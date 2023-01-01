禮法華經儀式
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
禮法華經儀式
禮法華經儀式
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一心頂禮十方法界常住三寶(拜起胡跪燒香運想已合掌唱云)願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。妙法蓮華經。菩薩聲聞眾。受用作佛事(一拜起立歎云)。
一心頂禮十方法界常住三寶(拜起胡跪燒香運想已合掌唱云)願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。妙法蓮華經。菩薩聲聞眾。受用作佛事(一拜起立歎云)。
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稽首十方佛 圓滿最上乘
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本迹開二門 法喻談真祕
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普使諸權小 悉證佛菩提
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我今誓歸依 願超生死海
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(讚歎已。隨意述誠。雖曰禮經。應須禮佛菩薩。使三寶義足)。
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一心頂禮本師釋迦牟尼佛。
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一心頂禮過去多寶佛。
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一心頂禮十方分身釋迦牟尼佛。
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一心頂禮盡法華經中。及十方三世一切諸佛。
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一心頂禮妙法蓮華經。妙字法寶(下去每字準此一唱一拜)。
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一心頂禮盡法華經中。及十方三世一切菩薩聲聞緣覺得道賢聖僧。
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一心頂禮普賢菩薩摩訶薩(拜已胡跪運想準常儀)。
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志心懺悔。我(某甲)與一切眾生從無始來。迷失真心流轉生死。六根罪障無量無邊。圓妙佛乘無以開解。一切所願不得現前我今禮敬妙法華經。以此善根發露黑惡。過現未來三業所造。無邊重罪皆得消滅。身心清淨惑障蠲除。福智莊嚴淨因增長。自他行願速得圓成。願諸如來常在說法。所有功德起隨喜心。回向菩提證常樂果。命終之日正念現前。面奉彌陀及諸聖眾。一剎那頃生蓮華中。普願眾生俱成佛道(懺悔發願已。歸命禮三寶)。
志心懺悔。我(某甲)與一切眾生從無始來。迷失真心流轉生死。六根罪障無量無邊。圓妙佛乘無以開解。一切所願不得現前我今禮敬妙法華經。以此善根發露黑惡。過現未來三業所造。無邊重罪皆得消滅。身心清淨惑障蠲除。福智莊嚴淨因增長。自他行願速得圓成。願諸如來常在說法。所有功德起隨喜心。回向菩提證常樂果。命終之日正念現前。面奉彌陀及諸聖眾。一剎那頃生蓮華中。普願眾生俱成佛道(懺悔發願已。歸命禮三寶)。
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南無佛 南無法 南無僧 南無釋迦牟尼佛 南無妙法蓮華經 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩(旋竟三歸依如常)
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