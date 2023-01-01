四教義卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教義卷第七

天台山修禪寺智顗禪師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師撰

第三約三藏教明菩薩位以釋淨無垢稱義者。三藏教詮因緣生滅之理。明菩薩藏義。亦應具有四門。今約毘曇有門。明大乘菩薩位。即為四意。一翻譯。二辨位。三料簡。四釋淨無垢稱義。第一翻譯。所言菩薩摩訶薩者。是天竺語。若具依彼語。應云菩提薩埵摩訶薩埵。但諸師翻譯不同。今不具述。而智度論翻云。菩提名佛道。薩埵名成眾生。摩訶言大。此人用諸佛大道成眾生也。又有師翻云。菩提名道。薩埵名心。摩訶名大道是以為道心大道心。而諸經論多云菩薩摩訶薩者。什師以天竺語繁。兩句八字標名。故除三字留五字。合為一句。名菩薩摩訶薩也。但三乘菩提通名為道。而菩薩獨受大名者。以其緣四諦起慈悲四弘誓願。上求佛果下化眾生。此心矌大故別受摩訶薩埵之稱也。第二辨菩薩位。略為七意。一發菩提心。二行菩薩道。三種三十二相業。四六度成滿。五一生補處。六生兜率天。七八相成道。一發菩提心者。如釋迦牟尼菩薩。於過去世為陶師。值釋迦牟尼佛供養彼佛。又見彼佛智慧第一弟子。名舍利弗。神通第一弟子。名目揵連。多聞侍者名曰阿難。爾時陶師供養佛已。即便發菩提心。作是誓願。願未來世我得作佛。還號釋迦牟尼。智慧弟子名舍利弗。神足弟子名目揵連。多聞侍者名阿難。可悅其願。從是初發菩提心。即慈悲四弘誓願發也。但三藏教慈悲四弘誓願。皆緣生滅四諦而起。所言慈悲心者。一大慈心。欲與愛見二種眾生道滅之樂也。二大悲心。欲拔愛見二種眾生苦集之苦也。四弘誓願者。一未度者令度者。即是天魔外道愛見二種。六道眾生未度三界火宅之苦諦。令得度也。二未解者令解者。即是愛見二種眾生。未解愛見二十五有業。集令得解也。三未安者令安者。即是愛見二種眾生。未安三十七品一切諸道令安道諦也。四未涅槃者令得涅槃者。此愛見二種眾生。未滅二十五有生死因果。皆令得滅諦涅槃也。若緣愛見二種眾生。生滅四諦而起慈悲四弘誓願者。即是菩薩初發菩提心也。知愛見四諦故。智慧勝諸天魔一切外道。有慈悲誓願功德故勝一切聲聞緣覺。故大智度論云。初發心以為天人師。勝出一切聲聞緣覺。二行菩薩道者。即是三阿僧祇劫行六度也。從過去釋迦牟尼佛至罽那尸棄佛時。名一阿僧祇劫。從此常離女人身。爾時不自知我當作佛不作佛。此初阿僧祇劫。即是得五停心別想總想念處之位。用性念處共念處緣念處。行六度也。三種念處義略如前說。所以者何。修性念處為壞屬愛魔業。破屬見一切智六師修共念處。欲壞愛結破神通六師修緣念處為一切愛見眾生說法。屬愛壞故一切天魔眷屬壞。愛見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約三藏教明菩薩位以釋淨無垢稱義者。三藏教詮因緣生滅之理。明菩薩藏義。亦應具有四門。今約毘曇有門。明大乘菩薩位。即為四意。一翻譯。二辨位。三料簡。四釋淨無垢稱義。第一翻譯。所言菩薩摩訶薩者。是天竺語。若具依彼語。應云菩提薩埵摩訶薩埵。但諸師翻譯不同。今不具述。而智度論翻云。菩提名佛道。薩埵名成眾生。摩訶言大。此人用諸佛大道成眾生也。又有師翻云。菩提名道。薩埵名心。摩訶名大道是以為道心大道心。而諸經論多云菩薩摩訶薩者。什師以天竺語繁。兩句八字標名。故除三字留五字。合為一句。名菩薩摩訶薩也。但三乘菩提通名為道。而菩薩獨受大名者。以其緣四諦起慈悲四弘誓願。上求佛果下化眾生。此心矌大故別受摩訶薩埵之稱也。第二辨菩薩位。略為七意。一發菩提心。二行菩薩道。三種三十二相業。四六度成滿。五一生補處。六生兜率天。七八相成道。一發菩提心者。如釋迦牟尼菩薩。於過去世為陶師。值釋迦牟尼佛供養彼佛。又見彼佛智慧第一弟子。名舍利弗。神通第一弟子。名目揵連。多聞侍者名曰阿難。爾時陶師供養佛已。即便發菩提心。作是誓願。願未來世我得作佛。還號釋迦牟尼。智慧弟子名舍利弗。神足弟子名目揵連。多聞侍者名阿難。可悅其願。從是初發菩提心。即慈悲四弘誓願發也。但三藏教慈悲四弘誓願。皆緣生滅四諦而起。所言慈悲心者。一大慈心。欲與愛見二種眾生道滅之樂也。二大悲心。欲拔愛見二種眾生苦集之苦也。四弘誓願者。一未度者令度者。即是天魔外道愛見二種。六道眾生未度三界火宅之苦諦。令得度也。二未解者令解者。即是愛見二種眾生。未解愛見二十五有業。集令得解也。三未安者令安者。即是愛見二種眾生。未安三十七品一切諸道令安道諦也。四未涅槃者令得涅槃者。此愛見二種眾生。未滅二十五有生死因果。皆令得滅諦涅槃也。若緣愛見二種眾生。生滅四諦而起慈悲四弘誓願者。即是菩薩初發菩提心也。知愛見四諦故。智慧勝諸天魔一切外道。有慈悲誓願功德故勝一切聲聞緣覺。故大智度論云。初發心以為天人師。勝出一切聲聞緣覺。二行菩薩道者。即是三阿僧祇劫行六度也。從過去釋迦牟尼佛至罽那尸棄佛時。名一阿僧祇劫。從此常離女人身。爾時不自知我當作佛不作佛。此初阿僧祇劫。即是得五停心別想總想念處之位。用性念處共念處緣念處。行六度也。三種念處義略如前說。所以者何。修性念處為壞屬愛魔業。破屬見一切智六師修共念處。欲壞愛結破神通六師修緣念處為一切愛見眾生說法。屬愛壞故一切天魔眷屬壞。愛見

壞故三六十八種六師。及一切外道眷屬壞也。故用三種念處行六波羅蜜。意欲降伏天魔制諸外道。菩薩用三種念處行六度時。雖修性念處而不斷結。為生三界度眾生故。常欲多修共念處觀為得神通。成四攝法同事。調伏愛見眾生。又常多修緣念處觀。為欲成四辨說三乘法。化一切愛見眾生。共出三界火宅也。是為初阿僧祇劫修行六度。用四弘誓願安撫生死心無怯弱根壞女人之業。常受丈夫之身也。爾時未發煗解位在外凡。故不自知己身當得作佛不得作佛也。次明從罽那尸棄佛至燃燈佛。為第二阿僧祇劫。是時菩薩用七莖青蓮華。供養燃燈佛。敷鹿皮衣布髮掩泥。時燃燈佛便授其記。汝當來世必得作佛。名釋迦牟尼。爾時菩薩雖能自知我必作佛。而口不稱我當作佛。謂此是用煗法智慧修六度也。所以者何。因總想四念處。初得善有漏五陰。即是性地順忍初心之位。既有證法之信。故必知作佛。而用煗解修行六度。心未分明故不向他說。次明從燃燈佛。至毘婆尸佛。為第三阿僧祇劫滿。是時菩薩內心了了自知作佛。口自發言無所畏難。我於來世當得作佛。今謂此是頂法之位。行六波羅蜜四諦觀解分明。如登山頂四方顧分明。了了自知作佛。亦向他人說也。三明過三阿僧祇劫。種三十二相業。今謂此是入下忍之位。用此忍智修行六度。成百福德。用百福德成一相。以為三十二相之業因也。種三十二相業因。於下忍之位。修六波羅蜜成百福之相。以為三十二相業因也。是三十二相。於欲界閻浮提人中。受男子身。佛出世時緣佛身相故得種也。問曰。所言百福德成一相者。幾功德成一相福德耶。答曰。異解不同。難可定判。有人言。是福不可稱量不可譬喻是菩薩入三阿僧祇劫。心修大行種是三十二相因緣。以是故福無能量。唯佛能知。問曰。菩薩幾時種三十二相。答曰。極遲百劫。極疾九十一劫。弗沙佛觀釋迦菩薩自身生弟子熟。彌勒菩薩自熟弟子生。多人難度一人易化。故弗沙佛於寶窟中。放光照釋迦。菩薩釋迦菩薩尋光至弗沙佛所。於七日七夜一心觀佛。目不暫眴。但用一偈稱歎云。天地此界多門室。逝宮天處十方無。丈夫牛王大沙門。尋地山林遍無等。以苦行力超越九劫。在彌勒菩薩前成正覺也。四明六波羅蜜滿者。問曰。檀波羅蜜云何滿。答曰。一切能施無所遮礙。乃至以身施時心無所惜。如尸毘王。以身施鴿解剔皮肉。雖受痛苦。舉身上秤以贖鴿命心不悔恨。立誓自證我心無悔者。身可平復。既立誓已。天地震動身還如故。如是等菩薩本生捨身命施。心不退悔。是檀波羅蜜滿也。問曰。云何尸羅波羅蜜滿。答曰。不惜身命護持淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞故三六十八種六師。及一切外道眷屬壞也。故用三種念處行六波羅蜜。意欲降伏天魔制諸外道。菩薩用三種念處行六度時。雖修性念處而不斷結。為生三界度眾生故。常欲多修共念處觀為得神通。成四攝法同事。調伏愛見眾生。又常多修緣念處觀。為欲成四辨說三乘法。化一切愛見眾生。共出三界火宅也。是為初阿僧祇劫修行六度。用四弘誓願安撫生死心無怯弱根壞女人之業。常受丈夫之身也。爾時未發煗解位在外凡。故不自知己身當得作佛不得作佛也。次明從罽那尸棄佛至燃燈佛。為第二阿僧祇劫。是時菩薩用七莖青蓮華。供養燃燈佛。敷鹿皮衣布髮掩泥。時燃燈佛便授其記。汝當來世必得作佛。名釋迦牟尼。爾時菩薩雖能自知我必作佛。而口不稱我當作佛。謂此是用煗法智慧修六度也。所以者何。因總想四念處。初得善有漏五陰。即是性地順忍初心之位。既有證法之信。故必知作佛。而用煗解修行六度。心未分明故不向他說。次明從燃燈佛。至毘婆尸佛。為第三阿僧祇劫滿。是時菩薩內心了了自知作佛。口自發言無所畏難。我於來世當得作佛。今謂此是頂法之位。行六波羅蜜四諦觀解分明。如登山頂四方顧分明。了了自知作佛。亦向他人說也。三明過三阿僧祇劫。種三十二相業。今謂此是入下忍之位。用此忍智修行六度。成百福德。用百福德成一相。以為三十二相之業因也。種三十二相業因。於下忍之位。修六波羅蜜成百福之相。以為三十二相業因也。是三十二相。於欲界閻浮提人中。受男子身。佛出世時緣佛身相故得種也。問曰。所言百福德成一相者。幾功德成一相福德耶。答曰。異解不同。難可定判。有人言。是福不可稱量不可譬喻是菩薩入三阿僧祇劫。心修大行種是三十二相因緣。以是故福無能量。唯佛能知。問曰。菩薩幾時種三十二相。答曰。極遲百劫。極疾九十一劫。弗沙佛觀釋迦菩薩自身生弟子熟。彌勒菩薩自熟弟子生。多人難度一人易化。故弗沙佛於寶窟中。放光照釋迦。菩薩釋迦菩薩尋光至弗沙佛所。於七日七夜一心觀佛。目不暫眴。但用一偈稱歎云。天地此界多門室。逝宮天處十方無。丈夫牛王大沙門。尋地山林遍無等。以苦行力超越九劫。在彌勒菩薩前成正覺也。四明六波羅蜜滿者。問曰。檀波羅蜜云何滿。答曰。一切能施無所遮礙。乃至以身施時心無所惜。如尸毘王。以身施鴿解剔皮肉。雖受痛苦。舉身上秤以贖鴿命心不悔恨。立誓自證我心無悔者。身可平復。既立誓已。天地震動身還如故。如是等菩薩本生捨身命施。心不退悔。是檀波羅蜜滿也。問曰。云何尸羅波羅蜜滿。答曰。不惜身命護持淨

戒。如須陀摩王。是王精進持戒常依實語。與劫磨沙波陀大王共期。乞暇還國七日供養沙門竟。即來就終。是王期滿。為持實語戒故。趣期就死。是則為持一戒不惜身命。如是等處處因緣經說本生。菩薩因地。持戒捨身命心不悔恨。即是尸羅波羅蜜滿相。問曰。羼提波羅蜜云何滿。答曰。若人來罵。撾捶割剝支解奪命。心不起瞋。如羼提比丘常修慈忍。在林樹下入禪三昧。時迦梨王。為女色故生愛弊。垢截其手足耳鼻。心忍不動。時王問言。今截解身定。能忍否。比丘答言。意實不瞋恨。王言。今誰信汝耶。比丘答曰。若實忍心不瞋恨。當令我身即尋平復。說是語時身即如故。如是等不惜身命修行忍辱。是名羼提波羅蜜滿相。問曰。毘梨耶波羅蜜云何滿。答曰。若有大心。如大施太子。為一切眾生入海採寶。從龍王得如意珠。欲將還閻浮提。雨衣服寶物布施眾生。海神惜珠。因其睡臥即盜取其珠。將還海宮。太子覺已為此珠故。誓以此身抒大海水令海乾盡。從海神索珠心定不懈。帝釋諸天感太子心。為物精進不惜身命。即將諸天助抒海水。水遂減半。海神怖故慚愧還珠。亦如釋迦菩薩值弗沙佛。七日七夜翹一脚目不暫眴。如是等不惜身命。為物精進。是名毘梨耶波羅蜜滿相。問曰。云何名為禪波羅蜜滿相。答曰。如一切禪定自在。又如尚闍梨仙人坐禪時。無入出息。鳥於螺髮中生子。不搖動乃至鳥子飛去。是名禪波羅蜜滿相。問曰。般若波羅蜜云何滿。答曰。菩薩大心分別。如劬嬪婆羅門大臣。分閻浮大地作七分。若干大城小城聚落村民。盡作七分。般若波羅蜜亦如是。是菩薩般若波羅蜜滿相。今謂此皆下忍智慧。能調伏諸根滿足六度也。所以者何。下忍智慧力強煩惱力弱。用此智慧修行六度。能忍六弊不惜身命成六度也。四波羅蜜滿。正是性念處力至下忍也。禪波羅蜜滿。多是共念處力至下忍也。般若波羅蜜滿。正是緣念處力至下忍也。問曰。羅漢尚不能不惜身命。修行六度。下忍智慧之力。何能成六度也。答曰。若無慈悲誓願。積劫修行之力羅漢智慧尚不能爾。何況下忍。今外緣慈悲誓願久積熏修。內有忍法智慧。助破六弊之力也。五住一生補處者。即是釋迦菩薩。在生迦葉佛所。為補處弟子。淨持禁戒行諸功德。迦葉授記次當作佛。恐此由在中忍之位也。六生兜率陀天者。捨閻浮之報。上生此天為諸天人師。於在此天用三種念處。修八勝處。為欲伏結清淨。下閻浮提。神通變化降伏天魔。四辨說法破諸外道。及度一切眾生也。此由屬中忍之位。問曰。菩薩何意。從初發心伏結至此伏而不斷也。答曰。若斷結即不得受生化物 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒。如須陀摩王。是王精進持戒常依實語。與劫磨沙波陀大王共期。乞暇還國七日供養沙門竟。即來就終。是王期滿。為持實語戒故。趣期就死。是則為持一戒不惜身命。如是等處處因緣經說本生。菩薩因地。持戒捨身命心不悔恨。即是尸羅波羅蜜滿相。問曰。羼提波羅蜜云何滿。答曰。若人來罵。撾捶割剝支解奪命。心不起瞋。如羼提比丘常修慈忍。在林樹下入禪三昧。時迦梨王。為女色故生愛弊。垢截其手足耳鼻。心忍不動。時王問言。今截解身定。能忍否。比丘答言。意實不瞋恨。王言。今誰信汝耶。比丘答曰。若實忍心不瞋恨。當令我身即尋平復。說是語時身即如故。如是等不惜身命修行忍辱。是名羼提波羅蜜滿相。問曰。毘梨耶波羅蜜云何滿。答曰。若有大心。如大施太子。為一切眾生入海採寶。從龍王得如意珠。欲將還閻浮提。雨衣服寶物布施眾生。海神惜珠。因其睡臥即盜取其珠。將還海宮。太子覺已為此珠故。誓以此身抒大海水令海乾盡。從海神索珠心定不懈。帝釋諸天感太子心。為物精進不惜身命。即將諸天助抒海水。水遂減半。海神怖故慚愧還珠。亦如釋迦菩薩值弗沙佛。七日七夜翹一脚目不暫眴。如是等不惜身命。為物精進。是名毘梨耶波羅蜜滿相。問曰。云何名為禪波羅蜜滿相。答曰。如一切禪定自在。又如尚闍梨仙人坐禪時。無入出息。鳥於螺髮中生子。不搖動乃至鳥子飛去。是名禪波羅蜜滿相。問曰。般若波羅蜜云何滿。答曰。菩薩大心分別。如劬嬪婆羅門大臣。分閻浮大地作七分。若干大城小城聚落村民。盡作七分。般若波羅蜜亦如是。是菩薩般若波羅蜜滿相。今謂此皆下忍智慧。能調伏諸根滿足六度也。所以者何。下忍智慧力強煩惱力弱。用此智慧修行六度。能忍六弊不惜身命成六度也。四波羅蜜滿。正是性念處力至下忍也。禪波羅蜜滿。多是共念處力至下忍也。般若波羅蜜滿。正是緣念處力至下忍也。問曰。羅漢尚不能不惜身命。修行六度。下忍智慧之力。何能成六度也。答曰。若無慈悲誓願。積劫修行之力羅漢智慧尚不能爾。何況下忍。今外緣慈悲誓願久積熏修。內有忍法智慧。助破六弊之力也。五住一生補處者。即是釋迦菩薩。在生迦葉佛所。為補處弟子。淨持禁戒行諸功德。迦葉授記次當作佛。恐此由在中忍之位也。六生兜率陀天者。捨閻浮之報。上生此天為諸天人師。於在此天用三種念處。修八勝處。為欲伏結清淨。下閻浮提。神通變化降伏天魔。四辨說法破諸外道。及度一切眾生也。此由屬中忍之位。問曰。菩薩何意。從初發心伏結至此伏而不斷也。答曰。若斷結即不得受生化物

。觀無常伏結令諸煩惱脂消。用清淨心修行六度。令諸功德肥也 七下生成道者。即是三藏教明八相成道菩提果。所言八相成道者。一從兜率天下。二託胎。三出生。四出家。五降魔。六成道。七轉法輪。八入涅槃。一兜率天下者。菩薩將欲下生時。用四種觀人間。一觀時。即是人壽百歲時是佛出世之時。二觀土地。諸佛常依中國生迦維羅衛。即是百億日月之中也。三觀種姓。佛生二種姓中。一剎利姓勢力大故。二婆羅門姓智慧大故。釋迦牟尼佛生剎利姓也。四觀生處。何等女人。能懷那羅延力菩薩。唯中國迦毘羅婆城淨飯王后。能懷後身菩薩。如是思惟已。後從兜率陀天下。問何故作白象形非餘。二明處胎。即是正慧入母胎。一切眾生邪慧入母胎。菩薩憶念不失。故名正慧入母胎。中陰住則知中陰。入胎時。知入胎。歌羅邏時。知歌羅邏時。七日赤白精血合。安浮陀時。二七日如蠒狀。伽陀時。三七日如凝酪。五胞時出生時。皆憶念不失。是名正慧入母胎。復次餘人住中陰。入母胎欲受生時。於父母生顛倒心。生不淨心。菩薩不爾。正慧明識父母相續入胎。是名正慧也。三明出胎相者。是菩薩滿足十月。正慧不失念。從右腋而出胎生墮於地。即行七步。口自發言。天上天下唯我為尊。當初生時。國中即有三十二瑞事在。瑞應經具明。乃至將示相師阿姨相太子。身具三十二相八十種好。即便悲淚。王恐不祥。問阿姨曰。我子不祥故悲淚也。仙人答曰。吉無不祥。太子相好分明。其若在家當作轉輪聖王。飛行皇帝王四天下。十善化世。其若出家。必成自然之佛度脫萬姓。但太子相好分明。必不在家作轉輪王。若其出家。必得菩提度脫天人。傷吾年老不覩佛興。故悲淚耳。所以用三十二相八十種好。莊嚴其身故。欲為得三菩提之器也。問曰。何故現相三十二好有八十。答曰。成佛莊嚴法如此故。四明出家者。是時菩薩年漸長大。出四城門見老病死苦。厭怖心生。夜半踰城出家六年苦行。食難陀婆羅門石蜜乳糜益身十六功德。五明降魔相者。即於菩提樹下。破萬八千億鬼兵魔眾。魔王敗勣鬼兵退散。六成道相者。魔眾散已攝心端坐。於第四禪住中忍。修觀成中忍一剎那。上忍一剎那。世第一法一剎那。發真無漏。三十四心得阿耨多羅三藐三菩提。三十四心者。八忍八智九無礙九解脫也。具足佛十力四無所畏十八不共法三達無礙三意止大悲四無礙智一切諸法總想別想悉知。故名為佛。第九解脫具足一切種智並在未來。故名小乘佛。七明轉法輪相者。於鹿野苑中為拘隣等五人。三轉生滅四諦法輪。天人得道。此為證三寶於是現世間。次說十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。觀無常伏結令諸煩惱脂消。用清淨心修行六度。令諸功德肥也 七下生成道者。即是三藏教明八相成道菩提果。所言八相成道者。一從兜率天下。二託胎。三出生。四出家。五降魔。六成道。七轉法輪。八入涅槃。一兜率天下者。菩薩將欲下生時。用四種觀人間。一觀時。即是人壽百歲時是佛出世之時。二觀土地。諸佛常依中國生迦維羅衛。即是百億日月之中也。三觀種姓。佛生二種姓中。一剎利姓勢力大故。二婆羅門姓智慧大故。釋迦牟尼佛生剎利姓也。四觀生處。何等女人。能懷那羅延力菩薩。唯中國迦毘羅婆城淨飯王后。能懷後身菩薩。如是思惟已。後從兜率陀天下。問何故作白象形非餘。二明處胎。即是正慧入母胎。一切眾生邪慧入母胎。菩薩憶念不失。故名正慧入母胎。中陰住則知中陰。入胎時。知入胎。歌羅邏時。知歌羅邏時。七日赤白精血合。安浮陀時。二七日如蠒狀。伽陀時。三七日如凝酪。五胞時出生時。皆憶念不失。是名正慧入母胎。復次餘人住中陰。入母胎欲受生時。於父母生顛倒心。生不淨心。菩薩不爾。正慧明識父母相續入胎。是名正慧也。三明出胎相者。是菩薩滿足十月。正慧不失念。從右腋而出胎生墮於地。即行七步。口自發言。天上天下唯我為尊。當初生時。國中即有三十二瑞事在。瑞應經具明。乃至將示相師阿姨相太子。身具三十二相八十種好。即便悲淚。王恐不祥。問阿姨曰。我子不祥故悲淚也。仙人答曰。吉無不祥。太子相好分明。其若在家當作轉輪聖王。飛行皇帝王四天下。十善化世。其若出家。必成自然之佛度脫萬姓。但太子相好分明。必不在家作轉輪王。若其出家。必得菩提度脫天人。傷吾年老不覩佛興。故悲淚耳。所以用三十二相八十種好。莊嚴其身故。欲為得三菩提之器也。問曰。何故現相三十二好有八十。答曰。成佛莊嚴法如此故。四明出家者。是時菩薩年漸長大。出四城門見老病死苦。厭怖心生。夜半踰城出家六年苦行。食難陀婆羅門石蜜乳糜益身十六功德。五明降魔相者。即於菩提樹下。破萬八千億鬼兵魔眾。魔王敗勣鬼兵退散。六成道相者。魔眾散已攝心端坐。於第四禪住中忍。修觀成中忍一剎那。上忍一剎那。世第一法一剎那。發真無漏。三十四心得阿耨多羅三藐三菩提。三十四心者。八忍八智九無礙九解脫也。具足佛十力四無所畏十八不共法三達無礙三意止大悲四無礙智一切諸法總想別想悉知。故名為佛。第九解脫具足一切種智並在未來。故名小乘佛。七明轉法輪相者。於鹿野苑中為拘隣等五人。三轉生滅四諦法輪。天人得道。此為證三寶於是現世間。次說十

二因緣法輪。次為菩薩說六波羅蜜法輪。是則開三乘之教。名修多羅藏。十二年後。佛在毘舍離國。為須隣那迦陀長者子作婬欲。以是因緣結初大罪。二百五十戒。次佛在舍婆提城。告諸比丘。諸有五怖五罪五怨。不除不滅。是因緣故。於此世未來受無量苦。是名佛自說毘曇教。從此轉三藏法輪。乃至涅槃。教三乘弟子。是名轉法輪相。八明入涅槃相者。於拘尸那城沙羅雙樹間。逆順出入超越三昧。於第四禪中。入火光三昧。燒身滅度唯留舍利。為人天福田。身智俱滅入無餘涅槃。是為聲聞經中說大乘之位。次第三明料簡者。問曰。聲聞經中開三乘。何故二乘即生斷結。菩薩從初發心。乃至至降魔都不斷結。答曰。聲聞緣覺。厭患生死自求涅槃。不為利物。是故貪取真斷結。結盡則不受生入涅槃也。菩薩大慈怜愍欲度一切。受生死苦教化眾生。眾生出世善根淳熟。即便成道。說三乘教。共三乘人同入涅槃。若因中斷結。即不得受生。豈能利物。是故忍受生死不斷結使。三阿僧祇處在生死。教化眾生。共出三界故不斷結使。意在於此。問曰。菩薩斷結誓願神通應化利物。何必須留結而受生耶。答曰。斷結誓願神通應化受生。此乃是摩訶衍之所說。非三藏之所明。所以者何。斷結誓願受生。通教之所說。法性身神通受生。別教之所說。法身應生。圓教所說。問曰。聲聞經教為何意不得論斷結受生。答曰。三藏之教。正化小乘傍化菩薩。若說菩薩結盡受生。二乘即疑。若結盡而得受生者。諸聲聞人得羅漢果。將不更受生耶。是故不說菩薩斷結受生。問曰。若為二乘生疑。不說菩薩斷結受生者。大乘方等摩訶般若通教三乘。亦應不得說菩薩斷結。用誓願神通受生。答曰。此是生蘇熟蘇之教。二乘漸淳熟信解分明。聞菩薩事心不疑惑。故法華經云。過是已後心相體信。入出無難。然其所止故在本處。問曰。所明聲聞經菩薩義。為是佛說。為佛去世諸聲聞弟子說耶。答曰。有是佛說。亦有是諸羅漢作鞞婆沙阿毘曇中說。問曰。何者是佛所說。何者是羅漢所說耶。答曰。如說菩薩從初發心乃至不斷結使。坐道場時正習俱斷。此是佛說。何以得知。龍樹論主答數人言。若後身菩薩不斷結者。是佛方便所說也。亦有是諸羅漢佛去世後之所說者。如言初阿僧祇不自知作佛。二阿僧祇自知作佛。而口不宣說三阿僧祇劫。了了自知作佛。亦發言向他說。此義者非佛三藏中所說。乃至是諸羅漢作毘婆沙釋菩薩義。問曰。若佛自說三藏教明菩薩義。此則可信。若諸羅漢所說。云何可信。答曰。諸羅漢既是聖人。共採佛三藏教意。明菩薩義何容全失。問曰。若爾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二因緣法輪。次為菩薩說六波羅蜜法輪。是則開三乘之教。名修多羅藏。十二年後。佛在毘舍離國。為須隣那迦陀長者子作婬欲。以是因緣結初大罪。二百五十戒。次佛在舍婆提城。告諸比丘。諸有五怖五罪五怨。不除不滅。是因緣故。於此世未來受無量苦。是名佛自說毘曇教。從此轉三藏法輪。乃至涅槃。教三乘弟子。是名轉法輪相。八明入涅槃相者。於拘尸那城沙羅雙樹間。逆順出入超越三昧。於第四禪中。入火光三昧。燒身滅度唯留舍利。為人天福田。身智俱滅入無餘涅槃。是為聲聞經中說大乘之位。次第三明料簡者。問曰。聲聞經中開三乘。何故二乘即生斷結。菩薩從初發心。乃至至降魔都不斷結。答曰。聲聞緣覺。厭患生死自求涅槃。不為利物。是故貪取真斷結。結盡則不受生入涅槃也。菩薩大慈怜愍欲度一切。受生死苦教化眾生。眾生出世善根淳熟。即便成道。說三乘教。共三乘人同入涅槃。若因中斷結。即不得受生。豈能利物。是故忍受生死不斷結使。三阿僧祇處在生死。教化眾生。共出三界故不斷結使。意在於此。問曰。菩薩斷結誓願神通應化利物。何必須留結而受生耶。答曰。斷結誓願神通應化受生。此乃是摩訶衍之所說。非三藏之所明。所以者何。斷結誓願受生。通教之所說。法性身神通受生。別教之所說。法身應生。圓教所說。問曰。聲聞經教為何意不得論斷結受生。答曰。三藏之教。正化小乘傍化菩薩。若說菩薩結盡受生。二乘即疑。若結盡而得受生者。諸聲聞人得羅漢果。將不更受生耶。是故不說菩薩斷結受生。問曰。若為二乘生疑。不說菩薩斷結受生者。大乘方等摩訶般若通教三乘。亦應不得說菩薩斷結。用誓願神通受生。答曰。此是生蘇熟蘇之教。二乘漸淳熟信解分明。聞菩薩事心不疑惑。故法華經云。過是已後心相體信。入出無難。然其所止故在本處。問曰。所明聲聞經菩薩義。為是佛說。為佛去世諸聲聞弟子說耶。答曰。有是佛說。亦有是諸羅漢作鞞婆沙阿毘曇中說。問曰。何者是佛所說。何者是羅漢所說耶。答曰。如說菩薩從初發心乃至不斷結使。坐道場時正習俱斷。此是佛說。何以得知。龍樹論主答數人言。若後身菩薩不斷結者。是佛方便所說也。亦有是諸羅漢佛去世後之所說者。如言初阿僧祇不自知作佛。二阿僧祇自知作佛。而口不宣說三阿僧祇劫。了了自知作佛。亦發言向他說。此義者非佛三藏中所說。乃至是諸羅漢作毘婆沙釋菩薩義。問曰。若佛自說三藏教明菩薩義。此則可信。若諸羅漢所說。云何可信。答曰。諸羅漢既是聖人。共採佛三藏教意。明菩薩義何容全失。問曰。若爾

智度論何意。從始至終一一彈破。答曰。龍樹為欲申摩訶衍。明菩薩所行之道。以大破小皆可破也。若就小乘明三藏宗徒。羅漢聖人之所撰集。何容頓乖僻也。若諸羅漢明聲聞經。所釋菩薩義遂併乖僻。末世凡人法師。何可謬有申釋。凡情解釋小乘。既不可長承用。大乘深經。豈可出在妄情而論。故知雖非佛說。若是羅漢作論亦須信受。第四約三藏教位釋淨無垢稱義者。正是中忍補處之位也。六度之道即是淨義。所以者何。三種藥中無三種病。六度是道諦。即是淨義。故法華經云。又見佛子修種種行。求無上惠為說淨道也。維摩大士成就六度即是淨義。無六弊垢故言無垢。以相似解。內稱生滅四諦之理。外稱根緣。助釋迦如來。顯三乘之教。故云淨無垢稱也。是以方便品。現疾為國王長者。說無常苦空無我不淨之法。呵責諸人勸求佛果。意在於此也。問曰。維摩折挫聲聞彈呵菩薩。此是不思議之行位。何得用聲聞經所明菩薩之位挍量。答曰。住不可思議解脫菩薩。能種種示現。豈不能現聲聞經所明菩薩之像輔釋迦而弘化乎。問曰。何故化國王長者而示三藏菩薩之形說法。訶聲聞菩薩即現摩訶衍不思議之言教。答曰。凡俗界內結業未除故。說生滅四諦。此正是對治。羅漢菩薩界內因疾已除。但迷不思議三諦之理。是故說三種四諦。以折聲聞。說無作四實諦。訶菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智度論何意。從始至終一一彈破。答曰。龍樹為欲申摩訶衍。明菩薩所行之道。以大破小皆可破也。若就小乘明三藏宗徒。羅漢聖人之所撰集。何容頓乖僻也。若諸羅漢明聲聞經。所釋菩薩義遂併乖僻。末世凡人法師。何可謬有申釋。凡情解釋小乘。既不可長承用。大乘深經。豈可出在妄情而論。故知雖非佛說。若是羅漢作論亦須信受。第四約三藏教位釋淨無垢稱義者。正是中忍補處之位也。六度之道即是淨義。所以者何。三種藥中無三種病。六度是道諦。即是淨義。故法華經云。又見佛子修種種行。求無上惠為說淨道也。維摩大士成就六度即是淨義。無六弊垢故言無垢。以相似解。內稱生滅四諦之理。外稱根緣。助釋迦如來。顯三乘之教。故云淨無垢稱也。是以方便品。現疾為國王長者。說無常苦空無我不淨之法。呵責諸人勸求佛果。意在於此也。問曰。維摩折挫聲聞彈呵菩薩。此是不思議之行位。何得用聲聞經所明菩薩之位挍量。答曰。住不可思議解脫菩薩。能種種示現。豈不能現聲聞經所明菩薩之像輔釋迦而弘化乎。問曰。何故化國王長者而示三藏菩薩之形說法。訶聲聞菩薩即現摩訶衍不思議之言教。答曰。凡俗界內結業未除故。說生滅四諦。此正是對治。羅漢菩薩界內因疾已除。但迷不思議三諦之理。是故說三種四諦。以折聲聞。說無作四實諦。訶菩薩也。