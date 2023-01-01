教觀綱宗(原名一代時教權實綱要圖。長幅難看。今添四教各十乘觀。改作書冊題名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教觀綱宗(原名一代時教權實綱要圖。長幅難看。今添四教各十乘觀。改作書冊題名)

北天目蕅益沙門智旭重述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北天目蕅益沙門智旭重述

佛祖之要教觀而已矣。觀非教不正。教非觀不傳。有教無觀則罔。有觀無教則殆。然統論時教。大綱有八。依教設觀。數亦略同。八教者。一頓二漸三祕密四不定。名為化儀四教。如世藥方。五三藏六通七別八圓。名為化法四教。如世藥味。當知頓等所用。總不出藏等四味。藏以析空為觀。通以體空為觀。別以次第為觀。圓以一心為觀。四觀各用十法成乘能運行人至涅槃地。藏通二種教觀。運至真諦涅槃。別圓二種教觀。運至中諦大般涅槃。藏通別三。皆名為權。唯圓教觀乃名真實。就圓觀中復有三類。一頓二漸三不定也。為實施權。則權含于實。開權顯實。則實融于權。良由眾生根性不一。致使如來巧說不同。且約一代略判五時。一華嚴時。正說圓教兼說別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖之要教觀而已矣。觀非教不正。教非觀不傳。有教無觀則罔。有觀無教則殆。然統論時教。大綱有八。依教設觀。數亦略同。八教者。一頓二漸三祕密四不定。名為化儀四教。如世藥方。五三藏六通七別八圓。名為化法四教。如世藥味。當知頓等所用。總不出藏等四味。藏以析空為觀。通以體空為觀。別以次第為觀。圓以一心為觀。四觀各用十法成乘能運行人至涅槃地。藏通二種教觀。運至真諦涅槃。別圓二種教觀。運至中諦大般涅槃。藏通別三。皆名為權。唯圓教觀乃名真實。就圓觀中復有三類。一頓二漸三不定也。為實施權。則權含于實。開權顯實。則實融于權。良由眾生根性不一。致使如來巧說不同。且約一代略判五時。一華嚴時。正說圓教兼說別

五時八教權實總圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五時八教權實總圖

【圖：T46p0937_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T46p0937_01.gif】

教。約化儀名頓。二阿含時。但說三藏教。約化儀名漸初。三方等時。對三藏教半字生滅門。說通別圓教滿字不生不滅門。約化儀名漸中。四般若時。帶通別二權理。正說圓教實理。約化儀名漸後。五法華涅槃時。法華開三藏通別之權。唯顯圓教之實。深明如來設教之始終。具發如來本迹之廣遠。約化儀名會漸歸頓。亦名非頓非漸。涅槃重為未入實者。廣談常住。又為末世根鈍。重扶三權。是以追說四教。追泯四教。約化儀亦名非頓非漸。而祕密不定二種化儀。遍於前之四時。唯法華是顯露。故非祕密。是決定。故非不定。然此五時。有別有通。故須以別定通攝通入別。方使教觀咸悉不濫。今先示五時八教圖。次申通別五時論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教。約化儀名頓。二阿含時。但說三藏教。約化儀名漸初。三方等時。對三藏教半字生滅門。說通別圓教滿字不生不滅門。約化儀名漸中。四般若時。帶通別二權理。正說圓教實理。約化儀名漸後。五法華涅槃時。法華開三藏通別之權。唯顯圓教之實。深明如來設教之始終。具發如來本迹之廣遠。約化儀名會漸歸頓。亦名非頓非漸。涅槃重為未入實者。廣談常住。又為末世根鈍。重扶三權。是以追說四教。追泯四教。約化儀亦名非頓非漸。而祕密不定二種化儀。遍於前之四時。唯法華是顯露。故非祕密。是決定。故非不定。然此五時。有別有通。故須以別定通攝通入別。方使教觀咸悉不濫。今先示五時八教圖。次申通別五時論。

通別五時論(最宜先知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通別五時論(最宜先知)

法華玄義云。夫五味半滿論別。別有齊限。論通通於初後。章安尊者云。人言。第二時。十二年中說三乘別教。若爾過十二年。有宜聞四諦十二因緣六度。豈可不說。若說則三乘不止在十二年中。若不說則一段在後宜聞者。佛豈可不化也。定無此理。經言。為聲聞說四諦。乃至說六度。不止十二年。蓋一代中。隨宜聞者即說耳。如四阿含五部律。是為聲聞說。乃訖於聖滅。即是其事。何得言小乘悉十二年中也。人言。第三時。三十年中說空宗般若維摩思益。依何經文知三十年也。大智度論云。須菩提。於法華中。聞說舉手低頭皆得作佛。是以今問退義。若爾。大品與法華。前後何定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華玄義云。夫五味半滿論別。別有齊限。論通通於初後。章安尊者云。人言。第二時。十二年中說三乘別教。若爾過十二年。有宜聞四諦十二因緣六度。豈可不說。若說則三乘不止在十二年中。若不說則一段在後宜聞者。佛豈可不化也。定無此理。經言。為聲聞說四諦。乃至說六度。不止十二年。蓋一代中。隨宜聞者即說耳。如四阿含五部律。是為聲聞說。乃訖於聖滅。即是其事。何得言小乘悉十二年中也。人言。第三時。三十年中說空宗般若維摩思益。依何經文知三十年也。大智度論云。須菩提。於法華中。聞說舉手低頭皆得作佛。是以今問退義。若爾。大品與法華。前後何定也。

論曰。智者章安。明文若此。今人絕不寓目。尚自訛傳阿含十二方等八之妄說。為害甚大。故先申通論。次申別論。先明通五時者。自有一類大機。即於此土。見華藏界舍那身土常住不滅。則華嚴通後際也。只今華嚴入法界品。亦斷不在三七日中。復有一類小機。始從鹿苑終至鶴林。唯聞阿含毘尼對法。則三藏通於前後明矣。章安如此破斥。癡人何尚執迷。復有一類小機。宜聞彈斥褒歎而生恥慕。佛即為說方等法門。豈得局在十二年後僅八年中。且如方等陀羅尼經。說在法華經後。則方等亦通前後明矣。復有三乘須歷色心等世出世法。一一會歸摩訶衍道。佛即為說般若。故云。從初得道乃至泥洹。於其中間常說般若。則般若亦通前後明矣。復有根熟眾生。佛即為其開權顯實。開迹顯本。決無留待四十年後之理。但佛以神力。令根未熟者不聞。故智者大師云。法華約顯露邊。不見在前。祕密邊論。理無障礙。且如經云。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩授記作佛。如是法者。豈非妙法。又梵網經云。吾今來此世界八千返。坐金剛華光王座等。豈非亦是開迹顯本耶。復有眾生。應見涅槃而得度者。佛即示入涅槃。故曰。八相之中。各具八相不可思議。且大般涅槃經。追敘阿闍世王懺悔等緣。並非一日一夜中事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰。智者章安。明文若此。今人絕不寓目。尚自訛傳阿含十二方等八之妄說。為害甚大。故先申通論。次申別論。先明通五時者。自有一類大機。即於此土。見華藏界舍那身土常住不滅。則華嚴通後際也。只今華嚴入法界品。亦斷不在三七日中。復有一類小機。始從鹿苑終至鶴林。唯聞阿含毘尼對法。則三藏通於前後明矣。章安如此破斥。癡人何尚執迷。復有一類小機。宜聞彈斥褒歎而生恥慕。佛即為說方等法門。豈得局在十二年後僅八年中。且如方等陀羅尼經。說在法華經後。則方等亦通前後明矣。復有三乘須歷色心等世出世法。一一會歸摩訶衍道。佛即為說般若。故云。從初得道乃至泥洹。於其中間常說般若。則般若亦通前後明矣。復有根熟眾生。佛即為其開權顯實。開迹顯本。決無留待四十年後之理。但佛以神力。令根未熟者不聞。故智者大師云。法華約顯露邊。不見在前。祕密邊論。理無障礙。且如經云。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩授記作佛。如是法者。豈非妙法。又梵網經云。吾今來此世界八千返。坐金剛華光王座等。豈非亦是開迹顯本耶。復有眾生。應見涅槃而得度者。佛即示入涅槃。故曰。八相之中。各具八相不可思議。且大般涅槃經。追敘阿闍世王懺悔等緣。並非一日一夜中事也。

次明別五時者。乃約一類最鈍聲聞。具經五番陶鑄。方得入實。所謂初於華嚴不見不聞。全生如乳(華嚴前八會中。永無聲聞。故云不見不聞。至第九會入法界品。在祇園中。方有聲聞。爾時已證聖果。尚於菩薩境界。如啞如聾。驗知。爾前縱聞華嚴。亦決無益。然舍利弗等。由聞藏教。方證聖果。方預入法界會。則知。入法界品。斷不說在阿含前矣。人胡略不思察。妄謂華嚴局在三七日內耶)次於阿含。聞因緣生滅法。轉凡成聖。如轉乳成酪(酪即熟乳漿也)次聞方等。彈偏斥小歎大褒圓。遂乃恥小慕大。自悲敗種。雖復具聞四教。然但密得通益。如轉酪成生酥。次聞般若。會一切法皆摩訶衍。轉教菩薩。領知一切佛法寶藏。雖帶通別。正明圓教。然但密得別益。如轉生酥成熟酥。次聞法華。開權顯實。方得圓教實益。如轉熟酥而成醍醐。然只此別五時法。亦不拘定年月日時。但隨所應聞。即便得聞。如來說法。神力自在。一音異解。豈容思議。又有根稍利者。不必具歷五味。或但經四番三番二番陶鑄。便得入實。若於阿含方等般若。隨一悟入者。即是祕密不定二種化儀所攝。復有眾生。未堪聞法華者。或自甘退席。或移置他方。此則更待涅槃捃拾。或待滅後餘佛。事非一概。熟玩法華玄義文句。群疑自釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明別五時者。乃約一類最鈍聲聞。具經五番陶鑄。方得入實。所謂初於華嚴不見不聞。全生如乳(華嚴前八會中。永無聲聞。故云不見不聞。至第九會入法界品。在祇園中。方有聲聞。爾時已證聖果。尚於菩薩境界。如啞如聾。驗知。爾前縱聞華嚴。亦決無益。然舍利弗等。由聞藏教。方證聖果。方預入法界會。則知。入法界品。斷不說在阿含前矣。人胡略不思察。妄謂華嚴局在三七日內耶)次於阿含。聞因緣生滅法。轉凡成聖。如轉乳成酪(酪即熟乳漿也)次聞方等。彈偏斥小歎大褒圓。遂乃恥小慕大。自悲敗種。雖復具聞四教。然但密得通益。如轉酪成生酥。次聞般若。會一切法皆摩訶衍。轉教菩薩。領知一切佛法寶藏。雖帶通別。正明圓教。然但密得別益。如轉生酥成熟酥。次聞法華。開權顯實。方得圓教實益。如轉熟酥而成醍醐。然只此別五時法。亦不拘定年月日時。但隨所應聞。即便得聞。如來說法。神力自在。一音異解。豈容思議。又有根稍利者。不必具歷五味。或但經四番三番二番陶鑄。便得入實。若於阿含方等般若。隨一悟入者。即是祕密不定二種化儀所攝。復有眾生。未堪聞法華者。或自甘退席。或移置他方。此則更待涅槃捃拾。或待滅後餘佛。事非一概。熟玩法華玄義文句。群疑自釋。

化儀四教說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化儀四教說

頓有二義。一頓教部。謂初成道為大根人之所頓說。唯局華嚴(凡一代中。直說界外大法。不與三乘共者。如梵網圓覺等經。並宜收入此部。是謂以別定通。攝通入別也)二頓教相。謂初發心時便成正覺。及性修不二生佛體同等義。則方等般若諸經。悉皆有之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓有二義。一頓教部。謂初成道為大根人之所頓說。唯局華嚴(凡一代中。直說界外大法。不與三乘共者。如梵網圓覺等經。並宜收入此部。是謂以別定通。攝通入別也)二頓教相。謂初發心時便成正覺。及性修不二生佛體同等義。則方等般若諸經。悉皆有之。

漸亦二義。一漸教部。謂惟局阿含為漸初(凡一代中。所說生滅四諦十二緣生事六度等。三乘權法並宜收入此部)方等為漸中(凡一代中。所說彈偏斥小歎大褒圓等經。及餘四時所不攝者。並宜攝入此部。如增上緣名義寬故)般若為漸後(凡一代中。所說若共不共諸般若教。並宜攝入此部)二漸教相。謂歷劫修行斷惑證位次第。則華嚴亦復有之。法華會漸歸頓。不同華嚴初說。故非頓。不同阿含方等般若隔歷未融。故非漸。然仍雙照頓漸兩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸亦二義。一漸教部。謂惟局阿含為漸初(凡一代中。所說生滅四諦十二緣生事六度等。三乘權法並宜收入此部)方等為漸中(凡一代中。所說彈偏斥小歎大褒圓等經。及餘四時所不攝者。並宜攝入此部。如增上緣名義寬故)般若為漸後(凡一代中。所說若共不共諸般若教。並宜攝入此部)二漸教相。謂歷劫修行斷惑證位次第。則華嚴亦復有之。法華會漸歸頓。不同華嚴初說。故非頓。不同阿含方等般若隔歷未融。故非漸。然仍雙照頓漸兩相。

祕密亦有二義。一祕密教。謂於前四時中。或為彼人說頓。為此人說漸等。彼此互不相知。各自得益(法華正直捨方便。但說無上道。故非祕密)二祕密呪。謂一切陀羅尼章句。即五時教中。皆悉有之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密亦有二義。一祕密教。謂於前四時中。或為彼人說頓。為此人說漸等。彼此互不相知。各自得益(法華正直捨方便。但說無上道。故非祕密)二祕密呪。謂一切陀羅尼章句。即五時教中。皆悉有之。

不定亦有二義。一不定教。謂於前四時中。或為彼人說頓。為此人說漸。彼此互知。各別得益。即是宜聞頓者聞頓。宜聞漸者聞漸也(法華決定說大乘。故非不定教相)二不定益。謂前四時中或聞頓教得漸益。或聞漸教得頓益。即是以頓助漸。以漸助頓也(隨聞法華一句一偈。皆得受記作佛。故非不定益也)頓教部。止用圓別二種化法。漸教部。具用四種化法。顯露不定。既遍四時。亦還用四種化法。祕密不定。亦遍四時。亦還用四種化法 頓教相。局惟在圓。通則前之三教。亦自各有頓義。如善來得阿羅漢等。漸教相。局在藏通別三。通則圓教亦有漸義。如觀行相似分證究竟等。祕密教。互不相知。故無可傳。祕密呪。約四悉檀。故有可傳。不定教。不定益。並入前四時中。故無別部可指 約化儀教復立三觀。謂頓觀漸觀不定觀。蓋祕密教。既不可傳。故不可約之立觀。設欲立觀。亦止是頓漸不定三法皆祕密耳。今此三觀。名與教同。旨乃大異。何以言之。頓教指華嚴經。義則兼別。頓觀唯約圓人。初心便觀諸法實相。如摩訶止觀所明是也。漸教指阿含方等般若。義兼四教。復未開顯。漸觀亦唯約圓人。解雖已圓。行須次第。如釋禪波羅蜜法門所明是也。不定教。指前四時。亦兼四教。仍未會合。不定觀。亦唯約圓人。解已先圓。隨於何行。或超或次。皆得悟入。如六妙門所明是也(此本在高麗國。神州失傳)。問但說圓頓止觀即足。何意復說漸及不定。答根性各別。若但說頓。收機不盡。問既稱漸及不定。何故惟約圓人。答圓人受法。無法不圓。又未開圓解。不應輒論修證。縱令修證。未免日劫相倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不定亦有二義。一不定教。謂於前四時中。或為彼人說頓。為此人說漸。彼此互知。各別得益。即是宜聞頓者聞頓。宜聞漸者聞漸也(法華決定說大乘。故非不定教相)二不定益。謂前四時中或聞頓教得漸益。或聞漸教得頓益。即是以頓助漸。以漸助頓也(隨聞法華一句一偈。皆得受記作佛。故非不定益也)頓教部。止用圓別二種化法。漸教部。具用四種化法。顯露不定。既遍四時。亦還用四種化法。祕密不定。亦遍四時。亦還用四種化法 頓教相。局惟在圓。通則前之三教。亦自各有頓義。如善來得阿羅漢等。漸教相。局在藏通別三。通則圓教亦有漸義。如觀行相似分證究竟等。祕密教。互不相知。故無可傳。祕密呪。約四悉檀。故有可傳。不定教。不定益。並入前四時中。故無別部可指 約化儀教復立三觀。謂頓觀漸觀不定觀。蓋祕密教。既不可傳。故不可約之立觀。設欲立觀。亦止是頓漸不定三法皆祕密耳。今此三觀。名與教同。旨乃大異。何以言之。頓教指華嚴經。義則兼別。頓觀唯約圓人。初心便觀諸法實相。如摩訶止觀所明是也。漸教指阿含方等般若。義兼四教。復未開顯。漸觀亦唯約圓人。解雖已圓。行須次第。如釋禪波羅蜜法門所明是也。不定教。指前四時。亦兼四教。仍未會合。不定觀。亦唯約圓人。解已先圓。隨於何行。或超或次。皆得悟入。如六妙門所明是也(此本在高麗國。神州失傳)。問但說圓頓止觀即足。何意復說漸及不定。答根性各別。若但說頓。收機不盡。問既稱漸及不定。何故惟約圓人。答圓人受法。無法不圓。又未開圓解。不應輒論修證。縱令修證。未免日劫相倍。

化法四教說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化法四教說

法尚無一。云何有四。乃如來利他妙智。因眾生病而設藥也。見思病重。為說三藏教。見思病輕。為說通教。無明病重。為說別教。無明病輕。為說圓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法尚無一。云何有四。乃如來利他妙智。因眾生病而設藥也。見思病重。為說三藏教。見思病輕。為說通教。無明病重。為說別教。無明病輕。為說圓教。

三藏教。四阿含為經藏。毘尼為律藏。阿毘曇為論藏。此教詮生滅四諦(苦則生異滅三相遷移。集則貪瞋癡等分四心流動。道則對治易奪。滅則滅有還無)亦詮思議生滅十二因緣(無明緣行行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅)亦詮事六度行(布施持戒忍辱精進禪定智慧)亦詮實有二諦(陰入界等實法為俗。實有滅乃為真)開示界內鈍根眾生。令修析空觀(觀於地水火風空識六界。無我我所)出分段生死。證偏真涅槃。正化二乘。傍化菩薩。亦得約當教自論六即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏教。四阿含為經藏。毘尼為律藏。阿毘曇為論藏。此教詮生滅四諦(苦則生異滅三相遷移。集則貪瞋癡等分四心流動。道則對治易奪。滅則滅有還無)亦詮思議生滅十二因緣(無明緣行行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅)亦詮事六度行(布施持戒忍辱精進禪定智慧)亦詮實有二諦(陰入界等實法為俗。實有滅乃為真)開示界內鈍根眾生。令修析空觀(觀於地水火風空識六界。無我我所)出分段生死。證偏真涅槃。正化二乘。傍化菩薩。亦得約當教自論六即。

理即者。偏真也。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。因滅會真。滅非真諦。滅尚非真。況苦集道。真諦在因果事相之外。故依衍教判曰偏真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理即者。偏真也。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。因滅會真。滅非真諦。滅尚非真。況苦集道。真諦在因果事相之外。故依衍教判曰偏真。

名字即者。學名字也。知一切法從因緣生。不從時方梵天極微四大等生。亦非無因緣自然而生。知因緣所生法。皆悉無常無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字即者。學名字也。知一切法從因緣生。不從時方梵天極微四大等生。亦非無因緣自然而生。知因緣所生法。皆悉無常無我。

觀行即者。一五停心。二別相念。三總相念。外凡資糧位也。五停心者。一多貪眾生不淨觀。二多瞋眾生慈悲觀。三多散眾生數息觀。四愚癡眾生因緣觀。五多障眾生念佛觀。以此五法為方便。調停其心。令堪修念處。故名停心也。別相念者。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。對治依於五蘊所起四倒也。總相念者。觀身不淨。受心法亦皆不淨。觀受是苦。心法身亦皆苦。觀心無常。法身受亦皆無常。觀法無我。身受心亦皆無我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行即者。一五停心。二別相念。三總相念。外凡資糧位也。五停心者。一多貪眾生不淨觀。二多瞋眾生慈悲觀。三多散眾生數息觀。四愚癡眾生因緣觀。五多障眾生念佛觀。以此五法為方便。調停其心。令堪修念處。故名停心也。別相念者。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。對治依於五蘊所起四倒也。總相念者。觀身不淨。受心法亦皆不淨。觀受是苦。心法身亦皆苦。觀心無常。法身受亦皆無常。觀法無我。身受心亦皆無我也。

相似即者。內凡加行位也。一煖二頂三忍四世第一。得色界有漏善根。能入見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似即者。內凡加行位也。一煖二頂三忍四世第一。得色界有漏善根。能入見道。

分證即者。前三果有學位也。初須陀洹果。此云預流。用八忍八智。頓斷三界見惑。初預聖流。名見道位。二斯陀含果。此云一來。斷欲界六品思惑。餘三品在猶潤一生。三阿那含果。此云不還。斷欲界思惑盡。進斷上八地思。不復還來欲界。此二名修道位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分證即者。前三果有學位也。初須陀洹果。此云預流。用八忍八智。頓斷三界見惑。初預聖流。名見道位。二斯陀含果。此云一來。斷欲界六品思惑。餘三品在猶潤一生。三阿那含果。此云不還。斷欲界思惑盡。進斷上八地思。不復還來欲界。此二名修道位。

究竟即者。三乘無學位也。一小乘第四阿羅漢果。此含三義。一殺賊二應供三無生。斷三界見思俱盡。子縛已斷果縛尚存。名有餘涅槃。若灰身泯智。名無餘涅槃。二中乘辟支佛果。此人根性稍利。逆順觀察十二因緣。斷見思惑。與羅漢同。更侵習氣。故居聲聞上。三大乘佛果。此人根性大利。從初發心。緣四諦境。發四弘誓。即名菩薩修行六度。初阿僧祇劫。事行雖強。理觀尚弱。準望聲聞。在外凡位。第二阿僧祇劫。諦解漸明。在煖位。第三阿僧祇劫。諦解轉明。在頂位。六度既滿。更住百劫。修相好因。在下忍位。次入補處生兜率天。乃至入胎出胎出家。降魔安坐不動時。是中忍位。次一剎那入上忍。次一剎那入世第一。發真無漏三十四心。頓斷見思。正習無餘。坐木菩提樹下。以生草為座。成劣應身(如釋迦丈六彌勒十六丈等)受梵王請。三轉法輪。度三根性。緣盡入滅。與阿羅漢辟支佛。究竟同證偏真法性。無復身智依正可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟即者。三乘無學位也。一小乘第四阿羅漢果。此含三義。一殺賊二應供三無生。斷三界見思俱盡。子縛已斷果縛尚存。名有餘涅槃。若灰身泯智。名無餘涅槃。二中乘辟支佛果。此人根性稍利。逆順觀察十二因緣。斷見思惑。與羅漢同。更侵習氣。故居聲聞上。三大乘佛果。此人根性大利。從初發心。緣四諦境。發四弘誓。即名菩薩修行六度。初阿僧祇劫。事行雖強。理觀尚弱。準望聲聞。在外凡位。第二阿僧祇劫。諦解漸明。在煖位。第三阿僧祇劫。諦解轉明。在頂位。六度既滿。更住百劫。修相好因。在下忍位。次入補處生兜率天。乃至入胎出胎出家。降魔安坐不動時。是中忍位。次一剎那入上忍。次一剎那入世第一。發真無漏三十四心。頓斷見思。正習無餘。坐木菩提樹下。以生草為座。成劣應身(如釋迦丈六彌勒十六丈等)受梵王請。三轉法輪。度三根性。緣盡入滅。與阿羅漢辟支佛。究竟同證偏真法性。無復身智依正可得。

此教具三乘法。聲聞觀四諦。以苦諦為初門。最利者三生。最鈍者六十劫。得證四果。辟支觀十二因緣。以集諦為初門。最利者四生。最鈍者百劫。不立分果。出有佛世名緣覺。出無佛世名獨覺。菩薩弘誓六度。以道諦為初門。伏惑利生。必經三大阿僧祇劫。頓悟成佛。然此三人。修行證果雖則不同。而同斷見思。同出三界。同證偏真。只行三百由旬。入化城耳。十法成乘者。一觀正因緣境。破邪因緣無因緣二種顛倒。二真正發心。不要名利。惟求涅槃(二乘志出苦輪。菩薩兼憫一切)三遵修止觀。謂五停名止。四念名觀。四遍破見愛煩惱。五識道滅還滅六度是通。苦集流轉六蔽是塞。六調適三十七品。入三脫門。七若根鈍不入。應修對治事禪等。八正助合行。或有薄益。須識次位凡聖不濫。九安忍內外諸障。十不於似道而生法愛。是為要意。利人節節得入。鈍者具十法方悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教具三乘法。聲聞觀四諦。以苦諦為初門。最利者三生。最鈍者六十劫。得證四果。辟支觀十二因緣。以集諦為初門。最利者四生。最鈍者百劫。不立分果。出有佛世名緣覺。出無佛世名獨覺。菩薩弘誓六度。以道諦為初門。伏惑利生。必經三大阿僧祇劫。頓悟成佛。然此三人。修行證果雖則不同。而同斷見思。同出三界。同證偏真。只行三百由旬。入化城耳。十法成乘者。一觀正因緣境。破邪因緣無因緣二種顛倒。二真正發心。不要名利。惟求涅槃(二乘志出苦輪。菩薩兼憫一切)三遵修止觀。謂五停名止。四念名觀。四遍破見愛煩惱。五識道滅還滅六度是通。苦集流轉六蔽是塞。六調適三十七品。入三脫門。七若根鈍不入。應修對治事禪等。八正助合行。或有薄益。須識次位凡聖不濫。九安忍內外諸障。十不於似道而生法愛。是為要意。利人節節得入。鈍者具十法方悟。

通教鈍根通前藏教。利根通後別圓。故名為通。又從當教得名。謂三人同以無言說道體法入空。故名為通。此無別部。但方等般若中。有明三乘共行者。即屬此教。詮無生四諦(苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無生相)亦詮思議不生滅十二因緣(癡如虛空。乃至老死如虛空。無明如幻化不可得故。乃至老死如幻化不可得)亦詮理六度行(一一三輪體空)亦詮幻有空二諦(幻有為俗。幻有即空為真)亦詮兩種含中二諦(一者幻有為俗。幻有即空不空共為真。是通含別二諦。故受別接。二者幻有為俗。幻有即空不空一切法趣空不空為真。是通含圓二諦故受圓接)亦詮別入通三諦(有漏是俗。無漏是真。非有漏非無漏是中)亦詮圓入通三諦(二諦同前。點非漏非無漏。具一切法。與前中異)開示界內利根眾生。令修體空觀(陰界入皆如幻化。當體不可得)出分段生死。證真諦涅槃。正化菩薩。傍化二乘。亦於當教。自論六即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通教鈍根通前藏教。利根通後別圓。故名為通。又從當教得名。謂三人同以無言說道體法入空。故名為通。此無別部。但方等般若中。有明三乘共行者。即屬此教。詮無生四諦(苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無生相)亦詮思議不生滅十二因緣(癡如虛空。乃至老死如虛空。無明如幻化不可得故。乃至老死如幻化不可得)亦詮理六度行(一一三輪體空)亦詮幻有空二諦(幻有為俗。幻有即空為真)亦詮兩種含中二諦(一者幻有為俗。幻有即空不空共為真。是通含別二諦。故受別接。二者幻有為俗。幻有即空不空一切法趣空不空為真。是通含圓二諦故受圓接)亦詮別入通三諦(有漏是俗。無漏是真。非有漏非無漏是中)亦詮圓入通三諦(二諦同前。點非漏非無漏。具一切法。與前中異)開示界內利根眾生。令修體空觀(陰界入皆如幻化。當體不可得)出分段生死。證真諦涅槃。正化菩薩。傍化二乘。亦於當教。自論六即。

理即者。無生也。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生(此四句推檢。通別圓三教。皆用作下手工夫。但先解不但中者。即成圓教初門。先聞但中理者。即成別教初門。未聞中道體者。止成通教法門)解苦無苦而有真諦。苦尚即真。況集滅道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理即者。無生也。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生(此四句推檢。通別圓三教。皆用作下手工夫。但先解不但中者。即成圓教初門。先聞但中理者。即成別教初門。未聞中道體者。止成通教法門)解苦無苦而有真諦。苦尚即真。況集滅道。

名字即者。幻化也。知一切法當體全空。非滅故空。生死涅槃。同於夢境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字即者。幻化也。知一切法當體全空。非滅故空。生死涅槃。同於夢境。

觀行即者。一乾慧地也。未有理水。故得此名。即三乘外凡位。與藏教五停別相總相念齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行即者。一乾慧地也。未有理水。故得此名。即三乘外凡位。與藏教五停別相總相念齊。

相似即者。二性地也。相似得法性理水。伏見思惑。即三乘內凡位。與藏教四加行齊(藏通指真諦為法性。與別圓不同)分證即者。從八人地至菩薩地。有七位也。三八人地者。入無間三昧。八忍具足。智少一分。四見地者。八智具足。頓斷三界見惑。發真無漏。見真諦理。即三乘見道位。與藏須陀洹齊。五薄地者。三乘斷欲界六品思惑。煩惱漸薄。與藏斯陀含齊。六離欲地者。三乘斷欲界思惑盡。與藏阿那含齊。七已辦地者。三乘斷三界正使盡。如燒木成炭。與藏阿羅漢齊。聲聞乘人止此。八支佛地者。中乘根利。兼侵習氣。如燒木成灰。與藏辟支佛齊。九菩薩地者。大乘根性。最勝最利。斷盡正使。與二乘同。不住涅槃。扶習潤生。道觀雙流。遊戲神通。成熟眾生。淨佛國土。此與藏教菩薩不同。藏教為化二乘。假說菩薩伏惑不斷。正被此教所破。豈有毒器堪貯醍醐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似即者。二性地也。相似得法性理水。伏見思惑。即三乘內凡位。與藏教四加行齊(藏通指真諦為法性。與別圓不同)分證即者。從八人地至菩薩地。有七位也。三八人地者。入無間三昧。八忍具足。智少一分。四見地者。八智具足。頓斷三界見惑。發真無漏。見真諦理。即三乘見道位。與藏須陀洹齊。五薄地者。三乘斷欲界六品思惑。煩惱漸薄。與藏斯陀含齊。六離欲地者。三乘斷欲界思惑盡。與藏阿那含齊。七已辦地者。三乘斷三界正使盡。如燒木成炭。與藏阿羅漢齊。聲聞乘人止此。八支佛地者。中乘根利。兼侵習氣。如燒木成灰。與藏辟支佛齊。九菩薩地者。大乘根性。最勝最利。斷盡正使。與二乘同。不住涅槃。扶習潤生。道觀雙流。遊戲神通。成熟眾生。淨佛國土。此與藏教菩薩不同。藏教為化二乘。假說菩薩伏惑不斷。正被此教所破。豈有毒器堪貯醍醐。

究竟即者。第十佛地也。機緣若熟。以一念相應慧。斷餘殘習坐七寶菩提樹下。以天衣為座。現帶劣勝應身(分段生身故劣如須彌山故勝)為三乘根性。轉無生四諦法輪。緣盡入滅。正習俱除。如劫火所燒炭灰俱盡。與藏教佛果齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟即者。第十佛地也。機緣若熟。以一念相應慧。斷餘殘習坐七寶菩提樹下。以天衣為座。現帶劣勝應身(分段生身故劣如須彌山故勝)為三乘根性。轉無生四諦法輪。緣盡入滅。正習俱除。如劫火所燒炭灰俱盡。與藏教佛果齊。

此教亦具三乘根性。同以滅諦為初門。然鈍根二乘。但見於空不見不空。仍與三藏同歸灰斷。故名通前。利根三乘。不但見空。兼見不空。不空即是中道。則被別圓來接。故名通後。中道。又分為二。一者但中。唯有理性。不具諸法。見但中者。接入別教。二者圓中。此理圓妙。具一切法。見圓中者。接入圓教。就此被接。又約三位。一者上根。八人見地被接。二者中根。薄地離欲地被接。三者下根。已辦地支佛地被接。就此三位被接。又各有按位勝進二義。若按位接。或同別十向。或同圓十信。若勝進接。或登別初地。或登圓初住。既被接已。實是別圓二教菩薩。於當教中。仍存第九菩薩地名。至機緣熟。示現成佛。乃是別地圓住。來示世間最高大身。非由通教教道得成佛也。通教尚無實成佛義。況藏教哉。藏教佛果。亦皆別地圓住所現劣應身耳。十法成乘者。一明觀境。六道陰入。能觀所觀。皆如幻化。二明發心。二乘緣真自行。菩薩體幻兼人。與樂拔苦。譬於鏡像。三安心如空之止觀。四以幻化慧破幻化見思。五雖知苦集流轉六蔽等皆如幻化。亦以幻化道滅。還滅六度等通之。六以不可得心。修三十七道品。七體三藏法無常苦空。如幻而治。八識乾慧等如幻次位。而不謬濫。九安忍乾慧位內外諸障。而入性地。十不著性地相似法愛。而入八人見地證真。利鈍分別。如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教亦具三乘根性。同以滅諦為初門。然鈍根二乘。但見於空不見不空。仍與三藏同歸灰斷。故名通前。利根三乘。不但見空。兼見不空。不空即是中道。則被別圓來接。故名通後。中道。又分為二。一者但中。唯有理性。不具諸法。見但中者。接入別教。二者圓中。此理圓妙。具一切法。見圓中者。接入圓教。就此被接。又約三位。一者上根。八人見地被接。二者中根。薄地離欲地被接。三者下根。已辦地支佛地被接。就此三位被接。又各有按位勝進二義。若按位接。或同別十向。或同圓十信。若勝進接。或登別初地。或登圓初住。既被接已。實是別圓二教菩薩。於當教中。仍存第九菩薩地名。至機緣熟。示現成佛。乃是別地圓住。來示世間最高大身。非由通教教道得成佛也。通教尚無實成佛義。況藏教哉。藏教佛果。亦皆別地圓住所現劣應身耳。十法成乘者。一明觀境。六道陰入。能觀所觀。皆如幻化。二明發心。二乘緣真自行。菩薩體幻兼人。與樂拔苦。譬於鏡像。三安心如空之止觀。四以幻化慧破幻化見思。五雖知苦集流轉六蔽等皆如幻化。亦以幻化道滅。還滅六度等通之。六以不可得心。修三十七道品。七體三藏法無常苦空。如幻而治。八識乾慧等如幻次位。而不謬濫。九安忍乾慧位內外諸障。而入性地。十不著性地相似法愛。而入八人見地證真。利鈍分別。如前說。

別教謂教理智斷行位因果。別前藏通二教。別後圓教。故名別也(教則獨被菩薩。理則隔歷三諦。智則三智次第。斷則三惑前後。行則五行差別。位則位不相收。因則一因逈出。不即二邊。果則一果。不融諸位差別)此教詮無量四諦(苦有無量相。十法界不同故。集有無量相。五住煩惱不同故。道有無量相。恒沙佛法不同故。滅有無量相。諸波羅蜜不同故)亦詮不思議生滅十二因緣(枝末無明為分段生因根本無明為變易生因)亦詮不思議六度十度(於第六般若中。復開方便願力智四種權智。共成十度。一一度中。攝一切法。生一切法。成一切法。浩若恒沙)亦詮顯中二諦(幻有幻有即空皆名為俗。不有不空為真)亦詮圓入別二諦(幻有幻有即空皆名為俗。不有不空一切法趣不有不空為真)亦詮別三諦(開俗為兩諦對真為中。中理而已)亦詮圓入別三諦(二諦同前。點真中道。具足佛法)開示界外鈍根菩薩。令修次第三觀(先空次假後中)出分段變易二種生死。證中道無住涅槃。亦於當教。自論六即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別教謂教理智斷行位因果。別前藏通二教。別後圓教。故名別也(教則獨被菩薩。理則隔歷三諦。智則三智次第。斷則三惑前後。行則五行差別。位則位不相收。因則一因逈出。不即二邊。果則一果。不融諸位差別)此教詮無量四諦(苦有無量相。十法界不同故。集有無量相。五住煩惱不同故。道有無量相。恒沙佛法不同故。滅有無量相。諸波羅蜜不同故)亦詮不思議生滅十二因緣(枝末無明為分段生因根本無明為變易生因)亦詮不思議六度十度(於第六般若中。復開方便願力智四種權智。共成十度。一一度中。攝一切法。生一切法。成一切法。浩若恒沙)亦詮顯中二諦(幻有幻有即空皆名為俗。不有不空為真)亦詮圓入別二諦(幻有幻有即空皆名為俗。不有不空一切法趣不有不空為真)亦詮別三諦(開俗為兩諦對真為中。中理而已)亦詮圓入別三諦(二諦同前。點真中道。具足佛法)開示界外鈍根菩薩。令修次第三觀(先空次假後中)出分段變易二種生死。證中道無住涅槃。亦於當教。自論六即。

理即者。但中也。真如法性。隨緣不變。在生死而不染。證涅槃而非淨。逈超二邊。不即諸法。故依圓教。判曰但中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理即者。但中也。真如法性。隨緣不變。在生死而不染。證涅槃而非淨。逈超二邊。不即諸法。故依圓教。判曰但中。

名字即者。解義也。仰信真如法性。凡不能減。聖不能增。但由客塵覆蔽。而不證得。須先藉緣修助發真修。方可剋證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字即者。解義也。仰信真如法性。凡不能減。聖不能增。但由客塵覆蔽。而不證得。須先藉緣修助發真修。方可剋證。

觀行即者。外凡十信位也。一信心．二念心．三精進心．四慧心．五定心．六不退心．七迴向心．八護法心．九戒心．十願心．既先仰信中道。且用生滅因緣觀。伏三界見思煩惱。故名伏忍。與通乾慧性地齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行即者。外凡十信位也。一信心．二念心．三精進心．四慧心．五定心．六不退心．七迴向心．八護法心．九戒心．十願心．既先仰信中道。且用生滅因緣觀。伏三界見思煩惱。故名伏忍。與通乾慧性地齊。

相似即者。內凡三十心三賢位也。初十住者。一發心住。斷三界見惑。與通見地齊。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。斷三界思惑盡。與通已辦地齊。八童真住。九法王子住。十灌頂住。斷界內塵沙。與通佛地齊。此十住名習種性(研習空觀)用從假入空觀見真諦。開慧眼成一切智。行三百由旬。證位不退。次十行者。一歡喜行。二饒益行．三無瞋恨行．四無盡行．五離癡亂行．六善現行．七無著行．八尊重行．九善法行．十真實行。此十行名性種性(分別假性)用從空入假觀。遍學四教四門。斷界外塵沙。見俗諦開法眼。成道種智。次十迴向者。一救護眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順平等善根迴向。七隨順等觀一切眾生迴向。八真如相迴向。九無縛解脫迴向。十法界無量迴向。此十向名道種性(中道能通)習中觀伏無明。行四百由旬。居方便有餘土。證行不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似即者。內凡三十心三賢位也。初十住者。一發心住。斷三界見惑。與通見地齊。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。斷三界思惑盡。與通已辦地齊。八童真住。九法王子住。十灌頂住。斷界內塵沙。與通佛地齊。此十住名習種性(研習空觀)用從假入空觀見真諦。開慧眼成一切智。行三百由旬。證位不退。次十行者。一歡喜行。二饒益行．三無瞋恨行．四無盡行．五離癡亂行．六善現行．七無著行．八尊重行．九善法行．十真實行。此十行名性種性(分別假性)用從空入假觀。遍學四教四門。斷界外塵沙。見俗諦開法眼。成道種智。次十迴向者。一救護眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順平等善根迴向。七隨順等觀一切眾生迴向。八真如相迴向。九無縛解脫迴向。十法界無量迴向。此十向名道種性(中道能通)習中觀伏無明。行四百由旬。居方便有餘土。證行不退。

分證即佛者。十地聖種性(證入聖地)及等覺性(去佛一等)也。初歡喜地。名見道位。以中道觀。見第一義諦。開佛眼成一切種智。行五百由旬。初入實報無障礙土。初到寶所。證念不退。得無功用道。隨可化機緣。能百界作佛。八相成道。利益眾生。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。各斷一品無明。證一分中道。更破一品無明。入等覺位。亦名金剛心。亦名一生補處。亦名有上士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分證即佛者。十地聖種性(證入聖地)及等覺性(去佛一等)也。初歡喜地。名見道位。以中道觀。見第一義諦。開佛眼成一切種智。行五百由旬。初入實報無障礙土。初到寶所。證念不退。得無功用道。隨可化機緣。能百界作佛。八相成道。利益眾生。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。各斷一品無明。證一分中道。更破一品無明。入等覺位。亦名金剛心。亦名一生補處。亦名有上士。

究竟即佛者。妙覺性也(妙極覺滿)從金剛後心。更破一品無明。入妙覺位。坐蓮華藏世界。七寶菩提樹下。大寶華王座。現圓滿報身(量同塵剎。相好剎塵)為鈍根菩薩。轉無量四諦法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟即佛者。妙覺性也(妙極覺滿)從金剛後心。更破一品無明。入妙覺位。坐蓮華藏世界。七寶菩提樹下。大寶華王座。現圓滿報身(量同塵剎。相好剎塵)為鈍根菩薩。轉無量四諦法輪。

此教名為獨菩薩法。以界外道諦為初門(藏通道諦。即界外集。藏通滅諦。即界外苦。故以界外道諦治之)無復二乘而能接通。通教三乘。既被接後皆名菩薩。不復名二乘也。十法成乘者。一緣於登地中道之境。而為所觀。逈出空有之表。二真正發心普為法界。三安心止觀定愛慧策。四次第遍破三惑。五識次第三觀為通。見思塵沙無明為塞。傳傳檢校。是塞令通。六調適三十七道品。是菩薩寶炬陀羅尼。入三解脫門。證中無漏。七用前藏通法門。助開實相。八善知信住行向地等妙七位差別。終不謂我叨極上聖。九離違順強軟二賊。策十信位入於十住。十離相似法愛。策三十心。令入十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教名為獨菩薩法。以界外道諦為初門(藏通道諦。即界外集。藏通滅諦。即界外苦。故以界外道諦治之)無復二乘而能接通。通教三乘。既被接後皆名菩薩。不復名二乘也。十法成乘者。一緣於登地中道之境。而為所觀。逈出空有之表。二真正發心普為法界。三安心止觀定愛慧策。四次第遍破三惑。五識次第三觀為通。見思塵沙無明為塞。傳傳檢校。是塞令通。六調適三十七道品。是菩薩寶炬陀羅尼。入三解脫門。證中無漏。七用前藏通法門。助開實相。八善知信住行向地等妙七位差別。終不謂我叨極上聖。九離違順強軟二賊。策十信位入於十住。十離相似法愛。策三十心。令入十地。

圓教謂圓妙(三諦圓融不可思議)圓融(三一相即無有缺減)圓足(圓見事理一念具足)圓頓(體非漸成)故名圓教。所謂圓伏(圓伏五住)圓信(圓常正信)圓斷(一斷一切斷)圓行(一行一切行)圓位(一位一切位)圓自在莊嚴(一心三諦為所莊嚴一心三觀為能莊嚴)圓建立眾生(四悉普益)此教詮無作四諦(陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證)亦詮不思議不生滅十二因緣(無明愛取煩惱即菩提。菩提通達。無復煩惱。即究竟淨。了因佛性也。行有業即解脫。解脫自在。緣因佛性也。識名色六入觸受生老死。苦即法身。法身無苦無樂。是大樂不生不死是常。正因佛性也。故大經云。十二因緣名為佛性)亦詮稱性六度十度(施為法界。一切法趣施。是趣不渦等)亦詮不思議二諦(幻有幻有即空皆為俗。一切法趣有趣空。趣不有不空為真。真即是俗。俗即是真。如如意珠。珠以譬真。用以譬俗。即珠是用。即用是珠。不二而二分真俗耳)亦詮圓妙三諦(非惟中道具足佛法。真俗亦然。三諦圓融一三三一。如止觀說)開示界外利根菩薩。令修一心三觀(照性成修。稱性圓妙。不縱不橫。不前不後。亦不一時)圓超二種生死。圓證三德涅槃。正約此教。方論六即(前三雖約當教各論六即。咸未究竟。以藏通極果。僅同此教相似即佛。別教妙覺。僅同此教分證即佛。又就彼當教。但有六義。未有即義。以未知心佛眾生三無差別故也。是故奪而言之。藏通極果別十迴向。皆名理即。以未解圓中故。登地同圓。方成分證)理即佛者。不思議理性也。如來之藏。不變隨緣。隨緣不變。隨拈一法。無非法界。心佛眾生三無差別。在凡不減。在聖不增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓教謂圓妙(三諦圓融不可思議)圓融(三一相即無有缺減)圓足(圓見事理一念具足)圓頓(體非漸成)故名圓教。所謂圓伏(圓伏五住)圓信(圓常正信)圓斷(一斷一切斷)圓行(一行一切行)圓位(一位一切位)圓自在莊嚴(一心三諦為所莊嚴一心三觀為能莊嚴)圓建立眾生(四悉普益)此教詮無作四諦(陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證)亦詮不思議不生滅十二因緣(無明愛取煩惱即菩提。菩提通達。無復煩惱。即究竟淨。了因佛性也。行有業即解脫。解脫自在。緣因佛性也。識名色六入觸受生老死。苦即法身。法身無苦無樂。是大樂不生不死是常。正因佛性也。故大經云。十二因緣名為佛性)亦詮稱性六度十度(施為法界。一切法趣施。是趣不渦等)亦詮不思議二諦(幻有幻有即空皆為俗。一切法趣有趣空。趣不有不空為真。真即是俗。俗即是真。如如意珠。珠以譬真。用以譬俗。即珠是用。即用是珠。不二而二分真俗耳)亦詮圓妙三諦(非惟中道具足佛法。真俗亦然。三諦圓融一三三一。如止觀說)開示界外利根菩薩。令修一心三觀(照性成修。稱性圓妙。不縱不橫。不前不後。亦不一時)圓超二種生死。圓證三德涅槃。正約此教。方論六即(前三雖約當教各論六即。咸未究竟。以藏通極果。僅同此教相似即佛。別教妙覺。僅同此教分證即佛。又就彼當教。但有六義。未有即義。以未知心佛眾生三無差別故也。是故奪而言之。藏通極果別十迴向。皆名理即。以未解圓中故。登地同圓。方成分證)理即佛者。不思議理性也。如來之藏。不變隨緣。隨緣不變。隨拈一法。無非法界。心佛眾生三無差別。在凡不減。在聖不增。

名字即佛者。聞解也。了知一色一香無非中道。理具事造兩重三千。同在一念。如一念一切諸念。亦復如是。如心法一切佛法及眾生法。亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字即佛者。聞解也。了知一色一香無非中道。理具事造兩重三千。同在一念。如一念一切諸念。亦復如是。如心法一切佛法及眾生法。亦復如是。

觀行即佛者。五品外凡位也。一隨喜。二讀誦。三講說。四兼行六度。五正行六度。圓伏五住煩惱。與別十信齊。而復大勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行即佛者。五品外凡位也。一隨喜。二讀誦。三講說。四兼行六度。五正行六度。圓伏五住煩惱。與別十信齊。而復大勝。

相似即佛者。十信內凡位也(名與別十信同。而義大異)初信任運。先斷見惑。證位不退。與別初住通見地藏初果齊。二心至七心。任運斷思惑盡。與別七住通已辦藏四果齊。而復大勝。故永嘉云。同除四住。此處為齊。若伏無明。三藏則劣也。八心至十心。任運斷界內外塵沙。行四百由旬。證行不退。與別十向齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似即佛者。十信內凡位也(名與別十信同。而義大異)初信任運。先斷見惑。證位不退。與別初住通見地藏初果齊。二心至七心。任運斷思惑盡。與別七住通已辦藏四果齊。而復大勝。故永嘉云。同除四住。此處為齊。若伏無明。三藏則劣也。八心至十心。任運斷界內外塵沙。行四百由旬。證行不退。與別十向齊。

分證即佛者。十住十行十向十地等覺聖位也(名亦同別。而義大異)初住斷一分無明。證一分三德(正因理心發。名法身德。了因慧心發。名般若德。緣因善心發。名解脫德)一心三觀。任運現前。具佛五眼。成一心三智。行五百由旬。初到寶所。初居實報淨土。亦復分證常寂光淨土。證念不退無功用道。現身百界。八相作佛。與別初地齊。二住至十住。與別十地齊。初行與別等覺齊。二行與別妙覺齊。三行已去所有智斷。別教之人不知名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分證即佛者。十住十行十向十地等覺聖位也(名亦同別。而義大異)初住斷一分無明。證一分三德(正因理心發。名法身德。了因慧心發。名般若德。緣因善心發。名解脫德)一心三觀。任運現前。具佛五眼。成一心三智。行五百由旬。初到寶所。初居實報淨土。亦復分證常寂光淨土。證念不退無功用道。現身百界。八相作佛。與別初地齊。二住至十住。與別十地齊。初行與別等覺齊。二行與別妙覺齊。三行已去所有智斷。別教之人不知名字。

究竟即佛者。妙覺極果。斷四十二品微細無明永盡。究竟登涅槃山頂。以虛空為座。成清淨法身(一一相好等真法界)居上上品常寂光淨土。亦名上上品實報無障礙淨土。性修不二。理事平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟即佛者。妙覺極果。斷四十二品微細無明永盡。究竟登涅槃山頂。以虛空為座。成清淨法身(一一相好等真法界)居上上品常寂光淨土。亦名上上品實報無障礙淨土。性修不二。理事平等。

此教名最上佛法。亦名無分別法。以界外滅諦為初門。當體即佛。而能接別接通。接別者。上根十住被接。中根十行被接。下根十向被接。按位接即成十信。勝進接即登初住。接通已如通教中說。故曰。別教接賢不接聖。通教接聖不接賢。以別若登地。乃名為聖。證道同圓。不復論接。通八人上。便名為聖。方可受接。若乾慧性地二賢。僅可稱轉入別圓。未得名接。若藏教未入聖位。容有轉入通別圓義。已入聖後。保果不前。永無接義。直俟法華。方得會入圓耳。十法成乘者。一觀不思議境(其車高廣)二真正發菩提心(又於其上張設幰蓋)三善巧安心止觀(車內安置丹枕)四以圓三觀破三惑遍(其疾如風)五善識通塞(車外枕亦作軫)六調適無作道品七科三十七分(有大白牛肥壯多力等)七以藏通別等事相法門。助開圓理(又多僕從而侍衛之)八知次位。令不生增上慢。九能安忍。策進五品。而入十信。十離法愛。策於十信。令入十住乃至等妙(乘是寶乘。遊於四方。直至道場)上根觀境。即於境中具足十法。中根從二展轉至六。隨一一中得具十法。下根須具用十也。又復應知。說前三教為防偏曲。文意所歸。正歸於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教名最上佛法。亦名無分別法。以界外滅諦為初門。當體即佛。而能接別接通。接別者。上根十住被接。中根十行被接。下根十向被接。按位接即成十信。勝進接即登初住。接通已如通教中說。故曰。別教接賢不接聖。通教接聖不接賢。以別若登地。乃名為聖。證道同圓。不復論接。通八人上。便名為聖。方可受接。若乾慧性地二賢。僅可稱轉入別圓。未得名接。若藏教未入聖位。容有轉入通別圓義。已入聖後。保果不前。永無接義。直俟法華。方得會入圓耳。十法成乘者。一觀不思議境(其車高廣)二真正發菩提心(又於其上張設幰蓋)三善巧安心止觀(車內安置丹枕)四以圓三觀破三惑遍(其疾如風)五善識通塞(車外枕亦作軫)六調適無作道品七科三十七分(有大白牛肥壯多力等)七以藏通別等事相法門。助開圓理(又多僕從而侍衛之)八知次位。令不生增上慢。九能安忍。策進五品。而入十信。十離法愛。策於十信。令入十住乃至等妙(乘是寶乘。遊於四方。直至道場)上根觀境。即於境中具足十法。中根從二展轉至六。隨一一中得具十法。下根須具用十也。又復應知。說前三教為防偏曲。文意所歸。正歸於此。

附轉接同會借說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附轉接同會借說

轉○藏七賢得轉入通別圓○通乾慧性地。得轉入別圓○別十信得轉入圓○此三皆不名接。以僅在初心脚跟未牢。故但名轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉○藏七賢得轉入通別圓○通乾慧性地。得轉入別圓○別十信得轉入圓○此三皆不名接。以僅在初心脚跟未牢。故但名轉。

接○通八人見地薄地離欲已辦支佛。得接入別圓○別住行向。得接入圓○根有利鈍故。接有遲速。如以好桃李接彼平常桃李。故名為接。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 接○通八人見地薄地離欲已辦支佛。得接入別圓○別住行向。得接入圓○根有利鈍故。接有遲速。如以好桃李接彼平常桃李。故名為接。

同○別十地證道同圓。不復名接。但存教道之粗。以待法華開會成妙○別初住通見地藏初果等。亦得約所斷惑名同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同○別十地證道同圓。不復名接。但存教道之粗。以待法華開會成妙○別初住通見地藏初果等。亦得約所斷惑名同。

會○開藏七賢通乾慧性地別十信。即圓五品○開藏初果通見地別初住。即圓初信○開藏四果通已辦別七住。即圓七信○開別十向。即圓十信○開別十地。即圓十住(初在法華)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會○開藏七賢通乾慧性地別十信。即圓五品○開藏初果通見地別初住。即圓初信○開藏四果通已辦別七住。即圓七信○開別十向。即圓十信○開別十地。即圓十住(初在法華)。

借○欲接通入別。先借別明通。如云歡喜地斷見惑。遠行地斷思惑等○欲含別於通。必借通明別。如云須陀含若智若斷。是菩薩無生法忍等○欲接別入圓。先借圓明別。如云初住能現八相。猶有微苦等○欲含圓於別。先借別明圓。如云三賢十聖住果報等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 借○欲接通入別。先借別明通。如云歡喜地斷見惑。遠行地斷思惑等○欲含別於通。必借通明別。如云須陀含若智若斷。是菩薩無生法忍等○欲接別入圓。先借圓明別。如云初住能現八相。猶有微苦等○欲含圓於別。先借別明圓。如云三賢十聖住果報等。

問曰。但依圓教直指人心見性成佛。豈不痛快直捷。何用此葛藤為。答曰。六祖大師不云乎。法法皆通。法法皆備。而無一法可得。名最上乘。倘有一法未通。即被此法所縛。倘有一法未備。即被此法所牽。既被縛被牽。故於不可得之妙法。誤認為葛藤耳。臨濟云。識取綱宗。本無實法。汝乃欲捨葛藤而別求實法耶。永明大師云。得鳥者網之一目。不可以一目而廢眾目。收功者。棋之一著。不可以一著而廢眾著。法喻昭然。胡弗思也。問曰。藏通同詮真諦。何故藏以四果為究竟。通必佛地為究竟耶。答曰。藏教正為二乘。通教正為菩薩故也。問曰。一般斷見思惑。何故藏通名聖。別圓名賢。答曰。藏通詮真。故見真即得名聖。別圓詮中。故見中方得名聖。見真僅可名賢也。問曰。藏四加行通性地。既稱相似。何故僅齊別圓觀行。答曰。藏通聖位。既成別圓內凡。則藏通內凡。僅成別圓外凡。復何疑哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。但依圓教直指人心見性成佛。豈不痛快直捷。何用此葛藤為。答曰。六祖大師不云乎。法法皆通。法法皆備。而無一法可得。名最上乘。倘有一法未通。即被此法所縛。倘有一法未備。即被此法所牽。既被縛被牽。故於不可得之妙法。誤認為葛藤耳。臨濟云。識取綱宗。本無實法。汝乃欲捨葛藤而別求實法耶。永明大師云。得鳥者網之一目。不可以一目而廢眾目。收功者。棋之一著。不可以一著而廢眾著。法喻昭然。胡弗思也。問曰。藏通同詮真諦。何故藏以四果為究竟。通必佛地為究竟耶。答曰。藏教正為二乘。通教正為菩薩故也。問曰。一般斷見思惑。何故藏通名聖。別圓名賢。答曰。藏通詮真。故見真即得名聖。別圓詮中。故見中方得名聖。見真僅可名賢也。問曰。藏四加行通性地。既稱相似。何故僅齊別圓觀行。答曰。藏通聖位。既成別圓內凡。則藏通內凡。僅成別圓外凡。復何疑哉。