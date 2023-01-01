略論安樂淨土義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略論安樂淨土義

釋曇鸞撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇鸞撰

問曰：「安樂國於三界中，何界所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「安樂國於三界中，何界所攝？」

答曰：「如釋論言：『如斯淨土，非三界所攝。』何以故？無欲故，非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。經曰：『阿彌陀佛本行菩薩道時，作比丘，名曰法藏。於世自在王佛所，請問諸佛淨土之行，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。于時法藏菩薩，即於佛前，發弘誓大願，取諸佛土。』於無量阿僧祇劫，如所發願，行諸波羅蜜，萬善圓滿，成無上道。別業所得，非三界也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如釋論言：『如斯淨土，非三界所攝。』何以故？無欲故，非欲界；地居故，非色界；有形色故，非無色界。經曰：『阿彌陀佛本行菩薩道時，作比丘，名曰法藏。於世自在王佛所，請問諸佛淨土之行，時佛為說二百一十億諸佛剎土，天人善惡，國土精麁，悉現與之。于時法藏菩薩，即於佛前，發弘誓大願，取諸佛土。』於無量阿僧祇劫，如所發願，行諸波羅蜜，萬善圓滿，成無上道。別業所得，非三界也。」

問曰：「安樂國有幾種莊嚴，名為淨土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「安樂國有幾種莊嚴，名為淨土？」

答曰：「若依經據義，法藏菩薩四十八願即是其事，尋讚可知，不復重序。若依《無量壽論》，以二種清淨，攝二十九種莊嚴成就。二種清淨者：一器世間清淨、二是眾生世間清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若依經據義，法藏菩薩四十八願即是其事，尋讚可知，不復重序。若依《無量壽論》，以二種清淨，攝二十九種莊嚴成就。二種清淨者：一器世間清淨、二是眾生世間清淨。

「器世間清淨，有十七種莊嚴成就：一者、國土相勝過三界道。二者、其國廣大，量如虛空，無有齊限。三者、從菩薩正道大慈悲出世善根所起。四者、清淨光明圓滿莊嚴。五者、備具第一珍寶性，出奇妙寶物。六者、潔淨光明常照世間。七者、其國寶物柔軟，觸者適悅，生於勝樂。八者、千萬寶華，莊嚴池沼，寶殿、寶樓閣種種寶樹，雜色光明影納世界，無量寶網覆虛空，四面懸鈴，常吐法音。九者、於虛空中，自然常雨天華、天衣、天香，莊嚴普熏。十者、佛慧光明，照除癡闇。十一者、梵聲開悟，遠聞十方。十二者、阿彌陀佛無上法王，善力住持。十三者、從如來淨華所化生。十四者、愛樂佛法味，禪三昧為食。十五者、永離身心諸苦，受樂無間。十六者、乃至不聞二乘、女人、根缺之名。十七者、眾生有所欲樂，隨心稱意，無不滿足。如是等十七種，是名器世間清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「器世間清淨，有十七種莊嚴成就：一者、國土相勝過三界道。二者、其國廣大，量如虛空，無有齊限。三者、從菩薩正道大慈悲出世善根所起。四者、清淨光明圓滿莊嚴。五者、備具第一珍寶性，出奇妙寶物。六者、潔淨光明常照世間。七者、其國寶物柔軟，觸者適悅，生於勝樂。八者、千萬寶華，莊嚴池沼，寶殿、寶樓閣種種寶樹，雜色光明影納世界，無量寶網覆虛空，四面懸鈴，常吐法音。九者、於虛空中，自然常雨天華、天衣、天香，莊嚴普熏。十者、佛慧光明，照除癡闇。十一者、梵聲開悟，遠聞十方。十二者、阿彌陀佛無上法王，善力住持。十三者、從如來淨華所化生。十四者、愛樂佛法味，禪三昧為食。十五者、永離身心諸苦，受樂無間。十六者、乃至不聞二乘、女人、根缺之名。十七者、眾生有所欲樂，隨心稱意，無不滿足。如是等十七種，是名器世間清淨。

「眾生世間清淨，有十二種莊嚴成就：一者、無量大珍寶王微妙華臺，以為佛座。二者、無量相好，無量光明，莊嚴佛身。三者、佛無量辯才，應機說法，具足清白，令人樂聞，聞者必悟解，言不虛說。四者、佛真如智慧，猶如虛空，照了諸法總相別相，心無分別。五者、天人不動眾，廣大莊嚴。譬如須彌山，映顯四大海，法王相具足。六者、成就無上果，尚無能及，況復過者。七者、為天人丈夫、調御師，大眾恭敬圍遶。如師子王，師子圍遶。八者、佛本願力莊嚴、住持諸功德，遇者無空過，能令速滿足一切功德海。未證淨心菩薩，畢竟得證平等法身，與淨心菩薩，與上地菩薩，畢竟同得寂滅平等。九者、安樂國諸菩薩眾，身不動搖而遍至十方，種種應化，如實修行，常作佛事。十者、如是菩薩應化身，一切時不前、不後，一心、一念放大光明，悉能遍至十方世界，教化眾生，種種方便，修行所成，滅除一切眾生苦惱。十一者、是等菩薩於一切世界無餘，照諸佛大會無餘，廣大無量供養、恭敬、讚歎諸佛如來功德。十二者、是諸菩薩於十方一切世界無三寶處，住持、莊嚴佛、法、僧寶功德大海，遍示令解，如實修行。如是等法王八種莊嚴功德成就，如是菩薩四種莊嚴功德成就，是名眾生世間清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生世間清淨，有十二種莊嚴成就：一者、無量大珍寶王微妙華臺，以為佛座。二者、無量相好，無量光明，莊嚴佛身。三者、佛無量辯才，應機說法，具足清白，令人樂聞，聞者必悟解，言不虛說。四者、佛真如智慧，猶如虛空，照了諸法總相別相，心無分別。五者、天人不動眾，廣大莊嚴。譬如須彌山，映顯四大海，法王相具足。六者、成就無上果，尚無能及，況復過者。七者、為天人丈夫、調御師，大眾恭敬圍遶。如師子王，師子圍遶。八者、佛本願力莊嚴、住持諸功德，遇者無空過，能令速滿足一切功德海。未證淨心菩薩，畢竟得證平等法身，與淨心菩薩，與上地菩薩，畢竟同得寂滅平等。九者、安樂國諸菩薩眾，身不動搖而遍至十方，種種應化，如實修行，常作佛事。十者、如是菩薩應化身，一切時不前、不後，一心、一念放大光明，悉能遍至十方世界，教化眾生，種種方便，修行所成，滅除一切眾生苦惱。十一者、是等菩薩於一切世界無餘，照諸佛大會無餘，廣大無量供養、恭敬、讚歎諸佛如來功德。十二者、是諸菩薩於十方一切世界無三寶處，住持、莊嚴佛、法、僧寶功德大海，遍示令解，如實修行。如是等法王八種莊嚴功德成就，如是菩薩四種莊嚴功德成就，是名眾生世間清淨。

「安樂國土具如是等二十九種莊嚴功德成就，故名淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安樂國土具如是等二十九種莊嚴功德成就，故名淨土。」

問曰：「生安樂土者，凡有幾品輩？有幾因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「生安樂土者，凡有幾品輩？有幾因緣？」

答曰：「《無量壽經》中，唯有三輩：上、中、下；《無量壽觀經》中，一品又分為上、中、下，三三而九，合為九品。今依傍《無量壽經》為讚，且據此經作三品論之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「《無量壽經》中，唯有三輩：上、中、下；《無量壽觀經》中，一品又分為上、中、下，三三而九，合為九品。今依傍《無量壽經》為讚，且據此經作三品論之。

「上輩生者，有五因緣：一者、捨家離欲，而作沙門。二者、發無上菩提心。三者、一向專念無量壽佛。四者、修諸功德。五者、願生安樂國。具此因緣，臨命終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即便隨佛，往生安樂，於七寶華中，自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上輩生者，有五因緣：一者、捨家離欲，而作沙門。二者、發無上菩提心。三者、一向專念無量壽佛。四者、修諸功德。五者、願生安樂國。具此因緣，臨命終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即便隨佛，往生安樂，於七寶華中，自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。

「中輩生者，有七因緣：一者、發無上菩提心。二者、一向專念無量壽佛。三者、多少修善，奉持齋戒。四者、起立塔像。五者、飯食沙門。六者、懸繒然燈，散華燒香。七者、以此迴向願生安樂。臨命終時，無量壽佛化現其身，光明相好具如真佛，與諸大眾現其人前，即隨化佛往生安樂，住不退轉，功德智慧次如上輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中輩生者，有七因緣：一者、發無上菩提心。二者、一向專念無量壽佛。三者、多少修善，奉持齋戒。四者、起立塔像。五者、飯食沙門。六者、懸繒然燈，散華燒香。七者、以此迴向願生安樂。臨命終時，無量壽佛化現其身，光明相好具如真佛，與諸大眾現其人前，即隨化佛往生安樂，住不退轉，功德智慧次如上輩。

「下輩生者，有三因緣：一者、假使不能作諸功德，當發無上菩提心。二者、一向專意乃至十念，念無量壽佛。三者、以至誠心願生安樂。臨命終時，夢見無量壽佛，亦得往生，功德智慧次如中輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下輩生者，有三因緣：一者、假使不能作諸功德，當發無上菩提心。二者、一向專意乃至十念，念無量壽佛。三者、以至誠心願生安樂。臨命終時，夢見無量壽佛，亦得往生，功德智慧次如中輩。

「又有一種往生安樂，不入三輩中：謂以疑惑心，修諸功德，願生安樂。不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，生安樂。生安樂國七寶宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天，亦皆自然。於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。安樂國土謂之邊地，亦曰胎生。邊地者，言其五百歲中不見聞三寶，義同邊地之難；或亦於安樂國土最在其邊。胎生者，譬如胎生人初生之時，人法未成。邊言其難，胎言其闇，此二名皆借此況彼耳，非是八難中邊地，亦非胞胎中胎生。何以知之？安樂國土一向化生故，故知非實胎生；五百年後還得見聞三寶故，故知非八難中邊地也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有一種往生安樂，不入三輩中：謂以疑惑心，修諸功德，願生安樂。不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，生安樂。生安樂國七寶宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天，亦皆自然。於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。安樂國土謂之邊地，亦曰胎生。邊地者，言其五百歲中不見聞三寶，義同邊地之難；或亦於安樂國土最在其邊。胎生者，譬如胎生人初生之時，人法未成。邊言其難，胎言其闇，此二名皆借此況彼耳，非是八難中邊地，亦非胞胎中胎生。何以知之？安樂國土一向化生故，故知非實胎生；五百年後還得見聞三寶故，故知非八難中邊地也。」

問曰：「彼胎生者，處七寶宮殿中，受快樂否？復何所憶念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「彼胎生者，處七寶宮殿中，受快樂否？復何所憶念？」

答曰：「經喻云：『譬如轉輪王子，得罪於王，內於後宮，繫以金鎖，一切供具無所乏少，猶如王。王子于時，雖有好妙種種自娛樂具，心不受樂，但念設諸方便，求免悕出。』彼胎生者亦復如是，雖處七寶宮殿，有好色、香、味、觸，不以為樂；但不見三寶，不得供養、修諸善本，以之為苦。識其本罪，深自責悔，求離彼處，即得如意。還同三輩生者，當是五百年末，方識罪悔耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「經喻云：『譬如轉輪王子，得罪於王，內於後宮，繫以金鎖，一切供具無所乏少，猶如王。王子于時，雖有好妙種種自娛樂具，心不受樂，但念設諸方便，求免悕出。』彼胎生者亦復如是，雖處七寶宮殿，有好色、香、味、觸，不以為樂；但不見三寶，不得供養、修諸善本，以之為苦。識其本罪，深自責悔，求離彼處，即得如意。還同三輩生者，當是五百年末，方識罪悔耳。」

問曰：「以疑惑心往生安樂，名曰胎生者。云何起疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以疑惑心往生安樂，名曰胎生者。云何起疑？」

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「經中但云：『疑惑不信』，不出所以疑意。尋不了五句，敢以對治言之。不了佛智者，謂不能信了佛一切種智，不了故故起疑。此一句，總辨所疑；下四句，一一對治所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經中但云：『疑惑不信』，不出所以疑意。尋不了五句，敢以對治言之。不了佛智者，謂不能信了佛一切種智，不了故故起疑。此一句，總辨所疑；下四句，一一對治所疑。

「疑有四意：一者、疑但憶念阿彌陀佛，不必得往生安樂。何以故？經言：『業道如秤，重者先牽。』云何一生或百年，或十年或一月，無惡不造，但以十念相續，便得往生，即入正定聚，畢竟不退，與三途諸苦永隔乎？若爾，先牽之義，何以所信？又曠劫已來，俱造諸行有漏之法，繫屬三界，云何不斷三界結惑，直以少時念阿彌陀佛，便出三界乎？繫業之義，復欲云何？對治此疑，故言不思議智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「疑有四意：一者、疑但憶念阿彌陀佛，不必得往生安樂。何以故？經言：『業道如秤，重者先牽。』云何一生或百年，或十年或一月，無惡不造，但以十念相續，便得往生，即入正定聚，畢竟不退，與三途諸苦永隔乎？若爾，先牽之義，何以所信？又曠劫已來，俱造諸行有漏之法，繫屬三界，云何不斷三界結惑，直以少時念阿彌陀佛，便出三界乎？繫業之義，復欲云何？對治此疑，故言不思議智。

「不思議智者，謂佛智力能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕；以長為短，以短為長。如是等佛智，無量、無邊不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不思議智者，謂佛智力能以少作多，以多作少；以近為遠，以遠為近；以輕為重，以重為輕；以長為短，以短為長。如是等佛智，無量、無邊不可思議。

「譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言，百年之薪積，半日不盡乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如百夫、百年聚薪，積高千仞，豆許火焚，半日便盡。豈可得言，百年之薪積，半日不盡乎？

「又如躄者寄載他船，因風帆勢，一日至千里。豈可得言，躄者云何一日至千里乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如躄者寄載他船，因風帆勢，一日至千里。豈可得言，躄者云何一日至千里乎？

「又如下賤貧人獲一瑞物而以貢主。主慶所得加諸重賞，斯須之頃，富貴盈溢。豈可得言，以可有數十年仕備盡辛懃，上下尚不達歸者，言彼富貴無此事乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如下賤貧人獲一瑞物而以貢主。主慶所得加諸重賞，斯須之頃，富貴盈溢。豈可得言，以可有數十年仕備盡辛懃，上下尚不達歸者，言彼富貴無此事乎？

「又如劣夫以己身力，擲驢不上，從轉輪王行，便乘虛空飛騰自然。復可以擲驢之劣夫，言必不能乘空耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如劣夫以己身力，擲驢不上，從轉輪王行，便乘虛空飛騰自然。復可以擲驢之劣夫，言必不能乘空耶？

「又如十圍之索，千夫不制，童子揮劍，瞬頃兩分。豈可得言，一小兒力，不能斷索乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如十圍之索，千夫不制，童子揮劍，瞬頃兩分。豈可得言，一小兒力，不能斷索乎？

「又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃，犀角觸泥，死者咸起。豈可得言，性命一斷，無可生乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如鴆鳥入水，魚蜯斯斃，犀角觸泥，死者咸起。豈可得言，性命一斷，無可生乎？

「又如黃鵠呼子安，子安還活。豈可得言，墳下千歲齡，決無可甦乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如黃鵠呼子安，子安還活。豈可得言，墳下千歲齡，決無可甦乎？

「一切萬法，皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊。安得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切萬法，皆有自力、他力，自攝、他攝，千開萬閉，無量無邊。安得以有礙之識，疑彼無礙之法乎？

「又五不思議中，佛法最不可思議。而以百年之惡為重，疑十念念佛為輕，不得往生安樂，入正定聚者，是事不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又五不思議中，佛法最不可思議。而以百年之惡為重，疑十念念佛為輕，不得往生安樂，入正定聚者，是事不然。

「二者、疑佛智於人不為玄絕。何以故？夫一切名字從相待生，覺智從不覺生，如是迷方從記方生。若便迷絕不迷，迷卒不解；迷若可解，必迷者解亦可云解者迷。迷解、解迷猶手反覆耳，乃可明、昧為異，亦安得超然哉？起此疑故，於佛智慧生疑不信。對治此疑，故言不可稱智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、疑佛智於人不為玄絕。何以故？夫一切名字從相待生，覺智從不覺生，如是迷方從記方生。若便迷絕不迷，迷卒不解；迷若可解，必迷者解亦可云解者迷。迷解、解迷猶手反覆耳，乃可明、昧為異，亦安得超然哉？起此疑故，於佛智慧生疑不信。對治此疑，故言不可稱智。

「不可稱智者，言佛智絕稱謂，非相形待。何以言之？法若是有，必應有知有之智；法若是無，亦應有知無之智。諸法離於有、無，故佛冥諸法，則智絕相待。汝引解、迷為喻，猶是一迷耳，不成迷解。亦如夢中與他解夢，雖云解夢，非是不夢。以知取佛，不曰知佛；以不知取佛，非知佛；以非知、非不知取佛，亦非知佛；以非非知、非非不知取佛，亦非知佛。佛智離此四句，緣之者心行滅，損之者言語斷。以是義故，釋論云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』此偈中說，不離四句者為縛，離四句者為解脫。汝疑佛智與人不玄絕者，是事不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可稱智者，言佛智絕稱謂，非相形待。何以言之？法若是有，必應有知有之智；法若是無，亦應有知無之智。諸法離於有、無，故佛冥諸法，則智絕相待。汝引解、迷為喻，猶是一迷耳，不成迷解。亦如夢中與他解夢，雖云解夢，非是不夢。以知取佛，不曰知佛；以不知取佛，非知佛；以非知、非不知取佛，亦非知佛；以非非知、非非不知取佛，亦非知佛。佛智離此四句，緣之者心行滅，損之者言語斷。以是義故，釋論云：『若人見般若，是則為被縛；若不見般若，是亦為被縛。若人見般若，是則為解脫；若不見般若，是亦為解脫。』此偈中說，不離四句者為縛，離四句者為解脫。汝疑佛智與人不玄絕者，是事不然。

「三者、疑佛實不能度一切眾生。何以故？過去世有無量阿僧祇恒沙諸佛，現在十方世界亦有無量、無邊阿僧祇恒沙諸佛，若使佛實能度一切眾生，則應久無三界。第二佛則不應復為眾生發菩提心，具修淨土，攝受眾生。而實有第二佛，攝受眾生，乃至實有三世、十方無量諸佛，攝受眾生。故知，佛實不能度一切眾生。起此疑故，於阿彌陀佛作有量想。對治此疑，故言大乘廣智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、疑佛實不能度一切眾生。何以故？過去世有無量阿僧祇恒沙諸佛，現在十方世界亦有無量、無邊阿僧祇恒沙諸佛，若使佛實能度一切眾生，則應久無三界。第二佛則不應復為眾生發菩提心，具修淨土，攝受眾生。而實有第二佛，攝受眾生，乃至實有三世、十方無量諸佛，攝受眾生。故知，佛實不能度一切眾生。起此疑故，於阿彌陀佛作有量想。對治此疑，故言大乘廣智。

「大乘廣智者，言佛無法不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度。所以有三世、十方者，有五義：一者、若便無第二佛，乃至無阿僧祇恒沙諸佛者，佛便不能度一切眾生。以實能度一切眾生故，則有十方無量諸佛，無量諸佛即是前佛所度眾生。二者、若一佛度一切眾生盡者，復亦不應後有佛。何以故？無覺他義故，復依何義，說有三世佛乎？依覺他義故，說佛佛皆度一切眾生。三者、後佛能度，猶是前佛之能。何以故？由前佛有後佛故。譬如帝王之甲，得相紹襲，後王即是前王之能故。四者、佛力雖能度一切眾生，要須有因緣，若眾生與前佛無因緣，復須後佛。如是無緣眾生，動逕百千萬佛，不聞、不見，非佛力劣也。譬如日、月周四天下，破諸闇冥，而盲者不見，非日不明也；雷震裂耳，而聾者不聞，非聲不勵也。覺諸緣理，號之曰佛。若情強違緣理，非正覺也。是故眾生無量，佛亦無量。徵佛莫問有緣、無緣，何不盡度一切眾生者，非理言也。五、眾生若盡，世間即墮有邊。以是義故，則有無量佛，度一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大乘廣智者，言佛無法不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度。所以有三世、十方者，有五義：一者、若便無第二佛，乃至無阿僧祇恒沙諸佛者，佛便不能度一切眾生。以實能度一切眾生故，則有十方無量諸佛，無量諸佛即是前佛所度眾生。二者、若一佛度一切眾生盡者，復亦不應後有佛。何以故？無覺他義故，復依何義，說有三世佛乎？依覺他義故，說佛佛皆度一切眾生。三者、後佛能度，猶是前佛之能。何以故？由前佛有後佛故。譬如帝王之甲，得相紹襲，後王即是前王之能故。四者、佛力雖能度一切眾生，要須有因緣，若眾生與前佛無因緣，復須後佛。如是無緣眾生，動逕百千萬佛，不聞、不見，非佛力劣也。譬如日、月周四天下，破諸闇冥，而盲者不見，非日不明也；雷震裂耳，而聾者不聞，非聲不勵也。覺諸緣理，號之曰佛。若情強違緣理，非正覺也。是故眾生無量，佛亦無量。徵佛莫問有緣、無緣，何不盡度一切眾生者，非理言也。五、眾生若盡，世間即墮有邊。以是義故，則有無量佛，度一切眾生。

「問曰：『若眾生不可盡，世間復須墮無邊，無邊故，佛則實不能度一切眾生？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「問曰：『若眾生不可盡，世間復須墮無邊，無邊故，佛則實不能度一切眾生？』

「答曰：『世間非有邊、非無邊，亦絕四句。佛令眾生離此四句，名之為度。其實非度、非不度，非盡、非不盡。譬如夢渡大海，值濤波諸難，其人畏怖叫聲徹外，外人喚覺，坦然無憂，但為渡夢，不為渡河。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答曰：『世間非有邊、非無邊，亦絕四句。佛令眾生離此四句，名之為度。其實非度、非不度，非盡、非不盡。譬如夢渡大海，值濤波諸難，其人畏怖叫聲徹外，外人喚覺，坦然無憂，但為渡夢，不為渡河。』

「問曰：『言渡與不渡皆墮邊見，何以但說渡一切眾生為大乘廣智，不說不渡眾生為大乘廣智？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「問曰：『言渡與不渡皆墮邊見，何以但說渡一切眾生為大乘廣智，不說不渡眾生為大乘廣智？』

「答曰：『眾生莫不厭苦求樂，畏縛求解。聞渡則歸向，聞不渡不知所以不渡，便謂佛非大慈悲，則不歸向。不歸向故，長寢久夢，無由可息。為是人故，多說渡，不說不渡。復次，《諸法無行經》亦言：「佛不得佛道，亦不渡眾生，凡夫強分別，作佛渡眾生。」言：「度眾生」，是對治悉檀；言：「不度眾生」，是第一義悉檀。二言各有所以，不相違背。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答曰：『眾生莫不厭苦求樂，畏縛求解。聞渡則歸向，聞不渡不知所以不渡，便謂佛非大慈悲，則不歸向。不歸向故，長寢久夢，無由可息。為是人故，多說渡，不說不渡。復次，《諸法無行經》亦言：「佛不得佛道，亦不渡眾生，凡夫強分別，作佛渡眾生。」言：「度眾生」，是對治悉檀；言：「不度眾生」，是第一義悉檀。二言各有所以，不相違背。』

「問曰：『如夢得息，豈不是度耶？若一切眾生，所夢皆息，世間豈不盡乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「問曰：『如夢得息，豈不是度耶？若一切眾生，所夢皆息，世間豈不盡乎？』

「答曰：『說夢為世間，若夢息，則無夢者。若無夢者，亦不說度者。如是知世間即是出世間，雖度無量眾生，則不墮顛倒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答曰：『說夢為世間，若夢息，則無夢者。若無夢者，亦不說度者。如是知世間即是出世間，雖度無量眾生，則不墮顛倒。』

「四者、疑佛不得一切種智。何以故？若能遍知諸法，諸法墮有邊故；若不能遍知，則非一切種智故。對治此疑故，言無等、無倫最上勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、疑佛不得一切種智。何以故？若能遍知諸法，諸法墮有邊故；若不能遍知，則非一切種智故。對治此疑故，言無等、無倫最上勝智。

「無等、無倫最上勝智者，凡夫智虛妄，佛智如實，虛實玄殊，理無得等，故言無等。聲聞、辟支佛欲有所知，入定方知，出定不知，又知亦有限；佛得如實三昧，常在深定，而遍知照萬法二與無二，深法非倫，故言無倫。八地已上菩薩，雖得報生三昧用無出入，而習氣微熏三昧不極明淨，形待佛智，猶為有上。佛智、斷具足，如法而照，法無量故，照亦無量。譬如函大，蓋亦大，故言最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無等、無倫最上勝智者，凡夫智虛妄，佛智如實，虛實玄殊，理無得等，故言無等。聲聞、辟支佛欲有所知，入定方知，出定不知，又知亦有限；佛得如實三昧，常在深定，而遍知照萬法二與無二，深法非倫，故言無倫。八地已上菩薩，雖得報生三昧用無出入，而習氣微熏三昧不極明淨，形待佛智，猶為有上。佛智、斷具足，如法而照，法無量故，照亦無量。譬如函大，蓋亦大，故言最上。

「此三句亦可展轉相成，以佛智無與等者故所以無倫，以無倫故最上勝；亦可最上勝故無等，無等故無倫。但言無等便足，復何以須下二句者？如須陀洹智，不與阿羅漢等，而是其類；初地至十地亦如是，智雖不等，非不其倫。何以故？非最上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此三句亦可展轉相成，以佛智無與等者故所以無倫，以無倫故最上勝；亦可最上勝故無等，無等故無倫。但言無等便足，復何以須下二句者？如須陀洹智，不與阿羅漢等，而是其類；初地至十地亦如是，智雖不等，非不其倫。何以故？非最上故。

「汝以知有邊為難，疑佛非一切智者，是事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝以知有邊為難，疑佛非一切智者，是事不然。」

問曰：「下輩生中，云『十念相續，便得往生』。云何名為十念相續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「下輩生中，云『十念相續，便得往生』。云何名為十念相續？」

答曰：「譬如有人，空曠迴處，值遇怨賊，拔刃奮勇，直來欲殺。其人勁走，視渡一河，若得渡河，首領可全。爾時但念渡河方便：『我至河岸，為著衣渡？為脫衣渡？若著衣納，恐不得過；若脫衣納，恐無得暇。』但有此念，更無他緣，一念何當渡河，即是一念。如是不雜心，名為十念相續。行者亦爾，念阿彌陀佛，如彼念渡，逕于十念：若念佛名字，若念佛相好，若念佛光明，若念佛神力，若念佛功德，若念佛智慧，若念佛本願。無他心間雜，心心相次乃至十念，名為十念相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「譬如有人，空曠迴處，值遇怨賊，拔刃奮勇，直來欲殺。其人勁走，視渡一河，若得渡河，首領可全。爾時但念渡河方便：『我至河岸，為著衣渡？為脫衣渡？若著衣納，恐不得過；若脫衣納，恐無得暇。』但有此念，更無他緣，一念何當渡河，即是一念。如是不雜心，名為十念相續。行者亦爾，念阿彌陀佛，如彼念渡，逕于十念：若念佛名字，若念佛相好，若念佛光明，若念佛神力，若念佛功德，若念佛智慧，若念佛本願。無他心間雜，心心相次乃至十念，名為十念相續。

「一往言十念相續，似若不難。然凡夫心猶野馬，識劇猿猴，馳騁六塵，不暫停息。宜至信心，預自剋念，便積習成性，善根堅固也。如佛告頻婆娑羅王：『人積善行，死無惡念。如樹西傾，必倒隨曲。』若便刀風一至，百苦湊身，若習前不在懷，念何可辨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一往言十念相續，似若不難。然凡夫心猶野馬，識劇猿猴，馳騁六塵，不暫停息。宜至信心，預自剋念，便積習成性，善根堅固也。如佛告頻婆娑羅王：『人積善行，死無惡念。如樹西傾，必倒隨曲。』若便刀風一至，百苦湊身，若習前不在懷，念何可辨？

「又宜同志五、三共結言要，垂命終時，迭相開曉，為稱阿彌陀佛名號，願生安樂，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成；此命斷時，即是生安樂時。一入正定聚，更何所憂也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又宜同志五、三共結言要，垂命終時，迭相開曉，為稱阿彌陀佛名號，願生安樂，聲聲相次，使成十念也。譬如蠟印印泥，印壞文成；此命斷時，即是生安樂時。一入正定聚，更何所憂也！」