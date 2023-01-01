(由此懺法隨事觀想。並指法華三昧補助儀文。今恐各行無處尋。檢翻成所闕故。從要急略彼辭句。附此文後以備承用。請對前事儀之下。運此觀想故。此但令運想。不錄事相。用者應知)初運香華(運想曰。願此香華遍十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚饍天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。遍至一切三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉遍法界。彼彼無雜無障閡。盡未來際作佛事普熏法界。諸眾生蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智)請佛(我三業性如虛空。釋迦牟尼亦如是。不起真際為眾生與眾俱來受供養)諸佛菩薩(但改牟尼及形相來處)請法(法性如空不可見。常住法寶難思議。我今三業如法請。惟願影現受供養)禮佛(能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。釋迦牟尼影現中。我今影現牟尼前。頭面接足歸命禮)餘佛菩薩(但改牟尼為異)禮法(真空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。莫不皆悉歸命禮)普為(我及眾生云云)懺悔前運逆順十心(我與眾生云云)。

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