四念處卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處卷第二

隋天台山修禪寺智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台山修禪寺智者大師說

門人章安灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人章安灌頂記

分章為三。大意。停心。念處。大意者。前性共緣只見生滅之理。發真斷結乃至極果。猶是四枯拙度。今無生四聖諦即事而真。麁細等觀皆如幻化。四榮巧度。大經云。聲聞有苦有苦諦。菩薩解苦無苦。而有真諦。大品云。欲得聲聞。欲得緣覺。欲得菩薩。皆當學般若。故名通教四念處也。通義有八。謂理教智斷行位因果。理通者。同緣即色是空故。教通者。同稟無生之說故。智通者。諸法不生般若生故。斷通者。須陀洹若斷同是無生法忍故。行通者。同乘摩訶衍乘故。位通者。同是乾慧地乃至佛地故。因通者。同學般若波羅蜜故。果通者。同到薩婆若故。三人八義不殊。故名通也。復次通有三義。一因果皆通。二因通果不通。三通別通圓。因果俱通者。如上八通說。近通偏真四枯拙度。因通果不通者。乃是別果來接。通因得見佛性成四榮雙樹。通別通圓者。別圓因果皆與通異。藉通開導得入別圓因。成非枯非榮雙樹之果也。若通因果。正是小大半滿。分門亦是析體拙巧。聲聞藏。菩薩藏。羊鹿異路。何者三藏未斷惑。猶是凡夫住下忍位伏見思惑以誓願。乘五通住生死化眾生。二乘斷正使拙度保涅槃。不能前進。故從此分門。若三人同以無言說道。斷煩惱者是滿字。摩訶衍門多所含容。即開為三。一通二別三圓。體諸法如幻化不生不滅。不斷而斷三人通位。從乾慧性地。為伏道見地。至七地斷正盡。緣覺根利能侵習。位齊八地。若菩薩斷正盡。留習扶誓受生死化眾生。八地九地斷塵沙無知。學道種智。此即通教通三乘人意也。若通別者。初因通門得入十住。斷界內惑盡。十行斷界外塵沙。學道種智。十迴向學中道。十地破無明見佛性。是為通於別意也。通圓意者。初因通門入十信。斷界內惑。任運自盡登住見佛性。斷無明。十行十迴向。並斷別惑。此通圓意也。故知大乘斷伏永異小乘如習。應中有菩薩從初發心與薩婆若相應。是聲聞一切智通通教意。若菩薩從初發心遊戲神通。淨佛國土成就眾生者。通別意也。若從初發心即坐道場。轉法輪度眾生。是菩薩為如佛。通圓意故。大論舉三人諭。謂步馬神通。馬雖勝步不及神通。一念即至。譬圓教力大不妨餘也。又大論明燈炷云。乾慧為初炎。佛地為後炎。此即通家名乾慧。非斷道。而為初炎者。乃是論主申含容引外人作此解。乃以相似燈炷為初炎耳。若言二地是菩薩斷道者。此取性地為斷道。至六地與羅漢齊。或取八人地。是斷道此以三地為斷道。七地齊羅漢。而今不取二地三地。乃取乾慧者。故知是通三人之初。以似道為初炎耳。復有人言。歡喜為初炎。佛地為後炎。此約別教斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分章為三。大意。停心。念處。大意者。前性共緣只見生滅之理。發真斷結乃至極果。猶是四枯拙度。今無生四聖諦即事而真。麁細等觀皆如幻化。四榮巧度。大經云。聲聞有苦有苦諦。菩薩解苦無苦。而有真諦。大品云。欲得聲聞。欲得緣覺。欲得菩薩。皆當學般若。故名通教四念處也。通義有八。謂理教智斷行位因果。理通者。同緣即色是空故。教通者。同稟無生之說故。智通者。諸法不生般若生故。斷通者。須陀洹若斷同是無生法忍故。行通者。同乘摩訶衍乘故。位通者。同是乾慧地乃至佛地故。因通者。同學般若波羅蜜故。果通者。同到薩婆若故。三人八義不殊。故名通也。復次通有三義。一因果皆通。二因通果不通。三通別通圓。因果俱通者。如上八通說。近通偏真四枯拙度。因通果不通者。乃是別果來接。通因得見佛性成四榮雙樹。通別通圓者。別圓因果皆與通異。藉通開導得入別圓因。成非枯非榮雙樹之果也。若通因果。正是小大半滿。分門亦是析體拙巧。聲聞藏。菩薩藏。羊鹿異路。何者三藏未斷惑。猶是凡夫住下忍位伏見思惑以誓願。乘五通住生死化眾生。二乘斷正使拙度保涅槃。不能前進。故從此分門。若三人同以無言說道。斷煩惱者是滿字。摩訶衍門多所含容。即開為三。一通二別三圓。體諸法如幻化不生不滅。不斷而斷三人通位。從乾慧性地。為伏道見地。至七地斷正盡。緣覺根利能侵習。位齊八地。若菩薩斷正盡。留習扶誓受生死化眾生。八地九地斷塵沙無知。學道種智。此即通教通三乘人意也。若通別者。初因通門得入十住。斷界內惑盡。十行斷界外塵沙。學道種智。十迴向學中道。十地破無明見佛性。是為通於別意也。通圓意者。初因通門入十信。斷界內惑。任運自盡登住見佛性。斷無明。十行十迴向。並斷別惑。此通圓意也。故知大乘斷伏永異小乘如習。應中有菩薩從初發心與薩婆若相應。是聲聞一切智通通教意。若菩薩從初發心遊戲神通。淨佛國土成就眾生者。通別意也。若從初發心即坐道場。轉法輪度眾生。是菩薩為如佛。通圓意故。大論舉三人諭。謂步馬神通。馬雖勝步不及神通。一念即至。譬圓教力大不妨餘也。又大論明燈炷云。乾慧為初炎。佛地為後炎。此即通家名乾慧。非斷道。而為初炎者。乃是論主申含容引外人作此解。乃以相似燈炷為初炎耳。若言二地是菩薩斷道者。此取性地為斷道。至六地與羅漢齊。或取八人地。是斷道此以三地為斷道。七地齊羅漢。而今不取二地三地。乃取乾慧者。故知是通三人之初。以似道為初炎耳。復有人言。歡喜為初炎。佛地為後炎。此約別教斷

道為初炎。別家初地見常住理斷無明。見中道故名歡喜。是初炎。復有人言。初住為初炎。佛地為後炎。是圓教意。初住見中性圓斷一品無明。故初住為初炎。此是通教通別通圓之義。通教四門者。大論云。一切實一切不實。一切亦實亦不實。一切非實非不實。為向道人說。聞即得悟。皆名第一義悉檀(云云)。中論觀法品。又作四句證諸法實相。三人共得即其例也。若幻化有門則通五人。四門門門有五人。是則二十人。三藏雖四多用有門。通多用空門。別多用亦空亦有門。圓多用非空非有門。天親雖說別圓。多明別階級。龍樹雖明幻化影像十諭諭之。有不離無。無不失有。非有非無。不思議之理教也。問若爾三藏亦有三人同入。何不名通。通亦有三人之殊。何不名別。答三藏三人。一人不入故不名通。通雖三人而皆入但空。不得稱別(云云)。問通是滿字門。而稱通者何故停灰斷耶。答譬如朱雀臺門。雖通貴庶有停私室者。有至府省者。有見天顏者。如前所釋通。通通別通圓。此義可知。又譬如因心有眠有夢。夢諭於空。眠諭於假。心諭於中。聲聞觀四諦無生。如幻如化以入空。緣覺觀十二緣無生。如幻化以入空。菩薩觀六度無生。如幻化以入空。不深見假中。故同住灰斷。若能尋夢得眠。尋眠得心。非但見空亦見不空。亦見非空非不空。釋大意竟。二五停心者。名數同前。云何有異。魚目明珠質同。理別曲直。體析巧拙。料簡已如前。大經明果報五陰。已受想行識。亦是一法。凡夫為苦為惱。二乘緣不淨無常出生死。菩薩觀陰即是於真更無別理。如薄福者覩金成蛇。為之所害福人見寶得而用之。苦諦既然三諦亦爾。眾生不知。沒在於苦造二十五有。輪環宛轉無解脫期。菩薩為此而起大悲發弘誓願。拔苦與樂雖發誓願。所度如度虛空。雖誓斷如空共鬪。雖安如空種樹。雖滅實無得度。觀一切無所有。無所有故空。空故不生。不生故不滅。畢竟清淨。行者雖作此觀。其心浮逸如犬逐塊。若欲攝散睡眠昏熟如鼉得暖。當知不修停心。心不得住。雖作此解是直作善。如有眼無足不得入池。若善用四悉檀。修五停心者。即得住觀。如密室無風照物得了。當知阿那波那。三世佛入道初門。又云。亦為甘露門。光明云。即開甘露門入處食等(云云)。既信解已當修五停。謂阿那波那等(云云)。覺觀多者當觀入息。不生出息不滅。不生不滅。息即是空。無能觀所觀。皆不可得。不可得即真。真即心停也。多貪欲者當觀。貪欲非垢無貪欲。非淨非垢故不生。非淨故不滅。不生不滅故即空。空即真真故心停。多瞋恚者。當觀於慈。慈恚即不生亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道為初炎。別家初地見常住理斷無明。見中道故名歡喜。是初炎。復有人言。初住為初炎。佛地為後炎。是圓教意。初住見中性圓斷一品無明。故初住為初炎。此是通教通別通圓之義。通教四門者。大論云。一切實一切不實。一切亦實亦不實。一切非實非不實。為向道人說。聞即得悟。皆名第一義悉檀(云云)。中論觀法品。又作四句證諸法實相。三人共得即其例也。若幻化有門則通五人。四門門門有五人。是則二十人。三藏雖四多用有門。通多用空門。別多用亦空亦有門。圓多用非空非有門。天親雖說別圓。多明別階級。龍樹雖明幻化影像十諭諭之。有不離無。無不失有。非有非無。不思議之理教也。問若爾三藏亦有三人同入。何不名通。通亦有三人之殊。何不名別。答三藏三人。一人不入故不名通。通雖三人而皆入但空。不得稱別(云云)。問通是滿字門。而稱通者何故停灰斷耶。答譬如朱雀臺門。雖通貴庶有停私室者。有至府省者。有見天顏者。如前所釋通。通通別通圓。此義可知。又譬如因心有眠有夢。夢諭於空。眠諭於假。心諭於中。聲聞觀四諦無生。如幻如化以入空。緣覺觀十二緣無生。如幻化以入空。菩薩觀六度無生。如幻化以入空。不深見假中。故同住灰斷。若能尋夢得眠。尋眠得心。非但見空亦見不空。亦見非空非不空。釋大意竟。二五停心者。名數同前。云何有異。魚目明珠質同。理別曲直。體析巧拙。料簡已如前。大經明果報五陰。已受想行識。亦是一法。凡夫為苦為惱。二乘緣不淨無常出生死。菩薩觀陰即是於真更無別理。如薄福者覩金成蛇。為之所害福人見寶得而用之。苦諦既然三諦亦爾。眾生不知。沒在於苦造二十五有。輪環宛轉無解脫期。菩薩為此而起大悲發弘誓願。拔苦與樂雖發誓願。所度如度虛空。雖誓斷如空共鬪。雖安如空種樹。雖滅實無得度。觀一切無所有。無所有故空。空故不生。不生故不滅。畢竟清淨。行者雖作此觀。其心浮逸如犬逐塊。若欲攝散睡眠昏熟如鼉得暖。當知不修停心。心不得住。雖作此解是直作善。如有眼無足不得入池。若善用四悉檀。修五停心者。即得住觀。如密室無風照物得了。當知阿那波那。三世佛入道初門。又云。亦為甘露門。光明云。即開甘露門入處食等(云云)。既信解已當修五停。謂阿那波那等(云云)。覺觀多者當觀入息。不生出息不滅。不生不滅。息即是空。無能觀所觀。皆不可得。不可得即真。真即心停也。多貪欲者當觀。貪欲非垢無貪欲。非淨非垢故不生。非淨故不滅。不生不滅故即空。空即真真故心停。多瞋恚者。當觀於慈。慈恚即不生亦

不滅不生不滅即是空。空即真真故心停。又觀罵者是誰。誰受罵者何等是罵。罵者與諸佛等。受罵者與畢竟空等。罵法與薩婆若等。打者受打者打法亦如是。一一音聲不能見罵。眾多音聲亦不能罵。唯當自責過去煩惱多。今世瞋恚盛若不能忍。心則螫毒生死無畔。應當息之令停也。著我多者當觀其身。如屠牛四分。但見四大六種五陰。十二入十八界。何處有我。即破我見。五愚癡者。對因緣觀三世因緣。破斷常二世破果報。我一世破性。我善用五法治心。心則安住得觀無生。無生現前即破煩惱。有直有善名為初賢。大論云。觀行是智慧性。何故言三昧。答若不定心中修。此是顛倒智慧如前說狂愚之人。豈是賢聖善直之意也。作是修時。種種諸境發一陰界入境。乃至菩薩境。善當識別。去取得宜。無生正觀破之。一一皆是摩訶衍故。乃至二十種壞禪覺。十種成禪覺。皆須識知。故大經云。迦羅迦果有九分。鎮頭迦果纔有一分。城中人不識食之即死。行者若明十法。即鎮頭迦。十法者。一善識無生正因緣境。如空無相無方維上下。心性亦爾。二真正發心。三止觀修習。四破愛見諸法。徧五善識通塞。愛見中。苦集為塞滅道為通。六用三十七品調適。七修助道開三脫門。八善識次位。九安忍。十順道法愛不生。此十法成乘即入菩薩位。得三乘道(云云)。問何等煩惱障定慧。答有人言愛生煩惱障。慧散動無知障定。復有人言百八煩惱。障定性得繩障慧。今不爾但隨偏多為障也。問通家若為明六即。答無生理即。幻化名字即。乾慧地觀行即。性地相似即。八人已上為分真即。佛地為究竟即(云云)。三明四念處者。念是無生觀慧。處是所觀境。先明屬愛煩惱者。大品云。即色是空。非色滅空色性自空。空即是色色即是空。觀空無色觀色無空。能觀智境並不生不滅。智即是境境即是智。非智滅境智性自境。即生無生故名無生。非謂無有生名無生。觀內身外身內外身。一切色法。若麁若細。皆如幻化。即是約身修性念處。受心法皆是苦性。苦性即空皆如幻化。若作共念處者。亦當念空法修心。觀不淨背捨勝處一切處皆即空。是為共意。緣念處者。緣佛無生方等十二部經。乃至知眾生根性即空(云云)。云何修身性念處色。若麁若細。總而觀之。如夢如幻響化。此色緣不淨。如我此身歌羅邏時。父母二滴為緣。業煩惱為因。因緣和合生此報身。九孔常流膿囊涕唾。三十六物性相種子究竟不淨。貪愛計淨是顛倒見。若見不淨即破淨倒。中論劫初穀子不生世間現見。故劫初穀不滅世間現見。故因緣合集名為生。因緣散名為滅。散故不常。集故不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滅不生不滅即是空。空即真真故心停。又觀罵者是誰。誰受罵者何等是罵。罵者與諸佛等。受罵者與畢竟空等。罵法與薩婆若等。打者受打者打法亦如是。一一音聲不能見罵。眾多音聲亦不能罵。唯當自責過去煩惱多。今世瞋恚盛若不能忍。心則螫毒生死無畔。應當息之令停也。著我多者當觀其身。如屠牛四分。但見四大六種五陰。十二入十八界。何處有我。即破我見。五愚癡者。對因緣觀三世因緣。破斷常二世破果報。我一世破性。我善用五法治心。心則安住得觀無生。無生現前即破煩惱。有直有善名為初賢。大論云。觀行是智慧性。何故言三昧。答若不定心中修。此是顛倒智慧如前說狂愚之人。豈是賢聖善直之意也。作是修時。種種諸境發一陰界入境。乃至菩薩境。善當識別。去取得宜。無生正觀破之。一一皆是摩訶衍故。乃至二十種壞禪覺。十種成禪覺。皆須識知。故大經云。迦羅迦果有九分。鎮頭迦果纔有一分。城中人不識食之即死。行者若明十法。即鎮頭迦。十法者。一善識無生正因緣境。如空無相無方維上下。心性亦爾。二真正發心。三止觀修習。四破愛見諸法。徧五善識通塞。愛見中。苦集為塞滅道為通。六用三十七品調適。七修助道開三脫門。八善識次位。九安忍。十順道法愛不生。此十法成乘即入菩薩位。得三乘道(云云)。問何等煩惱障定慧。答有人言愛生煩惱障。慧散動無知障定。復有人言百八煩惱。障定性得繩障慧。今不爾但隨偏多為障也。問通家若為明六即。答無生理即。幻化名字即。乾慧地觀行即。性地相似即。八人已上為分真即。佛地為究竟即(云云)。三明四念處者。念是無生觀慧。處是所觀境。先明屬愛煩惱者。大品云。即色是空。非色滅空色性自空。空即是色色即是空。觀空無色觀色無空。能觀智境並不生不滅。智即是境境即是智。非智滅境智性自境。即生無生故名無生。非謂無有生名無生。觀內身外身內外身。一切色法。若麁若細。皆如幻化。即是約身修性念處。受心法皆是苦性。苦性即空皆如幻化。若作共念處者。亦當念空法修心。觀不淨背捨勝處一切處皆即空。是為共意。緣念處者。緣佛無生方等十二部經。乃至知眾生根性即空(云云)。云何修身性念處色。若麁若細。總而觀之。如夢如幻響化。此色緣不淨。如我此身歌羅邏時。父母二滴為緣。業煩惱為因。因緣和合生此報身。九孔常流膿囊涕唾。三十六物性相種子究竟不淨。貪愛計淨是顛倒見。若見不淨即破淨倒。中論劫初穀子不生世間現見。故劫初穀不滅世間現見。故因緣合集名為生。因緣散名為滅。散故不常。集故不斷。

是名世間不常不斷。此文正表內種子。十二因緣和合不生不滅也。問若種子生即從自生。若從遺體生即是他性生。自種子遺體合即是共生。若非種非遺即無因生。若從種子生何用遺體。若從和合復屬何緣。若無父母之他云何得種子之自。無自故從誰生汝種子。能自生未有父母之他。無種子之自。若已有種子之自。即不從他也。問汝過去業與六識心俱不。若其事滅業附心識來於現在難。六識生滅業亦生滅。不為自生。若滅不應附心來。若不依阿梨耶識。義不成也。若從父母生是從他生。汝自性尚不能生。云何從他生難。猶有自性故即有他性能生。若無自性父母為誰作他。若自他共能生者。汝於自他若能生共可能生。俱既不能和合亦不生若能生即有兩過。自既不生。他亦不生。即兩不能生兩法相助成生。為是自為是他。如兩砂無油合亦無油。若自他不能生。合時亦不能。若合能生者並亦應兩砂無油。合時應有油若兩合無油。當知自他本不能生。合亦不能生。如一盲不見二盲。亦不見。若謂非種子非父母生。從無因生難。無因得果果復應無。如無泥而能生瓶者。亦應從木生等是無因。故從因緣生尚不可。況無因耶。是則因果倒亂罪人獲福(云云)。壞世間法。若無世諦即無出世。是大邪見人。若四句責生不可得。是則無生。無生而生是名假生。假生非生但有名字。是字不生亦不不生。是字無所有故自他共無因。畢竟不見身生處不可得。若無生處亦無滅處。生滅不生滅。非生滅非不生滅。清淨平等正觀。觀身細色如隣虛塵。即有十方分。若有十方分即具四微所成色香味觸。色為自香味為他即因成假義。若從色生即是自性。若從香味生即是從他性本。合是共生離色離香味。是無因生。四句檢之生不可得。是故說無生無生而說生。是名假生。是名細色無生。如論云。若有極微色是則四微所成。又云。若有極微色即有。十方分則不名極微。四微成色此即因成假。觀此假因成如夢幻。細色麁色無生。是苦聖諦。思益云。菩薩知苦無生名苦聖諦。此色身四句因成中檢無生名身念處。問此色為從滅生。為從不滅生。為從滅不滅生。離滅不滅生。若從不滅生是自生。若從滅生則從他生。若從滅不滅生是共生。離生則無因生。論云。不自不他不共不無因。四句生皆不可得。是故說無生。無生而說生是名假生。色不淨破淨倒。又問此色為待色。待無色乃至共離皆不可得。是則無生無生而說生。是則假生是皆不淨。破淨倒是性。身念處以智慧性。觀屬愛身色生相。得慧解脫須陀洹。乃至慧解脫阿羅漢。若作是觀時未能得道。於中生著是愚癡法名無染。若染於法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名世間不常不斷。此文正表內種子。十二因緣和合不生不滅也。問若種子生即從自生。若從遺體生即是他性生。自種子遺體合即是共生。若非種非遺即無因生。若從種子生何用遺體。若從和合復屬何緣。若無父母之他云何得種子之自。無自故從誰生汝種子。能自生未有父母之他。無種子之自。若已有種子之自。即不從他也。問汝過去業與六識心俱不。若其事滅業附心識來於現在難。六識生滅業亦生滅。不為自生。若滅不應附心來。若不依阿梨耶識。義不成也。若從父母生是從他生。汝自性尚不能生。云何從他生難。猶有自性故即有他性能生。若無自性父母為誰作他。若自他共能生者。汝於自他若能生共可能生。俱既不能和合亦不生若能生即有兩過。自既不生。他亦不生。即兩不能生兩法相助成生。為是自為是他。如兩砂無油合亦無油。若自他不能生。合時亦不能。若合能生者並亦應兩砂無油。合時應有油若兩合無油。當知自他本不能生。合亦不能生。如一盲不見二盲。亦不見。若謂非種子非父母生。從無因生難。無因得果果復應無。如無泥而能生瓶者。亦應從木生等是無因。故從因緣生尚不可。況無因耶。是則因果倒亂罪人獲福(云云)。壞世間法。若無世諦即無出世。是大邪見人。若四句責生不可得。是則無生。無生而生是名假生。假生非生但有名字。是字不生亦不不生。是字無所有故自他共無因。畢竟不見身生處不可得。若無生處亦無滅處。生滅不生滅。非生滅非不生滅。清淨平等正觀。觀身細色如隣虛塵。即有十方分。若有十方分即具四微所成色香味觸。色為自香味為他即因成假義。若從色生即是自性。若從香味生即是從他性本。合是共生離色離香味。是無因生。四句檢之生不可得。是故說無生無生而說生。是名假生。是名細色無生。如論云。若有極微色是則四微所成。又云。若有極微色即有。十方分則不名極微。四微成色此即因成假。觀此假因成如夢幻。細色麁色無生。是苦聖諦。思益云。菩薩知苦無生名苦聖諦。此色身四句因成中檢無生名身念處。問此色為從滅生。為從不滅生。為從滅不滅生。離滅不滅生。若從不滅生是自生。若從滅生則從他生。若從滅不滅生是共生。離生則無因生。論云。不自不他不共不無因。四句生皆不可得。是故說無生。無生而說生是名假生。色不淨破淨倒。又問此色為待色。待無色乃至共離皆不可得。是則無生無生而說生。是則假生是皆不淨。破淨倒是性。身念處以智慧性。觀屬愛身色生相。得慧解脫須陀洹。乃至慧解脫阿羅漢。若作是觀時未能得道。於中生著是愚癡法名無染。若染於法

乃至涅槃。是則染著隨情。三種念處如前三藏中說。若隨理三種念處。即如通中說。隨情是事相。隨理是無生。念處乃至心法亦如是。共念處者。行人觀念處修八背捨。事中諸禪乃至熏修等。如明眼開倉見穀粟。種種不淨不同。大論明骨想。即解十力四無所畏。十八不共法等。乃至燒想。諸論師疑文誤。何意從骨想。即解十力無所畏耶。今師云人不得論意。此中為修共念處。又不壞骨人成俱解脫。三明六通八解。悉皆具足。受心法亦如是。為成摩訶衍故非論誤也。緣念處者。緣佛十二部經。四辯說法。悉皆無礙教化眾生。心緣普徧也。四念處四種精進名四正勤。四種定名四如是足。五善生名為根。破煩惱名為力。分別道用。名七覺。安隱道中行名八正道。次破屬見煩惱。觀身如幻化。非垢非淨若起見謂淨不淨。亦淨亦不淨非淨非不淨。是事實餘妄語。是見皆依色。若謂此淨等過去如去不如去。亦如去亦不如去。非如去非不如去。未來有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。即陰離陰。十四難約三世五陰六十二身見。是污穢無記五陰即具三假。淨法塵對意根生意識者。為意生為塵生。為合生為離生。若意生是自生乃至離生是無因。即破因成假。若意根滅生不滅生。亦滅亦不滅生。非滅非不滅生。皆墮四句則破相續假。若待無有識生。若待有有識生。若待亦有亦無識生。若待非有非無而識生。皆墮四句則破相待假。所破能破。例十二是破有見中十四難。六十二見不淨。無見中亦三假十二句能破。亦例十二句亦淨亦不淨。亦有亦無見。三假十二句破能觀。亦十二句例破非淨非不淨。非有非無見。亦十二句破能觀。亦十二句破用。性念處觀之破。身念處九十六句破生見。不可得成無生。身性念處。次觀受念處破生見。經云。受受。受不受。受亦受亦不受。受非受非不受。又云。行亦不受。云何受受不行亦不受。云何受不受。行不行亦不受。云何受亦受亦不受非行非不行亦不受。云何受非受非不受受受故。是有見是見依受起。受不受故是無見。是見依受起受亦受亦不受故是亦有亦無見。是見依受起受非受非不受故。是非有非無見。是見依受起。是事實餘妄語過去如去不如去。乃至非如去非不如去。未來有邊無邊。乃至非有邊非無邊。即陰離陰為十四難。約三世有六十。即陰離陰合成六十二。有見中三假能所二十四破生見無見中。三假能所亦二十四。無生見亦有亦無見中三假。能所二十四句。亦生亦無生非有非無見中。三假能所二十四句。破非生非無生合成九十六句。破生見成無生受。性四念處。次觀心性四念處。觀心常無常乃至非常非無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至涅槃。是則染著隨情。三種念處如前三藏中說。若隨理三種念處。即如通中說。隨情是事相。隨理是無生。念處乃至心法亦如是。共念處者。行人觀念處修八背捨。事中諸禪乃至熏修等。如明眼開倉見穀粟。種種不淨不同。大論明骨想。即解十力四無所畏。十八不共法等。乃至燒想。諸論師疑文誤。何意從骨想。即解十力無所畏耶。今師云人不得論意。此中為修共念處。又不壞骨人成俱解脫。三明六通八解。悉皆具足。受心法亦如是。為成摩訶衍故非論誤也。緣念處者。緣佛十二部經。四辯說法。悉皆無礙教化眾生。心緣普徧也。四念處四種精進名四正勤。四種定名四如是足。五善生名為根。破煩惱名為力。分別道用。名七覺。安隱道中行名八正道。次破屬見煩惱。觀身如幻化。非垢非淨若起見謂淨不淨。亦淨亦不淨非淨非不淨。是事實餘妄語。是見皆依色。若謂此淨等過去如去不如去。亦如去亦不如去。非如去非不如去。未來有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。即陰離陰。十四難約三世五陰六十二身見。是污穢無記五陰即具三假。淨法塵對意根生意識者。為意生為塵生。為合生為離生。若意生是自生乃至離生是無因。即破因成假。若意根滅生不滅生。亦滅亦不滅生。非滅非不滅生。皆墮四句則破相續假。若待無有識生。若待有有識生。若待亦有亦無識生。若待非有非無而識生。皆墮四句則破相待假。所破能破。例十二是破有見中十四難。六十二見不淨。無見中亦三假十二句能破。亦例十二句亦淨亦不淨。亦有亦無見。三假十二句破能觀。亦十二句例破非淨非不淨。非有非無見。亦十二句破能觀。亦十二句破用。性念處觀之破。身念處九十六句破生見。不可得成無生。身性念處。次觀受念處破生見。經云。受受。受不受。受亦受亦不受。受非受非不受。又云。行亦不受。云何受受不行亦不受。云何受不受。行不行亦不受。云何受亦受亦不受非行非不行亦不受。云何受非受非不受受受故。是有見是見依受起。受不受故是無見。是見依受起受亦受亦不受故是亦有亦無見。是見依受起受非受非不受故。是非有非無見。是見依受起。是事實餘妄語過去如去不如去。乃至非如去非不如去。未來有邊無邊。乃至非有邊非無邊。即陰離陰為十四難。約三世有六十。即陰離陰合成六十二。有見中三假能所二十四破生見無見中。三假能所亦二十四。無生見亦有亦無見中三假。能所二十四句。亦生亦無生非有非無見中。三假能所二十四句。破非生非無生合成九十六句。破生見成無生受。性四念處。次觀心性四念處。觀心常無常乃至非常非無

常。是見依識起。過去如去乃至非如去。非不如去。未來有邊無邊。乃至非有邊非無邊。即離為十四難。約三世為六十即離為六十二見。常見中三假能所二十四句。無常見中三假二十四句。亦常亦無常見中三假能所二十四句。非常非無常見中。三假能所二十四句。九十六句。破生見成無生也。法性四念處觀有我無我亦有我亦無我。非有我非無我。是見皆依法起過去四見。未來四見。即難為上四難。約三世五陰為六十二。有見中三假能所破。有二十四句破。後例爾。九十六句破我見。是名四念處。乃至八正道。是破屬見中三十七品。故經言。我斷一切諸見纏等。以智慧刀。割斷破裂也。若共念處觀九想八背等。一切禪亦名得解。觀非實觀也。三十七品例前受心法亦如是。緣念處觀見中有一切佛法。無生四諦教理名字句義。通達無壅隨眾生根性。樂欲。便宜對治。第一義而為說法。是為破屬見。煩惱中修三種。別相四念處觀。問何意通教明非苦非樂。是三十七品例前受心法。亦如是。苦果非苦。非樂。應是樂。答此作四句若通論非苦非樂。此異通四句不可說。有因緣故說非苦非樂。結成生滅苦樂。是三藏意。若非苦非樂結成無苦無樂之苦樂屬通教攝也。淨名云。迦栴延五義五受陰通達空無所起是苦義。結受念處。如大品不淨觀。即是摩訶衍皆不可得。故以是不淨心觀色。自念我身未脫是法。未免三界生。猶應受百千生死。故言未脫。引廣乘品成身念處觀諸法不生不滅。是無常義。結成心念處觀。於我無我而不二。是無我義結成法念處觀。若作非常非無常。成常非垢非淨。結成淨非苦非樂。結成樂非我非無我。結成我即成別教義。常樂我淨斷惑歷別來證也。若作非垢非淨。雙照垢淨。非苦非樂雙照苦樂。非常非無常。雙照常無常。非我非無我雙照我無我。結成圓教。圓心修習不斷煩惱而入涅槃也。於乾慧地中修總相三種四念處。如前三藏中分別。但有如幻如化體法即空之異耳。是為無生總相四念處。但是總相念處修身即空陰入界一切法亦如是。是名身念處。受心法亦如是。觀此位是總相念處。修四正勤。如意根力覺道。三十七品。共緣念處。亦如是。雖未發暖相。似無漏法水。而總相觀五陰。智慧深利勝。別相念處。是故名總相念處。屬乾慧地外凡也。辟支迦羅名目大小。如前亦修三種念處十二因緣。過去無明只是不淨煩惱。五陰諸行只是善惡五陰。從識乃至受是果報 記五陰愛取煩惱五陰。有是善惡五陰。未來生死。是果報無記五陰。若麁若細總而觀之如幻如化。是名性念處因緣覺也。共緣念處例前亦有性。共緣三種觀三人大小也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常。是見依識起。過去如去乃至非如去。非不如去。未來有邊無邊。乃至非有邊非無邊。即離為十四難。約三世為六十即離為六十二見。常見中三假能所二十四句。無常見中三假二十四句。亦常亦無常見中三假能所二十四句。非常非無常見中。三假能所二十四句。九十六句。破生見成無生也。法性四念處觀有我無我亦有我亦無我。非有我非無我。是見皆依法起過去四見。未來四見。即難為上四難。約三世五陰為六十二。有見中三假能所破。有二十四句破。後例爾。九十六句破我見。是名四念處。乃至八正道。是破屬見中三十七品。故經言。我斷一切諸見纏等。以智慧刀。割斷破裂也。若共念處觀九想八背等。一切禪亦名得解。觀非實觀也。三十七品例前受心法亦如是。緣念處觀見中有一切佛法。無生四諦教理名字句義。通達無壅隨眾生根性。樂欲。便宜對治。第一義而為說法。是為破屬見。煩惱中修三種。別相四念處觀。問何意通教明非苦非樂。是三十七品例前受心法。亦如是。苦果非苦。非樂。應是樂。答此作四句若通論非苦非樂。此異通四句不可說。有因緣故說非苦非樂。結成生滅苦樂。是三藏意。若非苦非樂結成無苦無樂之苦樂屬通教攝也。淨名云。迦栴延五義五受陰通達空無所起是苦義。結受念處。如大品不淨觀。即是摩訶衍皆不可得。故以是不淨心觀色。自念我身未脫是法。未免三界生。猶應受百千生死。故言未脫。引廣乘品成身念處觀諸法不生不滅。是無常義。結成心念處觀。於我無我而不二。是無我義結成法念處觀。若作非常非無常。成常非垢非淨。結成淨非苦非樂。結成樂非我非無我。結成我即成別教義。常樂我淨斷惑歷別來證也。若作非垢非淨。雙照垢淨。非苦非樂雙照苦樂。非常非無常。雙照常無常。非我非無我雙照我無我。結成圓教。圓心修習不斷煩惱而入涅槃也。於乾慧地中修總相三種四念處。如前三藏中分別。但有如幻如化體法即空之異耳。是為無生總相四念處。但是總相念處修身即空陰入界一切法亦如是。是名身念處。受心法亦如是。觀此位是總相念處。修四正勤。如意根力覺道。三十七品。共緣念處。亦如是。雖未發暖相。似無漏法水。而總相觀五陰。智慧深利勝。別相念處。是故名總相念處。屬乾慧地外凡也。辟支迦羅名目大小。如前亦修三種念處十二因緣。過去無明只是不淨煩惱。五陰諸行只是善惡五陰。從識乃至受是果報 記五陰愛取煩惱五陰。有是善惡五陰。未來生死。是果報無記五陰。若麁若細總而觀之如幻如化。是名性念處因緣覺也。共緣念處例前亦有性。共緣三種觀三人大小也。

菩薩發菩提心慈悲誓願。觀此身受心法。三種念處。修性身時觀此身色。若無生如幻如化。能發暖頂等法。成五停心。別總四念處。名伏忍四善根。名柔順忍發真斷結。八人地名無生忍。須陀洹名無生法忍果。斯陀含名遊戲神通。阿那含名離欲清淨。阿羅漢名已辦地。八名辟支佛地。九地名菩薩地。十地名佛地。性念處觀成。破界內見思通惑。得一切智與羅漢齊。八地修界內道種智。破界內塵沙無知。是共念處。九地已上學一切種智是緣念處。十地當知為如佛。佛是通教佛。成就四枯。莊嚴雙樹。故云四念處坐道場。斷通惑正習盡見偏真之理。於二諦中觀照純熟。是名坐道場。般涅槃者。即有餘無餘二種涅槃。轉法輪者。轉通教無生偏真之法輪。令一切眾生同入偏真法性。非中道不空法性故。法華云。我等同入法性。不見佛性。二乘俱得此理。並有坐道場轉法輪。而羅漢不斷習氣。只是四枯莊嚴。支佛小深侵習亦是四枯。菩薩不斷習。以誓願力熏行處處受生。調熟眾生。學一切智道種智一切種智。是名通教佛。只是四枯莊嚴雙樹但三藏。是拙度觀門既拙解空亦淺如迦栴延五義是通教體。假入空觀門既深。三藏是事觀為疎。通教理觀為密。三藏附事為偽。通教緣理為真。比至證得真。時無復為別異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發菩提心慈悲誓願。觀此身受心法。三種念處。修性身時觀此身色。若無生如幻如化。能發暖頂等法。成五停心。別總四念處。名伏忍四善根。名柔順忍發真斷結。八人地名無生忍。須陀洹名無生法忍果。斯陀含名遊戲神通。阿那含名離欲清淨。阿羅漢名已辦地。八名辟支佛地。九地名菩薩地。十地名佛地。性念處觀成。破界內見思通惑。得一切智與羅漢齊。八地修界內道種智。破界內塵沙無知。是共念處。九地已上學一切種智是緣念處。十地當知為如佛。佛是通教佛。成就四枯。莊嚴雙樹。故云四念處坐道場。斷通惑正習盡見偏真之理。於二諦中觀照純熟。是名坐道場。般涅槃者。即有餘無餘二種涅槃。轉法輪者。轉通教無生偏真之法輪。令一切眾生同入偏真法性。非中道不空法性故。法華云。我等同入法性。不見佛性。二乘俱得此理。並有坐道場轉法輪。而羅漢不斷習氣。只是四枯莊嚴。支佛小深侵習亦是四枯。菩薩不斷習。以誓願力熏行處處受生。調熟眾生。學一切智道種智一切種智。是名通教佛。只是四枯莊嚴雙樹但三藏。是拙度觀門既拙解空亦淺如迦栴延五義是通教體。假入空觀門既深。三藏是事觀為疎。通教理觀為密。三藏附事為偽。通教緣理為真。比至證得真。時無復為別異也。