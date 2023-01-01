密呪圓因往生集序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密呪圓因往生集序

竊惟總持無文。越重玄於化表。祕詮有象。敷大用於域中。是以佛證離言。廓圓鏡無私之照。教傅密語。呈神功必効之靈。一字包羅。統千門之妙理。多言冲邃。總五部之旨歸。眾德所依群生攸仰。持之則通心于當念。誦之則滅累于此生。妙矣哉。脫流幻之三有。拔險趣之七重。躋蓮社之淨方。掃雲朦之沙界。促三祇於頃刻五智克彰。圓六度於剎那十身頓滿。其功大其德圓。巍巍乎不可得而思議也。以茲祕典方其餘教。則妙高之落眾峯。靈耀之掩群照矣。宗壽夙累所鐘久纏疾療。湯砭之暇覺雄是依。爰用祈叩真慈懺摩既往。虔資萬善整滌襟靈。謹錄諸經神驗祕呪。以為一集。遂命題曰密呪圓因往生焉。然欲事廣傳通利兼幽顯。故命西域之高僧東夏之真侶。校詳三復華梵兩書。雕印流通永規不朽云爾。時大夏天慶七年。歲次庚申孟秋望日。中書相賀宗壽謹序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竊惟總持無文。越重玄於化表。祕詮有象。敷大用於域中。是以佛證離言。廓圓鏡無私之照。教傅密語。呈神功必効之靈。一字包羅。統千門之妙理。多言冲邃。總五部之旨歸。眾德所依群生攸仰。持之則通心于當念。誦之則滅累于此生。妙矣哉。脫流幻之三有。拔險趣之七重。躋蓮社之淨方。掃雲朦之沙界。促三祇於頃刻五智克彰。圓六度於剎那十身頓滿。其功大其德圓。巍巍乎不可得而思議也。以茲祕典方其餘教。則妙高之落眾峯。靈耀之掩群照矣。宗壽夙累所鐘久纏疾療。湯砭之暇覺雄是依。爰用祈叩真慈懺摩既往。虔資萬善整滌襟靈。謹錄諸經神驗祕呪。以為一集。遂命題曰密呪圓因往生焉。然欲事廣傳通利兼幽顯。故命西域之高僧東夏之真侶。校詳三復華梵兩書。雕印流通永規不朽云爾。時大夏天慶七年。歲次庚申孟秋望日。中書相賀宗壽謹序。

密呪圓因往生集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密呪圓因往生集

甘泉師子峯誘生寺出家承旨沙門智廣編集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘泉師子峯誘生寺出家承旨沙門智廣編集

北五臺山大清涼寺出家提點沙門慧真編集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北五臺山大清涼寺出家提點沙門慧真編集

蘭山崇法禪師沙門金剛幢譯定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘭山崇法禪師沙門金剛幢譯定

歸命大智海毘盧遮那佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命大智海毘盧遮那佛

持誦神呪儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦神呪儀

夫欲誦持陀羅尼神呪者。先須歸依三寶。發大菩提心已。然後依法持念真言。今依五字陀羅尼法。念誦神呪有其四種一者三摩地念。謂觀所念明呪。本尊口中流出光明。入自口中右旋安布心月輪中。如水精珠布於明鏡之上。心准念此是也。二者言意念。謂依前心月觀諸呪字。口中出聲不高不下不緩不急。如是而念。所出聲勢猶如搖鈴是也。三者金剛念。謂依前入於字觀。密合唇齒。小令其舌微動而念是也。四者降魔念。謂內以悲心為本。外現威怒之相。顰眉厲聲而念是也。如是四種雖有差別。不離一念為無二也。又有二種。一無數持念。謂不持念珠不定時數。行住坐臥恒常持念。二有數持念。謂手掐數珠限定時數。或百或千隨應持念。若人誦持祕密神呪。要應依師依經而受持之。然須求於曉梵音者。指決字句不令訛轉。一一分明專志持誦。於前四種念法隨取其一。依法念誦無有間斷。所祈勝果決得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲誦持陀羅尼神呪者。先須歸依三寶。發大菩提心已。然後依法持念真言。今依五字陀羅尼法。念誦神呪有其四種一者三摩地念。謂觀所念明呪。本尊口中流出光明。入自口中右旋安布心月輪中。如水精珠布於明鏡之上。心准念此是也。二者言意念。謂依前心月觀諸呪字。口中出聲不高不下不緩不急。如是而念。所出聲勢猶如搖鈴是也。三者金剛念。謂依前入於字觀。密合唇齒。小令其舌微動而念是也。四者降魔念。謂內以悲心為本。外現威怒之相。顰眉厲聲而念是也。如是四種雖有差別。不離一念為無二也。又有二種。一無數持念。謂不持念珠不定時數。行住坐臥恒常持念。二有數持念。謂手掐數珠限定時數。或百或千隨應持念。若人誦持祕密神呪。要應依師依經而受持之。然須求於曉梵音者。指決字句不令訛轉。一一分明專志持誦。於前四種念法隨取其一。依法念誦無有間斷。所祈勝果決得成就。

金剛大輪明王呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛大輪明王呪

捺麻廝嘚呤也(四合)𭔨(切身)葛(引)喃(引)薩唥末(二合)怛達(引)遏怛(引)喃(引)唵覓囉𡁔覓囉𡁔麻訶(引)拶屹囉(二合)末𠷌呤(二合)末𠷌囉(二合)薩怛薩怛 薩囉帝薩囉帝 嘚囉(二合)英(一合)麻禰矴 西𭊁啊[口*屹]呤(二合)嘚囕(二合引)𡂺 西嘚囉(二合)英 覓𭊁麻禰 三末(舌齒)𭈵禰 嘚囉寧𭔨(切身)𡂺 莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麻廝嘚呤也(四合)𭔨(切身)葛(引)喃(引)薩唥末(二合)怛達(引)遏怛(引)喃(引)唵覓囉𡁔覓囉𡁔麻訶(引)拶屹囉(二合)末𠷌呤(二合)末𠷌囉(二合)薩怛薩怛 薩囉帝薩囉帝 嘚囉(二合)英(一合)麻禰矴 西𭊁啊[口*屹]呤(二合)嘚囕(二合引)𡂺 西嘚囉(二合)英 覓𭊁麻禰 三末(舌齒)𭈵禰 嘚囉寧𭔨(切身)𡂺 莎(引)訶(引)

阿閦如來念誦法云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦如來念誦法云。

由誦此真言 如再入輪壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此真言 如再入輪壇

失念破三昧 菩薩與聲聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失念破三昧 菩薩與聲聞

身口二律儀 四重五無間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口二律儀 四重五無間

是等諸罪障 悉皆得清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等諸罪障 悉皆得清淨

又甘露軍茶利菩薩念誦儀云。次結金剛輪菩薩印。誦密言以入曼荼羅者。受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入曼荼羅。身心備十微塵剎世界微塵數三麼耶。無作戒禁。或因屈伸俯仰發言吐氣起心動念。廢忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊勝方便。誦持作意能除違犯愆咎。三麼耶如故倍加光顯。能淨身口意故。則成入一切曼荼羅。獲得灌頂三麼耶(其印相者。二手內相叉。直竪二頭指相並。以二中指纏二頭指初節前。各頭相拄。二大指並申直。結印當心念誦密語。若未入壇不許作法者。以此真言即當入壇作法。不成盜法也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又甘露軍茶利菩薩念誦儀云。次結金剛輪菩薩印。誦密言以入曼荼羅者。受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入曼荼羅。身心備十微塵剎世界微塵數三麼耶。無作戒禁。或因屈伸俯仰發言吐氣起心動念。廢忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊勝方便。誦持作意能除違犯愆咎。三麼耶如故倍加光顯。能淨身口意故。則成入一切曼荼羅。獲得灌頂三麼耶(其印相者。二手內相叉。直竪二頭指相並。以二中指纏二頭指初節前。各頭相拄。二大指並申直。結印當心念誦密語。若未入壇不許作法者。以此真言即當入壇作法。不成盜法也)。

淨法界呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法界呪

唵㘕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵㘕

瑜伽蓮華部念誦法云。若觸穢處當觀頂上。有法界生字放赤色光。所謂㘕字。於所食物皆加持此字。即不成穢觸。於一切供養香華等皆加此字。放白色光即無穢觸。所供養物皆遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽蓮華部念誦法云。若觸穢處當觀頂上。有法界生字放赤色光。所謂㘕字。於所食物皆加持此字。即不成穢觸。於一切供養香華等皆加此字。放白色光即無穢觸。所供養物皆遍法界。

文殊護身呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊護身呪

唵齒𡄦(直音疾陵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵齒𡄦(直音疾陵)

文殊根本一字陀羅尼經云。若誦此呪能消一切災障。一切惡夢一切怨敵。能滅五逆十惡一切罪業。能除一切惡邪呪法。亦能成辦一切善事。種種呪中是諸佛心。能令一切所願皆得滿足。若發大心誦之一遍。即能守護自身。若誦兩遍。力能守護同伴。若誦三遍。力能守護一宅中人。若誦四遍。力能守護一城中人。若誦五遍。力能守護一國中人。若誦六遍。力能守護一天下人。若誦七遍。力能守護四天下人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊根本一字陀羅尼經云。若誦此呪能消一切災障。一切惡夢一切怨敵。能滅五逆十惡一切罪業。能除一切惡邪呪法。亦能成辦一切善事。種種呪中是諸佛心。能令一切所願皆得滿足。若發大心誦之一遍。即能守護自身。若誦兩遍。力能守護同伴。若誦三遍。力能守護一宅中人。若誦四遍。力能守護一城中人。若誦五遍。力能守護一國中人。若誦六遍。力能守護一天下人。若誦七遍。力能守護四天下人。

一字輪王呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字輪王呪

唵部林(直音沒隆云引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵部林(直音沒隆云引)

末法中一字心呪經云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末法中一字心呪經云。

佛告諸佛子 汝等今善聽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸佛子 汝等今善聽

我今說此呪 具足諸功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說此呪 具足諸功德

當來惡世時 我法將欲滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來惡世時 我法將欲滅

能於此時中 護持我末法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於此時中 護持我末法

能除世間惡 毒害諸鬼神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除世間惡 毒害諸鬼神

及諸天魔人 一切諸呪法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸天魔人 一切諸呪法

若聞此呪名 皆悉自摧伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此呪名 皆悉自摧伏

我滅度之後 布分舍利已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我滅度之後 布分舍利已

當隱諸相好 變身為此呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當隱諸相好 變身為此呪

佛有二種身 真身及化身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有二種身 真身及化身

若能供養者 福德無有異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能供養者 福德無有異

此呪亦如是 一切諸天人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪亦如是 一切諸天人

能生希有心 受持及供養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生希有心 受持及供養

所得諸功德 如我身無異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得諸功德 如我身無異

此呪王功德 我今但略說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪王功德 我今但略說

三字總持呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三字總持呪

唵啞吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵啞吽

瑜伽大教王經云。唵字是大遍照如來。啞字是無量壽如來。吽字是阿閦如來。又成佛儀軌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽大教王經云。唵字是大遍照如來。啞字是無量壽如來。吽字是阿閦如來。又成佛儀軌云。

由誦此唵字 加持威力故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此唵字 加持威力故

縱觀想不成 於諸佛海會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱觀想不成 於諸佛海會

諸供養雲海 真言具成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸供養雲海 真言具成就

由諸佛誠諦 法爾所成故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由諸佛誠諦 法爾所成故

由適誦啞字 摧滅諸罪障 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由適誦啞字 摧滅諸罪障

獲諸悅意樂 等同一切佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲諸悅意樂 等同一切佛

超勝眾魔羅 不能為障礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超勝眾魔羅 不能為障礙

應受諸世間 廣大之供養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受諸世間 廣大之供養

由吽字加持 虎狼諸毒蟲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由吽字加持 虎狼諸毒蟲

惡心人非人 盡無能陵屈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡心人非人 盡無能陵屈

如來初成佛 於菩提樹下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來初成佛 於菩提樹下

以此印密言 摧壞天魔眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此印密言 摧壞天魔眾

七俱胝佛母心大准提呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七俱胝佛母心大准提呪

捺麻。薩不怛(二合)喃(引)薩滅三莫𭊁 光(引)低(引)喃(引)怛涅達 唵 拶令足令 尊寧莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麻。薩不怛(二合)喃(引)薩滅三莫𭊁 光(引)低(引)喃(引)怛涅達 唵 拶令足令 尊寧莎(引)訶(引)

准提陀羅尼經云。佛言此呪能滅十惡五逆一切罪障。成就一切白法功德。持此呪者。不問在家出家飲酒食肉有妻子等。不揀淨穢。但依我法無不成就。至心持誦。能使短命眾生增延壽命。及除無量病苦。迦摩羅疾尚得除差。何況餘病若不消差無有是處。若誦此呪一百八遍。如是不絕滿四十九日。每有善惡吉祥災變。准提菩薩令二聖者常隨其人。所有善惡心之所念。皆於耳邊一一具報。又誦此呪。能令國王大臣長者婆羅門等。生愛敬心見即歡喜。隨其所願悉得成就。若有無福無相。求官不遷貧苦所逼。常誦此呪。能令現世得輪王福。所求官位必當稱遂。若常持誦水不能溺火不能燒。毒藥刀兵冤家病苦皆不能害。又若依法誦滿一百萬遍。便得往詣十方淨土。歷事諸佛得聞妙法速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准提陀羅尼經云。佛言此呪能滅十惡五逆一切罪障。成就一切白法功德。持此呪者。不問在家出家飲酒食肉有妻子等。不揀淨穢。但依我法無不成就。至心持誦。能使短命眾生增延壽命。及除無量病苦。迦摩羅疾尚得除差。何況餘病若不消差無有是處。若誦此呪一百八遍。如是不絕滿四十九日。每有善惡吉祥災變。准提菩薩令二聖者常隨其人。所有善惡心之所念。皆於耳邊一一具報。又誦此呪。能令國王大臣長者婆羅門等。生愛敬心見即歡喜。隨其所願悉得成就。若有無福無相。求官不遷貧苦所逼。常誦此呪。能令現世得輪王福。所求官位必當稱遂。若常持誦水不能溺火不能燒。毒藥刀兵冤家病苦皆不能害。又若依法誦滿一百萬遍。便得往詣十方淨土。歷事諸佛得聞妙法速證菩提。

大佛頂白傘蓋心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大佛頂白傘蓋心呪

捺麻廝但(二合)達(引)須遏怛(引)也啊囉訶(二合)矴薩滅三莫𭊁薛怛涅達(引)唵 啊𭊁令覓折寧 覓(引)囉末𠷌囉(二合)噤呤末(舌齒)𭊁末(舌齒)噤禰末𠷌囉(二合)鉢(引)禰 癹(怛)吽𠹌[口*(隆-一)](二合引)癹(怛)莎(引)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麻廝但(二合)達(引)須遏怛(引)也啊囉訶(二合)矴薩滅三莫𭊁薛怛涅達(引)唵 啊𭊁令覓折寧 覓(引)囉末𠷌囉(二合)噤呤末(舌齒)𭊁末(舌齒)噤禰末𠷌囉(二合)鉢(引)禰 癹(怛)吽𠹌[口*(隆-一)](二合引)癹(怛)莎(引)訶

萬行首楞嚴經云。佛告阿難。是佛頂章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無上正遍知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華於微塵國轉大法輪。摩頂授記拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂。五苦諸橫同時解脫。賊難兵難王難獄難。飢渴貧窮應念銷散。若我說是呪之功德。從旦至暮音聲相聯。字句中間亦不重疊。經恒沙劫終不能盡。若諸眾生以紙素白㲲。書寫此呪貯於香囊。是人心昏未能誦憶。或帶身上或書宅中。當知是人盡其生年。一切諸毒所不能害。阿難若佛滅後末世眾生。有能自誦若教他誦者。水不能溺火不能燒。大小毒氣入此人口成甘露味。一切惡星鬼神毒人不能起惡。當知是呪。常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾。而為眷屬晝夜隨侍。設有眾生於散亂心。非三摩地心憶口持。是金剛王常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛藏王。精心陰速發彼神識。是人應時心能記憶。八萬四千恒河沙劫。周遍了知得無疑惑。劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸眾生縱其自身不作福業。十方如來所有功德悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德如惡叉聚。同處熏修永無分散。是故能令破戒之人戒根清淨。未得戒者令其得戒。未精進者令得精進。無智慧者令得智慧。不清淨者速得清淨。不持齋戒自成齋戒。是善男子持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後眾破戒罪。無間輕重一時消滅。縱經飲酒噉食五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天僊鬼神。不將為過。縱不作壇不入道場亦不行道。誦持此呪。還同入壇行道功德。若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼四棄八棄。誦此呪已如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除更無毫髮。若有眾生從無量劫來。所有一切輕重罪障。從前世來未及懺悔。若能讀誦書寫此呪。身上帶持若安住處莊宅園館。如是積業猶湯消雪。不久皆得悟無生忍。若有女人未生男女。欲求孕者。至心憶念或帶身上。便生福德智慧男女。求長命者即得長命。命終之後隨願往生十方佛土。若諸國土饑荒疫厲刀兵賊難。寫此神呪安城四門支提幢上。令國土人奉迎禮拜恭敬供養。一切災厄悉皆消滅。風雨順時五穀豐殷。兆庶安樂災障不起。惡星出現種種災異。有此呪地悉皆消滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此呪。汝及未來諸修行者。於此呪心不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身不得心通。十方如來便為妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行首楞嚴經云。佛告阿難。是佛頂章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無上正遍知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華於微塵國轉大法輪。摩頂授記拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂。五苦諸橫同時解脫。賊難兵難王難獄難。飢渴貧窮應念銷散。若我說是呪之功德。從旦至暮音聲相聯。字句中間亦不重疊。經恒沙劫終不能盡。若諸眾生以紙素白㲲。書寫此呪貯於香囊。是人心昏未能誦憶。或帶身上或書宅中。當知是人盡其生年。一切諸毒所不能害。阿難若佛滅後末世眾生。有能自誦若教他誦者。水不能溺火不能燒。大小毒氣入此人口成甘露味。一切惡星鬼神毒人不能起惡。當知是呪。常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾。而為眷屬晝夜隨侍。設有眾生於散亂心。非三摩地心憶口持。是金剛王常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛藏王。精心陰速發彼神識。是人應時心能記憶。八萬四千恒河沙劫。周遍了知得無疑惑。劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸眾生縱其自身不作福業。十方如來所有功德悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德如惡叉聚。同處熏修永無分散。是故能令破戒之人戒根清淨。未得戒者令其得戒。未精進者令得精進。無智慧者令得智慧。不清淨者速得清淨。不持齋戒自成齋戒。是善男子持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後眾破戒罪。無間輕重一時消滅。縱經飲酒噉食五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天僊鬼神。不將為過。縱不作壇不入道場亦不行道。誦持此呪。還同入壇行道功德。若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼四棄八棄。誦此呪已如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除更無毫髮。若有眾生從無量劫來。所有一切輕重罪障。從前世來未及懺悔。若能讀誦書寫此呪。身上帶持若安住處莊宅園館。如是積業猶湯消雪。不久皆得悟無生忍。若有女人未生男女。欲求孕者。至心憶念或帶身上。便生福德智慧男女。求長命者即得長命。命終之後隨願往生十方佛土。若諸國土饑荒疫厲刀兵賊難。寫此神呪安城四門支提幢上。令國土人奉迎禮拜恭敬供養。一切災厄悉皆消滅。風雨順時五穀豐殷。兆庶安樂災障不起。惡星出現種種災異。有此呪地悉皆消滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此呪。汝及未來諸修行者。於此呪心不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身不得心通。十方如來便為妄語。

大寶樓閣根本呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶樓閣根本呪

捺麻 薩唥末(二合)怛達(引)遏怛(引)喃(引)唵 覓布辣遏唥𠵴(二合)麻禰不囉(二合)𠵴 怛達(引)遏怛禰𭊁唥折(二合)禰 麻禰麻禰 須不囉(二合)唥 覓麻令薩(引)遏囉 遏(合口)覓(引)唥 吽吽 𪢚辣𪢚辣莫𭊁滅斡浪雞矴 𭉰纈(引)溺實提(二合)怛 遏唥𠵴(二合)莎(引)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麻 薩唥末(二合)怛達(引)遏怛(引)喃(引)唵 覓布辣遏唥𠵴(二合)麻禰不囉(二合)𠵴 怛達(引)遏怛禰𭊁唥折(二合)禰 麻禰麻禰 須不囉(二合)唥 覓麻令薩(引)遏囉 遏(合口)覓(引)唥 吽吽 𪢚辣𪢚辣莫𭊁滅斡浪雞矴 𭉰纈(引)溺實提(二合)怛 遏唥𠵴(二合)莎(引)訶

善住陀羅尼經云。若有眾生聞此陀羅尼。受持讀誦修習憶念。求大成就乃至聞名。或復手觸或佩身上。或纔眼視或書經卷。或書帛素或書牆壁。一切眾生若有見者。五逆四重誹謗正法。誹謗聖人捕獵屠膾。盲聾背傴瘖瘂癩病。貧窮下劣魔網邪見惡星陵害。彼等諸人乃至四生諸眾生類。聞此陀羅尼名者。決定證得無上菩提若書衣中若置幢上及以牌板。乃至聞聲手觸。及影其身轉復觸於餘人。決定不退無上菩提。能於現世獲眾功德遠離諸罪。於諸世間皆得敬愛。於一切處皆得供養。一切國王王子宰官後宮。并諸眷屬皆得歡喜。離於貧窮不受世苦。毒藥刀杖水火等難。諸惡獸等不能為害。離諸怖畏無一切病。臨命終時心不散動。一切諸佛現前安慰。臥安覺安乃至夢中見百千佛剎。及見諸佛菩薩圍遶。一切諸魔不能障礙。一切冤家不得其便。增長善根獲。無量福。何況久能持誦其福不可校量。又不假時日不限齋戒。常於清旦誦一百八遍。所求之事皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住陀羅尼經云。若有眾生聞此陀羅尼。受持讀誦修習憶念。求大成就乃至聞名。或復手觸或佩身上。或纔眼視或書經卷。或書帛素或書牆壁。一切眾生若有見者。五逆四重誹謗正法。誹謗聖人捕獵屠膾。盲聾背傴瘖瘂癩病。貧窮下劣魔網邪見惡星陵害。彼等諸人乃至四生諸眾生類。聞此陀羅尼名者。決定證得無上菩提若書衣中若置幢上及以牌板。乃至聞聲手觸。及影其身轉復觸於餘人。決定不退無上菩提。能於現世獲眾功德遠離諸罪。於諸世間皆得敬愛。於一切處皆得供養。一切國王王子宰官後宮。并諸眷屬皆得歡喜。離於貧窮不受世苦。毒藥刀杖水火等難。諸惡獸等不能為害。離諸怖畏無一切病。臨命終時心不散動。一切諸佛現前安慰。臥安覺安乃至夢中見百千佛剎。及見諸佛菩薩圍遶。一切諸魔不能障礙。一切冤家不得其便。增長善根獲。無量福。何況久能持誦其福不可校量。又不假時日不限齋戒。常於清旦誦一百八遍。所求之事皆得成就。

大寶樓閣心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶樓閣心呪

唵 麻禰末𠷌呤(二合)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 麻禰末𠷌呤(二合)吽

若此心呪誦十萬遍。即見一切如來。誦二十萬遍。得見一切佛土。若誦三十萬遍。得成一切曼荼羅。一切真言法悉得成就。乃至若誦一百萬遍。得一切如來灌頂佛地。與一切如來同會。若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法。應入阿鼻地獄者。誦呪一千遍。所作罪業悉皆消滅。得不退位悟宿命智得六根清淨。兼獲世間種種事業隨意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此心呪誦十萬遍。即見一切如來。誦二十萬遍。得見一切佛土。若誦三十萬遍。得成一切曼荼羅。一切真言法悉得成就。乃至若誦一百萬遍。得一切如來灌頂佛地。與一切如來同會。若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法。應入阿鼻地獄者。誦呪一千遍。所作罪業悉皆消滅。得不退位悟宿命智得六根清淨。兼獲世間種種事業隨意成就。

大寶樓閣隨心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶樓閣隨心呪

唵 麼禰𭊁哩吽發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 麼禰𭊁哩吽發

若誦隨心呪滿一萬遍。所有神鬼作障礙者。悉來接足禮拜白言。持明者救護我等勿斷我命。所使我者決定得了我皆成就。乃至誦十萬遍。得見一切如來。彼等如來作是言。善男子汝欲所往諸佛剎土。皆得隨意無有障礙。及得種種世間出世間法。心所樂求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若誦隨心呪滿一萬遍。所有神鬼作障礙者。悉來接足禮拜白言。持明者救護我等勿斷我命。所使我者決定得了我皆成就。乃至誦十萬遍。得見一切如來。彼等如來作是言。善男子汝欲所往諸佛剎土。皆得隨意無有障礙。及得種種世間出世間法。心所樂求皆得成就。

功德山陀羅尼呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德山陀羅尼呪

捺麼莫𭊁(引)也 捺麼𭊁唥麻(二合引)也 捺麼珊遏(引)也 西寧乎嚕嚕 西𭔦(切身)嚕 吉勒鉢(二合)吉勒鉢(二合) 西𭊁唥 布嚕唥莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麼莫𭊁(引)也 捺麼𭊁唥麻(二合引)也 捺麼珊遏(引)也 西寧乎嚕嚕 西𭔦(切身)嚕 吉勒鉢(二合)吉勒鉢(二合) 西𭊁唥 布嚕唥莎(引)訶(引)

大集經云。若人誦此呪一遍。如禮大佛名經四萬五千四百遍。又如轉大藏經六十萬五千四百遍。造罪過十剎土。入阿鼻大地獄。受罪劫盡更生。念此呪一遍。其罪皆得消滅不入地獄。命終決定往生西方世界。得見阿彌陀佛上品上生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經云。若人誦此呪一遍。如禮大佛名經四萬五千四百遍。又如轉大藏經六十萬五千四百遍。造罪過十剎土。入阿鼻大地獄。受罪劫盡更生。念此呪一遍。其罪皆得消滅不入地獄。命終決定往生西方世界。得見阿彌陀佛上品上生。

不動如來淨除業障呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如來淨除業障呪

捺麼囉捺 嘚囉(二合)也(引)也 唵葛(上腭)葛嬭葛(上腭)葛禰 𠺘拶禰𠺘拶禰 嘚𠺘(二合)怛禰嘚𠺘(二合)怛禰 嘚囉(二合引)薩禰嘚囉(二合引)薩禰不囉(二合)帝訶捺不囉(二合)帝訶捺薩唥末(二合)葛唥麻(二合)鉢囉(合口)鉢囉(引)禰銘莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麼囉捺 嘚囉(二合)也(引)也 唵葛(上腭)葛嬭葛(上腭)葛禰 𠺘拶禰𠺘拶禰 嘚𠺘(二合)怛禰嘚𠺘(二合)怛禰 嘚囉(二合引)薩禰嘚囉(二合引)薩禰不囉(二合)帝訶捺不囉(二合)帝訶捺薩唥末(二合)葛唥麻(二合)鉢囉(合口)鉢囉(引)禰銘莎(引)訶(引)

拔濟苦難陀羅尼經云。若有善男子善女人。至誠禮敬不動如來應正等覺受持此呪。先所造作五無間業。四重十惡毀諸賢聖。謗正法罪皆悉除滅。臨命終時彼不動佛。與諸菩薩來現其前。讚歎慰喻令其歡喜。復告之言今來迎汝。應隨我往所從佛國。彼命終已。決定往生不動如來清淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟苦難陀羅尼經云。若有善男子善女人。至誠禮敬不動如來應正等覺受持此呪。先所造作五無間業。四重十惡毀諸賢聖。謗正法罪皆悉除滅。臨命終時彼不動佛。與諸菩薩來現其前。讚歎慰喻令其歡喜。復告之言今來迎汝。應隨我往所從佛國。彼命終已。決定往生不動如來清淨佛土。

釋迦牟尼滅惡趣王根本呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼滅惡趣王根本呪

唵捺麼末遏斡矴 薩唥末(二合)𭔦(切身)唥遏(二合)帝鉢哩商𭊁爾禰囉(引)𭈵(引)也 怛達(引)遏怛(引)也 啊囉訶(二合)矴 薩滅三莫𭊁(引)也怛涅達(引)唵商𭊁禰商𭊁禰 薩唥末(二合)鉢(引)𠳐 覓商𭊁禰 熟寧覓熟寧 薩唥末(二合)葛唥麻(二合) 啊(引)斡囉捺 覓熟寧孤嚕 莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵捺麼末遏斡矴 薩唥末(二合)𭔦(切身)唥遏(二合)帝鉢哩商𭊁爾禰囉(引)𭈵(引)也 怛達(引)遏怛(引)也 啊囉訶(二合)矴 薩滅三莫𭊁(引)也怛涅達(引)唵商𭊁禰商𭊁禰 薩唥末(二合)鉢(引)𠳐 覓商𭊁禰 熟寧覓熟寧 薩唥末(二合)葛唥麻(二合) 啊(引)斡囉捺 覓熟寧孤嚕 莎(引)訶(引)

拔濟苦難陀羅尼經云。若有善男子善女人。至誠禮敬滅惡趣王如來受持此呪。萬四千劫常憶宿命。所在生處得丈夫身。具足諸根深信因果。善諸伎術妙解諸論。好行惠施厭捨諸欲。不造惡業離諸危怖。具正念慧眾所愛重。常近善友恒聞正法。求菩提心曾無暫捨。以諸功德而自莊嚴。具善律儀怖諸惡業。恒無匱乏調柔樂靜。於天人中常受快樂。速證無上正等菩提。終不退於十到彼岸。願常利樂一切有情。諸所修行非事自利。在所生處常得見佛。護持正法預賢聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟苦難陀羅尼經云。若有善男子善女人。至誠禮敬滅惡趣王如來受持此呪。萬四千劫常憶宿命。所在生處得丈夫身。具足諸根深信因果。善諸伎術妙解諸論。好行惠施厭捨諸欲。不造惡業離諸危怖。具正念慧眾所愛重。常近善友恒聞正法。求菩提心曾無暫捨。以諸功德而自莊嚴。具善律儀怖諸惡業。恒無匱乏調柔樂靜。於天人中常受快樂。速證無上正等菩提。終不退於十到彼岸。願常利樂一切有情。諸所修行非事自利。在所生處常得見佛。護持正法預賢聖眾。

佛頂無垢淨光呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂無垢淨光呪

唵嘚唥(二合)也𭔨(切身)薩唥末(二合)怛達(引)遏怛𠶹呤(二合)𭊁也遏呤𠵴(二合)𪢚辣𭊁呤麻(二合)𭊁覩 遏唥𠵴(二合)珊訶囉 啊余珊商𭊁也鉢(引)𠳐薩唥末(二合)怛達(引)遏怛薩滿多實禰(二合)折覓麻辣覓熟寧 莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嘚唥(二合)也𭔨(切身)薩唥末(二合)怛達(引)遏怛𠶹呤(二合)𭊁也遏呤𠵴(二合)𪢚辣𭊁呤麻(二合)𭊁覩 遏唥𠵴(二合)珊訶囉 啊余珊商𭊁也鉢(引)𠳐薩唥末(二合)怛達(引)遏怛薩滿多實禰(二合)折覓麻辣覓熟寧 莎(引)訶(引)

佛頂放無垢光一切如來心陀羅尼經云。此陀羅尼是九十九百千俱胝那由他殑伽沙如來同所宣說。若有眾生得見聞隨喜者。所有三世一切罪業。當墮地獄惡趣乃至傍生。悉皆破滅。若書此呪安於塔中。如九十九百千俱胝那由他殑伽沙等如來。一一如來全身舍利。置於塔中而無有異。若有此塔生恭敬者。所有過去短命之業而得消除。復增壽命諸天護持。此人命終捨此身時。便得往生安樂世界。若誦一遍。同彼十殑伽沙等如來所。而種善根獲大福報。五無間業悉皆滅盡。乃至地獄傍生焰魔羅界。一切罪障皆得解脫。復得長壽。命盡即生安樂世界。乃至若有專注念誦。久患瘡痍便得痊差。意所求事皆悉獲得。若復有人聞念誦聲。所有罪障悉得解脫。其念誦聲觸於傍生及諸蟲蟻一切業道悉得解脫。若於塚間掘取骸骨。呪其沙土二十一遍散於骨上。彼之神識隨其方處。所墮地獄悉皆解脫。生善逝天。若誦百千遍。命終之時。被焰魔王使以索繫頸牽入焰魔羅界。彼界之內一切地獄。悉皆破壞返生怖畏。尋令迴還而得解脫。謂彼行人法王之使。住靜慮道無有疑惑。欲生安樂世界隨願往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂放無垢光一切如來心陀羅尼經云。此陀羅尼是九十九百千俱胝那由他殑伽沙如來同所宣說。若有眾生得見聞隨喜者。所有三世一切罪業。當墮地獄惡趣乃至傍生。悉皆破滅。若書此呪安於塔中。如九十九百千俱胝那由他殑伽沙等如來。一一如來全身舍利。置於塔中而無有異。若有此塔生恭敬者。所有過去短命之業而得消除。復增壽命諸天護持。此人命終捨此身時。便得往生安樂世界。若誦一遍。同彼十殑伽沙等如來所。而種善根獲大福報。五無間業悉皆滅盡。乃至地獄傍生焰魔羅界。一切罪障皆得解脫。復得長壽。命盡即生安樂世界。乃至若有專注念誦。久患瘡痍便得痊差。意所求事皆悉獲得。若復有人聞念誦聲。所有罪障悉得解脫。其念誦聲觸於傍生及諸蟲蟻一切業道悉得解脫。若於塚間掘取骸骨。呪其沙土二十一遍散於骨上。彼之神識隨其方處。所墮地獄悉皆解脫。生善逝天。若誦百千遍。命終之時。被焰魔王使以索繫頸牽入焰魔羅界。彼界之內一切地獄。悉皆破壞返生怖畏。尋令迴還而得解脫。謂彼行人法王之使。住靜慮道無有疑惑。欲生安樂世界隨願往生也。

佛頂尊勝呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝呪

尊勝總持如本經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝總持如本經。

尊勝心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝心呪

唵沒隆(二合)莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵沒隆(二合)莎(引)訶(引)

佛頂尊勝陀羅尼經云。此呪能破一切地獄。琰魔王界傍生之苦。迴趣善道。此呪不可思議有大神力。若復有人一經於耳。先世所造一切惡業悉皆消滅。當得清淨勝妙之身。隨所生佛土諸天所生之處。憶持不忘。若人欲總須臾憶念此呪還得增壽。身口意淨亦無苦痛。隨其福利悉蒙安隱。亦令一切如來之所瞻視。一切天神常為侍衛。人所敬重惡障消除。一切菩薩同為覆護。諸佛淨土及諸天宮。一切菩薩甚深行願。隨意遊入悉無障礙。捨此身已。即得往生種種微妙諸佛剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼經云。此呪能破一切地獄。琰魔王界傍生之苦。迴趣善道。此呪不可思議有大神力。若復有人一經於耳。先世所造一切惡業悉皆消滅。當得清淨勝妙之身。隨所生佛土諸天所生之處。憶持不忘。若人欲總須臾憶念此呪還得增壽。身口意淨亦無苦痛。隨其福利悉蒙安隱。亦令一切如來之所瞻視。一切天神常為侍衛。人所敬重惡障消除。一切菩薩同為覆護。諸佛淨土及諸天宮。一切菩薩甚深行願。隨意遊入悉無障礙。捨此身已。即得往生種種微妙諸佛剎土。

觀自在菩薩六字大明心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩六字大明心呪

唵 麻禰鉢𠹌銘(二合)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 麻禰鉢𠹌銘(二合)吽

莊嚴寶王經云。此六字大明。是觀自在菩薩微妙本心。若人持誦此呪。於持誦時有九十殑伽河數如來。微塵菩薩集會。天龍藥叉虛空神等而來衛護。七代種族皆得解脫。腹中諸蟲當得不退菩薩之位。又若依法念誦。是人則得無盡辯才。清淨智聚及大慈悲。日日得具六波羅蜜圓滿功德。是人口中所出之氣。觸在人身蒙所觸者。即起慈心離諸嗔毒。當得不退菩薩。疾證阿耨菩提。若以此呪戴持之者。則同如來金剛之身。以手觸於餘人之身。其蒙所觸者及所見有情。皆速得入菩薩之位。而永不受生老病死愛別離苦。又如滿四大洲男女等人。一切皆得七地菩薩之位。彼菩薩眾所有功德。與念此呪一遍功德而無有異。若人書寫此六字大明陀羅尼。則同書寫八萬四千法藏而無有異。若人以天金寶造作。如微塵數如來形像。不如書寫此六字中一字功德。若有得此六字大明。是人貪嗔癡毒不能染著。其有戴持在身中者。是人亦不染著貪嗔癡病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴寶王經云。此六字大明。是觀自在菩薩微妙本心。若人持誦此呪。於持誦時有九十殑伽河數如來。微塵菩薩集會。天龍藥叉虛空神等而來衛護。七代種族皆得解脫。腹中諸蟲當得不退菩薩之位。又若依法念誦。是人則得無盡辯才。清淨智聚及大慈悲。日日得具六波羅蜜圓滿功德。是人口中所出之氣。觸在人身蒙所觸者。即起慈心離諸嗔毒。當得不退菩薩。疾證阿耨菩提。若以此呪戴持之者。則同如來金剛之身。以手觸於餘人之身。其蒙所觸者及所見有情。皆速得入菩薩之位。而永不受生老病死愛別離苦。又如滿四大洲男女等人。一切皆得七地菩薩之位。彼菩薩眾所有功德。與念此呪一遍功德而無有異。若人書寫此六字大明陀羅尼。則同書寫八萬四千法藏而無有異。若人以天金寶造作。如微塵數如來形像。不如書寫此六字中一字功德。若有得此六字大明。是人貪嗔癡毒不能染著。其有戴持在身中者。是人亦不染著貪嗔癡病。

文殊菩薩五字心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊菩薩五字心呪

啊囉鉢拶捺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啊囉鉢拶捺

金剛頂經五字真言勝相云。若人纔誦一遍。如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍。文殊普賢隨逐加被。護法善神在其人前。又善男子善女人。有能持此真言纔誦一遍。即入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。又若誦一遍。能除行人一切苦難。若誦兩遍。除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速成無上菩提。若人一心獨處閑靜。梵書五字輪壇。依法念誦滿一月已。文殊菩薩即現其身。或於空中演說法要。是時行者得宿命智。辯才無礙神足自在。勝願成就福智具足。速能皆證如來法身。但心信受。經十六生決成正覺(輪字觀門衣師稟受)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂經五字真言勝相云。若人纔誦一遍。如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍。文殊普賢隨逐加被。護法善神在其人前。又善男子善女人。有能持此真言纔誦一遍。即入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。又若誦一遍。能除行人一切苦難。若誦兩遍。除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速成無上菩提。若人一心獨處閑靜。梵書五字輪壇。依法念誦滿一月已。文殊菩薩即現其身。或於空中演說法要。是時行者得宿命智。辯才無礙神足自在。勝願成就福智具足。速能皆證如來法身。但心信受。經十六生決成正覺(輪字觀門衣師稟受)。

觀自在菩薩甘露呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩甘露呪

捺麼囉捺 嘚囉(二合)也(引)也 捺麻啊(引)唥拽(二合)斡浪雞矴說囉(引)也磨殢薩咄(引)也麻訶(引)薩咄(引)也麻訶(引)葛(引)嚕禰葛(引)也怛涅達(引)唵𭔦(切身)儞𭔦(切身)爾 葛(引)𭔦(切身)爾莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麼囉捺 嘚囉(二合)也(引)也 捺麻啊(引)唥拽(二合)斡浪雞矴說囉(引)也磨殢薩咄(引)也麻訶(引)薩咄(引)也麻訶(引)葛(引)嚕禰葛(引)也怛涅達(引)唵𭔦(切身)儞𭔦(切身)爾 葛(引)𭔦(切身)爾莎(引)訶(引)

觀音陀羅尼經云。若欲誦此呪者。所有過現四重五逆。謗方等經一闡提罪。悉皆消滅無有遺餘。身心輕利智慧明達。若身若語悉能利樂一切眾生。若有眾生廣造一切無間等罪。若得遇此持呪人影暫映其身。忽得共語或聞語聲。彼人罪障悉皆消滅。又若欲利益一切有情者。每至天降雨時。起大悲心仰面向空。誦真言二十一遍。其雨滴所霑一切有情。盡滅一切惡業重罪皆獲利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音陀羅尼經云。若欲誦此呪者。所有過現四重五逆。謗方等經一闡提罪。悉皆消滅無有遺餘。身心輕利智慧明達。若身若語悉能利樂一切眾生。若有眾生廣造一切無間等罪。若得遇此持呪人影暫映其身。忽得共語或聞語聲。彼人罪障悉皆消滅。又若欲利益一切有情者。每至天降雨時。起大悲心仰面向空。誦真言二十一遍。其雨滴所霑一切有情。盡滅一切惡業重罪皆獲利樂。

藥師瑠璃光佛呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師瑠璃光佛呪

捺麼末遏幹矴 𠵴折𡁔𭉰嚕 𠵴𭔦(切身)唥拽(二合) 不囉(二合)末囉(引)𭈵(引)也 怛達(引)遏怛(引)也 啊囉 訶(二合)矴 薩滅三莫𭊁(引)也怛涅達(引)唵 𠵴折𡁔𠵴折𡁔 麻訶(引)𠵴折𡁔𠵴折𡁔囉(引)𭈵薩呣遏矴 莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麼末遏幹矴 𠵴折𡁔𭉰嚕 𠵴𭔦(切身)唥拽(二合) 不囉(二合)末囉(引)𭈵(引)也 怛達(引)遏怛(引)也 啊囉 訶(二合)矴 薩滅三莫𭊁(引)也怛涅達(引)唵 𠵴折𡁔𠵴折𡁔 麻訶(引)𠵴折𡁔𠵴折𡁔囉(引)𭈵薩呣遏矴 莎(引)訶(引)

藥師七佛功德經云。藥師瑠璃光如來。得菩提時由本願力。觀諸有情遇眾病苦。瘦瘧乾痟黃熱等病。或被厭魅蠱道所中。或復短命或時橫死。欲令是等病苦消除所求願滿。光中演說此陀羅尼。若見男子女人有病苦者。應當一心為彼病人清淨澡漱。或食或藥或無蟲水。呪一百八遍。與彼服食。所有病苦應皆消滅。若有所求至心念誦。皆得如意無病延年。命終之後生彼世界。得不退轉乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師七佛功德經云。藥師瑠璃光如來。得菩提時由本願力。觀諸有情遇眾病苦。瘦瘧乾痟黃熱等病。或被厭魅蠱道所中。或復短命或時橫死。欲令是等病苦消除所求願滿。光中演說此陀羅尼。若見男子女人有病苦者。應當一心為彼病人清淨澡漱。或食或藥或無蟲水。呪一百八遍。與彼服食。所有病苦應皆消滅。若有所求至心念誦。皆得如意無病延年。命終之後生彼世界。得不退轉乃至菩提。

阿彌陀佛根本呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛根本呪

捺麼囉捺嘚囉(二合)也(引)也 捺麻啊(引)唥拽(二合)啊彌怛(引)末(引)也 怛達(引)遏怛(引)也啊囉訶(二合)矴薩滅三莫𭊁(引)也 怛涅達(引)唵啊密㗚(二合)矴啊密㗚(二合)多納末(二合)永 啊密㗚(二合)怛三末永 啊密㗚(二合)怛遏唥𠵴(二合) 啊密㗚(二合)怛西寧 啊密㗚(二合)怛矴𡁔 啊密㗚(二合)怛覓悔磷(盧間切二合引)矴 啊密㗚(二合)怛覓屹磷(上同)怛 遏(引)彌爾 啊密㗚(二合)怛 遏遏捺 雞(引)唥帝(二合)葛唥 啊嘧㗚(二合)怛嫰努覓 廝斡(二合)唥 薩唥末(二合引)唥達(二合)薩(引)𭊁爾 薩唥末(二合)葛 唥麻(二合)屹令(二合)折 疙折(二合) 𡂺 葛唥 莎(引)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麼囉捺嘚囉(二合)也(引)也 捺麻啊(引)唥拽(二合)啊彌怛(引)末(引)也 怛達(引)遏怛(引)也啊囉訶(二合)矴薩滅三莫𭊁(引)也 怛涅達(引)唵啊密㗚(二合)矴啊密㗚(二合)多納末(二合)永 啊密㗚(二合)怛三末永 啊密㗚(二合)怛遏唥𠵴(二合) 啊密㗚(二合)怛西寧 啊密㗚(二合)怛矴𡁔 啊密㗚(二合)怛覓悔磷(盧間切二合引)矴 啊密㗚(二合)怛覓屹磷(上同)怛 遏(引)彌爾 啊密㗚(二合)怛 遏遏捺 雞(引)唥帝(二合)葛唥 啊嘧㗚(二合)怛嫰努覓 廝斡(二合)唥 薩唥末(二合引)唥達(二合)薩(引)𭊁爾 薩唥末(二合)葛 唥麻(二合)屹令(二合)折 疙折(二合) 𡂺 葛唥 莎(引)訶

無量壽如來念誦儀云。此陀羅尼纔誦一遍。則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已。即時還得戒品清淨。誦滿一萬遍。獲得不忘失菩提心。三摩地菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月。臨命終時見無量壽如來。與無量俱胝菩薩眾會圍遶。來迎行者安慰身心。則生極樂世界。上品上生證菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來念誦儀云。此陀羅尼纔誦一遍。則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已。即時還得戒品清淨。誦滿一萬遍。獲得不忘失菩提心。三摩地菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月。臨命終時見無量壽如來。與無量俱胝菩薩眾會圍遶。來迎行者安慰身心。則生極樂世界。上品上生證菩薩位。

阿彌陀佛心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛心呪

唵 啊密㗚(二合)怛 矴𡁔 曷囉吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 啊密㗚(二合)怛 矴𡁔 曷囉吽

誦滿十萬遍得見彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦滿十萬遍得見彌陀佛。

阿彌陀佛一字呪(據諸師所傅更加唵啊彌怛嚩并莎訶字亦得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛一字呪(據諸師所傅更加唵啊彌怛嚩并莎訶字亦得)

𠶹哩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𠶹哩

大樂金剛三昧經般若理趣釋云。𠶹哩字具四字成一真言。賀字門者。一切法因不可得義。囉字門者。一切法離塵義。塵者所謂五塵。亦名能取所取二種執著。伊字門者。自在不可得。二點惡字義。惡字名為涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界清淨。𠶹哩字亦云慚義。若具慚愧不為一切不善耶。具一切無漏善法。是故蓮華部亦名法部。由此字加持。於極樂世界水鳥樹林皆演法音。如廣經中所說。若人持此一字真言。能除災禍疾病。命終已後當生安樂國土。得上品上生。此一通修觀自在心真言行者。亦能助餘部修瑜伽人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樂金剛三昧經般若理趣釋云。𠶹哩字具四字成一真言。賀字門者。一切法因不可得義。囉字門者。一切法離塵義。塵者所謂五塵。亦名能取所取二種執著。伊字門者。自在不可得。二點惡字義。惡字名為涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界清淨。𠶹哩字亦云慚義。若具慚愧不為一切不善耶。具一切無漏善法。是故蓮華部亦名法部。由此字加持。於極樂世界水鳥樹林皆演法音。如廣經中所說。若人持此一字真言。能除災禍疾病。命終已後當生安樂國土。得上品上生。此一通修觀自在心真言行者。亦能助餘部修瑜伽人也。

無量壽王如來一百八名陀羅尼曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽王如來一百八名陀羅尼曰

𭊁麼 末遏斡矴 啊鉢哩彌怛(引)余唥(二合)謁(引)捺 須彌彌實耶(二合)怛矴咗囉(引)𭈵(引)也 怛達(引)遏怛(引)也 啊囉訶(二合)矴 薩滅三莫𭊁(引)也 怛涅達(引) 唵 薩唥末(二合) 珊廝葛(二合引)囉 鉢哩熟𭊁 𭊁唥麻(二合)矴 遏遏捺 薩母遏矴 莎末(引)斡 覓熟寧麻訶(引)捺也 鉢哩斡(引)唥 莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭊁麼 末遏斡矴 啊鉢哩彌怛(引)余唥(二合)謁(引)捺 須彌彌實耶(二合)怛矴咗囉(引)𭈵(引)也 怛達(引)遏怛(引)也 啊囉訶(二合)矴 薩滅三莫𭊁(引)也 怛涅達(引) 唵 薩唥末(二合) 珊廝葛(二合引)囉 鉢哩熟𭊁 𭊁唥麻(二合)矴 遏遏捺 薩母遏矴 莎末(引)斡 覓熟寧麻訶(引)捺也 鉢哩斡(引)唥 莎(引)訶(引)

決定光明王如來經云。若有眾生。得見此陀羅尼及聞名號。至心書寫受持讀誦供養禮拜。短壽之人復增長壽滿足百歲。若復有人若自書若教人書。於後不墮地獄餓鬼畜生。閻羅王界業道冥官。永不於是諸惡道中受其惡報。若書此呪。則同書寫八萬四千法藏。便同修建八萬四千寶塔。若有五無間地獄之業。由是功德力故。其業障等皆悉消除。臨命終時。九十九俱胝佛。面現其前來迎是人。往生於彼佛國土中。又書此呪。當來永不受其女身。四天王等暗中衛護。若聞此呪。永不受飛鳥四足多足等身。速成無上菩提。爾時世尊說是伽陀曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定光明王如來經云。若有眾生。得見此陀羅尼及聞名號。至心書寫受持讀誦供養禮拜。短壽之人復增長壽滿足百歲。若復有人若自書若教人書。於後不墮地獄餓鬼畜生。閻羅王界業道冥官。永不於是諸惡道中受其惡報。若書此呪。則同書寫八萬四千法藏。便同修建八萬四千寶塔。若有五無間地獄之業。由是功德力故。其業障等皆悉消除。臨命終時。九十九俱胝佛。面現其前來迎是人。往生於彼佛國土中。又書此呪。當來永不受其女身。四天王等暗中衛護。若聞此呪。永不受飛鳥四足多足等身。速成無上菩提。爾時世尊說是伽陀曰。

若入大悲精室中 耳暫聞此陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入大悲精室中 耳暫聞此陀羅尼

設使六度未圓滿 是人速證天人師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使六度未圓滿 是人速證天人師

智炬如來心破地獄呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智炬如來心破地獄呪

捺麻啊實怛(二合) 石低(引)喃(引)薩滅三莫𭊁光(引)低(引)喃(引)唵 謁(引)捺(引)斡末(引)西 溺哩溺哩 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺麻啊實怛(二合) 石低(引)喃(引)薩滅三莫𭊁光(引)低(引)喃(引)唵 謁(引)捺(引)斡末(引)西 溺哩溺哩 吽

別行經云。此呪若誦一遍。無間地獄碎如微塵。於中受苦眾生。悉生極樂世界。若梵書此呪於鍾鼓鈴鐸作聲木上等。有諸眾生得聞聲者。所有十惡五逆等罪悉皆消滅不墮惡趣之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別行經云。此呪若誦一遍。無間地獄碎如微塵。於中受苦眾生。悉生極樂世界。若梵書此呪於鍾鼓鈴鐸作聲木上等。有諸眾生得聞聲者。所有十惡五逆等罪悉皆消滅不墮惡趣之中。

毘盧遮那佛大灌頂光呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛大灌頂光呪

唵 麼遏 昧𠺘拶捺 麻訶(引)母𠹌囉(二合)麻禰鉢𠹌麻(二合)𪢚辣 不囉(二合)斡唥怛(二合)也 吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 麼遏 昧𠺘拶捺 麻訶(引)母𠹌囉(二合)麻禰鉢𠹌麻(二合)𪢚辣 不囉(二合)斡唥怛(二合)也 吽

不空羂索經云。若有如法受持讀誦滿千萬遍。則獲七大善夢。入大曼拏羅會。若有過去一切十惡五逆。四重諸罪燼然除滅。若聞此呪。二三七遍經耳根者。即得除滅一切罪障。若諸眾生。具造十惡五逆四重諸罪。數如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡道。以此真言加持土沙一百八遍。散亡者屍駭上。或散墓上塔上。彼所亡者。若在地獄餓鬼修羅傍生等中。以此真言加持力故。應時即得光明及身。除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土。蓮華化生直至成佛。更不墮落。復有眾生連年累月。痿黃疾惱苦楚萬端。是病人者先世業報。以是真言於病者前。一二三日每日高聲。誦此真言一千八千遍。則得除滅宿業病障。若為鬼嬈魂識悶亂失音不語。持真言者加持手一百八遍。摩捫頭面以手按於心上頞上。加持一千八十遍。則得除差。若諸鬼神魍魎之病。加持五色線索一百八結。繫其病者腰臂項上。及加持衣則便除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索經云。若有如法受持讀誦滿千萬遍。則獲七大善夢。入大曼拏羅會。若有過去一切十惡五逆。四重諸罪燼然除滅。若聞此呪。二三七遍經耳根者。即得除滅一切罪障。若諸眾生。具造十惡五逆四重諸罪。數如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡道。以此真言加持土沙一百八遍。散亡者屍駭上。或散墓上塔上。彼所亡者。若在地獄餓鬼修羅傍生等中。以此真言加持力故。應時即得光明及身。除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土。蓮華化生直至成佛。更不墮落。復有眾生連年累月。痿黃疾惱苦楚萬端。是病人者先世業報。以是真言於病者前。一二三日每日高聲。誦此真言一千八千遍。則得除滅宿業病障。若為鬼嬈魂識悶亂失音不語。持真言者加持手一百八遍。摩捫頭面以手按於心上頞上。加持一千八十遍。則得除差。若諸鬼神魍魎之病。加持五色線索一百八結。繫其病者腰臂項上。及加持衣則便除差。

金剛薩埵百字呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵百字呪

唵 末𠷌囉(二合)薩咄 薩麻也 麻鸋(切身)鉢(引)辣也 末𠷌囉(二合)薩咄 嘚永(二合)那 鉢帝實達(二合) 𠹌唥(二合)囊銘末斡 須多商銘末斡 須波商銘末斡 啊𭔥(切身)囉屹(二合)多銘末斡 薩唥末(二合)西𭲡(切身)銘 不囉(二合)也𭈵 薩唥末(二合)葛唥麻(二合) 須拶銘即怛 實哩(二合)𡂺 孤嚕吽 訶訶訶訶 和末遏梡 薩唥末(二合)怛達(引)遏怛 末𠷌囉(一合)麻銘悶(引)拶 末𠷌哩(二合)末斡 麻訶(引)薩麻也 薩咄 啞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 末𠷌囉(二合)薩咄 薩麻也 麻鸋(切身)鉢(引)辣也 末𠷌囉(二合)薩咄 嘚永(二合)那 鉢帝實達(二合) 𠹌唥(二合)囊銘末斡 須多商銘末斡 須波商銘末斡 啊𭔥(切身)囉屹(二合)多銘末斡 薩唥末(二合)西𭲡(切身)銘 不囉(二合)也𭈵 薩唥末(二合)葛唥麻(二合) 須拶銘即怛 實哩(二合)𡂺 孤嚕吽 訶訶訶訶 和末遏梡 薩唥末(二合)怛達(引)遏怛 末𠷌囉(一合)麻銘悶(引)拶 末𠷌哩(二合)末斡 麻訶(引)薩麻也 薩咄 啞

此呪求願補闕功德無量。散在諸經。又名句中隨宗迴轉。誦者知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪求願補闕功德無量。散在諸經。又名句中隨宗迴轉。誦者知之。

十二因緣呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣呪

唵 英𭊁唥麻(二合引)形𭇏(切身)不囉(二合)末斡(引)形(引)𭇏(舌齒)矴善(引)怛達(引)遏多 纈末𭊁怛(二合)矴善(引)拶 養禰𠺘𭊁 𠸄梡 斡(引)溺(引) 麻訶(引)實囉(二合)麻捺英 莎(引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 英𭊁唥麻(二合引)形𭇏(切身)不囉(二合)末斡(引)形(引)𭇏(舌齒)矴善(引)怛達(引)遏多 纈末𭊁怛(二合)矴善(引)拶 養禰𠺘𭊁 𠸄梡 斡(引)溺(引) 麻訶(引)實囉(二合)麻捺英 莎(引)訶(引)

今此呪句准經翻譯即是頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此呪句准經翻譯即是頌曰。

諸法從緣起 如來說是因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從緣起 如來說是因

彼法因緣蓋 是大沙門說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法因緣蓋 是大沙門說

若造佛像。安置舍利如芥子許。或寫法頌安置其中。如我現身等無有異。凡修功德誦此慶成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若造佛像。安置舍利如芥子許。或寫法頌安置其中。如我現身等無有異。凡修功德誦此慶成。

摩利支天母呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩利支天母呪

怛涅達 唵 把打吃刺馬廝 巴囉吃刺馬廝 鳴打耶馬廝 𭌹囉馬廝 啞立哿馬廝 馬哩哿馬廝 鳴麻馬廝 末捺馬廝 古嚕麻馬廝 𡁔巴囉馬廝 馬合執巴囉馬廝 𭋎𭊁捺𠺶馬廝 𮆵喝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛涅達 唵 把打吃刺馬廝 巴囉吃刺馬廝 鳴打耶馬廝 𭌹囉馬廝 啞立哿馬廝 馬哩哿馬廝 鳴麻馬廝 末捺馬廝 古嚕麻馬廝 𡁔巴囉馬廝 馬合執巴囉馬廝 𭋎𭊁捺𠺶馬廝 𮆵喝

請雨呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請雨呪

佛實力故大龍王等。速來在此閻浮提內。所祈請處降澍大雨。而說呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛實力故大龍王等。速來在此閻浮提內。所祈請處降澍大雨。而說呪曰。

只囉只囉 至哩至哩 足呤足呤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只囉只囉 至哩至哩 足呤足呤

佛實力故咄諸龍王。於閻浮提請雨國內降澍大雨。而說呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛實力故咄諸龍王。於閻浮提請雨國內降澍大雨。而說呪曰。

發囉發囉 啤哩啤哩 咈哩咈哩 怛涅達 癹囉癹囉 呬唎呬唎 囌嚕囌嚕 啞哿喃 只發只發 石啤石啤 𭉬咈𭉬咈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發囉發囉 啤哩啤哩 咈哩咈哩 怛涅達 癹囉癹囉 呬唎呬唎 囌嚕囌嚕 啞哿喃 只發只發 石啤石啤 𭉬咈𭉬咈

截雨呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截雨呪

唵 薩唥末 麻馬合囉麻帝 吃呤帝 吽 某甲等願擁護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 薩唥末 麻馬合囉麻帝 吃呤帝 吽 某甲等願擁護

如此神呪。或誦三遍七遍二十一遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此神呪。或誦三遍七遍二十一遍。

截雹呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截雹呪

唵 薩唥斡割哩麻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 薩唥斡割哩麻

心呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心呪

唵馬合怛𪢘曷也 麻禰囉𭈵𭊁 薩麻也薩呤斡 吽發怛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵馬合怛𪢘曷也 麻禰囉𭈵𭊁 薩麻也薩呤斡 吽發怛

如此神呪。或誦三遍七遍二十一遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此神呪。或誦三遍七遍二十一遍。

數珠功德法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數珠功德法

夫數珠者。記心之奇術。積功之初基。持之者成德。戴之者滅垢。世出世果。莫不田斯。故今依經略示其相。然准金剛頂瑜伽念珠經云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫數珠者。記心之奇術。積功之初基。持之者成德。戴之者滅垢。世出世果。莫不田斯。故今依經略示其相。然准金剛頂瑜伽念珠經云。

珠表菩提之勝果 於中間絕為斷漏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠表菩提之勝果 於中間絕為斷漏

繩線貫串表觀音 母珠以表無量壽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繩線貫串表觀音 母珠以表無量壽

慎莫驀過越法罪 皆由念珠積功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慎莫驀過越法罪 皆由念珠積功德

硨磲念珠一倍福 木槵念珠兩倍福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 硨磲念珠一倍福 木槵念珠兩倍福

以鐵為珠三倍福 熟銅作珠四倍福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以鐵為珠三倍福 熟銅作珠四倍福

水精真珠及諸寶 此等念珠百倍福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水精真珠及諸寶 此等念珠百倍福

千倍功德帝釋子 金剛子珠俱胝福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千倍功德帝釋子 金剛子珠俱胝福

蓮子念珠千俱胝 菩提子珠無數福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮子念珠千俱胝 菩提子珠無數福

佛部念誦菩提子 金剛部法金剛子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部念誦菩提子 金剛部法金剛子

寶部念誦以諸寶 蓮華部珠用蓮子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶部念誦以諸寶 蓮華部珠用蓮子

羯磨部中為念珠 眾珠間雜應貫串 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯磨部中為念珠 眾珠間雜應貫串

念珠分別有四種 上品最勝及中下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念珠分別有四種 上品最勝及中下

一千八十以為上 一百八珠為最勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千八十以為上 一百八珠為最勝

五十四珠以為中 二十七珠為下類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十四珠以為中 二十七珠為下類

二手持珠當心上 靜慮離念心專注 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手持珠當心上 靜慮離念心專注

本尊瑜伽心一境 皆得成就理事法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本尊瑜伽心一境 皆得成就理事法

設安頂髻及掛身 或安頸上及安臂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設安頂髻及掛身 或安頸上及安臂

所說言論成念誦 以此念誦淨三業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說言論成念誦 以此念誦淨三業

由安頂髻淨無間 由帶頸上淨四重 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由安頂髻淨無間 由帶頸上淨四重

手持臂上除眾罪 能令行者速清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手持臂上除眾罪 能令行者速清淨

若修真言陀羅尼 念諸如來菩薩名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修真言陀羅尼 念諸如來菩薩名

當獲無量勝功德 所求勝願皆成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲無量勝功德 所求勝願皆成就