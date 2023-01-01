國清百錄卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國清百錄卷第三

隋沙門灌頂纂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋沙門灌頂纂

王謝義疏書第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王謝義疏書第五十一

弟子總持和南。逮旨送初卷義疏。跪承法寶。粗覽綱宗。悉檀內外耳未曾聞。故知龍樹代佛不可思議。今所著述肉眼未覩明闇。謹復研尋遲此覲接。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。逮旨送初卷義疏。跪承法寶。粗覽綱宗。悉檀內外耳未曾聞。故知龍樹代佛不可思議。今所著述肉眼未覩明闇。謹復研尋遲此覲接。謹和南。

王論荊州諸寺書第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王論荊州諸寺書第五十二

弟子總持和南。荊州玉泉十住兩寺。近既賜令檢校。今須書及江陵總管。當勒所由終聽僧使。奢促弟子仰蒙淨戒。宿世因緣稍希義理。智波羅蜜爰降開許。始制義疏。方憑啟沃向入慧門。昔年仰請棲霞時往。觀行政為密邇。朝發暮到應可諮決。不異邑居。行道本貴安心。寧勞過遠。天台之路幸願輟情。屈己為人菩薩有賜。於專契弗敢違。前都不知淨人。善心已墮僧數。濟度無隔唯用隨喜。謹和南。七月二十七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。荊州玉泉十住兩寺。近既賜令檢校。今須書及江陵總管。當勒所由終聽僧使。奢促弟子仰蒙淨戒。宿世因緣稍希義理。智波羅蜜爰降開許。始制義疏。方憑啟沃向入慧門。昔年仰請棲霞時往。觀行政為密邇。朝發暮到應可諮決。不異邑居。行道本貴安心。寧勞過遠。天台之路幸願輟情。屈己為人菩薩有賜。於專契弗敢違。前都不知淨人。善心已墮僧數。濟度無隔唯用隨喜。謹和南。七月二十七日。

重述還天台書第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重述還天台書第五十三

前所諮天台山事。本聽後期爰逮報示。不然夙志棲霞。乃言咫尺非關本誓之心。天台既是寄終之地。所以恒思果遂。每囑弟子。恐命不待期。一旦無常身充禽鳥。焚燒餘骨送往天台。願得次生還棲山谷。修業成辦乃可利人。但仰赴義門多慚芻淺。發心既重輒課庸微。去聽慈恩庶無怱促。政言天台營理本擬十方。安立僧徒非專為己。昔年修葺願創伽藍。形可隨緣香燈難絕。故欲遣修葺冀憑方便。同途校具。淨人得蒙勝舉。并祈一旨事並前諮。方乞寺名屈作檀越。懼多煩沓未敢同時。處處結緣功德彌大。玉泉十住許垂恩為。唯待教旨即遣僧使。冀藉光威三寺遙荷。伽藍未整功德已圓。仰鬧頻煩言何能謝。沙門某白。三月二十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前所諮天台山事。本聽後期爰逮報示。不然夙志棲霞。乃言咫尺非關本誓之心。天台既是寄終之地。所以恒思果遂。每囑弟子。恐命不待期。一旦無常身充禽鳥。焚燒餘骨送往天台。願得次生還棲山谷。修業成辦乃可利人。但仰赴義門多慚芻淺。發心既重輒課庸微。去聽慈恩庶無怱促。政言天台營理本擬十方。安立僧徒非專為己。昔年修葺願創伽藍。形可隨緣香燈難絕。故欲遣修葺冀憑方便。同途校具。淨人得蒙勝舉。并祈一旨事並前諮。方乞寺名屈作檀越。懼多煩沓未敢同時。處處結緣功德彌大。玉泉十住許垂恩為。唯待教旨即遣僧使。冀藉光威三寺遙荷。伽藍未整功德已圓。仰鬧頻煩言何能謝。沙門某白。三月二十日。

王答書第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王答書第五十四

總持和南。復垂誨旨益具仁慈。開士虛懷隨感。必應本誓願力。何患不果。政言服道日淺未堪違遠。深憑護念開示悟入。玉泉十住天台本居。仰由勝功能得建立。方須影響永至金剛。江陵書及會稽教下。並勒所司以時發遣。謹和南。七月二十九日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南。復垂誨旨益具仁慈。開士虛懷隨感。必應本誓願力。何患不果。政言服道日淺未堪違遠。深憑護念開示悟入。玉泉十住天台本居。仰由勝功能得建立。方須影響永至金剛。江陵書及會稽教下。並勒所司以時發遣。謹和南。七月二十九日。

王與上柱國蘄郡公荊州總管達奚儒書第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王與上柱國蘄郡公荊州總管達奚儒書第五十五

智者禪師德尊望重。近年紆道爰授淨戒。今修治彼州十住寺。造立西徂玉泉寺。並見請為檀越。復聞公等多結勝緣。大乘運通良深隨喜。師今遣僧使志果法才二人。還就玉泉寺法璨道慧法師。十住寺道臻法師。經理想加心影響。獎成妙業。公私覃福幽顯同賴。法事遠白不復暄涼也。楊廣呈。八月二日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者禪師德尊望重。近年紆道爰授淨戒。今修治彼州十住寺。造立西徂玉泉寺。並見請為檀越。復聞公等多結勝緣。大乘運通良深隨喜。師今遣僧使志果法才二人。還就玉泉寺法璨道慧法師。十住寺道臻法師。經理想加心影響。獎成妙業。公私覃福幽顯同賴。法事遠白不復暄涼也。楊廣呈。八月二日。

答度人出家書第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答度人出家書第五十六

切以今月嘉辰。菩薩應世奉為至尊皇后。報恩功德鎔寫靈像。度人出家。現在因緣福業無量。使五沙彌為弟子。輒當恭旨。作說戒師。年歲既小別須和尚。必選名德為作依止。並賜法衣。即於眾前歡喜頂戴。沙門某敬白。七月十九日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切以今月嘉辰。菩薩應世奉為至尊皇后。報恩功德鎔寫靈像。度人出家。現在因緣福業無量。使五沙彌為弟子。輒當恭旨。作說戒師。年歲既小別須和尚。必選名德為作依止。並賜法衣。即於眾前歡喜頂戴。沙門某敬白。七月十九日。

答放徒流書第五十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答放徒流書第五十七

開府學士柳顧言。宣教金光明行法究竟。如十五月清淨圓滿。恩放徒流矜免鞭罰。上開府潘惠達。儀同張四娘等。凡四十五人。賜令斟酌。謹即依事詢詳切。以一人出世多人利益。淳善御俗仰屬輪王。案此經云。若犯王法繫縛枷鎖。諸苦惱等悉令解脫。又灌頂經云。王當放赦屈厄之人。徒鎖解脫。王得其福。天下太平雨澤以時。人民安樂。教旨符應經文。豈非宿植德本慈善根力。謬以多幸忝此大緣。率勵僧徒清齋洗浣。龍王注雨甘澤並周。爰開獄門杻械解脫。徒流原宥莫不蹈舞。殿庭稱恩感戴加復。送以勝幡仍懸寶塔。登高散華燒香朗燭。並留供設說法開示。咸令向善。其僧法運等。雖著法衣不能修心。身犯國憲取穢道流。思乃上來戰深下恥。白大眾留七日。晨夜訓賚暫依擯黜。使慚誡獎耳。沙門某敬白。十月十六日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府學士柳顧言。宣教金光明行法究竟。如十五月清淨圓滿。恩放徒流矜免鞭罰。上開府潘惠達。儀同張四娘等。凡四十五人。賜令斟酌。謹即依事詢詳切。以一人出世多人利益。淳善御俗仰屬輪王。案此經云。若犯王法繫縛枷鎖。諸苦惱等悉令解脫。又灌頂經云。王當放赦屈厄之人。徒鎖解脫。王得其福。天下太平雨澤以時。人民安樂。教旨符應經文。豈非宿植德本慈善根力。謬以多幸忝此大緣。率勵僧徒清齋洗浣。龍王注雨甘澤並周。爰開獄門杻械解脫。徒流原宥莫不蹈舞。殿庭稱恩感戴加復。送以勝幡仍懸寶塔。登高散華燒香朗燭。並留供設說法開示。咸令向善。其僧法運等。雖著法衣不能修心。身犯國憲取穢道流。思乃上來戰深下恥。白大眾留七日。晨夜訓賚暫依擯黜。使慚誡獎耳。沙門某敬白。十月十六日。

答施物書第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答施物書第五十八

開府柳顧言。宣教以法歲圓滿。爰降勞問。并施金色新製香罏奩一具。法衣一通。綿絹百段。燭三十挺。紙二千張。上厨果食等。剎那不住節序相催。老至易悲觀心難諦。幸憑弘建正法。省無戒慧。實懼難銷。香罏起峯蓮華奪艶。忍辱離塵安行履躡。經稱受用無作恒住。燭俟夜燎。紙擬淨名。當機要施法事忘謝。果食縑綺道場同沾。歸福有在辭略言外。沙門某敬白。七月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府柳顧言。宣教以法歲圓滿。爰降勞問。并施金色新製香罏奩一具。法衣一通。綿絹百段。燭三十挺。紙二千張。上厨果食等。剎那不住節序相催。老至易悲觀心難諦。幸憑弘建正法。省無戒慧。實懼難銷。香罏起峯蓮華奪艶。忍辱離塵安行履躡。經稱受用無作恒住。燭俟夜燎。紙擬淨名。當機要施法事忘謝。果食縑綺道場同沾。歸福有在辭略言外。沙門某敬白。七月十五日。

王迎入城礙雨移日書第五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王迎入城礙雨移日書第五十九

總持和南方要仰延。雨乃暫阻。明間若晴別當遣信。謹和南。七月二十六日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南方要仰延。雨乃暫阻。明間若晴別當遣信。謹和南。七月二十六日。

王迎入城書第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王迎入城書第六十

總持和南。霜寒道體康勝。弟子還來甫爾。未暇迎延。馳誠已深。今遣候接異近祇覲。謹和南。九月十六日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南。霜寒道體康勝。弟子還來甫爾。未暇迎延。馳誠已深。今遣候接異近祇覲。謹和南。九月十六日。

王遣使入天台參書第六十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使入天台參書第六十一

總持和南。麥序氣清道體和適。福慧莊嚴與時高勝。弟子至來未久。粗復可行。近頻降兩書。爰垂示功德。玄義刪削。文句入初。其舊維新從麁至妙。會須披接方豁煙雲。春律已謝夏坐方結。敢違經教涉暑出迎。白露宵團秋風葉下。必預舟檝迎覲江陽。然仰勞著述已涉數載。般若多障近願成功。日就月將庶方啟沃。率貢別牒示表虔誠。在敬無文仰揆弘亮。其間珍德續事音語。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南。麥序氣清道體和適。福慧莊嚴與時高勝。弟子至來未久。粗復可行。近頻降兩書。爰垂示功德。玄義刪削。文句入初。其舊維新從麁至妙。會須披接方豁煙雲。春律已謝夏坐方結。敢違經教涉暑出迎。白露宵團秋風葉下。必預舟檝迎覲江陽。然仰勞著述已涉數載。般若多障近願成功。日就月將庶方啟沃。率貢別牒示表虔誠。在敬無文仰揆弘亮。其間珍德續事音語。謹和南。

納袈裟十領。龍鬚席二領。須彌氈二領。猫牛酥三瓶。熏陸香一合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 納袈裟十領。龍鬚席二領。須彌氈二領。猫牛酥三瓶。熏陸香一合。

王遣使入天台迎書第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使入天台迎書第六十二

總持和南。霜氣已緊蚊熱久祛。方恐洞沍預取調適。今遣奉迎祇禮非奢。謹和南。九月二十二日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南。霜氣已緊蚊熱久祛。方恐洞沍預取調適。今遣奉迎祇禮非奢。謹和南。九月二十二日。

王參病書第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王參病書第六十三

總持和南。仰承出天台。已次到 石城寺。感患未歇。菩薩示疾。在疾亦愈。但於翹誠交用悚灼。今遣毉李膺往處治。小得康損願徐進路遲禮覲無遠。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南。仰承出天台。已次到 石城寺。感患未歇。菩薩示疾。在疾亦愈。但於翹誠交用悚灼。今遣毉李膺往處治。小得康損願徐進路遲禮覲無遠。謹和南。

發願疏文第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願疏文第六十四

吳縣維衛迦葉二像。願更聚合修復鄮縣。阿育王塔寺頹毀。願更修治。剡縣十丈彌勒石像。金色剝壞願更莊嚴。右三處功德乞修。沙門某敬白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳縣維衛迦葉二像。願更聚合修復鄮縣。阿育王塔寺頹毀。願更修治。剡縣十丈彌勒石像。金色剝壞願更莊嚴。右三處功德乞修。沙門某敬白。

稽首和南三世諸佛。伏惟。法身無像。隨機顯現淨土。不毀人眾見燒滬瀆。浮來靈塔地涌剡山。天樂通夢陸咸三處。尊儀表代三世慈善根力。利益斯土。但年深歲曩。聖跡凌遲。諸佛影像若淪。眾生善根無寄。某宿世有幸。忝預法門。德行輕微功業無取。謬為道俗所知。顧影羞躬無以自處。上慚三寶無興顯之能。下愧群生。少提拔之力。刻骨刻肌將何所補。幸值明時棟梁佛日。願賴皇風又承眾力。將勸有緣修治三處。先為興顯三世佛法。次為擁護大隋國土。下為法界一切眾生。若塔像莊嚴則紹隆不絕。用報佛恩。若處處光新國界。自然殊特妙好。則報至尊水土之澤。若見聞者發菩提心。則利益一切種出世業。但久域此心緣障未果。此際赴期西。出氣疾增動。毒器坏瓶固非保惜。先以身命奉給三寶。謹聽威神。若形命停留能生物善。不污佛法者。伏聽。使乞早除差行願速圓。若命雖未盡。方多魔障損物善根。污亂佛法者。豈須停世。願早灰滅。滅後以諸誓願付囑後人。使經紀修立。乞三寶加建速得圓滿。前於佛隴金光明道場。已發此願。今重於石尊再述愚誠。伏願。聖凡重垂攝受謹疏。開皇十七年十一月二十一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首和南三世諸佛。伏惟。法身無像。隨機顯現淨土。不毀人眾見燒滬瀆。浮來靈塔地涌剡山。天樂通夢陸咸三處。尊儀表代三世慈善根力。利益斯土。但年深歲曩。聖跡凌遲。諸佛影像若淪。眾生善根無寄。某宿世有幸。忝預法門。德行輕微功業無取。謬為道俗所知。顧影羞躬無以自處。上慚三寶無興顯之能。下愧群生。少提拔之力。刻骨刻肌將何所補。幸值明時棟梁佛日。願賴皇風又承眾力。將勸有緣修治三處。先為興顯三世佛法。次為擁護大隋國土。下為法界一切眾生。若塔像莊嚴則紹隆不絕。用報佛恩。若處處光新國界。自然殊特妙好。則報至尊水土之澤。若見聞者發菩提心。則利益一切種出世業。但久域此心緣障未果。此際赴期西。出氣疾增動。毒器坏瓶固非保惜。先以身命奉給三寶。謹聽威神。若形命停留能生物善。不污佛法者。伏聽。使乞早除差行願速圓。若命雖未盡。方多魔障損物善根。污亂佛法者。豈須停世。願早灰滅。滅後以諸誓願付囑後人。使經紀修立。乞三寶加建速得圓滿。前於佛隴金光明道場。已發此願。今重於石尊再述愚誠。伏願。聖凡重垂攝受謹疏。開皇十七年十一月二十一日。

遺書與晉王第六十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺書與晉王第六十五

貧道初遇勝緣。發心之始。上期無生法忍。下求六根清淨。三業殷勤。一生望獲。不謂宿罪殃深致諸留難。內無實德外召虛譽。學徒強集檀越自來。既不能絕域遠避。而復依違順彼自招惱亂。道退為虧應得不得。憂悔何補。上負三寶下愧本心。此一恨也。然聖法既差自審非分。欲以先師禪慧授與學人。故留滯陳都八年。弘法諸來學者。或易悟而早亡。或隨分而自益。無兼他之才。空延教化。略成斷種。自行前缺利物次虛。再負先師百金之寄。此二恨也。而年既西夕恒惜妙道。思值明時願逢外護。初蒙四事既勵朽年。師與學徒四十。餘僧三百許。日於江都行道。亦復開懷待來問者。儻逢易悟用答王恩。而不見一人求禪求慧。與物無緣頓至於此。謬當信施化導無功。此三恨也。又作是念。此處無緣。餘方或有先因。荊潭之願願報地恩。大王弘慈霈然垂許。於湘潭功德粗展微心。雖結緣者眾孰堪委業。初謂緣者不來。今則往求不得。推想既謬此四恨也。於荊州法集。聽眾一千餘僧。學禪三百。州司惶慮謂乖國式。豈可聚眾用惱官人。故朝同雲合暮如雨散。設有善萠不獲增長。此乃世調無堪。不能諧和得所。五恨也。既再遊江都。聖心重法令著淨名疏。不揆闇識輒述偏懷。玄義始竟麾蓋入謁。復許東歸而吳會之僧。咸欣聽學。山間虛乏不可聚眾。束心待出訪求法門。暮年衰弱許當開化。今出期既斷法緣亦絕此六恨也。在山兩夏專治玄義。進解經文至佛道品。為三十一卷。將身不慎遂動熱渴。一百餘日競疾治改。際此夏末慮有追呼。束裝待期。去月十七日使人至山。止留一宿遽比螢光。早希進路行過剡嶺。次至石城氣疾兼篤。不能復前。此之義疏。口授出本一遍自治。皆未搜簡。經論僻謬尚多。不堪流布。既為王造寧羞其拙。囑弟子抄寫後本仰簡。前所送玄義及入文者。請付弟子焚之。天挺睿智願一遍開讀。覽其大意餘無可觀。貧道灰壞雖謝。願留心佛法。詢訪勝德。使義門無廢。深窮佛教。治道益明。遍行遍學是菩薩行。如來滅度法付國王。貧道何人慧門憑委。欣然就盡沒有餘榮。但著述延歲。文義不同。悵然自慚。生來所以周章者。皆為佛法為國土為眾生。今得法門仰寄三為具足六根釋矣。命盡之後。若有神力。誓當影護王之土境。使願法流衍以答王恩。以副本志。菩薩誓願誠而不欺。香火義深安知仰謝。願觀泡幻知有為法。一切無常會而不離。終不可得。唯當勤戒施惠以拒四山。早求出要。豈須傷法煩勞聖懷。蓮華香罏犀角如意。是王所施。今以仰別。願德香遐遠。長保如意也。南嶽大師滅度之後。未有碑頌。前蒙教許自制。願不忘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧道初遇勝緣。發心之始。上期無生法忍。下求六根清淨。三業殷勤。一生望獲。不謂宿罪殃深致諸留難。內無實德外召虛譽。學徒強集檀越自來。既不能絕域遠避。而復依違順彼自招惱亂。道退為虧應得不得。憂悔何補。上負三寶下愧本心。此一恨也。然聖法既差自審非分。欲以先師禪慧授與學人。故留滯陳都八年。弘法諸來學者。或易悟而早亡。或隨分而自益。無兼他之才。空延教化。略成斷種。自行前缺利物次虛。再負先師百金之寄。此二恨也。而年既西夕恒惜妙道。思值明時願逢外護。初蒙四事既勵朽年。師與學徒四十。餘僧三百許。日於江都行道。亦復開懷待來問者。儻逢易悟用答王恩。而不見一人求禪求慧。與物無緣頓至於此。謬當信施化導無功。此三恨也。又作是念。此處無緣。餘方或有先因。荊潭之願願報地恩。大王弘慈霈然垂許。於湘潭功德粗展微心。雖結緣者眾孰堪委業。初謂緣者不來。今則往求不得。推想既謬此四恨也。於荊州法集。聽眾一千餘僧。學禪三百。州司惶慮謂乖國式。豈可聚眾用惱官人。故朝同雲合暮如雨散。設有善萠不獲增長。此乃世調無堪。不能諧和得所。五恨也。既再遊江都。聖心重法令著淨名疏。不揆闇識輒述偏懷。玄義始竟麾蓋入謁。復許東歸而吳會之僧。咸欣聽學。山間虛乏不可聚眾。束心待出訪求法門。暮年衰弱許當開化。今出期既斷法緣亦絕此六恨也。在山兩夏專治玄義。進解經文至佛道品。為三十一卷。將身不慎遂動熱渴。一百餘日競疾治改。際此夏末慮有追呼。束裝待期。去月十七日使人至山。止留一宿遽比螢光。早希進路行過剡嶺。次至石城氣疾兼篤。不能復前。此之義疏。口授出本一遍自治。皆未搜簡。經論僻謬尚多。不堪流布。既為王造寧羞其拙。囑弟子抄寫後本仰簡。前所送玄義及入文者。請付弟子焚之。天挺睿智願一遍開讀。覽其大意餘無可觀。貧道灰壞雖謝。願留心佛法。詢訪勝德。使義門無廢。深窮佛教。治道益明。遍行遍學是菩薩行。如來滅度法付國王。貧道何人慧門憑委。欣然就盡沒有餘榮。但著述延歲。文義不同。悵然自慚。生來所以周章者。皆為佛法為國土為眾生。今得法門仰寄三為具足六根釋矣。命盡之後。若有神力。誓當影護王之土境。使願法流衍以答王恩。以副本志。菩薩誓願誠而不欺。香火義深安知仰謝。願觀泡幻知有為法。一切無常會而不離。終不可得。唯當勤戒施惠以拒四山。早求出要。豈須傷法煩勞聖懷。蓮華香罏犀角如意。是王所施。今以仰別。願德香遐遠。長保如意也。南嶽大師滅度之後。未有碑頌。前蒙教許自制。願不忘

此旨。南嶽師於潭州立大明寺。彌天道安於荊州立上明寺。前蒙教影護願光飾先德。為作檀越主。貧道在世六十年。未嘗作有為功德。年暮力弱多闕用心。又香火施重。近於荊州仰為造玉泉寺。修治十住寺。並蒙教囑。彼總管蘄郡公達奚儒。僧齎教書至夏口。而蘄公亡。書未及付。慈恩已足。願為玉泉作檀越主。今天台頂寺茅菴稍整。山下一處非常之好。又更仰為立一伽藍。始剪木位基命弟子營立。不見寺成冥目為恨。天台未有公額。願乞一名移荊州玉泉寺。貫十僧住天台寺。乞廢寺田為天台基業。寺圖并石像。發願疏悉留仰簡。泰平聖世皇風整肅。菩薩淨土不可思議。切見諸州迭送租米。車脚皆三五倍。於公斂不多私費。為重典章。處分別有深規。貧道不閑忽言國式。輒謂無米之州。運送宜爾。有米之州當地輪送。則無此私費。管窺未見。理若於式有妨請不須論。於事有益願為諮奏。使蒼生慶賴然國是王國。民是王民。加修慈心撫育黎庶。犬馬識養人豈忘恩乎。昔聞齊高氏。見負炭兵形容憔悴。愍其辛苦放令出家。唯一人樂去。齊主歎曰。人皆有妻子之愛。誰肯孤房獨宿。瞪視四壁。自儐山林。以此觀之。出家難得。今天下曠大賦斂寬平。出家者少。老僧零落日就減。前貫帳時。或隨緣聽學。或山林修道不及帳名。雖復用心常懷憂懼。此例不多悉有行業。願許其首貫則是度人。出家增益僧眾熾然。佛法得無量功德。昔三方鼎立。用武惜人。今太平一軌修文修福。正是其宜。又末法眾僧多行不稱服。尚不挾人意。況扶經律。王秉國法兼匡佛教。有罪者治之。無罪者敬之。起平等不可思議心。則功德無量。此等之事本欲面諮。未逢機會奄成遺囑。亦是為佛法為國土為眾生。若能留心功德仰賽。臨命口授言盡力窮。期迫戀多知復。分說大善知識。菩提為期。沙門某開皇十七年十一月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此旨。南嶽師於潭州立大明寺。彌天道安於荊州立上明寺。前蒙教影護願光飾先德。為作檀越主。貧道在世六十年。未嘗作有為功德。年暮力弱多闕用心。又香火施重。近於荊州仰為造玉泉寺。修治十住寺。並蒙教囑。彼總管蘄郡公達奚儒。僧齎教書至夏口。而蘄公亡。書未及付。慈恩已足。願為玉泉作檀越主。今天台頂寺茅菴稍整。山下一處非常之好。又更仰為立一伽藍。始剪木位基命弟子營立。不見寺成冥目為恨。天台未有公額。願乞一名移荊州玉泉寺。貫十僧住天台寺。乞廢寺田為天台基業。寺圖并石像。發願疏悉留仰簡。泰平聖世皇風整肅。菩薩淨土不可思議。切見諸州迭送租米。車脚皆三五倍。於公斂不多私費。為重典章。處分別有深規。貧道不閑忽言國式。輒謂無米之州。運送宜爾。有米之州當地輪送。則無此私費。管窺未見。理若於式有妨請不須論。於事有益願為諮奏。使蒼生慶賴然國是王國。民是王民。加修慈心撫育黎庶。犬馬識養人豈忘恩乎。昔聞齊高氏。見負炭兵形容憔悴。愍其辛苦放令出家。唯一人樂去。齊主歎曰。人皆有妻子之愛。誰肯孤房獨宿。瞪視四壁。自儐山林。以此觀之。出家難得。今天下曠大賦斂寬平。出家者少。老僧零落日就減。前貫帳時。或隨緣聽學。或山林修道不及帳名。雖復用心常懷憂懼。此例不多悉有行業。願許其首貫則是度人。出家增益僧眾熾然。佛法得無量功德。昔三方鼎立。用武惜人。今太平一軌修文修福。正是其宜。又末法眾僧多行不稱服。尚不挾人意。況扶經律。王秉國法兼匡佛教。有罪者治之。無罪者敬之。起平等不可思議心。則功德無量。此等之事本欲面諮。未逢機會奄成遺囑。亦是為佛法為國土為眾生。若能留心功德仰賽。臨命口授言盡力窮。期迫戀多知復。分說大善知識。菩提為期。沙門某開皇十七年十一月。

王答遺旨文第六十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王答遺旨文第六十六

菩薩戒弟子總持稽首和南。先師天台智者內弟子灌頂普明至奉接。十七年十一月二十一日遺書七紙。手迹四十六字。并淨名義疏三十一卷。犀角如意蓮華香罏等。跪對修讀摧振于心舍利儼然德音具在。迦葉狼跡身證遙追曇光。天台安禪近躡誠復。如來雙林四部號慟。而涅槃遺教法更殷重。況乎五百歲後。四依拯溺深順佛旨。居世同凡將欲泥洹。現希有事。五品十信已自皎然。彌陀觀音親來接引。去德茲永乃增悲戀。追悟今生還慶夙稟。所恨淨名經疏。不重親承。由冀尋研用補咎悔。追惟。障惱現機未發。逖聽前聞亦有成就。非徒悟有淺深。抑又時或早晚。佛滅度後得聖巨多。道耀他方冥來曉示。再思即世忽奉大師。良由宿緣積曾親近。愛覃來命必垂影響。不捨本誓筆迹具存。是用歸誠憑靈戒懇。跪受經疏如意香罏。虔禮西方心口相誓。手探卷軸最後殷勤。即於今月十八日。仍感瑞夢。是知濟度已降舟航。唯願即日在寶池。遙開蓮華。今居淨域。近溉濁心世世生生。師資不闕革凡登聖給侍無虧。但義府鉤深遺文淵博。雖加策駘終畏面牆。特希溉以醍醐如出香乳。照以暗井即顯真金。然後仰藉神通俯厲精力。別詢名僧奉揚法味。普共含生作大利益。斯則弗違提獎同登彼岸。最勝最上就此為尊。灌頂所送最後淨名義疏三十一卷。至佛道品謹即裝治。繕書習讀逮旨。爾前玄義及入文解釋。付弟子焚之。即付還使遣對燒蕩。犀角如意蓮華香罏。遠以垂別輒當服之無斁。永充法事。今奉施瓷瓦香罏供養龕室。遺旨以天台山下。遇得一處非常之好。垂為造寺始得開剪林木位置基階。今遣司馬王弘創建伽藍。一遵指畫。寺須公額并立嘉名。亦不違旨。佛隴頭陀並各仍舊使移荊州玉泉。十僧守天台者。今山內現前之眾。多是渚宮之人。已皆約勒不使張散。豈直十僧而已。所求廢寺水田以充基業。亦勒王弘施肥田良地。深蒙擁護。當年別資給行。送經一藏。依法為先師別供養具鍾幡香等。又施錢直且充日費。鄮境靈塔吳內石像剡縣彌勒。尊儀臥疾之處。並使裝飾亦不仰異。荊州玉泉寺既是為造理。當異餘道場。其潭州大明寺。荊州十住上明寺等。先以敬許為檀越。無容復乖。今誨使製南嶽師碑。即命開府學士柳顧言為序。自撰銘頌所囑。僧有罪治無罪平等。切以涅槃羯磨。經有誠文。正論治國。金光明品。住持三寶弗敢墜失。又令加修慈心。撫育民庶犬馬識養。人豈忘恩。蓋聞外書為教仁尚恕物。內典居宗大慈為首。在文雖異詣理實同。不有君子其能為國。不有菩薩豈濟含生。又以僧未貫籍。許其出首適奉詔書。冥符來及見機而作。所謂後天而奉天時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩戒弟子總持稽首和南。先師天台智者內弟子灌頂普明至奉接。十七年十一月二十一日遺書七紙。手迹四十六字。并淨名義疏三十一卷。犀角如意蓮華香罏等。跪對修讀摧振于心舍利儼然德音具在。迦葉狼跡身證遙追曇光。天台安禪近躡誠復。如來雙林四部號慟。而涅槃遺教法更殷重。況乎五百歲後。四依拯溺深順佛旨。居世同凡將欲泥洹。現希有事。五品十信已自皎然。彌陀觀音親來接引。去德茲永乃增悲戀。追悟今生還慶夙稟。所恨淨名經疏。不重親承。由冀尋研用補咎悔。追惟。障惱現機未發。逖聽前聞亦有成就。非徒悟有淺深。抑又時或早晚。佛滅度後得聖巨多。道耀他方冥來曉示。再思即世忽奉大師。良由宿緣積曾親近。愛覃來命必垂影響。不捨本誓筆迹具存。是用歸誠憑靈戒懇。跪受經疏如意香罏。虔禮西方心口相誓。手探卷軸最後殷勤。即於今月十八日。仍感瑞夢。是知濟度已降舟航。唯願即日在寶池。遙開蓮華。今居淨域。近溉濁心世世生生。師資不闕革凡登聖給侍無虧。但義府鉤深遺文淵博。雖加策駘終畏面牆。特希溉以醍醐如出香乳。照以暗井即顯真金。然後仰藉神通俯厲精力。別詢名僧奉揚法味。普共含生作大利益。斯則弗違提獎同登彼岸。最勝最上就此為尊。灌頂所送最後淨名義疏三十一卷。至佛道品謹即裝治。繕書習讀逮旨。爾前玄義及入文解釋。付弟子焚之。即付還使遣對燒蕩。犀角如意蓮華香罏。遠以垂別輒當服之無斁。永充法事。今奉施瓷瓦香罏供養龕室。遺旨以天台山下。遇得一處非常之好。垂為造寺始得開剪林木位置基階。今遣司馬王弘創建伽藍。一遵指畫。寺須公額并立嘉名。亦不違旨。佛隴頭陀並各仍舊使移荊州玉泉。十僧守天台者。今山內現前之眾。多是渚宮之人。已皆約勒不使張散。豈直十僧而已。所求廢寺水田以充基業。亦勒王弘施肥田良地。深蒙擁護。當年別資給行。送經一藏。依法為先師別供養具鍾幡香等。又施錢直且充日費。鄮境靈塔吳內石像剡縣彌勒。尊儀臥疾之處。並使裝飾亦不仰異。荊州玉泉寺既是為造理。當異餘道場。其潭州大明寺。荊州十住上明寺等。先以敬許為檀越。無容復乖。今誨使製南嶽師碑。即命開府學士柳顧言為序。自撰銘頌所囑。僧有罪治無罪平等。切以涅槃羯磨。經有誠文。正論治國。金光明品。住持三寶弗敢墜失。又令加修慈心。撫育民庶犬馬識養。人豈忘恩。蓋聞外書為教仁尚恕物。內典居宗大慈為首。在文雖異詣理實同。不有君子其能為國。不有菩薩豈濟含生。又以僧未貫籍。許其出首適奉詔書。冥符來及見機而作。所謂後天而奉天時

。糧運轉輸深關軍國。前已表聞所司未報。終當方便必期諧果。及承寄囑斯復能照他心。前來仰答無違意旨。庶藉熏修福祐國家。灌頂普明面引詢訪具述。遣形宴坐宛若平生。轉恨失時不重餐。義味仰揆定力如須彌峙。法臘云竟。切願輿迎一到江陽。還入禪眾道俗接足人神頂禮即當奉送。復彼山龕庶藉瞻仰。能開心目。深願道力不孤。所請雖厚恩申報。具在願文而實宜加護。實須酬仰。二僧今返輕奉報書。遠拜靈儀心載嗚咽。謹和南。開皇十八年正月二十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。糧運轉輸深關軍國。前已表聞所司未報。終當方便必期諧果。及承寄囑斯復能照他心。前來仰答無違意旨。庶藉熏修福祐國家。灌頂普明面引詢訪具述。遣形宴坐宛若平生。轉恨失時不重餐。義味仰揆定力如須彌峙。法臘云竟。切願輿迎一到江陽。還入禪眾道俗接足人神頂禮即當奉送。復彼山龕庶藉瞻仰。能開心目。深願道力不孤。所請雖厚恩申報。具在願文而實宜加護。實須酬仰。二僧今返輕奉報書。遠拜靈儀心載嗚咽。謹和南。開皇十八年正月二十日。

王遣使入天台建功德願文第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使入天台建功德願文第六十七

菩薩戒弟子總持和南。十方三世諸佛。一切尊法三乘聖眾。上界天仙龍神。他心道眼護持應現。畟塞虛空無量幽顯。切聞諸佛菩薩不捨本誓。為天人師拔濟含識。次令和尚闍黎代作宗範。引接後來與佛無異。資敬之重具在經律。不有明導豈濟苦海。匪報厚德豈收福田。遺行可追。謹依佛語。菩薩戒先師天台智者。來踰剡嶺遷化石城。初聞訊至哀情摧勔。敬惟勝行逾滿熙連。佛許臨終自說所得。今開侍者所書。巨有異相。稱我位居五品弟子。事在法華。十住信心誠文具瓔珞。於是空聲異響遍滿山房。索披大衣云觀音來至。驗知入決定聚面覩彌陀。諍攝遷神安坐身證。及移晦朔容相儼然。斯蓋無量劫來檀慧具足。深護佛法發起群生。非夫顯誨出沒。其孰能於此歟。有始有終者。其唯聖人乎。設以辯才千萬億偈。讚師福慧終不能盡。夏初遣信到山期法歲竟迎接僧臘既滿。尚疑谿谷毒厲意取氣交霜雪。杯渡鏡水及屆剡下。便承臥痾豈言信次。騰神淨域遂不獲重覩音容。再諮法味。維摩義疏蘊而莫宣。良由宿障根深致違心契已誨。於前須補于後。近於此州禪眾舊居。仰為設會。并就天台指畫之地。創造寺塔。而於彼山頭陀之處。未獲熏修今夤覽。別書囑寄。佛法不思議事。感歎銘矜無已之誠。今遣往於佛隴峯頂。集眾結齋。願承三寶之力。速達西方。智者證知淨土記莂。生生世世長為大師弟子。未得佛前早相度脫。不棄緣感弘到菩提。并乞眾力為弟子懺悔。自從無明住地以來。至于今日恒沙惑障。煩惱迷昏五蓋十纏。輪迴界內八萬四千。塵勞增長。願憑積慶及茲功德。眾罪霜露慧日消除。眾善普會法雨洋溢。神通道力照藹皇家。寶祚靈長覃被億兆。開皇十八年正月二十九日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩戒弟子總持和南。十方三世諸佛。一切尊法三乘聖眾。上界天仙龍神。他心道眼護持應現。畟塞虛空無量幽顯。切聞諸佛菩薩不捨本誓。為天人師拔濟含識。次令和尚闍黎代作宗範。引接後來與佛無異。資敬之重具在經律。不有明導豈濟苦海。匪報厚德豈收福田。遺行可追。謹依佛語。菩薩戒先師天台智者。來踰剡嶺遷化石城。初聞訊至哀情摧勔。敬惟勝行逾滿熙連。佛許臨終自說所得。今開侍者所書。巨有異相。稱我位居五品弟子。事在法華。十住信心誠文具瓔珞。於是空聲異響遍滿山房。索披大衣云觀音來至。驗知入決定聚面覩彌陀。諍攝遷神安坐身證。及移晦朔容相儼然。斯蓋無量劫來檀慧具足。深護佛法發起群生。非夫顯誨出沒。其孰能於此歟。有始有終者。其唯聖人乎。設以辯才千萬億偈。讚師福慧終不能盡。夏初遣信到山期法歲竟迎接僧臘既滿。尚疑谿谷毒厲意取氣交霜雪。杯渡鏡水及屆剡下。便承臥痾豈言信次。騰神淨域遂不獲重覩音容。再諮法味。維摩義疏蘊而莫宣。良由宿障根深致違心契已誨。於前須補于後。近於此州禪眾舊居。仰為設會。并就天台指畫之地。創造寺塔。而於彼山頭陀之處。未獲熏修今夤覽。別書囑寄。佛法不思議事。感歎銘矜無已之誠。今遣往於佛隴峯頂。集眾結齋。願承三寶之力。速達西方。智者證知淨土記莂。生生世世長為大師弟子。未得佛前早相度脫。不棄緣感弘到菩提。并乞眾力為弟子懺悔。自從無明住地以來。至于今日恒沙惑障。煩惱迷昏五蓋十纏。輪迴界內八萬四千。塵勞增長。願憑積慶及茲功德。眾罪霜露慧日消除。眾善普會法雨洋溢。神通道力照藹皇家。寶祚靈長覃被億兆。開皇十八年正月二十九日。

王弔大眾文第六十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王弔大眾文第六十八

正月二十九日總持和南白。諸行無常是生滅法。諸佛及緣覺尚捨無常身。大師智者移應遷神。哀摧抽惱不能自勝。念當戀慕追慟難忍。永矣奈何當復奈何。侍者灌頂普明二人。齎送別書。觀心論。淨名疏。犀角如意。蓮華香罏。并智越法師一眾啟。見對增哽。德音若存。即遣條流移神靈迹。祥瑞炳著自述分明。舍利全身于今安坐。非證聲聞小果定入菩薩大位。素聞得法華三昧。方驗不退法輪。面覩彌陀觀音大勢至。以宿命智反照斯土。四部弟子豈不努力。自揆寡薄無以申報。唯當敬依付囑。不敢弭忘。應建伽藍指畫區域。須達引繩。天宮即應至金剛際。既有要道。當建繕造一遵本意。昔宣尼亡歿。弟子守墓三年。子貢之徒乃至六載。況乎方置精舍。永樹福基彼現。前僧慎勿張散。但使謀道何患無食。期取來生西方非遠。必若懈退寶池極遙。今遣使人。於佛隴峯頂虔誠懺禮。修福建齋具如願文。略申鄙意。二僧今返特此慰書。楊廣白。十一月五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正月二十九日總持和南白。諸行無常是生滅法。諸佛及緣覺尚捨無常身。大師智者移應遷神。哀摧抽惱不能自勝。念當戀慕追慟難忍。永矣奈何當復奈何。侍者灌頂普明二人。齎送別書。觀心論。淨名疏。犀角如意。蓮華香罏。并智越法師一眾啟。見對增哽。德音若存。即遣條流移神靈迹。祥瑞炳著自述分明。舍利全身于今安坐。非證聲聞小果定入菩薩大位。素聞得法華三昧。方驗不退法輪。面覩彌陀觀音大勢至。以宿命智反照斯土。四部弟子豈不努力。自揆寡薄無以申報。唯當敬依付囑。不敢弭忘。應建伽藍指畫區域。須達引繩。天宮即應至金剛際。既有要道。當建繕造一遵本意。昔宣尼亡歿。弟子守墓三年。子貢之徒乃至六載。況乎方置精舍。永樹福基彼現。前僧慎勿張散。但使謀道何患無食。期取來生西方非遠。必若懈退寶池極遙。今遣使人。於佛隴峯頂虔誠懺禮。修福建齋具如願文。略申鄙意。二僧今返特此慰書。楊廣白。十一月五日。

天台山眾謝啟第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山眾謝啟第六十九

天台沙門智越一眾啟。司馬王弘至。僧使灌頂普明還奉正月二十九日。教賜垂慰問并宣口教。優訪殷勤謹對龕門。焚香跪讀言理哀切。痛絕魂心。遺囑累從亡存載荷。師在之日常有誨云。今得寺基為王創造。非爾小僧所辦。別有大力勢人。後當成就。恨吾不見寺成。爾時莫測所由。今蒙繕造方醒前記。冥相符合不可思議。經藏法寶出世舟航。諸佛所師眾生津導。永鎮佛隴依止受持。鍾幡香等施安供養。法鼓警悟利益人神。千僧法會功德圓滿。伏想幽靈慈悲遠鑑。謹於齋日披讀願文。法席悚心求入願海。蒙賚齋糧恩給田地。基業無盡施命無窮。有待多煩隆恩。難答教旨。維是現前僧。不令張散。伏惟。弘護事重精舍將圓。同學門人方憑依止。龕室儼然何心違離。況垂嚴教益懼丹誠。謹當克厲倍加心力。但一眾失廕永遠慈願。追慶夙緣還蒙覆護。欣悲交至臨啟涕零謹啟。開皇十八年二月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台沙門智越一眾啟。司馬王弘至。僧使灌頂普明還奉正月二十九日。教賜垂慰問并宣口教。優訪殷勤謹對龕門。焚香跪讀言理哀切。痛絕魂心。遺囑累從亡存載荷。師在之日常有誨云。今得寺基為王創造。非爾小僧所辦。別有大力勢人。後當成就。恨吾不見寺成。爾時莫測所由。今蒙繕造方醒前記。冥相符合不可思議。經藏法寶出世舟航。諸佛所師眾生津導。永鎮佛隴依止受持。鍾幡香等施安供養。法鼓警悟利益人神。千僧法會功德圓滿。伏想幽靈慈悲遠鑑。謹於齋日披讀願文。法席悚心求入願海。蒙賚齋糧恩給田地。基業無盡施命無窮。有待多煩隆恩。難答教旨。維是現前僧。不令張散。伏惟。弘護事重精舍將圓。同學門人方憑依止。龕室儼然何心違離。況垂嚴教益懼丹誠。謹當克厲倍加心力。但一眾失廕永遠慈願。追慶夙緣還蒙覆護。欣悲交至臨啟涕零謹啟。開皇十八年二月十五日。

王遣使入天台設周忌書第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使入天台設周忌書第七十

歲序推移日月如逝。智者遷化已將一周。追深悲痛情不能已。念慕感慟何堪自居。今遣典籤吳景賢往。彼設齋奉為亡日追福。遲知一二。楊廣和南。開皇十八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲序推移日月如逝。智者遷化已將一周。追深悲痛情不能已。念慕感慟何堪自居。今遣典籤吳景賢往。彼設齋奉為亡日追福。遲知一二。楊廣和南。開皇十八年。

天台山眾謝功德啟第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山眾謝功德啟第七十一

天台沙門智越一眾啟。典籤吳景賢至。奉教為先師亡日設齋。僧眾五百一時雲集。冥途雖隔感應道通。越等不能灰滅。奄及諱晨追慕慈顏。悲哽稽首抆淚㘅餐。不勝荷。戴謹啟謝聞。謹啟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台沙門智越一眾啟。典籤吳景賢至。奉教為先師亡日設齋。僧眾五百一時雲集。冥途雖隔感應道通。越等不能灰滅。奄及諱晨追慕慈顏。悲哽稽首抆淚㘅餐。不勝荷。戴謹啟謝聞。謹啟。

天台眾賀啟第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台眾賀啟第七十二

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏惟。殿下睿德自天。恭膺儲副。生民慶賴萬國歡寧。凡在道俗莫不舞抃。況復越等早蒙覆護。曲奉慈惠。不任悅豫之誠。謹遣僧使灌頂智璪等奉啟以聞。謹啟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏惟。殿下睿德自天。恭膺儲副。生民慶賴萬國歡寧。凡在道俗莫不舞抃。況復越等早蒙覆護。曲奉慈惠。不任悅豫之誠。謹遣僧使灌頂智璪等奉啟以聞。謹啟。

天台眾謝造寺成啟第七十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台眾謝造寺成啟第七十三

仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏聞。龍樹遷化。天竺為立伽藍。寶誌云。亡梁國盛修開善良由菩薩本誓互相顯發。凡是聲聞但知稱讚。伏惟。亡故和尚。具難思之德。作天人之師。安禪涅槃示希有事。披按經律千載一聞。妙德昭彰興於聖世。伏惟。尊師重道爰繕伽藍。建立之所甚得山相。先師嘗言。其地必待良緣。追尋此記彌會今日。即寺居五峯之內。夾兩㵎之流。堂殿華敝房宇嚴祕。方之淨土用集神仙。成就已來先師恒垂影迹。聖境雖遙有感斯應。既興塔廟故現靈奇。爰示諸佛咸同攝受。越等庸薄謬齒門徒。仰慚棟宇俯勵心力。常於寺內別修齋懺。恒專禪禮庶藉熏修。奉酬聖澤不任喜荷。謹遣使灌頂智璪奉啟謝聞。謹啟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏聞。龍樹遷化。天竺為立伽藍。寶誌云。亡梁國盛修開善良由菩薩本誓互相顯發。凡是聲聞但知稱讚。伏惟。亡故和尚。具難思之德。作天人之師。安禪涅槃示希有事。披按經律千載一聞。妙德昭彰興於聖世。伏惟。尊師重道爰繕伽藍。建立之所甚得山相。先師嘗言。其地必待良緣。追尋此記彌會今日。即寺居五峯之內。夾兩㵎之流。堂殿華敝房宇嚴祕。方之淨土用集神仙。成就已來先師恒垂影迹。聖境雖遙有感斯應。既興塔廟故現靈奇。爰示諸佛咸同攝受。越等庸薄謬齒門徒。仰慚棟宇俯勵心力。常於寺內別修齋懺。恒專禪禮庶藉熏修。奉酬聖澤不任喜荷。謹遣使灌頂智璪奉啟謝聞。謹啟。

僧使對皇太子問答第七十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧使對皇太子問答第七十四

仁壽元年十一月初三日。右庶子張衡宣令僧。使灌頂智璪進內齋令旨。自問先師亡後有何靈異。對云。先師以開皇十七年十一月二十四日。結跏趺坐遷神入滅。到十八年四月十六日。眾於初夜各就繩床。方欲攝念僧名道修。見先師服本衣裳。手提竹杖從西戶入。倚望少時從東戶出。道修驚起奉拜。拜訖隱形。闔眾問修何意。搔擾修具說因緣。眾共悲歎。令旨云。大異大異。更有不。對云。到十八年。十一月二日午時。有海州沐陽縣須仁。鄉義全里軍人房伯奴。徐州釗縣眸陵鄉東釗里軍人衛伯生二人。於先師舊房階治地。此房門簾先卷。忽見一僧入房。手自下簾。二人疑是神異。進房尋覓了復不見。驚駭報僧。說如上事。令旨云。大異大異。更有不。對云。到其月八日海州連水縣人於丘彪在山頂鋸木。暮旦拜龕求乞平安。日日如此。即於亥時始欲就臥。忽見一僧執杖排戶而進。彪匡攘欲起已到床前。語云。好努力當得平安。彪應爾爾而又致拜。拜起見出戶。遶修禪寺一匝。面向佛殿舉杖指撝。撝竟出門行二十步隱不復見。彪從後行委悉瞻視。旦向僧說。僧問披服何衣。答披鵄納僧。引入香床示生平本納。彪云。色狀正爾。令旨云。大異。更有不對云。到十九年十一月二十六日。土人張造拜龕云。本蒙香火願世世度脫。即聞彈指四顧無人。重呪願審是靈。願更彈指即復重聞。造具向陳敘此瑞。令旨云。大異。更有不。對云。到今元年三月十九日。永嘉縣僧皎生聞聲德歿聞靈異。故詣龕所懺悔。遶龕千匝仍禮千拜。於亥時龕外門扉豁然自開。光從龕出。遍照左右林谷洞明。樹木枝葉了了覩見。一眾不知何光。競出推尋。皎亦奔還。報眾對共悲喜頂禮。光久久乃闇。人人不復相見。令旨云。大異。弟子欲開龕墳。經論有開法不。對云。灌頂闇短未知餘經論。伏聞法華經說。釋迦如來自以右手開多寶塔戶。八部覩見全身。令旨欲開龕墳。深會經教。門人違離既久。又覩奇特瑞相。此乃顒顒如饑如渴。若蒙開顯重拜尊靈。畢命何恨因流淚嗚咽。令旨云。可與使人還山。設齋開竟兩師還。更來勿辭辛苦。對云爾。開皇二十一年改為仁壽元年。以晉王受皇太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁壽元年十一月初三日。右庶子張衡宣令僧。使灌頂智璪進內齋令旨。自問先師亡後有何靈異。對云。先師以開皇十七年十一月二十四日。結跏趺坐遷神入滅。到十八年四月十六日。眾於初夜各就繩床。方欲攝念僧名道修。見先師服本衣裳。手提竹杖從西戶入。倚望少時從東戶出。道修驚起奉拜。拜訖隱形。闔眾問修何意。搔擾修具說因緣。眾共悲歎。令旨云。大異大異。更有不。對云。到十八年。十一月二日午時。有海州沐陽縣須仁。鄉義全里軍人房伯奴。徐州釗縣眸陵鄉東釗里軍人衛伯生二人。於先師舊房階治地。此房門簾先卷。忽見一僧入房。手自下簾。二人疑是神異。進房尋覓了復不見。驚駭報僧。說如上事。令旨云。大異大異。更有不。對云。到其月八日海州連水縣人於丘彪在山頂鋸木。暮旦拜龕求乞平安。日日如此。即於亥時始欲就臥。忽見一僧執杖排戶而進。彪匡攘欲起已到床前。語云。好努力當得平安。彪應爾爾而又致拜。拜起見出戶。遶修禪寺一匝。面向佛殿舉杖指撝。撝竟出門行二十步隱不復見。彪從後行委悉瞻視。旦向僧說。僧問披服何衣。答披鵄納僧。引入香床示生平本納。彪云。色狀正爾。令旨云。大異。更有不對云。到十九年十一月二十六日。土人張造拜龕云。本蒙香火願世世度脫。即聞彈指四顧無人。重呪願審是靈。願更彈指即復重聞。造具向陳敘此瑞。令旨云。大異。更有不。對云。到今元年三月十九日。永嘉縣僧皎生聞聲德歿聞靈異。故詣龕所懺悔。遶龕千匝仍禮千拜。於亥時龕外門扉豁然自開。光從龕出。遍照左右林谷洞明。樹木枝葉了了覩見。一眾不知何光。競出推尋。皎亦奔還。報眾對共悲喜頂禮。光久久乃闇。人人不復相見。令旨云。大異。弟子欲開龕墳。經論有開法不。對云。灌頂闇短未知餘經論。伏聞法華經說。釋迦如來自以右手開多寶塔戶。八部覩見全身。令旨欲開龕墳。深會經教。門人違離既久。又覩奇特瑞相。此乃顒顒如饑如渴。若蒙開顯重拜尊靈。畢命何恨因流淚嗚咽。令旨云。可與使人還山。設齋開竟兩師還。更來勿辭辛苦。對云爾。開皇二十一年改為仁壽元年。以晉王受皇太子。

皇太子敬靈龕文第七十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子敬靈龕文第七十五

維隋仁壽元年歲次辛酉。十二月十七日丙寅。菩薩戒弟子皇太子總持和南。敬告天台山寺先師智者全身舍利靈龕之座曰。竊聞。民生在三事之如一皆資聖範。能遂賢功。顏回不值宣尼。豈隣殆庶。尹喜不逢老氏。安致長齡。況乎乘般若之舟。望菩提之岸。弗有明導豈至寶所。復因信使俱次法城。所謂自利利他人我兼利。師及弟子智斷具足。抑又聞曰疎傅告老。太子贈以黃金。桓師退辭家庭陳於喪服。斯並有為方內少用。報恩豈臻。無際空表。盡酬師力。弟子宿植德本。早承道教。身戒心慧蒙瑩明珠。旱穗寒菱盡沾甘露。雖復時流歲永生滅不追。行住坐臥伏膺如在。爰以景昧謬齒元良。守器非才昇離多懼。復奉明詔曩經作伯。暫輟監撫還省宸方。瞻望天台有如地踊。僧使續來龕瑞重疊。多寶妙塔如意分身。玉毫金光分宵破闇。應念彈指自室空聲。有一於此已稱顯應。四者難并豈非希有。自曇光坐滅之後。道猷身證已來。興公飛錫所不能稱。靈運山居未有斯事。盛矣哉。是我大師證道之基趾也。至矣哉。是我良田之報歲也。詩云。無言不酬無德不報。經稱知恩報恩。諸佛皆爾。近年雖遵誡約修搆祇桓多慚布金。止因山宇庶同心淨域。勝土莊嚴幸僧眾無虧。熏練不輟冥力深扶。人功多愧。今遣員外散騎侍郎兼通事舍人張乾威。送僧使灌頂等還山。於寺設會稽首接足。十方三世一切三寶無量幽顯。現前大眾以此功德。仰資先師。智者早證正覺。具如臨終證現已生安養。頃來留瑞。久現彌陀。踵武觀音。連衡大勢。迴眸東視不捨娑婆。轉睇南閻彌憐震旦。滄溟巨海尚不讓於涓流。嵩華峻極安苟排於微𡏖。敢陳薄供。願垂攝受。當使無邊法身盡承甘露。無量化影咸進醍醐。涅槃餐之不可窮。般若味之而不竭盡。我念力遵我師道。銷我煩惱滿我誓願。現在未來長惠提拔。家國眷屬俱入大乘。密往潛來恒垂影響。塵勞障累銷除隱塞。究竟等虛空。圓滿如法界斯則大師勝力。諸佛荷擔弟子銜慈。出如來藏。無離文字。以求解脫。文字之性即解脫也。不著世間如蓮華。常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維隋仁壽元年歲次辛酉。十二月十七日丙寅。菩薩戒弟子皇太子總持和南。敬告天台山寺先師智者全身舍利靈龕之座曰。竊聞。民生在三事之如一皆資聖範。能遂賢功。顏回不值宣尼。豈隣殆庶。尹喜不逢老氏。安致長齡。況乎乘般若之舟。望菩提之岸。弗有明導豈至寶所。復因信使俱次法城。所謂自利利他人我兼利。師及弟子智斷具足。抑又聞曰疎傅告老。太子贈以黃金。桓師退辭家庭陳於喪服。斯並有為方內少用。報恩豈臻。無際空表。盡酬師力。弟子宿植德本。早承道教。身戒心慧蒙瑩明珠。旱穗寒菱盡沾甘露。雖復時流歲永生滅不追。行住坐臥伏膺如在。爰以景昧謬齒元良。守器非才昇離多懼。復奉明詔曩經作伯。暫輟監撫還省宸方。瞻望天台有如地踊。僧使續來龕瑞重疊。多寶妙塔如意分身。玉毫金光分宵破闇。應念彈指自室空聲。有一於此已稱顯應。四者難并豈非希有。自曇光坐滅之後。道猷身證已來。興公飛錫所不能稱。靈運山居未有斯事。盛矣哉。是我大師證道之基趾也。至矣哉。是我良田之報歲也。詩云。無言不酬無德不報。經稱知恩報恩。諸佛皆爾。近年雖遵誡約修搆祇桓多慚布金。止因山宇庶同心淨域。勝土莊嚴幸僧眾無虧。熏練不輟冥力深扶。人功多愧。今遣員外散騎侍郎兼通事舍人張乾威。送僧使灌頂等還山。於寺設會稽首接足。十方三世一切三寶無量幽顯。現前大眾以此功德。仰資先師。智者早證正覺。具如臨終證現已生安養。頃來留瑞。久現彌陀。踵武觀音。連衡大勢。迴眸東視不捨娑婆。轉睇南閻彌憐震旦。滄溟巨海尚不讓於涓流。嵩華峻極安苟排於微𡏖。敢陳薄供。願垂攝受。當使無邊法身盡承甘露。無量化影咸進醍醐。涅槃餐之不可窮。般若味之而不竭盡。我念力遵我師道。銷我煩惱滿我誓願。現在未來長惠提拔。家國眷屬俱入大乘。密往潛來恒垂影響。塵勞障累銷除隱塞。究竟等虛空。圓滿如法界斯則大師勝力。諸佛荷擔弟子銜慈。出如來藏。無離文字。以求解脫。文字之性即解脫也。不著世間如蓮華。常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。

皇太子於天台設齋願文第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子於天台設齋願文第七十六

菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南。十方三世法佛報佛應佛。法身應身化身。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。佛常法常比丘僧常。世間皆空而實不空。諸佛妙有而實不有。不有而有。不空而空。至寂恬然始名至樂。凡情弊報皆生極苦。迷之者則生盲皓首。得之者則罔像玄珠。弟子幸憑勝緣。微因宿種方便智度。生在佛家。至尊皇后慈仁胎教。有八王子日月燈明之恩。十六沙彌大通智勝之勗。加以昔蒞淮海欽尚釋門。先師天台智者顗禪師。膺請江都授菩薩戒。由是開悟歸憑有在。而夢楹託諷梁木先頹。合掌安禪端坐示滅。于今數載儼然若思。適現儀形續於光焰。彈指之聲震于龕室。僧使報述遐邇聳踊。皆由佛法僧力。感應相關汲引含靈。故現斯瑞肅奉明詔。暫輟監國巡慰淮海。銜籲毘黎思報佛恩少酬師道。以今大隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日。謹遣員外散騎侍郎通事舍人張乾威。到天台山寺敬設蔬飯。雖調八水多慚百味。庶同純陀之末供。有如淨名之遙請。色香細軟遍滿十方。歡喜甘餐寧唯百億。天仙龍神並希雲布。任持世界盡望星羅。以智者之分身。納師資之攝受。經稱信為能入。智為能度。願銷甘露咸濟苦海。應變穢土通同淨國。天覆地載長轉金輪。七廟六宗永安玉座。本支百世紹隆萬紀。男女緇素皆染大乘。水陸空行咸知佛性。須彌入於芥子。未足成難。食頃猶如巨劫。曷以為怪。井蛙不識江海。蚊睫安知鵬翼。以我今懺並乞氷銷。以我今誠皆入願海。發菩提心遍在諸物。菩提心者即是佛心。下度眾生上求佛果。不可以身得。不可以心得。以無所得即菩提心。無所得即是得無所得。稽首歸命十方三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南。十方三世法佛報佛應佛。法身應身化身。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。佛常法常比丘僧常。世間皆空而實不空。諸佛妙有而實不有。不有而有。不空而空。至寂恬然始名至樂。凡情弊報皆生極苦。迷之者則生盲皓首。得之者則罔像玄珠。弟子幸憑勝緣。微因宿種方便智度。生在佛家。至尊皇后慈仁胎教。有八王子日月燈明之恩。十六沙彌大通智勝之勗。加以昔蒞淮海欽尚釋門。先師天台智者顗禪師。膺請江都授菩薩戒。由是開悟歸憑有在。而夢楹託諷梁木先頹。合掌安禪端坐示滅。于今數載儼然若思。適現儀形續於光焰。彈指之聲震于龕室。僧使報述遐邇聳踊。皆由佛法僧力。感應相關汲引含靈。故現斯瑞肅奉明詔。暫輟監國巡慰淮海。銜籲毘黎思報佛恩少酬師道。以今大隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日。謹遣員外散騎侍郎通事舍人張乾威。到天台山寺敬設蔬飯。雖調八水多慚百味。庶同純陀之末供。有如淨名之遙請。色香細軟遍滿十方。歡喜甘餐寧唯百億。天仙龍神並希雲布。任持世界盡望星羅。以智者之分身。納師資之攝受。經稱信為能入。智為能度。願銷甘露咸濟苦海。應變穢土通同淨國。天覆地載長轉金輪。七廟六宗永安玉座。本支百世紹隆萬紀。男女緇素皆染大乘。水陸空行咸知佛性。須彌入於芥子。未足成難。食頃猶如巨劫。曷以為怪。井蛙不識江海。蚊睫安知鵬翼。以我今懺並乞氷銷。以我今誠皆入願海。發菩提心遍在諸物。菩提心者即是佛心。下度眾生上求佛果。不可以身得。不可以心得。以無所得即菩提心。無所得即是得無所得。稽首歸命十方三寶。

皇太子令書與天台山眾第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子令書與天台山眾第七十七

僧使灌頂智璪至。覽十一月三日書。并陳靈龕應迹現形放光彈指流音應念傳響。斯實不思議力。變化多方感悟有緣。示希有事。慎終追遠。感歎相深。在昔雙林示滅非滅。多寶獨塔俟時涌現。爰在狼迹迦葉分身。乃至鷲山迦文留影。眉毫散彩指端震室。豈非像教能度無邊。是大因緣聞善知識。永惟宿昔獲承師範。德音盈耳神光在目。方憑靈瑞係踵菩提。肅承靈誥宣慰南服。山眾法徒同志為友。會成等侶方共舟航。歲暮凝寒念皆道勝。天台名嶽海岸所推。修建大林多慚重閣。三時設供四事不周。想甘禪悅以同法喜。其間敬德信次相聞。今遣員外散騎侍郎張乾威。送僧使還山。於舊所設供庶同甘露。能變麁澁。亦憑香積證道融。鎖書不盡言反此無悉。楊廣和南。僧使灌頂等所領。今施物目。仁壽元年十二月十七日白。石香罏一具(并香合三枚)大銅鐘一口。鵄納袈裟一領。鵄納褊袒二領。四十九尺幡七口。黃綾裙一腰。氈二百領。絲布祇支二領。小幡一百口。和香二合。胡桃一籠。衣物三百段。奈麨一合。石鹽一合。酥六瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧使灌頂智璪至。覽十一月三日書。并陳靈龕應迹現形放光彈指流音應念傳響。斯實不思議力。變化多方感悟有緣。示希有事。慎終追遠。感歎相深。在昔雙林示滅非滅。多寶獨塔俟時涌現。爰在狼迹迦葉分身。乃至鷲山迦文留影。眉毫散彩指端震室。豈非像教能度無邊。是大因緣聞善知識。永惟宿昔獲承師範。德音盈耳神光在目。方憑靈瑞係踵菩提。肅承靈誥宣慰南服。山眾法徒同志為友。會成等侶方共舟航。歲暮凝寒念皆道勝。天台名嶽海岸所推。修建大林多慚重閣。三時設供四事不周。想甘禪悅以同法喜。其間敬德信次相聞。今遣員外散騎侍郎張乾威。送僧使還山。於舊所設供庶同甘露。能變麁澁。亦憑香積證道融。鎖書不盡言反此無悉。楊廣和南。僧使灌頂等所領。今施物目。仁壽元年十二月十七日白。石香罏一具(并香合三枚)大銅鐘一口。鵄納袈裟一領。鵄納褊袒二領。四十九尺幡七口。黃綾裙一腰。氈二百領。絲布祇支二領。小幡一百口。和香二合。胡桃一籠。衣物三百段。奈麨一合。石鹽一合。酥六瓶。

天台眾謝啟第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台眾謝啟第七十八

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。使人兼通事舍人張乾威至。謹領前件物等。並皆完淨。仍即陳羅先師舍利龕前。具宣來令并唱施物。又千僧法齋。伏惟。弘護殷勤。慈澤周至。香罏微妙天匠莊嚴。洪鐘和雅震集凡聖。勝旛舒斾疑懸梵宮。酥麨鹽桃請同香積。法衣淨飾無著離塵。氈物豐多驚眩視聽。千僧雲集布滿山庭。爰降王人光顯林谷。奉對靈龕。必神通攝受。標擬眾聖。冀願海莊嚴。越等凡微謬當恩沐。慈潤重沓難可克勝。合眾虔虔如履氷刃。不任戴荷之至。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年正月六日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。使人兼通事舍人張乾威至。謹領前件物等。並皆完淨。仍即陳羅先師舍利龕前。具宣來令并唱施物。又千僧法齋。伏惟。弘護殷勤。慈澤周至。香罏微妙天匠莊嚴。洪鐘和雅震集凡聖。勝旛舒斾疑懸梵宮。酥麨鹽桃請同香積。法衣淨飾無著離塵。氈物豐多驚眩視聽。千僧雲集布滿山庭。爰降王人光顯林谷。奉對靈龕。必神通攝受。標擬眾聖。冀願海莊嚴。越等凡微謬當恩沐。慈潤重沓難可克勝。合眾虔虔如履氷刃。不任戴荷之至。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年正月六日。

皇太子重令書第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子重令書第七十九

灌頂智璪等至。枉寺眾來書。財施為輕。法門標重。檀波羅蜜般若尊成。不具兩緣寧俱解脫。施受咸共忘言理至。迹指寧復辭弗。楊廣和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂智璪等至。枉寺眾來書。財施為輕。法門標重。檀波羅蜜般若尊成。不具兩緣寧俱解脫。施受咸共忘言理至。迹指寧復辭弗。楊廣和南。

右庶子王弘宣令。施天台物目。飛龍綾法衣一百六十領。幡一百五十張。光明鹽一石。酥五瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右庶子王弘宣令。施天台物目。飛龍綾法衣一百六十領。幡一百五十張。光明鹽一石。酥五瓶。

天台眾謝啟第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台眾謝啟第八十

天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。慈澤隆重喜捨頻煩。僧使後還復垂恩賚。雜彩勝幡莊嚴殿宇。綾羅法服光洽眾僧。猫酥五瓶充身去患。光明一斛藥食兼濃。越等山野糞掃分衛。今則被服溫華。食味珍甘。不自度量。彌增戰懼。不任敬悚。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年四月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。慈澤隆重喜捨頻煩。僧使後還復垂恩賚。雜彩勝幡莊嚴殿宇。綾羅法服光洽眾僧。猫酥五瓶充身去患。光明一斛藥食兼濃。越等山野糞掃分衛。今則被服溫華。食味珍甘。不自度量。彌增戰懼。不任敬悚。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年四月十五日。

皇太子弘淨名疏書第八十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子弘淨名疏書第八十一

右庶子張衡宣令。慧日道場僧慧莊法論二師。於東宮講淨名經。全用智者疏。判釋經文。一日兩時躬親臨聽。令楊州總管府。遣參軍張諧到天台。有諳委智者法華義者一人。仍齎疏入京使到寺。寺差灌頂隨使應令。疏到付司繕寫。寫竟付灌頂校勘。勘訖入宮受持。右庶子張衡宣令。引灌頂入辭面奉。仁壽二年八月十八日令旨云。弟子重先師法門。故相勞苦。師亦須為法勿以為辭。今遣大都督段智興送師還寺。為和南大眾好依先師法用行道勿損風望也。好去并有布施。飛龍綾法衣三百二十領。猫牛酥兩瓶。光明鹽一斛。右庶子張衡宣令。別賜灌頂物。金縷成彌勒像。并夾侍菩薩。聖僧周匝。五十三佛織成經壇七張。織成經袋二口。熏陸香一百斤。酥合和香一斤。又令書一函與眾。又遣楊州司功參軍蔡恪到。為智者設千僧齋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右庶子張衡宣令。慧日道場僧慧莊法論二師。於東宮講淨名經。全用智者疏。判釋經文。一日兩時躬親臨聽。令楊州總管府。遣參軍張諧到天台。有諳委智者法華義者一人。仍齎疏入京使到寺。寺差灌頂隨使應令。疏到付司繕寫。寫竟付灌頂校勘。勘訖入宮受持。右庶子張衡宣令。引灌頂入辭面奉。仁壽二年八月十八日令旨云。弟子重先師法門。故相勞苦。師亦須為法勿以為辭。今遣大都督段智興送師還寺。為和南大眾好依先師法用行道勿損風望也。好去并有布施。飛龍綾法衣三百二十領。猫牛酥兩瓶。光明鹽一斛。右庶子張衡宣令。別賜灌頂物。金縷成彌勒像。并夾侍菩薩。聖僧周匝。五十三佛織成經壇七張。織成經袋二口。熏陸香一百斤。酥合和香一斤。又令書一函與眾。又遣楊州司功參軍蔡恪到。為智者設千僧齋。

仁壽四年皇太子登極天台眾賀至尊第八十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁壽四年皇太子登極天台眾賀至尊第八十二

天台寺沙門智越一眾啟。竊聞。金輪紺寶。奕世相傳。重離少陽時垂御辨。伏惟。皇帝菩薩聖業。平成纂臨洪祚四海。萬邦道俗稱幸。越等不任喜踊之至。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。仁壽四年十一年三日。括州臨海縣天台寺僧智越等啟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台寺沙門智越一眾啟。竊聞。金輪紺寶。奕世相傳。重離少陽時垂御辨。伏惟。皇帝菩薩聖業。平成纂臨洪祚四海。萬邦道俗稱幸。越等不任喜踊之至。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。仁壽四年十一年三日。括州臨海縣天台寺僧智越等啟。

至尊勅第八十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至尊勅第八十三

皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等。餘寒道體如宜也。僧使智璪至得書具意。大業元年正月十三日。柱國內史令莒國公臣未上。大都督兼內史侍郎臣虞世基。兼內史舍人臣封德彛。舍人封德彛。宣勅僧使智璪云。師能如此遠來在道寒苦。好去還寺宣朕意。向大眾好行道。勿損先師風望。右僕射蘇宣勅賜天台寺物五百段。至楊州庫參軍向德元。送物到寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等。餘寒道體如宜也。僧使智璪至得書具意。大業元年正月十三日。柱國內史令莒國公臣未上。大都督兼內史侍郎臣虞世基。兼內史舍人臣封德彛。舍人封德彛。宣勅僧使智璪云。師能如此遠來在道寒苦。好去還寺宣朕意。向大眾好行道。勿損先師風望。右僕射蘇宣勅賜天台寺物五百段。至楊州庫參軍向德元。送物到寺。

天台眾謝啟第八十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台眾謝啟第八十四

天台寺沙門智越等啟。使智璪還奉宣。正月十三日勅旨并施物五百段。謹即集眾佛前。敬對使人如法呪願。越等有幸喜逢聖世。伏蒙慈勅喜懼已隆。復領厚賚恩賜彌重。竊惟。輪王地水已覺難消。況天府妙物寧恭受用。庶藉勅慈。又承佛力罄竭心膂。導師遺訓專修禮誦。上答天澤。不任悚荷之至。謹附楊州使奉謝以聞。謹啟。大業元年三月十七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台寺沙門智越等啟。使智璪還奉宣。正月十三日勅旨并施物五百段。謹即集眾佛前。敬對使人如法呪願。越等有幸喜逢聖世。伏蒙慈勅喜懼已隆。復領厚賚恩賜彌重。竊惟。輪王地水已覺難消。況天府妙物寧恭受用。庶藉勅慈。又承佛力罄竭心膂。導師遺訓專修禮誦。上答天澤。不任悚荷之至。謹附楊州使奉謝以聞。謹啟。大業元年三月十七日。

輿駕巡江都宮寺眾參啟第八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輿駕巡江都宮寺眾參啟第八十五

天台寺沙門智越一眾啟。仲秋已冷伏惟。皇帝陛下起居萬福。越等早蒙垂覆曲荷慈恩。山眾常得安心奉國行道。伏聞輿駕巡撫。江都寺眾欣踊。不任馳戀之誠。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。大業元年八月三十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台寺沙門智越一眾啟。仲秋已冷伏惟。皇帝陛下起居萬福。越等早蒙垂覆曲荷慈恩。山眾常得安心奉國行道。伏聞輿駕巡撫。江都寺眾欣踊。不任馳戀之誠。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。大業元年八月三十日。

僧使對問答第八十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧使對問答第八十六

九月十九日僧使智璪。於楚州華林園通起居表。通事舍人李大方宣勅云。師能如許遠道來在路辛苦。至楊州與師相見。九月二十六日共諸州僧使。引對大牙殿前。邳國公蘇威宣勅云。和南師等漸冷。師等各堪行道。弟子巡撫舊住師等。故能來相覓。師等好去。十一月二十日。舍人李大方引入殿口。勅云。師上座坐。坐訖黃門侍郎張衡宣勅云。師等是先師之寺僧眾和合不。相諍競是非不。璪欲起對。勅云師坐。師坐勿起。璪對云。門人一眾掃灑先師之寺。上下和如水乳。盡此一生奉國行道不敢有競是非。常以寒心戰懼。勅云好。張衡又宣勅云師等既是先師之寺。行道與諸處同。為當有異。對云。先師之法與諸寺有異。六時行道四時坐禪。處別行異。道場常以行法奉為至尊。勅旨云。大好大好。張衡又宣勅云。師等既是行道之眾。勿容受北僧及外州客僧。乃至私度出家。冐死相替頻多假偽。並不得容受。對云。天台一寺即是天之所覆。寺立常規不敢容外邑客僧。乃至私度以生代死。勅云好。張衡又宣勅云。弟子為先師度四十九人出家。停寺受業紹繼於後。師可檢校。有道心者必須係籍人。非私度者。對云爾。張衡又宣勅云。爾後更開先師龕以不。對云。仁壽元年奉勅開竟。爾後更不敢開。勅旨云知。張衡又宣。勅云。師還寺不更開先師龕。必當大異。對云爾勅旨云。弟子欲為先師造碑。先師有若為行狀。對云。先師從生以來。訖至無常。其間靈異非止一條。並是弟子灌頂記錄為行狀一卷。由在山內未敢啟。勅云。大好大好。弟子正欲為先師造碑。師等可即將隨使人出。對云爾。張衡又宣勅云。問灌頂師何在。對云。灌頂師在寺。本應出奉參見。為患痢四十餘日不堪在道。勅云好。張衡又宣勅云師等僧悉在寺不勿使名係。在寺身住於外。對云。先師在世有十條制約。名係於寺。若身居別處則不同止。勅云。大好大好。張衡又宣勅云。師寺舍有穿漏欹斜不。對云當起寺時既是春初。竹木並非時節。至今已有穿漏。亦得臨海鎮官人恒檢校修理。勅云好。若未整頓。弟子即勅使人檢校。對云爾。張衡又宣勅云施師物充師等衣資。勿作餘用。欲作功德亦得。須得弟子意。弟子看師與餘有異。供給繼連必令不斷。勿使寺僧在外多求。損先師之後。對云爾。張衡又宣勅云。弟子遣使送師等還寺。為先師作功德。度人出家竟可開師龕。必當大異。師可急去功德竟。師等即隨使人出。對云爾。璪等起辭。勅云。弟子已答大眾書竟。對云爾。辭出到棲靈寺。祕書監柳顧言來宣勅云。我意令公為智者製碑。若非公作則不得我心。可語僧使急將行狀出至。二月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九月十九日僧使智璪。於楚州華林園通起居表。通事舍人李大方宣勅云。師能如許遠道來在路辛苦。至楊州與師相見。九月二十六日共諸州僧使。引對大牙殿前。邳國公蘇威宣勅云。和南師等漸冷。師等各堪行道。弟子巡撫舊住師等。故能來相覓。師等好去。十一月二十日。舍人李大方引入殿口。勅云。師上座坐。坐訖黃門侍郎張衡宣勅云。師等是先師之寺僧眾和合不。相諍競是非不。璪欲起對。勅云師坐。師坐勿起。璪對云。門人一眾掃灑先師之寺。上下和如水乳。盡此一生奉國行道不敢有競是非。常以寒心戰懼。勅云好。張衡又宣勅云師等既是先師之寺。行道與諸處同。為當有異。對云。先師之法與諸寺有異。六時行道四時坐禪。處別行異。道場常以行法奉為至尊。勅旨云。大好大好。張衡又宣勅云。師等既是行道之眾。勿容受北僧及外州客僧。乃至私度出家。冐死相替頻多假偽。並不得容受。對云。天台一寺即是天之所覆。寺立常規不敢容外邑客僧。乃至私度以生代死。勅云好。張衡又宣勅云。弟子為先師度四十九人出家。停寺受業紹繼於後。師可檢校。有道心者必須係籍人。非私度者。對云爾。張衡又宣勅云。爾後更開先師龕以不。對云。仁壽元年奉勅開竟。爾後更不敢開。勅旨云知。張衡又宣。勅云。師還寺不更開先師龕。必當大異。對云爾勅旨云。弟子欲為先師造碑。先師有若為行狀。對云。先師從生以來。訖至無常。其間靈異非止一條。並是弟子灌頂記錄為行狀一卷。由在山內未敢啟。勅云。大好大好。弟子正欲為先師造碑。師等可即將隨使人出。對云爾。張衡又宣勅云。問灌頂師何在。對云。灌頂師在寺。本應出奉參見。為患痢四十餘日不堪在道。勅云好。張衡又宣勅云師等僧悉在寺不勿使名係。在寺身住於外。對云。先師在世有十條制約。名係於寺。若身居別處則不同止。勅云。大好大好。張衡又宣勅云。師寺舍有穿漏欹斜不。對云當起寺時既是春初。竹木並非時節。至今已有穿漏。亦得臨海鎮官人恒檢校修理。勅云好。若未整頓。弟子即勅使人檢校。對云爾。張衡又宣勅云施師物充師等衣資。勿作餘用。欲作功德亦得。須得弟子意。弟子看師與餘有異。供給繼連必令不斷。勿使寺僧在外多求。損先師之後。對云爾。張衡又宣勅云。弟子遣使送師等還寺。為先師作功德。度人出家竟可開師龕。必當大異。師可急去功德竟。師等即隨使人出。對云爾。璪等起辭。勅云。弟子已答大眾書竟。對云爾。辭出到棲靈寺。祕書監柳顧言來宣勅云。我意令公為智者製碑。若非公作則不得我心。可語僧使急將行狀出至。二月

即取碑成。勅楊州僧五十人云。經論之內。若為尊於師氏勝於智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即取碑成。勅楊州僧五十人云。經論之內。若為尊於師氏勝於智者。

勅立國清寺名第八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅立國清寺名第八十七

又前為智者造寺。權因山稱。經論之內。復有勝名。可各述所懷。朕自詳擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又前為智者造寺。權因山稱。經論之內。復有勝名。可各述所懷。朕自詳擇。

表國清啟第八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表國清啟第八十八

諸僧表。戒師有行者。聖表寺為禪門五淨居。其表未奏。僧使智璪啟云。昔陳世有定光禪師。德行難測。遷神已後。智者夢見其靈云。今欲造寺未是其時。若三國為一家。有大力勢人當為禪師起寺。寺若成國即清。必呼為國清寺。伏聞勅旨欲立寺名。不敢默然。謹以啟聞。謹啟通事舍人李大方奏聞。勅云。此是我先師之靈瑞。即用即用。可取大牙殿牓。填以雌黃書以大篆。付使人安寺門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸僧表。戒師有行者。聖表寺為禪門五淨居。其表未奏。僧使智璪啟云。昔陳世有定光禪師。德行難測。遷神已後。智者夢見其靈云。今欲造寺未是其時。若三國為一家。有大力勢人當為禪師起寺。寺若成國即清。必呼為國清寺。伏聞勅旨欲立寺名。不敢默然。謹以啟聞。謹啟通事舍人李大方奏聞。勅云。此是我先師之靈瑞。即用即用。可取大牙殿牓。填以雌黃書以大篆。付使人安寺門。