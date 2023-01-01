四念處卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處卷第四

隋天台山修禪寺智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台山修禪寺智者大師說

門人章安灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人章安灌頂記

第四圓教四念處者。為三。一大意。二停心。三念處。大意開四門(云云)。若說若行。多用非有非無門(云云)。餘法易知。別圓須解。一明位有高下。二明法之偏圓。三明斷不斷。四明具不具。五明通不通。位高下者。別教十信伏界內見思。十住斷界內見思。又斷界外上品塵沙。十行斷中品塵沙。十迴向斷下品塵沙伏無明。登初地見中道斷無明。乃至等覺。妙覺斷無明盡。圓教初有五品弟子。名外凡。十信名內凡。皆圓伏無明。而界內見思。自然而盡。如火燒鐵。鐵雖未融。垢在前去。正慧觀無明。無明未除。見思前盡。若登初住斷一品無明。乃至十住斷十品無明。與別家十地齊。若登初行。又斷一品無明。與別家等覺齊。若至二行。與別家妙覺齊。若登三行。所有智斷。別人不識其名。況知其法。四行乃至十行十迴向。十地等覺妙覺。所有智斷。皆非境界。但知十二品斷無明。為己家之極果。不知是他家之下因。譬如構塼石為基。以金寶飾上。豈如從基至頂。悉累金剛。非唯高低有殊。亦寶非寶別。法說譬說。簡別朗然。不須惑矣。二法偏圓者。類如小乘斷通惑。不除別惑。聞甄迦羅彈琴。迦葉起舞。天冠問曰。耆年解脫何故如此。迦葉答言。聲聞之惑我己斷盡。此是菩薩勝妙功德。故吾於此不能自安。如四方風不動須彌。毘嵐風至碎如腐草。當知聲聞斷通。不能知別。無漏力弱不能自安。別教初心止伏見思。地前止。斷界內見思。登地分分伏無明。分分斷無明。此則偏斷非圓伏也。若作界外。別說者。登地斷別見。二地至六地。斷別欲界思。七地斷別色無色界思。此亦偏斷之義耳。又作不思議六塵義者。入無量禪。作無記變化色住。復入力禪捨。復入力禪起。復入力禪。無量百千億劫。倒修凡夫事。至八地已上。猶是無色界果報。不可思議六塵。何以得知地持解。等覺無垢地。始得離見。見清淨禪。當知離欲界色無色惑。俱至等覺。乃盡方是圓義。若八地始離無色界果報者。是偏斷之義也。故大經云。十地為無我輪惑所轉。無我只是見惑。若見惑先斷。不應至無垢地。若見至無垢地者。乃圓義耳。以是推之。偏斷則是別意也。圓斷惑者。始外內凡。即圓伏三界之惑。初住即圓斷無明。二住至等覺。皆圓斷無明。以此推之。圓別斷則明矣。三斷不斷者。別但明斷不論不斷。圓具二義。若教道明斷。證道不斷。例如小乘方便論斷證。真不論斷不斷。今亦如是。若不思議觀內。不見有煩惱。可斷煩惱。性不障菩提。菩提不障煩惱。煩惱即菩提。菩提即煩惱。故淨名云。佛為增上慢人。說斷婬怒癡。名為解脫。無增上慢者。婬怒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四圓教四念處者。為三。一大意。二停心。三念處。大意開四門(云云)。若說若行。多用非有非無門(云云)。餘法易知。別圓須解。一明位有高下。二明法之偏圓。三明斷不斷。四明具不具。五明通不通。位高下者。別教十信伏界內見思。十住斷界內見思。又斷界外上品塵沙。十行斷中品塵沙。十迴向斷下品塵沙伏無明。登初地見中道斷無明。乃至等覺。妙覺斷無明盡。圓教初有五品弟子。名外凡。十信名內凡。皆圓伏無明。而界內見思。自然而盡。如火燒鐵。鐵雖未融。垢在前去。正慧觀無明。無明未除。見思前盡。若登初住斷一品無明。乃至十住斷十品無明。與別家十地齊。若登初行。又斷一品無明。與別家等覺齊。若至二行。與別家妙覺齊。若登三行。所有智斷。別人不識其名。況知其法。四行乃至十行十迴向。十地等覺妙覺。所有智斷。皆非境界。但知十二品斷無明。為己家之極果。不知是他家之下因。譬如構塼石為基。以金寶飾上。豈如從基至頂。悉累金剛。非唯高低有殊。亦寶非寶別。法說譬說。簡別朗然。不須惑矣。二法偏圓者。類如小乘斷通惑。不除別惑。聞甄迦羅彈琴。迦葉起舞。天冠問曰。耆年解脫何故如此。迦葉答言。聲聞之惑我己斷盡。此是菩薩勝妙功德。故吾於此不能自安。如四方風不動須彌。毘嵐風至碎如腐草。當知聲聞斷通。不能知別。無漏力弱不能自安。別教初心止伏見思。地前止。斷界內見思。登地分分伏無明。分分斷無明。此則偏斷非圓伏也。若作界外。別說者。登地斷別見。二地至六地。斷別欲界思。七地斷別色無色界思。此亦偏斷之義耳。又作不思議六塵義者。入無量禪。作無記變化色住。復入力禪捨。復入力禪起。復入力禪。無量百千億劫。倒修凡夫事。至八地已上。猶是無色界果報。不可思議六塵。何以得知地持解。等覺無垢地。始得離見。見清淨禪。當知離欲界色無色惑。俱至等覺。乃盡方是圓義。若八地始離無色界果報者。是偏斷之義也。故大經云。十地為無我輪惑所轉。無我只是見惑。若見惑先斷。不應至無垢地。若見至無垢地者。乃圓義耳。以是推之。偏斷則是別意也。圓斷惑者。始外內凡。即圓伏三界之惑。初住即圓斷無明。二住至等覺。皆圓斷無明。以此推之。圓別斷則明矣。三斷不斷者。別但明斷不論不斷。圓具二義。若教道明斷。證道不斷。例如小乘方便論斷證。真不論斷不斷。今亦如是。若不思議觀內。不見有煩惱。可斷煩惱。性不障菩提。菩提不障煩惱。煩惱即菩提。菩提即煩惱。故淨名云。佛為增上慢人。說斷婬怒癡。名為解脫。無增上慢者。婬怒

癡性即是解脫。無行經云。婬怒即是道。又云。六十二見為如來種。即六根六塵。而無限礙。只眼中見色。亦眼中入三解脫門。華嚴明十眼乃至六根。皆明於一塵中。具十方三世諸佛。八相成道轉法輪度眾生皆不斷。而明了也。四具不具者。若只作一法不作一切法者。此是別意。若一法一切法趣。一切是趣。不過趣尚不可得。況有趣非趣。趣一即法性。法性即法界。無一法出法界外。若有一法過涅槃者。我亦說如幻如化。故知一法具一切法。即圓意也。五諸功德通不通者。若別意。只一地不關餘地。若圓意一地一切諸地。故大品云。若聞阿字門。即解一切義。過茶無字可說。初阿具足四十一字。後茶亦具四十一字。從初地具有住持生長荷負義。至後究竟。亦具三義。大論云。有始入中入終入。實是一入而有初中後。問若作圓意若為判不思議二諦。答偏圓俱通。是世諦相。非通非塞是真諦相。大意竟。二五停心者。私謂五品是也。即事而理其相自彰何者初教以數息事。停散動。圓家以信理除疑惑。又信是道元。故當初品。又信是功德母。如彼氣命。又信順不動即是停心。故信品是一停心也。初教以不淨事觀停貪欲。圓家以讀誦除穢染。若著文字。染污法性。是為染法。非求法也。文字性離即是解脫。解脫清淨。是第二停心也。初教以慈停瞋。圓以慈故。有說。說無祕悋。悋有祕。恚則非慈相。當知慈故能說。第三品停心也。初教以因緣觀停癡。圓以六度。度於六蔽闇去明生。是第四品停心也。初教以念佛。停逼迫。圓以即事而理。理即法佛。法佛豈逼迫佛法。無能逼所逼。無逼無逼者。無逼法。是第五停心。當知信事即理。文字即解脫。慈即寬弘度蔽彼岸。一切平等。是圓家五停心也。以五品為停心。其義已顯。更重舉四弘四三昧。生死苦諦即是涅槃。無二無別。此則信事順理。道元功德母。未度苦諦。是初停心。煩惱即菩提。無二無別。是為未解集諦。令解集諦。即第二讀誦解脫停心也。大悲拔苦兩誓願(云云)。未安道諦令安道諦。即是以無悋之慈而說法。第三停心也。未入滅諦令入滅諦。即是兼行六度。度蔽彼岸。第四停心也。大慈興兩誓願(云云)。又指四三昧。為第五停心也。此四三昧皆修念佛。破障道罪。自有人數息。覺觀不休。若念佛若稱佛。名即破覺觀。帖然心定。故普門品云。若有眾生多於貪欲。常念觀音即便得離。破根本無明。淨名云。一念知一切法。是為坐道場。皆是念佛法門也。常行出般舟。諸佛倚立現前。覩法界佛也。常坐出文殊問般若。繫緣法界一念法界。而念佛也。半行半坐。出方等法華。如是作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡性即是解脫。無行經云。婬怒即是道。又云。六十二見為如來種。即六根六塵。而無限礙。只眼中見色。亦眼中入三解脫門。華嚴明十眼乃至六根。皆明於一塵中。具十方三世諸佛。八相成道轉法輪度眾生皆不斷。而明了也。四具不具者。若只作一法不作一切法者。此是別意。若一法一切法趣。一切是趣。不過趣尚不可得。況有趣非趣。趣一即法性。法性即法界。無一法出法界外。若有一法過涅槃者。我亦說如幻如化。故知一法具一切法。即圓意也。五諸功德通不通者。若別意。只一地不關餘地。若圓意一地一切諸地。故大品云。若聞阿字門。即解一切義。過茶無字可說。初阿具足四十一字。後茶亦具四十一字。從初地具有住持生長荷負義。至後究竟。亦具三義。大論云。有始入中入終入。實是一入而有初中後。問若作圓意若為判不思議二諦。答偏圓俱通。是世諦相。非通非塞是真諦相。大意竟。二五停心者。私謂五品是也。即事而理其相自彰何者初教以數息事。停散動。圓家以信理除疑惑。又信是道元。故當初品。又信是功德母。如彼氣命。又信順不動即是停心。故信品是一停心也。初教以不淨事觀停貪欲。圓家以讀誦除穢染。若著文字。染污法性。是為染法。非求法也。文字性離即是解脫。解脫清淨。是第二停心也。初教以慈停瞋。圓以慈故。有說。說無祕悋。悋有祕。恚則非慈相。當知慈故能說。第三品停心也。初教以因緣觀停癡。圓以六度。度於六蔽闇去明生。是第四品停心也。初教以念佛。停逼迫。圓以即事而理。理即法佛。法佛豈逼迫佛法。無能逼所逼。無逼無逼者。無逼法。是第五停心。當知信事即理。文字即解脫。慈即寬弘度蔽彼岸。一切平等。是圓家五停心也。以五品為停心。其義已顯。更重舉四弘四三昧。生死苦諦即是涅槃。無二無別。此則信事順理。道元功德母。未度苦諦。是初停心。煩惱即菩提。無二無別。是為未解集諦。令解集諦。即第二讀誦解脫停心也。大悲拔苦兩誓願(云云)。未安道諦令安道諦。即是以無悋之慈而說法。第三停心也。未入滅諦令入滅諦。即是兼行六度。度蔽彼岸。第四停心也。大慈興兩誓願(云云)。又指四三昧。為第五停心也。此四三昧皆修念佛。破障道罪。自有人數息。覺觀不休。若念佛若稱佛。名即破覺觀。帖然心定。故普門品云。若有眾生多於貪欲。常念觀音即便得離。破根本無明。淨名云。一念知一切法。是為坐道場。皆是念佛法門也。常行出般舟。諸佛倚立現前。覩法界佛也。常坐出文殊問般若。繫緣法界一念法界。而念佛也。半行半坐。出方等法華。如是作

已。却坐思惟諸佛實法。法華云。當成就四法。一為諸佛護念(云云)。此語初心行人久行道者。如安樂行。常好坐禪。在於閑處。修攝其心。觀心無心。法不住法。我心自空罪福無主。作是懺悔。名大懺悔(云云)。非行非坐通四法一通眾經。二通諸善。三通諸惡。如賢者軍戎家業等不妨用心。四通無記。行住坐臥語默。皆是摩訶衍。以不可得故。夫達者懸解。迷者未悟。如囊中有寶不探示人。人無見者。今更點對冀得超然。前三藏中以事緣。事謂數息不淨乃至念相好等。今則不爾。以理觀緣理。生死即涅槃。煩惱即菩提。生死是眾生之息命。涅槃是法身之息命。雖不可數而可散動。明寂對於數息也。煩惱是底下之穢惡。菩提是尊極之淨理。對前顯後故以文字解脫。對不淨停心也。大悲誓願拔因果苦。若有我所尚不自出。況拔他苦。若無我所以慈悲心自拔。拔他對前顯後(云云)。大慈誓願與因果樂者。若十二因緣癡尚無自樂。況與他樂。今自無癡故能與樂耳。對前(云云)。行四三昧皆是念佛。破障道罪。前教念生身應相好。今念法身相好。事理永殊大異。故舉四三昧。為第五停心也。次修十觀成五停者。五停上求。上求何等。一信順不思議。一實四諦是也。信一念具十法界生死即苦諦。一心具十法界煩惱即集諦。集諦即菩提。菩提是道諦也。生死苦諦即涅槃是滅諦也。此四非四。此一非一。而名實諦煩惱遍。一切處。一切處皆是菩提。棄此菩提更何處求菩提。如此生死苦諦。遍一切處。皆是涅槃。棄此涅槃。更何處求涅槃。畢定停心。於此煩惱上求菩提。畢定停心。於此生死上求涅槃。信即是求非別求也。是名信一實諦成於停心也。又云何停心。停心欲下化須發真正心。眾生不知生死即涅槃。未度苦諦。菩薩為此而起大悲誓。令得解脫。既得脫已即是令度苦諦。眾生未知煩惱即菩提。菩薩為此而起大悲。令得解脫。既得脫已。即是令度集諦。眾生若解煩惱即是菩提即是安於道諦。眾生若解生死即是涅槃即是而得滅諦。是為菩薩下化眾生。言真正者。無行經云。若發心求菩提。是人去佛遠。譬如天與地。蓋指發三方便菩提心也。此乃菩提心魔。大經云。自此之前我等皆名邪見人也。若人為說此法名善知識魔。經言。涅槃為生死者。指貪著界外涅槃。成變易生死也。經言。生死即涅槃者。指分段生死。即大涅槃。況復變易而非涅槃。以真正菩提心。真正化也。將此下化。以成停心。初名上求。次名下化乘。何等法向上向下。所謂善修止觀。生死即涅槃。涅槃名止也。止心心性名為大定大涅槃深禪定窟。故涅槃即是止也。觀煩惱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已。却坐思惟諸佛實法。法華云。當成就四法。一為諸佛護念(云云)。此語初心行人久行道者。如安樂行。常好坐禪。在於閑處。修攝其心。觀心無心。法不住法。我心自空罪福無主。作是懺悔。名大懺悔(云云)。非行非坐通四法一通眾經。二通諸善。三通諸惡。如賢者軍戎家業等不妨用心。四通無記。行住坐臥語默。皆是摩訶衍。以不可得故。夫達者懸解。迷者未悟。如囊中有寶不探示人。人無見者。今更點對冀得超然。前三藏中以事緣。事謂數息不淨乃至念相好等。今則不爾。以理觀緣理。生死即涅槃。煩惱即菩提。生死是眾生之息命。涅槃是法身之息命。雖不可數而可散動。明寂對於數息也。煩惱是底下之穢惡。菩提是尊極之淨理。對前顯後故以文字解脫。對不淨停心也。大悲誓願拔因果苦。若有我所尚不自出。況拔他苦。若無我所以慈悲心自拔。拔他對前顯後(云云)。大慈誓願與因果樂者。若十二因緣癡尚無自樂。況與他樂。今自無癡故能與樂耳。對前(云云)。行四三昧皆是念佛。破障道罪。前教念生身應相好。今念法身相好。事理永殊大異。故舉四三昧。為第五停心也。次修十觀成五停者。五停上求。上求何等。一信順不思議。一實四諦是也。信一念具十法界生死即苦諦。一心具十法界煩惱即集諦。集諦即菩提。菩提是道諦也。生死苦諦即涅槃是滅諦也。此四非四。此一非一。而名實諦煩惱遍。一切處。一切處皆是菩提。棄此菩提更何處求菩提。如此生死苦諦。遍一切處。皆是涅槃。棄此涅槃。更何處求涅槃。畢定停心。於此煩惱上求菩提。畢定停心。於此生死上求涅槃。信即是求非別求也。是名信一實諦成於停心也。又云何停心。停心欲下化須發真正心。眾生不知生死即涅槃。未度苦諦。菩薩為此而起大悲誓。令得解脫。既得脫已即是令度苦諦。眾生未知煩惱即菩提。菩薩為此而起大悲。令得解脫。既得脫已。即是令度集諦。眾生若解煩惱即是菩提即是安於道諦。眾生若解生死即是涅槃即是而得滅諦。是為菩薩下化眾生。言真正者。無行經云。若發心求菩提。是人去佛遠。譬如天與地。蓋指發三方便菩提心也。此乃菩提心魔。大經云。自此之前我等皆名邪見人也。若人為說此法名善知識魔。經言。涅槃為生死者。指貪著界外涅槃。成變易生死也。經言。生死即涅槃者。指分段生死。即大涅槃。況復變易而非涅槃。以真正菩提心。真正化也。將此下化。以成停心。初名上求。次名下化乘。何等法向上向下。所謂善修止觀。生死即涅槃。涅槃名止也。止心心性名為大定大涅槃深禪定窟。故涅槃即是止也。觀煩惱

即是菩提即觀也。實相之慧。名一切種智。一切種智。名為般若。法華曰。定慧力莊嚴即上求。以此度眾生即是下化。當知止觀是所乘之法。專此止觀成於停心。既能乘向上向下。向上應得果。向下應得度。既不果不度者。何物妨礙。而今不獲。當知破法不遍。當研生死即涅槃。橫破十法界鯁塞。煩惱即菩提。竪破十法界鯁塞。菩提涅槃道即通也。不即六法那忽即六法。是故須破不離六法那忽離六法。是故須破不即不離。菩提道通以此破法。成於停心(云云)。既破法遍。應與理會。那猶不合。當更細檢。一切諸法中皆有安樂性。那忽併破一切諸法。皆魔羅網。那忽併取。須明識通塞。若迷生死非涅槃。十法界皆塞。迷煩惱非菩提。十法界亦塞。達生死即涅槃。十法界寂滅。名之為通。煩惱即菩提十法界。癡如虛空不可盡。老死如虛空不可盡窮。無明無見始見終。名之為通。如此善知識。不思議險道通塞之相。以成停心(云云)。既識通塞。云何於坦道中修。於道品。若生死身不淨乃至心無常。此析法四枯道品。涅槃即生死指此意也。若初修不淨。後修於淨。乃至初修無常。後修於常。此即四榮道品生死成涅槃此之謂也。若即不淨。即修非淨非不淨。乃至即無常。修非常非無常。此是非枯非榮於其中間入般涅槃。此之謂也。故經言。從初發心常觀涅槃。行道具百句解脫。名百斤金。煩惱即菩提。名首楞嚴三昧修治。於心猶如虛空。亦名王三昧。是名善修道品。以成停心也。既善修道品。自能流入三解脫門。未入而難起。方救他而難起皆何對治。若慳蔽難起。觀慳即菩提。受不受亦受亦不受。乃至五不受檀即法界檀義攝。於六資生無畏法。是中一二三慳。即菩提。不取不捨。餘蔽亦如是。又對治轉治不轉兼非等(云云)。是名助道。成於停心(云云)。行人未得謂得。未證謂證。增上慢起。當如之何觀。生死即涅槃。煩惱即菩提。理涅槃也。能如此解。與修多羅合。文字涅槃也。所觀如文。文如觀。觀行涅槃也。六根清淨相似涅槃也。無明破佛性理顯。分真涅槃也。等諸佛同大覺。究竟涅槃也。當自觀察。是何等位撫臆論心。莫自欺欺他。是名識次位。助成停心也。行人行道。欲熟未熟。多動內外障難。每須安忍。令內外障不能動搖。能忍成道事不動亦不退。是心薩埵。外謂毀譽八風。內謂強軟兩賊。生死不能羅。煩惱不能染。十法界見愛。皆為侍者。分段變易。二死寂然以安侍者。侍者以供給役運。是名安忍。以成停心也。順道法愛不生者。夫將登而崩。將過而墮。此非小事。大有所失。行者慎之莫起法愛。故云涅槃即生死。涅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是菩提即觀也。實相之慧。名一切種智。一切種智。名為般若。法華曰。定慧力莊嚴即上求。以此度眾生即是下化。當知止觀是所乘之法。專此止觀成於停心。既能乘向上向下。向上應得果。向下應得度。既不果不度者。何物妨礙。而今不獲。當知破法不遍。當研生死即涅槃。橫破十法界鯁塞。煩惱即菩提。竪破十法界鯁塞。菩提涅槃道即通也。不即六法那忽即六法。是故須破不離六法那忽離六法。是故須破不即不離。菩提道通以此破法。成於停心(云云)。既破法遍。應與理會。那猶不合。當更細檢。一切諸法中皆有安樂性。那忽併破一切諸法。皆魔羅網。那忽併取。須明識通塞。若迷生死非涅槃。十法界皆塞。迷煩惱非菩提。十法界亦塞。達生死即涅槃。十法界寂滅。名之為通。煩惱即菩提十法界。癡如虛空不可盡。老死如虛空不可盡窮。無明無見始見終。名之為通。如此善知識。不思議險道通塞之相。以成停心(云云)。既識通塞。云何於坦道中修。於道品。若生死身不淨乃至心無常。此析法四枯道品。涅槃即生死指此意也。若初修不淨。後修於淨。乃至初修無常。後修於常。此即四榮道品生死成涅槃此之謂也。若即不淨。即修非淨非不淨。乃至即無常。修非常非無常。此是非枯非榮於其中間入般涅槃。此之謂也。故經言。從初發心常觀涅槃。行道具百句解脫。名百斤金。煩惱即菩提。名首楞嚴三昧修治。於心猶如虛空。亦名王三昧。是名善修道品。以成停心也。既善修道品。自能流入三解脫門。未入而難起。方救他而難起皆何對治。若慳蔽難起。觀慳即菩提。受不受亦受亦不受。乃至五不受檀即法界檀義攝。於六資生無畏法。是中一二三慳。即菩提。不取不捨。餘蔽亦如是。又對治轉治不轉兼非等(云云)。是名助道。成於停心(云云)。行人未得謂得。未證謂證。增上慢起。當如之何觀。生死即涅槃。煩惱即菩提。理涅槃也。能如此解。與修多羅合。文字涅槃也。所觀如文。文如觀。觀行涅槃也。六根清淨相似涅槃也。無明破佛性理顯。分真涅槃也。等諸佛同大覺。究竟涅槃也。當自觀察。是何等位撫臆論心。莫自欺欺他。是名識次位。助成停心也。行人行道。欲熟未熟。多動內外障難。每須安忍。令內外障不能動搖。能忍成道事不動亦不退。是心薩埵。外謂毀譽八風。內謂強軟兩賊。生死不能羅。煩惱不能染。十法界見愛。皆為侍者。分段變易。二死寂然以安侍者。侍者以供給役運。是名安忍。以成停心也。順道法愛不生者。夫將登而崩。將過而墮。此非小事。大有所失。行者慎之莫起法愛。故云涅槃即生死。涅

槃貪著故。生死即涅槃。無退不生。故於十法界法。一無所染。名順愛不生。而生般若。般若者。如人有眼。能避險從平。何須傍教。是名十觀成五停心。一一停心皆須十觀。總有五十觀(云云)。初品觀十法界眾生即是佛。十法界五陰即是法。眾生與佛無二無別。眾生陰佛陰無毫芥之殊。三世佛事。眾生四儀。無不具足。諸波羅蜜是名為僧。大論云。眾生無上佛是。法無上涅槃是。又至名僧者。第一義是信順隨喜而無疑惑。是名初隨喜品。將此心讀誦。名第二品。能少分說名第三品。兼行六度名第四品具足六度。造立僧坊。四事如理。乃至般若名第五品。五品成熟名觀行位。一品既須十觀。四品亦如是。十觀成五品。如上說。以想慧純熟轉為十信心。初隨喜一實之理。無二無別轉成信心。信慧分別。冏冏無滯。於此信中具一切佛法。如金剛寶藏。無所缺減。故二真正發心度下崇上。轉成念慧真正。故經云。百生千生。千萬億生。令心正念以正念故。如來善護念。又如七覺中。心沈以念起之。破生死即涅槃。若心散時以念觀攝之。令煩惱即菩提。是為真正發念也。三善修止觀轉成精進。心者。經言一心勤精進故得三。菩提一切眾行精進為本。正觀明白純無間雜為精。不染愛見為進(云云)。四破法遍。轉成定心。涅槃即生死。菩提即煩惱。是大散亂。今觀十界生死即涅槃。達一切法解脫相。究竟常寂滅相終歸於空。體常寂滅是名橫破生死。轉成定心起染愛煩惱。煩惱即菩提。是竪破十法界。無礙徹至法性。轉成定心也。五善知通塞。轉成慧心。若起十界愚癡。名為生死。若起十界貪瞋。名為煩惱。觀生死即涅槃。煩惱即菩提。菩提非一非三。是名慧心也。六善修三十七品。轉成不退心若四枯道品。雖不退入分段。而不進變易。猶名為退。今四枯道品。又非榮非枯道品。出到不生不生彼岸。故名不退心也。七修對治助道。轉成迴向心。迴生死向涅槃。迴煩惱向菩提。迴因向果迴事入理。故言迴向心也。八善識次位。轉成護心。若叨上濫下起增上慢。即是菩薩旃陀羅。今不執生死作涅槃。不執煩惱作菩提。又三業於涅槃無染。於菩提無著。是名護心也。九安忍內外強軟。轉成戒心菩薩戒具防形心。若起二乘心是破戒。知諸法不生。無心無念不倚不著。名不破戒。大集云。寧捨身命不求小乘。名持戒心也。十順道法愛不生。轉成願心者。菩薩發願求大涅槃。不取不證。大品云願求菩提不以小為足。足即住以不足故涅槃不應住。用此十心成一一住。十住有百名百法明門。十行十向十地。展轉增倍千法明門。萬法明門。千萬百萬不可說。不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 槃貪著故。生死即涅槃。無退不生。故於十法界法。一無所染。名順愛不生。而生般若。般若者。如人有眼。能避險從平。何須傍教。是名十觀成五停心。一一停心皆須十觀。總有五十觀(云云)。初品觀十法界眾生即是佛。十法界五陰即是法。眾生與佛無二無別。眾生陰佛陰無毫芥之殊。三世佛事。眾生四儀。無不具足。諸波羅蜜是名為僧。大論云。眾生無上佛是。法無上涅槃是。又至名僧者。第一義是信順隨喜而無疑惑。是名初隨喜品。將此心讀誦。名第二品。能少分說名第三品。兼行六度名第四品具足六度。造立僧坊。四事如理。乃至般若名第五品。五品成熟名觀行位。一品既須十觀。四品亦如是。十觀成五品。如上說。以想慧純熟轉為十信心。初隨喜一實之理。無二無別轉成信心。信慧分別。冏冏無滯。於此信中具一切佛法。如金剛寶藏。無所缺減。故二真正發心度下崇上。轉成念慧真正。故經云。百生千生。千萬億生。令心正念以正念故。如來善護念。又如七覺中。心沈以念起之。破生死即涅槃。若心散時以念觀攝之。令煩惱即菩提。是為真正發念也。三善修止觀轉成精進。心者。經言一心勤精進故得三。菩提一切眾行精進為本。正觀明白純無間雜為精。不染愛見為進(云云)。四破法遍。轉成定心。涅槃即生死。菩提即煩惱。是大散亂。今觀十界生死即涅槃。達一切法解脫相。究竟常寂滅相終歸於空。體常寂滅是名橫破生死。轉成定心起染愛煩惱。煩惱即菩提。是竪破十法界。無礙徹至法性。轉成定心也。五善知通塞。轉成慧心。若起十界愚癡。名為生死。若起十界貪瞋。名為煩惱。觀生死即涅槃。煩惱即菩提。菩提非一非三。是名慧心也。六善修三十七品。轉成不退心若四枯道品。雖不退入分段。而不進變易。猶名為退。今四枯道品。又非榮非枯道品。出到不生不生彼岸。故名不退心也。七修對治助道。轉成迴向心。迴生死向涅槃。迴煩惱向菩提。迴因向果迴事入理。故言迴向心也。八善識次位。轉成護心。若叨上濫下起增上慢。即是菩薩旃陀羅。今不執生死作涅槃。不執煩惱作菩提。又三業於涅槃無染。於菩提無著。是名護心也。九安忍內外強軟。轉成戒心菩薩戒具防形心。若起二乘心是破戒。知諸法不生。無心無念不倚不著。名不破戒。大集云。寧捨身命不求小乘。名持戒心也。十順道法愛不生。轉成願心者。菩薩發願求大涅槃。不取不證。大品云願求菩提不以小為足。足即住以不足故涅槃不應住。用此十心成一一住。十住有百名百法明門。十行十向十地。展轉增倍千法明門。萬法明門。千萬百萬不可說。不

可說明門。故瓔珞云。十信為諸道大勝者。受名。名住行向地耳。若復前推十信。是內凡相似之位。名柔順忍。亦名伏忍。界內煩惱圓融。無明圓伏。得六根清淨。云何淨眼中取相淨。塵沙無明淨。乃至意根亦三種淨故。不障三身三德。三身三德皆與真相似。相似故名六根清淨。廣說如法華。云何六根互清淨。大品云。眼中眼不可得。眼中耳不可得。乃至眼中鼻舌身意。皆不可得。是為六根互清淨。又眼中眼相不可得。眼中耳相不可得。乃至鼻舌身意相皆不可得。是為六根相互清淨。眼中眼性不可得。眼中耳性不可得。乃至鼻舌身意性皆不可得。是為六根性互清淨。若名不可得是俗清淨。相不可得是真清淨。性不可得是中清淨。又名相性。皆不可得是俗清淨。不可得亦不可得是真清淨。非俗非真。不可得是中清淨。但以眼為本。互淨諸根。耳鼻舌身意各各為本。各各互淨諸根。互淨如上說。云何六根互用。於眼根中。能見無量百千萬億。不可說不可說。不可思議不可思議。虛空等世界中。十法界眾生色。若依若正若內若外。若上若下悉見悉知。是為眼根用。即於眼中。聞無量百千萬億。不可說不可說。不可思議不可思議。虛空等世界中。十法界眾生。若依若正兩種音聲。地獄燒煮聲。大論云。考掠聲。象馬車牛楚毒聲。餓鬼求食聲。修羅鬪諍高大聲。無數種人聲。苦受等三受聲。乃至有頂入禪出禪聲。大論云。所愛時聲。比丘比丘尼讀誦音聲。空無我聲。菩薩解義聲。諸佛演法聲。其耳明利故悉能分別知。是為眼能耳用。又於眼中。知無量百千億。不可說不可思。虛空十法界香。若依若正。鐵圍大海地中諸眾生。修羅男女。大勢小輪。群臣諸宮人。乃至於梵世。光音及有頂。比丘眾。菩薩眾。在在方世尊。聞香悉能知。是為眼有鼻用。即於眼中。知無量百千萬億。不可說不可思。虛空此界中眾味法門於食等。於法亦等。如純陀八斛四斗為涅槃佛事。若好不好。若美不美。至其舌根變成上味。如天甘露無不美者。又知十法界眾生堪能法味。於大眾中出深妙聲。能入其心皆令歡喜。又令天龍人神聞其所說言論次第皆樂來聽受。又諸菩薩諸佛常樂向其處。說法聞皆受持。又能出深妙之音。是為眼有舌用。即於眼中。知十法界眾生百千萬億不可說不可思虛空等。觸身如淨明鏡。眾生皆喜見。其身淨故三千內外依正。山林河海皆於身中現。地獄已上。有頂已還。所有正報生時死時。若好若醜。悉於身中現二乘菩薩悉於身中現。唯獨自明了餘人所不見。十方三世佛。從初發心中間行行。乃至成道轉法輪入涅槃。悉於身中現。佛境界既爾。況復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可說明門。故瓔珞云。十信為諸道大勝者。受名。名住行向地耳。若復前推十信。是內凡相似之位。名柔順忍。亦名伏忍。界內煩惱圓融。無明圓伏。得六根清淨。云何淨眼中取相淨。塵沙無明淨。乃至意根亦三種淨故。不障三身三德。三身三德皆與真相似。相似故名六根清淨。廣說如法華。云何六根互清淨。大品云。眼中眼不可得。眼中耳不可得。乃至眼中鼻舌身意。皆不可得。是為六根互清淨。又眼中眼相不可得。眼中耳相不可得。乃至鼻舌身意相皆不可得。是為六根相互清淨。眼中眼性不可得。眼中耳性不可得。乃至鼻舌身意性皆不可得。是為六根性互清淨。若名不可得是俗清淨。相不可得是真清淨。性不可得是中清淨。又名相性。皆不可得是俗清淨。不可得亦不可得是真清淨。非俗非真。不可得是中清淨。但以眼為本。互淨諸根。耳鼻舌身意各各為本。各各互淨諸根。互淨如上說。云何六根互用。於眼根中。能見無量百千萬億。不可說不可說。不可思議不可思議。虛空等世界中。十法界眾生色。若依若正若內若外。若上若下悉見悉知。是為眼根用。即於眼中。聞無量百千萬億。不可說不可說。不可思議不可思議。虛空等世界中。十法界眾生。若依若正兩種音聲。地獄燒煮聲。大論云。考掠聲。象馬車牛楚毒聲。餓鬼求食聲。修羅鬪諍高大聲。無數種人聲。苦受等三受聲。乃至有頂入禪出禪聲。大論云。所愛時聲。比丘比丘尼讀誦音聲。空無我聲。菩薩解義聲。諸佛演法聲。其耳明利故悉能分別知。是為眼能耳用。又於眼中。知無量百千億。不可說不可思。虛空十法界香。若依若正。鐵圍大海地中諸眾生。修羅男女。大勢小輪。群臣諸宮人。乃至於梵世。光音及有頂。比丘眾。菩薩眾。在在方世尊。聞香悉能知。是為眼有鼻用。即於眼中。知無量百千萬億。不可說不可思。虛空此界中眾味法門於食等。於法亦等。如純陀八斛四斗為涅槃佛事。若好不好。若美不美。至其舌根變成上味。如天甘露無不美者。又知十法界眾生堪能法味。於大眾中出深妙聲。能入其心皆令歡喜。又令天龍人神聞其所說言論次第皆樂來聽受。又諸菩薩諸佛常樂向其處。說法聞皆受持。又能出深妙之音。是為眼有舌用。即於眼中。知十法界眾生百千萬億不可說不可思虛空等。觸身如淨明鏡。眾生皆喜見。其身淨故三千內外依正。山林河海皆於身中現。地獄已上。有頂已還。所有正報生時死時。若好若醜。悉於身中現二乘菩薩悉於身中現。唯獨自明了餘人所不見。十方三世佛。從初發心中間行行。乃至成道轉法輪入涅槃。悉於身中現。佛境界既爾。況復

餘耶。是為眼中有身用。又於眼中。能知百千萬億不可說不可思虛空等。十法界所念若干種。一時能悉知。是為眼中有意用。其聞聲知香味觸法。亦有互用。皆如上說。當知六識所有無明。所有智慧。並是緣因緣因種緣因性。七識所有無明。所有智慧。並是了因。了因種。了因性。八識所有無明。所有智慧。並是正因。正因種。正因性。如是三種種。三相。三性。未發名為六根清淨。三種若發。即真正開佛知見。若小乘法門析滅諸根。入空取證。今大乘報身。即是法界不須更滅。能於諸根作此互用。一根具六。六六三十六法門。正受清淨能此互用。故淨名云。或有佛土光明為佛事。或佛土音聲為佛事。或以香味衣服為佛事。或無言寂滅為佛事。皆此意也。此有似有真。如法華所明。即相似。如華嚴所說。即是真。故明闇不相除。顯出佛菩提。只言斷而言即解脫。只言不斷。復云結習盡者。華不著身。非斷非不斷。中論斷斷。中論不斷。此乃不思議圓融方便。宜斷即斷。如此土大士度剛強眾生。宜不斷即不斷。如香積土聞香即入律行也。仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。十善即十信也。三界苦即界內惑圓融也。大經云。學大乘者雖有肉眼。名為佛眼。法華云。雖未得無漏。而其眼根清淨。若此此皆明相似位之文也。若觀如來藏心地法門。即是觀如來眼耳鼻舌身。豁然真發得見佛性。或因聞發三智。現前三身具足。華嚴云。初發心時便成正覺。所有慧身不由他悟。得如來一身無量身。湛然應一切。眾生機感即能垂應。作八相成道百世界作佛。或現二乘身利益眾生。乃至作地獄身利益眾生。諸佛加之。能為大菩薩說法。此即發真之文也三明四念處觀者。先約經示。大經云。其後不久。王復得病醫占王病。定應服乳。王者八倒眾生也。其後病者初倒伏。後倒起。故言不久也。定服乳者。應授四榮之術也。正是今之念處意耳。又譬有人以毒塗鼓眾中打之。近者死。遠者未死。後打毒鼓近遠俱死。初塗四枯。止枯分殘。故言未死。今塗四榮。無明根斷。故近遠俱死。亦是今四念處意也。又云。如鳥出籠纔得離網。今二鳥俱飛高翔遠遊去住自在。正是今四念處也。又云。初枯生死。不能照明佛法。不能開悟眾生。於佛法無工夫。於眾生無利益。故言枯雙樹今圓顯佛法。大益眾生。夫有心者皆當作佛。八千聲聞得見佛性。如秋收冬藏。成大果實。故言四榮莊嚴雙樹。大經不令噉酒糟麥䴬。不與特牛同。共一群不在高原。亦不下濕。下濕者凡邪四倒也。高原者偏曲四倒也。酒糟是愚癡麥䴬是瞋恚。特牛是貪欲。選擇中原安處其子。法華云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘耶。是為眼中有身用。又於眼中。能知百千萬億不可說不可思虛空等。十法界所念若干種。一時能悉知。是為眼中有意用。其聞聲知香味觸法。亦有互用。皆如上說。當知六識所有無明。所有智慧。並是緣因緣因種緣因性。七識所有無明。所有智慧。並是了因。了因種。了因性。八識所有無明。所有智慧。並是正因。正因種。正因性。如是三種種。三相。三性。未發名為六根清淨。三種若發。即真正開佛知見。若小乘法門析滅諸根。入空取證。今大乘報身。即是法界不須更滅。能於諸根作此互用。一根具六。六六三十六法門。正受清淨能此互用。故淨名云。或有佛土光明為佛事。或佛土音聲為佛事。或以香味衣服為佛事。或無言寂滅為佛事。皆此意也。此有似有真。如法華所明。即相似。如華嚴所說。即是真。故明闇不相除。顯出佛菩提。只言斷而言即解脫。只言不斷。復云結習盡者。華不著身。非斷非不斷。中論斷斷。中論不斷。此乃不思議圓融方便。宜斷即斷。如此土大士度剛強眾生。宜不斷即不斷。如香積土聞香即入律行也。仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。十善即十信也。三界苦即界內惑圓融也。大經云。學大乘者雖有肉眼。名為佛眼。法華云。雖未得無漏。而其眼根清淨。若此此皆明相似位之文也。若觀如來藏心地法門。即是觀如來眼耳鼻舌身。豁然真發得見佛性。或因聞發三智。現前三身具足。華嚴云。初發心時便成正覺。所有慧身不由他悟。得如來一身無量身。湛然應一切。眾生機感即能垂應。作八相成道百世界作佛。或現二乘身利益眾生。乃至作地獄身利益眾生。諸佛加之。能為大菩薩說法。此即發真之文也三明四念處觀者。先約經示。大經云。其後不久。王復得病醫占王病。定應服乳。王者八倒眾生也。其後病者初倒伏。後倒起。故言不久也。定服乳者。應授四榮之術也。正是今之念處意耳。又譬有人以毒塗鼓眾中打之。近者死。遠者未死。後打毒鼓近遠俱死。初塗四枯。止枯分殘。故言未死。今塗四榮。無明根斷。故近遠俱死。亦是今四念處意也。又云。如鳥出籠纔得離網。今二鳥俱飛高翔遠遊去住自在。正是今四念處也。又云。初枯生死。不能照明佛法。不能開悟眾生。於佛法無工夫。於眾生無利益。故言枯雙樹今圓顯佛法。大益眾生。夫有心者皆當作佛。八千聲聞得見佛性。如秋收冬藏。成大果實。故言四榮莊嚴雙樹。大經不令噉酒糟麥䴬。不與特牛同。共一群不在高原。亦不下濕。下濕者凡邪四倒也。高原者偏曲四倒也。酒糟是愚癡麥䴬是瞋恚。特牛是貪欲。選擇中原安處其子。法華云

。正直捨方便但說無上道。不令二乘獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。開示悟入佛之知見。解王頂上明珠與之。我本立大願。普令一切眾亦同得此道。無智者錯亂。迷惑不信受。是故於今日。決定說大乘。又云諸佛法久後。要當說真實。真實者非生死非涅槃。無邪無偏無倒無正。咄哉丈夫。示昔繫珠。咄哉去來寶處在近。是故從本垂迹。與法身眷屬。隱實揚權藏高設下共化眾生。開示正道。內祕外視。令開顯令得入妙。正是此四念處也。所言四者。不可思議數。一即無量。無量即一。一一皆是法界。三諦具足攝一切法。出法界外。更無有法法界。無法界具足法界。雖無法具足諸法。是不思議數也。華嚴云。一微塵中具一切。塵及一切法。於一念具一切。念及一切法塵。即是色念。即是心色心。即念處異名耳。大品云。四念處。即摩訶衍。摩訶衍。即四念處者。於一念處。與三念處無二無別。一切法趣四念處。是趣不過念處尚不可得。云何當有趣不趣。此亦不思議意同也。普賢觀云。觀心無心。法不住法名大懺悔名。莊嚴懺悔。觀心既然。觀色亦爾。大經云佛性者。亦一非一非一非非一。亦一者。一切眾生悉一乘故非一者。說三乘故。非一非非一者。數非數不決定故。當知四數不可決定。即不思議之四也。法華經中八千聲聞得見佛性。大經云。為諸聲聞開發慧眼。天親以七種佛性釋法華。當知二經佛性理同。同圓同妙同大。更不異也。而法華以一乘為宗。約智明法相。涅槃以常為宗。約定明法相。智定左右之異耳。法華指前經。亦云。以方便力故為五比丘說。當文云。正直捨方便但說無上道。涅槃開前經云。為贖命故說大涅槃。明歷別五行十功德。當文云。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃。故知二經是同。今取究竟實說處。即是圓極不可思議四念處也。釋數竟。念者觀慧也。大論云。念想智者。一法異名。初錄心名念。次習行為想。後成辦名智。處者境也元從不離薩婆若能觀之智。照而常寂名之為念。所觀之境寂而常照名之為處。境寂智亦寂。智照境亦照。一相無相。無相一相。即是實相。實相即一實諦。亦名虛空佛性。亦名大般涅槃。如是境智無二無異。如如之境。即如如之智。智即是境。說智及智處皆名為般若。亦例云。說處及處智皆名為所諦。是非境之境而言為境。非智之智而名為智。亦名心寂三昧。亦名色寂三昧。亦是明心三昧。亦是明色三昧。請觀音云。身出大智光。如燒紫金山。大經云。光明者即是智慧。金光明云。不可思議智境。不可思議智照。此諸經皆明。念只是處。處只是念。色心不二。不二而二。為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。正直捨方便但說無上道。不令二乘獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。開示悟入佛之知見。解王頂上明珠與之。我本立大願。普令一切眾亦同得此道。無智者錯亂。迷惑不信受。是故於今日。決定說大乘。又云諸佛法久後。要當說真實。真實者非生死非涅槃。無邪無偏無倒無正。咄哉丈夫。示昔繫珠。咄哉去來寶處在近。是故從本垂迹。與法身眷屬。隱實揚權藏高設下共化眾生。開示正道。內祕外視。令開顯令得入妙。正是此四念處也。所言四者。不可思議數。一即無量。無量即一。一一皆是法界。三諦具足攝一切法。出法界外。更無有法法界。無法界具足法界。雖無法具足諸法。是不思議數也。華嚴云。一微塵中具一切。塵及一切法。於一念具一切。念及一切法塵。即是色念。即是心色心。即念處異名耳。大品云。四念處。即摩訶衍。摩訶衍。即四念處者。於一念處。與三念處無二無別。一切法趣四念處。是趣不過念處尚不可得。云何當有趣不趣。此亦不思議意同也。普賢觀云。觀心無心。法不住法名大懺悔名。莊嚴懺悔。觀心既然。觀色亦爾。大經云佛性者。亦一非一非一非非一。亦一者。一切眾生悉一乘故非一者。說三乘故。非一非非一者。數非數不決定故。當知四數不可決定。即不思議之四也。法華經中八千聲聞得見佛性。大經云。為諸聲聞開發慧眼。天親以七種佛性釋法華。當知二經佛性理同。同圓同妙同大。更不異也。而法華以一乘為宗。約智明法相。涅槃以常為宗。約定明法相。智定左右之異耳。法華指前經。亦云。以方便力故為五比丘說。當文云。正直捨方便但說無上道。涅槃開前經云。為贖命故說大涅槃。明歷別五行十功德。當文云。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃。故知二經是同。今取究竟實說處。即是圓極不可思議四念處也。釋數竟。念者觀慧也。大論云。念想智者。一法異名。初錄心名念。次習行為想。後成辦名智。處者境也元從不離薩婆若能觀之智。照而常寂名之為念。所觀之境寂而常照名之為處。境寂智亦寂。智照境亦照。一相無相。無相一相。即是實相。實相即一實諦。亦名虛空佛性。亦名大般涅槃。如是境智無二無異。如如之境。即如如之智。智即是境。說智及智處皆名為般若。亦例云。說處及處智皆名為所諦。是非境之境而言為境。非智之智而名為智。亦名心寂三昧。亦名色寂三昧。亦是明心三昧。亦是明色三昧。請觀音云。身出大智光。如燒紫金山。大經云。光明者即是智慧。金光明云。不可思議智境。不可思議智照。此諸經皆明。念只是處。處只是念。色心不二。不二而二。為

化眾生。假名說二耳。此之觀慧。只觀眾生一念無明心。此心即是法性。為因緣所生。即空即假即中。一心三心。三心一心此觀亦名一切種智。此境亦名一圓諦。一諦三諦三諦一諦。諸佛為此一大事因緣。出現於世。欲令眾生佛之知見開。諸佛出世事足。大經云。王夷坦道。無量義經云。行大直道無留難故。法華名具足道雖言三智其實一心。為向人說。令易解故而說為三。若教道為言所斷煩惱。如翻大地河海俱覆似崩大樹根枝悉倒。用此智斷惑亦復如是。通別塵沙無明。一時清淨。無量功德諸波羅蜜。萬行法門具足無減。佛法祕藏悉現在前。大品云。諸法雖空一心具萬行。大經云。發心畢竟二不別。法華云。本末究竟等。故名妙覺平等道。當知此慧即法界心靈之源。三世諸佛無上法母。以法常故諸佛亦常樂我淨等亦復如是。亦名寶所。亦名祕藏。佛及一切之所同歸。前三藏隘路不得並行。通教共稟共行共入。入不能深。別教紆迴歷別遙遠。即不能達。今此念處曠若虛空際。於無際猶如直繩直入四海。故名圓教四念處耳。張衡曰。翔鵾仰而不逮。況青鳥與黃雀。當前三念處所不能及。唯圓念處。孤飛獨運凌摩絳霄。無上無等無等等。竪無高蓋。故言無上。橫無儔列故言無等無等等。於十方三世諸佛言無等等也欲重說此義。更引天親唯識論。唯是一識。復有分別識。無分別識。分別識者是識。識無分別者似塵識。一切法界所有瓶衣車乘等。皆是無分別識。成三無性。無性名非安立諦。如彼具說。龍樹云。四念處即摩訶衍。摩訶衍即四念處。一切法趣身念處。即是一性色得有分別。色無分別色分別色如言光明即是智慧也。無分別色即是法界四大所成。皆是無分別等。是色心不二。彼既得作兩識之名。此亦作兩色之說。若色心相對。離色無心離心無色。若不得作此分別色。無分別色。云何得作分別識。無分別識耶。若圓說者。亦得唯色。唯聲唯香唯味唯觸唯識。若合論。一一法。皆具足法界諸法等。故般若等內照既等外化亦等。即是四隨逐物情有難易。大論曰。一切法併空何須。更用十諭。答空有二種。一難解空。二易解空。十諭是易解空。今以易解空。諭難解空。唯識意亦如是。但約唯識具一切法門。而眾生有兩種。一多著外色。少著內識。二多著內識。少著外色。如上界多著內識。下二界著外色多內識少。如學問人多向外解。若約識為唯識。論者破外向內。今觀明白十法界法。皆是一識。識空十法界空識假十法界假。識中十法界亦中。專以內心破一切法。若外觀十法界即見內心。當知若色若識。皆是唯識。若色若識皆是唯色。今雖說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化眾生。假名說二耳。此之觀慧。只觀眾生一念無明心。此心即是法性。為因緣所生。即空即假即中。一心三心。三心一心此觀亦名一切種智。此境亦名一圓諦。一諦三諦三諦一諦。諸佛為此一大事因緣。出現於世。欲令眾生佛之知見開。諸佛出世事足。大經云。王夷坦道。無量義經云。行大直道無留難故。法華名具足道雖言三智其實一心。為向人說。令易解故而說為三。若教道為言所斷煩惱。如翻大地河海俱覆似崩大樹根枝悉倒。用此智斷惑亦復如是。通別塵沙無明。一時清淨。無量功德諸波羅蜜。萬行法門具足無減。佛法祕藏悉現在前。大品云。諸法雖空一心具萬行。大經云。發心畢竟二不別。法華云。本末究竟等。故名妙覺平等道。當知此慧即法界心靈之源。三世諸佛無上法母。以法常故諸佛亦常樂我淨等亦復如是。亦名寶所。亦名祕藏。佛及一切之所同歸。前三藏隘路不得並行。通教共稟共行共入。入不能深。別教紆迴歷別遙遠。即不能達。今此念處曠若虛空際。於無際猶如直繩直入四海。故名圓教四念處耳。張衡曰。翔鵾仰而不逮。況青鳥與黃雀。當前三念處所不能及。唯圓念處。孤飛獨運凌摩絳霄。無上無等無等等。竪無高蓋。故言無上。橫無儔列故言無等無等等。於十方三世諸佛言無等等也欲重說此義。更引天親唯識論。唯是一識。復有分別識。無分別識。分別識者是識。識無分別者似塵識。一切法界所有瓶衣車乘等。皆是無分別識。成三無性。無性名非安立諦。如彼具說。龍樹云。四念處即摩訶衍。摩訶衍即四念處。一切法趣身念處。即是一性色得有分別。色無分別色分別色如言光明即是智慧也。無分別色即是法界四大所成。皆是無分別等。是色心不二。彼既得作兩識之名。此亦作兩色之說。若色心相對。離色無心離心無色。若不得作此分別色。無分別色。云何得作分別識。無分別識耶。若圓說者。亦得唯色。唯聲唯香唯味唯觸唯識。若合論。一一法。皆具足法界諸法等。故般若等內照既等外化亦等。即是四隨逐物情有難易。大論曰。一切法併空何須。更用十諭。答空有二種。一難解空。二易解空。十諭是易解空。今以易解空。諭難解空。唯識意亦如是。但約唯識具一切法門。而眾生有兩種。一多著外色。少著內識。二多著內識。少著外色。如上界多著內識。下二界著外色多內識少。如學問人多向外解。若約識為唯識。論者破外向內。今觀明白十法界法。皆是一識。識空十法界空識假十法界假。識中十法界亦中。專以內心破一切法。若外觀十法界即見內心。當知若色若識。皆是唯識。若色若識皆是唯色。今雖說

色心兩名。其實只一念。無明法性十法界即是不可思議一心。具一切因緣所生法。一句名為一念無明法性心。若廣說四句成一偈。即因緣所生心。即空即假即中。故般若云。受持一四句偈。與十方虛空等。法華云。聞一偈亦與菩提記。一句亦然。三世亦如是。今觀此只一心不可思議。十界恒現前。入心地法門。故能不起寂滅。現身八會。只是一句。一句有無量。無量中只一句。是為不思議。故如心諸佛然。如佛眾生然。是三無差別。諸佛解脫當於一切眾生心中求。眾生心亦當於諸佛解脫中求。始是般若究竟等。未了者一切法正。一切法邪。不以心分別。即一切正心起想即癡。無想即泥洹。此不思議非青黃赤白方圓長短。無名無相。究竟寂滅唯當心知。口不能說。若有因緣善方便。用悉檀亦可得說。以方便力為比丘說。眾生無量劫。自性心不為煩惱所染。不染而染。難可了知。迷妄即染。染即覆心。不見淨性。是以久處生死。不能返本還源。源實難解。二乘尚不聞其名。何況凡夫。今佛為作習因。如大通智所繫珠。至釋迦時方成果實。今此種子漸漸積習。後遇聲光。發此種子。轉凡入聖。漸漸積功德。具足大悲心。皆已成佛道。若不爾者無明覆法性。出十法界五陰重迷積沓。若能超悟起二乘五陰乃至佛陰。華嚴云。心如工畫師造種種五陰。一切世間中無不由心造諸陰。只心作耳。觀無明心畢竟無所有。而能出十界諸陰。此即不思議。如法華云。一念夢行因得果。在一念眠中。無明心與法性合。起無量煩惱。尋此煩惱即得法性。問別圓俱作此。譬云何異。答別則隔歷。圓則一念具。如芥子含須彌山。故名不思議。華嚴性起云。一微塵中有大千經卷。智人開塵出經。是一念無明心。有煩惱法。有智慧法。煩惱是惡塵善塵無記塵。開出法身般若解脫。法華云。如是性相等。一界十界百千法界究竟皆等。今觀此無明心從何而生。為從無明為從法性。為共為離。若自若他四皆叵得。名空解脫門。只觀心性。為有為無為。共為離。若常若斷。四倒不可得。名無相解脫門。只此心性為真為緣。為共為離。非四句所作。名無作解脫門。無生而說生。生十法界相性也。無明性即是實性。亦言無明即是明。明亦不可得。是為入不二法門。但眾生迷倒。不見心之無。心明成無明(云云)。問眾生自性清淨。不為煩惱所染。云何有無明生。答如前責。生相不可得。而作十四難。佛皆不答。設答只長邪見。大品中。問有亦不得道。無亦不得道。乃至四句俱不得道。將非世尊不得道耶。佛答實得非四句耳。金剛般若云。須菩提於是中無實無虛。大論摩乾提云。瘂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色心兩名。其實只一念。無明法性十法界即是不可思議一心。具一切因緣所生法。一句名為一念無明法性心。若廣說四句成一偈。即因緣所生心。即空即假即中。故般若云。受持一四句偈。與十方虛空等。法華云。聞一偈亦與菩提記。一句亦然。三世亦如是。今觀此只一心不可思議。十界恒現前。入心地法門。故能不起寂滅。現身八會。只是一句。一句有無量。無量中只一句。是為不思議。故如心諸佛然。如佛眾生然。是三無差別。諸佛解脫當於一切眾生心中求。眾生心亦當於諸佛解脫中求。始是般若究竟等。未了者一切法正。一切法邪。不以心分別。即一切正心起想即癡。無想即泥洹。此不思議非青黃赤白方圓長短。無名無相。究竟寂滅唯當心知。口不能說。若有因緣善方便。用悉檀亦可得說。以方便力為比丘說。眾生無量劫。自性心不為煩惱所染。不染而染。難可了知。迷妄即染。染即覆心。不見淨性。是以久處生死。不能返本還源。源實難解。二乘尚不聞其名。何況凡夫。今佛為作習因。如大通智所繫珠。至釋迦時方成果實。今此種子漸漸積習。後遇聲光。發此種子。轉凡入聖。漸漸積功德。具足大悲心。皆已成佛道。若不爾者無明覆法性。出十法界五陰重迷積沓。若能超悟起二乘五陰乃至佛陰。華嚴云。心如工畫師造種種五陰。一切世間中無不由心造諸陰。只心作耳。觀無明心畢竟無所有。而能出十界諸陰。此即不思議。如法華云。一念夢行因得果。在一念眠中。無明心與法性合。起無量煩惱。尋此煩惱即得法性。問別圓俱作此。譬云何異。答別則隔歷。圓則一念具。如芥子含須彌山。故名不思議。華嚴性起云。一微塵中有大千經卷。智人開塵出經。是一念無明心。有煩惱法。有智慧法。煩惱是惡塵善塵無記塵。開出法身般若解脫。法華云。如是性相等。一界十界百千法界究竟皆等。今觀此無明心從何而生。為從無明為從法性。為共為離。若自若他四皆叵得。名空解脫門。只觀心性。為有為無為。共為離。若常若斷。四倒不可得。名無相解脫門。只此心性為真為緣。為共為離。非四句所作。名無作解脫門。無生而說生。生十法界相性也。無明性即是實性。亦言無明即是明。明亦不可得。是為入不二法門。但眾生迷倒。不見心之無。心明成無明(云云)。問眾生自性清淨。不為煩惱所染。云何有無明生。答如前責。生相不可得。而作十四難。佛皆不答。設答只長邪見。大品中。問有亦不得道。無亦不得道。乃至四句俱不得道。將非世尊不得道耶。佛答實得非四句耳。金剛般若云。須菩提於是中無實無虛。大論摩乾提云。瘂

法應得道。佛答。汝若證我法。是時自當瘂。佛有時知利益。亦答十四難。如答淨梵志。畢故不造新答。我已知。汝云何知無明名。故取有名新。若知無明不起。取有即知神及世間常無常。眾生只為愛見迷於自性。隨逐諸妄。緣輪不息去道甚遠五百由旬。普賢觀云。為恩愛奴色使我眼。法華云。貪著生愛則為所燒。諸苦所因。貪欲為本。不斷煩惱而入涅槃。無明煩惱是如來種。若斷煩惱即斷佛種。故言不動而運。大慈普覆十界眾生。眾生無量。慈悲亦無量。非一廣大不可盡誓願。非一廣大不可盡。是名緣念處。三種一心具足。觀此身受心法。智慧性。名性念處。一性念處一切性念處。觀身受心法。定慧均和能助大道。名共念處。一共念處一切共念處。觀身受心法。所有慈悲。名緣念處。一緣念處。一切緣念處。觀此一念無明心。即是眾生。眾生即法性。法性即摩訶衍。摩訶衍即十法界。性念處利益十法界。眾生同於四念處。坐道場轉不思議種種法轉。一切種智以為根本。無量功德之所莊嚴。皆令眾生安置十地。十種珍寶以為脚足。枯榮智慧以為雙樹。若見佛性非榮非枯。為中間而般涅槃。雙照二諦。總結四念處。雖別說示人。文言難見。只一剎那心。即是因緣所生法。因緣心生滅即是三藏。三十七品。因緣心空是通。三十七品因緣心假是別。三十七品因緣心中。非空非假即是圓。三十七品只是一念心。若橫無際。若竪無窮盡。三諦源然。此一念不橫不竪。若心即空即假即中是橫觀。此心先見空。次見假。後見中即是縱。今諦觀心中三句。實不縱不橫。不前不後。畢竟清淨。廣大法界。究竟虛空。觀心實性無有微塵知覺。即是法名不覺。煩惱是道場。斷煩惱不名涅槃。不生煩惱乃名涅槃。煩惱即菩提。生死即涅槃。意在修三種念處觀十界色名身。十界受名受。十界識名心。十界想行名法。法性色。一色一切色。一切色一色。一受一切受。一切受一受。一心一切心。一切心一心。一想行法一切法。一切法一法。將智慧性。觀十法界色性。名為觀了達。色中非垢非淨名為處。智慧性觀十界受性。名觀了達。受中非苦非樂性名為處。智慧性觀十界心性。名為觀了達。心性非常非無常性名為處。智慧性觀十法界法性名為觀了達。法性非我非無我名為處。能所合標名性念處觀也。次釋共念處觀。觀十法界色非垢非淨。雙照二諦。垢之與淨其性無二。無二之性即是實性。次觀十界受。非苦非樂。雙照二諦。苦之與樂其性無二。無二之性即是實性。次觀十界心。非常非無常。雙照二諦。常與無常。其性無二。無二之性即是實性。次觀十界非常非無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法應得道。佛答。汝若證我法。是時自當瘂。佛有時知利益。亦答十四難。如答淨梵志。畢故不造新答。我已知。汝云何知無明名。故取有名新。若知無明不起。取有即知神及世間常無常。眾生只為愛見迷於自性。隨逐諸妄。緣輪不息去道甚遠五百由旬。普賢觀云。為恩愛奴色使我眼。法華云。貪著生愛則為所燒。諸苦所因。貪欲為本。不斷煩惱而入涅槃。無明煩惱是如來種。若斷煩惱即斷佛種。故言不動而運。大慈普覆十界眾生。眾生無量。慈悲亦無量。非一廣大不可盡誓願。非一廣大不可盡。是名緣念處。三種一心具足。觀此身受心法。智慧性。名性念處。一性念處一切性念處。觀身受心法。定慧均和能助大道。名共念處。一共念處一切共念處。觀身受心法。所有慈悲。名緣念處。一緣念處。一切緣念處。觀此一念無明心。即是眾生。眾生即法性。法性即摩訶衍。摩訶衍即十法界。性念處利益十法界。眾生同於四念處。坐道場轉不思議種種法轉。一切種智以為根本。無量功德之所莊嚴。皆令眾生安置十地。十種珍寶以為脚足。枯榮智慧以為雙樹。若見佛性非榮非枯。為中間而般涅槃。雙照二諦。總結四念處。雖別說示人。文言難見。只一剎那心。即是因緣所生法。因緣心生滅即是三藏。三十七品。因緣心空是通。三十七品因緣心假是別。三十七品因緣心中。非空非假即是圓。三十七品只是一念心。若橫無際。若竪無窮盡。三諦源然。此一念不橫不竪。若心即空即假即中是橫觀。此心先見空。次見假。後見中即是縱。今諦觀心中三句。實不縱不橫。不前不後。畢竟清淨。廣大法界。究竟虛空。觀心實性無有微塵知覺。即是法名不覺。煩惱是道場。斷煩惱不名涅槃。不生煩惱乃名涅槃。煩惱即菩提。生死即涅槃。意在修三種念處觀十界色名身。十界受名受。十界識名心。十界想行名法。法性色。一色一切色。一切色一色。一受一切受。一切受一受。一心一切心。一切心一心。一想行法一切法。一切法一法。將智慧性。觀十法界色性。名為觀了達。色中非垢非淨名為處。智慧性觀十界受性。名觀了達。受中非苦非樂性名為處。智慧性觀十界心性。名為觀了達。心性非常非無常性名為處。智慧性觀十法界法性名為觀了達。法性非我非無我名為處。能所合標名性念處觀也。次釋共念處觀。觀十法界色非垢非淨。雙照二諦。垢之與淨其性無二。無二之性即是實性。次觀十界受。非苦非樂。雙照二諦。苦之與樂其性無二。無二之性即是實性。次觀十界心。非常非無常。雙照二諦。常與無常。其性無二。無二之性即是實性。次觀十界非常非無

常。雙照二諦。常與無常其性無二。無二之性即是實性。次觀十法界非我非無我。雙照二諦我與無我。其性無二。無二之性即是實性。是名共念處觀。次釋緣念處。菩薩觀此身受心法。無緣慈悲無緣無念。如磁石吸鐵。寂而常照雖無念。不覺而覺名為佛。具足恒沙法藏。虛空法門十方不可說。不可說一微塵中。法界佛法僧究盡。實相而無積聚。譬如貧人多所積聚乃名藏。解脫不爾。無所積聚。無所積聚即真解脫。解脫即是如來。無所積聚乃名虛空。能觀此藏是大千經卷。聞此大藏是開佛知見。知見故五眼具足。五眼具足即成菩提菩提即摩訶般若。即得法身。法身即真解脫。三點不縱不橫名大涅槃。涅槃名諸佛法界。作是觀心。是入如來室。著如來衣。坐如來座。舉足下足從道場來住於佛法矣。如來遺囑令於念處修道。要在茲乎。問前五停心六根互用。今念處證何功德。答前說似解。相貌如上。今修念處。進發十住真位。前覩海邊平相曠蕩若斯。況大海深廣。渺渺浩浩。可以智知。無俟更說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常。雙照二諦。常與無常其性無二。無二之性即是實性。次觀十法界非我非無我。雙照二諦我與無我。其性無二。無二之性即是實性。是名共念處觀。次釋緣念處。菩薩觀此身受心法。無緣慈悲無緣無念。如磁石吸鐵。寂而常照雖無念。不覺而覺名為佛。具足恒沙法藏。虛空法門十方不可說。不可說一微塵中。法界佛法僧究盡。實相而無積聚。譬如貧人多所積聚乃名藏。解脫不爾。無所積聚。無所積聚即真解脫。解脫即是如來。無所積聚乃名虛空。能觀此藏是大千經卷。聞此大藏是開佛知見。知見故五眼具足。五眼具足即成菩提菩提即摩訶般若。即得法身。法身即真解脫。三點不縱不橫名大涅槃。涅槃名諸佛法界。作是觀心。是入如來室。著如來衣。坐如來座。舉足下足從道場來住於佛法矣。如來遺囑令於念處修道。要在茲乎。問前五停心六根互用。今念處證何功德。答前說似解。相貌如上。今修念處。進發十住真位。前覩海邊平相曠蕩若斯。況大海深廣。渺渺浩浩。可以智知。無俟更說。