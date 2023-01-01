六妙法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六妙法門

天台大師於都下瓦官寺略出此法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台大師於都下瓦官寺略出此法門

「六妙門」者，蓋是內行之根本，三乘得道之要逕。故釋迦初詣道樹，跏趺坐草，內思安般：一、數，二、隨，三、止，四、觀，五、還，六、淨，因此萬行開發，降魔成道。當知佛為物軌，示跡若斯，三乘正士豈不同遊此路？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六妙門」者，蓋是內行之根本，三乘得道之要逕。故釋迦初詣道樹，跏趺坐草，內思安般：一、數，二、隨，三、止，四、觀，五、還，六、淨，因此萬行開發，降魔成道。當知佛為物軌，示跡若斯，三乘正士豈不同遊此路？

所言「六」者，即是數法，約數明禪，故言六也。如佛或約一數辯禪，所謂一行三昧；或約二數，謂一、止，二、觀；或約三數，謂三三昧；或約四數，所謂四禪；或約五數，謂五門禪；或約六數，謂六妙門；或約七數，謂七依定；或約八數，謂八背捨；或約九數，謂九次第定；或約十數，謂十禪支。如是等，乃至百千萬億阿僧祇不可說諸三昧門，悉是約數說諸禪也。雖數有多少，窮其法相，莫不悉相收攝，以眾生機悟不同故，有增減之數分別利物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「六」者，即是數法，約數明禪，故言六也。如佛或約一數辯禪，所謂一行三昧；或約二數，謂一、止，二、觀；或約三數，謂三三昧；或約四數，所謂四禪；或約五數，謂五門禪；或約六數，謂六妙門；或約七數，謂七依定；或約八數，謂八背捨；或約九數，謂九次第定；或約十數，謂十禪支。如是等，乃至百千萬億阿僧祇不可說諸三昧門，悉是約數說諸禪也。雖數有多少，窮其法相，莫不悉相收攝，以眾生機悟不同故，有增減之數分別利物。

今言「六」者，即是約數法而標章也。「妙」者，其意乃多，若論正意，即是滅諦涅槃，故滅四行中，言滅、止、妙、離。涅槃非斷非常，有而難契，無而易得，故言「妙」也。六法能通，故名為「門」。門雖有六，會妙不殊，故經言：「泥洹真法寶，眾生從種種門入。」此則通釋六妙門之大意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今言「六」者，即是約數法而標章也。「妙」者，其意乃多，若論正意，即是滅諦涅槃，故滅四行中，言滅、止、妙、離。涅槃非斷非常，有而難契，無而易得，故言「妙」也。六法能通，故名為「門」。門雖有六，會妙不殊，故經言：「泥洹真法寶，眾生從種種門入。」此則通釋六妙門之大意也。

六妙門大意有十：第一、歷別對諸禪六妙門，第二、次第相生六妙門，第三、隨便宜六妙門，第四、隨對治六妙門，第五、相攝六妙門，第六、通別六妙門，第七、旋轉六妙門，第八、觀心六妙門，第九、圓觀六妙門，第十、證相六妙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六妙門大意有十：第一、歷別對諸禪六妙門，第二、次第相生六妙門，第三、隨便宜六妙門，第四、隨對治六妙門，第五、相攝六妙門，第六、通別六妙門，第七、旋轉六妙門，第八、觀心六妙門，第九、圓觀六妙門，第十、證相六妙門。

釋「第一、歷別對諸禪定明六妙門」，即為六意。一者依「數」為妙門。行者因數息故，即能出生四禪、四無量心、四無色定，若於最後非非想定，能覺知非是涅槃，是人必定得三乘道。何以故？此定陰、界、入和合故有，虛誑不實，雖無麁煩惱，而亦成就十種細煩惱。知已破折，不住不著，心得解脫，即證三乘涅槃故。此義如須跋陀羅，佛教斷非非想處惑，即便獲得阿羅漢果。「數」為妙門，意在於此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋「第一、歷別對諸禪定明六妙門」，即為六意。一者依「數」為妙門。行者因數息故，即能出生四禪、四無量心、四無色定，若於最後非非想定，能覺知非是涅槃，是人必定得三乘道。何以故？此定陰、界、入和合故有，虛誑不實，雖無麁煩惱，而亦成就十種細煩惱。知已破折，不住不著，心得解脫，即證三乘涅槃故。此義如須跋陀羅，佛教斷非非想處惑，即便獲得阿羅漢果。「數」為妙門，意在於此也。

二者「隨」為妙門者，行者因隨息故，即能出生十六特勝，所謂：一、知息入，二、知息出，三、知息長短，四、知息遍身，五、除諸身行，六、心受喜，七、心受樂，八、受諸心行，九、心作喜，十、心作攝，十一、心作解脫，十二、觀無常，十三、觀出散，十四、觀離欲，十五、觀滅，十六、觀棄捨。云何觀棄捨？此觀破非想處惑。所以者何？凡夫修非想時，觀有想處如癕、如瘡，觀無想處如癡也。第一妙定，名曰「非想」。作是念已，即棄捨有想、無想，名「非有想非無想」，故知非想即是兩捨之義。今佛弟子觀行破折，義如前說，是故深觀棄捨，不著非想，能得涅槃。「隨」為妙門，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者「隨」為妙門者，行者因隨息故，即能出生十六特勝，所謂：一、知息入，二、知息出，三、知息長短，四、知息遍身，五、除諸身行，六、心受喜，七、心受樂，八、受諸心行，九、心作喜，十、心作攝，十一、心作解脫，十二、觀無常，十三、觀出散，十四、觀離欲，十五、觀滅，十六、觀棄捨。云何觀棄捨？此觀破非想處惑。所以者何？凡夫修非想時，觀有想處如癕、如瘡，觀無想處如癡也。第一妙定，名曰「非想」。作是念已，即棄捨有想、無想，名「非有想非無想」，故知非想即是兩捨之義。今佛弟子觀行破折，義如前說，是故深觀棄捨，不著非想，能得涅槃。「隨」為妙門，意在此也。

三者「止」為妙門者，行者因止心故，即便次第發五輪禪：一者地輪三昧，即未到地；二者水輪三昧，即是種種諸禪定善根發也；三者虛空輪三昧，即五方便人覺因緣無性如虛空；四者金沙輪三昧，即是見思解脫，無著正惠如金沙也；五者金剛輪三昧，即是第九無礙道，能斷三界結使，永盡無餘，證盡智、無生智，入涅槃。「止」為妙門，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者「止」為妙門者，行者因止心故，即便次第發五輪禪：一者地輪三昧，即未到地；二者水輪三昧，即是種種諸禪定善根發也；三者虛空輪三昧，即五方便人覺因緣無性如虛空；四者金沙輪三昧，即是見思解脫，無著正惠如金沙也；五者金剛輪三昧，即是第九無礙道，能斷三界結使，永盡無餘，證盡智、無生智，入涅槃。「止」為妙門，意在此也。

四者「觀」為妙門者，行者因修觀故，即能出生九想、八念、十想、八背捨、八勝處、十一切處、九次第定、師子奮迅三昧、超越三昧、練禪、十四變化心、三明、六通及八解脫，得滅受想，即入涅槃。「觀」為妙門，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者「觀」為妙門者，行者因修觀故，即能出生九想、八念、十想、八背捨、八勝處、十一切處、九次第定、師子奮迅三昧、超越三昧、練禪、十四變化心、三明、六通及八解脫，得滅受想，即入涅槃。「觀」為妙門，意在此也。

五者「還」為妙門者，行者若用惠行，善巧破折，反本還源，是時即便出生空、無想、無作、三十七品、四諦、十二因緣、中道正觀，因此得入涅槃。「還」為妙門，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者「還」為妙門者，行者若用惠行，善巧破折，反本還源，是時即便出生空、無想、無作、三十七品、四諦、十二因緣、中道正觀，因此得入涅槃。「還」為妙門，意在此也。

六者「淨」為妙門者，行者若能體識一切諸法本性清淨，即便獲得自性禪也。得此禪故，二乘之人定證涅槃。若是菩薩入鐵輪位，具十信心，修行不止，即便出生九種大禪，所謂自性禪、一切禪、難禪、一切門禪、善人禪、一切行禪、除惱禪、此世他世樂禪、清淨禪。菩薩依是禪故，得大菩提果，已得、今得、當得。「淨」為妙門，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者「淨」為妙門者，行者若能體識一切諸法本性清淨，即便獲得自性禪也。得此禪故，二乘之人定證涅槃。若是菩薩入鐵輪位，具十信心，修行不止，即便出生九種大禪，所謂自性禪、一切禪、難禪、一切門禪、善人禪、一切行禪、除惱禪、此世他世樂禪、清淨禪。菩薩依是禪故，得大菩提果，已得、今得、當得。「淨」為妙門，意在此也。

次釋「第二、次第相生六妙門」者，次第相生入道之階梯也。若於欲界中巧行六法，第六淨心成就，即發三乘無漏，況復具足諸禪三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第二、次第相生六妙門」者，次第相生入道之階梯也。若於欲界中巧行六法，第六淨心成就，即發三乘無漏，況復具足諸禪三昧？

此即與前有異。所以者何？如數有二種：一者修數，二者證數。修數者，行者調和氣息，不澁不滑，安詳徐數，從一至十，攝心在數，不令馳散，是名修數。證數者，覺心任運，從一至十，不加功力，心住息緣，覺息虛微，心相漸細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即與前有異。所以者何？如數有二種：一者修數，二者證數。修數者，行者調和氣息，不澁不滑，安詳徐數，從一至十，攝心在數，不令馳散，是名修數。證數者，覺心任運，從一至十，不加功力，心住息緣，覺息虛微，心相漸細。

患數為麁，意不欲數。爾時行者應當放數修隨。隨亦有二：一者修隨，二者證隨。修隨者，捨前數法，一心依隨息之出入，攝心緣息，知息入出，心住息緣，無分散意。是名修隨。證隨者，心既微細，安靜不亂，覺息長短，遍身入出，心息任運相依，意慮恬然凝靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 患數為麁，意不欲數。爾時行者應當放數修隨。隨亦有二：一者修隨，二者證隨。修隨者，捨前數法，一心依隨息之出入，攝心緣息，知息入出，心住息緣，無分散意。是名修隨。證隨者，心既微細，安靜不亂，覺息長短，遍身入出，心息任運相依，意慮恬然凝靜。

覺隨為麁，心厭欲捨，如人疲極欲眠，不樂眾務。爾時行者應當捨隨修止。止亦有二：一者修止，二者證止。修止者，息諸緣慮，不念數隨，凝寂其心，是名修止。證止者，覺身心泯然入定，不見內外相貌，定法持心，任運不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺隨為麁，心厭欲捨，如人疲極欲眠，不樂眾務。爾時行者應當捨隨修止。止亦有二：一者修止，二者證止。修止者，息諸緣慮，不念數隨，凝寂其心，是名修止。證止者，覺身心泯然入定，不見內外相貌，定法持心，任運不動。

行者是時即作是念：「今此三昧雖復無為寂靜、安隱快樂，而無惠方便，不能破壞生死。」復作是念：「今此定者，皆屬因緣，陰界入法和合而有，虛誑不實。我今不見不覺，應須照了。」作是念已，即不著止，起觀分別。觀亦有二：一者修觀，二者證觀。修觀者，於定心中以惠分別，觀於微細出入息相，如空中風；皮、肉、筋、骨……三十六物，如芭蕉不實；心識無常剎那不住；無有我、人。身、受、心、法皆無自性。不得人法，定何所依？是名修觀。證觀者，如是觀時，覺息出入遍諸毛孔，心眼開明，徹見三十六物及諸虫戶，內外不淨，剎那變易，心生悲喜，得四念處，破四顛倒，是名證觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者是時即作是念：「今此三昧雖復無為寂靜、安隱快樂，而無惠方便，不能破壞生死。」復作是念：「今此定者，皆屬因緣，陰界入法和合而有，虛誑不實。我今不見不覺，應須照了。」作是念已，即不著止，起觀分別。觀亦有二：一者修觀，二者證觀。修觀者，於定心中以惠分別，觀於微細出入息相，如空中風；皮、肉、筋、骨……三十六物，如芭蕉不實；心識無常剎那不住；無有我、人。身、受、心、法皆無自性。不得人法，定何所依？是名修觀。證觀者，如是觀時，覺息出入遍諸毛孔，心眼開明，徹見三十六物及諸虫戶，內外不淨，剎那變易，心生悲喜，得四念處，破四顛倒，是名證觀。

觀相既發，心緣觀境，分別破折，覺念流動，非真實道。爾時應當捨觀修還。還亦有二：一者修還，二者證還。修還者，既知觀從心生，若從折境，此即不會本源。應當反觀觀心，此觀心者，從何而生？為從觀心生？為從非觀心生？若從觀心生，即已有觀，今實不爾。所以者何？數、隨、止等三法中，未有即觀故。若從不觀心生，不觀心為滅生？為不滅生？若不滅生，即二心並。若滅法生，滅法已謝，不能生觀。若言亦滅亦不滅生，乃至非滅非不滅生，皆不可得。當知觀心本自不生，不生故不有，不有故即空，空故無觀心。若無觀心，豈有觀境？境智雙亡，還源之要也，是名修還相。證還相者，心惠開發，不加功力，任運自能破折，反本還源，是名證還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相既發，心緣觀境，分別破折，覺念流動，非真實道。爾時應當捨觀修還。還亦有二：一者修還，二者證還。修還者，既知觀從心生，若從折境，此即不會本源。應當反觀觀心，此觀心者，從何而生？為從觀心生？為從非觀心生？若從觀心生，即已有觀，今實不爾。所以者何？數、隨、止等三法中，未有即觀故。若從不觀心生，不觀心為滅生？為不滅生？若不滅生，即二心並。若滅法生，滅法已謝，不能生觀。若言亦滅亦不滅生，乃至非滅非不滅生，皆不可得。當知觀心本自不生，不生故不有，不有故即空，空故無觀心。若無觀心，豈有觀境？境智雙亡，還源之要也，是名修還相。證還相者，心惠開發，不加功力，任運自能破折，反本還源，是名證還。

行者當知，若離境智，欲歸無境智，不離境智縛，以隨二邊故。爾時當捨還門，安心淨道。淨亦有二：一者修淨，二者證淨。修淨者，知色淨故，不起妄想分別，受、想、行、識亦復如是。息妄想垢，是名修淨；息分別垢，是名修淨；息取我垢，是名修淨。舉要言之，若能心如本淨，是名修淨；亦不得能修、所修及淨、不淨，是名修淨。證淨者，如是修時，豁然心惠相應，無礙方便任運開發，三昧正受，心無依恃。證淨有二：一者相似證，五方便相似無漏道惠發；二者真實證，苦法忍乃至第九無礙道等真無漏惠發也。三界垢盡，故名證淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者當知，若離境智，欲歸無境智，不離境智縛，以隨二邊故。爾時當捨還門，安心淨道。淨亦有二：一者修淨，二者證淨。修淨者，知色淨故，不起妄想分別，受、想、行、識亦復如是。息妄想垢，是名修淨；息分別垢，是名修淨；息取我垢，是名修淨。舉要言之，若能心如本淨，是名修淨；亦不得能修、所修及淨、不淨，是名修淨。證淨者，如是修時，豁然心惠相應，無礙方便任運開發，三昧正受，心無依恃。證淨有二：一者相似證，五方便相似無漏道惠發；二者真實證，苦法忍乃至第九無礙道等真無漏惠發也。三界垢盡，故名證淨。

復次，觀眾生空，故名為觀；觀實法空，故名為還；觀平等空，故名為淨。復次，空三昧相應，故名為觀；無相三昧相應，故名為還；無作三昧相應，故名為淨。復次，一切外觀名為觀；一切內觀名為還；一切非內非外觀名為淨。故先尼梵志言：「非內觀故，得是智惠；非外觀故，得是智惠；非內外觀故，得是智惠；亦不無觀故，得是智惠也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，觀眾生空，故名為觀；觀實法空，故名為還；觀平等空，故名為淨。復次，空三昧相應，故名為觀；無相三昧相應，故名為還；無作三昧相應，故名為淨。復次，一切外觀名為觀；一切內觀名為還；一切非內非外觀名為淨。故先尼梵志言：「非內觀故，得是智惠；非外觀故，得是智惠；非內外觀故，得是智惠；亦不無觀故，得是智惠也。」

次釋「第三、隨便宜六妙門」。夫行者欲得深禪定智慧，乃至實相涅槃，初學安心必須善巧。云何善巧？當於六妙門法，悉知悉覺，調伏其心，隨心所便，可以常用。所以者何？若心不便，修治即無益。是故初坐時，當識調心學數，次當學隨，復當學止、觀、還等，各各經數日。學已，復更從數、隨，乃至還、淨，安心修習，復各經數日。如是數反，行者即應自知心所便宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第三、隨便宜六妙門」。夫行者欲得深禪定智慧，乃至實相涅槃，初學安心必須善巧。云何善巧？當於六妙門法，悉知悉覺，調伏其心，隨心所便，可以常用。所以者何？若心不便，修治即無益。是故初坐時，當識調心學數，次當學隨，復當學止、觀、還等，各各經數日。學已，復更從數、隨，乃至還、淨，安心修習，復各經數日。如是數反，行者即應自知心所便宜。

若心便數，當以數法安心，乃至淨亦如是。隨便而用，不簡次第。如是安心時，若覺身安息調，心靜開明，始終安固，當專用此法，必有深利。若有妨生，心散闇塞，當更隨便轉用餘門。安即為善，可以長軌。是則略明初學善巧安心六妙門，是知便宜用心大意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心便數，當以數法安心，乃至淨亦如是。隨便而用，不簡次第。如是安心時，若覺身安息調，心靜開明，始終安固，當專用此法，必有深利。若有妨生，心散闇塞，當更隨便轉用餘門。安即為善，可以長軌。是則略明初學善巧安心六妙門，是知便宜用心大意。

復次，行者心若安穩必有所證。云何為證？所謂得持身及麁住、細住、欲界、未到地、初禪等種種諸禪定。得諸定已，若心住不進，當隨定深淺修六妙門開發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者心若安穩必有所證。云何為證？所謂得持身及麁住、細住、欲界、未到地、初禪等種種諸禪定。得諸定已，若心住不進，當隨定深淺修六妙門開發。

云何名淺定不進，修六門令進？如行者初得持身法及麁細住法，經於日月而不增進，爾時應當細心修數；數若不進，復當修隨；隨若不進，當細凝心修止；止若不進，當定中觀陰入界法；觀若不進，當還更反檢心源；還若不進，當寂然體淨。用此六法，若偏於一法增進之時，當即善修之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名淺定不進，修六門令進？如行者初得持身法及麁細住法，經於日月而不增進，爾時應當細心修數；數若不進，復當修隨；隨若不進，當細凝心修止；止若不進，當定中觀陰入界法；觀若不進，當還更反檢心源；還若不進，當寂然體淨。用此六法，若偏於一法增進之時，當即善修之。

既漸進入深禪定，便過數境。數相既謝，進發隨禪。於此定中，若不增進，當善修隨、止、觀、還、淨等五法。定進漸深，隨境已度，若發止禪，禪若不進，當善修止及觀、還、淨等四法。止定進漸深，觀心開發，雖有止法，知從緣生，無有自性。止相已謝，若觀禪不進，當更善巧修觀及還、淨等三法。觀禪既進，進已若謝，轉入深定，惠解開發，唯覺自心所有法相，知觀虛誑不實，亦在妄情，如夢中所見，知已不受，還反照心源。還禪經久，又不進，當復更善反觀心源及體淨當寂。還禪既進，進已若謝，便發淨禪。此禪「念相觀已除，言語法皆滅，無量眾罪除，清淨心常一」。是名淨禪。淨若不進，當善却垢心，體真寂虛，心如虛空，無所依倚。爾時淨禪漸深寂，豁然明朗，發真無漏，證三乘道。此則略說六妙門隨便宜而用，增長諸禪功德智惠，乃至入涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既漸進入深禪定，便過數境。數相既謝，進發隨禪。於此定中，若不增進，當善修隨、止、觀、還、淨等五法。定進漸深，隨境已度，若發止禪，禪若不進，當善修止及觀、還、淨等四法。止定進漸深，觀心開發，雖有止法，知從緣生，無有自性。止相已謝，若觀禪不進，當更善巧修觀及還、淨等三法。觀禪既進，進已若謝，轉入深定，惠解開發，唯覺自心所有法相，知觀虛誑不實，亦在妄情，如夢中所見，知已不受，還反照心源。還禪經久，又不進，當復更善反觀心源及體淨當寂。還禪既進，進已若謝，便發淨禪。此禪「念相觀已除，言語法皆滅，無量眾罪除，清淨心常一」。是名淨禪。淨若不進，當善却垢心，體真寂虛，心如虛空，無所依倚。爾時淨禪漸深寂，豁然明朗，發真無漏，證三乘道。此則略說六妙門隨便宜而用，增長諸禪功德智惠，乃至入涅槃也。

復次，行者於其中間，若有內外障起，欲除却者，亦當於六門中隨取一法，一一試用却之。若得差者，即為藥也。治禪障及禪中魔事、病患，功用六門悉得差也。上來所說，其意難見。行者若用此法門，當善思惟取意，勿妄行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者於其中間，若有內外障起，欲除却者，亦當於六門中隨取一法，一一試用却之。若得差者，即為藥也。治禪障及禪中魔事、病患，功用六門悉得差也。上來所說，其意難見。行者若用此法門，當善思惟取意，勿妄行也。

次釋「第四、對治六妙門」。三乘行者修道會真，悉是除障顯理，無所造作。所以者何？二乘之人，四住惑除，名得聖果，更無別法；菩薩大士，破塵沙、無明障盡故，菩提理顯，亦不異修。此而推之。若能巧用六門對治，破內外障，即是修道，即是得道，更無別道。云何功用六門對治？行者應當知病識藥。云何知病？所謂三障：一者報障，即是今世不善、麁動、散亂障界入也；二者煩惱障，即三毒、十使等諸煩惱也；三者業障，即是過去、現在所起障道惡業，於未受報中間，能障聖道也。行者於坐禪中，此三障發，當善識其相，用此法門對治除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第四、對治六妙門」。三乘行者修道會真，悉是除障顯理，無所造作。所以者何？二乘之人，四住惑除，名得聖果，更無別法；菩薩大士，破塵沙、無明障盡故，菩提理顯，亦不異修。此而推之。若能巧用六門對治，破內外障，即是修道，即是得道，更無別道。云何功用六門對治？行者應當知病識藥。云何知病？所謂三障：一者報障，即是今世不善、麁動、散亂障界入也；二者煩惱障，即三毒、十使等諸煩惱也；三者業障，即是過去、現在所起障道惡業，於未受報中間，能障聖道也。行者於坐禪中，此三障發，當善識其相，用此法門對治除滅。

云何坐中知報障起相？云何對治等？分別覺觀心散動，攀緣諸境，無暫停住故，名報障起。浮動明利，攀緣諸境，心散縱橫，如猿猴得樹，難可制錄。爾時行者應用數門，調心數息，當知即真對治也。故佛言：「覺觀多者，教令數息。」二者於坐禪中，或時其心亦昏亦散，昏即無記，心闇即睡眠，散即心浮越逸。爾時行者當用隨門，善調心隨息，明照入出，心依息緣，無分散意，照息出入，治無記昏睡。心依於息，治覺觀攀緣。三者於坐禪中，若覺身心急氣麁，心散流動，爾時行者當用止門，寬身放息，制心凝寂，止諸憶慮，此為治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何坐中知報障起相？云何對治等？分別覺觀心散動，攀緣諸境，無暫停住故，名報障起。浮動明利，攀緣諸境，心散縱橫，如猿猴得樹，難可制錄。爾時行者應用數門，調心數息，當知即真對治也。故佛言：「覺觀多者，教令數息。」二者於坐禪中，或時其心亦昏亦散，昏即無記，心闇即睡眠，散即心浮越逸。爾時行者當用隨門，善調心隨息，明照入出，心依息緣，無分散意，照息出入，治無記昏睡。心依於息，治覺觀攀緣。三者於坐禪中，若覺身心急氣麁，心散流動，爾時行者當用止門，寬身放息，制心凝寂，止諸憶慮，此為治也。

復次，云何煩惱障起？云何對治？煩惱有三種。一者於坐禪中，貪欲煩惱障起。爾時行者當用觀心門中，九想、初背捨、二勝處、諸不淨門為對治也。二者於坐禪中，瞋恚煩惱障起。爾時行者當用觀心門中，慈悲喜捨等為對治也。三者於坐禪中，愚癡邪見煩惱障起。爾時行者當用還門，反照十二因緣、三空道品，破折心源，還歸本性，此為治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，云何煩惱障起？云何對治？煩惱有三種。一者於坐禪中，貪欲煩惱障起。爾時行者當用觀心門中，九想、初背捨、二勝處、諸不淨門為對治也。二者於坐禪中，瞋恚煩惱障起。爾時行者當用觀心門中，慈悲喜捨等為對治也。三者於坐禪中，愚癡邪見煩惱障起。爾時行者當用還門，反照十二因緣、三空道品，破折心源，還歸本性，此為治也。

復次，云何對治障道業起？業即三種，治法亦三。一者於坐禪中，忽然垢心昏闇，迷失境界，當知黑闇業障起。爾時行者，當用淨門中，念方便淨應身三十二相清淨光明，為對治也。二者於坐禪中，忽然惡念思惟，貪欲無惡不造，當亦是過去罪業所之作也。爾時行者，當用淨門中，念報佛一切種智圓淨常樂功德，為對治也。三者於坐禪中，若有種種諸惡境界相現，乃至逼迫身心，當知悉是過去今世所造惡業障發也。爾時行者當用淨門中，念法身本淨，不生不滅，本性清淨，為對治也。此則略說六門對治斷除三障之相；廣說不異十五種障也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，云何對治障道業起？業即三種，治法亦三。一者於坐禪中，忽然垢心昏闇，迷失境界，當知黑闇業障起。爾時行者，當用淨門中，念方便淨應身三十二相清淨光明，為對治也。二者於坐禪中，忽然惡念思惟，貪欲無惡不造，當亦是過去罪業所之作也。爾時行者，當用淨門中，念報佛一切種智圓淨常樂功德，為對治也。三者於坐禪中，若有種種諸惡境界相現，乃至逼迫身心，當知悉是過去今世所造惡業障發也。爾時行者當用淨門中，念法身本淨，不生不滅，本性清淨，為對治也。此則略說六門對治斷除三障之相；廣說不異十五種障也。

復次，行者於坐禪中，若發諸餘禪深定、智惠解脫，有種種障起，當於六門中，善巧用對治法也。麁細障法既除，真如實相自顯，三明六通自發，十力、四無所畏、一切諸佛菩薩功德行願，自然現前，不由造作。故經云「又見諸如來，自然成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者於坐禪中，若發諸餘禪深定、智惠解脫，有種種障起，當於六門中，善巧用對治法也。麁細障法既除，真如實相自顯，三明六通自發，十力、四無所畏、一切諸佛菩薩功德行願，自然現前，不由造作。故經云「又見諸如來，自然成佛道。」

次釋「第五、相攝六妙門」。夫六妙門相攝，近論則有二種，遠尋則有多途。何等為二？一者六門自體相攝，二者巧修六門出生勝進相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第五、相攝六妙門」。夫六妙門相攝，近論則有二種，遠尋則有多途。何等為二？一者六門自體相攝，二者巧修六門出生勝進相攝。

云何名自體相攝？行者修六門時，於一數息中，任運自攝隨、止、觀、還、淨等五法。所以者何？如行者善調心數息之時，即體是數門；心依隨息而數故，即攝隨門；息諸攀緣，制心在數故，即攝心門；分別知心數法及息，了了分明故，即攝觀門；若心動散，攀緣五欲，悉是虛誑，心不受著，緣心還歸數息故，即攝還門；攝數息時，無有五蓋及諸麁煩惱垢，身心寂然，即攝淨門。當知於數息中即有六門，隨、止、觀還、淨等一一皆攝六門，此則六六三十六妙門。上來雖復種種運用不同，悉有今意，若不分別，行人不知。此則略說六妙門自體相攝，一中具六相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名自體相攝？行者修六門時，於一數息中，任運自攝隨、止、觀、還、淨等五法。所以者何？如行者善調心數息之時，即體是數門；心依隨息而數故，即攝隨門；息諸攀緣，制心在數故，即攝心門；分別知心數法及息，了了分明故，即攝觀門；若心動散，攀緣五欲，悉是虛誑，心不受著，緣心還歸數息故，即攝還門；攝數息時，無有五蓋及諸麁煩惱垢，身心寂然，即攝淨門。當知於數息中即有六門，隨、止、觀還、淨等一一皆攝六門，此則六六三十六妙門。上來雖復種種運用不同，悉有今意，若不分別，行人不知。此則略說六妙門自體相攝，一中具六相也。

復次，云何名巧修六妙門出生勝進相攝相？行者於初調心數息，從一至十，心不分散，是名數門。當數息時，靜心善巧，既知息初入、中間經遊至處，乃至入已還出亦如是，心悉覺知，依隨不亂，亦成就數法，從一至十，是則數中成就隨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，云何名巧修六妙門出生勝進相攝相？行者於初調心數息，從一至十，心不分散，是名數門。當數息時，靜心善巧，既知息初入、中間經遊至處，乃至入已還出亦如是，心悉覺知，依隨不亂，亦成就數法，從一至十，是則數中成就隨門。

復次，行者當數息時，細心善巧，制心緣數法及息，不令細微覺觀得起，剎那異念分別不生，是則於數中成就止門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當數息時，細心善巧，制心緣數法及息，不令細微覺觀得起，剎那異念分別不生，是則於數中成就止門。

復次，行者當數息時，成就息念巧惠方便，用靜鑒之心，照息生滅；兼知身分、剎那思想、陰入界法，如雲如影，空無自性，不得人法，是時於數息中成就息念巧惠觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當數息時，成就息念巧惠方便，用靜鑒之心，照息生滅；兼知身分、剎那思想、陰入界法，如雲如影，空無自性，不得人法，是時於數息中成就息念巧惠觀門。

復次，行者當數息時，非但成就觀智，識前法虛假，亦復善巧覺了觀照之心無有自性，虛誑不實，離知覺想，是則於數息中成就還門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當數息時，非但成就觀智，識前法虛假，亦復善巧覺了觀照之心無有自性，虛誑不實，離知覺想，是則於數息中成就還門。

復次，行者當數息時，非但不得所觀、能觀，以惠方便亦不得無能觀、所觀，以本淨法性，如虛空不可分別故。爾時行者心同法性，寂然不動，是則於數息中成就淨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當數息時，非但不得所觀、能觀，以惠方便亦不得無能觀、所觀，以本淨法性，如虛空不可分別故。爾時行者心同法性，寂然不動，是則於數息中成就淨門。

以五門莊嚴數息，隨、止、觀、還、淨，皆亦如是，今不別說。此則六六三十六，亦名三十六妙門。行者若能如是善巧修習六妙門者，當知必得種種諸深禪定智惠，入三乘涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五門莊嚴數息，隨、止、觀、還、淨，皆亦如是，今不別說。此則六六三十六，亦名三十六妙門。行者若能如是善巧修習六妙門者，當知必得種種諸深禪定智惠，入三乘涅槃也。

次釋「第六、通別六妙門」。所以言通別六門者，凡夫、外道、二乘、菩薩通觀數息一法，而解惠不同，是故證涅槃殊別；隨、止、觀、還、淨亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第六、通別六妙門」。所以言通別六門者，凡夫、外道、二乘、菩薩通觀數息一法，而解惠不同，是故證涅槃殊別；隨、止、觀、還、淨亦復如是。

所以者何？凡夫鈍根行者，當數息時唯知從一至十，令心安定，欲望此入禪，受諸快樂，是名於數息中而起魔業，以貪生死故。復次，如諸利根外道，見心猛盛，見因緣故，當數息時非但調心數息，從一至十，欲求禪定，亦能分別現在有息、無息、亦有亦無、非有非無；過去息如去、不如去、亦如去亦不如去、非如去非不如去；未來息有邊、無邊、亦有邊亦無邊、非有邊非無邊；現在息有常耶，無常耶，亦常亦無常耶，非常非無常耶？及心亦爾，隨心所見，計以為實，謂他所說悉為忘語。是人不了息相，隨妄見生分別，即是數息戲論。四邊火燒，生煩惱處，長夜貪著邪見，造諸邪行，斷滅善根，不會無生，心行理外，故名外道。如是二人鈍利雖殊，三界生死輪迴無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？凡夫鈍根行者，當數息時唯知從一至十，令心安定，欲望此入禪，受諸快樂，是名於數息中而起魔業，以貪生死故。復次，如諸利根外道，見心猛盛，見因緣故，當數息時非但調心數息，從一至十，欲求禪定，亦能分別現在有息、無息、亦有亦無、非有非無；過去息如去、不如去、亦如去亦不如去、非如去非不如去；未來息有邊、無邊、亦有邊亦無邊、非有邊非無邊；現在息有常耶，無常耶，亦常亦無常耶，非常非無常耶？及心亦爾，隨心所見，計以為實，謂他所說悉為忘語。是人不了息相，隨妄見生分別，即是數息戲論。四邊火燒，生煩惱處，長夜貪著邪見，造諸邪行，斷滅善根，不會無生，心行理外，故名外道。如是二人鈍利雖殊，三界生死輪迴無別。

復次，云何名為聲聞數息相？行者欲速出三界，自求涅槃故，修數息以調其心。爾時於數息中，不離四諦正觀。云何於數息中觀四真諦？行者知息依身，身依心，三事和合，名陰、界、入。陰、界、入者，即是苦也。若人貪著陰、界、入法，乃至隨逐見心，分別陰、界、入法，即名為集。若能達息真性，即能知苦無生，不起四受，四行不生，即鈍使、利使諸煩惱結寂然不起，故名為滅。知苦正惠，能通理無壅，故名為道。若能如是數息，通達四諦，當知是人必定得聲聞道，畢故不造新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，云何名為聲聞數息相？行者欲速出三界，自求涅槃故，修數息以調其心。爾時於數息中，不離四諦正觀。云何於數息中觀四真諦？行者知息依身，身依心，三事和合，名陰、界、入。陰、界、入者，即是苦也。若人貪著陰、界、入法，乃至隨逐見心，分別陰、界、入法，即名為集。若能達息真性，即能知苦無生，不起四受，四行不生，即鈍使、利使諸煩惱結寂然不起，故名為滅。知苦正惠，能通理無壅，故名為道。若能如是數息，通達四諦，當知是人必定得聲聞道，畢故不造新。

復次，云何於數息中入緣覺道？行者求自然惠，樂獨善寂，深知諸法因緣。當數息時，即知數息之念即是有支，有緣取，取緣愛，愛緣受，受緣觸，觸緣六入，六入緣名色，名色緣識，識緣行，行緣無明。復觀此息念之有，名善有為業。有善因緣，必定能感未來世人天受。受因緣故，必有老死憂悲苦惱，三世因緣，生死無際，輪轉不息。本無有生，亦無有死，不善思惟心行所造。若知無明體性本自不有，妄想因緣和合而生，無所有故，假名無明。無明尚爾，亦不可得，當知行等諸因緣法，皆無根本。既無行等因緣，豈有今之數息之實？爾時行者深知數息屬因緣，空無自性，不受、不著，不念、不分別，心如虛空，寂然不動，豁然無漏心生，成緣覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，云何於數息中入緣覺道？行者求自然惠，樂獨善寂，深知諸法因緣。當數息時，即知數息之念即是有支，有緣取，取緣愛，愛緣受，受緣觸，觸緣六入，六入緣名色，名色緣識，識緣行，行緣無明。復觀此息念之有，名善有為業。有善因緣，必定能感未來世人天受。受因緣故，必有老死憂悲苦惱，三世因緣，生死無際，輪轉不息。本無有生，亦無有死，不善思惟心行所造。若知無明體性本自不有，妄想因緣和合而生，無所有故，假名無明。無明尚爾，亦不可得，當知行等諸因緣法，皆無根本。既無行等因緣，豈有今之數息之實？爾時行者深知數息屬因緣，空無自性，不受、不著，不念、不分別，心如虛空，寂然不動，豁然無漏心生，成緣覺道。

復次，云何名為菩薩數息相？行者為求一切智、佛智、自然智、無師智、如來知見、力、無所畏，愍念安樂無量眾生，故修數息，欲因此法門入一切種智。所以者何？如經中說：「阿那般那，三世諸佛入道之初門。」是故新發心菩薩，欲求佛道，應先調心數息。當數息時，知息非息，猶如幻化，是故息非是生死，亦非是涅槃。爾時於數息中，不得生死可斷，不得涅槃可入，是故不住生死。既無二十五有繫縛，不證涅槃，則不墮聲聞辟支佛地。以平等大惠，即無取捨心，入息中道，名見佛性，得無生忍，住大涅槃常樂我淨。故經云：「譬如大水能突蕩一切，唯除楊柳，以其軟故。生死大水，亦復如是，能漂沒一切凡夫之人，唯除菩薩住於大乘大般涅槃，心柔軟故。」是名大乘行者於數息中入菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，云何名為菩薩數息相？行者為求一切智、佛智、自然智、無師智、如來知見、力、無所畏，愍念安樂無量眾生，故修數息，欲因此法門入一切種智。所以者何？如經中說：「阿那般那，三世諸佛入道之初門。」是故新發心菩薩，欲求佛道，應先調心數息。當數息時，知息非息，猶如幻化，是故息非是生死，亦非是涅槃。爾時於數息中，不得生死可斷，不得涅槃可入，是故不住生死。既無二十五有繫縛，不證涅槃，則不墮聲聞辟支佛地。以平等大惠，即無取捨心，入息中道，名見佛性，得無生忍，住大涅槃常樂我淨。故經云：「譬如大水能突蕩一切，唯除楊柳，以其軟故。生死大水，亦復如是，能漂沒一切凡夫之人，唯除菩薩住於大乘大般涅槃，心柔軟故。」是名大乘行者於數息中入菩薩位。

此則略說數息妙門，凡聖大小乘通別之相。數息雖通，須解殊別之相。當知數息雖同共修，隨其果報差降。餘隨、止、觀、還、淨一一妙門，凡聖大小乘通別，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則略說數息妙門，凡聖大小乘通別之相。數息雖通，須解殊別之相。當知數息雖同共修，隨其果報差降。餘隨、止、觀、還、淨一一妙門，凡聖大小乘通別，亦復如是。

次釋「第七、旋轉六妙門」。上來所說六妙門，悉是共行，與凡夫、二乘共故。今此旋轉六妙門者，唯獨菩薩所行，不與聲聞、緣覺共，況諸凡夫。所以者何？前第六通別妙門觀中說名，從假入空觀，得惠眼一切智。慧眼一切智，是二乘、菩薩共法。今明從空出假旋轉六妙門，即是法眼道種智。法眼道種智，不與聲聞、辟支佛共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第七、旋轉六妙門」。上來所說六妙門，悉是共行，與凡夫、二乘共故。今此旋轉六妙門者，唯獨菩薩所行，不與聲聞、緣覺共，況諸凡夫。所以者何？前第六通別妙門觀中說名，從假入空觀，得惠眼一切智。慧眼一切智，是二乘、菩薩共法。今明從空出假旋轉六妙門，即是法眼道種智。法眼道種智，不與聲聞、辟支佛共。

云何菩薩於數息道中，修從空出假觀，起旋轉出一切諸行功德相？所謂菩薩行者，當數息時，當發大誓願怜愍眾生，雖知眾生畢竟空，而欲成就眾生，淨佛國土，盡未來際。作是願已，即當了所數息不生不滅，其性空寂，即息是空，非息滅空。息性自空，息即是空，空即是息，離空無息，離息無空。一切諸法，亦復如是。息空故，非真、非假，非世間、非出世間，求息不得息與非息，而亦成就息念。其所成就息念，如夢、如幻、如響、如化，雖無實事可得，而亦分別幻化所作事。菩薩了息，亦復如是。雖無息性可得，而亦成就息念，從一至十，了了分明，深心分別如幻息相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於數息道中，修從空出假觀，起旋轉出一切諸行功德相？所謂菩薩行者，當數息時，當發大誓願怜愍眾生，雖知眾生畢竟空，而欲成就眾生，淨佛國土，盡未來際。作是願已，即當了所數息不生不滅，其性空寂，即息是空，非息滅空。息性自空，息即是空，空即是息，離空無息，離息無空。一切諸法，亦復如是。息空故，非真、非假，非世間、非出世間，求息不得息與非息，而亦成就息念。其所成就息念，如夢、如幻、如響、如化，雖無實事可得，而亦分別幻化所作事。菩薩了息，亦復如是。雖無息性可得，而亦成就息念，從一至十，了了分明，深心分別如幻息相。

以有無性如幻息故，即有無性世間、出世間法。所以者何？無明顛倒，不知息性空故，妄計有息，即生人法執著、愛見諸行，故名世間。因有息故，即有陰、界、入等世間苦樂之果。當知息雖空，亦能成辦一切世間善惡因果、二十五有諸生死事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有無性如幻息故，即有無性世間、出世間法。所以者何？無明顛倒，不知息性空故，妄計有息，即生人法執著、愛見諸行，故名世間。因有息故，即有陰、界、入等世間苦樂之果。當知息雖空，亦能成辦一切世間善惡因果、二十五有諸生死事。

復次，息相空中，雖無出世間相，而非不因息分別出世間法。所以者何？不知息相空故，即無明不了，造世間業；知息空無所有故，即無無明妄執，一切諸結煩惱無所從生，是名出世間因。因滅故，得離後世世間二十五有等果，名出世間果。能出世間顛倒因果法故，是名出世間法。於出世間真正法中，亦有因果。因者，知息空正智惠，為出世間因。妄計息中人我、無明顛倒及苦果滅故，名為出世間果。故知菩薩觀息非息，雖不得世間、出世間，亦能分別世間及出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，息相空中，雖無出世間相，而非不因息分別出世間法。所以者何？不知息相空故，即無明不了，造世間業；知息空無所有故，即無無明妄執，一切諸結煩惱無所從生，是名出世間因。因滅故，得離後世世間二十五有等果，名出世間果。能出世間顛倒因果法故，是名出世間法。於出世間真正法中，亦有因果。因者，知息空正智惠，為出世間因。妄計息中人我、無明顛倒及苦果滅故，名為出世間果。故知菩薩觀息非息，雖不得世間、出世間，亦能分別世間及出世間。

復次，菩薩觀息性空時，不得四諦而亦通達四諦。所以者何？如上所說世間果者，即是苦諦；世間因者，即是集諦；出世間果者，即是滅諦；出世間因者，即是道諦。故觀於息相，不見四諦而能了了分別四諦，為聲聞眾生廣演分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩觀息性空時，不得四諦而亦通達四諦。所以者何？如上所說世間果者，即是苦諦；世間因者，即是集諦；出世間果者，即是滅諦；出世間因者，即是道諦。故觀於息相，不見四諦而能了了分別四諦，為聲聞眾生廣演分別。

復次，菩薩了息空中，不見十二因緣而亦通達十二因緣。所以者何？過去息性空無所有，妄見有息而生種種顛倒分別，起諸煩惱，故名無明。無明因緣，則有行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老、死、憂悲苦惱等，輪轉不息，皆由不了息如虛空，無所有故。若知息空寂，即破無明，無明滅故，則十二因緣皆滅。菩薩如是了息非息，雖不得十二因緣，亦能了了通達十二因緣，為求緣覺乘人廣演分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩了息空中，不見十二因緣而亦通達十二因緣。所以者何？過去息性空無所有，妄見有息而生種種顛倒分別，起諸煩惱，故名無明。無明因緣，則有行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老、死、憂悲苦惱等，輪轉不息，皆由不了息如虛空，無所有故。若知息空寂，即破無明，無明滅故，則十二因緣皆滅。菩薩如是了息非息，雖不得十二因緣，亦能了了通達十二因緣，為求緣覺乘人廣演分別。

復次，菩薩了息無性。爾時尚不見有息，何況於息道中，見有六蔽及六度法。雖於息性中不見六蔽及六度法，而亦了了通達六蔽、六度。所以者何？行者當數息時，即自了知，若於非息之中而見息者，是必定成就慳貪蔽法。慳有四種：一者慳惜財物，見息中有我，為我生慳故；二者慳身，於息中起身見故；三者慳命，於息中不了，計有命故；四者慳法，於息中不了，即起見執法心生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩了息無性。爾時尚不見有息，何況於息道中，見有六蔽及六度法。雖於息性中不見六蔽及六度法，而亦了了通達六蔽、六度。所以者何？行者當數息時，即自了知，若於非息之中而見息者，是必定成就慳貪蔽法。慳有四種：一者慳惜財物，見息中有我，為我生慳故；二者慳身，於息中起身見故；三者慳命，於息中不了，計有命故；四者慳法，於息中不了，即起見執法心生故。

行者為破壞如是慳蔽惡法故，修四種檀波羅密。一者知息空非我，離息亦無我，既不得我，聚諸財物，何所資給？爾時慳財之心，即便自息，捨諸珍寶如棄涕唾。當知了達息性，即是財施檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者為破壞如是慳蔽惡法故，修四種檀波羅密。一者知息空非我，離息亦無我，既不得我，聚諸財物，何所資給？爾時慳財之心，即便自息，捨諸珍寶如棄涕唾。當知了達息性，即是財施檀波羅蜜。

復次，菩薩知無身性，息等諸法不名為身；離息等法，亦無別身。爾時知身非身，即破慳身之執。既不慳於身，即能以身為奴僕給使，如法施與前人。當知了知息非息，即能具足成就捨身檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩知無身性，息等諸法不名為身；離息等法，亦無別身。爾時知身非身，即破慳身之執。既不慳於身，即能以身為奴僕給使，如法施與前人。當知了知息非息，即能具足成就捨身檀波羅蜜。

復次，行者若能了息性空，不見即息是命、離息有命，既不得命，破慳命心。爾時即能捨命給施眾生，心無驚畏。當知了達息空，即能具足捨命檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者若能了息性空，不見即息是命、離息有命，既不得命，破慳命心。爾時即能捨命給施眾生，心無驚畏。當知了達息空，即能具足捨命檀波羅蜜。

復次，行者若達息空，即不見陰、入、界等諸法，亦不見世間、出世間種種法相。為破眾生種種橫計、迷執諸法、輪迴六趣故，有所說而實無說無示，以聽者無聞無得故。是時雖行法施，不執法施，無恩於彼而利一切。譬如大地、虛空、日、月，利益世間而無心於物，不求恩報。菩薩達息性空，行平等法施檀波羅蜜，利益眾生，亦復如是。當知菩薩知息性空，不得慳、度，而能了了分別慳、度，以不可得故。知息性空，具足尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，亦復如是。是中應一一廣旋轉諸波羅蜜相，為求佛道善男子、善女人，開示分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者若達息空，即不見陰、入、界等諸法，亦不見世間、出世間種種法相。為破眾生種種橫計、迷執諸法、輪迴六趣故，有所說而實無說無示，以聽者無聞無得故。是時雖行法施，不執法施，無恩於彼而利一切。譬如大地、虛空、日、月，利益世間而無心於物，不求恩報。菩薩達息性空，行平等法施檀波羅蜜，利益眾生，亦復如是。當知菩薩知息性空，不得慳、度，而能了了分別慳、度，以不可得故。知息性空，具足尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，亦復如是。是中應一一廣旋轉諸波羅蜜相，為求佛道善男子、善女人，開示分別。

是即略說於數息門中，修旋轉陀羅尼菩薩所行無礙方便。菩薩若入是門，直說數息調心，窮劫不盡，況復於隨、止、觀、還、淨等，種種諸禪，智惠、神通，四辯、力、無所畏、諸地行願、一切種智、無盡一切功德，旋轉分別而可盡乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即略說於數息門中，修旋轉陀羅尼菩薩所行無礙方便。菩薩若入是門，直說數息調心，窮劫不盡，況復於隨、止、觀、還、淨等，種種諸禪，智惠、神通，四辯、力、無所畏、諸地行願、一切種智、無盡一切功德，旋轉分別而可盡乎？

次釋「第八、觀心六妙門」。觀心六妙門者，此為大根性行人，善識法惡，不由次第，懸照諸法之源。何等為諸法之源？所謂眾生心也。一切萬法由心而起，若能反觀心性，不可得心源，即知萬法皆無根本。約此觀心說六妙門，非如前也。所以者何？如行者初學觀心時，知一切世間、出世間諸數量法，皆悉從心出，離心之外更無一法，是則數一切法，皆悉約心故數。當知心者，即是數門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第八、觀心六妙門」。觀心六妙門者，此為大根性行人，善識法惡，不由次第，懸照諸法之源。何等為諸法之源？所謂眾生心也。一切萬法由心而起，若能反觀心性，不可得心源，即知萬法皆無根本。約此觀心說六妙門，非如前也。所以者何？如行者初學觀心時，知一切世間、出世間諸數量法，皆悉從心出，離心之外更無一法，是則數一切法，皆悉約心故數。當知心者，即是數門。

復次，行者當觀心時，知一切數量之法，悉隨心王。若無心王，即無心數。心王動故，心數亦動。譬如百官臣民悉皆隨順大王，一切諸數量法依隨心王，亦復如是。如是觀時，即知心是隨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當觀心時，知一切數量之法，悉隨心王。若無心王，即無心數。心王動故，心數亦動。譬如百官臣民悉皆隨順大王，一切諸數量法依隨心王，亦復如是。如是觀時，即知心是隨門。

復次，行者當觀心時，知心性常寂，即諸法亦寂，寂故不念，不念故即不動，不動故名止也。當知心者，即是止門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當觀心時，知心性常寂，即諸法亦寂，寂故不念，不念故即不動，不動故名止也。當知心者，即是止門。

復次，行者當觀心時，覺了心性猶如虛空，無名無相，一切語言道斷，開無明藏，見真實性，於一切諸法得無著惠。當知心者，即是觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當觀心時，覺了心性猶如虛空，無名無相，一切語言道斷，開無明藏，見真實性，於一切諸法得無著惠。當知心者，即是觀門。

復次，行者當觀心時，既不得所觀之心，亦不得能觀之智。爾時心如虛空無所依倚，以無著妙惠，雖不見諸法，而還通達一切諸法，分別顯示。入諸法界，無所缺減，普現色身，垂形九道，入變通藏，集諸善根，迴向菩提，莊嚴佛道。當知心者，即是還門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當觀心時，既不得所觀之心，亦不得能觀之智。爾時心如虛空無所依倚，以無著妙惠，雖不見諸法，而還通達一切諸法，分別顯示。入諸法界，無所缺減，普現色身，垂形九道，入變通藏，集諸善根，迴向菩提，莊嚴佛道。當知心者，即是還門。

復次，行者當觀心時，雖不得心及諸法，而能了了分別一切諸法。雖分別一切法，不著一切法，成就一切法，不染一切法。以自性清淨，從本以來，不為無明惑倒之所染故。故經云：「心不染煩惱，煩惱不染心。」行者通達自性清淨心故，入於垢法，不為垢法所染，故名為淨。當知心者，即是淨門。如是六門，不由次第，直觀心性，即便具足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當觀心時，雖不得心及諸法，而能了了分別一切諸法。雖分別一切法，不著一切法，成就一切法，不染一切法。以自性清淨，從本以來，不為無明惑倒之所染故。故經云：「心不染煩惱，煩惱不染心。」行者通達自性清淨心故，入於垢法，不為垢法所染，故名為淨。當知心者，即是淨門。如是六門，不由次第，直觀心性，即便具足也。

次釋「第九、圓觀六妙門」。夫圓觀者，豈得如上所說，但觀心源具足六妙門，觀餘諸法不得爾乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第九、圓觀六妙門」。夫圓觀者，豈得如上所說，但觀心源具足六妙門，觀餘諸法不得爾乎？

今行者觀一心，見一切心及一切法；觀一法，見一切法及一切心。觀菩提，見一切煩惱生死；觀煩惱生死，見一切菩提涅槃。觀一佛，見一切眾生及諸佛；觀一眾生，見一切佛及一切眾生。一切皆如影現，非內非外，不一不異，十方不可思議，本性自爾，無能作者。非但於一心中，分別一切十方法界凡聖色心諸法數量，亦能於一微塵中，通達一切十方世界諸佛凡聖色心數量法門。是即略說圓觀數門，隨、止、觀、還、淨等，一一皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今行者觀一心，見一切心及一切法；觀一法，見一切法及一切心。觀菩提，見一切煩惱生死；觀煩惱生死，見一切菩提涅槃。觀一佛，見一切眾生及諸佛；觀一眾生，見一切佛及一切眾生。一切皆如影現，非內非外，不一不異，十方不可思議，本性自爾，無能作者。非但於一心中，分別一切十方法界凡聖色心諸法數量，亦能於一微塵中，通達一切十方世界諸佛凡聖色心數量法門。是即略說圓觀數門，隨、止、觀、還、淨等，一一皆亦如是。

是數微妙，不可思議，非口所宣，非心所測。尚非諸小菩薩及一乘境界，況諸凡夫？若有利根大士聞如是諸法，能信解受持，正念思惟，專精修習，當知是人，行佛行處，住佛住處，入如來室，著如來衣，坐如來座，即於此身，必定當得六根清淨，開佛知見，普現色身，成等正覺。故《華嚴經》云：「初發心時，便成正覺。了達諸法真實之性，所有惠身不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是數微妙，不可思議，非口所宣，非心所測。尚非諸小菩薩及一乘境界，況諸凡夫？若有利根大士聞如是諸法，能信解受持，正念思惟，專精修習，當知是人，行佛行處，住佛住處，入如來室，著如來衣，坐如來座，即於此身，必定當得六根清淨，開佛知見，普現色身，成等正覺。故《華嚴經》云：「初發心時，便成正覺。了達諸法真實之性，所有惠身不由他悟。」

次釋「第十、證相六妙門」。前九種六妙門，皆修因之相，義兼證果，說不具足。今當更分別六妙門證相。六門有四種：一者次第證，二者互證，三者旋轉證，四者圓頓證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「第十、證相六妙門」。前九種六妙門，皆修因之相，義兼證果，說不具足。今當更分別六妙門證相。六門有四種：一者次第證，二者互證，三者旋轉證，四者圓頓證。

云何次第證？如上第一歷別對諸禪門及次第相生六妙門中，已略說次第證相，細尋自知，今不別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何次第證？如上第一歷別對諸禪門及次第相生六妙門中，已略說次第證相，細尋自知，今不別說。

第二、互證。此約第三隨便宜、第四對治、第五相攝、第六通觀，四種妙門中論證相。所以者何？此四種妙門，修行方便無定次第，故證亦復迴互不定。如行者當數息時，發十六觸等諸闇證、隱沒、無記、有垢等法，此禪即是數息證相之體，而今不定。或有行者於數息中，見身毛孔虛疎，徹見三十六物。當知於數息中，證於隨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、互證。此約第三隨便宜、第四對治、第五相攝、第六通觀，四種妙門中論證相。所以者何？此四種妙門，修行方便無定次第，故證亦復迴互不定。如行者當數息時，發十六觸等諸闇證、隱沒、無記、有垢等法，此禪即是數息證相之體，而今不定。或有行者於數息中，見身毛孔虛疎，徹見三十六物。當知於數息中，證於隨門。

復有行者於數息中，證空靜定，以覺身心寂然，無所緣念。入此定時，雖復淺深有殊，而皆是空寂之相，當知於數息中，證止門禪定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有行者於數息中，證空靜定，以覺身心寂然，無所緣念。入此定時，雖復淺深有殊，而皆是空寂之相，當知於數息中，證止門禪定也。

復次，行者當數息時，內外死屍不淨，膖脹爛壞及白骨光明等，定心安隱，當知於數息中，證觀門禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當數息時，內外死屍不淨，膖脹爛壞及白骨光明等，定心安隱，當知於數息中，證觀門禪也。

復次，行者當數息時，發空無相智慧、三十七品、四諦、十二因緣等巧惠方便，思覺心起，破折諸法，反本還源，當知於數息中，證還門禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者當數息時，發空無相智慧、三十七品、四諦、十二因緣等巧惠方便，思覺心起，破折諸法，反本還源，當知於數息中，證還門禪也。

復次，行者或於數息之時，身心寂然，不得諸法，妄垢不生，分別不起，心想寂然，明識法相，無所依倚，當知於數息中，證淨門禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者或於數息之時，身心寂然，不得諸法，妄垢不生，分別不起，心想寂然，明識法相，無所依倚，當知於數息中，證淨門禪也。

此則略說於數息中，互發六門禪相，前後不定，未必悉如今說。餘隨、止、觀、還、淨，一一互證諸禪相，亦如是。所以有此互證諸禪者，意有二種：一者修諸禪時互修故，發亦隨互，意如前四種修六妙門相。二者宿世業緣善根發，是故互發不定，義如坐禪內方便驗善惡根性中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則略說於數息中，互發六門禪相，前後不定，未必悉如今說。餘隨、止、觀、還、淨，一一互證諸禪相，亦如是。所以有此互證諸禪者，意有二種：一者修諸禪時互修故，發亦隨互，意如前四種修六妙門相。二者宿世業緣善根發，是故互發不定，義如坐禪內方便驗善惡根性中廣說。

第三、云何名證旋轉六妙門相？此的依第七旋轉修故發。所謂證相者，即有二種：一者證旋轉解，二者證旋轉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、云何名證旋轉六妙門相？此的依第七旋轉修故發。所謂證相者，即有二種：一者證旋轉解，二者證旋轉行。

云何名為證旋轉解發相？行者於數息中，巧惠旋轉修習故，爾時或證深禪定，或證淺定。於此等定中，豁然心惠開發，旋轉覺識，解真無礙，不由心念，任運旋轉覺識法門。旋轉有二種：一者總相旋轉解，二者別相。總相復有二種：一者解真總相，二者解俗總相。別相復有二種：一者解真別相，二者解俗別相。於一總相法中，旋轉解一切法。別相亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為證旋轉解發相？行者於數息中，巧惠旋轉修習故，爾時或證深禪定，或證淺定。於此等定中，豁然心惠開發，旋轉覺識，解真無礙，不由心念，任運旋轉覺識法門。旋轉有二種：一者總相旋轉解，二者別相。總相復有二種：一者解真總相，二者解俗總相。別相復有二種：一者解真別相，二者解俗別相。於一總相法中，旋轉解一切法。別相亦爾。

云何名為證旋轉行相？行者如所解，心不違言，心口相應，法門現前，心行堅固，任運增長，不由念力，諸善功德自生，諸惡自息。總相、別相皆如上說，但有相應之異，入諸法門境界顯現之殊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為證旋轉行相？行者如所解，心不違言，心口相應，法門現前，心行堅固，任運增長，不由念力，諸善功德自生，諸惡自息。總相、別相皆如上說，但有相應之異，入諸法門境界顯現之殊故。

今則略出證旋轉行。如一數門，具二種證旋轉故，餘隨、止、觀、還、淨亦如是。略說不具足者，自善思惟取意，廣對諸法門也。證旋轉六妙門者，即是得旋陀羅尼門也。是名無礙辯才，巧惠方便，遮諸惡令不得起，持諸功德令不漏失。任是法門，必定不久入菩薩位，成就阿耨多羅三藐三菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今則略出證旋轉行。如一數門，具二種證旋轉故，餘隨、止、觀、還、淨亦如是。略說不具足者，自善思惟取意，廣對諸法門也。證旋轉六妙門者，即是得旋陀羅尼門也。是名無礙辯才，巧惠方便，遮諸惡令不得起，持諸功德令不漏失。任是法門，必定不久入菩薩位，成就阿耨多羅三藐三菩提也。

第四云何名為圓證六妙門？行者因第八觀心、第九圓觀，二種六妙門為方便，是觀成時，即便發圓證也。證有二種：一者解證，無礙巧惠，不由心念，自然圓證，識法界故，名解證；二者會證，妙惠朗然開發，明照法界，通達無礙也。證相有二種：一者相似證相，如《法華經》中明六根清淨相；二者真實證相，如《華嚴經》中明初發心圓滿功德智慧相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四云何名為圓證六妙門？行者因第八觀心、第九圓觀，二種六妙門為方便，是觀成時，即便發圓證也。證有二種：一者解證，無礙巧惠，不由心念，自然圓證，識法界故，名解證；二者會證，妙惠朗然開發，明照法界，通達無礙也。證相有二種：一者相似證相，如《法華經》中明六根清淨相；二者真實證相，如《華嚴經》中明初發心圓滿功德智慧相也。

云何名相似圓證為六妙門？如《法華經》說眼根清淨中，能一時數十方凡聖色心等法數量，故名數門。一切色法，隨順於眼根，眼不違色法，共相隨順，故名隨門。如是見時，眼根識寂然不動，故名止門。不以二相見諸佛國，通達無礙，善巧分別，照了法性，故名觀門。還於眼根境界中，通達耳、鼻、舌、身、意等，諸根境界悉明了無礙，不一不異相故，故名還門。復次，見己眼根境界，還於十方凡聖眼界中現，故亦名為還門。雖了了通達，見如是事，而不起妄想分別。知本性常淨，無可染法，不住不著，不起法愛，故名淨門。此則略說於眼根清淨中，證相似六妙門相。餘五根亦如是。廣說如《法華經》明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名相似圓證為六妙門？如《法華經》說眼根清淨中，能一時數十方凡聖色心等法數量，故名數門。一切色法，隨順於眼根，眼不違色法，共相隨順，故名隨門。如是見時，眼根識寂然不動，故名止門。不以二相見諸佛國，通達無礙，善巧分別，照了法性，故名觀門。還於眼根境界中，通達耳、鼻、舌、身、意等，諸根境界悉明了無礙，不一不異相故，故名還門。復次，見己眼根境界，還於十方凡聖眼界中現，故亦名為還門。雖了了通達，見如是事，而不起妄想分別。知本性常淨，無可染法，不住不著，不起法愛，故名淨門。此則略說於眼根清淨中，證相似六妙門相。餘五根亦如是。廣說如《法華經》明也。

云何名真實圓證六妙門？有二種：一者別對，二、通對。別對者，十住為數門，十行為隨門，十迴向為止門，十地為觀門，等覺為還門，妙覺為淨門。二、通對者，有三種證：一者初證，二者中證，三者究竟證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名真實圓證六妙門？有二種：一者別對，二、通對。別對者，十住為數門，十行為隨門，十迴向為止門，十地為觀門，等覺為還門，妙覺為淨門。二、通對者，有三種證：一者初證，二者中證，三者究竟證。

初證者，有菩薩入阿字門，亦名初發心住，得真無生法忍惠。爾時能於一念心中，數不可說微塵世界諸佛、菩薩、聲聞、緣覺諸心行及數無量法門，故名數門。能一念心中，隨順法界所有事業，故名隨門。能一念心中，入百千三昧及一切三昧，虛妄及習俱止息，故名為止門。能一念心中，覺了一切法相，具足種種觀智惠，故名觀門。能一念心中，通達諸法了了分明，神通轉變，調伏眾生，反本還源，故名還門。能一念心中，成就如上所說事，而心無染著，不為諸法之所染污故，亦能淨佛國土，令眾生入三乘淨道，故名淨門。初心菩薩入是法門，如經所說，亦名為佛也。已得般若正惠，聞如來藏，顯真法身，具首楞嚴，明見佛性，住大涅槃，入法華三昧不思議一實境界也。廣說如《華嚴經》中所明。是為初地證不可思議真實六妙門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初證者，有菩薩入阿字門，亦名初發心住，得真無生法忍惠。爾時能於一念心中，數不可說微塵世界諸佛、菩薩、聲聞、緣覺諸心行及數無量法門，故名數門。能一念心中，隨順法界所有事業，故名隨門。能一念心中，入百千三昧及一切三昧，虛妄及習俱止息，故名為止門。能一念心中，覺了一切法相，具足種種觀智惠，故名觀門。能一念心中，通達諸法了了分明，神通轉變，調伏眾生，反本還源，故名還門。能一念心中，成就如上所說事，而心無染著，不為諸法之所染污故，亦能淨佛國土，令眾生入三乘淨道，故名淨門。初心菩薩入是法門，如經所說，亦名為佛也。已得般若正惠，聞如來藏，顯真法身，具首楞嚴，明見佛性，住大涅槃，入法華三昧不思議一實境界也。廣說如《華嚴經》中所明。是為初地證不可思議真實六妙門也。

中證者，餘九住、十行、十迴向、十地、等覺地，皆名中證不可思議真實六妙門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中證者，餘九住、十行、十迴向、十地、等覺地，皆名中證不可思議真實六妙門也。

云何名究竟圓證六妙門？後心菩薩入茶字門，得一念相應惠，妙覺現前，窮照法界，於六種法門究竟通達，功用普備，無所缺減，即是究竟圓滿六妙門也。分別數、隨、止、觀、還、淨諸法門證相，意不異前，但有圓極之殊。故《瓔珞經》云：「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡源。」《法華經》言：「唯佛與佛，乃能究盡諸法實相。」此約修行教道，作如是說。以理而為論，法界圓通，諸佛、菩薩所證法門，始終不二。故《大品經》言：「初阿、後茶，其意無別。」《涅槃經》言：「發心、畢竟，二不別，如是二心先心難。」《華嚴經》言：「從初地悉具一切諸地功德。」《法華經》言：「如是本末究竟等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名究竟圓證六妙門？後心菩薩入茶字門，得一念相應惠，妙覺現前，窮照法界，於六種法門究竟通達，功用普備，無所缺減，即是究竟圓滿六妙門也。分別數、隨、止、觀、還、淨諸法門證相，意不異前，但有圓極之殊。故《瓔珞經》云：「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡源。」《法華經》言：「唯佛與佛，乃能究盡諸法實相。」此約修行教道，作如是說。以理而為論，法界圓通，諸佛、菩薩所證法門，始終不二。故《大品經》言：「初阿、後茶，其意無別。」《涅槃經》言：「發心、畢竟，二不別，如是二心先心難。」《華嚴經》言：「從初地悉具一切諸地功德。」《法華經》言：「如是本末究竟等。」