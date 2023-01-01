觀自在菩薩如意輪呪課法

觀自在菩薩如意輪呪課法并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩如意輪呪課法并序

隋祖智者說摩訶止觀。約四種三昧。示諸經行法。讀者雖眾。修者無幾。何為其然乎。以人根膚淺法味漓薄。從師勞於名相。事佛懈於資熏。故十觀成乘五悔助道。僅存空言矣。予切於講習之暇。務求課念之益。因發經藏。得如意輪呪凡四本。詳其文實同出而異譯也(一實叉難陀此云覺喜。唐天后久視元年譯。八紙。二阿彌真那。此云寶思惟。中宗神龍二年譯。七紙。三唐天后代。三藏法師義淨譯。三紙。四唐天竺三藏法師。菩提流志。此云覺愛譯。十九紙)章句既簡方軌且約。遮惡可以盡三障。持善可以具二嚴先天竺法師諱遵式。常觀此經知利物之要。特愛義淨所譯呪辭易誦乃鏤板模印詒厥四輩。然而淨譯頗略所說法式但云攝心口誦。至於事儀觀想曾未點示。受持之際意或缺如今輒。采諸文為之補助。原始洎末總成七科。一法式。二觀想。三禮讚。四持誦。五懺願。六證驗。七釋疑。斯皆沿襲本經使源流之不別放。則先制貴箕裘之有在。知罪于我以俟來哲云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋祖智者說摩訶止觀。約四種三昧。示諸經行法。讀者雖眾。修者無幾。何為其然乎。以人根膚淺法味漓薄。從師勞於名相。事佛懈於資熏。故十觀成乘五悔助道。僅存空言矣。予切於講習之暇。務求課念之益。因發經藏。得如意輪呪凡四本。詳其文實同出而異譯也(一實叉難陀此云覺喜。唐天后久視元年譯。八紙。二阿彌真那。此云寶思惟。中宗神龍二年譯。七紙。三唐天后代。三藏法師義淨譯。三紙。四唐天竺三藏法師。菩提流志。此云覺愛譯。十九紙)章句既簡方軌且約。遮惡可以盡三障。持善可以具二嚴先天竺法師諱遵式。常觀此經知利物之要。特愛義淨所譯呪辭易誦乃鏤板模印詒厥四輩。然而淨譯頗略所說法式但云攝心口誦。至於事儀觀想曾未點示。受持之際意或缺如今輒。采諸文為之補助。原始洎末總成七科。一法式。二觀想。三禮讚。四持誦。五懺願。六證驗。七釋疑。斯皆沿襲本經使源流之不別放。則先制貴箕裘之有在。知罪于我以俟來哲云。

法式第一 經云。若有善男子善女人。苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。發心希求此生現報者。當一心受持此呪。欲受持時。不問日月星辰吉凶并別修齋戒。亦不假洗浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。更無明呪能得與此如意呪王。勢力齊者。乃至日日誦一百八遍。即見觀自在等。實叉所譯其數亦同。乃至七日七夜相續而誦真那譯云。應以後夜若平明時誦一千八遍。乃至每日後夜誦三千遍。流志譯云。每常五更誦一千八十遍。又云六時時別一千八十遍相續不絕。一一字誦滿三洛叉(梵語一洛叉。此云十萬數)又云。若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍。若女人誦一百三遍。若童男誦一百遍。若童女誦九十遍。此名課法。一切勝事皆獲成就(國王后妃公主宰官。四姓所謂各有其數)今試議之。夫西梵之語。或五竺國傳流有異中華所譯。故三藏師宗本不同。此唯聖裁難以情測既而正用義淨之本。請以一百八遍為準所以然者。為表破百八煩惱。為成就百八三昧也。又義淨云。若通一遍。如上諸事悉皆遂意。又寶思惟譯云。受持之時。不須辛苦但誦皆成。以此言之。設復不及一百八遍。隨數減之亦應無咎。諸本所誦時節不同。蓋從人根樂欲差別。今謂若依七日七夜誦者。必須六時時別一百八遍。如大悲經限三七日。請觀音限七七日之類是也。若依每日五更平明時誦者。斯為常課。其數無在。苟曰不然。云何得滿三洛叉。豈七日之中致茲大數。又若不及五更平明時者。亦自隨意。良以後夜為詰。詰旦人心清爽故別言之。淨譯所以諒適時之寬也。按流志本。今於晝夜居靜室中。面東趺坐想聖觀自在。對在目前誦念不亂。燒沈水香運心供養恭敬禮拜。隨心所辦香華供養而不斷絕。應知誦呪之前。須於靜室攝心觀想。次入道場作禮供養。所設形像正須西向。亦不作壇當敷床座。以為三級上級置於法寶即是所持陀羅尼。經左安釋迦像右安彌陀像。中級唯安觀自在像。左右或華或燈。下級唯列供具而已。儻不能如上敷置。但隨常式道場。或唯存菩薩像隨分供養雖曰不假洗浴淨衣。若七日別修用之益善。故覺喜譯云。若欲聖觀自在現為願者。清淨澡浴抹香塗身著淨衣服等。彼經廣明供養。請召迎送。皆有印呪。餘本並缺今亦不行焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法式第一 經云。若有善男子善女人。苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。發心希求此生現報者。當一心受持此呪。欲受持時。不問日月星辰吉凶并別修齋戒。亦不假洗浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。更無明呪能得與此如意呪王。勢力齊者。乃至日日誦一百八遍。即見觀自在等。實叉所譯其數亦同。乃至七日七夜相續而誦真那譯云。應以後夜若平明時誦一千八遍。乃至每日後夜誦三千遍。流志譯云。每常五更誦一千八十遍。又云六時時別一千八十遍相續不絕。一一字誦滿三洛叉(梵語一洛叉。此云十萬數)又云。若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍。若女人誦一百三遍。若童男誦一百遍。若童女誦九十遍。此名課法。一切勝事皆獲成就(國王后妃公主宰官。四姓所謂各有其數)今試議之。夫西梵之語。或五竺國傳流有異中華所譯。故三藏師宗本不同。此唯聖裁難以情測既而正用義淨之本。請以一百八遍為準所以然者。為表破百八煩惱。為成就百八三昧也。又義淨云。若通一遍。如上諸事悉皆遂意。又寶思惟譯云。受持之時。不須辛苦但誦皆成。以此言之。設復不及一百八遍。隨數減之亦應無咎。諸本所誦時節不同。蓋從人根樂欲差別。今謂若依七日七夜誦者。必須六時時別一百八遍。如大悲經限三七日。請觀音限七七日之類是也。若依每日五更平明時誦者。斯為常課。其數無在。苟曰不然。云何得滿三洛叉。豈七日之中致茲大數。又若不及五更平明時者。亦自隨意。良以後夜為詰。詰旦人心清爽故別言之。淨譯所以諒適時之寬也。按流志本。今於晝夜居靜室中。面東趺坐想聖觀自在。對在目前誦念不亂。燒沈水香運心供養恭敬禮拜。隨心所辦香華供養而不斷絕。應知誦呪之前。須於靜室攝心觀想。次入道場作禮供養。所設形像正須西向。亦不作壇當敷床座。以為三級上級置於法寶即是所持陀羅尼。經左安釋迦像右安彌陀像。中級唯安觀自在像。左右或華或燈。下級唯列供具而已。儻不能如上敷置。但隨常式道場。或唯存菩薩像隨分供養雖曰不假洗浴淨衣。若七日別修用之益善。故覺喜譯云。若欲聖觀自在現為願者。清淨澡浴抹香塗身著淨衣服等。彼經廣明供養。請召迎送。皆有印呪。餘本並缺今亦不行焉。

觀想第二 夫眾生無始唯以昏散障於明靜。故塵勞外役道慧內盲。八苦之事逼惱而不停。二嚴之相窮顇而無取繇是飄流積劫孤露而不自省。唯心所招。聖人愍之。假隱密語詮微妙法。教令受持。先為其世間之樂。次復其如來之性。諄諄然若蜾蠃之祝螟蛉也。其有口誦復加心觀不亦速哉。流志譯云。若真成就此陀羅尼最勝法者。於一切處若食不食若淨不淨。一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜。誦斯陀羅尼無有妄念。常持不間一無過犯。則得菩薩現金色身。除諸障垢神力加被心所求願皆悉滿足。真那譯云。誦念之時當憶念觀世音菩薩求作依怙。然則心口相應念誦雙運。受持之至矣但初心馳散攝之為難。故於靜室趺坐先觀聖相。經文既略今助顯之。且菩薩本證妙覺號正法明。迹居補處名觀自在本迹雖殊。莫不皆隨真如之體起應化之用。其體如鑑其用如像。是故真不自應應之在機。亦猶鑑不自像像之在形耳。復次機有勝劣應有大小。應之大者身長八十萬億那由他由旬(如十六觀經)應之小者於一切處身同眾生。大應現于極樂。而小應遊諸穢土。而經云。菩薩所居補怛羅山者。即示此土遊止之處也。今創心修觀。心想羸劣當觀小應。其相何如準流志譯。畫觀自在像。今畫三十二葉開敷蓮華於華臺上。畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結加趺坐。顏貌熙怡身金色相。首戴寶冠有化佛菩薩左手執開敷華。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天妙衣服珠璫環釧。七寶瓔珞種種莊嚴身放眾光。修者依此聖相繫念觀察。當知此相從心想生。如虛空華本無所有。此相及心元是觀音妙淨明體。空華即假本無即空。妙體即中三諦圓融。非一非異不可得而思議也。非唯聖相如是抑亦說法皆然。良由眾生性具諸法。故能隨緣發生。菩薩修證諸法。故能普門示現。諸法雖異空中是同。若唯異非同則失感應之理若唯同非異則失感應之事失於理者。如氷炭之不可合也。失於事者如谷響之不能召也。事理既備感應乃成。又復須知三諦之法。即是明呪所詮之義。故義淨譯為無障礙。觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼。言無障礙者。即菩薩具三諦之智無三惑之礙也。觀自在者用此之智觀乎眾生而得自在也。斯蓋以能說之人命所說之呪耳。蓮華者生而有實。譬法身德本來具足。如意者珠也。經云。雨妙珍寶猶如意樹。如意寶珠。譬解脫德能生諸法。寶輪者有摧伏之力。譬般若德能破諸法。又蓮華出水離染清淨譬般若。其蕚芳馨譬解脫珠體本圓。譬法身。其色瑩潔喻般若。輪體是寶如法身。其用旋轉如解脫。以此三種各有三義。取譬三德。舉一具三言三即一。由詮此義。統攝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想第二 夫眾生無始唯以昏散障於明靜。故塵勞外役道慧內盲。八苦之事逼惱而不停。二嚴之相窮顇而無取繇是飄流積劫孤露而不自省。唯心所招。聖人愍之。假隱密語詮微妙法。教令受持。先為其世間之樂。次復其如來之性。諄諄然若蜾蠃之祝螟蛉也。其有口誦復加心觀不亦速哉。流志譯云。若真成就此陀羅尼最勝法者。於一切處若食不食若淨不淨。一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜。誦斯陀羅尼無有妄念。常持不間一無過犯。則得菩薩現金色身。除諸障垢神力加被心所求願皆悉滿足。真那譯云。誦念之時當憶念觀世音菩薩求作依怙。然則心口相應念誦雙運。受持之至矣但初心馳散攝之為難。故於靜室趺坐先觀聖相。經文既略今助顯之。且菩薩本證妙覺號正法明。迹居補處名觀自在本迹雖殊。莫不皆隨真如之體起應化之用。其體如鑑其用如像。是故真不自應應之在機。亦猶鑑不自像像之在形耳。復次機有勝劣應有大小。應之大者身長八十萬億那由他由旬(如十六觀經)應之小者於一切處身同眾生。大應現于極樂。而小應遊諸穢土。而經云。菩薩所居補怛羅山者。即示此土遊止之處也。今創心修觀。心想羸劣當觀小應。其相何如準流志譯。畫觀自在像。今畫三十二葉開敷蓮華於華臺上。畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結加趺坐。顏貌熙怡身金色相。首戴寶冠有化佛菩薩左手執開敷華。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天妙衣服珠璫環釧。七寶瓔珞種種莊嚴身放眾光。修者依此聖相繫念觀察。當知此相從心想生。如虛空華本無所有。此相及心元是觀音妙淨明體。空華即假本無即空。妙體即中三諦圓融。非一非異不可得而思議也。非唯聖相如是抑亦說法皆然。良由眾生性具諸法。故能隨緣發生。菩薩修證諸法。故能普門示現。諸法雖異空中是同。若唯異非同則失感應之理若唯同非異則失感應之事失於理者。如氷炭之不可合也。失於事者如谷響之不能召也。事理既備感應乃成。又復須知三諦之法。即是明呪所詮之義。故義淨譯為無障礙。觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼。言無障礙者。即菩薩具三諦之智無三惑之礙也。觀自在者用此之智觀乎眾生而得自在也。斯蓋以能說之人命所說之呪耳。蓮華者生而有實。譬法身德本來具足。如意者珠也。經云。雨妙珍寶猶如意樹。如意寶珠。譬解脫德能生諸法。寶輪者有摧伏之力。譬般若德能破諸法。又蓮華出水離染清淨譬般若。其蕚芳馨譬解脫珠體本圓。譬法身。其色瑩潔喻般若。輪體是寶如法身。其用旋轉如解脫。以此三種各有三義。取譬三德。舉一具三言三即一。由詮此義。統攝

諸法超勝一切故稱為王。遮九界之惡持佛界之善。故名陀羅尼。又實叉譯為祕密藏神呪。苟非三德三諦之法。安受斯名乎。菩薩自行唯在空中。化他從假赴物。眾生於假受化。化極亦唯空中。故起信論云若離業識則無見相。以諸佛法身無有。彼此色相迭相見故。略辯如此。若欲委知行相。當尋玉泉止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法超勝一切故稱為王。遮九界之惡持佛界之善。故名陀羅尼。又實叉譯為祕密藏神呪。苟非三德三諦之法。安受斯名乎。菩薩自行唯在空中。化他從假赴物。眾生於假受化。化極亦唯空中。故起信論云若離業識則無見相。以諸佛法身無有。彼此色相迭相見故。略辯如此。若欲委知行相。當尋玉泉止觀。

禮讚第三 一切恭敬一心頂禮十方常住三寶(禮已長跪執爐燒香)我今如法嚴持香華。供養十方無邊法界諸佛世尊。十二部經三乘聖眾(執爐捧華運想已散之復云)供養已一切恭敬(起禮一拜曲躬讚云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮讚第三 一切恭敬一心頂禮十方常住三寶(禮已長跪執爐燒香)我今如法嚴持香華。供養十方無邊法界諸佛世尊。十二部經三乘聖眾(執爐捧華運想已散之復云)供養已一切恭敬(起禮一拜曲躬讚云)。

如來藏中 有真法寶 隨眾生性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來藏中 有真法寶 隨眾生性

感而遂通 大悲大士 聖觀自在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感而遂通 大悲大士 聖觀自在

所說明呪 號如意輪 悉令滅除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說明呪 號如意輪 悉令滅除

無量苦厄 亦能成就 一切所求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量苦厄 亦能成就 一切所求

是故釋迦 慇懃讚揚 諸陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故釋迦 慇懃讚揚 諸陀羅尼

無為等者 (陳意) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為等者 (陳意)

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮本師釋迦牟尼世尊。

一心頂禮極樂世界阿彌陀世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮極樂世界阿彌陀世尊。

一心頂禮十方法界諸佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮十方法界諸佛世尊。

一心頂禮無障礙自在蓮華如意寶輪王陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮無障礙自在蓮華如意寶輪王陀羅尼。

一心頂禮十方法界十二部經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮十方法界十二部經。

一心頂禮觀自在菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮觀自在菩薩摩訶薩。

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。

一心頂禮圓滿意願明王諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮圓滿意願明王諸大菩薩摩訶薩。

一心頂禮十方法界三乘聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮十方法界三乘聖眾。

持誦第四 經云。觀自在菩薩白佛言。世尊我今有大陀羅尼明呪。所謂無障礙觀自在。蓮華如意寶輪王。第一希有能於一切所求之事。隨心饒益皆得成就。世尊大慈聽我說者。我當承佛威力施與眾生。乃至世尊讚菩薩言。如是如是汝能悲愍諸有情類。我加護汝。菩薩既蒙佛許悲願盈懷。即於佛前而說呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦第四 經云。觀自在菩薩白佛言。世尊我今有大陀羅尼明呪。所謂無障礙觀自在。蓮華如意寶輪王。第一希有能於一切所求之事。隨心饒益皆得成就。世尊大慈聽我說者。我當承佛威力施與眾生。乃至世尊讚菩薩言。如是如是汝能悲愍諸有情類。我加護汝。菩薩既蒙佛許悲願盈懷。即於佛前而說呪曰。

南無佛馱耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無觀自在菩薩摩訶薩具大悲心者 怛姪他 唵 斫羯羅伐底 震多末尼 莫訶鉢蹬謎 嚕嚕嚕嚕 底瑟侘(丑家切)篅(市傳切)攞阿羯利沙也 吽 癹沙訶(此名根本呪) 唵 鉢蹋摩 震多末尼 篅攞吽(此名大心呪) 唵 跋喇陀 鉢亶(多旱切)謎吽(此名隨心呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛馱耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無觀自在菩薩摩訶薩具大悲心者 怛姪他 唵 斫羯羅伐底 震多末尼 莫訶鉢蹬謎 嚕嚕嚕嚕 底瑟侘(丑家切)篅(市傳切)攞阿羯利沙也 吽 癹沙訶(此名根本呪) 唵 鉢蹋摩 震多末尼 篅攞吽(此名大心呪) 唵 跋喇陀 鉢亶(多旱切)謎吽(此名隨心呪)

爾時觀自在菩薩。說是陀羅尼已。大地六種震動。天龍藥叉犍闥婆等。諸有宮殿亦皆旋轉迷惑。所依一切惡魔為障礙者。見自宮殿皆悉焰起無不驚怖。乃至於地獄中受苦眾生。皆悉離苦得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩。說是陀羅尼已。大地六種震動。天龍藥叉犍闥婆等。諸有宮殿亦皆旋轉迷惑。所依一切惡魔為障礙者。見自宮殿皆悉焰起無不驚怖。乃至於地獄中受苦眾生。皆悉離苦得生天上。

懺願第五 普為四恩三有法界眾生 悉願斷除三障。歸命懺悔至心懺悔。我比丘(某甲)歸命十方常住三寶。釋迦牟尼阿彌陀佛聖觀自在具大悲者。願起哀憐為作明證。我為法界一切眾生。無始心性如摩尼寶。自體清淨神用本然為諸如來同一祕藏。妄想流動幻有輪迴。於生死中受諸熱惱。所謂過現造積四重五逆十惡之業。當墮阿鼻地獄之苦。以惡業故現身所纏一切疾病種種災厄。廣如經說諸惡因緣。今奉大悲聖觀自在教。我誦持如意寶輪。令得滅除如是罪障。百千種事所願皆成。惟願菩薩受我懺悔。從我所求施與摩尼。雨諸珍寶世及出世福慧資糧。皆使隨心無不充足。乃至盡其形壽不入胞胎。蓮華化生極樂世界。見阿彌陀佛觀自在菩薩真實色身。聞妙法音證圓通性。然後普門示現饒益有情。盡出塵勞同成種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺願第五 普為四恩三有法界眾生 悉願斷除三障。歸命懺悔至心懺悔。我比丘(某甲)歸命十方常住三寶。釋迦牟尼阿彌陀佛聖觀自在具大悲者。願起哀憐為作明證。我為法界一切眾生。無始心性如摩尼寶。自體清淨神用本然為諸如來同一祕藏。妄想流動幻有輪迴。於生死中受諸熱惱。所謂過現造積四重五逆十惡之業。當墮阿鼻地獄之苦。以惡業故現身所纏一切疾病種種災厄。廣如經說諸惡因緣。今奉大悲聖觀自在教。我誦持如意寶輪。令得滅除如是罪障。百千種事所願皆成。惟願菩薩受我懺悔。從我所求施與摩尼。雨諸珍寶世及出世福慧資糧。皆使隨心無不充足。乃至盡其形壽不入胞胎。蓮華化生極樂世界。見阿彌陀佛觀自在菩薩真實色身。聞妙法音證圓通性。然後普門示現饒益有情。盡出塵勞同成種智。