志心懺悔。我(某甲)與一切眾生從無始來。迷失真心流轉生死。六根罪障無量無邊。圓妙佛乘無以開解。一切所願不得現前我今禮敬妙法華經。以此善根發露黑惡。過現未來三業所造。無邊重罪皆得消滅。身心清淨惑障蠲除。福智莊嚴淨因增長。自他行願速得圓成。願諸如來常在說法。所有功德起隨喜心。回向菩提證常樂果。命終之日正念現前。面奉彌陀及諸聖眾。一剎那頃生蓮華中。普願眾生俱成佛道(懺悔發願已。歸命禮三寶)。

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