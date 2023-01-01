止觀大意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀大意

唐天台沙門釋湛然述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台沙門釋湛然述

因員外李華欲知止觀大意略報綱要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因員外李華欲知止觀大意略報綱要。

略述教觀門戶大概。今家教門以龍樹為始祖。慧文但列內觀視聽而已。洎乎南嶽天台。復因法華三昧。發陀羅尼。開拓義門觀法周備。消釋諸經。皆以五重玄解十義。融通觀法。乃用五科方便十乘軌行。言五重者。一切經前五義玄釋。名通義異。以總冠別。謂釋名。出體。明宗。辨用。判教。自法華前諸教未合五重皆麁。來至法華名等俱妙。廣如玄文十卷委釋。言十義者。一先明道理寂絕亡離不可思議。於一寂理不分而分。離開諸諦。謂四四諦七二諦五三諦等。若開若合權實道理冷然可見。二能詮教門。綱格槃峙包括祕露。謂漸頓不定祕密藏通別圓。得此八意。一代聲教化道可知。三經論矛盾言義相乖。不可以情通。不可以博解。古來執諍連代不休。今用四悉檀意。無滯不融。拔擲自在。四者巧破執著。善用諸句破能著心。如所破惑單複具足。無言窮逐。五結正法門。對當行位使依教修有方便。依行證有階差。賢聖不濫。免增上慢。六隨以一句縱橫無礙。而綸緒次第宛然成章。七開章科段鉤銷相承。決疏文勢生起冠帶。八帖釋經文。須義順理當。九翻譯方言。令名義不壅。十一一句下理觀消通觀。與經合印心成行。非數他寶。若釋法華彌須曉了權實本迹。方可立行。此經獨得稱妙。方可依此以立觀意。言五方便及十乘軌行者。即圓頓止觀全依法華圓頓止觀。即法華三昧之異名耳。若欲修此圓頓三昧。具圓十乘方名圓行。方便品法文雖略。譬諭品大車諭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略述教觀門戶大概。今家教門以龍樹為始祖。慧文但列內觀視聽而已。洎乎南嶽天台。復因法華三昧。發陀羅尼。開拓義門觀法周備。消釋諸經。皆以五重玄解十義。融通觀法。乃用五科方便十乘軌行。言五重者。一切經前五義玄釋。名通義異。以總冠別。謂釋名。出體。明宗。辨用。判教。自法華前諸教未合五重皆麁。來至法華名等俱妙。廣如玄文十卷委釋。言十義者。一先明道理寂絕亡離不可思議。於一寂理不分而分。離開諸諦。謂四四諦七二諦五三諦等。若開若合權實道理冷然可見。二能詮教門。綱格槃峙包括祕露。謂漸頓不定祕密藏通別圓。得此八意。一代聲教化道可知。三經論矛盾言義相乖。不可以情通。不可以博解。古來執諍連代不休。今用四悉檀意。無滯不融。拔擲自在。四者巧破執著。善用諸句破能著心。如所破惑單複具足。無言窮逐。五結正法門。對當行位使依教修有方便。依行證有階差。賢聖不濫。免增上慢。六隨以一句縱橫無礙。而綸緒次第宛然成章。七開章科段鉤銷相承。決疏文勢生起冠帶。八帖釋經文。須義順理當。九翻譯方言。令名義不壅。十一一句下理觀消通觀。與經合印心成行。非數他寶。若釋法華彌須曉了權實本迹。方可立行。此經獨得稱妙。方可依此以立觀意。言五方便及十乘軌行者。即圓頓止觀全依法華圓頓止觀。即法華三昧之異名耳。若欲修此圓頓三昧。具圓十乘方名圓行。方便品法文雖略。譬諭品大車諭足。

然止觀十卷大分為二。初之二卷略釋綱紀。後之八卷廣明行相。初略明中又開為五。謂發圓心。修圓行。感圓果。起八教歸三德。初發圓心在第一卷。謂約四弘四諦六即。以簡偏圓發心之相。四弘是能發之誓。四諦是所依之境。六即是所歷之位。誓若無境名為狂願。境不辨位凡聖不分。言依境發誓者。謂眾生無邊誓願度。依苦諦境。煩惱無數誓願斷。依集諦境。法門無盡誓願知。依道諦境。佛道無上誓願成依滅諦境。涅槃經中四諦開為四重。故使弘誓亦有四番。今簡偏從圓。以此圓四願融前三願。無非法界。故依法界起於妙願。初心遍攝觀惑法界。遍習佛法三身等證。已發圓心未知圓心。為初心是。為後心是。為初即後。為初異後。若初非後是。若初心異後。俱非圓融。故辨六即而判是非。謂理即。名字即。觀行即。相似即。分真即。究竟即。即故初後俱是。六故初後不濫。理同故即。事異故六。凡諸經中有即名者。如生死即涅槃之流。皆以六位甄之。使始終理同。而初後無濫。次修圓行等四文。並在第二卷中。初圓行者。謂四種三昧遍攝眾行。若無勝行勝果難階。一常坐出文殊問文殊說兩般若經。亦名一行三昧。唯專念法界故也。以九十日為一期。二常行出般舟三昧經。亦名佛立三昧。成時見十方佛在室中立。亦以九十日為一期。三半行半坐出法華方等二經。法華三七日為一期。方等不限時節。四非行非坐亦名隨自意。意起即觀故也。方法出請觀音等諸大乘經。通於四儀及諸作務公私忽遽。亦可修也。是四三昧行異理同。是故同用十乘之法。二感圓果者。由諸行故得入圓位。近在初住名無生忍。遠期妙覺名寂滅忍。初住功能具如華嚴歎初住文。即其相也。豈可造次自謂證真。乃至妙覺廣如經說。三起八教者。既入位已八相成道。現十界身。能隨順物機。用三藏等四及漸等四。五時利物。一代始終。四歸三德者。機緣息已宜歸三德。三德者何。謂祕密藏。故涅槃云。安置諸子祕密藏中。我亦不久自住其中。次第三卷去。廣釋行相。開演前五。令易行故。謂釋止觀名。辨止觀體。明體攝法。判法偏圓此四並在第三卷中。次為正修作前方便。並在第四卷中。謂二十五法。總為五科。初具五緣。一衣食具足。離希望緣故。二持戒清淨。離惡道因故。三閑居靜處。離憒鬧事故。四息諸緣務。棄猥雜業故。五須善知識有諮疑地故。文中各有事理二具。二訶五欲。謂色聲香味觸。正報依報各具此五。並能生於行者須欲心故。故須訶滅。文中自有事理二訶。三棄五蓋者。緣具無欲方堪入觀。觀未相應五法覆心。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔狐疑。由觀所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然止觀十卷大分為二。初之二卷略釋綱紀。後之八卷廣明行相。初略明中又開為五。謂發圓心。修圓行。感圓果。起八教歸三德。初發圓心在第一卷。謂約四弘四諦六即。以簡偏圓發心之相。四弘是能發之誓。四諦是所依之境。六即是所歷之位。誓若無境名為狂願。境不辨位凡聖不分。言依境發誓者。謂眾生無邊誓願度。依苦諦境。煩惱無數誓願斷。依集諦境。法門無盡誓願知。依道諦境。佛道無上誓願成依滅諦境。涅槃經中四諦開為四重。故使弘誓亦有四番。今簡偏從圓。以此圓四願融前三願。無非法界。故依法界起於妙願。初心遍攝觀惑法界。遍習佛法三身等證。已發圓心未知圓心。為初心是。為後心是。為初即後。為初異後。若初非後是。若初心異後。俱非圓融。故辨六即而判是非。謂理即。名字即。觀行即。相似即。分真即。究竟即。即故初後俱是。六故初後不濫。理同故即。事異故六。凡諸經中有即名者。如生死即涅槃之流。皆以六位甄之。使始終理同。而初後無濫。次修圓行等四文。並在第二卷中。初圓行者。謂四種三昧遍攝眾行。若無勝行勝果難階。一常坐出文殊問文殊說兩般若經。亦名一行三昧。唯專念法界故也。以九十日為一期。二常行出般舟三昧經。亦名佛立三昧。成時見十方佛在室中立。亦以九十日為一期。三半行半坐出法華方等二經。法華三七日為一期。方等不限時節。四非行非坐亦名隨自意。意起即觀故也。方法出請觀音等諸大乘經。通於四儀及諸作務公私忽遽。亦可修也。是四三昧行異理同。是故同用十乘之法。二感圓果者。由諸行故得入圓位。近在初住名無生忍。遠期妙覺名寂滅忍。初住功能具如華嚴歎初住文。即其相也。豈可造次自謂證真。乃至妙覺廣如經說。三起八教者。既入位已八相成道。現十界身。能隨順物機。用三藏等四及漸等四。五時利物。一代始終。四歸三德者。機緣息已宜歸三德。三德者何。謂祕密藏。故涅槃云。安置諸子祕密藏中。我亦不久自住其中。次第三卷去。廣釋行相。開演前五。令易行故。謂釋止觀名。辨止觀體。明體攝法。判法偏圓此四並在第三卷中。次為正修作前方便。並在第四卷中。謂二十五法。總為五科。初具五緣。一衣食具足。離希望緣故。二持戒清淨。離惡道因故。三閑居靜處。離憒鬧事故。四息諸緣務。棄猥雜業故。五須善知識有諮疑地故。文中各有事理二具。二訶五欲。謂色聲香味觸。正報依報各具此五。並能生於行者須欲心故。故須訶滅。文中自有事理二訶。三棄五蓋者。緣具無欲方堪入觀。觀未相應五法覆心。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔狐疑。由觀所

起倍異於常。損於寂照覺已須棄。文中各有事理二棄。四調五事者。蓋去不入。當是身等五法不調。謂身息心三定內合調。令身不寬急。心無澁滑心無浮沈。眠食二法定外各調。眠應不節不恣食。使不饑不飽。五行五法者。四科雖具必須此五方成行首。一樂欲。須希慕故。二專念。須憶持故。三精進。須相續故。四巧慧。須迴轉故。五一心。無他求故。具此方便。正觀可獲。正觀者何。所謂十法。若無此十。名壞驢車。又此十法雖俱圓常圓。人復有三根不等。上根唯一法。中根二或七。下根方具十。上根一法者。謂觀不思議境。境為所觀。觀為能觀。所觀者何。謂陰界入不出色心。色從心造全體是心。故經云。三界無別法。唯是一心作。此之能造具足諸法。若漏無漏非漏非無漏等。若因若果非因非果等。故經云。心佛及眾生。是三無差別。眾生理具諸佛已成。成之與理莫不性等。謂一一心中一切心。一一塵中一切塵。一一心中一切塵。一一塵中一切心。一一塵中一切剎。一切剎塵亦復然。諸法諸塵諸剎身。其體宛然無自性。無性本來隨物變。所以相入事恒分。故我身心剎塵遍。諸佛眾生亦復然一一身土體恒同。何妨心佛眾生異。異故分於染淨緣。緣體本空空不空。三諦三觀三非三。三一一三無所寄。諦觀名別體復同。是故能所二非二(三觀名義在纓絡等經。三諦名義在王仁等經)如是觀時名觀心性。隨緣不變故為性。不變隨緣故為心。故涅槃經云。能觀心性名為上定。上定者。名第一義。第一義者。名為佛性。佛性者。名毘盧遮那。此遮那性具三佛性。遮那遍故三佛亦遍。故知三佛唯一剎那。三佛遍故剎那則遍。如是觀者。名觀煩惱。名觀法身。此觀法身。是觀三身。是觀剎那。是觀海藏。是觀真如。是觀實相。是觀眾生。是觀己身。是觀虛空是觀中道。故此妙境為諸法本。故此妙觀是諸行源。如是方離偏小邪外。所以居在十法之首。上根一觀橫竪該攝。便識無相眾相宛然。即破無明登於初住。若內外凡。故諭云。其事高廣乃至道場。中根未曉。更修下法。二起慈悲心者。觀境不悟。須加發心。此人無始已起弘誓。故云。發僧那於始心。終大悲以赴難。僧那者。弘誓也。赴難者。入惡也。今由觀境不契於理。重須發誓。於靜心中思惟彼我。鯁痛自他。無量劫來沈迴生死。縱發小志迷菩提心。我今雖知行由未備。故重發誓言。眾生無邊誓願度。生死即涅槃故。煩惱無數誓願斷。煩惱即菩提故。法門無盡誓願知。即惑成智故。佛道無上誓願成即生成滅故。作此思惟豁然大悟。冥所照境入凡聖位。故諭云。張設幰蓋等。若不入者。由心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起倍異於常。損於寂照覺已須棄。文中各有事理二棄。四調五事者。蓋去不入。當是身等五法不調。謂身息心三定內合調。令身不寬急。心無澁滑心無浮沈。眠食二法定外各調。眠應不節不恣食。使不饑不飽。五行五法者。四科雖具必須此五方成行首。一樂欲。須希慕故。二專念。須憶持故。三精進。須相續故。四巧慧。須迴轉故。五一心。無他求故。具此方便。正觀可獲。正觀者何。所謂十法。若無此十。名壞驢車。又此十法雖俱圓常圓。人復有三根不等。上根唯一法。中根二或七。下根方具十。上根一法者。謂觀不思議境。境為所觀。觀為能觀。所觀者何。謂陰界入不出色心。色從心造全體是心。故經云。三界無別法。唯是一心作。此之能造具足諸法。若漏無漏非漏非無漏等。若因若果非因非果等。故經云。心佛及眾生。是三無差別。眾生理具諸佛已成。成之與理莫不性等。謂一一心中一切心。一一塵中一切塵。一一心中一切塵。一一塵中一切心。一一塵中一切剎。一切剎塵亦復然。諸法諸塵諸剎身。其體宛然無自性。無性本來隨物變。所以相入事恒分。故我身心剎塵遍。諸佛眾生亦復然一一身土體恒同。何妨心佛眾生異。異故分於染淨緣。緣體本空空不空。三諦三觀三非三。三一一三無所寄。諦觀名別體復同。是故能所二非二(三觀名義在纓絡等經。三諦名義在王仁等經)如是觀時名觀心性。隨緣不變故為性。不變隨緣故為心。故涅槃經云。能觀心性名為上定。上定者。名第一義。第一義者。名為佛性。佛性者。名毘盧遮那。此遮那性具三佛性。遮那遍故三佛亦遍。故知三佛唯一剎那。三佛遍故剎那則遍。如是觀者。名觀煩惱。名觀法身。此觀法身。是觀三身。是觀剎那。是觀海藏。是觀真如。是觀實相。是觀眾生。是觀己身。是觀虛空是觀中道。故此妙境為諸法本。故此妙觀是諸行源。如是方離偏小邪外。所以居在十法之首。上根一觀橫竪該攝。便識無相眾相宛然。即破無明登於初住。若內外凡。故諭云。其事高廣乃至道場。中根未曉。更修下法。二起慈悲心者。觀境不悟。須加發心。此人無始已起弘誓。故云。發僧那於始心。終大悲以赴難。僧那者。弘誓也。赴難者。入惡也。今由觀境不契於理。重須發誓。於靜心中思惟彼我。鯁痛自他。無量劫來沈迴生死。縱發小志迷菩提心。我今雖知行由未備。故重發誓言。眾生無邊誓願度。生死即涅槃故。煩惱無數誓願斷。煩惱即菩提故。法門無盡誓願知。即惑成智故。佛道無上誓願成即生成滅故。作此思惟豁然大悟。冥所照境入凡聖位。故諭云。張設幰蓋等。若不入者。由心

不安。三安心者先總。次別。所言總者。以法界為所安。以寂照為能安。若知煩惱及以生死本性清淨。名之為寂。本性如空。名之為照。此煩惱生死復名法界。即此法界體用互顯。體是所安之法界。用是能安之寂照。體名平等法身。亦具三德。用名般若解脫。亦具三德。體用不二三德理均。氷水藤蛇諭意可識。所言別者。雖復安之。彌暗彌散。良由無始習性不同。故今順性逐而安之。謂宜聽宜思宜寂宜照。隨樂隨治隨第一義。何以故。有因寂照而善根增長。有不增長。有因寂照煩惑破壞。或有不破。見理亦然。或聞思迴轉。或聞思相資。未可卒具。細尋方曉。故諭云。安置丹枕。即車內枕也。若不入者。由破法不遍。四破法遍者。眾教諸門大各有四。乃至八萬四千不同。莫不並以無生為首。今且從初。於無生門遍破諸惑。復以無生度入餘門。縱橫俱破令識體遍。故喻云。其疾如風。此門最廣不可即具。若不入者。應尋通塞。五識通塞者。雖知生死煩惱為塞。菩提涅槃為通。復應須識。於通起塞此塞須破。於塞得通此通須護。如將為賊。此賊豈存。若賊為將。此將豈破。節節檢校。無令生著。著故名塞。破塞存通。非唯一轍有心皆爾。念念常須檢校通塞。故諭云。安置丹枕。即車外枕也。若不入者。由道品不均。六道品調適者。約門遍破。於理又昧。應須七科次第調試。若不爾者。此之道品為誰施設。以破遍門。雖觀陰境。陰上未分念處名故。況有六科。展轉調停。故用此門檢校銓擇。謂念處正勤如意根力七覺八道。初念處者。謂身受心法四法。並於法性心中。三諦推檢。初觀身者。身是色法。觀法性色一色一切色。一切色一色。雙照一一切。雙非一一切。能所三一具如前文妙境中說。受等三法例前可知。餘之六科不可具委。故諭云。有大白牛等。如上六門。名為正行。若不悟者。良由事惡助覆理善。七助道對治者。涅槃云。眾生煩惱非一種。佛說無量對治門。夫不信有對治之人。當知此人未曉正行。若識己身正行未辨。良由事惡助於理惡。共蔽理善令不現前。理善者。法界常住。事善者。事施等六。理惡者。微細無明。事惡者。謂六重蔽。由修止觀。此六現起。慳貪破戒瞋恚懈怠亂想愚癡。具此六惡而云內有勝法。或云常自相應。若相應者即同法身。應無方所說必稱機。若暫相應。復起惡者都無此理。則與成佛還作眾生為妨。若言曾契妨亦如之。若言知理不妨惡者。亦應知富免貧。知藥免病。事惡若去。理善易明。仍請聖加。助我顯理。若爾但觀惡即是道。豈有惡能蔽理。此義不然。若惡已成道道即法身。法身未契由即觀微故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不安。三安心者先總。次別。所言總者。以法界為所安。以寂照為能安。若知煩惱及以生死本性清淨。名之為寂。本性如空。名之為照。此煩惱生死復名法界。即此法界體用互顯。體是所安之法界。用是能安之寂照。體名平等法身。亦具三德。用名般若解脫。亦具三德。體用不二三德理均。氷水藤蛇諭意可識。所言別者。雖復安之。彌暗彌散。良由無始習性不同。故今順性逐而安之。謂宜聽宜思宜寂宜照。隨樂隨治隨第一義。何以故。有因寂照而善根增長。有不增長。有因寂照煩惑破壞。或有不破。見理亦然。或聞思迴轉。或聞思相資。未可卒具。細尋方曉。故諭云。安置丹枕。即車內枕也。若不入者。由破法不遍。四破法遍者。眾教諸門大各有四。乃至八萬四千不同。莫不並以無生為首。今且從初。於無生門遍破諸惑。復以無生度入餘門。縱橫俱破令識體遍。故喻云。其疾如風。此門最廣不可即具。若不入者。應尋通塞。五識通塞者。雖知生死煩惱為塞。菩提涅槃為通。復應須識。於通起塞此塞須破。於塞得通此通須護。如將為賊。此賊豈存。若賊為將。此將豈破。節節檢校。無令生著。著故名塞。破塞存通。非唯一轍有心皆爾。念念常須檢校通塞。故諭云。安置丹枕。即車外枕也。若不入者。由道品不均。六道品調適者。約門遍破。於理又昧。應須七科次第調試。若不爾者。此之道品為誰施設。以破遍門。雖觀陰境。陰上未分念處名故。況有六科。展轉調停。故用此門檢校銓擇。謂念處正勤如意根力七覺八道。初念處者。謂身受心法四法。並於法性心中。三諦推檢。初觀身者。身是色法。觀法性色一色一切色。一切色一色。雙照一一切。雙非一一切。能所三一具如前文妙境中說。受等三法例前可知。餘之六科不可具委。故諭云。有大白牛等。如上六門。名為正行。若不悟者。良由事惡助覆理善。七助道對治者。涅槃云。眾生煩惱非一種。佛說無量對治門。夫不信有對治之人。當知此人未曉正行。若識己身正行未辨。良由事惡助於理惡。共蔽理善令不現前。理善者。法界常住。事善者。事施等六。理惡者。微細無明。事惡者。謂六重蔽。由修止觀。此六現起。慳貪破戒瞋恚懈怠亂想愚癡。具此六惡而云內有勝法。或云常自相應。若相應者即同法身。應無方所說必稱機。若暫相應。復起惡者都無此理。則與成佛還作眾生為妨。若言曾契妨亦如之。若言知理不妨惡者。亦應知富免貧。知藥免病。事惡若去。理善易明。仍請聖加。助我顯理。若爾但觀惡即是道。豈有惡能蔽理。此義不然。若惡已成道道即法身。法身未契由即觀微故。

先修事度以治事惡。事惡傾已理善可生。故修觀者。須以事惡檢。以六即判。理善明竟事惡必亡。須知理明位在何許。乃以小助大以偏助圓。況復更有轉治兼治具治第一義治等。非可卒盡。故諭云。又多僕從而侍衛之。若無僕從傾覆何疑。中根用觀極至於此。八知次位者。下根障重非唯正助不明。却生上慢謂己均佛。未得謂得。未證謂證。須知次位使朱紫不濫。夫小大真似非證不明。故三世諸佛皆明諸位。若未證得而謂證得。非唯失位却墮泥犁。故小乘經中四禪比丘謂為四果。大乘經中魔與菩薩授跋致記。若生取著必同魔屬。尚夫人天何關至道。故大小經論咸明次位。又說深位勝妙功德。引接始行令欣慕故。又有樂聞長遠之位。生增上信立難行行。破大煩惱見第一義。故諭云。遊於四方諭住等四。雖知次位不忍違順。須明安忍。九安忍者。圓頓行人初入外凡。外招名利內動宿障。宿障縱薄名利彌至。為眾圍繞廢損自行。因茲破敗。豈能進道。外人視之猶謂大聖。如樹抱蝎表似內虛。唯當自勉不為所動得入內凡。名為似位。若專住似位。名為法愛。十離法愛者。已得相似六根互用。已破兩惑永無墜苦。愛此似位。名為頂墮。不同小乘退為五逆。以內外凡位諸教別故。若修離愛進入銅輪。名為十住。分身百界一多相即。身土既爾。己他亦然。十身利生四土攝物。初住功德具如華嚴賢首品廣明。此上從第五卷初。盡第七卷末。明正修行。始從初心終至初住。從第八卷去。明觀陰後更發宿習。用觀觀習。若用上來十種觀法。未得入位。必發宿習。謂煩惱病患業相魔事。並在第八卷中。禪境在第九卷中。見境在第十卷中。餘有上慢兩教二乘三教菩薩。時逼夏終。故略不說。以前諸文可比知故。宿習若起不可不識。先若知之。恣其變怪。如此諸境發又不定。隨過去世若近若熟。此世現前。文中一往且從次第。凡有所起。但以寂照而止觀之。令等法界一相無相。無不皆用十乘觀法。初言煩惱發者。謂無始已來積集重惑。今因用觀。此惑過常不可控制。言病患者。由觀陰惑激動四大。識其元由。宜用何治。或內觀力。或術或醫。然後用觀。言業相者。有漏之業或已受報。不復更發。或未受報。於靜心中忽然俱發。發相雖多不出蔽度。各有六相。或因止生或因觀生。言魔事者。由觀諸境惑雖未破。天魔猶恐出境空其宮殿。化其民屬與共戰諍。故民主皆來。即四魔中天子魔也。乃至人間𢟋惕夜叉時媚等。鬼管屬天魔為其巡邏。防遏行者不許出界。故大品云。菩薩不說魔者。名菩薩旃陀羅。次禪發者。謂根本四禪特勝通明九想背捨乃至念佛神通等。禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先修事度以治事惡。事惡傾已理善可生。故修觀者。須以事惡檢。以六即判。理善明竟事惡必亡。須知理明位在何許。乃以小助大以偏助圓。況復更有轉治兼治具治第一義治等。非可卒盡。故諭云。又多僕從而侍衛之。若無僕從傾覆何疑。中根用觀極至於此。八知次位者。下根障重非唯正助不明。却生上慢謂己均佛。未得謂得。未證謂證。須知次位使朱紫不濫。夫小大真似非證不明。故三世諸佛皆明諸位。若未證得而謂證得。非唯失位却墮泥犁。故小乘經中四禪比丘謂為四果。大乘經中魔與菩薩授跋致記。若生取著必同魔屬。尚夫人天何關至道。故大小經論咸明次位。又說深位勝妙功德。引接始行令欣慕故。又有樂聞長遠之位。生增上信立難行行。破大煩惱見第一義。故諭云。遊於四方諭住等四。雖知次位不忍違順。須明安忍。九安忍者。圓頓行人初入外凡。外招名利內動宿障。宿障縱薄名利彌至。為眾圍繞廢損自行。因茲破敗。豈能進道。外人視之猶謂大聖。如樹抱蝎表似內虛。唯當自勉不為所動得入內凡。名為似位。若專住似位。名為法愛。十離法愛者。已得相似六根互用。已破兩惑永無墜苦。愛此似位。名為頂墮。不同小乘退為五逆。以內外凡位諸教別故。若修離愛進入銅輪。名為十住。分身百界一多相即。身土既爾。己他亦然。十身利生四土攝物。初住功德具如華嚴賢首品廣明。此上從第五卷初。盡第七卷末。明正修行。始從初心終至初住。從第八卷去。明觀陰後更發宿習。用觀觀習。若用上來十種觀法。未得入位。必發宿習。謂煩惱病患業相魔事。並在第八卷中。禪境在第九卷中。見境在第十卷中。餘有上慢兩教二乘三教菩薩。時逼夏終。故略不說。以前諸文可比知故。宿習若起不可不識。先若知之。恣其變怪。如此諸境發又不定。隨過去世若近若熟。此世現前。文中一往且從次第。凡有所起。但以寂照而止觀之。令等法界一相無相。無不皆用十乘觀法。初言煩惱發者。謂無始已來積集重惑。今因用觀。此惑過常不可控制。言病患者。由觀陰惑激動四大。識其元由。宜用何治。或內觀力。或術或醫。然後用觀。言業相者。有漏之業或已受報。不復更發。或未受報。於靜心中忽然俱發。發相雖多不出蔽度。各有六相。或因止生或因觀生。言魔事者。由觀諸境惑雖未破。天魔猶恐出境空其宮殿。化其民屬與共戰諍。故民主皆來。即四魔中天子魔也。乃至人間𢟋惕夜叉時媚等。鬼管屬天魔為其巡邏。防遏行者不許出界。故大品云。菩薩不說魔者。名菩薩旃陀羅。次禪發者。謂根本四禪特勝通明九想背捨乃至念佛神通等。禪

隨近熟者。而發其相。相最難知。次諸見者。乃至百四十見。言上慢者。既伏見已。謂為深詣濫叨上位。是故須識。次二乘者。昔發小志由慈習生。次菩薩者。三藏通別三菩薩心由習而現。如上諸境。並須觀力而調伏之。並在本文。不可具抄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨近熟者。而發其相。相最難知。次諸見者。乃至百四十見。言上慢者。既伏見已。謂為深詣濫叨上位。是故須識。次二乘者。昔發小志由慈習生。次菩薩者。三藏通別三菩薩心由習而現。如上諸境。並須觀力而調伏之。並在本文。不可具抄。

故一家觀法入道次第稍異諸說。以附諸經成行相故。則內順觀道外扶教門。依而修行必不空過。縱此生未獲為種亦疆。意氣博達該括包籠。盡未來際。不復改輒。若依之修行。咸須口訣。方成一家行相。(湛然)所見暗短稟承無功。本文三百餘紙。略此多有不周。雖俛仰以赴嚴命。實恐失大師深旨。諸有不逮。敢望通恕云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故一家觀法入道次第稍異諸說。以附諸經成行相故。則內順觀道外扶教門。依而修行必不空過。縱此生未獲為種亦疆。意氣博達該括包籠。盡未來際。不復改輒。若依之修行。咸須口訣。方成一家行相。(湛然)所見暗短稟承無功。本文三百餘紙。略此多有不周。雖俛仰以赴嚴命。實恐失大師深旨。諸有不逮。敢望通恕云耳。