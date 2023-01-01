佛根本者。薄伽梵大毘盧遮那。為諸佛所依。法根本者。真言陀羅尼。為諸法所依。十方法界塵剎海會一切如來果滿聖賢。皆依毘盧遮那淨妙法身。現自他受用及變化身。所詮教理皆真言陀羅尼門。流演三藏教法。既隨根性。有大小乘三藏。各證戒定慧及蘊處界緣聖諦食等法。所謂素怛覽比擿迦。唐言契經藏。微奈耶比擿迦。唐言調伏藏。阿毘達磨比擿迦。唐言對法藏。即是契經律論藏。故稱三藏。真言陀羅尼門一字具攝一切三藏教理行果。若解一尊陀羅尼教。即三藏陀羅尼者。唐言總持者。持一切惡法不生。持一切善法不滅。摧却一切雜染之法。證得清淨法界等流教法。言總藏持者。於一字義中。悟無量百千甚深妙義。修行宣說逆順自在。言三摩地總持者。由此陀羅尼故。三摩地現前。悟無量百千三摩地門。是故菩薩常於六趣示現受生。不被煩惱隨煩惱壞。證大神通。成就利樂無邊有情。言文字總持者。由此陀羅尼。成就於一字中所聞所誦無量蘇多羅。永不忘失。當知陀羅尼者。遍持三身大功德法佛之法性法住法界。總持諸法也。三世如來皆依此門而成正覺。若樂修行者。應從瑜珈阿闍梨。發無上大菩提心。受三摩耶戒。入大曼拏攞得灌頂者。然許授受修行也。受大毘盧遮那一切如來五智灌頂。紹阿闍梨位。方可傳教也。灌頂者冊命受位之義。受佛智體金剛名號。從此已後。受得廣大甚深不思議法。超越二乘十地。名大金剛薩埵。阿闍梨者。紹佛傳法。行如來事。修佛身密之戒律。持佛語密之真言。依佛心密之正智。為有情三密之度門。成無上三身之果位。示教示歸。稽首世尊大慈悲者。開演法門無教。斯乃普應群心。大略八萬四千。總攝在其三藏。未入正法者。令入正法。故說修多羅藏也。入正法者。令受持學處。故說微奈耶藏。已受持學處者。令通達諸法真實性相。故說阿毘達磨藏。既隨根性。遂有大小乘三藏。各詮戒定慧學。依教信解。修行相應。證成其果。小即四果三覺。大即地前十地。皆是佛說。咸指佛心。又有最上乘三藏。亦名佛乘。圓開灌頂超昇等妙之尊。三密四印相應。頓證三身佛果。指歸曰。

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