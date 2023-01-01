四教義卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教義卷第四

天台山修禪寺智顗禪師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師撰

大門第四約四教位。分別淨無垢稱義者。即為六意。一約三藏教位。明淨無垢稱義。二約通教位。明淨無垢稱義。三約別教位。明淨無垢稱義。四約圓教位。明淨無垢稱義。五約五味以結成。六明約經論辨位多少。第一約三藏教位明。釋淨無垢稱義者。尋佛三藏夫趣緣多種。最尋其正要不出四門入道。其四門者。一者有門。二者空門。三亦有亦空門。四非有非空門。但四教各明四門。雖俱得入道隨教立義。必須遂便。若是三藏教四門。雖俱得入道。而諸經論多用有門。通教四門雖俱得入道。而諸經論多用空門。別教四門雖俱得入道。而諸經論多用亦有亦空門。圓教四門雖俱得入道。而諸經論多用非有非空門也。今明三藏教四門入道。正用毘曇有門。以判位也。若論逗機化物。赴緣而說四門。豈可偏用明義。隨便事須如此四門義。至下辨體中當略解釋。今就三藏教有門。明入道階位。即是毘曇論主之所申也。約此有門明位。釋淨無垢稱義。即為三意。一略開三乘。二明三藏教。三乘位不同。三釋淨無垢稱義。一略開三乘者。佛於生生不可說非三之理用四悉檀。約苦集滅道。開三乘教門。赴三種行人之根緣。令同得滅諦涅槃也。故法華經云。為求聲聞者。說應四諦法。度生老病死究竟涅槃。為求辟支佛者。說應十二因緣法。為求菩薩者。說應六波羅蜜法。令得三菩提成一切種智。若聲聞小乘教門。苦諦為初。觀四諦入道發真無漏。斷正使盡位證羅漢。具足三明及八解脫。既無慈悲而不能度物現身而入涅槃。故大智論云。如麞在獵圍驚怖跳出都不顧群。今不約此判淨名位也。若緣覺中乘教門。集諦為初。觀十二因緣發真無漏。斷三界結盡侵除習氣。具足三明及八解脫。雖有小慈悲不能度物。亦於一世即入涅槃。故大智論云。如鹿在獵圍驚跳自出。雖顧盻群怖不停待。今亦不就此判淨名位。若菩薩大乘慈悲弘誓。不捨眾生。為物心大。教門以道諦為初。修行六度化一切眾生。共出三界至成佛果。利益功圓方入涅槃。故大智論云。如大香象在獵圍。雖遭刀箭擁待群共出。此是大士位懷物故。須約此判淨名位也。問曰。此說不思議大乘瞻蔔之教。何須說小乘除糞器乎。答曰。今欲明小乘法。遠因以明除糞之器者。不無諸所為。今略出十意。一為用故。如維摩大士為諸國王長者。說無常不淨苦空之法。二為破故。如破十大弟子五百羅漢。如先有砧方可用鎚。三為攝受故。如室內所明說身有苦。而不樂求涅槃。又云。亦不可與聲聞支佛。而相違背。四為會通故。如大品經廣乘品會宗品所明。五為開密故。法華經云。決了聲聞法是諸經之王。涅槃經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大門第四約四教位。分別淨無垢稱義者。即為六意。一約三藏教位。明淨無垢稱義。二約通教位。明淨無垢稱義。三約別教位。明淨無垢稱義。四約圓教位。明淨無垢稱義。五約五味以結成。六明約經論辨位多少。第一約三藏教位明。釋淨無垢稱義者。尋佛三藏夫趣緣多種。最尋其正要不出四門入道。其四門者。一者有門。二者空門。三亦有亦空門。四非有非空門。但四教各明四門。雖俱得入道隨教立義。必須遂便。若是三藏教四門。雖俱得入道。而諸經論多用有門。通教四門雖俱得入道。而諸經論多用空門。別教四門雖俱得入道。而諸經論多用亦有亦空門。圓教四門雖俱得入道。而諸經論多用非有非空門也。今明三藏教四門入道。正用毘曇有門。以判位也。若論逗機化物。赴緣而說四門。豈可偏用明義。隨便事須如此四門義。至下辨體中當略解釋。今就三藏教有門。明入道階位。即是毘曇論主之所申也。約此有門明位。釋淨無垢稱義。即為三意。一略開三乘。二明三藏教。三乘位不同。三釋淨無垢稱義。一略開三乘者。佛於生生不可說非三之理用四悉檀。約苦集滅道。開三乘教門。赴三種行人之根緣。令同得滅諦涅槃也。故法華經云。為求聲聞者。說應四諦法。度生老病死究竟涅槃。為求辟支佛者。說應十二因緣法。為求菩薩者。說應六波羅蜜法。令得三菩提成一切種智。若聲聞小乘教門。苦諦為初。觀四諦入道發真無漏。斷正使盡位證羅漢。具足三明及八解脫。既無慈悲而不能度物現身而入涅槃。故大智論云。如麞在獵圍驚怖跳出都不顧群。今不約此判淨名位也。若緣覺中乘教門。集諦為初。觀十二因緣發真無漏。斷三界結盡侵除習氣。具足三明及八解脫。雖有小慈悲不能度物。亦於一世即入涅槃。故大智論云。如鹿在獵圍驚跳自出。雖顧盻群怖不停待。今亦不就此判淨名位。若菩薩大乘慈悲弘誓。不捨眾生。為物心大。教門以道諦為初。修行六度化一切眾生。共出三界至成佛果。利益功圓方入涅槃。故大智論云。如大香象在獵圍。雖遭刀箭擁待群共出。此是大士位懷物故。須約此判淨名位也。問曰。此說不思議大乘瞻蔔之教。何須說小乘除糞器乎。答曰。今欲明小乘法。遠因以明除糞之器者。不無諸所為。今略出十意。一為用故。如維摩大士為諸國王長者。說無常不淨苦空之法。二為破故。如破十大弟子五百羅漢。如先有砧方可用鎚。三為攝受故。如室內所明說身有苦。而不樂求涅槃。又云。亦不可與聲聞支佛。而相違背。四為會通故。如大品經廣乘品會宗品所明。五為開密故。法華經云。決了聲聞法是諸經之王。涅槃經

云。為諸聲聞開發慧眼。故六為末代世聽學小乘經論觀行之人。未善通達。若為外人邪見人內邪見人所破即便退沒。七為破末世僻說。小乘大乘教人。壞亂佛半滿正教。所以者何。如有人言。毘曇見有得道。成實見空入道。道非有無何得言見有見空得道也。是則兩論申佛小乘有空教門。便成無用。中論何故。言欲聞聲聞入第一義也。是則翳佛四枯之教。八為破末世坐禪。內證豁虛解慧開發。或同尼揵破戒行惡。食糞裸形。謂是大乘。或復持戒坐禪。同彼欝頭藍弗。是且空修梵行也。九為令今一家義學。善別內外猛浪之說。明識大聖枯榮教門。十為令一家坐禪學。別識一切內外邪非。精通大小乘觀。取捨得真正入佛道也。二明三藏教三乘位不同者。即為三意。一明聲聞乘位。二明緣覺乘位。三明菩薩乘位。一明三藏教聲聞乘位者。但三藏教具有四門。今正約毘曇有門解釋。次下別略明空門辨位。就有門明位即為二意。一明七賢位。二明七聖位。一明七賢位者。一者五停心觀。二別想四念處。三總想四念處。四煗法。五頂法。六忍法。七世第一法。是為七賢位也。通言賢者。隣聖曰賢。此七位者。皆是非學非無學等智似解。能伏見惑。因此似解能發苦忍真明。故云隣聖曰賢。今解賢者名直善也。一切天魔眷屬及諸凡夫。皆以愛著之心修善。一切外道皆以邪見心修善。此等雖復修善。虛偽邪曲不名為直。今佛弟子七種行人。皆明識生滅四諦理。知愛論見論皆邪曲。伏此愛見邪曲之心。用正信直心修諸善法。故名直善也。復次一切愛論所詮。皆有生滅之理。天魔眷屬及諸凡夫。所不能見。是故流轉生死猶若輪環。又一切見論所詮。皆有生滅四諦之理。六師外道悉不能見。是故流轉生死猶若輪環。故涅槃經云。我昔與汝等不見四真諦。是故久流轉生死大苦海。今佛法七種行人。從聞生解解明識此二種生滅四諦。故得信心正直。以此直心修諸善法。即是直善故通名賢也。問曰。云何名為屬愛生滅四諦之理。答曰。行人一期果報。即是屬愛之果。具有三苦故名為苦。苦理審實不虛名之為諦。若於此苦果。無明不了愛著此果。起諸惡業。能招聚三途劇苦之報。又愛著此果起諸善業。能招聚修羅人天生死之報。此二結業。能招六道二十五有生死苦報。通名為集。集理審實不虛名之為諦。若能觀此報身。修戒定慧四念處三十七品。通至涅槃名之為道。道理審實名之為諦。屬愛煩惱善不善業。三界二十五有因滅名子縛滅。捨此報身。永更不受三界二十五有苦果。名果縛滅。此二種滅名之為滅。滅之理審實名之為諦。問曰。云何名為屬見生滅四諦之理。答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云。為諸聲聞開發慧眼。故六為末代世聽學小乘經論觀行之人。未善通達。若為外人邪見人內邪見人所破即便退沒。七為破末世僻說。小乘大乘教人。壞亂佛半滿正教。所以者何。如有人言。毘曇見有得道。成實見空入道。道非有無何得言見有見空得道也。是則兩論申佛小乘有空教門。便成無用。中論何故。言欲聞聲聞入第一義也。是則翳佛四枯之教。八為破末世坐禪。內證豁虛解慧開發。或同尼揵破戒行惡。食糞裸形。謂是大乘。或復持戒坐禪。同彼欝頭藍弗。是且空修梵行也。九為令今一家義學。善別內外猛浪之說。明識大聖枯榮教門。十為令一家坐禪學。別識一切內外邪非。精通大小乘觀。取捨得真正入佛道也。二明三藏教三乘位不同者。即為三意。一明聲聞乘位。二明緣覺乘位。三明菩薩乘位。一明三藏教聲聞乘位者。但三藏教具有四門。今正約毘曇有門解釋。次下別略明空門辨位。就有門明位即為二意。一明七賢位。二明七聖位。一明七賢位者。一者五停心觀。二別想四念處。三總想四念處。四煗法。五頂法。六忍法。七世第一法。是為七賢位也。通言賢者。隣聖曰賢。此七位者。皆是非學非無學等智似解。能伏見惑。因此似解能發苦忍真明。故云隣聖曰賢。今解賢者名直善也。一切天魔眷屬及諸凡夫。皆以愛著之心修善。一切外道皆以邪見心修善。此等雖復修善。虛偽邪曲不名為直。今佛弟子七種行人。皆明識生滅四諦理。知愛論見論皆邪曲。伏此愛見邪曲之心。用正信直心修諸善法。故名直善也。復次一切愛論所詮。皆有生滅之理。天魔眷屬及諸凡夫。所不能見。是故流轉生死猶若輪環。又一切見論所詮。皆有生滅四諦之理。六師外道悉不能見。是故流轉生死猶若輪環。故涅槃經云。我昔與汝等不見四真諦。是故久流轉生死大苦海。今佛法七種行人。從聞生解解明識此二種生滅四諦。故得信心正直。以此直心修諸善法。即是直善故通名賢也。問曰。云何名為屬愛生滅四諦之理。答曰。行人一期果報。即是屬愛之果。具有三苦故名為苦。苦理審實不虛名之為諦。若於此苦果。無明不了愛著此果。起諸惡業。能招聚三途劇苦之報。又愛著此果起諸善業。能招聚修羅人天生死之報。此二結業。能招六道二十五有生死苦報。通名為集。集理審實不虛名之為諦。若能觀此報身。修戒定慧四念處三十七品。通至涅槃名之為道。道理審實名之為諦。屬愛煩惱善不善業。三界二十五有因滅名子縛滅。捨此報身。永更不受三界二十五有苦果。名果縛滅。此二種滅名之為滅。滅之理審實名之為諦。問曰。云何名為屬見生滅四諦之理。答

曰。眾生一期報身。具有三苦名之為苦。苦理審實不虛名之為諦。迷此報身。起身邊二見四見六十二見。即是無明愛取。因此若起惡業。則能招聚三途苦報。又因此若起善業。則能招聚修羅人天生死報果。此二種結業。能招聚六道三界二十五有生死苦果。故通名集。集理審實不虛名之為諦。若能觀此諸見污穢。善不善五陰。修戒定慧四念處三十七品。則能通至涅槃名之為道。道理審實不虛名之為諦。若身邊二見滅。則一切八十八使煩惱業滅。得須陀洹果。超過之人三界思惟十使滅。則九十八使業煩惱滅。是則三界二十五有因滅名子縛滅。捨此等業報。畢竟不生三界二十五有名果縛滅。此二種滅名之為滅。滅理審實名之為諦。今明此諸見四諦。並長爪所迷末代講說。橫釋四諦名義審實為委悉。竪而明之未必深見此意。故以邪為正。以正為邪。以淺為深。以深為淺。世出世法混濫無分別。聽講坐禪。若明識此意。即於佛法得正信分明。歸依三寶。道心自然而發。專求離苦涅槃。終不染著文字語言無益諍論。貪世名利眷屬果報也。此之七賢。三是外凡名乾慧地。四是內凡則是性地。若外凡已前未必能歸心三寶。豈識愛見四諦修五停心耶。皆名為邪定聚眾生也。若乾慧地名不定聚眾生。若性地名正定聚眾生也。一明初賢五停心觀者。一阿那般那觀。二不淨觀。三慈心觀。四因緣觀。五界方便觀。此五通言停心者。停以停止為義。亦名五度門觀。若人歸依三寶受佛戒法。名佛四眾弟子。若聞生滅四諦之教。因此發聲聞心。欲觀四諦離生死苦求涅槃樂。但此以五種煩惱散動不定如風中燈。當修五種觀法。五種觀法者。一數息觀。二不淨觀。三慈心觀。四因緣觀。五界方便觀。問曰。何不依數人說不淨觀為先。答曰。今依禪門辨次第也。以病增先後隨人。不須定執前後次第也。問曰。此五種觀法。為對五人為對一人。答曰。橫對五人竪對一人。一人隨病多少對不定也。此五種觀法。對治五不善。即有五意。一對治二轉治。三不不轉治。四兼治。五亦對亦轉。亦不轉亦兼治。一對治者。若覺觀多者。對治數息。二貪欲多者。對治不淨。三瞋恚多者。對治修慈。四愚癡多者。對治修因緣觀。五者著我多者。對治修界方便觀。若行者覺觀等分煩惱偏重攀緣不住。當修數息。隨息觀息對治。相應則三種覺觀煩惱止息。心不動散發諸禪定。定法持定心入出安穩。故名停心也。所以者何。修安般念定有三種。一名始習行。二名已習行。三名思惟已度。一數即是始習。行二隨即已習行。三觀即已度。復次數隨觀皆名始習。行得三種欲界未到地定。名已習行。發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰。眾生一期報身。具有三苦名之為苦。苦理審實不虛名之為諦。迷此報身。起身邊二見四見六十二見。即是無明愛取。因此若起惡業。則能招聚三途苦報。又因此若起善業。則能招聚修羅人天生死報果。此二種結業。能招聚六道三界二十五有生死苦果。故通名集。集理審實不虛名之為諦。若能觀此諸見污穢。善不善五陰。修戒定慧四念處三十七品。則能通至涅槃名之為道。道理審實不虛名之為諦。若身邊二見滅。則一切八十八使煩惱業滅。得須陀洹果。超過之人三界思惟十使滅。則九十八使業煩惱滅。是則三界二十五有因滅名子縛滅。捨此等業報。畢竟不生三界二十五有名果縛滅。此二種滅名之為滅。滅理審實名之為諦。今明此諸見四諦。並長爪所迷末代講說。橫釋四諦名義審實為委悉。竪而明之未必深見此意。故以邪為正。以正為邪。以淺為深。以深為淺。世出世法混濫無分別。聽講坐禪。若明識此意。即於佛法得正信分明。歸依三寶。道心自然而發。專求離苦涅槃。終不染著文字語言無益諍論。貪世名利眷屬果報也。此之七賢。三是外凡名乾慧地。四是內凡則是性地。若外凡已前未必能歸心三寶。豈識愛見四諦修五停心耶。皆名為邪定聚眾生也。若乾慧地名不定聚眾生。若性地名正定聚眾生也。一明初賢五停心觀者。一阿那般那觀。二不淨觀。三慈心觀。四因緣觀。五界方便觀。此五通言停心者。停以停止為義。亦名五度門觀。若人歸依三寶受佛戒法。名佛四眾弟子。若聞生滅四諦之教。因此發聲聞心。欲觀四諦離生死苦求涅槃樂。但此以五種煩惱散動不定如風中燈。當修五種觀法。五種觀法者。一數息觀。二不淨觀。三慈心觀。四因緣觀。五界方便觀。問曰。何不依數人說不淨觀為先。答曰。今依禪門辨次第也。以病增先後隨人。不須定執前後次第也。問曰。此五種觀法。為對五人為對一人。答曰。橫對五人竪對一人。一人隨病多少對不定也。此五種觀法。對治五不善。即有五意。一對治二轉治。三不不轉治。四兼治。五亦對亦轉。亦不轉亦兼治。一對治者。若覺觀多者。對治數息。二貪欲多者。對治不淨。三瞋恚多者。對治修慈。四愚癡多者。對治修因緣觀。五者著我多者。對治修界方便觀。若行者覺觀等分煩惱偏重攀緣不住。當修數息。隨息觀息對治。相應則三種覺觀煩惱止息。心不動散發諸禪定。定法持定心入出安穩。故名停心也。所以者何。修安般念定有三種。一名始習行。二名已習行。三名思惟已度。一數即是始習。行二隨即已習行。三觀即已度。復次數隨觀皆名始習。行得三種欲界未到地定。名已習行。發

諸初禪定名已度。餘不淨觀等四停心法。亦當如是分別。心既調停乃可習觀。猶如密室之燈。入道根本無過此五法也。若心不住。或須轉治不轉治等及發諸禪功德。具如次第禪門內方便明也。行人隨成一觀心得停住。即入初賢位也。問曰。此處何故。不說念佛三昧為五種耶。答曰。開因緣觀。生界方便代也。界方便與小乘念諸佛相同。亦破境界逼迫障也。有人言。若作五度門無念佛名。若作六度門。即明念佛度。治等分障道也。問曰。若以數息不淨等心得停住。為初賢者。今世人修數息不淨等觀。非但心住。乃發種種禪門境界。是初賢位否。答曰。若以愛見之心修初禪。乃至非想。尚非初賢。何況數息不淨等心不得停住。乃發淺近諸禪而名賢也。所以者何。如經所說。多修福德禪定不修智慧。名之為愚。多修智慧不修福德禪定。名之為狂。豈可說狂愚人為初賢也。今明賢者本是直善人耳。問曰。何等名直善人相。答曰。此應四義簡別。一者若人隨愛見破戒。此非直非善故非賢人。如無目無足之人。不能到清涼池也。二者持戒禪定而生邪見。此善而不直亦此不名賢。如有足而無目。亦不能到清涼池也。三者生信心正見而破戒心亂。此直不善。亦不名賢。如有目而無足。亦不能到清涼池。四者若人信解直正得佛教意。持戒清淨修阿那般那不淨觀等。得心停住。乃名直善初賢之位。如人目足備。故入清涼池。問曰。云何名為信解直正。得佛教意分別之相。答曰。如中論說。佛去世後後五百歲。像法之中人。根轉鈍深著諸法。求十二因緣五陰十二入十八界等決定相。不知佛意但著文字。今謂不知佛意者。佛知生生不可說有因緣。故亦可得說也。佛說生因緣生滅教門。赴緣化物者。意欲令眾生離生死苦得涅槃樂也。若著文字分別諍競。則為三界火宅所燒。此不得佛意也。今明欲知佛意者。若知三藏教門十意分明。必定出生死苦。得涅槃樂也。十意者。即是十法。名目具如前三觀中辨。今略就此三藏教門解釋。一信解正因緣法者。即是知不可說說無明因緣。出生一切法。破外人說無因緣生一切法。破外人說邪因緣生一切法。種種顛倒妄計邪僻也。二真正發心者。驚覺無常之火燒諸世間。一心樂求涅槃。不念世間名聞利養。如麞在獵圍欲跳出也。三巧修止觀。出世之行者。如人乘馬亦愛策也。四破諸法遍者。觀因緣生滅。破一切愛見戲論諸法遍也。五善知通塞者。知一切愛見之法。皆有道滅之理名之為通。悉有苦集名之為塞也。六善修三十七品調適者。於諸愛見不動。而修性念處及八正道也。七善修助道法者。即是修五信。入十二門禪九想八背 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸初禪定名已度。餘不淨觀等四停心法。亦當如是分別。心既調停乃可習觀。猶如密室之燈。入道根本無過此五法也。若心不住。或須轉治不轉治等及發諸禪功德。具如次第禪門內方便明也。行人隨成一觀心得停住。即入初賢位也。問曰。此處何故。不說念佛三昧為五種耶。答曰。開因緣觀。生界方便代也。界方便與小乘念諸佛相同。亦破境界逼迫障也。有人言。若作五度門無念佛名。若作六度門。即明念佛度。治等分障道也。問曰。若以數息不淨等心得停住。為初賢者。今世人修數息不淨等觀。非但心住。乃發種種禪門境界。是初賢位否。答曰。若以愛見之心修初禪。乃至非想。尚非初賢。何況數息不淨等心不得停住。乃發淺近諸禪而名賢也。所以者何。如經所說。多修福德禪定不修智慧。名之為愚。多修智慧不修福德禪定。名之為狂。豈可說狂愚人為初賢也。今明賢者本是直善人耳。問曰。何等名直善人相。答曰。此應四義簡別。一者若人隨愛見破戒。此非直非善故非賢人。如無目無足之人。不能到清涼池也。二者持戒禪定而生邪見。此善而不直亦此不名賢。如有足而無目。亦不能到清涼池也。三者生信心正見而破戒心亂。此直不善。亦不名賢。如有目而無足。亦不能到清涼池。四者若人信解直正得佛教意。持戒清淨修阿那般那不淨觀等。得心停住。乃名直善初賢之位。如人目足備。故入清涼池。問曰。云何名為信解直正。得佛教意分別之相。答曰。如中論說。佛去世後後五百歲。像法之中人。根轉鈍深著諸法。求十二因緣五陰十二入十八界等決定相。不知佛意但著文字。今謂不知佛意者。佛知生生不可說有因緣。故亦可得說也。佛說生因緣生滅教門。赴緣化物者。意欲令眾生離生死苦得涅槃樂也。若著文字分別諍競。則為三界火宅所燒。此不得佛意也。今明欲知佛意者。若知三藏教門十意分明。必定出生死苦。得涅槃樂也。十意者。即是十法。名目具如前三觀中辨。今略就此三藏教門解釋。一信解正因緣法者。即是知不可說說無明因緣。出生一切法。破外人說無因緣生一切法。破外人說邪因緣生一切法。種種顛倒妄計邪僻也。二真正發心者。驚覺無常之火燒諸世間。一心樂求涅槃。不念世間名聞利養。如麞在獵圍欲跳出也。三巧修止觀。出世之行者。如人乘馬亦愛策也。四破諸法遍者。觀因緣生滅。破一切愛見戲論諸法遍也。五善知通塞者。知一切愛見之法。皆有道滅之理名之為通。悉有苦集名之為塞也。六善修三十七品調適者。於諸愛見不動。而修性念處及八正道也。七善修助道法者。即是修五信。入十二門禪九想八背

捨。深入共念處緣念處等諸善對治助道觀法也。八善知次位者。善識七賢之位心不混濫。破增上慢成慚愧有羞僧也。九安忍成就者。能忍內外強軟二賊三障四魔也。十順道法愛不生者發外凡內凡種種之順道善法。心不愛著也。末代求聲聞乘行人。知此十法信解分明。不著一切文字戲論。為求實慧修五停心。入初賢位。即是善知佛教意。二明別想四念處位者。即為七意。一明念處。是佛法入道要門。二略釋四念處名。三分別三種念處不同。四明為破三種六師。五明為成三種羅漢。六明念處觀法。七正明念處位。一明念處是佛法入道要門者。如佛在雙樹間將般涅槃。阿難請問。佛去世後諸比丘。依何而住依何修道。佛答阿難。若我在世及滅度後。諸比丘依波羅提木叉。住念處修道。當知五停心觀成得入初賢。即是依尸羅清淨。名攝根之戒也。是故數人說欲界定。為十善相應心。若依未到地。發初禪即是定共戒也。佛法雖有種種法門。而佛遺言。但屬依念處以修道也。若離念處。觀雖復布施持戒忍辱精進。誦經行道頭陀坐禪。聽讀多聞講說教化。皆不得入正道。故佛勸令依念處修道也。二略釋四念處名者。四念處亦名如意止。即是觀五陰十二入十八界一切諸法中。各觀身受心法真實智慧。真實智慧者。破四法四倒四食四識四住四魔之智慧也。一身念處。二受念處。三心念處。四法念處。一身念處者。一切內外色陰名之為身。觀身智慧名之為念。明見不淨破淨顛倒。名之為處。是為身念處。二受念處者。一切內外受陰名之為受。觀受智慧名之為念。知受悉苦破樂顛倒。名之為處。是名受念處。者。一切內外識陰名之為心。觀心智慧名之為念。見一切心無常破常顛倒。名之為處。是名心念處。四法念處者。一切內外想行二陰。及有為法名之為法。智慧名之為念。見法無我破我顛倒名之為處。是為法念處。是四念處。有十二種觀。所謂內四外四內外四也。問曰。四念處是慧。云何返從念受名。答曰。為初學用念持慧。不妄受異緣念為之增上。從念受名也。三明分別三種念處不同者。一性念處。二共念處。三緣念處。所言自性念處者。說諸不顛倒慧也如佛說修身觀身觀者是慧。念處者。所作事不妄受緣。故除自性過。故說念處。南嶽師云。亦名慧行。亦名實觀。緣理斷結之正要也。所言共念處者。定與慧相共法。如佛說比丘善法積聚。謂四念處是為正說。南嶽師云。亦名行行。亦名得解觀。是對治事中善法。共正道斷結色及諸數也。又能發諸神通也。所言緣念處者。一切諸法。如佛所說比丘一切法四念處。是為正攝受具足故。乃略緣故。南嶽師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨。深入共念處緣念處等諸善對治助道觀法也。八善知次位者。善識七賢之位心不混濫。破增上慢成慚愧有羞僧也。九安忍成就者。能忍內外強軟二賊三障四魔也。十順道法愛不生者發外凡內凡種種之順道善法。心不愛著也。末代求聲聞乘行人。知此十法信解分明。不著一切文字戲論。為求實慧修五停心。入初賢位。即是善知佛教意。二明別想四念處位者。即為七意。一明念處。是佛法入道要門。二略釋四念處名。三分別三種念處不同。四明為破三種六師。五明為成三種羅漢。六明念處觀法。七正明念處位。一明念處是佛法入道要門者。如佛在雙樹間將般涅槃。阿難請問。佛去世後諸比丘。依何而住依何修道。佛答阿難。若我在世及滅度後。諸比丘依波羅提木叉。住念處修道。當知五停心觀成得入初賢。即是依尸羅清淨。名攝根之戒也。是故數人說欲界定。為十善相應心。若依未到地。發初禪即是定共戒也。佛法雖有種種法門。而佛遺言。但屬依念處以修道也。若離念處。觀雖復布施持戒忍辱精進。誦經行道頭陀坐禪。聽讀多聞講說教化。皆不得入正道。故佛勸令依念處修道也。二略釋四念處名者。四念處亦名如意止。即是觀五陰十二入十八界一切諸法中。各觀身受心法真實智慧。真實智慧者。破四法四倒四食四識四住四魔之智慧也。一身念處。二受念處。三心念處。四法念處。一身念處者。一切內外色陰名之為身。觀身智慧名之為念。明見不淨破淨顛倒。名之為處。是為身念處。二受念處者。一切內外受陰名之為受。觀受智慧名之為念。知受悉苦破樂顛倒。名之為處。是名受念處。者。一切內外識陰名之為心。觀心智慧名之為念。見一切心無常破常顛倒。名之為處。是名心念處。四法念處者。一切內外想行二陰。及有為法名之為法。智慧名之為念。見法無我破我顛倒名之為處。是為法念處。是四念處。有十二種觀。所謂內四外四內外四也。問曰。四念處是慧。云何返從念受名。答曰。為初學用念持慧。不妄受異緣念為之增上。從念受名也。三明分別三種念處不同者。一性念處。二共念處。三緣念處。所言自性念處者。說諸不顛倒慧也如佛說修身觀身觀者是慧。念處者。所作事不妄受緣。故除自性過。故說念處。南嶽師云。亦名慧行。亦名實觀。緣理斷結之正要也。所言共念處者。定與慧相共法。如佛說比丘善法積聚。謂四念處是為正說。南嶽師云。亦名行行。亦名得解觀。是對治事中善法。共正道斷結色及諸數也。又能發諸神通也。所言緣念處者。一切諸法。如佛所說比丘一切法四念處。是為正攝受具足故。乃略緣故。南嶽師

云。還是性共二種念處。能觀之智所觀之境。合辨具一切法義也。若能分別觀察。即發四無礙辨也。問曰。如雜心說。共念處斷煩惱。非餘自性念處。雖有略境界。彼不具足不能斷結也。答曰。眾生根有利鈍。鈍根結厚彼不具足不能斷結。利根結薄雖彼不具足助道。性念處慧即能斷結。復次如雜心明四念處。法念處斷結。非前三念處。今明如禪經說。摩訶迦絺那修身念處。觀成即得初果。何必定至法念處也。問曰性念處。但說慧數羸弱。云何能斷結。答曰慧數不獨起。豈不能斷結也。問曰。若諸數隨起。即是共義也。答曰。諸數隨起有二種。一但是緣理之慧。諸數任運隨起。此說性念處。二修諸數作助道善法。故說共念處斷結。故佛說善法積聚。屬共念處。助正道共斷結使故。雜心偏說共念處斷結。然利根人用性念處非不斷結也。四明為破三種六師故。佛說四念處者此念處教出過三種六師之說。故能破一切外道也。若三乘行人。修三種念處得成就者。亦能破一切外人也。何等名為三種六師外道。一者一切智六師。二者神通六師。三韋陀六師。一切智六師者。邪心見理發於邪智辨財無礙也。神通六師者。得世間禪定發五神通。亦有慈悲忍力。刀割香塗心無憎愛。皆是根本十二門禪定力用也。韋陀六師者。即是博學多聞。通四韋陀十八大經。世間吉凶天文地理醫方卜相無所不知。故名韋陀六師也。若此六師。內有邪一切智慧。外能神通轉變。知世間吉凶通四韋陀。及十八大經無不知曉。是則各有智慧神通解。十六大國敬之如佛。為欲破此三種六師。故說此三種四念處也。一性念處。即破一切智六師。所以者何。外人皆依身邊二見發一切智。謂得涅槃常樂我淨。此即蟲食木偶得成字。蟲亦不知是字非字也。今佛說性念處觀。即破此身邊二見。不生四見六十二見顛倒。是故破一切智六師也。次明共念處。破神通六師者。外人但於根本四禪。發五神通。禪定既淺兼無理事觀。故神力轉變蓋不足言。今佛說共念處。即能發背捨勝處一切處九次第定師子奮迅超越三昧發諸神通禪定。既深行力大所發神通無礙自在。變化無方摧諸外道。事如指掌。是以身子降伏勞度。差目連化河溺諸外道。皆是共念處觀所成神通也。次明緣念處觀。破韋陀外道者。四韋陀十八大經。皆明世間人天愛論見論淺近之事。佛說出世三藏。若名若義而彼經書所不記載。佛說緣念處觀。緣佛所說三藏教門。出世名義法門道理。若相對比並豈外人之所見聞。故緣念處觀破韋陀外道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云。還是性共二種念處。能觀之智所觀之境。合辨具一切法義也。若能分別觀察。即發四無礙辨也。問曰。如雜心說。共念處斷煩惱。非餘自性念處。雖有略境界。彼不具足不能斷結也。答曰。眾生根有利鈍。鈍根結厚彼不具足不能斷結。利根結薄雖彼不具足助道。性念處慧即能斷結。復次如雜心明四念處。法念處斷結。非前三念處。今明如禪經說。摩訶迦絺那修身念處。觀成即得初果。何必定至法念處也。問曰性念處。但說慧數羸弱。云何能斷結。答曰慧數不獨起。豈不能斷結也。問曰。若諸數隨起。即是共義也。答曰。諸數隨起有二種。一但是緣理之慧。諸數任運隨起。此說性念處。二修諸數作助道善法。故說共念處斷結。故佛說善法積聚。屬共念處。助正道共斷結使故。雜心偏說共念處斷結。然利根人用性念處非不斷結也。四明為破三種六師故。佛說四念處者此念處教出過三種六師之說。故能破一切外道也。若三乘行人。修三種念處得成就者。亦能破一切外人也。何等名為三種六師外道。一者一切智六師。二者神通六師。三韋陀六師。一切智六師者。邪心見理發於邪智辨財無礙也。神通六師者。得世間禪定發五神通。亦有慈悲忍力。刀割香塗心無憎愛。皆是根本十二門禪定力用也。韋陀六師者。即是博學多聞。通四韋陀十八大經。世間吉凶天文地理醫方卜相無所不知。故名韋陀六師也。若此六師。內有邪一切智慧。外能神通轉變。知世間吉凶通四韋陀。及十八大經無不知曉。是則各有智慧神通解。十六大國敬之如佛。為欲破此三種六師。故說此三種四念處也。一性念處。即破一切智六師。所以者何。外人皆依身邊二見發一切智。謂得涅槃常樂我淨。此即蟲食木偶得成字。蟲亦不知是字非字也。今佛說性念處觀。即破此身邊二見。不生四見六十二見顛倒。是故破一切智六師也。次明共念處。破神通六師者。外人但於根本四禪。發五神通。禪定既淺兼無理事觀。故神力轉變蓋不足言。今佛說共念處。即能發背捨勝處一切處九次第定師子奮迅超越三昧發諸神通禪定。既深行力大所發神通無礙自在。變化無方摧諸外道。事如指掌。是以身子降伏勞度。差目連化河溺諸外道。皆是共念處觀所成神通也。次明緣念處觀。破韋陀外道者。四韋陀十八大經。皆明世間人天愛論見論淺近之事。佛說出世三藏。若名若義而彼經書所不記載。佛說緣念處觀。緣佛所說三藏教門。出世名義法門道理。若相對比並豈外人之所見聞。故緣念處觀破韋陀外道也。