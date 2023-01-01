四教義卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教義卷第八

天台山修禪寺智顗禪師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師撰

第二約通教辨位。以釋淨無垢稱義者。通教既詮因緣即空之理。三乘同稟契理證道。必有淺深。故須判位。通教入道亦具四門。四門者。一實門。二不實門。三亦實亦不實門。四非實非不實門。此四門入諸法實相。出智度論。中論雖不作門名。四句既能通行人入第一義。今立門名觀其義意。謂於理無失。至下辨體當略釋。今判三乘同入第一義。智斷之階級。此通教具有四門入道。而經論多用空門。若論逗機化物隨緣而說四門。豈可偏用經論義。便事須如此。是故今約通教明三乘位。正就空門以辨也。就此即為五意。一略明半滿辨位有同不同。二明約通教開三乘。三正辨通教三乘次位。四料簡。五正約位釋淨無垢稱義。第一略明半滿辨位有同不同者。若三藏半字教門。明位大同小異。如毘曇成實釋三藏教。辨賢聖位雖復小異。而大意是同。不足疑也。若摩訶衍滿字教門通論。只是一摩訶衍教。若細尋義理。即有三教明位高下不同。其不達大乘方便實可疑也。故大品經云。有菩薩從初發心。即與薩婆若相應。此恐約通教明入位。亦是法華經小樹增長之譬也。又大品經云。有菩薩從初發心。即遊戲神通。淨佛國土成就眾生。此恐約別教以明入位。即是法華經所明大樹增長之譬。又大品經云。有菩薩從初發即坐道場度眾生。當知是菩薩為如佛。此恐約圓教初入位。亦是法華經明一地所生之譬也。故大智度論釋燈炷品云。有人言。從乾慧地為初焰。佛地為後焰。有人言。歡喜地為初焰。佛地為後焰。有人言。初發心為初焰。佛地為後焰。如此解釋不同者。恐此是諸大乘論師釋滿字教門。三教明位不同。各取此意已釋初焰後焰。問曰。何意三藏教明位多同。摩訶衍教。開為三教。判位不同耶。答曰。半字教門止明界內。一世斷結使入涅槃。小乘狹劣明事淺近。不可動逾。若是滿字教門廣大深遠。備明界內外行位法門權實無方。說諸菩薩行類相貌位次不同無罣礙也。故涅槃經云。譬如隘道不容二人並行。解脫不爾。多所容受。即真解脫。真解脫內權實行位何所不容。故龍樹菩薩作大智度論。種種因緣破迦旃延。引毘婆沙釋三藏義。明菩薩義。正是欲申摩訶衍教。不可思議行類階級隨緣不同。第二略明約通教開三乘者。此通教約因緣即空之理。分三乘也。三人同稟通教。見第一義諦。同斷三界見思得一切智。同求有餘無餘二種涅槃。此義既同。故約通教義以辨位也。而分為三乘者。聲聞總想體法入空。智慧力弱但斷正使。根性不同。亦有二種解脫。如前三藏教中分別。緣覺福德利根。能少分別。別想體法入空。生無佛世不因聞法。時至道熟自然曉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二約通教辨位。以釋淨無垢稱義者。通教既詮因緣即空之理。三乘同稟契理證道。必有淺深。故須判位。通教入道亦具四門。四門者。一實門。二不實門。三亦實亦不實門。四非實非不實門。此四門入諸法實相。出智度論。中論雖不作門名。四句既能通行人入第一義。今立門名觀其義意。謂於理無失。至下辨體當略釋。今判三乘同入第一義。智斷之階級。此通教具有四門入道。而經論多用空門。若論逗機化物隨緣而說四門。豈可偏用經論義。便事須如此。是故今約通教明三乘位。正就空門以辨也。就此即為五意。一略明半滿辨位有同不同。二明約通教開三乘。三正辨通教三乘次位。四料簡。五正約位釋淨無垢稱義。第一略明半滿辨位有同不同者。若三藏半字教門。明位大同小異。如毘曇成實釋三藏教。辨賢聖位雖復小異。而大意是同。不足疑也。若摩訶衍滿字教門通論。只是一摩訶衍教。若細尋義理。即有三教明位高下不同。其不達大乘方便實可疑也。故大品經云。有菩薩從初發心。即與薩婆若相應。此恐約通教明入位。亦是法華經小樹增長之譬也。又大品經云。有菩薩從初發心。即遊戲神通。淨佛國土成就眾生。此恐約別教以明入位。即是法華經所明大樹增長之譬。又大品經云。有菩薩從初發即坐道場度眾生。當知是菩薩為如佛。此恐約圓教初入位。亦是法華經明一地所生之譬也。故大智度論釋燈炷品云。有人言。從乾慧地為初焰。佛地為後焰。有人言。歡喜地為初焰。佛地為後焰。有人言。初發心為初焰。佛地為後焰。如此解釋不同者。恐此是諸大乘論師釋滿字教門。三教明位不同。各取此意已釋初焰後焰。問曰。何意三藏教明位多同。摩訶衍教。開為三教。判位不同耶。答曰。半字教門止明界內。一世斷結使入涅槃。小乘狹劣明事淺近。不可動逾。若是滿字教門廣大深遠。備明界內外行位法門權實無方。說諸菩薩行類相貌位次不同無罣礙也。故涅槃經云。譬如隘道不容二人並行。解脫不爾。多所容受。即真解脫。真解脫內權實行位何所不容。故龍樹菩薩作大智度論。種種因緣破迦旃延。引毘婆沙釋三藏義。明菩薩義。正是欲申摩訶衍教。不可思議行類階級隨緣不同。第二略明約通教開三乘者。此通教約因緣即空之理。分三乘也。三人同稟通教。見第一義諦。同斷三界見思得一切智。同求有餘無餘二種涅槃。此義既同。故約通教義以辨位也。而分為三乘者。聲聞總想體法入空。智慧力弱但斷正使。根性不同。亦有二種解脫。如前三藏教中分別。緣覺福德利根。能少分別。別想體法入空。生無佛世不因聞法。時至道熟自然曉

悟。見第一義斷三界結盡侵除習氣。是名辟支佛乘。根性不同亦有二種。一者小辟支迦羅。二大辟支迦羅。已如前說。若菩薩具修總想別想智慧。體因緣即空。起大悲誓願。以修諸行見第一義。斷界內煩惱。用誓願扶習還生三界。用道種智遊戲神通。淨佛國土成就眾生。三乘善根淳熟即坐道場。用一念相應智慧。斷煩惱習盡。得一切種智。名之為佛。轉生滅無生滅二種法輪。化三乘眾生入無餘涅槃。是為大乘。故大品經云。三乘之人同用以第一義諦無言說道斷煩惱。但是人煩惱習盡不盡為異。又中論云。諸佛以甘露味教化眾生。諸法實相是真甘露味也。佛說實相分為三種。若得諸法實相滅諸煩惱。名聲聞乘。若生大悲發無上意。名為大乘。若佛滅度後。時世無佛因遠離生智。名辟支佛乘。問曰。若爾與前三藏教明三乘何異。答曰。前已處處說見第一義不殊。但教門有拙度巧度之別。觀門則有折體見真之殊。彼明菩薩從初發心乃至補處。未言斷結使。此明菩薩從初發心即斷結使。乃至補處正使久盡殘習微薄。此為大異。復次三藏教。約生滅四諦十二因緣六波羅蜜三法分三乘。今明通教則不如此。三乘同觀無生四諦。見第一義。而分三乘之別者。事如前解。三乘同體假入空。觀十二因緣見第一義。而分三乘之別者。事如前釋。三乘同觀六波羅蜜。見第一義。而分別三乘之別者。如前分別。如此豈同三藏教之三乘也。問曰。菩薩可修六度。二乘何得亦同修六度耶。答曰。涅槃經云。福德莊嚴有為有漏無漏。是聲聞法。何處有慳貪聲聞。破戒瞋恚放逸散亂愚癡羅漢辟支佛也。但二乘之人。不能遍行其事成就眾生。何曾不同修六度第一義諦無言說道。而能斷結也。問曰。上引中論所明。即應是大乘聲聞緣覺也。答曰。不然。此雖通從大乘門入。而二乘取涅槃證即身滅度。故中論簡別。得諸法實相滅諸煩惱。名聲聞乘。若生大悲發無上意。名為大乘。若佛不出世。辟支佛人因遠離生智。此二既無大悲。何得名為大乘聲聞緣覺耶。故法華經云。身子自歎云。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。然是我咎非世尊咎也。此即自述得法性實相。非是大乘聲聞。若如迦葉領解。聞法華開權顯實云。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞也。故不得言見諸法實相。即是大乘聲聞辟支佛也。第三正明通教三乘位者。即為二意。一明三乘共行十地。二簡名別義通。一明三乘共行十地位者。即為二意。一標名。二解釋。一標名者。一乾慧地。二性地。三八人地。四見地。五薄地。六離欲地。七已辦地。八辟支佛地。九菩薩地。十佛地。故大品經云。菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟。見第一義斷三界結盡侵除習氣。是名辟支佛乘。根性不同亦有二種。一者小辟支迦羅。二大辟支迦羅。已如前說。若菩薩具修總想別想智慧。體因緣即空。起大悲誓願。以修諸行見第一義。斷界內煩惱。用誓願扶習還生三界。用道種智遊戲神通。淨佛國土成就眾生。三乘善根淳熟即坐道場。用一念相應智慧。斷煩惱習盡。得一切種智。名之為佛。轉生滅無生滅二種法輪。化三乘眾生入無餘涅槃。是為大乘。故大品經云。三乘之人同用以第一義諦無言說道斷煩惱。但是人煩惱習盡不盡為異。又中論云。諸佛以甘露味教化眾生。諸法實相是真甘露味也。佛說實相分為三種。若得諸法實相滅諸煩惱。名聲聞乘。若生大悲發無上意。名為大乘。若佛滅度後。時世無佛因遠離生智。名辟支佛乘。問曰。若爾與前三藏教明三乘何異。答曰。前已處處說見第一義不殊。但教門有拙度巧度之別。觀門則有折體見真之殊。彼明菩薩從初發心乃至補處。未言斷結使。此明菩薩從初發心即斷結使。乃至補處正使久盡殘習微薄。此為大異。復次三藏教。約生滅四諦十二因緣六波羅蜜三法分三乘。今明通教則不如此。三乘同觀無生四諦。見第一義。而分三乘之別者。事如前解。三乘同體假入空。觀十二因緣見第一義。而分三乘之別者。事如前釋。三乘同觀六波羅蜜。見第一義。而分別三乘之別者。如前分別。如此豈同三藏教之三乘也。問曰。菩薩可修六度。二乘何得亦同修六度耶。答曰。涅槃經云。福德莊嚴有為有漏無漏。是聲聞法。何處有慳貪聲聞。破戒瞋恚放逸散亂愚癡羅漢辟支佛也。但二乘之人。不能遍行其事成就眾生。何曾不同修六度第一義諦無言說道。而能斷結也。問曰。上引中論所明。即應是大乘聲聞緣覺也。答曰。不然。此雖通從大乘門入。而二乘取涅槃證即身滅度。故中論簡別。得諸法實相滅諸煩惱。名聲聞乘。若生大悲發無上意。名為大乘。若佛不出世。辟支佛人因遠離生智。此二既無大悲。何得名為大乘聲聞緣覺耶。故法華經云。身子自歎云。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。然是我咎非世尊咎也。此即自述得法性實相。非是大乘聲聞。若如迦葉領解。聞法華開權顯實云。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞也。故不得言見諸法實相。即是大乘聲聞辟支佛也。第三正明通教三乘位者。即為二意。一明三乘共行十地。二簡名別義通。一明三乘共行十地位者。即為二意。一標名。二解釋。一標名者。一乾慧地。二性地。三八人地。四見地。五薄地。六離欲地。七已辦地。八辟支佛地。九菩薩地。十佛地。故大品經云。菩薩

從初乾慧地至菩薩地。皆行皆學而不取證。佛地亦學亦證。故言三乘通位也。二解釋者。釋乾慧地。三乘初心通名乾慧地者。乾慧地即是三賢之位也。一五停心。二別想念處。三總想念處。一五停心者。就此為三意。一分別拙巧不同。二正明五停心之位。三簡真偽。一分別拙巧不同者。三藏所明初賢。與通教不同。彼約信解生滅四諦修五停心。今約無生四諦信解修五停心。二種信解既拙巧不同故。入停心之位。目足不同也。二正明五停心位。所言賢者。本是隣聖之義。亦是直善之名。今言直善即為二意。一釋直義。二釋善義。一釋直義者。信解直正異於外人邪僻。又不同拙度之曲。離此二邊名之為直。所以然者。三乘之人同聞無生四諦。信解分明故得然也。信無生苦諦者。信五陰十二入十八界不生。皆如幻化如夢響水月鏡像。畢竟空無所有。是則解苦無苦。苦雖無苦。若不知無苦。則為苦所苦。名曰愚夫。若知無苦此則無苦。而有真諦信無生。集諦者了一切煩惱業行。皆如夢幻響化水月鏡像。畢竟空無所有。無有和合相。若不知無所有。則有結業流轉。故知無所有是則解集無集。是故無集而有真諦信無生。滅諦者。知一切生滅之法皆不可得。設使有法過於涅槃。亦如夢幻響化水月鏡像。本自不生今亦無滅。若不知不生不滅。則生滅終不自滅。若知不生不滅。則生滅自然而滅。是則有滅而有真諦也。信無生道諦者。信一切至涅槃道。皆如夢幻響化水月鏡像。無有二相。是則不見通與不通。若見有二相有通不通。則無明壅塞。若知不二之相。不見通與不通。則任運虛通入第一義。是則知道有道而有真諦也。若三乘之人。初入佛法信解此悟分明。名正直心。但菩薩因此無生四諦。起慈悲誓願故名摩訶薩也。問曰。若知諸法皆無所有。是則不見真與不真。何須結無生四真之名。答曰。此皆約思益經涅槃經制義。非凡情自立。得意忘言。無生四真之名何足疑礙。二釋善義者。即是五停心之善法也。此之五法能發諸禪。禪名棄惡。亦名功德叢林。止行二善無過於禪。禪因五法。此之五法內善之本也。行人初心信解雖直。但以五種不善。隨其重者常心馳散。不得暫停。如風中燈。照物豈了。欲知因緣即真。必須一心禪寂。如水澄清珠相自現。是故覺觀多者。教令修數息。因數息故心不動散。得欲界定住未到地。能發初禪乃至四禪四無色定。如明鏡不動。淨水無波。目足備故入清涼池。是名直善。直善之人能發無漏。故說隣聖曰賢也。是以大品經云。阿那般那即是菩薩摩訶衍。以不可得故。此約初停心。明賢人乾慧地之位。不淨觀對破貪欲明停心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初乾慧地至菩薩地。皆行皆學而不取證。佛地亦學亦證。故言三乘通位也。二解釋者。釋乾慧地。三乘初心通名乾慧地者。乾慧地即是三賢之位也。一五停心。二別想念處。三總想念處。一五停心者。就此為三意。一分別拙巧不同。二正明五停心之位。三簡真偽。一分別拙巧不同者。三藏所明初賢。與通教不同。彼約信解生滅四諦修五停心。今約無生四諦信解修五停心。二種信解既拙巧不同故。入停心之位。目足不同也。二正明五停心位。所言賢者。本是隣聖之義。亦是直善之名。今言直善即為二意。一釋直義。二釋善義。一釋直義者。信解直正異於外人邪僻。又不同拙度之曲。離此二邊名之為直。所以然者。三乘之人同聞無生四諦。信解分明故得然也。信無生苦諦者。信五陰十二入十八界不生。皆如幻化如夢響水月鏡像。畢竟空無所有。是則解苦無苦。苦雖無苦。若不知無苦。則為苦所苦。名曰愚夫。若知無苦此則無苦。而有真諦信無生。集諦者了一切煩惱業行。皆如夢幻響化水月鏡像。畢竟空無所有。無有和合相。若不知無所有。則有結業流轉。故知無所有是則解集無集。是故無集而有真諦信無生。滅諦者。知一切生滅之法皆不可得。設使有法過於涅槃。亦如夢幻響化水月鏡像。本自不生今亦無滅。若不知不生不滅。則生滅終不自滅。若知不生不滅。則生滅自然而滅。是則有滅而有真諦也。信無生道諦者。信一切至涅槃道。皆如夢幻響化水月鏡像。無有二相。是則不見通與不通。若見有二相有通不通。則無明壅塞。若知不二之相。不見通與不通。則任運虛通入第一義。是則知道有道而有真諦也。若三乘之人。初入佛法信解此悟分明。名正直心。但菩薩因此無生四諦。起慈悲誓願故名摩訶薩也。問曰。若知諸法皆無所有。是則不見真與不真。何須結無生四真之名。答曰。此皆約思益經涅槃經制義。非凡情自立。得意忘言。無生四真之名何足疑礙。二釋善義者。即是五停心之善法也。此之五法能發諸禪。禪名棄惡。亦名功德叢林。止行二善無過於禪。禪因五法。此之五法內善之本也。行人初心信解雖直。但以五種不善。隨其重者常心馳散。不得暫停。如風中燈。照物豈了。欲知因緣即真。必須一心禪寂。如水澄清珠相自現。是故覺觀多者。教令修數息。因數息故心不動散。得欲界定住未到地。能發初禪乃至四禪四無色定。如明鏡不動。淨水無波。目足備故入清涼池。是名直善。直善之人能發無漏。故說隣聖曰賢也。是以大品經云。阿那般那即是菩薩摩訶衍。以不可得故。此約初停心。明賢人乾慧地之位。不淨觀對破貪欲明停心

。入初賢乾慧之位亦如是。故大品經云。不淨觀即是菩薩摩訶衍。以不可得故。慈心界方便因緣明停心。入初賢乾慧之位亦如是。三簡真偽者。問曰。三乘初心。信解無生四諦有真偽不。答曰。迦羅迦菓鎮頭迦菓偽多真少。末世學三乘之人。雖知無生四諦。不識正因緣義。即是迦羅迦菓。若無道心貪著名利。即是迦羅迦菓。不知善巧修習止觀。即是迦羅迦菓。破法不遍。即是迦羅迦菓。不知通塞。即是迦羅菓。不知道品調適進極修習。即是迦羅迦菓。不知對治助開三解脫門。即是迦羅迦菓。不知位次生增上慢。即是迦羅迦菓。不能安忍內外強軟兩賊。即是迦羅迦菓。是則迦羅迦菓乃有九分。如女人不別將還家食眷屬皆死。若能了知畢竟無所有。而精解此之得失。發諸順道法門而不愛著。即是鎮頭迦菓。纔有一分也。故中論云。佛去世後人根轉鈍。聞大乘法中說畢竟空。不知何因緣故空。即是生見疑。若都畢竟空。云何分別有罪福報應等。如是則無世諦第一義諦。取此空相而生貪著。於畢竟空中生種種過。龍樹菩薩造論意在此也。智度論云。第三邪見破因緣果報。亦破一切法與觀真空何異。龍樹論主八番復次簡別真偽具出(云云)。問曰。五停心善法有真偽不。答曰。一家次第禪門明發禪覺支。若過若不及有二十種。壞禪邪覺。即是迦羅迦菓。十種成禪善覺。即是鎮頭迦菓也。問曰。信解無生四諦。智慧辨才即是波若。何須數息五停心觀耶。答曰。大智論云。空無相無作。雖是智慧。若無定心即是顛智慧狂智慧。豈可說顛狂之人。是初賢乾慧地。二明別想四念處乾慧地位者。三乘之人住靜定心。修三種念處事相。略如前三藏教分別。但此通教所明性念處。但觀五陰即空。法性之智慧。名為性念處。是以大品經云。即色是空非色滅空。色性自空空即是色。離空無色離色無空。受相行識亦復如是。若觀此屬愛屬見。身邊二見四見十四見。及一切諸色皆不淨。虛妄不實本自不生(破色四邊見生。有四十八番乃至九十六番。類前體假入空觀可知之)不生即是空。空即法性。法性非垢非淨。即破垢淨二倒。是真不淨義。名身念處。若觀屬愛屬見一切諸受皆苦。虛妄不實本自不生(破愛四邊見生。有四十八番乃至九十六番。類前可知)不生即空。空即法性。法性非苦非樂。破苦樂倒。是真苦義。名受念處。若觀屬愛屬見。一切心皆無常。虛妄不實本自不生(破心四邊見生。有四十八番乃至九十六。類前可知)不生即空。空即法性。法性非常非無常。即破常無常倒。是真無常義名心念處。若觀屬愛屬見。一切想行二陰皆無我。虛妄不實本自不生( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。入初賢乾慧之位亦如是。故大品經云。不淨觀即是菩薩摩訶衍。以不可得故。慈心界方便因緣明停心。入初賢乾慧之位亦如是。三簡真偽者。問曰。三乘初心。信解無生四諦有真偽不。答曰。迦羅迦菓鎮頭迦菓偽多真少。末世學三乘之人。雖知無生四諦。不識正因緣義。即是迦羅迦菓。若無道心貪著名利。即是迦羅迦菓。不知善巧修習止觀。即是迦羅迦菓。破法不遍。即是迦羅迦菓。不知通塞。即是迦羅菓。不知道品調適進極修習。即是迦羅迦菓。不知對治助開三解脫門。即是迦羅迦菓。不知位次生增上慢。即是迦羅迦菓。不能安忍內外強軟兩賊。即是迦羅迦菓。是則迦羅迦菓乃有九分。如女人不別將還家食眷屬皆死。若能了知畢竟無所有。而精解此之得失。發諸順道法門而不愛著。即是鎮頭迦菓。纔有一分也。故中論云。佛去世後人根轉鈍。聞大乘法中說畢竟空。不知何因緣故空。即是生見疑。若都畢竟空。云何分別有罪福報應等。如是則無世諦第一義諦。取此空相而生貪著。於畢竟空中生種種過。龍樹菩薩造論意在此也。智度論云。第三邪見破因緣果報。亦破一切法與觀真空何異。龍樹論主八番復次簡別真偽具出(云云)。問曰。五停心善法有真偽不。答曰。一家次第禪門明發禪覺支。若過若不及有二十種。壞禪邪覺。即是迦羅迦菓。十種成禪善覺。即是鎮頭迦菓也。問曰。信解無生四諦。智慧辨才即是波若。何須數息五停心觀耶。答曰。大智論云。空無相無作。雖是智慧。若無定心即是顛智慧狂智慧。豈可說顛狂之人。是初賢乾慧地。二明別想四念處乾慧地位者。三乘之人住靜定心。修三種念處事相。略如前三藏教分別。但此通教所明性念處。但觀五陰即空。法性之智慧。名為性念處。是以大品經云。即色是空非色滅空。色性自空空即是色。離空無色離色無空。受相行識亦復如是。若觀此屬愛屬見。身邊二見四見十四見。及一切諸色皆不淨。虛妄不實本自不生(破色四邊見生。有四十八番乃至九十六番。類前體假入空觀可知之)不生即是空。空即法性。法性非垢非淨。即破垢淨二倒。是真不淨義。名身念處。若觀屬愛屬見一切諸受皆苦。虛妄不實本自不生(破愛四邊見生。有四十八番乃至九十六番。類前可知)不生即空。空即法性。法性非苦非樂。破苦樂倒。是真苦義。名受念處。若觀屬愛屬見。一切心皆無常。虛妄不實本自不生(破心四邊見生。有四十八番乃至九十六。類前可知)不生即空。空即法性。法性非常非無常。即破常無常倒。是真無常義名心念處。若觀屬愛屬見。一切想行二陰皆無我。虛妄不實本自不生(

破想行四邊見生。有四十八番乃至九十六番。類前可知)不生故即空。空即法性。法性非我非無我。即破我無我倒。是真無我義名法念處也。三乘之人。觀五陰第一義諦修四念處時。四念處中四種精進名正勤。四種禪定名如意足。信等五種善生名之為根。善根增長遮諸煩惱。名之為力。分別道用名為七覺。安穩道中行名八正道。此性四念處。對(破身邊二見四見生。結成四十八番乃至九十六番。明無生四念處。意甚難解。自非徹思終不可知之)若修共念處事相如前。但以膖相脹相爛相壞相。背捨勝處皆如夢幻。畢竟不可得為異也。若修緣念處分別名義如前。但知名字性離即解脫相無句義。是菩薩句義。如是通達一切名義。即是緣念處。三乘人修此三種念處。皆以正勤如意足根力覺道善巧調適。觀五陰一切諸法。不取不捨能伏一切屬愛屬見八十八使三界二十五有一切結集。故言善滅諸戲論也。略說三乘通觀別想四念處住乾慧地。但菩薩雖知五陰畢竟空寂。而大悲誓願不捨眾生。以無所得調伏諸根修行六度。即是摩訶衍。故大品經云。四念處是菩薩摩訶衍。以不可得故。問曰。通教性念處。理既是通破八倒。何須別對。答曰。三藏教別想四念處。既別破四倒。明乾慧地。今乾慧位。既是齊對其別破拙。但破四倒。今明別破之巧。故還用別以破八倒也。三明總想四念處乾慧地位者。總想三種四念處。如前三藏教分別。但以如幻如化體法即空為異耳。是為無生總想四念處。住是總想念處中。若修身念處。即觀五陰十二入十八界一切諸法。總破八倒。是名身念處。受心法念處亦如是。住是總想四念處。修正勤如意足根力覺道。雖未發煗法相似無漏法水。而總想觀五陰智慧深利。勝別想四念處。是則名總想四念處乾慧地外凡之位也。問曰。三乘人通觀第一義諦。同破八倒應同見佛性。何故通教人入二涅槃也。答曰。破八倒有四種意。一破八倒不結枯榮。是則通別圓不定。二破八倒結成四枯定成通教。三破八倒結成四榮定成別教。四破八倒結成榮枯。即是圓教。今明破八倒。用淨名訶迦旃延破三藏五義。說摩訶衍五義。即結成四枯。故二百比丘心得解脫。正屬通教意也。二明性地者。若因總想念處成三十七品。初發善有漏五陰名煗法。煗法義如前說。增進初中後心入頂法忍法。乃至世第一法義。名為性地內凡。性地之義。皆如前說。但以從乾慧地習無生方便異故。所說性地初中後心解慧善巧亦有殊別。拙巧雖復不同。而俱伏界內見諦之惑也。三明八人地者。即是三乘信行法行二人。體見假以發真斷見諦惑。在無間三昧。即八人之位也。四見地者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破想行四邊見生。有四十八番乃至九十六番。類前可知)不生故即空。空即法性。法性非我非無我。即破我無我倒。是真無我義名法念處也。三乘之人。觀五陰第一義諦修四念處時。四念處中四種精進名正勤。四種禪定名如意足。信等五種善生名之為根。善根增長遮諸煩惱。名之為力。分別道用名為七覺。安穩道中行名八正道。此性四念處。對(破身邊二見四見生。結成四十八番乃至九十六番。明無生四念處。意甚難解。自非徹思終不可知之)若修共念處事相如前。但以膖相脹相爛相壞相。背捨勝處皆如夢幻。畢竟不可得為異也。若修緣念處分別名義如前。但知名字性離即解脫相無句義。是菩薩句義。如是通達一切名義。即是緣念處。三乘人修此三種念處。皆以正勤如意足根力覺道善巧調適。觀五陰一切諸法。不取不捨能伏一切屬愛屬見八十八使三界二十五有一切結集。故言善滅諸戲論也。略說三乘通觀別想四念處住乾慧地。但菩薩雖知五陰畢竟空寂。而大悲誓願不捨眾生。以無所得調伏諸根修行六度。即是摩訶衍。故大品經云。四念處是菩薩摩訶衍。以不可得故。問曰。通教性念處。理既是通破八倒。何須別對。答曰。三藏教別想四念處。既別破四倒。明乾慧地。今乾慧位。既是齊對其別破拙。但破四倒。今明別破之巧。故還用別以破八倒也。三明總想四念處乾慧地位者。總想三種四念處。如前三藏教分別。但以如幻如化體法即空為異耳。是為無生總想四念處。住是總想念處中。若修身念處。即觀五陰十二入十八界一切諸法。總破八倒。是名身念處。受心法念處亦如是。住是總想四念處。修正勤如意足根力覺道。雖未發煗法相似無漏法水。而總想觀五陰智慧深利。勝別想四念處。是則名總想四念處乾慧地外凡之位也。問曰。三乘人通觀第一義諦。同破八倒應同見佛性。何故通教人入二涅槃也。答曰。破八倒有四種意。一破八倒不結枯榮。是則通別圓不定。二破八倒結成四枯定成通教。三破八倒結成四榮定成別教。四破八倒結成榮枯。即是圓教。今明破八倒。用淨名訶迦旃延破三藏五義。說摩訶衍五義。即結成四枯。故二百比丘心得解脫。正屬通教意也。二明性地者。若因總想念處成三十七品。初發善有漏五陰名煗法。煗法義如前說。增進初中後心入頂法忍法。乃至世第一法義。名為性地內凡。性地之義。皆如前說。但以從乾慧地習無生方便異故。所說性地初中後心解慧善巧亦有殊別。拙巧雖復不同。而俱伏界內見諦之惑也。三明八人地者。即是三乘信行法行二人。體見假以發真斷見諦惑。在無間三昧。即八人之位也。四見地者

。即是三乘同見第一義無生四諦之理。同斷見惑八十八使盡。問曰。上明體法入空。後破屬愛屬見。今何故見惑前盡。屬愛在後方斷。答曰。見新愛舊。體假入空雖復俱破。見則易盡愛則難除。譬如斷藕若手折斷藕斷絲連。若用刀斷藕絲俱絕。次第證果之人。見惑雖盡思惑猶在。超越證之人則見思俱斷也。五薄地者。體愛假即真發六品無礙。斷欲界六品證第六解脫。欲界煩惱薄也。六離欲地者。即是三乘之人。體愛假即真斷欲界五下分結盡。離欲界煩惱也。七已辦地者。即是三乘之人。體色無色愛即真。發真無漏斷五下分結七十二品盡也。斷三界事惑究竟故。言已辦地也。八辟支佛地者。緣覺菩薩發真無漏功德力大。故能侵除習也。九菩薩地者。從空入假道觀雙流。深觀二諦進斷習氣。色等無明得成界外法眼道種智。遊戲神通淨佛國土。成就眾生。覺佛十力四無所畏十八不共法大慈大悲斷習氣將盡也。十佛地者。大功德力資智慧。一念相應慧觀真諦。習氣究竟盡也。故智度論云。聲聞智慧力弱。如小火燒木。雖燃猶有炭在。緣覺智慧力勝。如大火燒木。木燃炭盡餘有灰在。諸佛智慧力大如劫燒火。大灰炭俱盡。亦如兔馬象三獸渡河之喻也。問曰。菩薩佛地名異。二乘何得言通也。答曰。名雖有異同是無學應供。得二涅槃。共歸灰斷。證果是一名義不殊。是則名義究竟俱同也。二簡名別義通者。即為二意。一約前三乘共十地。菩薩別立三忍名。二明用別教名名別義通。一明用通教位立別位。名別而義通者。義通以如前說。今言名別者。別為菩薩。立伏忍柔順忍無生忍之名也。所以者何。乾慧地三乘同伏見惑。而菩薩更加伏忍之名者。菩薩信因緣即空。而於無生四諦降伏其心。起四弘誓願。雖知眾生如虛空。而發心度一切眾生。是菩薩欲度眾生如度虛空。故金剛般若經云。菩薩應如是降伏其心。所謂滅度無量無邊眾生。實無眾生得滅度者。次明三誓願降伏其心亦如是。故在乾慧地修停心時。別名為伏忍異二乘也。別想總想念處。皆名伏忍亦如是。復次三乘之人。同發善有漏五陰。生相似解皆能柔伏見惑。順第一義諦理。而菩薩獨受柔順忍名者。菩薩非但伏結順理。又能為一切眾生。伏心遍行六度。一切事中福德智慧皆令究竟。如三藏教門。三阿僧祇修六度。乃至不惜身命至中忍滿。今此菩薩亦如是。以空無想無願。調伏諸根。欲為眾生滿足六度。故名順忍也。復次三乘之人。同發真無漏。若智若斷同名無生。而菩薩獨受無生法忍名者。以其見第一義諦。雖斷結使而不生取證之心。故別受無生法忍之名。所以者何。若生取證心即墮二乘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。即是三乘同見第一義無生四諦之理。同斷見惑八十八使盡。問曰。上明體法入空。後破屬愛屬見。今何故見惑前盡。屬愛在後方斷。答曰。見新愛舊。體假入空雖復俱破。見則易盡愛則難除。譬如斷藕若手折斷藕斷絲連。若用刀斷藕絲俱絕。次第證果之人。見惑雖盡思惑猶在。超越證之人則見思俱斷也。五薄地者。體愛假即真發六品無礙。斷欲界六品證第六解脫。欲界煩惱薄也。六離欲地者。即是三乘之人。體愛假即真斷欲界五下分結盡。離欲界煩惱也。七已辦地者。即是三乘之人。體色無色愛即真。發真無漏斷五下分結七十二品盡也。斷三界事惑究竟故。言已辦地也。八辟支佛地者。緣覺菩薩發真無漏功德力大。故能侵除習也。九菩薩地者。從空入假道觀雙流。深觀二諦進斷習氣。色等無明得成界外法眼道種智。遊戲神通淨佛國土。成就眾生。覺佛十力四無所畏十八不共法大慈大悲斷習氣將盡也。十佛地者。大功德力資智慧。一念相應慧觀真諦。習氣究竟盡也。故智度論云。聲聞智慧力弱。如小火燒木。雖燃猶有炭在。緣覺智慧力勝。如大火燒木。木燃炭盡餘有灰在。諸佛智慧力大如劫燒火。大灰炭俱盡。亦如兔馬象三獸渡河之喻也。問曰。菩薩佛地名異。二乘何得言通也。答曰。名雖有異同是無學應供。得二涅槃。共歸灰斷。證果是一名義不殊。是則名義究竟俱同也。二簡名別義通者。即為二意。一約前三乘共十地。菩薩別立三忍名。二明用別教名名別義通。一明用通教位立別位。名別而義通者。義通以如前說。今言名別者。別為菩薩。立伏忍柔順忍無生忍之名也。所以者何。乾慧地三乘同伏見惑。而菩薩更加伏忍之名者。菩薩信因緣即空。而於無生四諦降伏其心。起四弘誓願。雖知眾生如虛空。而發心度一切眾生。是菩薩欲度眾生如度虛空。故金剛般若經云。菩薩應如是降伏其心。所謂滅度無量無邊眾生。實無眾生得滅度者。次明三誓願降伏其心亦如是。故在乾慧地修停心時。別名為伏忍異二乘也。別想總想念處。皆名伏忍亦如是。復次三乘之人。同發善有漏五陰。生相似解皆能柔伏見惑。順第一義諦理。而菩薩獨受柔順忍名者。菩薩非但伏結順理。又能為一切眾生。伏心遍行六度。一切事中福德智慧皆令究竟。如三藏教門。三阿僧祇修六度。乃至不惜身命至中忍滿。今此菩薩亦如是。以空無想無願。調伏諸根。欲為眾生滿足六度。故名順忍也。復次三乘之人。同發真無漏。若智若斷同名無生。而菩薩獨受無生法忍名者。以其見第一義諦。雖斷結使而不生取證之心。故別受無生法忍之名。所以者何。若生取證心即墮二乘

地。不得入菩薩第九地。復次三乘同得神通。而二乘不能用神通。成就眾生淨佛國土。故不名得受遊戲之名。菩薩能爾。故名菩薩受遊戲神通之名。阿那含雖斷五下分結。而不能捨深禪定來生欲界。和光利物而不同塵。菩薩能如是。故別說為離欲清淨也。問曰。通教三乘同觀二諦。約位云何分別。答曰。二乘雖觀二諦。一向體假入空用真斷結。至無學果。菩薩亦觀二諦。始從乾慧終至見地。多用從假入空觀。得一切智慧眼多用真也。從薄地學遊戲神通。多修從空入假觀。得道種智法眼多用俗也。從辟支佛地。學二觀淳熟雙照二諦。入菩薩地。自然流入薩婆若海。是則無功用心。修種智佛眼。佛地圓明成一切種智。佛眼圓照二諦究竟也。故大智度論云。聲聞法中名乾慧地。於菩薩即是伏忍。聲聞法中名性地。於菩薩法中名柔順忍。聲聞法中名八人地。於菩薩法中名無生法忍。聲聞法中名為見地。於菩薩法中是無生法忍果。聲聞法中名為薄地。於菩薩法中名為遊戲五神通。聲聞法中名離欲地。於菩薩法名為離欲清淨阿羅漢地。於聲聞法即是佛地。三藏佛三十四心發真斷三界結盡。與羅漢齊也。大品經云。阿羅漢若智若斷。是菩薩無生法忍。辟支佛地。大品經云。辟支佛若智若斷。是菩薩無生法忍。即對菩薩八地侵除習氣。九地過辟支佛地入菩薩位。菩薩位者九地十地。是則十地菩薩當知如佛齊。此習氣未盡。過菩薩地則入佛地。用誓願扶習氣。生閻浮提八相成道。五相如前料簡。大小乘同異。如大智論分別。六成道相者。菩提樹下得一念相應慧。與無生四諦理相應。斷一切煩惱習盡。具足大慈大悲十力四無所畏十八不共法四無礙智。一切功德智慧。名之為佛。七轉法輪相者。權智開三藏生滅四諦法輪。實智說摩訶衍無生四諦法輪。通三乘人也。八入涅槃相者。雙樹入無餘涅槃。如薪盡火滅。留舍利為一切天人之福田也。是名通教大乘八相成道。是則三乘之人。同見真諦之理。同得二種涅槃。但大乘有八相成道之異。是為通教大乘。別為菩薩立名位也。二明用別教位名。名別而義通者。即是三乘同觀第一義諦之理。取別教之名。辨菩薩位也。就此即為二意。一正約名別義通辨位。二料簡。一正約名別義通辨位者。名別者即是十信三十心十地之名也。鐵輪位即是乾慧地伏忍。三十心即是性地柔順忍。八人地見地。即是初歡喜地。得無生忍故。大品經云。須陀洹若智若斷。皆是菩薩無生法忍。薄地向果。向即離垢地果即明地。故大品經云。阿那含若智若斷。是菩薩無生法忍。阿那含向果。向即炎地果即是難勝地。故大品經云。阿那含智斷是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地。不得入菩薩第九地。復次三乘同得神通。而二乘不能用神通。成就眾生淨佛國土。故不名得受遊戲之名。菩薩能爾。故名菩薩受遊戲神通之名。阿那含雖斷五下分結。而不能捨深禪定來生欲界。和光利物而不同塵。菩薩能如是。故別說為離欲清淨也。問曰。通教三乘同觀二諦。約位云何分別。答曰。二乘雖觀二諦。一向體假入空用真斷結。至無學果。菩薩亦觀二諦。始從乾慧終至見地。多用從假入空觀。得一切智慧眼多用真也。從薄地學遊戲神通。多修從空入假觀。得道種智法眼多用俗也。從辟支佛地。學二觀淳熟雙照二諦。入菩薩地。自然流入薩婆若海。是則無功用心。修種智佛眼。佛地圓明成一切種智。佛眼圓照二諦究竟也。故大智度論云。聲聞法中名乾慧地。於菩薩即是伏忍。聲聞法中名性地。於菩薩法中名柔順忍。聲聞法中名八人地。於菩薩法中名無生法忍。聲聞法中名為見地。於菩薩法中是無生法忍果。聲聞法中名為薄地。於菩薩法中名為遊戲五神通。聲聞法中名離欲地。於菩薩法名為離欲清淨阿羅漢地。於聲聞法即是佛地。三藏佛三十四心發真斷三界結盡。與羅漢齊也。大品經云。阿羅漢若智若斷。是菩薩無生法忍。辟支佛地。大品經云。辟支佛若智若斷。是菩薩無生法忍。即對菩薩八地侵除習氣。九地過辟支佛地入菩薩位。菩薩位者九地十地。是則十地菩薩當知如佛齊。此習氣未盡。過菩薩地則入佛地。用誓願扶習氣。生閻浮提八相成道。五相如前料簡。大小乘同異。如大智論分別。六成道相者。菩提樹下得一念相應慧。與無生四諦理相應。斷一切煩惱習盡。具足大慈大悲十力四無所畏十八不共法四無礙智。一切功德智慧。名之為佛。七轉法輪相者。權智開三藏生滅四諦法輪。實智說摩訶衍無生四諦法輪。通三乘人也。八入涅槃相者。雙樹入無餘涅槃。如薪盡火滅。留舍利為一切天人之福田也。是名通教大乘八相成道。是則三乘之人。同見真諦之理。同得二種涅槃。但大乘有八相成道之異。是為通教大乘。別為菩薩立名位也。二明用別教位名。名別而義通者。即是三乘同觀第一義諦之理。取別教之名。辨菩薩位也。就此即為二意。一正約名別義通辨位。二料簡。一正約名別義通辨位者。名別者即是十信三十心十地之名也。鐵輪位即是乾慧地伏忍。三十心即是性地柔順忍。八人地見地。即是初歡喜地。得無生忍故。大品經云。須陀洹若智若斷。皆是菩薩無生法忍。薄地向果。向即離垢地果即明地。故大品經云。阿那含若智若斷。是菩薩無生法忍。阿那含向果。向即炎地果即是難勝地。故大品經云。阿那含智斷是

菩薩無生法忍。羅漢地向果。向是現前地果是遠行地。故大品經云。阿羅漢智斷是菩薩無生法忍。辟支佛地。即是第八不動地。侵除習氣也。故大品經云。辟支佛智斷是菩薩無生法忍。菩薩即第九善慧地。第十法雲地。當知如佛。佛地如前說。坐道場時一念相應慧。斷二障習氣盡。所謂煩惱障法障之習氣也。化一切有緣眾生竟。入無餘涅槃。如薪盡火滅。八相成道如前說。是則用別教名辨位。名異而義同。猶屬通教之位也。第四料簡者。問曰。從初地至七地對四果出何經論耶。答曰。經論非不對當。但高下不同。末代法師對當亦多殊異。所以然者。或云。見地止對初地。此如今所用。或取三地併對見地。仁王經明四地併對見地。此則難可定依。但通教見地。本是無間之道。不出觀證須陀洹。豈得從初地斷見乃至三地或云四地也。若斷別惑不共二乘。如此明義。或當有之。又或言六地斷結羅漢齊。或言。七地名阿羅漢。此難定執。前後兩果經論對既不定。其間二果以意可知。既不可定依。今用義推作比對位。雖一往少便終不可定執也。第五約通教明位釋淨無垢稱義者。大士位在補處真諦之理性自晈然。名之為淨。界內二障正惑已盡習氣微薄。故名無垢。智慧內與真諦相應。外能稱三乘根性神通說法。故云稱也。是則略辨通教大士受淨無垢稱之名。所以須示現此菩薩之像者。用此形聲。託疾為國王長者。說如夢幻之法。勸求菩提。又破三藏教三乘對守拙度之迷僻也。若尋什師生肇注維摩。同用此意。陳梁諸法師講此經文。判菩薩位歷意高下雖少少不同。今家往望皆併是用通教意釋此經耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無生法忍。羅漢地向果。向是現前地果是遠行地。故大品經云。阿羅漢智斷是菩薩無生法忍。辟支佛地。即是第八不動地。侵除習氣也。故大品經云。辟支佛智斷是菩薩無生法忍。菩薩即第九善慧地。第十法雲地。當知如佛。佛地如前說。坐道場時一念相應慧。斷二障習氣盡。所謂煩惱障法障之習氣也。化一切有緣眾生竟。入無餘涅槃。如薪盡火滅。八相成道如前說。是則用別教名辨位。名異而義同。猶屬通教之位也。第四料簡者。問曰。從初地至七地對四果出何經論耶。答曰。經論非不對當。但高下不同。末代法師對當亦多殊異。所以然者。或云。見地止對初地。此如今所用。或取三地併對見地。仁王經明四地併對見地。此則難可定依。但通教見地。本是無間之道。不出觀證須陀洹。豈得從初地斷見乃至三地或云四地也。若斷別惑不共二乘。如此明義。或當有之。又或言六地斷結羅漢齊。或言。七地名阿羅漢。此難定執。前後兩果經論對既不定。其間二果以意可知。既不可定依。今用義推作比對位。雖一往少便終不可定執也。第五約通教明位釋淨無垢稱義者。大士位在補處真諦之理性自晈然。名之為淨。界內二障正惑已盡習氣微薄。故名無垢。智慧內與真諦相應。外能稱三乘根性神通說法。故云稱也。是則略辨通教大士受淨無垢稱之名。所以須示現此菩薩之像者。用此形聲。託疾為國王長者。說如夢幻之法。勸求菩提。又破三藏教三乘對守拙度之迷僻也。若尋什師生肇注維摩。同用此意。陳梁諸法師講此經文。判菩薩位歷意高下雖少少不同。今家往望皆併是用通教意釋此經耳。