國清百錄卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國清百錄卷第二

隨沙門灌頂纂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨沙門灌頂纂

少主后沈手令書第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少主后沈手令書第十三

妙覺和南。今遣內師許大梵往。稽首乞傳香火。願賜菩薩名。庶藉熏修菩提眷屬。謹和南答令名海慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙覺和南。今遣內師許大梵往。稽首乞傳香火。願賜菩薩名。庶藉熏修菩提眷屬。謹和南答令名海慧菩薩。

沈后扶月供。熏陸沈檀各十觔。黃屑一斗。細紙五百張。燭十挺。赤松㵎米五石。錢一千文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈后扶月供。熏陸沈檀各十觔。黃屑一斗。細紙五百張。燭十挺。赤松㵎米五石。錢一千文。

右件月月供光宅寺。三月十二日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右件月月供光宅寺。三月十二日。

少主皇太子請戒疏第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少主皇太子請戒疏第十四

淵和南。仰惟化道無方。隨機濟物。衛護國土。汲引天人。昭觸。光輝託迹朋友。比丘入夢符契之像久彰。和尚來儀高座之德斯炳。是以翹心七淨渴仰四依。庶三自之歸可弘。五戒之法永固。竊尋內外兩教。大小二乘。重道尊師。由來尚矣。伏希俯從所請。世世結緣遂其本願。日日增長。今月十五日於崇正殿。設千僧法會。奉請為菩薩戒師。謹遣主書劉璿。略申誠欵。殊未宣悉。弟子淵和南。正月十三日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淵和南。仰惟化道無方。隨機濟物。衛護國土。汲引天人。昭觸。光輝託迹朋友。比丘入夢符契之像久彰。和尚來儀高座之德斯炳。是以翹心七淨渴仰四依。庶三自之歸可弘。五戒之法永固。竊尋內外兩教。大小二乘。重道尊師。由來尚矣。伏希俯從所請。世世結緣遂其本願。日日增長。今月十五日於崇正殿。設千僧法會。奉請為菩薩戒師。謹遣主書劉璿。略申誠欵。殊未宣悉。弟子淵和南。正月十三日。

皇太子扶月供。熏陸香一合。檀香三十觔。中藤紙一垛。乳酥一斗。錢二千文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子扶月供。熏陸香一合。檀香三十觔。中藤紙一垛。乳酥一斗。錢二千文。

右牒月月供光宅寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右牒月月供光宅寺

陳永陽王手自書第十五(凡三書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳永陽王手自書第十五(凡三書)

秋氣凄冷。願安樂行耳弟子寡末。未能治道。願欲延屈方憑開導。今遣左右陳文強往。悉其一二。弟子陳伯智和南。八月十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋氣凄冷。願安樂行耳弟子寡末。未能治道。願欲延屈方憑開導。今遣左右陳文強往。悉其一二。弟子陳伯智和南。八月十日。

王第二書。弟子少奉正真。長而彌篤。州中事隙時得用心。但至止以來實有欽睠。前書要師出鎮講說。未辱還告。良以欝陶佇聽之情不忘瞬息。重遣今信必望翻然。學徒多少並希携帶。故前有白尋勒人般所遲來儀。會言在促。弟子陳伯智和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王第二書。弟子少奉正真。長而彌篤。州中事隙時得用心。但至止以來實有欽睠。前書要師出鎮講說。未辱還告。良以欝陶佇聽之情不忘瞬息。重遣今信必望翻然。學徒多少並希携帶。故前有白尋勒人般所遲來儀。會言在促。弟子陳伯智和南。

王第三書。使人山返仰具高懷。域誠不果更深為恨。本知山水得性為物忘懷。復須安忍。今遣迎接佇望光臨。弟子陳伯智和南。高麗昆布人參等送去。是物陋返仄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王第三書。使人山返仰具高懷。域誠不果更深為恨。本知山水得性為物忘懷。復須安忍。今遣迎接佇望光臨。弟子陳伯智和南。高麗昆布人參等送去。是物陋返仄。

永陽王解講疏第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永陽王解講疏第十六

菩薩戒弟子陳靜智稽首和南。十方常住三寶幽顯冥空現前凡聖。伏惟法王法力。憫三界之顓愚無漏。無為開一乘之奧典。深宗絕稱仰蓮華以立名。實智難思借寶珠而喻理。殷勤弘接。始則大事因緣指掌言提。終令小乘解悟。接須彌擲世界。未是為難。開祕密導蒼生。斯為勿易。天台顗闍黎。遊浪法門貫通禪苑。有為之結已離。無生之忍現前。仰屈來儀闡揚極教。高軒層殿廣闢齊宮。聖眾雲集仙群霧委。俱奉傳燈之曜。共把懸河之流。法侶忻慶神祇踊躍。弟子飄蕩業風沈淪。愛水雖餐法喜弗祛。蒙蔽之心徒仰禪悅。終懷散動之慮。但日輪馳鶩曦和之轡不留。月鏡迴軒嫦娥之影難駐。適啟金函。便收寶軸法輪輟軫。鷲嶺之說何期。清梵停音。漁山之唱方息。有離有會。歎息奚言。愛法敬法潺湲無已。謹於今月十三日。解講功德仰設法會。并度人出家。又觀音菩薩法身大士。拯危拔難利益人天。奉造靈儀即日鎔鑄。用斯福善。上資清廟聖靈。又奉為即日至尊。願御膳勝常安。德宮太后菩薩寢興納豫。皇太子起居萬福。諸王諸主咸保嘉慶。末及弟子自身并息。諶等內外眷屬。一切因緣。壽命長遠身心快樂。唯願顯揚三寶。通達五乘。戒與秋月俱明。禪與春池共潔。生生世世與闍黎及講眾黑白。見聞覺知恒結善友。恒將濟度還同智積。奉智勝如來便似藥王覲雷音種覺。或見生安樂世界。或處兜率天宮。俱蕩三乘行。俱向一乘道。恒沙菩薩為等侶。恒沙國土為佛事。得法自在。得心自在。同修七覺分。同趣三菩提。虛空有邊此願無盡。仰希幽顯證明。法界怨親同入願海。迴向薩雲若。為無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩戒弟子陳靜智稽首和南。十方常住三寶幽顯冥空現前凡聖。伏惟法王法力。憫三界之顓愚無漏。無為開一乘之奧典。深宗絕稱仰蓮華以立名。實智難思借寶珠而喻理。殷勤弘接。始則大事因緣指掌言提。終令小乘解悟。接須彌擲世界。未是為難。開祕密導蒼生。斯為勿易。天台顗闍黎。遊浪法門貫通禪苑。有為之結已離。無生之忍現前。仰屈來儀闡揚極教。高軒層殿廣闢齊宮。聖眾雲集仙群霧委。俱奉傳燈之曜。共把懸河之流。法侶忻慶神祇踊躍。弟子飄蕩業風沈淪。愛水雖餐法喜弗祛。蒙蔽之心徒仰禪悅。終懷散動之慮。但日輪馳鶩曦和之轡不留。月鏡迴軒嫦娥之影難駐。適啟金函。便收寶軸法輪輟軫。鷲嶺之說何期。清梵停音。漁山之唱方息。有離有會。歎息奚言。愛法敬法潺湲無已。謹於今月十三日。解講功德仰設法會。并度人出家。又觀音菩薩法身大士。拯危拔難利益人天。奉造靈儀即日鎔鑄。用斯福善。上資清廟聖靈。又奉為即日至尊。願御膳勝常安。德宮太后菩薩寢興納豫。皇太子起居萬福。諸王諸主咸保嘉慶。末及弟子自身并息。諶等內外眷屬。一切因緣。壽命長遠身心快樂。唯願顯揚三寶。通達五乘。戒與秋月俱明。禪與春池共潔。生生世世與闍黎及講眾黑白。見聞覺知恒結善友。恒將濟度還同智積。奉智勝如來便似藥王覲雷音種覺。或見生安樂世界。或處兜率天宮。俱蕩三乘行。俱向一乘道。恒沙菩薩為等侶。恒沙國土為佛事。得法自在。得心自在。同修七覺分。同趣三菩提。虛空有邊此願無盡。仰希幽顯證明。法界怨親同入願海。迴向薩雲若。為無所得故。

永陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七(裴是東王蕭釋門師觀出梁湘浙江永陽王嘗師事之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永陽王手書屬真觀惠裴二法師第十七(裴是東王蕭釋門師觀出梁湘浙江永陽王嘗師事之)

靜惠和南。更雪寒重。願禮懺不迺仰疲。弟子眩怳無理。真觀法師願得入山攝慮禪寂。今以彼書仰呈裴公。又正束裝待小晴適便當就路。但觀公非唯義解。又誦法華。既朗慧燈方澄定水。仰惟闍黎。德侔安遠道邁光猷。遐邇傾心振錫雲聚。紹像法於將墜。以救昏蒙。顯慧日之餘光。用拯澆俗。兼孔山陰捨良田以供耕墾。姚寶女捨淨財以給𦵔菜。禪堂行就修緝。糧廩不慮闕。無諸善因緣。亦各隨喜弟子。劣薄竭誠供養。願勿以資待繼意徒眾為憂。憑茲福業庶遣煩勞。藉此熏修冀荷冥祐。弟子陳靜惠和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜惠和南。更雪寒重。願禮懺不迺仰疲。弟子眩怳無理。真觀法師願得入山攝慮禪寂。今以彼書仰呈裴公。又正束裝待小晴適便當就路。但觀公非唯義解。又誦法華。既朗慧燈方澄定水。仰惟闍黎。德侔安遠道邁光猷。遐邇傾心振錫雲聚。紹像法於將墜。以救昏蒙。顯慧日之餘光。用拯澆俗。兼孔山陰捨良田以供耕墾。姚寶女捨淨財以給𦵔菜。禪堂行就修緝。糧廩不慮闕。無諸善因緣。亦各隨喜弟子。劣薄竭誠供養。願勿以資待繼意徒眾為憂。憑茲福業庶遣煩勞。藉此熏修冀荷冥祐。弟子陳靜惠和南。

王送經像入天台。金銅坐像一軀。涅槃經一部。燭一百挺。大幡二十張。絹一百匹。淨人白石。淨人阿甘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王送經像入天台。金銅坐像一軀。涅槃經一部。燭一百挺。大幡二十張。絹一百匹。淨人白石。淨人阿甘。

右牒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右牒

陳義同公沈君理請疏第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳義同公沈君理請疏第十八

菩薩戒弟子吳興沈君理和南。竊聞大乘者。大士之所乘也。高廣普運直至道場。復作四依周旋六道。仰惟德厚深會經文。於五誓之初請開法華題。一夏內仍就剖釋。道俗咸瞻延佇嘉唱。慈悲利益不違本誓耳。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩戒弟子吳興沈君理和南。竊聞大乘者。大士之所乘也。高廣普運直至道場。復作四依周旋六道。仰惟德厚深會經文。於五誓之初請開法華題。一夏內仍就剖釋。道俗咸瞻延佇嘉唱。慈悲利益不違本誓耳。謹和南。

陳左僕射徐陵書第十九(陵書最多門人競持去追尋止得三紙并願書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳左僕射徐陵書第十九(陵書最多門人競持去追尋止得三紙并願書)

陵和南。昨預沈儀同法席。餐奉甘露無畏之吼。眾咸歸伏。然正法炬。朗諸未悟。自慶餘年得逢妙說。尋事諮展。此不申心。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陵和南。昨預沈儀同法席。餐奉甘露無畏之吼。眾咸歸伏。然正法炬。朗諸未悟。自慶餘年得逢妙說。尋事諮展。此不申心。謹和南。

陵和南。注仰之心難可敷具拔。公至蒙三月二十日旨。用慰積歲傾心麥冷體中何如。願一日康勝。山中春夏無餘障惱耳。遲復存旨。弟子二三年來。溘然老至眼耳聾闇心氣昏塞。故非復在人。兼去歲第六兒夭喪。痛苦成疾由未除愈。適今月中又有哀故。頻歲如此窮慮轉深。自念餘生無復能幾。無由禮接係仰何言。敬重璪公今還白書不次。弟子徐陵和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陵和南。注仰之心難可敷具拔。公至蒙三月二十日旨。用慰積歲傾心麥冷體中何如。願一日康勝。山中春夏無餘障惱耳。遲復存旨。弟子二三年來。溘然老至眼耳聾闇心氣昏塞。故非復在人。兼去歲第六兒夭喪。痛苦成疾由未除愈。適今月中又有哀故。頻歲如此窮慮轉深。自念餘生無復能幾。無由禮接係仰何言。敬重璪公今還白書不次。弟子徐陵和南。

陵和南。放生星聞。公家極相隨喜事。是拔公口具謹不多諮。唯遲拔公廷出。數百里水全其命根。如此功德算數無盡。隨喜無量。此不委諮。弟子徐陵和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陵和南。放生星聞。公家極相隨喜事。是拔公口具謹不多諮。唯遲拔公廷出。數百里水全其命根。如此功德算數無盡。隨喜無量。此不委諮。弟子徐陵和南。

陳徐陵五願上智者禪師。陵和南。弟子思出樊籠無由羽化。既善根微弱。冀願力莊嚴。一願臨終正念成就。二願不更地獄三途。三願即還人中。不高不下處託生。四願童真出家如法奉戒。五願不墮流俗之僧。憑此誓心以策西暮。今書丹欵仰乞證明。陵和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳徐陵五願上智者禪師。陵和南。弟子思出樊籠無由羽化。既善根微弱。冀願力莊嚴。一願臨終正念成就。二願不更地獄三途。三願即還人中。不高不下處託生。四願童真出家如法奉戒。五願不墮流俗之僧。憑此誓心以策西暮。今書丹欵仰乞證明。陵和南。

陳吏部尚書毛喜書第二十(凡五書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳吏部尚書毛喜書第二十(凡五書)

累年仰系不易可言。承今夏在石像行道。欣羨無極。又聞欲於天台營道場。當在夏竟耳。學徒遠近歸依者理應轉多。安心林野法喜自娛。禪講不輟耳。四十二字門令附。雖留多時讀竟不解。無因諮訪為恨轉積。南嶽亦時有信照禪師在嶽嶺。徒眾不異大師在時。善公於山講釋論。彼亦悒悒遲望。還綱維大法。不者歸鍾嶺攝山。亦是棲心之處。何必適遠方詣道場希勿忘。京師邊地之人。豈知迴向傾心無時不積。未因接顏色東望欷懣。敬德信人今返白書不具。弟子毛喜和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累年仰系不易可言。承今夏在石像行道。欣羨無極。又聞欲於天台營道場。當在夏竟耳。學徒遠近歸依者理應轉多。安心林野法喜自娛。禪講不輟耳。四十二字門令附。雖留多時讀竟不解。無因諮訪為恨轉積。南嶽亦時有信照禪師在嶽嶺。徒眾不異大師在時。善公於山講釋論。彼亦悒悒遲望。還綱維大法。不者歸鍾嶺攝山。亦是棲心之處。何必適遠方詣道場希勿忘。京師邊地之人。豈知迴向傾心無時不積。未因接顏色東望欷懣。敬德信人今返白書不具。弟子毛喜和南。

弟子諸弟及兒等。悉蒙平安。第二任鄱陽郡。第三為豫章王司馬。第四大廷卿。第五入閤任度支郎。大兒由在東宮為中書舍人。仰蒙垂顧。以大善知識大同學。輒復遠諮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子諸弟及兒等。悉蒙平安。第二任鄱陽郡。第三為豫章王司馬。第四大廷卿。第五入閤任度支郎。大兒由在東宮為中書舍人。仰蒙垂顧。以大善知識大同學。輒復遠諮。

喜次書。秋色尚熱道體何如。禪禮無乃損德。弟子老病相仍湯藥無效。兼不得自閑。轉有困爾。仰承移往佛隴。永恐不復接顏色。悲慨俱深。仰惟本以曠濟為業。獨守空巖。更恐違菩薩普被之旨。近與徐丹陽諸善知識共詳量。等是一山。鍾嶺天台亦何分別。必希善加三思。不滯於彼我。京師彌可言師一二因。拔師口具其間。願敬道德。弟子毛喜和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜次書。秋色尚熱道體何如。禪禮無乃損德。弟子老病相仍湯藥無效。兼不得自閑。轉有困爾。仰承移往佛隴。永恐不復接顏色。悲慨俱深。仰惟本以曠濟為業。獨守空巖。更恐違菩薩普被之旨。近與徐丹陽諸善知識共詳量。等是一山。鍾嶺天台亦何分別。必希善加三思。不滯於彼我。京師彌可言師一二因。拔師口具其間。願敬道德。弟子毛喜和南。

喜次書。適奉南嶽信。山眾平安。弟子有答具述甲乙。後信來當有音外也。今奉寄牋香二片。熏陸香二觔。檳榔三百子。不能得多示表心勿責也。弟子毛喜和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜次書。適奉南嶽信。山眾平安。弟子有答具述甲乙。後信來當有音外也。今奉寄牋香二片。熏陸香二觔。檳榔三百子。不能得多示表心勿責也。弟子毛喜和南。

喜又書。慶講。今者仰餐敷說。訓往綽然。道俗嗟味。般若照明。豈是拙辭所能稱述。弟子毛喜和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜又書。慶講。今者仰餐敷說。訓往綽然。道俗嗟味。般若照明。豈是拙辭所能稱述。弟子毛喜和南。

天台山修禪寺智顗禪師放生碑文第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師放生碑文第二十一

陳通直散騎常侍國子祭酒東海徐孝克撰夫太易無體。品類所以咸享。太一無名。至人於是設教。仰觀俯法遠取旁求。兼三以才。吹萬維物。建官台鉉則五嶽作鎮。辨方伯牧。故四瀆分流。闢伊闕覽八紘。鑿龍門陂九澤。播厥習險因之以利民。相生卜洛樹之。以君長坎之。時用大矣哉。我皇帝。作聖凝神乘圖御籙。無為無欲道契汾陽。垂拱垂衣德隆至治。辰象貞明管灰合序。方外無虞海內有截。被風雅於華戎。盛雍熈於曩代。巍巍乎難得而稱者也。至如光啟法式榮敷道樹。化彰十善。弘濟四生。天台修禪寺智顗禪師。蔬練自居苦節行矣。奉揚皇風總持像季。禪師。俗姓陳氏。頴川人也。乃有媯之後焉。四友驚座逖聽多美六奇。列爵世載。其賢祖詮早世。父起祖梁使持節散騎常侍益陽縣開國侯。禪師童真出家。聰敏易悟。寓居荊峽。遊化幽并。自北徂南。兼行禪智。禹穴勝探台山是卜。白鷄路出青髓巖開。攀桂結字蕭然憩止。林交五柳既馥栴檀之氛。塔現三層終縣水精之色。雲崖天樂不鼓自鳴。石室金容無形留影。秀嶺嶔崟浪波浩瀚。洪濤蜃氣冐遠苞空。巨壑喬松干雲翳日。翔集飛走叢育珍怪。地中藏玉觀曲杖而易辨。淵內沈珠見圓流而可別。神通開士如意桑門。振錫呪泉騰空舞鉢。受丹仙容汎急水而時來。避官真人乘迴風而迴至。厥土宏麗靈讖斯在。禪師福慧鎡基聲光利益。宣猛將軍臨海內史計尚兒子勳之胄。世顯方術賣藥登仙。聞于昔漢。剖符作守。即此明時。請轉法輪講金光明經一部。前雲騎將軍臨海內史陳思展。及其猶子陳要卿等即土人也。戎章衣繡優秩家邦。奉屈禪師次講法華經典。白牙團扇初開律藏之門。玉柄麈尾旁闡經王之偈。繫珠始訓親友醉除。夢鼓將鳴梵魔疑遣。因迺雙明誡勸廣辯殃福。尚兒仍獎諭[竺-二+(一/(尸@邑))]主嚴續祖羊公賀等群賢。凡百君子信誓斯立。丹誠恪勤白業諧辯。嗟如棠之往。累歎釣濮之來緣。各捨[竺-二+(一/(尸@邑))]業及魚梁等合六十三所。二緣樹下懸唱善哉。五旬座上遙聞彈指。巨海無際一時清謐。眾生無邊同荷安快。掌擎世界未粵難思。手把虛空非名希有。桂陽王殿下皇枝之貴。思懋間平情崇孔釋。吐懸河之旨擊節證明。示半月之形深心隨喜。五侯三傑曾不間然。黃髮青衿咸同踊躍。藏諸篆素青編落簡。樹以貞碑芳聲靡絕。假令山止海運。惠施之美猶傳。龜吉筮凶鐫勒之功。無毀孝克才慚十倍。學墮三餘春蒐秋獮。久捐染截。書紳畫地曾何圖寫。雖復張池。並黑寧擬妙辭。峴石徒刊非能墮淚仰熏心之上善。羨山水之清音。寸志片言乃為銘曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳通直散騎常侍國子祭酒東海徐孝克撰夫太易無體。品類所以咸享。太一無名。至人於是設教。仰觀俯法遠取旁求。兼三以才。吹萬維物。建官台鉉則五嶽作鎮。辨方伯牧。故四瀆分流。闢伊闕覽八紘。鑿龍門陂九澤。播厥習險因之以利民。相生卜洛樹之。以君長坎之。時用大矣哉。我皇帝。作聖凝神乘圖御籙。無為無欲道契汾陽。垂拱垂衣德隆至治。辰象貞明管灰合序。方外無虞海內有截。被風雅於華戎。盛雍熈於曩代。巍巍乎難得而稱者也。至如光啟法式榮敷道樹。化彰十善。弘濟四生。天台修禪寺智顗禪師。蔬練自居苦節行矣。奉揚皇風總持像季。禪師。俗姓陳氏。頴川人也。乃有媯之後焉。四友驚座逖聽多美六奇。列爵世載。其賢祖詮早世。父起祖梁使持節散騎常侍益陽縣開國侯。禪師童真出家。聰敏易悟。寓居荊峽。遊化幽并。自北徂南。兼行禪智。禹穴勝探台山是卜。白鷄路出青髓巖開。攀桂結字蕭然憩止。林交五柳既馥栴檀之氛。塔現三層終縣水精之色。雲崖天樂不鼓自鳴。石室金容無形留影。秀嶺嶔崟浪波浩瀚。洪濤蜃氣冐遠苞空。巨壑喬松干雲翳日。翔集飛走叢育珍怪。地中藏玉觀曲杖而易辨。淵內沈珠見圓流而可別。神通開士如意桑門。振錫呪泉騰空舞鉢。受丹仙容汎急水而時來。避官真人乘迴風而迴至。厥土宏麗靈讖斯在。禪師福慧鎡基聲光利益。宣猛將軍臨海內史計尚兒子勳之胄。世顯方術賣藥登仙。聞于昔漢。剖符作守。即此明時。請轉法輪講金光明經一部。前雲騎將軍臨海內史陳思展。及其猶子陳要卿等即土人也。戎章衣繡優秩家邦。奉屈禪師次講法華經典。白牙團扇初開律藏之門。玉柄麈尾旁闡經王之偈。繫珠始訓親友醉除。夢鼓將鳴梵魔疑遣。因迺雙明誡勸廣辯殃福。尚兒仍獎諭[竺-二+(一/(尸@邑))]主嚴續祖羊公賀等群賢。凡百君子信誓斯立。丹誠恪勤白業諧辯。嗟如棠之往。累歎釣濮之來緣。各捨[竺-二+(一/(尸@邑))]業及魚梁等合六十三所。二緣樹下懸唱善哉。五旬座上遙聞彈指。巨海無際一時清謐。眾生無邊同荷安快。掌擎世界未粵難思。手把虛空非名希有。桂陽王殿下皇枝之貴。思懋間平情崇孔釋。吐懸河之旨擊節證明。示半月之形深心隨喜。五侯三傑曾不間然。黃髮青衿咸同踊躍。藏諸篆素青編落簡。樹以貞碑芳聲靡絕。假令山止海運。惠施之美猶傳。龜吉筮凶鐫勒之功。無毀孝克才慚十倍。學墮三餘春蒐秋獮。久捐染截。書紳畫地曾何圖寫。雖復張池。並黑寧擬妙辭。峴石徒刊非能墮淚仰熏心之上善。羨山水之清音。寸志片言乃為銘曰。

設位觀像 剖極開渾 蕩蕩為大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設位觀像 剖極開渾 蕩蕩為大

蒼蒼以尊 膏川淚瀆 地脈河源 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒼蒼以尊 膏川淚瀆 地脈河源

導疏咨禹 蓋取維軒 嗟乎坎德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導疏咨禹 蓋取維軒 嗟乎坎德

至矣坤元 淳風樂土 君臨御寓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至矣坤元 淳風樂土 君臨御寓

明明孝治 穆穆聖主 道冠當今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明明孝治 穆穆聖主 道冠當今

功高前古 慶協嘉瑞 美均擊拊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功高前古 慶協嘉瑞 美均擊拊

仁沾動植 澤及遐宇 釋種高族 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁沾動植 澤及遐宇 釋種高族

身資瓢蓛 匪慕分圭 歸心染服 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身資瓢蓛 匪慕分圭 歸心染服

辭彼緣慮 言施幽谷 志託松筠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭彼緣慮 言施幽谷 志託松筠

形隨槁木 七覺善誘 五禪清肅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形隨槁木 七覺善誘 五禪清肅

無遠弗届 無思不服 將軍邦宰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無遠弗届 無思不服 將軍邦宰

肩印銷罪 淑女良夫 民業珍賄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肩印銷罪 淑女良夫 民業珍賄

靡宏十明 寧追百倍 不見所欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡宏十明 寧追百倍 不見所欲

忘懷無待 各捨貨泉 同成佛海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘懷無待 各捨貨泉 同成佛海

決漭冥蒙 瞻眺唯空 屏師送雨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決漭冥蒙 瞻眺唯空 屏師送雨

列子揚風 鯤鱗以北 極外之東 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 列子揚風 鯤鱗以北 極外之東

遠水銜日 曾波駕蓬 地上之比 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠水銜日 曾波駕蓬 地上之比

山下之蒙 涇清渭濁 朝宗會同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山下之蒙 涇清渭濁 朝宗會同

天台維節 林泉搔屑 頂列三辰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台維節 林泉搔屑 頂列三辰

峰危九折 瀑布高瀉 神狀姝潔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 峰危九折 瀑布高瀉 神狀姝潔

響若奔雷 皎如素雪 隆冬不凝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 響若奔雷 皎如素雪 隆冬不凝

炎旱無竭 石橋杳邈 晨暉映徹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎旱無竭 石橋杳邈 晨暉映徹

仰止青霄 俯臨丹穴 鳥路雲通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰止青霄 俯臨丹穴 鳥路雲通

人途徑絕 渤澥難邊 含情泝沿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人途徑絕 渤澥難邊 含情泝沿

嗷嗷岌岌 萬萬千千 鼓鰓掉尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗷嗷岌岌 萬萬千千 鼓鰓掉尾

相望自然 壁網無挂 任鉤不牽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相望自然 壁網無挂 任鉤不牽

歌舼靜拽 響爼停羶 行滿業大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌舼靜拽 響爼停羶 行滿業大

弘生為最 斷樹誠規 翳樊斯誡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘生為最 斷樹誠規 翳樊斯誡

噌參靈鶴 敬康神蔡 隨感明珠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噌參靈鶴 敬康神蔡 隨感明珠

于期軒蓋 嘉會信徵 潛騰是賴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于期軒蓋 嘉會信徵 潛騰是賴

逝矣虞淵 波瀾易遷 高岸深谷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝矣虞淵 波瀾易遷 高岸深谷

蓬海桑田 石餘幾拂 芥盡何年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓬海桑田 石餘幾拂 芥盡何年

大地將隕 須彌洞然 風傾金際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地將隕 須彌洞然 風傾金際

火及初禪 猗歟水性 報轉常圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火及初禪 猗歟水性 報轉常圓

隋高祖文皇帝勅書第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋高祖文皇帝勅書第二十二

皇帝敬問光宅寺智顗禪師。朕於佛教敬信情重。往者周武之時毀壞佛法。發心立願必許護持。及受命於天。仍即興復仰憑神力法輪重轉。十方眾生俱獲利益。比以有陳虐亂殘暴。東南百姓勞役不勝其苦。故命將出師為民除害。吳越之地今得廓清。道俗乂安深稱朕意。朕尊崇正法救濟蒼生。欲令福田永存津梁無極。師既已離世網修己化人。必希獎進僧伍固守禁戒。使見者欽服聞即生善。方副大道之心。是為出家之業。若身從道服心染俗塵。非直含生之類無所歸依。仰恐妙法之門更來謗讟。宜相勸勵以同朕心。春日漸暄道體如宜也。開皇十年正月十六日。內史令安平公臣李德林。宣內史侍郎武安子臣李元操。奉內史舍人裴矩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇帝敬問光宅寺智顗禪師。朕於佛教敬信情重。往者周武之時毀壞佛法。發心立願必許護持。及受命於天。仍即興復仰憑神力法輪重轉。十方眾生俱獲利益。比以有陳虐亂殘暴。東南百姓勞役不勝其苦。故命將出師為民除害。吳越之地今得廓清。道俗乂安深稱朕意。朕尊崇正法救濟蒼生。欲令福田永存津梁無極。師既已離世網修己化人。必希獎進僧伍固守禁戒。使見者欽服聞即生善。方副大道之心。是為出家之業。若身從道服心染俗塵。非直含生之類無所歸依。仰恐妙法之門更來謗讟。宜相勸勵以同朕心。春日漸暄道體如宜也。開皇十年正月十六日。內史令安平公臣李德林。宣內史侍郎武安子臣李元操。奉內史舍人裴矩行。

秦孝王書第二十三(凡二書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦孝王書第二十三(凡二書)

冬暮寒切道體何如。法務勤辛有以勞悆。安州方等寺奉為皇帝修立。屈法師向彼行道。甚不可言。已令所司發遣供給。願以熏修為懷不憚利涉也。道深敬德遣白不具。弟子楊俊和南。十二月十七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬暮寒切道體何如。法務勤辛有以勞悆。安州方等寺奉為皇帝修立。屈法師向彼行道。甚不可言。已令所司發遣供給。願以熏修為懷不憚利涉也。道深敬德遣白不具。弟子楊俊和南。十二月十七日。

次書傾仰每深甚熱。禪師道體何如。修習不乃勞心也。未由有展企結。良深願珍德遣白不具。弟子楊俊和南。五月十九日。奉施沈香等如別。至願檢領。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次書傾仰每深甚熱。禪師道體何如。修習不乃勞心也。未由有展企結。良深願珍德遣白不具。弟子楊俊和南。五月十九日。奉施沈香等如別。至願檢領。

沈香十觔。牋香十觔。熏陸少許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈香十觔。牋香十觔。熏陸少許。

右牒薄伸供養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右牒薄伸供養

晉王初迎書第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉王初迎書第二十四

金風御節玉露調時。道體休和安樂行不法師抗志名山棲心。慧定法門靜悅戒行。熏修籍甚。徽猷久承音德。欽風已積味道。為勞冀託舟航。用披雲霧。故遣使人往彼延屈。希能輕舉以沃虛襟。佇望來儀不乖眷意也。弟子楊廣和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金風御節玉露調時。道體休和安樂行不法師抗志名山棲心。慧定法門靜悅戒行。熏修籍甚。徽猷久承音德。欽風已積味道。為勞冀託舟航。用披雲霧。故遣使人往彼延屈。希能輕舉以沃虛襟。佇望來儀不乖眷意也。弟子楊廣和南。

王治禪眾寺書第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王治禪眾寺書第二十五

深具謙挹之旨。但高人遊處觸地是安。然法宇僧坊須盡嚴正。經云四事供養。一不可虧。已勒有司修葺。願忘懷受施也。弟子楊廣和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深具謙挹之旨。但高人遊處觸地是安。然法宇僧坊須盡嚴正。經云四事供養。一不可虧。已勒有司修葺。願忘懷受施也。弟子楊廣和南。

王受菩薩戒疏第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王受菩薩戒疏第二十六

使持節上柱國太尉楊州總管諸軍事楊州刺史晉王弟子楊廣稽首。奉請十方三世諸佛本師釋迦如來。當降此土補處彌勒。一切尊經無量法寶。初心以上金剛以降諸尊大權摩訶薩埵。辟支緣覺獨脫明悟二十七賢聖。他心道眼乃至三有最頂。十八梵王六欲天子帝釋天主四天大王。天仙龍神飛騰隱顯。任持世界作大利益。守塔衛法防身護命。護淨戒無量善神。咸願一念之頃。承佛神力俱會道場。證明弟子誓願。攝受弟子功德。竊以識暗萌興即如來性。無明俯墜本有未彰。理數斯歸。物極則反。欲顯當果必積于因。是調御世雄備歷生死。草木為籌不可勝計。恒沙集起固難思議。深染塵勞方能厭離。法王啟運本化菩薩。譬如日出先照高山。隨逗根宜權為方便。如彼眾流咸宗大海。弟子基承積善生在皇家。庭訓早趨貽教夙漸。福理攸鍾妙機須悟。恥崎嶇於小逕。希優游於大乘。笑止息於化城。誓舟航於彼岸。但開士萬行戒善為先。菩薩十受專持最上。喻造宮室必因基址。徒架虛空終不成立。弗揆庸懜。抑又聞之孔老釋門。咸資鎔鑄不有軌儀。吾將安仰誠。復釋迦能仁本為和尚。文殊師利冥作闍黎。而必藉人師顯傳。聖授自近之遠。感而遂通。薩陀波崙罄髓於無竭善財童子忘身於法界。經有明文敢為臆說。深信佛語聿遵明導。天台智顗禪師佛法龍象。童真出家戒珠圓淨。年將耳順定水淵澄。因靜發慧安無礙辯。先物後己謙挹盛風。名稱普聞眾所知識。弟子所以虔誠遙注。命檝遠延每畏緣差值諸留難。亦既至止心路豁然。及披雲霧即銷煩惱。謹以今開皇十一年十一月二十三日。總管金城設千僧蔬飯。敬屈禪師授菩薩戒。戒名為孝亦名制止。方便智度歸親奉極。以此勝福奉資至尊皇后。作大莊嚴同如來慈普。諸佛愛等視四生猶如一子。弟子即日種羅睺業。生生世世還生佛家。如日月燈明之八王子。如大通智勝十六沙彌。眷屬因緣法成等侶。俱出有流到無為地。平均六度恬和四等。眾生無盡度脫不窮。結僧那於始心。終大悲以赴難。博遠如法界。究竟若虛空。具足成就皆滿願海。楊廣和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使持節上柱國太尉楊州總管諸軍事楊州刺史晉王弟子楊廣稽首。奉請十方三世諸佛本師釋迦如來。當降此土補處彌勒。一切尊經無量法寶。初心以上金剛以降諸尊大權摩訶薩埵。辟支緣覺獨脫明悟二十七賢聖。他心道眼乃至三有最頂。十八梵王六欲天子帝釋天主四天大王。天仙龍神飛騰隱顯。任持世界作大利益。守塔衛法防身護命。護淨戒無量善神。咸願一念之頃。承佛神力俱會道場。證明弟子誓願。攝受弟子功德。竊以識暗萌興即如來性。無明俯墜本有未彰。理數斯歸。物極則反。欲顯當果必積于因。是調御世雄備歷生死。草木為籌不可勝計。恒沙集起固難思議。深染塵勞方能厭離。法王啟運本化菩薩。譬如日出先照高山。隨逗根宜權為方便。如彼眾流咸宗大海。弟子基承積善生在皇家。庭訓早趨貽教夙漸。福理攸鍾妙機須悟。恥崎嶇於小逕。希優游於大乘。笑止息於化城。誓舟航於彼岸。但開士萬行戒善為先。菩薩十受專持最上。喻造宮室必因基址。徒架虛空終不成立。弗揆庸懜。抑又聞之孔老釋門。咸資鎔鑄不有軌儀。吾將安仰誠。復釋迦能仁本為和尚。文殊師利冥作闍黎。而必藉人師顯傳。聖授自近之遠。感而遂通。薩陀波崙罄髓於無竭善財童子忘身於法界。經有明文敢為臆說。深信佛語聿遵明導。天台智顗禪師佛法龍象。童真出家戒珠圓淨。年將耳順定水淵澄。因靜發慧安無礙辯。先物後己謙挹盛風。名稱普聞眾所知識。弟子所以虔誠遙注。命檝遠延每畏緣差值諸留難。亦既至止心路豁然。及披雲霧即銷煩惱。謹以今開皇十一年十一月二十三日。總管金城設千僧蔬飯。敬屈禪師授菩薩戒。戒名為孝亦名制止。方便智度歸親奉極。以此勝福奉資至尊皇后。作大莊嚴同如來慈普。諸佛愛等視四生猶如一子。弟子即日種羅睺業。生生世世還生佛家。如日月燈明之八王子。如大通智勝十六沙彌。眷屬因緣法成等侶。俱出有流到無為地。平均六度恬和四等。眾生無盡度脫不窮。結僧那於始心。終大悲以赴難。博遠如法界。究竟若虛空。具足成就皆滿願海。楊廣和南。

王嚫戒師衣物等。聖種納袈裟一緣。黃紋舍勒一腰。綿三十屯。欝泥南布袈裟一緣。黃絲布襪一具。絹四十匹。欝泥絲布偏袒一領。黃紬臥褥一領。布三十禪。欝泥絲布坐褥一具。烏紗蚊幬一張。紙二百張。欝泥絲布裙一腰。紫綖靴一量。錢五十貫。欝泥雲龍綾被一緣。龍鬚席一領。蠟燭十挺。欝泥羅頭帽一領。須彌氈一領。銅硯一面。高麗青坐布一具。烏皮履一量。墨二挺。黃絲布背襠一領。南榴枕一枚。和香一合。鐵錫杖一柄(見在)象牙管一管。麈尾一柄。烏油鐵鉢一口(并袋)斑竹筆二管。銅七筋一具。犀角如意一柄(并匣)白檀曲几一枚。銅重盌三口。鍮石香罏奩一具。山水繩床一張。銅搔勞一口。銅香火七筋一具。白檀支頰一枚。銅澡灌一口。楠榴夾膝一枚。桃竹蠅拂一柄。鐵翦刀一口。蒱移文木案并褥。犀裝爪刀一口。鐵剃刀一口。黃絲布隱囊一枚。紫檀巾箱一具。鐵鑷子一具。白瓦唾壺一口(并籠巾)柹心筆格一枚。銅燭擎一具。鍮石裝柹心經格一具。犀裝書刀一口。白團扇一柄。師嚴教尊(右四字爪)．喜捨供養(右四字龍)．習惱餘氣(右四字懸針)．緣覺侵斷(右四字垂露)．咸登常樂(右四字飛白)．豈如菩薩(右四字倒薤)．能施所受(右四字魚)．聲聞是證(右四字科斗)．戒定慧滿(右四字篆)．苦集滅道(右四字大篆)．穀皮屏風一具(爪篆龍魚科斗飛白垂露倒薤等書)淨人善心年十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王嚫戒師衣物等。聖種納袈裟一緣。黃紋舍勒一腰。綿三十屯。欝泥南布袈裟一緣。黃絲布襪一具。絹四十匹。欝泥絲布偏袒一領。黃紬臥褥一領。布三十禪。欝泥絲布坐褥一具。烏紗蚊幬一張。紙二百張。欝泥絲布裙一腰。紫綖靴一量。錢五十貫。欝泥雲龍綾被一緣。龍鬚席一領。蠟燭十挺。欝泥羅頭帽一領。須彌氈一領。銅硯一面。高麗青坐布一具。烏皮履一量。墨二挺。黃絲布背襠一領。南榴枕一枚。和香一合。鐵錫杖一柄(見在)象牙管一管。麈尾一柄。烏油鐵鉢一口(并袋)斑竹筆二管。銅七筋一具。犀角如意一柄(并匣)白檀曲几一枚。銅重盌三口。鍮石香罏奩一具。山水繩床一張。銅搔勞一口。銅香火七筋一具。白檀支頰一枚。銅澡灌一口。楠榴夾膝一枚。桃竹蠅拂一柄。鐵翦刀一口。蒱移文木案并褥。犀裝爪刀一口。鐵剃刀一口。黃絲布隱囊一枚。紫檀巾箱一具。鐵鑷子一具。白瓦唾壺一口(并籠巾)柹心筆格一枚。銅燭擎一具。鍮石裝柹心經格一具。犀裝書刀一口。白團扇一柄。師嚴教尊(右四字爪)．喜捨供養(右四字龍)．習惱餘氣(右四字懸針)．緣覺侵斷(右四字垂露)．咸登常樂(右四字飛白)．豈如菩薩(右四字倒薤)．能施所受(右四字魚)．聲聞是證(右四字科斗)．戒定慧滿(右四字篆)．苦集滅道(右四字大篆)．穀皮屏風一具(爪篆龍魚科斗飛白垂露倒薤等書)淨人善心年十一。

右牒開皇十一年十一月二十三日(王稟戒名。總持菩薩。書疏。即用法諱弟子。總持和南)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右牒開皇十一年十一月二十三日(王稟戒名。總持菩薩。書疏。即用法諱弟子。總持和南)。

王謝書第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王謝書第二十七

柳顧言還奉旨。垂示六種捨施及留受用。弟子一日恭嚫。猶以陋薄不稱宿心。來旨既以轉施。功德彌為增上。悲敬福田深是平等。固非蔽識所能周見。事事仰依其所留者。既以不多願恒留受。用故遣報諮。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柳顧言還奉旨。垂示六種捨施及留受用。弟子一日恭嚫。猶以陋薄不稱宿心。來旨既以轉施。功德彌為增上。悲敬福田深是平等。固非蔽識所能周見。事事仰依其所留者。既以不多願恒留受。用故遣報諮。謹和南。

王參書第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王參書第二十八

弟子總持和南。履長戒辰在俗咸慶伏。惟吐納禪慧。與時休和。弟子稟受以來。粗堪靜攝。謹遣參承。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。履長戒辰在俗咸慶伏。惟吐納禪慧。與時休和。弟子稟受以來。粗堪靜攝。謹遣參承。謹和南。

王請留書第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王請留書第二十九

弟子總持和南。爰逮來誨須往荊楚。辭致首尾仰具高懷。但祇稟淨戒事成甫爾。宿昔凝滯匪遑諮決。闍梨和尚經稱勝田。種子雖投嘉苗未植。方用心形永伸供養。庶憑善誘日灑塵勞。凡厥共緣依止有地。斯亦舟航兼運利益弘多。如來化導何必止還天竺。菩薩應變本無定方。深願坦然以虛受物。遲延展禮面當諮遜。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。爰逮來誨須往荊楚。辭致首尾仰具高懷。但祇稟淨戒事成甫爾。宿昔凝滯匪遑諮決。闍梨和尚經稱勝田。種子雖投嘉苗未植。方用心形永伸供養。庶憑善誘日灑塵勞。凡厥共緣依止有地。斯亦舟航兼運利益弘多。如來化導何必止還天竺。菩薩應變本無定方。深願坦然以虛受物。遲延展禮面當諮遜。謹和南。

開府柳顧言。宣口教云。智者為當長去更有還期。弟子意不欲相去遼遠。脫能旋迴不敢留停。鎮下近山隨樂住。止又欲奉留待。二月十八日同度延陵鎮。仍共至棲霞履行。於彼送別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府柳顧言。宣口教云。智者為當長去更有還期。弟子意不欲相去遼遠。脫能旋迴不敢留停。鎮下近山隨樂住。止又欲奉留待。二月十八日同度延陵鎮。仍共至棲霞履行。於彼送別。

王重留書第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王重留書第三十

弟子總持和南。逮旨須取明。二日垂別修復未周。便深傾欷。弟子前昨晝夜熟更。惟忖智者。至止以來未經一夏。兼荊潭路遠安居。將促江波浩蕩。行程難期。既去此處。又不至前所半途。結夏投止亦難。又按經律。一夏供養安居僧。福田無量。況乎師道及大眾力。凡夫淺薄本資勝緣。菩薩大慈須受應供。暮春行謝首夏向臻。九旬忽違四事虛棄。修心與理於情匪安。今欲仰留度夏發遣。冀不半途飄露脫疑。邑下喧湫須依林壑安居。攝山亦當為便。若法歲將滿。預勒蔣州裝船。南出石頭西浮彌易。既乘爽節因得順風。去留之宜事理咸會。此間彼處仰聽擇一。意不可盡辭豈多宣。謹和南。三月一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。逮旨須取明。二日垂別修復未周。便深傾欷。弟子前昨晝夜熟更。惟忖智者。至止以來未經一夏。兼荊潭路遠安居。將促江波浩蕩。行程難期。既去此處。又不至前所半途。結夏投止亦難。又按經律。一夏供養安居僧。福田無量。況乎師道及大眾力。凡夫淺薄本資勝緣。菩薩大慈須受應供。暮春行謝首夏向臻。九旬忽違四事虛棄。修心與理於情匪安。今欲仰留度夏發遣。冀不半途飄露脫疑。邑下喧湫須依林壑安居。攝山亦當為便。若法歲將滿。預勒蔣州裝船。南出石頭西浮彌易。既乘爽節因得順風。去留之宜事理咸會。此間彼處仰聽擇一。意不可盡辭豈多宣。謹和南。三月一日。

王許行書第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王許行書第三十一

弟子總持和南。復逮今旨欲遂前心。功德因緣豈敢違忤。謹遵宿願。即命所司發遣發日。離晨仰聽詳擇。庶解夏非遠。秋水乘流。賜答求期。必當無爽。用茲歡喜。以蠲悲欷。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。復逮今旨欲遂前心。功德因緣豈敢違忤。謹遵宿願。即命所司發遣發日。離晨仰聽詳擇。庶解夏非遠。秋水乘流。賜答求期。必當無爽。用茲歡喜。以蠲悲欷。謹和南。

蔣州僧論毀寺書第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣州僧論毀寺書第三十二

奉誠寺慧文。龍光寺法令。光宅寺智勝等。稽首和南。伏見使人齎符壞諸空寺。若如即目所覩全之與破。及有僧無僧。毀除不少。伏惟大王菩薩。植信嵩明興建三尊。慈仁化物豈不弘護佛法。留心塔寺。但此處僧徒。忽見毀廢咸懷憂恐。大王雖照同朝日。而聖德高遠眾情傾仰。無因簡徹。伏惟智者禪師。道俗歸止有所言勸。悉善為先。文等不揆庸微。馳來奉告。必願運大慈悲。垂為申達。異未壞之寺。庶得安全。敢藉護持。輒此祈仰。謹和南。開皇十二年二月八日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉誠寺慧文。龍光寺法令。光宅寺智勝等。稽首和南。伏見使人齎符壞諸空寺。若如即目所覩全之與破。及有僧無僧。毀除不少。伏惟大王菩薩。植信嵩明興建三尊。慈仁化物豈不弘護佛法。留心塔寺。但此處僧徒。忽見毀廢咸懷憂恐。大王雖照同朝日。而聖德高遠眾情傾仰。無因簡徹。伏惟智者禪師。道俗歸止有所言勸。悉善為先。文等不揆庸微。馳來奉告。必願運大慈悲。垂為申達。異未壞之寺。庶得安全。敢藉護持。輒此祈仰。謹和南。開皇十二年二月八日。

述蔣州僧書第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述蔣州僧書第三十三

今獲蔣州奉誠寺慧文律師書。敬呈如別。仰惟匡持三寶行菩薩慈。近年寇賊交橫。寺塔燒燼。仰乘大力建立將危。遂使佛法安全道俗蒙賴。收拾經像處處流通。誦德盈衢銜恩滿路。昔居戎在陳尚得存心。況息武興文。方應光顯。至如慧文所述。𢭆剔伽藍必由所官人多生僻解。致令外僧惶惑憂懼不寧。貧道常念無堪謬當知識。若論愛惜形命。豈敢言忤公門。特是佛法相關。亦由香火事大意之所為。唯憂冥道。寧忘即日之身。必存未來之議。若不述愚心則虛當四事。復乖三稔香火。是何人乎。是何人乎。在所官司唯悕事辦。豈慮因果將來善惡耶。當願聖德尊嚴。履萬安之路。福祿隆重高而不危。修菩薩行棟梁佛法。牆塹三寶澤覃四海。風芳萬代。若謂寺多洲少國或不聽。方便善權仰由安立。若須營造治茸城隍。江南竹木之鄉。採伐彌易。仰希弘紹。提拔將沈。故寺若存新福更長。冀蒙矜允幽顯沾恩。法事仰干追深愧踖。沙門某敬白。三月十一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今獲蔣州奉誠寺慧文律師書。敬呈如別。仰惟匡持三寶行菩薩慈。近年寇賊交橫。寺塔燒燼。仰乘大力建立將危。遂使佛法安全道俗蒙賴。收拾經像處處流通。誦德盈衢銜恩滿路。昔居戎在陳尚得存心。況息武興文。方應光顯。至如慧文所述。𢭆剔伽藍必由所官人多生僻解。致令外僧惶惑憂懼不寧。貧道常念無堪謬當知識。若論愛惜形命。豈敢言忤公門。特是佛法相關。亦由香火事大意之所為。唯憂冥道。寧忘即日之身。必存未來之議。若不述愚心則虛當四事。復乖三稔香火。是何人乎。是何人乎。在所官司唯悕事辦。豈慮因果將來善惡耶。當願聖德尊嚴。履萬安之路。福祿隆重高而不危。修菩薩行棟梁佛法。牆塹三寶澤覃四海。風芳萬代。若謂寺多洲少國或不聽。方便善權仰由安立。若須營造治茸城隍。江南竹木之鄉。採伐彌易。仰希弘紹。提拔將沈。故寺若存新福更長。冀蒙矜允幽顯沾恩。法事仰干追深愧踖。沙門某敬白。三月十一日。

王答蔣州事第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王答蔣州事第三十四

弟子總持和南。爰逮高旨騰蔣州僧所及。竊以僧居望剎。食惟分衛。所立精舍本依聚落。近年奉詔專征。弔民伐罪。江東混一。海內又寧。塔安其堵市不易業。斯亦智者備所明見。而亡殷頑民不慚懷土。有苗恃險敢恣螳蜋。橫使寺塔焚燒。如比屋流散鐘梵輟響。鷄犬不聞。廢寺同於火宅。持鉢略成空返。僧眾無依。實可傷歎。彼地福盡方成丘墟。所餘堂塔本不壞毀。其有現僧亦許房住。唯虛廊檐宇會當倒壓。所以移來還充寺館。其外椽版權借築城。若空寺步廊。有完全者亦貸為府廨須一二年間民力展息。即於上江結筏以新酬故。本勒所司具條孔目。無慮零漏。恐遠僧未能曲見。頓用仰誣。必願言提冥諸其掌。猥延滿軋戀側良深。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。爰逮高旨騰蔣州僧所及。竊以僧居望剎。食惟分衛。所立精舍本依聚落。近年奉詔專征。弔民伐罪。江東混一。海內又寧。塔安其堵市不易業。斯亦智者備所明見。而亡殷頑民不慚懷土。有苗恃險敢恣螳蜋。橫使寺塔焚燒。如比屋流散鐘梵輟響。鷄犬不聞。廢寺同於火宅。持鉢略成空返。僧眾無依。實可傷歎。彼地福盡方成丘墟。所餘堂塔本不壞毀。其有現僧亦許房住。唯虛廊檐宇會當倒壓。所以移來還充寺館。其外椽版權借築城。若空寺步廊。有完全者亦貸為府廨須一二年間民力展息。即於上江結筏以新酬故。本勒所司具條孔目。無慮零漏。恐遠僧未能曲見。頓用仰誣。必願言提冥諸其掌。猥延滿軋戀側良深。謹和南。

述匡山寺書第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述匡山寺書第三十五

江州匡山東林寺者。東晉雁門慧遠法師之所創也。遠是彌天釋道安之高足。安是大和尚佛圖澄之弟子。三德相承如日月星。真佛法梁棟皆不可思議人也。而遠內閑半滿外善三玄。德布遐方聲高霄漢。初詣山足依止一林。共耶舍禪師頭陀其下。若說若默修西方觀。末於林右建立伽藍。因以為名。東林之寺。遠自創般若佛影二臺。謝靈運穿鑿流池三所。梁孝元構造重閣。莊嚴寺宇即日宛然。峯頂寺者是齋慧景禪師。感山人延請因棲其峯。次梁慧歸在後登躡。方建伽藍。峰有水泉忽然枯涸。歸燒香呪願清流盈滿。天降甘露於泥洹日。是以先德名蹤。垂芳不斷。松霞清曠。觸處蕭條。公私往還莫不歸向。自大化江左。貧道因至彼山。憩泊東林。時遊峰頂以歲為日。羨翫忘勞。然山下伽藍偏近驛道。行人歸去頗成混雜。今奉請為兩寺檀越。庶藉影響眾得安心。禮誦虔誠用酬洪澤。并乞勒彼所由。永禁公私停泊。沙門某敬白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州匡山東林寺者。東晉雁門慧遠法師之所創也。遠是彌天釋道安之高足。安是大和尚佛圖澄之弟子。三德相承如日月星。真佛法梁棟皆不可思議人也。而遠內閑半滿外善三玄。德布遐方聲高霄漢。初詣山足依止一林。共耶舍禪師頭陀其下。若說若默修西方觀。末於林右建立伽藍。因以為名。東林之寺。遠自創般若佛影二臺。謝靈運穿鑿流池三所。梁孝元構造重閣。莊嚴寺宇即日宛然。峯頂寺者是齋慧景禪師。感山人延請因棲其峯。次梁慧歸在後登躡。方建伽藍。峰有水泉忽然枯涸。歸燒香呪願清流盈滿。天降甘露於泥洹日。是以先德名蹤。垂芳不斷。松霞清曠。觸處蕭條。公私往還莫不歸向。自大化江左。貧道因至彼山。憩泊東林。時遊峰頂以歲為日。羨翫忘勞。然山下伽藍偏近驛道。行人歸去頗成混雜。今奉請為兩寺檀越。庶藉影響眾得安心。禮誦虔誠用酬洪澤。并乞勒彼所由。永禁公私停泊。沙門某敬白。

王答匡山書第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王答匡山書第三十六

弟子總持和南。垂誨述江州潯陽廬山東林寺峰頂寺。須令弟子並為檀越主。山嶺盤秀下屬江湖。香罏層峰上虧雲日。仙人之所戾止。隱倫於焉不歸。況乎慧遠法師勝依結構。謝客梁元穿池重閣。景師息心神應峰頂。智者憩歷踵武前賢。師嚴道尊實深隨喜。所恨寡薄無益將來。庶藉熏修方證常樂。兼陳二寺偏近驛道。行人往來頗成混雜。須勒彼州令去公私。使命不得停止。即付所司。依事頒下。謹和南。三月一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。垂誨述江州潯陽廬山東林寺峰頂寺。須令弟子並為檀越主。山嶺盤秀下屬江湖。香罏層峰上虧雲日。仙人之所戾止。隱倫於焉不歸。況乎慧遠法師勝依結構。謝客梁元穿池重閣。景師息心神應峰頂。智者憩歷踵武前賢。師嚴道尊實深隨喜。所恨寡薄無益將來。庶藉熏修方證常樂。兼陳二寺偏近驛道。行人往來頗成混雜。須勒彼州令去公私。使命不得停止。即付所司。依事頒下。謹和南。三月一日。

王與匡山三寺書第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王與匡山三寺書第三十七

極暄法師道體何如。眾內咸宜也。雁門遠法師四依菩薩。翻飛朔野棲息南山。自斯以後名德相繼。智者見令為寺檀越。顧修寡薄非敢克當。獎導既引良深隨喜。敬德指此承問。楊廣和南。三月二十一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極暄法師道體何如。眾內咸宜也。雁門遠法師四依菩薩。翻飛朔野棲息南山。自斯以後名德相繼。智者見令為寺檀越。顧修寡薄非敢克當。獎導既引良深隨喜。敬德指此承問。楊廣和南。三月二十一日。

與禪閣寺書春序將謝道體何如。僧眾清善匡山佛寺興自慧遠法師。法師師於彌天道安。安師於佛圖澄。妙德相承莫之為最。江東龍藏悉本雁門。雁門上人創迹廬阜。自梁及晉止有東林。陳晚澆漓別生禪閣。僧徒好異豈稱至和。智者爰居還須合一。想均願海更無異味。行人將送過指此相聞。楊廣和南。三月二十一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與禪閣寺書春序將謝道體何如。僧眾清善匡山佛寺興自慧遠法師。法師師於彌天道安。安師於佛圖澄。妙德相承莫之為最。江東龍藏悉本雁門。雁門上人創迹廬阜。自梁及晉止有東林。陳晚澆漓別生禪閣。僧徒好異豈稱至和。智者爰居還須合一。想均願海更無異味。行人將送過指此相聞。楊廣和南。三月二十一日。

與峰頂寺書。暮春暄和寺眾清勝。禪悅法喜致足恬懷。鑪峰香氣煙霞共遠。智者經託勝地。為在總內令為檀越。誠深隨喜。更追厚愧善當敬勗。楊廣和南。三月二十一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與峰頂寺書。暮春暄和寺眾清勝。禪悅法喜致足恬懷。鑪峰香氣煙霞共遠。智者經託勝地。為在總內令為檀越。誠深隨喜。更追厚愧善當敬勗。楊廣和南。三月二十一日。

王謝法門書第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王謝法門書第三十八

弟子總持和南。奉旨今日齋竟。即事登舟睽阻方遙。彌以傾欷垂示法相。雖文旨淵賾源本難尋。而教門方便開悟易益。恭承善誘永以受持。庶藉津梁得無退轉。自服膺至道每沾弘護。將事遵途復降良藥。沐浴慈被伏用悽荷。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。奉旨今日齋竟。即事登舟睽阻方遙。彌以傾欷垂示法相。雖文旨淵賾源本難尋。而教門方便開悟易益。恭承善誘永以受持。庶藉津梁得無退轉。自服膺至道每沾弘護。將事遵途復降良藥。沐浴慈被伏用悽荷。謹和南。

王遣使往匡山參書第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使往匡山參書第三十九

弟子總持和南。親信傳中詵還。逮去月朔告。用慰延結熱猶熾願道體休和。仰承經過攝山鍾岫。寺塔安善徒眾和肅。仍留二十僧權停開善。進至匡嶽結夏安居。東林禪閣還為一寺。峰頂精舍復皆隨喜。敬緣勸發獲此熏修。用耨身田方流法雨。金光明福喜荷彌深。弟子去月十四日。始度朱方風土異宜。流金在節攝衛多不調適。每有劣然二十九日來。石頭稍已平復。自江浦違心馳情彭䗍以日為歲。無時暫忘。願未解夏前。預整裝束法歲若滿。即事西浮。彼間酬願務令在促。非但弟子蔽識希護。周爰深恐。禪慧學徒咸思鑽仰。宣尼在陳致歎自衛。便歸屈道紆情事非為己。今遣主薄王灌指往祇承。并貢別牒用忘存省。敢略繁辭。謹和南。七月一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。親信傳中詵還。逮去月朔告。用慰延結熱猶熾願道體休和。仰承經過攝山鍾岫。寺塔安善徒眾和肅。仍留二十僧權停開善。進至匡嶽結夏安居。東林禪閣還為一寺。峰頂精舍復皆隨喜。敬緣勸發獲此熏修。用耨身田方流法雨。金光明福喜荷彌深。弟子去月十四日。始度朱方風土異宜。流金在節攝衛多不調適。每有劣然二十九日來。石頭稍已平復。自江浦違心馳情彭䗍以日為歲。無時暫忘。願未解夏前。預整裝束法歲若滿。即事西浮。彼間酬願務令在促。非但弟子蔽識希護。周爰深恐。禪慧學徒咸思鑽仰。宣尼在陳致歎自衛。便歸屈道紆情事非為己。今遣主薄王灌指往祇承。并貢別牒用忘存省。敢略繁辭。謹和南。七月一日。

法衣六件。鹽一百斛。米一百斛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法衣六件。鹽一百斛。米一百斛。

右件其鹽米悉出江州正倉王灌齎合魚開送。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右件其鹽米悉出江州正倉王灌齎合魚開送。

王重遣匡山參書第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王重遣匡山參書第四十

弟子總持和南。東林山寺使至。逮八月八日誨。用慰馳結仰承。已往衡山。至當稍久。法緣若竟願即沿流。冀在歲陰必期展覲。弟子渡江還。去月初移新住。多有造次。未善安立。來旨勗以法事。實用慚悚。始於所居外援。建立慧日道場。安置照禪師以下。江陵論法師亦已遠至於內援。建立法雲道場。安置潭州覺禪師已下。即建深善輒以諮知。仰承相次為營。功德深荷扶助。難用遠陳。而發此至江州遂下請僧料。云何能得相資。前施鹽米。其米迴入東林。鹽以上路盈長之外。乃可別營功德。今山僧返路行用仰酬尋。別遣使迎延。願預整歸計。江山遼敻豈盡誠曲。謹和南。十月十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。東林山寺使至。逮八月八日誨。用慰馳結仰承。已往衡山。至當稍久。法緣若竟願即沿流。冀在歲陰必期展覲。弟子渡江還。去月初移新住。多有造次。未善安立。來旨勗以法事。實用慚悚。始於所居外援。建立慧日道場。安置照禪師以下。江陵論法師亦已遠至於內援。建立法雲道場。安置潭州覺禪師已下。即建深善輒以諮知。仰承相次為營。功德深荷扶助。難用遠陳。而發此至江州遂下請僧料。云何能得相資。前施鹽米。其米迴入東林。鹽以上路盈長之外。乃可別營功德。今山僧返路行用仰酬尋。別遣使迎延。願預整歸計。江山遼敻豈盡誠曲。謹和南。十月十日。

王遣使潭州迎書第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使潭州迎書第四十一

弟子總持和南。歲聿云暮寒氣殊重。禪悅經行願常安樂。弟子頃來每多勞疾。但睽覲稍久唯用傾結。仰度所營功德已當究竟。今遣左親信伏達奉迎。願便事沿流延遲諮具。謹和南。十一月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。歲聿云暮寒氣殊重。禪悅經行願常安樂。弟子頃來每多勞疾。但睽覲稍久唯用傾結。仰度所營功德已當究竟。今遣左親信伏達奉迎。願便事沿流延遲諮具。謹和南。十一月十五日。

王遣使荊州迎書第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王遣使荊州迎書第四十二

弟子總持和南。暄和道體勝悆。仰揆衡嶽法事久當圓滿。江陵功德復應成就。隨喜之至難用勝言。弟子今入朝覲。行次陝州。馳仰之誠與時而積。故遣使人迎候。希便進道。來月下旬唯遲祇接。路首怱促豈復委宣。謹和南。二月二十二日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。暄和道體勝悆。仰揆衡嶽法事久當圓滿。江陵功德復應成就。隨喜之至難用勝言。弟子今入朝覲。行次陝州。馳仰之誠與時而積。故遣使人迎候。希便進道。來月下旬唯遲祇接。路首怱促豈復委宣。謹和南。二月二十二日。

王入朝遣使參書第四十三(凡六書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王入朝遣使參書第四十三(凡六書)

弟子總持和南。仰違移歲馳誠載勞。兼事入朝彌增延屬。武關雖阻荊近於吳。是以暫停陝州。遣使承接行人返命。具奉覼縷。非唯年尊疾動。又以結夏安居理事。相推固須停止。弟子還鎮非久。便願沿流仰會江都。庶應旦夕將聖德果。亦復差機。因緣多端請不勞慮。謹和南。九月十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。仰違移歲馳誠載勞。兼事入朝彌增延屬。武關雖阻荊近於吳。是以暫停陝州。遣使承接行人返命。具奉覼縷。非唯年尊疾動。又以結夏安居理事。相推固須停止。弟子還鎮非久。便願沿流仰會江都。庶應旦夕將聖德果。亦復差機。因緣多端請不勞慮。謹和南。九月十日。

弟子總持和南。僧使智邃來奉五月二日誨。用慰馳結。仰承衡嶽功德圓滿。便致荊巫履涉虧和。深以傾悚。弟子於江都入朝。至陝關眩瞀停岐陽。腹內又不調適。去月末還京輦。如欲相承猶自羸薾。末即祇覲。望雲延願珍納。行人今返辭豈宣具。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。僧使智邃來奉五月二日誨。用慰馳結。仰承衡嶽功德圓滿。便致荊巫履涉虧和。深以傾悚。弟子於江都入朝。至陝關眩瞀停岐陽。腹內又不調適。去月末還京輦。如欲相承猶自羸薾。末即祇覲。望雲延願珍納。行人今返辭豈宣具。謹和南。

弟子總持和南。奉旨於荊州當陽縣境玉泉山陲。為建造伽藍招提行道。圖寫地形具以賜示。伏以布金遍地。買園建立。奉置三尊。永流萬代。唱誦所不能讚。算數所不能量。孰意輕微頓蒙創造。循復來旨爽然失厝。既事出神心。理生望表。無容違拒。苟作形迹即具聞奏。嘉號乃覃名符天冠。道場聲滿恒沙世界。福報仰歸遜辭難涉。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。奉旨於荊州當陽縣境玉泉山陲。為建造伽藍招提行道。圖寫地形具以賜示。伏以布金遍地。買園建立。奉置三尊。永流萬代。唱誦所不能讚。算數所不能量。孰意輕微頓蒙創造。循復來旨爽然失厝。既事出神心。理生望表。無容違拒。苟作形迹即具聞奏。嘉號乃覃名符天冠。道場聲滿恒沙世界。福報仰歸遜辭難涉。謹和南。

弟子總持和南。垂旨令撰衡嶽禪師碑文。郭有道之無愧辭。高德逾此。陸士衡之披文想質。弟子多慚。既蒙獎成不無剋勵。邯鄲絕妙深恐難工。還鎮病瘳庶或勉強。循覽行狀用難思議。佛澄道安寧復過是。和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。垂旨令撰衡嶽禪師碑文。郭有道之無愧辭。高德逾此。陸士衡之披文想質。弟子多慚。既蒙獎成不無剋勵。邯鄲絕妙深恐難工。還鎮病瘳庶或勉強。循覽行狀用難思議。佛澄道安寧復過是。和南。

弟子總持和南。垂賜萬春樹皮袈裟一緣。述是梁武帝時。外國唯献四領。今餘一。而是建初烏瓊法師所披。謹尋菩薩戒稱。所著袈裟皆染使壞色。況復自然嘉樹。妙彩天成。相應之言。無勞外假。萬春表長生之稱。二翼合善譬之辭。永服周旋恒充布薩常事。半月豈唯元日。著如來衣。深荷慈獎。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。垂賜萬春樹皮袈裟一緣。述是梁武帝時。外國唯献四領。今餘一。而是建初烏瓊法師所披。謹尋菩薩戒稱。所著袈裟皆染使壞色。況復自然嘉樹。妙彩天成。相應之言。無勞外假。萬春表長生之稱。二翼合善譬之辭。永服周旋恒充布薩常事。半月豈唯元日。著如來衣。深荷慈獎。謹和南。

弟子總持和南。率施別牒。五彩旛錦。香罏檀等十種。示表微誠。薄申是貺尠陋追悚。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。率施別牒。五彩旛錦。香罏檀等十種。示表微誠。薄申是貺尠陋追悚。謹和南。

五色四十九尺旛二張。五色斑羅經巾二枚。絹五十匹。錦香罏檀十張。熏陸香二觔。剃刀十口。鵄納袈裟一領。油鐵鉢十口。雄黃七觔。青須彌氈五領。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五色四十九尺旛二張。五色斑羅經巾二枚。絹五十匹。錦香罏檀十張。熏陸香二觔。剃刀十口。鵄納袈裟一領。油鐵鉢十口。雄黃七觔。青須彌氈五領。

右牒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右牒

文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文皇帝勅給荊州玉泉寺額書第四十四

皇帝敬問。修禪寺智顗禪師。省書具至。意孟秋餘熱道體何如。熏修禪悅有以怡慰。所須寺名額今依來請。智邃師還指宣往意。開皇十三年七月二十三日。兼內史令蜀王臣秀宣。內史侍郎武安子臣李元慘。奉內史舍人長坦男臣鄭子良行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇帝敬問。修禪寺智顗禪師。省書具至。意孟秋餘熱道體何如。熏修禪悅有以怡慰。所須寺名額今依來請。智邃師還指宣往意。開皇十三年七月二十三日。兼內史令蜀王臣秀宣。內史侍郎武安子臣李元慘。奉內史舍人長坦男臣鄭子良行。

王在京遣書第四十五(凡二書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王在京遣書第四十五(凡二書)

弟子總持和南。仰違已久馳係實深。獻歲非遙傾遲虔禮。暮春届節當遣奉候。謹和南。九月二十四日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。仰違已久馳係實深。獻歲非遙傾遲虔禮。暮春届節當遣奉候。謹和南。九月二十四日。

王在京。重遣弟子總持和南。適逮近旨用尉馳情。春暄願道體康勝。玉泉創立道場嚴整。禪眾歸集靜慧日新。隨喜之深難以辭諭。弟子始服三石散竟。調息勞心秋仲歸蕃。請夏訖沿下在於拜覲。差當匪奢其間珍德。今遣統軍魯子譽。往祇承。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王在京。重遣弟子總持和南。適逮近旨用尉馳情。春暄願道體康勝。玉泉創立道場嚴整。禪眾歸集靜慧日新。隨喜之深難以辭諭。弟子始服三石散竟。調息勞心秋仲歸蕃。請夏訖沿下在於拜覲。差當匪奢其間珍德。今遣統軍魯子譽。往祇承。謹和南。

王從駕東嶽於路遣書第四十六(凡二書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王從駕東嶽於路遣書第四十六(凡二書)

弟子總持和南。仲秋轉冷仰惟道體康悆。弟子即日粗可行。未由虔禮但增延結。願珍德。謹遣修承。謹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。仲秋轉冷仰惟道體康悆。弟子即日粗可行。未由虔禮但增延結。願珍德。謹遣修承。謹和南。

於路次書總持和南。寒氣漸嚴仰惟康豫。動寂怡神興居安悅。弟子陪奉鑾駕旅次。長奉遠憑勝力。行往安隱。瞻言祇覲庶或匪遙。願珍重此不宣具。謹和南。十月十九日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於路次書總持和南。寒氣漸嚴仰惟康豫。動寂怡神興居安悅。弟子陪奉鑾駕旅次。長奉遠憑勝力。行往安隱。瞻言祇覲庶或匪遙。願珍重此不宣具。謹和南。十月十九日。

王還鎮遣迎書第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王還鎮遣迎書第四十七

弟子總持和南。獻歲春明仰惟道體勝豫禪悅法喜。眾咸集業功歸有在。悉由明導。敬憶江都暫欲西上。先到衡嶽用賽師恩。次往渚宮以報生處。虔承此旨衛送。大江陽子臨流具申來請。即蒙開許還至觀濤。年來歲往寒暑屢變。恭聞功德圓滿遠難讚述。弟子多幸生在佛家。過庭所聞匪直詩禮。轉輪斯奉實惟日暮。今者陪扈鑾[車*犬]。發自京師言停洛陽。又止歷下。柴望之禮本自虞書。巡會之聲盛於姬典。至尊憲章。先古允叶。人神相風。指南奉朝東岱。以今月十一日吉辰宗事云畢。于時天地載廓。日月增華。休氣神光燭近被遠。靈芝競吐山谷。連木並秀宮壇。瘖聾矇躄之徒。無毉而自愈。扶老携幼之侶。不謀而同到。臣子殫見事非虛飾。一物得所萬里斯應。師資至重敢不稍聞。第率從便蕃即辭行所。夾鍾將末。必届楊州。今遣奉迎便願沿下。餘春未盡必希拜覲。其間珍德續復祇承。謹和南正月二十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。獻歲春明仰惟道體勝豫禪悅法喜。眾咸集業功歸有在。悉由明導。敬憶江都暫欲西上。先到衡嶽用賽師恩。次往渚宮以報生處。虔承此旨衛送。大江陽子臨流具申來請。即蒙開許還至觀濤。年來歲往寒暑屢變。恭聞功德圓滿遠難讚述。弟子多幸生在佛家。過庭所聞匪直詩禮。轉輪斯奉實惟日暮。今者陪扈鑾[車*犬]。發自京師言停洛陽。又止歷下。柴望之禮本自虞書。巡會之聲盛於姬典。至尊憲章。先古允叶。人神相風。指南奉朝東岱。以今月十一日吉辰宗事云畢。于時天地載廓。日月增華。休氣神光燭近被遠。靈芝競吐山谷。連木並秀宮壇。瘖聾矇躄之徒。無毉而自愈。扶老携幼之侶。不謀而同到。臣子殫見事非虛飾。一物得所萬里斯應。師資至重敢不稍聞。第率從便蕃即辭行所。夾鍾將末。必届楊州。今遣奉迎便願沿下。餘春未盡必希拜覲。其間珍德續復祇承。謹和南正月二十日。

王謝天冠并請義書第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王謝天冠并請義書第四十八

總持和南。前揆菩薩天冠率爾式之樣。深嫌不工。即用呈簡。爰逮今製思出神衿。圖比目連。妙逾郢匠。開士五明此居其一。金剛種智茲焉標萬。是智因地化物不可思議。接引隨方奚能盡達。冠尊於身。端嚴稱首跪承頂戴。覽鏡徘徊有飾陋容。增華改觀。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉憑開悟。色心無作觸仰勝緣。度脫舟航何慮不果。但戒為基址。信實行先。保解毘尼。昔年虔受。身雖疎漏心護明珠。而定品禪枝屏散歸靜。猥以凡薄荷國鎮蕃。為子為臣難虧難怠。豈藉四緣能入三昧。此非臆斷實荷誠說。經稱非禪不智非智不禪。定解相資能證無漏。又電光斷結。其例甚多。慧解脫人厥朋不少。即日欲服膺智斷。率先名教。永汎法流兼同治國。未知底滯可開化不。師嚴道尊可降意不。宿世根淺可發萌不。菩薩應機可逗時不。若未堪敷化且暫息緣。如可津梁便開祕藏。書云。民生在三事之如一。況覃釋典而不從師。今之慊言備瀝素欵。成就事重。請棄飾辭。謹和南。六月二十一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持和南。前揆菩薩天冠率爾式之樣。深嫌不工。即用呈簡。爰逮今製思出神衿。圖比目連。妙逾郢匠。開士五明此居其一。金剛種智茲焉標萬。是智因地化物不可思議。接引隨方奚能盡達。冠尊於身。端嚴稱首跪承頂戴。覽鏡徘徊有飾陋容。增華改觀。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉憑開悟。色心無作觸仰勝緣。度脫舟航何慮不果。但戒為基址。信實行先。保解毘尼。昔年虔受。身雖疎漏心護明珠。而定品禪枝屏散歸靜。猥以凡薄荷國鎮蕃。為子為臣難虧難怠。豈藉四緣能入三昧。此非臆斷實荷誠說。經稱非禪不智非智不禪。定解相資能證無漏。又電光斷結。其例甚多。慧解脫人厥朋不少。即日欲服膺智斷。率先名教。永汎法流兼同治國。未知底滯可開化不。師嚴道尊可降意不。宿世根淺可發萌不。菩薩應機可逗時不。若未堪敷化且暫息緣。如可津梁便開祕藏。書云。民生在三事之如一。況覃釋典而不從師。今之慊言備瀝素欵。成就事重。請棄飾辭。謹和南。六月二十一日。

讓請義書第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讓請義書第四十九

答爰逮累翰殷勤至法。匹夫行善止度一身。仁王弘道含生荷賴。蓋登地菩薩應生大家。所以發心興隆大道。曷可量也。孰可比哉。貧道山僧本懷夙至。於天台舊居。言念無捨。庶因世境安樂。更得寄趾幽林。仰為行道。非唯城邑。近歲謬承人汎。擬迹師資。顧此疎蔽。似非時許。況聖澤日隆復垂今命。省諸庸鄙彌匪克堪。貧道稟承師教。禪慧頗持耳去眼流如華上水。採聽經論其功既淺。賴荷禪門憑定修習。比於專學數論區分。理乃弗違業乖至熟。自非如來明達種智。高圓擅材殊能誰肯雙揖。況乎去聖滋遠曉悟甚微。徒欲承恩懼乖深寄。有招幽譴兼虧聖德。特願更迴神慮。別俟勝賢。妙果芳因使無斷絕。經稱一句染神歷劫不朽。大智慧海信為能入。固知深解大乘。佛法久住功德易滿。智慧最高守質抱愚。仰希聽覽徒申庸俚。終不自宣。沙門某白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答爰逮累翰殷勤至法。匹夫行善止度一身。仁王弘道含生荷賴。蓋登地菩薩應生大家。所以發心興隆大道。曷可量也。孰可比哉。貧道山僧本懷夙至。於天台舊居。言念無捨。庶因世境安樂。更得寄趾幽林。仰為行道。非唯城邑。近歲謬承人汎。擬迹師資。顧此疎蔽。似非時許。況聖澤日隆復垂今命。省諸庸鄙彌匪克堪。貧道稟承師教。禪慧頗持耳去眼流如華上水。採聽經論其功既淺。賴荷禪門憑定修習。比於專學數論區分。理乃弗違業乖至熟。自非如來明達種智。高圓擅材殊能誰肯雙揖。況乎去聖滋遠曉悟甚微。徒欲承恩懼乖深寄。有招幽譴兼虧聖德。特願更迴神慮。別俟勝賢。妙果芳因使無斷絕。經稱一句染神歷劫不朽。大智慧海信為能入。固知深解大乘。佛法久住功德易滿。智慧最高守質抱愚。仰希聽覽徒申庸俚。終不自宣。沙門某白。

王重請義書第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王重請義書第五十

弟子總持和南。仰逮還旨猶乘謙尊。循復久之恍如自失。切以學貴承師。事推物論歷求法緣。厝心有在。若習毘曇則滯有情著。若修三論。又入空過甚成實。雖復兼舉。猶帶小乘。釋論地持但通一經之旨。如使次第遍修。僧家尚難盡備。況居俗而欲兼善。當今數論法師無過此地。但恨不因禪發。多起諍心。達者無違。求那明偈。仰惟厚習善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南嶽禪師親所記莂說法第一無以仰過。照禪師來具述此事。于時心喜已域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明式瓦官大集。眾論鋒起。榮公強口。先被折角。兩瓊繼軌纔獲交綏。忍師讚歎唯唱希有。弟子仰延之始便事勝集。屈登無畏釋難如流。親所聽聞眾咸瞻仰。適承前往荊楚講法華經。舊學名僧莫不歸服。故知非禪不智。驗乎金口。比聞名僧所說。智者融會盡有階差。譬若群流歸乎大海。此之包舉始得佛意。弟子即日而不依請。譬彼彌勒今當問誰。唯願未得令得。未度令度。樂說無窮法施無盡。復使顧言。稽首虔拜。謹和南。六月二十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子總持和南。仰逮還旨猶乘謙尊。循復久之恍如自失。切以學貴承師。事推物論歷求法緣。厝心有在。若習毘曇則滯有情著。若修三論。又入空過甚成實。雖復兼舉。猶帶小乘。釋論地持但通一經之旨。如使次第遍修。僧家尚難盡備。況居俗而欲兼善。當今數論法師無過此地。但恨不因禪發。多起諍心。達者無違。求那明偈。仰惟厚習善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南嶽禪師親所記莂說法第一無以仰過。照禪師來具述此事。于時心喜已域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明式瓦官大集。眾論鋒起。榮公強口。先被折角。兩瓊繼軌纔獲交綏。忍師讚歎唯唱希有。弟子仰延之始便事勝集。屈登無畏釋難如流。親所聽聞眾咸瞻仰。適承前往荊楚講法華經。舊學名僧莫不歸服。故知非禪不智。驗乎金口。比聞名僧所說。智者融會盡有階差。譬若群流歸乎大海。此之包舉始得佛意。弟子即日而不依請。譬彼彌勒今當問誰。唯願未得令得。未度令度。樂說無窮法施無盡。復使顧言。稽首虔拜。謹和南。六月二十五日。