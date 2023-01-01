科金剛錍序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 科金剛錍序

宋雲間沙門淨岳撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋雲間沙門淨岳撰

科分大經章段。起自關內憑小山瑤。前代未聞也。吾祖章安作疏益詳。至荊溪將迦葉品。分正緣了別指方隅。則權實進否曉然而明。可謂善乎派深。良哉析重也。余復以佛性周遍三千具攝而分。今文分而又分賓主問答。引文釋義略無混亂。雖短脛亦可以厲法流。孺子敢當荷負矣。或曰猶牧女之添水。將非澆漓於乳味乎。不然乳益乳也。苟能鑽搖醍醐可獲。豈仍乳而已耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 科分大經章段。起自關內憑小山瑤。前代未聞也。吾祖章安作疏益詳。至荊溪將迦葉品。分正緣了別指方隅。則權實進否曉然而明。可謂善乎派深。良哉析重也。余復以佛性周遍三千具攝而分。今文分而又分賓主問答。引文釋義略無混亂。雖短脛亦可以厲法流。孺子敢當荷負矣。或曰猶牧女之添水。將非澆漓於乳味乎。不然乳益乳也。苟能鑽搖醍醐可獲。豈仍乳而已耶。

金剛錍(圓伊金錍。以抉四眼無明之膜。令一切處悉見遮那佛性之指。偏權疑碎加之以剛。假夢寄客立以賓主。觀者恕之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛錍(圓伊金錍。以抉四眼無明之膜。令一切處悉見遮那佛性之指。偏權疑碎加之以剛。假夢寄客立以賓主。觀者恕之)

唐天台沙門湛然述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台沙門湛然述

自濫霑釋典。積有歲年。未嘗不以佛性義經懷。恐不了之徒為苦行。大教斯立功在於茲。萬派之通途。眾流之歸趣。諸法之大旨。造行之所期。若是而思之。依而觀之。則凡聖一如色香泯淨。阿鼻依正全處極聖之自心。毘盧身土不逾下凡之一念。曾於靜夜久而思之思之未已。怳焉如睡。不覺寱云無情有性。仍於睡夢忽見一人云。僕野客也。容儀麁獷進退不恒。逼前平立。謂余曰。向來忽聞無情有性。仁所述耶。余曰然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自濫霑釋典。積有歲年。未嘗不以佛性義經懷。恐不了之徒為苦行。大教斯立功在於茲。萬派之通途。眾流之歸趣。諸法之大旨。造行之所期。若是而思之。依而觀之。則凡聖一如色香泯淨。阿鼻依正全處極聖之自心。毘盧身土不逾下凡之一念。曾於靜夜久而思之思之未已。怳焉如睡。不覺寱云無情有性。仍於睡夢忽見一人云。僕野客也。容儀麁獷進退不恒。逼前平立。謂余曰。向來忽聞無情有性。仁所述耶。余曰然。

客曰。僕忝尋釋教薄究根源。盛演斯宗豈過雙林最後極唱究竟之談。而云佛性非謂無情。仁何獨言無情有耶。余曰。古人尚云一闡提無。云無情無。未足可怪。然以教分大小其言碩乖。若云無情即不應云有性。若云有性即不合云無情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。僕忝尋釋教薄究根源。盛演斯宗豈過雙林最後極唱究竟之談。而云佛性非謂無情。仁何獨言無情有耶。余曰。古人尚云一闡提無。云無情無。未足可怪。然以教分大小其言碩乖。若云無情即不應云有性。若云有性即不合云無情。

客曰。涅槃部大。云何竝列。余曰。以子不閑佛性進否教部權實。故使同於常人疑之。今且為子委引經文。使後代好引此文證佛性非無情者。善得經旨不昧理性。知余所立善符經宗。今立眾生正因體遍。經文亦以虛空譬之。故三十一迦葉品云。眾生佛性猶如虛空。非內非外。若內外者。云何得名一切處有。請觀有之一字。虛空何所不收。故知經文不許唯內專外。故云非內外等及云如空。既云眾生佛性。豈非理性正因。次迦葉問云。何名為猶如虛空。佛乃以果地無礙而答迦葉。豈非正因因果不二。由佛果答。迦葉乃以權智斷果果上緣了悉皆是有。難佛空喻法喻不齊。故迦葉云。如來佛性涅槃是有。虛空應當亦是有耶。佛先順問答。次復宗明空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。涅槃部大。云何竝列。余曰。以子不閑佛性進否教部權實。故使同於常人疑之。今且為子委引經文。使後代好引此文證佛性非無情者。善得經旨不昧理性。知余所立善符經宗。今立眾生正因體遍。經文亦以虛空譬之。故三十一迦葉品云。眾生佛性猶如虛空。非內非外。若內外者。云何得名一切處有。請觀有之一字。虛空何所不收。故知經文不許唯內專外。故云非內外等及云如空。既云眾生佛性。豈非理性正因。次迦葉問云。何名為猶如虛空。佛乃以果地無礙而答迦葉。豈非正因因果不二。由佛果答。迦葉乃以權智斷果果上緣了悉皆是有。難佛空喻法喻不齊。故迦葉云。如來佛性涅槃是有。虛空應當亦是有耶。佛先順問答。次復宗明空。

先順問云。為非涅槃說為涅槃。非涅槃者。謂有為煩惱。為非如來說為如來。非如來者謂闡提二乘。為非佛性說為佛性。非佛性者。謂牆壁瓦礫。今問若瓦石永非。二乘煩惱亦永非耶。故知。經文寄方便教說三對治。暫說三有。以斥三非。故此文後便即結云一切世間。無非虛空對於虛空。佛意以瓦石等三。以為所對。故云對於虛空。是則一切無非如來等三。迦葉復以四大為並。令空成有。故迦葉云。世間亦無非四大對四大。是有虛空無對何不名有。迦葉意以空無對。故有之大也。佛於此後捨喻從法。廣明涅槃不同虛空。若涅槃不同。餘二亦異。故知。經以正因結難。一切世間何所不攝。豈隔煩惱及二乘乎。虛空之言何所不該。安棄牆壁瓦石等耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先順問云。為非涅槃說為涅槃。非涅槃者。謂有為煩惱。為非如來說為如來。非如來者謂闡提二乘。為非佛性說為佛性。非佛性者。謂牆壁瓦礫。今問若瓦石永非。二乘煩惱亦永非耶。故知。經文寄方便教說三對治。暫說三有。以斥三非。故此文後便即結云一切世間。無非虛空對於虛空。佛意以瓦石等三。以為所對。故云對於虛空。是則一切無非如來等三。迦葉復以四大為並。令空成有。故迦葉云。世間亦無非四大對四大。是有虛空無對何不名有。迦葉意以空無對。故有之大也。佛於此後捨喻從法。廣明涅槃不同虛空。若涅槃不同。餘二亦異。故知。經以正因結難。一切世間何所不攝。豈隔煩惱及二乘乎。虛空之言何所不該。安棄牆壁瓦石等耶。

佛後復云空與涅槃。雖俱非世攝。涅槃如來有證有見。虛空常故是故不然。豈非正與緣了不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛後復云空與涅槃。雖俱非世攝。涅槃如來有證有見。虛空常故是故不然。豈非正與緣了不同。

次佛復宗顯空非有。故恐世人以邪計空為佛性喻。更以一十復次。而遮其非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛復宗顯空非有。故恐世人以邪計空為佛性喻。更以一十復次。而遮其非。

初云。世人言虛空者。名為無色無對不可見。佛言此即心所三世所攝。語似心所。故佛破之。世言身內。何殊心所。復次外道言。虛空者即是光明。佛言亦是色法。世言身內。何殊色法。有云住處。世言身內。豈非住處。有云次第。世言身內。必須隨身剎那時運。有云。不離三法。一空二實三者空實。佛言若言空者。有處無故。若言實者空處無故。若言空實二處無故。世言身內猶闕外計空及二俱。有云。作法。如去舍等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初云。世人言虛空者。名為無色無對不可見。佛言此即心所三世所攝。語似心所。故佛破之。世言身內。何殊心所。復次外道言。虛空者即是光明。佛言亦是色法。世言身內。何殊色法。有云住處。世言身內。豈非住處。有云次第。世言身內。必須隨身剎那時運。有云。不離三法。一空二實三者空實。佛言若言空者。有處無故。若言實者空處無故。若言空實二處無故。世言身內猶闕外計空及二俱。有云。作法。如去舍等。

世言身沒與真相應。即同作法。有云。無礙處。佛言有分。有具餘處無故。世言身內。餘處則無。有云。與有並合。佛言合有三種。一如鳥投樹。二如羊相觸。三如二指已合。世言身內。如二指合。有云。如器中空。世言身內。何異器中。有云。所指之處。佛言。則有方面。世言身中。豈非方面。佛總結云。從因緣生皆是無常。故此一十邪計虛空非佛性喻。是無常故。三世攝故。虛空異彼遍一切處。此違迦葉問。復宗符空。以喻正因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世言身沒與真相應。即同作法。有云。無礙處。佛言有分。有具餘處無故。世言身內。餘處則無。有云。與有並合。佛言合有三種。一如鳥投樹。二如羊相觸。三如二指已合。世言身內。如二指合。有云。如器中空。世言身內。何異器中。有云。所指之處。佛言。則有方面。世言身中。豈非方面。佛總結云。從因緣生皆是無常。故此一十邪計虛空非佛性喻。是無常故。三世攝故。虛空異彼遍一切處。此違迦葉問。復宗符空。以喻正因。

世人何以棄佛正教。朋於邪空。云何乃以智斷果上緣了佛性。以難正因。如來是智果。涅槃是斷果。故智斷果上。有緣了性。所以迦葉難云。如來佛性涅槃是有。世人多引涅槃為難。故廣引之以杜餘論。子應不見涅槃之文。空斆世人瓦石之妨。緣了難正殊不相應。此即子不知佛性之進否也。況復以空譬正緣了猶局。如迦葉所引三皆有者。此乃涅槃帶權門說。故佛順迦葉三皆是有。若頓教實說本有三種。三理元遍。達性成修。修三亦遍。欲示眾生本有正性。且云正遍猶如虛空。欲赴末代以順迦葉。豈非迦葉知機設疑。故佛覆實述權緣了。此子不知教之權實。故涅槃中佛性之言。不唯一種。如迦葉品下文云。言佛性者。所謂十力無畏不共大悲三念三十二相八十種好。子何不引此文。令一切眾生亦無。何獨瓦石。若云此是果德。眾生有此果性者。果性身土何不霑於瓦石等耶。又若許因有果性者。世何但云十方諸佛同一法身力無畏等。而不云生佛亦同法身力無畏等。使一塵一心無非三身三德之性種也。若言但有果地法身性者。何故經云。十力無畏乃至相好。又復經中。闡提等人四句辯性。子云眾生有性。為何眾生有何等性。瓦石為復無四句耶。又第六第九及三十二。皆以雜血五味。用對凡夫三乘及佛。何故佛性在人差降不同。又二十七云。若修八正即見佛性。婆沙俱舍悉有八正。乃至諸經咸有道品。為修何八正見何佛性。故子不知佛性進否。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人何以棄佛正教。朋於邪空。云何乃以智斷果上緣了佛性。以難正因。如來是智果。涅槃是斷果。故智斷果上。有緣了性。所以迦葉難云。如來佛性涅槃是有。世人多引涅槃為難。故廣引之以杜餘論。子應不見涅槃之文。空斆世人瓦石之妨。緣了難正殊不相應。此即子不知佛性之進否也。況復以空譬正緣了猶局。如迦葉所引三皆有者。此乃涅槃帶權門說。故佛順迦葉三皆是有。若頓教實說本有三種。三理元遍。達性成修。修三亦遍。欲示眾生本有正性。且云正遍猶如虛空。欲赴末代以順迦葉。豈非迦葉知機設疑。故佛覆實述權緣了。此子不知教之權實。故涅槃中佛性之言。不唯一種。如迦葉品下文云。言佛性者。所謂十力無畏不共大悲三念三十二相八十種好。子何不引此文。令一切眾生亦無。何獨瓦石。若云此是果德。眾生有此果性者。果性身土何不霑於瓦石等耶。又若許因有果性者。世何但云十方諸佛同一法身力無畏等。而不云生佛亦同法身力無畏等。使一塵一心無非三身三德之性種也。若言但有果地法身性者。何故經云。十力無畏乃至相好。又復經中。闡提等人四句辯性。子云眾生有性。為何眾生有何等性。瓦石為復無四句耶。又第六第九及三十二。皆以雜血五味。用對凡夫三乘及佛。何故佛性在人差降不同。又二十七云。若修八正即見佛性。婆沙俱舍悉有八正。乃至諸經咸有道品。為修何八正見何佛性。故子不知佛性進否。

客曰。何故權教不說緣了二因遍耶。余曰。眾生無始計我我所。從所計示未應說遍。涅槃經中帶權說實。故得以空譬正。未譬緣了。若教一向權則三因俱局。如別初心聞正亦局。藏性理性一切俱然。所以博地聞無情無。依迷示迷云能造是。附權立性云所造非。又復一代已多顯頓。如華嚴中依正不二。普賢普眼三無差別。大集染淨一切融通。淨名不思議毛孔含納。思益網明無非法界。般若諸法混同無二。法華本末實相皆如。涅槃唯防像末謬執。分正緣了別指方隅。若執實迷權尚失於實。執權迷實則權實俱迷。驗子尚昧小乘由心。故暗大教心外無境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。何故權教不說緣了二因遍耶。余曰。眾生無始計我我所。從所計示未應說遍。涅槃經中帶權說實。故得以空譬正。未譬緣了。若教一向權則三因俱局。如別初心聞正亦局。藏性理性一切俱然。所以博地聞無情無。依迷示迷云能造是。附權立性云所造非。又復一代已多顯頓。如華嚴中依正不二。普賢普眼三無差別。大集染淨一切融通。淨名不思議毛孔含納。思益網明無非法界。般若諸法混同無二。法華本末實相皆如。涅槃唯防像末謬執。分正緣了別指方隅。若執實迷權尚失於實。執權迷實則權實俱迷。驗子尚昧小乘由心。故暗大教心外無境。

客曰。涅槃豈唯兼帶說耶。余曰。約部通云一切兼帶。部中品內或實或權。如申迦葉難。別為末代一機而已。則權實並明。若一向權。如恒河中七種眾生。若一向實。如三點二鳥三慈十德等。他皆準知不可具述。如云色常。色言豈不收於一切依正。何故制空令局限耶。此世人不知教之權實。如二乘人處處聞大。尚至法華方信己性。悔來至此財非己有。此豈非子不知父性耶。聞開權已。方云口生化生有分。故涅槃中猶恐未來一分有情不信己身有如來性及謂闡提未來永斷。示令知有及以不斷。豈部內諸文全無頓耶。今搜求現未建立圓融。不弊性無。但困理壅故於性中點示體遍。傍遮。偏指清淨真如。尚失小真佛性安在。他不見之空論無情性之有無。不曉一家立義大旨。故達唯心了體具者焉有異同。若不立唯心一切大教全為無用。若不許心具圓頓之理乃成徒施。信唯心具。復疑有無。則疑己心之有無也。故知一塵一心即一切生佛之心性。何獨自心之有無耶。以共造故。以共變故。同化境故。同化事故。故世不知教之權實。以子不思佛性之名從何教立。無情之稱局在何文。已如前說。余患世迷恒思點示。是故寱言無情有性。何謂點示。一者示迷元從性變。二者示性令其改迷。是故且云無情有性。若分大小。則隨緣不變之說出自大教。木石無心之語。生于小宗。子欲執小道而抗大逵者其猶螳蜋乎。何殊井蛙乎。故子應知。萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。子信無情無佛性者。豈非萬法無真如耶。故萬法之稱寧隔於纖塵。真如之體何專於彼我。是則無有無波之水。未有不濕之波。在濕詎間於混澄。為波自分於清濁。雖有清有濁。而一性無殊。縱造正造依。依理終無異轍。若許隨緣不變。復云無情有無。豈非自語相違耶。故知。果地依正融通。並依眾生理本故也。此乃事理相對以說。若唯從理。只可云水本無波。必不得云波中無水。如迷東為西。只可云東處無西。終不得云西處無東。若唯從迷說則波無水名。西失東稱。情性合譬思之可知。無情有無例之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。涅槃豈唯兼帶說耶。余曰。約部通云一切兼帶。部中品內或實或權。如申迦葉難。別為末代一機而已。則權實並明。若一向權。如恒河中七種眾生。若一向實。如三點二鳥三慈十德等。他皆準知不可具述。如云色常。色言豈不收於一切依正。何故制空令局限耶。此世人不知教之權實。如二乘人處處聞大。尚至法華方信己性。悔來至此財非己有。此豈非子不知父性耶。聞開權已。方云口生化生有分。故涅槃中猶恐未來一分有情不信己身有如來性及謂闡提未來永斷。示令知有及以不斷。豈部內諸文全無頓耶。今搜求現未建立圓融。不弊性無。但困理壅故於性中點示體遍。傍遮。偏指清淨真如。尚失小真佛性安在。他不見之空論無情性之有無。不曉一家立義大旨。故達唯心了體具者焉有異同。若不立唯心一切大教全為無用。若不許心具圓頓之理乃成徒施。信唯心具。復疑有無。則疑己心之有無也。故知一塵一心即一切生佛之心性。何獨自心之有無耶。以共造故。以共變故。同化境故。同化事故。故世不知教之權實。以子不思佛性之名從何教立。無情之稱局在何文。已如前說。余患世迷恒思點示。是故寱言無情有性。何謂點示。一者示迷元從性變。二者示性令其改迷。是故且云無情有性。若分大小。則隨緣不變之說出自大教。木石無心之語。生于小宗。子欲執小道而抗大逵者其猶螳蜋乎。何殊井蛙乎。故子應知。萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。子信無情無佛性者。豈非萬法無真如耶。故萬法之稱寧隔於纖塵。真如之體何專於彼我。是則無有無波之水。未有不濕之波。在濕詎間於混澄。為波自分於清濁。雖有清有濁。而一性無殊。縱造正造依。依理終無異轍。若許隨緣不變。復云無情有無。豈非自語相違耶。故知。果地依正融通。並依眾生理本故也。此乃事理相對以說。若唯從理。只可云水本無波。必不得云波中無水。如迷東為西。只可云東處無西。終不得云西處無東。若唯從迷說則波無水名。西失東稱。情性合譬思之可知。無情有無例之可見。

於是野客恭退吳跪而諮曰。波水之譬其理實然。僕曾聞人引大智度論。云真如在無情中但名法性。在有情內方名佛性。仁何故立佛性之名。余曰。親曾委讀細撿論文都無此說。或恐謬引章疏之言世共傳之。汎為通之。此乃迷名而不知義。法名不覺。佛名為覺。眾生雖本有不覺之理。而未曾有覺不覺智。故且分之令覺不覺。豈覺不覺不覺猶不覺耶。反謂所覺離能覺耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是野客恭退吳跪而諮曰。波水之譬其理實然。僕曾聞人引大智度論。云真如在無情中但名法性。在有情內方名佛性。仁何故立佛性之名。余曰。親曾委讀細撿論文都無此說。或恐謬引章疏之言世共傳之。汎為通之。此乃迷名而不知義。法名不覺。佛名為覺。眾生雖本有不覺之理。而未曾有覺不覺智。故且分之令覺不覺。豈覺不覺不覺猶不覺耶。反謂所覺離能覺耶。

客曰。若爾至佛方會。凡離何乖。余曰。子為學佛。為學凡耶。理本無殊。凡謂之離。故示眾生令覺不覺。故覺不覺自會一如。故知。覺無不覺不名佛性。不覺無覺法性不成。覺無不覺佛性寧立。是則無佛性之法性。容在小宗。即法性之佛性。方曰大教。故今問子。諸經論中。法界實際實相真性等。為同法性在無情中。為同真如分為兩派。若同真如。諸教不見無情法界及實際等。若在無情。但名法性非佛性者。何故華嚴須彌山頂偈讚品云。了知一切法。自性無所有。若能如是解。則見盧舍那。豈非諸法本有舍那之性耶。又云。法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。又精進慧云。法性本清淨。如空無有相。此亦無所修。能見大牟尼。豈於無性又云無修能見牟尼。又真實慧云。一切法無相。是則真佛體。既真佛體在一切法。請子思之。當免迷教。及迷佛性之進否也。故真如隨緣即佛性隨緣。佛之一字即法佛也。故法佛與真如體一名異。故佛性論第一云。佛性者。即人法二空所顯真如。當知真如即佛性異名。華嚴又云。眾生非眾生。二俱無真實。如是諸法性。實義俱非有。言眾生非眾生。豈非情與無情。二俱隨緣並皆不變。故俱非有。所以法界實際一切皆然。故知法性之名不專無情中之真如也。以由世人共迷法相名異體一故也。然雖體同不無小別。凡有性名者多在凡在理。如云佛性理性真性藏性實性等。無性名者多通凡聖因果事理。如云法界及實相等。如三昧陀羅尼波羅蜜等。則唯在於果。所以因名佛性等者。眾生實未成佛得理證真開藏。以煩惱生死是佛等性。示令修習名佛等性。而諸教之中諸名互立。涅槃經中多云佛性者。佛是果人。言一切眾生皆有果人之性。故偏言之。世人迷故而不從果。云眾生有故失體遍。又云遍者。以由煩惱心性體遍。云佛性遍。故知。不識佛性遍者。良由不知煩惱性遍故。唯心之言豈唯真心。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍。色何以遍。色即心故。何者。依報共造正報別造。豈信共遍不信別遍耶。能造所造既是唯心。心體不可局方所故。所以十方佛土皆有眾生理性心種。以性喻空。具如涅槃一十復次。故知。不曉大小教門名體同異。此是學釋教者之大患也。故身子云。我等同入法性。及亦得解脫等。子初不達余之義旨。故聞之驚駭。為子申已理合釋然。故知。世人局我遮那唯陰質內。而直云諸法是無情者。則有二種不如外道。外道尚云我大色小我遍虛空。又外道猶計眾塵所成。亦不直云無情而已。又有二種不如小乘。小乘尚云猶業力造造遍三界。又小乘猶知諸法無常。亦不直云無情而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。若爾至佛方會。凡離何乖。余曰。子為學佛。為學凡耶。理本無殊。凡謂之離。故示眾生令覺不覺。故覺不覺自會一如。故知。覺無不覺不名佛性。不覺無覺法性不成。覺無不覺佛性寧立。是則無佛性之法性。容在小宗。即法性之佛性。方曰大教。故今問子。諸經論中。法界實際實相真性等。為同法性在無情中。為同真如分為兩派。若同真如。諸教不見無情法界及實際等。若在無情。但名法性非佛性者。何故華嚴須彌山頂偈讚品云。了知一切法。自性無所有。若能如是解。則見盧舍那。豈非諸法本有舍那之性耶。又云。法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。又精進慧云。法性本清淨。如空無有相。此亦無所修。能見大牟尼。豈於無性又云無修能見牟尼。又真實慧云。一切法無相。是則真佛體。既真佛體在一切法。請子思之。當免迷教。及迷佛性之進否也。故真如隨緣即佛性隨緣。佛之一字即法佛也。故法佛與真如體一名異。故佛性論第一云。佛性者。即人法二空所顯真如。當知真如即佛性異名。華嚴又云。眾生非眾生。二俱無真實。如是諸法性。實義俱非有。言眾生非眾生。豈非情與無情。二俱隨緣並皆不變。故俱非有。所以法界實際一切皆然。故知法性之名不專無情中之真如也。以由世人共迷法相名異體一故也。然雖體同不無小別。凡有性名者多在凡在理。如云佛性理性真性藏性實性等。無性名者多通凡聖因果事理。如云法界及實相等。如三昧陀羅尼波羅蜜等。則唯在於果。所以因名佛性等者。眾生實未成佛得理證真開藏。以煩惱生死是佛等性。示令修習名佛等性。而諸教之中諸名互立。涅槃經中多云佛性者。佛是果人。言一切眾生皆有果人之性。故偏言之。世人迷故而不從果。云眾生有故失體遍。又云遍者。以由煩惱心性體遍。云佛性遍。故知。不識佛性遍者。良由不知煩惱性遍故。唯心之言豈唯真心。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍。色何以遍。色即心故。何者。依報共造正報別造。豈信共遍不信別遍耶。能造所造既是唯心。心體不可局方所故。所以十方佛土皆有眾生理性心種。以性喻空。具如涅槃一十復次。故知。不曉大小教門名體同異。此是學釋教者之大患也。故身子云。我等同入法性。及亦得解脫等。子初不達余之義旨。故聞之驚駭。為子申已理合釋然。故知。世人局我遮那唯陰質內。而直云諸法是無情者。則有二種不如外道。外道尚云我大色小我遍虛空。又外道猶計眾塵所成。亦不直云無情而已。又有二種不如小乘。小乘尚云猶業力造造遍三界。又小乘猶知諸法無常。亦不直云無情而

已。又有二種不如共乘。共乘尚知造心幻化幻遍三界。又知諸法體性即真。若次第乘故非所擬。子聞是已。亦合薄知教法權實佛性進否。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已。又有二種不如共乘。共乘尚知造心幻化幻遍三界。又知諸法體性即真。若次第乘故非所擬。子聞是已。亦合薄知教法權實佛性進否。

客曰。仁善分別實壞重疑。信一切法皆正因性。而云正中三因種遍修遍果遍。又云一塵一心即一切生佛之心性。情猶未決。余曰。良由自昔不善遍攬因果自他依正。觀於己心心佛眾生。亦由不閱諸教大旨。不曉佛說果德之意。不達佛現互融之由。余欲開導子之情懷。更以四十六問而問於子。子若能曉余之一問。則眾滯自消。法界融通。釋然大觀洞見法界生佛依正。一念具足一塵不虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。仁善分別實壞重疑。信一切法皆正因性。而云正中三因種遍修遍果遍。又云一塵一心即一切生佛之心性。情猶未決。余曰。良由自昔不善遍攬因果自他依正。觀於己心心佛眾生。亦由不閱諸教大旨。不曉佛說果德之意。不達佛現互融之由。余欲開導子之情懷。更以四十六問而問於子。子若能曉余之一問。則眾滯自消。法界融通。釋然大觀洞見法界生佛依正。一念具足一塵不虧。

問佛性之名從因從果。從因非佛。果不名性。問佛性之名常無常耶。無常非性。常不應變。問佛性之名共耶別耶。別不名性。共不可分。問佛性之名大小教耶。小無性名。大無無情。問佛性之名有權實耶。對體辯異其相何耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問佛性之名從因從果。從因非佛。果不名性。問佛性之名常無常耶。無常非性。常不應變。問佛性之名共耶別耶。別不名性。共不可分。問佛性之名大小教耶。小無性名。大無無情。問佛性之名有權實耶。對體辯異其相何耶。

問無情之名大小教耶。大教大部有權實耶。問無情無者無情為色為非色耶。為二俱耶。問無情色等佛見爾耶。為生見耶。為共見耶。問無情敗壞故無性者。陰亦敗壞性亦然耶。問無情是色。法界處色為亦無耶。為復有耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無情之名大小教耶。大教大部有權實耶。問無情無者無情為色為非色耶。為二俱耶。問無情色等佛見爾耶。為生見耶。為共見耶。問無情敗壞故無性者。陰亦敗壞性亦然耶。問無情是色。法界處色為亦無耶。為復有耶。

問唯心之言子曾聞耶。唯只是心。異不名唯。問唯心之言凡聖心耶。若聖若凡二俱有過。問唯心名心造無心耶。唯造心耶。二俱有過。問唯心唯心亦唯色耶。若不唯色。色非心耶。問唯心所造唯依與正。依正能所同耶異耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問唯心之言子曾聞耶。唯只是心。異不名唯。問唯心之言凡聖心耶。若聖若凡二俱有過。問唯心名心造無心耶。唯造心耶。二俱有過。問唯心唯心亦唯色耶。若不唯色。色非心耶。問唯心所造唯依與正。依正能所同耶異耶。

問眾生量異性隨異耶。不爾非內爾不名性。問眾生惑心。性遍不遍神我四句。為同異耶。問眾生有性唯應身性亦法性耶。亦報性耶。問眾生本迷迷佛悟耶。佛既悟已。悟生迷耶。問眾生一身幾佛性耶。一佛身中幾生性耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問眾生量異性隨異耶。不爾非內爾不名性。問眾生惑心。性遍不遍神我四句。為同異耶。問眾生有性唯應身性亦法性耶。亦報性耶。問眾生本迷迷佛悟耶。佛既悟已。悟生迷耶。問眾生一身幾佛性耶。一佛身中幾生性耶。

問佛國土身為始本耶。始本同耶。為復異耶。問佛土佛身為一異耶。一無能所。異則同凡。問佛土界分生亦居耶。為各所居佛無土耶。問佛土所攝為遠近耶。何土與生一異共別。問佛佛土體為同異耶。娑婆之處為共別耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問佛國土身為始本耶。始本同耶。為復異耶。問佛土佛身為一異耶。一無能所。異則同凡。問佛土界分生亦居耶。為各所居佛無土耶。問佛土所攝為遠近耶。何土與生一異共別。問佛佛土體為同異耶。娑婆之處為共別耶。

問佛成道時土亦成耶。成廣狹耶。不成有過。問佛成見性與生見處為同異耶。離二不可。問佛成土成。與彼彼成。彼彼不成為一異耶。問佛成三身。與彼彼果及彼彼生為一異耶。問佛成身土成何眼智。見自他境初後如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問佛成道時土亦成耶。成廣狹耶。不成有過。問佛成見性與生見處為同異耶。離二不可。問佛成土成。與彼彼成。彼彼不成為一異耶。問佛成三身。與彼彼果及彼彼生為一異耶。問佛成身土成何眼智。見自他境初後如何。

問真如所造互相攝耶。不相攝耶二俱如何。問真如之體通於修性。修性身土等不等耶。問真如隨緣變為無情。為永無耶。何當有耶。問真如隨緣隨已與真為同異耶。為永隨耶。問真如本有為本無耶。與惑共住同異如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問真如所造互相攝耶。不相攝耶二俱如何。問真如之體通於修性。修性身土等不等耶。問真如隨緣變為無情。為永無耶。何當有耶。問真如隨緣隨已與真為同異耶。為永隨耶。問真如本有為本無耶。與惑共住同異如何。

問波水同異。前後得失。真妄同異。法譬如何。問病眼見華華處空處。同異存沒法譬如何。問鏡像明體本始同異。前後存沒法譬如何。問帝網之譬唯譬果耶。亦譬因耶。果無因耶。問如意珠身身有土耶。唯在果耶。通因如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問波水同異。前後得失。真妄同異。法譬如何。問病眼見華華處空處。同異存沒法譬如何。問鏡像明體本始同異。前後存沒法譬如何。問帝網之譬唯譬果耶。亦譬因耶。果無因耶。問如意珠身身有土耶。唯在果耶。通因如何。

問行者觀心心即境耶。能所得名同異如何。問行者觀心一耶多耶。一多心境同異如何。問行者觀心為唯觀心亦觀身耶。亦觀土耶。問行者觀心在惑業苦。內耶外耶同耶異耶。問行者觀心心內佛性為本淨耶。為始淨耶。問行者觀心心佛眾生因果身土法相融攝一切同耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問行者觀心心即境耶。能所得名同異如何。問行者觀心一耶多耶。一多心境同異如何。問行者觀心為唯觀心亦觀身耶。亦觀土耶。問行者觀心在惑業苦。內耶外耶同耶異耶。問行者觀心心內佛性為本淨耶。為始淨耶。問行者觀心心佛眾生因果身土法相融攝一切同耶。

如是設問不可窮盡。為斷子疑且至爾許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是設問不可窮盡。為斷子疑且至爾許。

客曰。何以不多不少。唯四十六。余曰。攻惑。攻疑。攻行。攻理。通教通義。通自通他。一問亦足。為對鈍根故四十六。及對六即分證離為四十一位。兼前及後故四十六。應知一問亦皆能攻餘四十五。餘一一位仍須皆具四十六。問乃至無量亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。何以不多不少。唯四十六。余曰。攻惑。攻疑。攻行。攻理。通教通義。通自通他。一問亦足。為對鈍根故四十六。及對六即分證離為四十一位。兼前及後故四十六。應知一問亦皆能攻餘四十五。餘一一位仍須皆具四十六。問乃至無量亦復如是。

客曰。仁所立義灼然異僕於昔所聞。僕初聞之。乃謂一草一木一礫一塵。各一佛性各一因果具足緣了。若其然者僕實不忍。何者草木有生有滅。塵礫隨劫有無。豈唯不能修因得果。亦乃佛性有滅有生。世皆謂此以為無情。故曰無情不應有性。僕乃誤以世所傳習難仁至理失之甚矣過莫大矣。余曰。子何因猶存無情之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。仁所立義灼然異僕於昔所聞。僕初聞之。乃謂一草一木一礫一塵。各一佛性各一因果具足緣了。若其然者僕實不忍。何者草木有生有滅。塵礫隨劫有無。豈唯不能修因得果。亦乃佛性有滅有生。世皆謂此以為無情。故曰無情不應有性。僕乃誤以世所傳習難仁至理失之甚矣過莫大矣。余曰。子何因猶存無情之名。

客曰。乃僕重述初迷之見。今亦粗知仁所立理。只是一一有情心遍性遍。心具性具猶如虛空。彼彼無礙彼彼各遍。身土因果無所增減。故法華云世間相常住。世間之言凡聖因果依正攝盡。余曰觀子所見。似知大旨。何不試答向之一問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。乃僕重述初迷之見。今亦粗知仁所立理。只是一一有情心遍性遍。心具性具猶如虛空。彼彼無礙彼彼各遍。身土因果無所增減。故法華云世間相常住。世間之言凡聖因果依正攝盡。余曰觀子所見。似知大旨。何不試答向之一問。

客曰。仁向自云若思一問眾滯自消。僕若答者即以一答遍答眾問。何一問之有耶。余曰。請述其旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。仁向自云若思一問眾滯自消。僕若答者即以一答遍答眾問。何一問之有耶。余曰。請述其旨。

客曰。僕還攬向諸問意。若消眾滯即名為答。何假曲申一一問耶。何者眾問豈不由僕不受無情有性之說。僕今受之此即是答。余曰。大略雖爾未曉子情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。僕還攬向諸問意。若消眾滯即名為答。何假曲申一一問耶。何者眾問豈不由僕不受無情有性之說。僕今受之此即是答。余曰。大略雖爾未曉子情。

客曰。仁所立義關諸大教難可具陳。僕略論之冀垂聽覽。豈非曉最後問三無差別。即知我心彼彼眾生一一剎那。無不與彼遮那果德身心依正。自他互融互入齊等。我及眾生皆有此性故名佛性。其性遍造遍變遍攝。世人不了大教之體。唯云無情不云有性。是故須云無情有性。了性遍已則識佛果具自他之因性。我心具諸佛之果德。果上以佛眼佛智觀之。則唯佛無生。因中若實慧實眼冥符。亦全生是佛無別果佛。故．生外無佛。眾生以我執取之。即無佛唯生。初心能信教仰理亦無生唯佛。亡之則無生無佛。照之則因果昭然。應知眾生但理諸佛得事。眾生但事諸佛證理。是則眾生唯有迷中之事理。諸佛具有悟中之事理。迷悟雖殊事理體一。故一佛成道法界無非此佛之依正。一佛既爾諸佛咸然。眾生自於佛依正中。而生殊見苦藥昇沈。一一皆計為己身土。淨穢宛然成壞斯在。仁所問意豈不略爾。余曰。善哉善哉。快領斯旨。實可總知諸問綱格。此即已答百千萬問。何獨四十六耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。仁所立義關諸大教難可具陳。僕略論之冀垂聽覽。豈非曉最後問三無差別。即知我心彼彼眾生一一剎那。無不與彼遮那果德身心依正。自他互融互入齊等。我及眾生皆有此性故名佛性。其性遍造遍變遍攝。世人不了大教之體。唯云無情不云有性。是故須云無情有性。了性遍已則識佛果具自他之因性。我心具諸佛之果德。果上以佛眼佛智觀之。則唯佛無生。因中若實慧實眼冥符。亦全生是佛無別果佛。故．生外無佛。眾生以我執取之。即無佛唯生。初心能信教仰理亦無生唯佛。亡之則無生無佛。照之則因果昭然。應知眾生但理諸佛得事。眾生但事諸佛證理。是則眾生唯有迷中之事理。諸佛具有悟中之事理。迷悟雖殊事理體一。故一佛成道法界無非此佛之依正。一佛既爾諸佛咸然。眾生自於佛依正中。而生殊見苦藥昇沈。一一皆計為己身土。淨穢宛然成壞斯在。仁所問意豈不略爾。余曰。善哉善哉。快領斯旨。實可總知諸問綱格。此即已答百千萬問。何獨四十六耶。

客曰。幾不遇仁此生空喪。必依此見獲勝果耶。余曰。必欲修習教法未周。若不善余一家宗途。未可委究行門始末。安能遍括教行事理惑智因果依正心法。用為凡夫初心觀首。然子所領似虛其情。計子觀道猶為罔象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。幾不遇仁此生空喪。必依此見獲勝果耶。余曰。必欲修習教法未周。若不善余一家宗途。未可委究行門始末。安能遍括教行事理惑智因果依正心法。用為凡夫初心觀首。然子所領似虛其情。計子觀道猶為罔象。

客曰。觀道者何。仁師誰耶。法依何耶。余曰。子豈不聞。天台大師靈山親承。大蘇妙悟。是余師也。摩訶止觀所承法也。以二十五法為前方便。十法成乘觀於十境。十境互發觀時進否。此觀道之大略也。諸問且令識十乘初妙境而已。餘乘諸境不暇論之。客曰。善哉。僕當慕之。以為永劫之仗託也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。觀道者何。仁師誰耶。法依何耶。余曰。子豈不聞。天台大師靈山親承。大蘇妙悟。是余師也。摩訶止觀所承法也。以二十五法為前方便。十法成乘觀於十境。十境互發觀時進否。此觀道之大略也。諸問且令識十乘初妙境而已。餘乘諸境不暇論之。客曰。善哉。僕當慕之。以為永劫之仗託也。

客曰。屢聞講說。大乘諸師猶以無情佛性。為一別見何耶。余曰。此有由也。斯等曾覩小乘無情之名。又見大乘佛性之語。亡其所弘融通之譚。而棄涅槃虛空之喻。不達修性三因離合。不思生佛無差之旨。謬斆傳習無情之言。反難己宗唯心之教。專引涅槃瓦石之說。不測時部出沒之意。如福德子而無壽命。弱喪徒歸○猶迷本族。如受貴位不識祖宗。亦如死人而著瓔珞。用是福為用瓔珞為。法相徒施全迷其本。忽遇斯等應以如上諸意問之所弘之典大小乘耶。尚失小乘已如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。屢聞講說。大乘諸師猶以無情佛性。為一別見何耶。余曰。此有由也。斯等曾覩小乘無情之名。又見大乘佛性之語。亡其所弘融通之譚。而棄涅槃虛空之喻。不達修性三因離合。不思生佛無差之旨。謬斆傳習無情之言。反難己宗唯心之教。專引涅槃瓦石之說。不測時部出沒之意。如福德子而無壽命。弱喪徒歸○猶迷本族。如受貴位不識祖宗。亦如死人而著瓔珞。用是福為用瓔珞為。法相徒施全迷其本。忽遇斯等應以如上諸意問之所弘之典大小乘耶。尚失小乘已如前說。

客曰。斯失者眾。聞仁所宗四教釋義可得聞耶。余曰。此之四釋關涉五時牢籠八教。十方三世大小乘法咸攝其中。豈可率爾譚其始末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。斯失者眾。聞仁所宗四教釋義可得聞耶。余曰。此之四釋關涉五時牢籠八教。十方三世大小乘法咸攝其中。豈可率爾譚其始末。

客曰。若爾可能以四教。略判佛性無情有無心造心變具不具耶。余曰。略示方隅斯亦可矣。何者自法華前藏通三乘俱未稟性。二乘憚教。菩薩不行。別人初心教權理實。以教權故所稟未周。故此七人可云無情不云有性。圓人始末知理不二。心外無境誰情無情。法華會中一切不隔。草木與地四微何殊。舉足修途皆趣寶渚。彈指合掌咸成佛因。與一許三無乖先志。豈至今日云無情無言心造心變咸出大宗。小乘有言而無其理。然諸乘中其名雖同義亦少別。有共造依報各造正報。有共造正報各造依報。眾生迷故或謂自然梵天等造。造已或謂情與無情。故造名猶通。應云心變。心變復通。應云體具。以無始來心體本遍。故佛體遍由生性遍。遍有二種。一寬廣遍。二即狹遍所以造通於四。變義唯二。即具唯圓。及別後位。故藏通造六。別圓造十。此六及十括大小乘教法罄盡。由觀解異故十與六各分二別。藏見六實。通見無生。別見前後生滅。圓見事理一念具足。論生兩教似等。明具別教不詮。種具等義非此可述。故別佛性滅九方見。圓人即達九界三道。即見圓伊三德體遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。若爾可能以四教。略判佛性無情有無心造心變具不具耶。余曰。略示方隅斯亦可矣。何者自法華前藏通三乘俱未稟性。二乘憚教。菩薩不行。別人初心教權理實。以教權故所稟未周。故此七人可云無情不云有性。圓人始末知理不二。心外無境誰情無情。法華會中一切不隔。草木與地四微何殊。舉足修途皆趣寶渚。彈指合掌咸成佛因。與一許三無乖先志。豈至今日云無情無言心造心變咸出大宗。小乘有言而無其理。然諸乘中其名雖同義亦少別。有共造依報各造正報。有共造正報各造依報。眾生迷故或謂自然梵天等造。造已或謂情與無情。故造名猶通。應云心變。心變復通。應云體具。以無始來心體本遍。故佛體遍由生性遍。遍有二種。一寬廣遍。二即狹遍所以造通於四。變義唯二。即具唯圓。及別後位。故藏通造六。別圓造十。此六及十括大小乘教法罄盡。由觀解異故十與六各分二別。藏見六實。通見無生。別見前後生滅。圓見事理一念具足。論生兩教似等。明具別教不詮。種具等義非此可述。故別佛性滅九方見。圓人即達九界三道。即見圓伊三德體遍。

客曰。如何能攝依正因果。余曰一家所立不思議境於一念中理具三千。故曰念中具有因果凡聖大小依正自他。故所變處無非三千。而此三千性是中理。不當有無有無自爾。何以故。俱實相故。實相法爾具足諸法。諸法法爾性本無生。故雖三千有而不有。共而不雜。離亦不分。雖一一遍亦無所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。如何能攝依正因果。余曰一家所立不思議境於一念中理具三千。故曰念中具有因果凡聖大小依正自他。故所變處無非三千。而此三千性是中理。不當有無有無自爾。何以故。俱實相故。實相法爾具足諸法。諸法法爾性本無生。故雖三千有而不有。共而不雜。離亦不分。雖一一遍亦無所在。

客曰。其理必然。僕深仰之。此為憑教為通依諸部。為專在一經。余曰。斯問甚善。能使其理永永不朽。雖則通依一切大部。指的妙境出自法華。故方便品初。佛歎十方三世諸佛所得微妙難解之法。所謂諸法實相如是相等。當知如是相等即是轉釋諸法實相。以諸法故故有相等。以實相故相等皆是。實相無相相等皆如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。其理必然。僕深仰之。此為憑教為通依諸部。為專在一經。余曰。斯問甚善。能使其理永永不朽。雖則通依一切大部。指的妙境出自法華。故方便品初。佛歎十方三世諸佛所得微妙難解之法。所謂諸法實相如是相等。當知如是相等即是轉釋諸法實相。以諸法故故有相等。以實相故相等皆是。實相無相相等皆如。

客曰。云何三千。余曰。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。又依大經及以大論。立三世界故有三千。具如止觀及廣記中。故知。因果凡聖恒具三千。是故歎云。唯佛與佛乃能究盡。十方世界稻麻二乘如恒河沙。不退菩薩並不能知斯義少分。即指前之七種人也。是故身子三請慇懃。十方三世諸佛開顯。釋迦仰同無復異趣。大車譬此。宿世示此。壽量久本唯證於此。根敗適復獲記由此。菩薩疑除損生增道。始初發心終訖補處。豈有餘途並託於此。由前四時兼但對帶部非究竟。故推功法華。涅槃兼權意如前說。當知一乘十觀即法華三昧之正體也。普現色身之所依也。正因佛性由之果用。緣了行性由之能顯。性德緣了所開發也。涅槃真伊之所喻也。法華大車之所至也。諸大乘意準例可知。子得聞之。可謂久種勤而習之無使焦敗。願未來世諸佛會中與子相遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客曰。云何三千。余曰。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。又依大經及以大論。立三世界故有三千。具如止觀及廣記中。故知。因果凡聖恒具三千。是故歎云。唯佛與佛乃能究盡。十方世界稻麻二乘如恒河沙。不退菩薩並不能知斯義少分。即指前之七種人也。是故身子三請慇懃。十方三世諸佛開顯。釋迦仰同無復異趣。大車譬此。宿世示此。壽量久本唯證於此。根敗適復獲記由此。菩薩疑除損生增道。始初發心終訖補處。豈有餘途並託於此。由前四時兼但對帶部非究竟。故推功法華。涅槃兼權意如前說。當知一乘十觀即法華三昧之正體也。普現色身之所依也。正因佛性由之果用。緣了行性由之能顯。性德緣了所開發也。涅槃真伊之所喻也。法華大車之所至也。諸大乘意準例可知。子得聞之。可謂久種勤而習之無使焦敗。願未來世諸佛會中與子相遇。

於是野客悲喜交集曰。投身莫報粉骨寧酬。唯以此義隨方轉說。以報所聞如何。余曰。佛有誠誡自可為規。經云。若但讚佛乘眾生沒在苦。我寧不說法疾入於涅槃。尋思方便先小後大。此乃以偏助圓方可為說。又云。當來世惡人破法墮惡道。志求佛道者廣讚一乘道。此即簡人方可為說。然末代施化復未知根。亦可如安樂行中但以大答。亦可如不輕喜根而強毒之。故首楞嚴中聞生謗者後終獲益。如人倒地還從地起。應運大悲無惱他說。子應從容觀時進否。將獲彼意順佛本懷。若有眾生未稟教者。來至汝所先當語云。汝無始來唯有煩惱業苦而已。即此全是理性三因由未發心未曾加行。故性緣了同名正因。故云眾生皆有正性。既信己心有此性已。次示此性非內外遍虛空。同諸佛等法界。既信遍已次示遍具。既同諸佛等於法界。故此遍性具諸佛之身。一身一切身。如諸佛之感土。一土一切土。身土相即身說土說。大小一多亦復如是。有彼性故故名有性。若世人云。眾生唯有清淨之性。加修萬行為功用體。故至果時方有大用。此乃佛有眾生之性。不名眾生有佛性也。三無差別斯言有徵。寄言說者勿負斯教。若言眾生有正因性與法身等。不與報化等者。還成眾生與眾生等。何者若除報化猶是眾生。若言等於有報化之法身。其如法身非報化外。以是言之故須悉等。今此示有是示種性。示遍是示體量。示具是示體德。既示三已。次令緣於一體三寶發四弘誓。進受菩薩清淨律儀。一一緣向理性三因。修行填誓。如向所聞種必相續。世世生處以人天身。佛會再聞而得解脫。若已稟方便教者。若聞若行若伏若斷。隨其所得點示體具。故經云。汝等所行是菩薩道。故法華中五章開權。一一但云是法皆為一佛乘。故眾生聞已皆得種智。散心講授者。隨宜設化。一種觀心者。從心示之。若憚教生諍競者。應當語云聞已成種不敢輕汝。汝等行道皆當作佛。故大師判教末云。佛法不思議。唯教相難解。二乘及菩薩。尚所不能測。何況諸凡夫。而欲判此事。譬如生盲人。分別日輪相。欲判虛空界。一切諸色像。而言了達者。畢竟無是事。是故有智者。各生慚愧心。自責無明暗。捨戲論諍競。大師親證判已尚自謙喻後輩。余今准此一家宗途。獎導於子。非師己見。子亦順教如是流行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是野客悲喜交集曰。投身莫報粉骨寧酬。唯以此義隨方轉說。以報所聞如何。余曰。佛有誠誡自可為規。經云。若但讚佛乘眾生沒在苦。我寧不說法疾入於涅槃。尋思方便先小後大。此乃以偏助圓方可為說。又云。當來世惡人破法墮惡道。志求佛道者廣讚一乘道。此即簡人方可為說。然末代施化復未知根。亦可如安樂行中但以大答。亦可如不輕喜根而強毒之。故首楞嚴中聞生謗者後終獲益。如人倒地還從地起。應運大悲無惱他說。子應從容觀時進否。將獲彼意順佛本懷。若有眾生未稟教者。來至汝所先當語云。汝無始來唯有煩惱業苦而已。即此全是理性三因由未發心未曾加行。故性緣了同名正因。故云眾生皆有正性。既信己心有此性已。次示此性非內外遍虛空。同諸佛等法界。既信遍已次示遍具。既同諸佛等於法界。故此遍性具諸佛之身。一身一切身。如諸佛之感土。一土一切土。身土相即身說土說。大小一多亦復如是。有彼性故故名有性。若世人云。眾生唯有清淨之性。加修萬行為功用體。故至果時方有大用。此乃佛有眾生之性。不名眾生有佛性也。三無差別斯言有徵。寄言說者勿負斯教。若言眾生有正因性與法身等。不與報化等者。還成眾生與眾生等。何者若除報化猶是眾生。若言等於有報化之法身。其如法身非報化外。以是言之故須悉等。今此示有是示種性。示遍是示體量。示具是示體德。既示三已。次令緣於一體三寶發四弘誓。進受菩薩清淨律儀。一一緣向理性三因。修行填誓。如向所聞種必相續。世世生處以人天身。佛會再聞而得解脫。若已稟方便教者。若聞若行若伏若斷。隨其所得點示體具。故經云。汝等所行是菩薩道。故法華中五章開權。一一但云是法皆為一佛乘。故眾生聞已皆得種智。散心講授者。隨宜設化。一種觀心者。從心示之。若憚教生諍競者。應當語云聞已成種不敢輕汝。汝等行道皆當作佛。故大師判教末云。佛法不思議。唯教相難解。二乘及菩薩。尚所不能測。何況諸凡夫。而欲判此事。譬如生盲人。分別日輪相。欲判虛空界。一切諸色像。而言了達者。畢竟無是事。是故有智者。各生慚愧心。自責無明暗。捨戲論諍競。大師親證判已尚自謙喻後輩。余今准此一家宗途。獎導於子。非師己見。子亦順教如是流行。

野客於是歡喜頂受。自爾永劫唯奉持之。所在宣弘不違尊命。歛容再拜安庠而出。忽然夢覺。問者答者。所問所答都無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野客於是歡喜頂受。自爾永劫唯奉持之。所在宣弘不違尊命。歛容再拜安庠而出。忽然夢覺。問者答者。所問所答都無所得。