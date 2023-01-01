金光明最勝懺儀
宋 知禮集1卷CBETA T1946少于一万字 26 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
金光明最勝懺儀
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宋傳天台教觀四明沙門知禮集
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一切恭敬。
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一心頂禮十方常住三寶(一拜已胡跪執爐云)。
一心頂禮十方常住三寶(一拜已胡跪執爐云)。
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願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。聲聞緣覺眾。及一切天仙。受用作佛事 供養已一切恭敬(一拜已復跪奉請云)。
願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。聲聞緣覺眾。及一切天仙。受用作佛事 供養已一切恭敬(一拜已復跪奉請云)。
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一心奉請南無本師釋迦文佛。東方阿閦四 佛世尊。寶華瑠璃寶勝佛等。盡金光明經中及十方三世一切諸佛(三請一禮)。
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一心奉請南無大乘金光明海十二部經(三請已一拜)。
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一心奉請南無信相菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲法上盡金光明經內及十方三世一切菩薩聲聞緣覺賢聖僧(三請已一拜)。
一心奉請南無信相菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲法上盡金光明經內及十方三世一切菩薩聲聞緣覺賢聖僧(三請已一拜)。
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一心奉請南無大梵尊天。三十三天護世四王。金剛密跡散脂大將。大辯天神。摩利支天。韋馱天神。堅牢地神。菩提樹神。訶梨帝喃鬼子母等五百眷屬。一切皆是大菩薩等。及此國內名山大川一切靈廟。當州地分屬內鬼神。此所住處護伽藍神守正法者。一切聖眾(三請已不應禮)。
一心奉請南無大梵尊天。三十三天護世四王。金剛密跡散脂大將。大辯天神。摩利支天。韋馱天神。堅牢地神。菩提樹神。訶梨帝喃鬼子母等五百眷屬。一切皆是大菩薩等。及此國內名山大川一切靈廟。當州地分屬內鬼神。此所住處護伽藍神守正法者。一切聖眾(三請已不應禮)。
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一心奉請南無第一威德成就眾事大功德天。
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(此位眾唱三請已不禮。白衣須禮。當合掌持呪)。
(此位眾唱三請已不禮。白衣須禮。當合掌持呪)。
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南無室利莫訶天女 怛姪他(姪字徒細地夜儞也。三曰並通)鉢唎脯𠷈拏折囇(脯布乎切。𠷈力出切。折市列切。囇力計切。四並同之)三曼䫂(多可切) 達喇設泥(喇字多達切。泥字去聲) 莫訶毘 阿囉揭諦 三曼䫂毘曇末泥 莫訶迦哩也鉢喇底瑟侘鉢泥(佗丑迦切) 薩婆頞他娑彈泥(頞烏割切)蘇鉢喇底脯囇 痾耶娜(娜乃可切) 達摩多 摩訶毘俱比諦(比婢必切) 莫訶迷咄嚕鄔波僧呬羝(鄔烏古切。呬香器切。羝了兮切) 莫訶頡唎使(頡戶結切) 蘇僧近(入聲)哩呬羝 三曼多頗他 阿奴波喇泥莎訶(七遍訖。一拜起同聲嘆云)
南無室利莫訶天女 怛姪他(姪字徒細地夜儞也。三曰並通)鉢唎脯𠷈拏折囇(脯布乎切。𠷈力出切。折市列切。囇力計切。四並同之)三曼䫂(多可切) 達喇設泥(喇字多達切。泥字去聲) 莫訶毘 阿囉揭諦 三曼䫂毘曇末泥 莫訶迦哩也鉢喇底瑟侘鉢泥(佗丑迦切) 薩婆頞他娑彈泥(頞烏割切)蘇鉢喇底脯囇 痾耶娜(娜乃可切) 達摩多 摩訶毘俱比諦(比婢必切) 莫訶迷咄嚕鄔波僧呬羝(鄔烏古切。呬香器切。羝了兮切) 莫訶頡唎使(頡戶結切) 蘇僧近(入聲)哩呬羝 三曼多頗他 阿奴波喇泥莎訶(七遍訖。一拜起同聲嘆云)
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佛面猶如淨滿月 亦如千日放光明
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目淨修廣若青蓮 齒白齊密猶珂雪
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佛德無邊如大海 無限妙寶積其中
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智慧德水鎮常盈 百千勝定咸充滿
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足下輪相皆嚴飾 轂網千輻悉齊平
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手足縵網遍莊嚴 猶如鵝王相具足
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佛身光耀等金山 清淨殊特無倫匹
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亦如妙高功德滿 故我稽首佛山王
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相好如空不可測 逾於千日放光明
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皆如焰幻不思議 故我稽首心無著
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(讚已當陳述意。須合掌恭敬。令眾平聲三唱云)。
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南無寶華瑠璃佛。南無大乘金光明經。南無第一威德成就眾事大功德天(如是三稱已。次處奉供養。專想面對。後陳辭句。餘時除去。飲食并淨潔如法。復持散擲等語。但云香華至同圓種智而止。便即禮佛)。
南無寶華瑠璃佛。南無大乘金光明經。南無第一威德成就眾事大功德天(如是三稱已。次處奉供養。專想面對。後陳辭句。餘時除去。飲食并淨潔如法。復持散擲等語。但云香華至同圓種智而止。便即禮佛)。
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今我道場敷設供養。然種種燈。燒種種香。奉種種飲食。淨潔如法。恭持奉供諸佛世尊。大乘經典。菩薩賢聖一切三寶。又復別具香華飲食。奉獻功德大天大辯。四王梵釋。天龍八部聖眾。復持飲食散擲餘方。施諸神等。惟願三寶天仙。憐愍於我及諸眾生。受此供養。以金光明力及諸佛威神。於一念間顯現十方一切佛剎。如雲遍滿如雨普洽。廣作佛事等熏眾生。發菩提心同圓種智(此亦應隨意所陳。未必專誦此語。作是語已。當持飲食至道場外淨處。布散四方。先作是言)。
今我道場敷設供養。然種種燈。燒種種香。奉種種飲食。淨潔如法。恭持奉供諸佛世尊。大乘經典。菩薩賢聖一切三寶。又復別具香華飲食。奉獻功德大天大辯。四王梵釋。天龍八部聖眾。復持飲食散擲餘方。施諸神等。惟願三寶天仙。憐愍於我及諸眾生。受此供養。以金光明力及諸佛威神。於一念間顯現十方一切佛剎。如雲遍滿如雨普洽。廣作佛事等熏眾生。發菩提心同圓種智(此亦應隨意所陳。未必專誦此語。作是語已。當持飲食至道場外淨處。布散四方。先作是言)。
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我今依教供養大乘三寶及吉祥大天。持此種種飲食。散灑諸方遍施諸神。願諸神明威權自在。一念普集各受法食。充足無乏身力勇銳。守護堅強知我所求。願當相與迴此福利普潤含生。果報自然常受勝樂(作是呪願竟。即便以食散擲四方。想無量鬼神悉來受食。爾時或誦前呪。或但云南無室利摩訶天女。以食盡為度。散灑畢迴道場禮佛)。
我今依教供養大乘三寶及吉祥大天。持此種種飲食。散灑諸方遍施諸神。願諸神明威權自在。一念普集各受法食。充足無乏身力勇銳。守護堅強知我所求。願當相與迴此福利普潤含生。果報自然常受勝樂(作是呪願竟。即便以食散擲四方。想無量鬼神悉來受食。爾時或誦前呪。或但云南無室利摩訶天女。以食盡為度。散灑畢迴道場禮佛)。
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一心頂禮本師釋迦牟尼佛。
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一心頂禮東方阿閦佛。
一心頂禮東方阿閦佛。
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一心頂禮南方寶相佛。
一心頂禮南方寶相佛。
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一心頂禮西方無量壽佛。
一心頂禮西方無量壽佛。
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一心頂禮北方微妙聲佛。
一心頂禮北方微妙聲佛。
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一心頂禮寶華瑠璃佛。
一心頂禮寶華瑠璃佛。
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一心頂禮寶勝佛。
一心頂禮寶勝佛。
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一心頂禮無垢熾寶光明王相佛。
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一心頂禮金焰光明佛。
一心頂禮金焰光明佛。
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一心頂禮金百光明照藏佛。
一心頂禮金百光明照藏佛。
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一心頂禮金山寶蓋佛。
一心頂禮金山寶蓋佛。
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一心頂禮金華焰光相佛。
一心頂禮金華焰光相佛。
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一心頂禮大炬佛。
一心頂禮大炬佛。
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一心頂禮寶相佛。
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一心頂禮盡金光明經中及十方三世一切諸佛。
一心頂禮盡金光明經中及十方三世一切諸佛。
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一心頂禮大乘金光明海十二部經(三禮)。
一心頂禮大乘金光明海十二部經(三禮)。
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一心頂禮信相菩薩摩訶薩。
一心頂禮信相菩薩摩訶薩。
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一心頂禮觀世音菩薩摩訶薩。
一心頂禮觀世音菩薩摩訶薩。
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一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。
一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。
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一心頂禮金光明菩薩摩訶薩。
一心頂禮金光明菩薩摩訶薩。
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一心頂禮金藏菩薩摩訶薩。
一心頂禮金藏菩薩摩訶薩。
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一心頂禮常悲菩薩摩訶薩。
一心頂禮常悲菩薩摩訶薩。
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一心頂禮法上菩薩摩訶薩。
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一心頂禮盡金光明經內及十方三世一切菩薩摩訶薩。
一心頂禮盡金光明經內及十方三世一切菩薩摩訶薩。
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一心頂禮舍利弗等聲聞緣覺賢聖僧。
一心頂禮舍利弗等聲聞緣覺賢聖僧。
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普為法界一切眾生。悉願斷除三障。歸命懺悔(一拜運想逆順十心)。
普為法界一切眾生。悉願斷除三障。歸命懺悔(一拜運想逆順十心)。
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我比丘(某甲)歸命頂禮現在十方一切諸佛。已得阿耨多羅三藐三菩提者。轉妙法輪。持照法輪。雨大法雨。擊大法鼓。吹大法螺。建大法幢。秉大法炬。為欲利益安樂諸眾生故。常行法施誘進群迷。令得大果證常樂故。如是等諸佛世尊以身語意。稽首歸誠。至心禮敬彼諸世尊。以真實慧以真實眼。真實證明真實平等。悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始生死以來。隨惡流轉。共諸眾生造業障罪。為貪嗔癡之所纏縛。未識佛時。未識法時。未識僧時。未識善惡。由身語意造無間罪。惡心出佛身血。誹謗正法。破和合僧。殺阿羅漢。殺害父母。身三語四意三種行。造十惡業。自作教他。見作隨喜。於諸善人橫生毀謗。斗秤欺誑以偽為真。不淨飲食施與一切。於六道中所有父母。更相惱害。或盜窣堵波物。四方僧物。現前僧物。自在而用。世尊法律不樂奉行。師長教示不相隨順。見行聲聞獨覺大乘行者。喜生罵辱。令諸行人心生悔惱。見有勝己便懷嫉妬。法施財施常生慳惜。無明所覆邪見惑心。不修善因令惡增長。於諸佛所而起誹謗。法說非法。非法說法。如是眾罪佛以真實慧真實眼。真實證明。真實平等悉知悉見。我今歸命對諸佛前。皆悉發露不敢覆藏。未作之罪更不復作。已作之罪今皆懺悔。所作業障應墮惡道地獄旁生餓鬼之中。阿蘇羅眾及八難處。願我此生所有業障皆得消滅。所有惡報未來不受。亦如過去諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如未來諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造(懺悔已歸命禮三寶)。
我比丘(某甲)歸命頂禮現在十方一切諸佛。已得阿耨多羅三藐三菩提者。轉妙法輪。持照法輪。雨大法雨。擊大法鼓。吹大法螺。建大法幢。秉大法炬。為欲利益安樂諸眾生故。常行法施誘進群迷。令得大果證常樂故。如是等諸佛世尊以身語意。稽首歸誠。至心禮敬彼諸世尊。以真實慧以真實眼。真實證明真實平等。悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始生死以來。隨惡流轉。共諸眾生造業障罪。為貪嗔癡之所纏縛。未識佛時。未識法時。未識僧時。未識善惡。由身語意造無間罪。惡心出佛身血。誹謗正法。破和合僧。殺阿羅漢。殺害父母。身三語四意三種行。造十惡業。自作教他。見作隨喜。於諸善人橫生毀謗。斗秤欺誑以偽為真。不淨飲食施與一切。於六道中所有父母。更相惱害。或盜窣堵波物。四方僧物。現前僧物。自在而用。世尊法律不樂奉行。師長教示不相隨順。見行聲聞獨覺大乘行者。喜生罵辱。令諸行人心生悔惱。見有勝己便懷嫉妬。法施財施常生慳惜。無明所覆邪見惑心。不修善因令惡增長。於諸佛所而起誹謗。法說非法。非法說法。如是眾罪佛以真實慧真實眼。真實證明。真實平等悉知悉見。我今歸命對諸佛前。皆悉發露不敢覆藏。未作之罪更不復作。已作之罪今皆懺悔。所作業障應墮惡道地獄旁生餓鬼之中。阿蘇羅眾及八難處。願我此生所有業障皆得消滅。所有惡報未來不受。亦如過去諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如未來諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造(懺悔已歸命禮三寶)。
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我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。初成正覺未轉法輪。欲捨應身入涅槃者。我皆頂禮是諸世尊。勸轉法輪請久住世。度脫安樂一切眾生(勸請已歸命禮三寶)。
我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。初成正覺未轉法輪。欲捨應身入涅槃者。我皆頂禮是諸世尊。勸轉法輪請久住世。度脫安樂一切眾生(勸請已歸命禮三寶)。
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我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。我今隨喜一切眾生三業所修施戒心慧。二乘菩薩賢聖善根。十方諸佛證妙菩提法。施一切所有功德。我皆至誠隨喜讚歎(隨喜已歸命禮三寶)。
我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。我今隨喜一切眾生三業所修施戒心慧。二乘菩薩賢聖善根。十方諸佛證妙菩提法。施一切所有功德。我皆至誠隨喜讚歎(隨喜已歸命禮三寶)。
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我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。願作證知。我從無始至於今日。三業所修一切諸善。施戒善慧。乃至懺悔勸請隨喜。攝取現前。迴施法界一切眾生。同證菩提如諸佛等(迴向已歸命禮三寶)。
我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。願作證知。我從無始至於今日。三業所修一切諸善。施戒善慧。乃至懺悔勸請隨喜。攝取現前。迴施法界一切眾生。同證菩提如諸佛等(迴向已歸命禮三寶)。
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我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。證我微誠現前所願。願諸天八部增長威神。常來護持我此國土。風祥雨順穀果豐登。聖帝仁王慈臨無際。群臣官屬常守尊榮。萬姓四民永安富樂。佛法檀越父母師僧。歷世冤親法界含識。咸生正信發菩提心。六度齊修二嚴等備。復願我等眾聖冥加。常值大乘及善知識開我佛慧。願行現前荷負流通。三世佛法誘化一切。然無盡燈普會眾生同歸祕藏(發願已歸命禮三寶)。
我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切諸佛世尊。證我微誠現前所願。願諸天八部增長威神。常來護持我此國土。風祥雨順穀果豐登。聖帝仁王慈臨無際。群臣官屬常守尊榮。萬姓四民永安富樂。佛法檀越父母師僧。歷世冤親法界含識。咸生正信發菩提心。六度齊修二嚴等備。復願我等眾聖冥加。常值大乘及善知識開我佛慧。願行現前荷負流通。三世佛法誘化一切。然無盡燈普會眾生同歸祕藏(發願已歸命禮三寶)。
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南無佛。南無法。南無僧。南無本師釋迦牟尼佛。南無四方四佛。南無寶華瑠璃佛。南無大乘金光明經(三稱)南無信相菩薩。南無金光明菩薩。南無金藏菩薩。南無常悲菩薩。南無法上菩薩南無第一威德成就眾事大功德天。
南無佛。南無法。南無僧。南無本師釋迦牟尼佛。南無四方四佛。南無寶華瑠璃佛。南無大乘金光明經(三稱)南無信相菩薩。南無金光明菩薩。南無金藏菩薩。南無常悲菩薩。南無法上菩薩南無第一威德成就眾事大功德天。
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自歸於佛。當願眾生體解大道發無上心。
自歸於佛。當願眾生體解大道發無上心。
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自歸於法。當願眾生深入經藏智慧如海。
自歸於法。當願眾生深入經藏智慧如海。
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自歸於僧。當願眾生統理大眾一切無礙。和南聖眾。
自歸於僧。當願眾生統理大眾一切無礙。和南聖眾。
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金光明最勝懺儀
金光明最勝懺儀
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