
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答曰：「此義不類，於中有三。何者？一、十方佛國非為不淨，然境寬則心昧，境狹則意專，是故《十方隨願往生經》云：『普廣菩薩白佛言：「世尊！十方佛土皆為嚴淨，何故諸經中偏歎西方阿彌陀國，勸往生也？」佛告普廣菩薩：「一切眾生濁亂者多，正念者少，欲令眾生專志有在，是故讚歎彼國，為別異耳。若能依願修行，莫不獲益。」』二、十方淨土雖皆是淨，而深、淺難知，彌陀淨國乃是淨土之初門。何以得知？依《華嚴經》云：『娑婆世界一劫當極樂世界一日一夜，極樂世界一劫當袈裟幢世界一日一夜。』如是優、劣相望，乃有十阿僧祇，故知為淨土初門。是故諸佛偏勸也，餘方佛國都不如此丁寧。是故有信之徒多願往生也。三、彌陀淨國既是淨土初門，娑婆世界即是穢土末處。何以得知？如《正法念經》云：『從此東北有一世界，名曰斯訶，土田唯有三角沙石。一年三雨，一雨濕潤不過五寸。其土眾生唯食菓子，樹皮為衣，求生不得，求死不得。復有一世界，一切虎、狼禽獸乃至蛇、蝎，悉皆有翅飛行，逢者相噉，不簡善惡。』此豈不名穢土始處？然娑婆依報乃與賢聖同流，唯此乃是穢土終處。安樂世界既是淨土初門，即與此方境次相接，往生甚便，何不去也？」
答曰：「此義不類，於中有三。何者？一、十方佛國非為不淨，然境寬則心昧，境狹則意專，是故《十方隨願往生經》云：『普廣菩薩白佛言：「世尊！十方佛土皆為嚴淨，何故諸經中偏歎西方阿彌陀國，勸往生也？」佛告普廣菩薩：「一切眾生濁亂者多，正念者少，欲令眾生專志有在，是故讚歎彼國，為別異耳。若能依願修行，莫不獲益。」』二、十方淨土雖皆是淨，而深、淺難知，彌陀淨國乃是淨土之初門。何以得知？依《華嚴經》云：『娑婆世界一劫當極樂世界一日一夜，極樂世界一劫當袈裟幢世界一日一夜。』如是優、劣相望，乃有十阿僧祇，故知為淨土初門。是故諸佛偏勸也，餘方佛國都不如此丁寧。是故有信之徒多願往生也。三、彌陀淨國既是淨土初門，娑婆世界即是穢土末處。何以得知？如《正法念經》云：『從此東北有一世界，名曰斯訶，土田唯有三角沙石。一年三雨，一雨濕潤不過五寸。其土眾生唯食菓子，樹皮為衣，求生不得，求死不得。復有一世界，一切虎、狼禽獸乃至蛇、蝎，悉皆有翅飛行，逢者相噉，不簡善惡。』此豈不名穢土始處？然娑婆依報乃與賢聖同流，唯此乃是穢土終處。安樂世界既是淨土初門，即與此方境次相接，往生甚便，何不去也？」
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第九、據《攝論》與此經相違，料簡別時意語者。今《觀經》中佛說：「下品生人現造重罪，臨命終時遇善知識，十念成就即得往生。」依《攝論》云：「噵佛別時意語。」又古來通論之家多判此文云：「臨終十念但得作往生因，未即得生。何以得知？論云：『如以一金錢貿得千金錢，非一日即得。』故知十念成就者，但得作因，未即得生，故名別時意語。」如此解者，將為未然。何者？凡菩薩作論釋經，皆欲遠扶佛意，契會聖情，若有論文違經者，無有是處。
第九、據《攝論》與此經相違，料簡別時意語者。今《觀經》中佛說：「下品生人現造重罪，臨命終時遇善知識，十念成就即得往生。」依《攝論》云：「噵佛別時意語。」又古來通論之家多判此文云：「臨終十念但得作往生因，未即得生。何以得知？論云：『如以一金錢貿得千金錢，非一日即得。』故知十念成就者，但得作因，未即得生，故名別時意語。」如此解者，將為未然。何者？凡菩薩作論釋經，皆欲遠扶佛意，契會聖情，若有論文違經者，無有是處。
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今解別時意語者，謂佛常途說法，皆明先因後果，理數炳然。今此經中但說一生造罪，臨命終時十念成就即得往生。不論過去有因、無因者，直是世尊引接當來造惡之徒，令其臨終捨惡歸善，乘念往生，是以隱其宿因。此是世尊隱始顯終，沒因談果，名作別時意語。何以得知？但使十念成就，皆有過去因，如《涅槃經》云：「若人過去已曾供養半恒河沙諸佛，復經發心，而能於惡世中聞說大乘經教，但能不謗，未有餘功；若經供養一恒河沙諸佛，及經發心，然後聞大乘經教，非直不謗，復加愛樂。」以此諸經來驗，明知十念成就者，皆有過因不虛。若彼過去無因者，善知識尚不可逢遇，何況十念而可成就也？論云：「以一金錢貿得千金錢，非一日即得者。」若據佛意，欲令眾生多積善因，便乘念往生。若望論主，乘閉過去因，理亦無爽。若作此解，即上順佛經，下合論意，即是經、論相扶，往生路通，無復疑惑也。
今解別時意語者，謂佛常途說法，皆明先因後果，理數炳然。今此經中但說一生造罪，臨命終時十念成就即得往生。不論過去有因、無因者，直是世尊引接當來造惡之徒，令其臨終捨惡歸善，乘念往生，是以隱其宿因。此是世尊隱始顯終，沒因談果，名作別時意語。何以得知？但使十念成就，皆有過去因，如《涅槃經》云：「若人過去已曾供養半恒河沙諸佛，復經發心，而能於惡世中聞說大乘經教，但能不謗，未有餘功；若經供養一恒河沙諸佛，及經發心，然後聞大乘經教，非直不謗，復加愛樂。」以此諸經來驗，明知十念成就者，皆有過因不虛。若彼過去無因者，善知識尚不可逢遇，何況十念而可成就也？論云：「以一金錢貿得千金錢，非一日即得者。」若據佛意，欲令眾生多積善因，便乘念往生。若望論主，乘閉過去因，理亦無爽。若作此解，即上順佛經，下合論意，即是經、論相扶，往生路通，無復疑惑也。
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第三、明廣施問答，釋去疑情者。自下就《大智度論》廣施問答。
第三、明廣施問答，釋去疑情者。自下就《大智度論》廣施問答。
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問曰：「但一切眾生從曠大劫來，備造有漏之業，繫屬三界。云何不斷三界繫業，直爾少時念阿彌陀佛，即得往生，便出三界者？此繫業之義，復欲云何？」
問曰：「但一切眾生從曠大劫來，備造有漏之業，繫屬三界。云何不斷三界繫業，直爾少時念阿彌陀佛，即得往生，便出三界者？此繫業之義，復欲云何？」
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答曰：「有二種解釋：一、就法來破；二、借喻以顯。言就法者，諸佛、如來有不思議智、大乘廣智、無等、無倫、最上勝智。不思議智力者，能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕，有如是等智，無量、無邊不可思議。
答曰：「有二種解釋：一、就法來破；二、借喻以顯。言就法者，諸佛、如來有不思議智、大乘廣智、無等、無倫、最上勝智。不思議智力者，能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕，有如是等智，無量、無邊不可思議。
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「自下第二有七番，竝借喻以顯。第一、譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言：『百年之薪，半日不盡。』也？第二、譬如癖者寄載他船，因風帆勢，一日至於千里。豈可得言：『癖者云何一日至千里也？』第三、亦如下賤貧人獲一瑞物而以貢王，王慶所得，加諸重賞。斯須之頃，富貴盈望。豈可得言：『以數十年仕備盡辛勤，上下尚不達而歸者。』言彼富貴無此事也？第四、猶如劣夫以己身力擲驢不上，若從輪王行，便乘虛空飛騰自在。豈可得言：『以劣夫之力必不能昇虛空。』也？第五、又如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，儵爾兩分。豈可得言：『童子之力不能斷索。』也？第六、又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃皆死；犀角觸泥，死者還活。豈可得言：『性命一斷不可生。』也？第七、亦如黃鵠喚子安，子安還活。豈可得言：『墳下千齡，決無可甦。』也？
「自下第二有七番，竝借喻以顯。第一、譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言：『百年之薪，半日不盡。』也？第二、譬如癖者寄載他船，因風帆勢，一日至於千里。豈可得言：『癖者云何一日至千里也？』第三、亦如下賤貧人獲一瑞物而以貢王，王慶所得，加諸重賞。斯須之頃，富貴盈望。豈可得言：『以數十年仕備盡辛勤，上下尚不達而歸者。』言彼富貴無此事也？第四、猶如劣夫以己身力擲驢不上，若從輪王行，便乘虛空飛騰自在。豈可得言：『以劣夫之力必不能昇虛空。』也？第五、又如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，儵爾兩分。豈可得言：『童子之力不能斷索。』也？第六、又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃皆死；犀角觸泥，死者還活。豈可得言：『性命一斷不可生。』也？第七、亦如黃鵠喚子安，子安還活。豈可得言：『墳下千齡，決無可甦。』也？
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「一切萬法皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊，汝豈得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？又五不思議中，佛法最不可思議，汝以三界繫業為重，疑彼少時念佛為輕，不得往生安樂國，入正定聚者，是事不然。」
「一切萬法皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊，汝豈得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？又五不思議中，佛法最不可思議，汝以三界繫業為重，疑彼少時念佛為輕，不得往生安樂國，入正定聚者，是事不然。」
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問曰：「大乘經云：『業道如秤，重處先牽。』云何眾生一形已來，或百年或十年，乃至今日無惡不造。云何臨終遇善知識，十念相續即得往生？若爾者，先牽之義何以取信？」
問曰：「大乘經云：『業道如秤，重處先牽。』云何眾生一形已來，或百年或十年，乃至今日無惡不造。云何臨終遇善知識，十念相續即得往生？若爾者，先牽之義何以取信？」
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答曰：「汝謂一形惡業為重，以下品人十念之善以為輕者。今當以義挍量輕、重之義者，正明在心、在緣、在決定，不在時節久近、多少也。
答曰：「汝謂一形惡業為重，以下品人十念之善以為輕者。今當以義挍量輕、重之義者，正明在心、在緣、在決定，不在時節久近、多少也。
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「云何在心？謂彼人造罪時，自依止虛妄、顛倒心生；此十念者，依善知識方便安慰，聞實相法生。一實、一虛，豈得相比也？何者？譬如千歲闇室，光若暫至即便明朗。豈可得言：『闇在室千歲而不去。』也？是故《遺日摩尼寶經》云：『佛告迦葉菩薩：「眾生雖復數千巨億萬劫在愛欲中為罪所覆，若聞佛經一反念善，罪即消盡也。」』是名在心。
「云何在心？謂彼人造罪時，自依止虛妄、顛倒心生；此十念者，依善知識方便安慰，聞實相法生。一實、一虛，豈得相比也？何者？譬如千歲闇室，光若暫至即便明朗。豈可得言：『闇在室千歲而不去。』也？是故《遺日摩尼寶經》云：『佛告迦葉菩薩：「眾生雖復數千巨億萬劫在愛欲中為罪所覆，若聞佛經一反念善，罪即消盡也。」』是名在心。
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「二、云何在緣者？謂彼人造罪時，自依止妄想，依煩惱果報眾生生；今此十念者，依止無上信心，依阿彌陀如來真實、清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中，徹筋破骨，若聞滅除藥鼓聲，即箭出毒除。豈可得言：『彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒。』也？是名在緣。
「二、云何在緣者？謂彼人造罪時，自依止妄想，依煩惱果報眾生生；今此十念者，依止無上信心，依阿彌陀如來真實、清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中，徹筋破骨，若聞滅除藥鼓聲，即箭出毒除。豈可得言：『彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒。』也？是名在緣。
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「三、云何在決定者？彼人造罪時，自依止有後心、有間心生；今此十念者，依止無後心、無間心起，是為決定。又《智度論》云：『一切眾生臨終之時，刀風解形，死苦來逼，生大怖畏。是故遇善知識發大勇猛，心心相續十念，即是增上善根，便得往生。』又如有人對敵破陣，一形之力，一時盡用。其十念之善，亦如是也。又若人臨終時，生一念邪見，增上惡心，即能傾三界之福，即入惡道也。」
「三、云何在決定者？彼人造罪時，自依止有後心、有間心生；今此十念者，依止無後心、無間心起，是為決定。又《智度論》云：『一切眾生臨終之時，刀風解形，死苦來逼，生大怖畏。是故遇善知識發大勇猛，心心相續十念，即是增上善根，便得往生。』又如有人對敵破陣，一形之力，一時盡用。其十念之善，亦如是也。又若人臨終時，生一念邪見，增上惡心，即能傾三界之福，即入惡道也。」
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問曰：「既云：『垂終十念之善，能傾一生惡業，得生淨土者。』未知幾時為十念也？」
問曰：「既云：『垂終十念之善，能傾一生惡業，得生淨土者。』未知幾時為十念也？」
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答曰：「如經說云：『百一生滅成一剎那，六十剎那以為一念。』此依經、論汎解念也。今時解念，不取此時節。但憶念阿彌陀佛，若總相、若別相，隨所緣觀，逕於十念，無他念想間雜，是名十念。又云：『十念相續者，是聖者一數之名耳。』但能積念凝思，不緣他事，使業道成辦，便罷不用，亦未勞記之頭數也。又云：『若久行人念，多應依此；若始行人念者，記數亦好。』此亦依聖教。」
答曰：「如經說云：『百一生滅成一剎那，六十剎那以為一念。』此依經、論汎解念也。今時解念，不取此時節。但憶念阿彌陀佛，若總相、若別相，隨所緣觀，逕於十念，無他念想間雜，是名十念。又云：『十念相續者，是聖者一數之名耳。』但能積念凝思，不緣他事，使業道成辦，便罷不用，亦未勞記之頭數也。又云：『若久行人念，多應依此；若始行人念者，記數亦好。』此亦依聖教。」
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又問曰：「今欲依勸行念佛三昧，未知計念相狀何似？」
又問曰：「今欲依勸行念佛三昧，未知計念相狀何似？」
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答曰：「譬如有人於空曠逈處，值遇怨賊，拔刀奮勇，直來欲殺。此人徑走，視渡一河，未及到河，即作此念：『我至河岸，為脫衣渡？為著衣浮？若脫衣渡，唯恐無暇；若著衣浮，復畏首領難全。』爾時但有一心作渡河方便，無餘心想間雜。行者亦爾，念阿彌陀佛時，亦如彼人念渡，念念相次，無餘心想間雜。或念佛法身，或念佛神力，或念佛智慧，或念佛毫相，或念佛相好，或念佛本願，稱名亦爾。但能專至，相續不斷，定生佛前。今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門；而能繫念相續不斷，即是功德門。是故經云：『菩薩摩訶薩恒以功德、智慧以修其心。』若始學者未能破相，但能依相專至，無不往生，不須疑也。」
答曰：「譬如有人於空曠逈處，值遇怨賊，拔刀奮勇，直來欲殺。此人徑走，視渡一河，未及到河，即作此念：『我至河岸，為脫衣渡？為著衣浮？若脫衣渡，唯恐無暇；若著衣浮，復畏首領難全。』爾時但有一心作渡河方便，無餘心想間雜。行者亦爾，念阿彌陀佛時，亦如彼人念渡，念念相次，無餘心想間雜。或念佛法身，或念佛神力，或念佛智慧，或念佛毫相，或念佛相好，或念佛本願，稱名亦爾。但能專至，相續不斷，定生佛前。今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門；而能繫念相續不斷，即是功德門。是故經云：『菩薩摩訶薩恒以功德、智慧以修其心。』若始學者未能破相，但能依相專至，無不往生，不須疑也。」
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又問曰：「《無量壽大經》云：『十方眾生至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。』今有世人，聞此聖教，現在一形全不作意，擬臨終時方欲修念，是事云何？」
又問曰：「《無量壽大經》云：『十方眾生至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。』今有世人，聞此聖教，現在一形全不作意，擬臨終時方欲修念，是事云何？」
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答曰：「此事不類。何者？經云：『十念相續。』似若不難。然諸凡夫心如野馬、識劇猨猴，馳騁六塵，何曾停息？各須宜發信心，預自剋念，使積習成性，善根堅固也。如佛告大王：『人積善行，死無惡念；如樹先傾，倒必隨曲也。』若刀風一至，百苦湊身，若習先不在懷，念何可辦？各宜同志三、五預結言要，臨命終時，迭相開曉，為稱彌陀名號，願生安樂國，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成。此命斷時，即是生安樂國時。一入正定聚，更何所憂？各宜量此大利，何不預剋念也？」
答曰：「此事不類。何者？經云：『十念相續。』似若不難。然諸凡夫心如野馬、識劇猨猴，馳騁六塵，何曾停息？各須宜發信心，預自剋念，使積習成性，善根堅固也。如佛告大王：『人積善行，死無惡念；如樹先傾，倒必隨曲也。』若刀風一至，百苦湊身，若習先不在懷，念何可辦？各宜同志三、五預結言要，臨命終時，迭相開曉，為稱彌陀名號，願生安樂國，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成。此命斷時，即是生安樂國時。一入正定聚，更何所憂？各宜量此大利，何不預剋念也？」
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又問曰：「諸大乘經、論皆言：『一切眾生畢竟無生，猶若虛空。』云何天親、龍樹菩薩皆願往生也？」
又問曰：「諸大乘經、論皆言：『一切眾生畢竟無生，猶若虛空。』云何天親、龍樹菩薩皆願往生也？」
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答曰：「言眾生畢竟無生如虛空者，有二種義：一者、如凡夫人所見，實眾生、實生死等；若據菩薩往生，畢竟如虛空、如兔角。二者、今言生者，是因緣生；因緣生故，即是假名生；假名生故，即是無生。不違大道理也。非如凡夫謂有實眾生、實生死也。」
答曰：「言眾生畢竟無生如虛空者，有二種義：一者、如凡夫人所見，實眾生、實生死等；若據菩薩往生，畢竟如虛空、如兔角。二者、今言生者，是因緣生；因緣生故，即是假名生；假名生故，即是無生。不違大道理也。非如凡夫謂有實眾生、實生死也。」
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又問曰：「夫生為有本，乃是眾累之元。若知此過，捨生求無生者，可有脫期。今既勸生淨土，即是棄生求生，生何可盡？」
又問曰：「夫生為有本，乃是眾累之元。若知此過，捨生求無生者，可有脫期。今既勸生淨土，即是棄生求生，生何可盡？」
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答曰：「然彼淨土乃是阿彌陀如來清淨本願，無生之生。非如三有眾生愛染，虛妄執著生也。何以故？夫法性清淨畢竟無生，而言生者，得生者之情耳。」
答曰：「然彼淨土乃是阿彌陀如來清淨本願，無生之生。非如三有眾生愛染，虛妄執著生也。何以故？夫法性清淨畢竟無生，而言生者，得生者之情耳。」
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又問曰：「如上所言：『知生無生，當上品生者。』若爾，下品生人乘十念往生者，豈非取實生也？若實生者，即墮二疑：一、恐不得往生；二、謂此相善，不能與無生為因也。」
又問曰：「如上所言：『知生無生，當上品生者。』若爾，下品生人乘十念往生者，豈非取實生也？若實生者，即墮二疑：一、恐不得往生；二、謂此相善，不能與無生為因也。」
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答曰：「釋有三番：一、譬如淨摩尼珠置之濁水，以珠威力水即澂清。若人雖有無量生死罪濁，若聞阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號，投之濁心，念念之中罪滅心淨，即便往生。二、如淨摩尼珠，以玄黃帛裹，投之於水，水即玄黃，一如物色。彼清淨佛土有阿彌陀如來，無上寶珠名號，以無量功德成就帛裹，投之所往生者心水之中，豈不能轉生為無生智乎？三、亦如氷上然火，火猛則氷液，氷液則火滅。彼下品往生人雖不知法性無生，但以稱佛名力作往生意，願生彼土，既至無生界時，見生之火自然而滅也。」
答曰：「釋有三番：一、譬如淨摩尼珠置之濁水，以珠威力水即澂清。若人雖有無量生死罪濁，若聞阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號，投之濁心，念念之中罪滅心淨，即便往生。二、如淨摩尼珠，以玄黃帛裹，投之於水，水即玄黃，一如物色。彼清淨佛土有阿彌陀如來，無上寶珠名號，以無量功德成就帛裹，投之所往生者心水之中，豈不能轉生為無生智乎？三、亦如氷上然火，火猛則氷液，氷液則火滅。彼下品往生人雖不知法性無生，但以稱佛名力作往生意，願生彼土，既至無生界時，見生之火自然而滅也。」
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又問曰：「依何身故說往生也？」
又問曰：「依何身故說往生也？」
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答曰：「於此間假名人中修諸行門，前念與後念作因，穢土假名人，淨土假名人，不得決定一，不得決定異；前心、後心亦如是。何以故？若決定一則無因果，若決定異則非相續。以是義故，橫竪雖別，始終是一行者也。」
答曰：「於此間假名人中修諸行門，前念與後念作因，穢土假名人，淨土假名人，不得決定一，不得決定異；前心、後心亦如是。何以故？若決定一則無因果，若決定異則非相續。以是義故，橫竪雖別，始終是一行者也。」
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又問曰：「若人但能稱佛名號，能除諸障者。若爾，譬如有人以指指月，此指應能破闇也。」
又問曰：「若人但能稱佛名號，能除諸障者。若爾，譬如有人以指指月，此指應能破闇也。」
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答曰：「諸法萬差，不可一概。何者？自有名即法，自有名異法。有名即法者，如諸佛、菩薩名號，禁呪音辭，修多羅章句等是也。如禁呪辭曰：『日出東方，乍赤、乍黃，假令酉亥行禁，患者亦愈。』又如有人被狗所嚙，灸虎骨𤈫之，患者即愈；或時無骨，好攋掌摩之，口中喚言：『虎來！虎來！』患者亦愈。或復有人患脚轉筋，炙木瓜枝𤈫之，患者即愈；或無木瓜，炙手磨之，口喚：『木瓜！木瓜！』患者亦愈。吾身得其效也。何以故？以名即法故。有名異法者，如以指指月是也。」
答曰：「諸法萬差，不可一概。何者？自有名即法，自有名異法。有名即法者，如諸佛、菩薩名號，禁呪音辭，修多羅章句等是也。如禁呪辭曰：『日出東方，乍赤、乍黃，假令酉亥行禁，患者亦愈。』又如有人被狗所嚙，灸虎骨𤈫之，患者即愈；或時無骨，好攋掌摩之，口中喚言：『虎來！虎來！』患者亦愈。或復有人患脚轉筋，炙木瓜枝𤈫之，患者即愈；或無木瓜，炙手磨之，口喚：『木瓜！木瓜！』患者亦愈。吾身得其效也。何以故？以名即法故。有名異法者，如以指指月是也。」
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又問曰：「若人但稱念彌陀名號，能除十方眾生無明黑闇得往生者。然有眾生，稱名憶念，而無明猶在，不滿所願者何意？」
又問曰：「若人但稱念彌陀名號，能除十方眾生無明黑闇得往生者。然有眾生，稱名憶念，而無明猶在，不滿所願者何意？」
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答曰：「由不如實修行，與名、義不相應故也。所以者何？謂不知如來是實相身，是為物身。復有三種不相應：一者、信心不淳，若存、若亡故；二者、信心不一，謂無決定故；三者、信心不相續，謂餘念間故。迭相收攝，若能相續，則是一心；但能一心即是淳心。具此三心，若不生者，無有是處。」
答曰：「由不如實修行，與名、義不相應故也。所以者何？謂不知如來是實相身，是為物身。復有三種不相應：一者、信心不淳，若存、若亡故；二者、信心不一，謂無決定故；三者、信心不相續，謂餘念間故。迭相收攝，若能相續，則是一心；但能一心即是淳心。具此三心，若不生者，無有是處。」
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第三大門中，有四番料簡：第一、辨難行道、易行道；第二、明時劫大、小不同，第三、明從無始世劫已來，處此三界五道，乘善、惡二業，受苦、樂兩報，輪迴無窮受生無數；第四、將聖教證成，勸後代生信求往。
第三大門中，有四番料簡：第一、辨難行道、易行道；第二、明時劫大、小不同，第三、明從無始世劫已來，處此三界五道，乘善、惡二業，受苦、樂兩報，輪迴無窮受生無數；第四、將聖教證成，勸後代生信求往。
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第一、辨難行道、易行道者。於中有二：一、出二種道；二、問答解釋。余既自居火界，實想懷怖。仰惟大聖三車招慰，且羊、鹿之運，權息未達，佛訶邪執障上求菩提，縱後迴向，仍名迂迴。若徑攀大車，亦是一途。只恐現居退位，嶮徑遙長，自德未立，難可昇進。是故龍樹菩薩云：「求阿毘跋致有二種道：一者、難行道；二者、易行道。」言難行道者，謂在五濁之世，於無佛時求阿毘跋致為難。此難乃有多途，略述有五。何者？一者、外道相善，亂菩薩法；二者、聲聞自利，障大慈悲；三者、無顧惡人，破他勝德；四者、所有人、天顛倒善果，壞人梵行；五者、唯有自力，無他力持。如斯等事，觸目皆是。譬如陸路步行則苦，故曰難行道。言易行道者，謂以信佛因緣，願生淨土，起心立德，修諸行業，佛願力故，即便往生。以佛力住持，即入大乘正定聚；正定聚者，即是阿毘跋致不退位也。譬如水路乘船則樂，故名易行道也。
第一、辨難行道、易行道者。於中有二：一、出二種道；二、問答解釋。余既自居火界，實想懷怖。仰惟大聖三車招慰，且羊、鹿之運，權息未達，佛訶邪執障上求菩提，縱後迴向，仍名迂迴。若徑攀大車，亦是一途。只恐現居退位，嶮徑遙長，自德未立，難可昇進。是故龍樹菩薩云：「求阿毘跋致有二種道：一者、難行道；二者、易行道。」言難行道者，謂在五濁之世，於無佛時求阿毘跋致為難。此難乃有多途，略述有五。何者？一者、外道相善，亂菩薩法；二者、聲聞自利，障大慈悲；三者、無顧惡人，破他勝德；四者、所有人、天顛倒善果，壞人梵行；五者、唯有自力，無他力持。如斯等事，觸目皆是。譬如陸路步行則苦，故曰難行道。言易行道者，謂以信佛因緣，願生淨土，起心立德，修諸行業，佛願力故，即便往生。以佛力住持，即入大乘正定聚；正定聚者，即是阿毘跋致不退位也。譬如水路乘船則樂，故名易行道也。
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問曰：「菩提是一，修因亦應不二。何故在此修因向佛果，名為難行，往生淨土期大菩提，乃名易行道也？」
問曰：「菩提是一，修因亦應不二。何故在此修因向佛果，名為難行，往生淨土期大菩提，乃名易行道也？」
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答曰：「諸大乘經所辨一切行法，皆有自力、他力，自攝、他攝。何者自力？譬如有人怖畏生死，發心出家修定發通，遊四天下，名為自力。何者他力？如有劣夫以己身力，擲驢不上，若從輪王，即便乘空遊四天下，即輪王威力，故名他力。眾生亦爾，在此起心立行願生淨土，此是自力；臨命終時，阿彌陀如來光臺迎接，遂得往生，即為他力。故《大經》云：『十方人天欲生我國者，莫不皆以阿彌陀如來大願業力為增上緣也。』若不如是，四十八願便是徒設。語後學者，既有他力可乘，不得自局己分，徒在火宅也。」
答曰：「諸大乘經所辨一切行法，皆有自力、他力，自攝、他攝。何者自力？譬如有人怖畏生死，發心出家修定發通，遊四天下，名為自力。何者他力？如有劣夫以己身力，擲驢不上，若從輪王，即便乘空遊四天下，即輪王威力，故名他力。眾生亦爾，在此起心立行願生淨土，此是自力；臨命終時，阿彌陀如來光臺迎接，遂得往生，即為他力。故《大經》云：『十方人天欲生我國者，莫不皆以阿彌陀如來大願業力為增上緣也。』若不如是，四十八願便是徒設。語後學者，既有他力可乘，不得自局己分，徒在火宅也。」
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第二、明劫之大、小者。如《智度論》云：「劫有三種：謂一小、二中、三大。如方四十里城，高下亦然，滿中芥子。有長壽諸天，三年去一，乃至芥子盡，名一小劫；或八十里城，高下亦然，芥子滿中，如前取盡，名一中劫；或百二十里城，高下亦然，芥子滿中，取盡一同前說，方名大劫。或八十里石，高下亦然，有一長壽諸天，三年以天衣一拂，天衣重三銖，為拂不已，此石乃盡，名為中劫。」其小石、大石類前中劫可知，不勞具述。
第二、明劫之大、小者。如《智度論》云：「劫有三種：謂一小、二中、三大。如方四十里城，高下亦然，滿中芥子。有長壽諸天，三年去一，乃至芥子盡，名一小劫；或八十里城，高下亦然，芥子滿中，如前取盡，名一中劫；或百二十里城，高下亦然，芥子滿中，取盡一同前說，方名大劫。或八十里石，高下亦然，有一長壽諸天，三年以天衣一拂，天衣重三銖，為拂不已，此石乃盡，名為中劫。」其小石、大石類前中劫可知，不勞具述。
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第三門中有五番：第一、明從無始劫來，在此輪迴無窮，受身無數者。如《智度論》云：「在於人中，或張家死、王家生；王家死、李家生。如是盡閻浮提界，或重生或異家生，或南閻浮提死，西拘耶尼生。如閻浮提，餘三天下亦如是。如四天下死，生四天王天亦如是；或四天王天死，忉利天生；忉利天死，生餘上四天亦如是。色界有十八重天，無色界有四重天，此死生彼，一一皆遍亦如是。或色界死，生阿鼻地獄；阿鼻地獄中死，生餘輕繫地獄；輕繫地獄中死，生畜生中；畜生中死，生餓鬼道中；餓鬼道中死，或生人、天中。如是輪迴六道，受苦、樂二報，生死無窮，胎生既爾，餘三生亦如是。」是故《正法念經》云：「菩薩化生，告諸天眾云：『凡人經此百千生，著樂放逸不修道，不覺往福侵已盡，還墮三塗受眾苦。』」是故《涅槃經》云：「此身苦所集，一切皆不淨，扼縛癰瘡等，根本無義利。上至諸天身，皆亦復如是。」是故又彼經云：「勸修不放逸。何以故？夫放逸者，是眾惡之本；不放逸者，乃是眾善之源。如日、月光，諸明中最；不放逸法，亦復如是，於諸善法，為最為上。亦如須彌山王，於諸山中為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法中，為最為上。何以故？一切惡法，猶放逸而生；一切善法，不放逸為本。」
第三門中有五番：第一、明從無始劫來，在此輪迴無窮，受身無數者。如《智度論》云：「在於人中，或張家死、王家生；王家死、李家生。如是盡閻浮提界，或重生或異家生，或南閻浮提死，西拘耶尼生。如閻浮提，餘三天下亦如是。如四天下死，生四天王天亦如是；或四天王天死，忉利天生；忉利天死，生餘上四天亦如是。色界有十八重天，無色界有四重天，此死生彼，一一皆遍亦如是。或色界死，生阿鼻地獄；阿鼻地獄中死，生餘輕繫地獄；輕繫地獄中死，生畜生中；畜生中死，生餓鬼道中；餓鬼道中死，或生人、天中。如是輪迴六道，受苦、樂二報，生死無窮，胎生既爾，餘三生亦如是。」是故《正法念經》云：「菩薩化生，告諸天眾云：『凡人經此百千生，著樂放逸不修道，不覺往福侵已盡，還墮三塗受眾苦。』」是故《涅槃經》云：「此身苦所集，一切皆不淨，扼縛癰瘡等，根本無義利。上至諸天身，皆亦復如是。」是故又彼經云：「勸修不放逸。何以故？夫放逸者，是眾惡之本；不放逸者，乃是眾善之源。如日、月光，諸明中最；不放逸法，亦復如是，於諸善法，為最為上。亦如須彌山王，於諸山中為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法中，為最為上。何以故？一切惡法，猶放逸而生；一切善法，不放逸為本。」
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第二、問曰：「雖云無始劫來，六道輪迴無際，而未知一劫之中受幾身數，而言流轉？」
第二、問曰：「雖云無始劫來，六道輪迴無際，而未知一劫之中受幾身數，而言流轉？」
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答曰：「如《涅槃經》說：『取三千大千世界草木，截為四寸籌，以數一劫之中所受身父母頭數，猶自不澌。』或云：『一劫之中所飲母乳，多於四大海水。』或云：『一劫之中所積身骨，如毘富羅山。』如是遠劫已來，徒受生死，至於今日猶作凡夫之身，何曾思量傷歎不已？」
答曰：「如《涅槃經》說：『取三千大千世界草木，截為四寸籌，以數一劫之中所受身父母頭數，猶自不澌。』或云：『一劫之中所飲母乳，多於四大海水。』或云：『一劫之中所積身骨，如毘富羅山。』如是遠劫已來，徒受生死，至於今日猶作凡夫之身，何曾思量傷歎不已？」
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第三、又問曰：「既云曠大劫來，受身無數者，為當直爾總說令人生厭？為當亦有經文來證？」
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答曰：「皆是聖教明文。何者？如《法華經》云：『過去不可說久遠大劫，有佛出世號大通智勝如來。有十六王子，各昇法座教化眾生。一一王子，各各教化六百萬億那由他恒河沙眾生。其佛滅度已來，至極久遠，猶不可數知。』何者？經云：『總取三千大千世界大地，磨以為墨。佛言：「是人過千國土乃下一點，大如微塵，如是展轉，盡地種墨。」佛言：「是人所經國土，若點、不點，盡抹為塵，一塵一劫。彼佛滅度已來，復過是數。今日眾生，乃是彼時十六王子，座下曾受教法。」』是故經云：『以是本因緣，為說《法華經》。』《涅槃經》復云：『一是王子，一是貧人，如是二人互相往反。言王子者，今日釋迦如來，乃是彼時第十六王子也；言貧人者，今日眾生等是。』」
答曰：「皆是聖教明文。何者？如《法華經》云：『過去不可說久遠大劫，有佛出世號大通智勝如來。有十六王子，各昇法座教化眾生。一一王子，各各教化六百萬億那由他恒河沙眾生。其佛滅度已來，至極久遠，猶不可數知。』何者？經云：『總取三千大千世界大地，磨以為墨。佛言：「是人過千國土乃下一點，大如微塵，如是展轉，盡地種墨。」佛言：「是人所經國土，若點、不點，盡抹為塵，一塵一劫。彼佛滅度已來，復過是數。今日眾生，乃是彼時十六王子，座下曾受教法。」』是故經云：『以是本因緣，為說《法華經》。』《涅槃經》復云：『一是王子，一是貧人，如是二人互相往反。言王子者，今日釋迦如來，乃是彼時第十六王子也；言貧人者，今日眾生等是。』」
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第四、問曰：「此等眾生既云流轉多劫，然三界之中，何趣受身為多？」
第四、問曰：「此等眾生既云流轉多劫，然三界之中，何趣受身為多？」
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答曰：「雖言流轉，然於三惡道中，受身偏多。如經說云：『於虛空中量取方圓八肘，從地至於色究竟天。於此量內所有可見眾生，即多於三千大千世界人、天之身。』故知惡道身多。何故如此？但惡法易起，善心難生故也。今時但看現在眾生，若得富貴，唯事放逸、破戒；天中即復著樂者多。是故經云：『眾生等是流轉，恒三惡道為常家。』人、天暫來即去，名為客舍故也。依《大莊嚴論》，勸一切眾生，常須繫念現前，偈云：『盛年無患時，懈怠不精進，貪營眾事務，不修施戒禪，臨為死所吞，方悔求修善。智者應觀察，除斷五欲想，精勤習心者，終時無悔恨。心意既專至，無有錯亂念，智者勤投心，臨終意不散。不習心專至，臨終必散亂，心若散亂時，如調馬用磑，若其鬪戰時，迴旋不直行。』」
答曰：「雖言流轉，然於三惡道中，受身偏多。如經說云：『於虛空中量取方圓八肘，從地至於色究竟天。於此量內所有可見眾生，即多於三千大千世界人、天之身。』故知惡道身多。何故如此？但惡法易起，善心難生故也。今時但看現在眾生，若得富貴，唯事放逸、破戒；天中即復著樂者多。是故經云：『眾生等是流轉，恒三惡道為常家。』人、天暫來即去，名為客舍故也。依《大莊嚴論》，勸一切眾生，常須繫念現前，偈云：『盛年無患時，懈怠不精進，貪營眾事務，不修施戒禪，臨為死所吞，方悔求修善。智者應觀察，除斷五欲想，精勤習心者，終時無悔恨。心意既專至，無有錯亂念，智者勤投心，臨終意不散。不習心專至，臨終必散亂，心若散亂時，如調馬用磑，若其鬪戰時，迴旋不直行。』」
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第五、又問曰：「一切眾生皆有佛性，遠劫以來應值多佛。何因至今仍自輪迴生死，不出火宅？」
第五、又問曰：「一切眾生皆有佛性，遠劫以來應值多佛。何因至今仍自輪迴生死，不出火宅？」
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答曰：「依大乘聖教，良由不得二種勝法，以排生死，是以不出火宅。何者為二？一謂聖道；二謂往生淨土。其聖道一種今時難證。一、由去大聖遙遠；二、由理深解微。是故《大集月藏經》云：『我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。』當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。是故《大經》云：『若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續稱我名字，若不生者，不取正覺。』又復一切眾生都不自量，若據大乘，真如、實相、第一義空，曾未措心；若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下、除五上，無問道、俗未有其分。縱有人、天果報，皆為五戒、十善能招此報，然持得者甚希。若論起惡造罪，何異暴風駃雨？是以諸佛大慈勸歸淨土。縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生。何不思量，都無去心也？」
答曰：「依大乘聖教，良由不得二種勝法，以排生死，是以不出火宅。何者為二？一謂聖道；二謂往生淨土。其聖道一種今時難證。一、由去大聖遙遠；二、由理深解微。是故《大集月藏經》云：『我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。』當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。是故《大經》云：『若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續稱我名字，若不生者，不取正覺。』又復一切眾生都不自量，若據大乘，真如、實相、第一義空，曾未措心；若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下、除五上，無問道、俗未有其分。縱有人、天果報，皆為五戒、十善能招此報，然持得者甚希。若論起惡造罪，何異暴風駃雨？是以諸佛大慈勸歸淨土。縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生。何不思量，都無去心也？」
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自下第四引聖教證成，勸信求生者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有財首菩薩白佛言：『世尊！我念過去無量劫時，有佛出世，亦名釋迦牟尼佛。彼佛滅後有一王子，名曰金幢，憍慢邪見，不信正法。有知識比丘，名定自在，告王子言：「世有佛像，極為可愛，可暫入塔，觀佛形像。」時彼王子從善友語，入塔觀像，見像相好，白言：「比丘！佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？」比丘告言：「王子！今見佛像不能禮者，當稱南無佛。」還宮繫念，念塔中像，即於後夜夢見佛像，心大歡喜，捨離邪見，歸依三寶。隨壽命終，由前入塔稱佛功德，即得值遇九百億那由他佛。於諸佛所，常勤精進，恒得甚深念佛三昧。念佛三昧力故，諸佛現前皆與授記，從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道，乃至今日獲得首楞嚴三昧。爾時王子者，今我財首是也。』爾時會中即有十方諸大菩薩，其數無量，各說本緣，皆依念佛得。佛告阿難：『此觀佛三昧是一切眾生犯罪者藥，破戒者護，失道者導，盲冥者眼，愚癡者慧，黑闇者燈，煩惱賊中大勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。』佛告阿難：『汝今善持，慎勿忘失。過去、未來、現在三世諸佛，皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心皆因念佛三昧力故，得一切種智。』」又如《目連所問經》：「佛告目連：『譬如萬川長流，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴，富樂自在，悉不得免生、老、病、死。只由不信佛經，後世為人，更甚困劇，不能得生千佛國土。是故我說，無量壽佛國，易往、易取，而人不能修行往生，反事九十五種邪道，我說是人名無眼人，名無耳人。』經教既爾，何不捨難，依易行道矣？」
自下第四引聖教證成，勸信求生者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有財首菩薩白佛言：『世尊！我念過去無量劫時，有佛出世，亦名釋迦牟尼佛。彼佛滅後有一王子，名曰金幢，憍慢邪見，不信正法。有知識比丘，名定自在，告王子言：「世有佛像，極為可愛，可暫入塔，觀佛形像。」時彼王子從善友語，入塔觀像，見像相好，白言：「比丘！佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？」比丘告言：「王子！今見佛像不能禮者，當稱南無佛。」還宮繫念，念塔中像，即於後夜夢見佛像，心大歡喜，捨離邪見，歸依三寶。隨壽命終，由前入塔稱佛功德，即得值遇九百億那由他佛。於諸佛所，常勤精進，恒得甚深念佛三昧。念佛三昧力故，諸佛現前皆與授記，從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道，乃至今日獲得首楞嚴三昧。爾時王子者，今我財首是也。』爾時會中即有十方諸大菩薩，其數無量，各說本緣，皆依念佛得。佛告阿難：『此觀佛三昧是一切眾生犯罪者藥，破戒者護，失道者導，盲冥者眼，愚癡者慧，黑闇者燈，煩惱賊中大勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。』佛告阿難：『汝今善持，慎勿忘失。過去、未來、現在三世諸佛，皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心皆因念佛三昧力故，得一切種智。』」又如《目連所問經》：「佛告目連：『譬如萬川長流，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴，富樂自在，悉不得免生、老、病、死。只由不信佛經，後世為人，更甚困劇，不能得生千佛國土。是故我說，無量壽佛國，易往、易取，而人不能修行往生，反事九十五種邪道，我說是人名無眼人，名無耳人。』經教既爾，何不捨難，依易行道矣？」
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安樂集卷上
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