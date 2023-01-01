法華三昧行事運想補助儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華三昧行事運想補助儀

唐國清沙門湛然撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐國清沙門湛然撰

夫禮懺法世雖同效。事儀運想多不周旋。或粗讀懺文半不通利。或推力前拒理觀。一無效精進之風。闕入門之緒。故言勤修苦行非涅槃因。但禮念軌儀文非不委。以散情昏重想運難成。予因天台再有詳補。撮覽樞總使隨言作念隨念成想。一一瞻視如對目前。庶時刻不虛事法成辦。依本文總歷十法。結要事理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫禮懺法世雖同效。事儀運想多不周旋。或粗讀懺文半不通利。或推力前拒理觀。一無效精進之風。闕入門之緒。故言勤修苦行非涅槃因。但禮念軌儀文非不委。以散情昏重想運難成。予因天台再有詳補。撮覽樞總使隨言作念隨念成想。一一瞻視如對目前。庶時刻不虛事法成辦。依本文總歷十法。結要事理。

初嚴淨道場(如無別屋亦可同間絕無己物方可外求)。二淨身(新衣舊衣新染並得。若無此二澣舊勝者)。三三業供養(若總禮三寶。未須一一隨方想念。但想己身及十方諸佛。實相理體本無能所故。無能禮所禮想。此無能所名法界海。願諸眾生同見此理。名為同入)。次運香(唱至受用作佛事竟。次生想念不起此心。能運到十方。故云一念。想曰。願此香華遍十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚膳天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無閡互莊嚴。遍至一切三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉遍法界。彼彼無雜無障閡。盡未來際作佛事普熏法界。諸眾生蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智)。請佛(我三業性如虛空。釋迦牟尼亦如是。不起真際為眾生。與眾俱來受供養)。次請佛菩薩(但改牟尼及形相來處)。五歎佛(偈前一一別想。己身在三寶前立。次口宣偈隨聲運想。我之身心本無生滅。故雖稱歎如影如響)。六禮佛(當唱一心時。先專至敬禮。為事一心。次想能所為理一心。應想曰。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。釋迦牟尼影現中。我身影現如來前。頭面接足歸命禮)。多寶佛(多寶如來影現中。我身影現多寶前。餘同上想)。分身(分身諸佛亦同上想。)東方諸佛(東方諸佛影現中。我皆影現諸佛前。乃至十方一一皆爾)。三世諸佛(乃至過現未來並同上想)。舍利形像等(諸佛法身如虛空。化事住世難思議。我皆影現化事前。一一皆悉歸命禮)。妙法(真空法界如虛空。常住法寶難思議。我皆影現法寶前。莫不皆悉歸命禮)。諸菩薩(彼一一菩薩影現中。乃至下方亦如是)舍利弗等(先想聲聞皆是本來諸佛。今從初說故云聲聞)。普賢菩薩(為滅障故接足禮餘同上)。普為(我及眾生無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死不知妙理。我今雖知猶與一切眾生同為一切重罪所障。今對普賢十方諸佛前。普為眾生歸命懺悔。惟願加護令障消滅)。七懺悔應運逆順十心云(我與眾生無始來。今由愛見故。內計我人外加惡友不隨喜他一毫之善。唯遍三業廣作眾罪。事雖不廣惡心遍布。晝夜相續無有間斷。覆諱過失不欲人知。不畏惡道無慚無愧。撥無因果。故於今日對十方佛普賢大師。深信因果生重慚愧。生大怖畏。發露懺悔斷相續心。發菩提心斷惡修善。勤策三業翻昔重過。隨喜凡聖一毫之善。念十方佛有大福慧。能救拔我及諸眾生從二死海置三德岸。從無始來不知諸法本性空寂。廣造眾惡。今知空寂為求菩提。為眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初嚴淨道場(如無別屋亦可同間絕無己物方可外求)。二淨身(新衣舊衣新染並得。若無此二澣舊勝者)。三三業供養(若總禮三寶。未須一一隨方想念。但想己身及十方諸佛。實相理體本無能所故。無能禮所禮想。此無能所名法界海。願諸眾生同見此理。名為同入)。次運香(唱至受用作佛事竟。次生想念不起此心。能運到十方。故云一念。想曰。願此香華遍十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚膳天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無閡互莊嚴。遍至一切三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉遍法界。彼彼無雜無障閡。盡未來際作佛事普熏法界。諸眾生蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智)。請佛(我三業性如虛空。釋迦牟尼亦如是。不起真際為眾生。與眾俱來受供養)。次請佛菩薩(但改牟尼及形相來處)。五歎佛(偈前一一別想。己身在三寶前立。次口宣偈隨聲運想。我之身心本無生滅。故雖稱歎如影如響)。六禮佛(當唱一心時。先專至敬禮。為事一心。次想能所為理一心。應想曰。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。釋迦牟尼影現中。我身影現如來前。頭面接足歸命禮)。多寶佛(多寶如來影現中。我身影現多寶前。餘同上想)。分身(分身諸佛亦同上想。)東方諸佛(東方諸佛影現中。我皆影現諸佛前。乃至十方一一皆爾)。三世諸佛(乃至過現未來並同上想)。舍利形像等(諸佛法身如虛空。化事住世難思議。我皆影現化事前。一一皆悉歸命禮)。妙法(真空法界如虛空。常住法寶難思議。我皆影現法寶前。莫不皆悉歸命禮)。諸菩薩(彼一一菩薩影現中。乃至下方亦如是)舍利弗等(先想聲聞皆是本來諸佛。今從初說故云聲聞)。普賢菩薩(為滅障故接足禮餘同上)。普為(我及眾生無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死不知妙理。我今雖知猶與一切眾生同為一切重罪所障。今對普賢十方諸佛前。普為眾生歸命懺悔。惟願加護令障消滅)。七懺悔應運逆順十心云(我與眾生無始來。今由愛見故。內計我人外加惡友不隨喜他一毫之善。唯遍三業廣作眾罪。事雖不廣惡心遍布。晝夜相續無有間斷。覆諱過失不欲人知。不畏惡道無慚無愧。撥無因果。故於今日對十方佛普賢大師。深信因果生重慚愧。生大怖畏。發露懺悔斷相續心。發菩提心斷惡修善。勤策三業翻昔重過。隨喜凡聖一毫之善。念十方佛有大福慧。能救拔我及諸眾生從二死海置三德岸。從無始來不知諸法本性空寂。廣造眾惡。今知空寂為求菩提。為眾生故。

廣修諸善遍斷眾惡。惟願普賢慈悲攝受)。次懺六根(至文並須略知。文相含於逆順十種心相縱有闕略。在四悔中於菩提中見不清淨等。是橫計我人。毘盧遮那是觀罪性空。一切世尊是念十方佛。後四悔中有發隨喜心。以是因緣令畢竟清淨。是斷相續心歸向普賢及一切世尊。是為眾生發菩提心。一一悔文皆具三業。是修功補過等說過等。是發露過失。當墮惡道生大怖畏等。是怖畏惡道及生慚愧。信因果等。凡宣悔詞須加事想破於愛心。至觀罪性空總想事理悔於見心。若欲更略眼耳鼻三根。亦可或時用。若舌身意三根是業故不得。全略前三根縱略。並使不失。逆順十心大意即得)。勸請(十方諸佛以道眼力故知我見我。勸請諸佛。唯願久住轉正法輪。所在生處常能勸請)。隨喜(十方凡聖一毫之善。我皆隨喜。福德能令見者生喜。是故我喜)。迴向(無始來時乃至今日盡未來際一毫之善。及以懺悔勸請隨喜。皆同法界與諸眾生共成佛道)。發願(大體須存滅罪除障開顯法門滿四弘誓。餘者皆須順於菩提)。行道(欲行時更須正立想。此道場猶如法界。十方三寶畟塞虛空。以次回身旋遶法座想十方三寶心性寂滅。影現十方經聲如響。心想如夢梵聲亦然)。三歸(一一各想三處三寶與頂禮俱運。初文雖即直云十方。意亦兼於三處。若從懺悔已下凡云禮三寶者。皆須一一別起三想。頭三叩地。一十方三寶。二法華經中一切三寶。三普賢大師。對此三處求懺悔等。又凡散華皆於言前散華之時。想三寶及普賢上想已。次宣懺悔等詞。至後文中云。散華等者心指前所散之華。若焚香者送法座爐。亦應想身各送爐。遍至十方一一法華經前乃至普熏一切三寶。若焚手爐但先添香。次執爐已隨事起想。然後口宣詞句)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修諸善遍斷眾惡。惟願普賢慈悲攝受)。次懺六根(至文並須略知。文相含於逆順十種心相縱有闕略。在四悔中於菩提中見不清淨等。是橫計我人。毘盧遮那是觀罪性空。一切世尊是念十方佛。後四悔中有發隨喜心。以是因緣令畢竟清淨。是斷相續心歸向普賢及一切世尊。是為眾生發菩提心。一一悔文皆具三業。是修功補過等說過等。是發露過失。當墮惡道生大怖畏等。是怖畏惡道及生慚愧。信因果等。凡宣悔詞須加事想破於愛心。至觀罪性空總想事理悔於見心。若欲更略眼耳鼻三根。亦可或時用。若舌身意三根是業故不得。全略前三根縱略。並使不失。逆順十心大意即得)。勸請(十方諸佛以道眼力故知我見我。勸請諸佛。唯願久住轉正法輪。所在生處常能勸請)。隨喜(十方凡聖一毫之善。我皆隨喜。福德能令見者生喜。是故我喜)。迴向(無始來時乃至今日盡未來際一毫之善。及以懺悔勸請隨喜。皆同法界與諸眾生共成佛道)。發願(大體須存滅罪除障開顯法門滿四弘誓。餘者皆須順於菩提)。行道(欲行時更須正立想。此道場猶如法界。十方三寶畟塞虛空。以次回身旋遶法座想十方三寶心性寂滅。影現十方經聲如響。心想如夢梵聲亦然)。三歸(一一各想三處三寶與頂禮俱運。初文雖即直云十方。意亦兼於三處。若從懺悔已下凡云禮三寶者。皆須一一別起三想。頭三叩地。一十方三寶。二法華經中一切三寶。三普賢大師。對此三處求懺悔等。又凡散華皆於言前散華之時。想三寶及普賢上想已。次宣懺悔等詞。至後文中云。散華等者心指前所散之華。若焚香者送法座爐。亦應想身各送爐。遍至十方一一法華經前乃至普熏一切三寶。若焚手爐但先添香。次執爐已隨事起想。然後口宣詞句)。

坐禪文略。應如止觀十法成乘等。行法華懺黃昏五更。時促則此略文。我(某甲)及法界眾生從無始世來。無明所覆顛倒迷惑。而由六根三業不善廣造十惡四重五逆。乃至十重四十八輕。無量無邊說不可盡。十方諸佛常在世間法音不絕。妙香充塞法味盈空。放淨光明照觸一切。常住妙理遍滿虛空。我無始來六根內盲三業昏暗。不見不聞不覺不知。以是因緣長流生死。經歷惡道百千萬劫。永無出期。經云。釋迦如來名毘盧遮那遍一切處。是故當知。一切諸法無非佛法。而我不了隨無明流。是則於菩提中見不清淨。於解脫中而起纏縛。今始覺悟今始改悔。生大慚愧生大怖畏。誦持大乘三業供養。歸向普賢菩薩及一切世尊。燒香散華發露懺悔。六根三業所作永斷。相續不復更造。以是因緣今我與法界眾生三業六根無始所作。現作當作自作教他見聞隨喜。若憶不憶若識不識。若疑不疑若覆若露。畢竟清淨(懺悔已歸命禮三寶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪文略。應如止觀十法成乘等。行法華懺黃昏五更。時促則此略文。我(某甲)及法界眾生從無始世來。無明所覆顛倒迷惑。而由六根三業不善廣造十惡四重五逆。乃至十重四十八輕。無量無邊說不可盡。十方諸佛常在世間法音不絕。妙香充塞法味盈空。放淨光明照觸一切。常住妙理遍滿虛空。我無始來六根內盲三業昏暗。不見不聞不覺不知。以是因緣長流生死。經歷惡道百千萬劫。永無出期。經云。釋迦如來名毘盧遮那遍一切處。是故當知。一切諸法無非佛法。而我不了隨無明流。是則於菩提中見不清淨。於解脫中而起纏縛。今始覺悟今始改悔。生大慚愧生大怖畏。誦持大乘三業供養。歸向普賢菩薩及一切世尊。燒香散華發露懺悔。六根三業所作永斷。相續不復更造。以是因緣今我與法界眾生三業六根無始所作。現作當作自作教他見聞隨喜。若憶不憶若識不識。若疑不疑若覆若露。畢竟清淨(懺悔已歸命禮三寶)。