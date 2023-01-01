釋禪波羅蜜次第法門卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禪波羅蜜次第法門卷第七

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

弟子法慎記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子法慎記

弟子灌頂再治 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子灌頂再治

釋禪波羅蜜修證第七之三(修證亦有漏亦無漏禪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禪波羅蜜修證第七之三(修證亦有漏亦無漏禪)

今約三種法門。以辯亦有漏亦無漏禪。一者六妙門。二者十六特勝。三者通明觀。此三法門亦得說為淨禪。此中明淨禪與阿毘曇有小異淺深位次。並如前第五卷中說。但教門分一息道立三種禪為化眾生。今須略推此教意。多是對三種人根性不同。一者自有眾生慧性多而定性少。為說六妙門。六妙門中慧性多故。於欲界初禪中即能發無漏。此未必至上地諸禪也。二者自有眾生定根多而慧性少。為說十六特勝。慧根性少故下地不即發無漏。定性多故以具上地諸禪方得修道。三者自有眾生定慧根性等為說通明。通明者。亦具根本禪而觀慧巧細。從於下地乃至上地皆能發無漏也。此是隨機之說。若隨對治則與此相違。如前五門中意可解。初釋六妙門為三。一者釋名。二辨位次。三明修證。第一釋名者。所言六妙門者。一數二隨三止四觀五還六淨。通稱六妙門者。妙名涅槃。此之妙法能通至涅槃故名妙門。亦名六妙門。此六妙門。三是定法。三是慧法。定愛慧策亦有漏亦無漏義在於此。二辨次位者。此六妙門位即無定。所以者何。若於欲界未到地中巧行六法。第六淨心成就即發三乘無漏。況復進得上地諸禪而不疾證道。雖此與前有異。是以瑞應經云。因此六法遊止三四。出生十二。此而推之故知此六妙門位則不必定耳。三明修證者。若廣明此六法修證則諸禪皆屬六妙門攝。今但取次第相生入道之正要。以明六妙修證之相。今明修證六妙門開為十二門也。所以者何。如數有二種。一者修數。二者數相應。乃至修淨與相應亦如是。今約修證分別有十二門。一修數。二與數相應。一者修數。行者調和氣息不澁不滑安詳徐數。從一至十攝心在數不令馳散。是名修數。二與數相應者。覺心任運從一至十不加功力。心息自住息既虛凝心相漸細患數為麁意不欲數。爾時行者應當放數修隨。隨亦有二種。一者修隨。二者與隨相應修隨者。捨數法一心依隨息之出入。心住息緣無分散意是名修隨。二者與隨相應。心既漸細覺息長短遍身入出息任運相依意慮怡然凝靜是名與隨相應。覺隨為麁心厭欲捨。如人疲極欲眠不樂眾務爾時行者應當捨隨修止。止有二種。一者修止。二與止相應。修止者三止之中但用制心止也。制心息諸緣慮不念數隨凝靜其心。是名修止。二與止相應者。自覺身心泯然入定。不見內外相貌。如欲界未到地等定法持心任運不動。行者爾時即作是念。今此三昧雖復寂靜而無慧方便不能破壞生死。復作是念。今此定者皆屬因緣。陰入界法和合而有虛誑不實。我今不覺應須照了。作是念已即不著止。起觀分別亦有二種。一者修觀。二者與觀相應。一修觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今約三種法門。以辯亦有漏亦無漏禪。一者六妙門。二者十六特勝。三者通明觀。此三法門亦得說為淨禪。此中明淨禪與阿毘曇有小異淺深位次。並如前第五卷中說。但教門分一息道立三種禪為化眾生。今須略推此教意。多是對三種人根性不同。一者自有眾生慧性多而定性少。為說六妙門。六妙門中慧性多故。於欲界初禪中即能發無漏。此未必至上地諸禪也。二者自有眾生定根多而慧性少。為說十六特勝。慧根性少故下地不即發無漏。定性多故以具上地諸禪方得修道。三者自有眾生定慧根性等為說通明。通明者。亦具根本禪而觀慧巧細。從於下地乃至上地皆能發無漏也。此是隨機之說。若隨對治則與此相違。如前五門中意可解。初釋六妙門為三。一者釋名。二辨位次。三明修證。第一釋名者。所言六妙門者。一數二隨三止四觀五還六淨。通稱六妙門者。妙名涅槃。此之妙法能通至涅槃故名妙門。亦名六妙門。此六妙門。三是定法。三是慧法。定愛慧策亦有漏亦無漏義在於此。二辨次位者。此六妙門位即無定。所以者何。若於欲界未到地中巧行六法。第六淨心成就即發三乘無漏。況復進得上地諸禪而不疾證道。雖此與前有異。是以瑞應經云。因此六法遊止三四。出生十二。此而推之故知此六妙門位則不必定耳。三明修證者。若廣明此六法修證則諸禪皆屬六妙門攝。今但取次第相生入道之正要。以明六妙修證之相。今明修證六妙門開為十二門也。所以者何。如數有二種。一者修數。二者數相應。乃至修淨與相應亦如是。今約修證分別有十二門。一修數。二與數相應。一者修數。行者調和氣息不澁不滑安詳徐數。從一至十攝心在數不令馳散。是名修數。二與數相應者。覺心任運從一至十不加功力。心息自住息既虛凝心相漸細患數為麁意不欲數。爾時行者應當放數修隨。隨亦有二種。一者修隨。二者與隨相應修隨者。捨數法一心依隨息之出入。心住息緣無分散意是名修隨。二者與隨相應。心既漸細覺息長短遍身入出息任運相依意慮怡然凝靜是名與隨相應。覺隨為麁心厭欲捨。如人疲極欲眠不樂眾務爾時行者應當捨隨修止。止有二種。一者修止。二與止相應。修止者三止之中但用制心止也。制心息諸緣慮不念數隨凝靜其心。是名修止。二與止相應者。自覺身心泯然入定。不見內外相貌。如欲界未到地等定法持心任運不動。行者爾時即作是念。今此三昧雖復寂靜而無慧方便不能破壞生死。復作是念。今此定者皆屬因緣。陰入界法和合而有虛誑不實。我今不覺應須照了。作是念已即不著止。起觀分別亦有二種。一者修觀。二者與觀相應。一修觀

者。觀有三種。一者慧行觀。觀真之慧。二者得解觀。即假想觀。三者實觀。如事而觀也。今此六妙門十六特勝通明等並正用實觀成就。然後用慧行觀觀理入道。所以者何。名實者如眾生一期。果報實有四大不淨三十六物所成。但以無明覆蔽心眼不開明。則不依實而見。若能審諦觀察心眼開明依實而見。故名實慧行觀。及得解觀在下四諦十二因緣九想背捨等中當廣分別。云何修習實觀。行者於定心中以心眼諦觀此身中細微入出息想如空中風。皮筋骨肉三十六物如芭蕉不實。內外不淨甚可厭惡。復觀定中喜樂等受悉有破壞之相是苦非樂。又觀定中心識無常生滅剎那不住無可著處。復觀定中善惡等法。悉屬因緣皆無自性。如是觀時能破四倒不得人我。定何所依是名修觀。二與觀相應者。如是觀時覺息入出遍諸毛孔。心眼開明徹見內三十六物及諸蟲戶內外不淨。眾苦逼迫剎那變易一切諸法悉無自性心生悲喜無所依倚。得四念處破四顛倒。是名與觀相應。觀解既發心緣觀境。分別破析覺念流動非真實道爾時應當捨觀修還還亦有二。一者修習還。二者與還相應。一修習還者。既知觀從心發。若隨析境此則不會本源。應當返觀此心者從何而生。為從觀心生為從非觀心生。若從觀心生則先已有觀今實不爾所以者何。數隨止等三法之中未有觀故。若非觀心生不觀心為滅生為不滅生。若不滅生即二心並。若是滅法已謝不能生現在。若言亦滅亦不滅生。乃至非滅非不滅生。皆不可得。當知觀心本自不生不生故不有不有故即空。空無觀心若無觀心豈有觀境。境智雙忘還源之要是名修還。二與還相應者。心慧開發不加功力。任運自能破析返本還源。是名與還相應。既相應已行者當知。若離境智欲歸無境智。不離境智縛心隨二邊故。爾時當捨還安心淨道亦有二。一者修淨。二者與淨相應。一修淨者。知色淨故不起妄想分別。受想行識亦復如是。息妄想垢息分別垢息取我垢是名修淨。舉要言之若能心如本淨。名為修淨。亦不得能所修及淨不淨。是名修淨。二與淨相應者。作是修時豁然心慧相應。無礙方便任運開發三昧正受心無依倚。證淨亦有二。一者相似證。五方便相似無漏慧發。二者真實證。苦法忍乃至第九無礙道等三乘真無漏慧發也。三界垢盡故名證淨。復次觀眾生空故名為觀觀實法空故名為還。觀平等空故名為淨。復次空三昧相應故名為觀無相三昧相應故名為還。無作三昧相應故名為淨。復次一切外觀名為觀。一切內觀名為還。一切非內非外觀名為淨。故先尼梵志言。非內觀故得是智慧。非外觀故得是智慧。亦不無觀故得是智慧。復次菩薩從假入空觀故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者。觀有三種。一者慧行觀。觀真之慧。二者得解觀。即假想觀。三者實觀。如事而觀也。今此六妙門十六特勝通明等並正用實觀成就。然後用慧行觀觀理入道。所以者何。名實者如眾生一期。果報實有四大不淨三十六物所成。但以無明覆蔽心眼不開明。則不依實而見。若能審諦觀察心眼開明依實而見。故名實慧行觀。及得解觀在下四諦十二因緣九想背捨等中當廣分別。云何修習實觀。行者於定心中以心眼諦觀此身中細微入出息想如空中風。皮筋骨肉三十六物如芭蕉不實。內外不淨甚可厭惡。復觀定中喜樂等受悉有破壞之相是苦非樂。又觀定中心識無常生滅剎那不住無可著處。復觀定中善惡等法。悉屬因緣皆無自性。如是觀時能破四倒不得人我。定何所依是名修觀。二與觀相應者。如是觀時覺息入出遍諸毛孔。心眼開明徹見內三十六物及諸蟲戶內外不淨。眾苦逼迫剎那變易一切諸法悉無自性心生悲喜無所依倚。得四念處破四顛倒。是名與觀相應。觀解既發心緣觀境。分別破析覺念流動非真實道爾時應當捨觀修還還亦有二。一者修習還。二者與還相應。一修習還者。既知觀從心發。若隨析境此則不會本源。應當返觀此心者從何而生。為從觀心生為從非觀心生。若從觀心生則先已有觀今實不爾所以者何。數隨止等三法之中未有觀故。若非觀心生不觀心為滅生為不滅生。若不滅生即二心並。若是滅法已謝不能生現在。若言亦滅亦不滅生。乃至非滅非不滅生。皆不可得。當知觀心本自不生不生故不有不有故即空。空無觀心若無觀心豈有觀境。境智雙忘還源之要是名修還。二與還相應者。心慧開發不加功力。任運自能破析返本還源。是名與還相應。既相應已行者當知。若離境智欲歸無境智。不離境智縛心隨二邊故。爾時當捨還安心淨道亦有二。一者修淨。二者與淨相應。一修淨者。知色淨故不起妄想分別。受想行識亦復如是。息妄想垢息分別垢息取我垢是名修淨。舉要言之若能心如本淨。名為修淨。亦不得能所修及淨不淨。是名修淨。二與淨相應者。作是修時豁然心慧相應。無礙方便任運開發三昧正受心無依倚。證淨亦有二。一者相似證。五方便相似無漏慧發。二者真實證。苦法忍乃至第九無礙道等三乘真無漏慧發也。三界垢盡故名證淨。復次觀眾生空故名為觀觀實法空故名為還。觀平等空故名為淨。復次空三昧相應故名為觀無相三昧相應故名為還。無作三昧相應故名為淨。復次一切外觀名為觀。一切內觀名為還。一切非內非外觀名為淨。故先尼梵志言。非內觀故得是智慧。非外觀故得是智慧。亦不無觀故得是智慧。復次菩薩從假入空觀故

名為觀。從空入假觀故名為還。空假一心觀故名為淨。若能如是修者。當知六妙門即是摩訶衍。復次三世諸佛入道之初。先以六妙門為本。如釋迦初詣道樹即內思安般。一數二隨三止四觀五還六淨。遊止三四出生十二。因此證一切法門降魔成道。當知菩薩善入六妙門即能具一切佛法故。六妙門即是菩薩摩訶衍。今欲更論餘事故略說不具足也。次釋十六特勝即開為三意。一釋名。二明觀門制立不同。三明修證。第一釋名者。所言十六特勝者。一知息入。二知息出。三知息長短。四知息遍身。五除諸身行。六受喜。七受樂。八受諸心行九心作喜。十心作攝。十一心作解脫。十二觀無常。十三觀出散。十四觀欲。十五觀滅。十六觀棄捨。所以通名十六特勝者。十六即是數法。特勝者從因緣得名。如佛未出世時。外道等並已修得四禪四空。而無對治觀行故不出生死。如來成道初為拘隣。及舍利弗等利根弟子。說四真諦即得道跡。復為摩訶迦葉絺那等。直聞四諦真理不悟。更說不淨觀法對治破諸煩惱。因此初明九想背捨等諸不淨觀禪。爾時修此觀者得道無量。復有一機眾生貪欲既薄。若厭惡心重作不淨觀即大生厭患。便增惡此身。無漏未發即顧人自害。此事如律文所明。佛因此告諸比丘捨不淨觀更修勝法法。名十六特勝修之可以得道。此十六特勝有定有觀。是中具足諸禪。以喜樂等法愛養故則無自害之過。而有實觀觀察不著諸禪所以能發無漏。既進退從容不隨二邊亦能得道故名特勝。問若爾應在觀禪後說淨禪。何以故若取教門即在觀禪之後。若論行法既勝二邊亦應在後。答今明禪定力用淺深之相。非是對緣利物之時。所以者何。背捨勝處悉是得解之觀。觀力既能轉想轉心於斷結義強。今此特勝唯是實觀能是身內三十六物。力用劣弱不能疾斷結使。功德淺薄故應前說。復次若不淨觀散滅骨人。則不能得更觀身毛孔息出入相。若於實觀後轉作九想背捨等。則具足成就於義無失。復次大品經廣乘品觀於十六特勝。復次說九想背捨等諸觀禪此為明證不應生疑也。第二明觀門制立不同者解有二。一者有人云。此阿那波那等十六法對四念處。若約四念處而明。當知但在欲界未到地乃至初禪則具足也。欲至上地非為不得。但觀法式少不具足。如四禪既無出入息及喜樂等。若約息及喜欲明念處則不便也。上下類而可知。亦明對四念處復有二解不同。一師解云。前五對身。中三對受。次二對心。後五對法。此師明十六特勝自云依禪經中說。一觀入息至於氣滅。二觀出息止至於鼻端。三觀息長短若身不安。心多散亂則出入息俱短。若身安心靜則出入息俱長。四息 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為觀。從空入假觀故名為還。空假一心觀故名為淨。若能如是修者。當知六妙門即是摩訶衍。復次三世諸佛入道之初。先以六妙門為本。如釋迦初詣道樹即內思安般。一數二隨三止四觀五還六淨。遊止三四出生十二。因此證一切法門降魔成道。當知菩薩善入六妙門即能具一切佛法故。六妙門即是菩薩摩訶衍。今欲更論餘事故略說不具足也。次釋十六特勝即開為三意。一釋名。二明觀門制立不同。三明修證。第一釋名者。所言十六特勝者。一知息入。二知息出。三知息長短。四知息遍身。五除諸身行。六受喜。七受樂。八受諸心行九心作喜。十心作攝。十一心作解脫。十二觀無常。十三觀出散。十四觀欲。十五觀滅。十六觀棄捨。所以通名十六特勝者。十六即是數法。特勝者從因緣得名。如佛未出世時。外道等並已修得四禪四空。而無對治觀行故不出生死。如來成道初為拘隣。及舍利弗等利根弟子。說四真諦即得道跡。復為摩訶迦葉絺那等。直聞四諦真理不悟。更說不淨觀法對治破諸煩惱。因此初明九想背捨等諸不淨觀禪。爾時修此觀者得道無量。復有一機眾生貪欲既薄。若厭惡心重作不淨觀即大生厭患。便增惡此身。無漏未發即顧人自害。此事如律文所明。佛因此告諸比丘捨不淨觀更修勝法法。名十六特勝修之可以得道。此十六特勝有定有觀。是中具足諸禪。以喜樂等法愛養故則無自害之過。而有實觀觀察不著諸禪所以能發無漏。既進退從容不隨二邊亦能得道故名特勝。問若爾應在觀禪後說淨禪。何以故若取教門即在觀禪之後。若論行法既勝二邊亦應在後。答今明禪定力用淺深之相。非是對緣利物之時。所以者何。背捨勝處悉是得解之觀。觀力既能轉想轉心於斷結義強。今此特勝唯是實觀能是身內三十六物。力用劣弱不能疾斷結使。功德淺薄故應前說。復次若不淨觀散滅骨人。則不能得更觀身毛孔息出入相。若於實觀後轉作九想背捨等。則具足成就於義無失。復次大品經廣乘品觀於十六特勝。復次說九想背捨等諸觀禪此為明證不應生疑也。第二明觀門制立不同者解有二。一者有人云。此阿那波那等十六法對四念處。若約四念處而明。當知但在欲界未到地乃至初禪則具足也。欲至上地非為不得。但觀法式少不具足。如四禪既無出入息及喜樂等。若約息及喜欲明念處則不便也。上下類而可知。亦明對四念處復有二解不同。一師解云。前五對身。中三對受。次二對心。後五對法。此師明十六特勝自云依禪經中說。一觀入息至於氣滅。二觀出息止至於鼻端。三觀息長短若身不安。心多散亂則出入息俱短。若身安心靜則出入息俱長。四息

遍身者。形心既安則氣道無壅。如似飲氣既統遍身中。五除諸身行者。根受為心行覺觀為口行。出入息為身行。既息遍身中患彼覺動麁念除諸麁故。名除諸身行。此五屬身念處。受念處有三。謂麁息除故。身心安隱故。六受喜。七受樂者。雖有微喜樂能遍滿身識。既滿內心喜悅故名樂。八受諸心行者。既受樂在懷必有數法相隨倚心樂境故。名受諸心行。心念處有三。九心作喜者既止心一境未有慧解。必為沈心所覆沒。以喜舉之令不沈沒故名作喜。十心作攝者。喜心動散則發越過。常攝之令還不使馳散諸緣。故作攝十一心作解脫者。心不掉散均等無累故。名解脫。法念處有五。十二觀無常者。已得自在不為沈浮所敗。故能觀諸法無常念念生滅不可樂也。十三觀散壞者。此身不久當散壞。磨滅之法非真實有。十四觀離欲者。此身唯是苦本心欲離之故名離欲。十五觀滅者。是心住滅多諸過患不欲住故。十六觀棄捨者。觀此諸法皆是過患故名棄捨。此阿那波那等十六行是慧性。無一息入出而不覺故。彼師自云依經明十六特勝。今既未見經文。但述而不作亦未敢治定。次師別解云。若對四念處起十六行無往不爾。但分之不調如無漏十六行約四諦中。一諦下有四。四四十六。有漏亦復應爾。然約四念處中。說一念中有四。四四十六義亦然。向言身念處有四。以除身行屬身者此義不然。何以故。若心息為身行者。如大集經說。息乃通於三行。非止屬身行。今正明身行者。如摩訶衍說。行名身業。今明善惡諸業皆從心生。身息是無知之法不能造善惡。但為行作緣。今身以心來受身令身有所造作。名為身。今明行破於受心即是破行也。故知此屬受念處。當知受中亦具四法也向言法中有五。觀無常屬法念處者。此亦不然。何以故。經中皆說觀心無常觀法無我。今明觀無常正是心念處也。此則一中各說有四。四四十六於義為便也。次第二師云。此十六法應須竪對諸禪八觀法相關故。所以者何。一知息入。二知息出者。此則對於數息。三知息長短者。對欲界定。四知息遍身者。對未到地定。五除諸身行者。對初覺支。六受喜。對初禪喜支。七心受樂。對初禪樂支。八受諸心行者。對初禪一心支。九心作喜。對二禪內淨喜支。十心作攝。對二禪一心支。十一心住解脫。對三禪樂支。十二觀無常。對四禪不動定。十三觀出散。對空處。十四觀離欲。對識處。十五觀滅。對不用處。十六觀棄捨。對非想非非想。處此則從初調心乃至發諸禪定明觀行具足此解為勝也。第三明修證者。所以心名修證者。即是作心修習心未相應證者。即是任運開發心得相應。既有三師制 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍身者。形心既安則氣道無壅。如似飲氣既統遍身中。五除諸身行者。根受為心行覺觀為口行。出入息為身行。既息遍身中患彼覺動麁念除諸麁故。名除諸身行。此五屬身念處。受念處有三。謂麁息除故。身心安隱故。六受喜。七受樂者。雖有微喜樂能遍滿身識。既滿內心喜悅故名樂。八受諸心行者。既受樂在懷必有數法相隨倚心樂境故。名受諸心行。心念處有三。九心作喜者既止心一境未有慧解。必為沈心所覆沒。以喜舉之令不沈沒故名作喜。十心作攝者。喜心動散則發越過。常攝之令還不使馳散諸緣。故作攝十一心作解脫者。心不掉散均等無累故。名解脫。法念處有五。十二觀無常者。已得自在不為沈浮所敗。故能觀諸法無常念念生滅不可樂也。十三觀散壞者。此身不久當散壞。磨滅之法非真實有。十四觀離欲者。此身唯是苦本心欲離之故名離欲。十五觀滅者。是心住滅多諸過患不欲住故。十六觀棄捨者。觀此諸法皆是過患故名棄捨。此阿那波那等十六行是慧性。無一息入出而不覺故。彼師自云依經明十六特勝。今既未見經文。但述而不作亦未敢治定。次師別解云。若對四念處起十六行無往不爾。但分之不調如無漏十六行約四諦中。一諦下有四。四四十六。有漏亦復應爾。然約四念處中。說一念中有四。四四十六義亦然。向言身念處有四。以除身行屬身者此義不然。何以故。若心息為身行者。如大集經說。息乃通於三行。非止屬身行。今正明身行者。如摩訶衍說。行名身業。今明善惡諸業皆從心生。身息是無知之法不能造善惡。但為行作緣。今身以心來受身令身有所造作。名為身。今明行破於受心即是破行也。故知此屬受念處。當知受中亦具四法也向言法中有五。觀無常屬法念處者。此亦不然。何以故。經中皆說觀心無常觀法無我。今明觀無常正是心念處也。此則一中各說有四。四四十六於義為便也。次第二師云。此十六法應須竪對諸禪八觀法相關故。所以者何。一知息入。二知息出者。此則對於數息。三知息長短者。對欲界定。四知息遍身者。對未到地定。五除諸身行者。對初覺支。六受喜。對初禪喜支。七心受樂。對初禪樂支。八受諸心行者。對初禪一心支。九心作喜。對二禪內淨喜支。十心作攝。對二禪一心支。十一心住解脫。對三禪樂支。十二觀無常。對四禪不動定。十三觀出散。對空處。十四觀離欲。對識處。十五觀滅。對不用處。十六觀棄捨。對非想非非想。處此則從初調心乃至發諸禪定明觀行具足此解為勝也。第三明修證者。所以心名修證者。即是作心修習心未相應證者。即是任運開發心得相應。既有三師制

立觀法不同。今亦修有證之異。但前師云。於欲界未到地及初禪中。約四念處明十六特勝。觀法大意亦不異。如前說六妙門中觀法而非無小小不同。而名目有異善尋配當其義可解。此則不煩別說修證也。今正明後師。竪對三界。明真特勝既上來未說此觀慧方法。今當出修證之相竪明修十六特勝者。一知息入。二知息出。此對代數息也。調息方法事事如前數息中說。行者既調息綿綿一心依隨於息。息若入時知從鼻端入至臍。若出時知從臍出至鼻。如是一心照息依隨不亂。爾時知息麁細之相。麁者知風喘氣為麁。細者知息相為細。若入息麁時即調之令細。是名知麁細相。譬如守門之人知門人出入亦知好人惡人。知好則進知惡則遮。復次知麁細者。入息則麁出息則細。何故爾。入氣利急故相麁出息澁遲故細。復次知輕重。知入息時輕出息時重。何以故入息既。在身內即令體輕。出息時身無風氣則覺身重。復次知澁滑。入息時滑出息時澁。何以故。息從外來風氣利故則滑。從內出吹內滓穢塞諸毛孔則澁。復次知冷暖。知入息時冷。知出息時暖。何以故。息從外來冷。氣而入故冷。息從內出吹內熱氣而出故暖。復次知久近。入息時近出息時久。何以故。息入既利則易盡故近。息出澁則難盡故久。復須覺知因出入息故。則有一切眾苦煩惱。生死往來輪轉不息。心知驚畏。行者隨息之時。知息有如是等法相非一。故云知息入出也。問何故以此代數息。答若是數息直闇心數無有觀行。修證時多生愛見慢等諸煩惱病也。愛者愛著此數息。見者謂見我能數。慢者謂我能敵。以此慢他。今以隨代數者隨息之時。即覺知此息無常命依於息。以息為命。一息不還即便無命。既覺息無常知身命危脆。知息無常即不生愛。知息非我即不生見。悟無常即不生慢。此則從初方便已能破諸結使不同數息。復次行者一心依息令心不散得入禪定故名亦愛。覺悟無常故名亦策。與定相應名亦有漏。觀行不著名亦無漏。復次若數息時冥闇心而數既無照了。後證定時則心無所見。今隨息者既明心照息。後證定時則心眼開明見身三十六物破愛見慢。此即是特勝勝於數息也。三知息長短者。此對欲界定。若證欲界定時。宜是定明淨都不覺知息中相貌。今此中初得定時。即覺息中長短之相。云何為覺。若心定時覺入息長出息短。何以故。心既靜住於內息隨心入故入則知長。既心不緣外故出則知短。復次覺息長則心細。覺息短則心麁。何以故。心細則息細。息細則入從鼻至臍微緩而長。出息從臍至鼻亦爾。心麁則息麁息麁則入從鼻至臍急疾短。出從臍至鼻亦爾。復次息短故覺心細。息長故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立觀法不同。今亦修有證之異。但前師云。於欲界未到地及初禪中。約四念處明十六特勝。觀法大意亦不異。如前說六妙門中觀法而非無小小不同。而名目有異善尋配當其義可解。此則不煩別說修證也。今正明後師。竪對三界。明真特勝既上來未說此觀慧方法。今當出修證之相竪明修十六特勝者。一知息入。二知息出。此對代數息也。調息方法事事如前數息中說。行者既調息綿綿一心依隨於息。息若入時知從鼻端入至臍。若出時知從臍出至鼻。如是一心照息依隨不亂。爾時知息麁細之相。麁者知風喘氣為麁。細者知息相為細。若入息麁時即調之令細。是名知麁細相。譬如守門之人知門人出入亦知好人惡人。知好則進知惡則遮。復次知麁細者。入息則麁出息則細。何故爾。入氣利急故相麁出息澁遲故細。復次知輕重。知入息時輕出息時重。何以故入息既。在身內即令體輕。出息時身無風氣則覺身重。復次知澁滑。入息時滑出息時澁。何以故。息從外來風氣利故則滑。從內出吹內滓穢塞諸毛孔則澁。復次知冷暖。知入息時冷。知出息時暖。何以故。息從外來冷。氣而入故冷。息從內出吹內熱氣而出故暖。復次知久近。入息時近出息時久。何以故。息入既利則易盡故近。息出澁則難盡故久。復須覺知因出入息故。則有一切眾苦煩惱。生死往來輪轉不息。心知驚畏。行者隨息之時。知息有如是等法相非一。故云知息入出也。問何故以此代數息。答若是數息直闇心數無有觀行。修證時多生愛見慢等諸煩惱病也。愛者愛著此數息。見者謂見我能數。慢者謂我能敵。以此慢他。今以隨代數者隨息之時。即覺知此息無常命依於息。以息為命。一息不還即便無命。既覺息無常知身命危脆。知息無常即不生愛。知息非我即不生見。悟無常即不生慢。此則從初方便已能破諸結使不同數息。復次行者一心依息令心不散得入禪定故名亦愛。覺悟無常故名亦策。與定相應名亦有漏。觀行不著名亦無漏。復次若數息時冥闇心而數既無照了。後證定時則心無所見。今隨息者既明心照息。後證定時則心眼開明見身三十六物破愛見慢。此即是特勝勝於數息也。三知息長短者。此對欲界定。若證欲界定時。宜是定明淨都不覺知息中相貌。今此中初得定時。即覺息中長短之相。云何為覺。若心定時覺入息長出息短。何以故。心既靜住於內息隨心入故入則知長。既心不緣外故出則知短。復次覺息長則心細。覺息短則心麁。何以故。心細則息細。息細則入從鼻至臍微緩而長。出息從臍至鼻亦爾。心麁則息麁息麁則入從鼻至臍急疾短。出從臍至鼻亦爾。復次息短故覺心細。息長故

覺心麁。何以故如心既轉靜出息從臍至胸即盡。入息從鼻至咽間即知盡此則心靜故覺息短。覺長故心麁者。如行者心麁故覺息從臍至鼻從鼻至臍道里長遠。此則心麁故覺息長。復次短中覺長則定細。長中知短則是麁。何故爾如息從鼻至胸則盡。此行處雖短而時若大久。久方至臍此則行處短而時節長也。若就此而論短中覺長則定細。覺長中而短是麁者。如心麁故息從鼻至臍道里極長。而時節短欻然之間即出至鼻。何以故心麁氣息行疾故。此雖長而短然此息短則是心麁也。故云短中長而細長中短而麁也。如此覺長短時節知無常由心生滅不定故。今息長短相貌非一。得此定時覺悟無常轉更分明。證欲界定故名亦愛。觀行覺無常故名亦策。此略說第三知息長短破欲界定也。第四知息遍身者。對未到地定。若根本未到地直覺身相泯然。如虛空。爾時實有身息。但以眼不開故不覺不見。今特勝中發未到地時。亦泯然入定即覺漸漸有身如雲影。覺出入息遍身毛孔。爾時亦知息長短相等。見息入無積聚出無分散無常生滅。覺身空假不實。亦知生滅剎那不住。三事和合故有定生。三事既空則定無所依。知空亦空於定中不著。即破根本未到地愛策之義已在其中。問摩訶衍中及諸經多說觀息入出。何以故。言知息入出。答此說知為觀。而觀法實未具足故今說為知。大品廣乘品中明十六特勝相。皆言知息入出長短。以是文為證說知則不乖文義。觀慧在下當說。第五除諸身行者。對初禪覺觀支就中二。一明身行二明除身。身行者欲界身中發得初禪。色界四大造色觸欲界身。欲界身根生身識覺此色觸。二界色。相依共住故。名身。身行者即觀支。此觀支從身分生。知身中之法有所造作故名身行。次明除身行者。因覺息遍身發得初禪。心眼開明見身三十六物臭穢可惡。爾時即知三十六物由四大有頭等六分。一一非身四大之中各各非身。此即是除欲界身也。除初禪身者。於欲界身中。求色界四大不可得。名除初禪身。所以者何。若言有色界造色者。是為從外來為從內出為在中間住。如是觀時畢竟不可得。但以顛倒憶想故言受色界觸。諦觀不得即是除初禪身。身除故身行即滅。復次未得初禪時。於欲界身中起種種善惡行。今見身不淨則不造善惡諸結業。故名除身行。今明此定亦有二種。一者根本五支如前說。二者淨禪五支者。覺身三十六物虛假不實名覺。分別此禪與欲界及根本功德大有優劣名為觀。既得法喜心大慶悅名為喜。於無垢受恬憺之樂名為樂。正定持心令不動搖名為一心。此中支除成就勝妙喜樂。而心無染著故名為淨禪也。復次如阿毗曇中說隱沒無記有垢不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺心麁。何以故如心既轉靜出息從臍至胸即盡。入息從鼻至咽間即知盡此則心靜故覺息短。覺長故心麁者。如行者心麁故覺息從臍至鼻從鼻至臍道里長遠。此則心麁故覺息長。復次短中覺長則定細。長中知短則是麁。何故爾如息從鼻至胸則盡。此行處雖短而時若大久。久方至臍此則行處短而時節長也。若就此而論短中覺長則定細。覺長中而短是麁者。如心麁故息從鼻至臍道里極長。而時節短欻然之間即出至鼻。何以故心麁氣息行疾故。此雖長而短然此息短則是心麁也。故云短中長而細長中短而麁也。如此覺長短時節知無常由心生滅不定故。今息長短相貌非一。得此定時覺悟無常轉更分明。證欲界定故名亦愛。觀行覺無常故名亦策。此略說第三知息長短破欲界定也。第四知息遍身者。對未到地定。若根本未到地直覺身相泯然。如虛空。爾時實有身息。但以眼不開故不覺不見。今特勝中發未到地時。亦泯然入定即覺漸漸有身如雲影。覺出入息遍身毛孔。爾時亦知息長短相等。見息入無積聚出無分散無常生滅。覺身空假不實。亦知生滅剎那不住。三事和合故有定生。三事既空則定無所依。知空亦空於定中不著。即破根本未到地愛策之義已在其中。問摩訶衍中及諸經多說觀息入出。何以故。言知息入出。答此說知為觀。而觀法實未具足故今說為知。大品廣乘品中明十六特勝相。皆言知息入出長短。以是文為證說知則不乖文義。觀慧在下當說。第五除諸身行者。對初禪覺觀支就中二。一明身行二明除身。身行者欲界身中發得初禪。色界四大造色觸欲界身。欲界身根生身識覺此色觸。二界色。相依共住故。名身。身行者即觀支。此觀支從身分生。知身中之法有所造作故名身行。次明除身行者。因覺息遍身發得初禪。心眼開明見身三十六物臭穢可惡。爾時即知三十六物由四大有頭等六分。一一非身四大之中各各非身。此即是除欲界身也。除初禪身者。於欲界身中。求色界四大不可得。名除初禪身。所以者何。若言有色界造色者。是為從外來為從內出為在中間住。如是觀時畢竟不可得。但以顛倒憶想故言受色界觸。諦觀不得即是除初禪身。身除故身行即滅。復次未得初禪時。於欲界身中起種種善惡行。今見身不淨則不造善惡諸結業。故名除身行。今明此定亦有二種。一者根本五支如前說。二者淨禪五支者。覺身三十六物虛假不實名覺。分別此禪與欲界及根本功德大有優劣名為觀。既得法喜心大慶悅名為喜。於無垢受恬憺之樂名為樂。正定持心令不動搖名為一心。此中支除成就勝妙喜樂。而心無染著故名為淨禪也。復次如阿毗曇中說隱沒無記有垢不

隱沒有記無垢等義。約此二種禪中應廣分別。六受喜者即是對破初禪喜支。根本禪中喜支從隱沒有垢覺觀後生。既無觀慧照了多生煩惱故不應受。今明受喜者於淨禪覺觀支中生。以有觀行破析達覺觀性空。當知從覺觀生喜亦空。即於喜中不著無諸過罪故說受喜。如羅漢人不著一切供養故名應供。復次如真實知見得真法喜故說受喜。七受樂者對根本禪樂支。彼禪既無觀慧樂中多染故不應受。今言。受樂者受無樂知樂性空於樂中不著。既無樂過罪上無別證無為之樂故說受樂。八受諸心行者此對破根本一心支。今明能通諸法故名諸心行。心行有二種。一者動行。二者不動行。有人解云。從初禪乃至三禪猶是動行。四禪已去名不動行。今略說不動行者。覺等四支是動行。後一心支是不動行。亦名諸心行者。即是一心支不動之行。若根本禪入一心時心生染著。此一心不應受。今明受諸心行者。知此一心虛誑不實一心非心。即不取著既無過罪。即是三昧正受故說受諸心行。九心作喜者此對二禪內淨喜。所以者何。二禪喜從內淨發以無智慧照了多受也。今觀此喜。即知虛誑不生受著。如真實知生法喜亦名喜覺分。既從正觀心生真法喜故名心作喜。十心作攝者此對二禪一心支。何以故。為二禪喜動經攝故說心作攝。今明攝者正以破前偽喜生喜覺喜。此喜雖正而不無湧動之過。即應返觀喜性。既知空寂畢竟定心不亂不隨喜動故云作攝。是以大集經云動至心。十一心住解脫者此對破三禪樂。所以者何。三禪有遍身之樂。凡夫得之多生染愛為之所縛不得解脫。今言。解脫者以觀慧破析證遍身樂時。即知此樂從因緣生空無自性虛誑不實。觀樂不著心得自在故名心作解脫。十二觀無常此對破四禪不動。所以者何。如世間中有動有不動法。三種為樂所動猶名動法。今此四禪名不動定。凡夫得此定時多生常想心生愛取。今若觀此定生滅代謝三相所遷。知是破壞不安之相故經云。一切世間動不動法皆敗壞不安之相。故名觀無常。十三觀出散者此對破空處。所以者何。出者即是出離色界。散者。即是散三種色。復次出散者。謂出離色心依虛空消散自在不為色法所縛。故名出散。凡夫得此定時。謂是真空安隱心生取著。今言。觀出散者行人初入虛空處時。即知四陰和合故有。無自性不可取著。所以者何。若言。有出散者為虛空是出散為心是出散。若心出散心為三相所遷過去已謝。未來未至。現在無住。何能出耶。若空是出散者。空是無知無知之法有何出散。既不得空定則心無受著是名觀出散十四觀離欲者。此對識處。所以者何。一切愛著外境皆名為欲。從欲界乃至空處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱沒有記無垢等義。約此二種禪中應廣分別。六受喜者即是對破初禪喜支。根本禪中喜支從隱沒有垢覺觀後生。既無觀慧照了多生煩惱故不應受。今明受喜者於淨禪覺觀支中生。以有觀行破析達覺觀性空。當知從覺觀生喜亦空。即於喜中不著無諸過罪故說受喜。如羅漢人不著一切供養故名應供。復次如真實知見得真法喜故說受喜。七受樂者對根本禪樂支。彼禪既無觀慧樂中多染故不應受。今言。受樂者受無樂知樂性空於樂中不著。既無樂過罪上無別證無為之樂故說受樂。八受諸心行者此對破根本一心支。今明能通諸法故名諸心行。心行有二種。一者動行。二者不動行。有人解云。從初禪乃至三禪猶是動行。四禪已去名不動行。今略說不動行者。覺等四支是動行。後一心支是不動行。亦名諸心行者。即是一心支不動之行。若根本禪入一心時心生染著。此一心不應受。今明受諸心行者。知此一心虛誑不實一心非心。即不取著既無過罪。即是三昧正受故說受諸心行。九心作喜者此對二禪內淨喜。所以者何。二禪喜從內淨發以無智慧照了多受也。今觀此喜。即知虛誑不生受著。如真實知生法喜亦名喜覺分。既從正觀心生真法喜故名心作喜。十心作攝者此對二禪一心支。何以故。為二禪喜動經攝故說心作攝。今明攝者正以破前偽喜生喜覺喜。此喜雖正而不無湧動之過。即應返觀喜性。既知空寂畢竟定心不亂不隨喜動故云作攝。是以大集經云動至心。十一心住解脫者此對破三禪樂。所以者何。三禪有遍身之樂。凡夫得之多生染愛為之所縛不得解脫。今言。解脫者以觀慧破析證遍身樂時。即知此樂從因緣生空無自性虛誑不實。觀樂不著心得自在故名心作解脫。十二觀無常此對破四禪不動。所以者何。如世間中有動有不動法。三種為樂所動猶名動法。今此四禪名不動定。凡夫得此定時多生常想心生愛取。今若觀此定生滅代謝三相所遷。知是破壞不安之相故經云。一切世間動不動法皆敗壞不安之相。故名觀無常。十三觀出散者此對破空處。所以者何。出者即是出離色界。散者。即是散三種色。復次出散者。謂出離色心依虛空消散自在不為色法所縛。故名出散。凡夫得此定時。謂是真空安隱心生取著。今言。觀出散者行人初入虛空處時。即知四陰和合故有。無自性不可取著。所以者何。若言。有出散者為虛空是出散為心是出散。若心出散心為三相所遷過去已謝。未來未至。現在無住。何能出耶。若空是出散者。空是無知無知之法有何出散。既不得空定則心無受著是名觀出散十四觀離欲者。此對識處。所以者何。一切愛著外境皆名為欲。從欲界乃至空處

皆是心外之境。若虛空為外境識來領受此空。即以空為所欲。今識處定緣於內識能離外空欲故離欲。若凡夫得此定無慧眼照了。謂言心與識法相應真實安隱。即生染著。今言。觀離欲者。得此定時即觀破析。若言以心。緣識心與識相應得入定者此實不然。何以故。過去未來現在三世識皆不與現在心相應故。云何言心與三世識相應。定法持心名為識定。故知此識定但有名字虛誑不實故名離欲也。十五觀滅者此對無所有處。所以者何。此定緣無為法塵心與無為相應。對無為法塵發少識故。凡夫得之謂之心滅深生愛著不能捨。為之所縛。今言觀滅者。得此定時即覺有少識。此識雖少亦有四陰和合無常無我虛誑。譬如糞穢多少俱臭不可染著。是名觀滅。十六觀棄捨者此對非想。所以者何。非想是兩捨之對治。從初禪以來但有遍捨無有兩捨故。未與棄捨之名。今此非想既有雙捨有無故名棄捨。亦以此定是捨中之極故最後受名。若凡夫得此定時謂為涅槃。無有觀慧覺了不能捨離。今明棄捨者得此定時。即知四陰十二入三界及十種細心數等和合所成。當知此定無常若空無我虛誑不實。不應計為涅槃生安樂想。既知空寂即不受著是名觀棄捨。雖求定相而亦成就此定。爾時即具二種棄捨。一者根本棄捨。二者涅槃棄捨。永棄生死故云觀棄捨。行者爾時深觀棄捨即便得悟三乘涅槃。此事如須跋陀羅佛令觀非想中細想即便獲得阿羅漢果。今明悟道未必應須具十六。或得三二特勝即便得悟。亦利根者初隨息時。覺悟無常即便悟道。此隨人不定也。從初以來俱發根本定故名亦有漏於中觀行破析不著名亦無漏。故云特勝是亦有漏亦無漏禪。此竪對三界諸禪者。則一一觀法相至義可見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是心外之境。若虛空為外境識來領受此空。即以空為所欲。今識處定緣於內識能離外空欲故離欲。若凡夫得此定無慧眼照了。謂言心與識法相應真實安隱。即生染著。今言。觀離欲者。得此定時即觀破析。若言以心。緣識心與識相應得入定者此實不然。何以故。過去未來現在三世識皆不與現在心相應故。云何言心與三世識相應。定法持心名為識定。故知此識定但有名字虛誑不實故名離欲也。十五觀滅者此對無所有處。所以者何。此定緣無為法塵心與無為相應。對無為法塵發少識故。凡夫得之謂之心滅深生愛著不能捨。為之所縛。今言觀滅者。得此定時即覺有少識。此識雖少亦有四陰和合無常無我虛誑。譬如糞穢多少俱臭不可染著。是名觀滅。十六觀棄捨者此對非想。所以者何。非想是兩捨之對治。從初禪以來但有遍捨無有兩捨故。未與棄捨之名。今此非想既有雙捨有無故名棄捨。亦以此定是捨中之極故最後受名。若凡夫得此定時謂為涅槃。無有觀慧覺了不能捨離。今明棄捨者得此定時。即知四陰十二入三界及十種細心數等和合所成。當知此定無常若空無我虛誑不實。不應計為涅槃生安樂想。既知空寂即不受著是名觀棄捨。雖求定相而亦成就此定。爾時即具二種棄捨。一者根本棄捨。二者涅槃棄捨。永棄生死故云觀棄捨。行者爾時深觀棄捨即便得悟三乘涅槃。此事如須跋陀羅佛令觀非想中細想即便獲得阿羅漢果。今明悟道未必應須具十六。或得三二特勝即便得悟。亦利根者初隨息時。覺悟無常即便悟道。此隨人不定也。從初以來俱發根本定故名亦有漏於中觀行破析不著名亦無漏。故云特勝是亦有漏亦無漏禪。此竪對三界諸禪者。則一一觀法相至義可見也。