四教義卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教義卷第九

天台山修禪寺智顗禪師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師撰

第三約別教明位。釋淨無垢稱義者。別教詮因緣假名。如來藏佛性之理。菩薩稟此教門。修行得證必有淺深。故須明位。此別教入道亦有四門。一有門。二空門。三亦有亦空門。四非有非空門。別教雖有四門。而尋經論意。多用亦有亦空門明行位也。如涅槃經云。第一義空名為佛性。又云。智者見空及以不空聲聞辟支佛但見於空不見不空。不空者即佛性也。若趣機利物四門入道。各還根緣豈可偏用。但一往明位義便事須如此。是以今明別教行位。還約空有門以辨也。就此即為四意。一經論出別教菩薩位不同。二總明位。三別解釋。四約別教位釋淨無垢稱義。第一經論出別教菩薩位斷伏對法門不同者。尋別教正明因緣假名。恒沙佛法佛性。涅槃常住之理。菩薩稟此教。觀三諦理。歷劫修種種行。斷恒沙無知別惑。欲見佛性求常住四德涅槃。是則教別理別。斷別。行別位別。因別果別。此唯明一乘。二乘聞此如聾如啞。但諸經明此別位名數多少斷伏高下。對諸法門多有不同者。即為三。一者位數不同。二斷伏高下不同。三對諸法門不同。一位數多少有不同者。如華嚴經明。三十心十地佛地。有四十一地。瓔珞經明五十二位。仁王經明五十一位。新翻金光明經。但出十地佛果。勝天王般若大品經等。亦但明十地佛地。不辨三十心等覺地也。涅槃經明五行十功德。約義配位。似開三十心十地佛地。而文不出名。又十地論攝大乘論地持論十住毘婆沙論大智論。並釋菩薩地位。如此等諸經論。明諸菩薩位。名數多少不同。斷伏高下亦異。對諸法門明位非無殊別。所以然者。此既明界內界外生法兩身菩薩行位。如來方便。用四悉檀。化界內眾生隨機利益。豈得定說。若不廣尋經論則不知同異。偏取定執空增諍論。此同無目諍天上日。今明別教大乘次位。須用瓔珞仁王兩經。若明斷伏高下。須約大品三觀。若明觀行對法門意。屬涅槃五行。釋義對諸法門隨便採諸經論。一家說法正在初心。觀門教門須分明也。諸佛菩薩三乘聖位。此非凡測豈可妄說而須明位。知大乘意者。若行人修道破增上慢心。若說法講經權須消文引物希向。又欲令聽者咸知大乘經論。出別教菩薩位行不同。寧可偏執是非諍競也。問曰。何意明數的取瓔珞仁王判位名目。答曰。華嚴頓教。多明圓位四十一地。又不出十信之名。諸大乘方等經文。多明諸法門正不辨位。前四時般若亦多明菩薩觀行法門意。亦不明正辨位。今謂瓔珞經明五十二位。名義整足。是結成諸大乘方等別圓之位也。仁王般若明五十一位。恐是結成前四時般若別圓之位也。法華但開通別之權位。顯一圓位。涅槃大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約別教明位。釋淨無垢稱義者。別教詮因緣假名。如來藏佛性之理。菩薩稟此教門。修行得證必有淺深。故須明位。此別教入道亦有四門。一有門。二空門。三亦有亦空門。四非有非空門。別教雖有四門。而尋經論意。多用亦有亦空門明行位也。如涅槃經云。第一義空名為佛性。又云。智者見空及以不空聲聞辟支佛但見於空不見不空。不空者即佛性也。若趣機利物四門入道。各還根緣豈可偏用。但一往明位義便事須如此。是以今明別教行位。還約空有門以辨也。就此即為四意。一經論出別教菩薩位不同。二總明位。三別解釋。四約別教位釋淨無垢稱義。第一經論出別教菩薩位斷伏對法門不同者。尋別教正明因緣假名。恒沙佛法佛性。涅槃常住之理。菩薩稟此教。觀三諦理。歷劫修種種行。斷恒沙無知別惑。欲見佛性求常住四德涅槃。是則教別理別。斷別。行別位別。因別果別。此唯明一乘。二乘聞此如聾如啞。但諸經明此別位名數多少斷伏高下。對諸法門多有不同者。即為三。一者位數不同。二斷伏高下不同。三對諸法門不同。一位數多少有不同者。如華嚴經明。三十心十地佛地。有四十一地。瓔珞經明五十二位。仁王經明五十一位。新翻金光明經。但出十地佛果。勝天王般若大品經等。亦但明十地佛地。不辨三十心等覺地也。涅槃經明五行十功德。約義配位。似開三十心十地佛地。而文不出名。又十地論攝大乘論地持論十住毘婆沙論大智論。並釋菩薩地位。如此等諸經論。明諸菩薩位。名數多少不同。斷伏高下亦異。對諸法門明位非無殊別。所以然者。此既明界內界外生法兩身菩薩行位。如來方便。用四悉檀。化界內眾生隨機利益。豈得定說。若不廣尋經論則不知同異。偏取定執空增諍論。此同無目諍天上日。今明別教大乘次位。須用瓔珞仁王兩經。若明斷伏高下。須約大品三觀。若明觀行對法門意。屬涅槃五行。釋義對諸法門隨便採諸經論。一家說法正在初心。觀門教門須分明也。諸佛菩薩三乘聖位。此非凡測豈可妄說而須明位。知大乘意者。若行人修道破增上慢心。若說法講經權須消文引物希向。又欲令聽者咸知大乘經論。出別教菩薩位行不同。寧可偏執是非諍競也。問曰。何意明數的取瓔珞仁王判位名目。答曰。華嚴頓教。多明圓位四十一地。又不出十信之名。諸大乘方等經文。多明諸法門正不辨位。前四時般若亦多明菩薩觀行法門意。亦不明正辨位。今謂瓔珞經明五十二位。名義整足。是結成諸大乘方等別圓之位也。仁王般若明五十一位。恐是結成前四時般若別圓之位也。法華但開通別之權位。顯一圓位。涅槃大

乘亦明別圓兩位。而不的出名目。問曰。斷伏高下。何故取大品三觀。答曰。一家義便。問曰。別教觀行對法門。何故取涅槃五行。答曰。末代入道正得其宜。別教明觀行有二種。一者不共二乘說。如華嚴十地論地持九種戒定慧。及攝大乘論。二者共二乘說。如方等大品中論釋論。今明涅槃五行實為末代行用之要義也。第二總明別教菩薩位者。即為三意。一約瓔珞經明位數。二約大品經三觀明斷伏。三約涅槃經對法門辨位。一約瓔珞經明位數者。瓔珞有七種明位。七位者。一者十信。二者十住。三者十行。四者十迴向。五者十地。六者等覺。七者妙覺地。初十信心即是外凡。別教乾慧地伏忍之位也。十住即是習種性位。從此已去盡三十心解行位。悉是別教之內凡性地。柔順忍位也。約別教義推如煗法。十行者。即是性種性。別教義推如頂法也。十迴向即道種性。別教義推如忍法。世第一法也。問曰。別教何須明煗頂忍也。答曰。十地既對四果故須明也。通教通真似解。說為煗頂忍世第一法。今別教別真似解。義立此名以比決分明也。次十地即是聖種性。此皆入別教四果聖位。悉斷無明別見思惑。六明等覺位。即是等覺性。若望菩薩名等覺佛地。若望佛地。名為金剛心菩薩。亦名無垢地菩薩。七明妙覺地。亦名妙覺性。即是究竟佛菩提果。大涅槃之果也。二約大品經及三觀合位明斷伏高下者。大品經云。佛告舍利弗。菩薩欲具足道慧。當學般若波羅蜜。此即是十信習從假入空。伏愛論見論欲入十住位。若得十住即斷界內見思也。欲以道慧具足道種慧。當學般若。此即從空入假入十行也。欲以道種慧具足一切智。當學般若。此即修中道正觀。入十迴向位也。欲以一切智具足一切種智。當學般若。此即是證中道正觀。入十地也。欲以一切種智斷煩惱習。當學般若。此即是等覺地也。無明煩惱習盡名之為佛。即是妙覺地也。問曰智度論何故。云佛說三智一心中得。答曰為顯圓教從初一地即具足一切諸地。若執此義。即乖三慧品說別相三智之義也。三約涅槃經明五行合位者。初戒聖行定聖行生滅四諦。慧聖行即是十信位。次無生四真諦聖行。即是十住位。次無量四聖諦。即是十行位。次明修一實諦無作四聖諦。即是十迴向位。次若發真見一實諦。證無作四聖諦。即是聖行滿位。無畏地得二十五三昧。能破二十五有。名歡喜地。五行具足。而說十功德者。恐此表住大涅槃十地之功德也。過此明住大涅槃。即是妙覺地也。第三歷別解釋者。釋七番別位。初明十信心者。一信心二念心三精進心四慧心五定心六不退心七迴向心八護法心九戒心十願心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘亦明別圓兩位。而不的出名目。問曰。斷伏高下。何故取大品三觀。答曰。一家義便。問曰。別教觀行對法門。何故取涅槃五行。答曰。末代入道正得其宜。別教明觀行有二種。一者不共二乘說。如華嚴十地論地持九種戒定慧。及攝大乘論。二者共二乘說。如方等大品中論釋論。今明涅槃五行實為末代行用之要義也。第二總明別教菩薩位者。即為三意。一約瓔珞經明位數。二約大品經三觀明斷伏。三約涅槃經對法門辨位。一約瓔珞經明位數者。瓔珞有七種明位。七位者。一者十信。二者十住。三者十行。四者十迴向。五者十地。六者等覺。七者妙覺地。初十信心即是外凡。別教乾慧地伏忍之位也。十住即是習種性位。從此已去盡三十心解行位。悉是別教之內凡性地。柔順忍位也。約別教義推如煗法。十行者。即是性種性。別教義推如頂法也。十迴向即道種性。別教義推如忍法。世第一法也。問曰。別教何須明煗頂忍也。答曰。十地既對四果故須明也。通教通真似解。說為煗頂忍世第一法。今別教別真似解。義立此名以比決分明也。次十地即是聖種性。此皆入別教四果聖位。悉斷無明別見思惑。六明等覺位。即是等覺性。若望菩薩名等覺佛地。若望佛地。名為金剛心菩薩。亦名無垢地菩薩。七明妙覺地。亦名妙覺性。即是究竟佛菩提果。大涅槃之果也。二約大品經及三觀合位明斷伏高下者。大品經云。佛告舍利弗。菩薩欲具足道慧。當學般若波羅蜜。此即是十信習從假入空。伏愛論見論欲入十住位。若得十住即斷界內見思也。欲以道慧具足道種慧。當學般若。此即從空入假入十行也。欲以道種慧具足一切智。當學般若。此即修中道正觀。入十迴向位也。欲以一切智具足一切種智。當學般若。此即是證中道正觀。入十地也。欲以一切種智斷煩惱習。當學般若。此即是等覺地也。無明煩惱習盡名之為佛。即是妙覺地也。問曰智度論何故。云佛說三智一心中得。答曰為顯圓教從初一地即具足一切諸地。若執此義。即乖三慧品說別相三智之義也。三約涅槃經明五行合位者。初戒聖行定聖行生滅四諦。慧聖行即是十信位。次無生四真諦聖行。即是十住位。次無量四聖諦。即是十行位。次明修一實諦無作四聖諦。即是十迴向位。次若發真見一實諦。證無作四聖諦。即是聖行滿位。無畏地得二十五三昧。能破二十五有。名歡喜地。五行具足。而說十功德者。恐此表住大涅槃十地之功德也。過此明住大涅槃。即是妙覺地也。第三歷別解釋者。釋七番別位。初明十信心者。一信心二念心三精進心四慧心五定心六不退心七迴向心八護法心九戒心十願心

。此十通名信心者。信心者順從為義。若聞說別教因緣假名無量四諦。佛性之理常住三寶。心順不疑名信心也。今略釋初信心義。即為二意。一者發菩提心。二者行菩薩道。發心即是目。修行即是足。目足備故入清涼池。即是別教初賢善直之義也。一發菩提心者。聞大涅槃方等經典。因信解心大悲誓願發也。大涅槃經明有五行。一聖行二梵行三天行四嬰兒行五病行。云何菩薩修行聖行。若從如來聞是大涅槃經。聞已生信作是思惟。諸佛世尊有無上道。有大正法大眾正行。復有大乘方等經典。我當願樂割愛修道。即是信心。所以者何。若聞大涅槃經信心歡喜。即信佛性常住三寶。即是信非因非果大涅槃果也。若聞五行心生愛樂。即是信非因之因聖行因也。若信心開發。即是發菩提心。欲行菩薩道。發菩提心者。即是慈悲憐愍一切眾生。故於無量四聖諦。慈與眾生無量道滅之樂。悲救眾生無量苦集之苦。起無量四弘誓願。未度無量苦諦者令度。未解無量集諦者令解。未安無量道諦者令安。未得無量滅諦者。令得大涅槃常樂我淨。是為別教菩薩因於信解。初發菩薩心也。問曰前明因大涅槃經四種聖諦。約此人辨別教菩薩位。今何故但約無量四聖諦發弘誓。願不取餘三種四諦發願也。答曰若總在別教。此四種四諦皆名無量。所以者何。菩薩觀無量生滅四諦。調心異於二乘。觀無量無生滅四諦。斷界內結異於二乘。觀如來藏無量四諦之理。雖非即是無作。而二乘亦不聞其名。若證無作四諦。爾時無作亦名無量。所以者何。依一實諦即有四諦。名為無作。世間出世間因果法相。數量無邊與虛空等。亦名無量。緣無量四諦發菩提心。即是四種四諦也。問曰若生滅無生滅二種四諦。皆名無量者。何故勝鬘經。說名有量四聖諦耶。答曰雖復數無邊量。在二乘心同歸灰斷。故名有量也。問曰若有無作。何意不約無作發心。答曰此無作猶是無量。以無量以無作證果時。名非不思議無作也。如生滅盡。無非是無生四諦也。二明修菩薩行者。即是受持讀誦大乘方等。為人解說。自行聖行亦教人行聖行。自行聖行者。大涅槃經。明聖行者有三種。一戒聖行。二定聖行。三慧聖行菩薩思惟佛性之理。幽微難見。初心不可頓入。必須持戒修定慧。次第三觀調心而入中道。三諦惑障若除方乃得道。見於佛性住大涅槃。別相三觀如前說。一戒聖行者。菩薩護持五篇之戒如護浮囊。愛見二種煩惱羅剎來乞。若能與我令汝得入涅槃者。令得屬愛世間樂之涅槃。屬見世間樂之涅槃也。菩薩若不隨愛見破戒。即具五支諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒。前後眷屬餘清淨戒。非諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。此十通名信心者。信心者順從為義。若聞說別教因緣假名無量四諦。佛性之理常住三寶。心順不疑名信心也。今略釋初信心義。即為二意。一者發菩提心。二者行菩薩道。發心即是目。修行即是足。目足備故入清涼池。即是別教初賢善直之義也。一發菩提心者。聞大涅槃方等經典。因信解心大悲誓願發也。大涅槃經明有五行。一聖行二梵行三天行四嬰兒行五病行。云何菩薩修行聖行。若從如來聞是大涅槃經。聞已生信作是思惟。諸佛世尊有無上道。有大正法大眾正行。復有大乘方等經典。我當願樂割愛修道。即是信心。所以者何。若聞大涅槃經信心歡喜。即信佛性常住三寶。即是信非因非果大涅槃果也。若聞五行心生愛樂。即是信非因之因聖行因也。若信心開發。即是發菩提心。欲行菩薩道。發菩提心者。即是慈悲憐愍一切眾生。故於無量四聖諦。慈與眾生無量道滅之樂。悲救眾生無量苦集之苦。起無量四弘誓願。未度無量苦諦者令度。未解無量集諦者令解。未安無量道諦者令安。未得無量滅諦者。令得大涅槃常樂我淨。是為別教菩薩因於信解。初發菩薩心也。問曰前明因大涅槃經四種聖諦。約此人辨別教菩薩位。今何故但約無量四聖諦發弘誓。願不取餘三種四諦發願也。答曰若總在別教。此四種四諦皆名無量。所以者何。菩薩觀無量生滅四諦。調心異於二乘。觀無量無生滅四諦。斷界內結異於二乘。觀如來藏無量四諦之理。雖非即是無作。而二乘亦不聞其名。若證無作四諦。爾時無作亦名無量。所以者何。依一實諦即有四諦。名為無作。世間出世間因果法相。數量無邊與虛空等。亦名無量。緣無量四諦發菩提心。即是四種四諦也。問曰若生滅無生滅二種四諦。皆名無量者。何故勝鬘經。說名有量四聖諦耶。答曰雖復數無邊量。在二乘心同歸灰斷。故名有量也。問曰若有無作。何意不約無作發心。答曰此無作猶是無量。以無量以無作證果時。名非不思議無作也。如生滅盡。無非是無生四諦也。二明修菩薩行者。即是受持讀誦大乘方等。為人解說。自行聖行亦教人行聖行。自行聖行者。大涅槃經。明聖行者有三種。一戒聖行。二定聖行。三慧聖行菩薩思惟佛性之理。幽微難見。初心不可頓入。必須持戒修定慧。次第三觀調心而入中道。三諦惑障若除方乃得道。見於佛性住大涅槃。別相三觀如前說。一戒聖行者。菩薩護持五篇之戒如護浮囊。愛見二種煩惱羅剎來乞。若能與我令汝得入涅槃者。令得屬愛世間樂之涅槃。屬見世間樂之涅槃也。菩薩若不隨愛見破戒。即具五支諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒。前後眷屬餘清淨戒。非諸

惡覺覺清淨戒。護持正念念清淨戒。迴向具足無上道戒。又復護持性重戒息世譏嫌戒等無差別。如是持戒施與一切眾生。願一切眾生。令得禁戒善清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就諸波羅蜜戒。菩薩善能護持諸戒。得入於初不動地。菩薩住不動地中。不動不退不墮不散。是名菩薩修戒聖行。二修定聖行者。所謂從初安般隨息觀息。入根本持勝通明淨禪。見身三十六物。如明眼之人開倉見穀粟麻豆。又分別三十六物不見有我。又修八背捨觀禪。觀身內外不淨。除却皮肉諦觀白骨。見骨色相異。所謂青黃白色鴿色。如是骨相亦復無我。得觀禪欲界之定。菩薩爾時次第觀骨。觀青骨時。見此大地東西南北悉皆青相。黃白鴿色亦復如是。此即是得觀禪未到地定成也。又云。作是觀時。眉間則出青黃赤白鴿等色光。光中見佛。是為初背捨。乃至成就八背捨。八勝處十一切處九次第定師子奮迅三昧超越三昧。菩薩住背捨勝處諸禪定中。修四無量心六波羅蜜四攝法神通變化。即是共念處。又因受持讀誦大乘方等。於禪定中思惟名義。修四無礙辨。即是緣念處。若念處成就。得住堪忍之地。是名菩薩修定聖行。此二念處。若未與性念處相應。猶屬停心初賢位也。三修慧聖行者。即是四諦。大涅槃經云。所言苦者逼迫相。集者能生長相。滅者寂滅相。道者大乘相。又復苦者現相。集者轉相。滅者除相。道者能除相。又苦者三苦相。集者二十五有。滅者滅二十五有。道者修戒定慧。此即先觀生滅四諦。調伏界內見思煩惱。修性念處。即是正觀生滅苦諦。若觀是苦集是苦滅是苦滅道。如是正觀生滅四諦。謗觀無生無量中道佛性之理。而正用生滅四諦。伏界內屬見愛一切煩惱結集。皆是性念處智慧力也。性念處義具如前說。若菩薩得是性念處。與前共緣念處合。即於堪忍地。智慧善根增長。從初信心。乃至願心。十心成就。即是鐵輪外凡乾慧伏忍也。問曰別教菩薩。成就幾法。所得信心異前通教。答曰還約十法即知不同。一信正因緣者。即是知四種四諦因緣不亂。二真正發菩提心者。知於無量四諦。發慈悲誓願心也。三勤修止觀者。即知次第善修四種止觀也。四破法遍者即觀因緣。生滅空假中道破三諦惑遍也。五知通塞者。即是知四種道滅是通。四種苦集即是塞也。六善修道品者。即是知次第。修四種三十七道品也。七善修助道法者。即背捨勝處。能成一切對治。六波羅蜜助開三脫也。八善識次位者。即知因四種四諦。入七位不叨監也。九安忍強軟賊者。即是知修四種道諦時。於四種苦集。心能安也。十順道法愛不生者。即知次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡覺覺清淨戒。護持正念念清淨戒。迴向具足無上道戒。又復護持性重戒息世譏嫌戒等無差別。如是持戒施與一切眾生。願一切眾生。令得禁戒善清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就諸波羅蜜戒。菩薩善能護持諸戒。得入於初不動地。菩薩住不動地中。不動不退不墮不散。是名菩薩修戒聖行。二修定聖行者。所謂從初安般隨息觀息。入根本持勝通明淨禪。見身三十六物。如明眼之人開倉見穀粟麻豆。又分別三十六物不見有我。又修八背捨觀禪。觀身內外不淨。除却皮肉諦觀白骨。見骨色相異。所謂青黃白色鴿色。如是骨相亦復無我。得觀禪欲界之定。菩薩爾時次第觀骨。觀青骨時。見此大地東西南北悉皆青相。黃白鴿色亦復如是。此即是得觀禪未到地定成也。又云。作是觀時。眉間則出青黃赤白鴿等色光。光中見佛。是為初背捨。乃至成就八背捨。八勝處十一切處九次第定師子奮迅三昧超越三昧。菩薩住背捨勝處諸禪定中。修四無量心六波羅蜜四攝法神通變化。即是共念處。又因受持讀誦大乘方等。於禪定中思惟名義。修四無礙辨。即是緣念處。若念處成就。得住堪忍之地。是名菩薩修定聖行。此二念處。若未與性念處相應。猶屬停心初賢位也。三修慧聖行者。即是四諦。大涅槃經云。所言苦者逼迫相。集者能生長相。滅者寂滅相。道者大乘相。又復苦者現相。集者轉相。滅者除相。道者能除相。又苦者三苦相。集者二十五有。滅者滅二十五有。道者修戒定慧。此即先觀生滅四諦。調伏界內見思煩惱。修性念處。即是正觀生滅苦諦。若觀是苦集是苦滅是苦滅道。如是正觀生滅四諦。謗觀無生無量中道佛性之理。而正用生滅四諦。伏界內屬見愛一切煩惱結集。皆是性念處智慧力也。性念處義具如前說。若菩薩得是性念處。與前共緣念處合。即於堪忍地。智慧善根增長。從初信心。乃至願心。十心成就。即是鐵輪外凡乾慧伏忍也。問曰別教菩薩。成就幾法。所得信心異前通教。答曰還約十法即知不同。一信正因緣者。即是知四種四諦因緣不亂。二真正發菩提心者。知於無量四諦。發慈悲誓願心也。三勤修止觀者。即知次第善修四種止觀也。四破法遍者即觀因緣。生滅空假中道破三諦惑遍也。五知通塞者。即是知四種道滅是通。四種苦集即是塞也。六善修道品者。即是知次第。修四種三十七道品也。七善修助道法者。即背捨勝處。能成一切對治。六波羅蜜助開三脫也。八善識次位者。即知因四種四諦。入七位不叨監也。九安忍強軟賊者。即是知修四種道諦時。於四種苦集。心能安也。十順道法愛不生者。即知次

第。修四種道諦發諸順道法。不生愛著心也。別教信心菩薩解此十事分明。異於通教之信心也。此之十法深解義趣。即得用釋十信心。至下明圓教十信。備出其相也。瓔珞經云。一信有十十信有百。此之百法為一切道法之根本也。二明十住位者。即是十解習種性。初入內凡十賢之位也。一發心住。二持地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。此十通名住者。會理之心名之為住。故仁王般若經云。入理般若名為住。此即體假入空觀。成發真無漏。見通教真諦之理。斷界內見思惑九十八使故名發心住也。此有二義。一發真解。住偏真法性之理。二生中道似解。住第一義佛性之理。若生偏真之解。即是通教八人地。見地智斷齊生中道似解。是初得別教善有漏五陰。入別教內凡性地。柔順忍之位也。所以者何。是菩薩因前持戒禪定生滅四諦智慧。調心觀無生四諦。斷界內見思煩惱。是聲聞經說。五種佛子位齊。五種佛子位者。一須陀洹佛子。二斯陀含佛子。三阿那含佛子。四阿羅漢佛子。五辟支佛佛子。開一為二。合十品即對十住位。斷見思煩惱及習氣。是辟支佛齊。侵斷恒沙上品。但菩薩觀無生四諦。如涅槃經說。凡夫有苦無苦諦。聲聞緣覺有苦有苦諦。而無真諦。諸菩薩等解苦無苦。是故無苦而有真諦。凡夫有集無集諦。聲聞緣覺有集有集諦。諸菩薩等解集無集。是故無集而有真諦。聲聞緣覺有道非真。菩薩有道有真。聲聞緣覺有滅非真。菩薩有滅有真。無生四真諦具如通教初說。但大涅槃經。明此滅諦是常樂者。此意與通教有同有異。同即四諦即真。通教三乘觀無生四諦。見第一義即真諦也。別者菩薩能知於空即是不空。別知佛性涅槃常樂我淨也。問曰若爾涅槃經何得說二乘有苦有苦諦而無真實。答曰此明聲聞經三藏教門所辨。非關摩訶衍初門通教也。若得滅道。能觀佛性常住即發中道似解。為別教之煗法也。三明十行位者。即是性種性。內凡十賢。一歡喜行。二饒益行。三無瞋恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。此十通名行者。行以進趣為義前既發真悟理。從此加修從空入假。觀無量四諦。無量四諦如大涅槃經說。知諸陰苦。名為中智。分別諸陰有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。是名無量苦諦。知諸入者名之為門。名為苦諦。分別諸入有無量相。悉是諸苦。即是無量苦聖諦也。知十八界名之為分。亦名為性。即是苦諦。分別諸界有無量相。悉是諸苦。是名無量苦聖諦也。所言無量集聖諦者。知愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第。修四種道諦發諸順道法。不生愛著心也。別教信心菩薩解此十事分明。異於通教之信心也。此之十法深解義趣。即得用釋十信心。至下明圓教十信。備出其相也。瓔珞經云。一信有十十信有百。此之百法為一切道法之根本也。二明十住位者。即是十解習種性。初入內凡十賢之位也。一發心住。二持地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。此十通名住者。會理之心名之為住。故仁王般若經云。入理般若名為住。此即體假入空觀。成發真無漏。見通教真諦之理。斷界內見思惑九十八使故名發心住也。此有二義。一發真解。住偏真法性之理。二生中道似解。住第一義佛性之理。若生偏真之解。即是通教八人地。見地智斷齊生中道似解。是初得別教善有漏五陰。入別教內凡性地。柔順忍之位也。所以者何。是菩薩因前持戒禪定生滅四諦智慧。調心觀無生四諦。斷界內見思煩惱。是聲聞經說。五種佛子位齊。五種佛子位者。一須陀洹佛子。二斯陀含佛子。三阿那含佛子。四阿羅漢佛子。五辟支佛佛子。開一為二。合十品即對十住位。斷見思煩惱及習氣。是辟支佛齊。侵斷恒沙上品。但菩薩觀無生四諦。如涅槃經說。凡夫有苦無苦諦。聲聞緣覺有苦有苦諦。而無真諦。諸菩薩等解苦無苦。是故無苦而有真諦。凡夫有集無集諦。聲聞緣覺有集有集諦。諸菩薩等解集無集。是故無集而有真諦。聲聞緣覺有道非真。菩薩有道有真。聲聞緣覺有滅非真。菩薩有滅有真。無生四真諦具如通教初說。但大涅槃經。明此滅諦是常樂者。此意與通教有同有異。同即四諦即真。通教三乘觀無生四諦。見第一義即真諦也。別者菩薩能知於空即是不空。別知佛性涅槃常樂我淨也。問曰若爾涅槃經何得說二乘有苦有苦諦而無真實。答曰此明聲聞經三藏教門所辨。非關摩訶衍初門通教也。若得滅道。能觀佛性常住即發中道似解。為別教之煗法也。三明十行位者。即是性種性。內凡十賢。一歡喜行。二饒益行。三無瞋恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。此十通名行者。行以進趣為義前既發真悟理。從此加修從空入假。觀無量四諦。無量四諦如大涅槃經說。知諸陰苦。名為中智。分別諸陰有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。是名無量苦諦。知諸入者名之為門。名為苦諦。分別諸入有無量相。悉是諸苦。即是無量苦聖諦也。知十八界名之為分。亦名為性。即是苦諦。分別諸界有無量相。悉是諸苦。是名無量苦聖諦也。所言無量集聖諦者。知愛

因緣能生五陰名之為集。一人起愛無量無邊。況一切眾生所起諸愛。如是等愛無量無邊。即是無量集聖諦也。所言無量滅聖諦者。知滅煩惱名為滅聖諦。分別煩惱不可稱計。滅亦如是不可稱計。即是無量滅聖諦也。所言無量道聖諦者。能斷煩惱名為道諦。分別道相無量無邊。所離煩惱亦無量無邊。即是無量道聖諦也。如是四諦大涅槃經說。悉云非諸聲聞緣覺所知。故知此屬別教菩薩之所學也。菩薩住此無量道諦。學十波羅蜜。一切諸道斷塵沙無知。十品十行成就。從空入假平等觀成也。得道種慧法眼清淨。相似中道之解。轉更分明。即是別教頂法之位。菩薩住此位中。遊戲神通淨佛國土。成就眾生也。四明十迴向位者。即是道種姓內凡位十賢也。一救護一切眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等觀一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡藏功德迴向。六隨順平等善根迴向。七隨順等觀一切眾生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫迴向。十法界無盡迴向。此十通名迴向者。迴事向理迴因向果。迴己功德普施眾生。事理和融順入法界。故名迴向。正修中道第一義諦觀。從無量四諦學無作四諦也。約實說四實。不作四故名無作之四。觀四得實故名四實。因名無量得果名無作。證果斷苦集有道滅。非圓教之無作也。今立無作四實諦名義意在此。故涅槃經云。一實諦者名為真法。若法非真不名實諦。實諦名無顛倒。無顛倒者名為實諦。實諦無有虛妄。若有虛妄不名實諦。實諦名為大乘。非大乘者不名實諦。實諦是佛所說。非魔所說。若是魔說非是實諦。實諦者一道清淨無有二也。有常有樂有我有淨。是即名為實諦之義。又涅槃經云。一實諦者。即是如來虛空佛性無差別也。有苦有諦有實。有集有諦有實。有滅有諦有實。有道有諦有實。如來非苦非諦是名為實。虛空佛性亦復如是。又涅槃經云。所言苦者名無常相。是可斷相。是為實諦。如來之性非苦非無常非可斷相是名為實。虛空佛性亦復如是。所言集者。令五陰和合而生。亦名為苦亦名無常是可斷相。是為實諦。如來非是集性。非是陰因非可斷相。是為實諦。虛空佛性亦復如是。所言滅者。名煩惱滅。亦常亦無常。二乘所得名曰無常。諸佛所得是則名常。亦名證法。是為實諦。如來之性不名為諦。能滅煩惱。非常非無常。不名證知。常住無變。是故名實諦。虛空佛性亦復如是。所言道者。能斷煩惱亦常亦無常。是可修法。是名實諦。如來非道能斷煩惱。非可修法常住不變。是為實諦。虛空佛性亦復如是。若菩薩學無量無作四諦觀。觀知如來藏無量無生死種子。恒沙佛法。斷恒沙下品煩惱。伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣能生五陰名之為集。一人起愛無量無邊。況一切眾生所起諸愛。如是等愛無量無邊。即是無量集聖諦也。所言無量滅聖諦者。知滅煩惱名為滅聖諦。分別煩惱不可稱計。滅亦如是不可稱計。即是無量滅聖諦也。所言無量道聖諦者。能斷煩惱名為道諦。分別道相無量無邊。所離煩惱亦無量無邊。即是無量道聖諦也。如是四諦大涅槃經說。悉云非諸聲聞緣覺所知。故知此屬別教菩薩之所學也。菩薩住此無量道諦。學十波羅蜜。一切諸道斷塵沙無知。十品十行成就。從空入假平等觀成也。得道種慧法眼清淨。相似中道之解。轉更分明。即是別教頂法之位。菩薩住此位中。遊戲神通淨佛國土。成就眾生也。四明十迴向位者。即是道種姓內凡位十賢也。一救護一切眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等觀一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡藏功德迴向。六隨順平等善根迴向。七隨順等觀一切眾生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫迴向。十法界無盡迴向。此十通名迴向者。迴事向理迴因向果。迴己功德普施眾生。事理和融順入法界。故名迴向。正修中道第一義諦觀。從無量四諦學無作四諦也。約實說四實。不作四故名無作之四。觀四得實故名四實。因名無量得果名無作。證果斷苦集有道滅。非圓教之無作也。今立無作四實諦名義意在此。故涅槃經云。一實諦者名為真法。若法非真不名實諦。實諦名無顛倒。無顛倒者名為實諦。實諦無有虛妄。若有虛妄不名實諦。實諦名為大乘。非大乘者不名實諦。實諦是佛所說。非魔所說。若是魔說非是實諦。實諦者一道清淨無有二也。有常有樂有我有淨。是即名為實諦之義。又涅槃經云。一實諦者。即是如來虛空佛性無差別也。有苦有諦有實。有集有諦有實。有滅有諦有實。有道有諦有實。如來非苦非諦是名為實。虛空佛性亦復如是。又涅槃經云。所言苦者名無常相。是可斷相。是為實諦。如來之性非苦非無常非可斷相是名為實。虛空佛性亦復如是。所言集者。令五陰和合而生。亦名為苦亦名無常是可斷相。是為實諦。如來非是集性。非是陰因非可斷相。是為實諦。虛空佛性亦復如是。所言滅者。名煩惱滅。亦常亦無常。二乘所得名曰無常。諸佛所得是則名常。亦名證法。是為實諦。如來之性不名為諦。能滅煩惱。非常非無常。不名證知。常住無變。是故名實諦。虛空佛性亦復如是。所言道者。能斷煩惱亦常亦無常。是可修法。是名實諦。如來非道能斷煩惱。非可修法常住不變。是為實諦。虛空佛性亦復如是。若菩薩學無量無作四諦觀。觀知如來藏無量無生死種子。恒沙佛法。斷恒沙下品煩惱。伏

無明別見相似中道之外。更轉增明法界願行事理和融。成別教一切智。得六根清淨。即是別教忍法世第一法位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明別見相似中道之外。更轉增明法界願行事理和融。成別教一切智。得六根清淨。即是別教忍法世第一法位也。