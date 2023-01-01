夫以懷生者。皆愛其生。上通賢智。有死者。咸畏其死。下洎蜫蟲。由是善逝隨事而修慈。不損含識。量內身而准物。刀杖不加唯以大悲。宣揚法化。於護生處。極致慇懃。是佛弟子。理應隨作。觀蟲濾水。是出家之要儀。見危存護。乃悲中之拯急。既知有蟲。律文令作放生器者。但為西國久行。人皆共解東夏先來未識。故亦須委其儀。若不具陳。無由曉悟。其器任用鐵銅瓦木。瓦即安鼻鐵木准成。若擬隨身將去。可用銅作。唯受二升三升。即是舊來小銅罐子。還施銅系。令穿手得過。底傍一邊。須安銅鈕。可受小梅指頭。若乞食去時。穿在左臂。以衣掩蓋。右手携鉢。乞食得已。隨至一家。安置飯鉢。自將淨繩一條。如麁箸許。隨井深淺。繫罐取水。濾以小羅。斟酌得足。即以繩一頭穿鈕。急繫擡系等。繫小鐵鉤。鉤系起時。務令平穩。此並預先作了。不得臨時求覓。即以小羅。覆蟲罐內。徐徐放下。至水縱鉤。拔繩令覆。再三下濯。方牽出井。此是乞食之儀也。或用銅椀漆椀。穿孔著系。權用亦得。若在寺者。即以常用鐵罐覆之。如前安置。少有別處。底傍著鐵鐶。可容三指。以罐鉤內中。擡起系等同前著鉤。覆蟲在中。放使至水。假令深井亦得為之。若別畜繩。恐成勞擾。若井深處。或可別為盆貯。或可送往河池。瀉水竟時。還須滌器。斯其法也。濾羅樣式。如別處言之。豈容井口之上翻羅。元無放生之器。欲似護戒。寧顧蟲亡。但以如來聖教。慈悲為本。所制戒律。罪有性遮。遮則准事合經。性乃理應從重。性罪之內。殺生最初。是故智人特宜存護。若將此為輕者。更復何有重哉。若能依教作者。現在得長命果報。來世當生淨土。且神州之地。四百餘城。出家之人動有萬計。於濾水事。存心者寡。習俗生常。見輕佛教。不可一一門到口傳。冀諸行人遞相教習。設使學通三藏。坐證四禪。鎮想無生。澄心空理。若不護命。依教奉持。終亦不免佛所訶責。十惡初罪。誰代受之。且如見有屠兒牽羊入寺。不過數口。放作長生。眾共聚看。彈指稱善。寧知房內用水。日殺千生萬生。既知理教不輕。宜應細羅細察。自利利物。善護善思。復有令人耕田種植。規求小利。不見大尤。水陸俱傷。殺生無數。斯之罪咎。欲如之何。直如束手泉門。任他處分。故經云。殺生之人。當墮地獄餓鬼畜生。設得為人。短命多病。嗚呼此苦。誰當受之。脫有能為。善哉甚善。可謂釋迦末法。共結慈念之因。彌勒初成。俱證無生之果。廣如別傳。此不煩云。

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