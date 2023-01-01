略論安樂淨土義
後魏 曇鸞撰1卷CBETA T1957少于一万字 42 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
略論安樂淨土義
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釋曇鸞撰
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問曰：「安樂國於三界中，何界所攝？」
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答曰：「如釋論言：『如斯淨土，非三界所攝。』何以故？無欲故，非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。經曰：『阿彌陀佛本行菩薩道時，作比丘，名曰法藏。於世自在王佛所，請問諸佛淨土之行，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。于時法藏菩薩，即於佛前，發弘誓大願，取諸佛土。』於無量阿僧祇劫，如所發願，行諸波羅蜜，萬善圓滿，成無上道。別業所得，非三界也。」
答曰：「如釋論言：『如斯淨土，非三界所攝。』何以故？無欲故，非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。經曰：『阿彌陀佛本行菩薩道時，作比丘，名曰法藏。於世自在王佛所，請問諸佛淨土之行，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。于時法藏菩薩，即於佛前，發弘誓大願，取諸佛土。』於無量阿僧祇劫，如所發願，行諸波羅蜜，萬善圓滿，成無上道。別業所得，非三界也。」
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問曰：「安樂國有幾種莊嚴，名為淨土？」
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答曰：「若依經據義，法藏菩薩四十八願即是其事，尋讚可知，不復重序。若依《無量壽論》，以二種清淨，攝二十九種莊嚴成就。二種清淨者：一器世間清淨、二是眾生世間清淨。
答曰：「若依經據義，法藏菩薩四十八願即是其事，尋讚可知，不復重序。若依《無量壽論》，以二種清淨，攝二十九種莊嚴成就。二種清淨者：一器世間清淨、二是眾生世間清淨。
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「器世間清淨，有十七種莊嚴成就：一者、國土相勝過三界道。二者、其國廣大，量如虛空，無有齊限。三者、從菩薩正道大慈悲出世善根所起。四者、清淨光明圓滿莊嚴。五者、備具第一珍寶性，出奇妙寶物。六者、潔淨光明常照世間。七者、其國寶物柔軟，觸者適悅，生於勝樂。八者、千萬寶華，莊嚴池沼，寶殿、寶樓閣種種寶樹，雜色光明影納世界，無量寶網覆虛空，四面懸鈴，常吐法音。九者、於虛空中，自然常雨天華、天衣、天香，莊嚴普熏。十者、佛慧光明，照除癡闇。十一者、梵聲開悟，遠聞十方。十二者、阿彌陀佛無上法王，善力住持。十三者、從如來淨華所化生。十四者、愛樂佛法味，禪三昧為食。十五者、永離身心諸苦，受樂無間。十六者、乃至不聞二乘、女人、根缺之名。十七者、眾生有所欲樂，隨心稱意，無不滿足。如是等十七種，是名器世間清淨。
「器世間清淨，有十七種莊嚴成就：一者、國土相勝過三界道。二者、其國廣大，量如虛空，無有齊限。三者、從菩薩正道大慈悲出世善根所起。四者、清淨光明圓滿莊嚴。五者、備具第一珍寶性，出奇妙寶物。六者、潔淨光明常照世間。七者、其國寶物柔軟，觸者適悅，生於勝樂。八者、千萬寶華，莊嚴池沼，寶殿、寶樓閣種種寶樹，雜色光明影納世界，無量寶網覆虛空，四面懸鈴，常吐法音。九者、於虛空中，自然常雨天華、天衣、天香，莊嚴普熏。十者、佛慧光明，照除癡闇。十一者、梵聲開悟，遠聞十方。十二者、阿彌陀佛無上法王，善力住持。十三者、從如來淨華所化生。十四者、愛樂佛法味，禪三昧為食。十五者、永離身心諸苦，受樂無間。十六者、乃至不聞二乘、女人、根缺之名。十七者、眾生有所欲樂，隨心稱意，無不滿足。如是等十七種，是名器世間清淨。
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「眾生世間清淨，有十二種莊嚴成就：一者、無量大珍寶王微妙華臺，以為佛座。二者、無量相好，無量光明，莊嚴佛身。三者、佛無量辯才，應機說法，具足清白，令人樂聞，聞者必悟解，言不虛說。四者、佛真如智慧，猶如虛空，照了諸法總相別相，心無分別。五者、天人不動眾，廣大莊嚴。譬如須彌山，映顯四大海，法王相具足。六者、成就無上果，尚無能及，況復過者。七者、為天人丈夫、調御師，大眾恭敬圍遶。如師子王，師子圍遶。八者、佛本願力莊嚴、住持諸功德，遇者無空過，能令速滿足一切功德海。未證淨心菩薩，畢竟得證平等法身，與淨心菩薩，與上地菩薩，畢竟同得寂滅平等。九者、安樂國諸菩薩眾，身不動搖而遍至十方，種種應化，如實修行，常作佛事。十者、如是菩薩應化身，一切時不前、不後，一心、一念放大光明，悉能遍至十方世界，教化眾生，種種方便，修行所成，滅除一切眾生苦惱。十一者、是等菩薩於一切世界無餘，照諸佛大會無餘，廣大無量供養、恭敬、讚歎諸佛如來功德。十二者、是諸菩薩於十方一切世界無三寶處，住持、莊嚴佛、法、僧寶功德大海，遍示令解，如實修行。如是等法王八種莊嚴功德成就，如是菩薩四種莊嚴功德成就，是名眾生世間清淨。
「眾生世間清淨，有十二種莊嚴成就：一者、無量大珍寶王微妙華臺，以為佛座。二者、無量相好，無量光明，莊嚴佛身。三者、佛無量辯才，應機說法，具足清白，令人樂聞，聞者必悟解，言不虛說。四者、佛真如智慧，猶如虛空，照了諸法總相別相，心無分別。五者、天人不動眾，廣大莊嚴。譬如須彌山，映顯四大海，法王相具足。六者、成就無上果，尚無能及，況復過者。七者、為天人丈夫、調御師，大眾恭敬圍遶。如師子王，師子圍遶。八者、佛本願力莊嚴、住持諸功德，遇者無空過，能令速滿足一切功德海。未證淨心菩薩，畢竟得證平等法身，與淨心菩薩，與上地菩薩，畢竟同得寂滅平等。九者、安樂國諸菩薩眾，身不動搖而遍至十方，種種應化，如實修行，常作佛事。十者、如是菩薩應化身，一切時不前、不後，一心、一念放大光明，悉能遍至十方世界，教化眾生，種種方便，修行所成，滅除一切眾生苦惱。十一者、是等菩薩於一切世界無餘，照諸佛大會無餘，廣大無量供養、恭敬、讚歎諸佛如來功德。十二者、是諸菩薩於十方一切世界無三寶處，住持、莊嚴佛、法、僧寶功德大海，遍示令解，如實修行。如是等法王八種莊嚴功德成就，如是菩薩四種莊嚴功德成就，是名眾生世間清淨。
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「安樂國土具如是等二十九種莊嚴功德成就，故名淨土。」
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問曰：「生安樂土者，凡有幾品輩？有幾因緣？」
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答曰：「《無量壽經》中，唯有三輩：上、中、下；《無量壽觀經》中，一品又分為上、中、下，三三而九，合為九品。今依傍《無量壽經》為讚，且據此經作三品論之。
答曰：「《無量壽經》中，唯有三輩：上、中、下；《無量壽觀經》中，一品又分為上、中、下，三三而九，合為九品。今依傍《無量壽經》為讚，且據此經作三品論之。
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「上輩生者，有五因緣：一者、捨家離欲，而作沙門。二者、發無上菩提心。三者、一向專念無量壽佛。四者、修諸功德。五者、願生安樂國。具此因緣，臨命終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即便隨佛，往生安樂，於七寶華中，自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。
「上輩生者，有五因緣：一者、捨家離欲，而作沙門。二者、發無上菩提心。三者、一向專念無量壽佛。四者、修諸功德。五者、願生安樂國。具此因緣，臨命終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即便隨佛，往生安樂，於七寶華中，自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。
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「中輩生者，有七因緣：一者、發無上菩提心。二者、一向專念無量壽佛。三者、多少修善，奉持齋戒。四者、起立塔像。五者、飯食沙門。六者、懸繒然燈，散華燒香。七者、以此迴向願生安樂。臨命終時，無量壽佛化現其身，光明相好具如真佛，與諸大眾現其人前，即隨化佛往生安樂，住不退轉，功德智慧次如上輩。
「中輩生者，有七因緣：一者、發無上菩提心。二者、一向專念無量壽佛。三者、多少修善，奉持齋戒。四者、起立塔像。五者、飯食沙門。六者、懸繒然燈，散華燒香。七者、以此迴向願生安樂。臨命終時，無量壽佛化現其身，光明相好具如真佛，與諸大眾現其人前，即隨化佛往生安樂，住不退轉，功德智慧次如上輩。
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「下輩生者，有三因緣：一者、假使不能作諸功德，當發無上菩提心。二者、一向專意乃至十念，念無量壽佛。三者、以至誠心願生安樂。臨命終時，夢見無量壽佛，亦得往生，功德智慧次如中輩。
「下輩生者，有三因緣：一者、假使不能作諸功德，當發無上菩提心。二者、一向專意乃至十念，念無量壽佛。三者、以至誠心願生安樂。臨命終時，夢見無量壽佛，亦得往生，功德智慧次如中輩。
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「又有一種往生安樂，不入三輩中：謂以疑惑心，修諸功德，願生安樂。不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，生安樂。生安樂國七寶宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天，亦皆自然。於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。安樂國土謂之邊地，亦曰胎生。邊地者，言其五百歲中不見聞三寶，義同邊地之難；或亦於安樂國土最在其邊。胎生者，譬如胎生人初生之時，人法未成。邊言其難，胎言其闇，此二名皆借此況彼耳，非是八難中邊地，亦非胞胎中胎生。何以知之？安樂國土一向化生故，故知非實胎生；五百年後還得見聞三寶故，故知非八難中邊地也。」
「又有一種往生安樂，不入三輩中：謂以疑惑心，修諸功德，願生安樂。不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，生安樂。生安樂國七寶宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天，亦皆自然。於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。安樂國土謂之邊地，亦曰胎生。邊地者，言其五百歲中不見聞三寶，義同邊地之難；或亦於安樂國土最在其邊。胎生者，譬如胎生人初生之時，人法未成。邊言其難，胎言其闇，此二名皆借此況彼耳，非是八難中邊地，亦非胞胎中胎生。何以知之？安樂國土一向化生故，故知非實胎生；五百年後還得見聞三寶故，故知非八難中邊地也。」
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問曰：「彼胎生者，處七寶宮殿中，受快樂否？復何所憶念？」
問曰：「彼胎生者，處七寶宮殿中，受快樂否？復何所憶念？」
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答曰：「經喻云：『譬如轉輪王子，得罪於王，內於後宮，繫以金鎖，一切供具無所乏少，猶如王。王子于時，雖有好妙種種自娛樂具，心不受樂，但念設諸方便，求免悕出。』彼胎生者亦復如是，雖處七寶宮殿，有好色、香、味、觸，不以為樂；但不見三寶，不得供養、修諸善本，以之為苦。識其本罪，深自責悔，求離彼處，即得如意。還同三輩生者，當是五百年末，方識罪悔耳。」
答曰：「經喻云：『譬如轉輪王子，得罪於王，內於後宮，繫以金鎖，一切供具無所乏少，猶如王。王子于時，雖有好妙種種自娛樂具，心不受樂，但念設諸方便，求免悕出。』彼胎生者亦復如是，雖處七寶宮殿，有好色、香、味、觸，不以為樂；但不見三寶，不得供養、修諸善本，以之為苦。識其本罪，深自責悔，求離彼處，即得如意。還同三輩生者，當是五百年末，方識罪悔耳。」
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問曰：「以疑惑心往生安樂，名曰胎生者。云何起疑？」
問曰：「以疑惑心往生安樂，名曰胎生者。云何起疑？」
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答曰：
答曰：
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「經中但云：『疑惑不信』，不出所以疑意。尋不了五句，敢以對治言之。不了佛智者，謂不能信了佛一切種智，不了故故起疑。此一句，總辨所疑；下四句，一一對治所疑。
「經中但云：『疑惑不信』，不出所以疑意。尋不了五句，敢以對治言之。不了佛智者，謂不能信了佛一切種智，不了故故起疑。此一句，總辨所疑；下四句，一一對治所疑。
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「疑有四意：一者、疑但憶念阿彌陀佛，不必得往生安樂。何以故？經言：『業道如秤，重者先牽。』云何一生或百年，或十年或一月，無惡不造，但以十念相續，便得往生，即入正定聚，畢竟不退，與三途諸苦永隔乎？若爾，先牽之義，何以所信？又曠劫已來，俱造諸行有漏之法，繫屬三界，云何不斷三界結惑，直以少時念阿彌陀佛，便出三界乎？繫業之義，復欲云何？對治此疑，故言不思議智。
「疑有四意：一者、疑但憶念阿彌陀佛，不必得往生安樂。何以故？經言：『業道如秤，重者先牽。』云何一生或百年，或十年或一月，無惡不造，但以十念相續，便得往生，即入正定聚，畢竟不退，與三途諸苦永隔乎？若爾，先牽之義，何以所信？又曠劫已來，俱造諸行有漏之法，繫屬三界，云何不斷三界結惑，直以少時念阿彌陀佛，便出三界乎？繫業之義，復欲云何？對治此疑，故言不思議智。
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「不思議智者，謂佛智力能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕；以長為短，以短為長。如是等佛智，無量、無邊不可思議。
「不思議智者，謂佛智力能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕；以長為短，以短為長。如是等佛智，無量、無邊不可思議。
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「譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言，百年之薪積，半日不盡乎？
「譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言，百年之薪積，半日不盡乎？
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「又如躄者寄載他船，因風帆勢，一日至千里。豈可得言，躄者云何一日至千里乎？
「又如躄者寄載他船，因風帆勢，一日至千里。豈可得言，躄者云何一日至千里乎？
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「又如下賤貧人獲一瑞物而以貢主。主慶所得加諸重賞，斯須之頃，富貴盈溢。豈可得言，以可有數十年仕備盡辛懃，上下尚不達歸者，言彼富貴無此事乎？
「又如下賤貧人獲一瑞物而以貢主。主慶所得加諸重賞，斯須之頃，富貴盈溢。豈可得言，以可有數十年仕備盡辛懃，上下尚不達歸者，言彼富貴無此事乎？
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「又如劣夫以己身力，擲驢不上，從轉輪王行，便乘虛空飛騰自然。復可以擲驢之劣夫，言必不能乘空耶？
「又如劣夫以己身力，擲驢不上，從轉輪王行，便乘虛空飛騰自然。復可以擲驢之劣夫，言必不能乘空耶？
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「又如十圍之索，千夫不制，童子揮劍，瞬頃兩分。豈可得言，一小兒力，不能斷索乎？
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「又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃，犀角觸泥，死者咸起。豈可得言，性命一斷，無可生乎？
「又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃，犀角觸泥，死者咸起。豈可得言，性命一斷，無可生乎？
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「又如黃鵠呼子安，子安還活。豈可得言，墳下千歲齡，決無可甦乎？
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「一切萬法，皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊。安得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？
「一切萬法，皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊。安得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？
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「又五不思議中，佛法最不可思議。而以百年之惡為重，疑十念念佛為輕，不得往生安樂，入正定聚者，是事不然。
「又五不思議中，佛法最不可思議。而以百年之惡為重，疑十念念佛為輕，不得往生安樂，入正定聚者，是事不然。
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「二者、疑佛智於人不為玄絕。何以故？夫一切名字從相待生，覺智從不覺生，如是迷方從記方生。若便迷絕不迷，迷卒不解；迷若可解，必迷者解亦可云解者迷。迷解、解迷猶手反覆耳，乃可明、昧為異，亦安得超然哉？起此疑故，於佛智慧生疑不信。對治此疑，故言不可稱智。
「二者、疑佛智於人不為玄絕。何以故？夫一切名字從相待生，覺智從不覺生，如是迷方從記方生。若便迷絕不迷，迷卒不解；迷若可解，必迷者解亦可云解者迷。迷解、解迷猶手反覆耳，乃可明、昧為異，亦安得超然哉？起此疑故，於佛智慧生疑不信。對治此疑，故言不可稱智。
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「不可稱智者，言佛智絕稱謂，非相形待。何以言之？法若是有，必應有知有之智；法若是無，亦應有知無之智。諸法離於有、無，故佛冥諸法，則智絕相待。汝引解、迷為喻，猶是一迷耳，不成迷解。亦如夢中與他解夢，雖云解夢，非是不夢。以知取佛，不曰知佛；以不知取佛，非知佛；以非知、非不知取佛，亦非知佛；以非非知、非非不知取佛，亦非知佛。佛智離此四句，緣之者心行滅，損之者言語斷。以是義故，釋論云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』此偈中說，不離四句者為縛，離四句者為解脫。汝疑佛智與人不玄絕者，是事不然。
「不可稱智者，言佛智絕稱謂，非相形待。何以言之？法若是有，必應有知有之智；法若是無，亦應有知無之智。諸法離於有、無，故佛冥諸法，則智絕相待。汝引解、迷為喻，猶是一迷耳，不成迷解。亦如夢中與他解夢，雖云解夢，非是不夢。以知取佛，不曰知佛；以不知取佛，非知佛；以非知、非不知取佛，亦非知佛；以非非知、非非不知取佛，亦非知佛。佛智離此四句，緣之者心行滅，損之者言語斷。以是義故，釋論云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』此偈中說，不離四句者為縛，離四句者為解脫。汝疑佛智與人不玄絕者，是事不然。
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「三者、疑佛實不能度一切眾生。何以故？過去世有無量阿僧祇恒沙諸佛，現在十方世界亦有無量、無邊阿僧祇恒沙諸佛，若使佛實能度一切眾生，則應久無三界。第二佛則不應復為眾生發菩提心，具修淨土，攝受眾生。而實有第二佛，攝受眾生，乃至實有三世、十方無量諸佛，攝受眾生。故知，佛實不能度一切眾生。起此疑故，於阿彌陀佛作有量想。對治此疑，故言大乘廣智。
「三者、疑佛實不能度一切眾生。何以故？過去世有無量阿僧祇恒沙諸佛，現在十方世界亦有無量、無邊阿僧祇恒沙諸佛，若使佛實能度一切眾生，則應久無三界。第二佛則不應復為眾生發菩提心，具修淨土，攝受眾生。而實有第二佛，攝受眾生，乃至實有三世、十方無量諸佛，攝受眾生。故知，佛實不能度一切眾生。起此疑故，於阿彌陀佛作有量想。對治此疑，故言大乘廣智。
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「大乘廣智者，言佛無法不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度。所以有三世、十方者，有五義：一者、若便無第二佛，乃至無阿僧祇恒沙諸佛者，佛便不能度一切眾生。以實能度一切眾生故，則有十方無量諸佛，無量諸佛即是前佛所度眾生。二者、若一佛度一切眾生盡者，復亦不應後有佛。何以故？無覺他義故，復依何義，說有三世佛乎？依覺他義故，說佛佛皆度一切眾生。三者、後佛能度，猶是前佛之能。何以故？由前佛有後佛故。譬如帝王之甲，得相紹襲，後王即是前王之能故。四者、佛力雖能度一切眾生，要須有因緣，若眾生與前佛無因緣，復須後佛。如是無緣眾生，動逕百千萬佛，不聞、不見，非佛力劣也。譬如日、月周四天下，破諸闇冥，而盲者不見，非日不明也；雷震裂耳，而聾者不聞，非聲不勵也。覺諸緣理，號之曰佛。若情強違緣理，非正覺也。是故眾生無量，佛亦無量。徵佛莫問有緣、無緣，何不盡度一切眾生者，非理言也。五、眾生若盡，世間即墮有邊。以是義故，則有無量佛，度一切眾生。
「大乘廣智者，言佛無法不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度。所以有三世、十方者，有五義：一者、若便無第二佛，乃至無阿僧祇恒沙諸佛者，佛便不能度一切眾生。以實能度一切眾生故，則有十方無量諸佛，無量諸佛即是前佛所度眾生。二者、若一佛度一切眾生盡者，復亦不應後有佛。何以故？無覺他義故，復依何義，說有三世佛乎？依覺他義故，說佛佛皆度一切眾生。三者、後佛能度，猶是前佛之能。何以故？由前佛有後佛故。譬如帝王之甲，得相紹襲，後王即是前王之能故。四者、佛力雖能度一切眾生，要須有因緣，若眾生與前佛無因緣，復須後佛。如是無緣眾生，動逕百千萬佛，不聞、不見，非佛力劣也。譬如日、月周四天下，破諸闇冥，而盲者不見，非日不明也；雷震裂耳，而聾者不聞，非聲不勵也。覺諸緣理，號之曰佛。若情強違緣理，非正覺也。是故眾生無量，佛亦無量。徵佛莫問有緣、無緣，何不盡度一切眾生者，非理言也。五、眾生若盡，世間即墮有邊。以是義故，則有無量佛，度一切眾生。
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「問曰：『若眾生不可盡，世間復須墮無邊，無邊故，佛則實不能度一切眾生？』
「問曰：『若眾生不可盡，世間復須墮無邊，無邊故，佛則實不能度一切眾生？』
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「答曰：『世間非有邊、非無邊，亦絕四句。佛令眾生離此四句，名之為度。其實非度、非不度，非盡、非不盡。譬如夢渡大海，值濤波諸難，其人畏怖叫聲徹外，外人喚覺，坦然無憂，但為渡夢，不為渡河。』
「答曰：『世間非有邊、非無邊，亦絕四句。佛令眾生離此四句，名之為度。其實非度、非不度，非盡、非不盡。譬如夢渡大海，值濤波諸難，其人畏怖叫聲徹外，外人喚覺，坦然無憂，但為渡夢，不為渡河。』
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「問曰：『言渡與不渡皆墮邊見，何以但說渡一切眾生為大乘廣智，不說不渡眾生為大乘廣智？』
「問曰：『言渡與不渡皆墮邊見，何以但說渡一切眾生為大乘廣智，不說不渡眾生為大乘廣智？』
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「答曰：『眾生莫不厭苦求樂，畏縛求解。聞渡則歸向，聞不渡不知所以不渡，便謂佛非大慈悲，則不歸向。不歸向故，長寢久夢，無由可息。為是人故，多說渡，不說不渡。復次，《諸法無行經》亦言：「佛不得佛道，亦不渡眾生，凡夫強分別，作佛渡眾生。」言：「度眾生」，是對治悉檀；言：「不度眾生」，是第一義悉檀。二言各有所以，不相違背。』
「答曰：『眾生莫不厭苦求樂，畏縛求解。聞渡則歸向，聞不渡不知所以不渡，便謂佛非大慈悲，則不歸向。不歸向故，長寢久夢，無由可息。為是人故，多說渡，不說不渡。復次，《諸法無行經》亦言：「佛不得佛道，亦不渡眾生，凡夫強分別，作佛渡眾生。」言：「度眾生」，是對治悉檀；言：「不度眾生」，是第一義悉檀。二言各有所以，不相違背。』
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「問曰：『如夢得息，豈不是度耶？若一切眾生，所夢皆息，世間豈不盡乎？』
「問曰：『如夢得息，豈不是度耶？若一切眾生，所夢皆息，世間豈不盡乎？』
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「答曰：『說夢為世間，若夢息，則無夢者。若無夢者，亦不說度者。如是知世間即是出世間，雖度無量眾生，則不墮顛倒。』
「答曰：『說夢為世間，若夢息，則無夢者。若無夢者，亦不說度者。如是知世間即是出世間，雖度無量眾生，則不墮顛倒。』
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「四者、疑佛不得一切種智。何以故？若能遍知諸法，諸法墮有邊故；若不能遍知，則非一切種智故。對治此疑故，言無等、無倫最上勝智。
「四者、疑佛不得一切種智。何以故？若能遍知諸法，諸法墮有邊故；若不能遍知，則非一切種智故。對治此疑故，言無等、無倫最上勝智。
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「無等、無倫最上勝智者，凡夫智虛妄，佛智如實，虛實玄殊，理無得等，故言無等。聲聞、辟支佛欲有所知，入定方知，出定不知，又知亦有限；佛得如實三昧，常在深定，而遍知照萬法二與無二，深法非倫，故言無倫。八地已上菩薩，雖得報生三昧用無出入，而習氣微熏三昧不極明淨，形待佛智，猶為有上。佛智、斷具足，如法而照，法無量故，照亦無量。譬如函大，蓋亦大，故言最上。
「無等、無倫最上勝智者，凡夫智虛妄，佛智如實，虛實玄殊，理無得等，故言無等。聲聞、辟支佛欲有所知，入定方知，出定不知，又知亦有限；佛得如實三昧，常在深定，而遍知照萬法二與無二，深法非倫，故言無倫。八地已上菩薩，雖得報生三昧用無出入，而習氣微熏三昧不極明淨，形待佛智，猶為有上。佛智、斷具足，如法而照，法無量故，照亦無量。譬如函大，蓋亦大，故言最上。
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「此三句亦可展轉相成，以佛智無與等者故所以無倫，以無倫故最上勝；亦可最上勝故無等，無等故無倫。但言無等便足，復何以須下二句者？如須陀洹智，不與阿羅漢等，而是其類；初地至十地亦如是，智雖不等，非不其倫。何以故？非最上故。
「此三句亦可展轉相成，以佛智無與等者故所以無倫，以無倫故最上勝；亦可最上勝故無等，無等故無倫。但言無等便足，復何以須下二句者？如須陀洹智，不與阿羅漢等，而是其類；初地至十地亦如是，智雖不等，非不其倫。何以故？非最上故。
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「汝以知有邊為難，疑佛非一切智者，是事不然。」
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問曰：「下輩生中，云『十念相續，便得往生』。云何名為十念相續？」
問曰：「下輩生中，云『十念相續，便得往生』。云何名為十念相續？」
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答曰：「譬如有人，空曠迴處，值遇怨賊，拔刃奮勇，直來欲殺。其人勁走，視渡一河，若得渡河，首領可全。爾時但念渡河方便：『我至河岸，為著衣渡？為脫衣渡？若著衣納，恐不得過；若脫衣納，恐無得暇。』但有此念，更無他緣，一念何當渡河，即是一念。如是不雜心，名為十念相續。行者亦爾，念阿彌陀佛，如彼念渡，逕于十念：若念佛名字，若念佛相好，若念佛光明，若念佛神力，若念佛功德，若念佛智慧，若念佛本願。無他心間雜，心心相次乃至十念，名為十念相續。
答曰：「譬如有人，空曠迴處，值遇怨賊，拔刃奮勇，直來欲殺。其人勁走，視渡一河，若得渡河，首領可全。爾時但念渡河方便：『我至河岸，為著衣渡？為脫衣渡？若著衣納，恐不得過；若脫衣納，恐無得暇。』但有此念，更無他緣，一念何當渡河，即是一念。如是不雜心，名為十念相續。行者亦爾，念阿彌陀佛，如彼念渡，逕于十念：若念佛名字，若念佛相好，若念佛光明，若念佛神力，若念佛功德，若念佛智慧，若念佛本願。無他心間雜，心心相次乃至十念，名為十念相續。
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「一往言十念相續，似若不難。然凡夫心猶野馬，識劇猿猴，馳騁六塵，不暫停息。宜至信心，預自剋念，便積習成性，善根堅固也。如佛告頻婆娑羅王：『人積善行，死無惡念。如樹西傾，必倒隨曲。』若便刀風一至，百苦湊身，若習前不在懷，念何可辨？
「一往言十念相續，似若不難。然凡夫心猶野馬，識劇猿猴，馳騁六塵，不暫停息。宜至信心，預自剋念，便積習成性，善根堅固也。如佛告頻婆娑羅王：『人積善行，死無惡念。如樹西傾，必倒隨曲。』若便刀風一至，百苦湊身，若習前不在懷，念何可辨？
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「又宜同志五、三共結言要，垂命終時，迭相開曉，為稱阿彌陀佛名號，願生安樂，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成；此命斷時，即是生安樂時。一入正定聚，更何所憂也！」
「又宜同志五、三共結言要，垂命終時，迭相開曉，為稱阿彌陀佛名號，願生安樂，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成；此命斷時，即是生安樂時。一入正定聚，更何所憂也！」
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略論安樂淨土義(畢)
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