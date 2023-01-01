四教義卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教義卷第十二

天台山修禪寺智顗禪師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師撰

第三引眾經論證誠明圓教位者。大涅槃經明月愛三昧。從初一日至十五日。光明漸漸增長。又從十六日至三十日。光明漸漸滅盡。月光漸漸增長。譬智德十五摩訶般若光明。漸漸滅盡。譬十五斷德。無累解脫無明漸漸滅盡也。十五種智斷者。三十心為三智斷。十地為十智斷。等覺為一智斷。合為十五智斷。故從初一日至十五日。故以月為譬也。月體即譬法身。法身是一光明漸增譬般若智德不生而生。光明漸減譬解脫斷德不滅而滅。故涅槃經明。從初實安置諸子祕密之藏三德涅槃。然後我亦當於此祕藏藏而般涅槃。此最後究竟涅槃。名為不生不生。般若畢竟不生不滅。更無惑可滅也。問曰若是圓位頓悟一證即便應究竟。何得引月愛三昧十五日月喻。答曰一向無淺深已如前破。但證位是諸佛境界。凡夫未識豈可定執。今借十五日月喻者。此約不可喻中而論喻耳。故涅槃經云。又解脫者。名無譬喻。無譬喻者即真解脫。譬如面譬如滿月。實非無有五根相同彼月也。問曰何得知月喻譬地位。答曰勝天王般若具出此義。問曰若約佛性中道明無明所覆。何得定有四十二品。答曰此義前已略明。無明雖無所有。不有而有。不無淺深階品。一往大分為四十二品。然論品數。實自無量無邊不可說示。故大智論云。無明品類其數甚多。是故處處說破無明三昧。又云。法愛難盡。處處重說般若也。法華經云。諸佛為一大事因緣故。出現於世。為令眾生開佛知見。示佛知見。悟佛知見。入佛知見道故。此之四義。南嶽師解云。開佛知見即是十住。示佛知見即是十行。悟佛知見即是十迴向。入佛知見即是十地。及等覺地。皆言佛知見者。悉得一切種智也。皆言佛知見者。悉得佛眼也。又法句云。是為諸佛一大事因緣者。同入一乘諸佛實相也。又云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。又火宅品。諸子門外索車。長者各賜諸子等一大車。是時諸子。乘此寶車遊於四方嬉戲。快樂自在無礙直至道場。言四方者。即譬開示悟入之四位也。直至道場。即究竟盡諸法實相妙覺極位。如此皆是明圓位之異名也。大品經。明阿字等四十二字門。南嶽師解云。此是諸佛之密語。表四十二心之位。若學問人多疑此語。謂大智論無此釋。然龍樹釋大品經。論有千卷什師並略。何必無此釋也。今謂此解深應冥會。所以然者。經說初阿後荼。中有四十二字。初阿字門亦具四十二字。後荼字門亦具四十二字。華嚴經云。從初一地具足一切諸地功德。詳此義意。極似相關。又大品經云。若聞初阿字門。則解一切義。所謂一切法初不生故。此豈非圓教菩薩。初得無生法忍之位也。過荼無字可說。此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三引眾經論證誠明圓教位者。大涅槃經明月愛三昧。從初一日至十五日。光明漸漸增長。又從十六日至三十日。光明漸漸滅盡。月光漸漸增長。譬智德十五摩訶般若光明。漸漸滅盡。譬十五斷德。無累解脫無明漸漸滅盡也。十五種智斷者。三十心為三智斷。十地為十智斷。等覺為一智斷。合為十五智斷。故從初一日至十五日。故以月為譬也。月體即譬法身。法身是一光明漸增譬般若智德不生而生。光明漸減譬解脫斷德不滅而滅。故涅槃經明。從初實安置諸子祕密之藏三德涅槃。然後我亦當於此祕藏藏而般涅槃。此最後究竟涅槃。名為不生不生。般若畢竟不生不滅。更無惑可滅也。問曰若是圓位頓悟一證即便應究竟。何得引月愛三昧十五日月喻。答曰一向無淺深已如前破。但證位是諸佛境界。凡夫未識豈可定執。今借十五日月喻者。此約不可喻中而論喻耳。故涅槃經云。又解脫者。名無譬喻。無譬喻者即真解脫。譬如面譬如滿月。實非無有五根相同彼月也。問曰何得知月喻譬地位。答曰勝天王般若具出此義。問曰若約佛性中道明無明所覆。何得定有四十二品。答曰此義前已略明。無明雖無所有。不有而有。不無淺深階品。一往大分為四十二品。然論品數。實自無量無邊不可說示。故大智論云。無明品類其數甚多。是故處處說破無明三昧。又云。法愛難盡。處處重說般若也。法華經云。諸佛為一大事因緣故。出現於世。為令眾生開佛知見。示佛知見。悟佛知見。入佛知見道故。此之四義。南嶽師解云。開佛知見即是十住。示佛知見即是十行。悟佛知見即是十迴向。入佛知見即是十地。及等覺地。皆言佛知見者。悉得一切種智也。皆言佛知見者。悉得佛眼也。又法句云。是為諸佛一大事因緣者。同入一乘諸佛實相也。又云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。又火宅品。諸子門外索車。長者各賜諸子等一大車。是時諸子。乘此寶車遊於四方嬉戲。快樂自在無礙直至道場。言四方者。即譬開示悟入之四位也。直至道場。即究竟盡諸法實相妙覺極位。如此皆是明圓位之異名也。大品經。明阿字等四十二字門。南嶽師解云。此是諸佛之密語。表四十二心之位。若學問人多疑此語。謂大智論無此釋。然龍樹釋大品經。論有千卷什師並略。何必無此釋也。今謂此解深應冥會。所以然者。經說初阿後荼。中有四十二字。初阿字門亦具四十二字。後荼字門亦具四十二字。華嚴經云。從初一地具足一切諸地功德。詳此義意。極似相關。又大品經云。若聞初阿字門。則解一切義。所謂一切法初不生故。此豈非圓教菩薩。初得無生法忍之位也。過荼無字可說。此

豈非是妙覺極地無上無上無過。不可過此字有法而可說也。又大品經廣乘品。說一切法門竟。即說四十二字。豈非是圓教菩薩。從初發心得諸法實相。具一切佛法。故名阿字。至妙覺地窮一切諸法源底。故名荼字。作此解釋圓教之位極似分明。又四十二字門。後即說十地。此即是顯別教方便之次位也。又次十地說三乘共十地。即是顯通教方便之位也。經文三處宛然。比決圓別通三教。顯在大品經文也。故大品經云。是乘從三界。出到薩婆若中住。又三慧品云。菩薩從初發心修習三慧。至坐道場。仁王般若經云。三賢十聖忍中行。唯佛一人能盡源。前所引思益楞伽等經。明寂滅真如有何次位。即是無次位之次位也。又瓔珞經云。三賢菩薩心心寂滅。自然流入薩婆若海。華嚴經明四十一位。既是圓頓之教。明圓位之意甚自分明。但有時開別教方便之說。事相隔別似如淺近。故十地論師。作教道證道二道明義。或作地相地實二種明義。正是為修行別教方便事相之文也。又云。一切無礙人一切道出生死也。智度論云。菩薩從初發心。觀涅槃行道。乃至坐道場。又云。菩薩從初發心。觀諸法實相慧。名為般若波羅蜜。至佛心中變名一切種智。譬如入海有始入者。有後入者有至半者。有到彼岸者。皆名入海。菩薩亦爾。從初發心觀諸法實相。實相雖一。而觀智不無淺深之殊也。第四料簡。問曰何不依大乘經論對諸法門明位。答曰。今引此等經論。釋成圓教次位者。此約不思議平等法界。辨不思議非次位之次位也。若別對法門。尋者若不得意。多別解別執。則失圓通中道之正意。不思議諸佛菩薩之次位也。是事非凡夫所知。正可仰信而已。故華嚴經云。諸地不可說。何況以示人。所以然者。且置大乘。懺悔發初隨喜。一信心獲一施陀羅尼門。已不可向一切人說。雖復種種分別。亦不可解。何況圓教四十二心法門。二乘尚不聞其名。豈有凡夫而能說也。且置是事。如聲聞法中學四念處。發煖法時。亦不可向一切外凡未證者說。設種種因緣而解說者。終不可能解。豈況圓教諸佛菩薩位行。而可知可說也。且置是事。如世凡人坐禪。發禪五支功德。尚不可為未證者說。設方便巧說。未證之者亦不能解。豈況諸佛菩薩地位法門而可分別也。末代法師。多取經論方便所明斷伏。對諸法門。釋大乘賢聖地位(云云)。今意不爾。所以者何。如水性冷飲者方知。心無實行何用問為。是以今辨四教四位者。出諸經論。此乃諸佛權實法門。於四不可說中。用四悉檀而說。此是諸佛大菩薩境界。非諸小菩薩聲聞緣覺所知。豈況末代凡夫所能解也。深屬一家學道說法之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈非是妙覺極地無上無上無過。不可過此字有法而可說也。又大品經廣乘品。說一切法門竟。即說四十二字。豈非是圓教菩薩。從初發心得諸法實相。具一切佛法。故名阿字。至妙覺地窮一切諸法源底。故名荼字。作此解釋圓教之位極似分明。又四十二字門。後即說十地。此即是顯別教方便之次位也。又次十地說三乘共十地。即是顯通教方便之位也。經文三處宛然。比決圓別通三教。顯在大品經文也。故大品經云。是乘從三界。出到薩婆若中住。又三慧品云。菩薩從初發心修習三慧。至坐道場。仁王般若經云。三賢十聖忍中行。唯佛一人能盡源。前所引思益楞伽等經。明寂滅真如有何次位。即是無次位之次位也。又瓔珞經云。三賢菩薩心心寂滅。自然流入薩婆若海。華嚴經明四十一位。既是圓頓之教。明圓位之意甚自分明。但有時開別教方便之說。事相隔別似如淺近。故十地論師。作教道證道二道明義。或作地相地實二種明義。正是為修行別教方便事相之文也。又云。一切無礙人一切道出生死也。智度論云。菩薩從初發心。觀涅槃行道。乃至坐道場。又云。菩薩從初發心。觀諸法實相慧。名為般若波羅蜜。至佛心中變名一切種智。譬如入海有始入者。有後入者有至半者。有到彼岸者。皆名入海。菩薩亦爾。從初發心觀諸法實相。實相雖一。而觀智不無淺深之殊也。第四料簡。問曰何不依大乘經論對諸法門明位。答曰。今引此等經論。釋成圓教次位者。此約不思議平等法界。辨不思議非次位之次位也。若別對法門。尋者若不得意。多別解別執。則失圓通中道之正意。不思議諸佛菩薩之次位也。是事非凡夫所知。正可仰信而已。故華嚴經云。諸地不可說。何況以示人。所以然者。且置大乘。懺悔發初隨喜。一信心獲一施陀羅尼門。已不可向一切人說。雖復種種分別。亦不可解。何況圓教四十二心法門。二乘尚不聞其名。豈有凡夫而能說也。且置是事。如聲聞法中學四念處。發煖法時。亦不可向一切外凡未證者說。設種種因緣而解說者。終不可能解。豈況圓教諸佛菩薩位行。而可知可說也。且置是事。如世凡人坐禪。發禪五支功德。尚不可為未證者說。設方便巧說。未證之者亦不能解。豈況諸佛菩薩地位法門而可分別也。末代法師。多取經論方便所明斷伏。對諸法門。釋大乘賢聖地位(云云)。今意不爾。所以者何。如水性冷飲者方知。心無實行何用問為。是以今辨四教四位者。出諸經論。此乃諸佛權實法門。於四不可說中。用四悉檀而說。此是諸佛大菩薩境界。非諸小菩薩聲聞緣覺所知。豈況末代凡夫所能解也。深屬一家學道說法之

者。自非得證分明。慎勿偏執諸經論諸佛菩薩方便赴緣之言。空諍不思議不可測量之行位也。普願法界眾生。歸僧息諍論。入大和合海也。第五約圓教位釋淨無垢稱義者。維摩大士。若是位在法身補處。即是等覺金剛無垢之位。智慧將圓。如十四日月。無明將盡。如二十九日月。故智度論云。普賢文殊。亦有十力四無所畏。如十四日月。佛亦具足十力四無所畏。如十五日月也。法性理顯。故名為淨。無明惑垢將盡。故稱無垢。等覺智慧稱理圓明。稱機而照。故言淨無垢稱也。是則位隣妙覺。若論圓應。乃至十方佛土現十法界身八相成道。此土應宜現補處之形。故居無動佛所。為補處菩薩。來遊忍界。呵諸菩薩。皆稱不任問疾者。正以圓破偏也。又說入不二法門而獨默然者。表圓教內證法門。不可說示也。第五約五味譬。明四教位者。大涅槃經明五味譬不同。以成四教辨位不同之相也。經云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生蘇。阿那含如熟蘇。阿羅漢辟支佛如醍醐。此譬意。恐是顯三藏教明位也。經又云。凡夫如乳聲聞如酪。辟支佛如生蘇。菩薩如熟蘇。佛如醍醐。此譬意恐是顯通教明位也。經又云。凡夫如雜血乳。羅漢如清淨乳。辟支佛如酪。菩薩如生熟蘇。佛如醍醐。此譬意恐顯別教明位也。經又云。雪山有草名曰忍辱。牛若食者即得醍醐。忍辱草者喻八聖道。乳喻十二部經。隨有能修八聖道者。即見佛性住大涅槃。此即譬於圓教菩薩。從初發心即開佛知見。見佛性住大涅槃也。涅槃經明此之四譬。譬四教明位其義宛然。若不信四教明位不同者。云何消釋此五味四種譬也。今明前四教明位合此四譬。一往似如目覩。只自聖人密意難知。何可定執。又涅槃經云。譬如有人置毒於乳。乃至醍醐。亦能殺人。此譬應得兩用。若對經教五味明義。處處皆得見佛性。入涅槃也。此即是不定教門事在下釋。若是約位明殺人義。四位五味根緣不定。隨其大乘機發。即皆以如來滅度而滅度之故同殺人之義也。第六辨眾經明四教位多少不同者。華嚴頓教。但明別圓二教位。漸教之初。聲聞經但明三藏教三乘之位。若方等大乘具用四教明位。摩訶般若但明通別圓三教之位。若法華經但明圓教一佛乘。開示悟入之位。俱通大乘。明二乘如前。但通教菩薩位。用別接通。明佛性四德涅槃。三藏二乘如前。廢三藏大乘之位。三阿僧祇劫伏結之因。三十四心斷結之果入二涅槃也。又通教三藏教明二乘位至大涅槃。俱引入別圓二位也。問曰若廢三藏佛位。何得言羅漢辟支佛。佛如醍醐。答曰三位但界內結盡。此結成往昔之義。非今涅槃之所用也。大門第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者。自非得證分明。慎勿偏執諸經論諸佛菩薩方便赴緣之言。空諍不思議不可測量之行位也。普願法界眾生。歸僧息諍論。入大和合海也。第五約圓教位釋淨無垢稱義者。維摩大士。若是位在法身補處。即是等覺金剛無垢之位。智慧將圓。如十四日月。無明將盡。如二十九日月。故智度論云。普賢文殊。亦有十力四無所畏。如十四日月。佛亦具足十力四無所畏。如十五日月也。法性理顯。故名為淨。無明惑垢將盡。故稱無垢。等覺智慧稱理圓明。稱機而照。故言淨無垢稱也。是則位隣妙覺。若論圓應。乃至十方佛土現十法界身八相成道。此土應宜現補處之形。故居無動佛所。為補處菩薩。來遊忍界。呵諸菩薩。皆稱不任問疾者。正以圓破偏也。又說入不二法門而獨默然者。表圓教內證法門。不可說示也。第五約五味譬。明四教位者。大涅槃經明五味譬不同。以成四教辨位不同之相也。經云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生蘇。阿那含如熟蘇。阿羅漢辟支佛如醍醐。此譬意。恐是顯三藏教明位也。經又云。凡夫如乳聲聞如酪。辟支佛如生蘇。菩薩如熟蘇。佛如醍醐。此譬意恐是顯通教明位也。經又云。凡夫如雜血乳。羅漢如清淨乳。辟支佛如酪。菩薩如生熟蘇。佛如醍醐。此譬意恐顯別教明位也。經又云。雪山有草名曰忍辱。牛若食者即得醍醐。忍辱草者喻八聖道。乳喻十二部經。隨有能修八聖道者。即見佛性住大涅槃。此即譬於圓教菩薩。從初發心即開佛知見。見佛性住大涅槃也。涅槃經明此之四譬。譬四教明位其義宛然。若不信四教明位不同者。云何消釋此五味四種譬也。今明前四教明位合此四譬。一往似如目覩。只自聖人密意難知。何可定執。又涅槃經云。譬如有人置毒於乳。乃至醍醐。亦能殺人。此譬應得兩用。若對經教五味明義。處處皆得見佛性。入涅槃也。此即是不定教門事在下釋。若是約位明殺人義。四位五味根緣不定。隨其大乘機發。即皆以如來滅度而滅度之故同殺人之義也。第六辨眾經明四教位多少不同者。華嚴頓教。但明別圓二教位。漸教之初。聲聞經但明三藏教三乘之位。若方等大乘具用四教明位。摩訶般若但明通別圓三教之位。若法華經但明圓教一佛乘。開示悟入之位。俱通大乘。明二乘如前。但通教菩薩位。用別接通。明佛性四德涅槃。三藏二乘如前。廢三藏大乘之位。三阿僧祇劫伏結之因。三十四心斷結之果入二涅槃也。又通教三藏教明二乘位至大涅槃。俱引入別圓二位也。問曰若廢三藏佛位。何得言羅漢辟支佛。佛如醍醐。答曰三位但界內結盡。此結成往昔之義。非今涅槃之所用也。大門第五

明權實者。就此即為三意。一略明權實。二明格位。三明興廢。一明權實者。權是暫用之名。實以永施為義。方便波羅蜜隨情近益。故名為權。智慧波羅蜜稱理究竟。故名為實也。是則三教暫赴物情。故名為權。圓教究竟利物。故名為實。分別權實應須四義。一明一切非權非實。二明一切皆權。三明一切皆實。四明一切佛法非權非實而權而實。一明一切非權非實者。若論四不可說。無說則無四教可分無三教。即非權。無圓教則非實。是則一切佛法皆非權非實。二明一切皆權者。若論四不可說有因緣而說。是則四教皆是權巧化物也。故佛言。我坐道場時。不得一法實。空拳誑小兒。以度於一切也。三明一切皆實者。無說而說之。必應機赴緣之益。其義皆實。故四教皆名實也。故智度論云。有世界對治為人故實。有第一義故實。此即皆實不虛之義也。四明一切佛法非權非實而權實者。若四不可說則無權實之可分。故言非權非實。不說而說三教即是權也。而說圓教即是實也。但一家明權實義有三種。一化他權實。二自行化他權實。三自行權實。若是化他權實。前三教非但是權。就此權中。亦各說權實也。若明自行化他權實。即是前三教並是權用。圓教所明一向是實。若論自行權實。即就圓教之位辨。照中道為實。雙照二諦為權也。第二明格位者即為三意。一約三藏教位格後三教。二約通教位格後二教。三約別教格後圓教。一約三藏教位格後三教者。即為三意。一明三藏教位格通教。二格別教。三格圓教。一格通教者。若論聲聞緣覺。與通教明二乘不殊。若約大乘明位。此則大為殊別。所以者何。三藏教明三阿僧祇劫修行乃至補處即是無垢位。正得齊於通教柔順忍信地忍法中忍也。若三藏之佛則得齊於通教佛地正習俱盡八相齊也。傍論。三藏佛是折法智力拙。通教佛是體法。故為巧。問曰。智度論云。阿羅漢地於聲聞經中名之為佛。但得二種涅槃。答曰。今謂皆除正使。已辦地齊。若取二諦滿正習盡。二佛齊也。二明用三藏教位格別教位者。三藏教明一生補處淨無垢稱位。格別教。與鐵輪位十信第十願心齊。佛地但與別教第十迴向齊。或可與初地齊也。此乃正意。傍論類通教可知。三明三藏教格圓教位者。三藏補處淨無垢稱位。但與圓教五品弟子第五品齊。佛地但與鐵輪位十信後願心齊。正義如此。傍論亦有優劣。三藏佛正習俱盡。以此為勝。不明六根清淨不思議之妙用。此為劣也。故華嚴經歎初發心住菩薩云。初發心以過於牟尼也。二明用通教位格後二教位即為二。一格別教。二格圓教。一明格別教位者。通教明補處淨無垢稱位。別教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明權實者。就此即為三意。一略明權實。二明格位。三明興廢。一明權實者。權是暫用之名。實以永施為義。方便波羅蜜隨情近益。故名為權。智慧波羅蜜稱理究竟。故名為實也。是則三教暫赴物情。故名為權。圓教究竟利物。故名為實。分別權實應須四義。一明一切非權非實。二明一切皆權。三明一切皆實。四明一切佛法非權非實而權而實。一明一切非權非實者。若論四不可說。無說則無四教可分無三教。即非權。無圓教則非實。是則一切佛法皆非權非實。二明一切皆權者。若論四不可說有因緣而說。是則四教皆是權巧化物也。故佛言。我坐道場時。不得一法實。空拳誑小兒。以度於一切也。三明一切皆實者。無說而說之。必應機赴緣之益。其義皆實。故四教皆名實也。故智度論云。有世界對治為人故實。有第一義故實。此即皆實不虛之義也。四明一切佛法非權非實而權實者。若四不可說則無權實之可分。故言非權非實。不說而說三教即是權也。而說圓教即是實也。但一家明權實義有三種。一化他權實。二自行化他權實。三自行權實。若是化他權實。前三教非但是權。就此權中。亦各說權實也。若明自行化他權實。即是前三教並是權用。圓教所明一向是實。若論自行權實。即就圓教之位辨。照中道為實。雙照二諦為權也。第二明格位者即為三意。一約三藏教位格後三教。二約通教位格後二教。三約別教格後圓教。一約三藏教位格後三教者。即為三意。一明三藏教位格通教。二格別教。三格圓教。一格通教者。若論聲聞緣覺。與通教明二乘不殊。若約大乘明位。此則大為殊別。所以者何。三藏教明三阿僧祇劫修行乃至補處即是無垢位。正得齊於通教柔順忍信地忍法中忍也。若三藏之佛則得齊於通教佛地正習俱盡八相齊也。傍論。三藏佛是折法智力拙。通教佛是體法。故為巧。問曰。智度論云。阿羅漢地於聲聞經中名之為佛。但得二種涅槃。答曰。今謂皆除正使。已辦地齊。若取二諦滿正習盡。二佛齊也。二明用三藏教位格別教位者。三藏教明一生補處淨無垢稱位。格別教。與鐵輪位十信第十願心齊。佛地但與別教第十迴向齊。或可與初地齊也。此乃正意。傍論類通教可知。三明三藏教格圓教位者。三藏補處淨無垢稱位。但與圓教五品弟子第五品齊。佛地但與鐵輪位十信後願心齊。正義如此。傍論亦有優劣。三藏佛正習俱盡。以此為勝。不明六根清淨不思議之妙用。此為劣也。故華嚴經歎初發心住菩薩云。初發心以過於牟尼也。二明用通教位格後二教位即為二。一格別教。二格圓教。一明格別教位者。通教明補處淨無垢稱位。別教

第十法界無量迴向齊。通教佛果但與十地初歡喜地齊。正義如此。傍論有劣者。無相似中道智伏無明也。二明格圓教者。若通教明補處淨無垢稱位。但與圓教鐵輪位十信第十願心齊。通教明佛果。但與初發心住齊。此是一往格之。正論則劣。初發心住。以初發心住即能顯中道法身。斷無明一品為勝也。三明別教格圓教位者。若別教明法身法雲一生補處淨無垢稱位。但與圓教十位第十灌頂住齊。佛地斷十一品無明。但與十行初歡喜行齊。若依仁王經。開十地為三十生。是則無垢與法界無量迴向位齊。佛地與十地初歡喜地齊。是則別教明一生補處望圓教。若依前釋。以義往推。猶有三十一品無明。若依引仁王經。即有十一品無明。是則別圓法身補處。雖通約位。無垢稱義懸殊。豈得一概而釋維摩詰之名也。問曰。尋至道即是一。若格前方便三教。所明補處佛果遂傳爾懸殊。此意難解。答曰。二義往釋。一有教有人。二有教無人。若是三教方便之說。因中稟教之者。即並有教有人。佛果補處及上位菩薩能說三教。此並有教無人。所以者何。所稟三教行人因教各獲利。故有教有人也。能說之教主示現為三教之佛菩薩。令物慕果行因。因行既成則無復化主。如斯乃緣感便應。緣謝便息。空拳誑小兒。引將還家。手中實無物也。三教化主亦皆如是。若是圓教有教有人者。因中稟教。乃至法雲有教有人。斷四十一品無明。法身補處此實非虛。妙覺法身無說之說。即是果上有教有人也。有教無人因之為權。有教有人。名之為實。問曰。若爾四教明果可分權實。四教因地皆有教有人。何得分其權實。答曰。今明。三教之人名為權人。稟圓教之人。則人教俱實。故約四教明因分權實也。問曰。三教之因。既立權人。三教之果何意不得辨權人也。答曰。三教行人可成圓人。無有三教之佛修因作圓佛。故非類也。第三明興廢者即為二意。一權教有興有廢。二實教興而不廢。一明權教有興有廢者。即為三意。一三藏教機起即興。機謝則廢。所言機興者。可發之義名之為機。前緣有小樂欲可起。小善可生。小惡可治。偏真之解可發。故須用四悉檀。於聲聞經中。說因緣生滅四諦十二因緣六度之教。開三乘之道。聞則稱機。樂欲心起。生善斷惡。若是二乘發真無漏。證有餘涅槃。若是菩薩六度調心。得伏忍柔順忍也。法華經云。小智樂小法。不自信作佛。是故以方便分別說諸果。為此機緣。雖無三藏伏結。補處菩薩。淨無垢稱義。三十四心佛果。住有餘涅槃之佛。為欲以四悉檀教赴此故。示現此教形聲。赴機度物。故法華經明。長者即脫瓔珞。著弊垢衣。執持糞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法界無量迴向齊。通教佛果但與十地初歡喜地齊。正義如此。傍論有劣者。無相似中道智伏無明也。二明格圓教者。若通教明補處淨無垢稱位。但與圓教鐵輪位十信第十願心齊。通教明佛果。但與初發心住齊。此是一往格之。正論則劣。初發心住。以初發心住即能顯中道法身。斷無明一品為勝也。三明別教格圓教位者。若別教明法身法雲一生補處淨無垢稱位。但與圓教十位第十灌頂住齊。佛地斷十一品無明。但與十行初歡喜行齊。若依仁王經。開十地為三十生。是則無垢與法界無量迴向位齊。佛地與十地初歡喜地齊。是則別教明一生補處望圓教。若依前釋。以義往推。猶有三十一品無明。若依引仁王經。即有十一品無明。是則別圓法身補處。雖通約位。無垢稱義懸殊。豈得一概而釋維摩詰之名也。問曰。尋至道即是一。若格前方便三教。所明補處佛果遂傳爾懸殊。此意難解。答曰。二義往釋。一有教有人。二有教無人。若是三教方便之說。因中稟教之者。即並有教有人。佛果補處及上位菩薩能說三教。此並有教無人。所以者何。所稟三教行人因教各獲利。故有教有人也。能說之教主示現為三教之佛菩薩。令物慕果行因。因行既成則無復化主。如斯乃緣感便應。緣謝便息。空拳誑小兒。引將還家。手中實無物也。三教化主亦皆如是。若是圓教有教有人者。因中稟教。乃至法雲有教有人。斷四十一品無明。法身補處此實非虛。妙覺法身無說之說。即是果上有教有人也。有教無人因之為權。有教有人。名之為實。問曰。若爾四教明果可分權實。四教因地皆有教有人。何得分其權實。答曰。今明。三教之人名為權人。稟圓教之人。則人教俱實。故約四教明因分權實也。問曰。三教之因。既立權人。三教之果何意不得辨權人也。答曰。三教行人可成圓人。無有三教之佛修因作圓佛。故非類也。第三明興廢者即為二意。一權教有興有廢。二實教興而不廢。一明權教有興有廢者。即為三意。一三藏教機起即興。機謝則廢。所言機興者。可發之義名之為機。前緣有小樂欲可起。小善可生。小惡可治。偏真之解可發。故須用四悉檀。於聲聞經中。說因緣生滅四諦十二因緣六度之教。開三乘之道。聞則稱機。樂欲心起。生善斷惡。若是二乘發真無漏。證有餘涅槃。若是菩薩六度調心。得伏忍柔順忍也。法華經云。小智樂小法。不自信作佛。是故以方便分別說諸果。為此機緣。雖無三藏伏結。補處菩薩。淨無垢稱義。三十四心佛果。住有餘涅槃之佛。為欲以四悉檀教赴此故。示現此教形聲。赴機度物。故法華經明。長者即脫瓔珞。著弊垢衣。執持糞

器。狀有所畏。語諸作人。即是三藏教興之義。廢者。此小欲將歇。小善已成。事惡已除。真解已發。是則四緣俱息。則三藏所說之教能說之人俱廢也。二明通教興廢者。興則機興。廢則機廢。機興而教興者。無生四諦樂欲將起。體假入空之善可生。迷理見思可斷。即真之解可發。故須用四悉檀說無生四諦通教。三乘聞則樂欲心起。生善斷惡。三乘同發即真無漏之慧。見第一義。二乘住有餘涅槃菩薩則不滯空。慈悲入假化物。誓求佛果。為赴此之機緣。雖無通教斷結侵習。上地補處菩薩淨無垢稱位。一念相應慧斷習。佛果住有餘涅槃。為赴通教赴此三乘根緣。示現此教形聲。悉檀赴緣逗物。故名為興。廢者。四機既息緣謝。所說通教能說之人俱廢也。三明別教興廢者。興則機興教興。無量四諦樂欲將起。從空入假善根可生。無量恒沙煩惱別惑見思可治。中道第一義諦真解可發。故須用四悉檀說無量四諦起別教。菩薩聞則樂欲心起。生界外之善。斷界外之惡。發中道相似無漏及真無漏。求常住佛果大般涅槃。為赴此之機緣。雖無別教斷十品無明。法身補處菩薩斷十一品無明。究竟佛果。而示現此教形聲。用四悉檀赴物機緣。說無量四聖諦。故名別教興也。廢者。四十二品補處菩薩。此教佛果俱廢也。二明圓教俱興而不廢者。若於華嚴方等法華涅槃。所說圓教赴圓機樂欲生善斷惑見中第一義諦。是則從初發心至無垢地。赴四根緣。常說此教。至等覺佛。故名為興。故三十二菩薩文殊師利等。皆說入不二法門。即是教興之意也。若證妙覺。無師自悟。無法可歎。無善可生。無惡可斷。更無深理可見。言詞相寂滅。本自無興。故無廢也。無廢亦得論廢者。四悉檀機盡則教息。故名廢也。故大品經云。過荼無字可說。涅槃經云。不生不生不可說也。故淨名默然杜口。不須復以言言於無言之理。文殊稱歎表絕言也。是則在因有人有教。至果則教廢人存。三德涅槃湛然清淨。豈同前三教補處菩薩菩提佛果皆有教無人。教廢人亦隨廢。權實之意顯在於此也。第六約觀心明四教者。從三觀起四教。已如前辨。今但論即心行用。識一切教門皆從初心觀行而起。四教既攝一切經教。若一念觀心分明。能分別一念無明因緣所生之心。四辨歷然。則一切經教大意皆約觀心通達。就此即為四意。一約觀心明三藏教相。二約觀心明通教相。三約觀心明別教相。四約觀心明圓教相。第一約觀心明三藏教相者。即是觀一念因緣所生之心生滅相。折假入空。約此觀門。起一切三藏教也。若觀生滅四諦入道。即是修多羅藏。故增一阿含云。佛告諸比丘。謂一切法者只是一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器。狀有所畏。語諸作人。即是三藏教興之義。廢者。此小欲將歇。小善已成。事惡已除。真解已發。是則四緣俱息。則三藏所說之教能說之人俱廢也。二明通教興廢者。興則機興。廢則機廢。機興而教興者。無生四諦樂欲將起。體假入空之善可生。迷理見思可斷。即真之解可發。故須用四悉檀說無生四諦通教。三乘聞則樂欲心起。生善斷惡。三乘同發即真無漏之慧。見第一義。二乘住有餘涅槃菩薩則不滯空。慈悲入假化物。誓求佛果。為赴此之機緣。雖無通教斷結侵習。上地補處菩薩淨無垢稱位。一念相應慧斷習。佛果住有餘涅槃。為赴通教赴此三乘根緣。示現此教形聲。悉檀赴緣逗物。故名為興。廢者。四機既息緣謝。所說通教能說之人俱廢也。三明別教興廢者。興則機興教興。無量四諦樂欲將起。從空入假善根可生。無量恒沙煩惱別惑見思可治。中道第一義諦真解可發。故須用四悉檀說無量四諦起別教。菩薩聞則樂欲心起。生界外之善。斷界外之惡。發中道相似無漏及真無漏。求常住佛果大般涅槃。為赴此之機緣。雖無別教斷十品無明。法身補處菩薩斷十一品無明。究竟佛果。而示現此教形聲。用四悉檀赴物機緣。說無量四聖諦。故名別教興也。廢者。四十二品補處菩薩。此教佛果俱廢也。二明圓教俱興而不廢者。若於華嚴方等法華涅槃。所說圓教赴圓機樂欲生善斷惑見中第一義諦。是則從初發心至無垢地。赴四根緣。常說此教。至等覺佛。故名為興。故三十二菩薩文殊師利等。皆說入不二法門。即是教興之意也。若證妙覺。無師自悟。無法可歎。無善可生。無惡可斷。更無深理可見。言詞相寂滅。本自無興。故無廢也。無廢亦得論廢者。四悉檀機盡則教息。故名廢也。故大品經云。過荼無字可說。涅槃經云。不生不生不可說也。故淨名默然杜口。不須復以言言於無言之理。文殊稱歎表絕言也。是則在因有人有教。至果則教廢人存。三德涅槃湛然清淨。豈同前三教補處菩薩菩提佛果皆有教無人。教廢人亦隨廢。權實之意顯在於此也。第六約觀心明四教者。從三觀起四教。已如前辨。今但論即心行用。識一切教門皆從初心觀行而起。四教既攝一切經教。若一念觀心分明。能分別一念無明因緣所生之心。四辨歷然。則一切經教大意皆約觀心通達。就此即為四意。一約觀心明三藏教相。二約觀心明通教相。三約觀心明別教相。四約觀心明圓教相。第一約觀心明三藏教相者。即是觀一念因緣所生之心生滅相。折假入空。約此觀門。起一切三藏教也。若觀生滅四諦入道。即是修多羅藏。故增一阿含云。佛告諸比丘。謂一切法者只是一

法。何等為一法。心是一法出一切法也。智度論云。從初轉法輪至大涅槃。結修多羅藏。此只是約心生滅說四聖諦。即是法歸法本之義也。觀心出一切毘尼藏者。佛制戒時。問諸比丘。汝法何心作。若有心作。即是犯戒。有犯故有持也。若無心作。則不名犯。犯義不說持也。故重心發戒。無心則不發戒也。所言從心出阿毘曇藏者。四卷略說名毘曇心。達磨波羅處中而說名為雜心。如此皆是約心辨毘曇。無比法者。分別諸心心數法。一切法不可比也。二約觀心明通教者。觀心因緣所生一切法。心空則一切法空。是為體假入空。一切通教所明行位因果皆從此起。三約觀心明別教者。觀心因緣所生。即假名。具足一切恒沙佛法。依無明阿梨耶識。分別無量四諦。一切別教所明行位因果皆從此起。四約觀心明圓教者。觀心因緣所生。具足一切十法界。無所積聚。不縱不橫。不思議中道二諦之理。一切圓教所明行位因果皆從此起。如輪王頂上明珠。是則四教皆從一念無明心起。即是破微塵出三千大千世界經卷之義也。第七通諸經論為二。一明對諸經論。二通釋此經文義。就初四教對經論者。佛用四教成一切頓漸諸經。論釋經豈越四教也。即為二意。一對經二對論。一對經者。若華嚴經但具二教所成。一別教。二圓教。所以者何。別教則諸菩薩宣說歷劫修行四十二心斷結行位階差。圓教明一心具足一切諸行。從初一地具足一切諸地功德。次明漸教之初聲聞經。但具足三藏教。方等大乘及以此經具足四教。摩訶般若具足三教。除三藏教。法華經開權顯實。正直捨方便。但一圓教。涅槃經具足四教。成五味義也。問曰。方等大乘亦具四教。何故不成五味義。答曰。不明聲聞作佛。五味之義不成。約不定中。得論四教也。釋迦出世所有經教更不過此四教。攝此諸經。罄無不盡。二對論者。論有二種。一者通申經論。二者別申經論。一通申經論者。即為二意。一通申小乘經。二通申大乘經。一通申小乘經者。如毘曇成實昆勒等論。並是通申小乘經論故成實論主云。我今正欲論三藏中實義。二通申大乘經論者。如地持論．攝大乘論．唯識論．中論．十二門論等。並是通申諸大乘經所明別圓兩經也。二別申經論者。即為二意。一別申小乘經。二別申大乘經。一別申小乘經者。如俱舍論別申修多羅。明了論別申毘尼。毘婆娑論．阿毘曇論別申佛在世說毘曇也。二明別申大乘經論者。如十地論別申華嚴經別圓兩教。大智度論別申摩訶般若經通別圓三教。應有別申大集方等及此經論。不來此土。金剛般若論別申金剛般若經。法華論別申法華經一圓教。涅槃論別申 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法。何等為一法。心是一法出一切法也。智度論云。從初轉法輪至大涅槃。結修多羅藏。此只是約心生滅說四聖諦。即是法歸法本之義也。觀心出一切毘尼藏者。佛制戒時。問諸比丘。汝法何心作。若有心作。即是犯戒。有犯故有持也。若無心作。則不名犯。犯義不說持也。故重心發戒。無心則不發戒也。所言從心出阿毘曇藏者。四卷略說名毘曇心。達磨波羅處中而說名為雜心。如此皆是約心辨毘曇。無比法者。分別諸心心數法。一切法不可比也。二約觀心明通教者。觀心因緣所生一切法。心空則一切法空。是為體假入空。一切通教所明行位因果皆從此起。三約觀心明別教者。觀心因緣所生。即假名。具足一切恒沙佛法。依無明阿梨耶識。分別無量四諦。一切別教所明行位因果皆從此起。四約觀心明圓教者。觀心因緣所生。具足一切十法界。無所積聚。不縱不橫。不思議中道二諦之理。一切圓教所明行位因果皆從此起。如輪王頂上明珠。是則四教皆從一念無明心起。即是破微塵出三千大千世界經卷之義也。第七通諸經論為二。一明對諸經論。二通釋此經文義。就初四教對經論者。佛用四教成一切頓漸諸經。論釋經豈越四教也。即為二意。一對經二對論。一對經者。若華嚴經但具二教所成。一別教。二圓教。所以者何。別教則諸菩薩宣說歷劫修行四十二心斷結行位階差。圓教明一心具足一切諸行。從初一地具足一切諸地功德。次明漸教之初聲聞經。但具足三藏教。方等大乘及以此經具足四教。摩訶般若具足三教。除三藏教。法華經開權顯實。正直捨方便。但一圓教。涅槃經具足四教。成五味義也。問曰。方等大乘亦具四教。何故不成五味義。答曰。不明聲聞作佛。五味之義不成。約不定中。得論四教也。釋迦出世所有經教更不過此四教。攝此諸經。罄無不盡。二對論者。論有二種。一者通申經論。二者別申經論。一通申經論者。即為二意。一通申小乘經。二通申大乘經。一通申小乘經者。如毘曇成實昆勒等論。並是通申小乘經論故成實論主云。我今正欲論三藏中實義。二通申大乘經論者。如地持論．攝大乘論．唯識論．中論．十二門論等。並是通申諸大乘經所明別圓兩經也。二別申經論者。即為二意。一別申小乘經。二別申大乘經。一別申小乘經者。如俱舍論別申修多羅。明了論別申毘尼。毘婆娑論．阿毘曇論別申佛在世說毘曇也。二明別申大乘經論者。如十地論別申華嚴經別圓兩教。大智度論別申摩訶般若經通別圓三教。應有別申大集方等及此經論。不來此土。金剛般若論別申金剛般若經。法華論別申法華經一圓教。涅槃論別申

涅槃經四教五味。論度此土不盡。如是等論申經。即是申觀心。此等諸經今分明也。是則精修觀心。洞解一切經論。若經論不從心出者。觀行之人。既不聽不讀。何得內心通達耶。此乃有所言說。冥與經論相應。意在此也。第二正明用四教通釋此經云文義者。即為二意。一釋經五義。二通經文。一釋此經五義者。即如前約四教位釋淨無垢稱之名。名一而義異。次辨體者。三教所詮即是思議解脫之體。圓教所明即是不思議解脫也。次明宗者。是即四教明四種四諦因果感佛國不同也。次顯用者。即是四教從淺至深。次第以深呵淺也。次判教相者。此經具明四教。與諸經有同有異。如前分別。二用四教釋此經文者。即為三意。一通室外四品。二通室內六品。三通出室四品。一通室外四品者。用四教明因果不同。故釋迦現佛國有異。如身子梵王所見不同。諸天共寶器。食隨其果報。飯色有異故。以稟四教不同故。見佛國有異也。釋方便品。正用三藏教通教。所以者何。說折法入空因緣生滅無常。復說如夢幻體假入空之意。是則因中用拙巧二度。破其界內愛見著心。勤修二教之法身也。弟子品用通教別教圓教。彈呵十大弟子及五百羅漢。用通教彈者。如呵迦旃延說三藏教拙度五義。用別教折呵者。此如呵富樓那穢食置寶器也。用圓教者。如彈身子善吉云。不起滅定。現諸威儀。不斷廢愛。起於明脫。亦不縛不解。並是用圓教意彈也。四教釋菩薩品。正是用圓教。呵四大菩薩用三藏通教別教自行化他偏僻法華不思議圓頓之道。二明室內用四教釋六品經文者。大士無三教之疾。以方便現同三疾。約此辨問疾也。不思議品正明住圓教不思議示現四教之事也。觀眾生品即是辨不思議別圓兩教從假入空也。佛道品即是辨不思議圓教從空入假行於非道通達佛道也。不二法門品正明圓教不思議中道正觀入不二法門也。香積品即是不思議圓教所明雙照二諦法界圓融也。三明四教通出室四品經文者。通菩薩行品。令菩薩遍行四教之行。四土化眾生也。四教通見阿閦品者。明若依四教修四行。發菩提心。始得生阿閦佛國也。亦用此成無動如來佛國之行。得成佛時。所有佛國如妙喜世界也。用四教通法供養屬累二品者。付屬天帝彌勒。令於佛去世後流通此經。四教利益未來弟子令不絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃經四教五味。論度此土不盡。如是等論申經。即是申觀心。此等諸經今分明也。是則精修觀心。洞解一切經論。若經論不從心出者。觀行之人。既不聽不讀。何得內心通達耶。此乃有所言說。冥與經論相應。意在此也。第二正明用四教通釋此經云文義者。即為二意。一釋經五義。二通經文。一釋此經五義者。即如前約四教位釋淨無垢稱之名。名一而義異。次辨體者。三教所詮即是思議解脫之體。圓教所明即是不思議解脫也。次明宗者。是即四教明四種四諦因果感佛國不同也。次顯用者。即是四教從淺至深。次第以深呵淺也。次判教相者。此經具明四教。與諸經有同有異。如前分別。二用四教釋此經文者。即為三意。一通室外四品。二通室內六品。三通出室四品。一通室外四品者。用四教明因果不同。故釋迦現佛國有異。如身子梵王所見不同。諸天共寶器。食隨其果報。飯色有異故。以稟四教不同故。見佛國有異也。釋方便品。正用三藏教通教。所以者何。說折法入空因緣生滅無常。復說如夢幻體假入空之意。是則因中用拙巧二度。破其界內愛見著心。勤修二教之法身也。弟子品用通教別教圓教。彈呵十大弟子及五百羅漢。用通教彈者。如呵迦旃延說三藏教拙度五義。用別教折呵者。此如呵富樓那穢食置寶器也。用圓教者。如彈身子善吉云。不起滅定。現諸威儀。不斷廢愛。起於明脫。亦不縛不解。並是用圓教意彈也。四教釋菩薩品。正是用圓教。呵四大菩薩用三藏通教別教自行化他偏僻法華不思議圓頓之道。二明室內用四教釋六品經文者。大士無三教之疾。以方便現同三疾。約此辨問疾也。不思議品正明住圓教不思議示現四教之事也。觀眾生品即是辨不思議別圓兩教從假入空也。佛道品即是辨不思議圓教從空入假行於非道通達佛道也。不二法門品正明圓教不思議中道正觀入不二法門也。香積品即是不思議圓教所明雙照二諦法界圓融也。三明四教通出室四品經文者。通菩薩行品。令菩薩遍行四教之行。四土化眾生也。四教通見阿閦品者。明若依四教修四行。發菩提心。始得生阿閦佛國也。亦用此成無動如來佛國之行。得成佛時。所有佛國如妙喜世界也。用四教通法供養屬累二品者。付屬天帝彌勒。令於佛去世後流通此經。四教利益未來弟子令不絕也。