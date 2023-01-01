國清百錄
隋 灌頂纂4卷CBETA T1934大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
國清百錄卷第三
國清百錄卷第三
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隋沙門灌頂纂
隋沙門灌頂纂
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王謝義疏書第五十一
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弟子總持和南。逮旨送初卷義疏。跪承法寶。粗覽綱宗。悉檀內外耳未曾聞。故知龍樹代佛不可思議。今所著述肉眼未覩明闇。謹復研尋遲此覲接。謹和南。
弟子總持和南。逮旨送初卷義疏。跪承法寶。粗覽綱宗。悉檀內外耳未曾聞。故知龍樹代佛不可思議。今所著述肉眼未覩明闇。謹復研尋遲此覲接。謹和南。
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王論荊州諸寺書第五十二
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弟子總持和南。荊州玉泉十住兩寺。近既賜令檢校。今須書及江陵總管。當勒所由終聽僧使。奢促弟子仰蒙淨戒。宿世因緣稍希義理。智波羅蜜爰降開許。始制義疏。方憑啟沃向入慧門。昔年仰請棲霞時往。觀行政為密邇。朝發暮到應可諮決。不異邑居。行道本貴安心。寧勞過遠。天台之路幸願輟情。屈己為人菩薩有賜。於專契弗敢違。前都不知淨人。善心已墮僧數。濟度無隔唯用隨喜。謹和南。七月二十七日。
弟子總持和南。荊州玉泉十住兩寺。近既賜令檢校。今須書及江陵總管。當勒所由終聽僧使。奢促弟子仰蒙淨戒。宿世因緣稍希義理。智波羅蜜爰降開許。始制義疏。方憑啟沃向入慧門。昔年仰請棲霞時往。觀行政為密邇。朝發暮到應可諮決。不異邑居。行道本貴安心。寧勞過遠。天台之路幸願輟情。屈己為人菩薩有賜。於專契弗敢違。前都不知淨人。善心已墮僧數。濟度無隔唯用隨喜。謹和南。七月二十七日。
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重述還天台書第五十三
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前所諮天台山事。本聽後期爰逮報示。不然夙志棲霞。乃言咫尺非關本誓之心。天台既是寄終之地。所以恒思果遂。每囑弟子。恐命不待期。一旦無常身充禽鳥。焚燒餘骨送往天台。願得次生還棲山谷。修業成辦乃可利人。但仰赴義門多慚芻淺。發心既重輒課庸微。去聽慈恩庶無怱促。政言天台營理本擬十方。安立僧徒非專為己。昔年修葺願創伽藍。形可隨緣香燈難絕。故欲遣修葺冀憑方便。同途校具。淨人得蒙勝舉。并祈一旨事並前諮。方乞寺名屈作檀越。懼多煩沓未敢同時。處處結緣功德彌大。玉泉十住許垂恩為。唯待教旨即遣僧使。冀藉光威三寺遙荷。伽藍未整功德已圓。仰鬧頻煩言何能謝。沙門某白。三月二十日。
前所諮天台山事。本聽後期爰逮報示。不然夙志棲霞。乃言咫尺非關本誓之心。天台既是寄終之地。所以恒思果遂。每囑弟子。恐命不待期。一旦無常身充禽鳥。焚燒餘骨送往天台。願得次生還棲山谷。修業成辦乃可利人。但仰赴義門多慚芻淺。發心既重輒課庸微。去聽慈恩庶無怱促。政言天台營理本擬十方。安立僧徒非專為己。昔年修葺願創伽藍。形可隨緣香燈難絕。故欲遣修葺冀憑方便。同途校具。淨人得蒙勝舉。并祈一旨事並前諮。方乞寺名屈作檀越。懼多煩沓未敢同時。處處結緣功德彌大。玉泉十住許垂恩為。唯待教旨即遣僧使。冀藉光威三寺遙荷。伽藍未整功德已圓。仰鬧頻煩言何能謝。沙門某白。三月二十日。
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王答書第五十四
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總持和南。復垂誨旨益具仁慈。開士虛懷隨感。必應本誓願力。何患不果。政言服道日淺未堪違遠。深憑護念開示悟入。玉泉十住天台本居。仰由勝功能得建立。方須影響永至金剛。江陵書及會稽教下。並勒所司以時發遣。謹和南。七月二十九日。
總持和南。復垂誨旨益具仁慈。開士虛懷隨感。必應本誓願力。何患不果。政言服道日淺未堪違遠。深憑護念開示悟入。玉泉十住天台本居。仰由勝功能得建立。方須影響永至金剛。江陵書及會稽教下。並勒所司以時發遣。謹和南。七月二十九日。
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王與上柱國蘄郡公荊州總管達奚儒書第五十五
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智者禪師德尊望重。近年紆道爰授淨戒。今修治彼州十住寺。造立西徂玉泉寺。並見請為檀越。復聞公等多結勝緣。大乘運通良深隨喜。師今遣僧使志果法才二人。還就玉泉寺法璨道慧法師。十住寺道臻法師。經理想加心影響。獎成妙業。公私覃福幽顯同賴。法事遠白不復暄涼也。楊廣呈。八月二日。
智者禪師德尊望重。近年紆道爰授淨戒。今修治彼州十住寺。造立西徂玉泉寺。並見請為檀越。復聞公等多結勝緣。大乘運通良深隨喜。師今遣僧使志果法才二人。還就玉泉寺法璨道慧法師。十住寺道臻法師。經理想加心影響。獎成妙業。公私覃福幽顯同賴。法事遠白不復暄涼也。楊廣呈。八月二日。
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答度人出家書第五十六
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切以今月嘉辰。菩薩應世奉為至尊皇后。報恩功德鎔寫靈像。度人出家。現在因緣福業無量。使五沙彌為弟子。輒當恭旨。作說戒師。年歲既小別須和尚。必選名德為作依止。並賜法衣。即於眾前歡喜頂戴。沙門某敬白。七月十九日。
切以今月嘉辰。菩薩應世奉為至尊皇后。報恩功德鎔寫靈像。度人出家。現在因緣福業無量。使五沙彌為弟子。輒當恭旨。作說戒師。年歲既小別須和尚。必選名德為作依止。並賜法衣。即於眾前歡喜頂戴。沙門某敬白。七月十九日。
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答放徒流書第五十七
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開府學士柳顧言。宣教金光明行法究竟。如十五月清淨圓滿。恩放徒流矜免鞭罰。上開府潘惠達。儀同張四娘等。凡四十五人。賜令斟酌。謹即依事詢詳切。以一人出世多人利益。淳善御俗仰屬輪王。案此經云。若犯王法繫縛枷鎖。諸苦惱等悉令解脫。又灌頂經云。王當放赦屈厄之人。徒鎖解脫。王得其福。天下太平雨澤以時。人民安樂。教旨符應經文。豈非宿植德本慈善根力。謬以多幸忝此大緣。率勵僧徒清齋洗浣。龍王注雨甘澤並周。爰開獄門杻械解脫。徒流原宥莫不蹈舞。殿庭稱恩感戴加復。送以勝幡仍懸寶塔。登高散華燒香朗燭。並留供設說法開示。咸令向善。其僧法運等。雖著法衣不能修心。身犯國憲取穢道流。思乃上來戰深下恥。白大眾留七日。晨夜訓賚暫依擯黜。使慚誡獎耳。沙門某敬白。十月十六日。
開府學士柳顧言。宣教金光明行法究竟。如十五月清淨圓滿。恩放徒流矜免鞭罰。上開府潘惠達。儀同張四娘等。凡四十五人。賜令斟酌。謹即依事詢詳切。以一人出世多人利益。淳善御俗仰屬輪王。案此經云。若犯王法繫縛枷鎖。諸苦惱等悉令解脫。又灌頂經云。王當放赦屈厄之人。徒鎖解脫。王得其福。天下太平雨澤以時。人民安樂。教旨符應經文。豈非宿植德本慈善根力。謬以多幸忝此大緣。率勵僧徒清齋洗浣。龍王注雨甘澤並周。爰開獄門杻械解脫。徒流原宥莫不蹈舞。殿庭稱恩感戴加復。送以勝幡仍懸寶塔。登高散華燒香朗燭。並留供設說法開示。咸令向善。其僧法運等。雖著法衣不能修心。身犯國憲取穢道流。思乃上來戰深下恥。白大眾留七日。晨夜訓賚暫依擯黜。使慚誡獎耳。沙門某敬白。十月十六日。
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答施物書第五十八
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開府柳顧言。宣教以法歲圓滿。爰降勞問。并施金色新製香罏奩一具。法衣一通。綿絹百段。燭三十挺。紙二千張。上厨果食等。剎那不住節序相催。老至易悲觀心難諦。幸憑弘建正法。省無戒慧。實懼難銷。香罏起峯蓮華奪艶。忍辱離塵安行履躡。經稱受用無作恒住。燭俟夜燎。紙擬淨名。當機要施法事忘謝。果食縑綺道場同沾。歸福有在辭略言外。沙門某敬白。七月十五日。
開府柳顧言。宣教以法歲圓滿。爰降勞問。并施金色新製香罏奩一具。法衣一通。綿絹百段。燭三十挺。紙二千張。上厨果食等。剎那不住節序相催。老至易悲觀心難諦。幸憑弘建正法。省無戒慧。實懼難銷。香罏起峯蓮華奪艶。忍辱離塵安行履躡。經稱受用無作恒住。燭俟夜燎。紙擬淨名。當機要施法事忘謝。果食縑綺道場同沾。歸福有在辭略言外。沙門某敬白。七月十五日。
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王迎入城礙雨移日書第五十九
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總持和南方要仰延。雨乃暫阻。明間若晴別當遣信。謹和南。七月二十六日。
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王迎入城書第六十
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總持和南。霜寒道體康勝。弟子還來甫爾。未暇迎延。馳誠已深。今遣候接異近祇覲。謹和南。九月十六日。
總持和南。霜寒道體康勝。弟子還來甫爾。未暇迎延。馳誠已深。今遣候接異近祇覲。謹和南。九月十六日。
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王遣使入天台參書第六十一
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總持和南。麥序氣清道體和適。福慧莊嚴與時高勝。弟子至來未久。粗復可行。近頻降兩書。爰垂示功德。玄義刪削。文句入初。其舊維新從麁至妙。會須披接方豁煙雲。春律已謝夏坐方結。敢違經教涉暑出迎。白露宵團秋風葉下。必預舟檝迎覲江陽。然仰勞著述已涉數載。般若多障近願成功。日就月將庶方啟沃。率貢別牒示表虔誠。在敬無文仰揆弘亮。其間珍德續事音語。謹和南。
總持和南。麥序氣清道體和適。福慧莊嚴與時高勝。弟子至來未久。粗復可行。近頻降兩書。爰垂示功德。玄義刪削。文句入初。其舊維新從麁至妙。會須披接方豁煙雲。春律已謝夏坐方結。敢違經教涉暑出迎。白露宵團秋風葉下。必預舟檝迎覲江陽。然仰勞著述已涉數載。般若多障近願成功。日就月將庶方啟沃。率貢別牒示表虔誠。在敬無文仰揆弘亮。其間珍德續事音語。謹和南。
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納袈裟十領。龍鬚席二領。須彌氈二領。猫牛酥三瓶。熏陸香一合。
納袈裟十領。龍鬚席二領。須彌氈二領。猫牛酥三瓶。熏陸香一合。
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王遣使入天台迎書第六十二
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總持和南。霜氣已緊蚊熱久祛。方恐洞沍預取調適。今遣奉迎祇禮非奢。謹和南。九月二十二日。
總持和南。霜氣已緊蚊熱久祛。方恐洞沍預取調適。今遣奉迎祇禮非奢。謹和南。九月二十二日。
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王參病書第六十三
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總持和南。仰承出天台。已次到 石城寺。感患未歇。菩薩示疾。在疾亦愈。但於翹誠交用悚灼。今遣毉李膺往處治。小得康損願徐進路遲禮覲無遠。謹和南。
總持和南。仰承出天台。已次到 石城寺。感患未歇。菩薩示疾。在疾亦愈。但於翹誠交用悚灼。今遣毉李膺往處治。小得康損願徐進路遲禮覲無遠。謹和南。
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發願疏文第六十四
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吳縣維衛迦葉二像。願更聚合修復鄮縣。阿育王塔寺頹毀。願更修治。剡縣十丈彌勒石像。金色剝壞願更莊嚴。右三處功德乞修。沙門某敬白。
吳縣維衛迦葉二像。願更聚合修復鄮縣。阿育王塔寺頹毀。願更修治。剡縣十丈彌勒石像。金色剝壞願更莊嚴。右三處功德乞修。沙門某敬白。
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稽首和南三世諸佛。伏惟。法身無像。隨機顯現淨土。不毀人眾見燒滬瀆。浮來靈塔地涌剡山。天樂通夢陸咸三處。尊儀表代三世慈善根力。利益斯土。但年深歲曩。聖跡凌遲。諸佛影像若淪。眾生善根無寄。某宿世有幸。忝預法門。德行輕微功業無取。謬為道俗所知。顧影羞躬無以自處。上慚三寶無興顯之能。下愧群生。少提拔之力。刻骨刻肌將何所補。幸值明時棟梁佛日。願賴皇風又承眾力。將勸有緣修治三處。先為興顯三世佛法。次為擁護大隋國土。下為法界一切眾生。若塔像莊嚴則紹隆不絕。用報佛恩。若處處光新國界。自然殊特妙好。則報至尊水土之澤。若見聞者發菩提心。則利益一切種出世業。但久域此心緣障未果。此際赴期西。出氣疾增動。毒器坏瓶固非保惜。先以身命奉給三寶。謹聽威神。若形命停留能生物善。不污佛法者。伏聽。使乞早除差行願速圓。若命雖未盡。方多魔障損物善根。污亂佛法者。豈須停世。願早灰滅。滅後以諸誓願付囑後人。使經紀修立。乞三寶加建速得圓滿。前於佛隴金光明道場。已發此願。今重於石尊再述愚誠。伏願。聖凡重垂攝受謹疏。開皇十七年十一月二十一日。
稽首和南三世諸佛。伏惟。法身無像。隨機顯現淨土。不毀人眾見燒滬瀆。浮來靈塔地涌剡山。天樂通夢陸咸三處。尊儀表代三世慈善根力。利益斯土。但年深歲曩。聖跡凌遲。諸佛影像若淪。眾生善根無寄。某宿世有幸。忝預法門。德行輕微功業無取。謬為道俗所知。顧影羞躬無以自處。上慚三寶無興顯之能。下愧群生。少提拔之力。刻骨刻肌將何所補。幸值明時棟梁佛日。願賴皇風又承眾力。將勸有緣修治三處。先為興顯三世佛法。次為擁護大隋國土。下為法界一切眾生。若塔像莊嚴則紹隆不絕。用報佛恩。若處處光新國界。自然殊特妙好。則報至尊水土之澤。若見聞者發菩提心。則利益一切種出世業。但久域此心緣障未果。此際赴期西。出氣疾增動。毒器坏瓶固非保惜。先以身命奉給三寶。謹聽威神。若形命停留能生物善。不污佛法者。伏聽。使乞早除差行願速圓。若命雖未盡。方多魔障損物善根。污亂佛法者。豈須停世。願早灰滅。滅後以諸誓願付囑後人。使經紀修立。乞三寶加建速得圓滿。前於佛隴金光明道場。已發此願。今重於石尊再述愚誠。伏願。聖凡重垂攝受謹疏。開皇十七年十一月二十一日。
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遺書與晉王第六十五
遺書與晉王第六十五
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貧道初遇勝緣。發心之始。上期無生法忍。下求六根清淨。三業殷勤。一生望獲。不謂宿罪殃深致諸留難。內無實德外召虛譽。學徒強集檀越自來。既不能絕域遠避。而復依違順彼自招惱亂。道退為虧應得不得。憂悔何補。上負三寶下愧本心。此一恨也。然聖法既差自審非分。欲以先師禪慧授與學人。故留滯陳都八年。弘法諸來學者。或易悟而早亡。或隨分而自益。無兼他之才。空延教化。略成斷種。自行前缺利物次虛。再負先師百金之寄。此二恨也。而年既西夕恒惜妙道。思值明時願逢外護。初蒙四事既勵朽年。師與學徒四十。餘僧三百許。日於江都行道。亦復開懷待來問者。儻逢易悟用答王恩。而不見一人求禪求慧。與物無緣頓至於此。謬當信施化導無功。此三恨也。又作是念。此處無緣。餘方或有先因。荊潭之願願報地恩。大王弘慈霈然垂許。於湘潭功德粗展微心。雖結緣者眾孰堪委業。初謂緣者不來。今則往求不得。推想既謬此四恨也。於荊州法集。聽眾一千餘僧。學禪三百。州司惶慮謂乖國式。豈可聚眾用惱官人。故朝同雲合暮如雨散。設有善萠不獲增長。此乃世調無堪。不能諧和得所。五恨也。既再遊江都。聖心重法令著淨名疏。不揆闇識輒述偏懷。玄義始竟麾蓋入謁。復許東歸而吳會之僧。咸欣聽學。山間虛乏不可聚眾。束心待出訪求法門。暮年衰弱許當開化。今出期既斷法緣亦絕此六恨也。在山兩夏專治玄義。進解經文至佛道品。為三十一卷。將身不慎遂動熱渴。一百餘日競疾治改。際此夏末慮有追呼。束裝待期。去月十七日使人至山。止留一宿遽比螢光。早希進路行過剡嶺。次至石城氣疾兼篤。不能復前。此之義疏。口授出本一遍自治。皆未搜簡。經論僻謬尚多。不堪流布。既為王造寧羞其拙。囑弟子抄寫後本仰簡。前所送玄義及入文者。請付弟子焚之。天挺睿智願一遍開讀。覽其大意餘無可觀。貧道灰壞雖謝。願留心佛法。詢訪勝德。使義門無廢。深窮佛教。治道益明。遍行遍學是菩薩行。如來滅度法付國王。貧道何人慧門憑委。欣然就盡沒有餘榮。但著述延歲。文義不同。悵然自慚。生來所以周章者。皆為佛法為國土為眾生。今得法門仰寄三為具足六根釋矣。命盡之後。若有神力。誓當影護王之土境。使願法流衍以答王恩。以副本志。菩薩誓願誠而不欺。香火義深安知仰謝。願觀泡幻知有為法。一切無常會而不離。終不可得。唯當勤戒施惠以拒四山。早求出要。豈須傷法煩勞聖懷。蓮華香罏犀角如意。是王所施。今以仰別。願德香遐遠。長保如意也。南嶽大師滅度之後。未有碑頌。前蒙教許自制。願不忘
貧道初遇勝緣。發心之始。上期無生法忍。下求六根清淨。三業殷勤。一生望獲。不謂宿罪殃深致諸留難。內無實德外召虛譽。學徒強集檀越自來。既不能絕域遠避。而復依違順彼自招惱亂。道退為虧應得不得。憂悔何補。上負三寶下愧本心。此一恨也。然聖法既差自審非分。欲以先師禪慧授與學人。故留滯陳都八年。弘法諸來學者。或易悟而早亡。或隨分而自益。無兼他之才。空延教化。略成斷種。自行前缺利物次虛。再負先師百金之寄。此二恨也。而年既西夕恒惜妙道。思值明時願逢外護。初蒙四事既勵朽年。師與學徒四十。餘僧三百許。日於江都行道。亦復開懷待來問者。儻逢易悟用答王恩。而不見一人求禪求慧。與物無緣頓至於此。謬當信施化導無功。此三恨也。又作是念。此處無緣。餘方或有先因。荊潭之願願報地恩。大王弘慈霈然垂許。於湘潭功德粗展微心。雖結緣者眾孰堪委業。初謂緣者不來。今則往求不得。推想既謬此四恨也。於荊州法集。聽眾一千餘僧。學禪三百。州司惶慮謂乖國式。豈可聚眾用惱官人。故朝同雲合暮如雨散。設有善萠不獲增長。此乃世調無堪。不能諧和得所。五恨也。既再遊江都。聖心重法令著淨名疏。不揆闇識輒述偏懷。玄義始竟麾蓋入謁。復許東歸而吳會之僧。咸欣聽學。山間虛乏不可聚眾。束心待出訪求法門。暮年衰弱許當開化。今出期既斷法緣亦絕此六恨也。在山兩夏專治玄義。進解經文至佛道品。為三十一卷。將身不慎遂動熱渴。一百餘日競疾治改。際此夏末慮有追呼。束裝待期。去月十七日使人至山。止留一宿遽比螢光。早希進路行過剡嶺。次至石城氣疾兼篤。不能復前。此之義疏。口授出本一遍自治。皆未搜簡。經論僻謬尚多。不堪流布。既為王造寧羞其拙。囑弟子抄寫後本仰簡。前所送玄義及入文者。請付弟子焚之。天挺睿智願一遍開讀。覽其大意餘無可觀。貧道灰壞雖謝。願留心佛法。詢訪勝德。使義門無廢。深窮佛教。治道益明。遍行遍學是菩薩行。如來滅度法付國王。貧道何人慧門憑委。欣然就盡沒有餘榮。但著述延歲。文義不同。悵然自慚。生來所以周章者。皆為佛法為國土為眾生。今得法門仰寄三為具足六根釋矣。命盡之後。若有神力。誓當影護王之土境。使願法流衍以答王恩。以副本志。菩薩誓願誠而不欺。香火義深安知仰謝。願觀泡幻知有為法。一切無常會而不離。終不可得。唯當勤戒施惠以拒四山。早求出要。豈須傷法煩勞聖懷。蓮華香罏犀角如意。是王所施。今以仰別。願德香遐遠。長保如意也。南嶽大師滅度之後。未有碑頌。前蒙教許自制。願不忘
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此旨。南嶽師於潭州立大明寺。彌天道安於荊州立上明寺。前蒙教影護願光飾先德。為作檀越主。貧道在世六十年。未嘗作有為功德。年暮力弱多闕用心。又香火施重。近於荊州仰為造玉泉寺。修治十住寺。並蒙教囑。彼總管蘄郡公達奚儒。僧齎教書至夏口。而蘄公亡。書未及付。慈恩已足。願為玉泉作檀越主。今天台頂寺茅菴稍整。山下一處非常之好。又更仰為立一伽藍。始剪木位基命弟子營立。不見寺成冥目為恨。天台未有公額。願乞一名移荊州玉泉寺。貫十僧住天台寺。乞廢寺田為天台基業。寺圖并石像。發願疏悉留仰簡。泰平聖世皇風整肅。菩薩淨土不可思議。切見諸州迭送租米。車脚皆三五倍。於公斂不多私費。為重典章。處分別有深規。貧道不閑忽言國式。輒謂無米之州。運送宜爾。有米之州當地輪送。則無此私費。管窺未見。理若於式有妨請不須論。於事有益願為諮奏。使蒼生慶賴然國是王國。民是王民。加修慈心撫育黎庶。犬馬識養人豈忘恩乎。昔聞齊高氏。見負炭兵形容憔悴。愍其辛苦放令出家。唯一人樂去。齊主歎曰。人皆有妻子之愛。誰肯孤房獨宿。瞪視四壁。自儐山林。以此觀之。出家難得。今天下曠大賦斂寬平。出家者少。老僧零落日就減。前貫帳時。或隨緣聽學。或山林修道不及帳名。雖復用心常懷憂懼。此例不多悉有行業。願許其首貫則是度人。出家增益僧眾熾然。佛法得無量功德。昔三方鼎立。用武惜人。今太平一軌修文修福。正是其宜。又末法眾僧多行不稱服。尚不挾人意。況扶經律。王秉國法兼匡佛教。有罪者治之。無罪者敬之。起平等不可思議心。則功德無量。此等之事本欲面諮。未逢機會奄成遺囑。亦是為佛法為國土為眾生。若能留心功德仰賽。臨命口授言盡力窮。期迫戀多知復。分說大善知識。菩提為期。沙門某開皇十七年十一月。
此旨。南嶽師於潭州立大明寺。彌天道安於荊州立上明寺。前蒙教影護願光飾先德。為作檀越主。貧道在世六十年。未嘗作有為功德。年暮力弱多闕用心。又香火施重。近於荊州仰為造玉泉寺。修治十住寺。並蒙教囑。彼總管蘄郡公達奚儒。僧齎教書至夏口。而蘄公亡。書未及付。慈恩已足。願為玉泉作檀越主。今天台頂寺茅菴稍整。山下一處非常之好。又更仰為立一伽藍。始剪木位基命弟子營立。不見寺成冥目為恨。天台未有公額。願乞一名移荊州玉泉寺。貫十僧住天台寺。乞廢寺田為天台基業。寺圖并石像。發願疏悉留仰簡。泰平聖世皇風整肅。菩薩淨土不可思議。切見諸州迭送租米。車脚皆三五倍。於公斂不多私費。為重典章。處分別有深規。貧道不閑忽言國式。輒謂無米之州。運送宜爾。有米之州當地輪送。則無此私費。管窺未見。理若於式有妨請不須論。於事有益願為諮奏。使蒼生慶賴然國是王國。民是王民。加修慈心撫育黎庶。犬馬識養人豈忘恩乎。昔聞齊高氏。見負炭兵形容憔悴。愍其辛苦放令出家。唯一人樂去。齊主歎曰。人皆有妻子之愛。誰肯孤房獨宿。瞪視四壁。自儐山林。以此觀之。出家難得。今天下曠大賦斂寬平。出家者少。老僧零落日就減。前貫帳時。或隨緣聽學。或山林修道不及帳名。雖復用心常懷憂懼。此例不多悉有行業。願許其首貫則是度人。出家增益僧眾熾然。佛法得無量功德。昔三方鼎立。用武惜人。今太平一軌修文修福。正是其宜。又末法眾僧多行不稱服。尚不挾人意。況扶經律。王秉國法兼匡佛教。有罪者治之。無罪者敬之。起平等不可思議心。則功德無量。此等之事本欲面諮。未逢機會奄成遺囑。亦是為佛法為國土為眾生。若能留心功德仰賽。臨命口授言盡力窮。期迫戀多知復。分說大善知識。菩提為期。沙門某開皇十七年十一月。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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王答遺旨文第六十六
王答遺旨文第六十六
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菩薩戒弟子總持稽首和南。先師天台智者內弟子灌頂普明至奉接。十七年十一月二十一日遺書七紙。手迹四十六字。并淨名義疏三十一卷。犀角如意蓮華香罏等。跪對修讀摧振于心舍利儼然德音具在。迦葉狼跡身證遙追曇光。天台安禪近躡誠復。如來雙林四部號慟。而涅槃遺教法更殷重。況乎五百歲後。四依拯溺深順佛旨。居世同凡將欲泥洹。現希有事。五品十信已自皎然。彌陀觀音親來接引。去德茲永乃增悲戀。追悟今生還慶夙稟。所恨淨名經疏。不重親承。由冀尋研用補咎悔。追惟。障惱現機未發。逖聽前聞亦有成就。非徒悟有淺深。抑又時或早晚。佛滅度後得聖巨多。道耀他方冥來曉示。再思即世忽奉大師。良由宿緣積曾親近。愛覃來命必垂影響。不捨本誓筆迹具存。是用歸誠憑靈戒懇。跪受經疏如意香罏。虔禮西方心口相誓。手探卷軸最後殷勤。即於今月十八日。仍感瑞夢。是知濟度已降舟航。唯願即日在寶池。遙開蓮華。今居淨域。近溉濁心世世生生。師資不闕革凡登聖給侍無虧。但義府鉤深遺文淵博。雖加策駘終畏面牆。特希溉以醍醐如出香乳。照以暗井即顯真金。然後仰藉神通俯厲精力。別詢名僧奉揚法味。普共含生作大利益。斯則弗違提獎同登彼岸。最勝最上就此為尊。灌頂所送最後淨名義疏三十一卷。至佛道品謹即裝治。繕書習讀逮旨。爾前玄義及入文解釋。付弟子焚之。即付還使遣對燒蕩。犀角如意蓮華香罏。遠以垂別輒當服之無斁。永充法事。今奉施瓷瓦香罏供養龕室。遺旨以天台山下。遇得一處非常之好。垂為造寺始得開剪林木位置基階。今遣司馬王弘創建伽藍。一遵指畫。寺須公額并立嘉名。亦不違旨。佛隴頭陀並各仍舊使移荊州玉泉。十僧守天台者。今山內現前之眾。多是渚宮之人。已皆約勒不使張散。豈直十僧而已。所求廢寺水田以充基業。亦勒王弘施肥田良地。深蒙擁護。當年別資給行。送經一藏。依法為先師別供養具鍾幡香等。又施錢直且充日費。鄮境靈塔吳內石像剡縣彌勒。尊儀臥疾之處。並使裝飾亦不仰異。荊州玉泉寺既是為造理。當異餘道場。其潭州大明寺。荊州十住上明寺等。先以敬許為檀越。無容復乖。今誨使製南嶽師碑。即命開府學士柳顧言為序。自撰銘頌所囑。僧有罪治無罪平等。切以涅槃羯磨。經有誠文。正論治國。金光明品。住持三寶弗敢墜失。又令加修慈心。撫育民庶犬馬識養。人豈忘恩。蓋聞外書為教仁尚恕物。內典居宗大慈為首。在文雖異詣理實同。不有君子其能為國。不有菩薩豈濟含生。又以僧未貫籍。許其出首適奉詔書。冥符來及見機而作。所謂後天而奉天時
菩薩戒弟子總持稽首和南。先師天台智者內弟子灌頂普明至奉接。十七年十一月二十一日遺書七紙。手迹四十六字。并淨名義疏三十一卷。犀角如意蓮華香罏等。跪對修讀摧振于心舍利儼然德音具在。迦葉狼跡身證遙追曇光。天台安禪近躡誠復。如來雙林四部號慟。而涅槃遺教法更殷重。況乎五百歲後。四依拯溺深順佛旨。居世同凡將欲泥洹。現希有事。五品十信已自皎然。彌陀觀音親來接引。去德茲永乃增悲戀。追悟今生還慶夙稟。所恨淨名經疏。不重親承。由冀尋研用補咎悔。追惟。障惱現機未發。逖聽前聞亦有成就。非徒悟有淺深。抑又時或早晚。佛滅度後得聖巨多。道耀他方冥來曉示。再思即世忽奉大師。良由宿緣積曾親近。愛覃來命必垂影響。不捨本誓筆迹具存。是用歸誠憑靈戒懇。跪受經疏如意香罏。虔禮西方心口相誓。手探卷軸最後殷勤。即於今月十八日。仍感瑞夢。是知濟度已降舟航。唯願即日在寶池。遙開蓮華。今居淨域。近溉濁心世世生生。師資不闕革凡登聖給侍無虧。但義府鉤深遺文淵博。雖加策駘終畏面牆。特希溉以醍醐如出香乳。照以暗井即顯真金。然後仰藉神通俯厲精力。別詢名僧奉揚法味。普共含生作大利益。斯則弗違提獎同登彼岸。最勝最上就此為尊。灌頂所送最後淨名義疏三十一卷。至佛道品謹即裝治。繕書習讀逮旨。爾前玄義及入文解釋。付弟子焚之。即付還使遣對燒蕩。犀角如意蓮華香罏。遠以垂別輒當服之無斁。永充法事。今奉施瓷瓦香罏供養龕室。遺旨以天台山下。遇得一處非常之好。垂為造寺始得開剪林木位置基階。今遣司馬王弘創建伽藍。一遵指畫。寺須公額并立嘉名。亦不違旨。佛隴頭陀並各仍舊使移荊州玉泉。十僧守天台者。今山內現前之眾。多是渚宮之人。已皆約勒不使張散。豈直十僧而已。所求廢寺水田以充基業。亦勒王弘施肥田良地。深蒙擁護。當年別資給行。送經一藏。依法為先師別供養具鍾幡香等。又施錢直且充日費。鄮境靈塔吳內石像剡縣彌勒。尊儀臥疾之處。並使裝飾亦不仰異。荊州玉泉寺既是為造理。當異餘道場。其潭州大明寺。荊州十住上明寺等。先以敬許為檀越。無容復乖。今誨使製南嶽師碑。即命開府學士柳顧言為序。自撰銘頌所囑。僧有罪治無罪平等。切以涅槃羯磨。經有誠文。正論治國。金光明品。住持三寶弗敢墜失。又令加修慈心。撫育民庶犬馬識養。人豈忘恩。蓋聞外書為教仁尚恕物。內典居宗大慈為首。在文雖異詣理實同。不有君子其能為國。不有菩薩豈濟含生。又以僧未貫籍。許其出首適奉詔書。冥符來及見機而作。所謂後天而奉天時
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。糧運轉輸深關軍國。前已表聞所司未報。終當方便必期諧果。及承寄囑斯復能照他心。前來仰答無違意旨。庶藉熏修福祐國家。灌頂普明面引詢訪具述。遣形宴坐宛若平生。轉恨失時不重餐。義味仰揆定力如須彌峙。法臘云竟。切願輿迎一到江陽。還入禪眾道俗接足人神頂禮即當奉送。復彼山龕庶藉瞻仰。能開心目。深願道力不孤。所請雖厚恩申報。具在願文而實宜加護。實須酬仰。二僧今返輕奉報書。遠拜靈儀心載嗚咽。謹和南。開皇十八年正月二十日。
。糧運轉輸深關軍國。前已表聞所司未報。終當方便必期諧果。及承寄囑斯復能照他心。前來仰答無違意旨。庶藉熏修福祐國家。灌頂普明面引詢訪具述。遣形宴坐宛若平生。轉恨失時不重餐。義味仰揆定力如須彌峙。法臘云竟。切願輿迎一到江陽。還入禪眾道俗接足人神頂禮即當奉送。復彼山龕庶藉瞻仰。能開心目。深願道力不孤。所請雖厚恩申報。具在願文而實宜加護。實須酬仰。二僧今返輕奉報書。遠拜靈儀心載嗚咽。謹和南。開皇十八年正月二十日。
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王遣使入天台建功德願文第六十七
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菩薩戒弟子總持和南。十方三世諸佛。一切尊法三乘聖眾。上界天仙龍神。他心道眼護持應現。畟塞虛空無量幽顯。切聞諸佛菩薩不捨本誓。為天人師拔濟含識。次令和尚闍黎代作宗範。引接後來與佛無異。資敬之重具在經律。不有明導豈濟苦海。匪報厚德豈收福田。遺行可追。謹依佛語。菩薩戒先師天台智者。來踰剡嶺遷化石城。初聞訊至哀情摧勔。敬惟勝行逾滿熙連。佛許臨終自說所得。今開侍者所書。巨有異相。稱我位居五品弟子。事在法華。十住信心誠文具瓔珞。於是空聲異響遍滿山房。索披大衣云觀音來至。驗知入決定聚面覩彌陀。諍攝遷神安坐身證。及移晦朔容相儼然。斯蓋無量劫來檀慧具足。深護佛法發起群生。非夫顯誨出沒。其孰能於此歟。有始有終者。其唯聖人乎。設以辯才千萬億偈。讚師福慧終不能盡。夏初遣信到山期法歲竟迎接僧臘既滿。尚疑谿谷毒厲意取氣交霜雪。杯渡鏡水及屆剡下。便承臥痾豈言信次。騰神淨域遂不獲重覩音容。再諮法味。維摩義疏蘊而莫宣。良由宿障根深致違心契已誨。於前須補于後。近於此州禪眾舊居。仰為設會。并就天台指畫之地。創造寺塔。而於彼山頭陀之處。未獲熏修今夤覽。別書囑寄。佛法不思議事。感歎銘矜無已之誠。今遣往於佛隴峯頂。集眾結齋。願承三寶之力。速達西方。智者證知淨土記莂。生生世世長為大師弟子。未得佛前早相度脫。不棄緣感弘到菩提。并乞眾力為弟子懺悔。自從無明住地以來。至于今日恒沙惑障。煩惱迷昏五蓋十纏。輪迴界內八萬四千。塵勞增長。願憑積慶及茲功德。眾罪霜露慧日消除。眾善普會法雨洋溢。神通道力照藹皇家。寶祚靈長覃被億兆。開皇十八年正月二十九日。
菩薩戒弟子總持和南。十方三世諸佛。一切尊法三乘聖眾。上界天仙龍神。他心道眼護持應現。畟塞虛空無量幽顯。切聞諸佛菩薩不捨本誓。為天人師拔濟含識。次令和尚闍黎代作宗範。引接後來與佛無異。資敬之重具在經律。不有明導豈濟苦海。匪報厚德豈收福田。遺行可追。謹依佛語。菩薩戒先師天台智者。來踰剡嶺遷化石城。初聞訊至哀情摧勔。敬惟勝行逾滿熙連。佛許臨終自說所得。今開侍者所書。巨有異相。稱我位居五品弟子。事在法華。十住信心誠文具瓔珞。於是空聲異響遍滿山房。索披大衣云觀音來至。驗知入決定聚面覩彌陀。諍攝遷神安坐身證。及移晦朔容相儼然。斯蓋無量劫來檀慧具足。深護佛法發起群生。非夫顯誨出沒。其孰能於此歟。有始有終者。其唯聖人乎。設以辯才千萬億偈。讚師福慧終不能盡。夏初遣信到山期法歲竟迎接僧臘既滿。尚疑谿谷毒厲意取氣交霜雪。杯渡鏡水及屆剡下。便承臥痾豈言信次。騰神淨域遂不獲重覩音容。再諮法味。維摩義疏蘊而莫宣。良由宿障根深致違心契已誨。於前須補于後。近於此州禪眾舊居。仰為設會。并就天台指畫之地。創造寺塔。而於彼山頭陀之處。未獲熏修今夤覽。別書囑寄。佛法不思議事。感歎銘矜無已之誠。今遣往於佛隴峯頂。集眾結齋。願承三寶之力。速達西方。智者證知淨土記莂。生生世世長為大師弟子。未得佛前早相度脫。不棄緣感弘到菩提。并乞眾力為弟子懺悔。自從無明住地以來。至于今日恒沙惑障。煩惱迷昏五蓋十纏。輪迴界內八萬四千。塵勞增長。願憑積慶及茲功德。眾罪霜露慧日消除。眾善普會法雨洋溢。神通道力照藹皇家。寶祚靈長覃被億兆。開皇十八年正月二十九日。
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王弔大眾文第六十八
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正月二十九日總持和南白。諸行無常是生滅法。諸佛及緣覺尚捨無常身。大師智者移應遷神。哀摧抽惱不能自勝。念當戀慕追慟難忍。永矣奈何當復奈何。侍者灌頂普明二人。齎送別書。觀心論。淨名疏。犀角如意。蓮華香罏。并智越法師一眾啟。見對增哽。德音若存。即遣條流移神靈迹。祥瑞炳著自述分明。舍利全身于今安坐。非證聲聞小果定入菩薩大位。素聞得法華三昧。方驗不退法輪。面覩彌陀觀音大勢至。以宿命智反照斯土。四部弟子豈不努力。自揆寡薄無以申報。唯當敬依付囑。不敢弭忘。應建伽藍指畫區域。須達引繩。天宮即應至金剛際。既有要道。當建繕造一遵本意。昔宣尼亡歿。弟子守墓三年。子貢之徒乃至六載。況乎方置精舍。永樹福基彼現。前僧慎勿張散。但使謀道何患無食。期取來生西方非遠。必若懈退寶池極遙。今遣使人。於佛隴峯頂虔誠懺禮。修福建齋具如願文。略申鄙意。二僧今返特此慰書。楊廣白。十一月五日。
正月二十九日總持和南白。諸行無常是生滅法。諸佛及緣覺尚捨無常身。大師智者移應遷神。哀摧抽惱不能自勝。念當戀慕追慟難忍。永矣奈何當復奈何。侍者灌頂普明二人。齎送別書。觀心論。淨名疏。犀角如意。蓮華香罏。并智越法師一眾啟。見對增哽。德音若存。即遣條流移神靈迹。祥瑞炳著自述分明。舍利全身于今安坐。非證聲聞小果定入菩薩大位。素聞得法華三昧。方驗不退法輪。面覩彌陀觀音大勢至。以宿命智反照斯土。四部弟子豈不努力。自揆寡薄無以申報。唯當敬依付囑。不敢弭忘。應建伽藍指畫區域。須達引繩。天宮即應至金剛際。既有要道。當建繕造一遵本意。昔宣尼亡歿。弟子守墓三年。子貢之徒乃至六載。況乎方置精舍。永樹福基彼現。前僧慎勿張散。但使謀道何患無食。期取來生西方非遠。必若懈退寶池極遙。今遣使人。於佛隴峯頂虔誠懺禮。修福建齋具如願文。略申鄙意。二僧今返特此慰書。楊廣白。十一月五日。
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天台山眾謝啟第六十九
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天台沙門智越一眾啟。司馬王弘至。僧使灌頂普明還奉正月二十九日。教賜垂慰問并宣口教。優訪殷勤謹對龕門。焚香跪讀言理哀切。痛絕魂心。遺囑累從亡存載荷。師在之日常有誨云。今得寺基為王創造。非爾小僧所辦。別有大力勢人。後當成就。恨吾不見寺成。爾時莫測所由。今蒙繕造方醒前記。冥相符合不可思議。經藏法寶出世舟航。諸佛所師眾生津導。永鎮佛隴依止受持。鍾幡香等施安供養。法鼓警悟利益人神。千僧法會功德圓滿。伏想幽靈慈悲遠鑑。謹於齋日披讀願文。法席悚心求入願海。蒙賚齋糧恩給田地。基業無盡施命無窮。有待多煩隆恩。難答教旨。維是現前僧。不令張散。伏惟。弘護事重精舍將圓。同學門人方憑依止。龕室儼然何心違離。況垂嚴教益懼丹誠。謹當克厲倍加心力。但一眾失廕永遠慈願。追慶夙緣還蒙覆護。欣悲交至臨啟涕零謹啟。開皇十八年二月十五日。
天台沙門智越一眾啟。司馬王弘至。僧使灌頂普明還奉正月二十九日。教賜垂慰問并宣口教。優訪殷勤謹對龕門。焚香跪讀言理哀切。痛絕魂心。遺囑累從亡存載荷。師在之日常有誨云。今得寺基為王創造。非爾小僧所辦。別有大力勢人。後當成就。恨吾不見寺成。爾時莫測所由。今蒙繕造方醒前記。冥相符合不可思議。經藏法寶出世舟航。諸佛所師眾生津導。永鎮佛隴依止受持。鍾幡香等施安供養。法鼓警悟利益人神。千僧法會功德圓滿。伏想幽靈慈悲遠鑑。謹於齋日披讀願文。法席悚心求入願海。蒙賚齋糧恩給田地。基業無盡施命無窮。有待多煩隆恩。難答教旨。維是現前僧。不令張散。伏惟。弘護事重精舍將圓。同學門人方憑依止。龕室儼然何心違離。況垂嚴教益懼丹誠。謹當克厲倍加心力。但一眾失廕永遠慈願。追慶夙緣還蒙覆護。欣悲交至臨啟涕零謹啟。開皇十八年二月十五日。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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王遣使入天台設周忌書第七十
王遣使入天台設周忌書第七十
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歲序推移日月如逝。智者遷化已將一周。追深悲痛情不能已。念慕感慟何堪自居。今遣典籤吳景賢往。彼設齋奉為亡日追福。遲知一二。楊廣和南。開皇十八年。
歲序推移日月如逝。智者遷化已將一周。追深悲痛情不能已。念慕感慟何堪自居。今遣典籤吳景賢往。彼設齋奉為亡日追福。遲知一二。楊廣和南。開皇十八年。
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天台山眾謝功德啟第七十一
天台山眾謝功德啟第七十一
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天台沙門智越一眾啟。典籤吳景賢至。奉教為先師亡日設齋。僧眾五百一時雲集。冥途雖隔感應道通。越等不能灰滅。奄及諱晨追慕慈顏。悲哽稽首抆淚㘅餐。不勝荷。戴謹啟謝聞。謹啟。
天台沙門智越一眾啟。典籤吳景賢至。奉教為先師亡日設齋。僧眾五百一時雲集。冥途雖隔感應道通。越等不能灰滅。奄及諱晨追慕慈顏。悲哽稽首抆淚㘅餐。不勝荷。戴謹啟謝聞。謹啟。
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天台眾賀啟第七十二
天台眾賀啟第七十二
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天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏惟。殿下睿德自天。恭膺儲副。生民慶賴萬國歡寧。凡在道俗莫不舞抃。況復越等早蒙覆護。曲奉慈惠。不任悅豫之誠。謹遣僧使灌頂智璪等奉啟以聞。謹啟。
天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏惟。殿下睿德自天。恭膺儲副。生民慶賴萬國歡寧。凡在道俗莫不舞抃。況復越等早蒙覆護。曲奉慈惠。不任悅豫之誠。謹遣僧使灌頂智璪等奉啟以聞。謹啟。
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天台眾謝造寺成啟第七十三
天台眾謝造寺成啟第七十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏聞。龍樹遷化。天竺為立伽藍。寶誌云。亡梁國盛修開善良由菩薩本誓互相顯發。凡是聲聞但知稱讚。伏惟。亡故和尚。具難思之德。作天人之師。安禪涅槃示希有事。披按經律千載一聞。妙德昭彰興於聖世。伏惟。尊師重道爰繕伽藍。建立之所甚得山相。先師嘗言。其地必待良緣。追尋此記彌會今日。即寺居五峯之內。夾兩㵎之流。堂殿華敝房宇嚴祕。方之淨土用集神仙。成就已來先師恒垂影迹。聖境雖遙有感斯應。既興塔廟故現靈奇。爰示諸佛咸同攝受。越等庸薄謬齒門徒。仰慚棟宇俯勵心力。常於寺內別修齋懺。恒專禪禮庶藉熏修。奉酬聖澤不任喜荷。謹遣使灌頂智璪奉啟謝聞。謹啟。
仁壽元年十月三日天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。伏聞。龍樹遷化。天竺為立伽藍。寶誌云。亡梁國盛修開善良由菩薩本誓互相顯發。凡是聲聞但知稱讚。伏惟。亡故和尚。具難思之德。作天人之師。安禪涅槃示希有事。披按經律千載一聞。妙德昭彰興於聖世。伏惟。尊師重道爰繕伽藍。建立之所甚得山相。先師嘗言。其地必待良緣。追尋此記彌會今日。即寺居五峯之內。夾兩㵎之流。堂殿華敝房宇嚴祕。方之淨土用集神仙。成就已來先師恒垂影迹。聖境雖遙有感斯應。既興塔廟故現靈奇。爰示諸佛咸同攝受。越等庸薄謬齒門徒。仰慚棟宇俯勵心力。常於寺內別修齋懺。恒專禪禮庶藉熏修。奉酬聖澤不任喜荷。謹遣使灌頂智璪奉啟謝聞。謹啟。
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僧使對皇太子問答第七十四
僧使對皇太子問答第七十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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仁壽元年十一月初三日。右庶子張衡宣令僧。使灌頂智璪進內齋令旨。自問先師亡後有何靈異。對云。先師以開皇十七年十一月二十四日。結跏趺坐遷神入滅。到十八年四月十六日。眾於初夜各就繩床。方欲攝念僧名道修。見先師服本衣裳。手提竹杖從西戶入。倚望少時從東戶出。道修驚起奉拜。拜訖隱形。闔眾問修何意。搔擾修具說因緣。眾共悲歎。令旨云。大異大異。更有不。對云。到十八年。十一月二日午時。有海州沐陽縣須仁。鄉義全里軍人房伯奴。徐州釗縣眸陵鄉東釗里軍人衛伯生二人。於先師舊房階治地。此房門簾先卷。忽見一僧入房。手自下簾。二人疑是神異。進房尋覓了復不見。驚駭報僧。說如上事。令旨云。大異大異。更有不。對云。到其月八日海州連水縣人於丘彪在山頂鋸木。暮旦拜龕求乞平安。日日如此。即於亥時始欲就臥。忽見一僧執杖排戶而進。彪匡攘欲起已到床前。語云。好努力當得平安。彪應爾爾而又致拜。拜起見出戶。遶修禪寺一匝。面向佛殿舉杖指撝。撝竟出門行二十步隱不復見。彪從後行委悉瞻視。旦向僧說。僧問披服何衣。答披鵄納僧。引入香床示生平本納。彪云。色狀正爾。令旨云。大異。更有不對云。到十九年十一月二十六日。土人張造拜龕云。本蒙香火願世世度脫。即聞彈指四顧無人。重呪願審是靈。願更彈指即復重聞。造具向陳敘此瑞。令旨云。大異。更有不。對云。到今元年三月十九日。永嘉縣僧皎生聞聲德歿聞靈異。故詣龕所懺悔。遶龕千匝仍禮千拜。於亥時龕外門扉豁然自開。光從龕出。遍照左右林谷洞明。樹木枝葉了了覩見。一眾不知何光。競出推尋。皎亦奔還。報眾對共悲喜頂禮。光久久乃闇。人人不復相見。令旨云。大異。弟子欲開龕墳。經論有開法不。對云。灌頂闇短未知餘經論。伏聞法華經說。釋迦如來自以右手開多寶塔戶。八部覩見全身。令旨欲開龕墳。深會經教。門人違離既久。又覩奇特瑞相。此乃顒顒如饑如渴。若蒙開顯重拜尊靈。畢命何恨因流淚嗚咽。令旨云。可與使人還山。設齋開竟兩師還。更來勿辭辛苦。對云爾。開皇二十一年改為仁壽元年。以晉王受皇太子。
仁壽元年十一月初三日。右庶子張衡宣令僧。使灌頂智璪進內齋令旨。自問先師亡後有何靈異。對云。先師以開皇十七年十一月二十四日。結跏趺坐遷神入滅。到十八年四月十六日。眾於初夜各就繩床。方欲攝念僧名道修。見先師服本衣裳。手提竹杖從西戶入。倚望少時從東戶出。道修驚起奉拜。拜訖隱形。闔眾問修何意。搔擾修具說因緣。眾共悲歎。令旨云。大異大異。更有不。對云。到十八年。十一月二日午時。有海州沐陽縣須仁。鄉義全里軍人房伯奴。徐州釗縣眸陵鄉東釗里軍人衛伯生二人。於先師舊房階治地。此房門簾先卷。忽見一僧入房。手自下簾。二人疑是神異。進房尋覓了復不見。驚駭報僧。說如上事。令旨云。大異大異。更有不。對云。到其月八日海州連水縣人於丘彪在山頂鋸木。暮旦拜龕求乞平安。日日如此。即於亥時始欲就臥。忽見一僧執杖排戶而進。彪匡攘欲起已到床前。語云。好努力當得平安。彪應爾爾而又致拜。拜起見出戶。遶修禪寺一匝。面向佛殿舉杖指撝。撝竟出門行二十步隱不復見。彪從後行委悉瞻視。旦向僧說。僧問披服何衣。答披鵄納僧。引入香床示生平本納。彪云。色狀正爾。令旨云。大異。更有不對云。到十九年十一月二十六日。土人張造拜龕云。本蒙香火願世世度脫。即聞彈指四顧無人。重呪願審是靈。願更彈指即復重聞。造具向陳敘此瑞。令旨云。大異。更有不。對云。到今元年三月十九日。永嘉縣僧皎生聞聲德歿聞靈異。故詣龕所懺悔。遶龕千匝仍禮千拜。於亥時龕外門扉豁然自開。光從龕出。遍照左右林谷洞明。樹木枝葉了了覩見。一眾不知何光。競出推尋。皎亦奔還。報眾對共悲喜頂禮。光久久乃闇。人人不復相見。令旨云。大異。弟子欲開龕墳。經論有開法不。對云。灌頂闇短未知餘經論。伏聞法華經說。釋迦如來自以右手開多寶塔戶。八部覩見全身。令旨欲開龕墳。深會經教。門人違離既久。又覩奇特瑞相。此乃顒顒如饑如渴。若蒙開顯重拜尊靈。畢命何恨因流淚嗚咽。令旨云。可與使人還山。設齋開竟兩師還。更來勿辭辛苦。對云爾。開皇二十一年改為仁壽元年。以晉王受皇太子。
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皇太子敬靈龕文第七十五
皇太子敬靈龕文第七十五
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維隋仁壽元年歲次辛酉。十二月十七日丙寅。菩薩戒弟子皇太子總持和南。敬告天台山寺先師智者全身舍利靈龕之座曰。竊聞。民生在三事之如一皆資聖範。能遂賢功。顏回不值宣尼。豈隣殆庶。尹喜不逢老氏。安致長齡。況乎乘般若之舟。望菩提之岸。弗有明導豈至寶所。復因信使俱次法城。所謂自利利他人我兼利。師及弟子智斷具足。抑又聞曰疎傅告老。太子贈以黃金。桓師退辭家庭陳於喪服。斯並有為方內少用。報恩豈臻。無際空表。盡酬師力。弟子宿植德本。早承道教。身戒心慧蒙瑩明珠。旱穗寒菱盡沾甘露。雖復時流歲永生滅不追。行住坐臥伏膺如在。爰以景昧謬齒元良。守器非才昇離多懼。復奉明詔曩經作伯。暫輟監撫還省宸方。瞻望天台有如地踊。僧使續來龕瑞重疊。多寶妙塔如意分身。玉毫金光分宵破闇。應念彈指自室空聲。有一於此已稱顯應。四者難并豈非希有。自曇光坐滅之後。道猷身證已來。興公飛錫所不能稱。靈運山居未有斯事。盛矣哉。是我大師證道之基趾也。至矣哉。是我良田之報歲也。詩云。無言不酬無德不報。經稱知恩報恩。諸佛皆爾。近年雖遵誡約修搆祇桓多慚布金。止因山宇庶同心淨域。勝土莊嚴幸僧眾無虧。熏練不輟冥力深扶。人功多愧。今遣員外散騎侍郎兼通事舍人張乾威。送僧使灌頂等還山。於寺設會稽首接足。十方三世一切三寶無量幽顯。現前大眾以此功德。仰資先師。智者早證正覺。具如臨終證現已生安養。頃來留瑞。久現彌陀。踵武觀音。連衡大勢。迴眸東視不捨娑婆。轉睇南閻彌憐震旦。滄溟巨海尚不讓於涓流。嵩華峻極安苟排於微𡏖。敢陳薄供。願垂攝受。當使無邊法身盡承甘露。無量化影咸進醍醐。涅槃餐之不可窮。般若味之而不竭盡。我念力遵我師道。銷我煩惱滿我誓願。現在未來長惠提拔。家國眷屬俱入大乘。密往潛來恒垂影響。塵勞障累銷除隱塞。究竟等虛空。圓滿如法界斯則大師勝力。諸佛荷擔弟子銜慈。出如來藏。無離文字。以求解脫。文字之性即解脫也。不著世間如蓮華。常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。
維隋仁壽元年歲次辛酉。十二月十七日丙寅。菩薩戒弟子皇太子總持和南。敬告天台山寺先師智者全身舍利靈龕之座曰。竊聞。民生在三事之如一皆資聖範。能遂賢功。顏回不值宣尼。豈隣殆庶。尹喜不逢老氏。安致長齡。況乎乘般若之舟。望菩提之岸。弗有明導豈至寶所。復因信使俱次法城。所謂自利利他人我兼利。師及弟子智斷具足。抑又聞曰疎傅告老。太子贈以黃金。桓師退辭家庭陳於喪服。斯並有為方內少用。報恩豈臻。無際空表。盡酬師力。弟子宿植德本。早承道教。身戒心慧蒙瑩明珠。旱穗寒菱盡沾甘露。雖復時流歲永生滅不追。行住坐臥伏膺如在。爰以景昧謬齒元良。守器非才昇離多懼。復奉明詔曩經作伯。暫輟監撫還省宸方。瞻望天台有如地踊。僧使續來龕瑞重疊。多寶妙塔如意分身。玉毫金光分宵破闇。應念彈指自室空聲。有一於此已稱顯應。四者難并豈非希有。自曇光坐滅之後。道猷身證已來。興公飛錫所不能稱。靈運山居未有斯事。盛矣哉。是我大師證道之基趾也。至矣哉。是我良田之報歲也。詩云。無言不酬無德不報。經稱知恩報恩。諸佛皆爾。近年雖遵誡約修搆祇桓多慚布金。止因山宇庶同心淨域。勝土莊嚴幸僧眾無虧。熏練不輟冥力深扶。人功多愧。今遣員外散騎侍郎兼通事舍人張乾威。送僧使灌頂等還山。於寺設會稽首接足。十方三世一切三寶無量幽顯。現前大眾以此功德。仰資先師。智者早證正覺。具如臨終證現已生安養。頃來留瑞。久現彌陀。踵武觀音。連衡大勢。迴眸東視不捨娑婆。轉睇南閻彌憐震旦。滄溟巨海尚不讓於涓流。嵩華峻極安苟排於微𡏖。敢陳薄供。願垂攝受。當使無邊法身盡承甘露。無量化影咸進醍醐。涅槃餐之不可窮。般若味之而不竭盡。我念力遵我師道。銷我煩惱滿我誓願。現在未來長惠提拔。家國眷屬俱入大乘。密往潛來恒垂影響。塵勞障累銷除隱塞。究竟等虛空。圓滿如法界斯則大師勝力。諸佛荷擔弟子銜慈。出如來藏。無離文字。以求解脫。文字之性即解脫也。不著世間如蓮華。常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。
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皇太子於天台設齋願文第七十六
皇太子於天台設齋願文第七十六
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菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南。十方三世法佛報佛應佛。法身應身化身。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。佛常法常比丘僧常。世間皆空而實不空。諸佛妙有而實不有。不有而有。不空而空。至寂恬然始名至樂。凡情弊報皆生極苦。迷之者則生盲皓首。得之者則罔像玄珠。弟子幸憑勝緣。微因宿種方便智度。生在佛家。至尊皇后慈仁胎教。有八王子日月燈明之恩。十六沙彌大通智勝之勗。加以昔蒞淮海欽尚釋門。先師天台智者顗禪師。膺請江都授菩薩戒。由是開悟歸憑有在。而夢楹託諷梁木先頹。合掌安禪端坐示滅。于今數載儼然若思。適現儀形續於光焰。彈指之聲震于龕室。僧使報述遐邇聳踊。皆由佛法僧力。感應相關汲引含靈。故現斯瑞肅奉明詔。暫輟監國巡慰淮海。銜籲毘黎思報佛恩少酬師道。以今大隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日。謹遣員外散騎侍郎通事舍人張乾威。到天台山寺敬設蔬飯。雖調八水多慚百味。庶同純陀之末供。有如淨名之遙請。色香細軟遍滿十方。歡喜甘餐寧唯百億。天仙龍神並希雲布。任持世界盡望星羅。以智者之分身。納師資之攝受。經稱信為能入。智為能度。願銷甘露咸濟苦海。應變穢土通同淨國。天覆地載長轉金輪。七廟六宗永安玉座。本支百世紹隆萬紀。男女緇素皆染大乘。水陸空行咸知佛性。須彌入於芥子。未足成難。食頃猶如巨劫。曷以為怪。井蛙不識江海。蚊睫安知鵬翼。以我今懺並乞氷銷。以我今誠皆入願海。發菩提心遍在諸物。菩提心者即是佛心。下度眾生上求佛果。不可以身得。不可以心得。以無所得即菩提心。無所得即是得無所得。稽首歸命十方三寶。
菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南。十方三世法佛報佛應佛。法身應身化身。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。佛常法常比丘僧常。世間皆空而實不空。諸佛妙有而實不有。不有而有。不空而空。至寂恬然始名至樂。凡情弊報皆生極苦。迷之者則生盲皓首。得之者則罔像玄珠。弟子幸憑勝緣。微因宿種方便智度。生在佛家。至尊皇后慈仁胎教。有八王子日月燈明之恩。十六沙彌大通智勝之勗。加以昔蒞淮海欽尚釋門。先師天台智者顗禪師。膺請江都授菩薩戒。由是開悟歸憑有在。而夢楹託諷梁木先頹。合掌安禪端坐示滅。于今數載儼然若思。適現儀形續於光焰。彈指之聲震于龕室。僧使報述遐邇聳踊。皆由佛法僧力。感應相關汲引含靈。故現斯瑞肅奉明詔。暫輟監國巡慰淮海。銜籲毘黎思報佛恩少酬師道。以今大隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日。謹遣員外散騎侍郎通事舍人張乾威。到天台山寺敬設蔬飯。雖調八水多慚百味。庶同純陀之末供。有如淨名之遙請。色香細軟遍滿十方。歡喜甘餐寧唯百億。天仙龍神並希雲布。任持世界盡望星羅。以智者之分身。納師資之攝受。經稱信為能入。智為能度。願銷甘露咸濟苦海。應變穢土通同淨國。天覆地載長轉金輪。七廟六宗永安玉座。本支百世紹隆萬紀。男女緇素皆染大乘。水陸空行咸知佛性。須彌入於芥子。未足成難。食頃猶如巨劫。曷以為怪。井蛙不識江海。蚊睫安知鵬翼。以我今懺並乞氷銷。以我今誠皆入願海。發菩提心遍在諸物。菩提心者即是佛心。下度眾生上求佛果。不可以身得。不可以心得。以無所得即菩提心。無所得即是得無所得。稽首歸命十方三寶。
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皇太子令書與天台山眾第七十七
皇太子令書與天台山眾第七十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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僧使灌頂智璪至。覽十一月三日書。并陳靈龕應迹現形放光彈指流音應念傳響。斯實不思議力。變化多方感悟有緣。示希有事。慎終追遠。感歎相深。在昔雙林示滅非滅。多寶獨塔俟時涌現。爰在狼迹迦葉分身。乃至鷲山迦文留影。眉毫散彩指端震室。豈非像教能度無邊。是大因緣聞善知識。永惟宿昔獲承師範。德音盈耳神光在目。方憑靈瑞係踵菩提。肅承靈誥宣慰南服。山眾法徒同志為友。會成等侶方共舟航。歲暮凝寒念皆道勝。天台名嶽海岸所推。修建大林多慚重閣。三時設供四事不周。想甘禪悅以同法喜。其間敬德信次相聞。今遣員外散騎侍郎張乾威。送僧使還山。於舊所設供庶同甘露。能變麁澁。亦憑香積證道融。鎖書不盡言反此無悉。楊廣和南。僧使灌頂等所領。今施物目。仁壽元年十二月十七日白。石香罏一具(并香合三枚)大銅鐘一口。鵄納袈裟一領。鵄納褊袒二領。四十九尺幡七口。黃綾裙一腰。氈二百領。絲布祇支二領。小幡一百口。和香二合。胡桃一籠。衣物三百段。奈麨一合。石鹽一合。酥六瓶。
僧使灌頂智璪至。覽十一月三日書。并陳靈龕應迹現形放光彈指流音應念傳響。斯實不思議力。變化多方感悟有緣。示希有事。慎終追遠。感歎相深。在昔雙林示滅非滅。多寶獨塔俟時涌現。爰在狼迹迦葉分身。乃至鷲山迦文留影。眉毫散彩指端震室。豈非像教能度無邊。是大因緣聞善知識。永惟宿昔獲承師範。德音盈耳神光在目。方憑靈瑞係踵菩提。肅承靈誥宣慰南服。山眾法徒同志為友。會成等侶方共舟航。歲暮凝寒念皆道勝。天台名嶽海岸所推。修建大林多慚重閣。三時設供四事不周。想甘禪悅以同法喜。其間敬德信次相聞。今遣員外散騎侍郎張乾威。送僧使還山。於舊所設供庶同甘露。能變麁澁。亦憑香積證道融。鎖書不盡言反此無悉。楊廣和南。僧使灌頂等所領。今施物目。仁壽元年十二月十七日白。石香罏一具(并香合三枚)大銅鐘一口。鵄納袈裟一領。鵄納褊袒二領。四十九尺幡七口。黃綾裙一腰。氈二百領。絲布祇支二領。小幡一百口。和香二合。胡桃一籠。衣物三百段。奈麨一合。石鹽一合。酥六瓶。
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天台眾謝啟第七十八
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天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。使人兼通事舍人張乾威至。謹領前件物等。並皆完淨。仍即陳羅先師舍利龕前。具宣來令并唱施物。又千僧法齋。伏惟。弘護殷勤。慈澤周至。香罏微妙天匠莊嚴。洪鐘和雅震集凡聖。勝旛舒斾疑懸梵宮。酥麨鹽桃請同香積。法衣淨飾無著離塵。氈物豐多驚眩視聽。千僧雲集布滿山庭。爰降王人光顯林谷。奉對靈龕。必神通攝受。標擬眾聖。冀願海莊嚴。越等凡微謬當恩沐。慈潤重沓難可克勝。合眾虔虔如履氷刃。不任戴荷之至。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年正月六日。
天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。使人兼通事舍人張乾威至。謹領前件物等。並皆完淨。仍即陳羅先師舍利龕前。具宣來令并唱施物。又千僧法齋。伏惟。弘護殷勤。慈澤周至。香罏微妙天匠莊嚴。洪鐘和雅震集凡聖。勝旛舒斾疑懸梵宮。酥麨鹽桃請同香積。法衣淨飾無著離塵。氈物豐多驚眩視聽。千僧雲集布滿山庭。爰降王人光顯林谷。奉對靈龕。必神通攝受。標擬眾聖。冀願海莊嚴。越等凡微謬當恩沐。慈潤重沓難可克勝。合眾虔虔如履氷刃。不任戴荷之至。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年正月六日。
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皇太子重令書第七十九
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灌頂智璪等至。枉寺眾來書。財施為輕。法門標重。檀波羅蜜般若尊成。不具兩緣寧俱解脫。施受咸共忘言理至。迹指寧復辭弗。楊廣和南。
灌頂智璪等至。枉寺眾來書。財施為輕。法門標重。檀波羅蜜般若尊成。不具兩緣寧俱解脫。施受咸共忘言理至。迹指寧復辭弗。楊廣和南。
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右庶子王弘宣令。施天台物目。飛龍綾法衣一百六十領。幡一百五十張。光明鹽一石。酥五瓶。
右庶子王弘宣令。施天台物目。飛龍綾法衣一百六十領。幡一百五十張。光明鹽一石。酥五瓶。
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天台眾謝啟第八十
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天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。慈澤隆重喜捨頻煩。僧使後還復垂恩賚。雜彩勝幡莊嚴殿宇。綾羅法服光洽眾僧。猫酥五瓶充身去患。光明一斛藥食兼濃。越等山野糞掃分衛。今則被服溫華。食味珍甘。不自度量。彌增戰懼。不任敬悚。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年四月十五日。
天台寺故智者弟子沙門智越一眾啟。慈澤隆重喜捨頻煩。僧使後還復垂恩賚。雜彩勝幡莊嚴殿宇。綾羅法服光洽眾僧。猫酥五瓶充身去患。光明一斛藥食兼濃。越等山野糞掃分衛。今則被服溫華。食味珍甘。不自度量。彌增戰懼。不任敬悚。謹啟謝聞。謹啟。仁壽二年四月十五日。
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皇太子弘淨名疏書第八十一
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右庶子張衡宣令。慧日道場僧慧莊法論二師。於東宮講淨名經。全用智者疏。判釋經文。一日兩時躬親臨聽。令楊州總管府。遣參軍張諧到天台。有諳委智者法華義者一人。仍齎疏入京使到寺。寺差灌頂隨使應令。疏到付司繕寫。寫竟付灌頂校勘。勘訖入宮受持。右庶子張衡宣令。引灌頂入辭面奉。仁壽二年八月十八日令旨云。弟子重先師法門。故相勞苦。師亦須為法勿以為辭。今遣大都督段智興送師還寺。為和南大眾好依先師法用行道勿損風望也。好去并有布施。飛龍綾法衣三百二十領。猫牛酥兩瓶。光明鹽一斛。右庶子張衡宣令。別賜灌頂物。金縷成彌勒像。并夾侍菩薩。聖僧周匝。五十三佛織成經壇七張。織成經袋二口。熏陸香一百斤。酥合和香一斤。又令書一函與眾。又遣楊州司功參軍蔡恪到。為智者設千僧齋。
右庶子張衡宣令。慧日道場僧慧莊法論二師。於東宮講淨名經。全用智者疏。判釋經文。一日兩時躬親臨聽。令楊州總管府。遣參軍張諧到天台。有諳委智者法華義者一人。仍齎疏入京使到寺。寺差灌頂隨使應令。疏到付司繕寫。寫竟付灌頂校勘。勘訖入宮受持。右庶子張衡宣令。引灌頂入辭面奉。仁壽二年八月十八日令旨云。弟子重先師法門。故相勞苦。師亦須為法勿以為辭。今遣大都督段智興送師還寺。為和南大眾好依先師法用行道勿損風望也。好去并有布施。飛龍綾法衣三百二十領。猫牛酥兩瓶。光明鹽一斛。右庶子張衡宣令。別賜灌頂物。金縷成彌勒像。并夾侍菩薩。聖僧周匝。五十三佛織成經壇七張。織成經袋二口。熏陸香一百斤。酥合和香一斤。又令書一函與眾。又遣楊州司功參軍蔡恪到。為智者設千僧齋。
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仁壽四年皇太子登極天台眾賀至尊第八十二
仁壽四年皇太子登極天台眾賀至尊第八十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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天台寺沙門智越一眾啟。竊聞。金輪紺寶。奕世相傳。重離少陽時垂御辨。伏惟。皇帝菩薩聖業。平成纂臨洪祚四海。萬邦道俗稱幸。越等不任喜踊之至。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。仁壽四年十一年三日。括州臨海縣天台寺僧智越等啟。
天台寺沙門智越一眾啟。竊聞。金輪紺寶。奕世相傳。重離少陽時垂御辨。伏惟。皇帝菩薩聖業。平成纂臨洪祚四海。萬邦道俗稱幸。越等不任喜踊之至。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。仁壽四年十一年三日。括州臨海縣天台寺僧智越等啟。
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至尊勅第八十三
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皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等。餘寒道體如宜也。僧使智璪至得書具意。大業元年正月十三日。柱國內史令莒國公臣未上。大都督兼內史侍郎臣虞世基。兼內史舍人臣封德彛。舍人封德彛。宣勅僧使智璪云。師能如此遠來在道寒苦。好去還寺宣朕意。向大眾好行道。勿損先師風望。右僕射蘇宣勅賜天台寺物五百段。至楊州庫參軍向德元。送物到寺。
皇帝敬問括州天台寺沙門智越法師等。餘寒道體如宜也。僧使智璪至得書具意。大業元年正月十三日。柱國內史令莒國公臣未上。大都督兼內史侍郎臣虞世基。兼內史舍人臣封德彛。舍人封德彛。宣勅僧使智璪云。師能如此遠來在道寒苦。好去還寺宣朕意。向大眾好行道。勿損先師風望。右僕射蘇宣勅賜天台寺物五百段。至楊州庫參軍向德元。送物到寺。
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天台眾謝啟第八十四
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天台寺沙門智越等啟。使智璪還奉宣。正月十三日勅旨并施物五百段。謹即集眾佛前。敬對使人如法呪願。越等有幸喜逢聖世。伏蒙慈勅喜懼已隆。復領厚賚恩賜彌重。竊惟。輪王地水已覺難消。況天府妙物寧恭受用。庶藉勅慈。又承佛力罄竭心膂。導師遺訓專修禮誦。上答天澤。不任悚荷之至。謹附楊州使奉謝以聞。謹啟。大業元年三月十七日。
天台寺沙門智越等啟。使智璪還奉宣。正月十三日勅旨并施物五百段。謹即集眾佛前。敬對使人如法呪願。越等有幸喜逢聖世。伏蒙慈勅喜懼已隆。復領厚賚恩賜彌重。竊惟。輪王地水已覺難消。況天府妙物寧恭受用。庶藉勅慈。又承佛力罄竭心膂。導師遺訓專修禮誦。上答天澤。不任悚荷之至。謹附楊州使奉謝以聞。謹啟。大業元年三月十七日。
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輿駕巡江都宮寺眾參啟第八十五
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天台寺沙門智越一眾啟。仲秋已冷伏惟。皇帝陛下起居萬福。越等早蒙垂覆曲荷慈恩。山眾常得安心奉國行道。伏聞輿駕巡撫。江都寺眾欣踊。不任馳戀之誠。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。大業元年八月三十日。
天台寺沙門智越一眾啟。仲秋已冷伏惟。皇帝陛下起居萬福。越等早蒙垂覆曲荷慈恩。山眾常得安心奉國行道。伏聞輿駕巡撫。江都寺眾欣踊。不任馳戀之誠。謹遣僧使智璪奉啟以聞。謹啟。大業元年八月三十日。
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僧使對問答第八十六
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九月十九日僧使智璪。於楚州華林園通起居表。通事舍人李大方宣勅云。師能如許遠道來在路辛苦。至楊州與師相見。九月二十六日共諸州僧使。引對大牙殿前。邳國公蘇威宣勅云。和南師等漸冷。師等各堪行道。弟子巡撫舊住師等。故能來相覓。師等好去。十一月二十日。舍人李大方引入殿口。勅云。師上座坐。坐訖黃門侍郎張衡宣勅云。師等是先師之寺僧眾和合不。相諍競是非不。璪欲起對。勅云師坐。師坐勿起。璪對云。門人一眾掃灑先師之寺。上下和如水乳。盡此一生奉國行道不敢有競是非。常以寒心戰懼。勅云好。張衡又宣勅云師等既是先師之寺。行道與諸處同。為當有異。對云。先師之法與諸寺有異。六時行道四時坐禪。處別行異。道場常以行法奉為至尊。勅旨云。大好大好。張衡又宣勅云。師等既是行道之眾。勿容受北僧及外州客僧。乃至私度出家。冐死相替頻多假偽。並不得容受。對云。天台一寺即是天之所覆。寺立常規不敢容外邑客僧。乃至私度以生代死。勅云好。張衡又宣勅云。弟子為先師度四十九人出家。停寺受業紹繼於後。師可檢校。有道心者必須係籍人。非私度者。對云爾。張衡又宣勅云。爾後更開先師龕以不。對云。仁壽元年奉勅開竟。爾後更不敢開。勅旨云知。張衡又宣。勅云。師還寺不更開先師龕。必當大異。對云爾勅旨云。弟子欲為先師造碑。先師有若為行狀。對云。先師從生以來。訖至無常。其間靈異非止一條。並是弟子灌頂記錄為行狀一卷。由在山內未敢啟。勅云。大好大好。弟子正欲為先師造碑。師等可即將隨使人出。對云爾。張衡又宣勅云。問灌頂師何在。對云。灌頂師在寺。本應出奉參見。為患痢四十餘日不堪在道。勅云好。張衡又宣勅云師等僧悉在寺不勿使名係。在寺身住於外。對云。先師在世有十條制約。名係於寺。若身居別處則不同止。勅云。大好大好。張衡又宣勅云。師寺舍有穿漏欹斜不。對云當起寺時既是春初。竹木並非時節。至今已有穿漏。亦得臨海鎮官人恒檢校修理。勅云好。若未整頓。弟子即勅使人檢校。對云爾。張衡又宣勅云施師物充師等衣資。勿作餘用。欲作功德亦得。須得弟子意。弟子看師與餘有異。供給繼連必令不斷。勿使寺僧在外多求。損先師之後。對云爾。張衡又宣勅云。弟子遣使送師等還寺。為先師作功德。度人出家竟可開師龕。必當大異。師可急去功德竟。師等即隨使人出。對云爾。璪等起辭。勅云。弟子已答大眾書竟。對云爾。辭出到棲靈寺。祕書監柳顧言來宣勅云。我意令公為智者製碑。若非公作則不得我心。可語僧使急將行狀出至。二月
九月十九日僧使智璪。於楚州華林園通起居表。通事舍人李大方宣勅云。師能如許遠道來在路辛苦。至楊州與師相見。九月二十六日共諸州僧使。引對大牙殿前。邳國公蘇威宣勅云。和南師等漸冷。師等各堪行道。弟子巡撫舊住師等。故能來相覓。師等好去。十一月二十日。舍人李大方引入殿口。勅云。師上座坐。坐訖黃門侍郎張衡宣勅云。師等是先師之寺僧眾和合不。相諍競是非不。璪欲起對。勅云師坐。師坐勿起。璪對云。門人一眾掃灑先師之寺。上下和如水乳。盡此一生奉國行道不敢有競是非。常以寒心戰懼。勅云好。張衡又宣勅云師等既是先師之寺。行道與諸處同。為當有異。對云。先師之法與諸寺有異。六時行道四時坐禪。處別行異。道場常以行法奉為至尊。勅旨云。大好大好。張衡又宣勅云。師等既是行道之眾。勿容受北僧及外州客僧。乃至私度出家。冐死相替頻多假偽。並不得容受。對云。天台一寺即是天之所覆。寺立常規不敢容外邑客僧。乃至私度以生代死。勅云好。張衡又宣勅云。弟子為先師度四十九人出家。停寺受業紹繼於後。師可檢校。有道心者必須係籍人。非私度者。對云爾。張衡又宣勅云。爾後更開先師龕以不。對云。仁壽元年奉勅開竟。爾後更不敢開。勅旨云知。張衡又宣。勅云。師還寺不更開先師龕。必當大異。對云爾勅旨云。弟子欲為先師造碑。先師有若為行狀。對云。先師從生以來。訖至無常。其間靈異非止一條。並是弟子灌頂記錄為行狀一卷。由在山內未敢啟。勅云。大好大好。弟子正欲為先師造碑。師等可即將隨使人出。對云爾。張衡又宣勅云。問灌頂師何在。對云。灌頂師在寺。本應出奉參見。為患痢四十餘日不堪在道。勅云好。張衡又宣勅云師等僧悉在寺不勿使名係。在寺身住於外。對云。先師在世有十條制約。名係於寺。若身居別處則不同止。勅云。大好大好。張衡又宣勅云。師寺舍有穿漏欹斜不。對云當起寺時既是春初。竹木並非時節。至今已有穿漏。亦得臨海鎮官人恒檢校修理。勅云好。若未整頓。弟子即勅使人檢校。對云爾。張衡又宣勅云施師物充師等衣資。勿作餘用。欲作功德亦得。須得弟子意。弟子看師與餘有異。供給繼連必令不斷。勿使寺僧在外多求。損先師之後。對云爾。張衡又宣勅云。弟子遣使送師等還寺。為先師作功德。度人出家竟可開師龕。必當大異。師可急去功德竟。師等即隨使人出。對云爾。璪等起辭。勅云。弟子已答大眾書竟。對云爾。辭出到棲靈寺。祕書監柳顧言來宣勅云。我意令公為智者製碑。若非公作則不得我心。可語僧使急將行狀出至。二月
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即取碑成。勅楊州僧五十人云。經論之內。若為尊於師氏勝於智者。
即取碑成。勅楊州僧五十人云。經論之內。若為尊於師氏勝於智者。
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勅立國清寺名第八十七
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又前為智者造寺。權因山稱。經論之內。復有勝名。可各述所懷。朕自詳擇。
又前為智者造寺。權因山稱。經論之內。復有勝名。可各述所懷。朕自詳擇。
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表國清啟第八十八
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諸僧表。戒師有行者。聖表寺為禪門五淨居。其表未奏。僧使智璪啟云。昔陳世有定光禪師。德行難測。遷神已後。智者夢見其靈云。今欲造寺未是其時。若三國為一家。有大力勢人當為禪師起寺。寺若成國即清。必呼為國清寺。伏聞勅旨欲立寺名。不敢默然。謹以啟聞。謹啟通事舍人李大方奏聞。勅云。此是我先師之靈瑞。即用即用。可取大牙殿牓。填以雌黃書以大篆。付使人安寺門。
諸僧表。戒師有行者。聖表寺為禪門五淨居。其表未奏。僧使智璪啟云。昔陳世有定光禪師。德行難測。遷神已後。智者夢見其靈云。今欲造寺未是其時。若三國為一家。有大力勢人當為禪師起寺。寺若成國即清。必呼為國清寺。伏聞勅旨欲立寺名。不敢默然。謹以啟聞。謹啟通事舍人李大方奏聞。勅云。此是我先師之靈瑞。即用即用。可取大牙殿牓。填以雌黃書以大篆。付使人安寺門。
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國清百錄卷第三
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