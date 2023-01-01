顯密圓通成佛心要集卷下(供佛利生儀附) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯密圓通成佛心要集卷下(供佛利生儀附)

五臺山金河寺沙門道𭮨集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五臺山金河寺沙門道𭮨集

三顯密雙辯者。若雙依顯密二宗修者。上上根也。謂心造法界帝網等觀。口誦準提六字等呪。此有二類。一久修者。顯密齊運。二初習者。先作顯教普賢觀已。方乃三密加持。或先用三密竟然後作觀。二類皆得。余雖下材心尚顯密雙修。故仁王般若陀羅尼釋。并仁王儀軌皆云。若不修三密門。不依普賢行願。得成佛者無有是處。又華嚴經字輪儀軌云。夫欲頓入一乘修習毘盧遮那法身觀者。先應發起普賢行願。復以三密加持身心。則能悟入文殊師利大智慧海。是知上根須要顯密雙修。中下之根隨心所樂。或顯或密科修一門皆得。然顯圓華嚴諸佛共讚菩薩同遵。西天東夏上智上賢。無不歸心為大教廣行。人多見聞不假讚揚。密圓神呪是諸佛之頂菩薩之心。功能廣大利樂無邊。為時流少知今略敘述。亦分為二。一敘述密呪功德深廣。二問答密呪法器勝劣。且初敘述密呪功德深廣者。粗依聖教略出十門。廣有無量(為人多不知密教深勝。故以十門讚揚。用警未聞。若實一向捨顯讚密。亦非通人。華嚴經云。受一非餘。魔所攝持。勸諸後學。若顯若密。或性或相。行則任在一門。信須圓通無礙。勿同盲人摸象。弟子洗足。余曾有偈云。大聖親宣五教文。千門萬戶入天真。遍觀受一非餘者。盡是佛家不了人。又既準提總攝二十五部。即知已下十門。皆說準提陀羅尼功德也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三顯密雙辯者。若雙依顯密二宗修者。上上根也。謂心造法界帝網等觀。口誦準提六字等呪。此有二類。一久修者。顯密齊運。二初習者。先作顯教普賢觀已。方乃三密加持。或先用三密竟然後作觀。二類皆得。余雖下材心尚顯密雙修。故仁王般若陀羅尼釋。并仁王儀軌皆云。若不修三密門。不依普賢行願。得成佛者無有是處。又華嚴經字輪儀軌云。夫欲頓入一乘修習毘盧遮那法身觀者。先應發起普賢行願。復以三密加持身心。則能悟入文殊師利大智慧海。是知上根須要顯密雙修。中下之根隨心所樂。或顯或密科修一門皆得。然顯圓華嚴諸佛共讚菩薩同遵。西天東夏上智上賢。無不歸心為大教廣行。人多見聞不假讚揚。密圓神呪是諸佛之頂菩薩之心。功能廣大利樂無邊。為時流少知今略敘述。亦分為二。一敘述密呪功德深廣。二問答密呪法器勝劣。且初敘述密呪功德深廣者。粗依聖教略出十門。廣有無量(為人多不知密教深勝。故以十門讚揚。用警未聞。若實一向捨顯讚密。亦非通人。華嚴經云。受一非餘。魔所攝持。勸諸後學。若顯若密。或性或相。行則任在一門。信須圓通無礙。勿同盲人摸象。弟子洗足。余曾有偈云。大聖親宣五教文。千門萬戶入天真。遍觀受一非餘者。盡是佛家不了人。又既準提總攝二十五部。即知已下十門。皆說準提陀羅尼功德也)。

一護持國王安樂人民門 二能滅罪障遠離鬼神門 三除身心病增長福慧門 四凡所求事皆不思議門 五利樂有情救脫幽靈門 六是諸佛母教行本源門 七四眾易修金剛守護門 八令凡同佛如來歸命門 九具自他力現成菩提門 十諸佛如來尚乃求學門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一護持國王安樂人民門 二能滅罪障遠離鬼神門 三除身心病增長福慧門 四凡所求事皆不思議門 五利樂有情救脫幽靈門 六是諸佛母教行本源門 七四眾易修金剛守護門 八令凡同佛如來歸命門 九具自他力現成菩提門 十諸佛如來尚乃求學門

初護持國王安樂人民門者。謂祕密藏諸陀羅尼經。皆說陀羅尼能護持國王安樂人民。故寶星陀羅尼經云。一切國土中所有陀羅尼流行之地。令其人王常得擁護勢力自在。亦能擁護王之政化。所有王子妃后。宰相輔臣諸官將等。皆得擁護令獲安樂。國中所有內外怨敵。謀計姦詐疾疫飢饉。亢旱水澇惡獸毒龍。如是一切不祥之事皆悉斷滅。復令財穀豐饒庫藏盈溢。華果榮盛人民安樂。又寶藏陀羅尼經說。陀羅尼流行之處。能擁護國王王子。妃后公主百寮輔相。令其災難消滅。所願圓成善神加護。不令鬼魔來相嬈惱。復於國內獲十種果報。一國中無他兵怨賊侵嬈。二國中無諸星宿變怪而起災患。三國中無惡鬼神行諸疾疫。善神衛護萬民安樂。四國中無諸風火霜雹等難。五國中人無怨家得便。六國中人不為諸魔所逼。七國中人無諸橫死。八國中五穀成熟甘果豐足。九國中善龍入境依時降雨。無有旱澇不調之名。十國中人不為虎狼兕獸諸惡雜毒損害。又七佛神呪經云。陀羅尼若日月失度能使正行。穀米不登能使豐登。大臣謀反惡心自滅。疾疫刀兵悉能攘之。又云其諸人王。欲得現世安樂離眾患難。其王應當勤心讀誦陀羅尼。亦當勸於后妃婇女諸王子等。勤心修習。又守護國界主陀羅尼經云。何以偏說護於國主。謂國主若安樂時。萬民安樂是以偏說護於國主。葉衣觀自在菩薩經云陀羅尼能除一切有情災禍。疾疫飢儉劫賊刀兵。水旱不調星宿失度。亦能增長福德。國界豐盛人民安樂。國王男女皆得長壽。又蘇婆呼童子經云。離真言外更無別法。能與眾生樂者。廣如諸陀羅尼經中說之。昔有遼國天佑皇帝。法輪廣運佛慧流通。堅持密呪聿獲神功。遂得禾登九穗麥秀兩岐。寶祚恒安兆民永樂。斯乃陀羅尼之驗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初護持國王安樂人民門者。謂祕密藏諸陀羅尼經。皆說陀羅尼能護持國王安樂人民。故寶星陀羅尼經云。一切國土中所有陀羅尼流行之地。令其人王常得擁護勢力自在。亦能擁護王之政化。所有王子妃后。宰相輔臣諸官將等。皆得擁護令獲安樂。國中所有內外怨敵。謀計姦詐疾疫飢饉。亢旱水澇惡獸毒龍。如是一切不祥之事皆悉斷滅。復令財穀豐饒庫藏盈溢。華果榮盛人民安樂。又寶藏陀羅尼經說。陀羅尼流行之處。能擁護國王王子。妃后公主百寮輔相。令其災難消滅。所願圓成善神加護。不令鬼魔來相嬈惱。復於國內獲十種果報。一國中無他兵怨賊侵嬈。二國中無諸星宿變怪而起災患。三國中無惡鬼神行諸疾疫。善神衛護萬民安樂。四國中無諸風火霜雹等難。五國中人無怨家得便。六國中人不為諸魔所逼。七國中人無諸橫死。八國中五穀成熟甘果豐足。九國中善龍入境依時降雨。無有旱澇不調之名。十國中人不為虎狼兕獸諸惡雜毒損害。又七佛神呪經云。陀羅尼若日月失度能使正行。穀米不登能使豐登。大臣謀反惡心自滅。疾疫刀兵悉能攘之。又云其諸人王。欲得現世安樂離眾患難。其王應當勤心讀誦陀羅尼。亦當勸於后妃婇女諸王子等。勤心修習。又守護國界主陀羅尼經云。何以偏說護於國主。謂國主若安樂時。萬民安樂是以偏說護於國主。葉衣觀自在菩薩經云陀羅尼能除一切有情災禍。疾疫飢儉劫賊刀兵。水旱不調星宿失度。亦能增長福德。國界豐盛人民安樂。國王男女皆得長壽。又蘇婆呼童子經云。離真言外更無別法。能與眾生樂者。廣如諸陀羅尼經中說之。昔有遼國天佑皇帝。法輪廣運佛慧流通。堅持密呪聿獲神功。遂得禾登九穗麥秀兩岐。寶祚恒安兆民永樂。斯乃陀羅尼之驗也。

二能滅罪障遠離鬼神門者。謂菩提場莊嚴陀羅尼經。最勝總持經樓閣陀羅尼等。二十餘本經皆說。若書寫陀羅尼置佛像中塔中杵中。或書在幢上堂殿上。或紙素竹帛上。或樺皮牆壁板木等上。有眾生得覩視者。或身手觸者或影中過者。或真言字上塵飄在身者。又或書之戴在頂上者。身上者衣中者。或書之旛上。若風吹旛動其旛。所指處眾生。或書鐘鼓鈴鐸螺鈸等出聲物上。有聞聲者。此上來所說諸眾生等。縱有五無間之罪諸佛不懺之業悉皆滅盡。來世生諸佛國。何況親誦持者。故昔人云。五無間之極釁應念雲消。十惡業之巨愆纔聞霧散。又隨求頌云。縱犯波羅十惡罪殺阿羅漢及尊親。五逆根本七無遮。應念隨聲並消滅。真言聖力功無量。故我稱讚不思議。又末法中一字呪等諸陀羅尼經說。持呪者於四方面五百驛內。諸惡星曜鬼神天魔等。盡皆馳散而去。有發善心守護者不去。若有固爾不去作障礙者。便令頭破百分身心粉碎。由是行者無諸魔障得至菩提。問曰有人言。持呪者能惹魔障。今何却說能離魔障。答曰此是閭巷之談聖教無文。今密部諸經皆說陀羅尼能離魔障。且置勿論。如顯教法華經中。恐有講誦修習法華者。有魔障起故。說陀羅尼品令除惡魔故彼經云。若不順我呪惱亂說法者。頭破作七分如阿梨樹枝。又釋摩訶衍論。令坐禪人須得誦呪除魔又止觀云。若諸魔障惱亂坐禪行者當誦大乘方等教中諸治魔呪若出禪時亦當誦呪。又金光明經說。十地菩薩尚以呪護持。何況凡夫。故首楞嚴經云。若不持呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。又云末世眾生樂修三昧恐同邪魔。應當勸令持我神呪。若未能誦寫於禪堂或戴身上。一切諸魔所不能動。如是等文藏教彌多。現見世人被鬼神惱害。持呪者尚能除得。況於自己敢惱害耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二能滅罪障遠離鬼神門者。謂菩提場莊嚴陀羅尼經。最勝總持經樓閣陀羅尼等。二十餘本經皆說。若書寫陀羅尼置佛像中塔中杵中。或書在幢上堂殿上。或紙素竹帛上。或樺皮牆壁板木等上。有眾生得覩視者。或身手觸者或影中過者。或真言字上塵飄在身者。又或書之戴在頂上者。身上者衣中者。或書之旛上。若風吹旛動其旛。所指處眾生。或書鐘鼓鈴鐸螺鈸等出聲物上。有聞聲者。此上來所說諸眾生等。縱有五無間之罪諸佛不懺之業悉皆滅盡。來世生諸佛國。何況親誦持者。故昔人云。五無間之極釁應念雲消。十惡業之巨愆纔聞霧散。又隨求頌云。縱犯波羅十惡罪殺阿羅漢及尊親。五逆根本七無遮。應念隨聲並消滅。真言聖力功無量。故我稱讚不思議。又末法中一字呪等諸陀羅尼經說。持呪者於四方面五百驛內。諸惡星曜鬼神天魔等。盡皆馳散而去。有發善心守護者不去。若有固爾不去作障礙者。便令頭破百分身心粉碎。由是行者無諸魔障得至菩提。問曰有人言。持呪者能惹魔障。今何却說能離魔障。答曰此是閭巷之談聖教無文。今密部諸經皆說陀羅尼能離魔障。且置勿論。如顯教法華經中。恐有講誦修習法華者。有魔障起故。說陀羅尼品令除惡魔故彼經云。若不順我呪惱亂說法者。頭破作七分如阿梨樹枝。又釋摩訶衍論。令坐禪人須得誦呪除魔又止觀云。若諸魔障惱亂坐禪行者當誦大乘方等教中諸治魔呪若出禪時亦當誦呪。又金光明經說。十地菩薩尚以呪護持。何況凡夫。故首楞嚴經云。若不持呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。又云末世眾生樂修三昧恐同邪魔。應當勸令持我神呪。若未能誦寫於禪堂或戴身上。一切諸魔所不能動。如是等文藏教彌多。現見世人被鬼神惱害。持呪者尚能除得。況於自己敢惱害耶。

三除身心病增長福慧門者。謂聖六字陀羅尼經。普賢陀羅尼經。文殊一字呪等。十五餘本經皆說。真言行人能除種種身心病苦。言身病者。所謂一切熱病冷病風病瘧病。眼病耳病鼻病舌病。口病齒病脣病喉病。面病頭病頸病胸病。脅病腹病手病背病。腰病臍病髀病膝病。脚病痔病痢病痰病。氣病痲病疔病腫病。班病疥病疱病癩病。癬病痒病瘡病狂病。癲癎病鬼魅病。舉要而言。或四大種種病。或五臟種種病。或鬼神所作種種病。或宿業所感種種病。如是等病。以神呪不思議力悉能除愈。故持句神呪經。大悲心陀羅尼經皆云。陀羅尼能令枯木還生華果。況有情病而不除也(問曰真言行者。許加持鬼神療他人病不。答謂妙臂童子經。蘇悉地經等皆云。若求上品大成就事。不得用真言加持鬼神。禁諸蟲蛇療他人病。作此能妨大事。後學宜依佛語誡之誡之。若實大悲深廣懷菩薩心。不在所遮。故羂索經云。除鬼神病須三業清淨具慈悲心。此諸菩薩方能為之)。又一切貪嗔癡心病自然消滅故白傘蓋陀羅尼經云。若有宿習貪心等不能除滅。應當一心誦我神呪如摩登伽女與阿難。是曩劫恩愛以我呪力愛心永斷成阿羅漢。彼是婬女無心修行。神呪冥資速證無學。何況本心求菩提者。又大悲經云至心稱念陀羅尼。婬欲火滅邪心除。又如意輪等諸陀羅尼經說。真言行人現能增長一切福慧。凡所出言人皆信受。所用衣物財寶等。舉意從心。能令五百由旬內人天鬼神盡來歸仰。又自然通曉一切經律論。并世間典籍。或得總持不忘日記千頌。故大佛頂經云。若讀若誦陀羅尼者。此諸眾生縱其自身不作福業。十方如來所有功德悉與此人。又云若持神呪不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身不得心通。十方諸佛便為妄語。又云未精進者令得精進。無智慧者令得智慧等云云。如世間藥餌。尚能令人去除睡眠增長精神。豈況神呪不生智慧耶(又不空羂索神呪心經云。若有四眾受持齋戒。專心持誦神呪七遍。不雜異語。當知是人現世定得二十種勝利云何二十。一者身無眾病安隱快樂。二者由先業力雖有病生而速除愈。三者身體柔軟皮膚光澤面目鮮明。四者眾人愛敬。五者密護諸根。六者多獲財寶隨意受用。七者所有財寶王賊水火不能侵損。八者所作事業皆善成辦。九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨。十者若有稼穡災橫所侵。持誦神呪加持灰或水。經七遍已於其田中。八方結界上下散灑。災橫爾時皆即除滅。十一者不為一切暴惡鬼神羅剎等吸奪精氣。十二者一切有情見聞歡喜。愛樂尊重常無厭足。十三者常不怖畏一切怨讐。十四者設有怨讐速自消滅。十五者人非人等不能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三除身心病增長福慧門者。謂聖六字陀羅尼經。普賢陀羅尼經。文殊一字呪等。十五餘本經皆說。真言行人能除種種身心病苦。言身病者。所謂一切熱病冷病風病瘧病。眼病耳病鼻病舌病。口病齒病脣病喉病。面病頭病頸病胸病。脅病腹病手病背病。腰病臍病髀病膝病。脚病痔病痢病痰病。氣病痲病疔病腫病。班病疥病疱病癩病。癬病痒病瘡病狂病。癲癎病鬼魅病。舉要而言。或四大種種病。或五臟種種病。或鬼神所作種種病。或宿業所感種種病。如是等病。以神呪不思議力悉能除愈。故持句神呪經。大悲心陀羅尼經皆云。陀羅尼能令枯木還生華果。況有情病而不除也(問曰真言行者。許加持鬼神療他人病不。答謂妙臂童子經。蘇悉地經等皆云。若求上品大成就事。不得用真言加持鬼神。禁諸蟲蛇療他人病。作此能妨大事。後學宜依佛語誡之誡之。若實大悲深廣懷菩薩心。不在所遮。故羂索經云。除鬼神病須三業清淨具慈悲心。此諸菩薩方能為之)。又一切貪嗔癡心病自然消滅故白傘蓋陀羅尼經云。若有宿習貪心等不能除滅。應當一心誦我神呪如摩登伽女與阿難。是曩劫恩愛以我呪力愛心永斷成阿羅漢。彼是婬女無心修行。神呪冥資速證無學。何況本心求菩提者。又大悲經云至心稱念陀羅尼。婬欲火滅邪心除。又如意輪等諸陀羅尼經說。真言行人現能增長一切福慧。凡所出言人皆信受。所用衣物財寶等。舉意從心。能令五百由旬內人天鬼神盡來歸仰。又自然通曉一切經律論。并世間典籍。或得總持不忘日記千頌。故大佛頂經云。若讀若誦陀羅尼者。此諸眾生縱其自身不作福業。十方如來所有功德悉與此人。又云若持神呪不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身不得心通。十方諸佛便為妄語。又云未精進者令得精進。無智慧者令得智慧等云云。如世間藥餌。尚能令人去除睡眠增長精神。豈況神呪不生智慧耶(又不空羂索神呪心經云。若有四眾受持齋戒。專心持誦神呪七遍。不雜異語。當知是人現世定得二十種勝利云何二十。一者身無眾病安隱快樂。二者由先業力雖有病生而速除愈。三者身體柔軟皮膚光澤面目鮮明。四者眾人愛敬。五者密護諸根。六者多獲財寶隨意受用。七者所有財寶王賊水火不能侵損。八者所作事業皆善成辦。九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨。十者若有稼穡災橫所侵。持誦神呪加持灰或水。經七遍已於其田中。八方結界上下散灑。災橫爾時皆即除滅。十一者不為一切暴惡鬼神羅剎等吸奪精氣。十二者一切有情見聞歡喜。愛樂尊重常無厭足。十三者常不怖畏一切怨讐。十四者設有怨讐速自消滅。十五者人非人等不能

侵害。十六者厭魅呪詛蠱道不著。十七者煩惱纏垢不數現行。十八者刀毒水火不能傷害。十九者諸天善神常隨衛護。二十者生生不離慈悲喜捨。又十一面觀世音神呪經云。若有淨信善男子善女人等。誦持神呪者。現身獲得十勝利。何等為十。一者身常無病。二者恒為十方諸佛攝受。三者財寶衣食受用無盡。四者能伏怨敵而無所畏。五者令諸尊貴恭敬信言。六者蠱毒鬼魅不能中傷。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者冬不橫死)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侵害。十六者厭魅呪詛蠱道不著。十七者煩惱纏垢不數現行。十八者刀毒水火不能傷害。十九者諸天善神常隨衛護。二十者生生不離慈悲喜捨。又十一面觀世音神呪經云。若有淨信善男子善女人等。誦持神呪者。現身獲得十勝利。何等為十。一者身常無病。二者恒為十方諸佛攝受。三者財寶衣食受用無盡。四者能伏怨敵而無所畏。五者令諸尊貴恭敬信言。六者蠱毒鬼魅不能中傷。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者冬不橫死)。

四凡所求事皆不思議門者。謂觀自在儀軌經。文殊師利儀軌經。一字頂輪等十餘本經皆說。真言行人求成就時用四種物。一者弓箭鉞斧鉤輪杵鏡。或數珠瓶鉢袈裟等。僧家所用種種之物。二者雄黃雌黃等種種藥物。三者取河岸上土和泥。作師子象馬牛駝。或鷄鵝孔雀金翅鳥等種種禽獸之形。四者或塑畫雕刻種種佛菩薩明王等形像。隨心所樂科作一事。依法成已而置壇中。如法誦呪。若得火焰出時。或手執或塗身或乘之。與助伴知識飛騰虛空。或有人見成就者。或成就者見彼人等。總得騰空遊諸世界。供養諸佛菩薩皆壽命一劫。獲初地百法明門。若煙出時依前用之。得諸仙中為王。住壽萬萬歲。若煖氣出時。得一切人天敬愛所求如意。此是上中下三品成就相也(若火光出上品。煙出中品。煖氣出下品也。又云若火光現。得一切呪神常來擁護。八部之眾皆常恭敬。一切神呪用之皆得最勝靈驗。若煙相現。隨所去處而無障難。所求遂心。若煖氣現。得一切諸人并鬼神等同心敬愛)。西方有一人。得上品成就。引五百人昇空。如此方淮南王藥就。鷄犬舐鼎皆得昇空。故昔人云。淮南成道犬吠雲中。王喬得仙劍飛天上。藥力尚爾。況佛不思議呪耶。神變疏云。人手執仙方。未曾和合服用。却謗白日昇空者。以為虛談全成不可。又大教王等諸陀羅尼經說。或令人追龍女為妻。降藥叉作奴。執羂索入修羅宮。呪死屍令開伏藏。或說成於聖藥。或說勅於財寶等云云顯教之中此事罕聞。故先德云。三乘教外別有持明是也。問曰諸佛本意令斷貪嗔等何却令人起貪心求世事名利等耶。答云諸佛有不思議度生方便。謂有眾生不肯直求菩提。且隨其所樂令持呪求之。由神呪不思議力。所求之事盡得遂心。一切罪業亦得消滅。自然超凡入聖。如小兒有病不肯服藥。被有智醫人塗在母乳。其小兒本食母乳。不覺服著良藥除却病苦。故羂索心呪經云。若有眾生設以諂曲。為求富貴名利等得聞此呪。彼諸眾生生生處處。成就智慧福聚之香。神變疏云。真言境界。十地菩薩尚非其境。況生死中人乎(有人云。陀羅尼多令人有所希求。反損陷眾生者。此是離求外別取無求。全同斷見外道。今佛教說。終日求之不見求相。是真無求。非同木石全不希求也。故觀音鈔云。雖念念求。而無能求所求之相。又況諸佛大慈大悲。豈可故意損害眾生)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四凡所求事皆不思議門者。謂觀自在儀軌經。文殊師利儀軌經。一字頂輪等十餘本經皆說。真言行人求成就時用四種物。一者弓箭鉞斧鉤輪杵鏡。或數珠瓶鉢袈裟等。僧家所用種種之物。二者雄黃雌黃等種種藥物。三者取河岸上土和泥。作師子象馬牛駝。或鷄鵝孔雀金翅鳥等種種禽獸之形。四者或塑畫雕刻種種佛菩薩明王等形像。隨心所樂科作一事。依法成已而置壇中。如法誦呪。若得火焰出時。或手執或塗身或乘之。與助伴知識飛騰虛空。或有人見成就者。或成就者見彼人等。總得騰空遊諸世界。供養諸佛菩薩皆壽命一劫。獲初地百法明門。若煙出時依前用之。得諸仙中為王。住壽萬萬歲。若煖氣出時。得一切人天敬愛所求如意。此是上中下三品成就相也(若火光出上品。煙出中品。煖氣出下品也。又云若火光現。得一切呪神常來擁護。八部之眾皆常恭敬。一切神呪用之皆得最勝靈驗。若煙相現。隨所去處而無障難。所求遂心。若煖氣現。得一切諸人并鬼神等同心敬愛)。西方有一人。得上品成就。引五百人昇空。如此方淮南王藥就。鷄犬舐鼎皆得昇空。故昔人云。淮南成道犬吠雲中。王喬得仙劍飛天上。藥力尚爾。況佛不思議呪耶。神變疏云。人手執仙方。未曾和合服用。却謗白日昇空者。以為虛談全成不可。又大教王等諸陀羅尼經說。或令人追龍女為妻。降藥叉作奴。執羂索入修羅宮。呪死屍令開伏藏。或說成於聖藥。或說勅於財寶等云云顯教之中此事罕聞。故先德云。三乘教外別有持明是也。問曰諸佛本意令斷貪嗔等何却令人起貪心求世事名利等耶。答云諸佛有不思議度生方便。謂有眾生不肯直求菩提。且隨其所樂令持呪求之。由神呪不思議力。所求之事盡得遂心。一切罪業亦得消滅。自然超凡入聖。如小兒有病不肯服藥。被有智醫人塗在母乳。其小兒本食母乳。不覺服著良藥除却病苦。故羂索心呪經云。若有眾生設以諂曲。為求富貴名利等得聞此呪。彼諸眾生生生處處。成就智慧福聚之香。神變疏云。真言境界。十地菩薩尚非其境。況生死中人乎(有人云。陀羅尼多令人有所希求。反損陷眾生者。此是離求外別取無求。全同斷見外道。今佛教說。終日求之不見求相。是真無求。非同木石全不希求也。故觀音鈔云。雖念念求。而無能求所求之相。又況諸佛大慈大悲。豈可故意損害眾生)。

五利樂有情救脫幽靈門者。謂大寶樓閣經大悲心經。牟梨呪等十五餘本經皆說。若有眾生得見持呪人身者。或聞語音者或影中過者。盡滅十惡五逆之罪。來世生諸佛國。又持呪人眼所見者。身所觸者諸有情等。亦滅一切罪。來世生諸佛國。又持呪人。路行有風吹衣。此風已去所吹者。或江河中洗身。此水已去所漂者。或天雨時仰空誦呪。其雨滴所霑者。或山頂上誦呪。盡目所覩處。如上所說諸眾生等。皆得滅一切罪。來世生諸佛淨土蓮華化生。如世間有毒藥處下風過者。觸著風時便致損傷。尚有難測功力。況不思議神呪耶。又羂索經說。若聞陀羅尼而生毀謗者。亦獲利益。如人惡心入龍腦栴檀等林中。斫截踐踏龍腦樹等。其人亦身惹香氣。故佛頂頌云。神通勝化不思議。陀羅尼門最第一。又無垢淨光經。云空羂索經。佛頂尊勝經。隨求經等皆說。若亡人廣造惡業死墮三塗。真言行者。即稱亡人名字專心誦呪。亡者應時得離惡趣生於天上。又以真言呪土砂或蓮華。散亡者墓上屍上。亡者即得生於諸佛淨土又亡人衣物或身分骨肉等。得持呪人影映著。亦得生諸佛國。又書陀羅尼置亡人骨上屍上。亡人即得生於天宮。故先哲云。塵飄影爍神翫天宮。土散水霑識分惡趣。問曰亡人造業既成已墮三塗之中。云何真言行者。或稱亡人名字。或呪砂土置屍塚上。便令亡人轉惡道苦得佛國樂耶。非唯俗士懷疑。兼乃緇流難信。答云智者以譬喻得解。今舉喻況之。如世禁呪之人。禁火不燒禁刀不斫禁蛇不螫。尚能變有毒而作無毒。豈況如來神呪。不能改苦得樂耶。又如列子書說。師文善彈琴。正當春時而叩商弦以召南呂。涼風總至草木成實(商金音屬秋。南呂八月律。由得秋氣草木成實)。正秋而叩角弦以激夾鍾。涼風徐迴草木發榮(角木音屬春。夾鍾二月律。由得春氣草木榮華)。當夏而叩羽弦以召黃鍾霜雪交下川池暴凍(羽水音屬冬。黃鐘十一月律。得冬氣故凝陰氷凍)。及冬而叩徵弦以激蕤賓。陽光熾烈堅氷消散(徵火音屬夏。蕤賓五月律。得夏氣故堅氷消散)。此是世間彈琴之術。尚能變秋作春更冬為夏。況如來大不思議神呪。豈不能改惡道苦得佛國樂耶。又莊子云。六合之外。聖人存而不論。華嚴經說。十地菩薩一舉足量智功德。九地菩薩不能知。況我如來是諸聖中王。所有祕密心印。豈可以凡夫妄情而欲籌量者哉。其猶井坎之魚爭知東海之深廣也。唯宜諦而信之。故觀世音菩薩祕密藏神呪經云。若有受持神呪之者。凡有所作必得成就。唯須深信不得生疑(持呪之者既能利樂有情救脫幽靈。準千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經說。其持 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五利樂有情救脫幽靈門者。謂大寶樓閣經大悲心經。牟梨呪等十五餘本經皆說。若有眾生得見持呪人身者。或聞語音者或影中過者。盡滅十惡五逆之罪。來世生諸佛國。又持呪人眼所見者。身所觸者諸有情等。亦滅一切罪。來世生諸佛國。又持呪人。路行有風吹衣。此風已去所吹者。或江河中洗身。此水已去所漂者。或天雨時仰空誦呪。其雨滴所霑者。或山頂上誦呪。盡目所覩處。如上所說諸眾生等。皆得滅一切罪。來世生諸佛淨土蓮華化生。如世間有毒藥處下風過者。觸著風時便致損傷。尚有難測功力。況不思議神呪耶。又羂索經說。若聞陀羅尼而生毀謗者。亦獲利益。如人惡心入龍腦栴檀等林中。斫截踐踏龍腦樹等。其人亦身惹香氣。故佛頂頌云。神通勝化不思議。陀羅尼門最第一。又無垢淨光經。云空羂索經。佛頂尊勝經。隨求經等皆說。若亡人廣造惡業死墮三塗。真言行者。即稱亡人名字專心誦呪。亡者應時得離惡趣生於天上。又以真言呪土砂或蓮華。散亡者墓上屍上。亡者即得生於諸佛淨土又亡人衣物或身分骨肉等。得持呪人影映著。亦得生諸佛國。又書陀羅尼置亡人骨上屍上。亡人即得生於天宮。故先哲云。塵飄影爍神翫天宮。土散水霑識分惡趣。問曰亡人造業既成已墮三塗之中。云何真言行者。或稱亡人名字。或呪砂土置屍塚上。便令亡人轉惡道苦得佛國樂耶。非唯俗士懷疑。兼乃緇流難信。答云智者以譬喻得解。今舉喻況之。如世禁呪之人。禁火不燒禁刀不斫禁蛇不螫。尚能變有毒而作無毒。豈況如來神呪。不能改苦得樂耶。又如列子書說。師文善彈琴。正當春時而叩商弦以召南呂。涼風總至草木成實(商金音屬秋。南呂八月律。由得秋氣草木成實)。正秋而叩角弦以激夾鍾。涼風徐迴草木發榮(角木音屬春。夾鍾二月律。由得春氣草木榮華)。當夏而叩羽弦以召黃鍾霜雪交下川池暴凍(羽水音屬冬。黃鐘十一月律。得冬氣故凝陰氷凍)。及冬而叩徵弦以激蕤賓。陽光熾烈堅氷消散(徵火音屬夏。蕤賓五月律。得夏氣故堅氷消散)。此是世間彈琴之術。尚能變秋作春更冬為夏。況如來大不思議神呪。豈不能改惡道苦得佛國樂耶。又莊子云。六合之外。聖人存而不論。華嚴經說。十地菩薩一舉足量智功德。九地菩薩不能知。況我如來是諸聖中王。所有祕密心印。豈可以凡夫妄情而欲籌量者哉。其猶井坎之魚爭知東海之深廣也。唯宜諦而信之。故觀世音菩薩祕密藏神呪經云。若有受持神呪之者。凡有所作必得成就。唯須深信不得生疑(持呪之者既能利樂有情救脫幽靈。準千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經說。其持

呪人不受 五種惡死。一者不令其人飢餓困苦死。二者不為枷禁杖楚死。三者不為冤家讐對死。四者不為軍陣相殺死。五者不為虎狼惡獸殘害死。六者不為毒蛇蚖蝎所中死。七者不為水火漂焚死。八者不為毒藥所中死。九者不為蠱毒所害死。十者不為狂亂失念死。十一者不為山樹崖岸墜落死。十二者不為惡人厭魅死。十三者不為邪神惡鬼得便死。十四者不為惡病纏身死。十五者不為非分自害死。又不空羂索神呪心經說。誦呪之人。臨命終時獲八種勝利。一者臨命終時見觀自在菩薩。作苾芻相來現其前歡喜慰喻。二者安隱命終無諸苦痛。三者將捨命時眼不反戴口無欠呿。手絕紛擾足離舒捲。不泄便利無顛墮床。四者將捨命時住正憶念意無亂想。五者當命終時不覆面死。六者將捨命時得無盡辯。七者既捨命已隨願往生諸佛淨國。八者常與善友不相捨離。又十一面觀世音神呪經說。誦呪之人得四種功德。一者臨命終時得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不因險厄而死。四者得生極樂世界)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪人不受 五種惡死。一者不令其人飢餓困苦死。二者不為枷禁杖楚死。三者不為冤家讐對死。四者不為軍陣相殺死。五者不為虎狼惡獸殘害死。六者不為毒蛇蚖蝎所中死。七者不為水火漂焚死。八者不為毒藥所中死。九者不為蠱毒所害死。十者不為狂亂失念死。十一者不為山樹崖岸墜落死。十二者不為惡人厭魅死。十三者不為邪神惡鬼得便死。十四者不為惡病纏身死。十五者不為非分自害死。又不空羂索神呪心經說。誦呪之人。臨命終時獲八種勝利。一者臨命終時見觀自在菩薩。作苾芻相來現其前歡喜慰喻。二者安隱命終無諸苦痛。三者將捨命時眼不反戴口無欠呿。手絕紛擾足離舒捲。不泄便利無顛墮床。四者將捨命時住正憶念意無亂想。五者當命終時不覆面死。六者將捨命時得無盡辯。七者既捨命已隨願往生諸佛淨國。八者常與善友不相捨離。又十一面觀世音神呪經說。誦呪之人得四種功德。一者臨命終時得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不因險厄而死。四者得生極樂世界)。

六是諸佛母教行本源門者。謂一切諸佛皆從陀羅尼所生。樓閣經云。真言是諸佛之母。成佛種子。若無真言終不能成無上正覺。又三藏教盡從陀羅尼所出。故最上大乘寶王經中。說有四乘。一聲聞乘。二緣覺乘。三方廣大乘。四最上金剛乘。謂陀羅尼藏是也。一切法皆從金剛乘陀羅尼中流出。神變鈔云。千流萬派起自崑崙積石之山。十二分經出乎總持祕密之藏。又萬行總從陀羅尼所流。謂真言中每一一字全是無相法界。萬行無不從法界所流。故持明藏儀軌經云。唵字即是無相法界。神變疏云。無相法界全是真言。真言全是無相法界。又真言亦名三藏。有持呪者皆號三藏。謂真言中每一一字。皆含戒定慧三。且萬行不出六度。六度不離三學。既真言名三藏。即知真言總含萬行。真言是總行。其餘法門是支流行門也(問曰上引經云。陀羅尼是禪定藏。百千三昧常現前故。今又說真言總含三藏。即知真言備含一切禪定之門。何以今時禪者不許持呪耶。答云準諸傳記。竺天華夏。古來禪德眾善奉行。何況神呪是無相定門諸佛心印耶。故白傘蓋陀羅尼頌云。開無相門圓寂宗。字字觀照金剛定。又云瑜珈妙旨傳心印。摩訶衍行總持門。如龍樹菩薩準傳燈錄。是西天禪宗第十四祖。節略持明藏經。弘揚準提神呪。一行禪師是中夏聖人。贊述神變真言。智者禪師得宿命通。廣示持呪軌儀。契符禪師。人問最上乘法。直教持誦密言。古來禪師豈不許持呪耶。又禪宗既說一切諸法皆是真如。持誦真言豈非是真如耶。今有或禪或講見弘密呪。恐失己利心生嫉妬者。請現在未來隄防惡報。故佛頂無垢光明陀羅尼經說。昔無垢婆羅門。為人宣說祕密神呪。有光明長者。先有多人歸仰。恐失利己而生惡心。興惡心已便得癩病。受大苦惱直至命終。墮於無間大地獄中。受苦一劫又墮傍生中。受苦一劫復生地獄中。受苦一劫方得為人。生無兩目以宿緣力再遇無垢婆羅門。作大苾芻宣說密呪。聞之歡喜承彼呪力。死生天上等上說謗之獲益。但有遠益非無謗罪。如光明長者是也。蓋為密呪是諸佛心印。有無量明王諸天龍神等護持。致使謗之者現世多得癩病。奉勸時流切宜慎之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六是諸佛母教行本源門者。謂一切諸佛皆從陀羅尼所生。樓閣經云。真言是諸佛之母。成佛種子。若無真言終不能成無上正覺。又三藏教盡從陀羅尼所出。故最上大乘寶王經中。說有四乘。一聲聞乘。二緣覺乘。三方廣大乘。四最上金剛乘。謂陀羅尼藏是也。一切法皆從金剛乘陀羅尼中流出。神變鈔云。千流萬派起自崑崙積石之山。十二分經出乎總持祕密之藏。又萬行總從陀羅尼所流。謂真言中每一一字全是無相法界。萬行無不從法界所流。故持明藏儀軌經云。唵字即是無相法界。神變疏云。無相法界全是真言。真言全是無相法界。又真言亦名三藏。有持呪者皆號三藏。謂真言中每一一字。皆含戒定慧三。且萬行不出六度。六度不離三學。既真言名三藏。即知真言總含萬行。真言是總行。其餘法門是支流行門也(問曰上引經云。陀羅尼是禪定藏。百千三昧常現前故。今又說真言總含三藏。即知真言備含一切禪定之門。何以今時禪者不許持呪耶。答云準諸傳記。竺天華夏。古來禪德眾善奉行。何況神呪是無相定門諸佛心印耶。故白傘蓋陀羅尼頌云。開無相門圓寂宗。字字觀照金剛定。又云瑜珈妙旨傳心印。摩訶衍行總持門。如龍樹菩薩準傳燈錄。是西天禪宗第十四祖。節略持明藏經。弘揚準提神呪。一行禪師是中夏聖人。贊述神變真言。智者禪師得宿命通。廣示持呪軌儀。契符禪師。人問最上乘法。直教持誦密言。古來禪師豈不許持呪耶。又禪宗既說一切諸法皆是真如。持誦真言豈非是真如耶。今有或禪或講見弘密呪。恐失己利心生嫉妬者。請現在未來隄防惡報。故佛頂無垢光明陀羅尼經說。昔無垢婆羅門。為人宣說祕密神呪。有光明長者。先有多人歸仰。恐失利己而生惡心。興惡心已便得癩病。受大苦惱直至命終。墮於無間大地獄中。受苦一劫又墮傍生中。受苦一劫復生地獄中。受苦一劫方得為人。生無兩目以宿緣力再遇無垢婆羅門。作大苾芻宣說密呪。聞之歡喜承彼呪力。死生天上等上說謗之獲益。但有遠益非無謗罪。如光明長者是也。蓋為密呪是諸佛心印。有無量明王諸天龍神等護持。致使謗之者現世多得癩病。奉勸時流切宜慎之)。

七四眾易修金剛守護門者。謂一切四眾但解言語者。行住坐臥四威儀中而易誦習。又但口誦便是真行。能除煩惱安樂法身。不假備通教典如病人得藥服之。便能除病身安。不在廣會醫書。故般若經云。總持猶妙藥。亦如天甘露。能療眾惑病。服者常安樂。佛頂陀羅尼疏云。齋戒不稟而自備。果證不遠而不可。消難獲利自行化他。因人果人靡不由此而辦其事。又曼荼羅疏云。念如來之神呪。心心暗契如來心。諷菩薩之密言。願願冥符菩薩願。何生死而不逃。何涅槃而不得。若依餘宗修行。須要廣知聖教明悟真心。然後修行方是正行。若未悟而修皆非正行。如世病人。須要廣知醫書明閑藥性。方得治病者。即萬中難得一也。是知神呪行門省略功德甚深。普引七眾速至菩提。最為要道故義淨三藏云。昇天乘龍役使百神。利生之道唯呪是親。問曰夫依顯教。須得依教生信依信生解。依解起行行成得果。今密宗神呪不令生解。但誦持之便得道果。既越常規難以生信。答曰如世間病人不解醫方。遇神妙藥而服食之。便得病除身安。彼既不解藥性。何得病除身安。世藥尚爾。況如來不思議呪耶。又如來之教不可以一理推。既言顯密有異。不須一𤳖要解。起信鈔云。膠柱調絃全歸愚者。守株待兔且非智人。唯宜信而持之速得道果。若不生信空無所獲。大悲心經說。誦持呪者。一切所求皆得果遂。唯除於呪生疑。又云若有生疑不信。其人百萬劫中。常處惡道不聞三寶。又諸經說。真言行者四威儀中。有無量天龍八部。諸金剛眾常守護之。故廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經云。誦持陀羅尼者是無畏藏。龍天善神常護持故。又云若能如法誦呪。即有一切善神龍王金剛密跡。常隨衛護不離其側。如護眼睛如護己命。又持呪者若在空山曠野獨宿孤眠。是諸善神番代宿衛辟除災障。若在深山迷失道路。善神王化作善人示其正道。若逢賊陣被他抄掠墮落他國。善神龍王接還本土。若在山林曠野乏少水火。龍王護故化出水火。故彼頌云。龍天眾聖同慈護。百千三昧頓熏修。又大佛頂陀羅尼經說。設有眾生於散亂心口持神呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾而為眷屬。晝夜常隨侍衛此人。縱令魔王求其方便終不可得。諸小鬼神去此善人十由旬外。若魔眷屬欲來侵擾是善人者。諸金剛眾而以寶杵。殞碎其首猶如微塵。恒令此人所作如願。故彼頌云。八萬四千金剛眾。行住坐臥每隨身。密部諸經廣說護持。誦呪之人欲要知者。請看藏教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七四眾易修金剛守護門者。謂一切四眾但解言語者。行住坐臥四威儀中而易誦習。又但口誦便是真行。能除煩惱安樂法身。不假備通教典如病人得藥服之。便能除病身安。不在廣會醫書。故般若經云。總持猶妙藥。亦如天甘露。能療眾惑病。服者常安樂。佛頂陀羅尼疏云。齋戒不稟而自備。果證不遠而不可。消難獲利自行化他。因人果人靡不由此而辦其事。又曼荼羅疏云。念如來之神呪。心心暗契如來心。諷菩薩之密言。願願冥符菩薩願。何生死而不逃。何涅槃而不得。若依餘宗修行。須要廣知聖教明悟真心。然後修行方是正行。若未悟而修皆非正行。如世病人。須要廣知醫書明閑藥性。方得治病者。即萬中難得一也。是知神呪行門省略功德甚深。普引七眾速至菩提。最為要道故義淨三藏云。昇天乘龍役使百神。利生之道唯呪是親。問曰夫依顯教。須得依教生信依信生解。依解起行行成得果。今密宗神呪不令生解。但誦持之便得道果。既越常規難以生信。答曰如世間病人不解醫方。遇神妙藥而服食之。便得病除身安。彼既不解藥性。何得病除身安。世藥尚爾。況如來不思議呪耶。又如來之教不可以一理推。既言顯密有異。不須一𤳖要解。起信鈔云。膠柱調絃全歸愚者。守株待兔且非智人。唯宜信而持之速得道果。若不生信空無所獲。大悲心經說。誦持呪者。一切所求皆得果遂。唯除於呪生疑。又云若有生疑不信。其人百萬劫中。常處惡道不聞三寶。又諸經說。真言行者四威儀中。有無量天龍八部。諸金剛眾常守護之。故廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經云。誦持陀羅尼者是無畏藏。龍天善神常護持故。又云若能如法誦呪。即有一切善神龍王金剛密跡。常隨衛護不離其側。如護眼睛如護己命。又持呪者若在空山曠野獨宿孤眠。是諸善神番代宿衛辟除災障。若在深山迷失道路。善神王化作善人示其正道。若逢賊陣被他抄掠墮落他國。善神龍王接還本土。若在山林曠野乏少水火。龍王護故化出水火。故彼頌云。龍天眾聖同慈護。百千三昧頓熏修。又大佛頂陀羅尼經說。設有眾生於散亂心口持神呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾而為眷屬。晝夜常隨侍衛此人。縱令魔王求其方便終不可得。諸小鬼神去此善人十由旬外。若魔眷屬欲來侵擾是善人者。諸金剛眾而以寶杵。殞碎其首猶如微塵。恒令此人所作如願。故彼頌云。八萬四千金剛眾。行住坐臥每隨身。密部諸經廣說護持。誦呪之人欲要知者。請看藏教。

八令凡同佛如來歸命門者。謂真言行者持誦神呪課數滿時。身語意三所作善惡之業。皆成無漏功德法門。故白傘蓋頌云。誦滿一萬八千遍。遍遍入於無相定。號成堅固金剛幢。自在得名人中佛。縱使罵詈不為過。諸天常聞梵語聲。大悲心陀羅尼經云。誦持陀羅尼者。口中所出言音若善若惡。一切天龍聞者皆是清淨法音。又偈云。譬如靈丹藥。點鐵成金寶。誦持陀羅尼。變凡作賢聖。又神變疏云。真言行者能令三業。即同本尊三業。又持呪行者。得諸佛歸命故。佛頂偈云十方世界諸如來。護念歸命受持者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八令凡同佛如來歸命門者。謂真言行者持誦神呪課數滿時。身語意三所作善惡之業。皆成無漏功德法門。故白傘蓋頌云。誦滿一萬八千遍。遍遍入於無相定。號成堅固金剛幢。自在得名人中佛。縱使罵詈不為過。諸天常聞梵語聲。大悲心陀羅尼經云。誦持陀羅尼者。口中所出言音若善若惡。一切天龍聞者皆是清淨法音。又偈云。譬如靈丹藥。點鐵成金寶。誦持陀羅尼。變凡作賢聖。又神變疏云。真言行者能令三業。即同本尊三業。又持呪行者。得諸佛歸命故。佛頂偈云十方世界諸如來。護念歸命受持者是也。

九具自他力現成菩提門者。謂顯教中有自力他力二門。十住論念佛鏡等說。一自力門。謂修六度萬行等。名難行道。如人陸地步行千里程則遲到。二他力門。謂念佛等名易行道。如人水路乘船行千里程則疾到。今真言中密具自他二力。謂大乘寶王等諸經中說。真言行者日日得具。六波羅蜜圓滿功德。又佛頂頌云。不持齋者名持齋。不持戒者名持戒。僧破二百五十戒。比丘尼犯八波羅。聞念佛頂陀羅尼。便得具足聲戒(彼佛頂疏云。菩薩行門隨行則具。今不行而備蓋神呪之力具足萬行。斯言不誣矣)。則是自力門。又真言中每一一字。皆是諸佛全身。末法中一字呪經云。吾滅度之後變身作此呪等。即是他力門。又諸經說。真言行者現世能成無上菩提。故樓閣經云。我與無量俱胝百千劫。雖行苦行猶不得菩提。由纔聞陀羅尼故。加行相應便成正覺。又五字陀羅尼頌云。諸佛本誓力。現成諸聖事。即於一坐中。便成最正覺。又陀羅尼序云。若覺蘊於心。即凡夫三業成功德聚。只於此生便得菩提。何勞修進多劫。又神變疏判陀羅尼。為大不思議成佛神通乘。謂依餘門成佛。如乘羊馬行千里程。經久方到。依陀羅尼門成佛。如乘神通行千里程。舉意便到所至處。雖無異所乘法有遲疾也。又餘門成佛。如磨黃石取如意珠。依真言門成佛。如神通力取如意珠。又云如餘菩薩為求菩提。雖難行苦行如救頭然經無量劫。尚不能得如是成就。真言行者不虧法則。只於此生得菩提也故神變鈔云。頓超地位譬之以神通。速離纏痾喻之以呪術。又大教王經云。若不依祕密課誦修行。終不成於無上菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九具自他力現成菩提門者。謂顯教中有自力他力二門。十住論念佛鏡等說。一自力門。謂修六度萬行等。名難行道。如人陸地步行千里程則遲到。二他力門。謂念佛等名易行道。如人水路乘船行千里程則疾到。今真言中密具自他二力。謂大乘寶王等諸經中說。真言行者日日得具。六波羅蜜圓滿功德。又佛頂頌云。不持齋者名持齋。不持戒者名持戒。僧破二百五十戒。比丘尼犯八波羅。聞念佛頂陀羅尼。便得具足聲戒(彼佛頂疏云。菩薩行門隨行則具。今不行而備蓋神呪之力具足萬行。斯言不誣矣)。則是自力門。又真言中每一一字。皆是諸佛全身。末法中一字呪經云。吾滅度之後變身作此呪等。即是他力門。又諸經說。真言行者現世能成無上菩提。故樓閣經云。我與無量俱胝百千劫。雖行苦行猶不得菩提。由纔聞陀羅尼故。加行相應便成正覺。又五字陀羅尼頌云。諸佛本誓力。現成諸聖事。即於一坐中。便成最正覺。又陀羅尼序云。若覺蘊於心。即凡夫三業成功德聚。只於此生便得菩提。何勞修進多劫。又神變疏判陀羅尼。為大不思議成佛神通乘。謂依餘門成佛。如乘羊馬行千里程。經久方到。依陀羅尼門成佛。如乘神通行千里程。舉意便到所至處。雖無異所乘法有遲疾也。又餘門成佛。如磨黃石取如意珠。依真言門成佛。如神通力取如意珠。又云如餘菩薩為求菩提。雖難行苦行如救頭然經無量劫。尚不能得如是成就。真言行者不虧法則。只於此生得菩提也故神變鈔云。頓超地位譬之以神通。速離纏痾喻之以呪術。又大教王經云。若不依祕密課誦修行。終不成於無上菩提也。

十諸佛如來尚乃求學門者。如大乘莊嚴寶王經說。諸佛亦求神呪。何況凡夫而不持誦耶。故彼經說。觀音菩薩一毛孔中有無量國土無量諸佛菩薩等。普賢菩薩入觀音一毛孔中。經十二年不知分齊。又云觀音有六字大明陀羅尼。一切如來皆不知其所得之處。因位菩薩云何得知。乃至說蓮華上佛成佛竟。方經歷諸佛求此六字大明等。問曰佛具一切智。豈不知得陀羅尼也。答有三義。一者表此陀羅尼最勝最深。令人生於尊重。所以言佛不知而自求之。二者謂權教中佛。不能知得圓宗密呪。如小乘極果。不能知得大乘深法。三者密宗神呪即體便是圓圓果海。故佛不得。如釋大乘論說。圓圓海佛亦不得。今六字大明准提神呪即體便是圓圓果海也(今密部一切神呪。當顯教中所詮法也。實而論之具含能所詮。一切神呪說文。當顯教中能詮言也。今六字准提。當顯教中果海也。問曰寶王經。只言六字大明佛不知得。云何今說准提佛亦不知得。答云彼寶王經。說六字大明已便說准提。是知准提同是果海。又佛知佛說者真言。於五部中佛部中收。今准提獨出五部之外。若非圓圓果海是何法耶。又問曰夫真言者但是能詮言教即以聲名句文為體。何得判為圓圓果海。答云若作此問。蓋是未知密教宗旨。今密教中祕密神呪。即是所詮之法。一切說文。是能詮言。如上已說。又設縱神呪便屬能詮。若伸此問但是小乘之見解也。謂小乘教中能詮言教。多以聲名句文為體。大乘始教。或以聲名句文為體。或以唯識為體。終教中說。以無性真如為體。頓教之中。以絕待真如為體。圓教中說。或以十玄為體。或海印三昧為體。彼顯教中能詮之言尚爾。即是絕待真如十玄門等。況密宗神呪。當顯圓中一真法界耶。又釋摩訶衍論。據生滅門中能詮之教。會相歸性以真如為體。或多一心為體。真如門中即絕待真如為體。又甚深玄理論。不動本源論。此二論中廣略解說不二果海。當彼二論中能詮之言以何為體。以理推徵。即知以不二果海為體。彼能詮言當爾。即是不二果海。況今六字大明准提神呪。義當彼二論中所詮法耶。又自古諸師皆云。祕密神呪是諸佛心印。唯佛得知非因位所解。又今莊嚴寶王經說。佛亦不知神呪。若非圓圓果海是何法耶。願諸學者。虛懷體之勿滯局情)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十諸佛如來尚乃求學門者。如大乘莊嚴寶王經說。諸佛亦求神呪。何況凡夫而不持誦耶。故彼經說。觀音菩薩一毛孔中有無量國土無量諸佛菩薩等。普賢菩薩入觀音一毛孔中。經十二年不知分齊。又云觀音有六字大明陀羅尼。一切如來皆不知其所得之處。因位菩薩云何得知。乃至說蓮華上佛成佛竟。方經歷諸佛求此六字大明等。問曰佛具一切智。豈不知得陀羅尼也。答有三義。一者表此陀羅尼最勝最深。令人生於尊重。所以言佛不知而自求之。二者謂權教中佛。不能知得圓宗密呪。如小乘極果。不能知得大乘深法。三者密宗神呪即體便是圓圓果海。故佛不得。如釋大乘論說。圓圓海佛亦不得。今六字大明准提神呪即體便是圓圓果海也(今密部一切神呪。當顯教中所詮法也。實而論之具含能所詮。一切神呪說文。當顯教中能詮言也。今六字准提。當顯教中果海也。問曰寶王經。只言六字大明佛不知得。云何今說准提佛亦不知得。答云彼寶王經。說六字大明已便說准提。是知准提同是果海。又佛知佛說者真言。於五部中佛部中收。今准提獨出五部之外。若非圓圓果海是何法耶。又問曰夫真言者但是能詮言教即以聲名句文為體。何得判為圓圓果海。答云若作此問。蓋是未知密教宗旨。今密教中祕密神呪。即是所詮之法。一切說文。是能詮言。如上已說。又設縱神呪便屬能詮。若伸此問但是小乘之見解也。謂小乘教中能詮言教。多以聲名句文為體。大乘始教。或以聲名句文為體。或以唯識為體。終教中說。以無性真如為體。頓教之中。以絕待真如為體。圓教中說。或以十玄為體。或海印三昧為體。彼顯教中能詮之言尚爾。即是絕待真如十玄門等。況密宗神呪。當顯圓中一真法界耶。又釋摩訶衍論。據生滅門中能詮之教。會相歸性以真如為體。或多一心為體。真如門中即絕待真如為體。又甚深玄理論。不動本源論。此二論中廣略解說不二果海。當彼二論中能詮之言以何為體。以理推徵。即知以不二果海為體。彼能詮言當爾。即是不二果海。況今六字大明准提神呪。義當彼二論中所詮法耶。又自古諸師皆云。祕密神呪是諸佛心印。唯佛得知非因位所解。又今莊嚴寶王經說。佛亦不知神呪。若非圓圓果海是何法耶。願諸學者。虛懷體之勿滯局情)。

問曰何以圓圓果海諸佛不得。答云謂圓圓果海。是本性成就之法表。非是諸佛修因斷障所得故。又表逈出因果之外故。所以言諸佛不得而自求之。據實而論諸佛皆知得也。故賢首云。性德果海即十方境界是也。問曰六字大明准提神呪。即是圓圓果海即是十佛境界。何以凡夫而得持誦。答云今密教中說。以真言不思議力。令凡夫三業同如來三業而得持誦。又密宗神呪。若據所知所解。即唯是諸佛境界。今位因凡夫。雖非知解但當持誦。自然滅障成德超凡入聖也。斯之一義。語驚俗聽理越常情。人既罕聞庸流難信。博學上智細而詳之。於上三義任情取捨。上來十門略述密部盡依經典。非是下愚能知密旨。故神變鈔云。金剛手方可探其賾。蓮華眼始能窺其奧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰何以圓圓果海諸佛不得。答云謂圓圓果海。是本性成就之法表。非是諸佛修因斷障所得故。又表逈出因果之外故。所以言諸佛不得而自求之。據實而論諸佛皆知得也。故賢首云。性德果海即十方境界是也。問曰六字大明准提神呪。即是圓圓果海即是十佛境界。何以凡夫而得持誦。答云今密教中說。以真言不思議力。令凡夫三業同如來三業而得持誦。又密宗神呪。若據所知所解。即唯是諸佛境界。今位因凡夫。雖非知解但當持誦。自然滅障成德超凡入聖也。斯之一義。語驚俗聽理越常情。人既罕聞庸流難信。博學上智細而詳之。於上三義任情取捨。上來十門略述密部盡依經典。非是下愚能知密旨。故神變鈔云。金剛手方可探其賾。蓮華眼始能窺其奧。

二問答密呪法器勝劣者。問曰上之十門盡敘述圓教中真言。為當一切真言而有勝劣。五教各不同耶。為復一切真言而無勝劣。皆是圓教耶。答云准神變疏而有二門。一隨他意門。一切真言而有勝劣。諸部不同。又清涼疏主。於經律論三藏之外立一雜藏。收陀羅尼而成四藏。三乘各四。成十二藏。既三乘中各有陀羅尼。例知五教下亦各有密呪也。如諸阿含經中呪。即是小教。諸般若經中呪。即是始教。金光明經中呪。即是終教。楞伽經中呪。即是頓教。大乘莊嚴寶王經中。六字大明准提神呪。即是圓教(又上來十門中所引諸陀羅尼經。多是圓教)梵語陀羅尼。此云總持。即以教理行果四法為體。五教中陀羅尼。各總含攝當教中教理行果也(五教勝劣今舉喻況之。令初學易知。一小教如鐵。二始教如銅。三終教如銀。四頓教如金。五圓教似如意珠)。二隨自意門。一切真言更無勝劣。皆是毘盧遮那大不思議祕密心印(一代教中乃至鬼神所說真言。皆是毘盧遮那如來。欲普門益生。全體變作彼鬼神類而說真言。非實鬼神能說真言。餘類皆爾)。又賢首清涼以義判教。一經之中容有多教。即知一切經中真言。皆是圓教。一切真言名總持者。能總含攝無盡教理行果也。實而言之。雙用二門妙契佛心。故神變疏云。真言行者。能於差別中解無差別義。於無差別中解差別義。當知是人善達真言相也。問曰上說密部。包廣包深難思難議。未審此法被何根器。答云所被根器亦有二門。一就隨他意門。真言既有五教不同。根器亦乃五種各異。五教中陀羅尼。各總被當教中上中下三根也。故曼荼羅疏中亦說。陀羅尼通被勝劣諸根。二就隨自意門。一切陀羅尼皆被不思議圓根。故佛頂頌云。神通勝化不思議。陀羅尼門最第一。今有未曾鑽仰密教者。多云陀羅尼藏唯被下根。斯言甚謬。且諸經中說陀羅尼。或名最上乘或名無上乘。或名金剛乘或名不思議乘。豈可唯被下根耶。故清涼云。以淺為深有符理之得。以深為淺有謗法之愆。冀諸學者。切宜留心。不得固執先聞而生輕忽。五天中夏。顯密雙明方是通人。上來顯密雙辯竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二問答密呪法器勝劣者。問曰上之十門盡敘述圓教中真言。為當一切真言而有勝劣。五教各不同耶。為復一切真言而無勝劣。皆是圓教耶。答云准神變疏而有二門。一隨他意門。一切真言而有勝劣。諸部不同。又清涼疏主。於經律論三藏之外立一雜藏。收陀羅尼而成四藏。三乘各四。成十二藏。既三乘中各有陀羅尼。例知五教下亦各有密呪也。如諸阿含經中呪。即是小教。諸般若經中呪。即是始教。金光明經中呪。即是終教。楞伽經中呪。即是頓教。大乘莊嚴寶王經中。六字大明准提神呪。即是圓教(又上來十門中所引諸陀羅尼經。多是圓教)梵語陀羅尼。此云總持。即以教理行果四法為體。五教中陀羅尼。各總含攝當教中教理行果也(五教勝劣今舉喻況之。令初學易知。一小教如鐵。二始教如銅。三終教如銀。四頓教如金。五圓教似如意珠)。二隨自意門。一切真言更無勝劣。皆是毘盧遮那大不思議祕密心印(一代教中乃至鬼神所說真言。皆是毘盧遮那如來。欲普門益生。全體變作彼鬼神類而說真言。非實鬼神能說真言。餘類皆爾)。又賢首清涼以義判教。一經之中容有多教。即知一切經中真言。皆是圓教。一切真言名總持者。能總含攝無盡教理行果也。實而言之。雙用二門妙契佛心。故神變疏云。真言行者。能於差別中解無差別義。於無差別中解差別義。當知是人善達真言相也。問曰上說密部。包廣包深難思難議。未審此法被何根器。答云所被根器亦有二門。一就隨他意門。真言既有五教不同。根器亦乃五種各異。五教中陀羅尼。各總被當教中上中下三根也。故曼荼羅疏中亦說。陀羅尼通被勝劣諸根。二就隨自意門。一切陀羅尼皆被不思議圓根。故佛頂頌云。神通勝化不思議。陀羅尼門最第一。今有未曾鑽仰密教者。多云陀羅尼藏唯被下根。斯言甚謬。且諸經中說陀羅尼。或名最上乘或名無上乘。或名金剛乘或名不思議乘。豈可唯被下根耶。故清涼云。以淺為深有符理之得。以深為淺有謗法之愆。冀諸學者。切宜留心。不得固執先聞而生輕忽。五天中夏。顯密雙明方是通人。上來顯密雙辯竟。

四慶遇述懷者。謂如來一代聖教。不出顯密兩門(仁王經鈔云。如來一切教。不越顯密兩宗)。於顯教中雖五教不同。而華嚴一經最尊最妙。是諸佛之髓菩薩之心。具包三藏總含五教(梵本有十萬偈。此方已翻譯者。或八十卷六十卷四十卷等。雖文義廣博。其中最津要者。唯別行普賢行願品一卷經文。是華嚴之關鍵修行之樞機。可讚可崇。西天道流無不依之修行也)。於密部中雖五部有異。而准提一呪最靈最勝。是諸佛之母菩薩之命。具包三密總含五部(梵本有十萬偈。此方已翻譯者。有諸師諸本。雖儀式稍異。其中最綱要者。准唐善無畏三藏所譯一卷經文。是諸壇之領袖七眾之藥餌。可傳可尚。東夏高德無不依之持誦也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四慶遇述懷者。謂如來一代聖教。不出顯密兩門(仁王經鈔云。如來一切教。不越顯密兩宗)。於顯教中雖五教不同。而華嚴一經最尊最妙。是諸佛之髓菩薩之心。具包三藏總含五教(梵本有十萬偈。此方已翻譯者。或八十卷六十卷四十卷等。雖文義廣博。其中最津要者。唯別行普賢行願品一卷經文。是華嚴之關鍵修行之樞機。可讚可崇。西天道流無不依之修行也)。於密部中雖五部有異。而准提一呪最靈最勝。是諸佛之母菩薩之命。具包三密總含五部(梵本有十萬偈。此方已翻譯者。有諸師諸本。雖儀式稍異。其中最綱要者。准唐善無畏三藏所譯一卷經文。是諸壇之領袖七眾之藥餌。可傳可尚。東夏高德無不依之持誦也)。

今此兩宗。准纂靈記并義淨傳說。自如來密度已後。時人不聞不知(不聞顯圓不知密圓)。至龍樹菩薩七百年中出世。雙弘顯密圓宗。方乃流行人世。今居末法之中。得值天佑皇帝菩薩國王。率士之內流通二教。一介微僧幸得遭逢。感慶之心終日有懷。似病人逢靈丹妙藥。窘夫得如意寶珠。喜躍不已形於詠言。乃成頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此兩宗。准纂靈記并義淨傳說。自如來密度已後。時人不聞不知(不聞顯圓不知密圓)。至龍樹菩薩七百年中出世。雙弘顯密圓宗。方乃流行人世。今居末法之中。得值天佑皇帝菩薩國王。率士之內流通二教。一介微僧幸得遭逢。感慶之心終日有懷。似病人逢靈丹妙藥。窘夫得如意寶珠。喜躍不已形於詠言。乃成頌曰。

數年何幸頓忘愁 顯密雙逢稱所求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數年何幸頓忘愁 顯密雙逢稱所求

五部神功功可賴 十玄妙觀觀無休 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五部神功功可賴 十玄妙觀觀無休

音高音下真言轉 身去身來華藏遊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音高音下真言轉 身去身來華藏遊

法界眾生歡喜事 只疑都在我心頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界眾生歡喜事 只疑都在我心頭

顯密圓通成佛心要卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯密圓通成佛心要卷下

供佛利生儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供佛利生儀

夫祈道者。若非上供三寶下拯四生。福慧無由增長。今於密藏之內。錄出要妙之門。冀諸四眾依而行之。若欲供養佛法僧三寶者。應先於三寶像前。五體投地普禮遍法界無盡佛法僧三寶。口誦普禮真言七遍。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫祈道者。若非上供三寶下拯四生。福慧無由增長。今於密藏之內。錄出要妙之門。冀諸四眾依而行之。若欲供養佛法僧三寶者。應先於三寶像前。五體投地普禮遍法界無盡佛法僧三寶。口誦普禮真言七遍。真言曰。

oṃ唵(引)va縛jra日囉(二合)dhīḥ勿(微一切) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ唵(引)va縛jra日囉(二合)dhīḥ勿(微一切)

由真言不思議力。自然遍法界無盡三寶前。皆有自身盡皆禮拜奉事也(每至晨昏或入寺禮佛等時。宜誦此真言)。方始以飲食香華等隨力所辦之物。并盛飲食器物等。皆以普通吉祥印印之(石手拇指與無名指相捻。餘三指皆捨散)誦淨法界真言。加持二十一遍。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由真言不思議力。自然遍法界無盡三寶前。皆有自身盡皆禮拜奉事也(每至晨昏或入寺禮佛等時。宜誦此真言)。方始以飲食香華等隨力所辦之物。并盛飲食器物等。皆以普通吉祥印印之(石手拇指與無名指相捻。餘三指皆捨散)誦淨法界真言。加持二十一遍。真言曰。

ram㘕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ram㘕

由誦㘕字真言加持及手印力。其飲食器物等。自然清淨遍法界也。次誦無量威德自在光明勝劣力變食真言。加持二十一遍。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦㘕字真言加持及手印力。其飲食器物等。自然清淨遍法界也。次誦無量威德自在光明勝劣力變食真言。加持二十一遍。真言曰。

na娜mo謨sa薩rva嚩ta怛thā他ga蘖tā多va嚩lo盧ki枳te帝oṃ唵saṃ參bha婆ra囉saṃ參bha婆ra囉hūṃ吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na娜mo謨sa薩rva嚩ta怛thā他ga蘖tā多va嚩lo盧ki枳te帝oṃ唵saṃ參bha婆ra囉saṃ參bha婆ra囉hūṃ吽

由加持力其飲食等。即變成諸天種種餚膳上味。奉獻供養滿十方佛法僧三寶。亦為讚歎勸請隨喜功德。後結出生供養印(二手當心合掌以十指右壓左頭指交復安在頂上)。誦出生供養真言二十一遍。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由加持力其飲食等。即變成諸天種種餚膳上味。奉獻供養滿十方佛法僧三寶。亦為讚歎勸請隨喜功德。後結出生供養印(二手當心合掌以十指右壓左頭指交復安在頂上)。誦出生供養真言二十一遍。真言曰。

oṃ唵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ唵

由誦唵字真言及印不思議力。自然遍法界有無盡香華燈燭幢旛傘蓋衣服臥具樓閣宮殿音樂歌舞等種種諸供養具。盡供養遍法界無量佛法僧三寶諸天等(若無飲食香華但佛像前手結此印口誦此真言。亦自然有無盡供養。遍供養法界無盡諸三寶也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦唵字真言及印不思議力。自然遍法界有無盡香華燈燭幢旛傘蓋衣服臥具樓閣宮殿音樂歌舞等種種諸供養具。盡供養遍法界無量佛法僧三寶諸天等(若無飲食香華但佛像前手結此印口誦此真言。亦自然有無盡供養。遍供養法界無盡諸三寶也)。

若施諸仙。以淨飲食盛滿一器。誦前變食呪二七遍。投於淨流水中。即變成天仙美妙之食。供養百千俱胝恒河沙數諸仙。彼諸仙等得加持食。各各成就根本所願諸善功德(若有善男子善女人等。以此密言加持於食施彼諸仙。能令現世壽命延長福德安樂。心所見聞正解清淨。具足成就梵天威德。一切冤讐不能侵害)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若施諸仙。以淨飲食盛滿一器。誦前變食呪二七遍。投於淨流水中。即變成天仙美妙之食。供養百千俱胝恒河沙數諸仙。彼諸仙等得加持食。各各成就根本所願諸善功德(若有善男子善女人等。以此密言加持於食施彼諸仙。能令現世壽命延長福德安樂。心所見聞正解清淨。具足成就梵天威德。一切冤讐不能侵害)。

若濟餓鬼。每於晨朝及一切時悉無障礙。取一淨器盛少淨水。置少飯及諸餅食。以左手執器。右手作寶手印(以大拇指。壓頭指中指小指。舒無名指用攪食上。施仙食亦作此印)誦前變食呪七遍加持已。然後稱四如來名號。南無多寶如來(能除餓鬼慳悋業。得福德圓滿)。南無妙色身如來(能破餓鬼醜陋形。得色相具足)。南無廣博身如來(能令餓鬼喉咽寬大。所施之食悉皆充足)。南無離怖畏如來(能除餓鬼一切怖畏。得離鬼趣)。稱四如來名號已。彈指七遍。取於食器於淨地上。展臂瀉之(或淨石上。生食臺上。淨足器中皆得)。作此施已。於四方百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陀國七七斛食。受此食已悉皆飽滿盡捨鬼趣生於天上(若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常以此密言及四如來名號。加持於食施諸餓鬼。便能具足無量功德。短命之者壽命延長。薄福之者福德增榮。又得顏色鮮潔威德強記。速能滿足檀波羅蜜。一切非人夜叉羅剎諸惡鬼神。皆畏是人不敢侵害)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若濟餓鬼。每於晨朝及一切時悉無障礙。取一淨器盛少淨水。置少飯及諸餅食。以左手執器。右手作寶手印(以大拇指。壓頭指中指小指。舒無名指用攪食上。施仙食亦作此印)誦前變食呪七遍加持已。然後稱四如來名號。南無多寶如來(能除餓鬼慳悋業。得福德圓滿)。南無妙色身如來(能破餓鬼醜陋形。得色相具足)。南無廣博身如來(能令餓鬼喉咽寬大。所施之食悉皆充足)。南無離怖畏如來(能除餓鬼一切怖畏。得離鬼趣)。稱四如來名號已。彈指七遍。取於食器於淨地上。展臂瀉之(或淨石上。生食臺上。淨足器中皆得)。作此施已。於四方百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陀國七七斛食。受此食已悉皆飽滿盡捨鬼趣生於天上(若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常以此密言及四如來名號。加持於食施諸餓鬼。便能具足無量功德。短命之者壽命延長。薄福之者福德增榮。又得顏色鮮潔威德強記。速能滿足檀波羅蜜。一切非人夜叉羅剎諸惡鬼神。皆畏是人不敢侵害)。

若欲施水。取水一掬用甘露呪。呪之七遍散於空中。其水一滴即皆變成十斛甘露。一切餓鬼並得飲之。無有之少皆得飽足甘露呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲施水。取水一掬用甘露呪。呪之七遍散於空中。其水一滴即皆變成十斛甘露。一切餓鬼並得飲之。無有之少皆得飽足甘露呪曰。

na南mo無su素ru嚕pa皤ya耶ta怛thā他ga揭ta多ya耶ta怛dya姪ta他oṃ唵su素ru嚕su素ru嚕pa皤ra囉su素ru嚕pa皤ra囉su素ru嚕svā莎hā呵(曼荼羅疏云。夫為道者祈運為宗。上若不供諸佛菩薩。何處展智欲求菩提。下若不濟諸仙餓鬼。何處行悲以度薩埵。有信之流。無遺斯業) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na南mo無su素ru嚕pa皤ya耶ta怛thā他ga揭ta多ya耶ta怛dya姪ta他oṃ唵su素ru嚕su素ru嚕pa皤ra囉su素ru嚕pa皤ra囉su素ru嚕svā莎hā呵(曼荼羅疏云。夫為道者祈運為宗。上若不供諸佛菩薩。何處展智欲求菩提。下若不濟諸仙餓鬼。何處行悲以度薩埵。有信之流。無遺斯業)

若救地獄。誦智炬如來心破地獄真言一遍。無間地獄碎如微塵。於中受苦眾生。悉生極樂世界。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若救地獄。誦智炬如來心破地獄真言一遍。無間地獄碎如微塵。於中受苦眾生。悉生極樂世界。真言曰。

na曩mo謨a阿ṣna灑吒śī悉tī底nāṃ喃sa三mya摩也(二合)ksaṃ三bu母ddhā馱ku故ṭi緻nāṃ喃oṃ唵jñā艮齧(二合)na曩va嚩bha婆si悉ṭhi蹄ri哩dhi提ri哩hūṃ吽(若書此陀羅尼。於鍾鼓鈴鐸作聲木上等。有諸眾生得聞聲者。所有十惡五逆等罪。悉皆消滅不墮諸惡趣中。又凡諸經中。說書寫陀羅尼利樂有情者。皆用西天梵字。非是隨方文字也。如或梵漢字雙兼書之。更妙) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na曩mo謨a阿ṣna灑吒śī悉tī底nāṃ喃sa三mya摩也(二合)ksaṃ三bu母ddhā馱ku故ṭi緻nāṃ喃oṃ唵jñā艮齧(二合)na曩va嚩bha婆si悉ṭhi蹄ri哩dhi提ri哩hūṃ吽(若書此陀羅尼。於鍾鼓鈴鐸作聲木上等。有諸眾生得聞聲者。所有十惡五逆等罪。悉皆消滅不墮諸惡趣中。又凡諸經中。說書寫陀羅尼利樂有情者。皆用西天梵字。非是隨方文字也。如或梵漢字雙兼書之。更妙)

若救一切亡靈者。應誦不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言。謂若有眾生具造十惡五逆四重諸罪。數如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡趣。誦此真言加持土砂一百八遍。散亡者屍上骨上或墓塚上。彼所亡者。若在地獄餓鬼傍生修羅等中。以此真言神通威力加持土砂之力。應時即得光明及身。除諸罪報捨所苦身。往於西方極樂國土。蓮花化生更不墮落。直至成佛。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若救一切亡靈者。應誦不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言。謂若有眾生具造十惡五逆四重諸罪。數如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡趣。誦此真言加持土砂一百八遍。散亡者屍上骨上或墓塚上。彼所亡者。若在地獄餓鬼傍生修羅等中。以此真言神通威力加持土砂之力。應時即得光明及身。除諸罪報捨所苦身。往於西方極樂國土。蓮花化生更不墮落。直至成佛。真言曰。

ndho唵a阿mo謨gha伽vai尼ru嚧ca左na曩ma摩hā賀mu母dra捺囉(二合)ma麼ṇi抳pa鉢dma納麼(二合)jva入嚩(二合)la攞pra鉢囉(二合)va靺rta哆ya野hūṃ吽(引)(或用紙帛等書此諸真言。置亡人屍上或骨上甚妙。故偈云。真言梵字觸屍骨。亡者即生淨土中。見佛聞法親授記。速證無上大菩提) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ndho唵a阿mo謨gha伽vai尼ru嚧ca左na曩ma摩hā賀mu母dra捺囉(二合)ma麼ṇi抳pa鉢dma納麼(二合)jva入嚩(二合)la攞pra鉢囉(二合)va靺rta哆ya野hūṃ吽(引)(或用紙帛等書此諸真言。置亡人屍上或骨上甚妙。故偈云。真言梵字觸屍骨。亡者即生淨土中。見佛聞法親授記。速證無上大菩提)

若欲利益一切有情者。每至天降雨時。起大悲心仰面向空誦聖觀自在菩薩甘露真言二十一遍。其雨滴所霑一切有情。盡滅一切惡業重罪皆獲利樂。又若誦此陀羅尼者。所有過現作四重五逆。謗方等經一闡提罪。悉皆消滅無有遺餘。身心輕利智慧明達。若身若語悉能利樂一切眾生。若有眾生廣造一切無間等罪。若得遇此持明人影暫映其身。忽得共語或聞語聲。彼人罪障悉得消滅。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲利益一切有情者。每至天降雨時。起大悲心仰面向空誦聖觀自在菩薩甘露真言二十一遍。其雨滴所霑一切有情。盡滅一切惡業重罪皆獲利樂。又若誦此陀羅尼者。所有過現作四重五逆。謗方等經一闡提罪。悉皆消滅無有遺餘。身心輕利智慧明達。若身若語悉能利樂一切眾生。若有眾生廣造一切無間等罪。若得遇此持明人影暫映其身。忽得共語或聞語聲。彼人罪障悉得消滅。真言曰。

na曩mo謨ra囉tna怛曩(二合)tra怛囉(二合)yā夜(引)ya野na曩mo謨a阿(去引)rya哩也(二合)va嚩lo路ki枳te帝śva濕嚩(二合)ra囉(平引)ya野vo冐dhi地sa薩tva怛嚩(二合)ya野ma摩hā賀(引)sa薩tva怛嚩(二合)ya野ma摩hā訶kā迦(引)ru嚕ṇi抳kā迦ya野ta怛dya爾也(二合)thā他(引)oṃ唵(引)dhu度ni𩕳dhu度ni𩕳ka迦dhu度ni𩕳svā婆嚩(二合)hā賀(樂略者。只唵字已下持之。唵字已上是歸敬辭。唵字等是正呪也。若書此陀羅尼。於鍾鼓鈴鐸等一切出聲物上。或有撞擊吹振出聲。一切眾生聞此聲者悉皆清淨命終得生西方淨土) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na曩mo謨ra囉tna怛曩(二合)tra怛囉(二合)yā夜(引)ya野na曩mo謨a阿(去引)rya哩也(二合)va嚩lo路ki枳te帝śva濕嚩(二合)ra囉(平引)ya野vo冐dhi地sa薩tva怛嚩(二合)ya野ma摩hā賀(引)sa薩tva怛嚩(二合)ya野ma摩hā訶kā迦(引)ru嚕ṇi抳kā迦ya野ta怛dya爾也(二合)thā他(引)oṃ唵(引)dhu度ni𩕳dhu度ni𩕳ka迦dhu度ni𩕳svā婆嚩(二合)hā賀(樂略者。只唵字已下持之。唵字已上是歸敬辭。唵字等是正呪也。若書此陀羅尼。於鍾鼓鈴鐸等一切出聲物上。或有撞擊吹振出聲。一切眾生聞此聲者悉皆清淨命終得生西方淨土)

若欲利樂一切四生等有情者。應書大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼。在於幢上堂殿上。或素㲲上或紙帛上。或經卷上或牆壁牌版等上。有諸眾生暫得眼見者。或手觸者或身觸者。或影中過者及餘人轉觸此人者。又或書之戴在頂上者。身上者衣中者。或書出聲物上有聞聲者。或讀者或誦者。或但聞此陀羅尼名者。如是眾生等。縱有不孝父母者不敬沙門者。不敬婆羅門者不敬耆舊者。誹謗正法者誹謗聖人者。應墮地獄者誹謗諸佛者。誹謗菩薩者殺阿羅漢者。造五逆罪者殺婆羅門者。殺牛犢者抄劫竊盜者。故妄語者不與取者。邪染者兩舌者。麁惡語者輕秤小斗者。強奪財物者匿他財物者。負言背信者捕獵者。屠殺者魁膾者。如是等罪悉皆消滅。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。能於現世獲無量百千功德。常得國王王子宰官。及諸四眾歡喜敬愛。不受世間種種諸苦。毒藥刀杖水火等難。一切師子虎狼諸惡禽獸不敢為害。又無一切諸盜賊難諸鬼神難。諸邪魅難諸毒蛇難。又現身不受一切諸病。所謂一切瘧病眼病。耳病鼻病舌病齒病。脣病喉病頭病項病。諸支分病手病背病腰病。臍病痔病淋病痢病。瘻瘡病髀病脚病疔病。腫病瘰癧病班病肚病。疥病疱病癩病癬病。如是等病悉不著身。不為厭禱蠱毒呪詛著身。無橫災死臥安覺安。臨命終時心不散亂。一切諸佛現前安慰。又一切傍生鹿鳥蚊虻飛蛾螻蟻。乃至胎生卵生濕生化生。諸有情等聞此陀羅尼名者。或身觸者或影中過者。決定當得無上菩提等云云。大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲利樂一切四生等有情者。應書大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼。在於幢上堂殿上。或素㲲上或紙帛上。或經卷上或牆壁牌版等上。有諸眾生暫得眼見者。或手觸者或身觸者。或影中過者及餘人轉觸此人者。又或書之戴在頂上者。身上者衣中者。或書出聲物上有聞聲者。或讀者或誦者。或但聞此陀羅尼名者。如是眾生等。縱有不孝父母者不敬沙門者。不敬婆羅門者不敬耆舊者。誹謗正法者誹謗聖人者。應墮地獄者誹謗諸佛者。誹謗菩薩者殺阿羅漢者。造五逆罪者殺婆羅門者。殺牛犢者抄劫竊盜者。故妄語者不與取者。邪染者兩舌者。麁惡語者輕秤小斗者。強奪財物者匿他財物者。負言背信者捕獵者。屠殺者魁膾者。如是等罪悉皆消滅。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。能於現世獲無量百千功德。常得國王王子宰官。及諸四眾歡喜敬愛。不受世間種種諸苦。毒藥刀杖水火等難。一切師子虎狼諸惡禽獸不敢為害。又無一切諸盜賊難諸鬼神難。諸邪魅難諸毒蛇難。又現身不受一切諸病。所謂一切瘧病眼病。耳病鼻病舌病齒病。脣病喉病頭病項病。諸支分病手病背病腰病。臍病痔病淋病痢病。瘻瘡病髀病脚病疔病。腫病瘰癧病班病肚病。疥病疱病癩病癬病。如是等病悉不著身。不為厭禱蠱毒呪詛著身。無橫災死臥安覺安。臨命終時心不散亂。一切諸佛現前安慰。又一切傍生鹿鳥蚊虻飛蛾螻蟻。乃至胎生卵生濕生化生。諸有情等聞此陀羅尼名者。或身觸者或影中過者。決定當得無上菩提等云云。大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼曰。

na曩maḥ謨sa薩rva嚩ta怛thā他(引)ga蘖tā多(去聲)nāṃ南(引)(一)oṃ俺(二)vi尾pu補la攞ga蘖ma陛(三)ma麼ṇi抳pra鉢囉(二合)bhe陛(四)ta怛thā他ga蘖tā多(五)ni儞da捺rśa捨ne寧(六)ma麼ṇi抳ma麼ṇi抳(七)su蘇(上)pra鉢囉(二合)bhe陛(八)vi尾ma麼le黎(九)sā娑(引)ga蘗ra囉(十)ga儼bhi鼻re㘑(十一)hūṃ吽(十二)hūṃ吽(十三)jva入嚩(二合)la攞jva入嚩(二合)la攞(十四)bu沒ddha馱vi尾lo盧ki枳te帝(十五)gu麌hya呬夜dhi地dhṛi瑟恥(二合)ta多(上聲)ga蘗rbhe陛(十六)svā娑嚩(二合)hā訶(十七)(又若人於高山頂上誦此陀羅尼者。盡眼所見處一切眾生。皆得滅一切罪業。得離一切地獄業。得免一切傍生身。上來諸呪藏中各有數本不同。皆是前後三藏西天諸國語音有異。但依一本誦持無得揀擇。寡學之者。多分受一非餘呵斥聖賢。寄語後人勿霑斯咎) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na曩maḥ謨sa薩rva嚩ta怛thā他(引)ga蘖tā多(去聲)nāṃ南(引)(一)oṃ俺(二)vi尾pu補la攞ga蘖ma陛(三)ma麼ṇi抳pra鉢囉(二合)bhe陛(四)ta怛thā他ga蘖tā多(五)ni儞da捺rśa捨ne寧(六)ma麼ṇi抳ma麼ṇi抳(七)su蘇(上)pra鉢囉(二合)bhe陛(八)vi尾ma麼le黎(九)sā娑(引)ga蘗ra囉(十)ga儼bhi鼻re㘑(十一)hūṃ吽(十二)hūṃ吽(十三)jva入嚩(二合)la攞jva入嚩(二合)la攞(十四)bu沒ddha馱vi尾lo盧ki枳te帝(十五)gu麌hya呬夜dhi地dhṛi瑟恥(二合)ta多(上聲)ga蘗rbhe陛(十六)svā娑嚩(二合)hā訶(十七)(又若人於高山頂上誦此陀羅尼者。盡眼所見處一切眾生。皆得滅一切罪業。得離一切地獄業。得免一切傍生身。上來諸呪藏中各有數本不同。皆是前後三藏西天諸國語音有異。但依一本誦持無得揀擇。寡學之者。多分受一非餘呵斥聖賢。寄語後人勿霑斯咎)

上來供佛利生諸真言等。若不能都各誦持書寫得。皆用准提真言亦得。故持明藏儀軌經云。此准提呪似如意珠。若有行人。處處用之皆得成就是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來供佛利生諸真言等。若不能都各誦持書寫得。皆用准提真言亦得。故持明藏儀軌經云。此准提呪似如意珠。若有行人。處處用之皆得成就是也。

供佛利生儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供佛利生儀

顯密圓通成佛心要并供佛利生儀後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯密圓通成佛心要并供佛利生儀後序

門人比丘性嘉述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人比丘性嘉述

恭聞大日雄尊。始王華嚴之界。圓音妙法。遍周帝網之區。稱其性演重重無盡之門。就其根開種種有限之義。爰自結集之後。洎于翻譯已還。五藏八藏以殊分。一乘三乘而異設。若迺舉其大柄振其宏綱。則唯密及顯。斯可得而稱矣。謂密言玄妙統五部之真詮。顯字淵沖貫十宗之微旨。應根派異涇渭雙流。會旨源同清濁共濕。然而去聖時邈群生見差。或密顯偏修。或有空別立。或學聲字迷神呪之本宗。或滯名言昧佛經之正意。雖有觀心照性。然多背正趨邪。各計斷常競封人法。弘性弘相。商參互起於多端。宗立宗禪。水火交騰於異義。遂使滔滔性海罕挹波瀾。燦燦義天難窺光彩。斯蓋未遇通人與開示焉。今我親教和尚。諱道𭮨字法幢。俗姓杜氏雲中人也。家傳十善世稟五常。始從齠齓之年。習於儒釋之典。天然聰辯性自仁賢。博學則侔羅什之多聞。持明則具佛圖之靈異。禪心鏡淨神遊華藏之間戒體氷清行出塵勞之外。加以霜松潔操水月虛襟。曲己利人輕身為法。恒思至理匿在筌蹄。每念生靈懵於修證。由是尋原討本採異搜奇。研精甫僅於十旬。析理遂成於一卷。號之曰顯密圓通成佛心要。并供佛利生儀。其文則精俊簡約。其義則淵奧該弘。窮顯密之根源。盡修行之岐路。四門朗朗。如皓月之呈輝。十段明明。若群星之列耀。五法界之妙觀。燦爛於行間。三祕密之神宗。昭彰於字下。包括鷲峯之妙典。彌綸龍藏之遺文。會萬法以無違皆歸圓教。融諸呪而不滯盡是總持使瓦礫並作於真金。草木悉成於妙藥。寔乃改張異見端正前修。依之則無塞不通。弘之則無根不被。其猶出匣之鏡動則臨人。射空之箭發必有中。盡善盡美兼質兼文。有玄之又玄之宗。祕之又祕之趣。使將來者開卷便知聖旨。得意皆是全才。貧子獲衣內之珠。輪王雪夢中之恥。北秀南能之心印。詎假躬參。西林東社之靈編。無勞親閱。真可謂登覺山之捷徑。濟苦海之逆船。一十二分教之蓍龜。八萬四千行之鈐鍵。抉學人之疑膜。有類金[鎞-囟+(奐-大)]。斷釋子之邪心。無殊寶劍。復有供佛供僧之祕法。濟仙濟鬼之玄門。拯幽靈之神方。利含生之聖術。其功德之廣大。逾五嶽之崢嶸其利益之宏深。越四溟之浩森。若非鍊智鍊神精教精理。內憑呪力外感佛加。曷以著斯絕妙之文哉。性嘉叨承宿幸忝會此生。自得伏膺親蒙誨道。七十子仲尼門下。入室徒忻。一千輩黃梅山中。傳衣匪預。雖滴露乏添江之力。輕塵無足嶽之能。但竭愚衷聊為後序。所願萬靈密佑四眾圓修。長然心要之燈。恒照愚冥之路云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭聞大日雄尊。始王華嚴之界。圓音妙法。遍周帝網之區。稱其性演重重無盡之門。就其根開種種有限之義。爰自結集之後。洎于翻譯已還。五藏八藏以殊分。一乘三乘而異設。若迺舉其大柄振其宏綱。則唯密及顯。斯可得而稱矣。謂密言玄妙統五部之真詮。顯字淵沖貫十宗之微旨。應根派異涇渭雙流。會旨源同清濁共濕。然而去聖時邈群生見差。或密顯偏修。或有空別立。或學聲字迷神呪之本宗。或滯名言昧佛經之正意。雖有觀心照性。然多背正趨邪。各計斷常競封人法。弘性弘相。商參互起於多端。宗立宗禪。水火交騰於異義。遂使滔滔性海罕挹波瀾。燦燦義天難窺光彩。斯蓋未遇通人與開示焉。今我親教和尚。諱道𭮨字法幢。俗姓杜氏雲中人也。家傳十善世稟五常。始從齠齓之年。習於儒釋之典。天然聰辯性自仁賢。博學則侔羅什之多聞。持明則具佛圖之靈異。禪心鏡淨神遊華藏之間戒體氷清行出塵勞之外。加以霜松潔操水月虛襟。曲己利人輕身為法。恒思至理匿在筌蹄。每念生靈懵於修證。由是尋原討本採異搜奇。研精甫僅於十旬。析理遂成於一卷。號之曰顯密圓通成佛心要。并供佛利生儀。其文則精俊簡約。其義則淵奧該弘。窮顯密之根源。盡修行之岐路。四門朗朗。如皓月之呈輝。十段明明。若群星之列耀。五法界之妙觀。燦爛於行間。三祕密之神宗。昭彰於字下。包括鷲峯之妙典。彌綸龍藏之遺文。會萬法以無違皆歸圓教。融諸呪而不滯盡是總持使瓦礫並作於真金。草木悉成於妙藥。寔乃改張異見端正前修。依之則無塞不通。弘之則無根不被。其猶出匣之鏡動則臨人。射空之箭發必有中。盡善盡美兼質兼文。有玄之又玄之宗。祕之又祕之趣。使將來者開卷便知聖旨。得意皆是全才。貧子獲衣內之珠。輪王雪夢中之恥。北秀南能之心印。詎假躬參。西林東社之靈編。無勞親閱。真可謂登覺山之捷徑。濟苦海之逆船。一十二分教之蓍龜。八萬四千行之鈐鍵。抉學人之疑膜。有類金[鎞-囟+(奐-大)]。斷釋子之邪心。無殊寶劍。復有供佛供僧之祕法。濟仙濟鬼之玄門。拯幽靈之神方。利含生之聖術。其功德之廣大。逾五嶽之崢嶸其利益之宏深。越四溟之浩森。若非鍊智鍊神精教精理。內憑呪力外感佛加。曷以著斯絕妙之文哉。性嘉叨承宿幸忝會此生。自得伏膺親蒙誨道。七十子仲尼門下。入室徒忻。一千輩黃梅山中。傳衣匪預。雖滴露乏添江之力。輕塵無足嶽之能。但竭愚衷聊為後序。所願萬靈密佑四眾圓修。長然心要之燈。恒照愚冥之路云爾。