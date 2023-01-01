止觀輔行傳弘決卷第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀輔行傳弘決卷第十之一

唐毘陵沙門湛然述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐毘陵沙門湛然述

初釋見境中。先總釋。次開章別釋。初言諸者。自解云非一者眾也。所起雖多不出一百四十。起不當理名之為見。又解知下重釋見字。於一百四十中。各起一見皆推理不當。故名為邪。夫聽學等者。辯失非見。聽學之人自謂有憑。義之如生。斥修觀者名為無證。義之如死。莊子云。有說則可。無說則死。夫習禪下明習觀者內觀觀理。自謂情通以為妙悟。斥學問者名為守株。彼言情者所謂情性非謂妄情。言守株者。如宋有耕者。於野有兔觸株而死。後遂廢耕恒守此株。冀復有兔。旁人喻之逾不肯止。故俗相傳以執迷者謂之守株。此之二人本是信法二種根性。以不曉通意而互相非。復未成見。故判被破及能破者。並非見發故各有滯。今乃評之謂為俱失。若見解去。略示見發。問之與答並無窮盡。初是問無窮也。若解釋下是答無窮也。言曲射者喻發問無窮。書云。如羿善射。堯九年洪水。七日並出。羿射落其六。此亦書家過分之說。又云。如養由基善射。去樹葉百步射之百中。與楚襄王出獵見群猿遶樹。王命左右射之。群猿騰躍更甚。王命由基射之。猿乃抱樹長啼。見解是禪所發見。名字是聞所發見。具此二故。故不同前學問坐禪無見之輩。是故問他如曲射繞鳥。隨文語便且舉一邊。具足應云如曲射以繞禽獸使飛禽走獸無不失路。以此發見諳名之人。能破習禪無見之人。如令飛者失路。能破學問無見之人。如令走者失路。一百四十一一皆然。綽者。郭璞云。寬裕也。詩云。綽綽有裕。如射太虛喻答無窮盡。此即辯異無見之人。坐禪學問之人並由學成。不同發見從定而生。此見下明所因不同。例如下舉例。信行如因聞。法行如因禪。聞思準知。聰辯問答者。發見之人善能問答全似四辯。有如妙達者。所有破會如達妙理。此二屬見不關辯悟。南方習禪者寡等者下。正辯非。舊陳齊地隔指陳為南。此約處辯發見之人多少有無。言真道者。因禪發見者濫也。言陀羅尼者因聞發見者濫也。闇於知人等者。彼無識輩為闇於知人。判發見者以著高位。乃至謂為無生佛地。或復不信判為鬼狂。二判俱非。今言下判結非狂非聖。從夫鬼著下釋非狂非聖。見屬慧性故云見慧。通論下正明見境來意中。言兩義則多者。禪已發見及禪見俱發。此兩則多。若先發見後方發禪。此義則少。不是全無故但云少。今此文意不論前後。是見皆觀兼辯不同。故云多少。例如諸禪下例釋禪見前後不同。所言諸禪通發等者。通舉欲色無色。即六地九地發者。如前兩義。未到亦有發無漏義。但不及依禪發多。是故云少。故將此例見已發禪。六地者。四禪中間欲定。九地者。於前六上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋見境中。先總釋。次開章別釋。初言諸者。自解云非一者眾也。所起雖多不出一百四十。起不當理名之為見。又解知下重釋見字。於一百四十中。各起一見皆推理不當。故名為邪。夫聽學等者。辯失非見。聽學之人自謂有憑。義之如生。斥修觀者名為無證。義之如死。莊子云。有說則可。無說則死。夫習禪下明習觀者內觀觀理。自謂情通以為妙悟。斥學問者名為守株。彼言情者所謂情性非謂妄情。言守株者。如宋有耕者。於野有兔觸株而死。後遂廢耕恒守此株。冀復有兔。旁人喻之逾不肯止。故俗相傳以執迷者謂之守株。此之二人本是信法二種根性。以不曉通意而互相非。復未成見。故判被破及能破者。並非見發故各有滯。今乃評之謂為俱失。若見解去。略示見發。問之與答並無窮盡。初是問無窮也。若解釋下是答無窮也。言曲射者喻發問無窮。書云。如羿善射。堯九年洪水。七日並出。羿射落其六。此亦書家過分之說。又云。如養由基善射。去樹葉百步射之百中。與楚襄王出獵見群猿遶樹。王命左右射之。群猿騰躍更甚。王命由基射之。猿乃抱樹長啼。見解是禪所發見。名字是聞所發見。具此二故。故不同前學問坐禪無見之輩。是故問他如曲射繞鳥。隨文語便且舉一邊。具足應云如曲射以繞禽獸使飛禽走獸無不失路。以此發見諳名之人。能破習禪無見之人。如令飛者失路。能破學問無見之人。如令走者失路。一百四十一一皆然。綽者。郭璞云。寬裕也。詩云。綽綽有裕。如射太虛喻答無窮盡。此即辯異無見之人。坐禪學問之人並由學成。不同發見從定而生。此見下明所因不同。例如下舉例。信行如因聞。法行如因禪。聞思準知。聰辯問答者。發見之人善能問答全似四辯。有如妙達者。所有破會如達妙理。此二屬見不關辯悟。南方習禪者寡等者下。正辯非。舊陳齊地隔指陳為南。此約處辯發見之人多少有無。言真道者。因禪發見者濫也。言陀羅尼者因聞發見者濫也。闇於知人等者。彼無識輩為闇於知人。判發見者以著高位。乃至謂為無生佛地。或復不信判為鬼狂。二判俱非。今言下判結非狂非聖。從夫鬼著下釋非狂非聖。見屬慧性故云見慧。通論下正明見境來意中。言兩義則多者。禪已發見及禪見俱發。此兩則多。若先發見後方發禪。此義則少。不是全無故但云少。今此文意不論前後。是見皆觀兼辯不同。故云多少。例如諸禪下例釋禪見前後不同。所言諸禪通發等者。通舉欲色無色。即六地九地發者。如前兩義。未到亦有發無漏義。但不及依禪發多。是故云少。故將此例見已發禪。六地者。四禪中間欲定。九地者。於前六上

更加三空。此依成論以判。非今文意。若準毘曇則取未到而除欲定。應云六地九地通發無漏。而未到發少。餘地則多。然此引例稍似未齊。若云禪與無漏俱發。及禪後發無漏。此兩義多。若云得無漏後發禪此義則少。則稍似齊。義雖似齊亦是一往。禪與無漏雖有先後。亦不全同禪與見發。定有多少前後不同。若人下明損益。能自裁整等者。謂尋經論遇善知識。皆能自整執見之過。但除執性非除見體。見既因禪發禪者寡。得禪發見又能自裁。故云難得。養見研心即此意也。真法等者。引大論文證難得之人。真法證所尋經論。說者證善知識。聽眾證自裁之人。真法說人已自難得。況著見者而為聽眾稟受真法。以邪入正改執研心。是名難得。稠林等者曳牽也。亦可作拽。字林云。臥引也。生死如稠林。邪畫如曲木。由不值師又不自整。見心不息難出生死。如曲木也。故大論三十八云。心若邪曲難得免濟。如稠林拽木曲者難出。次開章解釋中。三人宗計者。一切外人所計不過二天三仙。言二天者。謂摩醯首羅天毘紐天。亦云韋紐天亦韋糅天。此翻遍勝亦遍悶亦遍淨。阿含云。是色天。俱舍云。第三禪頂天。淨影云。處住欲界之極。大論云。遍淨天者四臂捉貝持輪騎金翅鳥。有大神力而多恚害。時人畏威遂加尊事。劫初一人手波海水千頭二千手。委在法華疏中。疏云。二十四手千頭少一化生水上。齊中有千葉蓮華。華中有光如萬日俱照。梵王因此華下生。生已作是念言。何故空無眾生。作是念時他方世界眾生應生此者。有八天子忽然化生。八天子是眾生之父母。梵王是八天子之父母。韋紐是梵王之父母。遠推根本世所尊敬。故云世尊。譬喻經云。諸外人計梵王生四姓。口生婆羅門臂生剎利。脅生毘舍足生首陀。中含云。剎利梵志居士工師。名為四姓。長含云。剎利婆羅門居士首陀。事業皆同名少異耳。摩醯首羅天者。此云大自在色界頂天。三目八臂騎白牛執白拂。有大威力能傾覆世界。舉世尊之以為化本。大論云。大自在天有菩薩居名摩醯首羅。華嚴云。是第十地菩薩。乃至四天王天是初地菩薩。當知諸天迹為凡下本是大權。言三仙者。第一迦毘羅此翻黃頭。頭如金色。又云。頭面俱如金色。因以為名。恐身死往自在天問。天令往頻陀山取餘甘子食可延壽。食已於林中化為石如床大。有不逮者書偈問石。後為陳那菩薩斥之。其書偈石裂等。得五通前後各知八萬劫。遍觀世間誰堪度者。見一婆羅門名修利人間遊行。問言。汝戲耶。答曰。然。又過二千歲。問。能修道不。答。能。因為說三苦。一者內苦謂饑渴等。二者外苦謂虎狼等。三者天苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更加三空。此依成論以判。非今文意。若準毘曇則取未到而除欲定。應云六地九地通發無漏。而未到發少。餘地則多。然此引例稍似未齊。若云禪與無漏俱發。及禪後發無漏。此兩義多。若云得無漏後發禪此義則少。則稍似齊。義雖似齊亦是一往。禪與無漏雖有先後。亦不全同禪與見發。定有多少前後不同。若人下明損益。能自裁整等者。謂尋經論遇善知識。皆能自整執見之過。但除執性非除見體。見既因禪發禪者寡。得禪發見又能自裁。故云難得。養見研心即此意也。真法等者。引大論文證難得之人。真法證所尋經論。說者證善知識。聽眾證自裁之人。真法說人已自難得。況著見者而為聽眾稟受真法。以邪入正改執研心。是名難得。稠林等者曳牽也。亦可作拽。字林云。臥引也。生死如稠林。邪畫如曲木。由不值師又不自整。見心不息難出生死。如曲木也。故大論三十八云。心若邪曲難得免濟。如稠林拽木曲者難出。次開章解釋中。三人宗計者。一切外人所計不過二天三仙。言二天者。謂摩醯首羅天毘紐天。亦云韋紐天亦韋糅天。此翻遍勝亦遍悶亦遍淨。阿含云。是色天。俱舍云。第三禪頂天。淨影云。處住欲界之極。大論云。遍淨天者四臂捉貝持輪騎金翅鳥。有大神力而多恚害。時人畏威遂加尊事。劫初一人手波海水千頭二千手。委在法華疏中。疏云。二十四手千頭少一化生水上。齊中有千葉蓮華。華中有光如萬日俱照。梵王因此華下生。生已作是念言。何故空無眾生。作是念時他方世界眾生應生此者。有八天子忽然化生。八天子是眾生之父母。梵王是八天子之父母。韋紐是梵王之父母。遠推根本世所尊敬。故云世尊。譬喻經云。諸外人計梵王生四姓。口生婆羅門臂生剎利。脅生毘舍足生首陀。中含云。剎利梵志居士工師。名為四姓。長含云。剎利婆羅門居士首陀。事業皆同名少異耳。摩醯首羅天者。此云大自在色界頂天。三目八臂騎白牛執白拂。有大威力能傾覆世界。舉世尊之以為化本。大論云。大自在天有菩薩居名摩醯首羅。華嚴云。是第十地菩薩。乃至四天王天是初地菩薩。當知諸天迹為凡下本是大權。言三仙者。第一迦毘羅此翻黃頭。頭如金色。又云。頭面俱如金色。因以為名。恐身死往自在天問。天令往頻陀山取餘甘子食可延壽。食已於林中化為石如床大。有不逮者書偈問石。後為陳那菩薩斥之。其書偈石裂等。得五通前後各知八萬劫。遍觀世間誰堪度者。見一婆羅門名修利人間遊行。問言。汝戲耶。答曰。然。又過二千歲。問。能修道不。答。能。因為說三苦。一者內苦謂饑渴等。二者外苦謂虎狼等。三者天苦

謂風雨等。說經有十萬偈名僧佉論。此云數術。用二十五諦明因中是果。計一為宗。言二十五諦者。一者從冥初生覺。過八萬劫前冥然不知。但見最初中陰初起。以宿命力恒憶想之。名為冥諦。亦云世性。謂世間眾生由冥初而有。即世間本性也。亦曰自然。無所從故從此生覺。亦名為大即是中陰識也。次從覺生我心者。此是我慢之我非神我也。即第三諦從我心生色聲香味觸。從五塵生五大。謂四大及空。塵細大麁合塵成大。故云從塵生大。然此大生多少不同。從聲生空大。從聲觸生風大。從色聲觸生火大。從色聲觸味生水大。五塵生地大。地大藉塵多故其力最薄。乃至空大藉塵少故其力最彊。故四輪成世界空輪最下。次風次火次水次地。從五大生十一根。謂眼等根能覺知故。故名為根名五知根。手足口大小遺根能有用故。名五業根。心平等根。合十一根。心能遍緣名平等根。若五知根各用一大。謂色塵成火大。火大成眼根。眼根還見色。空塵成耳根。耳根還聞聲。地成鼻。水成舌。風成身。亦如是。此二十四諦即是我所。皆依神我名為主諦。能所合論即二十五。二者優樓僧佉計云遍造。但眼根火多乃至身根風多。具如金七十論說。此外道中有一眾首至金地國。頭戴火盆鐵葉其腹。聲王論鼓命僧論議。有東天竺僧與彼論議。彼立世界是常。僧難云。今必有滅以世界壞時世界必滅。故證知今滅。彼云。必不滅如金山等。彼王彼時朋彼外道。遂令此僧乘驢受辱。王重外道以七十斤金遺之。因此造論名金七十。後世親造七十論廣破其宗救前僧義。王重前僧復令國人廣行世親所造之論。發外道屍及證義者。以鞭其骨。彼宗又計自在天有三身。具如第三卷引。優樓僧佉此云休留仙。其人晝藏山谷以造經書。夜則遊行說法教化。猶如彼鳥故得此名。亦云眼足足有三眼。其共自在天論議。彼天面有三目以足比之故得其名。其人在佛前八百年出世亦得五通。說論亦有十萬偈。名衛世師。此云無勝。以六諦為宗。一陀驃諦此云主諦。謂五大及時方神意。此九為萬物所依。故名為主。二者求那此云依諦。謂色等五塵一異離合數量好醜愚智愛憎苦樂勤墮。此二十一依前九法。故名依諦。三者羯磨諦此云作諦。謂俯仰屈伸出入去來等。故名為作。四者三摩若諦此云總相諦。謂總收萬法為一大有。故名總諦也。五者毘尸沙諦此云別相諦。謂森羅萬像各各不同。故名別相。六者摩婆夜諦。謂塵成瓶不相妨礙。於求那中計一日三洗再供養火。以為善法。又計恒水能滅罪障。故須三洗。又謂火為天口。天因此食故云天口。兩時燒香蘇等。令氣上天以為供養冀求福滅罪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂風雨等。說經有十萬偈名僧佉論。此云數術。用二十五諦明因中是果。計一為宗。言二十五諦者。一者從冥初生覺。過八萬劫前冥然不知。但見最初中陰初起。以宿命力恒憶想之。名為冥諦。亦云世性。謂世間眾生由冥初而有。即世間本性也。亦曰自然。無所從故從此生覺。亦名為大即是中陰識也。次從覺生我心者。此是我慢之我非神我也。即第三諦從我心生色聲香味觸。從五塵生五大。謂四大及空。塵細大麁合塵成大。故云從塵生大。然此大生多少不同。從聲生空大。從聲觸生風大。從色聲觸生火大。從色聲觸味生水大。五塵生地大。地大藉塵多故其力最薄。乃至空大藉塵少故其力最彊。故四輪成世界空輪最下。次風次火次水次地。從五大生十一根。謂眼等根能覺知故。故名為根名五知根。手足口大小遺根能有用故。名五業根。心平等根。合十一根。心能遍緣名平等根。若五知根各用一大。謂色塵成火大。火大成眼根。眼根還見色。空塵成耳根。耳根還聞聲。地成鼻。水成舌。風成身。亦如是。此二十四諦即是我所。皆依神我名為主諦。能所合論即二十五。二者優樓僧佉計云遍造。但眼根火多乃至身根風多。具如金七十論說。此外道中有一眾首至金地國。頭戴火盆鐵葉其腹。聲王論鼓命僧論議。有東天竺僧與彼論議。彼立世界是常。僧難云。今必有滅以世界壞時世界必滅。故證知今滅。彼云。必不滅如金山等。彼王彼時朋彼外道。遂令此僧乘驢受辱。王重外道以七十斤金遺之。因此造論名金七十。後世親造七十論廣破其宗救前僧義。王重前僧復令國人廣行世親所造之論。發外道屍及證義者。以鞭其骨。彼宗又計自在天有三身。具如第三卷引。優樓僧佉此云休留仙。其人晝藏山谷以造經書。夜則遊行說法教化。猶如彼鳥故得此名。亦云眼足足有三眼。其共自在天論議。彼天面有三目以足比之故得其名。其人在佛前八百年出世亦得五通。說論亦有十萬偈。名衛世師。此云無勝。以六諦為宗。一陀驃諦此云主諦。謂五大及時方神意。此九為萬物所依。故名為主。二者求那此云依諦。謂色等五塵一異離合數量好醜愚智愛憎苦樂勤墮。此二十一依前九法。故名依諦。三者羯磨諦此云作諦。謂俯仰屈伸出入去來等。故名為作。四者三摩若諦此云總相諦。謂總收萬法為一大有。故名總諦也。五者毘尸沙諦此云別相諦。謂森羅萬像各各不同。故名別相。六者摩婆夜諦。謂塵成瓶不相妨礙。於求那中計一日三洗再供養火。以為善法。又計恒水能滅罪障。故須三洗。又謂火為天口。天因此食故云天口。兩時燒香蘇等。令氣上天以為供養冀求福滅罪

。三者勒沙婆此云苦行。未知出時節。以算數為聖法。造經亦有十萬偈名尼乾子。此人斷結用六障四濁為法。計因中亦有果亦無果。亦一亦異為宗。大論中具四計。三如前更加若提子。末知出世時節及所造經多少。計因中非有果非無果。非一非異為宗。尼乾子云六障者。如方便心論云。一不見障。二愚癡障。三受苦障。四命盡障。五性障。六名言障。言四濁者。謂瞋慢貪諂。又方便心論云優樓僧佉迦毘羅所計。與此不同。彼論復有那耶摩計十諦。又約聞思二慧。聞慧有八。一天文。二算數。三醫方。四呪術及四韋陀。是為八。思慧有八。一長壽天。二星宿天。三四天王天。乃至他化自在。是為八。苦行即是長壽天行。五熱炙身等總有六行。一自餓。二投淵。三赴火。四自墜。五寂默。六持雞犬等戒。有人云。意謂勝沙門故有苦行。沙門袒肩其即躶形。沙門剃頭其即拔髮。如此說者深為不鑒。彼以苦行為宗是苦皆行。不論勝彼沙門等也。今言自相勝。以見諸師苦未切故。故拔髮等。彼未投巖故我投巖。見彼三洗故我赴火。見彼五熟故我自墜。若準外道元由經說。有一比丘遇賊偷衣。有婆羅門見皆効之。躶形乃至自墜等。如後說。因此故成外道宗也。又計馬祀以為常福等。故文殊問經云。殺馬四千除去五藏。內以七寶施婆羅門。殺人內寶亦復如是。又箭射四方若走馬極處布寶以施婆羅門。若殺爾許地內眾生。若燒一切。若禮一切樹木。若禮一切山神。如是總有二十六邪。又外人有計五種為常。一空理非無故常。二時非生滅故常。三者方謂十方皆有故常。四者微塵以極細故不可分故常。五者涅槃以無變故常。問。何故不計非數緣滅。答。是佛法內義。以小乘中有三無為。如是等計不可不識。若不識者自行難分。秖如虛空及以涅槃與佛法計。有何殊異。次明入大乘論四宗。作與作者一者。大論云。身手足等名之為作。妄計神我能有所作。名為作者。若計手等與神我一。是計神與作業一也。義同計於色即是我。相與相者一等者。相謂身色四大生等四相。相者即是神我。此計神我與四相一。分與有分一者。分謂手足頭等身之少分。有分謂身身有手足等分故也。計身即是頭手足等。雖有前來三種不同。前二秖是計身與神一。後一秖是計於身分與身一耳。若優樓佉計異。乃至泥中有瓶等。亦復如是。細歷四見(云云)。秖是神與身異。相與分等準前可知。三四兩句例亦可知。又破四宗論云。僧佉計一毘世計異。尼乾計一異。若提計非一非異。又準破涅槃論。有二十師所計不同。各計一種而為涅槃。此之二論若提所造。準殃掘經明立異元由者。佛問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。三者勒沙婆此云苦行。未知出時節。以算數為聖法。造經亦有十萬偈名尼乾子。此人斷結用六障四濁為法。計因中亦有果亦無果。亦一亦異為宗。大論中具四計。三如前更加若提子。末知出世時節及所造經多少。計因中非有果非無果。非一非異為宗。尼乾子云六障者。如方便心論云。一不見障。二愚癡障。三受苦障。四命盡障。五性障。六名言障。言四濁者。謂瞋慢貪諂。又方便心論云優樓僧佉迦毘羅所計。與此不同。彼論復有那耶摩計十諦。又約聞思二慧。聞慧有八。一天文。二算數。三醫方。四呪術及四韋陀。是為八。思慧有八。一長壽天。二星宿天。三四天王天。乃至他化自在。是為八。苦行即是長壽天行。五熱炙身等總有六行。一自餓。二投淵。三赴火。四自墜。五寂默。六持雞犬等戒。有人云。意謂勝沙門故有苦行。沙門袒肩其即躶形。沙門剃頭其即拔髮。如此說者深為不鑒。彼以苦行為宗是苦皆行。不論勝彼沙門等也。今言自相勝。以見諸師苦未切故。故拔髮等。彼未投巖故我投巖。見彼三洗故我赴火。見彼五熟故我自墜。若準外道元由經說。有一比丘遇賊偷衣。有婆羅門見皆効之。躶形乃至自墜等。如後說。因此故成外道宗也。又計馬祀以為常福等。故文殊問經云。殺馬四千除去五藏。內以七寶施婆羅門。殺人內寶亦復如是。又箭射四方若走馬極處布寶以施婆羅門。若殺爾許地內眾生。若燒一切。若禮一切樹木。若禮一切山神。如是總有二十六邪。又外人有計五種為常。一空理非無故常。二時非生滅故常。三者方謂十方皆有故常。四者微塵以極細故不可分故常。五者涅槃以無變故常。問。何故不計非數緣滅。答。是佛法內義。以小乘中有三無為。如是等計不可不識。若不識者自行難分。秖如虛空及以涅槃與佛法計。有何殊異。次明入大乘論四宗。作與作者一者。大論云。身手足等名之為作。妄計神我能有所作。名為作者。若計手等與神我一。是計神與作業一也。義同計於色即是我。相與相者一等者。相謂身色四大生等四相。相者即是神我。此計神我與四相一。分與有分一者。分謂手足頭等身之少分。有分謂身身有手足等分故也。計身即是頭手足等。雖有前來三種不同。前二秖是計身與神一。後一秖是計於身分與身一耳。若優樓佉計異。乃至泥中有瓶等。亦復如是。細歷四見(云云)。秖是神與身異。相與分等準前可知。三四兩句例亦可知。又破四宗論云。僧佉計一毘世計異。尼乾計一異。若提計非一非異。又準破涅槃論。有二十師所計不同。各計一種而為涅槃。此之二論若提所造。準殃掘經明立異元由者。佛問

文殊。汝聞有外道不。過去時有佛名俱留孫。彼佛出時無有外道唯一佛乘。佛涅槃後有一比丘住阿蘭若。名曰佛慧。有人施其無價寶衣。為獵師所劫奪。將此比丘去至山中。壞身躶形懸首繫樹。有婆羅門見而歎曰。先著袈裟而今躶形。必知袈裟非解脫服。因此効之自懸躶形。以為真道。此比丘自解得身。以赤石塗身。樹皮自障結草以拂蚊虻。見者復謂著如此衣捉如是拂。是解脫道。即便效之。出家外道婆羅門因此而起。比丘至暮入水洗瘡。以衣覆頭取牧牛人弊衣纏身。見者復效。一日三洗被髮苦行外道。因此而生。此比丘洗己身瘡復為蠅蜂所唼。白土塗瘡。見者復效。塗身外道從此而起。此比丘然火炙身。見者復效。五熱炙身外道因此而起。炙身轉痛不能堪忍。投巖自害。見者復效。投巖外道從此而起。乃至九十五種皆是諸婆羅門。效此比丘至今未絕。次列七師者。元祖即是迦毘羅等。支流分異遂為六宗。今先列什公所釋。次列大經辯異。初言富蘭那者。什曰。迦葉母姓也。富蘭那母字也。計一切法猶如虛空不生不滅肇云。其人計一切法斷滅如空。無有君臣父子忠孝之道。末伽梨者。什曰。末伽梨字也。俱賒梨母也。計眾生罪福無有因緣。肇云。其計眾生苦樂不由因斷。自然而爾。刪闍夜者。什曰。刪闍夜字也。毘羅胝母也。計要經生死彌歷劫數。然後任運自盡苦際。肇曰。計其道不須求。如縷丸轉於高山之上。縷盡則止。何假須求。阿耆多翅等者。什曰。阿耆多翅舍字也。欽婆羅麁衣也。非因計因著麁衣拔髮煙熏鼻等。以諸苦行而為道也。肇曰。今身苦行後身常樂。迦羅鳩等者。什曰。外道字也。其人應物起見。若人問言有其即答有。無等皆然。肇曰。迦旃延姓。餘是字。計諸法亦有亦無。尼乾陀等者。若提母也。計罪福苦樂盡由前世。要必當償。今雖行道亦不能斷。此之六師皆悉躶形。自稱一切智人。又此四宗六宗並不出於本劫本見。末劫末見等六十二句。具如第五中說。比之可知。肇曰。尼乾是出家外道總名。如佛法中沙門名也。此之六師佛未出時。皆道王天竺。至佛出世其宗已盛。故云至佛出時。次引大經以辯同異中。言出羅什疏等者。什公無別淨名疏。但有與生肇等諸德注經。今文所用義兼生肇。將彼所釋以望大經。六人名同所計則有三同三異。三異者。謂二四五彼此文異。言三同者。謂大經初與什公初同。三與六同。六與三同。經中因闍王障動遍身生瘡。又無良醫能治身心。有六大臣各白王言。若常愁苦愁遂增長。如人喜眠眠則滋多。貪淫嗜酒亦復如是。今有大師各在某城。為諸弟子說如斯法。富蘭那說無黑業無黑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊。汝聞有外道不。過去時有佛名俱留孫。彼佛出時無有外道唯一佛乘。佛涅槃後有一比丘住阿蘭若。名曰佛慧。有人施其無價寶衣。為獵師所劫奪。將此比丘去至山中。壞身躶形懸首繫樹。有婆羅門見而歎曰。先著袈裟而今躶形。必知袈裟非解脫服。因此効之自懸躶形。以為真道。此比丘自解得身。以赤石塗身。樹皮自障結草以拂蚊虻。見者復謂著如此衣捉如是拂。是解脫道。即便效之。出家外道婆羅門因此而起。比丘至暮入水洗瘡。以衣覆頭取牧牛人弊衣纏身。見者復效。一日三洗被髮苦行外道。因此而生。此比丘洗己身瘡復為蠅蜂所唼。白土塗瘡。見者復效。塗身外道從此而起。此比丘然火炙身。見者復效。五熱炙身外道因此而起。炙身轉痛不能堪忍。投巖自害。見者復效。投巖外道從此而起。乃至九十五種皆是諸婆羅門。效此比丘至今未絕。次列七師者。元祖即是迦毘羅等。支流分異遂為六宗。今先列什公所釋。次列大經辯異。初言富蘭那者。什曰。迦葉母姓也。富蘭那母字也。計一切法猶如虛空不生不滅肇云。其人計一切法斷滅如空。無有君臣父子忠孝之道。末伽梨者。什曰。末伽梨字也。俱賒梨母也。計眾生罪福無有因緣。肇云。其計眾生苦樂不由因斷。自然而爾。刪闍夜者。什曰。刪闍夜字也。毘羅胝母也。計要經生死彌歷劫數。然後任運自盡苦際。肇曰。計其道不須求。如縷丸轉於高山之上。縷盡則止。何假須求。阿耆多翅等者。什曰。阿耆多翅舍字也。欽婆羅麁衣也。非因計因著麁衣拔髮煙熏鼻等。以諸苦行而為道也。肇曰。今身苦行後身常樂。迦羅鳩等者。什曰。外道字也。其人應物起見。若人問言有其即答有。無等皆然。肇曰。迦旃延姓。餘是字。計諸法亦有亦無。尼乾陀等者。若提母也。計罪福苦樂盡由前世。要必當償。今雖行道亦不能斷。此之六師皆悉躶形。自稱一切智人。又此四宗六宗並不出於本劫本見。末劫末見等六十二句。具如第五中說。比之可知。肇曰。尼乾是出家外道總名。如佛法中沙門名也。此之六師佛未出時。皆道王天竺。至佛出世其宗已盛。故云至佛出時。次引大經以辯同異中。言出羅什疏等者。什公無別淨名疏。但有與生肇等諸德注經。今文所用義兼生肇。將彼所釋以望大經。六人名同所計則有三同三異。三異者。謂二四五彼此文異。言三同者。謂大經初與什公初同。三與六同。六與三同。經中因闍王障動遍身生瘡。又無良醫能治身心。有六大臣各白王言。若常愁苦愁遂增長。如人喜眠眠則滋多。貪淫嗜酒亦復如是。今有大師各在某城。為諸弟子說如斯法。富蘭那說無黑業無黑

業報。無有上業及以下業。此與注經初文同也。注經云。一切諸法猶如虛空。無有業報等。二者末伽梨說一切眾生身有七分。謂地水火風苦樂壽命。如是七法不可毀害。安住不動如須彌山。投之利刀亦無傷害。無有害者及以死者。故大經文與注經第二異。彼注經第二云。苦樂無有因緣等。三者刪闍夜說。諸眾生中。王者所作自在如地淨穢等載。三大亦然。等洗等燒等吹。如秋髠樹春則還生。以還生故當有何罪。此間命終還生此間。苦樂等報不由現業。由於過去。現在無因未來無果。以現持戒遮現惡果。此與注經第六文同。彼注經第六師云。罪福苦樂皆由前世。四者阿耆多翹舍欽婆羅說。若自殺若教人殺。盜淫妄等。亦復如是。若殺一村一城一國恒河已南布施眾生。恒河已北殺害眾生。無罪無福。此與注經第四異。彼注經第四云。今身受苦後身受樂。五百迦羅鳩馱說殺害一切。若無慚愧不墮地獄。猶如虛空不受塵水。有慚愧者即墮地獄。一切眾生悉是自在天之所作。自在天瞋眾生苦惱。自在天喜眾生安樂。此與注經第五異。彼第五云。亦有亦無隨問而答。六者尼乾陀若提子說無施無受。無今世後世。經八萬劫自然解脫。有罪無罪悉皆如是。如四大河悉入大海。更無差別。此與注經第三同。彼第三云。計一切眾生道不須求。如縷丸極。又飾宗所引律文與此復異。而開為十人宗但有六。一迦葉富蘭那。二末伽梨。三劬奢離。四阿夷頭。五翅舍欽婆羅。六牟提移婆休。七迦旃延。八訓若。九毘羅吒。十尼乾子。乃會云。涅槃第一當此第一。涅槃第二當此二三。涅槃第三當此八九。涅槃第四當此四五。涅槃第五當此六七。涅槃第六當此第十。然羅什三藏親至五天。翻譯煥然流行當世。如何以母顯子。飾宗分為二人。未審此意。又諸外道姓雖多種。多在婆羅門中。通計婆羅門姓。姓中最勝。如長阿含第十云。有梵志名阿晝。與五百弟子來至佛所。作如是言。剎利等姓常尊敬婆羅門。佛念言。當調伏之。便語言。汝姓何。答。姓聲王。佛言。汝是釋奴種。五百弟子皆舉手言。此摩納真族姓子。顏貌端正辯才具足。能與瞿曇共論。佛告五百弟子。若汝師不如汝當捨師與汝共論。若師勝汝汝當默然。於是五百弟子便默。佛告摩納。過去久遠有懿摩王生四子。一名光面。二名象食。三名路指。四名莊嚴。四子少有所枉擯出雪山。懿摩王有青衣名曰方面。與一婆羅門交通。遂便有娠生一摩納。墮地能言故名聲王。從是已來婆羅門種。遂以聲王為姓。又問摩納。汝昔曾聞先舊大婆羅門說種姓因緣以不。彼便默然。再問皆默。佛言。吾三問不答。密迹持金剛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業報。無有上業及以下業。此與注經初文同也。注經云。一切諸法猶如虛空。無有業報等。二者末伽梨說一切眾生身有七分。謂地水火風苦樂壽命。如是七法不可毀害。安住不動如須彌山。投之利刀亦無傷害。無有害者及以死者。故大經文與注經第二異。彼注經第二云。苦樂無有因緣等。三者刪闍夜說。諸眾生中。王者所作自在如地淨穢等載。三大亦然。等洗等燒等吹。如秋髠樹春則還生。以還生故當有何罪。此間命終還生此間。苦樂等報不由現業。由於過去。現在無因未來無果。以現持戒遮現惡果。此與注經第六文同。彼注經第六師云。罪福苦樂皆由前世。四者阿耆多翹舍欽婆羅說。若自殺若教人殺。盜淫妄等。亦復如是。若殺一村一城一國恒河已南布施眾生。恒河已北殺害眾生。無罪無福。此與注經第四異。彼注經第四云。今身受苦後身受樂。五百迦羅鳩馱說殺害一切。若無慚愧不墮地獄。猶如虛空不受塵水。有慚愧者即墮地獄。一切眾生悉是自在天之所作。自在天瞋眾生苦惱。自在天喜眾生安樂。此與注經第五異。彼第五云。亦有亦無隨問而答。六者尼乾陀若提子說無施無受。無今世後世。經八萬劫自然解脫。有罪無罪悉皆如是。如四大河悉入大海。更無差別。此與注經第三同。彼第三云。計一切眾生道不須求。如縷丸極。又飾宗所引律文與此復異。而開為十人宗但有六。一迦葉富蘭那。二末伽梨。三劬奢離。四阿夷頭。五翅舍欽婆羅。六牟提移婆休。七迦旃延。八訓若。九毘羅吒。十尼乾子。乃會云。涅槃第一當此第一。涅槃第二當此二三。涅槃第三當此八九。涅槃第四當此四五。涅槃第五當此六七。涅槃第六當此第十。然羅什三藏親至五天。翻譯煥然流行當世。如何以母顯子。飾宗分為二人。未審此意。又諸外道姓雖多種。多在婆羅門中。通計婆羅門姓。姓中最勝。如長阿含第十云。有梵志名阿晝。與五百弟子來至佛所。作如是言。剎利等姓常尊敬婆羅門。佛念言。當調伏之。便語言。汝姓何。答。姓聲王。佛言。汝是釋奴種。五百弟子皆舉手言。此摩納真族姓子。顏貌端正辯才具足。能與瞿曇共論。佛告五百弟子。若汝師不如汝當捨師與汝共論。若師勝汝汝當默然。於是五百弟子便默。佛告摩納。過去久遠有懿摩王生四子。一名光面。二名象食。三名路指。四名莊嚴。四子少有所枉擯出雪山。懿摩王有青衣名曰方面。與一婆羅門交通。遂便有娠生一摩納。墮地能言故名聲王。從是已來婆羅門種。遂以聲王為姓。又問摩納。汝昔曾聞先舊大婆羅門說種姓因緣以不。彼便默然。再問皆默。佛言。吾三問不答。密迹持金剛

杵在汝左右。即當破汝頭為七分。時力士持金剛杵。在摩納頂上虛空中立。若不時答即時下杵。佛告曰。汝仰頭看。即便仰看便見。見已恐怖。即移座近佛依怙世尊為救為護。即白佛言。世尊。當問我當答。佛即問。答言。亦曾聞先舊諸婆羅門說。五百弟子皆舉手大聲言。摩納是釋奴種。佛復作是念。恐五百弟子憍慢稱彼為奴。今當方便滅其奴名。即告五百弟子。汝等諸人勿謂摩納以為釋奴種。婆羅門是大仙人有大威德。伐懿摩王索女。王以畏故以女與之。由此佛言得免奴稱。次明附佛法外道者。亦因佛經以為生計之由。此二宗計出大論第一。二宗通云龜毛兔角無常無我。方廣復計空幻為宗。言犢子所計我在第五藏者。出四句外。問。論明四句何故與今文異。今文與五陰各四合二十句。即是外計二十身見。先列四句竟。次引論證。論文並與毘曇不同。答。文異義同。論第一釋犢子中云。如犢子阿毘曇四句云。五眾不離人人不離五眾。不可說五眾是人。不可說人是五眾。人是第五不可說藏中所攝。故知毘曇前之二句。即攝身見二十句。二十句秖是四句。約於五眾成二十耳。毘曇後之兩句。明我在於四句之外。故云不可說五眾是人等也。今犢子下辯同異。今犢子計我與外外道總有四異。一外外計我在四句內。今犢子在外。二者外外從本四人開成二十。今犢子計但是一人。三者外外計我為真或常或斷。今犢子計仍為俗諦。四者外外計於神我。今犢子但是人我。為是義故名附佛法。異於六師。所以今文引二十身見。正當犢子所破之我。我即四句一異大小。又云三世及無為者。三世可解。無為即是虛空無為。以外道亦計虛空是常等。故今犢子謂我過於四句之外。必不以數緣為第四句及不可說藏。犢子亦用數緣而破於我。次釋方廣道人者。初出所計。言讀佛十喻等者。前犢子所計依於小乘。今方廣所計依於大乘。故因十喻而生計也。十喻如前釋。應知方廣亦具四義非大乘門。一者不識所依真理。二者不識所起惑相。三者不識能計生使。四者觀法不能破計。是故宗雖附於佛法猶名外道。故龍樹於大論中引來斥之。三學佛法中先小次衍。初引大論不得般若方便等者。犢子失於小乘方便。方廣失於衍門方便。論文意云。學佛法者尚墮有無。乃至衍門失意亦為邪火所燒。況復犢子方廣等耶。言方便者。謂通真之門計以為實。失能通門名失方便。況犢子等能所俱失。寧非外道耶。中論云執非有非無等者。引大喻小。衍門雖勝若執雙非以破空有。尚成愚癡。況復小乘執第四門而非見耶。故百論等者。此中諸意正斥論師破小為外。若生執見大亦成外何獨小乘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杵在汝左右。即當破汝頭為七分。時力士持金剛杵。在摩納頂上虛空中立。若不時答即時下杵。佛告曰。汝仰頭看。即便仰看便見。見已恐怖。即移座近佛依怙世尊為救為護。即白佛言。世尊。當問我當答。佛即問。答言。亦曾聞先舊諸婆羅門說。五百弟子皆舉手大聲言。摩納是釋奴種。佛復作是念。恐五百弟子憍慢稱彼為奴。今當方便滅其奴名。即告五百弟子。汝等諸人勿謂摩納以為釋奴種。婆羅門是大仙人有大威德。伐懿摩王索女。王以畏故以女與之。由此佛言得免奴稱。次明附佛法外道者。亦因佛經以為生計之由。此二宗計出大論第一。二宗通云龜毛兔角無常無我。方廣復計空幻為宗。言犢子所計我在第五藏者。出四句外。問。論明四句何故與今文異。今文與五陰各四合二十句。即是外計二十身見。先列四句竟。次引論證。論文並與毘曇不同。答。文異義同。論第一釋犢子中云。如犢子阿毘曇四句云。五眾不離人人不離五眾。不可說五眾是人。不可說人是五眾。人是第五不可說藏中所攝。故知毘曇前之二句。即攝身見二十句。二十句秖是四句。約於五眾成二十耳。毘曇後之兩句。明我在於四句之外。故云不可說五眾是人等也。今犢子下辯同異。今犢子計我與外外道總有四異。一外外計我在四句內。今犢子在外。二者外外從本四人開成二十。今犢子計但是一人。三者外外計我為真或常或斷。今犢子計仍為俗諦。四者外外計於神我。今犢子但是人我。為是義故名附佛法。異於六師。所以今文引二十身見。正當犢子所破之我。我即四句一異大小。又云三世及無為者。三世可解。無為即是虛空無為。以外道亦計虛空是常等。故今犢子謂我過於四句之外。必不以數緣為第四句及不可說藏。犢子亦用數緣而破於我。次釋方廣道人者。初出所計。言讀佛十喻等者。前犢子所計依於小乘。今方廣所計依於大乘。故因十喻而生計也。十喻如前釋。應知方廣亦具四義非大乘門。一者不識所依真理。二者不識所起惑相。三者不識能計生使。四者觀法不能破計。是故宗雖附於佛法猶名外道。故龍樹於大論中引來斥之。三學佛法中先小次衍。初引大論不得般若方便等者。犢子失於小乘方便。方廣失於衍門方便。論文意云。學佛法者尚墮有無。乃至衍門失意亦為邪火所燒。況復犢子方廣等耶。言方便者。謂通真之門計以為實。失能通門名失方便。況犢子等能所俱失。寧非外道耶。中論云執非有非無等者。引大喻小。衍門雖勝若執雙非以破空有。尚成愚癡。況復小乘執第四門而非見耶。故百論等者。此中諸意正斥論師破小為外。若生執見大亦成外何獨小乘

。若無執見小門亦是何獨大耶。如何頓破同彼外人。初明百論正意。大乘論師下明謬破之失。所言炎者。如火之炎炎即是旁。立大破小為正。破小為外是旁。亦云。論師名炎作如是破。若破二論師能計之心。起愛起恚。實同外道。今大乘論師直破他二論為計有無外道。故成失也。所以下文救云。論起之處人皆得道。乃至不可雷同迦毘羅等。若大破小秖可巧拙偏圓相形。一往貶挫引進而已。不應頓爾同彼外道。故大乘師此破成謬。從然成論云下。引論文救。實是空義不同外計。言似無者。正空之無似於無見。而實顯理永異邪無。若以小無似於邪無。而便破者。大乘亦似何獨小乘。又同百家之是等者。次評家判於論師與百論宗破立同異。二家並以論宗為是所破為非。論師與百論同宗大乘。故云同百家之是。論師破小百論破外。故云異百家之非。次出破宗似小似外。捉義出沒等者。若論大體百家破外亦應破小。今但破外。即是沒於破小而出破外。論師破小亦應破外。今但破小。即是沒於破外而出破小。所以楞伽宗於大乘。文中處處破外破小。即是雙存雙破故也。又似因中等者。此責大乘論師。破他二論同彼外道。何異勒沙破於因中有果無果。自立亦有亦無計耶。亦非全同故但云似。又似昆勒者。重更與之。何但似於勒沙所計。亦似小乘第三門計。亦非全小故亦云似也。當時下正斥炎師謬破之失。正救二論不同三外。流行論處。入道者眾。如何頓斥同彼外宗。縱執者成非何關正法。故云此應從容。有執則非。無執則正。住小則非。通入為正。故云不可雷同等也。等取優樓。若以大破小等者。此通伏難。難云。若云二論不同外計。何故淨名斥須菩提云。外道六師是汝之師。彼師所墮汝亦隨墮。是故通云。此且斥其不見中道挫同六外。非是奪其小為大門。次明邪人執法不同中。初引關中疏云一師各有三計者。什曰。一師有三。謂一切智神通韋陀。六師各三合成十八。一切智神通如前三仙及第五卷本劫本見等說。又神通中言變城為鹵等者。鹵鹹土也。捫手摸也。餘如釋籤第二卷記。言韋陀者。即是外人一切典籍。如摩蹬伽經上卷云。有旃陀羅名帝勝伽。求婆羅門女以為子婦。諸婆羅門及諸人等悉皆毀訾旃陀羅姓。帝勝伽言。汝婆羅門姓。若因韋陀名婆羅門者。如昔梵天修學禪道。有大知見造韋陀論流布教化。其後有仙名曰白淨。造四韋陀。一名讚誦。二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一一韋陀各四萬偈。偈三十二字。復有婆羅門名曰拂沙。有二十五弟子。於一一韋陀廣分別之。遂成二十五韋陀。於後展轉弟子別造。遂成一千二百一十六韋陀。當 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若無執見小門亦是何獨大耶。如何頓破同彼外人。初明百論正意。大乘論師下明謬破之失。所言炎者。如火之炎炎即是旁。立大破小為正。破小為外是旁。亦云。論師名炎作如是破。若破二論師能計之心。起愛起恚。實同外道。今大乘論師直破他二論為計有無外道。故成失也。所以下文救云。論起之處人皆得道。乃至不可雷同迦毘羅等。若大破小秖可巧拙偏圓相形。一往貶挫引進而已。不應頓爾同彼外道。故大乘師此破成謬。從然成論云下。引論文救。實是空義不同外計。言似無者。正空之無似於無見。而實顯理永異邪無。若以小無似於邪無。而便破者。大乘亦似何獨小乘。又同百家之是等者。次評家判於論師與百論宗破立同異。二家並以論宗為是所破為非。論師與百論同宗大乘。故云同百家之是。論師破小百論破外。故云異百家之非。次出破宗似小似外。捉義出沒等者。若論大體百家破外亦應破小。今但破外。即是沒於破小而出破外。論師破小亦應破外。今但破小。即是沒於破外而出破小。所以楞伽宗於大乘。文中處處破外破小。即是雙存雙破故也。又似因中等者。此責大乘論師。破他二論同彼外道。何異勒沙破於因中有果無果。自立亦有亦無計耶。亦非全同故但云似。又似昆勒者。重更與之。何但似於勒沙所計。亦似小乘第三門計。亦非全小故亦云似也。當時下正斥炎師謬破之失。正救二論不同三外。流行論處。入道者眾。如何頓斥同彼外宗。縱執者成非何關正法。故云此應從容。有執則非。無執則正。住小則非。通入為正。故云不可雷同等也。等取優樓。若以大破小等者。此通伏難。難云。若云二論不同外計。何故淨名斥須菩提云。外道六師是汝之師。彼師所墮汝亦隨墮。是故通云。此且斥其不見中道挫同六外。非是奪其小為大門。次明邪人執法不同中。初引關中疏云一師各有三計者。什曰。一師有三。謂一切智神通韋陀。六師各三合成十八。一切智神通如前三仙及第五卷本劫本見等說。又神通中言變城為鹵等者。鹵鹹土也。捫手摸也。餘如釋籤第二卷記。言韋陀者。即是外人一切典籍。如摩蹬伽經上卷云。有旃陀羅名帝勝伽。求婆羅門女以為子婦。諸婆羅門及諸人等悉皆毀訾旃陀羅姓。帝勝伽言。汝婆羅門姓。若因韋陀名婆羅門者。如昔梵天修學禪道。有大知見造韋陀論流布教化。其後有仙名曰白淨。造四韋陀。一名讚誦。二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一一韋陀各四萬偈。偈三十二字。復有婆羅門名曰拂沙。有二十五弟子。於一一韋陀廣分別之。遂成二十五韋陀。於後展轉弟子別造。遂成一千二百一十六韋陀。當

知韋陀分散之時。婆羅門種亦應分散。若韋陀壞時。婆羅門種不散壞者。如何得名婆羅門種因於韋陀。今言韋陀且從根本以四為定。謂讚誦等。星醫等者。說文云。萬物之精以為列宿。多在攘災祭祀二韋陀中。此土亦有。彼如摩蹬伽中。又有蓮華實婆羅門。問帝勝伽言。汝知星不。答言。密要尚知。況此小術。廣說二十八宿及七曜等。然經列四方七星與此方稍異。此方者。西方七。奎婁胃昴畢觜參。南方七。井鬼柳星張翼軫。東方七。角亢氐房心尾箕。北方七。斗牛女虛危室壁。經所列者。西方從昴星起。終至柳星。如是遞遷一方各七。應是地異故星移三座。經中一一各出其星名數。星之形狀及以星姓。祭法所須。日行度數。又有六宿一日一夜共月俱行。謂畢井氐翼牛壁。言七曜者。日月及五星。五星者。謂熒惑星鎮星歲星太白星辰星。復有羅睺星彗星通為九星。復云因於星行離日近遠。辯所生人善惡之相。復占諸宿離月近遠。辯於起立成壞之相。復占月在某宿。天雨多少并日月薄蝕所主諸事。復占日月所在地動吉凶之相。後乃為佛廣破其相。大論第十亦略辯星法。謂若月至昴張氐婁室胃地動。屬水地神。是歲無雨不宜麥。若至柳尾箕壁奎危地動。屬龍神。災同前。若至參鬼星軫亢翼地動。屬金翅鳥。災同前。若至心角房女虛井畢觜斗地動。屬天帝。安隱豐樂宜五穀。餘如星書非今所要。醫法者。如此方華他岐伯。扁鵲神農。黃帝葛仙。公張仲景等所集。西方如耆婆持水流水等。兵法者。如黃石公太公白起等六韜所明。次對三種念處。文在大論二十一三十七廣明。共謂事理俱得。事謂得滅盡定。理謂無漏緣理斷惑。緣謂當教四門文字教法。教法皆以所詮為境。境即所念之處謂身受等。故云境法。次引如毘曇云煩惱障解脫等者。煩惱是能障。解脫是所障。禪定障解脫者。禪定即解脫解脫是所障。一切法亦如是。若障破已。即得禪定及一切法。是故云也。且寄三藏分別如是。次執下衍門三種。準四念處四教各三種念處。三藏如前。正是今文三宗翻對。若通教者。以自他等四句觀破愛見四倒。皆如幻化。名為性念處。亦以九想等一切事禪。名共念處。見生無生等四諦。一切佛法。名緣念處。別教三種有通有別。通則位位皆有三種。別則十住為性。十行為共。十向為緣。登地三種分分而發。性顯法身共顯般若緣顯解脫。圓教三者。性謂觀十界色一色一切色一切色一色。了達色中非淨非不淨性。餘三亦如是。名性念處。觀十界色非垢非淨雙照淨不淨。其性不二。不二之性即是實性。餘三亦爾。是名共念處。觀此身受心法。起無緣慈悲。寂而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知韋陀分散之時。婆羅門種亦應分散。若韋陀壞時。婆羅門種不散壞者。如何得名婆羅門種因於韋陀。今言韋陀且從根本以四為定。謂讚誦等。星醫等者。說文云。萬物之精以為列宿。多在攘災祭祀二韋陀中。此土亦有。彼如摩蹬伽中。又有蓮華實婆羅門。問帝勝伽言。汝知星不。答言。密要尚知。況此小術。廣說二十八宿及七曜等。然經列四方七星與此方稍異。此方者。西方七。奎婁胃昴畢觜參。南方七。井鬼柳星張翼軫。東方七。角亢氐房心尾箕。北方七。斗牛女虛危室壁。經所列者。西方從昴星起。終至柳星。如是遞遷一方各七。應是地異故星移三座。經中一一各出其星名數。星之形狀及以星姓。祭法所須。日行度數。又有六宿一日一夜共月俱行。謂畢井氐翼牛壁。言七曜者。日月及五星。五星者。謂熒惑星鎮星歲星太白星辰星。復有羅睺星彗星通為九星。復云因於星行離日近遠。辯所生人善惡之相。復占諸宿離月近遠。辯於起立成壞之相。復占月在某宿。天雨多少并日月薄蝕所主諸事。復占日月所在地動吉凶之相。後乃為佛廣破其相。大論第十亦略辯星法。謂若月至昴張氐婁室胃地動。屬水地神。是歲無雨不宜麥。若至柳尾箕壁奎危地動。屬龍神。災同前。若至參鬼星軫亢翼地動。屬金翅鳥。災同前。若至心角房女虛井畢觜斗地動。屬天帝。安隱豐樂宜五穀。餘如星書非今所要。醫法者。如此方華他岐伯。扁鵲神農。黃帝葛仙。公張仲景等所集。西方如耆婆持水流水等。兵法者。如黃石公太公白起等六韜所明。次對三種念處。文在大論二十一三十七廣明。共謂事理俱得。事謂得滅盡定。理謂無漏緣理斷惑。緣謂當教四門文字教法。教法皆以所詮為境。境即所念之處謂身受等。故云境法。次引如毘曇云煩惱障解脫等者。煩惱是能障。解脫是所障。禪定障解脫者。禪定即解脫解脫是所障。一切法亦如是。若障破已。即得禪定及一切法。是故云也。且寄三藏分別如是。次執下衍門三種。準四念處四教各三種念處。三藏如前。正是今文三宗翻對。若通教者。以自他等四句觀破愛見四倒。皆如幻化。名為性念處。亦以九想等一切事禪。名共念處。見生無生等四諦。一切佛法。名緣念處。別教三種有通有別。通則位位皆有三種。別則十住為性。十行為共。十向為緣。登地三種分分而發。性顯法身共顯般若緣顯解脫。圓教三者。性謂觀十界色一色一切色一切色一色。了達色中非淨非不淨性。餘三亦如是。名性念處。觀十界色非垢非淨雙照淨不淨。其性不二。不二之性即是實性。餘三亦爾。是名共念處。觀此身受心法。起無緣慈悲。寂而

常照不動而運。普覆法界名緣念處。三種念處一心中具。以智慧觀名為性念處。定慧均等名為共念處。所有慈悲緣九念處名為緣念。後三即是衍門三種破見。後三教四門是也。前言唯佛得第三者。問。前何故云千大羅漢並是無疑。今云唯佛。答。羅漢非不得。但推佛為最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常照不動而運。普覆法界名緣念處。三種念處一心中具。以智慧觀名為性念處。定慧均等名為共念處。所有慈悲緣九念處名為緣念。後三即是衍門三種破見。後三教四門是也。前言唯佛得第三者。問。前何故云千大羅漢並是無疑。今云唯佛。答。羅漢非不得。但推佛為最。

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止觀輔行傳弘決卷第十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀輔行傳弘決卷第十之二

唐毘陵沙門湛然述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐毘陵沙門湛然述

次明見發中有標。有雙釋兩因。有開釋兩緣。有譬有合。初雙譬兩因。決却下雙譬兩緣。濬者深也。暗障下合。不合兩因但合兩緣。如是下明見發之由。次明見發之勢舉譬。次明見成不。從此下正明見發。外等六人并三藏四門及結。並如文。駿者馬之美稱。亦速疾也。何但下衍門中。初生起引同。今於下正釋。初通教見真四門。初釋。次結。次若於下明入中四門。正門既有利根見中。今明發見亦有利根生於中見。此見起時亦謂障中幻化。從障中無明眠法而生。此之無明亦即法性。或言下別教。初正明四門。次結。初圓發中初正明四門。次明互融。所破下重明見發之相以簡濫云謂是無生忍者。得未到定尚謂無生。況圓門起見而生謬解。是知時代罕有識者。次結如文。大乘下總結成內邪。實語是虛語等者。大乘實教本是實語。以其依語各生見故。故成虛語。涅槃是生死等者。舉例以釋語見之相。生死之法本是涅槃。今成生死者。由生著故。多服甘露等者。舉譬重釋語見之相。佛教如甘露起見如多服。失理如夭命。夫四見為諸見本等者。明破立枝本。如單四見並為複具無言等本。但破於單複等自破。如單四句中有見若破。餘三自破。故第五破見中云。此見破已一切皆除。自他復為共無因本者。然自等四句亦與有等四句義同。亦與因中有果等同。是故今文彼此互用。如計泥中有瓶。亦名為有。亦得名為因中有果。亦名計自。初句既爾餘句亦然。是故今文約自等四而為破立。既識自等四句枝本。餘二四句準此可知。何故自他為共等本。由自他合故得有共。由破共故故立無因。故知自他為共等本。次引龍樹證者。但廣破自他。共生既以自他為本。若破共生是故但云若言共生。俱有自他二過。是故不可復計自他。無因既以共生為本。若破無因是故但云從因緣生尚不可。況無因緣而有生。所以但云無因則不可。當知單四但破自他。共無因見。隨例而破。本傾枝折即此意也。今大小乘下次以佛法例釋。內外雖殊枝本義一。若欲推破。但破根本枝條自去。此但通例。次若三藏下約教釋相。於中先明藏通。次明別圓。初藏通中先明兩教。次判自他界內外別。若通而言之。四教各有四性義也。若別論者。如第三卷即以四句各對一教。三藏為自乃至圓教以為無因。今此文中復非通別。即以四句中之二句。約枝本說。故以四教但對界內界外自他根本。根本若破界內外破。共及無因例亦可知。故搜前後諸文。不出此之三意。然知所對雖即不同。名下之意各有所以。次釋別圓先正釋。次判君臣。言彊弱等者。君者可以理天下。亦尊也。即是教主可理萬機。臣者助也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明見發中有標。有雙釋兩因。有開釋兩緣。有譬有合。初雙譬兩因。決却下雙譬兩緣。濬者深也。暗障下合。不合兩因但合兩緣。如是下明見發之由。次明見發之勢舉譬。次明見成不。從此下正明見發。外等六人并三藏四門及結。並如文。駿者馬之美稱。亦速疾也。何但下衍門中。初生起引同。今於下正釋。初通教見真四門。初釋。次結。次若於下明入中四門。正門既有利根見中。今明發見亦有利根生於中見。此見起時亦謂障中幻化。從障中無明眠法而生。此之無明亦即法性。或言下別教。初正明四門。次結。初圓發中初正明四門。次明互融。所破下重明見發之相以簡濫云謂是無生忍者。得未到定尚謂無生。況圓門起見而生謬解。是知時代罕有識者。次結如文。大乘下總結成內邪。實語是虛語等者。大乘實教本是實語。以其依語各生見故。故成虛語。涅槃是生死等者。舉例以釋語見之相。生死之法本是涅槃。今成生死者。由生著故。多服甘露等者。舉譬重釋語見之相。佛教如甘露起見如多服。失理如夭命。夫四見為諸見本等者。明破立枝本。如單四見並為複具無言等本。但破於單複等自破。如單四句中有見若破。餘三自破。故第五破見中云。此見破已一切皆除。自他復為共無因本者。然自等四句亦與有等四句義同。亦與因中有果等同。是故今文彼此互用。如計泥中有瓶。亦名為有。亦得名為因中有果。亦名計自。初句既爾餘句亦然。是故今文約自等四而為破立。既識自等四句枝本。餘二四句準此可知。何故自他為共等本。由自他合故得有共。由破共故故立無因。故知自他為共等本。次引龍樹證者。但廣破自他。共生既以自他為本。若破共生是故但云若言共生。俱有自他二過。是故不可復計自他。無因既以共生為本。若破無因是故但云從因緣生尚不可。況無因緣而有生。所以但云無因則不可。當知單四但破自他。共無因見。隨例而破。本傾枝折即此意也。今大小乘下次以佛法例釋。內外雖殊枝本義一。若欲推破。但破根本枝條自去。此但通例。次若三藏下約教釋相。於中先明藏通。次明別圓。初藏通中先明兩教。次判自他界內外別。若通而言之。四教各有四性義也。若別論者。如第三卷即以四句各對一教。三藏為自乃至圓教以為無因。今此文中復非通別。即以四句中之二句。約枝本說。故以四教但對界內界外自他根本。根本若破界內外破。共及無因例亦可知。故搜前後諸文。不出此之三意。然知所對雖即不同。名下之意各有所以。次釋別圓先正釋。次判君臣。言彊弱等者。君者可以理天下。亦尊也。即是教主可理萬機。臣者助也

。下也。今言互有彊弱者。藏別兩教方便道中主未有功。故云君弱。主既無功功歸於臣。故云臣彊。通圓兩教生之與滅並由法性。法性是君故云君彊。生之與滅非關方便。方便是臣故云臣弱。此中且判別圓二教。前謂別教。別教人謂生之與滅。既由黎耶及緣修智。緣修黎耶既非正主。名之為臣。雖非正主生滅由彼。故云臣彊。真即是君既不由真。故云君弱。今即圓教。圓教人謂迷悟由理。不關黎耶及緣修智。故云臣弱。生滅由真故云君彊。言餘二者謂藏通兩教。雖不見中以真為君。三藏生滅既不由真。故云臣彊。通教君彊比圓可見。君臣彊弱雖即若是。判自他性意則少殊。由界內外對惑對真自他翻倒。故使所對自他交互。次從夫因聞下略明多少。次明發異所伏。結前生後如文。次行者下正明見發。雖云因聞必須先有禪定。禪定未能發見。於此禪後復藉少聞力。故云因聞。非全散心得為因聞。以散心中無發見義。初外外中云餘三亦如是者。依初三祖但云餘二。依入大乘故云餘三。次附佛法中應具列二人文但列一。所言等者等取方廣。第五不可說是犢子法。及以幻化是方廣法。次明佛法。先小。次衍。衍中初正明發。雖發此解下判見體性。此見雖依大乘門發。見生執盛。不成大乘入道方便。故云非大方便。故知此見不名衍門三教賢位。亦復不入三藏內外凡中。故云不入小賢中耳。震旦有二福者。一無羅剎二無外道。儻使此土有得通外道。此方道俗誰不歸之。如姚秦時有天竺外道。來至此土。顏容可畏眼光外射。姚主見已請求角試。帝問什公。什公曰。恐此土無人能對此外道。又云。於此眾中融公應得。命來問之融受斯命。乃令姚主請此外道師徒。七日入內供養。融竊讀其書七日之內究其宗旨。便剋日論議。纔登論席。融先敘其宗而廣破之。次引此土經書問之。默無言對。什公嘲之曰。君不聞大秦學海而欲以蚊嘴傾之。於是外道便還天竺。若使此時不破其宗。此土學宗皆為所壞。驗知此地有不受邪人之福也。又西方外宗及大小乘經論所載。此土咸諳。故彼方外宗多不敢至。次寄此以辯於彼者。此方既無外道宗計。泛將莊老以例韋陀。次結數者。一種有三約人成七合二十一。準入大乘亦應合有二十八人。次依佛法不同中初小次衍。初云通慧自在者。通謂通神慧謂一切智。下通韋陀等者。迦毘羅見尚自竊讀三藏及行。今人信他所引經論。謂為有憑。不尋宗源謬誤何甚。次別明不同中。初一切智中云論力者。大論云。有外道名論力。自謂論議無與等者。其力最大故云論力。受五百梨昌募撰五百明難。來難世尊。來至佛所而問佛云。為一究竟道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。下也。今言互有彊弱者。藏別兩教方便道中主未有功。故云君弱。主既無功功歸於臣。故云臣彊。通圓兩教生之與滅並由法性。法性是君故云君彊。生之與滅非關方便。方便是臣故云臣弱。此中且判別圓二教。前謂別教。別教人謂生之與滅。既由黎耶及緣修智。緣修黎耶既非正主。名之為臣。雖非正主生滅由彼。故云臣彊。真即是君既不由真。故云君弱。今即圓教。圓教人謂迷悟由理。不關黎耶及緣修智。故云臣弱。生滅由真故云君彊。言餘二者謂藏通兩教。雖不見中以真為君。三藏生滅既不由真。故云臣彊。通教君彊比圓可見。君臣彊弱雖即若是。判自他性意則少殊。由界內外對惑對真自他翻倒。故使所對自他交互。次從夫因聞下略明多少。次明發異所伏。結前生後如文。次行者下正明見發。雖云因聞必須先有禪定。禪定未能發見。於此禪後復藉少聞力。故云因聞。非全散心得為因聞。以散心中無發見義。初外外中云餘三亦如是者。依初三祖但云餘二。依入大乘故云餘三。次附佛法中應具列二人文但列一。所言等者等取方廣。第五不可說是犢子法。及以幻化是方廣法。次明佛法。先小。次衍。衍中初正明發。雖發此解下判見體性。此見雖依大乘門發。見生執盛。不成大乘入道方便。故云非大方便。故知此見不名衍門三教賢位。亦復不入三藏內外凡中。故云不入小賢中耳。震旦有二福者。一無羅剎二無外道。儻使此土有得通外道。此方道俗誰不歸之。如姚秦時有天竺外道。來至此土。顏容可畏眼光外射。姚主見已請求角試。帝問什公。什公曰。恐此土無人能對此外道。又云。於此眾中融公應得。命來問之融受斯命。乃令姚主請此外道師徒。七日入內供養。融竊讀其書七日之內究其宗旨。便剋日論議。纔登論席。融先敘其宗而廣破之。次引此土經書問之。默無言對。什公嘲之曰。君不聞大秦學海而欲以蚊嘴傾之。於是外道便還天竺。若使此時不破其宗。此土學宗皆為所壞。驗知此地有不受邪人之福也。又西方外宗及大小乘經論所載。此土咸諳。故彼方外宗多不敢至。次寄此以辯於彼者。此方既無外道宗計。泛將莊老以例韋陀。次結數者。一種有三約人成七合二十一。準入大乘亦應合有二十八人。次依佛法不同中初小次衍。初云通慧自在者。通謂通神慧謂一切智。下通韋陀等者。迦毘羅見尚自竊讀三藏及行。今人信他所引經論。謂為有憑。不尋宗源謬誤何甚。次別明不同中。初一切智中云論力者。大論云。有外道名論力。自謂論議無與等者。其力最大故云論力。受五百梨昌募撰五百明難。來難世尊。來至佛所而問佛云。為一究竟道

為眾多究竟道。佛言。唯一究竟道。論力言。我等諸師各說有究竟道。以外道中各各自謂是毀訾他人法互相是非故有多道。世尊其時已化鹿頭成無學果。在佛邊立。佛問論力。眾多道中誰為第一。論力云。鹿頭第一。佛言。其若第一云何捨其道為我弟子。入我道中論力見已慚愧低頭歸依入道。神通中引大論云所因處等者。如禪境中根本九地。並有通用。以諸外人不得特勝等故。依所因地用通則廣。非所所因處用通則陜。九地展轉迭為彊弱。此則從禪以判彊弱。乃至佛法內邪或因特勝等。但發輕舉身通等。具如第九卷中簡。韋陀中云治家濟世等者。如孔丘姬旦經籍三皇五帝之書。孝以治家。忠以治國。輔國利民。故云濟世。結會中先敘意。次如迦羅下出法相。次正示。云驗之以元始等者。問一切智由何而得。觀其所計從何宗來。故云元始。觀其所引為證何等。以此而推識其歸趣。故云察之以歸宗。復以舊惑新惑勘之。則正之與邪宛然可識。菽豆也。清濁自分如菽麥異一一見別如清濁異。故云殊類。何意下結責邪正。既以混和等者。邪正尚自不分何能簡大異小。拔謂簡出不令混同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾多究竟道。佛言。唯一究竟道。論力言。我等諸師各說有究竟道。以外道中各各自謂是毀訾他人法互相是非故有多道。世尊其時已化鹿頭成無學果。在佛邊立。佛問論力。眾多道中誰為第一。論力云。鹿頭第一。佛言。其若第一云何捨其道為我弟子。入我道中論力見已慚愧低頭歸依入道。神通中引大論云所因處等者。如禪境中根本九地。並有通用。以諸外人不得特勝等故。依所因地用通則廣。非所所因處用通則陜。九地展轉迭為彊弱。此則從禪以判彊弱。乃至佛法內邪或因特勝等。但發輕舉身通等。具如第九卷中簡。韋陀中云治家濟世等者。如孔丘姬旦經籍三皇五帝之書。孝以治家。忠以治國。輔國利民。故云濟世。結會中先敘意。次如迦羅下出法相。次正示。云驗之以元始等者。問一切智由何而得。觀其所計從何宗來。故云元始。觀其所引為證何等。以此而推識其歸趣。故云察之以歸宗。復以舊惑新惑勘之。則正之與邪宛然可識。菽豆也。清濁自分如菽麥異一一見別如清濁異。故云殊類。何意下結責邪正。既以混和等者。邪正尚自不分何能簡大異小。拔謂簡出不令混同。

○次明過失中先釋。初約此方。言周弘政釋三玄者。廣雅云。玄黑色謂幽寂也。此三似幽而不出陰陽等道。初易中云易判陰陽等。約有明玄者。如云太極生兩儀。分而為天地變而為陰陽。故曰是生兩儀。兩儀既立變化生乎其中。又云。天地變化能生能成。君臣變化能安能理。故知君臣父子之道不出於陰陽。八卦六爻亦不出於陰陽變化。變化相易吉凶生焉。吉凶雖生窮理盡性。以至天命。故知即是約有明玄也。又復周易但論帝王君子之道。卜筮陰陽之理。故並不出於有。老子守雌保弱去泰去甚。如云有生於無不可名焉。復歸於無。如是等並約無明玄。莊子內篇自然為本。如云雨為雲乎。雲為雨乎。孰降施是。皆其自然。又言有無者。內篇明無外篇明有。又內篇中玄極之義皆明有無。如云夫無形故無不形。無物故無不物。不物者能物物。不形者能形形。故形形物物者。非形非物也。夫非形非物者。求之於形物。不亦惑乎。以是而言雖有變非之言。亦似四句而多在不形而形等。即有無也。又云。有信有情無為無形。如此等例其相非一。故知多是約有無明玄。禮制下明破果不破因。許有衛身安國等。是不破因。但立德下釋不破因。但立德衛身不言招報。即是亦無。慶流後世即是亦有。次斥行相中初斥善行。於中初如云下明行相。次得有下斥。斥中初判屬初禪。次以小涅槃難。又法下大涅槃難。云妙此等者。即以此妙妙此諸欲。唯妙無欲。是欲皆妙。妙不可得。故云皆無。妙謂涅槃。欲即界繫。故證真者欲妙皆無。不得彰言了義說者。縱是菩薩迹在彼教。未得彰灼顯了而說。說彼教主即是大權。世人常云。孔子是儒童菩薩。故三教殊途而同歸。此約釋教開迹而說。方有此言。若開未開。教終是俗。秖緣教法猶是有漏世間之法。是故教主未得彰言名為殊途。但息下結行相。詖者險也。佞諂不忠也。次明無記中先明行相。次斥。如文。明惡行中初明行相略斥。次引例。云如莊周斥仁義等者。莊謂孔子為仁義賊。以行仁義雖防小盜。不意大盜。大盜者謂竭仁義以謀其國。竭字非應作揭(去列切)高舉貌也。如負建鼓而求亡子。詎可得乎。亡者逃也。負鼓擊之以求逃者。未之得也。謂孔子負仁義而求自然。未可得也。本以下結斥。斥孔子揭仁義為惡。不意莊周揭自然而為惡也。次明西方。初敘來意。次例外見為三者。破因不破果者。不說往因名為破因。猶存現果名不破果。立現因故名不破因。不言當果名為破果。第二俱破不破一切法者。往因現果現因當果。並破云無故云俱破。而不能破三無為法。名不破一切法。以外道中立虛空常。若擇滅非擇滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○次明過失中先釋。初約此方。言周弘政釋三玄者。廣雅云。玄黑色謂幽寂也。此三似幽而不出陰陽等道。初易中云易判陰陽等。約有明玄者。如云太極生兩儀。分而為天地變而為陰陽。故曰是生兩儀。兩儀既立變化生乎其中。又云。天地變化能生能成。君臣變化能安能理。故知君臣父子之道不出於陰陽。八卦六爻亦不出於陰陽變化。變化相易吉凶生焉。吉凶雖生窮理盡性。以至天命。故知即是約有明玄也。又復周易但論帝王君子之道。卜筮陰陽之理。故並不出於有。老子守雌保弱去泰去甚。如云有生於無不可名焉。復歸於無。如是等並約無明玄。莊子內篇自然為本。如云雨為雲乎。雲為雨乎。孰降施是。皆其自然。又言有無者。內篇明無外篇明有。又內篇中玄極之義皆明有無。如云夫無形故無不形。無物故無不物。不物者能物物。不形者能形形。故形形物物者。非形非物也。夫非形非物者。求之於形物。不亦惑乎。以是而言雖有變非之言。亦似四句而多在不形而形等。即有無也。又云。有信有情無為無形。如此等例其相非一。故知多是約有無明玄。禮制下明破果不破因。許有衛身安國等。是不破因。但立德下釋不破因。但立德衛身不言招報。即是亦無。慶流後世即是亦有。次斥行相中初斥善行。於中初如云下明行相。次得有下斥。斥中初判屬初禪。次以小涅槃難。又法下大涅槃難。云妙此等者。即以此妙妙此諸欲。唯妙無欲。是欲皆妙。妙不可得。故云皆無。妙謂涅槃。欲即界繫。故證真者欲妙皆無。不得彰言了義說者。縱是菩薩迹在彼教。未得彰灼顯了而說。說彼教主即是大權。世人常云。孔子是儒童菩薩。故三教殊途而同歸。此約釋教開迹而說。方有此言。若開未開。教終是俗。秖緣教法猶是有漏世間之法。是故教主未得彰言名為殊途。但息下結行相。詖者險也。佞諂不忠也。次明無記中先明行相。次斥。如文。明惡行中初明行相略斥。次引例。云如莊周斥仁義等者。莊謂孔子為仁義賊。以行仁義雖防小盜。不意大盜。大盜者謂竭仁義以謀其國。竭字非應作揭(去列切)高舉貌也。如負建鼓而求亡子。詎可得乎。亡者逃也。負鼓擊之以求逃者。未之得也。謂孔子負仁義而求自然。未可得也。本以下結斥。斥孔子揭仁義為惡。不意莊周揭自然而為惡也。次明西方。初敘來意。次例外見為三者。破因不破果者。不說往因名為破因。猶存現果名不破果。立現因故名不破因。不言當果名為破果。第二俱破不破一切法者。往因現果現因當果。並破云無故云俱破。而不能破三無為法。名不破一切法。以外道中立虛空常。若擇滅非擇滅。

外道法中本無此二。猶存不破故云不破一切法。若復不許立三無為。名破因果及一切法。第三外道與佛法何異者。以第三師難佛法。佛法亦破世間因果。如斷三界一切見愛。亦破三無為。何者。數緣滅處尚自非真。但因此滅而會於真。證位非數亦復如是。此二尚非況復餘一。故知佛法亦破因果及三無為。又大乘亦破小乘因果及三無為。當知第三與佛法不異。大論去。答邪正不同。我正法中雖體析殊。並是正法。外道亦有下重難。外道邪因緣下重答。邪正既別體析不同。有人下復出他難。他人云。外道但云破因破果破但是析。不名為體。當知外道唯析無體。今明去正釋也。破語意通兼於體析。若邪若正俱有破名。如佛法中大乘名體。中論大乘首尾皆破。豈以名破則非體耶。故知破名兼於體析。是故但依大論邪正因緣。以判大小及邪正等。次明行相自三。初釋惡行。先舉況。云真觀空人等者。出世觀於無漏真空之人。尚不作於有漏諸善。況作有漏三途惡耶。故知作惡非出世士。起空下明空見為惑所依。同我下正釋空見三法。初一切智中初明空見生使。云人不知空等者。見他一切不解空人。慢他如土。次引六師為例。云若有慚愧等者。此指六宗迦羅鳩馱。具如前說。背膾等者。無慚之人以木像背用切魚膾。將佛經論用糊屏風。天雷之時而井中尿。佛法因果隔世方現。豈以現在未報而謂無礙。次自行下斥失。次是人直發下明神通。空見既盛但成鬼通等三。又廣尋下明韋陀以韋陀見廣破於他。嘊犬鬪也。喍者齒不正也。嘷者犬怒也。吠者犬鳴也。兼略釋疑使。次明化他亦三不同。自惡勸善。既以惡為實以善為權。下文自行善自行無記。還以善及無記。以之為實餘則為權。次明內邪。先小次大。初文先標門相。次明四門行相。初明有門自行中。初略明三行。九十下引證邪門。次明正法本意。次斥人成失。次略例化他。次例三。次大中初自行。次化他。次斥失總結。並如文。並決中初舉四譬。初云金鐵二鎖者。大論二十五云。譬在囹圄桎梏所拘。雖復蒙赦更繫金鎖。人為愛繫如在囹圄。雖得出家更著禁戒如繫金鎖。今借譬此內外生著。在獄鐵鎖如外計。逢赦金鎖如內計。金鐵雖殊被縛義等。佛法雖勝見繫無差。玉鼠二璞者。璞者玉也。鄭重玉璞。若有得者與其厚賜。周人聞之規其厚賜。周人風俗名死鼠為玉璞。乃將詣鄭。鄭人笑之。其人悟已答鄭人曰。楚人鳳皇其實山雞。以楚王重鳳有不識鳳者。路行見擔山雞者。問之曰。此何鳥。擔者知其不識。乃戲曰鳳皇。其人謂實便問擔者。販耶。答。販。問。幾錢。答。萬錢用價買之。擬欲上王得已便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道法中本無此二。猶存不破故云不破一切法。若復不許立三無為。名破因果及一切法。第三外道與佛法何異者。以第三師難佛法。佛法亦破世間因果。如斷三界一切見愛。亦破三無為。何者。數緣滅處尚自非真。但因此滅而會於真。證位非數亦復如是。此二尚非況復餘一。故知佛法亦破因果及三無為。又大乘亦破小乘因果及三無為。當知第三與佛法不異。大論去。答邪正不同。我正法中雖體析殊。並是正法。外道亦有下重難。外道邪因緣下重答。邪正既別體析不同。有人下復出他難。他人云。外道但云破因破果破但是析。不名為體。當知外道唯析無體。今明去正釋也。破語意通兼於體析。若邪若正俱有破名。如佛法中大乘名體。中論大乘首尾皆破。豈以名破則非體耶。故知破名兼於體析。是故但依大論邪正因緣。以判大小及邪正等。次明行相自三。初釋惡行。先舉況。云真觀空人等者。出世觀於無漏真空之人。尚不作於有漏諸善。況作有漏三途惡耶。故知作惡非出世士。起空下明空見為惑所依。同我下正釋空見三法。初一切智中初明空見生使。云人不知空等者。見他一切不解空人。慢他如土。次引六師為例。云若有慚愧等者。此指六宗迦羅鳩馱。具如前說。背膾等者。無慚之人以木像背用切魚膾。將佛經論用糊屏風。天雷之時而井中尿。佛法因果隔世方現。豈以現在未報而謂無礙。次自行下斥失。次是人直發下明神通。空見既盛但成鬼通等三。又廣尋下明韋陀以韋陀見廣破於他。嘊犬鬪也。喍者齒不正也。嘷者犬怒也。吠者犬鳴也。兼略釋疑使。次明化他亦三不同。自惡勸善。既以惡為實以善為權。下文自行善自行無記。還以善及無記。以之為實餘則為權。次明內邪。先小次大。初文先標門相。次明四門行相。初明有門自行中。初略明三行。九十下引證邪門。次明正法本意。次斥人成失。次略例化他。次例三。次大中初自行。次化他。次斥失總結。並如文。並決中初舉四譬。初云金鐵二鎖者。大論二十五云。譬在囹圄桎梏所拘。雖復蒙赦更繫金鎖。人為愛繫如在囹圄。雖得出家更著禁戒如繫金鎖。今借譬此內外生著。在獄鐵鎖如外計。逢赦金鎖如內計。金鐵雖殊被縛義等。佛法雖勝見繫無差。玉鼠二璞者。璞者玉也。鄭重玉璞。若有得者與其厚賜。周人聞之規其厚賜。周人風俗名死鼠為玉璞。乃將詣鄭。鄭人笑之。其人悟已答鄭人曰。楚人鳳皇其實山雞。以楚王重鳳有不識鳳者。路行見擔山雞者。問之曰。此何鳥。擔者知其不識。乃戲曰鳳皇。其人謂實便問擔者。販耶。答。販。問。幾錢。答。萬錢用價買之。擬欲上王得已便

死。楚王聞之愧而召問。王亦謂實乃以十萬賜之。故知周鄭之體淨穢永殊。無著如鄭起見如周。名同體異。此之謂也。有於三藏乃至圓教四門之名。義之如璞。起於見愛其如死鼠。牛驢二乳者。大論二十云。餘處或有好語。亦從佛經中出。若非佛法初聞似好。久則不妙。譬如驢乳其色雖同抨但成糞。故佛法外語同有不殺慈悲之言。搜窮其實盡歸虛妄。今此亦爾。外計雖有有無等言。研覈其實盡歸虛妄。佛法大小一十六門。雖云有無。但破執心自歸正轍。故云有成不成。於外起計如驢乳。藏等起計如牛乳。乳名雖同其體永別。見名雖等所執各異。外雖除執無理可成。藏等離著自入正轍。研練者謂覈歸本宗。迦羅鎮頭等者。大經第六四依品簡田中云。善男子。如迦羅林其樹眾多。唯有一株鎮頭迦樹。二果相似。是果熟時。有一女人悉皆拾取。鎮頭迦果唯有一分。迦羅迦果乃有十分。女人不識持來詣市。凡愚不識買迦羅迦。噉已命終。有智人輩聞是事已。問是女人。汝於何處得是果來。女人示處。諸人即言。彼方多有迦羅迦樹。唯有一株鎮頭迦樹。諸人知已笑而捨去。經譬僧藍惡眾清眾。今借以譬內見外見。二見名同有害不害。如外見發說無因果。歸於邪無。若內見起。猶執大小經論所詮。害謂損其善根。次廣斥中初約神我斥。各執下總斥非諦。自謂下斥有苦集而無道滅。自言下斥非正解。雖起下約願行斥。次約三法斥。根本變化者。依於根本十四變化。所謂初禪初禪化。初禪欲界化。二禪三變化。三禪四變化。四禪五變化。上能兼下通成十四變化不同。十八變者亦屬身通。一右脅出水。二左脅出火。三左出水。四右出火。身上下出水火為四。并前為八。九履水如地。十履地如水。十一從空中沒而復現地。十二地沒而現空中。空中行住坐臥為四。十七或現大身滿虛空中。十八大復現小。凡如意通皆名變化。又瑞應經中佛為迦葉。作十八變。亦是如意通相。所讀韋陀至非法界流等者。既是世智則非法界任運流出陀羅尼總持之力。非不思議三輪化益。雖斷鈍使下。通約邪道斥。既計非想等以為涅槃。但能斷於下八地惑。厭下欣上猶如屈步。非想壽盡。順後受業之所牽生。隨道受報。二約所依中。初三外下斥失。此雖下開權。次引況。舉無情華葉尚悟支佛。故如發見能助正道。所以見發不須卒斷。然支佛下比所依法邪正不同。華葉雖非正法能令悟理。外見亦爾。縱因外見令入正法。然所依見體終是邪。末代癡人聞密得見意。復聞華葉為支佛因。便以己見謂為真實。故重斥云。皆由著心故法非正。若三藏下次內法中。先約四教。初三藏中先經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死。楚王聞之愧而召問。王亦謂實乃以十萬賜之。故知周鄭之體淨穢永殊。無著如鄭起見如周。名同體異。此之謂也。有於三藏乃至圓教四門之名。義之如璞。起於見愛其如死鼠。牛驢二乳者。大論二十云。餘處或有好語。亦從佛經中出。若非佛法初聞似好。久則不妙。譬如驢乳其色雖同抨但成糞。故佛法外語同有不殺慈悲之言。搜窮其實盡歸虛妄。今此亦爾。外計雖有有無等言。研覈其實盡歸虛妄。佛法大小一十六門。雖云有無。但破執心自歸正轍。故云有成不成。於外起計如驢乳。藏等起計如牛乳。乳名雖同其體永別。見名雖等所執各異。外雖除執無理可成。藏等離著自入正轍。研練者謂覈歸本宗。迦羅鎮頭等者。大經第六四依品簡田中云。善男子。如迦羅林其樹眾多。唯有一株鎮頭迦樹。二果相似。是果熟時。有一女人悉皆拾取。鎮頭迦果唯有一分。迦羅迦果乃有十分。女人不識持來詣市。凡愚不識買迦羅迦。噉已命終。有智人輩聞是事已。問是女人。汝於何處得是果來。女人示處。諸人即言。彼方多有迦羅迦樹。唯有一株鎮頭迦樹。諸人知已笑而捨去。經譬僧藍惡眾清眾。今借以譬內見外見。二見名同有害不害。如外見發說無因果。歸於邪無。若內見起。猶執大小經論所詮。害謂損其善根。次廣斥中初約神我斥。各執下總斥非諦。自謂下斥有苦集而無道滅。自言下斥非正解。雖起下約願行斥。次約三法斥。根本變化者。依於根本十四變化。所謂初禪初禪化。初禪欲界化。二禪三變化。三禪四變化。四禪五變化。上能兼下通成十四變化不同。十八變者亦屬身通。一右脅出水。二左脅出火。三左出水。四右出火。身上下出水火為四。并前為八。九履水如地。十履地如水。十一從空中沒而復現地。十二地沒而現空中。空中行住坐臥為四。十七或現大身滿虛空中。十八大復現小。凡如意通皆名變化。又瑞應經中佛為迦葉。作十八變。亦是如意通相。所讀韋陀至非法界流等者。既是世智則非法界任運流出陀羅尼總持之力。非不思議三輪化益。雖斷鈍使下。通約邪道斥。既計非想等以為涅槃。但能斷於下八地惑。厭下欣上猶如屈步。非想壽盡。順後受業之所牽生。隨道受報。二約所依中。初三外下斥失。此雖下開權。次引況。舉無情華葉尚悟支佛。故如發見能助正道。所以見發不須卒斷。然支佛下比所依法邪正不同。華葉雖非正法能令悟理。外見亦爾。縱因外見令入正法。然所依見體終是邪。末代癡人聞密得見意。復聞華葉為支佛因。便以己見謂為真實。故重斥云。皆由著心故法非正。若三藏下次內法中。先約四教。初三藏中先經。

次論。引妙勝定經等者。彼經佛告阿難。吾却後二月於拘尸城滅度之後。八十年中多有眾生端坐樹下。觀除入捨。十億眾生九億得四果。二百年時百億眾生十億得四果。三百年後五百年前。我諸弟子漸著惡法。心懷嫉妬邪命自活。五百億人作沙門。一億人得沙門果。五百年後我諸弟子身著俗服。畜養貓貍驢馬積聚穀米。自作自噉畜養奴婢。當知爾時十萬億人出家。一萬人得沙門果。八百年後千年之前。億億人出家作沙門。百人得四沙門果。今初舉百即八十年也。總舉大數故云百年。故知去佛世遠。人根轉鈍得道彌少。若以著心聞無著法。亦皆起著。如辟支佛以無著心緣於華葉。尚得悟於無著之果。當知下結意。譬如下斥依法起計。知門下合。速出下勸進。復次下斥能計者闕行之失。初法。如文。譬云久住城門等者。正法所都為城。通法之教曰門。四門相望互有精麁及巧拙等。巧拙秖是重明精麁。以著心故習四門法積歲方成。修習時過第一義諦。此生非冀。謂南是北非者。略舉二門。即是四門互相是非。不能入道。著者下合。媒者和合之主。衒者行賣其身。今以自身為主行賣其見。自媒自衒以求顯達。宣媒衒言故云打自大鼓。處眾自高故曰豎我慢幢。方等問橋等者。譬長時之失。彼方等陀羅尼經第三云。我於往昔作一居士。受性憍慢不求出世之典。有一比丘來詣我所。從我乞求濟身之具。我時問言。沙門釋子汝從何來。何所求索。為姓何等。學何等律。習何等經。三業之中常求何業。如是重重問無窮已。得患便死。是故施時不須分別莫擇上下。又我於往昔作一比丘。時有居士設大施會。施於一切沙門婆羅門貧窮下賤。所須珍寶衣服飲食。我時貧窮故詣會所。於其中路見有大橋。於其橋上見眾多人怱怱往來。時諸人中有一智者。我以愚意問彼人言。是橋何人之所作耶。是河從何來。今向何處去。此木何林所生。何人所斫。何象所載。此木為是青松白松。如是次第設於七千八百問已。爾時智者便語我言。咄癡沙門。居士請汝但涉路去。至於會所可得悅意。汝今徒問如是等事。於身無利。咄癡沙門。今且速去。還當語汝。我時聞此便到會所。食已蕩盡財物無餘。見已懊惱結恨嘷叫。是何苦哉。却到橋上見向智人。智人問言。汝為憔悴多不吉耶。答言。我向徒問無益之言。使我果不值於飲食財物。智人語我。夫為沙門。於身無益理不應問。應觀諸法於身利者。宜應須問。云何為利。謂不讚己不毀他。觀平等法。自既利己復能利他。是時有九十億諸忉利天。聽智者說發菩提心。是故當知正法四門皆可入道。然於一門為己所入。三門非宜尚非己 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次論。引妙勝定經等者。彼經佛告阿難。吾却後二月於拘尸城滅度之後。八十年中多有眾生端坐樹下。觀除入捨。十億眾生九億得四果。二百年時百億眾生十億得四果。三百年後五百年前。我諸弟子漸著惡法。心懷嫉妬邪命自活。五百億人作沙門。一億人得沙門果。五百年後我諸弟子身著俗服。畜養貓貍驢馬積聚穀米。自作自噉畜養奴婢。當知爾時十萬億人出家。一萬人得沙門果。八百年後千年之前。億億人出家作沙門。百人得四沙門果。今初舉百即八十年也。總舉大數故云百年。故知去佛世遠。人根轉鈍得道彌少。若以著心聞無著法。亦皆起著。如辟支佛以無著心緣於華葉。尚得悟於無著之果。當知下結意。譬如下斥依法起計。知門下合。速出下勸進。復次下斥能計者闕行之失。初法。如文。譬云久住城門等者。正法所都為城。通法之教曰門。四門相望互有精麁及巧拙等。巧拙秖是重明精麁。以著心故習四門法積歲方成。修習時過第一義諦。此生非冀。謂南是北非者。略舉二門。即是四門互相是非。不能入道。著者下合。媒者和合之主。衒者行賣其身。今以自身為主行賣其見。自媒自衒以求顯達。宣媒衒言故云打自大鼓。處眾自高故曰豎我慢幢。方等問橋等者。譬長時之失。彼方等陀羅尼經第三云。我於往昔作一居士。受性憍慢不求出世之典。有一比丘來詣我所。從我乞求濟身之具。我時問言。沙門釋子汝從何來。何所求索。為姓何等。學何等律。習何等經。三業之中常求何業。如是重重問無窮已。得患便死。是故施時不須分別莫擇上下。又我於往昔作一比丘。時有居士設大施會。施於一切沙門婆羅門貧窮下賤。所須珍寶衣服飲食。我時貧窮故詣會所。於其中路見有大橋。於其橋上見眾多人怱怱往來。時諸人中有一智者。我以愚意問彼人言。是橋何人之所作耶。是河從何來。今向何處去。此木何林所生。何人所斫。何象所載。此木為是青松白松。如是次第設於七千八百問已。爾時智者便語我言。咄癡沙門。居士請汝但涉路去。至於會所可得悅意。汝今徒問如是等事。於身無利。咄癡沙門。今且速去。還當語汝。我時聞此便到會所。食已蕩盡財物無餘。見已懊惱結恨嘷叫。是何苦哉。却到橋上見向智人。智人問言。汝為憔悴多不吉耶。答言。我向徒問無益之言。使我果不值於飲食財物。智人語我。夫為沙門。於身無益理不應問。應觀諸法於身利者。宜應須問。云何為利。謂不讚己不毀他。觀平等法。自既利己復能利他。是時有九十億諸忉利天。聽智者說發菩提心。是故當知正法四門皆可入道。然於一門為己所入。三門非宜尚非己

利。況復世間有漏法耶。人亦下合。老無三味者大經十一云。譬如甘蔗既被壓已。滓無復味。壯年盛色既被老壓。無三種味。一者出家。二者讀誦。三者坐禪。次通教中先判同異。有法譬合。天門直華等者。以直對曲以華對陋。此以通教為直為華。不假觀於無常苦等。徑觀於理故名為直。巧拙如前二醫之譬。華謂華整。觀幻空等不同析有龜毛之拙。別圓相望亦復如是。天門者皇城正門。餘門者偏門也。前之兩教見真諦王。後之兩教見中道王。若法華玄中。則以真諦如見使君。復次下依門起見。有法譬合。利根下歎失。別圓中先辨同異。次斥失。並如文。以此而觀下結勸。須辨內外大小能所是非巧拙曲直。能知此者。如明眼人自曉清濁。清濁者。諸教諸門有著無著展轉相形。次明見起所由。初通標頭數。云五番者。總以外見及犢子等。為邪宗一番。四教為四。言廣論無量者。如上九禪禪中地地皆能發於一百四十。又因禪發為百四十。若更因聞又百四十。是則無量二百八十。良以下判所因通別發法不同。云通修止觀者。觀陰入境也。通修之時止觀體一。凡有所發必有所依。故見是慧性。發必依觀。禪是定性。發必依止。次判難易中初法。次譬。如人久別等者。名如一切智。智則難忘。面如通等故事易忘。若先世下明邪正。有鬼緣等者。發心邪僻與鬼交往。名為鬼緣。是故今世鬼則加之。則能發鬼神通。聖加亦爾。可以比知。復次先未識下。明見境意。初法。次譬。初法者。恐不識之隨見造行。或怱怱卒斷失於方便。如蠱等者。蠱字應作蠱。謂事毒也。穀之久積變為飛蠱。因食入腹而能害人。如本有蠱病復患寸白。則不須先治寸白。且養之以噉蠱病。其蟲色白身長一寸。故曰也。蠱病差已方治寸白。鈍使如蠱見如寸白。養利噉鈍鈍盡方更治於利使。翰珠者薏苡子也。以根為湯可瀉寸白。亦可治螝。所以下合。先明所以。次正合。雷者陰陽蕩動也。震者霹靂也。今以法音如彼雷震。而無機鈍使如聾不聞。若入下明教觀不同。初觀次教。初文先明養見意。小乘卒斷名為動見。大乘達見即是道品。且養見惑以噉鈍使如由破賊。後方達見即是道品。名為勳成。是故達見即道品也。故舉譬云如對寇破賊等。勳者功也。是為下結。以見為侍者。夫為侍者出入隨人。今以養見如出。觀成如入。此養外見為侍。外見尚然。況佛內見不為侍耶。次歷教。初三藏及通教中。先明見境助道力大。次引證。先引大論。三惡亦有得道等者。論第三釋天人教中。如來為度諸道眾生故。亦在餘道中生。何故但云天人師耶。答。餘道少天人多。如白人黑黶不名黑人。三惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利。況復世間有漏法耶。人亦下合。老無三味者大經十一云。譬如甘蔗既被壓已。滓無復味。壯年盛色既被老壓。無三種味。一者出家。二者讀誦。三者坐禪。次通教中先判同異。有法譬合。天門直華等者。以直對曲以華對陋。此以通教為直為華。不假觀於無常苦等。徑觀於理故名為直。巧拙如前二醫之譬。華謂華整。觀幻空等不同析有龜毛之拙。別圓相望亦復如是。天門者皇城正門。餘門者偏門也。前之兩教見真諦王。後之兩教見中道王。若法華玄中。則以真諦如見使君。復次下依門起見。有法譬合。利根下歎失。別圓中先辨同異。次斥失。並如文。以此而觀下結勸。須辨內外大小能所是非巧拙曲直。能知此者。如明眼人自曉清濁。清濁者。諸教諸門有著無著展轉相形。次明見起所由。初通標頭數。云五番者。總以外見及犢子等。為邪宗一番。四教為四。言廣論無量者。如上九禪禪中地地皆能發於一百四十。又因禪發為百四十。若更因聞又百四十。是則無量二百八十。良以下判所因通別發法不同。云通修止觀者。觀陰入境也。通修之時止觀體一。凡有所發必有所依。故見是慧性。發必依觀。禪是定性。發必依止。次判難易中初法。次譬。如人久別等者。名如一切智。智則難忘。面如通等故事易忘。若先世下明邪正。有鬼緣等者。發心邪僻與鬼交往。名為鬼緣。是故今世鬼則加之。則能發鬼神通。聖加亦爾。可以比知。復次先未識下。明見境意。初法。次譬。初法者。恐不識之隨見造行。或怱怱卒斷失於方便。如蠱等者。蠱字應作蠱。謂事毒也。穀之久積變為飛蠱。因食入腹而能害人。如本有蠱病復患寸白。則不須先治寸白。且養之以噉蠱病。其蟲色白身長一寸。故曰也。蠱病差已方治寸白。鈍使如蠱見如寸白。養利噉鈍鈍盡方更治於利使。翰珠者薏苡子也。以根為湯可瀉寸白。亦可治螝。所以下合。先明所以。次正合。雷者陰陽蕩動也。震者霹靂也。今以法音如彼雷震。而無機鈍使如聾不聞。若入下明教觀不同。初觀次教。初文先明養見意。小乘卒斷名為動見。大乘達見即是道品。且養見惑以噉鈍使如由破賊。後方達見即是道品。名為勳成。是故達見即道品也。故舉譬云如對寇破賊等。勳者功也。是為下結。以見為侍者。夫為侍者出入隨人。今以養見如出。觀成如入。此養外見為侍。外見尚然。況佛內見不為侍耶。次歷教。初三藏及通教中。先明見境助道力大。次引證。先引大論。三惡亦有得道等者。論第三釋天人教中。如來為度諸道眾生故。亦在餘道中生。何故但云天人師耶。答。餘道少天人多。如白人黑黶不名黑人。三惡

如白人得道如黑子。三惡得道良由有慧。見屬慧性故悟道甚疾。諸經不說三惡道中有慧性者。以少故耳。福德生天不悟道者。良由無慧。故知帶見沈淪。縱墮三惡聞法易悟。勝於人天。如諸下引佛化儀。䝖䝤等者。此則通舉邊鄙無禮教者。尚不解於人間世語。何況出世妙理之教。故佛於此等則未出世。䝖䝤等類亦堪感佛。況復西方本無䝖䝤之名。但是舉此以擬彼耳。今文意者舉於四遠。如前所引。分形等者。佛既未出。明如來權巧尚教其見。令諸菩薩先同其見為師為導。後示受破俱入正道。法華下引證權人先同後異。引況如文。若先下約別圓教斷不斷以判。言過同三外者。但謂所起之見增長新惑。云同三外。非謂所依別圓之門言先世已斷通惑等者。或是斷見或侵少思。云同二乘。若見思都盡亦不生此。既分斷見思。當知起見不同凡下。外外見等尚養。況二乘見耶。淨名乃至進退解之等者。引證二乘不可一向名見。挫同諸見為進。依本二乘為退。二乘被斥同諸見者。取其不見中理邊。外見尚以為侍何況二乘。若撥若取。乃是抑揚之言。是故不可一向名見。今生下明功能如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如白人得道如黑子。三惡得道良由有慧。見屬慧性故悟道甚疾。諸經不說三惡道中有慧性者。以少故耳。福德生天不悟道者。良由無慧。故知帶見沈淪。縱墮三惡聞法易悟。勝於人天。如諸下引佛化儀。䝖䝤等者。此則通舉邊鄙無禮教者。尚不解於人間世語。何況出世妙理之教。故佛於此等則未出世。䝖䝤等類亦堪感佛。況復西方本無䝖䝤之名。但是舉此以擬彼耳。今文意者舉於四遠。如前所引。分形等者。佛既未出。明如來權巧尚教其見。令諸菩薩先同其見為師為導。後示受破俱入正道。法華下引證權人先同後異。引況如文。若先下約別圓教斷不斷以判。言過同三外者。但謂所起之見增長新惑。云同三外。非謂所依別圓之門言先世已斷通惑等者。或是斷見或侵少思。云同二乘。若見思都盡亦不生此。既分斷見思。當知起見不同凡下。外外見等尚養。況二乘見耶。淨名乃至進退解之等者。引證二乘不可一向名見。挫同諸見為進。依本二乘為退。二乘被斥同諸見者。取其不見中理邊。外見尚以為侍何況二乘。若撥若取。乃是抑揚之言。是故不可一向名見。今生下明功能如文。

○若作宗等者。比決宗途。今之見境有一百四十宗。且依佛法內門。亦有一百一十二宗。比地攝等論彼論但是當教一門。如中論中。雖具大小兩乘觀法。委論其門門則不足。言邪正途轍等者。今家所辨若邪若正。邪是見正是觀。邪正各有一百四十。如是途轍與彼諸論優降天殊故云幾何。夫佛下引佛化為例。兩說等者。謂攝及折。攝謂養見研心。折謂破無遺芥。故引二經以證折攝。大經執持刀仗等者。第三云。善男子。護正法者不受五戒不修威儀。應持刀劍弓箭矛槊。護於清淨持戒比丘。文中廣說覺德比丘昔緣。於過去歡喜如來滅後。此比丘廣說九部制諸比丘。不許畜八不淨物。為破戒者執持刀劍之所逼切。爾時有王名曰有德。往說法所共破戒者極生鬪戰。命終生於阿閦佛國。覺德亦同生於彼國。而為彼佛聲聞弟子。下文又云。護法優婆塞應持刀仗。擁護如是持戒比丘。若有受持五戒不得名為大乘人也。不受五戒執持刀仗為護正法。乃名大乘。乃至下文仙豫國王等文。又新醫禁乳云。若有更為當斷其首。如是等文並是折伏破法之人。一切經論不出此二。見心亦爾。如前進退二種解者。亦是折伏攝受二義。又一切聖教不出四悉。故四悉中世界為人即攝受意。對治即是折伏意也。藥珠二身破法立法二種方便。如是等例即此二義。若諸見下次以今文破見例之。約多下明見不俱起。唯一事實者。空見既成謂已為實。約一一見等下今家分別見相。如上百四十見。一一各作十乘觀法。種種巧說皆可經夏。次束成觀門。一一見等者。束向百四十見。共作一番十乘觀法。亦不可盡。諸見下正示觀境。次正明修觀自具十法。境中初思議境。先標空見為十界因。次引二論。次以見境例論。今此空見亦具二義者。亦似成實毘曇兩門意也。何者通論秖是不善。義同成論。別論亦得名為因等起心。一切善惡因之而起。能生十界義同毘曇。由空造惡即三途界。義同成論。由空下正示境中十界。地獄中云闡提尚存等者。猶有憐妻愛子之善。不同空見逆父慢母。故知空見不及闡提。尚不及極惡闡提。況大經通明一闡名信。提名不具等慳貪破齋等者。因無淨命果時噉穢。因時破齋果常饑餓。次聲聞界中初總斥空見云其實不識等者。先舉不識。以顯於識。凡夫於見增長流轉。非唯不識道滅二諦。亦乃不識苦集二諦。所以者何下釋出四諦相也。初文先明苦諦。五陰具足故名為苦。初文是色。納受是受。取空是想。緣空起行是行。分別空心是識。次從空見是瞋處等下。是集諦先明五鈍。五鈍闕癡應云不了空見因果名癡。次明五利。非雞狗等戒者。簡戒取不同。謂空為道豈同噉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○若作宗等者。比決宗途。今之見境有一百四十宗。且依佛法內門。亦有一百一十二宗。比地攝等論彼論但是當教一門。如中論中。雖具大小兩乘觀法。委論其門門則不足。言邪正途轍等者。今家所辨若邪若正。邪是見正是觀。邪正各有一百四十。如是途轍與彼諸論優降天殊故云幾何。夫佛下引佛化為例。兩說等者。謂攝及折。攝謂養見研心。折謂破無遺芥。故引二經以證折攝。大經執持刀仗等者。第三云。善男子。護正法者不受五戒不修威儀。應持刀劍弓箭矛槊。護於清淨持戒比丘。文中廣說覺德比丘昔緣。於過去歡喜如來滅後。此比丘廣說九部制諸比丘。不許畜八不淨物。為破戒者執持刀劍之所逼切。爾時有王名曰有德。往說法所共破戒者極生鬪戰。命終生於阿閦佛國。覺德亦同生於彼國。而為彼佛聲聞弟子。下文又云。護法優婆塞應持刀仗。擁護如是持戒比丘。若有受持五戒不得名為大乘人也。不受五戒執持刀仗為護正法。乃名大乘。乃至下文仙豫國王等文。又新醫禁乳云。若有更為當斷其首。如是等文並是折伏破法之人。一切經論不出此二。見心亦爾。如前進退二種解者。亦是折伏攝受二義。又一切聖教不出四悉。故四悉中世界為人即攝受意。對治即是折伏意也。藥珠二身破法立法二種方便。如是等例即此二義。若諸見下次以今文破見例之。約多下明見不俱起。唯一事實者。空見既成謂已為實。約一一見等下今家分別見相。如上百四十見。一一各作十乘觀法。種種巧說皆可經夏。次束成觀門。一一見等者。束向百四十見。共作一番十乘觀法。亦不可盡。諸見下正示觀境。次正明修觀自具十法。境中初思議境。先標空見為十界因。次引二論。次以見境例論。今此空見亦具二義者。亦似成實毘曇兩門意也。何者通論秖是不善。義同成論。別論亦得名為因等起心。一切善惡因之而起。能生十界義同毘曇。由空造惡即三途界。義同成論。由空下正示境中十界。地獄中云闡提尚存等者。猶有憐妻愛子之善。不同空見逆父慢母。故知空見不及闡提。尚不及極惡闡提。況大經通明一闡名信。提名不具等慳貪破齋等者。因無淨命果時噉穢。因時破齋果常饑餓。次聲聞界中初總斥空見云其實不識等者。先舉不識。以顯於識。凡夫於見增長流轉。非唯不識道滅二諦。亦乃不識苦集二諦。所以者何下釋出四諦相也。初文先明苦諦。五陰具足故名為苦。初文是色。納受是受。取空是想。緣空起行是行。分別空心是識。次從空見是瞋處等下。是集諦先明五鈍。五鈍闕癡應云不了空見因果名癡。次明五利。非雞狗等戒者。簡戒取不同。謂空為道豈同噉

糞等。次結成八十八使。集迷下舉過勸識。次道諦文中四念為四。初身念。如文。次受念文中。云受第二句者。依大品中受有四句。謂受不受亦受亦不受。非受非不受。既受不受即是受於四句之中第二句也。但諸下總明念處。從勤破下略明餘品。小乘亦得通約觀行而論道品。如第七卷初。相生相攝等文是也。滅諦中先滅五鈍。次滅五利。次滅八十八。次滅果縛。若於下結成功能。云單複等者。此見若破。第五卷中諸見皆破。緣覺文中初略明十二支滅。言畢故不造新者。以不造新能所故畢。若造新者新還為故。中論云。云何聲聞觀十二緣乃至不相應等者。彼中論觀十二緣中。初文設問。即問十二因緣。至答文中。即答六十二見。何故問答殆不相應。殆者濫也。此問意者問彼論文。論文初十二因緣品。及下文觀因緣品。並指云如毘曇中廣說者。廣說破六十二見。故邪見品屬觀因緣。一往觀之似不相應。是故問出令知不別。令云秖此是答者。正以邪見答觀因緣。非不相應。即破三世二世並是邪見。故淨名云。深入緣起斷諸邪見。故因緣觀正為破邪。故非不相應。從又觀剎那空見去。正明起於十二緣觀。先明十二緣生中。初推現三因。有支中云有能含果等者。且約初迦毘羅等說。亦應遍約附佛法起。乃至佛法一十六門隨所計者。皆是有支。次推現五果。次推往二因。無明下推往至現。若知下推滅。初明滅十二支。次例滅諸見。若於下明得失。先得。次失。鼻隔者。無深觀行唯止心鼻隔。因此觀故發得空見。此人尚不識小乘真諦。豈能觀於空見之心令成妙境但隨見轉墮於見網。散心法師置而不論。暗證等者。爾雅云。龜有十種。一神。最神明故。二靈。邊如玳瑁可卜者是。三攝。腹下折食蛇者是。四寶。五文。甲有文負河圖。六筮。在蓍叢下。七山。八澤。九水。十火。其猶火鼠。故知攝山水澤等皆凡龜也。暗證無智其猶凡龜。散心不了其猶盲吠。故知散心尚自不能善分別空見相狀。及空所起苦集無明。豈論發得。故云穭吠。穭者野也。菩薩界中初三藏文。先明起誓之由。誓即願也。既識空見諦緣即知病識藥。識苦集是知病。識道滅是知藥。因緣六度準此可知。雖自欣識藥愍彼有病。然須入三昧修習令知。既識空見諦緣者。牒前二乘所觀之境。以為起誓之由。即以此由用為誓境。次明四諦誓境。如一空見等下。正約空見而起弘誓。文自為四。此中四弘義兼內外。內即內心。約一空見剎那之心。名為五陰。五陰即是眾生故也。一人一生凡幾剎那。此約內也。一人尚爾去。約一有情以為況釋。別別有情眾生尚多。況復剎那為一眾生。即是約外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 糞等。次結成八十八使。集迷下舉過勸識。次道諦文中四念為四。初身念。如文。次受念文中。云受第二句者。依大品中受有四句。謂受不受亦受亦不受。非受非不受。既受不受即是受於四句之中第二句也。但諸下總明念處。從勤破下略明餘品。小乘亦得通約觀行而論道品。如第七卷初。相生相攝等文是也。滅諦中先滅五鈍。次滅五利。次滅八十八。次滅果縛。若於下結成功能。云單複等者。此見若破。第五卷中諸見皆破。緣覺文中初略明十二支滅。言畢故不造新者。以不造新能所故畢。若造新者新還為故。中論云。云何聲聞觀十二緣乃至不相應等者。彼中論觀十二緣中。初文設問。即問十二因緣。至答文中。即答六十二見。何故問答殆不相應。殆者濫也。此問意者問彼論文。論文初十二因緣品。及下文觀因緣品。並指云如毘曇中廣說者。廣說破六十二見。故邪見品屬觀因緣。一往觀之似不相應。是故問出令知不別。令云秖此是答者。正以邪見答觀因緣。非不相應。即破三世二世並是邪見。故淨名云。深入緣起斷諸邪見。故因緣觀正為破邪。故非不相應。從又觀剎那空見去。正明起於十二緣觀。先明十二緣生中。初推現三因。有支中云有能含果等者。且約初迦毘羅等說。亦應遍約附佛法起。乃至佛法一十六門隨所計者。皆是有支。次推現五果。次推往二因。無明下推往至現。若知下推滅。初明滅十二支。次例滅諸見。若於下明得失。先得。次失。鼻隔者。無深觀行唯止心鼻隔。因此觀故發得空見。此人尚不識小乘真諦。豈能觀於空見之心令成妙境但隨見轉墮於見網。散心法師置而不論。暗證等者。爾雅云。龜有十種。一神。最神明故。二靈。邊如玳瑁可卜者是。三攝。腹下折食蛇者是。四寶。五文。甲有文負河圖。六筮。在蓍叢下。七山。八澤。九水。十火。其猶火鼠。故知攝山水澤等皆凡龜也。暗證無智其猶凡龜。散心不了其猶盲吠。故知散心尚自不能善分別空見相狀。及空所起苦集無明。豈論發得。故云穭吠。穭者野也。菩薩界中初三藏文。先明起誓之由。誓即願也。既識空見諦緣即知病識藥。識苦集是知病。識道滅是知藥。因緣六度準此可知。雖自欣識藥愍彼有病。然須入三昧修習令知。既識空見諦緣者。牒前二乘所觀之境。以為起誓之由。即以此由用為誓境。次明四諦誓境。如一空見等下。正約空見而起弘誓。文自為四。此中四弘義兼內外。內即內心。約一空見剎那之心。名為五陰。五陰即是眾生故也。一人一生凡幾剎那。此約內也。一人尚爾去。約一有情以為況釋。別別有情眾生尚多。況復剎那為一眾生。即是約外。

若內若外眾生無量。下三弘誓準說可知。煩惱為因眾生為果。因果無量對治法門理須無量。一一剎那一一無不開佛知見成無上道。問。因之與果既約剎那。如何分於二弘誓別。答。空見依色領納取像行空了別。攬此五法以成眾生。一人既爾多人亦然。還約多念論此眾生而為弘誓。有空見故違瞋順喜等。乃至生於八十八使六十二見。名為煩惱。此則因中一人尚爾。多人亦然。還約多人辨此弘誓。此則自成兩弘誓別。若眾生下明誓願之意。觀空下約空起行。即是六度。初結前生後。若執下釋。自為六文。初言魔施者。空心雖即屬於外道。以此施心順生死故。故名為魔。此諸境中修觀之文。唯至此中一時總明三藏三乘。方明通教。是則三藏三乘通屬聲聞界也。與上諸文欲辨總別二種對十法界。俱通故也。若有下結果滿。觀空見即是無明去。明通教二乘界也。無明標緣覺法界。生苦集標聲聞法界。諦與因緣但開合異。準第一卷。是故今文得作此說。次從二乘知空下。次明通教菩薩。於中重牒二乘與菩薩辨異。次雖度下正明菩薩依境行願。言如前如後者。前謂前境中及第三前諸圓文等。後謂此文不思議中圓教是也。從復次見惑下。因此廣明四教之人治見不同。當知見惑是一。能治四異。前諸文中四教之人皆治見惑。即是此意。次示任運者。且約見斷不入三惡。非謂初地初住任運之位。成論去。斥成論文空能治見。今見從空起則空不能治。當知此見則非成論之所能治。故云當設何治。從如水生火去。舉喻斥論不能治空。從今知空見去至治之。即是今文四教治見不同。成論但是三藏一門而已。三藏下明四教治見前後。藏通兩教智雖小異緣諦同故。是故結云皆先除見。別緣諦異故云別亦先除。圓教可知。然教雖有四。若辨初心不過有二。一者前三教人治見入空。二者圓人見為法界。二意自顯勿生異途。更於二外別立疣贅。除堅牢見去。結四教文以斥成論。云何四教共治一見下釋疑。如何一病而設四治。從如患冷去引世治釋。先譬。次合。一理如身力。空見如冷病。薑桂如無常。見真如復力五石如即空。見色即空名為益色。言五石者。白瑛紫英石膏鐘乳石脂。故神農經曰。上藥養命謂五石鍊形六芝延年。中藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂。下藥治病謂大黃除實當歸止痛。重婁如觀法。加壽如假智。能飛如入假本草云。重婁者蚤休也。亦名黃精。博物志云。皇帝問天老曰。天地所生有食者。令人不死乎。天老曰。太陽之草名曰黃精。食可長生。太陰之精名曰鉤吻。入口則死。鉤吻者野葛也。若不信黃精之益壽。亦何信鉤吻之殺人。金丹者圓法也。初發心時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若內若外眾生無量。下三弘誓準說可知。煩惱為因眾生為果。因果無量對治法門理須無量。一一剎那一一無不開佛知見成無上道。問。因之與果既約剎那。如何分於二弘誓別。答。空見依色領納取像行空了別。攬此五法以成眾生。一人既爾多人亦然。還約多念論此眾生而為弘誓。有空見故違瞋順喜等。乃至生於八十八使六十二見。名為煩惱。此則因中一人尚爾。多人亦然。還約多人辨此弘誓。此則自成兩弘誓別。若眾生下明誓願之意。觀空下約空起行。即是六度。初結前生後。若執下釋。自為六文。初言魔施者。空心雖即屬於外道。以此施心順生死故。故名為魔。此諸境中修觀之文。唯至此中一時總明三藏三乘。方明通教。是則三藏三乘通屬聲聞界也。與上諸文欲辨總別二種對十法界。俱通故也。若有下結果滿。觀空見即是無明去。明通教二乘界也。無明標緣覺法界。生苦集標聲聞法界。諦與因緣但開合異。準第一卷。是故今文得作此說。次從二乘知空下。次明通教菩薩。於中重牒二乘與菩薩辨異。次雖度下正明菩薩依境行願。言如前如後者。前謂前境中及第三前諸圓文等。後謂此文不思議中圓教是也。從復次見惑下。因此廣明四教之人治見不同。當知見惑是一。能治四異。前諸文中四教之人皆治見惑。即是此意。次示任運者。且約見斷不入三惡。非謂初地初住任運之位。成論去。斥成論文空能治見。今見從空起則空不能治。當知此見則非成論之所能治。故云當設何治。從如水生火去。舉喻斥論不能治空。從今知空見去至治之。即是今文四教治見不同。成論但是三藏一門而已。三藏下明四教治見前後。藏通兩教智雖小異緣諦同故。是故結云皆先除見。別緣諦異故云別亦先除。圓教可知。然教雖有四。若辨初心不過有二。一者前三教人治見入空。二者圓人見為法界。二意自顯勿生異途。更於二外別立疣贅。除堅牢見去。結四教文以斥成論。云何四教共治一見下釋疑。如何一病而設四治。從如患冷去引世治釋。先譬。次合。一理如身力。空見如冷病。薑桂如無常。見真如復力五石如即空。見色即空名為益色。言五石者。白瑛紫英石膏鐘乳石脂。故神農經曰。上藥養命謂五石鍊形六芝延年。中藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂。下藥治病謂大黃除實當歸止痛。重婁如觀法。加壽如假智。能飛如入假本草云。重婁者蚤休也。亦名黃精。博物志云。皇帝問天老曰。天地所生有食者。令人不死乎。天老曰。太陽之草名曰黃精。食可長生。太陰之精名曰鉤吻。入口則死。鉤吻者野葛也。若不信黃精之益壽。亦何信鉤吻之殺人。金丹者圓法也。初發心時

成佛大仙。準龍樹法飛金為丹。故曰金丹。治見既爾下舉例。且以思及界內塵沙。故云亦然。若界外塵沙及障中無明。則不關前二。此四下總明念處有出宅之功。舉佛遺囑通四治故。所以者何下釋遺囑意。四人有見不出六道。故舉見所造果名為苦具。見之結業以譬鬼神。故法華中以蟲鳥譬鈍鬼神譬利。競共下通舉三車皆能出宅。三車下歷教以釋三車同異。此中四教總有九種念處。三藏三一乘各。以諦緣度不同故也。支佛束十二緣為四念處。菩薩行雖六度。觀念伏惑還用二乘所觀念處今從人別故成三種。故玄文云三因大異。故得為三。通教三乘同一念處。同觀無生故也。故玄文云三因大同。故得為一。別教地前名為方便。入空位中體析二種。入假位中但用無量。初地入中名為真實。圓教始終唯用一種。故如三車義兼藏通及別方便。經文出宅正指三藏。故云即是。三乘義通通於通教。故云亦是。別教方便無三乘名。觀行不殊藏通兩教。故云又是。故知即亦又三不無親疏。故對三教示不同相。別教入地即是真實。圓教始終與前永乖。故亦云又而不言是。若將別教入地證道。及以圓教始終。名同大車。故下文從但釋迦去。約化儀釋一代教門。祇是先與三車後賜一大耳。次明廣略不同。言略說為念處者。念處即是道諦。三十七品七科之一。故云略也。全說七科即是道諦。故名為中。既有能治必有所治。能所俱舉即是四諦。故云廣也。結意如文。從釋迦去。更敘化儀以判權實。且從漸至頓諸教念處雖復不同。各有其意。鹿苑正用三藏。方等旁用三藏。正用三教以斥二乘。令二乘人密成通教故云三人同一念處。次至般若旁用通教。正用別圓加於二乘。密成別益。故指大品名為不共。來至法華會八歸一。若除教道但須會七。約此空見去。至不違背者略示妙境。不思議治一治一切治。不違諸教從一開諸。如思議中亦不違諸教。故以一塵喻不思議兼於思議。空見如塵諸治如經。不思議中初總立。從淨名去正證。空見心中十界五陰。名為眾生。眾生即解脫。解脫不出六十二見。是故三法不得相離。一切眾生下釋上解脫心行中求。謂三解脫。佛解脫下釋上諸佛解脫。又觀下復釋上心行中求。求謂用觀觀見心已。唯有法性無復見心。能一色下結成不思議境。即是五陰眾生兩世間也。但闕國土準例可知。不縱不橫結成三諦。乃至如意珠等譬。此境下發心。從究竟說。故但舉無明法性。亦應愍傷事中苦樂。觀此下安心。本性空寂總相止也。淨若虛空總相觀也。善巧下別相六十四番也。見陰等者破遍也。祇此八字攝得橫竪及一心等。單複下通塞。唯出別相通塞故云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛大仙。準龍樹法飛金為丹。故曰金丹。治見既爾下舉例。且以思及界內塵沙。故云亦然。若界外塵沙及障中無明。則不關前二。此四下總明念處有出宅之功。舉佛遺囑通四治故。所以者何下釋遺囑意。四人有見不出六道。故舉見所造果名為苦具。見之結業以譬鬼神。故法華中以蟲鳥譬鈍鬼神譬利。競共下通舉三車皆能出宅。三車下歷教以釋三車同異。此中四教總有九種念處。三藏三一乘各。以諦緣度不同故也。支佛束十二緣為四念處。菩薩行雖六度。觀念伏惑還用二乘所觀念處今從人別故成三種。故玄文云三因大異。故得為三。通教三乘同一念處。同觀無生故也。故玄文云三因大同。故得為一。別教地前名為方便。入空位中體析二種。入假位中但用無量。初地入中名為真實。圓教始終唯用一種。故如三車義兼藏通及別方便。經文出宅正指三藏。故云即是。三乘義通通於通教。故云亦是。別教方便無三乘名。觀行不殊藏通兩教。故云又是。故知即亦又三不無親疏。故對三教示不同相。別教入地即是真實。圓教始終與前永乖。故亦云又而不言是。若將別教入地證道。及以圓教始終。名同大車。故下文從但釋迦去。約化儀釋一代教門。祇是先與三車後賜一大耳。次明廣略不同。言略說為念處者。念處即是道諦。三十七品七科之一。故云略也。全說七科即是道諦。故名為中。既有能治必有所治。能所俱舉即是四諦。故云廣也。結意如文。從釋迦去。更敘化儀以判權實。且從漸至頓諸教念處雖復不同。各有其意。鹿苑正用三藏。方等旁用三藏。正用三教以斥二乘。令二乘人密成通教故云三人同一念處。次至般若旁用通教。正用別圓加於二乘。密成別益。故指大品名為不共。來至法華會八歸一。若除教道但須會七。約此空見去。至不違背者略示妙境。不思議治一治一切治。不違諸教從一開諸。如思議中亦不違諸教。故以一塵喻不思議兼於思議。空見如塵諸治如經。不思議中初總立。從淨名去正證。空見心中十界五陰。名為眾生。眾生即解脫。解脫不出六十二見。是故三法不得相離。一切眾生下釋上解脫心行中求。謂三解脫。佛解脫下釋上諸佛解脫。又觀下復釋上心行中求。求謂用觀觀見心已。唯有法性無復見心。能一色下結成不思議境。即是五陰眾生兩世間也。但闕國土準例可知。不縱不橫結成三諦。乃至如意珠等譬。此境下發心。從究竟說。故但舉無明法性。亦應愍傷事中苦樂。觀此下安心。本性空寂總相止也。淨若虛空總相觀也。善巧下別相六十四番也。見陰等者破遍也。祇此八字攝得橫竪及一心等。單複下通塞。唯出別相通塞故云

句句。文列似橫。實攝橫竪及一心等。若不入下正助。昔以空見而行六蔽。今須捨空見復修事度。方乃成治。故一一文中皆舉空見及以一蔽。如橋地海等者。具如大論屈如橋梁人馬踐之等。地海例此亦應可見。釋文略訖。故序中云。纔至見境法輪停轉。後之三境比望可知。增上慢者。如得未到謂無生忍四禪比丘等。乃至遍於大小諸位。未得謂得並名增上。兩教二乘三教菩薩。前諸文中處處有之。即後兩境一一皆以十觀觀之。後三大章具如五略後三是也。既云將送行者至彼薩雲。後三大章並無生忍已後之相。故略不論。大品法施品云。化恒沙眾生令得六通。不如書般若令他讀誦。又以此令他讀誦般若之福。不如正憶念般若波羅蜜。又此憶念般若之福。不如為他說令易解。云何易解。謂不二相觀不入不出。說不共般若波羅蜜功德尚爾。況說法華開權妙教。況復今文即是法華顯實妙觀。故法華云。施四百萬億阿僧祇世界六趣四生。以四事供養令得四果。不如初隨喜人百千萬倍。是故願說令他得聞。生隨喜心其功若此。此第五十人隨喜之心。亦何必須即是五品之初隨喜位耶。準大品文說猶勝於自生憶念。況復能說而能修行。以如說行起於多聞。即此意也。故勸後學勤說勤行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句句。文列似橫。實攝橫竪及一心等。若不入下正助。昔以空見而行六蔽。今須捨空見復修事度。方乃成治。故一一文中皆舉空見及以一蔽。如橋地海等者。具如大論屈如橋梁人馬踐之等。地海例此亦應可見。釋文略訖。故序中云。纔至見境法輪停轉。後之三境比望可知。增上慢者。如得未到謂無生忍四禪比丘等。乃至遍於大小諸位。未得謂得並名增上。兩教二乘三教菩薩。前諸文中處處有之。即後兩境一一皆以十觀觀之。後三大章具如五略後三是也。既云將送行者至彼薩雲。後三大章並無生忍已後之相。故略不論。大品法施品云。化恒沙眾生令得六通。不如書般若令他讀誦。又以此令他讀誦般若之福。不如正憶念般若波羅蜜。又此憶念般若之福。不如為他說令易解。云何易解。謂不二相觀不入不出。說不共般若波羅蜜功德尚爾。況說法華開權妙教。況復今文即是法華顯實妙觀。故法華云。施四百萬億阿僧祇世界六趣四生。以四事供養令得四果。不如初隨喜人百千萬倍。是故願說令他得聞。生隨喜心其功若此。此第五十人隨喜之心。亦何必須即是五品之初隨喜位耶。準大品文說猶勝於自生憶念。況復能說而能修行。以如說行起於多聞。即此意也。故勸後學勤說勤行。