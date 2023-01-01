四教義卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教義卷第二

天台山修禪寺智顗禪師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺智顗禪師撰

大門第二辨所詮者。夫教是能詮理是所詮。故因理設教籍教顯理。即理非教即教非理離理無教離教無理。故思益經云。菩提之中無文字。文字之中亦無菩提。離菩提無文字。離文字無菩提。以離菩提無文字。故約理而施教。以離文字無菩提。故施教即能顯理。是則教為能詮理為所詮。意在於此。所言理者。即是所詮諦也。今約諦明理理能起教。教能詮理。教是能詮理是所詮。今明所詮義略為四意。一約四諦之理以明所詮。二約三諦之理以明所詮。三約二諦之理以明所詮。四約一諦之理以明所詮也。一約四諦明所詮者。即為三意一明所詮四諦之理。二明能詮之教。三明約經論。一明所詮四諦之理者。有四種四諦。一生滅四諦。二無生四諦。三無量四諦。四無作四諦也。問曰何處經論出此四種四諦。答曰若散說諸經論趣緣處處有此文義。但不聚在一處耳。大涅槃經明慧聖行。欲為五味譬本。是以次第分別。明此四種四諦。勝鬘亦有四種四諦之文。所謂有作四諦。有量四諦。無作四諦。無量四諦。但涅槃勝鬘明無量四諦。詮次不同義意少異。問曰前明生滅四諦。是三藏教半字之義。此事可然。次明無量無作云何分別。答曰若作滿字明義。三種四諦同是滿教。不須分別。若五味明義。三種四諦義即不同。無生四諦。此雖大乘猶通二乘。無量四諦但是菩薩之所行之道。無作四實諦乃是佛之境界。此為異也。初約生滅四諦之理。明所詮者。即是因緣生滅以明諦理。故法華經云。昔於波羅奈轉四諦法輪。分別說諸法五眾之生滅。生滅即是起作。故勝鬘經明有作四聖諦也。所言四諦。者一苦諦二集諦三滅諦四道諦也所言苦者。逼切為義。無常三相逼切色心。故名為苦。審實不虛名之為諦。所言集者。招聚為義。煩惱業合。能招聚生死苦果。故名為集。審實不虛名之為諦。所言滅者。滅無為義。無有子果二縛。故名為滅。審實不虛名之為諦。所言道者。能通為義。戒定智慧能通至涅槃。故名為道。審實不虛名之為諦。此是生滅四諦。故涅槃經云。聲聞有苦有苦諦。有集有集諦。有滅有滅諦。有道有道諦也。問曰道滅聖人行因得果。可言審實。苦集虛妄何名審實。答曰凡夫虛妄因果。實是虛妄非不虛妄。是則有漏無漏因果。皆悉審實不可混監。故遺教經云。日可令冷月可令熱。而佛說四諦不可令異釋。此生滅四諦義。備如數人成論分別。今不具明。二明無生四諦者。如思益經云。知苦無生名苦聖諦。知集無和合相名集聖諦。以不二相觀名道聖諦。法本不生今即無滅。是名滅聖諦。即苦集滅道四法。名字事相是同而諦義有異。前以生滅之理為諦。今明不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大門第二辨所詮者。夫教是能詮理是所詮。故因理設教籍教顯理。即理非教即教非理離理無教離教無理。故思益經云。菩提之中無文字。文字之中亦無菩提。離菩提無文字。離文字無菩提。以離菩提無文字。故約理而施教。以離文字無菩提。故施教即能顯理。是則教為能詮理為所詮。意在於此。所言理者。即是所詮諦也。今約諦明理理能起教。教能詮理。教是能詮理是所詮。今明所詮義略為四意。一約四諦之理以明所詮。二約三諦之理以明所詮。三約二諦之理以明所詮。四約一諦之理以明所詮也。一約四諦明所詮者。即為三意一明所詮四諦之理。二明能詮之教。三明約經論。一明所詮四諦之理者。有四種四諦。一生滅四諦。二無生四諦。三無量四諦。四無作四諦也。問曰何處經論出此四種四諦。答曰若散說諸經論趣緣處處有此文義。但不聚在一處耳。大涅槃經明慧聖行。欲為五味譬本。是以次第分別。明此四種四諦。勝鬘亦有四種四諦之文。所謂有作四諦。有量四諦。無作四諦。無量四諦。但涅槃勝鬘明無量四諦。詮次不同義意少異。問曰前明生滅四諦。是三藏教半字之義。此事可然。次明無量無作云何分別。答曰若作滿字明義。三種四諦同是滿教。不須分別。若五味明義。三種四諦義即不同。無生四諦。此雖大乘猶通二乘。無量四諦但是菩薩之所行之道。無作四實諦乃是佛之境界。此為異也。初約生滅四諦之理。明所詮者。即是因緣生滅以明諦理。故法華經云。昔於波羅奈轉四諦法輪。分別說諸法五眾之生滅。生滅即是起作。故勝鬘經明有作四聖諦也。所言四諦。者一苦諦二集諦三滅諦四道諦也所言苦者。逼切為義。無常三相逼切色心。故名為苦。審實不虛名之為諦。所言集者。招聚為義。煩惱業合。能招聚生死苦果。故名為集。審實不虛名之為諦。所言滅者。滅無為義。無有子果二縛。故名為滅。審實不虛名之為諦。所言道者。能通為義。戒定智慧能通至涅槃。故名為道。審實不虛名之為諦。此是生滅四諦。故涅槃經云。聲聞有苦有苦諦。有集有集諦。有滅有滅諦。有道有道諦也。問曰道滅聖人行因得果。可言審實。苦集虛妄何名審實。答曰凡夫虛妄因果。實是虛妄非不虛妄。是則有漏無漏因果。皆悉審實不可混監。故遺教經云。日可令冷月可令熱。而佛說四諦不可令異釋。此生滅四諦義。備如數人成論分別。今不具明。二明無生四諦者。如思益經云。知苦無生名苦聖諦。知集無和合相名集聖諦。以不二相觀名道聖諦。法本不生今即無滅。是名滅聖諦。即苦集滅道四法。名字事相是同而諦義有異。前以生滅之理為諦。今明不

生不滅真空之理為諦。亦名四真諦也。故涅槃經云。菩薩解苦無苦。是故無苦而有真諦。解集無集。是故無集而有真諦。有滅有真有道有真故名四真諦也。三乘共觀得第一義。證二種涅槃。亦是勝鬘經明有量四諦也。問曰若是三乘通學涅槃。何故解滅諦明常樂我淨耶。答曰若方等般若所明。無生真諦三乘共見。而二乘通教菩薩。不見佛性。不明滅諦是常住也。至大涅槃。為三乘人同說佛性。故無生四真諦通別通圓。故明滅諦四德。異於方等大品。意在此也。三明無量四聖諦者。如大涅槃經說。知諸陰苦名為苦諦。分別諸陰有無量相悉是諸苦。是名無量苦諦。無量集滅道。至下自當具出經文。如是四諦之理。涅槃經云悉非聲聞緣覺所知。故知皆是別教所詮之理也。問曰此無量四聖諦。是何等四諦無量耶。答曰今明四教所詮。菩薩學道種智。並得無量四諦。但此無量四諦的屬別教也。問曰若爾涅槃經明四諦無量相。何得定知是別教所詮無量四諦。答曰若不明佛性而說無量。即是前二教所詮之無量也。若明佛性說無量相者。即任運自成後兩教所明無量也。若圓教亦名無量四聖諦者。即是無作四實諦之異名也。四明無作四諦者。如涅槃經明。約一實諦而辨四諦。即是無作四實。諦明四實不作四故名無作。觀四即得實故名四實諦也。涅槃經云。所言苦者為無常相。是可斷相。是為實諦如來之性。非苦非無常非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。無作集滅道諦在下當具引涅槃經此文即無作四實諦之明說也。若能依經。解此四諦即一實諦。是為圓教所詮之理。勝鬘經明無作四諦。無一實結成。涅槃經不云無作。皆用一實結成四諦。義既相關。今合兩經立名。故言無作四實諦也。問曰勝鬘經。明無量四聖諦無作四聖諦。涅槃經亦有是說。二處經文為同為異耶。答曰有無量四聖諦。雖依藏識非無作。有無量四聖諦。亦依藏識即是無作。所以者何。若約無明恒沙四諦法事數論無量。即是別教所詮無量非無作。若約法性明四諦無量。即是圓教所詮無量。無量即無作也大涅槃經答迦葉。明無量四諦。正約事數無量。此別教所詮也。若答文殊明四諦。即是明無作四實諦也。勝鬘經明二種四諦。一異未可定判。問曰勝鬘明無量四諦。何故在無作四諦後。答曰勝鬘經云。依無作說無量。但依義有三種。一依果說因。因無量即是無作因也。二明依理說義。無作之理不可思量即是無量也。三依體說用。無量即是無作之數量也。若解此三義。次無作後說無量四諦。不足致疑也。問曰無生無作何異。真之與實何異。答曰若覈名論義。一往難者。恒強取意通釋佛意。不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生不滅真空之理為諦。亦名四真諦也。故涅槃經云。菩薩解苦無苦。是故無苦而有真諦。解集無集。是故無集而有真諦。有滅有真有道有真故名四真諦也。三乘共觀得第一義。證二種涅槃。亦是勝鬘經明有量四諦也。問曰若是三乘通學涅槃。何故解滅諦明常樂我淨耶。答曰若方等般若所明。無生真諦三乘共見。而二乘通教菩薩。不見佛性。不明滅諦是常住也。至大涅槃。為三乘人同說佛性。故無生四真諦通別通圓。故明滅諦四德。異於方等大品。意在此也。三明無量四聖諦者。如大涅槃經說。知諸陰苦名為苦諦。分別諸陰有無量相悉是諸苦。是名無量苦諦。無量集滅道。至下自當具出經文。如是四諦之理。涅槃經云悉非聲聞緣覺所知。故知皆是別教所詮之理也。問曰此無量四聖諦。是何等四諦無量耶。答曰今明四教所詮。菩薩學道種智。並得無量四諦。但此無量四諦的屬別教也。問曰若爾涅槃經明四諦無量相。何得定知是別教所詮無量四諦。答曰若不明佛性而說無量。即是前二教所詮之無量也。若明佛性說無量相者。即任運自成後兩教所明無量也。若圓教亦名無量四聖諦者。即是無作四實諦之異名也。四明無作四諦者。如涅槃經明。約一實諦而辨四諦。即是無作四實。諦明四實不作四故名無作。觀四即得實故名四實諦也。涅槃經云。所言苦者為無常相。是可斷相。是為實諦如來之性。非苦非無常非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。無作集滅道諦在下當具引涅槃經此文即無作四實諦之明說也。若能依經。解此四諦即一實諦。是為圓教所詮之理。勝鬘經明無作四諦。無一實結成。涅槃經不云無作。皆用一實結成四諦。義既相關。今合兩經立名。故言無作四實諦也。問曰勝鬘經。明無量四聖諦無作四聖諦。涅槃經亦有是說。二處經文為同為異耶。答曰有無量四聖諦。雖依藏識非無作。有無量四聖諦。亦依藏識即是無作。所以者何。若約無明恒沙四諦法事數論無量。即是別教所詮無量非無作。若約法性明四諦無量。即是圓教所詮無量。無量即無作也大涅槃經答迦葉。明無量四諦。正約事數無量。此別教所詮也。若答文殊明四諦。即是明無作四實諦也。勝鬘經明二種四諦。一異未可定判。問曰勝鬘明無量四諦。何故在無作四諦後。答曰勝鬘經云。依無作說無量。但依義有三種。一依果說因。因無量即是無作因也。二明依理說義。無作之理不可思量即是無量也。三依體說用。無量即是無作之數量也。若解此三義。次無作後說無量四諦。不足致疑也。問曰無生無作何異。真之與實何異。答曰若覈名論義。一往難者。恒強取意通釋佛意。不

無名有所主。二明能詮之教者。即是四教能詮四種四諦之理。即為四意。一初三藏教。詮生滅四諦之理。但生滅四諦之理。即是涅槃經明生生之義。生生既不可說。云何說三藏教能詮此理。又涅槃經云有因緣故。亦可得說即是四悉檀善巧故能詮也。若是世界對治為人。用此三悉檀說生滅四諦。此約隨情辨能詮。用第一義悉檀。說生滅四諦。即是約隨智辨能詮也。若無隨情智之機則不可說。此二機發。則可以方便赴機善巧說生滅四諦。故法華經云。諸法寂滅相不可以言宣。以方便力故為五比丘說。是名轉法輪。便有涅槃音及以阿羅漢也。二次明通教詮無生四真諦之理。無生四真諦即是大涅槃經。明生不生義。生不生既不可說。云何說通教能詮此理。又涅槃經云。有因緣故亦可得說。即是用四悉檀因緣說也。若世界為人對治三悉檀。故說無生四諦。此約隨情辨能詮也。若用第一義悉檀說無生四諦。即是約隨智辨能詮也。若無情智之機則不可說。此機若發則以方便赴機善巧。而說三乘。向道之人聞說。即入第一義諦無言說道。斷見思煩惱也。三明別教能詮無量四諦之理。無量四諦之理即是涅槃經明不生生義。不生生既不可說。云何說別教能詮此理。又涅槃經云。有因緣故亦可得說。即用四悉檀因緣說也。若用世界為人對治。三悉壇。故善巧方便而說無量四諦。即是約隨情辨能詮也。若用第一義悉檀說。即是約隨智辨能詮。若無情智二機。發則不可說。若此二機發則可以方便赴機。而說別教。菩薩聞說即入十住十行十迴向登初地也。四次明用圓教。詮無作四實諦理。無作四實諦理。即是大涅槃經。明不生不生義。不生不生既不可說。云何說圓教能詮此理。又涅槃經明。有因緣故亦可得說。即是用四悉檀因緣說也。若用世界為人對治三悉檀。說無作四實諦此乃約隨情辨能詮耳。若用第一義悉檀。說無作四實諦。即是約隨智辨能詮也。若無情智之機。即是不可說。此機若發則可說也。利根大士聞說。即開佛智見。見佛性理住大涅槃也。三明對諸經論者。即為二意。一對經二對論。一對經者。若華嚴教用別圓兩教詮無量四諦無作四諦之理。小乘三藏漸教之初。但詮生滅四諦之理。大集方等及此經。用四教詮四種四諦之理。摩訶般若用三教。詮三種四諦之理。法華但用圓教詮無作四實諦理。大涅槃通用四教詮四種四諦之理。事如前引涅槃經文。即其義也。二明對論者。別通經論類經可知。若通申經論。如中論破一切內外顛倒執諍。競論外人問曰。若一切世間皆空無所有者。即應無生無滅。以無生無滅故即無四諦四沙門果三寶。若受空法有如此等過 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無名有所主。二明能詮之教者。即是四教能詮四種四諦之理。即為四意。一初三藏教。詮生滅四諦之理。但生滅四諦之理。即是涅槃經明生生之義。生生既不可說。云何說三藏教能詮此理。又涅槃經云有因緣故。亦可得說即是四悉檀善巧故能詮也。若是世界對治為人。用此三悉檀說生滅四諦。此約隨情辨能詮。用第一義悉檀。說生滅四諦。即是約隨智辨能詮也。若無隨情智之機則不可說。此二機發。則可以方便赴機善巧說生滅四諦。故法華經云。諸法寂滅相不可以言宣。以方便力故為五比丘說。是名轉法輪。便有涅槃音及以阿羅漢也。二次明通教詮無生四真諦之理。無生四真諦即是大涅槃經。明生不生義。生不生既不可說。云何說通教能詮此理。又涅槃經云。有因緣故亦可得說。即是用四悉檀因緣說也。若世界為人對治三悉檀。故說無生四諦。此約隨情辨能詮也。若用第一義悉檀說無生四諦。即是約隨智辨能詮也。若無情智之機則不可說。此機若發則以方便赴機善巧。而說三乘。向道之人聞說。即入第一義諦無言說道。斷見思煩惱也。三明別教能詮無量四諦之理。無量四諦之理即是涅槃經明不生生義。不生生既不可說。云何說別教能詮此理。又涅槃經云。有因緣故亦可得說。即用四悉檀因緣說也。若用世界為人對治。三悉壇。故善巧方便而說無量四諦。即是約隨情辨能詮也。若用第一義悉檀說。即是約隨智辨能詮。若無情智二機。發則不可說。若此二機發則可以方便赴機。而說別教。菩薩聞說即入十住十行十迴向登初地也。四次明用圓教。詮無作四實諦理。無作四實諦理。即是大涅槃經。明不生不生義。不生不生既不可說。云何說圓教能詮此理。又涅槃經明。有因緣故亦可得說。即是用四悉檀因緣說也。若用世界為人對治三悉檀。說無作四實諦此乃約隨情辨能詮耳。若用第一義悉檀。說無作四實諦。即是約隨智辨能詮也。若無情智之機。即是不可說。此機若發則可說也。利根大士聞說。即開佛智見。見佛性理住大涅槃也。三明對諸經論者。即為二意。一對經二對論。一對經者。若華嚴教用別圓兩教詮無量四諦無作四諦之理。小乘三藏漸教之初。但詮生滅四諦之理。大集方等及此經。用四教詮四種四諦之理。摩訶般若用三教。詮三種四諦之理。法華但用圓教詮無作四實諦理。大涅槃通用四教詮四種四諦之理。事如前引涅槃經文。即其義也。二明對論者。別通經論類經可知。若通申經論。如中論破一切內外顛倒執諍。競論外人問曰。若一切世間皆空無所有者。即應無生無滅。以無生無滅故即無四諦四沙門果三寶。若受空法有如此等過

。論主答曰。汝今實不知空因緣。諸佛常依二諦為眾生說法。若不知二諦則不知真法。以有空不空義故則一切法得成。若無空不空義一切法則不成。一切法成者。有四諦四沙門果三寶也。今釋此語論主破執見既盡。明有四諦四沙門果三寶者。即是申摩訶衍中三種四諦。三種四沙門果。三種三寶也。問曰云何得知。答曰論主說偈故知有也偈云。因緣所生法。我說即是空。此偈申通教大乘詮無生四諦四沙門果三寶也。偈云。亦名為假名。即是申別教大乘。詮無量四聖諦四沙門果三寶也。偈云。亦是中道義。即是申圓教大乘。詮無作四實諦四沙門果三寶也。破申之意。大乘三教亦用一偈。作論之巧妙在於斯。次後說兩品。初品云。問曰已知摩訶衍入第一義。今欲聞聲聞法入第一義。答曰論主具明生滅十二因緣。破六十二見入第一義。即是為鈍根聲聞弟子。說因緣生滅。因緣即是生滅四諦四沙門果三寶也。中論前申摩訶衍通別圓三教。三種四諦四沙門果三寶。後兩品申三藏生滅四諦四沙門果三寶者。以後世人根轉鈍應須還用此教。是則中論文略而義富。申佛四教既明。於四諦之理已顯。故言有四諦也乃是如意珠論。非唾水精論也。若不解此義。單複織假恐虛棄功夫。四假通佛大小乘經。意終難見也。第二約三諦明四教所詮之理者。即為三意。一明三諦所詮之理。二明能詮四教。三約經論。一明三諦所詮理者。三諦名義具出瓔珞仁王二經。一者有諦。二者無諦。三者中道第一義諦。所言有諦者。二十五有世間眾生。妄情所見名之為有。如彼情見審實不虛名之為諦。故言有諦。亦名俗諦亦名世諦。如涅槃經云。如世人心所見者名為世諦。二無諦者。三乘出世之人所見真空。無名無相故名為無。審實不虛目之為諦。故言無諦。亦名真諦亦名第一義諦。故涅槃經云。如出世人心所見。故名為第一義諦。三中道第一義諦者。遮二邊故說名中道。言遮二邊者。遮凡夫愛見有邊。遮二乘所見無名無相空邊。遮俗諦真諦之二邊。遮世諦第一義諦之二邊。遮如此等之二邊。名為不二。不二之理目之為中。此理虛通無擁名之為道。最上無過故稱第一義。深有所以目之為義。諸佛菩薩之所證見。審實不虛。謂之為諦。故言中道第一義諦。亦名一實諦也。亦名虛空佛性法界如如如來藏也。故涅槃經云。凡夫者著有。二乘者著無。菩薩之法不有不無。即是三諦之理不同之義。此理並為四教所詮。故約三諦之理明所詮也。問曰所言三諦之理為是隨情。理為是隨智之理。答曰今約一家明義所辨諦理。有三種不同。一者隨情。二者隨情智。三者隨智。此義別當料簡。今且用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。論主答曰。汝今實不知空因緣。諸佛常依二諦為眾生說法。若不知二諦則不知真法。以有空不空義故則一切法得成。若無空不空義一切法則不成。一切法成者。有四諦四沙門果三寶也。今釋此語論主破執見既盡。明有四諦四沙門果三寶者。即是申摩訶衍中三種四諦。三種四沙門果。三種三寶也。問曰云何得知。答曰論主說偈故知有也偈云。因緣所生法。我說即是空。此偈申通教大乘詮無生四諦四沙門果三寶也。偈云。亦名為假名。即是申別教大乘。詮無量四聖諦四沙門果三寶也。偈云。亦是中道義。即是申圓教大乘。詮無作四實諦四沙門果三寶也。破申之意。大乘三教亦用一偈。作論之巧妙在於斯。次後說兩品。初品云。問曰已知摩訶衍入第一義。今欲聞聲聞法入第一義。答曰論主具明生滅十二因緣。破六十二見入第一義。即是為鈍根聲聞弟子。說因緣生滅。因緣即是生滅四諦四沙門果三寶也。中論前申摩訶衍通別圓三教。三種四諦四沙門果三寶。後兩品申三藏生滅四諦四沙門果三寶者。以後世人根轉鈍應須還用此教。是則中論文略而義富。申佛四教既明。於四諦之理已顯。故言有四諦也乃是如意珠論。非唾水精論也。若不解此義。單複織假恐虛棄功夫。四假通佛大小乘經。意終難見也。第二約三諦明四教所詮之理者。即為三意。一明三諦所詮之理。二明能詮四教。三約經論。一明三諦所詮理者。三諦名義具出瓔珞仁王二經。一者有諦。二者無諦。三者中道第一義諦。所言有諦者。二十五有世間眾生。妄情所見名之為有。如彼情見審實不虛名之為諦。故言有諦。亦名俗諦亦名世諦。如涅槃經云。如世人心所見者名為世諦。二無諦者。三乘出世之人所見真空。無名無相故名為無。審實不虛目之為諦。故言無諦。亦名真諦亦名第一義諦。故涅槃經云。如出世人心所見。故名為第一義諦。三中道第一義諦者。遮二邊故說名中道。言遮二邊者。遮凡夫愛見有邊。遮二乘所見無名無相空邊。遮俗諦真諦之二邊。遮世諦第一義諦之二邊。遮如此等之二邊。名為不二。不二之理目之為中。此理虛通無擁名之為道。最上無過故稱第一義。深有所以目之為義。諸佛菩薩之所證見。審實不虛。謂之為諦。故言中道第一義諦。亦名一實諦也。亦名虛空佛性法界如如如來藏也。故涅槃經云。凡夫者著有。二乘者著無。菩薩之法不有不無。即是三諦之理不同之義。此理並為四教所詮。故約三諦之理明所詮也。問曰所言三諦之理為是隨情。理為是隨智之理。答曰今約一家明義所辨諦理。有三種不同。一者隨情。二者隨情智。三者隨智。此義別當料簡。今且用

一途。依涅槃判三諦之理也。是則一是隨情之理。二是隨情智之理。三是隨智之理也。又云二是隨情智之理。三是隨智之理也。又云。二是隨情之理。一是隨智之理。情智合說以為三諦之理也。二明能詮之四教詮三諦之理者。即為四。意一三藏教。但詮二諦之理。所以稟教之流。不聞佛性常住涅槃。三乘猶存灰斷之果也。二通教亦但詮二諦之理。所以稟教之流。亦不聞佛性常住涅槃。三乘猶存灰斷之果也。三別教別詮三諦之理。所以稟教之流。三十心但成二觀智之方便道。登地方乃見佛性入法流也。四圓教圓詮三諦之理。是故稟教之流。初心即開佛知見。自然流入薩婆若海也。三明對經論。華嚴但詮假名俗諦中道。或云。華嚴教詮別相三諦一心三諦。三藏漸教詮真俗二諦。方等大乘之教詮三諦。一往同華嚴。摩訶般若亦具詮三諦。一往同華嚴。法華但詮一心三諦。涅槃備詮三諦。一往亦同華嚴也。諸論隨經類之可知。中論偈云。因緣所生法。我說即是空。此即詮真諦。亦名為假名。即詮俗諦也。亦是中道義。即詮中道第一義也。此偈即是申摩訶衍詮三諦之理。若下兩品明聲聞。經入第一義。此即是別申三藏教。詮二諦之理。第三約二諦明所詮之理者。亦為三意。一正明所詮之理。二明能詮之教。三約經論。一明所詮之理者。即是二諦之理也。二諦有二種。一者理外二諦。二者理內二諦。若真諦非佛性。即是理外之二諦。真諦即是佛性即是理內之二諦也。一理外二諦有二種。一者不相即之二諦。生滅二諦也。二者相即之二諦。無生二諦也。故大品經云。即色是空非色滅空。色滅方空是不即之二諦。即色是空相即之二諦也。二明理內二諦。亦有二種。一不即之二諦。二相即之二諦。一不即之二諦。是無量二諦也。故涅槃經云。分別世諦。有無量相。第一義諦亦有無量相。非諸聲聞緣覺之所知也。二相即之二諦。無作之二諦也。無作苦集滅道名為世諦。即一實諦故名第一義諦。二明能詮之四教者。若三藏教。詮於理外不即之二諦。若通教詮於理外相即之二諦。別教詮於理內不即之二諦。圓教詮於理內相即之二諦也。三對經論者。華嚴經詮理內二種二諦。三藏教詮理外不相即之二諦。方等大乘詮理外四種二諦。摩訶般若詮理外相即二諦。理內二種二諦。法華經但詮理內相即之二諦。涅槃經通詮理內理外四種二諦。諸論通經類之可解。中論偈云。因緣所生法。我說即是空。此申理外相即之二諦。亦名為假名。亦是中道義。此申理內相即不相即之二諦。後兩品明聲聞入第一義。即是申三藏教理外不相即之二諦也。第四明一諦之理辨所詮者。亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一途。依涅槃判三諦之理也。是則一是隨情之理。二是隨情智之理。三是隨智之理也。又云二是隨情智之理。三是隨智之理也。又云。二是隨情之理。一是隨智之理。情智合說以為三諦之理也。二明能詮之四教詮三諦之理者。即為四。意一三藏教。但詮二諦之理。所以稟教之流。不聞佛性常住涅槃。三乘猶存灰斷之果也。二通教亦但詮二諦之理。所以稟教之流。亦不聞佛性常住涅槃。三乘猶存灰斷之果也。三別教別詮三諦之理。所以稟教之流。三十心但成二觀智之方便道。登地方乃見佛性入法流也。四圓教圓詮三諦之理。是故稟教之流。初心即開佛知見。自然流入薩婆若海也。三明對經論。華嚴但詮假名俗諦中道。或云。華嚴教詮別相三諦一心三諦。三藏漸教詮真俗二諦。方等大乘之教詮三諦。一往同華嚴。摩訶般若亦具詮三諦。一往同華嚴。法華但詮一心三諦。涅槃備詮三諦。一往亦同華嚴也。諸論隨經類之可知。中論偈云。因緣所生法。我說即是空。此即詮真諦。亦名為假名。即詮俗諦也。亦是中道義。即詮中道第一義也。此偈即是申摩訶衍詮三諦之理。若下兩品明聲聞。經入第一義。此即是別申三藏教。詮二諦之理。第三約二諦明所詮之理者。亦為三意。一正明所詮之理。二明能詮之教。三約經論。一明所詮之理者。即是二諦之理也。二諦有二種。一者理外二諦。二者理內二諦。若真諦非佛性。即是理外之二諦。真諦即是佛性即是理內之二諦也。一理外二諦有二種。一者不相即之二諦。生滅二諦也。二者相即之二諦。無生二諦也。故大品經云。即色是空非色滅空。色滅方空是不即之二諦。即色是空相即之二諦也。二明理內二諦。亦有二種。一不即之二諦。二相即之二諦。一不即之二諦。是無量二諦也。故涅槃經云。分別世諦。有無量相。第一義諦亦有無量相。非諸聲聞緣覺之所知也。二相即之二諦。無作之二諦也。無作苦集滅道名為世諦。即一實諦故名第一義諦。二明能詮之四教者。若三藏教。詮於理外不即之二諦。若通教詮於理外相即之二諦。別教詮於理內不即之二諦。圓教詮於理內相即之二諦也。三對經論者。華嚴經詮理內二種二諦。三藏教詮理外不相即之二諦。方等大乘詮理外四種二諦。摩訶般若詮理外相即二諦。理內二種二諦。法華經但詮理內相即之二諦。涅槃經通詮理內理外四種二諦。諸論通經類之可解。中論偈云。因緣所生法。我說即是空。此申理外相即之二諦。亦名為假名。亦是中道義。此申理內相即不相即之二諦。後兩品明聲聞入第一義。即是申三藏教理外不相即之二諦也。第四明一諦之理辨所詮者。亦

為三意。一者正明所詮之理。二明能詮之教。三約經論。一明所詮之理者。即是一諦之理也。何等名為一諦。諦名審實。審實之法即是不二。豈有三諦二諦。皆名審實。今明真俗說為諦者。但是方便實非諦也。故涅槃經云。所言二諦者。其實是一。且如來方便為化眾生。故說為二。譬如日月不轉醉人見轉。當知唯有不轉之日。不醉之人同見。豈別有迴轉之日。若實有轉日者。不醉之人亦應並見也。一諦如真日。二諦如轉日。真日審實可名一諦。轉日不實何有二諦。方便說二。實義不成故非諦也。今此以一實諦為所詮之理也。二明能詮之教者。若三藏教通教。正是煩惱惡酒未吐。唯詮轉日說有二諦。不能詮一實諦也。若別教詮一實諦。如離轉日。圓教詮一實諦。轉日即不轉日也。三對經論者。若華嚴教詮一實諦。帶理內世諦不即之方便。若三藏教一向不詮一實諦也。若方等教。詮一實諦同華嚴。有偏真會一實諦之方便。摩訶般若教詮一實諦亦同華嚴。亦帶偏真會一實諦之方便。故無量義經云。佛成道已來。四十餘年未顯真實。今謂何有不說實諦。但或時赴緣。開二諦三諦不即一諦之方便所覆。法華教詮一實諦。無覆不即之方便。但詮一切即一實諦也。故法華經說。二萬日月燈明佛。皆云諸法實相義已為汝等說。今佛放光明助發實相義。諸佛法久後要當說真實。正直捨方便但說無上道。若涅槃經同方等。通釋入佛性為異。諸論隨經類之可解。如中論偈云。亦是中道義。此即是申一實諦之教也。故青目釋云。遮二邊故名為中道。即是遮因緣空邊假邊。非此二邊。則非遮真俗二諦名一實諦也。故涅槃經云。一實諦者則無二也。又云無二之性即是實性也。無二之性即是入不二法門。又一實諦者。即是不生不生。不生不生不可說故。是故淨名居士默然杜口。文殊稱歎意在於此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為三意。一者正明所詮之理。二明能詮之教。三約經論。一明所詮之理者。即是一諦之理也。何等名為一諦。諦名審實。審實之法即是不二。豈有三諦二諦。皆名審實。今明真俗說為諦者。但是方便實非諦也。故涅槃經云。所言二諦者。其實是一。且如來方便為化眾生。故說為二。譬如日月不轉醉人見轉。當知唯有不轉之日。不醉之人同見。豈別有迴轉之日。若實有轉日者。不醉之人亦應並見也。一諦如真日。二諦如轉日。真日審實可名一諦。轉日不實何有二諦。方便說二。實義不成故非諦也。今此以一實諦為所詮之理也。二明能詮之教者。若三藏教通教。正是煩惱惡酒未吐。唯詮轉日說有二諦。不能詮一實諦也。若別教詮一實諦。如離轉日。圓教詮一實諦。轉日即不轉日也。三對經論者。若華嚴教詮一實諦。帶理內世諦不即之方便。若三藏教一向不詮一實諦也。若方等教。詮一實諦同華嚴。有偏真會一實諦之方便。摩訶般若教詮一實諦亦同華嚴。亦帶偏真會一實諦之方便。故無量義經云。佛成道已來。四十餘年未顯真實。今謂何有不說實諦。但或時赴緣。開二諦三諦不即一諦之方便所覆。法華教詮一實諦。無覆不即之方便。但詮一切即一實諦也。故法華經說。二萬日月燈明佛。皆云諸法實相義已為汝等說。今佛放光明助發實相義。諸佛法久後要當說真實。正直捨方便但說無上道。若涅槃經同方等。通釋入佛性為異。諸論隨經類之可解。如中論偈云。亦是中道義。此即是申一實諦之教也。故青目釋云。遮二邊故名為中道。即是遮因緣空邊假邊。非此二邊。則非遮真俗二諦名一實諦也。故涅槃經云。一實諦者則無二也。又云無二之性即是實性也。無二之性即是入不二法門。又一實諦者。即是不生不生。不生不生不可說故。是故淨名居士默然杜口。文殊稱歎意在於此也。