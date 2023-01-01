淨心誡觀法卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心誡觀法卷下

誡觀詐善揚名口清心濁法第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀詐善揚名口清心濁法第十六

聖賢密行內智外愚，凡夫狂癡內愚外智，未有戒定現戒定相，彰揚善名招引利養，隱匿垢過外顯清白，常向道俗說己功德。經云：「此是無刀大賊，罪於劫掠，誑詐犯重墮三惡道。」詐善之人具足五業：一者天神不護，證知缺戒受施。二者五千大鬼常遮其前，唱言大賊，掃其脚迹。三者或於現世得大衰惱。四者常不值佛，生邪見家。五者自欺亦欺誑他，自受苦報施主無果，是為五業。是以誡汝，推直於人，引曲向己，祕善陰德似不能言。何以故？善如金玉不用他知，惡如糞土不須藏覆，糞土之法貴在早除，細貨寶物默然牢掌。知足之性不求好名，少欲寂靜寧懼惡響，計我之人欲得名利。察身無我，名利安在？名利俱空，離我即實，滅於空實，正入平等，能捨名利，是為淨心。欲得淨土當淨其心，隨汝心淨即佛土淨，名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖賢密行內智外愚，凡夫狂癡內愚外智，未有戒定現戒定相，彰揚善名招引利養，隱匿垢過外顯清白，常向道俗說己功德。經云：「此是無刀大賊，罪於劫掠，誑詐犯重墮三惡道。」詐善之人具足五業：一者天神不護，證知缺戒受施。二者五千大鬼常遮其前，唱言大賊，掃其脚迹。三者或於現世得大衰惱。四者常不值佛，生邪見家。五者自欺亦欺誑他，自受苦報施主無果，是為五業。是以誡汝，推直於人，引曲向己，祕善陰德似不能言。何以故？善如金玉不用他知，惡如糞土不須藏覆，糞土之法貴在早除，細貨寶物默然牢掌。知足之性不求好名，少欲寂靜寧懼惡響，計我之人欲得名利。察身無我，名利安在？名利俱空，離我即實，滅於空實，正入平等，能捨名利，是為淨心。欲得淨土當淨其心，隨汝心淨即佛土淨，名為淨心。偈曰：

出家行非法， 感得多衰惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家行非法， 感得多衰惱，

危苦隨念豐， 安樂稱情少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危苦隨念豐， 安樂稱情少。

天神不愛護， 魔事數來擾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天神不愛護， 魔事數來擾，

死時懷恐懼， 長劫墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死時懷恐懼， 長劫墮惡道。

善德深密藏， 其猶摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善德深密藏， 其猶摩尼寶，

過惡悉除滅， 理同苗邊草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過惡悉除滅， 理同苗邊草。

真行不求名， 戒定內明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真行不求名， 戒定內明了，

詐善覆藏惡， 佛法中非好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詐善覆藏惡， 佛法中非好。

諦觀此誡文， 繫意開懷抱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀此誡文， 繫意開懷抱，

一切障道因， 懺悔更莫造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切障道因， 懺悔更莫造。

誡觀眾生各著依正二報法第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀眾生各著依正二報法第十七

三界眾生住著堅牢，為貪二報障於解脫。非非想天自謂涅槃果報終極，懷增上慢不逸三塗；色界眾生貪著禪味，自謂安樂更無過者，復念身光宮殿明淨我果最勝；欲界眾生性多放逸，貪五欲樂不覺無常，天福亦盡還歸惡道；薄地凡夫臭身隔陋果報卑劣，起大憍慢各恃我見，謂此人中常樂我淨更無過者；畜生萬類巢居穴處，各愛壽命不願人天，不嫌己身，不希淨土。此雜類身一身遍受，乃至毒蛇屏虫之類，悉愛壽命貪著住處，不覺身中同有佛性。然此諸身無始已來，隨業轉換無暫停時。汝可諦觀當起厭離，勤求方便脫於生死依正二報，漸證法身巍巍不動，至得如是覺悟，除諸疑惑決定誠信，名為淨信。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界眾生住著堅牢，為貪二報障於解脫。非非想天自謂涅槃果報終極，懷增上慢不逸三塗；色界眾生貪著禪味，自謂安樂更無過者，復念身光宮殿明淨我果最勝；欲界眾生性多放逸，貪五欲樂不覺無常，天福亦盡還歸惡道；薄地凡夫臭身隔陋果報卑劣，起大憍慢各恃我見，謂此人中常樂我淨更無過者；畜生萬類巢居穴處，各愛壽命不願人天，不嫌己身，不希淨土。此雜類身一身遍受，乃至毒蛇屏虫之類，悉愛壽命貪著住處，不覺身中同有佛性。然此諸身無始已來，隨業轉換無暫停時。汝可諦觀當起厭離，勤求方便脫於生死依正二報，漸證法身巍巍不動，至得如是覺悟，除諸疑惑決定誠信，名為淨信。偈曰：

三界六趣中， 無數種眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界六趣中， 無數種眾生，

形壽各差別， 依正亦難明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形壽各差別， 依正亦難明。

今就人道修， 對治隨分行： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今就人道修， 對治隨分行：

觀諸眾生類， 憎愛心不平， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸眾生類， 憎愛心不平，

憎者欲相殺， 愛即長癡盲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憎者欲相殺， 愛即長癡盲，

貪瞋更互起， 身壞墮三坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋更互起， 身壞墮三坑。

各貪愛危命， 處險未知驚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各貪愛危命， 處險未知驚，

造因不畏果， 寧知死復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造因不畏果， 寧知死復生。

菩薩以是故， 欲令眾生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以是故， 欲令眾生樂，

眾生煩惱垢， 方便為除却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生煩惱垢， 方便為除却。

教觀十八空， 六塵莫取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教觀十八空， 六塵莫取著，

四倒及五欲， 禁斷更莫作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四倒及五欲， 禁斷更莫作。

愚人貪現樂， 不識當來惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人貪現樂， 不識當來惡，

當來還是我， 如何即疎薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來還是我， 如何即疎薄。

假使多身樂， 一一填溝壑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使多身樂， 一一填溝壑，

為此求常住， 解脫無明縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此求常住， 解脫無明縛。

誡觀煩惱結使法第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀煩惱結使法第十八

一切生死障道苦業皆因結使，如《毘曇》說，今略況言，令息覺觀。結有十結，使通三界九十八種，今恐文繁，少分喻說。結使者，阿梨邪藏染分種子名之為結；受六道果報名之為使。使業發生增有漏種，如賊居險潛伏聚集，名之為結；持仗劫害掠人財寶，名之為使。貪瞋性習依真潛伏，還緣起發，能劫戒財，取著諸塵害於智寶，剎那相續追求如使。無對名結，外觀名使；止慮名結，攀緣名使；繫念名結，役心名使。為有結使愛恚互生，由愛恚故成取捨業，妄取捨故癡翳轉厚，故障其慧眼。慧眼未開名無明闇，闇心緣事，與顛倒相應，抱真常性愛生死苦，生死流浪，迷失正道。未見正道名為迷惑，無常常想，無樂樂想，無我見我，無淨見淨，如是狂錯皆因結使。如是結使造顛倒業，欲斷結使即修五停觀法以對治之，安般守意入三脫門，觀空離相結使斷除，身心寂靜，故不起煩惱。煩惱滅處名真解脫，解脫者則大涅槃，欲起染心當自挫辱，挫不令散，名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生死障道苦業皆因結使，如《毘曇》說，今略況言，令息覺觀。結有十結，使通三界九十八種，今恐文繁，少分喻說。結使者，阿梨邪藏染分種子名之為結；受六道果報名之為使。使業發生增有漏種，如賊居險潛伏聚集，名之為結；持仗劫害掠人財寶，名之為使。貪瞋性習依真潛伏，還緣起發，能劫戒財，取著諸塵害於智寶，剎那相續追求如使。無對名結，外觀名使；止慮名結，攀緣名使；繫念名結，役心名使。為有結使愛恚互生，由愛恚故成取捨業，妄取捨故癡翳轉厚，故障其慧眼。慧眼未開名無明闇，闇心緣事，與顛倒相應，抱真常性愛生死苦，生死流浪，迷失正道。未見正道名為迷惑，無常常想，無樂樂想，無我見我，無淨見淨，如是狂錯皆因結使。如是結使造顛倒業，欲斷結使即修五停觀法以對治之，安般守意入三脫門，觀空離相結使斷除，身心寂靜，故不起煩惱。煩惱滅處名真解脫，解脫者則大涅槃，欲起染心當自挫辱，挫不令散，名為淨心。偈曰：

佛於波羅奈， 三轉厭離行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於波羅奈， 三轉厭離行，

授與四諦法， 為治煩惱病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授與四諦法， 為治煩惱病。

永斷生死根， 成就智慧命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷生死根， 成就智慧命，

修禪斷結使， 照理心懸鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修禪斷結使， 照理心懸鏡。

調心唯柔軟， 持戒須彌硬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調心唯柔軟， 持戒須彌硬，

戒淨不悔恨， 布薩心喜慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒淨不悔恨， 布薩心喜慶。

煩惱生結使， 結使長煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱生結使， 結使長煩惱，

唯有禪定力， 摧之如腐草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有禪定力， 摧之如腐草。

結使妄取捨， 瞖厚障見道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結使妄取捨， 瞖厚障見道，

故修五停觀， 淨心內明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故修五停觀， 淨心內明了。

誡觀十八界假緣生法第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀十八界假緣生法第十九

何名十八界？身有六根，謂眼耳鼻舌身意；外有六塵，謂色聲香味觸法；中間生六識；三六假合名十八界。云何名根？能生諸業長養任持，故名根。云何名塵？坌污淨心觸身成垢，故名塵。云何名識？能了前境妄起分別，名為識。然此根塵互相涉入，名十二入，假緣生起無真實性。眾生不達，謂內外入有常樂我淨，貪心熱惱堅著執取，迷惑昏謬不信聖道，順情生貪，違意起瞋，以此貪瞋增長結使，此名凡夫以十八界。學人十八界者，著三十二相名貪色，願聞說法名貪聲，願上香供養名貪香，願證大乘理教諸法實相名貪味，願得清淨法身名貪觸，願成一切智名貪法。於此緣修之中有善貪瞋癡，進求上地名貪，背捨劣行名瞋，情有向背名癡，見身證道名慢，故云學人十八界。義名智障，非有煩惱，非無煩惱。能知二種根塵，而熾然修入平等大道無為法中，故名淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名十八界？身有六根，謂眼耳鼻舌身意；外有六塵，謂色聲香味觸法；中間生六識；三六假合名十八界。云何名根？能生諸業長養任持，故名根。云何名塵？坌污淨心觸身成垢，故名塵。云何名識？能了前境妄起分別，名為識。然此根塵互相涉入，名十二入，假緣生起無真實性。眾生不達，謂內外入有常樂我淨，貪心熱惱堅著執取，迷惑昏謬不信聖道，順情生貪，違意起瞋，以此貪瞋增長結使，此名凡夫以十八界。學人十八界者，著三十二相名貪色，願聞說法名貪聲，願上香供養名貪香，願證大乘理教諸法實相名貪味，願得清淨法身名貪觸，願成一切智名貪法。於此緣修之中有善貪瞋癡，進求上地名貪，背捨劣行名瞋，情有向背名癡，見身證道名慢，故云學人十八界。義名智障，非有煩惱，非無煩惱。能知二種根塵，而熾然修入平等大道無為法中，故名淨心。偈曰：

塵境雖如幻， 見色起慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵境雖如幻， 見色起慈悲，

發意離諂慢， 不失四威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意離諂慢， 不失四威儀。

六塵行坌污， 亦是行者師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六塵行坌污， 亦是行者師，

除病不除法， 七覺分修持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除病不除法， 七覺分修持。

雖觀文字空， 要須遍讀經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀文字空， 要須遍讀經，

廣尋聖者義， 般若漸得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣尋聖者義， 般若漸得成。

雖觀根塵空， 和敬護人情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀根塵空， 和敬護人情，

戒儀須具足， 修德慎惡名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒儀須具足， 修德慎惡名。

雖觀諸行空， 對塵修五停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀諸行空， 對塵修五停，

貪癡結使斷， 寂滅心安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪癡結使斷， 寂滅心安寧。

雖觀三界空， 擇惡善須歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀三界空， 擇惡善須歸，

修行擇覺分， 離垢識是非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行擇覺分， 離垢識是非。

雖知三諦空， 知諦義窮微， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知三諦空， 知諦義窮微，

常依二諦說， 與理不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常依二諦說， 與理不相違。

十八界雖妄， 出生於珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界雖妄， 出生於珍寶，

觀解緣和義， 不生亦不老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀解緣和義， 不生亦不老。

七地大菩薩， 不名無煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地大菩薩， 不名無煩惱，

金剛心滅後， 然證無為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛心滅後， 然證無為道。

誡觀修習安那般那假相觀法第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀修習安那般那假相觀法第二十

夫坐禪要法當有十種： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫坐禪要法當有十種：

一者、先託靜處，遠於水火、禽獸、音樂、八難土境，令心安隱。二者、厚敷草蓐，中高邊下。三者、緩帶衣裳，節食少飲。四者、結加趺坐，左手壓右手，閉目合口齒不相嚙，端身平視。五者、年少腹飽當數出息，年老腹飢當數入息。六者、當觀出息去鼻遠近，入到何處，即知氣色初麁後細，下至氣海上衝於頂。七者、從第一息數至第十，若未至十，緣於異想，還攝取心，更從一數。八者、手掌之內置一明珠，繫念觀珠，心心相續光明即現。九者、如五停觀對治現行，五種煩惱隨起隨治，隨分解脫煩惱不行，令戒清淨，以戒清淨故，諸天歡喜善神衛護。十者、以修定故，舉動審諦心不卒暴，謙下柔和忍辱無諍，以是功德增長智慧，臨命終時他方菩薩來迎，神識不遭苦患，諸天世人所共稱讚，生於淨土，見佛聞法，永離三塗，受解脫樂。自餘諸法如經所說，汝當受行成戒定根，根性明利，名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、先託靜處，遠於水火、禽獸、音樂、八難土境，令心安隱。二者、厚敷草蓐，中高邊下。三者、緩帶衣裳，節食少飲。四者、結加趺坐，左手壓右手，閉目合口齒不相嚙，端身平視。五者、年少腹飽當數出息，年老腹飢當數入息。六者、當觀出息去鼻遠近，入到何處，即知氣色初麁後細，下至氣海上衝於頂。七者、從第一息數至第十，若未至十，緣於異想，還攝取心，更從一數。八者、手掌之內置一明珠，繫念觀珠，心心相續光明即現。九者、如五停觀對治現行，五種煩惱隨起隨治，隨分解脫煩惱不行，令戒清淨，以戒清淨故，諸天歡喜善神衛護。十者、以修定故，舉動審諦心不卒暴，謙下柔和忍辱無諍，以是功德增長智慧，臨命終時他方菩薩來迎，神識不遭苦患，諸天世人所共稱讚，生於淨土，見佛聞法，永離三塗，受解脫樂。自餘諸法如經所說，汝當受行成戒定根，根性明利，名為淨心。偈曰：

凡夫學道法， 唯可心自知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫學道法， 唯可心自知，

造次向他道， 他即反生誹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造次向他道， 他即反生誹。

諦觀少言說， 人重德能威， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀少言說， 人重德能威，

遠眾近靜處， 端坐正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠眾近靜處， 端坐正思惟。

但自觀身行， 口勿說他短， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但自觀身行， 口勿說他短，

結舌少論量， 默然心柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結舌少論量， 默然心柔軟。

無知若聾盲， 內智懷實貨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知若聾盲， 內智懷實貨，

頭陀樂閑靜， 對修離懈惰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭陀樂閑靜， 對修離懈惰。

誡觀善惡相資法第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀善惡相資法第二十一

夫善者是諸惡之師，惡者是萬善之資。經云：「眾生能度佛，佛復度眾生。」何以故？一切諸佛皆因眾生而成佛道。經云：「高原陸地不生蓮華，淤泥之中出生華耳。」又一切眾生皆因於佛而得解脫。言諸惡者，謂五逆十惡、犯四重八重禁、謗諸賢聖、破正法輪、一闡提等，菩薩於此將為福田。何以故？同體大悲故。於三塗四趣代諸眾生受碎身等苦，軟語引導教令懺悔，慈心拔濟救令得樂，廣開甘露說微妙法，破彼惡業善言誘示，令信十善生人天處，復勸迴向無上菩提，因是功德菩薩道成，即名眾生亦能度佛。又身中真性由人弘顯，若無信力聞思修等，諸佛菩薩雖具慈悲，無如之何？是故誡汝，凡是罪惡可賤眾生，惟起哀愍，不應瞋罵生下劣心。又見上行清淨好人，不應偏重別請供養。何以故？善惡一如性俱空故，於好醜色二見平等，常觀空寂入三解脫門，含生之類皆如幻化不著諸相，名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫善者是諸惡之師，惡者是萬善之資。經云：「眾生能度佛，佛復度眾生。」何以故？一切諸佛皆因眾生而成佛道。經云：「高原陸地不生蓮華，淤泥之中出生華耳。」又一切眾生皆因於佛而得解脫。言諸惡者，謂五逆十惡、犯四重八重禁、謗諸賢聖、破正法輪、一闡提等，菩薩於此將為福田。何以故？同體大悲故。於三塗四趣代諸眾生受碎身等苦，軟語引導教令懺悔，慈心拔濟救令得樂，廣開甘露說微妙法，破彼惡業善言誘示，令信十善生人天處，復勸迴向無上菩提，因是功德菩薩道成，即名眾生亦能度佛。又身中真性由人弘顯，若無信力聞思修等，諸佛菩薩雖具慈悲，無如之何？是故誡汝，凡是罪惡可賤眾生，惟起哀愍，不應瞋罵生下劣心。又見上行清淨好人，不應偏重別請供養。何以故？善惡一如性俱空故，於好醜色二見平等，常觀空寂入三解脫門，含生之類皆如幻化不著諸相，名為淨心。偈曰：

欲得解脫樂， 疎己常親他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得解脫樂， 疎己常親他，

行慈拔彼苦， 自度生死河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慈拔彼苦， 自度生死河。

若聞我與彼， 便是分別魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞我與彼， 便是分別魔，

眾生壽者見， 賢聖共譏訶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生壽者見， 賢聖共譏訶。

法界同一如， 真妄水共波， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界同一如， 真妄水共波，

波者即是水， 水者即是波。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波者即是水， 水者即是波。

善門有多途， 慈悲最是急， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善門有多途， 慈悲最是急，

是故薩陀倫， 世號常啼泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故薩陀倫， 世號常啼泣。

憐愍眾生故， 捨樂懷憂悒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生故， 捨樂懷憂悒，

護生成佛因， 損生佛道澁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護生成佛因， 損生佛道澁。

無財施貧厄， 分食與減粒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無財施貧厄， 分食與減粒，

若能修一慈， 十六分不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修一慈， 十六分不及。

誡觀六道眾生善惡因果法第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀六道眾生善惡因果法第二十二

造因感果數若恒沙，今略言之一十八種：一者麁因果，二細因果，三大因果，四小因果，五輕因果，六重因果，七明因果，八闇因果，九香因果，十臭因果，十一延因果，十二促因果，十三愚因果，十四智因果，十五凡因果，十六聖因果，十七真因果，十八妄因果。先舉現果後出其因。麁果者，地獄畜生餓鬼等故。細果者，無色界四陰身故。大果者，色界梵天及大龍金翅鳥摩竭魚等三由旬者，節級乃至八萬四千由旬，及阿鼻地獄身等，善惡報差大果所攝。小果者，下至翾飛蠕動如小微塵，但動不能行故。輕果者，諸天報身輕舉飛行故，五通諸仙、緊疾、夜叉、鬼神等故。重果者，如鐵圍山中大蟒大獸大海盲龍身，重如山故。明果者，人天中有日月光火珠身光等故。闇果者，如八大地獄，但聞忍苦聲目不見故。香果者，上界諸天毛孔之中皆出妙香，聞者心悅，及依報處宮殿等香故。臭果者，畜生餓鬼不淨業鬼，人中臭物無可比故。延果者，非非想天壽命八萬劫故。促果者，如蝎蠓等生，生竟即死，不得暫停故。愚果者，凡夫鬼畜等故。智果者，眾生中為導師故。凡果者，人天中未發道心故。聖果者，阿那含已下及人天中五淨居處故。真果者，三乘學人漏未盡故。妄果者，四大五陰身心緣集故。此等是六道中正果。何故名因？今次第相對說。麁因者，四重八禁五逆十惡，謗大乘正法、一切賢聖，用三寶財物，殺發菩提心眾生，破塔燒寺故。細因者，修禪定業，外道邪命梵行故。大因者，修四無量心善因故，破三聚淨戒惡因故。小因者，始脫地獄入畜生道故。輕因者，淨修梵行，十善業緣故。重因者，損害三寶，一闡提行者故。明因者，施燈明燭火照佛形像，同十善道故。闇因者，毀他眼目，盜塔燈明，點滅經字，破人善業，污佛戒故。香因者，造旃檀塔廟香木形像，香水灌像沐浴洗僧香華供養故。臭因者，觸僧淨食噉辛入寺，畜養猪雞，十惡業故。延因者，修不殺戒及四空定邪正二業故。促因者，殺生餘業故。愚因者，不信正法故。智因者，受持經律熏修般若故。凡因者，無明癡愛貪五欲故。聖因者，戒定慧故。真因者，本性清淨故。盲因者，諸根對塵生識故。論六道因果唯佛知盡，今說少分為除疑網，深信因果。汝可思量種諸善根收納善果，所行之善皆迴向無上菩提成解脫分善，不取六道有漏善，如是修習諦知因果無漏，名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造因感果數若恒沙，今略言之一十八種：一者麁因果，二細因果，三大因果，四小因果，五輕因果，六重因果，七明因果，八闇因果，九香因果，十臭因果，十一延因果，十二促因果，十三愚因果，十四智因果，十五凡因果，十六聖因果，十七真因果，十八妄因果。先舉現果後出其因。麁果者，地獄畜生餓鬼等故。細果者，無色界四陰身故。大果者，色界梵天及大龍金翅鳥摩竭魚等三由旬者，節級乃至八萬四千由旬，及阿鼻地獄身等，善惡報差大果所攝。小果者，下至翾飛蠕動如小微塵，但動不能行故。輕果者，諸天報身輕舉飛行故，五通諸仙、緊疾、夜叉、鬼神等故。重果者，如鐵圍山中大蟒大獸大海盲龍身，重如山故。明果者，人天中有日月光火珠身光等故。闇果者，如八大地獄，但聞忍苦聲目不見故。香果者，上界諸天毛孔之中皆出妙香，聞者心悅，及依報處宮殿等香故。臭果者，畜生餓鬼不淨業鬼，人中臭物無可比故。延果者，非非想天壽命八萬劫故。促果者，如蝎蠓等生，生竟即死，不得暫停故。愚果者，凡夫鬼畜等故。智果者，眾生中為導師故。凡果者，人天中未發道心故。聖果者，阿那含已下及人天中五淨居處故。真果者，三乘學人漏未盡故。妄果者，四大五陰身心緣集故。此等是六道中正果。何故名因？今次第相對說。麁因者，四重八禁五逆十惡，謗大乘正法、一切賢聖，用三寶財物，殺發菩提心眾生，破塔燒寺故。細因者，修禪定業，外道邪命梵行故。大因者，修四無量心善因故，破三聚淨戒惡因故。小因者，始脫地獄入畜生道故。輕因者，淨修梵行，十善業緣故。重因者，損害三寶，一闡提行者故。明因者，施燈明燭火照佛形像，同十善道故。闇因者，毀他眼目，盜塔燈明，點滅經字，破人善業，污佛戒故。香因者，造旃檀塔廟香木形像，香水灌像沐浴洗僧香華供養故。臭因者，觸僧淨食噉辛入寺，畜養猪雞，十惡業故。延因者，修不殺戒及四空定邪正二業故。促因者，殺生餘業故。愚因者，不信正法故。智因者，受持經律熏修般若故。凡因者，無明癡愛貪五欲故。聖因者，戒定慧故。真因者，本性清淨故。盲因者，諸根對塵生識故。論六道因果唯佛知盡，今說少分為除疑網，深信因果。汝可思量種諸善根收納善果，所行之善皆迴向無上菩提成解脫分善，不取六道有漏善，如是修習諦知因果無漏，名為淨心。偈曰：

可慜罪眾生， 墮在無底坑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可慜罪眾生， 墮在無底坑，

不知因果義， 冥冥暗中行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知因果義， 冥冥暗中行。

抱真未覺識， 有眼猶名盲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抱真未覺識， 有眼猶名盲，

真樂無心趣， 妄色共相諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真樂無心趣， 妄色共相諍。

今為除疑網， 略指因果業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為除疑網， 略指因果業，

若能決定信， 近三僧祇劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能決定信， 近三僧祇劫。

以信因果故， 常聞大乘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以信因果故， 常聞大乘法，

應趣種性地， 勇猛心勿怯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應趣種性地， 勇猛心勿怯。

誡觀行者善護戒財塵賊止劫法第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀行者善護戒財塵賊止劫法第二十三

一切眾生從無始來受生死苦，迷失聖道，障於常住清淨法身，唯因識心貪取塵境。譬如家貧，智者教業，隨教修業，漸多財寶；有六惡賊夜來劫奪，持仗扣門臨欲危害，財主即便牢下關鑰，牆高塹深，遂免劫失，身安財固，無眾苦惱。貧喻闡提身無一善；智者教業喻佛經律；漸多財寶喻集福智；六賊喻六塵，夜喻無明；劫喻貪愛；持仗扣門喻根對於塵；牢下關鑰喻修道人堅住四念及五停觀；牆高喻善知識及毘尼正法；塹深喻深心弘誓不犯律禁；免劫者喻全梵行、戒無缺無漏、諸佛歡喜，聖凡同讚；身安喻生善道人天淨土，及大涅槃安隱快樂；財固喻持戒守心，行不退菩提，諸波羅蜜增長不失。法喻並顯，汝宜知之。比丘破戒墮三惡道沈溺苦海者，皆由無善知識方便勸導，又不修習四念處法、五停觀法等，汝可依戒順此教授，煩惱魔賊不能得便，是故守心禁勒根門，幻惑塵賊莫令前入，繫意觀空離我、我所，如是修行名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生從無始來受生死苦，迷失聖道，障於常住清淨法身，唯因識心貪取塵境。譬如家貧，智者教業，隨教修業，漸多財寶；有六惡賊夜來劫奪，持仗扣門臨欲危害，財主即便牢下關鑰，牆高塹深，遂免劫失，身安財固，無眾苦惱。貧喻闡提身無一善；智者教業喻佛經律；漸多財寶喻集福智；六賊喻六塵，夜喻無明；劫喻貪愛；持仗扣門喻根對於塵；牢下關鑰喻修道人堅住四念及五停觀；牆高喻善知識及毘尼正法；塹深喻深心弘誓不犯律禁；免劫者喻全梵行、戒無缺無漏、諸佛歡喜，聖凡同讚；身安喻生善道人天淨土，及大涅槃安隱快樂；財固喻持戒守心，行不退菩提，諸波羅蜜增長不失。法喻並顯，汝宜知之。比丘破戒墮三惡道沈溺苦海者，皆由無善知識方便勸導，又不修習四念處法、五停觀法等，汝可依戒順此教授，煩惱魔賊不能得便，是故守心禁勒根門，幻惑塵賊莫令前入，繫意觀空離我、我所，如是修行名為淨心。偈曰：

六塵如狂賊， 貪塵聲與色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六塵如狂賊， 貪塵聲與色，

妄情同惡馬， 牢加禪轡勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄情同惡馬， 牢加禪轡勒。

欲入佛法海， 堅修戒定德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲入佛法海， 堅修戒定德，

當住三空門， 心淨樂靜默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當住三空門， 心淨樂靜默。

誡觀世諦第一義諦法第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀世諦第一義諦法第二十四

世諦者，恃怙宗望、公卿爵祿、籍曹婚姻、文武伎藝、墓陵碑績、爭勳競封、取着空名。或為財色不惜軀命，輕身為惡更相殺戮，譽歎弓馬驕勇前鋒，自謂丈夫猛略身手。或侵妻奪職傷殺於人，枉法受求苦毒非理，噉食生命，耳貪絲竹晝夜放蕩，不避親疎飲酒醉亂，鬪打惡罵迭相是非。或大怨讎，或逐財色不慮艱阻，喜著色衣，食無時節，愛養臭穢膿血之身，不覺剎那念念生滅，老病既至身壞命終，膖脹臭爛虫出獸噉，神魂受報生三惡道，百千萬劫無解脫時，是名世諦。第一義諦者，非貪上來虛妄等事，隨順菩提至無為道，不同世間生死出沒，待對緣修，非色至識，非眼至意，非念工夫見聞覺知，非名句味，清淨平等猶如虛空，湛然凝寂是名第一義諦。能觀世諦如幻化，諂誑癡凡，無有實性，畢竟於真常道中作此解脫，故名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦者，恃怙宗望、公卿爵祿、籍曹婚姻、文武伎藝、墓陵碑績、爭勳競封、取着空名。或為財色不惜軀命，輕身為惡更相殺戮，譽歎弓馬驕勇前鋒，自謂丈夫猛略身手。或侵妻奪職傷殺於人，枉法受求苦毒非理，噉食生命，耳貪絲竹晝夜放蕩，不避親疎飲酒醉亂，鬪打惡罵迭相是非。或大怨讎，或逐財色不慮艱阻，喜著色衣，食無時節，愛養臭穢膿血之身，不覺剎那念念生滅，老病既至身壞命終，膖脹臭爛虫出獸噉，神魂受報生三惡道，百千萬劫無解脫時，是名世諦。第一義諦者，非貪上來虛妄等事，隨順菩提至無為道，不同世間生死出沒，待對緣修，非色至識，非眼至意，非念工夫見聞覺知，非名句味，清淨平等猶如虛空，湛然凝寂是名第一義諦。能觀世諦如幻化，諂誑癡凡，無有實性，畢竟於真常道中作此解脫，故名為淨心。偈曰：

世法誑癡人， 謂實起貪瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法誑癡人， 謂實起貪瞋，

若知無自性， 慧性入童真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知無自性， 慧性入童真。

凡夫歷生死， 因愛取諸塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫歷生死， 因愛取諸塵，

若覺根塵空， 性本是法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若覺根塵空， 性本是法身。

貪愛名世諦， 輪迴十二緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛名世諦， 輪迴十二緣，

除貪即出世， 此句佛親宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除貪即出世， 此句佛親宣。

第一義諦者， 離相絕音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義諦者， 離相絕音聲，

所言平等者， 假名平等名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言平等者， 假名平等名。

寄言以表諦， 故說一切經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄言以表諦， 故說一切經，

方知陰法空， 對治滅心形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方知陰法空， 對治滅心形。

誡觀晚出家人心行法第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀晚出家人心行法第二十五

夫晚出家者有十種罪過：一者健鬪，世言竭斗，俗氣成性，我心自在，意凌徒眾，不受呵責。二者喜見他短，自謂精誠，所作事業未必合道，短知短見未解作解，言說常多綺語所攝。三者見師僧過起嫌恨心，燒滅功德修三惡道。四者輕慢他人自謂丈夫，身心剛強不從折伏。五者舉動造次威儀不整，高語大笑無所畏忌。六者喜好瓶鉢衣服鮮華，心無實德貪求利養。七者心想散亂憶俗時事，增長煩惱不能如法對治。八者笑他破戒自謂清淨，拘著相貌不達真理；專愚執見諍論取勝，未具五德畜養沙彌，唯貪其力無心教授。九者不攝諸根身疲神倦，放縱睡眠不念明相，夜數惡夢諸天不護。十者剏入佛法莫沾道味，憂慮疑惑情思還俗，嫌薄三寶反懷悔恨，既自還俗憎出家人，輕賤行者成闡提業。此之十惡過患，是地獄畜生餓鬼正因，汝當省察，名為淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫晚出家者有十種罪過：一者健鬪，世言竭斗，俗氣成性，我心自在，意凌徒眾，不受呵責。二者喜見他短，自謂精誠，所作事業未必合道，短知短見未解作解，言說常多綺語所攝。三者見師僧過起嫌恨心，燒滅功德修三惡道。四者輕慢他人自謂丈夫，身心剛強不從折伏。五者舉動造次威儀不整，高語大笑無所畏忌。六者喜好瓶鉢衣服鮮華，心無實德貪求利養。七者心想散亂憶俗時事，增長煩惱不能如法對治。八者笑他破戒自謂清淨，拘著相貌不達真理；專愚執見諍論取勝，未具五德畜養沙彌，唯貪其力無心教授。九者不攝諸根身疲神倦，放縱睡眠不念明相，夜數惡夢諸天不護。十者剏入佛法莫沾道味，憂慮疑惑情思還俗，嫌薄三寶反懷悔恨，既自還俗憎出家人，輕賤行者成闡提業。此之十惡過患，是地獄畜生餓鬼正因，汝當省察，名為淨心。偈曰：

俗氣力方強， 三毒至猛盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗氣力方強， 三毒至猛盛，

年晚始入道， 猶守本時性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年晚始入道， 猶守本時性。

不解將護他， 造次強是正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不解將護他， 造次強是正，

自謂最精鍊， 七支未必淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自謂最精鍊， 七支未必淨。

喧喧逐講論， 不肯修戒定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喧喧逐講論， 不肯修戒定，

已說十種過， 若犯須除屏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說十種過， 若犯須除屏。

身無一德行， 沙彌度三兩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身無一德行， 沙彌度三兩，

有過不肯呵， 犯罪不與杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有過不肯呵， 犯罪不與杖。

破齋犯僧前， 污戒惡名響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破齋犯僧前， 污戒惡名響，

人天漸漸希， 三塗轉增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天漸漸希， 三塗轉增長。

唯教作福法， 無軌令人倣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯教作福法， 無軌令人倣，

自身如小兒， 況能調剛強。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身如小兒， 況能調剛強。

處眾好鬪諍， 恒懷瞋恨想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處眾好鬪諍， 恒懷瞋恨想，

四輩不恭敬， 眷屬寧欽仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四輩不恭敬， 眷屬寧欽仰。

告慈忍已前二十五篇，對治諸垢煩惱業淨汝身心，心既淨矣名自利行。今更為汝略說大乘利他之行。汝可順菩薩道自他俱利，名為淨心。自除垢染名真淨心，自利利他名廣大淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告慈忍已前二十五篇，對治諸垢煩惱業淨汝身心，心既淨矣名自利行。今更為汝略說大乘利他之行。汝可順菩薩道自他俱利，名為淨心。自除垢染名真淨心，自利利他名廣大淨心。偈曰：

如鳥欲遊空， 長力養毛翅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥欲遊空， 長力養毛翅，

菩薩欲利他， 養德自先利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩欲利他， 養德自先利。

三慧隨分明， 然可授人智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三慧隨分明， 然可授人智，

淨心功行立， 彼此俱對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心功行立， 彼此俱對治。

誡觀對發菩提心法第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀對發菩提心法第二十六

夫發道心如滴水寄海，雖復微鮮水終不失。經云：「一搆乳頃，起大乘心，當成佛道。」何以故？若修道時百一十苦悉堪忍之。所謂飢渴寒熱、蚊虻蚤虱、惡風暴雨、四百四病、呵責罵辱、惡口誹謗、水火劫盜、毒虫猛獸、鞭打侵惱，難忍之事悉皆甘受，不見苦相，我身能忍，修行六度，修三空門，以是因緣故至成佛果。經云：「此國一日修道，勝他方一劫。」何以故？此中多惱害能忍者希，雖忍諸苦功德易長，淨土無惱佛道難成。於佛法中若欲退心，當憶過去經無量劫在地獄中，受熾猛火碎身等苦無逃避處，人中苦者百千萬億不重於彼一瞬目頃，若不堅固勤行諸度，云何能盡生死大苦因緣？三塗罪人若為能救？若不能救眾生何名慈悲？既無慈悲，菩提分法依何為本？若無根本則遠種性。是故菩薩願盡後生不破菩薩戒，聲聞之人受形俱戒，汝可善知二戒差別。菩薩者不染三界，不厭三界，求無為道不住無為，常處生死而無生死。何故不染三界？煩惱盡故，業不繫故，不厭三界愍眾生故，大慈悲故，求無為道故，欲自他利故，隨順大乘故。何故不住無為？攝正法故，攝眾生故。何故常處生死？利行同事故，本願無盡故，而非生死業種盡故，得大自在入解脫海故。是以不在此彼，不著中流，離於中邊心不住邊道。何以故？不守自性，法應爾故。常觀四諦十二因緣生死苦聚，常起四弘誓願建大夫志，常以四攝饒益眾生，常修四無量心怨親平等，常行六度自他利益，常修萬德求無上菩提，為成十力無畏不共之法。今唯略勸，廣恐文繁，能依此誡，名廣大淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫發道心如滴水寄海，雖復微鮮水終不失。經云：「一搆乳頃，起大乘心，當成佛道。」何以故？若修道時百一十苦悉堪忍之。所謂飢渴寒熱、蚊虻蚤虱、惡風暴雨、四百四病、呵責罵辱、惡口誹謗、水火劫盜、毒虫猛獸、鞭打侵惱，難忍之事悉皆甘受，不見苦相，我身能忍，修行六度，修三空門，以是因緣故至成佛果。經云：「此國一日修道，勝他方一劫。」何以故？此中多惱害能忍者希，雖忍諸苦功德易長，淨土無惱佛道難成。於佛法中若欲退心，當憶過去經無量劫在地獄中，受熾猛火碎身等苦無逃避處，人中苦者百千萬億不重於彼一瞬目頃，若不堅固勤行諸度，云何能盡生死大苦因緣？三塗罪人若為能救？若不能救眾生何名慈悲？既無慈悲，菩提分法依何為本？若無根本則遠種性。是故菩薩願盡後生不破菩薩戒，聲聞之人受形俱戒，汝可善知二戒差別。菩薩者不染三界，不厭三界，求無為道不住無為，常處生死而無生死。何故不染三界？煩惱盡故，業不繫故，不厭三界愍眾生故，大慈悲故，求無為道故，欲自他利故，隨順大乘故。何故不住無為？攝正法故，攝眾生故。何故常處生死？利行同事故，本願無盡故，而非生死業種盡故，得大自在入解脫海故。是以不在此彼，不著中流，離於中邊心不住邊道。何以故？不守自性，法應爾故。常觀四諦十二因緣生死苦聚，常起四弘誓願建大夫志，常以四攝饒益眾生，常修四無量心怨親平等，常行六度自他利益，常修萬德求無上菩提，為成十力無畏不共之法。今唯略勸，廣恐文繁，能依此誡，名廣大淨心。偈曰：

若發菩提心， 動念起慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發菩提心， 動念起慈悲，

求於無為道， 身常處有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求於無為道， 身常處有為。

四攝調眾生， 然可受三歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝調眾生， 然可受三歸，

譬如大暗處， 日輪放光暉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大暗處， 日輪放光暉。

自未脫諸苦， 先當救艱危， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自未脫諸苦， 先當救艱危，

無緣修四等， 饒益與除衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣修四等， 饒益與除衰。

逢一百十苦， 甘忍未曾瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逢一百十苦， 甘忍未曾瞋，

亦不見苦相， 又不見我身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不見苦相， 又不見我身。

身苦二空俱， 忍法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身苦二空俱， 忍法亦復然，

諸苦及人法， 三相滅隨真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦及人法， 三相滅隨真。

菩薩不住道， 隨逐利益行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不住道， 隨逐利益行，

常處於三界， 救濟苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常處於三界， 救濟苦眾生。

迷道令見道， 無明令得明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷道令見道， 無明令得明，

慧手執金錍， 決膜療群盲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧手執金錍， 決膜療群盲。

滅者不永滅， 生者不常生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅者不永滅， 生者不常生，

生滅畢竟空， 凡聖本來平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅畢竟空， 凡聖本來平。

願從今日後， 乃成法界主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願從今日後， 乃成法界主，

不起一慾心， 貪染一切女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起一慾心， 貪染一切女。

願從今日後， 乃至成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願從今日後， 乃至成佛道，

於一切眾生， 不嫌不瞋惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生， 不嫌不瞋惱。

願從今日後， 乃至證真如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願從今日後， 乃至證真如，

不起顛倒心， 取著世六塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起顛倒心， 取著世六塵。

願從今日後， 乃至無為岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願從今日後， 乃至無為岸，

不起攀緣心， 念諸惡覺觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起攀緣心， 念諸惡覺觀。

今發菩提心， 生生超八難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今發菩提心， 生生超八難，

弘誓要期已， 道心勿退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓要期已， 道心勿退散。

誡觀教化眾生法第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀教化眾生法第二十七

既發道心，宜修萬德，宗旨綱要不過二種：一者自利、二者利他。自利之行略已宣說，利他之法今亦少言。先垂慈悲念三界苦，且就人道化益眾生，愛言軟語令其調順，識信因果歸依三寶，量其根性利鈍廣狹，授與諸乘階梯正法。人乘天乘三界果報，雖是有漏堪受道化，從人天中引入三乘無漏之境。或有眾生我慢放逸、貪瞋熾盛、不敬三寶、謗無因果，定知此業必墮地獄畜生餓鬼，即用方便善巧之譚，悅可其心令意歡喜，然後誘化示人天道，教修十善五戒六齋，使離三塗得人天果。若被罵打灰土坌散、毀辱憎賤、悉能忍受不生退悔，彼人知己，迴心慚愧受其教化。或復出家求無上道，學二乘者為說四諦十二因緣，令生厭悔知有為過。四諦者，苦集滅道是名四諦，如實解了是名諦。苦者是果，集者是因。何故先果後因？苦有三種：苦苦、壞苦，此二麁惡眾生目驗，能起厭心；行苦一門智人能解。此三苦者遍十方界，故先說苦。苦從集生，教斷集因者，根本十惡及有漏十善。滅者，生死永盡，證解脫樂。知此滅度云何可得，故須修道。道者，戒定慧等，從五停觀起，乃至三十七品、六波羅蜜。故名知苦、斷集、證滅、修道。十二因緣者：暗心無知，如盲人夜行曠野失於正道，故曰無明。貪染世法名為行。虛妄知見，故名識。識神入胎向受生處，與不淨合，故曰名色。現陰成根，通識來往，故名六入。根塵相對故名觸。觸生違順愛恚事成，故名為受。於順情中貪染心熱，故名為愛。愛之不捨，故名為取。取已屬身成有漏業，故名為有；有業既定感後果報，故名為生。生命不住，故名為老死。老死復生終而復始，千萬億劫捨身受身，故名輪迴十二因緣。次教十善對治十惡，人間短壽殺生餘報，欲得長命，慈心勿殺。人間多病，食噉肉血、鞭打他人二種餘報，欲得康強，斷食肉血，勿行楚撻。人間貧窮，偷盜餘報，欲得大富，竭情布施斷除貪悋。人間卑賤，憍慢餘報，欲得尊貴，當勤恭敬。人間醜陋，瞋怒餘報，欲得端正，忍前毀辱。人間愚蒙，飲酒餘報，欲得智明，讀誦大乘。人間貪婬鬼畜餘報，欲得梵行，常觀欲過禁斷婬妷。人間惡性，龍蛇餘報，欲得調柔，和顏離諍，伏心遠離，有過思悔，每自呵責。人間邪見，謗法餘報，欲得正法，近善知識。此是十種正對治行。何因說餘不言正報？餘者現見即能起厭，地獄餓鬼不現見故恐疑不信，畜生一道雖在目前實見正報，癡人猶言天生供厨疑非是業。此之十事人間惡重，教未信者令心開解，恐墮三塗永失人路，是以先化令生天上受諸快樂。儻佛出世先度諸天，下劣之人，聞大乘實相空理心驚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既發道心，宜修萬德，宗旨綱要不過二種：一者自利、二者利他。自利之行略已宣說，利他之法今亦少言。先垂慈悲念三界苦，且就人道化益眾生，愛言軟語令其調順，識信因果歸依三寶，量其根性利鈍廣狹，授與諸乘階梯正法。人乘天乘三界果報，雖是有漏堪受道化，從人天中引入三乘無漏之境。或有眾生我慢放逸、貪瞋熾盛、不敬三寶、謗無因果，定知此業必墮地獄畜生餓鬼，即用方便善巧之譚，悅可其心令意歡喜，然後誘化示人天道，教修十善五戒六齋，使離三塗得人天果。若被罵打灰土坌散、毀辱憎賤、悉能忍受不生退悔，彼人知己，迴心慚愧受其教化。或復出家求無上道，學二乘者為說四諦十二因緣，令生厭悔知有為過。四諦者，苦集滅道是名四諦，如實解了是名諦。苦者是果，集者是因。何故先果後因？苦有三種：苦苦、壞苦，此二麁惡眾生目驗，能起厭心；行苦一門智人能解。此三苦者遍十方界，故先說苦。苦從集生，教斷集因者，根本十惡及有漏十善。滅者，生死永盡，證解脫樂。知此滅度云何可得，故須修道。道者，戒定慧等，從五停觀起，乃至三十七品、六波羅蜜。故名知苦、斷集、證滅、修道。十二因緣者：暗心無知，如盲人夜行曠野失於正道，故曰無明。貪染世法名為行。虛妄知見，故名識。識神入胎向受生處，與不淨合，故曰名色。現陰成根，通識來往，故名六入。根塵相對故名觸。觸生違順愛恚事成，故名為受。於順情中貪染心熱，故名為愛。愛之不捨，故名為取。取已屬身成有漏業，故名為有；有業既定感後果報，故名為生。生命不住，故名為老死。老死復生終而復始，千萬億劫捨身受身，故名輪迴十二因緣。次教十善對治十惡，人間短壽殺生餘報，欲得長命，慈心勿殺。人間多病，食噉肉血、鞭打他人二種餘報，欲得康強，斷食肉血，勿行楚撻。人間貧窮，偷盜餘報，欲得大富，竭情布施斷除貪悋。人間卑賤，憍慢餘報，欲得尊貴，當勤恭敬。人間醜陋，瞋怒餘報，欲得端正，忍前毀辱。人間愚蒙，飲酒餘報，欲得智明，讀誦大乘。人間貪婬鬼畜餘報，欲得梵行，常觀欲過禁斷婬妷。人間惡性，龍蛇餘報，欲得調柔，和顏離諍，伏心遠離，有過思悔，每自呵責。人間邪見，謗法餘報，欲得正法，近善知識。此是十種正對治行。何因說餘不言正報？餘者現見即能起厭，地獄餓鬼不現見故恐疑不信，畜生一道雖在目前實見正報，癡人猶言天生供厨疑非是業。此之十事人間惡重，教未信者令心開解，恐墮三塗永失人路，是以先化令生天上受諸快樂。儻佛出世先度諸天，下劣之人，聞大乘實相空理心驚

迷悶，或起誹謗，是故諸佛先化未解，拔凡入聖。譬如有坑深百千丈，下有屎尿、諸虫、膿血、寒熱飢渴、鞭打繫縛、斬斫誅戮、憂悲嘷哭、苦惱臭穢充滿其中，有癡眾生樂著此坑將為快樂。智者慈悲不避艱險，入坑誘引令使出離，千萬億言既不從用，不信坑外更有勝處，唯謂此坑是常住法。爾時智者內心思量：「坑裏穢惡苦惱難居，我要化盡然可出坑。」於恒沙劫同止坑中不辭勞倦，坑人瞋恨反生誹謗，種種示導都無出心。坑喻三界，下喻凡夫，諸苦不淨喻五陰身，智者喻佛，化喻慈悲，哀眾生難拔喻坑下人天乘。已前四諦、十二因緣是名二乘，破相六波羅蜜、緣修十地是名大乘，如是大品《華嚴》廣分別說。又泯道諦及十八空，入平等理、不思議海，離於形名，是為佛乘，如《思益》、《維摩》、《信力》、《入印》、《首楞嚴經》等，住真空理，語斷行滅。如江河萬流若入大海失本色相，道諦緣修方便淨法亦復如是。汝當修集無緣慈悲隨力勸化，自勸勸他，於身命財為大乘故莫生悋惜，為一眾生經多年月設多方便說多佛法，令使悟解背生死苦得自在樂，為多眾生亦復如是，是名利他教化眾生。雖有此益勿生一念六相之心，譬如幻人為幻說法，若見我說，彼受我化，則有我人眾生壽者，即是魔心、生死之心、障礙之心、自纏縛心。汝但發起菩薩之心莫生怯弱，譬如百疋之經始緯一絲，雖未成疋非不貫攝，得其頭緒即是發趣起作之始，漸漸累功自至端疋。利他六度者為除他惱，自行布施、持戒、忍辱、精進、定、慧等亦復如是，先自行道然後化他，他即信伏；自造惡行教他作善，信用語者無有是處。或口勤說十二部經，方便善巧種種譬喻，令人信解；或以身勸，自修萬德一切善業，令他倣習；或以意勸思念教導，作易解章句布施眾生，令他誦持起正信解，名為利他。說法解釋五乘，自成辯才淨於口業；善現威儀恭敬禮拜供養三寶，勤苦利他自成相好淨於身業；若念眾生迷惑忍苦，思欲救濟淨於意業。利他令眾生淨信，反資己身成三真業。明知利他還是自利，雖復利他恒自益己，然受化者非不蒙潤。若化百千無數眾生，智慧轉增漸成四辯，不同財施損減竭盡。說法之時不念財食，是故世尊說法，未曾先說後受供養。教化功德高於須彌深於巨海，以此利他之因當成佛果，能如是學，名廣大淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷悶，或起誹謗，是故諸佛先化未解，拔凡入聖。譬如有坑深百千丈，下有屎尿、諸虫、膿血、寒熱飢渴、鞭打繫縛、斬斫誅戮、憂悲嘷哭、苦惱臭穢充滿其中，有癡眾生樂著此坑將為快樂。智者慈悲不避艱險，入坑誘引令使出離，千萬億言既不從用，不信坑外更有勝處，唯謂此坑是常住法。爾時智者內心思量：「坑裏穢惡苦惱難居，我要化盡然可出坑。」於恒沙劫同止坑中不辭勞倦，坑人瞋恨反生誹謗，種種示導都無出心。坑喻三界，下喻凡夫，諸苦不淨喻五陰身，智者喻佛，化喻慈悲，哀眾生難拔喻坑下人天乘。已前四諦、十二因緣是名二乘，破相六波羅蜜、緣修十地是名大乘，如是大品《華嚴》廣分別說。又泯道諦及十八空，入平等理、不思議海，離於形名，是為佛乘，如《思益》、《維摩》、《信力》、《入印》、《首楞嚴經》等，住真空理，語斷行滅。如江河萬流若入大海失本色相，道諦緣修方便淨法亦復如是。汝當修集無緣慈悲隨力勸化，自勸勸他，於身命財為大乘故莫生悋惜，為一眾生經多年月設多方便說多佛法，令使悟解背生死苦得自在樂，為多眾生亦復如是，是名利他教化眾生。雖有此益勿生一念六相之心，譬如幻人為幻說法，若見我說，彼受我化，則有我人眾生壽者，即是魔心、生死之心、障礙之心、自纏縛心。汝但發起菩薩之心莫生怯弱，譬如百疋之經始緯一絲，雖未成疋非不貫攝，得其頭緒即是發趣起作之始，漸漸累功自至端疋。利他六度者為除他惱，自行布施、持戒、忍辱、精進、定、慧等亦復如是，先自行道然後化他，他即信伏；自造惡行教他作善，信用語者無有是處。或口勤說十二部經，方便善巧種種譬喻，令人信解；或以身勸，自修萬德一切善業，令他倣習；或以意勸思念教導，作易解章句布施眾生，令他誦持起正信解，名為利他。說法解釋五乘，自成辯才淨於口業；善現威儀恭敬禮拜供養三寶，勤苦利他自成相好淨於身業；若念眾生迷惑忍苦，思欲救濟淨於意業。利他令眾生淨信，反資己身成三真業。明知利他還是自利，雖復利他恒自益己，然受化者非不蒙潤。若化百千無數眾生，智慧轉增漸成四辯，不同財施損減竭盡。說法之時不念財食，是故世尊說法，未曾先說後受供養。教化功德高於須彌深於巨海，以此利他之因當成佛果，能如是學，名廣大淨心。偈曰：

若見重愚癡， 莫說甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見重愚癡， 莫說甚深法，

聞者生誹謗， 受苦百千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者生誹謗， 受苦百千劫。

宿世無習氣， 聞法疑恐怯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世無習氣， 聞法疑恐怯，

我見計斷常， 未信三世業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見計斷常， 未信三世業。

量根授法藥， 是名大智人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量根授法藥， 是名大智人，

心邪無正見， 聞法反生瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心邪無正見， 聞法反生瞋。

如蠶吐絲繭， 罪業復自纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蠶吐絲繭， 罪業復自纏，

以不聞法故， 常為愛網牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不聞法故， 常為愛網牽。

一切真如門， 巧用方便起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切真如門， 巧用方便起，

凡欲化眾生， 愛語令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲化眾生， 愛語令歡喜。

菩薩同體悲， 觀他如我己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩同體悲， 觀他如我己，

柔和善將護， 似乳投於水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔和善將護， 似乳投於水。

或時須多言， 有時須寂默， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時須多言， 有時須寂默，

知時名法師， 見面量根力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知時名法師， 見面量根力。

若不觀機性， 不名具智德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不觀機性， 不名具智德，

冥之於心內， 所為成法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冥之於心內， 所為成法則。

有用耎語時， 有時須麁獷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有用耎語時， 有時須麁獷，

耎根耎語調， 伏強現威猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耎根耎語調， 伏強現威猛。

種種調眾生， 對治種種境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種調眾生， 對治種種境，

如是巧方便， 唯有菩薩秉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是巧方便， 唯有菩薩秉。

凡欲教化人， 慈悅勿使瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲教化人， 慈悅勿使瞋，

觸情起毒心， 即造地獄因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸情起毒心， 即造地獄因。

無聞非法者， 授戒令生人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無聞非法者， 授戒令生人，

且免三塗苦， 漸引歸正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且免三塗苦， 漸引歸正真。

為說四諦法， 顯示十二因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說四諦法， 顯示十二因，

令知生死苦， 正趣涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令知生死苦， 正趣涅槃門。

有大性欲者， 入理為譚論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大性欲者， 入理為譚論，

破相十八空， 身中無世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破相十八空， 身中無世尊。

五乘漸分化， 拔斷無明根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五乘漸分化， 拔斷無明根，

是名利他義， 順教報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名利他義， 順教報佛恩。

誡觀佛性不一二非有無含中道不著中法第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀佛性不一二非有無含中道不著中法第二十八

既發道心復自他利，須知眾生同有佛性，略說十種，廣在諸經：一者生死煩惱從真性起，喻如大水本淨湛然，為因風故遂生波動後因大寒乃結成氷。眾生佛性本淨有水，由覺觀風波浪生死，貪愛堅固成煩惱氷。欲顯佛性者，慧火融氷，禪定息波，氷液波止，水即清淨，佛性影現。二者如金在鑛麁弊無堪，於後融銷，金始顯現，寶中最上，無能嫌者。眾生佛性在煩惱鑛，戒定慧火練出真性，法界之中最上無比。三者如牛未產，乳血和雜，緣成始停構取煎煖，乃生醍醐明淨，隨器變色不守自性。眾生佛性為煩惱合如雜血乳，假緣修治漸至佛果，發起神通隨眾生變，同類救苦不守自性。四者喻如一人行千萬里，經多屋宿，屋雖多種人是一人。屋喻五陰，人喻佛性，眾生佛性，經五道陰，陰雖差別，佛性是一。人別屋別，故名不一；人常一人，故名不二。氷凍未融，水即非有；氷消即水，故名非無。佛性道理，不一不二，非有非無。五者四諦、十二因緣、四等、六度、三十七品，道諦所攝，名為佛性。六者四親近法名為佛性。一親近善知識，二親近正法，三親近靜思，四親近如說修。離此四法得成佛者無有是處。七者佛性非邊，中道是也。眾生五陰託佛性起，故名非斷；生滅如幻，名為非常。人依五陰乃得修道，陰藉神持方能存立。八者離真妄者名為佛性。立真辯妄，對妄表真，若滅妄法，真名不生。佛性清淨，智不能知，識不能識。九者能說之法顯於無說，無說之空亦不可取，故名佛性。十者空平寂靜與有亂俱行，體離於形名，常顯名色，是為十性。無礙之智與癡凡一如，如真解脫本從凡起，雖有此喻，佛性之義唯佛能知，略說十種，廣恐文繁汝能觀解，名真淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既發道心復自他利，須知眾生同有佛性，略說十種，廣在諸經：一者生死煩惱從真性起，喻如大水本淨湛然，為因風故遂生波動後因大寒乃結成氷。眾生佛性本淨有水，由覺觀風波浪生死，貪愛堅固成煩惱氷。欲顯佛性者，慧火融氷，禪定息波，氷液波止，水即清淨，佛性影現。二者如金在鑛麁弊無堪，於後融銷，金始顯現，寶中最上，無能嫌者。眾生佛性在煩惱鑛，戒定慧火練出真性，法界之中最上無比。三者如牛未產，乳血和雜，緣成始停構取煎煖，乃生醍醐明淨，隨器變色不守自性。眾生佛性為煩惱合如雜血乳，假緣修治漸至佛果，發起神通隨眾生變，同類救苦不守自性。四者喻如一人行千萬里，經多屋宿，屋雖多種人是一人。屋喻五陰，人喻佛性，眾生佛性，經五道陰，陰雖差別，佛性是一。人別屋別，故名不一；人常一人，故名不二。氷凍未融，水即非有；氷消即水，故名非無。佛性道理，不一不二，非有非無。五者四諦、十二因緣、四等、六度、三十七品，道諦所攝，名為佛性。六者四親近法名為佛性。一親近善知識，二親近正法，三親近靜思，四親近如說修。離此四法得成佛者無有是處。七者佛性非邊，中道是也。眾生五陰託佛性起，故名非斷；生滅如幻，名為非常。人依五陰乃得修道，陰藉神持方能存立。八者離真妄者名為佛性。立真辯妄，對妄表真，若滅妄法，真名不生。佛性清淨，智不能知，識不能識。九者能說之法顯於無說，無說之空亦不可取，故名佛性。十者空平寂靜與有亂俱行，體離於形名，常顯名色，是為十性。無礙之智與癡凡一如，如真解脫本從凡起，雖有此喻，佛性之義唯佛能知，略說十種，廣恐文繁汝能觀解，名真淨心。偈曰：

一切諸眾生， 平等有佛性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 平等有佛性，

佛性雜煩惱， 塵染未清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性雜煩惱， 塵染未清淨。

戒定除客塵， 即離生死徑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定除客塵， 即離生死徑，

性隱名生死， 性顯名賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性隱名生死， 性顯名賢聖。

五陰雖流轉， 佛性本來定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰雖流轉， 佛性本來定，

欲知佛性者， 勵己修八正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲知佛性者， 勵己修八正。

初發道意走覓道， 心邪曲見未正直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發道意走覓道， 心邪曲見未正直，

江南江北求菩提， 菩提共行不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江南江北求菩提， 菩提共行不相識。

身外覓訪既疲勞， 一處靜思頓止息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身外覓訪既疲勞， 一處靜思頓止息，

忽然醒悟覺少分， 乃知菩提身中匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽然醒悟覺少分， 乃知菩提身中匿。

解煩惱性空如幻， 未死不久自窮極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解煩惱性空如幻， 未死不久自窮極，

涅槃生死同一如， 道理不二亦不即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃生死同一如， 道理不二亦不即。

若能明了根塵法， 長養無礙神通翼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能明了根塵法， 長養無礙神通翼，

觀察五陰假緣生， 自性本來包十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五陰假緣生， 自性本來包十方。

誡觀智差別福田不等法第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀智差別福田不等法第二十九

已起大心，修自他利，兼觀佛性，此是因相。次須觀果，果是佛智。經云：滿大千界眾生智不及一須陀洹智，世界須陀洹智不及一斯陀含智，世界斯陀含智不及一阿那含智，世界阿那含智不及一阿羅漢智，世界阿羅漢智不及一辟支佛智，滿十方世界辟支佛智不及一種性菩薩智，如是節級不及一十地菩薩智，滿十地菩薩智不及如來一念之智。是故世尊智慧大海，恒沙大士咸共思量，不知如來舉足之事。是故汝當一心精進，求佛智慧。若以飲食、衣服、臥具、湯藥，施一世界凡夫眾生，不及布施一須陀洹，布施世界須陀洹不及一斯陀含，乃至節級不及一辟支佛，不如供養一種性菩薩，節級乃至不如初地聖人，二地三地四五六七八九十地，布施此諸三賢十聖，滿足一劫，不及供養如來一食果報。何以故？如來有大智慧故，消諸天世人供養恭敬，智慧多故，消於多供。無一智慧，地上水葉尚不得消，何況人食？汝當領解誡之本意，修習淨戒莫令缺犯。以戒淨故易得禪定，定心清淨發生智慧，福德具足成五分法身一切種智。諸佛智力今更略說：十方世界一時細雨，經多年月，一瞬眼頃，悉知滴數；十方江海，總知斛斗；十方鐵圍，須彌大地，普知斤兩；法界剎土爾許塵數，或遍虛空界眾生心行，悉知善惡，一一眾生，知某劫作佛；十方山海天地日月，置於掌中遊行世界，帝釋梵王不覺來去；十方水火吸著口中，水不滅火，火不損口，若欲具說不可窮盡。如是神力從五停觀生，從三十七品生，從四無量心生，從六波羅蜜生，從大乘十地生，是名諸佛智力神力，從斷財色五停觀生。因起已來，諸行次第至今佛地，即是此誡始終說相。菩薩別行，前後階位，如《華嚴》說。汝可發起慈悲種子，布眾生田，恭敬種子，置三寶田。福智芽生，乃成佛樹，蔭覆法界，十方華敷，結無上果。從發道心，畢至究竟，其間功用悉名智障。到如來地，二障永盡，反望生死，如幻如夢，本無真實，誑惑癡人，唯佛正覺，故稱遍知。汝今應取如來智海，勇猛修入，名決定淨心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已起大心，修自他利，兼觀佛性，此是因相。次須觀果，果是佛智。經云：滿大千界眾生智不及一須陀洹智，世界須陀洹智不及一斯陀含智，世界斯陀含智不及一阿那含智，世界阿那含智不及一阿羅漢智，世界阿羅漢智不及一辟支佛智，滿十方世界辟支佛智不及一種性菩薩智，如是節級不及一十地菩薩智，滿十地菩薩智不及如來一念之智。是故世尊智慧大海，恒沙大士咸共思量，不知如來舉足之事。是故汝當一心精進，求佛智慧。若以飲食、衣服、臥具、湯藥，施一世界凡夫眾生，不及布施一須陀洹，布施世界須陀洹不及一斯陀含，乃至節級不及一辟支佛，不如供養一種性菩薩，節級乃至不如初地聖人，二地三地四五六七八九十地，布施此諸三賢十聖，滿足一劫，不及供養如來一食果報。何以故？如來有大智慧故，消諸天世人供養恭敬，智慧多故，消於多供。無一智慧，地上水葉尚不得消，何況人食？汝當領解誡之本意，修習淨戒莫令缺犯。以戒淨故易得禪定，定心清淨發生智慧，福德具足成五分法身一切種智。諸佛智力今更略說：十方世界一時細雨，經多年月，一瞬眼頃，悉知滴數；十方江海，總知斛斗；十方鐵圍，須彌大地，普知斤兩；法界剎土爾許塵數，或遍虛空界眾生心行，悉知善惡，一一眾生，知某劫作佛；十方山海天地日月，置於掌中遊行世界，帝釋梵王不覺來去；十方水火吸著口中，水不滅火，火不損口，若欲具說不可窮盡。如是神力從五停觀生，從三十七品生，從四無量心生，從六波羅蜜生，從大乘十地生，是名諸佛智力神力，從斷財色五停觀生。因起已來，諸行次第至今佛地，即是此誡始終說相。菩薩別行，前後階位，如《華嚴》說。汝可發起慈悲種子，布眾生田，恭敬種子，置三寶田。福智芽生，乃成佛樹，蔭覆法界，十方華敷，結無上果。從發道心，畢至究竟，其間功用悉名智障。到如來地，二障永盡，反望生死，如幻如夢，本無真實，誑惑癡人，唯佛正覺，故稱遍知。汝今應取如來智海，勇猛修入，名決定淨心。偈曰：

大千世界人， 自謂根性利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大千世界人， 自謂根性利，

悉集共思量， 不及信行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉集共思量， 不及信行者。

世界信行人， 眾議出情端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界信行人， 眾議出情端，

多時共思議， 不及須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多時共思議， 不及須陀洹。

世界須陀洹， 議論共宣譚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界須陀洹， 議論共宣譚，

見解之慧力， 不及斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見解之慧力， 不及斯陀含。

節級辟支佛， 節級十地人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節級辟支佛， 節級十地人，

節級智差別， 不及如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節級智差別， 不及如來身。

布施節級聖， 果報節級大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施節級聖， 果報節級大，

布施十地聖， 不及佛田最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施十地聖， 不及佛田最。

是故汝當知， 佛智最窮深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝當知， 佛智最窮深，

福田難思議， 信者名淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福田難思議， 信者名淨心。

誡觀內行密修囑付殷勤受持法第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡觀內行密修囑付殷勤受持法第三十

告慈忍：父母七生，師僧累劫，義深恩重，愚者莫知。汝始入道，方復別師，旦暮念汝，汝思吾否？彼若依止得好人，日夜有宜，如無善匠，心何所寄？汝既出家受如來戒，失意之間，長劫受苦。今時末法，眾生心薄，背恩絕義，易厭師僧。樂獨遊居，適情自在，恐不如法，墮於惡道。無那纏懷，撰製斯誡，略述近標表宣人事。諸餘部帙，大家共知，當道經論，汝應自有。大乘要義，率土咸同，更欲顯示，恐卷軸繁滋。直洗汝心，猶過千句，汝可如渴得水，隨飲莫齚，靜處披讀，何勞他見？我之微意，汝未能知，縱使世人亦不諳悉，唯有天眼者，證知我心。汝可依行，終不謟誤。何故靜尋不令人看？唯聖與聖，物以群分，愚智別類，方以類聚。今時學者，意見差殊，迭相是非，破他自譽，讚己毀人，邪情怪笑、無急之語，競共書持。要切之言，賤而輕薄。欲得廣知，不欲廣行；願多達解，眾中獨出。規貪虛響，聰明聲息；背捨身心，野偷名利。三塗即至，終無免期。經云：譬如一日挑千人眼，如是日日挑多眼睛，此人實行罪重於前。為此避護，唯汝自知，非是誡中多有過失。世有難語、並語、壞彼語、華綺語、越理語、袞語、番語、牒語、迷人語、惱亂語、差悶語，今時後生，專學此語，在前解者，欺未解者，直習戲論，何關修道？口勞神疲，心無一潤，煩惱更增，吾我轉大。一生勤苦，損功無福，意在名利，未詳淨心，假名得利，何由可消？如大猛火，難受難近。又復如法語、易解語、身心語、戒律語、要切語、離罪語、治障道語、入理語、成就語，若見如是等語，即拍手大笑，眼不欲視，何況受持？汝當緩尋，字字思量，一字之中含無量義，若直讀之，少時即遍，依誡起行，一生不徹。貴在快行，不在快讀，手執眼看，宜應垂淚，生難遭想，如見世尊。何以故？宣揚勸發，順聖道故；教汝淨心，趣菩提故。凡經論誡義有二種：一者順理。如來祕藏空平等法，泯相入真，冲玄密境，補處莫知，二乘不測，是名順理。二者文義易解，讀時滑利，或作偈頌，美妙悅心，名為順情。相欲似淺，因斯入深，廢見皆是，立見悉非。譬如大海初入沒踝，漸進無涯底不可得。如七日嬰兒，未消上饌；庸野田人，豈乘輦輿。未食便餐，必被噎塞；非乘強乘，智者呵責。但佛法大海，無智莫入，寶臺千仞，非階莫升；始入道門，未修戒定，越學空宗，佛不隨喜。積世鄙夫，輒持國璽，王若見者，必當重罰；要從五停，除惱證聖。今此誡者體無華巧，愍汝情深，指事約勒，又恨冐沾師首，愚於教訓。故遣苦切入心之語，如對面言，成汝道行。既自知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告慈忍：父母七生，師僧累劫，義深恩重，愚者莫知。汝始入道，方復別師，旦暮念汝，汝思吾否？彼若依止得好人，日夜有宜，如無善匠，心何所寄？汝既出家受如來戒，失意之間，長劫受苦。今時末法，眾生心薄，背恩絕義，易厭師僧。樂獨遊居，適情自在，恐不如法，墮於惡道。無那纏懷，撰製斯誡，略述近標表宣人事。諸餘部帙，大家共知，當道經論，汝應自有。大乘要義，率土咸同，更欲顯示，恐卷軸繁滋。直洗汝心，猶過千句，汝可如渴得水，隨飲莫齚，靜處披讀，何勞他見？我之微意，汝未能知，縱使世人亦不諳悉，唯有天眼者，證知我心。汝可依行，終不謟誤。何故靜尋不令人看？唯聖與聖，物以群分，愚智別類，方以類聚。今時學者，意見差殊，迭相是非，破他自譽，讚己毀人，邪情怪笑、無急之語，競共書持。要切之言，賤而輕薄。欲得廣知，不欲廣行；願多達解，眾中獨出。規貪虛響，聰明聲息；背捨身心，野偷名利。三塗即至，終無免期。經云：譬如一日挑千人眼，如是日日挑多眼睛，此人實行罪重於前。為此避護，唯汝自知，非是誡中多有過失。世有難語、並語、壞彼語、華綺語、越理語、袞語、番語、牒語、迷人語、惱亂語、差悶語，今時後生，專學此語，在前解者，欺未解者，直習戲論，何關修道？口勞神疲，心無一潤，煩惱更增，吾我轉大。一生勤苦，損功無福，意在名利，未詳淨心，假名得利，何由可消？如大猛火，難受難近。又復如法語、易解語、身心語、戒律語、要切語、離罪語、治障道語、入理語、成就語，若見如是等語，即拍手大笑，眼不欲視，何況受持？汝當緩尋，字字思量，一字之中含無量義，若直讀之，少時即遍，依誡起行，一生不徹。貴在快行，不在快讀，手執眼看，宜應垂淚，生難遭想，如見世尊。何以故？宣揚勸發，順聖道故；教汝淨心，趣菩提故。凡經論誡義有二種：一者順理。如來祕藏空平等法，泯相入真，冲玄密境，補處莫知，二乘不測，是名順理。二者文義易解，讀時滑利，或作偈頌，美妙悅心，名為順情。相欲似淺，因斯入深，廢見皆是，立見悉非。譬如大海初入沒踝，漸進無涯底不可得。如七日嬰兒，未消上饌；庸野田人，豈乘輦輿。未食便餐，必被噎塞；非乘強乘，智者呵責。但佛法大海，無智莫入，寶臺千仞，非階莫升；始入道門，未修戒定，越學空宗，佛不隨喜。積世鄙夫，輒持國璽，王若見者，必當重罰；要從五停，除惱證聖。今此誡者體無華巧，愍汝情深，指事約勒，又恨冐沾師首，愚於教訓。故遣苦切入心之語，如對面言，成汝道行。既自知

已，轉教同學，及餘智者。吾甚疾劣，宿不保安，儻不見汝，此當遺囑。旨不殷勤，如誡淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已，轉教同學，及餘智者。吾甚疾劣，宿不保安，儻不見汝，此當遺囑。旨不殷勤，如誡淨心。