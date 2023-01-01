釋禪波羅蜜次第法門卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禪波羅蜜次第法門卷第九

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

弟子法慎記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子法慎記

弟子灌頂再治 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子灌頂再治

釋禪波羅蜜修證第七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禪波羅蜜修證第七之五

明修證無漏禪。今明無漏有二種。一者對治無漏。二者緣理無漏。故大集經云。有二種行。一者慧行。二者行行。行行者。即是九想背捨等對治無漏也。緣事起行對治破諸煩惱故。名行行無漏行也。二慧行者。即是四諦。十二因緣真空正觀緣理斷惑故。名慧行無漏行也。第一前釋對治無漏。此約九種法門明也。一九想。二八念。三十想。四八背捨。五八勝處六十一切處。七九次第定。八師子奮迅三昧。九超越三昧。今此九種禪通說為對治無漏。及次第淺深之義皆如前。第一卷中說。今就此九種法門中。即有二種對治無漏道。一者壞法道。二者不壞法道。壞法道者即是九想八念十想是也。善修此三。若發真無漏。即成壞法阿羅漢也。二不壞法道。即是背捨勝處一切處九次第定師子奮迅超越等三昧。具足此禪。發真無漏成不壞法大阿羅漢也。今通釋第一壞法觀中三種法門。所以此三法門。名壞法觀者。行人心厭六欲猶如怨賊。故修九想以為對治。作此觀時雖破壞六欲而多生恐怖。若修八種正念恐怖即除。既貪欲心薄又無怖畏。爾時欲斷三界結使即應進修十想。十想成就。即便殺諸結賊成阿羅漢。是人既壞滅欲界身相。不能具足三界觀練熏修三明八解。故名。壞法也問曰。九想與十想有何異耶。答曰。有異不異。異者九想如縛賊。十想如殺賊。九想為初學。十想為成就。九想為因。十想為果。故經云。二為甘露門。一者不淨觀門。二者阿那波那門。不異者善修九想。即具足十想。此義在下當明之。初釋九想觀門者。一脹想。二壞想。三血塗想。四膿爛想。五青瘀想。六噉想。七散想。八骨想。九燒想。此九種法門通稱想者。能轉心轉想所謂能轉不淨中淨顛倒想。故名為想。今釋九想。即開為四意。一明修證。二明對治。三明攝法。四明趣道。一明修證者。行人先持戒清淨令心不悔易受觀法。能破婬欲諸煩惱賊。故爾時當先。觀人初死之時辭談言語息出不反忽已死亡氣滅身冷無所覺知。室家驚慟號天叫地。言說方爾奄便何去。此為大畏。無可免者。譬如劫盡火燒無有遺脫。如偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明修證無漏禪。今明無漏有二種。一者對治無漏。二者緣理無漏。故大集經云。有二種行。一者慧行。二者行行。行行者。即是九想背捨等對治無漏也。緣事起行對治破諸煩惱故。名行行無漏行也。二慧行者。即是四諦。十二因緣真空正觀緣理斷惑故。名慧行無漏行也。第一前釋對治無漏。此約九種法門明也。一九想。二八念。三十想。四八背捨。五八勝處六十一切處。七九次第定。八師子奮迅三昧。九超越三昧。今此九種禪通說為對治無漏。及次第淺深之義皆如前。第一卷中說。今就此九種法門中。即有二種對治無漏道。一者壞法道。二者不壞法道。壞法道者即是九想八念十想是也。善修此三。若發真無漏。即成壞法阿羅漢也。二不壞法道。即是背捨勝處一切處九次第定師子奮迅超越等三昧。具足此禪。發真無漏成不壞法大阿羅漢也。今通釋第一壞法觀中三種法門。所以此三法門。名壞法觀者。行人心厭六欲猶如怨賊。故修九想以為對治。作此觀時雖破壞六欲而多生恐怖。若修八種正念恐怖即除。既貪欲心薄又無怖畏。爾時欲斷三界結使即應進修十想。十想成就。即便殺諸結賊成阿羅漢。是人既壞滅欲界身相。不能具足三界觀練熏修三明八解。故名。壞法也問曰。九想與十想有何異耶。答曰。有異不異。異者九想如縛賊。十想如殺賊。九想為初學。十想為成就。九想為因。十想為果。故經云。二為甘露門。一者不淨觀門。二者阿那波那門。不異者善修九想。即具足十想。此義在下當明之。初釋九想觀門者。一脹想。二壞想。三血塗想。四膿爛想。五青瘀想。六噉想。七散想。八骨想。九燒想。此九種法門通稱想者。能轉心轉想所謂能轉不淨中淨顛倒想。故名為想。今釋九想。即開為四意。一明修證。二明對治。三明攝法。四明趣道。一明修證者。行人先持戒清淨令心不悔易受觀法。能破婬欲諸煩惱賊。故爾時當先。觀人初死之時辭談言語息出不反忽已死亡氣滅身冷無所覺知。室家驚慟號天叫地。言說方爾奄便何去。此為大畏。無可免者。譬如劫盡火燒無有遺脫。如偈說。

死至無貧富 無勤修善法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死至無貧富 無勤修善法

無貴亦無賤 老少無免者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貴亦無賤 老少無免者

無祈請可救 亦無欺誑處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無祈請可救 亦無欺誑處

無捍格得脫 一切無免者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無捍格得脫 一切無免者

死法名永離恩愛之處一切有生之所惡。雖知可惡甚無得免者。我身不久必當如是。同於木石無所別知。我今不應貪著五欲不覺死至同於牛羊。牛羊禽獸雖見死者跳騰哮吼不自覺悟。我既已得人身識別好醜。當求甘露不死之法。如偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死法名永離恩愛之處一切有生之所惡。雖知可惡甚無得免者。我身不久必當如是。同於木石無所別知。我今不應貪著五欲不覺死至同於牛羊。牛羊禽獸雖見死者跳騰哮吼不自覺悟。我既已得人身識別好醜。當求甘露不死之法。如偈說。

六情根完具 智鑒亦明利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六情根完具 智鑒亦明利

而不求道法 唐受身智慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不求道法 唐受身智慧

禽獸皆亦智 欲樂以自恣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禽獸皆亦智 欲樂以自恣

而不知方便 為道修善事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不知方便 為道修善事

既已得人身 而但自放恣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已得人身 而但自放恣

不知修善行 與彼復何異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知修善行 與彼復何異

三惡道眾生 不得修道業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道眾生 不得修道業

已得此人身 當勉自益利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得此人身 當勉自益利

行者思惟是已。即取我所愛人若男若女。脫衣露體臥置地上於前如死尸想一心三昧觀此死尸心甚驚畏破愛著心。此則略說死想以為九想前方便也。復次九想有二種。一者利根。二者鈍根。若利根之人懸心存想死脹等事悉得成就。若鈍根之人懸作不成必須見人初死至尸所取是相已繫心修習。既見相分明心想成就即發三昧。於後雖離死尸隨想即見。一脹想者。行者對死尸邊見胮脹如韋囊盛風異於本相。此身中無主妄識役御視聽言語。以此自誑今何所趣。但見空舍胮脹項直。此身姿容妖媚細膚朱脣素齒長眼直鼻平額高眉如是好身令人心惑。今但見胮脹好在何處。男女之相亦不可識。即取此相以觀我所愛人。作此訶責欲心臭屎囊胮脹可惡。何足貪著為此沈沒。自念我身未脫此法。一心三昧除世貪愛。二壞想。行者復觀死尸風吹日曝轉大烈壞在地。六分破碎五臟屎尿臭穢盈流惡露已現。我所著者以此觀之無可愛樂。我為癡惑為此屎囊薄皮所誑。如燈蛾投火。但貪明色不顧燒身之禍。自念我身亦爾。未脫此法。一心三昧除世貪愛。三血塗漫想。行者復觀死尸既見破壞處處膿血流溢從頭至足點污。不淨臭穢腥臊胮脹不可親近。我所愛者以此觀之無可愛樂。我為癡惑坐是沈淪污穢不淨好在何處。自念我身未脫此法。一心三昧除世貪愛四膿爛想。行者觀死尸風熱水漬日漸經久身上九孔蟲膿流出皮肉處處膿爛。滂沱在地臭氣轉增我所愛者以此觀之好容美貌為此昏迷。今見臭爛甚於糞穢何可貪著。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛。五青瘀想。行者復觀死尸膿血稍盡風日所變皮肉黃赤瘀黑青𪒠臭氣。轉增我所愛者以此觀之桃華之色誑惑於我今何所在。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛六噉想。行者復觀死尸蟲蛆唼食烏挑其眼狐狗咀嚼虎狼爴裂身殘缺駁脫落可惡我所愛人以此觀之本時形體清潔服飾莊嚴嬌態自惑。今見破壞本相皆失甚可厭惡。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛。七散想。行者復觀死尸禽獸分裂身形破散風吹日曝筋斷骨離頭首交橫。我所愛人以此觀之人相何在。自念我身未脫是法一心三昧除世貪愛。八骨想。行者復觀死尸皮肉等已盡但見白骨。見骨有二種。一者見筋相連。二者筋盡骨離。復有二種。一則餘血膏膩染污。二則骨白如珂如貝。我所愛人以此觀之髑髏可畏堅強之相甚於瓦石。柔軟細觸一旦皆失。自念我身未免此法一心三昧除世貪愛。九燒想。行者復到死尸林中。或見𧂐多草木焚燒死尸腹破肥出爆裂煙臭甚可驚畏。或見但燒白骨煙焰洞然薪盡火滅形同灰土。假令不燒不埋亦歸磨滅。我所愛人以此觀之身相皆盡甚於兵刃。沐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者思惟是已。即取我所愛人若男若女。脫衣露體臥置地上於前如死尸想一心三昧觀此死尸心甚驚畏破愛著心。此則略說死想以為九想前方便也。復次九想有二種。一者利根。二者鈍根。若利根之人懸心存想死脹等事悉得成就。若鈍根之人懸作不成必須見人初死至尸所取是相已繫心修習。既見相分明心想成就即發三昧。於後雖離死尸隨想即見。一脹想者。行者對死尸邊見胮脹如韋囊盛風異於本相。此身中無主妄識役御視聽言語。以此自誑今何所趣。但見空舍胮脹項直。此身姿容妖媚細膚朱脣素齒長眼直鼻平額高眉如是好身令人心惑。今但見胮脹好在何處。男女之相亦不可識。即取此相以觀我所愛人。作此訶責欲心臭屎囊胮脹可惡。何足貪著為此沈沒。自念我身未脫此法。一心三昧除世貪愛。二壞想。行者復觀死尸風吹日曝轉大烈壞在地。六分破碎五臟屎尿臭穢盈流惡露已現。我所著者以此觀之無可愛樂。我為癡惑為此屎囊薄皮所誑。如燈蛾投火。但貪明色不顧燒身之禍。自念我身亦爾。未脫此法。一心三昧除世貪愛。三血塗漫想。行者復觀死尸既見破壞處處膿血流溢從頭至足點污。不淨臭穢腥臊胮脹不可親近。我所愛者以此觀之無可愛樂。我為癡惑坐是沈淪污穢不淨好在何處。自念我身未脫此法。一心三昧除世貪愛四膿爛想。行者觀死尸風熱水漬日漸經久身上九孔蟲膿流出皮肉處處膿爛。滂沱在地臭氣轉增我所愛者以此觀之好容美貌為此昏迷。今見臭爛甚於糞穢何可貪著。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛。五青瘀想。行者復觀死尸膿血稍盡風日所變皮肉黃赤瘀黑青𪒠臭氣。轉增我所愛者以此觀之桃華之色誑惑於我今何所在。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛六噉想。行者復觀死尸蟲蛆唼食烏挑其眼狐狗咀嚼虎狼爴裂身殘缺駁脫落可惡我所愛人以此觀之本時形體清潔服飾莊嚴嬌態自惑。今見破壞本相皆失甚可厭惡。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛。七散想。行者復觀死尸禽獸分裂身形破散風吹日曝筋斷骨離頭首交橫。我所愛人以此觀之人相何在。自念我身未脫是法一心三昧除世貪愛。八骨想。行者復觀死尸皮肉等已盡但見白骨。見骨有二種。一者見筋相連。二者筋盡骨離。復有二種。一則餘血膏膩染污。二則骨白如珂如貝。我所愛人以此觀之髑髏可畏堅強之相甚於瓦石。柔軟細觸一旦皆失。自念我身未免此法一心三昧除世貪愛。九燒想。行者復到死尸林中。或見𧂐多草木焚燒死尸腹破肥出爆裂煙臭甚可驚畏。或見但燒白骨煙焰洞然薪盡火滅形同灰土。假令不燒不埋亦歸磨滅。我所愛人以此觀之身相皆盡甚於兵刃。沐

浴香熏華粉嚴飾軟肥細體清溫諂佞。以此惑人今皆磨滅竟何所在。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛二明九想對治者。行者修九想既通。必須增想重修令觀行熟利。隨所觀時心即與定相應。想法持心無分散意。此則能破六欲除世貪愛。六欲者。一者色欲。二形貌欲。三威儀姿態欲。四言語音聲欲。五細滑欲。六人相欲。此六欲中能生六種著。色欲者有人染著赤色。若赤白色若黃白色黑色若赤黑色若青色若青白色若桃華色。無智愚人見此等色沒溺迷醉。若形貌欲有人。但著形貌面如滿月。修目高眉細腰纖指相好端嚴。心即惑著。威儀欲者有人著威儀姿態行步汪洋揚眉頓臉含笑嬌盈便生愛染。言語欲者有人但愛語聲若聞巧言華說應意承旨音詞清雅歌詠讚歎悅動人心。愚夫淺識為之迷惑細滑欲者有人但愛身形柔軟肥膚光悅猶若兜羅之綿。寒時體溫熱時體涼。按摩接待身服熏香。凡情沒溺為此危喪。雜欲者。有人皆著五事。人相欲者。有人皆不著五事。但著人相若男若女雖見上五事。若不得所愛之人猶不染著。若遇適意之人則能捨世所重頓亡軀命。如是六欲世世誑惑眾生。沈淪生死沒溺三塗。不得解脫。若能善修九想對治除滅。則六欲賊破散疾證涅槃。所以者何。初死想破威儀語言二欲。次脹想壞想噉想破形貌欲。次血塗漫想青瘀想膿爛想多破色欲。次骨想燒想多除細滑欲。九想除雜欲及所著人相欲噉。想散想骨想偏除人相欲殘噉離散白骨中不見有人可著故。以是九想觀能破欲結瞋癡亦薄。三毒薄故九十八使山皆動。漸漸增進其道以金剛三昧摧破結使山得三乘道。九想雖是不淨觀因是能成大事。譬如大海中死尸溺人依之即得度也。三明攝法者。是九想法緣欲界身色想陰攝。亦身念處少分。或欲界攝或初禪二禪攝。未離欲散心人得欲界繫。離欲人得色界。繫胮脹等八想欲界初禪二禪中攝。淨骨想欲界初禪二禪四禪中攝。三禪中樂多故無是想。四明九想趣道者。修九想有二種。若按事而修此則但能伏欲界結後別修十想以斷見思成無學道。二者若善修九想即具十想從事入理此。則不煩別約餘門修十想。所以者何如。行者觀人死時動轉言語須臾間忽然已滅。身體胮脹爛壞分散各各變異。是則無常。若著此身無常壞時是即為苦。若無常苦不得自在者是則無我。不淨無常苦無我故。則世間不可樂著。觀身如是。食雖在口腦涎流下與唾和合成味。而咽與吐無異。下人腹中即為糞穢。即是食不淨想。以此九想觀觀身無常變易念念皆滅。即是死想。以是九想厭世間樂。知煩惱斷即安隱寂滅。即是斷想。以是九想遮諸煩惱即離想。以九想厭世間故。知五陰滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴香熏華粉嚴飾軟肥細體清溫諂佞。以此惑人今皆磨滅竟何所在。自念我身未脫此法一心三昧除世貪愛二明九想對治者。行者修九想既通。必須增想重修令觀行熟利。隨所觀時心即與定相應。想法持心無分散意。此則能破六欲除世貪愛。六欲者。一者色欲。二形貌欲。三威儀姿態欲。四言語音聲欲。五細滑欲。六人相欲。此六欲中能生六種著。色欲者有人染著赤色。若赤白色若黃白色黑色若赤黑色若青色若青白色若桃華色。無智愚人見此等色沒溺迷醉。若形貌欲有人。但著形貌面如滿月。修目高眉細腰纖指相好端嚴。心即惑著。威儀欲者有人著威儀姿態行步汪洋揚眉頓臉含笑嬌盈便生愛染。言語欲者有人但愛語聲若聞巧言華說應意承旨音詞清雅歌詠讚歎悅動人心。愚夫淺識為之迷惑細滑欲者有人但愛身形柔軟肥膚光悅猶若兜羅之綿。寒時體溫熱時體涼。按摩接待身服熏香。凡情沒溺為此危喪。雜欲者。有人皆著五事。人相欲者。有人皆不著五事。但著人相若男若女雖見上五事。若不得所愛之人猶不染著。若遇適意之人則能捨世所重頓亡軀命。如是六欲世世誑惑眾生。沈淪生死沒溺三塗。不得解脫。若能善修九想對治除滅。則六欲賊破散疾證涅槃。所以者何。初死想破威儀語言二欲。次脹想壞想噉想破形貌欲。次血塗漫想青瘀想膿爛想多破色欲。次骨想燒想多除細滑欲。九想除雜欲及所著人相欲噉。想散想骨想偏除人相欲殘噉離散白骨中不見有人可著故。以是九想觀能破欲結瞋癡亦薄。三毒薄故九十八使山皆動。漸漸增進其道以金剛三昧摧破結使山得三乘道。九想雖是不淨觀因是能成大事。譬如大海中死尸溺人依之即得度也。三明攝法者。是九想法緣欲界身色想陰攝。亦身念處少分。或欲界攝或初禪二禪攝。未離欲散心人得欲界繫。離欲人得色界。繫胮脹等八想欲界初禪二禪中攝。淨骨想欲界初禪二禪四禪中攝。三禪中樂多故無是想。四明九想趣道者。修九想有二種。若按事而修此則但能伏欲界結後別修十想以斷見思成無學道。二者若善修九想即具十想從事入理此。則不煩別約餘門修十想。所以者何如。行者觀人死時動轉言語須臾間忽然已滅。身體胮脹爛壞分散各各變異。是則無常。若著此身無常壞時是即為苦。若無常苦不得自在者是則無我。不淨無常苦無我故。則世間不可樂著。觀身如是。食雖在口腦涎流下與唾和合成味。而咽與吐無異。下人腹中即為糞穢。即是食不淨想。以此九想觀觀身無常變易念念皆滅。即是死想。以是九想厭世間樂。知煩惱斷即安隱寂滅。即是斷想。以是九想遮諸煩惱即離想。以九想厭世間故。知五陰滅

。更不須生是處安隱。即是盡想。若能如是善修九想即具十想斷見思惑。當知是人必定趣三乘道。復次摩訶衍中說若善修九想開身念處門。身念處開三念處門。四念處開三十七品門。三十七品開涅槃門。入涅槃故則滅一切憂苦。菩薩憐愍眾生故。雖於九想能入涅槃。而亦不取實際作證。所以者何。若色中無味相眾生即不應著於色若。色中無離相今亦不應從色得解脫。以色中有味故眾生則著於色。色中有離相故眾生從色得解脫。而味不即離離不即味。離味處無脫處離脫處無味處。當知色即非縛非脫。爾時不隨生死不證。涅槃但以大悲憐憫一切眾生。於此不淨觀中成就一切佛法。大品經云。九想即是菩薩摩訶衍。次釋八念法門。所言八念者。一念佛二念法。三念僧。四念戒。五念捨。六念天。七念入出息。八念死。此八通稱念者。一心緣中憶持不忘失故。名之為念。今釋八念即為三意。一明教門所為。二明修證三明趣道之相。一明教門所為者。佛弟子於阿蘭若處空舍塚間山林曠野。善修九想外不淨厭患其身而作是念。我云何將是底下不淨臭屎尿囊以自隨逐。爾時㱇然驚怖舉身毛豎。及為惡魔作種種形色來恐怖之。欲令其道退沒。以是故念佛。次九想後說八念以除怖畏。如經中說。佛告諸比丘。若於阿蘭若處有驚怖心。爾時應當念佛恐怖即滅。若不念佛應當念法恐怖即除。若不念法應當念僧恐怖即除。故知三念為除怖畏說也。問曰。經說三念因緣為除怖畏後五念復云何。答曰。是比丘自布施持戒怖畏即除。所以者何。若彼破戒畏墮地獄。若慳貪畏墮餓鬼。及貧窮中自念。我有是淨戒布施。則歡喜上諸天皆是布施持戒果報。我亦有是福德。是故念天。亦能令怖畏。不生十六行中。念阿那波那時細心覺尚滅。何況怖畏麁覺。念死者念五陰身念念生滅。從生已來恒與死俱。今何以畏死。是五念佛雖不別說。當知是為深除怖畏。所以者何。念他功德以除恐怖則難。念自功德以除怖畏則易。以是義故不別說。二明修證八念。念佛者若行者於阿蘭若中。心有怖畏應當念佛。佛是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。乃至婆伽婆。十號具足。三十二相八十種好。大慈大悲十力四無所畏十八不共法。智慧光明神通無量能度無量十方眾生。是我大師救護一切我當何畏。一心憶念恐怖即除。二念法者。行者應念是法。巧出得今世果無諸熱惱。不待時能到善處通達無礙。巧出者善說二諦不相違故。是法能出二邊故名巧出。得今世果者諸外道法皆無今世果。唯佛法中因緣展轉生。所謂持戒清淨故得心不。悔得心不悔故生法歡喜。生法歡喜故得心樂。得心樂故則能攝心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。更不須生是處安隱。即是盡想。若能如是善修九想即具十想斷見思惑。當知是人必定趣三乘道。復次摩訶衍中說若善修九想開身念處門。身念處開三念處門。四念處開三十七品門。三十七品開涅槃門。入涅槃故則滅一切憂苦。菩薩憐愍眾生故。雖於九想能入涅槃。而亦不取實際作證。所以者何。若色中無味相眾生即不應著於色若。色中無離相今亦不應從色得解脫。以色中有味故眾生則著於色。色中有離相故眾生從色得解脫。而味不即離離不即味。離味處無脫處離脫處無味處。當知色即非縛非脫。爾時不隨生死不證。涅槃但以大悲憐憫一切眾生。於此不淨觀中成就一切佛法。大品經云。九想即是菩薩摩訶衍。次釋八念法門。所言八念者。一念佛二念法。三念僧。四念戒。五念捨。六念天。七念入出息。八念死。此八通稱念者。一心緣中憶持不忘失故。名之為念。今釋八念即為三意。一明教門所為。二明修證三明趣道之相。一明教門所為者。佛弟子於阿蘭若處空舍塚間山林曠野。善修九想外不淨厭患其身而作是念。我云何將是底下不淨臭屎尿囊以自隨逐。爾時㱇然驚怖舉身毛豎。及為惡魔作種種形色來恐怖之。欲令其道退沒。以是故念佛。次九想後說八念以除怖畏。如經中說。佛告諸比丘。若於阿蘭若處有驚怖心。爾時應當念佛恐怖即滅。若不念佛應當念法恐怖即除。若不念法應當念僧恐怖即除。故知三念為除怖畏說也。問曰。經說三念因緣為除怖畏後五念復云何。答曰。是比丘自布施持戒怖畏即除。所以者何。若彼破戒畏墮地獄。若慳貪畏墮餓鬼。及貧窮中自念。我有是淨戒布施。則歡喜上諸天皆是布施持戒果報。我亦有是福德。是故念天。亦能令怖畏。不生十六行中。念阿那波那時細心覺尚滅。何況怖畏麁覺。念死者念五陰身念念生滅。從生已來恒與死俱。今何以畏死。是五念佛雖不別說。當知是為深除怖畏。所以者何。念他功德以除恐怖則難。念自功德以除怖畏則易。以是義故不別說。二明修證八念。念佛者若行者於阿蘭若中。心有怖畏應當念佛。佛是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。乃至婆伽婆。十號具足。三十二相八十種好。大慈大悲十力四無所畏十八不共法。智慧光明神通無量能度無量十方眾生。是我大師救護一切我當何畏。一心憶念恐怖即除。二念法者。行者應念是法。巧出得今世果無諸熱惱。不待時能到善處通達無礙。巧出者善說二諦不相違故。是法能出二邊故名巧出。得今世果者諸外道法皆無今世果。唯佛法中因緣展轉生。所謂持戒清淨故得心不。悔得心不悔故生法歡喜。生法歡喜故得心樂。得心樂故則能攝心。

攝心故得如實智。得如實智故得厭離。得厭離故得離欲。離欲故得解脫。解脫果報故得涅槃。是名得今世果報。無熱惱者無三毒生死熱惱也。不待時者。諸外道受法要須待時節。佛法不爾譬如薪遇火即然不待時。到善處者若行佛法必至人天樂果三乘涅槃之處。通達無礙者得三法印故通達無礙也。我修如是等法當何所畏。一心憶念恐怖即除。三念僧者。行者應念僧。僧是佛弟子眾。具五分法身。是中有四雙八輩二十七人。應受供養禮事。世間無上福田。所謂若聲聞僧。若辟支佛僧。若菩薩僧神。智無量能救苦難度脫眾生。如是聖眾是我真伴當何所畏。一心憶念恐怖即除。四念戒者。行者應念是戒。能遮諸惡安隱住處是中戒有二種。所謂有漏戒無漏戒。復有二種。一律儀戒。二定共戒。律儀戒能遮諸惡身得安隱。定共戒能遮諸煩惱心得內樂。無漏戒能破無明諸惡根本得解脫樂。我修如是之法當何所畏。一心憶念恐怖即除。五念捨者。行者應念。捨有二種。一者捨施捨。二者諸煩惱捨。捨施有二種。一者捨財。二者捨法。是二種捨皆名為捨。即是一切善法根本。行者自念我有身已來亦有如是捨施功德。我當何畏。一心憶念怖畏即除。六念天者。行者應念四天王天乃至他化自在天彼諸天等悉因往昔戒施善根。得生彼處長夜快樂。善法護念我等復當憶念。天有四種。一者名天。二者生天。三者淨天。四者義生天。如是等天果報清淨。若我有戒施之善。捨命之時必生彼處。當何所畏。一心憶念恐怖即除。七念阿那波那者。如前六十特勝初門中說。行者若心驚怖即當調息緣息出入覺知滿十。即當發言念阿那波那。如是至十六神即歸。一心念息恐怖即除。次念死者。死有二種。一者自死。二他因緣死。是二種死常隨此身。若他不殺自亦當死。何足生怖。譬如勇士入陣以死往遮則心安無懼。如是一心念死怖畏即除。是則略說八念對治恐怖。是中法相並如摩訶衍廣分別。三明八念趣道之相者。若如前說止是權除怖畏及諸障難。今明善修八念即是一途入道法門。釋八念入道有二意。一者次第修行入道之相。二者一一念各得入道。次第修行入道者。行者欲求解脫煩惱之病。先當念佛如醫王念法如良藥。念僧如瞻病。念戒如禁忌飲食。念捨如將養。念天如身病少差。念阿那波那使發禪定。念死即悟無常四諦。若三界病盡即得聖道。二者明一一念各是入道方法者。念佛即是念佛三昧入道之相。如文殊般若及諸經中說。念法者如經說。諸佛所師所謂法也。若四諦十二因緣六波羅蜜中道實相。如是等法皆是入道之法。念僧者如觀世音三昧藥上等經中說。念戒如前十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心故得如實智。得如實智故得厭離。得厭離故得離欲。離欲故得解脫。解脫果報故得涅槃。是名得今世果報。無熱惱者無三毒生死熱惱也。不待時者。諸外道受法要須待時節。佛法不爾譬如薪遇火即然不待時。到善處者若行佛法必至人天樂果三乘涅槃之處。通達無礙者得三法印故通達無礙也。我修如是等法當何所畏。一心憶念恐怖即除。三念僧者。行者應念僧。僧是佛弟子眾。具五分法身。是中有四雙八輩二十七人。應受供養禮事。世間無上福田。所謂若聲聞僧。若辟支佛僧。若菩薩僧神。智無量能救苦難度脫眾生。如是聖眾是我真伴當何所畏。一心憶念恐怖即除。四念戒者。行者應念是戒。能遮諸惡安隱住處是中戒有二種。所謂有漏戒無漏戒。復有二種。一律儀戒。二定共戒。律儀戒能遮諸惡身得安隱。定共戒能遮諸煩惱心得內樂。無漏戒能破無明諸惡根本得解脫樂。我修如是之法當何所畏。一心憶念恐怖即除。五念捨者。行者應念。捨有二種。一者捨施捨。二者諸煩惱捨。捨施有二種。一者捨財。二者捨法。是二種捨皆名為捨。即是一切善法根本。行者自念我有身已來亦有如是捨施功德。我當何畏。一心憶念怖畏即除。六念天者。行者應念四天王天乃至他化自在天彼諸天等悉因往昔戒施善根。得生彼處長夜快樂。善法護念我等復當憶念。天有四種。一者名天。二者生天。三者淨天。四者義生天。如是等天果報清淨。若我有戒施之善。捨命之時必生彼處。當何所畏。一心憶念恐怖即除。七念阿那波那者。如前六十特勝初門中說。行者若心驚怖即當調息緣息出入覺知滿十。即當發言念阿那波那。如是至十六神即歸。一心念息恐怖即除。次念死者。死有二種。一者自死。二他因緣死。是二種死常隨此身。若他不殺自亦當死。何足生怖。譬如勇士入陣以死往遮則心安無懼。如是一心念死怖畏即除。是則略說八念對治恐怖。是中法相並如摩訶衍廣分別。三明八念趣道之相者。若如前說止是權除怖畏及諸障難。今明善修八念即是一途入道法門。釋八念入道有二意。一者次第修行入道之相。二者一一念各得入道。次第修行入道者。行者欲求解脫煩惱之病。先當念佛如醫王念法如良藥。念僧如瞻病。念戒如禁忌飲食。念捨如將養。念天如身病少差。念阿那波那使發禪定。念死即悟無常四諦。若三界病盡即得聖道。二者明一一念各是入道方法者。念佛即是念佛三昧入道之相。如文殊般若及諸經中說。念法者如經說。諸佛所師所謂法也。若四諦十二因緣六波羅蜜中道實相。如是等法皆是入道之法。念僧者如觀世音三昧藥上等經中說。念戒如前十

種戒中說。念施如摩訶衍中檀波羅蜜入道相中說。餘三念者若念天及第一義天即入道。若念阿那波那入道之相。具如通明中說。念死如下死想義中說。當知八念隨修一念即得入道不須餘習。菩薩為求佛道故行是八念心無依倚。大悲方便廣習法門以化眾生。當知八念即是菩薩摩訶衍也。次釋十想法門。十想者。一無常想。二苦想三。無我想。四食不淨想。五一切世間不可樂想。六死想。七不淨想。八斷想。九離想。十盡想。今釋十想即為三意。一明次位。二明修證。三明趣道想第一所言次位者。於佛教所說諸法中有三種道。一見道。二修道。三無學道。今此十。想即約三道以明位次。所以者何。壞法人於乾慧地已具九想伏諸結。使今修無常等三想即是總相觀。為破六十二見諸顛倒法。入見道中得初果故。次有食不淨想等四想。此為須陀洹斯陀含人入修道中。欲斷五下分結證阿那含果故。說是四種別相事觀助成正觀。斷思惟惑。後斷離盡等三想。為阿那含人行阿羅漢向修無學道。為欲斷離色無色愛證阿羅漢故說。當知十想約三道以辯次位。一往義則可見。第二明修證。一無常想者。觀一切有為法無常智慧相應故。名無常想。所以者何。一切有為法新新生滅故。屬因緣故。不增積故。生時無所從來。滅時無所去處。故名無常。是中無常有二種。一者眾生無常。二者世界無常。眾生無常者。行者觀我及一切眾生。從歌羅邏來色心生滅變異。乃至老死無暫停時。所以者何。一切有為悉屬生住滅三相遷變。故知無常所謂欲生異生欲住異住欲滅異滅。如是變易無常剎那迅速無暫停息。故知一切眾生悉皆無常。世界無常者。如偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種戒中說。念施如摩訶衍中檀波羅蜜入道相中說。餘三念者若念天及第一義天即入道。若念阿那波那入道之相。具如通明中說。念死如下死想義中說。當知八念隨修一念即得入道不須餘習。菩薩為求佛道故行是八念心無依倚。大悲方便廣習法門以化眾生。當知八念即是菩薩摩訶衍也。次釋十想法門。十想者。一無常想。二苦想三。無我想。四食不淨想。五一切世間不可樂想。六死想。七不淨想。八斷想。九離想。十盡想。今釋十想即為三意。一明次位。二明修證。三明趣道想第一所言次位者。於佛教所說諸法中有三種道。一見道。二修道。三無學道。今此十。想即約三道以明位次。所以者何。壞法人於乾慧地已具九想伏諸結。使今修無常等三想即是總相觀。為破六十二見諸顛倒法。入見道中得初果故。次有食不淨想等四想。此為須陀洹斯陀含人入修道中。欲斷五下分結證阿那含果故。說是四種別相事觀助成正觀。斷思惟惑。後斷離盡等三想。為阿那含人行阿羅漢向修無學道。為欲斷離色無色愛證阿羅漢故說。當知十想約三道以辯次位。一往義則可見。第二明修證。一無常想者。觀一切有為法無常智慧相應故。名無常想。所以者何。一切有為法新新生滅故。屬因緣故。不增積故。生時無所從來。滅時無所去處。故名無常。是中無常有二種。一者眾生無常。二者世界無常。眾生無常者。行者觀我及一切眾生。從歌羅邏來色心生滅變異。乃至老死無暫停時。所以者何。一切有為悉屬生住滅三相遷變。故知無常所謂欲生異生欲住異住欲滅異滅。如是變易無常剎那迅速無暫停息。故知一切眾生悉皆無常。世界無常者。如偈說。

大地草木皆磨滅 須彌巨海亦崩竭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地草木皆磨滅 須彌巨海亦崩竭

諸天住處皆燒盡 爾時世界何處常 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天住處皆燒盡 爾時世界何處常

復次如佛說無常觀有二種。一者有餘。二者無餘。一切人物皆盡唯有名在。是名有餘。若人物滅盡是名無餘。所以者何。若言以三相故。一切有為法為無常者。三相自不可得。云何有無常。如生時無住滅離生時亦無住滅。若生時即有住滅即壞生相。以生滅相違故。若言離生有滅住亦壞三相義。若離生則滅無所滅故。當知三相不可得。若無有三相。云何言無常。若不得無常相即見聖道。是名無常想。問曰。若爾佛何故說無常為聖諦。答曰。為對治破著常顛倒故。是中不應求實。若心計無常為實者即墮斷見。復次有餘無常想如上特勝通明中說。無餘者在下慧行中當廣說。問曰。何以聖行初門先說無常想。答曰。一切凡夫未見道時各貴所行。或言持戒為重。或言多聞為重。或言十二頭陀為重。或言禪定為重。如是各各所行為貴。更不復勤求涅槃。佛言。是諸功德皆是趣涅槃道分。若觀諸法無常是為真涅槃道。如是種種因緣故。諸法雖空而說是無常想。二苦想者。行者應作是思惟。若一切有餘法無常遷變即是苦想。所以者何。從內六情外六塵和合故。生六種識。六種識中生三種受。謂苦受樂受捨受。是三種受中生老病死恩愛別離求不得怨憎會五陰盛等。八苦之所逼切故名為苦。復次是苦受以事即是苦故。一切眾生所不欲。是樂受以為順情故。一切眾生所愛。若生貪著無常敗壞即現受眾苦。後受地獄畜生餓鬼等苦。如是等種種諸苦皆從求樂生故。知樂即是苦。捨受雖復情中不覺苦樂不取不棄。理實無常遷逼亦為大苦。如是觀時於三界中不見樂相可生貪著。心生厭畏是名苦想。問曰。若無常即是苦者。道聖諦有為無常亦應是苦。答曰。道聖諦雖無常而能滅苦不生諸著。又與空無我等諸智慧和合故。但是無常而非苦也。三無我想者。行者當深思惟若有為法悉是苦者。苦即是無我。所以者何。五受陰中悉皆是苦。若是苦者即不自在。若不自在是則無我。何以故。若有我自在者則不應為苦所逼。知苦即是無我。復次五陰十二入十八界中。諸法從緣生則無自性故。若即陰離陰。更求我等十六知見皆不可得。既不得我則捨一切諸見執著心無所取。便得解脫。是名無我想。是無常苦無我三想觀行深細。在下釋苦諦中更當廣說。問曰。無常苦無我。為是一事為是三事。若是一事一事不應說三。若是三事佛何故說無常即苦。苦即無我。答。三是一事。所謂受有漏法觀門分別故。有三種異。無常行想應是無常想。苦行想應是苦想。無我行想應是無我想。無常不令入三界。苦令知三界過罪。無我則捨世間。復次無常生厭。苦生怖畏。無我拔出令得解脫。復次無常者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如佛說無常觀有二種。一者有餘。二者無餘。一切人物皆盡唯有名在。是名有餘。若人物滅盡是名無餘。所以者何。若言以三相故。一切有為法為無常者。三相自不可得。云何有無常。如生時無住滅離生時亦無住滅。若生時即有住滅即壞生相。以生滅相違故。若言離生有滅住亦壞三相義。若離生則滅無所滅故。當知三相不可得。若無有三相。云何言無常。若不得無常相即見聖道。是名無常想。問曰。若爾佛何故說無常為聖諦。答曰。為對治破著常顛倒故。是中不應求實。若心計無常為實者即墮斷見。復次有餘無常想如上特勝通明中說。無餘者在下慧行中當廣說。問曰。何以聖行初門先說無常想。答曰。一切凡夫未見道時各貴所行。或言持戒為重。或言多聞為重。或言十二頭陀為重。或言禪定為重。如是各各所行為貴。更不復勤求涅槃。佛言。是諸功德皆是趣涅槃道分。若觀諸法無常是為真涅槃道。如是種種因緣故。諸法雖空而說是無常想。二苦想者。行者應作是思惟。若一切有餘法無常遷變即是苦想。所以者何。從內六情外六塵和合故。生六種識。六種識中生三種受。謂苦受樂受捨受。是三種受中生老病死恩愛別離求不得怨憎會五陰盛等。八苦之所逼切故名為苦。復次是苦受以事即是苦故。一切眾生所不欲。是樂受以為順情故。一切眾生所愛。若生貪著無常敗壞即現受眾苦。後受地獄畜生餓鬼等苦。如是等種種諸苦皆從求樂生故。知樂即是苦。捨受雖復情中不覺苦樂不取不棄。理實無常遷逼亦為大苦。如是觀時於三界中不見樂相可生貪著。心生厭畏是名苦想。問曰。若無常即是苦者。道聖諦有為無常亦應是苦。答曰。道聖諦雖無常而能滅苦不生諸著。又與空無我等諸智慧和合故。但是無常而非苦也。三無我想者。行者當深思惟若有為法悉是苦者。苦即是無我。所以者何。五受陰中悉皆是苦。若是苦者即不自在。若不自在是則無我。何以故。若有我自在者則不應為苦所逼。知苦即是無我。復次五陰十二入十八界中。諸法從緣生則無自性故。若即陰離陰。更求我等十六知見皆不可得。既不得我則捨一切諸見執著心無所取。便得解脫。是名無我想。是無常苦無我三想觀行深細。在下釋苦諦中更當廣說。問曰。無常苦無我。為是一事為是三事。若是一事一事不應說三。若是三事佛何故說無常即苦。苦即無我。答。三是一事。所謂受有漏法觀門分別故。有三種異。無常行想應是無常想。苦行想應是苦想。無我行想應是無我想。無常不令入三界。苦令知三界過罪。無我則捨世間。復次無常生厭。苦生怖畏。無我拔出令得解脫。復次無常者

遮常見。苦遮令世涅槃見。無我者遮著處見。無常者世間所可著常法是。苦者世間計樂處是。無我者世間所可計我牢固者是。如是等種種分別並如摩訶衍中廣說也。四食不淨想者。行者雖知無常苦空無我。若於飲食猶生貪著。當修食不淨想以為對治。諦觀此食皆是不淨因緣故有。如肉是精血水道中生。是為膿蟲住處。如酥乳酪血變所成。與爛膿無異。飯似白蟲羹如糞汁。一切飯食厨人執作汁垢不淨。若著口中腦有爛涎二道流下與唾和合。然後成味。其狀如吐。從腹門入地持水爛風動火煮。如釜熟糜滓濁下沈清者在上。譬如釀酒滓。濁者為屎清者為尿。腰有三孔風吹膿汁散入百脈。先與血和合凝變為肉。從新肉生脂骨髓。以是因緣故生身根。從新舊肉令生五情根。從此五根則生五識。次第生意識分別取相籌量好醜。然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業。觀食如是本末因緣種種不淨。知內四大與外四大則無有異。但以我見力故強計為我。有行者如是思惟知食罪過。若我貪著當墮地獄餓鬼吞熱鐵丸。或墮畜生猪狗之中噉食糞穢。如是觀食則生厭想。因厭食故五欲亦薄。即是食不淨想。五一切世間不可樂想者。行者若念世間色欲滋味眷屬親里服飾園觀國土人事等。則生樂想。惡覺不息障離欲道故。行者應當深心諦觀世間過罪之相。過罪有二種。一者眾生。二者國土。眾生過罪者。一切眾生皆有八苦之患無可貪著。復觀眾生貪欲多故。不擇好醜猶如禽獸。瞋恚重故乃至不受佛語不敬聞法不畏惡道。愚癡多故所求不以道理不識尊卑。或慳貪憍慢嫉妬很戾諂誑讒賊邪見無信不識恩義。或罪業多故造作五逆不敬三寶輕蔑善人。世間眾生善者甚少弊惡者多。深觀如是煩惱過罪應生厭離。如是不可親厚國土。過罪者。如偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮常見。苦遮令世涅槃見。無我者遮著處見。無常者世間所可著常法是。苦者世間計樂處是。無我者世間所可計我牢固者是。如是等種種分別並如摩訶衍中廣說也。四食不淨想者。行者雖知無常苦空無我。若於飲食猶生貪著。當修食不淨想以為對治。諦觀此食皆是不淨因緣故有。如肉是精血水道中生。是為膿蟲住處。如酥乳酪血變所成。與爛膿無異。飯似白蟲羹如糞汁。一切飯食厨人執作汁垢不淨。若著口中腦有爛涎二道流下與唾和合。然後成味。其狀如吐。從腹門入地持水爛風動火煮。如釜熟糜滓濁下沈清者在上。譬如釀酒滓。濁者為屎清者為尿。腰有三孔風吹膿汁散入百脈。先與血和合凝變為肉。從新肉生脂骨髓。以是因緣故生身根。從新舊肉令生五情根。從此五根則生五識。次第生意識分別取相籌量好醜。然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業。觀食如是本末因緣種種不淨。知內四大與外四大則無有異。但以我見力故強計為我。有行者如是思惟知食罪過。若我貪著當墮地獄餓鬼吞熱鐵丸。或墮畜生猪狗之中噉食糞穢。如是觀食則生厭想。因厭食故五欲亦薄。即是食不淨想。五一切世間不可樂想者。行者若念世間色欲滋味眷屬親里服飾園觀國土人事等。則生樂想。惡覺不息障離欲道故。行者應當深心諦觀世間過罪之相。過罪有二種。一者眾生。二者國土。眾生過罪者。一切眾生皆有八苦之患無可貪著。復觀眾生貪欲多故。不擇好醜猶如禽獸。瞋恚重故乃至不受佛語不敬聞法不畏惡道。愚癡多故所求不以道理不識尊卑。或慳貪憍慢嫉妬很戾諂誑讒賊邪見無信不識恩義。或罪業多故造作五逆不敬三寶輕蔑善人。世間眾生善者甚少弊惡者多。深觀如是煩惱過罪應生厭離。如是不可親厚國土。過罪者。如偈說。

或有國多寒 或有國多熱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國多寒 或有國多熱

有國無救護 或有國多惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有國無救護 或有國多惡

有國多饑餓 或有國多病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有國多饑餓 或有國多病

有國不修福 如是無樂處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有國不修福 如是無樂處

行者深觀欲界惡事如是無有樂處。乃至上三界果報破壞時憂苦甚於下界。譬如極高處墮落摧碎爛壞。經言。三界無安。猶如火宅。眾苦充滿。甚可怖畏。若常觀是相則深生厭離愛覺不生。是名世間不可樂想。六死想者。行者若修上來諸想多少懈怠心生不能疾斷漏。是時應須深修死無想。如佛說死想義。有一比丘偏袒白佛。我能修死想。佛言。汝云何修。比丘言。我不望一歲活。佛言。汝為放逸修死想者。復有比丘言。我不望七月活。有比丘言。七日六日五日四日三日二日活。佛言。汝等皆是放逸修死想者。有比丘言。從旦至食。有一比丘言。一食頃。佛言。汝等皆是放逸修死想者。有一比丘偏袒白佛言。我於出息不保入息。入息不保出息佛言。善哉善哉。是真修死想者。是真不放逸行。若能如是修死想者。當知是人破懈怠賊。一切善法恒得現前。是名修死想也。七不淨想者。如前通明觀。見身三十六物五種不淨。是中應廣說。八斷想。九離想。十盡想者。緣涅槃斷煩惱結使故名斷想。離結使故。故名為離想。盡諸結使故名為盡想。問曰。若爾者一想便足。何故說三。答曰。如前一法三說。無常即苦苦即無我。此想亦如是。斷想有餘涅槃。盡想無餘涅槃。離想二涅槃方便門。當知壞法人成就十想。即成阿羅漢具足二種涅槃故說。九想十想為壞法道也。十想義種種分別。具如摩訶衍中廣說。第三明趣道相者即有三種一者漸次入壞法道。具如前說。二者非次第壞法道。從初發心即具修十想斷諸結使得阿羅漢果具足二種涅槃故。摩訶衍云。若於煖頂忍世間第一法。正智慧觀離諸煩惱是離想。得無漏道斷結使是斷想。入涅槃時滅五受陰不復相續。是名盡想當知從初乾慧地來即說離想等。此則異前所說三想併在後無學道中也。三者隨分入道。若於十想之中隨修一想善得成就。即能斷三界結使得阿羅漢。證二種涅槃。故經云。善修無常能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明三界結使永盡無餘。當知無常即是具足入道不煩惱想。下九想亦當如是。一一分別趣道之相。復次菩薩摩訶薩行菩薩道時心廣大故。欲為一切眾生習甘露法藥。雖知諸法畢竟空寂。而亦具足成就十想。是菩薩於一一想中。次第入一切法門旋轉無閡為眾生說。當知十想即是菩薩摩訶衍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者深觀欲界惡事如是無有樂處。乃至上三界果報破壞時憂苦甚於下界。譬如極高處墮落摧碎爛壞。經言。三界無安。猶如火宅。眾苦充滿。甚可怖畏。若常觀是相則深生厭離愛覺不生。是名世間不可樂想。六死想者。行者若修上來諸想多少懈怠心生不能疾斷漏。是時應須深修死無想。如佛說死想義。有一比丘偏袒白佛。我能修死想。佛言。汝云何修。比丘言。我不望一歲活。佛言。汝為放逸修死想者。復有比丘言。我不望七月活。有比丘言。七日六日五日四日三日二日活。佛言。汝等皆是放逸修死想者。有比丘言。從旦至食。有一比丘言。一食頃。佛言。汝等皆是放逸修死想者。有一比丘偏袒白佛言。我於出息不保入息。入息不保出息佛言。善哉善哉。是真修死想者。是真不放逸行。若能如是修死想者。當知是人破懈怠賊。一切善法恒得現前。是名修死想也。七不淨想者。如前通明觀。見身三十六物五種不淨。是中應廣說。八斷想。九離想。十盡想者。緣涅槃斷煩惱結使故名斷想。離結使故。故名為離想。盡諸結使故名為盡想。問曰。若爾者一想便足。何故說三。答曰。如前一法三說。無常即苦苦即無我。此想亦如是。斷想有餘涅槃。盡想無餘涅槃。離想二涅槃方便門。當知壞法人成就十想。即成阿羅漢具足二種涅槃故說。九想十想為壞法道也。十想義種種分別。具如摩訶衍中廣說。第三明趣道相者即有三種一者漸次入壞法道。具如前說。二者非次第壞法道。從初發心即具修十想斷諸結使得阿羅漢果具足二種涅槃故。摩訶衍云。若於煖頂忍世間第一法。正智慧觀離諸煩惱是離想。得無漏道斷結使是斷想。入涅槃時滅五受陰不復相續。是名盡想當知從初乾慧地來即說離想等。此則異前所說三想併在後無學道中也。三者隨分入道。若於十想之中隨修一想善得成就。即能斷三界結使得阿羅漢。證二種涅槃。故經云。善修無常能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明三界結使永盡無餘。當知無常即是具足入道不煩惱想。下九想亦當如是。一一分別趣道之相。復次菩薩摩訶薩行菩薩道時心廣大故。欲為一切眾生習甘露法藥。雖知諸法畢竟空寂。而亦具足成就十想。是菩薩於一一想中。次第入一切法門旋轉無閡為眾生說。當知十想即是菩薩摩訶衍也。