天台傳佛心印記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台傳佛心印記

元傳天台宗教興教大師虎谿沙門 懷則 述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元傳天台宗教興教大師虎谿沙門 懷則 述

只一具字。彌顯今宗以性具善。他師亦知具惡緣了。他皆莫測。是知今家性具之功。功在性惡。若無性惡必須破九界修惡顯佛界性善。是為緣理斷九。非今所論。故止觀所明十乘妙觀。觀於陰等十境三障四魔。一一皆成圓妙三諦。此乃發心立行之體格。豈有圓頓更過於此。初心修觀必先內心。故於三科揀却界入。復於五陰又除前四。的取識陰為所觀境。如去丈就尺去尺就寸。是為總無明心。若就總明別即第六識。如伐樹得根。灸病得穴。千枝百病自然消殞。若不入者然後歷餘一心例餘陰入。乃至九境待發方觀。不發不觀莫不咸爾。方顯九界三道修惡。當體即是性惡法門。性惡融通無法不趣。任運攝得佛界性善。修惡既即性惡修惡無所破。性惡無所顯。是為全惡。是惡即義方成。是則今家明即永異諸師。以非二物相合亦非背面相翻。直須當體全是方名為即。何須斷除煩惱生死。方顯佛界菩提涅槃耶。又應須了此性善惡。在諸大乘立名不同。廣略有異。立名不同者。華嚴云。能隨染淨緣。遂分十法界。迷則十界俱染。悟則十界俱淨。十法界離合讀之三因具足。三字合呼九界。為惡正因。佛界為善正因。十字獨呼法界。合呼即了因。十法合呼界字。獨呼即緣因。法華云。諸法實相不出權實。諸法是同體權中善惡緣了。實相是同體實中善惡正因。九界十如即惡緣因。佛界十如即善緣因。三轉讀之了正不缺。涅槃經中。闡提善人二人俱有性善性惡。名為善惡緣因。三因既妙言緣必具了正言了必具正。緣言正必具緣。了一必具三。三即是一。毋得守語害圓誣罔聖意。若爾九界三因性。染了因性惡緣因。染惡不二是惡正因。豈唯局修。佛界三因性善緣。因性淨了因。善淨不二即善正因。此性善惡亦名性淨性穢。或名理明理暗。或名常無常雙寂之體。如請觀音。或單名毒害。毒害即性惡。皆一體之異名也。隨機利鈍廣略有異者。略則十界廣則三千。故知善惡不出十界。十界性融互具成百界。界十如則成千如。假名一千。五陰一千國土一千。如此三千現前一念修惡之心。本來具足非造作而成。非相生而然。非相含而然。一念不在前。三千不在後。一念不少三千不多。須知情可破法不可破。執法成病亦須破。是則善惡淨穢是法門理體。體本明淨不斷纖毫。是則斷證迷悟。但約染淨而論。往人無擇法眼。情理不分藥病不辨。纔聞空中名遮一相不立。便作斷滅而解假觀名。照三千宛然。定謂三千立法。若三諦俱遮。又如何立法耶。迷情須破。故用即空即假即中。達此一念修惡之心。即是三千妙境。修惡既即性惡。是理具三千。而此修惡便是妙事三千。但觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只一具字。彌顯今宗以性具善。他師亦知具惡緣了。他皆莫測。是知今家性具之功。功在性惡。若無性惡必須破九界修惡顯佛界性善。是為緣理斷九。非今所論。故止觀所明十乘妙觀。觀於陰等十境三障四魔。一一皆成圓妙三諦。此乃發心立行之體格。豈有圓頓更過於此。初心修觀必先內心。故於三科揀却界入。復於五陰又除前四。的取識陰為所觀境。如去丈就尺去尺就寸。是為總無明心。若就總明別即第六識。如伐樹得根。灸病得穴。千枝百病自然消殞。若不入者然後歷餘一心例餘陰入。乃至九境待發方觀。不發不觀莫不咸爾。方顯九界三道修惡。當體即是性惡法門。性惡融通無法不趣。任運攝得佛界性善。修惡既即性惡修惡無所破。性惡無所顯。是為全惡。是惡即義方成。是則今家明即永異諸師。以非二物相合亦非背面相翻。直須當體全是方名為即。何須斷除煩惱生死。方顯佛界菩提涅槃耶。又應須了此性善惡。在諸大乘立名不同。廣略有異。立名不同者。華嚴云。能隨染淨緣。遂分十法界。迷則十界俱染。悟則十界俱淨。十法界離合讀之三因具足。三字合呼九界。為惡正因。佛界為善正因。十字獨呼法界。合呼即了因。十法合呼界字。獨呼即緣因。法華云。諸法實相不出權實。諸法是同體權中善惡緣了。實相是同體實中善惡正因。九界十如即惡緣因。佛界十如即善緣因。三轉讀之了正不缺。涅槃經中。闡提善人二人俱有性善性惡。名為善惡緣因。三因既妙言緣必具了正言了必具正。緣言正必具緣。了一必具三。三即是一。毋得守語害圓誣罔聖意。若爾九界三因性。染了因性惡緣因。染惡不二是惡正因。豈唯局修。佛界三因性善緣。因性淨了因。善淨不二即善正因。此性善惡亦名性淨性穢。或名理明理暗。或名常無常雙寂之體。如請觀音。或單名毒害。毒害即性惡。皆一體之異名也。隨機利鈍廣略有異者。略則十界廣則三千。故知善惡不出十界。十界性融互具成百界。界十如則成千如。假名一千。五陰一千國土一千。如此三千現前一念修惡之心。本來具足非造作而成。非相生而然。非相含而然。一念不在前。三千不在後。一念不少三千不多。須知情可破法不可破。執法成病亦須破。是則善惡淨穢是法門理體。體本明淨不斷纖毫。是則斷證迷悟。但約染淨而論。往人無擇法眼。情理不分藥病不辨。纔聞空中名遮一相不立。便作斷滅而解假觀名。照三千宛然。定謂三千立法。若三諦俱遮。又如何立法耶。迷情須破。故用即空即假即中。達此一念修惡之心。即是三千妙境。修惡既即性惡。是理具三千。而此修惡便是妙事三千。但觀

理具俱破俱立俱是法界。自然攝得事用三千。三千皆實相相宛然。事理本融非頭數法。不屬所破寧非所顯。故曰諸佛不斷性惡。闡提不斷性善。點此一意眾滯自消。問曰闡提與佛斷何等善惡。答闡提斷修善盡修惡滿足。諸佛斷修惡盡修善滿足。問修善修惡既是妙事。乃屬所顯何名所破。答修善惡即性善惡。無修善惡可論。斯是斷義故。諸佛斷修惡盡。闡提斷修善盡。修善惡既即性善惡。修善惡何嘗斷。斯不斷義。斷與不斷妙在其中。問闡提不斷性善修善得起。諸佛不斷性惡還起修惡否。答闡提不達性善為善所染。故修善得起。廣治諸惡。諸佛能達於惡。故於惡自在惡不復起。廣用諸惡化度眾生。妙用無染名惡法門。雖無染礙之相。而有性具之相。博地但理名字。初聞觀行未顯。驗體仍迷。六根似發。初住分見妙覺果成。究竟明顯是則理須親證。其相方彰。如曹公相隱解衣方見事可比知。如孫劉相顯瞭然在目。又如全波為濕全濕為波。波相易識濕性難彰。如此事理宛有三用。只一事理三千即空性。了因即假性。緣因即中性。正因三諦若不性具即義何由可成。非但三千即三諦亦乃三諦即三千。故云中諦者。統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者立一切法。三千即中。以中為主。即一而三。名為本有所觀妙境。以空假即中三皆屬性中。即空假還歸二修。三千即空以空為主。名全性起修。是為因中能觀妙觀。以假中皆空三皆屬觀空。即假中還歸用。境三千即假以假為主。名為果上解脫大用。以中空即假三皆屬用。假即中空還歸境觀。只一三法。各對二明。論乎三境。三觀三用不即不離。不縱不橫即遮即照。二義同時玄妙深絕。如三點伊。一不相混。三不相離。名大涅槃。今就能觀論乎三觀。所觀即是三諦。言三觀者。以即空故破染礙情。一相不立。顯此三千同一性故。一切即一方能同居。一念派之彌合故。如眾珠咸趣一珠。畢竟清淨非斷無空。以即假故互具互攝。諸相宛然顯此三千。不失自體一即一切。雖復同居一念即之彌分故。如一珠影入眾珠。不可思議非賴緣假。以即中故顯此三千。非一非一切。非分非合。雙遮二邊。無有二相雙照二諦。空假宛然。豈同但中。不具諸法一空一切空。三觀皆空總空觀。一假一切假。三觀皆假總假觀。一中一切中三觀皆中總中觀。是則終日破相諸法皆成。終日立法纖塵必盡。終日絕待二邊熾然。是為即破即立。即立即破。非破非立而破而立。亦名即遮即照。即照即遮。非遮非照而遮而照。說雖次第行在一時。若爾無理不立無情不破。豈與斷無之空賴緣之假。出二邊中同日而語耶。故曰。唯佛與佛乃能究盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理具俱破俱立俱是法界。自然攝得事用三千。三千皆實相相宛然。事理本融非頭數法。不屬所破寧非所顯。故曰諸佛不斷性惡。闡提不斷性善。點此一意眾滯自消。問曰闡提與佛斷何等善惡。答闡提斷修善盡修惡滿足。諸佛斷修惡盡修善滿足。問修善修惡既是妙事。乃屬所顯何名所破。答修善惡即性善惡。無修善惡可論。斯是斷義故。諸佛斷修惡盡。闡提斷修善盡。修善惡既即性善惡。修善惡何嘗斷。斯不斷義。斷與不斷妙在其中。問闡提不斷性善修善得起。諸佛不斷性惡還起修惡否。答闡提不達性善為善所染。故修善得起。廣治諸惡。諸佛能達於惡。故於惡自在惡不復起。廣用諸惡化度眾生。妙用無染名惡法門。雖無染礙之相。而有性具之相。博地但理名字。初聞觀行未顯。驗體仍迷。六根似發。初住分見妙覺果成。究竟明顯是則理須親證。其相方彰。如曹公相隱解衣方見事可比知。如孫劉相顯瞭然在目。又如全波為濕全濕為波。波相易識濕性難彰。如此事理宛有三用。只一事理三千即空性。了因即假性。緣因即中性。正因三諦若不性具即義何由可成。非但三千即三諦亦乃三諦即三千。故云中諦者。統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者立一切法。三千即中。以中為主。即一而三。名為本有所觀妙境。以空假即中三皆屬性中。即空假還歸二修。三千即空以空為主。名全性起修。是為因中能觀妙觀。以假中皆空三皆屬觀空。即假中還歸用。境三千即假以假為主。名為果上解脫大用。以中空即假三皆屬用。假即中空還歸境觀。只一三法。各對二明。論乎三境。三觀三用不即不離。不縱不橫即遮即照。二義同時玄妙深絕。如三點伊。一不相混。三不相離。名大涅槃。今就能觀論乎三觀。所觀即是三諦。言三觀者。以即空故破染礙情。一相不立。顯此三千同一性故。一切即一方能同居。一念派之彌合故。如眾珠咸趣一珠。畢竟清淨非斷無空。以即假故互具互攝。諸相宛然顯此三千。不失自體一即一切。雖復同居一念即之彌分故。如一珠影入眾珠。不可思議非賴緣假。以即中故顯此三千。非一非一切。非分非合。雙遮二邊。無有二相雙照二諦。空假宛然。豈同但中。不具諸法一空一切空。三觀皆空總空觀。一假一切假。三觀皆假總假觀。一中一切中三觀皆中總中觀。是則終日破相諸法皆成。終日立法纖塵必盡。終日絕待二邊熾然。是為即破即立。即立即破。非破非立而破而立。亦名即遮即照。即照即遮。非遮非照而遮而照。說雖次第行在一時。若爾無理不立無情不破。豈與斷無之空賴緣之假。出二邊中同日而語耶。故曰。唯佛與佛乃能究盡

。稻麻二乘恒沙菩薩。並不能知斯義少分。如此三千通依諸部的在法華。蓋由昔經。一有兼帶之過。二有隔偏之失。今經非但純一無雜。復能開麁即妙。題稱妙法。良在茲焉。是知用此絕待妙法為觀體者。方譬日光不與暗共。此乃終窮究竟極說。是為佛祖正傳心印。佛以是傳之於迦葉。迦葉以是傳之於阿難。乃至二十四代傳之於師子比丘。師子遇難不得其傳焉。是為金口祖承。皆見而知之者出付法傳。或有前加六佛後添四祖。說偈付法。拈華微笑唱為教外別傳經論無憑。人皆不許。洎漢明夜夢佛法流東至北齊之間。有慧文師。因探釋論悟一心三智。橫宗龍樹推而上之。即二十四祖中第十三師。文師則聞而知之。以此授之南嶽。南嶽克證法華三昧獲六根清淨。傳之於天台。天台靈嶽親承大蘇。妙悟持因靜。發證不由他故。用法華妙旨。結成三千絕待妙觀。傳之於章安。章安結集法藏傳之於二威。威傳左溪。左溪傳之於荊溪。荊溪廣作傳記輔翼大義。昭如日星。復推而下之。皆見而知之者。一家教觀光被四海。始則安史作難中因會昌廢除。後因五代兵火教藏滅絕。幾至不傳。螺溪訪失。舊聞網羅天下。錢王遣使高麗日本。教觀復還無行江浙。傳至於四明。荊溪未記者記之。四三昧難行者悉行之。中興此道。如大明在天不可掩也。此亦聞而知之者。故翰林梁敬之。謂之抗折百家超過諸說。員外柳子厚謂之去聖逾遠。異端並起。唯天台大師為得其說。二賢者豈虛美而諂附之耶。諸宗既不知性具惡法。若論九界唯云性起。縱有說云圓家以性具為宗者。只知性具善也。不知性具惡故。雖云煩惱即菩提。生死即涅槃。鼠唧鳥空有言無旨。必須翻九界修惡。證佛界性善。以至直指人心見性成佛。即心是佛等。乃指真心成佛。非指妄心。故有人云。即心是佛。真心耶。妄心耶。答真心也。又有人云。修證即不無。染污即不得。此乃獨標清淨法身。以為教外別傳之宗。揀云報化非真佛。亦非說法者。然大功大用非無報化。若解通報化即滯染污。緣非護念不能頓見法身。是皆不出但中之義。尚未能知佛界。但中性具三身豈能知九界三身耶。以善惡言之偏屬性善。十界言之偏屬佛界。真妄言之偏屬於真。九識言之偏屬真常淨識。四教言之偏屬別教。陰等十境言之屬菩薩境。未離三障四魔。何名圓頓心印。故知諸師言即指真即真。非指妄即真。是則合云菩提即菩提。涅槃即涅槃也。既非即陰而示。又無修發之相。偏指佛界真心一破一立。若非別教緣理斷九推與何耶。又復不了性惡即佛性異名。煩惱心生死色。皆無佛性。煩惱心無佛性。故相宗謂定性二乘。極 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。稻麻二乘恒沙菩薩。並不能知斯義少分。如此三千通依諸部的在法華。蓋由昔經。一有兼帶之過。二有隔偏之失。今經非但純一無雜。復能開麁即妙。題稱妙法。良在茲焉。是知用此絕待妙法為觀體者。方譬日光不與暗共。此乃終窮究竟極說。是為佛祖正傳心印。佛以是傳之於迦葉。迦葉以是傳之於阿難。乃至二十四代傳之於師子比丘。師子遇難不得其傳焉。是為金口祖承。皆見而知之者出付法傳。或有前加六佛後添四祖。說偈付法。拈華微笑唱為教外別傳經論無憑。人皆不許。洎漢明夜夢佛法流東至北齊之間。有慧文師。因探釋論悟一心三智。橫宗龍樹推而上之。即二十四祖中第十三師。文師則聞而知之。以此授之南嶽。南嶽克證法華三昧獲六根清淨。傳之於天台。天台靈嶽親承大蘇。妙悟持因靜。發證不由他故。用法華妙旨。結成三千絕待妙觀。傳之於章安。章安結集法藏傳之於二威。威傳左溪。左溪傳之於荊溪。荊溪廣作傳記輔翼大義。昭如日星。復推而下之。皆見而知之者。一家教觀光被四海。始則安史作難中因會昌廢除。後因五代兵火教藏滅絕。幾至不傳。螺溪訪失。舊聞網羅天下。錢王遣使高麗日本。教觀復還無行江浙。傳至於四明。荊溪未記者記之。四三昧難行者悉行之。中興此道。如大明在天不可掩也。此亦聞而知之者。故翰林梁敬之。謂之抗折百家超過諸說。員外柳子厚謂之去聖逾遠。異端並起。唯天台大師為得其說。二賢者豈虛美而諂附之耶。諸宗既不知性具惡法。若論九界唯云性起。縱有說云圓家以性具為宗者。只知性具善也。不知性具惡故。雖云煩惱即菩提。生死即涅槃。鼠唧鳥空有言無旨。必須翻九界修惡。證佛界性善。以至直指人心見性成佛。即心是佛等。乃指真心成佛。非指妄心。故有人云。即心是佛。真心耶。妄心耶。答真心也。又有人云。修證即不無。染污即不得。此乃獨標清淨法身。以為教外別傳之宗。揀云報化非真佛。亦非說法者。然大功大用非無報化。若解通報化即滯染污。緣非護念不能頓見法身。是皆不出但中之義。尚未能知佛界。但中性具三身豈能知九界三身耶。以善惡言之偏屬性善。十界言之偏屬佛界。真妄言之偏屬於真。九識言之偏屬真常淨識。四教言之偏屬別教。陰等十境言之屬菩薩境。未離三障四魔。何名圓頓心印。故知諸師言即指真即真。非指妄即真。是則合云菩提即菩提。涅槃即涅槃也。既非即陰而示。又無修發之相。偏指佛界真心一破一立。若非別教緣理斷九推與何耶。又復不了性惡即佛性異名。煩惱心生死色。皆無佛性。煩惱心無佛性。故相宗謂定性二乘。極

惡闡提不成佛。生死色無佛性故。彼性宗謂牆壁瓦礫不成佛。須破九界煩惱生死修惡。顯佛界性善佛性故。但知果地融通。不了因心本具。若爾非但無情無性有情亦無。何者須約真如心說唯心。則成遮那有佛性真常色。說唯色則成寂光有佛性。何關有情煩惱心無情生死色耶。具如金錍中說。問有人云。南嶽天台令依三諦之理修三止三觀。教義雖是圓妙。然其趣入門戶次第。亦只是高僧所修四禪八定。諸禪行相唯達磨所傳頓同佛體。今此所明何相反耶。答良由他人見今家。立第六識為所觀陰境。乃謂權教所詮。觀第九識方同佛體。如斯指斥謬之甚矣。前雖已辨今更評之。若論境者唯尚近要。即以第六識心。以為所觀之境。知妙三識未嘗暫離一見一思。雖唯一識未嘗不以三識為觀。未嘗不以三識為境。若直以此心緣於佛界實相理者。如用蕅絲懸山徒增分別絕念無由。何者。此第六識既是見思熏起。能起忻厭分別作善惡因。即是修惡體。此修惡即是性惡。是為能觀觀法。復是所顯法門。故荊溪云。忽都未聞性惡之名。安能信有性德之行。以由修惡即性惡故。三觀十乘無惑可破無理可顯。方名無作妙行。乃至果上普現色身。垂形九界遊戲六道。全性惡起得名無謀而應。若也翻惡為善斷惡證善。因中行成有作果上。作意神通何異外道。如此稱為頓同佛體。乃認魚目作明珠。指山鷄為鸞鳳。雖三尺童子亦知其謬。若以性惡對乎性善。約十界次第迭論者。六界為惡二乘為善。八界為惡菩薩為善。九界為惡佛界為善。此之九一乃是惡之際善之極。故今所辯蓋就極論圓人性具善惡。故如君子不器。善惡俱能體用不二。別人不具性惡。故如淳善人不能造惡。為無明所牽方能造惡也。釋論云。婬欲即是道。癡恚亦復然。如是三法中具一切佛法。婬欲癡恚修惡也。具一切佛法即性惡也。又經曰。彈指散華低頭合掌皆成佛道。彈指等修善也。皆成佛道者即性善也。夫如是莫不咸使法界有情。復此本有自性而已矣。故得山林之下草澤之士。精究佛乘弘宣聖化。或於師門耳提面命見而知之。或於經疏研幾索隱聞而知之。見聞之間兩心相照。玄領默契名之為傳。我心本具不從他得名為不傳。心雖本具點示方知是為傳。此不傳之妙如印即心是名心印。知此者名妙解。行此者名妙行。證此者名妙果。如此則能事畢矣。如上所論且在自行未涉化他。何者迦葉於譬說中一聞即悟不假修持。具領五時施化故。曰說法據此故施開自在。遂蒙如來述成授記。故知迦葉傳此心印的在法華。聞譬者妙解也。悟入者妙果也。故曰。今法王大寶自然而至。迦葉既爾餘可例然。金口既然今師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡闡提不成佛。生死色無佛性故。彼性宗謂牆壁瓦礫不成佛。須破九界煩惱生死修惡。顯佛界性善佛性故。但知果地融通。不了因心本具。若爾非但無情無性有情亦無。何者須約真如心說唯心。則成遮那有佛性真常色。說唯色則成寂光有佛性。何關有情煩惱心無情生死色耶。具如金錍中說。問有人云。南嶽天台令依三諦之理修三止三觀。教義雖是圓妙。然其趣入門戶次第。亦只是高僧所修四禪八定。諸禪行相唯達磨所傳頓同佛體。今此所明何相反耶。答良由他人見今家。立第六識為所觀陰境。乃謂權教所詮。觀第九識方同佛體。如斯指斥謬之甚矣。前雖已辨今更評之。若論境者唯尚近要。即以第六識心。以為所觀之境。知妙三識未嘗暫離一見一思。雖唯一識未嘗不以三識為觀。未嘗不以三識為境。若直以此心緣於佛界實相理者。如用蕅絲懸山徒增分別絕念無由。何者。此第六識既是見思熏起。能起忻厭分別作善惡因。即是修惡體。此修惡即是性惡。是為能觀觀法。復是所顯法門。故荊溪云。忽都未聞性惡之名。安能信有性德之行。以由修惡即性惡故。三觀十乘無惑可破無理可顯。方名無作妙行。乃至果上普現色身。垂形九界遊戲六道。全性惡起得名無謀而應。若也翻惡為善斷惡證善。因中行成有作果上。作意神通何異外道。如此稱為頓同佛體。乃認魚目作明珠。指山鷄為鸞鳳。雖三尺童子亦知其謬。若以性惡對乎性善。約十界次第迭論者。六界為惡二乘為善。八界為惡菩薩為善。九界為惡佛界為善。此之九一乃是惡之際善之極。故今所辯蓋就極論圓人性具善惡。故如君子不器。善惡俱能體用不二。別人不具性惡。故如淳善人不能造惡。為無明所牽方能造惡也。釋論云。婬欲即是道。癡恚亦復然。如是三法中具一切佛法。婬欲癡恚修惡也。具一切佛法即性惡也。又經曰。彈指散華低頭合掌皆成佛道。彈指等修善也。皆成佛道者即性善也。夫如是莫不咸使法界有情。復此本有自性而已矣。故得山林之下草澤之士。精究佛乘弘宣聖化。或於師門耳提面命見而知之。或於經疏研幾索隱聞而知之。見聞之間兩心相照。玄領默契名之為傳。我心本具不從他得名為不傳。心雖本具點示方知是為傳。此不傳之妙如印即心是名心印。知此者名妙解。行此者名妙行。證此者名妙果。如此則能事畢矣。如上所論且在自行未涉化他。何者迦葉於譬說中一聞即悟不假修持。具領五時施化故。曰說法據此故施開自在。遂蒙如來述成授記。故知迦葉傳此心印的在法華。聞譬者妙解也。悟入者妙果也。故曰。今法王大寶自然而至。迦葉既爾餘可例然。金口既然今師

亦爾。北齊一披其文朗然大悟。南嶽九旬乃證。天台二七方克。故知從聞而思。思修而證。根性不同證有遲速。若論化他名為付託。亦曰囑累。仍有通別。通該四眾。別在迦葉。如勸持讀誦囑累流通。乃至餘深法中示教利喜。聲聞則具有八千。菩薩則無量無數。別則唯在迦葉。付囑不局一處。故涅槃中雖不在會。欲令四眾咸知敬信有在。乃曰我今所有無上正法。以付摩訶迦葉。又付法傳云。化緣將畢垂當滅度。告大弟子摩訶迦葉。如我今者將般涅槃。以此深法用囑累汝。汝當於後敬順我意。廣宣流布無令斷絕。若爾經必有文不盡度耳。所以獨付迦葉者有三意故。一者如來緣謝迦葉緣興。二者迦葉苦行能令佛法久住。三者附於小果化導易行。例如淨明德佛付囑一切眾生喜見菩薩。廣令流布是也。蓋由緣不在彼。是以付託於斯豈傳佛心印。獨在迦葉餘皆不了耶。世人昧此欺罔聖賢妄生戲論。未能知此自行化他的傳之旨也。嗚呼。是為一家古今絕唱佛祖正傳。但白雪陽春唱高和寡耳。則幸逢嘉運不辭鄙陋。輒憑紙墨以廣見聞。効法華若田若里。涅槃若樹若石。或生謗毀。庶幾強毒如獸渡河。豈敢顧於濡尾者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦爾。北齊一披其文朗然大悟。南嶽九旬乃證。天台二七方克。故知從聞而思。思修而證。根性不同證有遲速。若論化他名為付託。亦曰囑累。仍有通別。通該四眾。別在迦葉。如勸持讀誦囑累流通。乃至餘深法中示教利喜。聲聞則具有八千。菩薩則無量無數。別則唯在迦葉。付囑不局一處。故涅槃中雖不在會。欲令四眾咸知敬信有在。乃曰我今所有無上正法。以付摩訶迦葉。又付法傳云。化緣將畢垂當滅度。告大弟子摩訶迦葉。如我今者將般涅槃。以此深法用囑累汝。汝當於後敬順我意。廣宣流布無令斷絕。若爾經必有文不盡度耳。所以獨付迦葉者有三意故。一者如來緣謝迦葉緣興。二者迦葉苦行能令佛法久住。三者附於小果化導易行。例如淨明德佛付囑一切眾生喜見菩薩。廣令流布是也。蓋由緣不在彼。是以付託於斯豈傳佛心印。獨在迦葉餘皆不了耶。世人昧此欺罔聖賢妄生戲論。未能知此自行化他的傳之旨也。嗚呼。是為一家古今絕唱佛祖正傳。但白雪陽春唱高和寡耳。則幸逢嘉運不辭鄙陋。輒憑紙墨以廣見聞。効法華若田若里。涅槃若樹若石。或生謗毀。庶幾強毒如獸渡河。豈敢顧於濡尾者也。