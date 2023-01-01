安樂集卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂集卷上

釋道綽撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道綽撰

此《安樂集》，一部之內總有十二大門，皆引經論證明，勸信求往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此《安樂集》，一部之內總有十二大門，皆引經論證明，勸信求往。

今先就第一大門內，文義雖眾，略作九門料簡，然後造文。第一、明教興所由，約時被機，勸歸淨土。第二、據諸部大乘，顯說聽方軌。第三、據大乘聖教，明諸眾生發心久、近供佛多少，欲使時會聽眾力勵發心。第四、辨諸經宗旨不同。第五、明諸經得名各異，如《涅槃》、《般若經》等，就法為名；自有就喻，或有就事，亦有就時、就處，此例非一。今此《觀經》就人、法為名，佛是人名，說觀無量壽是法名也。第六、料簡說人差別，諸經起說不過五種：一者、佛自說，二者、聖弟子說，三者、諸天說，四者、神仙說，五者、變化說。此《觀經》者，五種說中，世尊自說。第七、略明真、應二身，并辨真、應二土。第八、顯彌陀淨國位該上下，凡聖通往。第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今先就第一大門內，文義雖眾，略作九門料簡，然後造文。第一、明教興所由，約時被機，勸歸淨土。第二、據諸部大乘，顯說聽方軌。第三、據大乘聖教，明諸眾生發心久、近供佛多少，欲使時會聽眾力勵發心。第四、辨諸經宗旨不同。第五、明諸經得名各異，如《涅槃》、《般若經》等，就法為名；自有就喻，或有就事，亦有就時、就處，此例非一。今此《觀經》就人、法為名，佛是人名，說觀無量壽是法名也。第六、料簡說人差別，諸經起說不過五種：一者、佛自說，二者、聖弟子說，三者、諸天說，四者、神仙說，五者、變化說。此《觀經》者，五種說中，世尊自說。第七、略明真、應二身，并辨真、應二土。第八、顯彌陀淨國位該上下，凡聖通往。第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝也。

第一大門中，明教興所由，約時被機，勸歸淨土者。若教赴時機，易修易悟；若機教時乖，難修難入。是故《正法念經》云：「行者一心求道時，常當觀察時方便，若不得時，無方便，是名為失，不名利。」何者？如攢濕木以求火，火不可得，非時故；若折乾薪以覓水，水不可得，無智故。是故《大集月藏經》云：「佛滅度後第一五百年，我諸弟子學慧得堅固；第二五百年，學定得堅固；第三五百年，學多聞、讀誦得堅固；第四五百年，造立塔寺、修福懺悔得堅固；第五五百年，白法隱滯多有諍訟，微有善法得堅固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一大門中，明教興所由，約時被機，勸歸淨土者。若教赴時機，易修易悟；若機教時乖，難修難入。是故《正法念經》云：「行者一心求道時，常當觀察時方便，若不得時，無方便，是名為失，不名利。」何者？如攢濕木以求火，火不可得，非時故；若折乾薪以覓水，水不可得，無智故。是故《大集月藏經》云：「佛滅度後第一五百年，我諸弟子學慧得堅固；第二五百年，學定得堅固；第三五百年，學多聞、讀誦得堅固；第四五百年，造立塔寺、修福懺悔得堅固；第五五百年，白法隱滯多有諍訟，微有善法得堅固。」

又彼經云：「諸佛出世，有四種法度眾生。何等為四？一者、口說十二部經，即是法施度眾生；二者、諸佛如來有無量光明、相好，一切眾生但能繫心觀察，無不獲益，是即身業度眾生；三者、有無量德用、神通、道力，種種變化，即是神通力度眾生；四者、諸佛、如來有無量名號，若總、若別，其有眾生繫心稱念，莫不除障獲益，皆生佛前，即是名號度眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼經云：「諸佛出世，有四種法度眾生。何等為四？一者、口說十二部經，即是法施度眾生；二者、諸佛如來有無量光明、相好，一切眾生但能繫心觀察，無不獲益，是即身業度眾生；三者、有無量德用、神通、道力，種種變化，即是神通力度眾生；四者、諸佛、如來有無量名號，若總、若別，其有眾生繫心稱念，莫不除障獲益，皆生佛前，即是名號度眾生。」

計今時眾生，即當佛去世後第四五百年，正是懺悔、修福，應稱佛名號時者。若一念稱阿彌陀佛，即能除却八十億劫生死之罪。一念既爾，況修常念，即是恒懺悔人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計今時眾生，即當佛去世後第四五百年，正是懺悔、修福，應稱佛名號時者。若一念稱阿彌陀佛，即能除却八十億劫生死之罪。一念既爾，況修常念，即是恒懺悔人也。

又若去聖近，即前者修定、修慧是其正學，後者是兼；如去聖已遠，則後者稱名是正，前者是兼。何意然者？寔由眾生去聖遙遠，機解浮淺、暗鈍故也。是以韋提大士自為，及哀愍末世五濁眾生，輪迴多劫徒受痛燒故，能假遇苦緣諮開，出路豁然。大聖加慈，勸歸極樂。若欲於斯進趣，勝果難階，唯有淨土一門，可以情悕趣入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若去聖近，即前者修定、修慧是其正學，後者是兼；如去聖已遠，則後者稱名是正，前者是兼。何意然者？寔由眾生去聖遙遠，機解浮淺、暗鈍故也。是以韋提大士自為，及哀愍末世五濁眾生，輪迴多劫徒受痛燒故，能假遇苦緣諮開，出路豁然。大聖加慈，勸歸極樂。若欲於斯進趣，勝果難階，唯有淨土一門，可以情悕趣入。

若欲披尋眾典，勸處彌多，遂以採集真言，助修往益。何者？欲使前生者導後，後去者昉前，連續無窮，願不休止，為盡無邊生死海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲披尋眾典，勸處彌多，遂以採集真言，助修往益。何者？欲使前生者導後，後去者昉前，連續無窮，願不休止，為盡無邊生死海故。

第二、據諸部大乘，明說聽方軌者。於中有六：第一、《大集經》云：「於說法者，作醫王想、作拔苦想；所說之法，作甘露想、作醍醐想；其聽法者，作增長勝解想、作愈病想。」若能如是，說者、聽者，皆堪紹隆佛法，常生佛前。第二、《大智度論》云：「聽者端視如渴飲，一心入於語議中，聞法踊躍心悲喜，如是之人應為說。」第三、彼論又云：「有二種人，得福無量無邊。何等為二？一者樂說法人，二者樂聽法人。」是故阿難白佛言：「舍利弗、目連，何以所得智慧、神通，於聖弟子中最為殊勝？」佛告阿難：「此之二人於因中時，為法因緣千里不難，是故今日最為殊勝。」第四、《無量壽大經》云：「若人無善本，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。」第五、云：「曾更見世尊，則能信此事，奉事億如來，樂聞如是教。」第六、《無量清淨覺經》云：「善男子、善女人，聞說淨土法門，心生悲喜，身毛為竪，如拔出者，當知此人過去宿命，已作佛道也。若復有人，聞開淨土法門，都不生信者，當知此人始從三惡道來，殃咎未盡，為此無信向耳，我說此人未可得解脫也。」是故《無量壽大經》云：「憍慢弊懈怠，難以信此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、據諸部大乘，明說聽方軌者。於中有六：第一、《大集經》云：「於說法者，作醫王想、作拔苦想；所說之法，作甘露想、作醍醐想；其聽法者，作增長勝解想、作愈病想。」若能如是，說者、聽者，皆堪紹隆佛法，常生佛前。第二、《大智度論》云：「聽者端視如渴飲，一心入於語議中，聞法踊躍心悲喜，如是之人應為說。」第三、彼論又云：「有二種人，得福無量無邊。何等為二？一者樂說法人，二者樂聽法人。」是故阿難白佛言：「舍利弗、目連，何以所得智慧、神通，於聖弟子中最為殊勝？」佛告阿難：「此之二人於因中時，為法因緣千里不難，是故今日最為殊勝。」第四、《無量壽大經》云：「若人無善本，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。」第五、云：「曾更見世尊，則能信此事，奉事億如來，樂聞如是教。」第六、《無量清淨覺經》云：「善男子、善女人，聞說淨土法門，心生悲喜，身毛為竪，如拔出者，當知此人過去宿命，已作佛道也。若復有人，聞開淨土法門，都不生信者，當知此人始從三惡道來，殃咎未盡，為此無信向耳，我說此人未可得解脫也。」是故《無量壽大經》云：「憍慢弊懈怠，難以信此法。」

第三、據大乘聖教，明眾生發心久、近供佛多少者。如《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有眾生，於熙連半恒河沙等諸佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞是大乘經典，不生誹謗；若有於一恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞經不起誹謗，深生愛樂；若有於二恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，正解信樂受持、讀誦；若有於三恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，書寫經卷，雖為人說，未解深義。』」何以故須如此教量者？為彰今日座下聞經者，曾已發心供養多佛也，又顯大乘經之威力不可思議。是故經云：「若有眾生，聞是經典，億百千劫不墮惡道。何以故？是妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛。」故知聞經生信者，皆獲不可思議利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、據大乘聖教，明眾生發心久、近供佛多少者。如《涅槃經》云：「佛告迦葉菩薩：『若有眾生，於熙連半恒河沙等諸佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞是大乘經典，不生誹謗；若有於一恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，聞經不起誹謗，深生愛樂；若有於二恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，正解信樂受持、讀誦；若有於三恒河沙等佛所，發菩提心，然後乃能於惡世中，不謗是法，書寫經卷，雖為人說，未解深義。』」何以故須如此教量者？為彰今日座下聞經者，曾已發心供養多佛也，又顯大乘經之威力不可思議。是故經云：「若有眾生，聞是經典，億百千劫不墮惡道。何以故？是妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛。」故知聞經生信者，皆獲不可思議利益也。

第四、次辨諸經宗旨不同者。若依《涅槃經》，佛性為宗；若依《維摩經》，不可思議解脫為宗；若依《般若經》，空慧為宗；若依《大集經》，陀羅尼為宗；今此《觀經》以觀佛三昧為宗。若論所觀，不過依、正二報，如下依諸觀所辨。若依《觀佛三昧經》云：「佛告父王：『諸佛出世有三種益：一者、口說十二部經，法施利益，能除眾生無明暗障，開智慧眼，生諸佛前，早得無上菩提。二者、諸佛、如來有身相光明無量妙好，若有眾生稱念觀察，若總相、若別相，無問佛身現在、過去，皆能除滅眾生四重、五逆，永背三途，隨意所樂，常生淨土，乃至成佛。三者、令勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『佛地果德，真如實相第一義空，何因不遣弟子行之？』佛告父王：『諸佛果德有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『念佛之功，其狀云何？』佛告父王：『如伊蘭林方四十由旬，有一科牛頭栴檀，雖有根牙，猶未出土，其伊蘭林，唯臭無香，若有噉其花菓，發狂而死。後時栴檀根、牙漸漸生長，纔欲成樹，香氣昌盛，遂能改變此林，普皆香美，眾生見者，皆生希有心。』佛告父王：『一切眾生在生死中，念佛之心亦復如是。但能繫念不止，定生佛前；一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，如彼香樹，改伊蘭林。』」所言伊蘭林者，喻眾生身內三毒、三障無邊重罪；言栴檀者，喻眾生念佛之心；纔欲成樹者，謂一切眾生但能積念不斷，業道成辦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、次辨諸經宗旨不同者。若依《涅槃經》，佛性為宗；若依《維摩經》，不可思議解脫為宗；若依《般若經》，空慧為宗；若依《大集經》，陀羅尼為宗；今此《觀經》以觀佛三昧為宗。若論所觀，不過依、正二報，如下依諸觀所辨。若依《觀佛三昧經》云：「佛告父王：『諸佛出世有三種益：一者、口說十二部經，法施利益，能除眾生無明暗障，開智慧眼，生諸佛前，早得無上菩提。二者、諸佛、如來有身相光明無量妙好，若有眾生稱念觀察，若總相、若別相，無問佛身現在、過去，皆能除滅眾生四重、五逆，永背三途，隨意所樂，常生淨土，乃至成佛。三者、令勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『佛地果德，真如實相第一義空，何因不遣弟子行之？』佛告父王：『諸佛果德有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸父王行念佛三昧。』父王白佛：『念佛之功，其狀云何？』佛告父王：『如伊蘭林方四十由旬，有一科牛頭栴檀，雖有根牙，猶未出土，其伊蘭林，唯臭無香，若有噉其花菓，發狂而死。後時栴檀根、牙漸漸生長，纔欲成樹，香氣昌盛，遂能改變此林，普皆香美，眾生見者，皆生希有心。』佛告父王：『一切眾生在生死中，念佛之心亦復如是。但能繫念不止，定生佛前；一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，如彼香樹，改伊蘭林。』」所言伊蘭林者，喻眾生身內三毒、三障無邊重罪；言栴檀者，喻眾生念佛之心；纔欲成樹者，謂一切眾生但能積念不斷，業道成辦也。

問曰：「計一切眾生念佛之功，亦應一切可知。何因一念之力，能斷一切諸障，如一香樹，改四十由旬伊蘭林，悉使香美也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「計一切眾生念佛之功，亦應一切可知。何因一念之力，能斷一切諸障，如一香樹，改四十由旬伊蘭林，悉使香美也？」

答曰：「依諸部大乘，顯念佛三昧功能不可思議也。何者？如《華嚴經》云：『譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞。若人菩提心中行念佛三昧者，一切煩惱、一切諸障，悉皆斷滅。亦如有人搆取牛、羊、驢、馬一切諸乳置一器中，若持師子乳一渧投之，直過無難，一切諸乳悉皆破壞，變為清水。』若人但能菩提心中行念佛三昧者，一切惡魔、諸障，直過無難。又彼經云：『譬如有人持翳身藥，處處遊行，一切餘人不見是人。』若能菩提心中行念佛三昧者，一切惡神，一切諸障不見是人，隨所詣處，無能遮障也。何故能爾？此念佛三昧即是一切三昧中王故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依諸部大乘，顯念佛三昧功能不可思議也。何者？如《華嚴經》云：『譬如有人用師子筋以為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞。若人菩提心中行念佛三昧者，一切煩惱、一切諸障，悉皆斷滅。亦如有人搆取牛、羊、驢、馬一切諸乳置一器中，若持師子乳一渧投之，直過無難，一切諸乳悉皆破壞，變為清水。』若人但能菩提心中行念佛三昧者，一切惡魔、諸障，直過無難。又彼經云：『譬如有人持翳身藥，處處遊行，一切餘人不見是人。』若能菩提心中行念佛三昧者，一切惡神，一切諸障不見是人，隨所詣處，無能遮障也。何故能爾？此念佛三昧即是一切三昧中王故也。」

第七、略明三身三土義。問曰：「今現在阿彌陀佛是何身？極樂之國是何土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、略明三身三土義。問曰：「今現在阿彌陀佛是何身？極樂之國是何土？」

答曰：「現在彌陀是報佛，極樂寶莊嚴國是報土。然古舊相傳皆云：『阿彌陀佛是化身，土亦是化土。』此為大失也。若爾者，穢土亦化身所居，淨土亦化身所居者，未審如來報身更依何土也？今依《大乘同性經》辨定報化、淨穢者，經云：『淨土中成佛者，悉是報身；穢土中成佛者，悉是化身。』彼經云：『阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來、寶德如來等諸如來，清淨佛剎，現得道者，當得道者，如是一切皆是報身佛也。何者如來化身？由如今日踊步健如來、魔恐怖如來，如是等一切如來，穢濁世中，如現成佛者，當成佛者，從兜率下，乃至住持一切正法、一切像法、一切末法，如是化事皆是化身佛也。何者如來法身？如來真法身者，無色、無形、無現、無著，不可見、無言說、無住處，無生、無滅，是名真法身義也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「現在彌陀是報佛，極樂寶莊嚴國是報土。然古舊相傳皆云：『阿彌陀佛是化身，土亦是化土。』此為大失也。若爾者，穢土亦化身所居，淨土亦化身所居者，未審如來報身更依何土也？今依《大乘同性經》辨定報化、淨穢者，經云：『淨土中成佛者，悉是報身；穢土中成佛者，悉是化身。』彼經云：『阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來、寶德如來等諸如來，清淨佛剎，現得道者，當得道者，如是一切皆是報身佛也。何者如來化身？由如今日踊步健如來、魔恐怖如來，如是等一切如來，穢濁世中，如現成佛者，當成佛者，從兜率下，乃至住持一切正法、一切像法、一切末法，如是化事皆是化身佛也。何者如來法身？如來真法身者，無色、無形、無現、無著，不可見、無言說、無住處，無生、無滅，是名真法身義也。』」

問曰：「如來報身常住，云何《觀音授記經》云：『阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處也？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「如來報身常住，云何《觀音授記經》云：『阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處也？』」

答曰：「此是報身，示現隱沒相，非滅度也。彼經云：『阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根眾生，還見如故。』即其證也。又《寶性論》云：『報身有五種相：說法及可見，諸業不休息及休息隱沒，示現不實體，即其證也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此是報身，示現隱沒相，非滅度也。彼經云：『阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根眾生，還見如故。』即其證也。又《寶性論》云：『報身有五種相：說法及可見，諸業不休息及休息隱沒，示現不實體，即其證也。』」

問曰：「釋迦如來報身、報土在何方也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「釋迦如來報身、報土在何方也？」

答曰：「《涅槃經》云：『西方去此四十二恒河沙佛土，有世界名曰無勝，彼土所有莊嚴亦如西方極樂世界，等無有異。我於彼土出現於世，為化眾生故，來在此娑婆國土。但非我出此土，一切如來亦復如是。』即其證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「《涅槃經》云：『西方去此四十二恒河沙佛土，有世界名曰無勝，彼土所有莊嚴亦如西方極樂世界，等無有異。我於彼土出現於世，為化眾生故，來在此娑婆國土。但非我出此土，一切如來亦復如是。』即其證也。」

問曰：「《鼓音經》云：『阿彌陀佛有父母。』明知非是報佛、報土也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「《鼓音經》云：『阿彌陀佛有父母。』明知非是報佛、報土也。」

答曰：「子但聞名，不究尋經旨，致此疑。可謂錯之毫毛，失之千里。然阿彌陀佛亦具三身：極樂出現者，即是報身；今言有父母者，是穢土中示現化身父母也。亦如釋迦如來，淨土中成其報佛，應來此方示有父母，成其化佛。阿彌陀佛亦復如是。又如《鼓音聲經》云：『爾時阿彌陀佛與聲聞眾俱，國號清泰，聖王所住，其城縱廣十千由旬。阿彌陀佛父是轉輪聖王，王名月上，母名殊勝妙顏，魔王名無勝，佛子名月明，提婆達多名寂意，給侍弟子名無垢稱。』又上來所引竝是化身之相，若是淨土，豈有輪王及城女人等也？此即文義昞然，何待分別？皆不善尋究，致使迷名生執也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「子但聞名，不究尋經旨，致此疑。可謂錯之毫毛，失之千里。然阿彌陀佛亦具三身：極樂出現者，即是報身；今言有父母者，是穢土中示現化身父母也。亦如釋迦如來，淨土中成其報佛，應來此方示有父母，成其化佛。阿彌陀佛亦復如是。又如《鼓音聲經》云：『爾時阿彌陀佛與聲聞眾俱，國號清泰，聖王所住，其城縱廣十千由旬。阿彌陀佛父是轉輪聖王，王名月上，母名殊勝妙顏，魔王名無勝，佛子名月明，提婆達多名寂意，給侍弟子名無垢稱。』又上來所引竝是化身之相，若是淨土，豈有輪王及城女人等也？此即文義昞然，何待分別？皆不善尋究，致使迷名生執也。」

問曰：「若報身有隱沒休息相者，亦可淨土有成壞事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若報身有隱沒休息相者，亦可淨土有成壞事？」

答曰：「如斯難者，自古將今，義亦難通。雖然今敢引經為證，義亦可知。譬如佛身常住，眾生見有涅槃；淨土亦爾，體非成壞，隨眾生所見有成、有壞。如《華嚴經》云：『由如見導師，種種無量色，隨眾生心行，見佛剎亦然。』是故《淨土論》云：『一質不成故，淨穢有虧盈；異質不成故，搜原則冥一；無質不成故，緣起則萬形。』故知若據法性淨土，則不論清濁；若據報化大悲，則非無淨穢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如斯難者，自古將今，義亦難通。雖然今敢引經為證，義亦可知。譬如佛身常住，眾生見有涅槃；淨土亦爾，體非成壞，隨眾生所見有成、有壞。如《華嚴經》云：『由如見導師，種種無量色，隨眾生心行，見佛剎亦然。』是故《淨土論》云：『一質不成故，淨穢有虧盈；異質不成故，搜原則冥一；無質不成故，緣起則萬形。』故知若據法性淨土，則不論清濁；若據報化大悲，則非無淨穢也。

「又汎明佛土，對機感不同，有其三種差別：一者、從真垂報，名為報土。猶如日光照四天下，法身如日，報化如光。二者、無而忽有，名之為化。即如《四分律》云：『錠光如來化提婆城與拔提城相近，共為親婚往來，後時忽然化火燒却，令諸眾生覩此無常，莫不生厭歸向佛道也。』是故經云：『或現劫火燒，天地皆洞然，眾生有常想，照令知無常；或為濟貧乏，現立無盡藏，隨緣廣開導，令發菩提心。』三者、隱穢顯淨。如《維摩經》佛以足指按地，三千剎土莫不嚴淨。今此無量壽國即是從真垂報國也。何以得知？依《觀音授記經》云：『未來觀音成佛，替阿彌陀佛處。』故知是報也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又汎明佛土，對機感不同，有其三種差別：一者、從真垂報，名為報土。猶如日光照四天下，法身如日，報化如光。二者、無而忽有，名之為化。即如《四分律》云：『錠光如來化提婆城與拔提城相近，共為親婚往來，後時忽然化火燒却，令諸眾生覩此無常，莫不生厭歸向佛道也。』是故經云：『或現劫火燒，天地皆洞然，眾生有常想，照令知無常；或為濟貧乏，現立無盡藏，隨緣廣開導，令發菩提心。』三者、隱穢顯淨。如《維摩經》佛以足指按地，三千剎土莫不嚴淨。今此無量壽國即是從真垂報國也。何以得知？依《觀音授記經》云：『未來觀音成佛，替阿彌陀佛處。』故知是報也。」

第八、明彌陀淨國位該上下，凡聖通往者。今此無量壽國是其報淨土，由佛願故，乃該通上下，致令凡夫之善竝得往生，由該上故，天親、龍樹及上地菩薩亦皆生也。是故《大經》云：「彌勒菩薩問佛：『未知此界有幾許不退菩薩，得生彼國？』佛言：『此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆當往生。』」若欲廣引，餘方皆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、明彌陀淨國位該上下，凡聖通往者。今此無量壽國是其報淨土，由佛願故，乃該通上下，致令凡夫之善竝得往生，由該上故，天親、龍樹及上地菩薩亦皆生也。是故《大經》云：「彌勒菩薩問佛：『未知此界有幾許不退菩薩，得生彼國？』佛言：『此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆當往生。』」若欲廣引，餘方皆爾。

問曰：「彌陀淨國既云位該上下，無問凡聖皆通往者，未知唯修無相得生？為當凡夫有相亦得生也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「彌陀淨國既云位該上下，無問凡聖皆通往者，未知唯修無相得生？為當凡夫有相亦得生也？」

答曰：「凡夫智淺，多依相求，決得往生。然以相善力微，但生相土，唯覩報、化佛也。是故《觀佛三昧經．菩薩本行品》云：『文殊師利白佛言：「當知我念過去無量劫數為凡夫時，彼世有佛，名寶威德上王如來。彼佛出時，與今無異。彼佛亦長丈六，身紫金色，說三乘法，如釋迦文。爾時彼國有大長者，名一切施。長者有子，名曰戒護。子在母胎時，母以敬信故，預為其子受三歸依。子既生已，年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛，為佛作禮，敬佛心重，目不暫捨，一見佛故，即得除却百萬億那由他劫生死之罪。從是以後常生淨土，即得值遇百億那由他恒河沙佛，是諸世尊亦以相好度脫眾生。爾時童子一一親侍，間無空缺，禮拜、供養、合掌觀佛，以因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛，彼諸佛等亦以色身相好化度眾生。從是以後即得百千億念佛三昧門，復得阿僧祇陀羅尼門。既得此已，諸佛現前，乃為說無相法，須臾之間得首楞嚴三昧。時彼童子但受三歸，一禮佛故，諦觀佛身，心無疲厭。由此因緣，值無數佛。何況繫念，具足思惟觀佛色身。時彼童子豈異人乎？是我身也。」爾時世尊讚文殊言：「善哉，善哉！汝以一禮佛故，得值無數諸佛。何況未來我諸弟子懃觀佛者、懃念佛者？」佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世眾生，若能禮佛者、若能念佛者、若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸菩薩為其和上。」』以此文證，故知淨土該通相土，往生不謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「凡夫智淺，多依相求，決得往生。然以相善力微，但生相土，唯覩報、化佛也。是故《觀佛三昧經．菩薩本行品》云：『文殊師利白佛言：「當知我念過去無量劫數為凡夫時，彼世有佛，名寶威德上王如來。彼佛出時，與今無異。彼佛亦長丈六，身紫金色，說三乘法，如釋迦文。爾時彼國有大長者，名一切施。長者有子，名曰戒護。子在母胎時，母以敬信故，預為其子受三歸依。子既生已，年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛，為佛作禮，敬佛心重，目不暫捨，一見佛故，即得除却百萬億那由他劫生死之罪。從是以後常生淨土，即得值遇百億那由他恒河沙佛，是諸世尊亦以相好度脫眾生。爾時童子一一親侍，間無空缺，禮拜、供養、合掌觀佛，以因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛，彼諸佛等亦以色身相好化度眾生。從是以後即得百千億念佛三昧門，復得阿僧祇陀羅尼門。既得此已，諸佛現前，乃為說無相法，須臾之間得首楞嚴三昧。時彼童子但受三歸，一禮佛故，諦觀佛身，心無疲厭。由此因緣，值無數佛。何況繫念，具足思惟觀佛色身。時彼童子豈異人乎？是我身也。」爾時世尊讚文殊言：「善哉，善哉！汝以一禮佛故，得值無數諸佛。何況未來我諸弟子懃觀佛者、懃念佛者？」佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世眾生，若能禮佛者、若能念佛者、若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸菩薩為其和上。」』以此文證，故知淨土該通相土，往生不謬。

「若知無相離念為體，而緣中求往者，多應上輩生也。是故天親菩薩論云：『若能觀二十九種莊嚴清淨，即略入一法句。一法句者，謂清淨句；清淨句者，即是智慧無為法身故。』何故須廣、略相入者？但諸佛、菩薩有二種法身：一者、法性法身；二者、方便法身。由法性法身故，生方便法身；由方便法身故，顯出法性法身。此二種法身異而不可分，一而不可同，是故廣、略相入。菩薩若不知廣、略相入，則不能自利、利他。無為法身者，即法性身也，法性寂滅故，即法身無相也。法身無相故，則能無不相，是故相好莊嚴即是法身也。法身無知故，則能無不知，是故一切種智即是真實智慧也。雖知就緣觀總、別二句，莫非實相也。以知實相故，即知三界眾生虛妄相也；以知三界眾生虛妄故，即起真實慈悲也；以知真實慈悲故，即起真實歸依也。今之行者無問緇素，但能知生無生不違二諦者，多應落在上輩生也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若知無相離念為體，而緣中求往者，多應上輩生也。是故天親菩薩論云：『若能觀二十九種莊嚴清淨，即略入一法句。一法句者，謂清淨句；清淨句者，即是智慧無為法身故。』何故須廣、略相入者？但諸佛、菩薩有二種法身：一者、法性法身；二者、方便法身。由法性法身故，生方便法身；由方便法身故，顯出法性法身。此二種法身異而不可分，一而不可同，是故廣、略相入。菩薩若不知廣、略相入，則不能自利、利他。無為法身者，即法性身也，法性寂滅故，即法身無相也。法身無相故，則能無不相，是故相好莊嚴即是法身也。法身無知故，則能無不知，是故一切種智即是真實智慧也。雖知就緣觀總、別二句，莫非實相也。以知實相故，即知三界眾生虛妄相也；以知三界眾生虛妄故，即起真實慈悲也；以知真實慈悲故，即起真實歸依也。今之行者無問緇素，但能知生無生不違二諦者，多應落在上輩生也。」

第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝。問曰：「安樂國土於三界中，何界所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、明彌陀淨國，三界攝與不攝。問曰：「安樂國土於三界中，何界所攝？」

答曰：「淨土勝妙，體出世間。此三界者，乃是生死凡夫之闇宅，雖復苦、樂少殊，脩、短有異，統如觀之，莫非有漏之長津，倚伏相乘，循環無際，雜生觸受四倒長溝，且因且果，虛偽相習，深可厭也。是故淨土非三界攝。又依《智度論》云：『淨土果報，無欲故非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。』雖言地居，精勝妙絕。是故天親論云：『觀彼世界相，勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際。』是故《大經》讚云：『妙土廣大超數限，自然七寶所合成，佛本願力莊嚴起，稽首清淨大攝受。世界光耀妙殊絕，適悅晏安無四時，自利利他力圓滿，歸命方便巧莊嚴。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「淨土勝妙，體出世間。此三界者，乃是生死凡夫之闇宅，雖復苦、樂少殊，脩、短有異，統如觀之，莫非有漏之長津，倚伏相乘，循環無際，雜生觸受四倒長溝，且因且果，虛偽相習，深可厭也。是故淨土非三界攝。又依《智度論》云：『淨土果報，無欲故非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。』雖言地居，精勝妙絕。是故天親論云：『觀彼世界相，勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際。』是故《大經》讚云：『妙土廣大超數限，自然七寶所合成，佛本願力莊嚴起，稽首清淨大攝受。世界光耀妙殊絕，適悅晏安無四時，自利利他力圓滿，歸命方便巧莊嚴。』」

第二大門中，有三番料簡：第一、明發菩提心；第二、破異見邪執；第三、廣施問答，釋去疑情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大門中，有三番料簡：第一、明發菩提心；第二、破異見邪執；第三、廣施問答，釋去疑情。

就初發菩提心，內有四番：一、出菩提心功用，二、出菩提名體，三、顯發心有異，四、問答解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初發菩提心，內有四番：一、出菩提心功用，二、出菩提名體，三、顯發心有異，四、問答解釋。

第一、出菩提心功用者。《大經》云：「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源。」云何菩提者？乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，遍周法界；此心究竟，等若虛空；此心長遠，盡未來際；此心普備，離二乘障。若能一發此心，傾無始生死有淪所有功德迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅。譬如寄花五淨，風日不萎；附水靈河，世旱無竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、出菩提心功用者。《大經》云：「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源。」云何菩提者？乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，遍周法界；此心究竟，等若虛空；此心長遠，盡未來際；此心普備，離二乘障。若能一發此心，傾無始生死有淪所有功德迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅。譬如寄花五淨，風日不萎；附水靈河，世旱無竭。

第二、出菩提名體者。然菩提有三種：一者、法身菩提，二者、報身菩提，三者、化身菩提也。言法身菩提者，所謂真如、實相、第一義空，自性清淨，體無穢染，理出天真，不假修成，名為法身；佛道體本，名曰菩提。言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果，以果酬因，名曰報身；圓通無礙，名曰菩提。言化身菩提者，謂從報起用，能趣萬機，名為化身；益物圓通，名曰菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、出菩提名體者。然菩提有三種：一者、法身菩提，二者、報身菩提，三者、化身菩提也。言法身菩提者，所謂真如、實相、第一義空，自性清淨，體無穢染，理出天真，不假修成，名為法身；佛道體本，名曰菩提。言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果，以果酬因，名曰報身；圓通無礙，名曰菩提。言化身菩提者，謂從報起用，能趣萬機，名為化身；益物圓通，名曰菩提。

第三、顯發心有異者。今謂行者修因、發心具其三種：一者、要須識達有、無從本已來自性清淨；二者、緣修萬行、八萬四千諸波羅蜜門等；三者、大慈悲為本，恒擬運度為懷。此之三因能與大菩提相應，故名發菩提心。又據《淨土論》云：「今言發菩提心者，即是願作佛心；願作佛心者，即是度眾生心；度眾生心者，即攝取眾生，生有佛國土心。」今既願生淨土，故先須發菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、顯發心有異者。今謂行者修因、發心具其三種：一者、要須識達有、無從本已來自性清淨；二者、緣修萬行、八萬四千諸波羅蜜門等；三者、大慈悲為本，恒擬運度為懷。此之三因能與大菩提相應，故名發菩提心。又據《淨土論》云：「今言發菩提心者，即是願作佛心；願作佛心者，即是度眾生心；度眾生心者，即攝取眾生，生有佛國土心。」今既願生淨土，故先須發菩提心也。

第四、問答解釋者。問曰：「若備修萬行能感菩提得成佛者，何故《諸法無行經》云：『若人求菩提，即無有菩提，是人遠菩提，猶如天與地。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、問答解釋者。問曰：「若備修萬行能感菩提得成佛者，何故《諸法無行經》云：『若人求菩提，即無有菩提，是人遠菩提，猶如天與地。』？」

答曰：「菩提正體，理求無相，今作相求，不當理實，故名人遠也。是故經言：『菩提者，不可以心得，不可以身得也。』今謂行者雖知修行往求，了了識知理體無求，仍不壞假名，是故備修萬行，故能感也。是故《大智度論》云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』龍樹菩薩釋曰：『是中不離四句者為縛，離四句者為解。』今祈菩提但能如此修行，即是不行而行；不行而行者，不違二諦大道理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「菩提正體，理求無相，今作相求，不當理實，故名人遠也。是故經言：『菩提者，不可以心得，不可以身得也。』今謂行者雖知修行往求，了了識知理體無求，仍不壞假名，是故備修萬行，故能感也。是故《大智度論》云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』龍樹菩薩釋曰：『是中不離四句者為縛，離四句者為解。』今祈菩提但能如此修行，即是不行而行；不行而行者，不違二諦大道理也。

「又依天親《淨土論》云：『凡欲發心會無上菩提者，有其二義：一者、先須離三種與菩提門相違法，二者、須知三種順菩提門法。何等為三？一者、依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者、依慈悲門拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者、依方便門憐愍一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法。順菩提門者，菩薩遠離如是三種菩提門相違法，即得三種隨順菩提門法。何等為三？一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處，若為自身求樂，即違菩提門，是故無染清淨心是順菩提門；二者、安清淨心，為拔一切眾生苦故，菩提安穩一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生離生死苦，即便違菩提，是故拔一切眾生苦是順菩提門；三者、樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提故，攝取眾生生彼國土故。菩提是畢竟常樂處，若不令一切眾生得畢竟常樂者，則違菩提門。』此畢竟常樂依何而得？要依大義門。大義門者，謂彼安樂佛國是也。故令一心專至，願生彼國，欲使早會無上菩提也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又依天親《淨土論》云：『凡欲發心會無上菩提者，有其二義：一者、先須離三種與菩提門相違法，二者、須知三種順菩提門法。何等為三？一者、依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者、依慈悲門拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者、依方便門憐愍一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法。順菩提門者，菩薩遠離如是三種菩提門相違法，即得三種隨順菩提門法。何等為三？一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處，若為自身求樂，即違菩提門，是故無染清淨心是順菩提門；二者、安清淨心，為拔一切眾生苦故，菩提安穩一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生離生死苦，即便違菩提，是故拔一切眾生苦是順菩提門；三者、樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提故，攝取眾生生彼國土故。菩提是畢竟常樂處，若不令一切眾生得畢竟常樂者，則違菩提門。』此畢竟常樂依何而得？要依大義門。大義門者，謂彼安樂佛國是也。故令一心專至，願生彼國，欲使早會無上菩提也。」

第二、明破異見邪執者。就中有其九番：第一、破妄計大乘無相異見偏執；第二、會通菩薩愛見大悲；第三、破繫心外無法；第四、破願生穢國不願往生淨土；第五、破若生淨土多喜著樂；第六、破求生淨土非是小乘；第七、破求生兜率勸不歸淨土；第八、會通若求生十方淨土不如歸西；第九、料簡別時之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明破異見邪執者。就中有其九番：第一、破妄計大乘無相異見偏執；第二、會通菩薩愛見大悲；第三、破繫心外無法；第四、破願生穢國不願往生淨土；第五、破若生淨土多喜著樂；第六、破求生淨土非是小乘；第七、破求生兜率勸不歸淨土；第八、會通若求生十方淨土不如歸西；第九、料簡別時之意。

第一、破大乘無相妄執者。就中有二：一、總生起，欲令後代學者明識是非，去邪向正；第二、廣就繫情，顯正破之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、破大乘無相妄執者。就中有二：一、總生起，欲令後代學者明識是非，去邪向正；第二、廣就繫情，顯正破之。

一、總生起者，然大乘深藏、名義塵沙，是故《涅槃經》云：「一名無量義，一義無量名。」要須遍審眾典，方曉部旨，非如小乘俗書，案文畢義。何意須然？但淨土幽廓，經論隱顯，致令凡情種種圖度，恐涉諂語刀刀，百盲偏執，雜亂無知，妨礙往生。今且舉少狀，一一破之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、總生起者，然大乘深藏、名義塵沙，是故《涅槃經》云：「一名無量義，一義無量名。」要須遍審眾典，方曉部旨，非如小乘俗書，案文畢義。何意須然？但淨土幽廓，經論隱顯，致令凡情種種圖度，恐涉諂語刀刀，百盲偏執，雜亂無知，妨礙往生。今且舉少狀，一一破之。

第一、破妄計大乘無相者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、破妄計大乘無相者。

問曰：「或有人言：『大乘無相，勿念彼此。若願生淨土，便是取相，轉增漏縛，何用求之？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『大乘無相，勿念彼此。若願生淨土，便是取相，轉增漏縛，何用求之？』」

答曰：「如此計者，將謂不然。何者？一切諸佛說法要具二緣：一、依法性實理；二、須順其二諦。彼計大乘無念，但依法性；然謗無緣求，即是不順二諦。如此見者，墮滅空所收。是故《無上依經》云：『佛告阿難：「一切眾生若起我見如須彌山，我所不懼。何以故？此人雖未即得出離，常不壞因果，不失果報故。若起空見如芥子，我即不許。何以故？此見者破喪因果，多墮惡道，未來生處，必背我化。」』今勸行者，理雖無生，然二諦道理，非無緣求，一切得往生也。是故《維摩經》云：『雖觀諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化諸群生。』又彼經云：『雖行無作，而現受身，是菩薩行；雖行無起，而起一切善行，是菩薩行。』是其真證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如此計者，將謂不然。何者？一切諸佛說法要具二緣：一、依法性實理；二、須順其二諦。彼計大乘無念，但依法性；然謗無緣求，即是不順二諦。如此見者，墮滅空所收。是故《無上依經》云：『佛告阿難：「一切眾生若起我見如須彌山，我所不懼。何以故？此人雖未即得出離，常不壞因果，不失果報故。若起空見如芥子，我即不許。何以故？此見者破喪因果，多墮惡道，未來生處，必背我化。」』今勸行者，理雖無生，然二諦道理，非無緣求，一切得往生也。是故《維摩經》云：『雖觀諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化諸群生。』又彼經云：『雖行無作，而現受身，是菩薩行；雖行無起，而起一切善行，是菩薩行。』是其真證也。」

問曰：「今世間有人，行大乘無相，亦不存彼此，全不護戒相。是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「今世間有人，行大乘無相，亦不存彼此，全不護戒相。是事云何？」

答曰：「如此計者，為害滋甚。何者？如《大方等經》云：『佛為優婆塞制戒，不得至寡婦、處女家，沽酒家，藍染家，押油家，熟皮家，悉不得往來。阿難白佛言：「世尊！為何等人制如斯戒？」佛告阿難：「行者有二種：一者、在世人行；二者、出世人行。出世人者，吾不制上事；在世人者，吾今制之。何以故？一切眾生悉是吾子。」』佛是一切眾生父母，遮制約勒，早出世間得涅槃故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如此計者，為害滋甚。何者？如《大方等經》云：『佛為優婆塞制戒，不得至寡婦、處女家，沽酒家，藍染家，押油家，熟皮家，悉不得往來。阿難白佛言：「世尊！為何等人制如斯戒？」佛告阿難：「行者有二種：一者、在世人行；二者、出世人行。出世人者，吾不制上事；在世人者，吾今制之。何以故？一切眾生悉是吾子。」』佛是一切眾生父母，遮制約勒，早出世間得涅槃故。」

第二、會通菩薩愛見大悲者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、會通菩薩愛見大悲者。

問曰：「依大乘聖教，菩薩於諸眾生若起愛見大悲，即應捨離。今勸眾生共生淨土，豈非愛染取相，若為免其塵累也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「依大乘聖教，菩薩於諸眾生若起愛見大悲，即應捨離。今勸眾生共生淨土，豈非愛染取相，若為免其塵累也？」

答曰：「菩薩行法功用有二。何者？一、證空慧般若；二、具大悲。一、以修空慧般若力故，雖入六道生死，不為塵染所繫；二、以大悲念眾生故，不住涅槃。菩薩雖處二諦，常能妙捨有、無，取、捨得中，不違大道理也。是故《維摩經》云：『譬如有人欲於空地造立宮舍，隨意無礙，若於虛空終不能成；菩薩亦如是，為欲成就眾生故，願取佛國。願取佛國者，非於空也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「菩薩行法功用有二。何者？一、證空慧般若；二、具大悲。一、以修空慧般若力故，雖入六道生死，不為塵染所繫；二、以大悲念眾生故，不住涅槃。菩薩雖處二諦，常能妙捨有、無，取、捨得中，不違大道理也。是故《維摩經》云：『譬如有人欲於空地造立宮舍，隨意無礙，若於虛空終不能成；菩薩亦如是，為欲成就眾生故，願取佛國。願取佛國者，非於空也。』」

第三、破繫心外無法者。就中有二：一、破計情；二、問答解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、破繫心外無法者。就中有二：一、破計情；二、問答解釋。

問曰：「或有人言：『所觀淨境，約就內心，淨土融通，心淨即是。心外無法，何須西入？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『所觀淨境，約就內心，淨土融通，心淨即是。心外無法，何須西入？』」

答曰：「但法性淨土，理處虛融，體無偏局，此乃無生之生，上士堪入。是故《無字寶篋經》云：『善男子！復有一法，是佛所覺，所謂諸法不去、不來，無因、無緣，無生、無滅，無思、無不思，無增、無減。佛告羅睺羅言：「汝今受持我此所說正法義不？」爾時十方有九億菩薩，即白佛言：「我等皆能持此法門，當為眾生流通不絕。」世尊答言：「是善男子等，則為兩肩荷擔菩提，彼人即得不斷辯才，得善清淨諸佛世界。命終之時，即得現見阿彌陀佛與諸聖眾住其人前，得往生也。」』自有中下之輦，未能破相，要依信佛因緣求生淨土，雖至彼國，還居相土。又云：『若攝緣從本，即是心外無法；若分二諦明義，淨土無妨是心外法也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「但法性淨土，理處虛融，體無偏局，此乃無生之生，上士堪入。是故《無字寶篋經》云：『善男子！復有一法，是佛所覺，所謂諸法不去、不來，無因、無緣，無生、無滅，無思、無不思，無增、無減。佛告羅睺羅言：「汝今受持我此所說正法義不？」爾時十方有九億菩薩，即白佛言：「我等皆能持此法門，當為眾生流通不絕。」世尊答言：「是善男子等，則為兩肩荷擔菩提，彼人即得不斷辯才，得善清淨諸佛世界。命終之時，即得現見阿彌陀佛與諸聖眾住其人前，得往生也。」』自有中下之輦，未能破相，要依信佛因緣求生淨土，雖至彼國，還居相土。又云：『若攝緣從本，即是心外無法；若分二諦明義，淨土無妨是心外法也。』」

二、問答解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答解釋。

問曰：「向言無生之生唯上士能入，中下不堪者，為當直將人約法作如此判？為當亦有聖教來證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「向言無生之生唯上士能入，中下不堪者，為當直將人約法作如此判？為當亦有聖教來證？」

答曰：「依《智度論》云：『新發意菩薩機解軟弱，雖言發心，多願生淨土。何意然者？譬如嬰兒，若不近父母恩養，或墮阬、落井，火、蛇等難，或乏乳而死。要假父母摩洗養育，方可長大能紹繼家業。菩薩亦爾，若能發菩提心，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能匡紹菩薩家業，十方濟運。為斯益故，多願生也。』又彼論云：『譬如鳥子翅翮未成，不可逼令高翔，先須依林傅樹，羽成有力，方可捨林遊空。新發意菩薩亦爾，先須乘願，求生佛前，法身成長，隨感赴益。』又阿難白佛言：『此無相波羅蜜在何處說？』佛言：『如此法門在阿毘跋致地中說。何以故？有新發意菩薩，聞此無相波羅蜜門，所有清淨善根悉當滅沒也。』又來但至彼國，即一切事畢，何用諍此深淺理也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依《智度論》云：『新發意菩薩機解軟弱，雖言發心，多願生淨土。何意然者？譬如嬰兒，若不近父母恩養，或墮阬、落井，火、蛇等難，或乏乳而死。要假父母摩洗養育，方可長大能紹繼家業。菩薩亦爾，若能發菩提心，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能匡紹菩薩家業，十方濟運。為斯益故，多願生也。』又彼論云：『譬如鳥子翅翮未成，不可逼令高翔，先須依林傅樹，羽成有力，方可捨林遊空。新發意菩薩亦爾，先須乘願，求生佛前，法身成長，隨感赴益。』又阿難白佛言：『此無相波羅蜜在何處說？』佛言：『如此法門在阿毘跋致地中說。何以故？有新發意菩薩，聞此無相波羅蜜門，所有清淨善根悉當滅沒也。』又來但至彼國，即一切事畢，何用諍此深淺理也？」

第四、破願生穢土，不願生淨土者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、破願生穢土，不願生淨土者。

問曰：「或有人言：『願生穢國教化眾生，不願往生淨土。』是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『願生穢國教化眾生，不願往生淨土。』是事云何？」

答曰：「此人亦有一徒。何者？若身居不退已去，為化雜惡眾生故，能處染不染，逢惡不變——如鵝、鴨入水，水不能濕——如此人等，堪能處穢拔苦。若是實凡夫者，唯恐自行未立，逢苦即變，欲濟彼者，相與俱沒。如似逼鷄入水，豈能不濕？是故《智度論》云：『若凡夫發心，即願在穢土拔濟眾生者，聖意不許。』何意然者？龍樹菩薩釋云：『譬如四十里氷，如有一人，以一升熱湯投之，當時似如少減。若經夜至明，乃高於餘者。凡夫在此發心救苦，亦復如是。以貪、嗔境界違順多故，自起煩惱返墮惡道故也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此人亦有一徒。何者？若身居不退已去，為化雜惡眾生故，能處染不染，逢惡不變——如鵝、鴨入水，水不能濕——如此人等，堪能處穢拔苦。若是實凡夫者，唯恐自行未立，逢苦即變，欲濟彼者，相與俱沒。如似逼鷄入水，豈能不濕？是故《智度論》云：『若凡夫發心，即願在穢土拔濟眾生者，聖意不許。』何意然者？龍樹菩薩釋云：『譬如四十里氷，如有一人，以一升熱湯投之，當時似如少減。若經夜至明，乃高於餘者。凡夫在此發心救苦，亦復如是。以貪、嗔境界違順多故，自起煩惱返墮惡道故也。』」

第五、破若生淨土多喜著樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、破若生淨土多喜著樂者。

問曰：「或有人言：『淨土之中唯有樂事，多喜著樂，妨廢修道，何須願往生也？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『淨土之中唯有樂事，多喜著樂，妨廢修道，何須願往生也？』」

答曰：「既云淨土，無有眾穢。若言著樂，便是貪愛煩惱，何名為淨？是故《大經》云：『彼國人天，往來進止，情無所繫。』又四十八願云：『十方人天，來至我國，若起想念貪計身者，不取正覺。』《大經》又云：『彼國人天，無所適莫。』何有著樂之理也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「既云淨土，無有眾穢。若言著樂，便是貪愛煩惱，何名為淨？是故《大經》云：『彼國人天，往來進止，情無所繫。』又四十八願云：『十方人天，來至我國，若起想念貪計身者，不取正覺。』《大經》又云：『彼國人天，無所適莫。』何有著樂之理也？」

第六、破求生淨土非是小乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、破求生淨土非是小乘。

問曰：「或有人言：『求生淨土便是小乘，何須修之？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『求生淨土便是小乘，何須修之？』」

答曰：「此亦不然。何以故？但小乘之教，一向不明生淨土故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此亦不然。何以故？但小乘之教，一向不明生淨土故也。」

第七、會通願生兜率勸歸淨土者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、會通願生兜率勸歸淨土者。

問曰：「或有人言：『願生兜率，不願歸西。』是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『願生兜率，不願歸西。』是事云何？」

答曰：「此義不類，少分似同，據體大別，有其四種。何者？一、彌勒世尊為其天眾轉不退法輪，聞法生信者獲益，名為信同。著樂無信者，其數非一。又來雖生兜率，位是退處。是故經云：『三界無安，猶如火宅。』二、往生兜率，正得壽命四千歲，命終之後不免退落。三、兜率天上雖有水鳥、樹林，和鳴哀雅，但與諸天生樂為緣，順於五欲不資聖道；若向彌陀淨國一得生者，悉是阿毘跋致，更無退人與其雜居。又復，位是無漏，出過三界，不復輪迴。論其壽命，即與佛齊，非算數能知。其有水鳥、樹林，皆能說法，令人悟解，證會無生。四、據《大經》，且以一種音樂比挍者，經讚言：『從世帝王至六天，音樂轉妙有八重，展轉勝前億萬倍，寶樹音麗倍亦然。復有自然妙伎樂，法音清和悅心神，哀婉雅亮超十方。是故稽首清淨勳。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不類，少分似同，據體大別，有其四種。何者？一、彌勒世尊為其天眾轉不退法輪，聞法生信者獲益，名為信同。著樂無信者，其數非一。又來雖生兜率，位是退處。是故經云：『三界無安，猶如火宅。』二、往生兜率，正得壽命四千歲，命終之後不免退落。三、兜率天上雖有水鳥、樹林，和鳴哀雅，但與諸天生樂為緣，順於五欲不資聖道；若向彌陀淨國一得生者，悉是阿毘跋致，更無退人與其雜居。又復，位是無漏，出過三界，不復輪迴。論其壽命，即與佛齊，非算數能知。其有水鳥、樹林，皆能說法，令人悟解，證會無生。四、據《大經》，且以一種音樂比挍者，經讚言：『從世帝王至六天，音樂轉妙有八重，展轉勝前億萬倍，寶樹音麗倍亦然。復有自然妙伎樂，法音清和悅心神，哀婉雅亮超十方。是故稽首清淨勳。』」

第八、挍量願生十方淨土不如歸西方者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、挍量願生十方淨土不如歸西方者。

問曰：「或有人言：『願生十方淨國，不願歸西方。』是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或有人言：『願生十方淨國，不願歸西方。』是義云何？」

答曰：「此義不類，於中有三。何者？一、十方佛國非為不淨，然境寬則心昧，境狹則意專，是故《十方隨願往生經》云：『普廣菩薩白佛言：「世尊！十方佛土皆為嚴淨，何故諸經中偏歎西方阿彌陀國，勸往生也？」佛告普廣菩薩：「一切眾生濁亂者多，正念者少，欲令眾生專志有在，是故讚歎彼國，為別異耳。若能依願修行，莫不獲益。」』二、十方淨土雖皆是淨，而深、淺難知，彌陀淨國乃是淨土之初門。何以得知？依《華嚴經》云：『娑婆世界一劫當極樂世界一日一夜，極樂世界一劫當袈裟幢世界一日一夜。』如是優、劣相望，乃有十阿僧祇，故知為淨土初門。是故諸佛偏勸也，餘方佛國都不如此丁寧。是故有信之徒多願往生也。三、彌陀淨國既是淨土初門，娑婆世界即是穢土末處。何以得知？如《正法念經》云：『從此東北有一世界，名曰斯訶，土田唯有三角沙石。一年三雨，一雨濕潤不過五寸。其土眾生唯食菓子，樹皮為衣，求生不得，求死不得。復有一世界，一切虎、狼禽獸乃至蛇、蝎，悉皆有翅飛行，逢者相噉，不簡善惡。』此豈不名穢土始處？然娑婆依報乃與賢聖同流，唯此乃是穢土終處。安樂世界既是淨土初門，即與此方境次相接，往生甚便，何不去也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不類，於中有三。何者？一、十方佛國非為不淨，然境寬則心昧，境狹則意專，是故《十方隨願往生經》云：『普廣菩薩白佛言：「世尊！十方佛土皆為嚴淨，何故諸經中偏歎西方阿彌陀國，勸往生也？」佛告普廣菩薩：「一切眾生濁亂者多，正念者少，欲令眾生專志有在，是故讚歎彼國，為別異耳。若能依願修行，莫不獲益。」』二、十方淨土雖皆是淨，而深、淺難知，彌陀淨國乃是淨土之初門。何以得知？依《華嚴經》云：『娑婆世界一劫當極樂世界一日一夜，極樂世界一劫當袈裟幢世界一日一夜。』如是優、劣相望，乃有十阿僧祇，故知為淨土初門。是故諸佛偏勸也，餘方佛國都不如此丁寧。是故有信之徒多願往生也。三、彌陀淨國既是淨土初門，娑婆世界即是穢土末處。何以得知？如《正法念經》云：『從此東北有一世界，名曰斯訶，土田唯有三角沙石。一年三雨，一雨濕潤不過五寸。其土眾生唯食菓子，樹皮為衣，求生不得，求死不得。復有一世界，一切虎、狼禽獸乃至蛇、蝎，悉皆有翅飛行，逢者相噉，不簡善惡。』此豈不名穢土始處？然娑婆依報乃與賢聖同流，唯此乃是穢土終處。安樂世界既是淨土初門，即與此方境次相接，往生甚便，何不去也？」

第九、據《攝論》與此經相違，料簡別時意語者。今《觀經》中佛說：「下品生人現造重罪，臨命終時遇善知識，十念成就即得往生。」依《攝論》云：「噵佛別時意語。」又古來通論之家多判此文云：「臨終十念但得作往生因，未即得生。何以得知？論云：『如以一金錢貿得千金錢，非一日即得。』故知十念成就者，但得作因，未即得生，故名別時意語。」如此解者，將為未然。何者？凡菩薩作論釋經，皆欲遠扶佛意，契會聖情，若有論文違經者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、據《攝論》與此經相違，料簡別時意語者。今《觀經》中佛說：「下品生人現造重罪，臨命終時遇善知識，十念成就即得往生。」依《攝論》云：「噵佛別時意語。」又古來通論之家多判此文云：「臨終十念但得作往生因，未即得生。何以得知？論云：『如以一金錢貿得千金錢，非一日即得。』故知十念成就者，但得作因，未即得生，故名別時意語。」如此解者，將為未然。何者？凡菩薩作論釋經，皆欲遠扶佛意，契會聖情，若有論文違經者，無有是處。

今解別時意語者，謂佛常途說法，皆明先因後果，理數炳然。今此經中但說一生造罪，臨命終時十念成就即得往生。不論過去有因、無因者，直是世尊引接當來造惡之徒，令其臨終捨惡歸善，乘念往生，是以隱其宿因。此是世尊隱始顯終，沒因談果，名作別時意語。何以得知？但使十念成就，皆有過去因，如《涅槃經》云：「若人過去已曾供養半恒河沙諸佛，復經發心，而能於惡世中聞說大乘經教，但能不謗，未有餘功；若經供養一恒河沙諸佛，及經發心，然後聞大乘經教，非直不謗，復加愛樂。」以此諸經來驗，明知十念成就者，皆有過因不虛。若彼過去無因者，善知識尚不可逢遇，何況十念而可成就也？論云：「以一金錢貿得千金錢，非一日即得者。」若據佛意，欲令眾生多積善因，便乘念往生。若望論主，乘閉過去因，理亦無爽。若作此解，即上順佛經，下合論意，即是經、論相扶，往生路通，無復疑惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今解別時意語者，謂佛常途說法，皆明先因後果，理數炳然。今此經中但說一生造罪，臨命終時十念成就即得往生。不論過去有因、無因者，直是世尊引接當來造惡之徒，令其臨終捨惡歸善，乘念往生，是以隱其宿因。此是世尊隱始顯終，沒因談果，名作別時意語。何以得知？但使十念成就，皆有過去因，如《涅槃經》云：「若人過去已曾供養半恒河沙諸佛，復經發心，而能於惡世中聞說大乘經教，但能不謗，未有餘功；若經供養一恒河沙諸佛，及經發心，然後聞大乘經教，非直不謗，復加愛樂。」以此諸經來驗，明知十念成就者，皆有過因不虛。若彼過去無因者，善知識尚不可逢遇，何況十念而可成就也？論云：「以一金錢貿得千金錢，非一日即得者。」若據佛意，欲令眾生多積善因，便乘念往生。若望論主，乘閉過去因，理亦無爽。若作此解，即上順佛經，下合論意，即是經、論相扶，往生路通，無復疑惑也。

第三、明廣施問答，釋去疑情者。自下就《大智度論》廣施問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明廣施問答，釋去疑情者。自下就《大智度論》廣施問答。

問曰：「但一切眾生從曠大劫來，備造有漏之業，繫屬三界。云何不斷三界繫業，直爾少時念阿彌陀佛，即得往生，便出三界者？此繫業之義，復欲云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「但一切眾生從曠大劫來，備造有漏之業，繫屬三界。云何不斷三界繫業，直爾少時念阿彌陀佛，即得往生，便出三界者？此繫業之義，復欲云何？」

答曰：「有二種解釋：一、就法來破；二、借喻以顯。言就法者，諸佛、如來有不思議智、大乘廣智、無等、無倫、最上勝智。不思議智力者，能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕，有如是等智，無量、無邊不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有二種解釋：一、就法來破；二、借喻以顯。言就法者，諸佛、如來有不思議智、大乘廣智、無等、無倫、最上勝智。不思議智力者，能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕，有如是等智，無量、無邊不可思議。

「自下第二有七番，竝借喻以顯。第一、譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言：『百年之薪，半日不盡。』也？第二、譬如癖者寄載他船，因風帆勢，一日至於千里。豈可得言：『癖者云何一日至千里也？』第三、亦如下賤貧人獲一瑞物而以貢王，王慶所得，加諸重賞。斯須之頃，富貴盈望。豈可得言：『以數十年仕備盡辛勤，上下尚不達而歸者。』言彼富貴無此事也？第四、猶如劣夫以己身力擲驢不上，若從輪王行，便乘虛空飛騰自在。豈可得言：『以劣夫之力必不能昇虛空。』也？第五、又如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，儵爾兩分。豈可得言：『童子之力不能斷索。』也？第六、又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃皆死；犀角觸泥，死者還活。豈可得言：『性命一斷不可生。』也？第七、亦如黃鵠喚子安，子安還活。豈可得言：『墳下千齡，決無可甦。』也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自下第二有七番，竝借喻以顯。第一、譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言：『百年之薪，半日不盡。』也？第二、譬如癖者寄載他船，因風帆勢，一日至於千里。豈可得言：『癖者云何一日至千里也？』第三、亦如下賤貧人獲一瑞物而以貢王，王慶所得，加諸重賞。斯須之頃，富貴盈望。豈可得言：『以數十年仕備盡辛勤，上下尚不達而歸者。』言彼富貴無此事也？第四、猶如劣夫以己身力擲驢不上，若從輪王行，便乘虛空飛騰自在。豈可得言：『以劣夫之力必不能昇虛空。』也？第五、又如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，儵爾兩分。豈可得言：『童子之力不能斷索。』也？第六、又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃皆死；犀角觸泥，死者還活。豈可得言：『性命一斷不可生。』也？第七、亦如黃鵠喚子安，子安還活。豈可得言：『墳下千齡，決無可甦。』也？

「一切萬法皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊，汝豈得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？又五不思議中，佛法最不可思議，汝以三界繫業為重，疑彼少時念佛為輕，不得往生安樂國，入正定聚者，是事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切萬法皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊，汝豈得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？又五不思議中，佛法最不可思議，汝以三界繫業為重，疑彼少時念佛為輕，不得往生安樂國，入正定聚者，是事不然。」

問曰：「大乘經云：『業道如秤，重處先牽。』云何眾生一形已來，或百年或十年，乃至今日無惡不造。云何臨終遇善知識，十念相續即得往生？若爾者，先牽之義何以取信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「大乘經云：『業道如秤，重處先牽。』云何眾生一形已來，或百年或十年，乃至今日無惡不造。云何臨終遇善知識，十念相續即得往生？若爾者，先牽之義何以取信？」

答曰：「汝謂一形惡業為重，以下品人十念之善以為輕者。今當以義挍量輕、重之義者，正明在心、在緣、在決定，不在時節久近、多少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「汝謂一形惡業為重，以下品人十念之善以為輕者。今當以義挍量輕、重之義者，正明在心、在緣、在決定，不在時節久近、多少也。

「云何在心？謂彼人造罪時，自依止虛妄、顛倒心生；此十念者，依善知識方便安慰，聞實相法生。一實、一虛，豈得相比也？何者？譬如千歲闇室，光若暫至即便明朗。豈可得言：『闇在室千歲而不去。』也？是故《遺日摩尼寶經》云：『佛告迦葉菩薩：「眾生雖復數千巨億萬劫在愛欲中為罪所覆，若聞佛經一反念善，罪即消盡也。」』是名在心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何在心？謂彼人造罪時，自依止虛妄、顛倒心生；此十念者，依善知識方便安慰，聞實相法生。一實、一虛，豈得相比也？何者？譬如千歲闇室，光若暫至即便明朗。豈可得言：『闇在室千歲而不去。』也？是故《遺日摩尼寶經》云：『佛告迦葉菩薩：「眾生雖復數千巨億萬劫在愛欲中為罪所覆，若聞佛經一反念善，罪即消盡也。」』是名在心。

「二、云何在緣者？謂彼人造罪時，自依止妄想，依煩惱果報眾生生；今此十念者，依止無上信心，依阿彌陀如來真實、清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中，徹筋破骨，若聞滅除藥鼓聲，即箭出毒除。豈可得言：『彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒。』也？是名在緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、云何在緣者？謂彼人造罪時，自依止妄想，依煩惱果報眾生生；今此十念者，依止無上信心，依阿彌陀如來真實、清淨無量功德名號生。譬如有人被毒箭所中，徹筋破骨，若聞滅除藥鼓聲，即箭出毒除。豈可得言：『彼箭深毒厲，聞鼓音聲不能拔箭去毒。』也？是名在緣。

「三、云何在決定者？彼人造罪時，自依止有後心、有間心生；今此十念者，依止無後心、無間心起，是為決定。又《智度論》云：『一切眾生臨終之時，刀風解形，死苦來逼，生大怖畏。是故遇善知識發大勇猛，心心相續十念，即是增上善根，便得往生。』又如有人對敵破陣，一形之力，一時盡用。其十念之善，亦如是也。又若人臨終時，生一念邪見，增上惡心，即能傾三界之福，即入惡道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三、云何在決定者？彼人造罪時，自依止有後心、有間心生；今此十念者，依止無後心、無間心起，是為決定。又《智度論》云：『一切眾生臨終之時，刀風解形，死苦來逼，生大怖畏。是故遇善知識發大勇猛，心心相續十念，即是增上善根，便得往生。』又如有人對敵破陣，一形之力，一時盡用。其十念之善，亦如是也。又若人臨終時，生一念邪見，增上惡心，即能傾三界之福，即入惡道也。」

問曰：「既云：『垂終十念之善，能傾一生惡業，得生淨土者。』未知幾時為十念也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「既云：『垂終十念之善，能傾一生惡業，得生淨土者。』未知幾時為十念也？」

答曰：「如經說云：『百一生滅成一剎那，六十剎那以為一念。』此依經、論汎解念也。今時解念，不取此時節。但憶念阿彌陀佛，若總相、若別相，隨所緣觀，逕於十念，無他念想間雜，是名十念。又云：『十念相續者，是聖者一數之名耳。』但能積念凝思，不緣他事，使業道成辦，便罷不用，亦未勞記之頭數也。又云：『若久行人念，多應依此；若始行人念者，記數亦好。』此亦依聖教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如經說云：『百一生滅成一剎那，六十剎那以為一念。』此依經、論汎解念也。今時解念，不取此時節。但憶念阿彌陀佛，若總相、若別相，隨所緣觀，逕於十念，無他念想間雜，是名十念。又云：『十念相續者，是聖者一數之名耳。』但能積念凝思，不緣他事，使業道成辦，便罷不用，亦未勞記之頭數也。又云：『若久行人念，多應依此；若始行人念者，記數亦好。』此亦依聖教。」

又問曰：「今欲依勸行念佛三昧，未知計念相狀何似？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「今欲依勸行念佛三昧，未知計念相狀何似？」

答曰：「譬如有人於空曠逈處，值遇怨賊，拔刀奮勇，直來欲殺。此人徑走，視渡一河，未及到河，即作此念：『我至河岸，為脫衣渡？為著衣浮？若脫衣渡，唯恐無暇；若著衣浮，復畏首領難全。』爾時但有一心作渡河方便，無餘心想間雜。行者亦爾，念阿彌陀佛時，亦如彼人念渡，念念相次，無餘心想間雜。或念佛法身，或念佛神力，或念佛智慧，或念佛毫相，或念佛相好，或念佛本願，稱名亦爾。但能專至，相續不斷，定生佛前。今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門；而能繫念相續不斷，即是功德門。是故經云：『菩薩摩訶薩恒以功德、智慧以修其心。』若始學者未能破相，但能依相專至，無不往生，不須疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「譬如有人於空曠逈處，值遇怨賊，拔刀奮勇，直來欲殺。此人徑走，視渡一河，未及到河，即作此念：『我至河岸，為脫衣渡？為著衣浮？若脫衣渡，唯恐無暇；若著衣浮，復畏首領難全。』爾時但有一心作渡河方便，無餘心想間雜。行者亦爾，念阿彌陀佛時，亦如彼人念渡，念念相次，無餘心想間雜。或念佛法身，或念佛神力，或念佛智慧，或念佛毫相，或念佛相好，或念佛本願，稱名亦爾。但能專至，相續不斷，定生佛前。今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門；而能繫念相續不斷，即是功德門。是故經云：『菩薩摩訶薩恒以功德、智慧以修其心。』若始學者未能破相，但能依相專至，無不往生，不須疑也。」

又問曰：「《無量壽大經》云：『十方眾生至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。』今有世人，聞此聖教，現在一形全不作意，擬臨終時方欲修念，是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「《無量壽大經》云：『十方眾生至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。』今有世人，聞此聖教，現在一形全不作意，擬臨終時方欲修念，是事云何？」

答曰：「此事不類。何者？經云：『十念相續。』似若不難。然諸凡夫心如野馬、識劇猨猴，馳騁六塵，何曾停息？各須宜發信心，預自剋念，使積習成性，善根堅固也。如佛告大王：『人積善行，死無惡念；如樹先傾，倒必隨曲也。』若刀風一至，百苦湊身，若習先不在懷，念何可辦？各宜同志三、五預結言要，臨命終時，迭相開曉，為稱彌陀名號，願生安樂國，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成。此命斷時，即是生安樂國時。一入正定聚，更何所憂？各宜量此大利，何不預剋念也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此事不類。何者？經云：『十念相續。』似若不難。然諸凡夫心如野馬、識劇猨猴，馳騁六塵，何曾停息？各須宜發信心，預自剋念，使積習成性，善根堅固也。如佛告大王：『人積善行，死無惡念；如樹先傾，倒必隨曲也。』若刀風一至，百苦湊身，若習先不在懷，念何可辦？各宜同志三、五預結言要，臨命終時，迭相開曉，為稱彌陀名號，願生安樂國，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成。此命斷時，即是生安樂國時。一入正定聚，更何所憂？各宜量此大利，何不預剋念也？」

又問曰：「諸大乘經、論皆言：『一切眾生畢竟無生，猶若虛空。』云何天親、龍樹菩薩皆願往生也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「諸大乘經、論皆言：『一切眾生畢竟無生，猶若虛空。』云何天親、龍樹菩薩皆願往生也？」

答曰：「言眾生畢竟無生如虛空者，有二種義：一者、如凡夫人所見，實眾生、實生死等；若據菩薩往生，畢竟如虛空、如兔角。二者、今言生者，是因緣生；因緣生故，即是假名生；假名生故，即是無生。不違大道理也。非如凡夫謂有實眾生、實生死也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「言眾生畢竟無生如虛空者，有二種義：一者、如凡夫人所見，實眾生、實生死等；若據菩薩往生，畢竟如虛空、如兔角。二者、今言生者，是因緣生；因緣生故，即是假名生；假名生故，即是無生。不違大道理也。非如凡夫謂有實眾生、實生死也。」

又問曰：「夫生為有本，乃是眾累之元。若知此過，捨生求無生者，可有脫期。今既勸生淨土，即是棄生求生，生何可盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「夫生為有本，乃是眾累之元。若知此過，捨生求無生者，可有脫期。今既勸生淨土，即是棄生求生，生何可盡？」

答曰：「然彼淨土乃是阿彌陀如來清淨本願，無生之生。非如三有眾生愛染，虛妄執著生也。何以故？夫法性清淨畢竟無生，而言生者，得生者之情耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「然彼淨土乃是阿彌陀如來清淨本願，無生之生。非如三有眾生愛染，虛妄執著生也。何以故？夫法性清淨畢竟無生，而言生者，得生者之情耳。」

又問曰：「如上所言：『知生無生，當上品生者。』若爾，下品生人乘十念往生者，豈非取實生也？若實生者，即墮二疑：一、恐不得往生；二、謂此相善，不能與無生為因也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「如上所言：『知生無生，當上品生者。』若爾，下品生人乘十念往生者，豈非取實生也？若實生者，即墮二疑：一、恐不得往生；二、謂此相善，不能與無生為因也。」

答曰：「釋有三番：一、譬如淨摩尼珠置之濁水，以珠威力水即澂清。若人雖有無量生死罪濁，若聞阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號，投之濁心，念念之中罪滅心淨，即便往生。二、如淨摩尼珠，以玄黃帛裹，投之於水，水即玄黃，一如物色。彼清淨佛土有阿彌陀如來，無上寶珠名號，以無量功德成就帛裹，投之所往生者心水之中，豈不能轉生為無生智乎？三、亦如氷上然火，火猛則氷液，氷液則火滅。彼下品往生人雖不知法性無生，但以稱佛名力作往生意，願生彼土，既至無生界時，見生之火自然而滅也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「釋有三番：一、譬如淨摩尼珠置之濁水，以珠威力水即澂清。若人雖有無量生死罪濁，若聞阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號，投之濁心，念念之中罪滅心淨，即便往生。二、如淨摩尼珠，以玄黃帛裹，投之於水，水即玄黃，一如物色。彼清淨佛土有阿彌陀如來，無上寶珠名號，以無量功德成就帛裹，投之所往生者心水之中，豈不能轉生為無生智乎？三、亦如氷上然火，火猛則氷液，氷液則火滅。彼下品往生人雖不知法性無生，但以稱佛名力作往生意，願生彼土，既至無生界時，見生之火自然而滅也。」

又問曰：「依何身故說往生也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「依何身故說往生也？」

答曰：「於此間假名人中修諸行門，前念與後念作因，穢土假名人，淨土假名人，不得決定一，不得決定異；前心、後心亦如是。何以故？若決定一則無因果，若決定異則非相續。以是義故，橫竪雖別，始終是一行者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於此間假名人中修諸行門，前念與後念作因，穢土假名人，淨土假名人，不得決定一，不得決定異；前心、後心亦如是。何以故？若決定一則無因果，若決定異則非相續。以是義故，橫竪雖別，始終是一行者也。」

又問曰：「若人但能稱佛名號，能除諸障者。若爾，譬如有人以指指月，此指應能破闇也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若人但能稱佛名號，能除諸障者。若爾，譬如有人以指指月，此指應能破闇也。」

答曰：「諸法萬差，不可一概。何者？自有名即法，自有名異法。有名即法者，如諸佛、菩薩名號，禁呪音辭，修多羅章句等是也。如禁呪辭曰：『日出東方，乍赤、乍黃，假令酉亥行禁，患者亦愈。』又如有人被狗所嚙，灸虎骨𤈫之，患者即愈；或時無骨，好攋掌摩之，口中喚言：『虎來！虎來！』患者亦愈。或復有人患脚轉筋，炙木瓜枝𤈫之，患者即愈；或無木瓜，炙手磨之，口喚：『木瓜！木瓜！』患者亦愈。吾身得其效也。何以故？以名即法故。有名異法者，如以指指月是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諸法萬差，不可一概。何者？自有名即法，自有名異法。有名即法者，如諸佛、菩薩名號，禁呪音辭，修多羅章句等是也。如禁呪辭曰：『日出東方，乍赤、乍黃，假令酉亥行禁，患者亦愈。』又如有人被狗所嚙，灸虎骨𤈫之，患者即愈；或時無骨，好攋掌摩之，口中喚言：『虎來！虎來！』患者亦愈。或復有人患脚轉筋，炙木瓜枝𤈫之，患者即愈；或無木瓜，炙手磨之，口喚：『木瓜！木瓜！』患者亦愈。吾身得其效也。何以故？以名即法故。有名異法者，如以指指月是也。」

又問曰：「若人但稱念彌陀名號，能除十方眾生無明黑闇得往生者。然有眾生，稱名憶念，而無明猶在，不滿所願者何意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若人但稱念彌陀名號，能除十方眾生無明黑闇得往生者。然有眾生，稱名憶念，而無明猶在，不滿所願者何意？」

答曰：「由不如實修行，與名、義不相應故也。所以者何？謂不知如來是實相身，是為物身。復有三種不相應：一者、信心不淳，若存、若亡故；二者、信心不一，謂無決定故；三者、信心不相續，謂餘念間故。迭相收攝，若能相續，則是一心；但能一心即是淳心。具此三心，若不生者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「由不如實修行，與名、義不相應故也。所以者何？謂不知如來是實相身，是為物身。復有三種不相應：一者、信心不淳，若存、若亡故；二者、信心不一，謂無決定故；三者、信心不相續，謂餘念間故。迭相收攝，若能相續，則是一心；但能一心即是淳心。具此三心，若不生者，無有是處。」

第三大門中，有四番料簡：第一、辨難行道、易行道；第二、明時劫大、小不同，第三、明從無始世劫已來，處此三界五道，乘善、惡二業，受苦、樂兩報，輪迴無窮受生無數；第四、將聖教證成，勸後代生信求往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大門中，有四番料簡：第一、辨難行道、易行道；第二、明時劫大、小不同，第三、明從無始世劫已來，處此三界五道，乘善、惡二業，受苦、樂兩報，輪迴無窮受生無數；第四、將聖教證成，勸後代生信求往。

第一、辨難行道、易行道者。於中有二：一、出二種道；二、問答解釋。余既自居火界，實想懷怖。仰惟大聖三車招慰，且羊、鹿之運，權息未達，佛訶邪執障上求菩提，縱後迴向，仍名迂迴。若徑攀大車，亦是一途。只恐現居退位，嶮徑遙長，自德未立，難可昇進。是故龍樹菩薩云：「求阿毘跋致有二種道：一者、難行道；二者、易行道。」言難行道者，謂在五濁之世，於無佛時求阿毘跋致為難。此難乃有多途，略述有五。何者？一者、外道相善，亂菩薩法；二者、聲聞自利，障大慈悲；三者、無顧惡人，破他勝德；四者、所有人、天顛倒善果，壞人梵行；五者、唯有自力，無他力持。如斯等事，觸目皆是。譬如陸路步行則苦，故曰難行道。言易行道者，謂以信佛因緣，願生淨土，起心立德，修諸行業，佛願力故，即便往生。以佛力住持，即入大乘正定聚；正定聚者，即是阿毘跋致不退位也。譬如水路乘船則樂，故名易行道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、辨難行道、易行道者。於中有二：一、出二種道；二、問答解釋。余既自居火界，實想懷怖。仰惟大聖三車招慰，且羊、鹿之運，權息未達，佛訶邪執障上求菩提，縱後迴向，仍名迂迴。若徑攀大車，亦是一途。只恐現居退位，嶮徑遙長，自德未立，難可昇進。是故龍樹菩薩云：「求阿毘跋致有二種道：一者、難行道；二者、易行道。」言難行道者，謂在五濁之世，於無佛時求阿毘跋致為難。此難乃有多途，略述有五。何者？一者、外道相善，亂菩薩法；二者、聲聞自利，障大慈悲；三者、無顧惡人，破他勝德；四者、所有人、天顛倒善果，壞人梵行；五者、唯有自力，無他力持。如斯等事，觸目皆是。譬如陸路步行則苦，故曰難行道。言易行道者，謂以信佛因緣，願生淨土，起心立德，修諸行業，佛願力故，即便往生。以佛力住持，即入大乘正定聚；正定聚者，即是阿毘跋致不退位也。譬如水路乘船則樂，故名易行道也。

問曰：「菩提是一，修因亦應不二。何故在此修因向佛果，名為難行，往生淨土期大菩提，乃名易行道也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「菩提是一，修因亦應不二。何故在此修因向佛果，名為難行，往生淨土期大菩提，乃名易行道也？」

答曰：「諸大乘經所辨一切行法，皆有自力、他力，自攝、他攝。何者自力？譬如有人怖畏生死，發心出家修定發通，遊四天下，名為自力。何者他力？如有劣夫以己身力，擲驢不上，若從輪王，即便乘空遊四天下，即輪王威力，故名他力。眾生亦爾，在此起心立行願生淨土，此是自力；臨命終時，阿彌陀如來光臺迎接，遂得往生，即為他力。故《大經》云：『十方人天欲生我國者，莫不皆以阿彌陀如來大願業力為增上緣也。』若不如是，四十八願便是徒設。語後學者，既有他力可乘，不得自局己分，徒在火宅也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諸大乘經所辨一切行法，皆有自力、他力，自攝、他攝。何者自力？譬如有人怖畏生死，發心出家修定發通，遊四天下，名為自力。何者他力？如有劣夫以己身力，擲驢不上，若從輪王，即便乘空遊四天下，即輪王威力，故名他力。眾生亦爾，在此起心立行願生淨土，此是自力；臨命終時，阿彌陀如來光臺迎接，遂得往生，即為他力。故《大經》云：『十方人天欲生我國者，莫不皆以阿彌陀如來大願業力為增上緣也。』若不如是，四十八願便是徒設。語後學者，既有他力可乘，不得自局己分，徒在火宅也。」

第二、明劫之大、小者。如《智度論》云：「劫有三種：謂一小、二中、三大。如方四十里城，高下亦然，滿中芥子。有長壽諸天，三年去一，乃至芥子盡，名一小劫；或八十里城，高下亦然，芥子滿中，如前取盡，名一中劫；或百二十里城，高下亦然，芥子滿中，取盡一同前說，方名大劫。或八十里石，高下亦然，有一長壽諸天，三年以天衣一拂，天衣重三銖，為拂不已，此石乃盡，名為中劫。」其小石、大石類前中劫可知，不勞具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明劫之大、小者。如《智度論》云：「劫有三種：謂一小、二中、三大。如方四十里城，高下亦然，滿中芥子。有長壽諸天，三年去一，乃至芥子盡，名一小劫；或八十里城，高下亦然，芥子滿中，如前取盡，名一中劫；或百二十里城，高下亦然，芥子滿中，取盡一同前說，方名大劫。或八十里石，高下亦然，有一長壽諸天，三年以天衣一拂，天衣重三銖，為拂不已，此石乃盡，名為中劫。」其小石、大石類前中劫可知，不勞具述。

第三門中有五番：第一、明從無始劫來，在此輪迴無窮，受身無數者。如《智度論》云：「在於人中，或張家死、王家生；王家死、李家生。如是盡閻浮提界，或重生或異家生，或南閻浮提死，西拘耶尼生。如閻浮提，餘三天下亦如是。如四天下死，生四天王天亦如是；或四天王天死，忉利天生；忉利天死，生餘上四天亦如是。色界有十八重天，無色界有四重天，此死生彼，一一皆遍亦如是。或色界死，生阿鼻地獄；阿鼻地獄中死，生餘輕繫地獄；輕繫地獄中死，生畜生中；畜生中死，生餓鬼道中；餓鬼道中死，或生人、天中。如是輪迴六道，受苦、樂二報，生死無窮，胎生既爾，餘三生亦如是。」是故《正法念經》云：「菩薩化生，告諸天眾云：『凡人經此百千生，著樂放逸不修道，不覺往福侵已盡，還墮三塗受眾苦。』」是故《涅槃經》云：「此身苦所集，一切皆不淨，扼縛癰瘡等，根本無義利。上至諸天身，皆亦復如是。」是故又彼經云：「勸修不放逸。何以故？夫放逸者，是眾惡之本；不放逸者，乃是眾善之源。如日、月光，諸明中最；不放逸法，亦復如是，於諸善法，為最為上。亦如須彌山王，於諸山中為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法中，為最為上。何以故？一切惡法，猶放逸而生；一切善法，不放逸為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三門中有五番：第一、明從無始劫來，在此輪迴無窮，受身無數者。如《智度論》云：「在於人中，或張家死、王家生；王家死、李家生。如是盡閻浮提界，或重生或異家生，或南閻浮提死，西拘耶尼生。如閻浮提，餘三天下亦如是。如四天下死，生四天王天亦如是；或四天王天死，忉利天生；忉利天死，生餘上四天亦如是。色界有十八重天，無色界有四重天，此死生彼，一一皆遍亦如是。或色界死，生阿鼻地獄；阿鼻地獄中死，生餘輕繫地獄；輕繫地獄中死，生畜生中；畜生中死，生餓鬼道中；餓鬼道中死，或生人、天中。如是輪迴六道，受苦、樂二報，生死無窮，胎生既爾，餘三生亦如是。」是故《正法念經》云：「菩薩化生，告諸天眾云：『凡人經此百千生，著樂放逸不修道，不覺往福侵已盡，還墮三塗受眾苦。』」是故《涅槃經》云：「此身苦所集，一切皆不淨，扼縛癰瘡等，根本無義利。上至諸天身，皆亦復如是。」是故又彼經云：「勸修不放逸。何以故？夫放逸者，是眾惡之本；不放逸者，乃是眾善之源。如日、月光，諸明中最；不放逸法，亦復如是，於諸善法，為最為上。亦如須彌山王，於諸山中為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法中，為最為上。何以故？一切惡法，猶放逸而生；一切善法，不放逸為本。」

第二、問曰：「雖云無始劫來，六道輪迴無際，而未知一劫之中受幾身數，而言流轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、問曰：「雖云無始劫來，六道輪迴無際，而未知一劫之中受幾身數，而言流轉？」

答曰：「如《涅槃經》說：『取三千大千世界草木，截為四寸籌，以數一劫之中所受身父母頭數，猶自不澌。』或云：『一劫之中所飲母乳，多於四大海水。』或云：『一劫之中所積身骨，如毘富羅山。』如是遠劫已來，徒受生死，至於今日猶作凡夫之身，何曾思量傷歎不已？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如《涅槃經》說：『取三千大千世界草木，截為四寸籌，以數一劫之中所受身父母頭數，猶自不澌。』或云：『一劫之中所飲母乳，多於四大海水。』或云：『一劫之中所積身骨，如毘富羅山。』如是遠劫已來，徒受生死，至於今日猶作凡夫之身，何曾思量傷歎不已？」

第三、又問曰：「既云曠大劫來，受身無數者，為當直爾總說令人生厭？為當亦有經文來證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、又問曰：「既云曠大劫來，受身無數者，為當直爾總說令人生厭？為當亦有經文來證？」

答曰：「皆是聖教明文。何者？如《法華經》云：『過去不可說久遠大劫，有佛出世號大通智勝如來。有十六王子，各昇法座教化眾生。一一王子，各各教化六百萬億那由他恒河沙眾生。其佛滅度已來，至極久遠，猶不可數知。』何者？經云：『總取三千大千世界大地，磨以為墨。佛言：「是人過千國土乃下一點，大如微塵，如是展轉，盡地種墨。」佛言：「是人所經國土，若點、不點，盡抹為塵，一塵一劫。彼佛滅度已來，復過是數。今日眾生，乃是彼時十六王子，座下曾受教法。」』是故經云：『以是本因緣，為說《法華經》。』《涅槃經》復云：『一是王子，一是貧人，如是二人互相往反。言王子者，今日釋迦如來，乃是彼時第十六王子也；言貧人者，今日眾生等是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「皆是聖教明文。何者？如《法華經》云：『過去不可說久遠大劫，有佛出世號大通智勝如來。有十六王子，各昇法座教化眾生。一一王子，各各教化六百萬億那由他恒河沙眾生。其佛滅度已來，至極久遠，猶不可數知。』何者？經云：『總取三千大千世界大地，磨以為墨。佛言：「是人過千國土乃下一點，大如微塵，如是展轉，盡地種墨。」佛言：「是人所經國土，若點、不點，盡抹為塵，一塵一劫。彼佛滅度已來，復過是數。今日眾生，乃是彼時十六王子，座下曾受教法。」』是故經云：『以是本因緣，為說《法華經》。』《涅槃經》復云：『一是王子，一是貧人，如是二人互相往反。言王子者，今日釋迦如來，乃是彼時第十六王子也；言貧人者，今日眾生等是。』」

第四、問曰：「此等眾生既云流轉多劫，然三界之中，何趣受身為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、問曰：「此等眾生既云流轉多劫，然三界之中，何趣受身為多？」

答曰：「雖言流轉，然於三惡道中，受身偏多。如經說云：『於虛空中量取方圓八肘，從地至於色究竟天。於此量內所有可見眾生，即多於三千大千世界人、天之身。』故知惡道身多。何故如此？但惡法易起，善心難生故也。今時但看現在眾生，若得富貴，唯事放逸、破戒；天中即復著樂者多。是故經云：『眾生等是流轉，恒三惡道為常家。』人、天暫來即去，名為客舍故也。依《大莊嚴論》，勸一切眾生，常須繫念現前，偈云：『盛年無患時，懈怠不精進，貪營眾事務，不修施戒禪，臨為死所吞，方悔求修善。智者應觀察，除斷五欲想，精勤習心者，終時無悔恨。心意既專至，無有錯亂念，智者勤投心，臨終意不散。不習心專至，臨終必散亂，心若散亂時，如調馬用磑，若其鬪戰時，迴旋不直行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「雖言流轉，然於三惡道中，受身偏多。如經說云：『於虛空中量取方圓八肘，從地至於色究竟天。於此量內所有可見眾生，即多於三千大千世界人、天之身。』故知惡道身多。何故如此？但惡法易起，善心難生故也。今時但看現在眾生，若得富貴，唯事放逸、破戒；天中即復著樂者多。是故經云：『眾生等是流轉，恒三惡道為常家。』人、天暫來即去，名為客舍故也。依《大莊嚴論》，勸一切眾生，常須繫念現前，偈云：『盛年無患時，懈怠不精進，貪營眾事務，不修施戒禪，臨為死所吞，方悔求修善。智者應觀察，除斷五欲想，精勤習心者，終時無悔恨。心意既專至，無有錯亂念，智者勤投心，臨終意不散。不習心專至，臨終必散亂，心若散亂時，如調馬用磑，若其鬪戰時，迴旋不直行。』」

第五、又問曰：「一切眾生皆有佛性，遠劫以來應值多佛。何因至今仍自輪迴生死，不出火宅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、又問曰：「一切眾生皆有佛性，遠劫以來應值多佛。何因至今仍自輪迴生死，不出火宅？」

答曰：「依大乘聖教，良由不得二種勝法，以排生死，是以不出火宅。何者為二？一謂聖道；二謂往生淨土。其聖道一種今時難證。一、由去大聖遙遠；二、由理深解微。是故《大集月藏經》云：『我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。』當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。是故《大經》云：『若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續稱我名字，若不生者，不取正覺。』又復一切眾生都不自量，若據大乘，真如、實相、第一義空，曾未措心；若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下、除五上，無問道、俗未有其分。縱有人、天果報，皆為五戒、十善能招此報，然持得者甚希。若論起惡造罪，何異暴風駃雨？是以諸佛大慈勸歸淨土。縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生。何不思量，都無去心也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依大乘聖教，良由不得二種勝法，以排生死，是以不出火宅。何者為二？一謂聖道；二謂往生淨土。其聖道一種今時難證。一、由去大聖遙遠；二、由理深解微。是故《大集月藏經》云：『我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。』當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。是故《大經》云：『若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續稱我名字，若不生者，不取正覺。』又復一切眾生都不自量，若據大乘，真如、實相、第一義空，曾未措心；若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下、除五上，無問道、俗未有其分。縱有人、天果報，皆為五戒、十善能招此報，然持得者甚希。若論起惡造罪，何異暴風駃雨？是以諸佛大慈勸歸淨土。縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生。何不思量，都無去心也？」

自下第四引聖教證成，勸信求生者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有財首菩薩白佛言：『世尊！我念過去無量劫時，有佛出世，亦名釋迦牟尼佛。彼佛滅後有一王子，名曰金幢，憍慢邪見，不信正法。有知識比丘，名定自在，告王子言：「世有佛像，極為可愛，可暫入塔，觀佛形像。」時彼王子從善友語，入塔觀像，見像相好，白言：「比丘！佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？」比丘告言：「王子！今見佛像不能禮者，當稱南無佛。」還宮繫念，念塔中像，即於後夜夢見佛像，心大歡喜，捨離邪見，歸依三寶。隨壽命終，由前入塔稱佛功德，即得值遇九百億那由他佛。於諸佛所，常勤精進，恒得甚深念佛三昧。念佛三昧力故，諸佛現前皆與授記，從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道，乃至今日獲得首楞嚴三昧。爾時王子者，今我財首是也。』爾時會中即有十方諸大菩薩，其數無量，各說本緣，皆依念佛得。佛告阿難：『此觀佛三昧是一切眾生犯罪者藥，破戒者護，失道者導，盲冥者眼，愚癡者慧，黑闇者燈，煩惱賊中大勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。』佛告阿難：『汝今善持，慎勿忘失。過去、未來、現在三世諸佛，皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心皆因念佛三昧力故，得一切種智。』」又如《目連所問經》：「佛告目連：『譬如萬川長流，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴，富樂自在，悉不得免生、老、病、死。只由不信佛經，後世為人，更甚困劇，不能得生千佛國土。是故我說，無量壽佛國，易往、易取，而人不能修行往生，反事九十五種邪道，我說是人名無眼人，名無耳人。』經教既爾，何不捨難，依易行道矣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第四引聖教證成，勸信求生者。依《觀佛三昧經》云：「爾時會中有財首菩薩白佛言：『世尊！我念過去無量劫時，有佛出世，亦名釋迦牟尼佛。彼佛滅後有一王子，名曰金幢，憍慢邪見，不信正法。有知識比丘，名定自在，告王子言：「世有佛像，極為可愛，可暫入塔，觀佛形像。」時彼王子從善友語，入塔觀像，見像相好，白言：「比丘！佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？」比丘告言：「王子！今見佛像不能禮者，當稱南無佛。」還宮繫念，念塔中像，即於後夜夢見佛像，心大歡喜，捨離邪見，歸依三寶。隨壽命終，由前入塔稱佛功德，即得值遇九百億那由他佛。於諸佛所，常勤精進，恒得甚深念佛三昧。念佛三昧力故，諸佛現前皆與授記，從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道，乃至今日獲得首楞嚴三昧。爾時王子者，今我財首是也。』爾時會中即有十方諸大菩薩，其數無量，各說本緣，皆依念佛得。佛告阿難：『此觀佛三昧是一切眾生犯罪者藥，破戒者護，失道者導，盲冥者眼，愚癡者慧，黑闇者燈，煩惱賊中大勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。』佛告阿難：『汝今善持，慎勿忘失。過去、未來、現在三世諸佛，皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心皆因念佛三昧力故，得一切種智。』」又如《目連所問經》：「佛告目連：『譬如萬川長流，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴，富樂自在，悉不得免生、老、病、死。只由不信佛經，後世為人，更甚困劇，不能得生千佛國土。是故我說，無量壽佛國，易往、易取，而人不能修行往生，反事九十五種邪道，我說是人名無眼人，名無耳人。』經教既爾，何不捨難，依易行道矣？」