我比丘(某甲)歸命頂禮現在十方一切諸佛。已得阿耨多羅三藐三菩提者。轉妙法輪。持照法輪。雨大法雨。擊大法鼓。吹大法螺。建大法幢。秉大法炬。為欲利益安樂諸眾生故。常行法施誘進群迷。令得大果證常樂故。如是等諸佛世尊以身語意。稽首歸誠。至心禮敬彼諸世尊。以真實慧以真實眼。真實證明真實平等。悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始生死以來。隨惡流轉。共諸眾生造業障罪。為貪嗔癡之所纏縛。未識佛時。未識法時。未識僧時。未識善惡。由身語意造無間罪。惡心出佛身血。誹謗正法。破和合僧。殺阿羅漢。殺害父母。身三語四意三種行。造十惡業。自作教他。見作隨喜。於諸善人橫生毀謗。斗秤欺誑以偽為真。不淨飲食施與一切。於六道中所有父母。更相惱害。或盜窣堵波物。四方僧物。現前僧物。自在而用。世尊法律不樂奉行。師長教示不相隨順。見行聲聞獨覺大乘行者。喜生罵辱。令諸行人心生悔惱。見有勝己便懷嫉妬。法施財施常生慳惜。無明所覆邪見惑心。不修善因令惡增長。於諸佛所而起誹謗。法說非法。非法說法。如是眾罪佛以真實慧真實眼。真實證明。真實平等悉知悉見。我今歸命對諸佛前。皆悉發露不敢覆藏。未作之罪更不復作。已作之罪今皆懺悔。所作業障應墮惡道地獄旁生餓鬼之中。阿蘇羅眾及八難處。願我此生所有業障皆得消滅。所有惡報未來不受。亦如過去諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如未來諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行。所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔。皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造(懺悔已歸命禮三寶)。

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