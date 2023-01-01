釋禪波羅蜜次第法門卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禪波羅蜜次第法門卷第五

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

弟子法慎記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子法慎記

弟子灌頂再治 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子灌頂再治

釋禪波羅蜜修證第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禪波羅蜜修證第七之一

上已廣明內外方便。行者若能專心修習。繫念禪門。必有證驗。是故第七廣明修證。故經言。修我法者。證乃自知。今明修證中。自開為四。第一修證世間禪相。第二修證亦世間亦出世間禪相。第三修證出世間禪相。第四修證非世間非出世間禪相。今第一釋修證世間禪者。則為三。一四禪。二四無量心。三四無色定。今前釋修證四禪。四禪者。一初禪。二二禪。三三禪。四四禪。今論色界根本正定。但說有四。若通方便中間。是則不定。若薩婆多人。說有未到地。及中間禪。足四禪為六地定。若曇無德人。例不說有未來禪。而說有欲界定中間禪。以為六地定。若摩訶衍。及瞿沙所明。則具有欲界未到地中間禪。足四禪為七地定。此中融會。以義推之。今據正禪而論。但說有四。第一釋初禪修證。如經偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上已廣明內外方便。行者若能專心修習。繫念禪門。必有證驗。是故第七廣明修證。故經言。修我法者。證乃自知。今明修證中。自開為四。第一修證世間禪相。第二修證亦世間亦出世間禪相。第三修證出世間禪相。第四修證非世間非出世間禪相。今第一釋修證世間禪者。則為三。一四禪。二四無量心。三四無色定。今前釋修證四禪。四禪者。一初禪。二二禪。三三禪。四四禪。今論色界根本正定。但說有四。若通方便中間。是則不定。若薩婆多人。說有未到地。及中間禪。足四禪為六地定。若曇無德人。例不說有未來禪。而說有欲界定中間禪。以為六地定。若摩訶衍。及瞿沙所明。則具有欲界未到地中間禪。足四禪為七地定。此中融會。以義推之。今據正禪而論。但說有四。第一釋初禪修證。如經偈說。

離欲及惡法 有覺并有觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及惡法 有覺并有觀

離生及喜樂 是人入初禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離生及喜樂 是人入初禪

已得離婬火 則獲清涼定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得離婬火 則獲清涼定

如人大熱悶 入冷池則樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人大熱悶 入冷池則樂

如貧得寶藏 大喜覺動心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如貧得寶藏 大喜覺動心

分別則為觀 入初禪亦然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別則為觀 入初禪亦然

佛此偈中具明修證初禪之相。但意難見。今當分別。就明初禪中。開為三別。第一釋名。第二明修習。第三明證相。第一釋名者。所言初禪者。禪名支林。行者初得支林之法。故名初禪。復次覺觀等法名之為支。行者修初禪覺觀之法。必於前發。故說覺觀名為初禪。問曰。若言在前發得故為初禪者。欲界未到地最在前發。何故不得受初禪之名。答禪名功德叢林。欲界未到等。未有支林功德之法。雖復前發。不名初禪。復次摩訶衍。說欲界未到中間。智多而定少。是處非樂。既非正地。是故不得受初禪之名。復次言初禪者。亦名有覺有觀三昧。為有人疑言覺觀心中無定。是故佛說覺觀三昧。地持論說。名覺觀俱禪。此禪發時。必與覺觀俱發。亦名聖說法定。此定內有覺觀語言道未斷故。與說法之名。如是等種種名字不同。第二明修習。復開為二。前明所修之法。後辨能修之心。第一明所修法者。即是阿那波那。為修習根本初禪之法。就中即有三意。一釋息名。二辨息相。三明用息不同。第一所言阿那波那者。此是外國語。秦言阿那為入息。波那為出息。安般守意三昧經言。安之言生。般之言滅。若約息生滅明義如上說。若約心生滅為語。是則不定。今用入出息為正番。二辨息相中有四。一風二喘三氣四息。分別四種之相。具如調息中說。但數風則散。數喘則結。數氣則勞。數息則定。行者應當捨三存息。善取不聲不結綿綿若存若亡之相而用之。三明用息不同者。一師教繫心數出息。所以者何。數出息則氣不急。身不脹滿。身心輕利。易入三昧。有師教數入息。何故爾數入息。一者易入定隨息內歛故。二斷外境故。三易見內三十六物故。四身力輕盛故。五內實息貪恚故。有如是等勝利非一。應數入息。有師教數入出無在。但取所便。而數無的偏用。隨人心安。入定無過即用三師所論。皆不許出入一時俱數。何以故。以有息遮。病生在喉中。猶如草葉。吐則不出。咽則不入。此患生故。又師依四時用數。今所未詳。第二明能數之心。亦為三意。一明能數之心。二明轉緣。三料揀。一明能數之心者。以細念之心。攝心對息。從一至十。令心不散。故名數息。若數不滿十名數減。若至十一名數增。然增減之數。並非得定之道。若從一至十。恒具十無有間一之失。故名數法成就。若於中間。心竊異緣。數法則亂。是故心覺散亂義強。若以一為數者。一則無間。若有異緣。便不時覺。是以但緣一息。不能除亂。若過十者。更一法起。一心緣二。即有亂生。故名為增。夫數息者。但細心約息記數而已。不得多取數相。若息多則氣滿。腹脹體急。坐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛此偈中具明修證初禪之相。但意難見。今當分別。就明初禪中。開為三別。第一釋名。第二明修習。第三明證相。第一釋名者。所言初禪者。禪名支林。行者初得支林之法。故名初禪。復次覺觀等法名之為支。行者修初禪覺觀之法。必於前發。故說覺觀名為初禪。問曰。若言在前發得故為初禪者。欲界未到地最在前發。何故不得受初禪之名。答禪名功德叢林。欲界未到等。未有支林功德之法。雖復前發。不名初禪。復次摩訶衍。說欲界未到中間。智多而定少。是處非樂。既非正地。是故不得受初禪之名。復次言初禪者。亦名有覺有觀三昧。為有人疑言覺觀心中無定。是故佛說覺觀三昧。地持論說。名覺觀俱禪。此禪發時。必與覺觀俱發。亦名聖說法定。此定內有覺觀語言道未斷故。與說法之名。如是等種種名字不同。第二明修習。復開為二。前明所修之法。後辨能修之心。第一明所修法者。即是阿那波那。為修習根本初禪之法。就中即有三意。一釋息名。二辨息相。三明用息不同。第一所言阿那波那者。此是外國語。秦言阿那為入息。波那為出息。安般守意三昧經言。安之言生。般之言滅。若約息生滅明義如上說。若約心生滅為語。是則不定。今用入出息為正番。二辨息相中有四。一風二喘三氣四息。分別四種之相。具如調息中說。但數風則散。數喘則結。數氣則勞。數息則定。行者應當捨三存息。善取不聲不結綿綿若存若亡之相而用之。三明用息不同者。一師教繫心數出息。所以者何。數出息則氣不急。身不脹滿。身心輕利。易入三昧。有師教數入息。何故爾數入息。一者易入定隨息內歛故。二斷外境故。三易見內三十六物故。四身力輕盛故。五內實息貪恚故。有如是等勝利非一。應數入息。有師教數入出無在。但取所便。而數無的偏用。隨人心安。入定無過即用三師所論。皆不許出入一時俱數。何以故。以有息遮。病生在喉中。猶如草葉。吐則不出。咽則不入。此患生故。又師依四時用數。今所未詳。第二明能數之心。亦為三意。一明能數之心。二明轉緣。三料揀。一明能數之心者。以細念之心。攝心對息。從一至十。令心不散。故名數息。若數不滿十名數減。若至十一名數增。然增減之數。並非得定之道。若從一至十。恒具十無有間一之失。故名數法成就。若於中間。心竊異緣。數法則亂。是故心覺散亂義強。若以一為數者。一則無間。若有異緣。便不時覺。是以但緣一息。不能除亂。若過十者。更一法起。一心緣二。即有亂生。故名為增。夫數息者。但細心約息記數而已。不得多取數相。若息多則氣滿。腹脹體急。坐

欲不安。二轉緣者。初數於息。覺息微微。當置數息。便隨於息。任運出入。若心欲靜。便捨隨凝心止住。心若闇忽即便靜照色息。心若浮動即便捨觀歸數及隨止也。是故名還。心不馳蕩。凝神寂慮故名為淨。行者若能如是善巧攝錄。心則易定。第三料揀息為初門者。問曰。一切法門。悉可為初。何故但說阿那波那。以為初門。答曰。不然。今依佛教。如經說。阿那波那是三世諸佛入道初門。是故釋迦初詣道樹。欲習佛法。內思安般。一數二隨。乃至還淨。具如瑞應經所說。復次提婆初出世時。伏外道已。諸人信敬。度人出家。不可稱數。於是大集在家出家七眾弟子。及剎利婆羅門等。大眾之中。昇師子座。淚下如雨。爾時大眾。皆悉默念。將非佛法欲滅。外道復興邪。將非國大擾亂。疫病流行邪。菩薩爾時知大眾心念。以白㲲巾拭淚。更整容服。舉右手而言。亦非佛法欲滅。外道將興。非國不安。疫病流行。但傷佛日潛輝。賢聖月沒。袈裟之中。空無所有耳。于時大眾聞此語已。各自感傷。發聲大哭。爾時飛鳥雜類。在虛空中。繽紛亂墜。皆悉悲鳴。爾時菩薩以慈軟音。安慰大眾。而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲不安。二轉緣者。初數於息。覺息微微。當置數息。便隨於息。任運出入。若心欲靜。便捨隨凝心止住。心若闇忽即便靜照色息。心若浮動即便捨觀歸數及隨止也。是故名還。心不馳蕩。凝神寂慮故名為淨。行者若能如是善巧攝錄。心則易定。第三料揀息為初門者。問曰。一切法門。悉可為初。何故但說阿那波那。以為初門。答曰。不然。今依佛教。如經說。阿那波那是三世諸佛入道初門。是故釋迦初詣道樹。欲習佛法。內思安般。一數二隨。乃至還淨。具如瑞應經所說。復次提婆初出世時。伏外道已。諸人信敬。度人出家。不可稱數。於是大集在家出家七眾弟子。及剎利婆羅門等。大眾之中。昇師子座。淚下如雨。爾時大眾。皆悉默念。將非佛法欲滅。外道復興邪。將非國大擾亂。疫病流行邪。菩薩爾時知大眾心念。以白㲲巾拭淚。更整容服。舉右手而言。亦非佛法欲滅。外道將興。非國不安。疫病流行。但傷佛日潛輝。賢聖月沒。袈裟之中。空無所有耳。于時大眾聞此語已。各自感傷。發聲大哭。爾時飛鳥雜類。在虛空中。繽紛亂墜。皆悉悲鳴。爾時菩薩以慈軟音。安慰大眾。而說偈言。

佛日常在世 無目不見耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日常在世 無目不見耳

賢聖月不沒 障礙故不見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖月不沒 障礙故不見

若能淨膚翳 當自得覩見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能淨膚翳 當自得覩見

何為沒憂海 癡醉如嬰兒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何為沒憂海 癡醉如嬰兒

爾時大眾聞菩薩慈音。心各醒悟。攝心安坐。寂然無聲。諦觀菩薩。咸欲聞法。爾時菩薩普告大眾。而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾聞菩薩慈音。心各醒悟。攝心安坐。寂然無聲。諦觀菩薩。咸欲聞法。爾時菩薩普告大眾。而說偈言。

佛說甘露門 名阿那波那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說甘露門 名阿那波那

於諸法門中 第一安隱道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法門中 第一安隱道

因緣次第起 不雜諸妄想 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣次第起 不雜諸妄想

譬如種石榴 芽莖次第生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如種石榴 芽莖次第生

華實及色味 自然非可作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華實及色味 自然非可作

時至時自證 非如脂粉色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時至時自證 非如脂粉色

汝等調熟地 惠汝石榴種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等調熟地 惠汝石榴種

令心入甘露 道法次第生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令心入甘露 道法次第生

從此以來。西國法師。相傳不絕。多以此法為學道之初。若四依大士六通菩薩。說法度人。此為首唱。豈非入道初門。末代相承。說法教授自不修禪。既無內道。出言即便破人修定。若觀提婆之說。乃以禪定為要。世人顛倒。實可哀哉。復有人言。禪法一向不得處。眾說之。敬尋提婆。在大眾中廣說禪定。今時豈頓。杜口但不得言我證是法。某證是法。及禪祕密微妙境界。向人說此。獲罪不輕。第三明證禪相。通方便論證。自有三階。一證欲界定相。二證未到定相。三正明證初禪相。一明證欲界定。自有二意。一正明證相二明得失。今說欲界中自有三。一麁住心。二細住心。三證欲界定。一麁住相者。因前息道諸方便修習。心漸虛凝。不復緣慮。名為麁住。細住相者。於後其心泯泯轉細。即是細住心。當得此麁細住時。或將得時。必有持身法起。此法發時。身心自然正直。坐不疲倦。如物持身。若好持身。但微微扶助身力而已。若是麁持身者。堅急勁強。來則苦急堅強。去則寬緩困人。此非好法。心既細已。於覺心自然明淨。與定相應。定法持心。任運不動從淺入深。或經一坐無分散意。所以說此名欲界定。入此定時。欲界報身相未盡故。二明得失者。入欲界定。法心既淺。未有支持。難得易失。易失因緣。是事須識。失定有二種。一從外緣失。謂得定時。不善用心。內外方便。中途違犯。則退失禪定。復次若行者當得定時。或向人說。或現定相令他知覺。或卒有事緣相壞。如是等種種外事。於中不覺不識。障法既生則便失定。若能將護本得不失。障不得生。故名為得。二者約內論得失者。有六種法。能失禪定。一希望心。二疑心。三驚怖。四大喜。五重愛。六憂悔。未得禪有一。謂希望心。入禪有四。謂疑怖喜愛。出禪多有憂悔。此則能破定心令退失。若通論此六皆得在未入住出中。俱有此六法。能退失定。若能離此六法。即易得定。以不失故名得也。此雖近事。若不說者。則人不知。若善取其意。則知遮障。二明證未到地定相。因此欲界定。後身心泯然虛豁。失於欲界之身。坐中不見頭手床敷。猶若虛空。此是未到地定。所言未到地者。此地能生初禪故。即是初禪方便定。亦名未來禪。亦名忽然湛心。證此定時。不無淺深之相。今不具明。復次此等定中。或有邪偽。行者應證。其相非一。略出二事。一定心過明。二者過暗。並是邪定。明者入定時。見外境界青黃赤白。或見日月星辰宮殿等事。或一時日乃至七日不出禪定。見一切事。如得神通。此為邪。當急去之。二者若入此定。暗忽無所覺知。如眠熟不異。即是無心想法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此以來。西國法師。相傳不絕。多以此法為學道之初。若四依大士六通菩薩。說法度人。此為首唱。豈非入道初門。末代相承。說法教授自不修禪。既無內道。出言即便破人修定。若觀提婆之說。乃以禪定為要。世人顛倒。實可哀哉。復有人言。禪法一向不得處。眾說之。敬尋提婆。在大眾中廣說禪定。今時豈頓。杜口但不得言我證是法。某證是法。及禪祕密微妙境界。向人說此。獲罪不輕。第三明證禪相。通方便論證。自有三階。一證欲界定相。二證未到定相。三正明證初禪相。一明證欲界定。自有二意。一正明證相二明得失。今說欲界中自有三。一麁住心。二細住心。三證欲界定。一麁住相者。因前息道諸方便修習。心漸虛凝。不復緣慮。名為麁住。細住相者。於後其心泯泯轉細。即是細住心。當得此麁細住時。或將得時。必有持身法起。此法發時。身心自然正直。坐不疲倦。如物持身。若好持身。但微微扶助身力而已。若是麁持身者。堅急勁強。來則苦急堅強。去則寬緩困人。此非好法。心既細已。於覺心自然明淨。與定相應。定法持心。任運不動從淺入深。或經一坐無分散意。所以說此名欲界定。入此定時。欲界報身相未盡故。二明得失者。入欲界定。法心既淺。未有支持。難得易失。易失因緣。是事須識。失定有二種。一從外緣失。謂得定時。不善用心。內外方便。中途違犯。則退失禪定。復次若行者當得定時。或向人說。或現定相令他知覺。或卒有事緣相壞。如是等種種外事。於中不覺不識。障法既生則便失定。若能將護本得不失。障不得生。故名為得。二者約內論得失者。有六種法。能失禪定。一希望心。二疑心。三驚怖。四大喜。五重愛。六憂悔。未得禪有一。謂希望心。入禪有四。謂疑怖喜愛。出禪多有憂悔。此則能破定心令退失。若通論此六皆得在未入住出中。俱有此六法。能退失定。若能離此六法。即易得定。以不失故名得也。此雖近事。若不說者。則人不知。若善取其意。則知遮障。二明證未到地定相。因此欲界定。後身心泯然虛豁。失於欲界之身。坐中不見頭手床敷。猶若虛空。此是未到地定。所言未到地者。此地能生初禪故。即是初禪方便定。亦名未來禪。亦名忽然湛心。證此定時。不無淺深之相。今不具明。復次此等定中。或有邪偽。行者應證。其相非一。略出二事。一定心過明。二者過暗。並是邪定。明者入定時。見外境界青黃赤白。或見日月星辰宮殿等事。或一時日乃至七日不出禪定。見一切事。如得神通。此為邪。當急去之。二者若入此定。暗忽無所覺知。如眠熟不異。即是無心想法。

能令行人生顛倒心。當急却之。此則略說邪定之相。是中妨難。非可具以文傳。復次若依成論毘曇。分別二定。為不便也。今依尊者瞿沙所明。分別二定有異。亦應無失。具如前引摩訶衍中釋。而多見坐人證定之時。實有兩種定相不同。是故今說欲界未到二定各異。第三明證初禪相。自有六種。一名初禪發相。二明支。三明因果體用。四明淺深。五明進退。六明功德。第一正明初禪發相中。復為四意。一正明初禪發相。二簡非禪之法。三釋發因緣。四分別邪正。第一初禪發相者。行者於未到地中。證十六觸成就。即是初禪發相。云何是證。若行者於未到地中。入定漸深。身心虛寂。不見內外。或經一日乃至七日。或一月乃至一年。若定心不壞。守護增長。於此定中。忽覺身心凝然。運運而動。當動之時。還覺漸漸有身如雲如影動發。或從上發。或從下發。或從腰發。漸漸遍身。上發多退。下發多進。動觸發時。功德無量。略說十種。善法眷屬與動俱起。其十者何。一定。二空。三明淨。四喜悅。五樂六善心生。七知見明了。八無累解脫。九境界現前。十心調柔軟。如是十法。與動俱生。名動眷屬勝妙功德莊嚴動法。若具分別則難可盡。此則略說初動觸相。如是或經一日。或經十日。或一月四月。如是一年。此事既過復有餘觸。次第而發。故名初禪餘觸發者。謂八觸也。一動。二痒。三涼。四暖。五輕。六重。七澁。八滑。復有八觸。謂一掉。二猗。三冷。四熱。五浮。六沈。七堅。八軟。此八觸與前相雖同。而細分別不無小異。更別出名目。足前合為十六觸。此十六種觸發時。悉有善法功德眷屬。如前動觸中說。行者因未到地。發如是等種種諸觸功德善法。故名初禪初發。並是色界清淨四大。依欲界身中而發。故摩訶衍云。色界四。大造色。著欲界身中。問曰。二十七觸何故有去取。復出異觸名料簡(云云)。第二料簡非禪之相者。問曰。行者於初坐中。未得定心。亦發如是冷暖動等觸。既無如上所說功德之事。有人言。此是病法起。所以者何。如重澁等。是地大病生。如輕動觸是風大病生。如熱痒等觸是火大病生。如冷滑等觸是水大病生。復次因暖熱痒等生貪欲蓋。因重滑沈等觸生睡眠蓋。因動浮冷等生掉悔蓋。因強澁等生疑蓋。又因重堅澁等生瞋蓋。當知觸等發時。能令四大發病。及生五蓋障法。或言是魔所作。若發動時。如上過。上所說皆魔觸發。云何以此為初禪耶答曰。不然。若如汝向所說觸發之相。此是生病生蓋之觸。若如上說及增者。亦是魔觸發相。今說不爾。若未得未到地定。而先發觸者。多是病觸。是生蓋及魔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令行人生顛倒心。當急却之。此則略說邪定之相。是中妨難。非可具以文傳。復次若依成論毘曇。分別二定。為不便也。今依尊者瞿沙所明。分別二定有異。亦應無失。具如前引摩訶衍中釋。而多見坐人證定之時。實有兩種定相不同。是故今說欲界未到二定各異。第三明證初禪相。自有六種。一名初禪發相。二明支。三明因果體用。四明淺深。五明進退。六明功德。第一正明初禪發相中。復為四意。一正明初禪發相。二簡非禪之法。三釋發因緣。四分別邪正。第一初禪發相者。行者於未到地中。證十六觸成就。即是初禪發相。云何是證。若行者於未到地中。入定漸深。身心虛寂。不見內外。或經一日乃至七日。或一月乃至一年。若定心不壞。守護增長。於此定中。忽覺身心凝然。運運而動。當動之時。還覺漸漸有身如雲如影動發。或從上發。或從下發。或從腰發。漸漸遍身。上發多退。下發多進。動觸發時。功德無量。略說十種。善法眷屬與動俱起。其十者何。一定。二空。三明淨。四喜悅。五樂六善心生。七知見明了。八無累解脫。九境界現前。十心調柔軟。如是十法。與動俱生。名動眷屬勝妙功德莊嚴動法。若具分別則難可盡。此則略說初動觸相。如是或經一日。或經十日。或一月四月。如是一年。此事既過復有餘觸。次第而發。故名初禪餘觸發者。謂八觸也。一動。二痒。三涼。四暖。五輕。六重。七澁。八滑。復有八觸。謂一掉。二猗。三冷。四熱。五浮。六沈。七堅。八軟。此八觸與前相雖同。而細分別不無小異。更別出名目。足前合為十六觸。此十六種觸發時。悉有善法功德眷屬。如前動觸中說。行者因未到地。發如是等種種諸觸功德善法。故名初禪初發。並是色界清淨四大。依欲界身中而發。故摩訶衍云。色界四。大造色。著欲界身中。問曰。二十七觸何故有去取。復出異觸名料簡(云云)。第二料簡非禪之相者。問曰。行者於初坐中。未得定心。亦發如是冷暖動等觸。既無如上所說功德之事。有人言。此是病法起。所以者何。如重澁等。是地大病生。如輕動觸是風大病生。如熱痒等觸是火大病生。如冷滑等觸是水大病生。復次因暖熱痒等生貪欲蓋。因重滑沈等觸生睡眠蓋。因動浮冷等生掉悔蓋。因強澁等生疑蓋。又因重堅澁等生瞋蓋。當知觸等發時。能令四大發病。及生五蓋障法。或言是魔所作。若發動時。如上過。上所說皆魔觸發。云何以此為初禪耶答曰。不然。若如汝向所說觸發之相。此是生病生蓋之觸。若如上說及增者。亦是魔觸發相。今說不爾。若未得未到地定。而先發觸者。多是病觸。是生蓋及魔

所作。若觸發時。無如上所說十種功德眷屬者。亦是病觸。生蓋及魔觸也。今所說觸發者。要因未到地定發。亦具足有諸功德眷屬俱發故。以此為初禪發相。何可疑哉。問曰。未到地前發觸。但是生病生蓋及魔觸。亦有治病除蓋非魔觸不。答曰。亦有此義。問曰。若爾與初禪觸。復云何異。答曰。有異。欲界雖有治病除蓋及非魔觸。而非初禪觸者。此猶是欲界中四大色法。不能發定。無諸功德支林善法故。不名初禪。此則略出欲界善不善觸相。但行人初坐。或有證此一兩。或都不證。然既有此法。故略出之耳。問曰。未到地中。亦發欲界善不善觸不。答曰。非無此義。三明禪發因緣有二。一者從初修禪以來不計勤苦。既有善心功力成就。自然感報。如法華中說。隨功賞賜。乃至禪定根力等事。復次有師言。是十善相應。此意難見。二者色界五陰住在欲界身中。麁細相違故。有掉動八觸等事。譬如世人憂愁煩惱內起。結滯壅塞不通。令四大受諸熱惱。從心而生。乃至得病至死。不從外來。而有苦也。今此禪中有觸樂之事。亦從心有。由數息故。使心軟細修諸定法。色界定法住在欲界身中。色定之法。與欲界報身相觸故。有十六觸。次第而生。亦不從外來。而能覺知。故名為觸。此八雖有十六。並約四大而發。因四大生。地中四者。重沈堅澁。水中四者。涼冷軟滑。火中四者。暖熱猗痒。風中四者。動掉輕浮。故金光明云。地水二蛇。其性沈下。風火二蛇。性輕上昇。問若因四大但應有四。何得十六。答曰。相兼故得爾。如熱是火體。兼水故有暖。兼風故有痒。兼地故有猗。兼三之時。失本熱相。故說有四。餘三大各兼三義。類此可知。復次此十六觸。各有十種功德善法。合則有一百六十法。而初坐發法之人。未必發盡。或發三五。故略出之。問曰。此八觸為當發有次第。為無次第。諸觸之中先發何等。答曰。若論其次第。亦無定前後。雖四大因緣合時。強者先發。而多見有人從動而發。事如前釋。四者辨邪正之相。具如前內方便中驗善惡根性相明虛實中說。是中應廣分別。第二明支義。亦開為三。一釋支名。二釋支義。三辨支相。第一釋支名者。初禪有五支。一覺支。二觀支。三喜支。四樂支。五一心支。覺者初心覺悟名為覺。觀者後細心分別名為觀。慶悅之心名為喜。恬澹之心名為樂。寂然不散名一心。所以制五支者。若對不善。即為破五欲五蓋。若對善法。即對行五法。故釋論云。離五蓋。行五法。具五支。入初禪。第二釋支義者。如纓絡經說。禪名支林。此即據總別之明義也。言支者。支離為義。如因樹根莖則有枝條。根莖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作。若觸發時。無如上所說十種功德眷屬者。亦是病觸。生蓋及魔觸也。今所說觸發者。要因未到地定發。亦具足有諸功德眷屬俱發故。以此為初禪發相。何可疑哉。問曰。未到地前發觸。但是生病生蓋及魔觸。亦有治病除蓋非魔觸不。答曰。亦有此義。問曰。若爾與初禪觸。復云何異。答曰。有異。欲界雖有治病除蓋及非魔觸。而非初禪觸者。此猶是欲界中四大色法。不能發定。無諸功德支林善法故。不名初禪。此則略出欲界善不善觸相。但行人初坐。或有證此一兩。或都不證。然既有此法。故略出之耳。問曰。未到地中。亦發欲界善不善觸不。答曰。非無此義。三明禪發因緣有二。一者從初修禪以來不計勤苦。既有善心功力成就。自然感報。如法華中說。隨功賞賜。乃至禪定根力等事。復次有師言。是十善相應。此意難見。二者色界五陰住在欲界身中。麁細相違故。有掉動八觸等事。譬如世人憂愁煩惱內起。結滯壅塞不通。令四大受諸熱惱。從心而生。乃至得病至死。不從外來。而有苦也。今此禪中有觸樂之事。亦從心有。由數息故。使心軟細修諸定法。色界定法住在欲界身中。色定之法。與欲界報身相觸故。有十六觸。次第而生。亦不從外來。而能覺知。故名為觸。此八雖有十六。並約四大而發。因四大生。地中四者。重沈堅澁。水中四者。涼冷軟滑。火中四者。暖熱猗痒。風中四者。動掉輕浮。故金光明云。地水二蛇。其性沈下。風火二蛇。性輕上昇。問若因四大但應有四。何得十六。答曰。相兼故得爾。如熱是火體。兼水故有暖。兼風故有痒。兼地故有猗。兼三之時。失本熱相。故說有四。餘三大各兼三義。類此可知。復次此十六觸。各有十種功德善法。合則有一百六十法。而初坐發法之人。未必發盡。或發三五。故略出之。問曰。此八觸為當發有次第。為無次第。諸觸之中先發何等。答曰。若論其次第。亦無定前後。雖四大因緣合時。強者先發。而多見有人從動而發。事如前釋。四者辨邪正之相。具如前內方便中驗善惡根性相明虛實中說。是中應廣分別。第二明支義。亦開為三。一釋支名。二釋支義。三辨支相。第一釋支名者。初禪有五支。一覺支。二觀支。三喜支。四樂支。五一心支。覺者初心覺悟名為覺。觀者後細心分別名為觀。慶悅之心名為喜。恬澹之心名為樂。寂然不散名一心。所以制五支者。若對不善。即為破五欲五蓋。若對善法。即對行五法。故釋論云。離五蓋。行五法。具五支。入初禪。第二釋支義者。如纓絡經說。禪名支林。此即據總別之明義也。言支者。支離為義。如因樹根莖則有枝條。根莖

是一。枝條有異。禪中支義亦爾。從一定心出生五支。此是總中別義。所言林者。如林因眾多樹得有林名。禪義亦爾。五支和合。總受禪稱。此即據別中之總。故知若說禪即知有五支。如聞林名。必知有樹及以枝條。復次有人言。枝持為義。如欲界未到地中。雖有單靜定心。未有覺觀等五支共相杖持。則定心淺薄易失。若得初禪。即有覺觀等法。則定心安隱。牢固難壞。三辨支相。若數人辨相。正約二十二心數去取辨五支相。具出彼義(云云)。今家所明。略為二。一者別。二者通。一別釋五支相者。云何名覺。覺名觸覺。有二種。一成禪覺。二壞禪覺。如有風能成雨。有風能壞雨。如上所說。十六觸中。一觸有十種善法眷屬安隱莊嚴者。是成禪覺。如上說。一觸有二十惡法。是壞禪覺。復次覺者。覺屬身根。為身有情。異乎木石。所以對觸故生覺。如經說。見聞覺知義。見屬於眼。聞屬於耳。鼻觸覺屬於身。知屬於意。亦對舌也。有增用故。問曰。如經中說。六觸因緣生受。何得覺觸但屬於身耶。答曰。此對通說。若通時見中亦說聞。餘義類爾。今就別義論覺支者。正對身也。於未到定中。發十六觸。觸於身根生。識覺前觸相。故名覺支。復次覺名驚悟。行者得初禪。未曾所得善法諸功德故。心大驚悟。昔常為欲火所燒。得初禪時。如人入清涼池。但此覺生時。與欲界身根生覺有異。何以故。與定等善法一時俱發。是以偈言。如貧得寶藏大喜覺動心。故言初心。麁念名為覺。此與數人明義。應有小異料簡(云云)。二釋觀支者。後細心分別名為觀。既分別觸發已。正念之心。思量分別。向觸生時。與欲界中善法。及未到等法大有異。所以者何。於此觸中。有種種善法珍寶。與觸俱發。欲界所無。復次分別者。分別十六觸中法寶之相亦不同。知麁則離。知善則修。此細心分別。故名觀支。故經說分別則為觀。問曰。若爾覺有何等異。答曰。如論說。麁心在緣名為覺。細心分別名為觀。又問。如毘曇中說。覺觀在一心中。今云何為二。答曰。二法雖在一心。二相不俱。謂覺時觀不明了。觀時覺不明了。譬如撞鐘鐘聲雖一而麁細有異。一心中覺觀亦如是。復次身根身識相應名為覺。意根意識相應名為觀。身識是外鈍故名麁。意識是內利故能分別名細。此雖同緣一觸。而二相不俱。故為觀支。三明喜支者。見細心分別思量。覺知十六觸等微妙珍寶。昔所未逢。是以心喜慶悅。又知所失。欲樂甚少。今得初禪功德。其樂甚多。如是覺觀。利我不少。深心慶悅。踊躍無量。故名喜支。四樂支者。行者於歡喜已後。其心恬然。受於觸中之樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一。枝條有異。禪中支義亦爾。從一定心出生五支。此是總中別義。所言林者。如林因眾多樹得有林名。禪義亦爾。五支和合。總受禪稱。此即據別中之總。故知若說禪即知有五支。如聞林名。必知有樹及以枝條。復次有人言。枝持為義。如欲界未到地中。雖有單靜定心。未有覺觀等五支共相杖持。則定心淺薄易失。若得初禪。即有覺觀等法。則定心安隱。牢固難壞。三辨支相。若數人辨相。正約二十二心數去取辨五支相。具出彼義(云云)。今家所明。略為二。一者別。二者通。一別釋五支相者。云何名覺。覺名觸覺。有二種。一成禪覺。二壞禪覺。如有風能成雨。有風能壞雨。如上所說。十六觸中。一觸有十種善法眷屬安隱莊嚴者。是成禪覺。如上說。一觸有二十惡法。是壞禪覺。復次覺者。覺屬身根。為身有情。異乎木石。所以對觸故生覺。如經說。見聞覺知義。見屬於眼。聞屬於耳。鼻觸覺屬於身。知屬於意。亦對舌也。有增用故。問曰。如經中說。六觸因緣生受。何得覺觸但屬於身耶。答曰。此對通說。若通時見中亦說聞。餘義類爾。今就別義論覺支者。正對身也。於未到定中。發十六觸。觸於身根生。識覺前觸相。故名覺支。復次覺名驚悟。行者得初禪。未曾所得善法諸功德故。心大驚悟。昔常為欲火所燒。得初禪時。如人入清涼池。但此覺生時。與欲界身根生覺有異。何以故。與定等善法一時俱發。是以偈言。如貧得寶藏大喜覺動心。故言初心。麁念名為覺。此與數人明義。應有小異料簡(云云)。二釋觀支者。後細心分別名為觀。既分別觸發已。正念之心。思量分別。向觸生時。與欲界中善法。及未到等法大有異。所以者何。於此觸中。有種種善法珍寶。與觸俱發。欲界所無。復次分別者。分別十六觸中法寶之相亦不同。知麁則離。知善則修。此細心分別。故名觀支。故經說分別則為觀。問曰。若爾覺有何等異。答曰。如論說。麁心在緣名為覺。細心分別名為觀。又問。如毘曇中說。覺觀在一心中。今云何為二。答曰。二法雖在一心。二相不俱。謂覺時觀不明了。觀時覺不明了。譬如撞鐘鐘聲雖一而麁細有異。一心中覺觀亦如是。復次身根身識相應名為覺。意根意識相應名為觀。身識是外鈍故名麁。意識是內利故能分別名細。此雖同緣一觸。而二相不俱。故為觀支。三明喜支者。見細心分別思量。覺知十六觸等微妙珍寶。昔所未逢。是以心喜慶悅。又知所失。欲樂甚少。今得初禪功德。其樂甚多。如是覺觀。利我不少。深心慶悅。踊躍無量。故名喜支。四樂支者。行者於歡喜已後。其心恬然。受於觸中之樂。

樂法娛心。安隱恬愉。故名樂支。問曰。喜樂有何異。答曰。如上覺觀分別。今喜樂亦爾。麁樂名喜。細樂名樂。亦可言麁喜為喜。細喜為樂。復次喜樂。雖俱是歡悅之相。而二相有異。喜根相應故名喜。樂根相應故名樂。踊躍心中故名喜。恬靜心中故名樂。復次行者初。緣得樂。心生歡喜。未及受樂名喜後緣喜情既息。以樂自娛。故名樂。譬如饑。人得食。初得歡喜。未及受其味。故名喜。後得食之。方受味中之樂。故名樂。又如三禪有樂而無喜。故知二根有異。五一心支者。經久受樂心息。雖有覺觸等事。而心不緣。既無分散。定住寂靜故。名一心支。此則略說初禪五支次第而發。並據成就。立於支義。問曰。若爾約十六觸。一觸皆有五義不。答曰。實爾。故知初禪對緣。即有眾多支也。雖復對觸有多。終不出五支。譬如五陰。若對五根。根根說五。雖復眾多。而不可說言有第六陰。五支亦爾。二者約通義明五支即一覺發時。具有五支義。云何當覺發時。本對於觸。覺觸中冷暖即是覺支。當覺時豈不即分別。知冷異暖。即是觀支。當觸發時。即有喜心。如人見好美色。即生喜悅。不待思量。故論偈說。大喜覺動心。觸發之時。必舉體怡解。即是樂支。解發必與定俱。故名覺觀俱三昧。當知即有一心支。此則五支。一時而發。不待成就。但於事未顯故。據成而說。別義如前。問曰。若爾心便並慮。答曰。心雖不俱法並何過此類。如十大地心王心數之義。問曰。若通支有五者。五支應有二十五。答曰。如佛經中說五陰。一陰有五。五五二十有五。而不乖五陰之義通五支義。亦如是。第三明體用。即為二意。一者明因果。二明體用。一因果者。遠而論之行內外方便及入未到地等為因。感得初禪為果。今就近釋。但據初禪。自有因果。有人言。四支為因。後一心支為果。此即無文。今依纓絡解禪支。五支為因。第六默然心為定體。即以體為果。若通論因果。支支相因。悉得辨因果也。二明體用。還以默然心為定體。從默然觸更動發起五支。此則為用。何以故。從體起用。用則在後。因則據前問曰。因用體果。即無分別。答曰。不然。雖同據五支明因用。就默然為體果。然義意有異。所以者何。因中五支。為感默然之果。因默然之果。起五支之法。此就默然為體。五支為用。例如三十七品道前為因道後為用。問曰。有時從默然體。發勝品五支。後得增勝默然。此義云何。答曰。若爾即還應說因果。若無勝品但是體用。第四明淺深者。初禪發時。五支及默然心。前後不無麁細之異。故有淺深。應須分別。何以者何。如論云。佛弟子修諸禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂法娛心。安隱恬愉。故名樂支。問曰。喜樂有何異。答曰。如上覺觀分別。今喜樂亦爾。麁樂名喜。細樂名樂。亦可言麁喜為喜。細喜為樂。復次喜樂。雖俱是歡悅之相。而二相有異。喜根相應故名喜。樂根相應故名樂。踊躍心中故名喜。恬靜心中故名樂。復次行者初。緣得樂。心生歡喜。未及受樂名喜後緣喜情既息。以樂自娛。故名樂。譬如饑。人得食。初得歡喜。未及受其味。故名喜。後得食之。方受味中之樂。故名樂。又如三禪有樂而無喜。故知二根有異。五一心支者。經久受樂心息。雖有覺觸等事。而心不緣。既無分散。定住寂靜故。名一心支。此則略說初禪五支次第而發。並據成就。立於支義。問曰。若爾約十六觸。一觸皆有五義不。答曰。實爾。故知初禪對緣。即有眾多支也。雖復對觸有多。終不出五支。譬如五陰。若對五根。根根說五。雖復眾多。而不可說言有第六陰。五支亦爾。二者約通義明五支即一覺發時。具有五支義。云何當覺發時。本對於觸。覺觸中冷暖即是覺支。當覺時豈不即分別。知冷異暖。即是觀支。當觸發時。即有喜心。如人見好美色。即生喜悅。不待思量。故論偈說。大喜覺動心。觸發之時。必舉體怡解。即是樂支。解發必與定俱。故名覺觀俱三昧。當知即有一心支。此則五支。一時而發。不待成就。但於事未顯故。據成而說。別義如前。問曰。若爾心便並慮。答曰。心雖不俱法並何過此類。如十大地心王心數之義。問曰。若通支有五者。五支應有二十五。答曰。如佛經中說五陰。一陰有五。五五二十有五。而不乖五陰之義通五支義。亦如是。第三明體用。即為二意。一者明因果。二明體用。一因果者。遠而論之行內外方便及入未到地等為因。感得初禪為果。今就近釋。但據初禪。自有因果。有人言。四支為因。後一心支為果。此即無文。今依纓絡解禪支。五支為因。第六默然心為定體。即以體為果。若通論因果。支支相因。悉得辨因果也。二明體用。還以默然心為定體。從默然觸更動發起五支。此則為用。何以故。從體起用。用則在後。因則據前問曰。因用體果。即無分別。答曰。不然。雖同據五支明因用。就默然為體果。然義意有異。所以者何。因中五支。為感默然之果。因默然之果。起五支之法。此就默然為體。五支為用。例如三十七品道前為因道後為用。問曰。有時從默然體。發勝品五支。後得增勝默然。此義云何。答曰。若爾即還應說因果。若無勝品但是體用。第四明淺深者。初禪發時。五支及默然心。前後不無麁細之異。故有淺深。應須分別。何以者何。如論云。佛弟子修諸禪

時。有下中上。名為三品。離此三品。一品為三。故有九品淺深之相。若細而論。則應有無量品。外道得定。亦有淺深。而不作品說者。以其心麁於定中不覺故。亦以不修無漏觀慧照了。則心不覺知。就立品明淺深中。自為二意。一約同類。二約異類。一同類者。如一動觸發時漸漸覺深。乃至九品。二約異類者。如動觸謝後。即發餘觸。雖觸相不同。而覺定漸深勝於上。復次若約五支中明淺深者。亦有二。一同類者。如觸發五支時。即有淺深之相。二異類者。若五支次第增長。一一支中。亦各自有淺深之相。問曰。為當要發十六觸等具足方名初禪。為當亦發一一觸亦名初禪。答曰。初禪有二種。一具足。二不具足。若具發十六觸。此即是具足初禪為勝。若發一兩觸等。亦得名初禪。何以故。以一觸具有十種定法眷屬五支。成就故。但此初禪不名具足。第五明進退者。證初禪時。有四種人根性不同。一者退分。二者住分。三者進分。四者達分。一退分者。若人得初禪時。或有因緣。或無因緣。而便退失。失有二種。一者更修還得。二者更修不得。所謂過去今世障法起故。末世之中。此退分多。二住分者。有人得初禪已。即不退失。定心安隱。住分亦有二種。一者任運自住。二者守護乃住。三進分者。有人得初禪時。即便進得勝品。乃至進得上地。進有二種。一者不加功力。任運自進。二者勤修乃進。四達分者。有人得初禪時。於此定中。即發見思無漏。達到涅槃。達亦有二種。一者任運自達。二者修觀乃達。復次此四分定中。復有四種人根性不同。如退分中四者。一自有退退得。九品漸退。乃至併失。二自有退住得。九品退至八品七品。便住不失。三自有退進得。九品退至八品七品。乃至一品。從一品還進。四者自有退達得。九品已退。還八七等品。乃至一品。於其中間。忽然發真無漏。餘住分進分達分。各有四義亦如是。是中或有因放逸障故退。或因懺悔清淨故住進達。此義眾多不可具辨。第六明初禪功德者。如前偈說。已得離婬火。則獲清涼定。此偈自可為二功德。一者離過德。二者善心德。此對止行二善。亦可類於智斷二德故大集經云。初禪者。亦名為離。亦名為具。所言離者。謂離五蓋。所言具者。謂具五支。今釋所以得初禪時。離貪欲蓋者。欲界之樂麁淺。今得初禪之樂細妙。以勝奪輕。故能離五欲。離瞋者。欲界苦緣逼迫故生瞋。得初禪時。無有諸逼迫。樂境在心故無瞋。能離睡眠者。得初禪時。身心明淨。定法所持。心不昏亂。觸樂自娛。故不睡也。所以能離掉悔者。禪定持心。任運不動。故能離掉。由掉故有悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時。有下中上。名為三品。離此三品。一品為三。故有九品淺深之相。若細而論。則應有無量品。外道得定。亦有淺深。而不作品說者。以其心麁於定中不覺故。亦以不修無漏觀慧照了。則心不覺知。就立品明淺深中。自為二意。一約同類。二約異類。一同類者。如一動觸發時漸漸覺深。乃至九品。二約異類者。如動觸謝後。即發餘觸。雖觸相不同。而覺定漸深勝於上。復次若約五支中明淺深者。亦有二。一同類者。如觸發五支時。即有淺深之相。二異類者。若五支次第增長。一一支中。亦各自有淺深之相。問曰。為當要發十六觸等具足方名初禪。為當亦發一一觸亦名初禪。答曰。初禪有二種。一具足。二不具足。若具發十六觸。此即是具足初禪為勝。若發一兩觸等。亦得名初禪。何以故。以一觸具有十種定法眷屬五支。成就故。但此初禪不名具足。第五明進退者。證初禪時。有四種人根性不同。一者退分。二者住分。三者進分。四者達分。一退分者。若人得初禪時。或有因緣。或無因緣。而便退失。失有二種。一者更修還得。二者更修不得。所謂過去今世障法起故。末世之中。此退分多。二住分者。有人得初禪已。即不退失。定心安隱。住分亦有二種。一者任運自住。二者守護乃住。三進分者。有人得初禪時。即便進得勝品。乃至進得上地。進有二種。一者不加功力。任運自進。二者勤修乃進。四達分者。有人得初禪時。於此定中。即發見思無漏。達到涅槃。達亦有二種。一者任運自達。二者修觀乃達。復次此四分定中。復有四種人根性不同。如退分中四者。一自有退退得。九品漸退。乃至併失。二自有退住得。九品退至八品七品。便住不失。三自有退進得。九品退至八品七品。乃至一品。從一品還進。四者自有退達得。九品已退。還八七等品。乃至一品。於其中間。忽然發真無漏。餘住分進分達分。各有四義亦如是。是中或有因放逸障故退。或因懺悔清淨故住進達。此義眾多不可具辨。第六明初禪功德者。如前偈說。已得離婬火。則獲清涼定。此偈自可為二功德。一者離過德。二者善心德。此對止行二善。亦可類於智斷二德故大集經云。初禪者。亦名為離。亦名為具。所言離者。謂離五蓋。所言具者。謂具五支。今釋所以得初禪時。離貪欲蓋者。欲界之樂麁淺。今得初禪之樂細妙。以勝奪輕。故能離五欲。離瞋者。欲界苦緣逼迫故生瞋。得初禪時。無有諸逼迫。樂境在心故無瞋。能離睡眠者。得初禪時。身心明淨。定法所持。心不昏亂。觸樂自娛。故不睡也。所以能離掉悔者。禪定持心。任運不動。故能離掉。由掉故有悔。

無掉即無悔。離疑者。未得初禪時。疑有定無定。今親證定。疑心即除。故得離疑。是故得初禪時。具有離過之德。得初禪時。具足善心。功德者。約五支明功德善法。義如前說。復次若得初禪。即具信戒捨定聞慧等善心也。次明第二禪者。如偈說。知二法亂心。雖善而應離。如大水澄靜。波蕩亦無見。譬如人大極安隱睡眠時。若有喚呼聲。其心大惱亂。攝心入禪時。以覺觀為惱。是故除覺觀。得入一識處。內心清淨故。定生得喜樂。得入此二禪。喜勇心大悅。佛以此偈中。廣明中間禪二禪相。今明二禪有三義。一者釋名。二明修行。三明證相。第一釋名者。次初禪後故說二禪。既離覺觀。於第二心。得勝支功德故。名二禪。亦名無覺無觀三昧。所以者何。得中間禪斷覺。二禪內淨發故斷觀。亦名聖默然定。以覺觀語言滅故。故名默然。若得無漏正慧入此定故。即名聖默然。地持論中。說名喜俱禪。此定生時。與喜俱發故。第二修習。即為二。一者明修習方法。二明證中間禪。今明修二禪者。若凡夫人。亦當先修六行。佛弟子多修八聖種。聖種義如前說六行者。謂於初禪第六默然心中。厭離覺觀。觀初禪為下苦。知二法動亂逼惱定心故為苦。從覺觀生喜樂定等故為麁。此覺觀法。障二禪內淨故名障。攀上勝者。二禪內淨安隱。勝初禪覺觀動亂之定。妙者。喜定因內淨而發。是為微妙出者若得二禪即。心得出離。覺觀等障復次行者。既知初禪之過障於二禪。今欲遠離。當依三種方便。一不受不著故得離。二訶責故得離。三觀析故得離。譬如世人共事後見。其過失。心欲令去。亦用三法。一者上人利智不與顏色。前人自去。二者若不去應須數責。彼即自去。三者若不去。當與杖加之自便去也。若得此三意。可以離初禪覺觀之過。二者明中間禪發相。行者既能深心訶責初禪覺觀。覺觀既滅。五支及默然悉謝。以離初禪二禪未生。於其中間。亦有定法。亦得名禪。但不牢固無支等扶助之法。所以其心蔑蔑屑屑。然諸師多說為轉寂。心轉初禪默然也。釋論說名觀相應。此定以六行觀為體。住此定中。若離六行觀者。則多生憂悔。憂悔心生。則永不發二禪。乃至轉寂亦失。或時還更發初禪。或時合初禪亦失。因是無法自居。到此定時。為山之功。而少一簣。當善自慎。經中說為無覺有觀三昧。初禪及默然已謝。但住觀相應心中。修二禪故。第三明二禪發相。亦開為六意。一者明禪發。二明支義。三明因果體用。四明淺深。五明進退。六明功德。第一明二禪發相者。行者於中間禪心不憂悔。一心加功。專精不止。於後其心澹然澄靜。無有分散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無掉即無悔。離疑者。未得初禪時。疑有定無定。今親證定。疑心即除。故得離疑。是故得初禪時。具有離過之德。得初禪時。具足善心。功德者。約五支明功德善法。義如前說。復次若得初禪。即具信戒捨定聞慧等善心也。次明第二禪者。如偈說。知二法亂心。雖善而應離。如大水澄靜。波蕩亦無見。譬如人大極安隱睡眠時。若有喚呼聲。其心大惱亂。攝心入禪時。以覺觀為惱。是故除覺觀。得入一識處。內心清淨故。定生得喜樂。得入此二禪。喜勇心大悅。佛以此偈中。廣明中間禪二禪相。今明二禪有三義。一者釋名。二明修行。三明證相。第一釋名者。次初禪後故說二禪。既離覺觀。於第二心。得勝支功德故。名二禪。亦名無覺無觀三昧。所以者何。得中間禪斷覺。二禪內淨發故斷觀。亦名聖默然定。以覺觀語言滅故。故名默然。若得無漏正慧入此定故。即名聖默然。地持論中。說名喜俱禪。此定生時。與喜俱發故。第二修習。即為二。一者明修習方法。二明證中間禪。今明修二禪者。若凡夫人。亦當先修六行。佛弟子多修八聖種。聖種義如前說六行者。謂於初禪第六默然心中。厭離覺觀。觀初禪為下苦。知二法動亂逼惱定心故為苦。從覺觀生喜樂定等故為麁。此覺觀法。障二禪內淨故名障。攀上勝者。二禪內淨安隱。勝初禪覺觀動亂之定。妙者。喜定因內淨而發。是為微妙出者若得二禪即。心得出離。覺觀等障復次行者。既知初禪之過障於二禪。今欲遠離。當依三種方便。一不受不著故得離。二訶責故得離。三觀析故得離。譬如世人共事後見。其過失。心欲令去。亦用三法。一者上人利智不與顏色。前人自去。二者若不去應須數責。彼即自去。三者若不去。當與杖加之自便去也。若得此三意。可以離初禪覺觀之過。二者明中間禪發相。行者既能深心訶責初禪覺觀。覺觀既滅。五支及默然悉謝。以離初禪二禪未生。於其中間。亦有定法。亦得名禪。但不牢固無支等扶助之法。所以其心蔑蔑屑屑。然諸師多說為轉寂。心轉初禪默然也。釋論說名觀相應。此定以六行觀為體。住此定中。若離六行觀者。則多生憂悔。憂悔心生。則永不發二禪。乃至轉寂亦失。或時還更發初禪。或時合初禪亦失。因是無法自居。到此定時。為山之功。而少一簣。當善自慎。經中說為無覺有觀三昧。初禪及默然已謝。但住觀相應心中。修二禪故。第三明二禪發相。亦開為六意。一者明禪發。二明支義。三明因果體用。四明淺深。五明進退。六明功德。第一明二禪發相者。行者於中間禪心不憂悔。一心加功。專精不止。於後其心澹然澄靜。無有分散。

名未到地。故論偈云。得入一識處。即是二禪方便定發。問曰。如論中唯說初禪前。有未到地。今二禪前。何故復說有未到地。答曰。論總明故說一。若舍利弗毘曇說。有四未到地。四中間禪。今用此義故。更說有未到地及中間也。經久不失不退。專心不止。於後其心豁然明淨。皎潔定心與喜俱發。亦如人從暗室中出。見外日月光明。其心豁然明亮。內淨十種功德眷屬俱發之義。具如初禪發相。但以從內淨定俱發為異耳。復次二禪喜樂等發。不從外來。一心澄淨大喜。美妙清淨。勝初禪故。論云。內心清淨故。定生得喜樂。得入此二禪。喜勇心大悅。云何名為內淨。遠而言之。對外塵故。說內淨。近而言之。對內垢故。說內淨。所以者何。如初禪中得觸樂時。身即明淨。兼令心淨。觸是身識相應故。名外淨。今待初禪外淨故。說二禪。心識相應為內淨。亦令身淨。淨身故。名外淨。內淨是心淨。淨從心出。令身亦淨故。言內淨。今言待內垢故說內淨者。初禪之中。心為覺觀所動故。名為內垢。今得二禪。內心無有覺觀之垢故。名為內淨。言定生得喜樂者。上於初禪說離生。今此說定生。義意云何。正言初禪離欲界生色界定法故。二禪既無此義。但說定生。問曰。若爾虛空定。亦應說離生邪。答曰。不然。前已受名故。不應重說。又且虛空離色界。但發定之時。而無支林等法生故。不說離生。問曰。初禪亦有喜樂。與此何異。答曰。彼從覺觀生喜樂。與身識相應。此中喜樂從內心生。還與意識相應。以此為異。二明支義者。二禪有四支。一內淨。二喜。三樂。四一心。今明支義。例有通別。支持支離之義。類如前說。一所言內淨支者。既離覺觀。依內淨心發定。皎潔分明。無有垢穢故。名內淨支。二喜支者。定與喜俱發。行者深心自慶。於內心生喜定等十種功德善法故。悅豫無量故。名喜支。三樂支者。行者受於喜中之樂恬澹悅怡綿綿美快故名樂支。四一心支者。受樂心息既不緣定內喜樂。復不緣外念思想。一心不動故。名一心支。問曰。纓絡經。何得於一心前立猗支邪。答曰。猶是內淨。於喜樂後。立異名說。所以者何。猗名為縱。縱名為任。既內無垢累。猗任自在。不慮聲刺。及覺觀所牽故言猗。問曰。大集經中。何故但立三支無內淨邪。答曰。彼經以存略不說。二禪名為喜俱定。既離覺觀說喜。必知有內淨定。通別立支之意。類前可知。三明體用因果者。如纓絡經說二禪。四支為因。第五默然心為定體翻覆明因果體用之義。不異初禪。四明淺深者。例如初禪。從初品乃至次第發勝品。此為淺深之相可見。今不別明。第五明進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名未到地。故論偈云。得入一識處。即是二禪方便定發。問曰。如論中唯說初禪前。有未到地。今二禪前。何故復說有未到地。答曰。論總明故說一。若舍利弗毘曇說。有四未到地。四中間禪。今用此義故。更說有未到地及中間也。經久不失不退。專心不止。於後其心豁然明淨。皎潔定心與喜俱發。亦如人從暗室中出。見外日月光明。其心豁然明亮。內淨十種功德眷屬俱發之義。具如初禪發相。但以從內淨定俱發為異耳。復次二禪喜樂等發。不從外來。一心澄淨大喜。美妙清淨。勝初禪故。論云。內心清淨故。定生得喜樂。得入此二禪。喜勇心大悅。云何名為內淨。遠而言之。對外塵故。說內淨。近而言之。對內垢故。說內淨。所以者何。如初禪中得觸樂時。身即明淨。兼令心淨。觸是身識相應故。名外淨。今待初禪外淨故。說二禪。心識相應為內淨。亦令身淨。淨身故。名外淨。內淨是心淨。淨從心出。令身亦淨故。言內淨。今言待內垢故說內淨者。初禪之中。心為覺觀所動故。名為內垢。今得二禪。內心無有覺觀之垢故。名為內淨。言定生得喜樂者。上於初禪說離生。今此說定生。義意云何。正言初禪離欲界生色界定法故。二禪既無此義。但說定生。問曰。若爾虛空定。亦應說離生邪。答曰。不然。前已受名故。不應重說。又且虛空離色界。但發定之時。而無支林等法生故。不說離生。問曰。初禪亦有喜樂。與此何異。答曰。彼從覺觀生喜樂。與身識相應。此中喜樂從內心生。還與意識相應。以此為異。二明支義者。二禪有四支。一內淨。二喜。三樂。四一心。今明支義。例有通別。支持支離之義。類如前說。一所言內淨支者。既離覺觀。依內淨心發定。皎潔分明。無有垢穢故。名內淨支。二喜支者。定與喜俱發。行者深心自慶。於內心生喜定等十種功德善法故。悅豫無量故。名喜支。三樂支者。行者受於喜中之樂恬澹悅怡綿綿美快故名樂支。四一心支者。受樂心息既不緣定內喜樂。復不緣外念思想。一心不動故。名一心支。問曰。纓絡經。何得於一心前立猗支邪。答曰。猶是內淨。於喜樂後。立異名說。所以者何。猗名為縱。縱名為任。既內無垢累。猗任自在。不慮聲刺。及覺觀所牽故言猗。問曰。大集經中。何故但立三支無內淨邪。答曰。彼經以存略不說。二禪名為喜俱定。既離覺觀說喜。必知有內淨定。通別立支之意。類前可知。三明體用因果者。如纓絡經說二禪。四支為因。第五默然心為定體翻覆明因果體用之義。不異初禪。四明淺深者。例如初禪。從初品乃至次第發勝品。此為淺深之相可見。今不別明。第五明進

退之義。例如初禪。六明功德中。即還為二意。一者離過德。二者善心德。故大集經云。二禪者。亦名為離。亦名為具。所言離者。離五蓋。所言具者。謂具四支。若言離過者。離覺觀過。具者從內淨喜心。具足生信敬慚愧等及六善法也。次明第三禪相。禪義如偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退之義。例如初禪。六明功德中。即還為二意。一者離過德。二者善心德。故大集經云。二禪者。亦名為離。亦名為具。所言離者。離五蓋。所言具者。謂具四支。若言離過者。離覺觀過。具者從內淨喜心。具足生信敬慚愧等及六善法也。次明第三禪相。禪義如偈說。

攝心第一定 寂然無所見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心第一定 寂然無所見

患苦欲棄之 亦如捨覺觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 患苦欲棄之 亦如捨覺觀

由愛故有苦 失喜則生憂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由愛故有苦 失喜則生憂

離苦樂身安 捨念及方便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離苦樂身安 捨念及方便

此偈中具明三禪修證之相。今釋三禪義。亦開為三。一者釋名。二明修習。三明得證。第一釋三禪名者。行者於第三心中。得五種支林功德定中之善法故。名三禪也。若依地持論。名為樂俱禪。此定功德眷屬。與遍身樂俱發故。猶是無覺無觀三昧聖默然定之所攝。但名通。於前二禪中已受名。今不重釋。第二釋修習三禪方法。如前一行半偈說攝心第一定。寂然無所見。患苦欲棄之。亦如捨覺觀。由愛故有苦。失喜則生憂。此偈廣說訶二禪喜相。今行者觀二禪為過失。欲得三禪時。是中應具足明六行方法。今但略出二禪過罪相六行之義。此二禪定。雖從內淨而發。但大喜勇動。定不牢固。類如前說。但誑心念著安隱處。如人知婦是羅剎女。則棄之。不生戀著。一心專念三禪功德。爾時即捨大喜及與默然。當如上用三法遣之。一不受。二訶責。三觀心窮檢。既不受喜。喜及默然則自謝。三禪未生中間有定。亦如是說。但淺深有異。行者是時慎勿憂悔。過同前說。第三明三禪發相。亦類前為六意。一正明三禪發相。二明支義。三明因果。四明淺深。五明進退。六明功德。第一明三禪發相者。加功不止。一心修習。其心湛然安靜。爾時樂定未發。而不加功力。心自澄靜。即是三禪未到地。於後其心泯然。入定不依內外。與樂俱發。當樂發時。亦有功德眷屬。具如前辨。但無動勇之喜為異。而綿綿之樂。從內心而發。心樂美妙。不可為喻。樂定初生。既未即遍身。中間多有三過。一者樂定既淺。其心沈沒。少有智慧用。二者樂定微少。心智勇發故不安隱。三者樂定之心。與慧力等。綿綿美妙。多生貪著。其心迷醉。故經言。是樂聖人得捨。餘人捨為難。三禪欲發。有此三過。則樂定不得增長遍身。行者當善調適。云何調適。當用三法。一者心若沈沒。當用念精進慧等法策起。二者若心勇發。當念三昧定法攝之。三者心若迷醉。當念後樂及諸勝妙法門。以自醒悟。令心不著。行者若能善修三法調適樂定。當知樂法必定增長。遍滿身分。是故經言。三禪受遍身樂問曰。若樂充滿遍身身具五根。五根之中。悉有樂不。答樂遍身時。身諸毛孔。悉皆欣悅。爾時五情雖無外塵發識。而樂法內出。充滿諸根。五根之中。皆悉悅樂。但無外塵對。則不發五識。情依於身。身樂既滿。情得通悅樂。與意識相應。以識內滿故。則遍身而受。所以佛說三禪之樂遍身而受。復次初禪樂。從外而發。外識相應。意識不相應。內樂不滿。二禪之樂。雖從內發然從喜而生。喜根相應。樂根不相應。樂依於喜喜尚不遍。況於樂邪。今三禪之樂。從內發。以樂為主內無喜動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈中具明三禪修證之相。今釋三禪義。亦開為三。一者釋名。二明修習。三明得證。第一釋三禪名者。行者於第三心中。得五種支林功德定中之善法故。名三禪也。若依地持論。名為樂俱禪。此定功德眷屬。與遍身樂俱發故。猶是無覺無觀三昧聖默然定之所攝。但名通。於前二禪中已受名。今不重釋。第二釋修習三禪方法。如前一行半偈說攝心第一定。寂然無所見。患苦欲棄之。亦如捨覺觀。由愛故有苦。失喜則生憂。此偈廣說訶二禪喜相。今行者觀二禪為過失。欲得三禪時。是中應具足明六行方法。今但略出二禪過罪相六行之義。此二禪定。雖從內淨而發。但大喜勇動。定不牢固。類如前說。但誑心念著安隱處。如人知婦是羅剎女。則棄之。不生戀著。一心專念三禪功德。爾時即捨大喜及與默然。當如上用三法遣之。一不受。二訶責。三觀心窮檢。既不受喜。喜及默然則自謝。三禪未生中間有定。亦如是說。但淺深有異。行者是時慎勿憂悔。過同前說。第三明三禪發相。亦類前為六意。一正明三禪發相。二明支義。三明因果。四明淺深。五明進退。六明功德。第一明三禪發相者。加功不止。一心修習。其心湛然安靜。爾時樂定未發。而不加功力。心自澄靜。即是三禪未到地。於後其心泯然。入定不依內外。與樂俱發。當樂發時。亦有功德眷屬。具如前辨。但無動勇之喜為異。而綿綿之樂。從內心而發。心樂美妙。不可為喻。樂定初生。既未即遍身。中間多有三過。一者樂定既淺。其心沈沒。少有智慧用。二者樂定微少。心智勇發故不安隱。三者樂定之心。與慧力等。綿綿美妙。多生貪著。其心迷醉。故經言。是樂聖人得捨。餘人捨為難。三禪欲發。有此三過。則樂定不得增長遍身。行者當善調適。云何調適。當用三法。一者心若沈沒。當用念精進慧等法策起。二者若心勇發。當念三昧定法攝之。三者心若迷醉。當念後樂及諸勝妙法門。以自醒悟。令心不著。行者若能善修三法調適樂定。當知樂法必定增長。遍滿身分。是故經言。三禪受遍身樂問曰。若樂充滿遍身身具五根。五根之中。悉有樂不。答樂遍身時。身諸毛孔。悉皆欣悅。爾時五情雖無外塵發識。而樂法內出。充滿諸根。五根之中。皆悉悅樂。但無外塵對。則不發五識。情依於身。身樂既滿。情得通悅樂。與意識相應。以識內滿故。則遍身而受。所以佛說三禪之樂遍身而受。復次初禪樂。從外而發。外識相應。意識不相應。內樂不滿。二禪之樂。雖從內發然從喜而生。喜根相應。樂根不相應。樂依於喜喜尚不遍。況於樂邪。今三禪之樂。從內發。以樂為主內無喜動。

念慧因緣令樂增長遍身。內外充滿。恬愉快樂。世間第一樂中之上故。佛說行慈果報遍淨地中問曰。佛說三禪。有二時樂。一受樂。二快樂。約何義說邪。答曰。實爾。快樂樂者。樂定初發未遍身也。受樂樂者。樂既增長遍身受。譬如石中之泉。從內涌出。盈流於外。遍滿溝渠。三禪之樂。亦復如是第二明支義。開為二意。一明支義。二明前後不同。今明支者。三禪有五支其五云何。一捨二念三智四樂五一心。一捨支者。得三禪樂定生時。捨喜心不悔。亦得言捨離三過。二念支者。既得三禪之樂。念用三法守護。令樂增長。三智支者。善巧三法離三過。四樂支者。快樂樂遍身受。五一心支者。受樂心息一心寂定相貌。並如二禪發相中說。就此支中。約義自有四意。一者三為方便支。二為證支。用念慧智三支。調適樂定。令速得增長遍身故。說為方便支受身。樂一心二支為證。此二一時發。是三禪之正主也。二者四是自地立支。一望下地立慧念樂。一心約自地立。捨支約捨下地喜不悔立也。三者五支。通得說作方便支。三如上說。下二何故亦得名方便邪。正言修樂增長能感後樂故。一心亦爾。復望第六默然定體五支例得名。因例得名方便。四者五支。通得說為證支。所證樂定時。自然生捨愛念。樂定如母護子。不由人勸。等智自發。籌量調適。五支俱皆屬證。問曰若爾前說並是方便。後說是證得。此意豈不碩相違反邪。答曰。並有其義。細尋自見。第二明支前後不同者。諸經及論各異。立次第如成實論。明五支次第者。捨念智受樂一心。阿毘曇明次第。慧念樂捨一心。大集所出次第者。念捨慧安定。纓絡經中明次第。樂護念智一心。釋論明次第。文則不定。或與成論同。或與纓絡同。問曰。何獨此明支次第不定。餘禪不然邪。答曰。初禪等唯有一樂故。今三禪有二種樂故。由此二樂前後異故。中間迴互不定。是故諸經次第各立不同。而悉有意。必須得所以。第三明體用。如纓絡經云。五支為因。第六默然心為體。第四明淺深。五明進退。並如前釋。第六門功德者。具有離過善心二德。如大集經說。所言離者。謂離五蓋。具者謂具五支。據別則但三禪。獨有離喜過之德。餘義類上可知。次釋第四禪相。如經偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧因緣令樂增長遍身。內外充滿。恬愉快樂。世間第一樂中之上故。佛說行慈果報遍淨地中問曰。佛說三禪。有二時樂。一受樂。二快樂。約何義說邪。答曰。實爾。快樂樂者。樂定初發未遍身也。受樂樂者。樂既增長遍身受。譬如石中之泉。從內涌出。盈流於外。遍滿溝渠。三禪之樂。亦復如是第二明支義。開為二意。一明支義。二明前後不同。今明支者。三禪有五支其五云何。一捨二念三智四樂五一心。一捨支者。得三禪樂定生時。捨喜心不悔。亦得言捨離三過。二念支者。既得三禪之樂。念用三法守護。令樂增長。三智支者。善巧三法離三過。四樂支者。快樂樂遍身受。五一心支者。受樂心息一心寂定相貌。並如二禪發相中說。就此支中。約義自有四意。一者三為方便支。二為證支。用念慧智三支。調適樂定。令速得增長遍身故。說為方便支受身。樂一心二支為證。此二一時發。是三禪之正主也。二者四是自地立支。一望下地立慧念樂。一心約自地立。捨支約捨下地喜不悔立也。三者五支。通得說作方便支。三如上說。下二何故亦得名方便邪。正言修樂增長能感後樂故。一心亦爾。復望第六默然定體五支例得名。因例得名方便。四者五支。通得說為證支。所證樂定時。自然生捨愛念。樂定如母護子。不由人勸。等智自發。籌量調適。五支俱皆屬證。問曰若爾前說並是方便。後說是證得。此意豈不碩相違反邪。答曰。並有其義。細尋自見。第二明支前後不同者。諸經及論各異。立次第如成實論。明五支次第者。捨念智受樂一心。阿毘曇明次第。慧念樂捨一心。大集所出次第者。念捨慧安定。纓絡經中明次第。樂護念智一心。釋論明次第。文則不定。或與成論同。或與纓絡同。問曰。何獨此明支次第不定。餘禪不然邪。答曰。初禪等唯有一樂故。今三禪有二種樂故。由此二樂前後異故。中間迴互不定。是故諸經次第各立不同。而悉有意。必須得所以。第三明體用。如纓絡經云。五支為因。第六默然心為體。第四明淺深。五明進退。並如前釋。第六門功德者。具有離過善心二德。如大集經說。所言離者。謂離五蓋。具者謂具五支。據別則但三禪。獨有離喜過之德。餘義類上可知。次釋第四禪相。如經偈說。

聖人得能捨 餘人捨為難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人得能捨 餘人捨為難

若能知樂患 見不動大安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知樂患 見不動大安

憂喜先已除 苦樂今亦斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂喜先已除 苦樂今亦斷

捨念清淨心 入第四禪中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨念清淨心 入第四禪中

第三禪中樂 無常動故棄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三禪中樂 無常動故棄

欲界中斷憂 初二禪除苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中斷憂 初二禪除苦

是故佛世尊 第四禪中說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛世尊 第四禪中說

先已斷憂苦 今則除苦樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已斷憂苦 今則除苦樂

今此四行偈。具明修證四禪之相。今釋第四禪開為三意。一釋名。二明修習方法。三明發相。第一釋四禪名者。禪名支林。四禪攬四支成定。於第四心中證得故。名四禪。猶是無覺無觀三昧聖默然攝。亦名不動定。地持經說名捨俱禪。此定發時。體無苦樂。與微妙捨受俱發。此定與捨根相應故。名捨俱禪。第二明修習方法者。如上一行偈說。是樂聖人得能捨。餘人捨為難。若能知樂患。見不動大安。佛此偈具明修四禪方便。所以者何。行者欲得四禪。當應深見三禪過患。云何見過。初欲得樂。一心勤求。大為辛苦。既得守護愛著。是亦為苦。一旦失壞。則復受苦。是故經說。第三禪中樂無常動故苦。又此樂法。覆念令不清淨。行者既深見三禪樂有大苦之患。應一心厭離求四禪種不動定。爾時於三禪邊地。當修六行方法。例如前說。亦應用於三法除遣。一不著。二訶責。三觀析。行此三法。即三禪謝滅。而四禪未到中間。必有定前發。與觀相應等相貌。並如上說不同。憂喜過如前說。第三釋四禪發相。此如上三行偈說證。例前開為六意。一正明證四禪。二明支義。三明體用。四明淺深。五明進退。六明功德。第一明四禪發相。行者因中間禪。修行不止。得入未到地。心無動散。即四禪方便定。於後其心豁然開發。定心安隱出入息斷。定發之時。與捨俱生。無苦無樂。空明寂靜。善法眷屬。類如前說。但無事用喜樂動轉之異。爾時心如明鏡不動。亦如淨水無波。絕諸亂想。正念堅固。猶如虛空。是名世間真實禪定。無諸垢染。行者住是定中。心不依善。亦不附惡。無所依倚。無形無質。亦無若干種種色相。而內成就淨色之法。何以得知。若無淨色根本。則不應於定中。對因緣時。發種種色。如通四無量心勝處一切處變化等色。並依四禪。若以不見諸色。謂言無色者。應如虛空處定。三種色滅。一切色法。悉不得現。今一切色法自在得現。而於定法無所損減者。當知是真色定。譬如明鏡體是淨色故。隨對諸色一切得現。若無淨色為本者。終不於虛空中現諸色像。復次此四禪種智定一心故。念常清淨。亦名不動定。亦名不動智慧。於此禪中。若欲轉緣學一切事。隨意成就。一切神通變化霔雨說法。莫不從此定出。如經說。佛於四禪為根本。第二明支義。四禪有四支。一不苦不樂支。二捨支。三念清淨支。四一心支。不苦不樂支者。此禪初發與捨受俱發。捨受心數不與苦樂相應故。言不苦不樂支。二捨支者。既得不苦不樂定。捨下勝樂。不生厭悔。復次真定。以發未得成就。若心進勝定。則便隨念動轉。不名無動定。是故定發心不念著。自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此四行偈。具明修證四禪之相。今釋第四禪開為三意。一釋名。二明修習方法。三明發相。第一釋四禪名者。禪名支林。四禪攬四支成定。於第四心中證得故。名四禪。猶是無覺無觀三昧聖默然攝。亦名不動定。地持經說名捨俱禪。此定發時。體無苦樂。與微妙捨受俱發。此定與捨根相應故。名捨俱禪。第二明修習方法者。如上一行偈說。是樂聖人得能捨。餘人捨為難。若能知樂患。見不動大安。佛此偈具明修四禪方便。所以者何。行者欲得四禪。當應深見三禪過患。云何見過。初欲得樂。一心勤求。大為辛苦。既得守護愛著。是亦為苦。一旦失壞。則復受苦。是故經說。第三禪中樂無常動故苦。又此樂法。覆念令不清淨。行者既深見三禪樂有大苦之患。應一心厭離求四禪種不動定。爾時於三禪邊地。當修六行方法。例如前說。亦應用於三法除遣。一不著。二訶責。三觀析。行此三法。即三禪謝滅。而四禪未到中間。必有定前發。與觀相應等相貌。並如上說不同。憂喜過如前說。第三釋四禪發相。此如上三行偈說證。例前開為六意。一正明證四禪。二明支義。三明體用。四明淺深。五明進退。六明功德。第一明四禪發相。行者因中間禪。修行不止。得入未到地。心無動散。即四禪方便定。於後其心豁然開發。定心安隱出入息斷。定發之時。與捨俱生。無苦無樂。空明寂靜。善法眷屬。類如前說。但無事用喜樂動轉之異。爾時心如明鏡不動。亦如淨水無波。絕諸亂想。正念堅固。猶如虛空。是名世間真實禪定。無諸垢染。行者住是定中。心不依善。亦不附惡。無所依倚。無形無質。亦無若干種種色相。而內成就淨色之法。何以得知。若無淨色根本。則不應於定中。對因緣時。發種種色。如通四無量心勝處一切處變化等色。並依四禪。若以不見諸色。謂言無色者。應如虛空處定。三種色滅。一切色法。悉不得現。今一切色法自在得現。而於定法無所損減者。當知是真色定。譬如明鏡體是淨色故。隨對諸色一切得現。若無淨色為本者。終不於虛空中現諸色像。復次此四禪種智定一心故。念常清淨。亦名不動定。亦名不動智慧。於此禪中。若欲轉緣學一切事。隨意成就。一切神通變化霔雨說法。莫不從此定出。如經說。佛於四禪為根本。第二明支義。四禪有四支。一不苦不樂支。二捨支。三念清淨支。四一心支。不苦不樂支者。此禪初發與捨受俱發。捨受心數不與苦樂相應故。言不苦不樂支。二捨支者。既得不苦不樂定。捨下勝樂。不生厭悔。復次真定。以發未得成就。若心進勝定。則便隨念動轉。不名無動定。是故定發心不念著。自

能捨離故。名捨支。禪定分明等智照了故。名念清淨支。定心寂靜。雖對眾緣心無動念。名一心支。若次第明支義。如今說。通而為論。於初一支。即具四支。問曰。何故大集明不苦不樂支為第三。此中云何為初。答曰。前後皆有所以。今約發說。彼據成就而立。例如三禪立樂支前後不定。第三體用者如纓絡經說。四禪四支為用。第五默然為體。第四淺深。第五進退。例上可解。第六功德者。四禪亦具離過善心二種功德。如大集經說者。離五蓋具四支。而獨四禪有離憂喜苦樂之過善心。敬信慚愧等及六善法。悉從不動定四禪而發功德善根。深厚倍勝於上。類前可解。問曰。今明行菩薩道。應說諸法實相甚深空定等。何故說於凡夫四禪世間有漏生死虛誑之法。答曰。不然。如釋論中設問答。曰是般若波羅蜜論義中。但說諸法相空。菩薩云何於空法中能起禪定。答曰。菩薩知諸五欲及五蓋。從因緣生。無自性。空無所有。捨之甚易。眾生顛倒因緣。著此欲事。貪少弊樂。而離禪中深妙定樂菩薩為是眾生故。起慈悲心。修行禪定。繫心緣中。離五欲除五蓋。入喜初禪。滅覺觀。攝心深入內清淨得微妙喜。入第二禪。以深喜散之故。離一切喜。得遍滿樂。入第三禪。離一切苦樂。一切憂喜。及出入息自斷。以清淨微妙捨。而自莊嚴。入第四禪。是菩薩雖知諸法空無相。以眾生不知故。以禪相教化眾生。若有諸法空。是不名為空。亦不應捨五欲而得禪。無捨無得故。今諸法空相。亦不可得作是難言。若諸法空。何能得禪。復次若菩薩不以取相愛著故。行禪如人服藥。欲以除病。不以為美。為戒清淨。智慧成就故。行禪菩薩。一一禪中行大慈觀空。於禪無所依止。以五欲麁誑顛倒故。以細微妙虛空法治之。譬如毒能治諸毒。復次釋論又說。譬如國王見子從高崖墜落。恐必定死。即以軟物接之。不令身命損毀。菩薩亦爾。見眾生遠離波若。顛倒墜落故。說四禪空法。以接眾生。不令損失法身慧命。是故今辨行菩薩道。略明四禪。於義無過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨離故。名捨支。禪定分明等智照了故。名念清淨支。定心寂靜。雖對眾緣心無動念。名一心支。若次第明支義。如今說。通而為論。於初一支。即具四支。問曰。何故大集明不苦不樂支為第三。此中云何為初。答曰。前後皆有所以。今約發說。彼據成就而立。例如三禪立樂支前後不定。第三體用者如纓絡經說。四禪四支為用。第五默然為體。第四淺深。第五進退。例上可解。第六功德者。四禪亦具離過善心二種功德。如大集經說者。離五蓋具四支。而獨四禪有離憂喜苦樂之過善心。敬信慚愧等及六善法。悉從不動定四禪而發功德善根。深厚倍勝於上。類前可解。問曰。今明行菩薩道。應說諸法實相甚深空定等。何故說於凡夫四禪世間有漏生死虛誑之法。答曰。不然。如釋論中設問答。曰是般若波羅蜜論義中。但說諸法相空。菩薩云何於空法中能起禪定。答曰。菩薩知諸五欲及五蓋。從因緣生。無自性。空無所有。捨之甚易。眾生顛倒因緣。著此欲事。貪少弊樂。而離禪中深妙定樂菩薩為是眾生故。起慈悲心。修行禪定。繫心緣中。離五欲除五蓋。入喜初禪。滅覺觀。攝心深入內清淨得微妙喜。入第二禪。以深喜散之故。離一切喜。得遍滿樂。入第三禪。離一切苦樂。一切憂喜。及出入息自斷。以清淨微妙捨。而自莊嚴。入第四禪。是菩薩雖知諸法空無相。以眾生不知故。以禪相教化眾生。若有諸法空。是不名為空。亦不應捨五欲而得禪。無捨無得故。今諸法空相。亦不可得作是難言。若諸法空。何能得禪。復次若菩薩不以取相愛著故。行禪如人服藥。欲以除病。不以為美。為戒清淨。智慧成就故。行禪菩薩。一一禪中行大慈觀空。於禪無所依止。以五欲麁誑顛倒故。以細微妙虛空法治之。譬如毒能治諸毒。復次釋論又說。譬如國王見子從高崖墜落。恐必定死。即以軟物接之。不令身命損毀。菩薩亦爾。見眾生遠離波若。顛倒墜落故。說四禪空法。以接眾生。不令損失法身慧命。是故今辨行菩薩道。略明四禪。於義無過也。