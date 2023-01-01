法界圖記叢髓錄卷上之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界圖記叢髓錄卷上之一

一乘法界圖。合詩一印。五十四角。二百一十字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一乘法界圖。合詩一印。五十四角。二百一十字。

夫大聖善教無方。應機隨病非一。迷之者守跡。不知失體。勤而歸宗未日。故依理據教。略制盤詩。冀以執名之徒。還歸無名真源。讀詩之法。宜從中法為始。盤迴屈曲。乃至佛為終。隨印道讀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫大聖善教無方。應機隨病非一。迷之者守跡。不知失體。勤而歸宗未日。故依理據教。略制盤詩。冀以執名之徒。還歸無名真源。讀詩之法。宜從中法為始。盤迴屈曲。乃至佛為終。隨印道讀。

死涅槃常共和是故界實寶殿窮坐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死涅槃常共和是故界實寶殿窮坐

生意如出繁理益行法意如捉巧實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生意如出繁理益行法意如捉巧實

覺不人境中事利者嚴歸資糧善際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺不人境中事利者嚴歸資糧善際

正思大能昧冥得還莊家得以緣中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正思大能昧冥得還莊家得以緣中

便議賢人三然器本寶隨分陀無道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便議賢人三然器本寶隨分陀無道

時雨普海印無隨際盡無尼羅得床 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時雨普海印無隨際盡無尼羅得床

心寶佛十別分生叵息妄想必不舊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心寶佛十別分生叵息妄想必不舊

發益生滿虛空眾法佛為名動不來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發益生滿虛空眾法佛為名動不來

初成別隔亂雜不性餘境妙不守自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初成別隔亂雜不性餘境妙不守自

十方一切塵中仍圓非真微無名性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切塵中仍圓非真微無名性

含即念一念亦即融知性極相無隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 含即念一念亦即融知性極相無隨

中是劫即一如相無所甚深絕寂緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中是劫即一如相無所甚深絕寂緣

塵無遠量無是互二智證切一來成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵無遠量無是互二智證切一來成

微量劫九世十世相諸法不動本一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微量劫九世十世相諸法不動本一

一一即多切一即一一中多切一中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一即多切一即一一中多切一中

一乘法界圖(至)二百一十字。大記云。以此一乘法界圖等分配儼師五重海印。謂一乘法界配忘像海印(記破初幅云此配釋)。圖之一字配現像海印。謂圖者像也。經云。即如其像現神通力。藏師釋云。如其所念。如上一百二十四問及下至第六會來所說法門。答此問者皆於如來法界身中無不圓明。頓現其像(云云)。下經云。清淨法身中。無像而不現故也(已上)。此文通於內證外化。今約內證配也。合詩一印配佛外餉海印。謂詩表普賢機。印表佛外向心。佛外向心印冥合普賢大機內向心頭故也。五十四角配普賢入定觀海印。謂普賢內證有二義。一若約佛普賢門。則普賢入定非但窮證。外向心印亦乃通證初二海印。以普賢向內則十佛。十佛向外則普賢故。二若約就機作區門。則於佛外向唯證一分以未滿故。今約後義。於此淨藏定中五教乃至無量乘根性生熟及法界諸法頭角頓現故也。二百一十字配普賢出定在心中及現語言海印。謂於此海印分示五周因果等法施設文字語言故也。神琳之意。則一乘法界圖者。法界之法是所證。今日我心是能證。即此能所不可得。處是一能修之人行位名乘。如是不動之軌則分齊成故。云法界也。法界法之本位是吾五尺身。欲示此義畫作全法界一身之像故云圖也。謂圖印中盤者是三乘也。謂背一乘平道教中無住本體。盤蟄一念不生不二之處。乃至著於一相一跡之中報佛果故。迴者是小乘也。謂不知有法空真如。但自迴著人空理故。屈者是人天也。謂不知有出世行德。屈執五戒八戒人天業故。曲者是三途也。謂不知有人天行業。曲執邪見墮三途故。如是畫盡三乘三途之相故。云畫作全法界一身之像也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一乘法界圖(至)二百一十字。大記云。以此一乘法界圖等分配儼師五重海印。謂一乘法界配忘像海印(記破初幅云此配釋)。圖之一字配現像海印。謂圖者像也。經云。即如其像現神通力。藏師釋云。如其所念。如上一百二十四問及下至第六會來所說法門。答此問者皆於如來法界身中無不圓明。頓現其像(云云)。下經云。清淨法身中。無像而不現故也(已上)。此文通於內證外化。今約內證配也。合詩一印配佛外餉海印。謂詩表普賢機。印表佛外向心。佛外向心印冥合普賢大機內向心頭故也。五十四角配普賢入定觀海印。謂普賢內證有二義。一若約佛普賢門。則普賢入定非但窮證。外向心印亦乃通證初二海印。以普賢向內則十佛。十佛向外則普賢故。二若約就機作區門。則於佛外向唯證一分以未滿故。今約後義。於此淨藏定中五教乃至無量乘根性生熟及法界諸法頭角頓現故也。二百一十字配普賢出定在心中及現語言海印。謂於此海印分示五周因果等法施設文字語言故也。神琳之意。則一乘法界圖者。法界之法是所證。今日我心是能證。即此能所不可得。處是一能修之人行位名乘。如是不動之軌則分齊成故。云法界也。法界法之本位是吾五尺身。欲示此義畫作全法界一身之像故云圖也。謂圖印中盤者是三乘也。謂背一乘平道教中無住本體。盤蟄一念不生不二之處。乃至著於一相一跡之中報佛果故。迴者是小乘也。謂不知有法空真如。但自迴著人空理故。屈者是人天也。謂不知有出世行德。屈執五戒八戒人天業故。曲者是三途也。謂不知有人天行業。曲執邪見墮三途故。如是畫盡三乘三途之相故。云畫作全法界一身之像也。

法融大德記云。一乘法界圖有二重簡取。一簡教分唯取證分。謂一乘之法通於證教而言界者簡教分也。以證分者一乘法之究竟際故。二唯簡三乘通取一乘證教二分。謂以一乘簡三乘故。此一乘之一及此下離始終之一朱印。與儼師本末相生門中一字印並一義也。大經之首按一字印者。欲明一部始終所說文文句句唯現一也。又五卷疏對邪現正之處按一字印者。於諸法中若生二解則是邪。知法是一即是正也。謂若菩薩起一嗔心。則六十門普行成百萬障也。良以嗔心起於自他別執之中故。云若生二解即是邪也。若菩薩起同體大悲。則百萬障門成六十普行也。謂見三世間法是自身心。為起同體大悲故。云知法是一即是正也。又入法界品抄按一字印者。若見諸法為二為三。即犯八根本罪。不得入於一乘法界。若於諸法不生二解。即得入於一乘法界故也。此中亦爾。從始至終非是詮二詮三。只要現一故耳。所言一者。無能所中且強分之。有能觀一有所觀一。謂若了自身心總攝諸法。無側無遺絕能所。則為能觀一。即此身心住處為所觀一也。問於此一中。云何得入。答修止觀也。問云何止觀。答若依一乘修止觀者。以六相印印十普法不動各位融而為一。了了分明者觀也。如印印物不舉不轉。如是觀智稱契於法。離能絕所一無分別而不動者止也。乘者於上一處能決定信名為乘也。不如是信不名乘也。若三乘則聞真如之法不能頓信。漸次信故。有十信。不能頓解。漸次解故。有十解。乃至不能頓證。漸次證故。有十證。如是漸次至佛果。故名為乘也。乘如實道來成正覺者。是其義也。若一乘則於上一處。若起圓信即是圓證故名乘也。一運即一切運者即此義也。法者是我身心也。界者即此身心統包絕待前後際斷。即是法之究竟邊際義也。圖者像也。如為不知象人畫作象像而示之。如是行者不知自之身心是法界佛。故畫作法界佛像而指示也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法融大德記云。一乘法界圖有二重簡取。一簡教分唯取證分。謂一乘之法通於證教而言界者簡教分也。以證分者一乘法之究竟際故。二唯簡三乘通取一乘證教二分。謂以一乘簡三乘故。此一乘之一及此下離始終之一朱印。與儼師本末相生門中一字印並一義也。大經之首按一字印者。欲明一部始終所說文文句句唯現一也。又五卷疏對邪現正之處按一字印者。於諸法中若生二解則是邪。知法是一即是正也。謂若菩薩起一嗔心。則六十門普行成百萬障也。良以嗔心起於自他別執之中故。云若生二解即是邪也。若菩薩起同體大悲。則百萬障門成六十普行也。謂見三世間法是自身心。為起同體大悲故。云知法是一即是正也。又入法界品抄按一字印者。若見諸法為二為三。即犯八根本罪。不得入於一乘法界。若於諸法不生二解。即得入於一乘法界故也。此中亦爾。從始至終非是詮二詮三。只要現一故耳。所言一者。無能所中且強分之。有能觀一有所觀一。謂若了自身心總攝諸法。無側無遺絕能所。則為能觀一。即此身心住處為所觀一也。問於此一中。云何得入。答修止觀也。問云何止觀。答若依一乘修止觀者。以六相印印十普法不動各位融而為一。了了分明者觀也。如印印物不舉不轉。如是觀智稱契於法。離能絕所一無分別而不動者止也。乘者於上一處能決定信名為乘也。不如是信不名乘也。若三乘則聞真如之法不能頓信。漸次信故。有十信。不能頓解。漸次解故。有十解。乃至不能頓證。漸次證故。有十證。如是漸次至佛果。故名為乘也。乘如實道來成正覺者。是其義也。若一乘則於上一處。若起圓信即是圓證故名乘也。一運即一切運者即此義也。法者是我身心也。界者即此身心統包絕待前後際斷。即是法之究竟邊際義也。圖者像也。如為不知象人畫作象像而示之。如是行者不知自之身心是法界佛。故畫作法界佛像而指示也。

入法界品抄云。今入法界隨所相應成法分齊先離其過。初發心菩薩趣向大乘有八根本罪。燒盡一切善根墮於惡趣。離安隱處失人天樂。亦失大乘境界之樂也。一生五濁世有餘善根。近善知識。歸趣深法。發無上心。聞甚深法。讀誦受持。向小智人讀誦解說。他人聞已驚疑怖畏。於菩提心而生退沒。樂聲聞乘。是第一重罪。唯須知根了心次第為說從淺至深。又語人言。汝何能發大乘心。不如早向聲聞緣覺入於涅槃。是第二重罪。又語人言。汝何用學戒威儀當速發大乘心。受持讀誦大乘經典。身口意業當得清淨亦不受惡報。是第三重罪。又語人言。汝不應讀誦聲聞經典。當覆聲聞經典。聲聞法中不能斷結使惑。當聽受清淨大乘甚深經典。此能滅惡生菩提。善有信受者二人俱得。第四重罪。又為求利故說大乘法。見說大乘得利憎毀輕嫉。是第五重罪。又為求利故我解深法。不言從他聞得違負諸佛菩薩。是第六重罪。又作旃陀羅行。取他善比丘物及三寶物。賞上官人及與大王。依王官力輕善比丘嗔嫌憎嫉。是第七重罪。又作惡行。自恃王官勝力。及恃財施。輕善比丘。戲辱鬪亂。非法說法。捨正經律。違法立制。於善行比丘及坐禪讀誦經典無惱生惱。已惱增長。是第八重罪。若已犯者當依虛空藏菩薩懺罪滅之。初發心菩薩若欲弘通大法利益自他者。先離前過。後依第九地法師。法門即應法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品抄云。今入法界隨所相應成法分齊先離其過。初發心菩薩趣向大乘有八根本罪。燒盡一切善根墮於惡趣。離安隱處失人天樂。亦失大乘境界之樂也。一生五濁世有餘善根。近善知識。歸趣深法。發無上心。聞甚深法。讀誦受持。向小智人讀誦解說。他人聞已驚疑怖畏。於菩提心而生退沒。樂聲聞乘。是第一重罪。唯須知根了心次第為說從淺至深。又語人言。汝何能發大乘心。不如早向聲聞緣覺入於涅槃。是第二重罪。又語人言。汝何用學戒威儀當速發大乘心。受持讀誦大乘經典。身口意業當得清淨亦不受惡報。是第三重罪。又語人言。汝不應讀誦聲聞經典。當覆聲聞經典。聲聞法中不能斷結使惑。當聽受清淨大乘甚深經典。此能滅惡生菩提。善有信受者二人俱得。第四重罪。又為求利故說大乘法。見說大乘得利憎毀輕嫉。是第五重罪。又為求利故我解深法。不言從他聞得違負諸佛菩薩。是第六重罪。又作旃陀羅行。取他善比丘物及三寶物。賞上官人及與大王。依王官力輕善比丘嗔嫌憎嫉。是第七重罪。又作惡行。自恃王官勝力。及恃財施。輕善比丘。戲辱鬪亂。非法說法。捨正經律。違法立制。於善行比丘及坐禪讀誦經典無惱生惱。已惱增長。是第八重罪。若已犯者當依虛空藏菩薩懺罪滅之。初發心菩薩若欲弘通大法利益自他者。先離前過。後依第九地法師。法門即應法界。

真秀大德記云。一者無他之義。三乘云性一也。一乘云緣一也。緣一者。隨約是中道及如也。此是迴向品百句如謂日如月如等也。雖即是如。而有日名日相。月名月相。不無名相。然約普賢證者。無此名相。但為引三乘依名相耳。此約普賢教分辨也。問隨約是中道已是甚深。更約何義為普賢證耶。答隨約是中道及如者。依三乘教用日名日相等故。云與教相應也。此證分者言語道斷故絕名也。心行處滅故離相也。問若爾此處與淨名默何別。答淨名默者以名相倒。離此名相方為默也。九會佛默名相中默故玄別也。謂不捨名相即此名相中默。非如虛空都無物也。此約普賢證分辨耳。問言語道斷心行處滅亦極甚深。更約何義為十佛境界耶。答前雖是默名相中默若果分則初初不見名相處也。問若爾此處無法無物耶。答如前位中所論之法初初無也。問然則此中實無法耶。答具有也。問有何物耶。答此是古德所云反情見處也。乘是運載義。問上一字中既有三義。乘亦爾耶。答爾也。從異果之因至異因之果者三乘乘義。今約因即果義名運載也。此是普賢教分也。背因果名相。約言語道斷心行處滅之義。則是普賢證分運載義也。性海果分則不可說。故唯云不思議乘。此約不動名為乘也。法有三義。一自體名法。約三乘云。牛自體外有馬。馬自體有牛也。約一乘云。此法側無彼法。彼法側無此法故云自體也。二對意名法。約三乘云。第六意識所對名為法塵。約一乘。則無盡意識所對名為法也。三軌則義可知。界亦三義。一性別義。約三乘云。善惡無記三性各別故也。約一乘則於三性中隨舉全盡各互無側故。云性別。二因義。約三乘云。唯生眼識名為眼識。名言種子。約一乘則通生六識為眼識。名言種子也。二持義。約三乘云。異果之因持異因之果。約一乘則全果之因持全因之果故云持也。圖則依海印像表一乘三乘教及根欲。謂朱印之前後差別者。三乘教也。朱印之圓者一乘教也。印之前後差別中字則三乘根欲也。印之圓滿中字。則一乘根器也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真秀大德記云。一者無他之義。三乘云性一也。一乘云緣一也。緣一者。隨約是中道及如也。此是迴向品百句如謂日如月如等也。雖即是如。而有日名日相。月名月相。不無名相。然約普賢證者。無此名相。但為引三乘依名相耳。此約普賢教分辨也。問隨約是中道已是甚深。更約何義為普賢證耶。答隨約是中道及如者。依三乘教用日名日相等故。云與教相應也。此證分者言語道斷故絕名也。心行處滅故離相也。問若爾此處與淨名默何別。答淨名默者以名相倒。離此名相方為默也。九會佛默名相中默故玄別也。謂不捨名相即此名相中默。非如虛空都無物也。此約普賢證分辨耳。問言語道斷心行處滅亦極甚深。更約何義為十佛境界耶。答前雖是默名相中默若果分則初初不見名相處也。問若爾此處無法無物耶。答如前位中所論之法初初無也。問然則此中實無法耶。答具有也。問有何物耶。答此是古德所云反情見處也。乘是運載義。問上一字中既有三義。乘亦爾耶。答爾也。從異果之因至異因之果者三乘乘義。今約因即果義名運載也。此是普賢教分也。背因果名相。約言語道斷心行處滅之義。則是普賢證分運載義也。性海果分則不可說。故唯云不思議乘。此約不動名為乘也。法有三義。一自體名法。約三乘云。牛自體外有馬。馬自體有牛也。約一乘云。此法側無彼法。彼法側無此法故云自體也。二對意名法。約三乘云。第六意識所對名為法塵。約一乘。則無盡意識所對名為法也。三軌則義可知。界亦三義。一性別義。約三乘云。善惡無記三性各別故也。約一乘則於三性中隨舉全盡各互無側故。云性別。二因義。約三乘云。唯生眼識名為眼識。名言種子。約一乘則通生六識為眼識。名言種子也。二持義。約三乘云。異果之因持異因之果。約一乘則全果之因持全因之果故云持也。圖則依海印像表一乘三乘教及根欲。謂朱印之前後差別者。三乘教也。朱印之圓者一乘教也。印之前後差別中字則三乘根欲也。印之圓滿中字。則一乘根器也。

法融德記云。合詩一印者。一道朱畫合諸黑字方成圓印故云合詩。問書黑字後畫朱畫耶。畫朱畫後書黑字耶。答二俱是也。先書後畫者。以理從事之義。先畫後書者。以事從理之義也。儼師雖作七十三印。但欲現其一印之義。而相和尚深得師意故。唯作此一根本印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法融德記云。合詩一印者。一道朱畫合諸黑字方成圓印故云合詩。問書黑字後畫朱畫耶。畫朱畫後書黑字耶。答二俱是也。先書後畫者。以理從事之義。先畫後書者。以事從理之義也。儼師雖作七十三印。但欲現其一印之義。而相和尚深得師意故。唯作此一根本印也。

真秀德記云。詩者圖文有七言三十句故云詩耳。非約韵言也。一印者。欲現一大緣起故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真秀德記云。詩者圖文有七言三十句故云詩耳。非約韵言也。一印者。欲現一大緣起故也。

大記云。五十四角者。下文云。何故印文唯有一道。答表如來一音故云云。將性起品十種音歷。對五乘機。即成五十。此能應佛具將四攝四無量故。云四角也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。五十四角者。下文云。何故印文唯有一道。答表如來一音故云云。將性起品十種音歷。對五乘機。即成五十。此能應佛具將四攝四無量故。云四角也。

真秀記云。五十四角者。表人知識。謂五十五知識也。以合初後二文殊故唯五十四。合舉初後通取中間為一圓智。普賢知識是所證理。法界諸法不出理智故也。二百一十字者。法知識也。謂離世間品普惠雲興二百句問。普賢瓶瀉二千句答。每一句問。皆以十句答。故云一十也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真秀記云。五十四角者。表人知識。謂五十五知識也。以合初後二文殊故唯五十四。合舉初後通取中間為一圓智。普賢知識是所證理。法界諸法不出理智故也。二百一十字者。法知識也。謂離世間品普惠雲興二百句問。普賢瓶瀉二千句答。每一句問。皆以十句答。故云一十也。

大記云。二百一十字者。五周因果。除初因果於後四周簡果取因。於四周因各有五十位。故成二百。其四周中所有果位合四為一。欲現此果同是十佛果故。言一十也。問何故除初因果耶。答但是所信非所成行故。問何故果位合為一耶。答因位既有差別。平等詮相別故。果應亦爾。然欲現同是十佛果故總為一耳。又云。此海印中所現三世間十門十法也。謂下文十錢喻及十普法為二十。二十各論十玄。合為二百。并本十玄故云二百一十也。又此印為總。七十三印為別。就別印中。將七十印歷三際印。一際各七十故合為二百一十也。故合二百一十印成一海印三昧總相印也。七言三十句者。前之法喻各十。并本十玄合為三十。此三十句不出經題七字故。以七言造詩也。是故法界之法雖云無盡。不出二百一十字。總此即成三十句。又總此不出七字。又總此不出理智。又總此不出一最清淨法界。是故題云一乘法界圖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。二百一十字者。五周因果。除初因果於後四周簡果取因。於四周因各有五十位。故成二百。其四周中所有果位合四為一。欲現此果同是十佛果故。言一十也。問何故除初因果耶。答但是所信非所成行故。問何故果位合為一耶。答因位既有差別。平等詮相別故。果應亦爾。然欲現同是十佛果故總為一耳。又云。此海印中所現三世間十門十法也。謂下文十錢喻及十普法為二十。二十各論十玄。合為二百。并本十玄故云二百一十也。又此印為總。七十三印為別。就別印中。將七十印歷三際印。一際各七十故合為二百一十也。故合二百一十印成一海印三昧總相印也。七言三十句者。前之法喻各十。并本十玄合為三十。此三十句不出經題七字故。以七言造詩也。是故法界之法雖云無盡。不出二百一十字。總此即成三十句。又總此不出七字。又總此不出理智。又總此不出一最清淨法界。是故題云一乘法界圖也。

清涼疏總釋題名中云。第六卷攝相盡者。謂從後漸卷乃至不出九會。九會不離初會。初會不離總題。總題不出理智。非理不智。故理外無智。非智不理。故智外無理。則理智不二。亦攝智從理。離體無用。攝用歸體。體性自離。故體即非體。本來清淨。強名之清淨法界。是以極從無盡乃至一字無字。皆攝花嚴性海。無有遺餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼疏總釋題名中云。第六卷攝相盡者。謂從後漸卷乃至不出九會。九會不離初會。初會不離總題。總題不出理智。非理不智。故理外無智。非智不理。故智外無理。則理智不二。亦攝智從理。離體無用。攝用歸體。體性自離。故體即非體。本來清淨。強名之清淨法界。是以極從無盡乃至一字無字。皆攝花嚴性海。無有遺餘。

大聖善教(至)隨病非一。法融記云。大聖者。於諸教中今此教主最尊勝故也。問下四教中能化所化皆不及耶。答爾也。問三乘能化三身但是一乘十身之大用。何云不及耶。答既云但是十身之用故不及也。問十佛即自受用佛即樹下佛也。何云不及耶。答若約此義可云及焉。然欲辨教品云不及耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖善教(至)隨病非一。法融記云。大聖者。於諸教中今此教主最尊勝故也。問下四教中能化所化皆不及耶。答爾也。問三乘能化三身但是一乘十身之大用。何云不及耶。答既云但是十身之用故不及也。問十佛即自受用佛即樹下佛也。何云不及耶。答若約此義可云及焉。然欲辨教品云不及耳。

清涼疏教起因緣中云。今說此經佛為真為應為一為多。若言真者。何名釋迦居娑婆界人天同見。若云應者。那言遮那處蓮花藏大菩薩見見佛法身。若云一者。何以多處別現。若云異者。何以復言而不分身。故說此經佛並非前說。即是法界無盡身雲真應相融一多無礙(云云)。先明十身後彰無礙。言十身者。自有二義。一約融三世間為十身者。一眾生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。二就佛上自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身(云云)。言無礙者。略有十義。一用周無礙云云。十圓通無礙。謂此佛身即理即事。即一即多。即依即正。即人即法。即此即彼。即情即非情。即深即廣。即因即果。即三身即十身。同一無礙法界身雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼疏教起因緣中云。今說此經佛為真為應為一為多。若言真者。何名釋迦居娑婆界人天同見。若云應者。那言遮那處蓮花藏大菩薩見見佛法身。若云一者。何以多處別現。若云異者。何以復言而不分身。故說此經佛並非前說。即是法界無盡身雲真應相融一多無礙(云云)。先明十身後彰無礙。言十身者。自有二義。一約融三世間為十身者。一眾生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。二就佛上自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身(云云)。言無礙者。略有十義。一用周無礙云云。十圓通無礙。謂此佛身即理即事。即一即多。即依即正。即人即法。即此即彼。即情即非情。即深即廣。即因即果。即三身即十身。同一無礙法界身雲。

法融記云。善教者。約三乘。則此生他世順益者善也。此生他世違損者惡也。於此二中無可記別者無記也。約一乘。則只是善也。何者。謂儼師云。圓通之致處無不善觸緣斯順不擇物而施(已上)。故知一乘唯一善耳。問若爾無記與惡只一善耶。答爾也。問爾則舉惡時亦如是耶。答爾也。然云善者約隨舉無側義云耳。無方者。若三乘則隨說一二乃至無量非是無方。何者。三乘之教隨別機說故非無方。一乘之教隨說諦緣度等徹於海印究竟之際自在而說故云無方也。應機隨病非一者。猶如小醫各別與藥。若大醫王普集天下種種諸物作一團藥。無問病之若于差別。平等普與。病無不治。一乘之佛亦復如是。普應諸教機根之病。唯以一種海印定法稱根而說。聲聞人中與全海印四諦之法。獨覺人中與全海印緣生之法。菩薩人中與全海印六度之法。乃至熟頓人中亦全全與之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法融記云。善教者。約三乘。則此生他世順益者善也。此生他世違損者惡也。於此二中無可記別者無記也。約一乘。則只是善也。何者。謂儼師云。圓通之致處無不善觸緣斯順不擇物而施(已上)。故知一乘唯一善耳。問若爾無記與惡只一善耶。答爾也。問爾則舉惡時亦如是耶。答爾也。然云善者約隨舉無側義云耳。無方者。若三乘則隨說一二乃至無量非是無方。何者。三乘之教隨別機說故非無方。一乘之教隨說諦緣度等徹於海印究竟之際自在而說故云無方也。應機隨病非一者。猶如小醫各別與藥。若大醫王普集天下種種諸物作一團藥。無問病之若于差別。平等普與。病無不治。一乘之佛亦復如是。普應諸教機根之病。唯以一種海印定法稱根而說。聲聞人中與全海印四諦之法。獨覺人中與全海印緣生之法。菩薩人中與全海印六度之法。乃至熟頓人中亦全全與之耳。

大記云。不四教人皆病機也。圓機則不爾也。又圓教之機有大病也。起一嗔心即有百千障礙門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。不四教人皆病機也。圓機則不爾也。又圓教之機有大病也。起一嗔心即有百千障礙門故。

真秀記云。大聖者。對下三乘小聖云大聖也。善教者。文持教也。此文持教從海印定全體而起故。於一喚水言中火木等法皆具來也。於一言中諸法具來。故云教具足。此水言中有水濕義。水濕義中具火熱等法界諸義。故云義具足。如是諸義於水言具。是故合云一大緣起教也。問欲用火時用喚水言中所至之火耶。答此但水緣故。若用火時用火言中來至之火也。問若爾水來中火與火來中火別耶。答至故同也。問若爾何須更起火來辭耶。答既須火處須起火辭。問若火來中火方得用者。水來中火非實火耶。答是實火也。然而是成。水之火故。與火中之火為門別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真秀記云。大聖者。對下三乘小聖云大聖也。善教者。文持教也。此文持教從海印定全體而起故。於一喚水言中火木等法皆具來也。於一言中諸法具來。故云教具足。此水言中有水濕義。水濕義中具火熱等法界諸義。故云義具足。如是諸義於水言具。是故合云一大緣起教也。問欲用火時用喚水言中所至之火耶。答此但水緣故。若用火時用火言中來至之火也。問若爾水來中火與火來中火別耶。答至故同也。問若爾何須更起火來辭耶。答既須火處須起火辭。問若火來中火方得用者。水來中火非實火耶。答是實火也。然而是成。水之火故。與火中之火為門別也。

無方應機者。如上善教稱法界。無別取捨之方所故云無方。此謂無盡圓滿總相教也。應普賢機也。隨病非一者。下四教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無方應機者。如上善教稱法界。無別取捨之方所故云無方。此謂無盡圓滿總相教也。應普賢機也。隨病非一者。下四教也。

旨歸章云。夫以主教圓通盡虛空於塵剎。帝珠方廣攬法界於毫端。無礙鎔融。盧舍那之妙境有涯斯泯。普賢眼之玄鑒浩汗微言。實叵尋其旨趣。宏深法海尤穿測於宗源。今略舉大綱。開茲十義。撮其機要稱曰旨歸。庶探玄之士粗識其致焉。說經處第一。夫圓滿教起必周側於塵方既為盡。法界之談詎可分其處別。今從狹至寬。略開十處。初此閻浮。二周百億。三盡十方。四遍塵道。五通異界。六談別塵。七歸花藏。八重攝剎。九猶帝網。十餘佛同云云。演經時第二。夫以常恒之說前後際而無涯。況念劫圓融豈可辨其時分。今略舉修短分齊折為十重。初唯一念。二盡七日。三遍三際。四攝同類。五收異劫。六念攝劫。七復重收。八異界時。九彼相入。十本收末(云云)。說經佛第三。問說此經佛盧舍那身既在如前無盡時處。其佛為是一身為是多身(云云)。今現此義略辨十重。一用周無礙。二相遍無礙。三寂用無礙。四依起無礙。五真應無礙。六分圓無礙。七因果無礙。八依正無礙。九潛入無礙。十圓通無礙。說經眾第四。夫眾海繁廣。豈塵算能知。今統略大綱亦現十位。一果德眾。二常隨眾。三嚴會眾。四供養眾。五奇特眾。六影響。七表法眾。八證法眾。九所益眾。十現法眾。說經儀第五。夫以無限大悲周眾生界施化。萬品儀式難量。今就通別各開十例。通而論之。或以音聲。或現妙色。或以奇香。或以上味。或以妙觸。或以法境。或內六根。或四威儀。或弟子人物。或一切所作。皆堪攝物。次別現言聲亦有十例。一如來語業圓音自說。二如來毛孔出聲說法。三如來光明舒音演法。四令菩薩口業說法。五令菩薩毛孔出聲說法。六令菩薩光明亦出聲說法。七令剎海出聲說法。八令一切眾生說法。九以三世音聲說法。十以一切法皆出聲說法。示經教第六。圓教微言必窮法界既盡。如來無盡辯力各遍虛空。毛端剎海復各盡窮未來際。頓說常說時處無邊。若斯之教豈可限其部秩。今約准經文析為十類。一異說經。二同說經。三普眼經。四上本經。五中本經。六下本經。七略本經。八主伴經。九眷屬經。十圓滿經。現經義第七。夫以義海宏深真源眇漫。略開二類各辨十門。先明所摽之法浩汗無涯。撮為十對用以統收。一教義一對。二理事一對。三境智一對。四行位一對。五因果一對。六依正一對。七體用一對。八人法一對。九逆順一對。十應感一對。次明所現理趣者。巧辯自在勢變。多端。亦舉十例以現無礙。一性相無礙。二廣狹無礙。三一多無礙。四相入無礙。五相是無礙。六隱現無礙。七微細無礙。八帝網無礙。九十世無礙。十主伴無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旨歸章云。夫以主教圓通盡虛空於塵剎。帝珠方廣攬法界於毫端。無礙鎔融。盧舍那之妙境有涯斯泯。普賢眼之玄鑒浩汗微言。實叵尋其旨趣。宏深法海尤穿測於宗源。今略舉大綱。開茲十義。撮其機要稱曰旨歸。庶探玄之士粗識其致焉。說經處第一。夫圓滿教起必周側於塵方既為盡。法界之談詎可分其處別。今從狹至寬。略開十處。初此閻浮。二周百億。三盡十方。四遍塵道。五通異界。六談別塵。七歸花藏。八重攝剎。九猶帝網。十餘佛同云云。演經時第二。夫以常恒之說前後際而無涯。況念劫圓融豈可辨其時分。今略舉修短分齊折為十重。初唯一念。二盡七日。三遍三際。四攝同類。五收異劫。六念攝劫。七復重收。八異界時。九彼相入。十本收末(云云)。說經佛第三。問說此經佛盧舍那身既在如前無盡時處。其佛為是一身為是多身(云云)。今現此義略辨十重。一用周無礙。二相遍無礙。三寂用無礙。四依起無礙。五真應無礙。六分圓無礙。七因果無礙。八依正無礙。九潛入無礙。十圓通無礙。說經眾第四。夫眾海繁廣。豈塵算能知。今統略大綱亦現十位。一果德眾。二常隨眾。三嚴會眾。四供養眾。五奇特眾。六影響。七表法眾。八證法眾。九所益眾。十現法眾。說經儀第五。夫以無限大悲周眾生界施化。萬品儀式難量。今就通別各開十例。通而論之。或以音聲。或現妙色。或以奇香。或以上味。或以妙觸。或以法境。或內六根。或四威儀。或弟子人物。或一切所作。皆堪攝物。次別現言聲亦有十例。一如來語業圓音自說。二如來毛孔出聲說法。三如來光明舒音演法。四令菩薩口業說法。五令菩薩毛孔出聲說法。六令菩薩光明亦出聲說法。七令剎海出聲說法。八令一切眾生說法。九以三世音聲說法。十以一切法皆出聲說法。示經教第六。圓教微言必窮法界既盡。如來無盡辯力各遍虛空。毛端剎海復各盡窮未來際。頓說常說時處無邊。若斯之教豈可限其部秩。今約准經文析為十類。一異說經。二同說經。三普眼經。四上本經。五中本經。六下本經。七略本經。八主伴經。九眷屬經。十圓滿經。現經義第七。夫以義海宏深真源眇漫。略開二類各辨十門。先明所摽之法浩汗無涯。撮為十對用以統收。一教義一對。二理事一對。三境智一對。四行位一對。五因果一對。六依正一對。七體用一對。八人法一對。九逆順一對。十應感一對。次明所現理趣者。巧辯自在勢變。多端。亦舉十例以現無礙。一性相無礙。二廣狹無礙。三一多無礙。四相入無礙。五相是無礙。六隱現無礙。七微細無礙。八帝網無礙。九十世無礙。十主伴無

礙。釋經意第八。夫以法相圓融寔有所因。因緣無量略辨十種。一為明諸法無定相故。二唯心現故。三如幻事故。四如夢現故。五勝通力故。六深定用故。七解脫力故。八因無限故。九緣起相田故。十法性融通故。明經益第九。夫以信向趣入此普賢法圓通頓益廣大無邊。略攝經文現其十種。見聞益。二發心益。三起行益。四攝位益。五速證益。六滅障益。七輕利益。八造修益。九頓得益。十稱性益。現經圓第十。夫以法界圓通緣無不契。謂上九門所現之法總合為一大緣起法。隨有一處即有一切無礙圓融無盡自在。若隨義分開亦有十門。一處圓。二時圓。三佛圓。四眾圓。五儀圓。六教圓。七義圓。八意圓。九益圓。十普圓。以同一無礙大緣起故。自在難量不思議故。是謂花嚴無盡法海窮盡法界越虛空界。唯普賢智方窮其底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 礙。釋經意第八。夫以法相圓融寔有所因。因緣無量略辨十種。一為明諸法無定相故。二唯心現故。三如幻事故。四如夢現故。五勝通力故。六深定用故。七解脫力故。八因無限故。九緣起相田故。十法性融通故。明經益第九。夫以信向趣入此普賢法圓通頓益廣大無邊。略攝經文現其十種。見聞益。二發心益。三起行益。四攝位益。五速證益。六滅障益。七輕利益。八造修益。九頓得益。十稱性益。現經圓第十。夫以法界圓通緣無不契。謂上九門所現之法總合為一大緣起法。隨有一處即有一切無礙圓融無盡自在。若隨義分開亦有十門。一處圓。二時圓。三佛圓。四眾圓。五儀圓。六教圓。七義圓。八意圓。九益圓。十普圓。以同一無礙大緣起故。自在難量不思議故。是謂花嚴無盡法海窮盡法界越虛空界。唯普賢智方窮其底。

迷之者(至)歸宗未日。法記云。迷之者者。下四教人也。以不知一乘無住本法故也。守跡不知失體者。比如獵人空守兔跡。不知兔身之遠也。如是三乘之人三無數劫如說修行所得之果只是迹耳。守為究竟。不知失其一乘實體故也。勤而歸宗未日者。無量億那由他劫行六波羅密。修習種種菩提分法故云勤也。然而還於一乘之家無日故云歸宗未日也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷之者(至)歸宗未日。法記云。迷之者者。下四教人也。以不知一乘無住本法故也。守跡不知失體者。比如獵人空守兔跡。不知兔身之遠也。如是三乘之人三無數劫如說修行所得之果只是迹耳。守為究竟。不知失其一乘實體故也。勤而歸宗未日者。無量億那由他劫行六波羅密。修習種種菩提分法故云勤也。然而還於一乘之家無日故云歸宗未日也。

依理據教(至)無名真源。法記云。依理據教者。理則忘像海印。謂佛心中證三世間。而佛證心一無分別也。教則現像海印。謂佛所證三世間法不動。各位性在中道了了現現也。是故依忘像理道二朱畫。據現像教列多黑字。作圓印也。略制盤詩者。黑字盤於朱畫。朱畫盤於黑字故云盤也。黑盤於朱則事遍於理。朱盤於黑則理遍於事也。大記云。冀以執名之徒還歸無名真源者。有以外化有名相際並為執名。直約內證為無名真源。然執名之徒但下四教無名真源者。若約實則內證外化一無分別之處。故下文云。若約理云。證教兩法舊來中道一無分別也。且約所證。佛證則名為證分。菩薩證則名為教分耳。問守迹之人歸真源時。捨前所守教迹而後歸耶。所守之迹即所歸之源耶。答如後問。若爾解緣起實體一乘之人亦解四諦緣生等耶。答見其不動諦緣之名即是無盡圓通之法也。問若爾守迹之人亦解無盡圓通之法耶。答約我則非他約其則不開也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依理據教(至)無名真源。法記云。依理據教者。理則忘像海印。謂佛心中證三世間。而佛證心一無分別也。教則現像海印。謂佛所證三世間法不動。各位性在中道了了現現也。是故依忘像理道二朱畫。據現像教列多黑字。作圓印也。略制盤詩者。黑字盤於朱畫。朱畫盤於黑字故云盤也。黑盤於朱則事遍於理。朱盤於黑則理遍於事也。大記云。冀以執名之徒還歸無名真源者。有以外化有名相際並為執名。直約內證為無名真源。然執名之徒但下四教無名真源者。若約實則內證外化一無分別之處。故下文云。若約理云。證教兩法舊來中道一無分別也。且約所證。佛證則名為證分。菩薩證則名為教分耳。問守迹之人歸真源時。捨前所守教迹而後歸耶。所守之迹即所歸之源耶。答如後問。若爾解緣起實體一乘之人亦解四諦緣生等耶。答見其不動諦緣之名即是無盡圓通之法也。問若爾守迹之人亦解無盡圓通之法耶。答約我則非他約其則不開也。

中法為始(至)隨印道讀。法記云。中法為始盤迴屈曲乃至佛為終者。盤迴則直見印圓。屈曲則約諸角曲也。問若約印道即離始終。何故約字法始佛終耶。答若直約理則雖無始終。如其不示始終則不得入法方便故也。隨印道者。若唯約字則三乘別教。若唯約印則一乘別教。以印隨字以字隨印則一乘同教。若具此三則一乘圓教也。以印隨字者。一乘垂於三乘。以字隨印者。三乘參於一乘。上參下垂並同教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中法為始(至)隨印道讀。法記云。中法為始盤迴屈曲乃至佛為終者。盤迴則直見印圓。屈曲則約諸角曲也。問若約印道即離始終。何故約字法始佛終耶。答若直約理則雖無始終。如其不示始終則不得入法方便故也。隨印道者。若唯約字則三乘別教。若唯約印則一乘別教。以印隨字以字隨印則一乘同教。若具此三則一乘圓教也。以印隨字者。一乘垂於三乘。以字隨印者。三乘參於一乘。上參下垂並同教。

教分記云。同教者(云云)。初約法相交參以明一乘。謂如三乘中。亦有說因陀羅微細等而主伴不具。或亦說花藏世界而不說十等。或一乘中亦有三乘法相等。謂如十眼中亦具五眼。十通中亦有六通。而義理全別。此即一乘垂於三乘。三乘參於一乘。是即兩宗交接連綴引攝成根欲性令入別教一乘故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教分記云。同教者(云云)。初約法相交參以明一乘。謂如三乘中。亦有說因陀羅微細等而主伴不具。或亦說花藏世界而不說十等。或一乘中亦有三乘法相等。謂如十眼中亦具五眼。十通中亦有六通。而義理全別。此即一乘垂於三乘。三乘參於一乘。是即兩宗交接連綴引攝成根欲性令入別教一乘故也。

大記云。就圖印文有多義釋。有云。以儼師五重海印配釋者。初四重則不分文句故皆通配也。約第五重亦具五重。以此第五重所具五重分配諸句。則初證分四句初二重海印也。次真性下緣起分十四句則第三重海印也。次能人下利他行四句則第四重海印也。次是故行者下修行方便四句則第五重海印也。後四句是修行所得之益也。初四句中初一句影不現海印。次一句影現海印。次一句釋前法性無二相也。後一句釋前諸法本來寂也。問題中約法則法界圖。約喻則海印圖。與此中法性何別耶。答緣起分中分界種海各別配者。以隨行者之心故爾。若證分則本不分示界種海故。但是一味法界之處。是故法界海印法性同一量也。是故初會中分界種海。第二會中不言三別。而但總云佛剎不可思議也。依於此印。若是上根直入證分。若是中根真性下教分之中而能得入。若是下根於後行者下修行方便之中方始得入也。表訓真定等十餘德從和尚所學此印時。問云。不動吾身即是法身自體之義云何得見。於是和尚即以四句偈子而答之云。諸緣根本我。一切法源心。語言大要宗。真實善知識。仍云。汝等當善用心耳。表訓德作五觀釋。一實相觀。二無住觀。三性起觀。四緣起觀。五因緣觀也。初觀者法源心與大要宗也。後四觀者根本我也。因說頌曰。我是諸緣所成法諸緣以我得成緣。是因緣觀。以緣成我我無體。以我成緣緣無性。是緣起觀諸法有無元來一。有無諸法本無二。是性起觀。有時非有還同無。無時非無還同有。是無住觀。諸法本來不移動。能觀之心亦不起。是實相觀作此五觀以呈和尚。和尚曰。是也。以此五觀准三十句。則證分四句實相觀。次十四句無住觀。次四句性起觀緣起觀。後諸句緣起觀因緣觀也。真定德作三門釋。一理事具德門。二事融現理門。三修行增長門。於此三門表訓德。加不動建立門為四門也。以此准三十句者。證分四句不動建立門。次十四句理事具德及事融現理門。後諸句修行增長門也。謂十四句中初四句理事具德門。此中初一句無住體故理。次一句無住相故事。後二句無住用也。具德者。真性理中具六道因果小乘因果乃至圓教因果等普賢二十二位。二十二位中具真性體故也。後十句則事融現理門也。謂一塵鎔融含十方之道理現前故也。修行增長門者。若分配諸句。雖屬利他四句。然此中意始從證分或徵或釋。令知自身即是法性耳。又以四滿義科。則證分四句行實滿義。真性甚深下證滿義。初發心時下法滿義。是故行者下人滿義此辭。亦是訓德之義。上元元年在皇福寺說也。行滿者。但行滿則是證分故。證滿者。為是證分滿足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。就圖印文有多義釋。有云。以儼師五重海印配釋者。初四重則不分文句故皆通配也。約第五重亦具五重。以此第五重所具五重分配諸句。則初證分四句初二重海印也。次真性下緣起分十四句則第三重海印也。次能人下利他行四句則第四重海印也。次是故行者下修行方便四句則第五重海印也。後四句是修行所得之益也。初四句中初一句影不現海印。次一句影現海印。次一句釋前法性無二相也。後一句釋前諸法本來寂也。問題中約法則法界圖。約喻則海印圖。與此中法性何別耶。答緣起分中分界種海各別配者。以隨行者之心故爾。若證分則本不分示界種海故。但是一味法界之處。是故法界海印法性同一量也。是故初會中分界種海。第二會中不言三別。而但總云佛剎不可思議也。依於此印。若是上根直入證分。若是中根真性下教分之中而能得入。若是下根於後行者下修行方便之中方始得入也。表訓真定等十餘德從和尚所學此印時。問云。不動吾身即是法身自體之義云何得見。於是和尚即以四句偈子而答之云。諸緣根本我。一切法源心。語言大要宗。真實善知識。仍云。汝等當善用心耳。表訓德作五觀釋。一實相觀。二無住觀。三性起觀。四緣起觀。五因緣觀也。初觀者法源心與大要宗也。後四觀者根本我也。因說頌曰。我是諸緣所成法諸緣以我得成緣。是因緣觀。以緣成我我無體。以我成緣緣無性。是緣起觀諸法有無元來一。有無諸法本無二。是性起觀。有時非有還同無。無時非無還同有。是無住觀。諸法本來不移動。能觀之心亦不起。是實相觀作此五觀以呈和尚。和尚曰。是也。以此五觀准三十句。則證分四句實相觀。次十四句無住觀。次四句性起觀緣起觀。後諸句緣起觀因緣觀也。真定德作三門釋。一理事具德門。二事融現理門。三修行增長門。於此三門表訓德。加不動建立門為四門也。以此准三十句者。證分四句不動建立門。次十四句理事具德及事融現理門。後諸句修行增長門也。謂十四句中初四句理事具德門。此中初一句無住體故理。次一句無住相故事。後二句無住用也。具德者。真性理中具六道因果小乘因果乃至圓教因果等普賢二十二位。二十二位中具真性體故也。後十句則事融現理門也。謂一塵鎔融含十方之道理現前故也。修行增長門者。若分配諸句。雖屬利他四句。然此中意始從證分或徵或釋。令知自身即是法性耳。又以四滿義科。則證分四句行實滿義。真性甚深下證滿義。初發心時下法滿義。是故行者下人滿義此辭。亦是訓德之義。上元元年在皇福寺說也。行滿者。但行滿則是證分故。證滿者。為是證分滿足

之法方得一中一切一即一切等無礙自在故。法滿者。初發心時便成正覺者以法滿足方得成故。人滿者。不動凡身即滿足佛故。如此印中以此四義科。文亦於一部大經之中以此四義科也。謂行滿者一部始終只是十佛內證也。證滿者一部始終一多大小無障礙義也。法滿者一部始終唯初發心即滿足法成正覺義也。人滿者一部始終即此凡身是自體佛義也。印則分配諸句。經則亦通配始終自在科也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之法方得一中一切一即一切等無礙自在故。法滿者。初發心時便成正覺者以法滿足方得成故。人滿者。不動凡身即滿足佛故。如此印中以此四義科。文亦於一部大經之中以此四義科也。謂行滿者一部始終只是十佛內證也。證滿者一部始終一多大小無障礙義也。法滿者一部始終唯初發心即滿足法成正覺義也。人滿者一部始終即此凡身是自體佛義也。印則分配諸句。經則亦通配始終自在科也。

十句章云。十隔越科文成義自在者。欲成初會義。若餘諸會處法文句等在於此初自在能成。如初會義餘亦爾。准之。其相云何。若問初會名何耶。答是忉利天會。若問說何法。答是十住法如是言說不違能成義。何以故。初會論時為諸會本故。能攝諸會。如初會餘會亦爾。隨約是本能攝前後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十句章云。十隔越科文成義自在者。欲成初會義。若餘諸會處法文句等在於此初自在能成。如初會義餘亦爾。准之。其相云何。若問初會名何耶。答是忉利天會。若問說何法。答是十住法如是言說不違能成義。何以故。初會論時為諸會本故。能攝諸會。如初會餘會亦爾。隨約是本能攝前後也。

法性圓融(至)非餘境。法記云。何者是法。借因分詮。若強指者。汝身心是。何是性。即圓融是也。云何圓融。無二相故。一故無二。二而無二耶。非是一故無二。即其二相直云無二何是諸法。法性是也。何故不動圓融故。何故本來寂。無二相故。本來寂處可得名耶。不可名目。以無名故。何故無名。以無相故。何故無相。絕一切故。若爾此中修證亦絕耶。絕也。實無修證耶。實無也然而聖亦修證。要須修證。如何修證。若可誨者是教分故。唯大文夫善用心處非餘境也。此證分中一切諸法具耶闕耶。具也。若爾亦具遍計非法耶。何得具耶。爾則闕耶。何得闕耶。謂無有一物非普法故。何得具耶。不動遍計非法即滿足法。何得闕耶。故儼師云。一乘中何法缺。非法缺。何法不缺。非法不缺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性圓融(至)非餘境。法記云。何者是法。借因分詮。若強指者。汝身心是。何是性。即圓融是也。云何圓融。無二相故。一故無二。二而無二耶。非是一故無二。即其二相直云無二何是諸法。法性是也。何故不動圓融故。何故本來寂。無二相故。本來寂處可得名耶。不可名目。以無名故。何故無名。以無相故。何故無相。絕一切故。若爾此中修證亦絕耶。絕也。實無修證耶。實無也然而聖亦修證。要須修證。如何修證。若可誨者是教分故。唯大文夫善用心處非餘境也。此證分中一切諸法具耶闕耶。具也。若爾亦具遍計非法耶。何得具耶。爾則闕耶。何得闕耶。謂無有一物非普法故。何得具耶。不動遍計非法即滿足法。何得闕耶。故儼師云。一乘中何法缺。非法缺。何法不缺。非法不缺也。

真記云。法性者。微塵法性。須彌山法性。一尺法性。五尺法性。若約今日五尺法性論者。微塵法性須彌山法性等。不動自位稱成五尺。不增小位不減大位而能成也。圓融者。微塵法滿五尺。須彌山法契五尺故也。無二相者。微塵雖滿。須彌雖契。只唯五尺故也。諸法者。指前法也。不動者。指前性也。性者無住法性也。故此和尚云。約今日五尺身之不動為無住也。本來寂者。指前無二相也。只是五尺法性側無餘物故。云本來寂也。無名無相絕一切者。如上初初不見名相處也。證智所知非餘境者。唯佛與佛乃可能知故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。法性者。微塵法性。須彌山法性。一尺法性。五尺法性。若約今日五尺法性論者。微塵法性須彌山法性等。不動自位稱成五尺。不增小位不減大位而能成也。圓融者。微塵法滿五尺。須彌山法契五尺故也。無二相者。微塵雖滿。須彌雖契。只唯五尺故也。諸法者。指前法也。不動者。指前性也。性者無住法性也。故此和尚云。約今日五尺身之不動為無住也。本來寂者。指前無二相也。只是五尺法性側無餘物故。云本來寂也。無名無相絕一切者。如上初初不見名相處也。證智所知非餘境者。唯佛與佛乃可能知故也。

古記云。表訓德問相和尚言。云何無住。和尚曰。即我凡夫五尺身稱於三際而不動者是無住也。問若約三際分之則多種五尺耶。和尚云。以是緣之五尺故。須一即一須多即多也。問若稱三際而不動者即有住耶。和尚曰。若不見五尺住處。將來有住無住我當說也。又月瑜寺會神琳德云。昔相元師問真定師云。無住故無住耶。有住而無住耶。答二並不是。問若爾云何無住耶。答唯是令住故云無住耳。問無住令住耶。有住令住耶。答亦並不是已上。此則問雖堪問不堪答。答雖堪答不堪問處也。若假言者非如有為法剎那不住故云無住。非如無為法三際不住故云無住也。又林德說法之時。大雲法師君白言。緣起分說法如是。證分說法云何。林德默然有頃云。答之已了也。雲法師君未會。林德云。君之起此問時。所坐之床及一切法界諸法同時發問者是耳。但君問而餘一切法不起問者非也。法師君白六。法界咽喉無盡舌端同時發問者緣起分之問乎。林德云。三世間法同時發問者證分之問。稱於默然不動者證分之說。三世間法各住自位本來不動者證分之聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。表訓德問相和尚言。云何無住。和尚曰。即我凡夫五尺身稱於三際而不動者是無住也。問若約三際分之則多種五尺耶。和尚云。以是緣之五尺故。須一即一須多即多也。問若稱三際而不動者即有住耶。和尚曰。若不見五尺住處。將來有住無住我當說也。又月瑜寺會神琳德云。昔相元師問真定師云。無住故無住耶。有住而無住耶。答二並不是。問若爾云何無住耶。答唯是令住故云無住耳。問無住令住耶。有住令住耶。答亦並不是已上。此則問雖堪問不堪答。答雖堪答不堪問處也。若假言者非如有為法剎那不住故云無住。非如無為法三際不住故云無住也。又林德說法之時。大雲法師君白言。緣起分說法如是。證分說法云何。林德默然有頃云。答之已了也。雲法師君未會。林德云。君之起此問時。所坐之床及一切法界諸法同時發問者是耳。但君問而餘一切法不起問者非也。法師君白六。法界咽喉無盡舌端同時發問者緣起分之問乎。林德云。三世間法同時發問者證分之問。稱於默然不動者證分之說。三世間法各住自位本來不動者證分之聞也。

真性其深至隨緣成。法記云。上證分中指其身心直示法性由無名相機難得入故。以法性轉名真性令其習也。比如盲人欲學織錦。匠者教云。當集具來。而彼盲人執草繩來。如是證分絕一切故。唯證所知。然以八識妄心而欲證入故。於此人不能直指證分之處。乃下一步假作真性之名以示之也。甚深者。入真性之門。謂花藏世界之甚深與彌勒樓閣之甚深也。花藏世界甚深者。以一一塵中見法界故。是故約一微塵求其內外並不可得。彌勒樓閣甚深者。謂彌勒彈指開樓閣門。善財入已頓見三世自身及法與諸善友故也。極微妙者中道也。非謂離二邊故以為中道。即約諸邊云中道也。不守自性等者。由自無性。以他為性。由他無性。以自為性。故云不守自性隨緣成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真性其深至隨緣成。法記云。上證分中指其身心直示法性由無名相機難得入故。以法性轉名真性令其習也。比如盲人欲學織錦。匠者教云。當集具來。而彼盲人執草繩來。如是證分絕一切故。唯證所知。然以八識妄心而欲證入故。於此人不能直指證分之處。乃下一步假作真性之名以示之也。甚深者。入真性之門。謂花藏世界之甚深與彌勒樓閣之甚深也。花藏世界甚深者。以一一塵中見法界故。是故約一微塵求其內外並不可得。彌勒樓閣甚深者。謂彌勒彈指開樓閣門。善財入已頓見三世自身及法與諸善友故也。極微妙者中道也。非謂離二邊故以為中道。即約諸邊云中道也。不守自性等者。由自無性。以他為性。由他無性。以自為性。故云不守自性隨緣成也。

真記云。問真性與上法性何別。答有云別也。謂法性則通真妄取圓融。又通情非情也。此則唯是真而又唯是有情門。以下釋真性段約眾生十二支故也。然而今約實云。真性即是法性也。所謂真性之體甚深微妙者。但以不存自性攬諸緣成故也。若約三乘論者。自性清淨心隨無明之風緣成差別萬法也。若自一乘義。則以緣前無法故。非先有真性而隨緣成。且吾今日或為水用或為石用。緣中法界諸法無遺頓起故也。如是法中而有水名水相。石名石相等。故不無名相。而此名相即無名相。是故且約眾生一無明支。歷十番觀。則不動無明名相即甚深法無所取捨。故云微妙。是故不動名相即成無側名相。若約普賢證。則不動無側名相即正離名絕相。若約十佛證。則初初不見名相等也。如無明支既爾。乃至老死支皆亦如是。是故經云。一切諸如來無有說佛法。隨其所應化而為演說法。無有說者證分說則教分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。問真性與上法性何別。答有云別也。謂法性則通真妄取圓融。又通情非情也。此則唯是真而又唯是有情門。以下釋真性段約眾生十二支故也。然而今約實云。真性即是法性也。所謂真性之體甚深微妙者。但以不存自性攬諸緣成故也。若約三乘論者。自性清淨心隨無明之風緣成差別萬法也。若自一乘義。則以緣前無法故。非先有真性而隨緣成。且吾今日或為水用或為石用。緣中法界諸法無遺頓起故也。如是法中而有水名水相。石名石相等。故不無名相。而此名相即無名相。是故且約眾生一無明支。歷十番觀。則不動無明名相即甚深法無所取捨。故云微妙。是故不動名相即成無側名相。若約普賢證。則不動無側名相即正離名絕相。若約十佛證。則初初不見名相等也。如無明支既爾。乃至老死支皆亦如是。是故經云。一切諸如來無有說佛法。隨其所應化而為演說法。無有說者證分說則教分。

道身章云。若定自古則緣起有性不得自在。所謂緣起者無性。無性者無住。無住者不偏於一。不偏於一者無所不當。問如是等理豈不自古。答三乘中先置一法此法隨緣。一乘不爾。緣即是法。緣外無隨緣之法。既云自古。即知是今緣起故爾。若定住古又定住今非緣起。故可云緣起法以無性為真性矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身章云。若定自古則緣起有性不得自在。所謂緣起者無性。無性者無住。無住者不偏於一。不偏於一者無所不當。問如是等理豈不自古。答三乘中先置一法此法隨緣。一乘不爾。緣即是法。緣外無隨緣之法。既云自古。即知是今緣起故爾。若定住古又定住今非緣起。故可云緣起法以無性為真性矣。

大記云。訓德意則真者無住本法也。性者本分種也。本分種者。若指文處初會果地玉海也。以此五海為本識體。約此本識。後諸會中或云種性。或云行業。或云願善決定等也。謂若上根人直依證分得自身心正即法性。然此證處絕名相。故中下之人未能信得。故說五海是汝本識之源。由是前機得自身心即是法性。是故依此真性方始建立本識義。故於諸教中或說具分賴耶。或說一分生滅賴耶等。唯普賢機得自本識是五海之源。故云十佛普賢大人境。問真性既如是甚深微妙。於何義中分二十二位耶。答以不守自性故。隨我所須地獄乃至佛果等緣成二十二位也。如是二十二位以普字印。印則皆普賢自體故。第三重海印正是普賢大人之境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。訓德意則真者無住本法也。性者本分種也。本分種者。若指文處初會果地玉海也。以此五海為本識體。約此本識。後諸會中或云種性。或云行業。或云願善決定等也。謂若上根人直依證分得自身心正即法性。然此證處絕名相。故中下之人未能信得。故說五海是汝本識之源。由是前機得自身心即是法性。是故依此真性方始建立本識義。故於諸教中或說具分賴耶。或說一分生滅賴耶等。唯普賢機得自本識是五海之源。故云十佛普賢大人境。問真性既如是甚深微妙。於何義中分二十二位耶。答以不守自性故。隨我所須地獄乃至佛果等緣成二十二位也。如是二十二位以普字印。印則皆普賢自體故。第三重海印正是普賢大人之境也。

崇業師觀釋中。釋明難品心性是一之文云。藏師約寄位釋故立遮救重難。儼師直約一乘種種心濕過海義釋。故云心以無分別為一性。云何能成種種事耶。此問意者。前光明覺品中佛之智光稱周法界現只一佛智也。所以其中列六道因果及小乘因果乃至圓教因果等普賢二十二位者。以一乘中普賢為教分之軌。十佛為證分之軌故也。是故欲示教分之軌故列之耳。欲得佛智。若除一物必不得全法界之智。是故要以六道因果小乘因果等為普賢阿含位。融鍊其心得成一佛智。故以佛智為普賢證也。因此問云。佛智是一。云何能生六道乃至佛等種種身心果報等耶。故經答云。諸法不自在求實不可得。是故一切法二俱不相知。眼耳鼻舌身心意諸情根。因此轉眾苦。而實無所轉。法性無所轉示現故。於彼無示現示現無所有。釋曰諸法者通於一性及種種果也。謂一無自故以種種為一。種種無自故以一為種種也。是故善惡趣中種種身心皆不相知自位不動。故云不自在也。是故儼師云。無分別不住故。能成眾事也(已上)。不自在者不住義。不住義者不動義。疏云。作無主故者。若其身心有主宰而造諸業者。受種種果。若身心無主而造業者。如虛空動作故不受種種果也。然而從虛空之因生虛空之果故。因果之義亦不礙也。疏云。文云不相知者。非謂情知。今言知者。力性作也。者力則塵數緣力是中門也。性則無住法性是即門也。作者不思議作是中即門之果也。一切諸法要具中即方有所作也。非是有自性法去來之義。故云中門者虛空建立門。即門者虛空動作門也。故儼師云。緣者無側義。無側者力性作也。昔林德云。明難一心海者過於濕。起信一心海者留於濕也。若立在濕留海中答者。義有所礙。若立在濕過海中答者。義無所礙也。質應大德在大白山智悟師藪結夏之次。得大經中法性無所轉文。及孔目中性種性本有習種性修生者非佛法所樂。乃至云法性外有修生起者緣起可增失等文。呈於林德云。此是濕過海之證耶。林德曰。是也。解云。緣起可增失者。若謂所證之理從古而有。能證之智今適始起者。則以智證理之際望其未證之時。有增勝義。故云緣起可增之失也。智是緣起也。此中約眼耳等為法性也。問何故上云由眼耳等故眾苦轉也。而次復云是法性故無所轉耶。答不知一切法是普賢身故。此眼耳等對善惡境起諸業果轉眾苦也。今知一切是普賢身。故眼耳等物正即法性無所轉也。若眼耳等非法性者。緣起可增失也。問何知是普賢身耶。答經中普賢云。得此究竟三世平等清淨法身。復得清淨無上色身。則何有一物非普賢耶。問此普賢身如何見耶。答經云。普 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇業師觀釋中。釋明難品心性是一之文云。藏師約寄位釋故立遮救重難。儼師直約一乘種種心濕過海義釋。故云心以無分別為一性。云何能成種種事耶。此問意者。前光明覺品中佛之智光稱周法界現只一佛智也。所以其中列六道因果及小乘因果乃至圓教因果等普賢二十二位者。以一乘中普賢為教分之軌。十佛為證分之軌故也。是故欲示教分之軌故列之耳。欲得佛智。若除一物必不得全法界之智。是故要以六道因果小乘因果等為普賢阿含位。融鍊其心得成一佛智。故以佛智為普賢證也。因此問云。佛智是一。云何能生六道乃至佛等種種身心果報等耶。故經答云。諸法不自在求實不可得。是故一切法二俱不相知。眼耳鼻舌身心意諸情根。因此轉眾苦。而實無所轉。法性無所轉示現故。於彼無示現示現無所有。釋曰諸法者通於一性及種種果也。謂一無自故以種種為一。種種無自故以一為種種也。是故善惡趣中種種身心皆不相知自位不動。故云不自在也。是故儼師云。無分別不住故。能成眾事也(已上)。不自在者不住義。不住義者不動義。疏云。作無主故者。若其身心有主宰而造諸業者。受種種果。若身心無主而造業者。如虛空動作故不受種種果也。然而從虛空之因生虛空之果故。因果之義亦不礙也。疏云。文云不相知者。非謂情知。今言知者。力性作也。者力則塵數緣力是中門也。性則無住法性是即門也。作者不思議作是中即門之果也。一切諸法要具中即方有所作也。非是有自性法去來之義。故云中門者虛空建立門。即門者虛空動作門也。故儼師云。緣者無側義。無側者力性作也。昔林德云。明難一心海者過於濕。起信一心海者留於濕也。若立在濕留海中答者。義有所礙。若立在濕過海中答者。義無所礙也。質應大德在大白山智悟師藪結夏之次。得大經中法性無所轉文。及孔目中性種性本有習種性修生者非佛法所樂。乃至云法性外有修生起者緣起可增失等文。呈於林德云。此是濕過海之證耶。林德曰。是也。解云。緣起可增失者。若謂所證之理從古而有。能證之智今適始起者。則以智證理之際望其未證之時。有增勝義。故云緣起可增之失也。智是緣起也。此中約眼耳等為法性也。問何故上云由眼耳等故眾苦轉也。而次復云是法性故無所轉耶。答不知一切法是普賢身故。此眼耳等對善惡境起諸業果轉眾苦也。今知一切是普賢身。故眼耳等物正即法性無所轉也。若眼耳等非法性者。緣起可增失也。問何知是普賢身耶。答經中普賢云。得此究竟三世平等清淨法身。復得清淨無上色身。則何有一物非普賢耶。問此普賢身如何見耶。答經云。普

賢身相如虛空。依真而住非國土。如是見也。又何者吾身虛空是也。何者虛空。吾身是也。以無側故。又六道即是虛空。虛空即是六道也。頌曰。虛空法界為身心。行住坐臥念相續。所見諸物亦身心。念念相續無絕已。空三印文云。心性者三種世間為濕過海心。依海起波。二波波皆三世間。故是濕過海心。依海起波則海因波果。依波起海則波因海果。同時互為因果也。此是大緣起□俗諦大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢身相如虛空。依真而住非國土。如是見也。又何者吾身虛空是也。何者虛空。吾身是也。以無側故。又六道即是虛空。虛空即是六道也。頌曰。虛空法界為身心。行住坐臥念相續。所見諸物亦身心。念念相續無絕已。空三印文云。心性者三種世間為濕過海心。依海起波。二波波皆三世間。故是濕過海心。依海起波則海因波果。依波起海則波因海果。同時互為因果也。此是大緣起□俗諦大法。

一中一切(至)多即一。法記云。問何故不守自性隨緣成之次明此句耶。答凡緣起法二無別自性。互相以他而為自性。方能隨緣無側而起。故不守自性之次明一中一切等義也。問若緣起法隨起無側者。唯是緣前無法之義耶。答就緣論之。緣前無法。就性論之。緣前有法。何者。就緣論時。現於今日緣中之五尺是緣起本法無側而立。故緣以前無一法也。就性論時。本有性起法體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一中一切(至)多即一。法記云。問何故不守自性隨緣成之次明此句耶。答凡緣起法二無別自性。互相以他而為自性。方能隨緣無側而起。故不守自性之次明一中一切等義也。問若緣起法隨起無側者。唯是緣前無法之義耶。答就緣論之。緣前無法。就性論之。緣前有法。何者。就緣論時。現於今日緣中之五尺是緣起本法無側而立。故緣以前無一法也。就性論時。本有性起法體也。

真記云。一中一切等二句重現緣起體之隨緣成義令明了也。初一句因果道理門。謂得一而定得十。得十定得一。得因而即得果。得果即得因也。十緣是因。所成之一是果。此因果者即一時中二位不動。故云因果道理門。次一句德用自在門。謂此即彼彼即此。無礙無側。故云德用自在門及位動門也。問前是中門故有力無力門。此是即門故有體無體門何云用耶。答此則因緣當體即因即果之義名為用耳。非力用之用。問一中一切者。十緣是因。所成之一是果。然則合能所成為十一耶。答於一緣中約望他之義為能成因。絕待之義為所成果。然此二義無二故非十一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。一中一切等二句重現緣起體之隨緣成義令明了也。初一句因果道理門。謂得一而定得十。得十定得一。得因而即得果。得果即得因也。十緣是因。所成之一是果。此因果者即一時中二位不動。故云因果道理門。次一句德用自在門。謂此即彼彼即此。無礙無側。故云德用自在門及位動門也。問前是中門故有力無力門。此是即門故有體無體門何云用耶。答此則因緣當體即因即果之義名為用耳。非力用之用。問一中一切者。十緣是因。所成之一是果。然則合能所成為十一耶。答於一緣中約望他之義為能成因。絕待之義為所成果。然此二義無二故非十一也。

大記云。一中一切下欲現大緣起中因果道理及德用自在之義。故有此二句也。崇業師云。三乘亦有此義也。謂若初教賴耶識中三性種子與本識體同無記性故也。解云。本識體中薰成之義是體門。又德用自在義也。三性種子隨能薰別者是力門。因果道理義也。若熟教中如來藏體是德用自在之義。若生若滅者以是用故因果道理之義也。若一乘中隨法辨因故。十普法中隨舉一法具體具用。體則德用自在。用則因果道理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。一中一切下欲現大緣起中因果道理及德用自在之義。故有此二句也。崇業師云。三乘亦有此義也。謂若初教賴耶識中三性種子與本識體同無記性故也。解云。本識體中薰成之義是體門。又德用自在義也。三性種子隨能薰別者是力門。因果道理義也。若熟教中如來藏體是德用自在之義。若生若滅者以是用故因果道理之義也。若一乘中隨法辨因故。十普法中隨舉一法具體具用。體則德用自在。用則因果道理也。

道身章云。問西風波非東風波。東風波非西風波。但約二波之水體不二義得言即門。則約二波不得即門。若爾但約此事彼事理體無二得言即門。何得二事不除論相即門耶。答若放二風水無二波。既無二波。以何即何乎。既以此即彼。故可知不除二波論相即耳。非約理體論相即矣。此中此波之水與彼波之水□體是一。故波雖無盡體言即一者三乘義耳。若非此波即無彼波。若非彼波即無此波。是中門。此波非自性故在於彼波。彼波非自性故在於此波。是即門者一乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身章云。問西風波非東風波。東風波非西風波。但約二波之水體不二義得言即門。則約二波不得即門。若爾但約此事彼事理體無二得言即門。何得二事不除論相即門耶。答若放二風水無二波。既無二波。以何即何乎。既以此即彼。故可知不除二波論相即耳。非約理體論相即矣。此中此波之水與彼波之水□體是一。故波雖無盡體言即一者三乘義耳。若非此波即無彼波。若非彼波即無此波。是中門。此波非自性故在於彼波。彼波非自性故在於此波。是即門者一乘也。

古記云。入即之中諸家立名非一。謂或云中門即門。或云相入相即。或云相在相是。或云相資相攝。或云互相依持力無力義。互相形奪體無體義。又古人云。中門如灯光相入。故但諸灯用相入耳。即門如波水相收。故波體水體無一相即耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。入即之中諸家立名非一。謂或云中門即門。或云相入相即。或云相在相是。或云相資相攝。或云互相依持力無力義。互相形奪體無體義。又古人云。中門如灯光相入。故但諸灯用相入耳。即門如波水相收。故波體水體無一相即耳。

一微塵中(至)亦如是。法記云。微塵者。初教云。極微塵。熟教云。空隣塵。一乘云。總相塵。此總相塵者。須小即小。須大即大。故塵中頓現十方也。問下教有方分之塵者與一乘塵何別。答一乘塵須方分即有方分。須無方分即無方分。隨須自在故別也。問無方分之塵非更碎耶。答亦須碎盡。何者。若其情謂所計之無方分則要須用六相分析也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一微塵中(至)亦如是。法記云。微塵者。初教云。極微塵。熟教云。空隣塵。一乘云。總相塵。此總相塵者。須小即小。須大即大。故塵中頓現十方也。問下教有方分之塵者與一乘塵何別。答一乘塵須方分即有方分。須無方分即無方分。隨須自在故別也。問無方分之塵非更碎耶。答亦須碎盡。何者。若其情謂所計之無方分則要須用六相分析也。

真記云。一微塵中含十方者。攝十方界成一塵故云含十方耶。攬十方界成一塵已新新更含十方耶。答二義俱得。問成一塵時攝十方盡更無有餘。何得新新含耶。答是須處須故。成一塵時。須十方盡須新新含時。亦不礙後後起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。一微塵中含十方者。攝十方界成一塵故云含十方耶。攬十方界成一塵已新新更含十方耶。答二義俱得。問成一塵時攝十方盡更無有餘。何得新新含耶。答是須處須故。成一塵時。須十方盡須新新含時。亦不礙後後起也。

大記云。一微塵者。佛剎塵數劫中勤修所鍊故。方能含受十方世界無礙自在。此是事法最細之初位。真定德云。事融現理門者。約塵含十方之道理云耳。非謂一塵泯融同理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。一微塵者。佛剎塵數劫中勤修所鍊故。方能含受十方世界無礙自在。此是事法最細之初位。真定德云。事融現理門者。約塵含十方之道理云耳。非謂一塵泯融同理也。

道身章云。相和尚曰。一微塵中含十方世界者。同是無住故爾。元師問云。微塵無住小。十方世界無住大耶。答一量也。問若爾何言塵小十方世界大耶。答微塵與十方世界各無自性唯無住耳。所言塵小世界大者。是須處須耳。非是小故云小大故云大。所謂不知塵小世界大機中令知塵小世界大故。且說塵小世界大耳。非是一向塵小自性世界大自性矣。亦得云塵大世界小。道理齊一無住實相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身章云。相和尚曰。一微塵中含十方世界者。同是無住故爾。元師問云。微塵無住小。十方世界無住大耶。答一量也。問若爾何言塵小十方世界大耶。答微塵與十方世界各無自性唯無住耳。所言塵小世界大者。是須處須耳。非是小故云小大故云大。所謂不知塵小世界大機中令知塵小世界大故。且說塵小世界大耳。非是一向塵小自性世界大自性矣。亦得云塵大世界小。道理齊一無住實相也。

古記云。有彌碎彌小之塵。有彌碎彌大之塵。有彌碎如本之塵也。俱舍頌曰。極微微金水。兔羊牛隙塵。蟣虱麥指節。後後增七倍(已上)。隙塵者。遊於窓隙日光之塵人眼所見也。折此至七分之一分者天眼所見也。此上二塵窓隙塵也。析此天眼所見至七分之一分者鐵塵。初果所見。析此至七之一銅塵。第二果所見。析此至七之一銀塵。第三果所見。析此至七之一金塵。第四果所見。析此至七之一水塵。大獨覺所見。析此至七之一微塵。三十四念斷結得菩提之佛所見。解云。此上並是遍計分所攝。析此至七之一極微塵。初教菩薩所見。析此至七之一似塵。自受用佛所見。解云。此上依他分所攝。析此至七之一法塵。終教佛所見。析此至七之一空塵。頓教佛所見。解云。終教以後圓成分所攝。此中色心二法皆是真如所成也。此終教法塵者意識所緣也。初教亦說意識所緣。然終教中立一意識。故約第一義一心眼所見為法塵也。析此至七之一總相塵。普賢眼所見。此普眼所見之塵則三乘五眼終不能得見也。故此經中欲示不共別教之義。約微塵虛空為初位也。問此一乘之塵與三乘理何別。答約三乘云則是理也。約普眼所見則是最細事法也。此上所說初雖引俱舍。實非彼論義。此是林德授融秀之義。約觀心體聖教而說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。有彌碎彌小之塵。有彌碎彌大之塵。有彌碎如本之塵也。俱舍頌曰。極微微金水。兔羊牛隙塵。蟣虱麥指節。後後增七倍(已上)。隙塵者。遊於窓隙日光之塵人眼所見也。折此至七分之一分者天眼所見也。此上二塵窓隙塵也。析此天眼所見至七分之一分者鐵塵。初果所見。析此至七之一銅塵。第二果所見。析此至七之一銀塵。第三果所見。析此至七之一金塵。第四果所見。析此至七之一水塵。大獨覺所見。析此至七之一微塵。三十四念斷結得菩提之佛所見。解云。此上並是遍計分所攝。析此至七之一極微塵。初教菩薩所見。析此至七之一似塵。自受用佛所見。解云。此上依他分所攝。析此至七之一法塵。終教佛所見。析此至七之一空塵。頓教佛所見。解云。終教以後圓成分所攝。此中色心二法皆是真如所成也。此終教法塵者意識所緣也。初教亦說意識所緣。然終教中立一意識。故約第一義一心眼所見為法塵也。析此至七之一總相塵。普賢眼所見。此普眼所見之塵則三乘五眼終不能得見也。故此經中欲示不共別教之義。約微塵虛空為初位也。問此一乘之塵與三乘理何別。答約三乘云則是理也。約普眼所見則是最細事法也。此上所說初雖引俱舍。實非彼論義。此是林德授融秀之義。約觀心體聖教而說也。

又記云。七微者。窓遊塵。羊毛塵。兔毛塵。牛毛塵。金塵。水塵。極微塵也。解云。窓遊塵者。遊於窓隙日光也。羊毛塵者。析窓遊塵為七分故。唯止羊毛末也。兔毛塵者。析羊毛塵為七故。不止羊毛唯止兔毛末也。牛毛塵者。析兔毛塵為七故。唯止牛腹下毛末也。析此為七者透金而出金不礙也。析此為七者透過於水水不能潤也。析此為七者是極微也。此一一塵皆生子故名七母塵也。此極微塵於初教中三無數劫分而析之。約此初教之塵。於終教中不可計劫分而析之。至一乘中二佛世界塵數劫中分而析之。至最細際方為一乘極微塵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又記云。七微者。窓遊塵。羊毛塵。兔毛塵。牛毛塵。金塵。水塵。極微塵也。解云。窓遊塵者。遊於窓隙日光也。羊毛塵者。析窓遊塵為七分故。唯止羊毛末也。兔毛塵者。析羊毛塵為七故。不止羊毛唯止兔毛末也。牛毛塵者。析兔毛塵為七故。唯止牛腹下毛末也。析此為七者透金而出金不礙也。析此為七者透過於水水不能潤也。析此為七者是極微也。此一一塵皆生子故名七母塵也。此極微塵於初教中三無數劫分而析之。約此初教之塵。於終教中不可計劫分而析之。至一乘中二佛世界塵數劫中分而析之。至最細際方為一乘極微塵也。

無量遠劫(至)隔別成法。記云。無量遠劫即一念者。竪析一髮為十分乃至百分千分。以其一分置玉板上。舉利刃斷。約其利刃至板之時為一念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量遠劫(至)隔別成法。記云。無量遠劫即一念者。竪析一髮為十分乃至百分千分。以其一分置玉板上。舉利刃斷。約其利刃至板之時為一念也。

真記云。十世者。一云第十世也。謂總相念故。一云十世也。謂總別合舉故。問總相一世取現在一念者。別相之世唯是八耶。答約現在一念。望現在之過未。則前後相對而立別相之中。故別相之世是九非八。不望前後統包絕待。則為總相第十世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。十世者。一云第十世也。謂總相念故。一云十世也。謂總別合舉故。問總相一世取現在一念者。別相之世唯是八耶。答約現在一念。望現在之過未。則前後相對而立別相之中。故別相之世是九非八。不望前後統包絕待。則為總相第十世也。

大記云。九世即入成十世耶。為約十世更論即入耶。答二義並得。故康藏云。然此九世迭相即入故成一總句。總別合成十世也。此十世具足別異同時現現成緣起故得相入也。解云。初釋九世即入成十世也。後釋約十世令相即入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。九世即入成十世耶。為約十世更論即入耶。答二義並得。故康藏云。然此九世迭相即入故成一總句。總別合成十世也。此十世具足別異同時現現成緣起故得相入也。解云。初釋九世即入成十世也。後釋約十世令相即入也。

旨歸圓通鈔云。三乘中立法孤單故時隔於法。法既流轉故時流轉也。一乘中立法圓滿故時隔於法。法不流轉故時不流轉也。故纓絡經云。佛告梵摩達王說。汝前臥狗是汝過去身。捋我是汝未來佛(云云)。又羅國僧智通乃相和尚十聖弟子之一也。居大白山彌理嵓穴修花嚴觀。忽一日見大猪過穴門。及通依常禮木刻尊像盡具誠懇。像語通曰。過穴之猪是汝過去之身。我即是汝當果之佛也。通聞此語即悟三世一際之旨。後詣相和尚敘之。和尚知其成器。遂以法界圖印授之也(已上)。則與梵摩達王事。雖時有正像之異處亦中邊之殊。然其因緣亦相類也(云云)。三乘中過去唯狗位。現在唯人位。未來唯佛位。故從過去狗至現在人。從現在人至未來佛。故云三乘中立法孤單故以時隔法。法是無常。時亦無常。一乘中過去狗中具人佛。現在人中具狗佛。未來佛中具狗人。故不從過去狗遷到現在人。不從現在人轉至未來佛也。故云一乘中立法交徹故以時隔法。法是常住故時亦常住也。問法雖是一。互望而成九世耶。如九世別法亦別耶。答如後義。謂且約吾身。於一年中約月。則一年十二月故吾身亦十二也。一月三十日故身亦三十也。一日十二時故身亦十二也。一時八刻故身亦八也。如是一年三百六十日一日百刻故身亦三萬六千也。故如九世別法亦別也。問約五位論九世者。昨昨日是過去過去故唯一也。昨日者約當體則過去現在。望今日則現在過去。故具二也。今日者望昨日則過去未來。約當體則現在現在。望明日則未來過去。故具三也。明日者望今日則現在未來。約當體則未來現在。故具二也。明明日是未來未來故唯一也。是故唯是五位互望論故成九世。則法唯是一。互望論故亦成九世法也。何故云如九世別法亦別耶。答康藏云。以時與法不相離故故知爾也。三乘中色心等是法。約此法上前後遷流之義立為時。故時即假也。是故不論此義。一乘中以時與法不相離故。時亦是實也。是故如時之別法亦別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旨歸圓通鈔云。三乘中立法孤單故時隔於法。法既流轉故時流轉也。一乘中立法圓滿故時隔於法。法不流轉故時不流轉也。故纓絡經云。佛告梵摩達王說。汝前臥狗是汝過去身。捋我是汝未來佛(云云)。又羅國僧智通乃相和尚十聖弟子之一也。居大白山彌理嵓穴修花嚴觀。忽一日見大猪過穴門。及通依常禮木刻尊像盡具誠懇。像語通曰。過穴之猪是汝過去之身。我即是汝當果之佛也。通聞此語即悟三世一際之旨。後詣相和尚敘之。和尚知其成器。遂以法界圖印授之也(已上)。則與梵摩達王事。雖時有正像之異處亦中邊之殊。然其因緣亦相類也(云云)。三乘中過去唯狗位。現在唯人位。未來唯佛位。故從過去狗至現在人。從現在人至未來佛。故云三乘中立法孤單故以時隔法。法是無常。時亦無常。一乘中過去狗中具人佛。現在人中具狗佛。未來佛中具狗人。故不從過去狗遷到現在人。不從現在人轉至未來佛也。故云一乘中立法交徹故以時隔法。法是常住故時亦常住也。問法雖是一。互望而成九世耶。如九世別法亦別耶。答如後義。謂且約吾身。於一年中約月。則一年十二月故吾身亦十二也。一月三十日故身亦三十也。一日十二時故身亦十二也。一時八刻故身亦八也。如是一年三百六十日一日百刻故身亦三萬六千也。故如九世別法亦別也。問約五位論九世者。昨昨日是過去過去故唯一也。昨日者約當體則過去現在。望今日則現在過去。故具二也。今日者望昨日則過去未來。約當體則現在現在。望明日則未來過去。故具三也。明日者望今日則現在未來。約當體則未來現在。故具二也。明明日是未來未來故唯一也。是故唯是五位互望論故成九世。則法唯是一。互望論故亦成九世法也。何故云如九世別法亦別耶。答康藏云。以時與法不相離故故知爾也。三乘中色心等是法。約此法上前後遷流之義立為時。故時即假也。是故不論此義。一乘中以時與法不相離故。時亦是實也。是故如時之別法亦別也。

道身章云。如一夜中夢。已過父及未生子各三有九。覺時見之。但在一念心中。非此心中片分為父。片分為我。片分為子。總在一心。隨舉即攝。九人無所相知。而非絕無九人之別。又非一念之外立三為有。立六為無。有無同處一念而非有無之別(已上)。是故但其無我報心。全為父全為我全為子故。如九世別法亦別也。問現在一念簡餘八世之別義與於九世中無偏當之總義何別。答儼尊者以喻示相和尚云。如人夢見父及祖父登上蓋屋。子與孫子在下輸瓦。自處中間傳次而授也。祖父是過去。過去故唯一位。父是過去現在。現在過去故具二位。中間身則是過去未來現在現在未來過去故具三位。子是現在未來未來現在故具二位。孫子是未來故唯一位也。其在中間傳瓦之人約當體則簡餘八世。故現在現在也。通夢五人則於九世中無偏當也。故此人上具有二義。是故以總別時隔法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身章云。如一夜中夢。已過父及未生子各三有九。覺時見之。但在一念心中。非此心中片分為父。片分為我。片分為子。總在一心。隨舉即攝。九人無所相知。而非絕無九人之別。又非一念之外立三為有。立六為無。有無同處一念而非有無之別(已上)。是故但其無我報心。全為父全為我全為子故。如九世別法亦別也。問現在一念簡餘八世之別義與於九世中無偏當之總義何別。答儼尊者以喻示相和尚云。如人夢見父及祖父登上蓋屋。子與孫子在下輸瓦。自處中間傳次而授也。祖父是過去。過去故唯一位。父是過去現在。現在過去故具二位。中間身則是過去未來現在現在未來過去故具三位。子是現在未來未來現在故具二位。孫子是未來故唯一位也。其在中間傳瓦之人約當體則簡餘八世。故現在現在也。通夢五人則於九世中無偏當也。故此人上具有二義。是故以總別時隔法也。

道身章云。儼師遷神十个日前。學徒進所問訊。師問大眾曰。經中一微塵中含十方世界與無量劫即一念等言。汝等作何物看。眾人白云。緣起法無自性小不住小大不住大短不住短長不住長故爾耶。師曰。然之然矣。而猶生白云何謂師曰。莫須多噵。只言一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身章云。儼師遷神十个日前。學徒進所問訊。師問大眾曰。經中一微塵中含十方世界與無量劫即一念等言。汝等作何物看。眾人白云。緣起法無自性小不住小大不住大短不住短長不住長故爾耶。師曰。然之然矣。而猶生白云何謂師曰。莫須多噵。只言一故。

初發心時(至)常共和。法記云。問何故九世十世相即之次說初發心時便成正覺之義耶。答證分之法不可得故。或有行人於此無分故。為此人以證分之法性轉示之云。一無自性以一切為性。一塵無自性以十方為性。無量劫無自性以一念為性。一念無自性以無量劫為性。如是名為甚深真性也。行人意謂。已知真性如何得證。故復誨云。要當以此真性為心而發。於是行人如是而發。故發心即滿果也。是故住涅槃時常遊生死。遊生死時常住涅槃。故云生死涅槃常共和也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心時(至)常共和。法記云。問何故九世十世相即之次說初發心時便成正覺之義耶。答證分之法不可得故。或有行人於此無分故。為此人以證分之法性轉示之云。一無自性以一切為性。一塵無自性以十方為性。無量劫無自性以一念為性。一念無自性以無量劫為性。如是名為甚深真性也。行人意謂。已知真性如何得證。故復誨云。要當以此真性為心而發。於是行人如是而發。故發心即滿果也。是故住涅槃時常遊生死。遊生死時常住涅槃。故云生死涅槃常共和也。

所詮章佛種性文云。第三約一乘有二說。一攝前諸教所明種性。並皆具足主伴成宗。以同教故。攝方便故。二據別教種性。甚深因果無二。通依及正。盡三世間。該收一切。理事解行諸法門本來滿足已成熟訖故。大經云。菩薩種性甚深廣大與法界虛空等。此之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所詮章佛種性文云。第三約一乘有二說。一攝前諸教所明種性。並皆具足主伴成宗。以同教故。攝方便故。二據別教種性。甚深因果無二。通依及正。盡三世間。該收一切。理事解行諸法門本來滿足已成熟訖故。大經云。菩薩種性甚深廣大與法界虛空等。此之謂也。

真記云。初發心時便正覺者。約同教云。三賢十地中十解初發心住成滿。佛復治地住等成滿。佛此無明昧之殊然寄現也。若自別教。即吾身心名正覺耳。無寄十解位也。生死涅槃常共和者。若寄位云。寂滅涅槃之體從緣成生死。成生死時即性淨涅槃之體故也。約一乘。則生死涅槃非本自有在。吾須緣。何者。須生死緣中即具涅槃。須涅槃緣中即具生死故也。問何者生死。何者涅槃。答生死即汝身。涅槃即汝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。初發心時便正覺者。約同教云。三賢十地中十解初發心住成滿。佛復治地住等成滿。佛此無明昧之殊然寄現也。若自別教。即吾身心名正覺耳。無寄十解位也。生死涅槃常共和者。若寄位云。寂滅涅槃之體從緣成生死。成生死時即性淨涅槃之體故也。約一乘。則生死涅槃非本自有在。吾須緣。何者。須生死緣中即具涅槃。須涅槃緣中即具生死故也。問何者生死。何者涅槃。答生死即汝身。涅槃即汝身。

探玄釋經中初發心菩薩即是佛之文云。或云因中說果。或云解同佛境。或云約理平等。若約三乘教亦得。如上說。今尋上下文。約一乘圓教始終相攝圓融無礙。得始即得終。窮終方原始。一由陀羅尼門緣起相攝故。二由普賢菩提心遍該六位故。即因是果也。三由法性無始終故。發心入始即正是終故。是故上文云。初發心時便成正覺。具足惠身不由他悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 探玄釋經中初發心菩薩即是佛之文云。或云因中說果。或云解同佛境。或云約理平等。若約三乘教亦得。如上說。今尋上下文。約一乘圓教始終相攝圓融無礙。得始即得終。窮終方原始。一由陀羅尼門緣起相攝故。二由普賢菩提心遍該六位故。即因是果也。三由法性無始終故。發心入始即正是終故。是故上文云。初發心時便成正覺。具足惠身不由他悟也。

妙理圓成觀云。今辨此義略分四別。一唯因門。從無始時盡未來際。恒是菩薩修萬行故。或純或雜無有休息。何以故。於一一行無究竟故。眾生界不可盡故。經云。我常於十方國土中行菩薩行。謂虛空不可盡眾生不可盡故無成也。如文殊為諸佛師。摩耶為諸佛母。此並住因門攝化也。二唯果門。盡前後際恒是佛故。何以故。德相全真不墮時數無盡極故。三亦因亦果門。謂有發心及成正覺於一切時念念發心念念成佛故。罪因非果門。謂無心可發。無佛可成故。真法界中無二性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙理圓成觀云。今辨此義略分四別。一唯因門。從無始時盡未來際。恒是菩薩修萬行故。或純或雜無有休息。何以故。於一一行無究竟故。眾生界不可盡故。經云。我常於十方國土中行菩薩行。謂虛空不可盡眾生不可盡故無成也。如文殊為諸佛師。摩耶為諸佛母。此並住因門攝化也。二唯果門。盡前後際恒是佛故。何以故。德相全真不墮時數無盡極故。三亦因亦果門。謂有發心及成正覺於一切時念念發心念念成佛故。罪因非果門。謂無心可發。無佛可成故。真法界中無二性故。

道身章云。問三世間為佛身心者。佛身大寬故眾生等在佛身心耶。眾生業果即是佛耶。答二義共得。舍那品云。佛一毛孔中無量眾生住。各自受苦樂而不知去來等。又亦得眾生業果等即正是佛。問眾生業果即是佛者。從古即佛。何言初發心時方成佛耶。答從古是佛。而發心時方知是佛耳。如夢走馳。自夢即寂。而悟朝方知走即臥耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身章云。問三世間為佛身心者。佛身大寬故眾生等在佛身心耶。眾生業果即是佛耶。答二義共得。舍那品云。佛一毛孔中無量眾生住。各自受苦樂而不知去來等。又亦得眾生業果等即正是佛。問眾生業果即是佛者。從古即佛。何言初發心時方成佛耶。答從古是佛。而發心時方知是佛耳。如夢走馳。自夢即寂。而悟朝方知走即臥耳。

大記云。初發心時等者。二十二位之中隨何一位起善惡心。為初發心即是便正覺也。問以起善心為發心正覺者可也。何以起惡心為初發心亦正覺耶。答約無住別教。則二十二位皆是無住之位故。始起惡心之時乃至攝於後際佛果故也。問若爾無住別教中亦有如是發心正覺之義耶。答隨於何位起善惡心便正覺者。非謂先迷後覺。但本來覺故云正覺耳。生死涅槃等者。二十二位中三途五乘等所有分段變易。及圓教中分段變易。合取為生死邊。其中所有二四涅槃及十涅槃。合取為涅槃邊。此二互不相知一無分別故。云常共和也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。初發心時等者。二十二位之中隨何一位起善惡心。為初發心即是便正覺也。問以起善心為發心正覺者可也。何以起惡心為初發心亦正覺耶。答約無住別教。則二十二位皆是無住之位故。始起惡心之時乃至攝於後際佛果故也。問若爾無住別教中亦有如是發心正覺之義耶。答隨於何位起善惡心便正覺者。非謂先迷後覺。但本來覺故云正覺耳。生死涅槃等者。二十二位中三途五乘等所有分段變易。及圓教中分段變易。合取為生死邊。其中所有二四涅槃及十涅槃。合取為涅槃邊。此二互不相知一無分別故。云常共和也。

問然財生死非所厭。何故至相云六道因果依厭求脫耶。答望二乘等諸有情故作是說耳。若約普賢門云。皆實自德更無異事也。問若爾三途之因十惡等業為所修耶。答約實則爾。是故滿足王知識事等是實法門也。問若爾者。何故云如幻法門等耶。答但隨三乘相如是云耳。又言罪福者。約我人實執位云耳。若離此執。一切罪福如幻如空。如是法中有何罪福。故云幻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問然財生死非所厭。何故至相云六道因果依厭求脫耶。答望二乘等諸有情故作是說耳。若約普賢門云。皆實自德更無異事也。問若爾三途之因十惡等業為所修耶。答約實則爾。是故滿足王知識事等是實法門也。問若爾者。何故云如幻法門等耶。答但隨三乘相如是云耳。又言罪福者。約我人實執位云耳。若離此執。一切罪福如幻如空。如是法中有何罪福。故云幻也。

觀師釋滿足王法門云。此教所說一切皆實。何以言化。答自力攝生一切皆實。逆行苦事須云權化得。此中意化亦是實。實體遍故。實亦化故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀師釋滿足王法門云。此教所說一切皆實。何以言化。答自力攝生一切皆實。逆行苦事須云權化得。此中意化亦是實。實體遍故。實亦化故也。

道身云。一乘緣者。隨舉一法總攝餘法無餘。為此一法之緣耳。四緣等諸緣之實皆消於一乘。問若以此門亦得云。作十惡生天。修十善墮獄。答至得此意得云。此義末得。此意非粗。所傳儼師恒噵了。問淺深方須。答義云云。問一乘殺彼生時。能殺亦死亦有罪耶。答解行以上自在位中逆順並修。見聞以下劣凡夫者不能見機。漫殺物命於物無益亦自墮獄。如彼鼠子效師子跳墮火坑等(云云)。問三世間皆是佛者。草木取用則害佛身得罪耶。答以佛言雖皆是佛。以眾生云都非是佛。斷有何罪(云云)。眾生與草木是須處所須雖同我。內眾生者殺而有罪之所須也。草木者斷取無罪之所須矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身云。一乘緣者。隨舉一法總攝餘法無餘。為此一法之緣耳。四緣等諸緣之實皆消於一乘。問若以此門亦得云。作十惡生天。修十善墮獄。答至得此意得云。此義末得。此意非粗。所傳儼師恒噵了。問淺深方須。答義云云。問一乘殺彼生時。能殺亦死亦有罪耶。答解行以上自在位中逆順並修。見聞以下劣凡夫者不能見機。漫殺物命於物無益亦自墮獄。如彼鼠子效師子跳墮火坑等(云云)。問三世間皆是佛者。草木取用則害佛身得罪耶。答以佛言雖皆是佛。以眾生云都非是佛。斷有何罪(云云)。眾生與草木是須處所須雖同我。內眾生者殺而有罪之所須也。草木者斷取無罪之所須矣。

理事冥然(至)大人境。法記云。此中理事者。生死無性以涅槃為性。涅槃無性以生死為性。則生死涅槃之無性為理。無性之生死涅槃為事。故古人云。緣起無性無性緣起也。緣起無性是理。無性緣起是事也。理亦真性之理。事亦真性之事。故云冥然無分別此是十佛普賢境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理事冥然(至)大人境。法記云。此中理事者。生死無性以涅槃為性。涅槃無性以生死為性。則生死涅槃之無性為理。無性之生死涅槃為事。故古人云。緣起無性無性緣起也。緣起無性是理。無性緣起是事也。理亦真性之理。事亦真性之事。故云冥然無分別此是十佛普賢境也。

真記云。理事冥然等者。總明上意。上來所現雖有多法。而不出理事故也。十佛普賢境者。問緣起分唯普賢境。何云十佛耶。答佛外向心與普賢心冥合不分故。正取普賢而不分。義中并舉十佛耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。理事冥然等者。總明上意。上來所現雖有多法。而不出理事故也。十佛普賢境者。問緣起分唯普賢境。何云十佛耶。答佛外向心與普賢心冥合不分故。正取普賢而不分。義中并舉十佛耳。

大記云。理事冥然等者。通結證教二分大意耶。唯教分耶。答一云通結也。謂下句云十佛普賢大人境故。一云唯結教分。謂證分結云證智所知非餘境故。問初意中何理何事耶。答證分理。緣起分事也。則證教無分別也。故下文云。證教兩法舊來中道一無分別也。又約證分以佛證心為理。所現三世間注為事。又緣起分中無住本法為理。二十二位為事。是故證分理事無分別者十佛大人境。教分理事無分別者普賢大人境也。此意則證分唯是十佛之境。教分之中不言十佛也。謂內向則十佛。外向則普賢故。今通結內外之時如是言耳。後意則問。既云十佛大人境也。何云唯結教分耶。答緣起分中亦有十佛。以此教分亦是十佛外向門故也。此約佛與普賢相續各別之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。理事冥然等者。通結證教二分大意耶。唯教分耶。答一云通結也。謂下句云十佛普賢大人境故。一云唯結教分。謂證分結云證智所知非餘境故。問初意中何理何事耶。答證分理。緣起分事也。則證教無分別也。故下文云。證教兩法舊來中道一無分別也。又約證分以佛證心為理。所現三世間注為事。又緣起分中無住本法為理。二十二位為事。是故證分理事無分別者十佛大人境。教分理事無分別者普賢大人境也。此意則證分唯是十佛之境。教分之中不言十佛也。謂內向則十佛。外向則普賢故。今通結內外之時如是言耳。後意則問。既云十佛大人境也。何云唯結教分耶。答緣起分中亦有十佛。以此教分亦是十佛外向門故也。此約佛與普賢相續各別之義。

簡義章云。八尺柱相為事。柱之無生為理者。三乘之義。若一乘中即此八尺柱相為理。柱之無生為事。又理平等則事亦平等。事差別則理亦差別也。若體解大道則自事以外何處得理。故至相云。冲宗不遺於玄想。圓道莫簡於始門。蓋在此矣。三乘說平等一心。一乘說種種心。則亦得言三乘理平等一乘理差別。問只其名異。所詮則應無別耶。答須理即理。須事即事。所須緣別理事有殊。然以一柱隨須立。故全體無二。問理事平等差別四句云何。答立在同教應作四句。此別教中不作四句。以法深言淺故。但一柱言下須理即理。須事即事。平等差別隨須皆得。是故須而即圓。噵而即是無側無陰。據而中道。約而滿宗。非前非後。一乘幽致厥爾。請虛襟而取焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡義章云。八尺柱相為事。柱之無生為理者。三乘之義。若一乘中即此八尺柱相為理。柱之無生為事。又理平等則事亦平等。事差別則理亦差別也。若體解大道則自事以外何處得理。故至相云。冲宗不遺於玄想。圓道莫簡於始門。蓋在此矣。三乘說平等一心。一乘說種種心。則亦得言三乘理平等一乘理差別。問只其名異。所詮則應無別耶。答須理即理。須事即事。所須緣別理事有殊。然以一柱隨須立。故全體無二。問理事平等差別四句云何。答立在同教應作四句。此別教中不作四句。以法深言淺故。但一柱言下須理即理。須事即事。平等差別隨須皆得。是故須而即圓。噵而即是無側無陰。據而中道。約而滿宗。非前非後。一乘幽致厥爾。請虛襟而取焉。

能人海印(至)得利益。法記云。海印中真自利利他。謂攝入三世間法是自利。現現三世間法是利他。然一乘中無利他也。何者。所化眾生是自內證五海之中眾生故。應機而起能被之。教從自海印定中所起故也。繁出如意者。從海印定所起之教為如意也。此有二義。一稱於佛意故。二稱於眾生之意故。名為如意。比如輪王所有如意。在王藏內不雨眾寶。若轉輪王以此如意出置幢上。為貧窮人請雨。眾寶隨其所須雨種種物。無不如意。然此物等本不在於如意珠內及輪王身。而虛空中但以眾生之感及王勢力。此如意珠雨寶無盡也。如是以佛誓願及眾生感。海印之教應眾生也。在藏內時喻佛內證。出置幢上雨寶之時喻佛外化也。不思議者。從不思議內證而起。應不可說。眾生數起故也。雨寶益生滿虛空者。虛空無邊故世界無邊世界無邊故眾生無邊。於此無邊眾生。如是之教無所不被故也。眾生隨器得利益者。此如意教於三乘五乘無量乘等一切眾生中各各稱根令得利益故也。問若爾於此花嚴得三乘別果耶。答無也。謂此大經中具無量乘故。乃於此經所具無量乘中。大品經等得別果耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能人海印(至)得利益。法記云。海印中真自利利他。謂攝入三世間法是自利。現現三世間法是利他。然一乘中無利他也。何者。所化眾生是自內證五海之中眾生故。應機而起能被之。教從自海印定中所起故也。繁出如意者。從海印定所起之教為如意也。此有二義。一稱於佛意故。二稱於眾生之意故。名為如意。比如輪王所有如意。在王藏內不雨眾寶。若轉輪王以此如意出置幢上。為貧窮人請雨。眾寶隨其所須雨種種物。無不如意。然此物等本不在於如意珠內及輪王身。而虛空中但以眾生之感及王勢力。此如意珠雨寶無盡也。如是以佛誓願及眾生感。海印之教應眾生也。在藏內時喻佛內證。出置幢上雨寶之時喻佛外化也。不思議者。從不思議內證而起。應不可說。眾生數起故也。雨寶益生滿虛空者。虛空無邊故世界無邊世界無邊故眾生無邊。於此無邊眾生。如是之教無所不被故也。眾生隨器得利益者。此如意教於三乘五乘無量乘等一切眾生中各各稱根令得利益故也。問若爾於此花嚴得三乘別果耶。答無也。謂此大經中具無量乘故。乃於此經所具無量乘中。大品經等得別果耳。

真記云。海印三昧者。自證離言。何故利他之初明耶。答表利他緣起無別自體。但依十佛內證海印所起故也。若不爾者。道有私隱故。繁出等者。於念念中起如意教盡未來際無休息故。又但一念全攝法界無側故也。是故云不思議也。雨寶者。約教云寶也。又是眾生受用種種寶物也。滿虛空者。眾生蒙不思議教。則知其不動凡心與法性虛空只是一物本自圓滿故也。隨器得利者。山王普機得總相教。差別小機得差別教。各自成益故也。大記云。海印者。通證教二分故明於教分耳。又此四句是第四重海印故也。問第四重海印是定內故利他相隱。何故以配利他耶。答第四重內具同別二教故。若直約一道朱印而論。即無差別故是別教。若約屈曲而言。是差別故即同教中逐機之義也。是故逐機屈曲之朱印故云如意教也。是故前云依理據教者。約第三重則無住理無住教也。約第四重則無住理如意教也。約此第四重四句更以五重海印分配。則初二句如次配初二海印。次十句第三海印。次一句後二海印也。謂下文釋此海印云。究竟清淨湛然明白三種世間於中現現等故。和尚之意此中海印非唯一向當第四重。是以此中更分配也。初句影離海印。次句影現海印。故云繁出如意等。次句第三重。能化之佛雨十普法之寶。益普賢機也。後句於第四重。如意教之朱印稱機屈曲。故云眾生隨器也。於第五重。起言說法令機信解行證。故云得利益也。然以第四重正義釋者。能人者能化佛也。海印者淨藏定也。繁出如意者如意教之朱印應機現現也。雨寶益生滿虛空者。雨十普法於正為中全全而應。謂一道朱印圓滿現現也。眾生隨器得利益者。於兼轉引遠為之中分分而應。謂隨彼機宜各令得益。如大角則大曲。小角則小曲。隨字而屈曲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。海印三昧者。自證離言。何故利他之初明耶。答表利他緣起無別自體。但依十佛內證海印所起故也。若不爾者。道有私隱故。繁出等者。於念念中起如意教盡未來際無休息故。又但一念全攝法界無側故也。是故云不思議也。雨寶者。約教云寶也。又是眾生受用種種寶物也。滿虛空者。眾生蒙不思議教。則知其不動凡心與法性虛空只是一物本自圓滿故也。隨器得利者。山王普機得總相教。差別小機得差別教。各自成益故也。大記云。海印者。通證教二分故明於教分耳。又此四句是第四重海印故也。問第四重海印是定內故利他相隱。何故以配利他耶。答第四重內具同別二教故。若直約一道朱印而論。即無差別故是別教。若約屈曲而言。是差別故即同教中逐機之義也。是故逐機屈曲之朱印故云如意教也。是故前云依理據教者。約第三重則無住理無住教也。約第四重則無住理如意教也。約此第四重四句更以五重海印分配。則初二句如次配初二海印。次十句第三海印。次一句後二海印也。謂下文釋此海印云。究竟清淨湛然明白三種世間於中現現等故。和尚之意此中海印非唯一向當第四重。是以此中更分配也。初句影離海印。次句影現海印。故云繁出如意等。次句第三重。能化之佛雨十普法之寶。益普賢機也。後句於第四重。如意教之朱印稱機屈曲。故云眾生隨器也。於第五重。起言說法令機信解行證。故云得利益也。然以第四重正義釋者。能人者能化佛也。海印者淨藏定也。繁出如意者如意教之朱印應機現現也。雨寶益生滿虛空者。雨十普法於正為中全全而應。謂一道朱印圓滿現現也。眾生隨器得利益者。於兼轉引遠為之中分分而應。謂隨彼機宜各令得益。如大角則大曲。小角則小曲。隨字而屈曲也。

觀釋中釋經猶如明淨鏡隨其面像現內外無所有業性亦如是之文云。鏡有三種。謂如來藏鏡。錠光𭺌𭹳鏡。海印鏡也。如來藏鏡與所現像是一體故不可分也。若取去像鏡亦隨破。是故吾身即如來藏。不可別取故。若知業果是如來藏鏡中之像。則六道因果即不生也。然若得鏡時所現之像如氷泯也。以熟教之中本末無二。如水與波無別。然而波是能依。水是所依故。得水之時波息水現故也。海印鏡中所現像者。吾五尺身具三世間無別住處。故云無住。即此無住亦云不動。既不動無側之吾身故。從何處轉何處耶。此所現像正即鏡體故。得鏡之時像不泯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀釋中釋經猶如明淨鏡隨其面像現內外無所有業性亦如是之文云。鏡有三種。謂如來藏鏡。錠光𭺌𭹳鏡。海印鏡也。如來藏鏡與所現像是一體故不可分也。若取去像鏡亦隨破。是故吾身即如來藏。不可別取故。若知業果是如來藏鏡中之像。則六道因果即不生也。然若得鏡時所現之像如氷泯也。以熟教之中本末無二。如水與波無別。然而波是能依。水是所依故。得水之時波息水現故也。海印鏡中所現像者。吾五尺身具三世間無別住處。故云無住。即此無住亦云不動。既不動無側之吾身故。從何處轉何處耶。此所現像正即鏡體故。得鏡之時像不泯也。

心輪鈔云。問始成正覺佛心何故名海印耶。答以一海字印三世間離分別三合為一。佛明白之心名曰海印。於中無普賢文殊等九會助化亦無九會處所。故經偈云。一切諸如來無有說佛法也。欲向機緣說自所證之法(云云)。故經偈云。隨其所應化而為演說法。然說法有五。佛說。菩薩說。剎說。眾生說。三世一切說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心輪鈔云。問始成正覺佛心何故名海印耶。答以一海字印三世間離分別三合為一。佛明白之心名曰海印。於中無普賢文殊等九會助化亦無九會處所。故經偈云。一切諸如來無有說佛法也。欲向機緣說自所證之法(云云)。故經偈云。隨其所應化而為演說法。然說法有五。佛說。菩薩說。剎說。眾生說。三世一切說。

是故行者(至)得資糧。法記云。行者則凡諸信向普法之人也。本際則內證海印也。叵息妄想必不得者。以二我執為妄想也。如上內證海印之際無我之人乃能得至。若存我則必不得至故也。如海邊井有海水故不得令渴。如是意識人法二我由彼末那及黎耶海藏而還起。何者。黎耶本識是我之根。其末那識是我之莖。六及前五皆是二我出入之門故也。比如有人欲上須彌。乾八海竟依陸而行得上須彌。如是行者若欲返本。漸息八識妄想海已而得至者。三乘義也。一乘之中若履初海即履諸海踐須彌頂。故不移一步得還本際也。無緣善巧等者。問何故息妄想次有此句耶。答欲還本際要息妄想。欲息妄想。要須無緣故也。問無緣者何。答五識緣於五塵境時。意識同緣。其末那則向內執我。黎耶本識緣三類境。是以不能捉如意也。以無緣故得聖者意名為善捉如意也。歸家者。歸法性家也。得資糧者。行者加行方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故行者(至)得資糧。法記云。行者則凡諸信向普法之人也。本際則內證海印也。叵息妄想必不得者。以二我執為妄想也。如上內證海印之際無我之人乃能得至。若存我則必不得至故也。如海邊井有海水故不得令渴。如是意識人法二我由彼末那及黎耶海藏而還起。何者。黎耶本識是我之根。其末那識是我之莖。六及前五皆是二我出入之門故也。比如有人欲上須彌。乾八海竟依陸而行得上須彌。如是行者若欲返本。漸息八識妄想海已而得至者。三乘義也。一乘之中若履初海即履諸海踐須彌頂。故不移一步得還本際也。無緣善巧等者。問何故息妄想次有此句耶。答欲還本際要息妄想。欲息妄想。要須無緣故也。問無緣者何。答五識緣於五塵境時。意識同緣。其末那則向內執我。黎耶本識緣三類境。是以不能捉如意也。以無緣故得聖者意名為善捉如意也。歸家者。歸法性家也。得資糧者。行者加行方便也。

真記云。息妄想者。約寄位云。初智求斷不可得斷。以中後智求斷亦爾。故論云。非初非中後。然以不可得斷而為斷故。斷義得成。故論云。前中後取也。若直約一乘則舉其障體量等法界舉智亦爾。故至相云。如緣起性如是斷也。若以別障之智欲斷別智之障者。以不息妄想故必不得也。持戒亦爾。若別取善以為能防。取其不善以為所防。如是持者猶名破戒人也。無緣善巧等者無分別也。如意者教也。歸家者還真源也。資糧者二千道品等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。息妄想者。約寄位云。初智求斷不可得斷。以中後智求斷亦爾。故論云。非初非中後。然以不可得斷而為斷故。斷義得成。故論云。前中後取也。若直約一乘則舉其障體量等法界舉智亦爾。故至相云。如緣起性如是斷也。若以別障之智欲斷別智之障者。以不息妄想故必不得也。持戒亦爾。若別取善以為能防。取其不善以為所防。如是持者猶名破戒人也。無緣善巧等者無分別也。如意者教也。歸家者還真源也。資糧者二千道品等也。

觀釋云。小乘中戒有受有捨。大乘中戒有受無捨。一乘中戒無受無捨。謂熟教中教其背本逐末之人知自本覺如來藏故。有其所受。得本覺已恒自覺故。無所捨也。一乘之戒本無受捨離能所防。以第二地佛□□為一乘戒。而一乘中無諸凡小及與菩薩。唯有滿足之佛故也。於十善中初三是名號品身業所行。次四是四諦品口業所行。次三是光明覺品意業所行。如是三業示現法界一切諸法皆是佛之三業。今此吾身是佛十善之所感得。是故本無迷時更無受法。竟三世際恒自不動亦無捨法。身外無境。境外無身。離能所防。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀釋云。小乘中戒有受有捨。大乘中戒有受無捨。一乘中戒無受無捨。謂熟教中教其背本逐末之人知自本覺如來藏故。有其所受。得本覺已恒自覺故。無所捨也。一乘之戒本無受捨離能所防。以第二地佛□□為一乘戒。而一乘中無諸凡小及與菩薩。唯有滿足之佛故也。於十善中初三是名號品身業所行。次四是四諦品口業所行。次三是光明覺品意業所行。如是三業示現法界一切諸法皆是佛之三業。今此吾身是佛十善之所感得。是故本無迷時更無受法。竟三世際恒自不動亦無捨法。身外無境。境外無身。離能所防。

大記云。問前第四重內得益之機如何見耶。答普賢有二義。若約八會助化之義不云機也。於第三重方為機也。若約第四重。則威光善財皆是淨藏定中得益之機也。但是定內所得之益於定外說示耳。約是義故云得利益也。於此第五重內以所流所目之機方為所化也。問若威光善財正是定內得益之機。則唯初後二會是定內耶。答若約第四重。則八會之法皆是定內。然且舉威光善財云耳。謂法界品抄云。一乘求知識唯是定內。故知以定內事示之耳。問何故第三重內不以威光善財等為機耶。答彼第三重則是不共別教故。但以普賢方為機也。於第四重具同別教故。以威光善財而為機也。故法界品抄云。若依三乘科文者有五相等。是以見聞解行等三生依三乘位現一乘耳。此三生位於第四重內無淺深。於第五重有淺深也。言行者者。約第五重則所流所目機也。若第四重則威光善財也。然約實則□諸體□□嚴之人皆是此中行者。而威光善財修行□□故偏舉□此行者等知自身心舍那體。故云還本際也。問於第四重內以何為本際耶。答威光善財所得花藏世界果及塵數法門等是也。言妄想者通所流所目等也。謂下教之人守自教跡執為究竟故。約此迷執總為妄想。若斷此執要須用六相刃也。且熟教中於三祇劫覺四相夢計有真如。謂為究竟。守迹而住故。以六相中異相印印之。則其所斷竟前二十夢各位不動而歷然差別也。是故若入一乘要息三乘。謂斷妄想之心若不息。其謂斷妄想之妄想。則以不息妄想故必不得入也。然則斷妄想之心斷除不起。是名此中息妄想也。又云。所謂妄想者。凡自身心之外希佛求法之心總為妄想也。一云。以別教義釋此文者。應云不息妄想。若息妄想必不得故也。然而下句既云隨分得資糧故。約同教釋者宜也。以此是其因緣觀故。問下文釋行者云。行者者見聞一乘普法已去。乃至此約別教一乘說也。何故此云同教耶。答此約所目別教云耳。非是不共先住別教。所云見聞一乘普法者。立在第五重海印。約定外見聞云耳。言善巧捉如意等者。比如盲人由其盲故迷自寶所。長年貧困遠乞他鄉。有具眼人心生哀憫。為持一索繫彼寶所。以其一末授盲人手而指誨云。汝若不失尋索而行。則返汝寶所。盲人聞已不失尋行得至寶所。其寶所中亦有靈藥。以藥氣力眼得開明。所有眾寶自在取用。行者亦爾。智眼盲故迷自內證法性寶所。無始時來窮乞於他。有大聖者起大悲願。垂一中一切多中一等陀羅尼索授於行者信心之手。以真性甚深之一末繫彼證分寶所。而教誡云。汝若不失勤行精進則必直返汝法性寶宅。行者信受得聖者意捉如意教。初發心時便開十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。問前第四重內得益之機如何見耶。答普賢有二義。若約八會助化之義不云機也。於第三重方為機也。若約第四重。則威光善財皆是淨藏定中得益之機也。但是定內所得之益於定外說示耳。約是義故云得利益也。於此第五重內以所流所目之機方為所化也。問若威光善財正是定內得益之機。則唯初後二會是定內耶。答若約第四重。則八會之法皆是定內。然且舉威光善財云耳。謂法界品抄云。一乘求知識唯是定內。故知以定內事示之耳。問何故第三重內不以威光善財等為機耶。答彼第三重則是不共別教故。但以普賢方為機也。於第四重具同別教故。以威光善財而為機也。故法界品抄云。若依三乘科文者有五相等。是以見聞解行等三生依三乘位現一乘耳。此三生位於第四重內無淺深。於第五重有淺深也。言行者者。約第五重則所流所目機也。若第四重則威光善財也。然約實則□諸體□□嚴之人皆是此中行者。而威光善財修行□□故偏舉□此行者等知自身心舍那體。故云還本際也。問於第四重內以何為本際耶。答威光善財所得花藏世界果及塵數法門等是也。言妄想者通所流所目等也。謂下教之人守自教跡執為究竟故。約此迷執總為妄想。若斷此執要須用六相刃也。且熟教中於三祇劫覺四相夢計有真如。謂為究竟。守迹而住故。以六相中異相印印之。則其所斷竟前二十夢各位不動而歷然差別也。是故若入一乘要息三乘。謂斷妄想之心若不息。其謂斷妄想之妄想。則以不息妄想故必不得入也。然則斷妄想之心斷除不起。是名此中息妄想也。又云。所謂妄想者。凡自身心之外希佛求法之心總為妄想也。一云。以別教義釋此文者。應云不息妄想。若息妄想必不得故也。然而下句既云隨分得資糧故。約同教釋者宜也。以此是其因緣觀故。問下文釋行者云。行者者見聞一乘普法已去。乃至此約別教一乘說也。何故此云同教耶。答此約所目別教云耳。非是不共先住別教。所云見聞一乘普法者。立在第五重海印。約定外見聞云耳。言善巧捉如意等者。比如盲人由其盲故迷自寶所。長年貧困遠乞他鄉。有具眼人心生哀憫。為持一索繫彼寶所。以其一末授盲人手而指誨云。汝若不失尋索而行。則返汝寶所。盲人聞已不失尋行得至寶所。其寶所中亦有靈藥。以藥氣力眼得開明。所有眾寶自在取用。行者亦爾。智眼盲故迷自內證法性寶所。無始時來窮乞於他。有大聖者起大悲願。垂一中一切多中一等陀羅尼索授於行者信心之手。以真性甚深之一末繫彼證分寶所。而教誡云。汝若不失勤行精進則必直返汝法性寶宅。行者信受得聖者意捉如意教。初發心時便開十

眼。不動一步直入內證法性寶所。受用無盡自家珍寶。是故行人若欲還歸法性家者。要須善捉陀羅尼索持而勿失為資糧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼。不動一步直入內證法性寶所。受用無盡自家珍寶。是故行人若欲還歸法性家者。要須善捉陀羅尼索持而勿失為資糧也。

道身云。問修與不修別。何得以佛言皆覺乎。答佛無量劫修意非為古無新得。亦非有所斷煩惱故欲斷。知煩惱本無所斷名為斷耳。又法之實者三世間照矚為一大緣起。舊來如是無量劫修證得法者。豈但我覺簡除他人及與不石乎。若爾是增減邊大邪見非正道。又道身云。有文云。一斷一切斷。有文云實無所斷。彼是則此非。此是則彼非。云何會通。答以德言之。從始無障。以惑望之。覆無盡德。若實無所斷者。何故迷人未得。若有所斷者。所斷者何。文云。非初非中後。前中後取故。三時之中不得斷相。而覺以去三時無障。道理不在斷不斷中。隨機言斷。又無所斷。欲為機者。尋教證入。斷與無斷無礙實相如是設耳。相和尚曰。惑者但用無體智具體用。問無體何得有用。答體是無住實相。迷用為惑迷用息耳。無體可斷。問一斷一切斷者。既無體。約何為一及一切耶。答可約所障法門故。云一與一切。以障一即一切法門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道身云。問修與不修別。何得以佛言皆覺乎。答佛無量劫修意非為古無新得。亦非有所斷煩惱故欲斷。知煩惱本無所斷名為斷耳。又法之實者三世間照矚為一大緣起。舊來如是無量劫修證得法者。豈但我覺簡除他人及與不石乎。若爾是增減邊大邪見非正道。又道身云。有文云。一斷一切斷。有文云實無所斷。彼是則此非。此是則彼非。云何會通。答以德言之。從始無障。以惑望之。覆無盡德。若實無所斷者。何故迷人未得。若有所斷者。所斷者何。文云。非初非中後。前中後取故。三時之中不得斷相。而覺以去三時無障。道理不在斷不斷中。隨機言斷。又無所斷。欲為機者。尋教證入。斷與無斷無礙實相如是設耳。相和尚曰。惑者但用無體智具體用。問無體何得有用。答體是無住實相。迷用為惑迷用息耳。無體可斷。問一斷一切斷者。既無體。約何為一及一切耶。答可約所障法門故。云一與一切。以障一即一切法門故。

古記云。大海非是毒藥所壞。大空非是利劍所傷。緣起三毒亘三際。直得無分別耳。非更息滅方為斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。大海非是毒藥所壞。大空非是利劍所傷。緣起三毒亘三際。直得無分別耳。非更息滅方為斷也。

以陀羅尼至名為佛。法記云。陀羅尼者。法界法之無盡義也。問眾多法故云無盡耶。但約一法亦云無盡耶。答二義皆得。實寶殿者。約證分則法性處也。約緣起分則花藏世界離染真性也。問若以陀羅尼莊嚴法性實寶殿者。證分之處可許。重重中即微細等義耶。答以彼證分不可說故。不說如是義耳。然法無遺鈌滿足一切故。因陀羅等究竟之極乃證分也。問花藏世界離染真性是何。答佛外向門是也。花藏淨土三乘共學處故。隨三乘機分界離海。若約自宗。唯一海耳。無三品也。窮坐者。十世相應應稱法界故也。中道者。以三世間為自身心。無有一物非身心者故也。舊來者。上證分中本來寂也。不動者。上證分中諸法不動也。比如有人在床入睡。夢中迴行三十餘驛。覺後方知不動在床。此中亦爾。從本法性經三十句還至法性只一不動故。云舊來不動也。問此義與熟教中迷於一心流轉六道悟復一心之義有何異乎。答彼熟教中泯二十夢方歸一心。此宗之中不動夢念即法性故。無所棄捨。無別所歸。故逈異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以陀羅尼至名為佛。法記云。陀羅尼者。法界法之無盡義也。問眾多法故云無盡耶。但約一法亦云無盡耶。答二義皆得。實寶殿者。約證分則法性處也。約緣起分則花藏世界離染真性也。問若以陀羅尼莊嚴法性實寶殿者。證分之處可許。重重中即微細等義耶。答以彼證分不可說故。不說如是義耳。然法無遺鈌滿足一切故。因陀羅等究竟之極乃證分也。問花藏世界離染真性是何。答佛外向門是也。花藏淨土三乘共學處故。隨三乘機分界離海。若約自宗。唯一海耳。無三品也。窮坐者。十世相應應稱法界故也。中道者。以三世間為自身心。無有一物非身心者故也。舊來者。上證分中本來寂也。不動者。上證分中諸法不動也。比如有人在床入睡。夢中迴行三十餘驛。覺後方知不動在床。此中亦爾。從本法性經三十句還至法性只一不動故。云舊來不動也。問此義與熟教中迷於一心流轉六道悟復一心之義有何異乎。答彼熟教中泯二十夢方歸一心。此宗之中不動夢念即法性故。無所棄捨。無別所歸。故逈異也。

真記云。陀羅尼者。總持也。實寶殿者。世界海也。窮坐實際中道床者。徹到一乘究竟真源也。舊來不動名為佛者。問何故具縛有情舊來成佛耶。答如其未起修緣之時不得名為舊來成佛。何者。今日發心緣中法界諸法方頓起故。須智緣中煩惱等□為成智之緣而起。須煩惱緣中亦如是也。是故要待今日發心之緣無側起時方舊來成耳。緣以前無一法故。不云舊來也。若三乘則有所尊定本故。唯取始覺即同本覺之義論也。一乘不爾。無所尊定本本末不定故。隨須皆得一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。陀羅尼者。總持也。實寶殿者。世界海也。窮坐實際中道床者。徹到一乘究竟真源也。舊來不動名為佛者。問何故具縛有情舊來成佛耶。答如其未起修緣之時不得名為舊來成佛。何者。今日發心緣中法界諸法方頓起故。須智緣中煩惱等□為成智之緣而起。須煩惱緣中亦如是也。是故要待今日發心之緣無側起時方舊來成耳。緣以前無一法故。不云舊來也。若三乘則有所尊定本故。唯取始覺即同本覺之義論也。一乘不爾。無所尊定本本末不定故。隨須皆得一。

大記云。實寶殿者。或云國土海。或云性起果與三德差別果也。然三德非究竟故。正是性起果也。窮坐實際中道床者。因位學窮至於果位故也。舊來不動名為佛者。初起法字終至佛字。初起終至是一處故也。是以和尚所云行行本處至至發處蓋此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。實寶殿者。或云國土海。或云性起果與三德差別果也。然三德非究竟故。正是性起果也。窮坐實際中道床者。因位學窮至於果位故也。舊來不動名為佛者。初起法字終至佛字。初起終至是一處故也。是以和尚所云行行本處至至發處蓋此意也。

古記云。一乘之中舊來成佛有二義也。一不修眾生已成佛義。二已成諸佛本不修義。若須六相可得此旨。謂佛為總相。眾生為別相。一切眾生是佛義齊。以為同相。一切眾生各不相。是以為異相。一切眾生緣起究竟正即是佛。以為成相。一切眾生各住自位舊來不動以為壞相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。一乘之中舊來成佛有二義也。一不修眾生已成佛義。二已成諸佛本不修義。若須六相可得此旨。謂佛為總相。眾生為別相。一切眾生是佛義齊。以為同相。一切眾生各不相。是以為異相。一切眾生緣起究竟正即是佛。以為成相。一切眾生各住自位舊來不動以為壞相也。

大記云。此印大意以其白紙表器世間。謂如白紙本不染色。點墨即黑點朱即赤。器界亦爾。不局淨穢。眾生處則染穢。賢聖處則清淨。故以其黑字表眾生世間。謂如黑字一等皆黑箇箇不同。眾生亦爾。煩惱無明皆自暗覆種種差別。故以其朱畫表智正覺世間。謂如朱畫一道不斷始終連環貫諸字中光色分明。佛智亦爾。平等廣大遍眾生心。十世相應圓明照矚故。是故此印具三世間。若約觀釋即有四義。一若取白紙則黑字朱畫皆去。故字與朱畫不離於紙。如是若離器界無佛眾生。故於器中具生及佛也。是故經云。於一微塵中現有三惡道人天阿修羅各各受業報。於一微塵中各示那由他無數億諸佛於中而說法。一塵中有塵數剎。二剎有難思佛。一一佛處眾會中我見恒演菩提行。又云。一微塵中普現三世一切佛佛事。二約黑字亦爾。故於生中具器及佛也。是故經云。於一毛孔中普見十方剎。彼剎妙莊嚴諸佛菩薩會。一一毛孔中億剎不思議種種相莊嚴。未曾有迫隘。一切剎土及諸佛在我身內無所礙。我於一切毛孔中現佛境界諦觀察。又云。菩薩知自心念念常有佛成正覺。乃至云。如自心一切眾生心亦復如是。悉有如來成等正覺。三約朱畫亦爾。故於佛中具器及生也。是故經云。三世一切劫佛剎及諸法諸根心心法一切虛妄法。於一佛身中此法皆悉現。普盡十方諸剎海所有一切眾生海。佛智平等如虛空悉能現現毛孔中。又云。一切諸佛於一念中悉能示現無量世界無量無數清淨眾生。四白紙黑字朱畫皆全相收不可別取。而三物各異。如是三種世間融通相攝混為一團而為門各別歷然不動也。故此一印若以器門觀則是器海印。是故經云。花藏世界所有塵。一一塵中見法界。普光現佛如雲集。此是如來剎自在。以眾生門取則是眾生海印。以佛門取則是佛海印。是故疏云。眾生心中佛為佛心內眾生說法。佛心內眾生聽眾生心中佛說法也。問若爾何但局云能人海印耶。答約實如是非局於佛。且從妄盡心澄之義。假名能人海印耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。此印大意以其白紙表器世間。謂如白紙本不染色。點墨即黑點朱即赤。器界亦爾。不局淨穢。眾生處則染穢。賢聖處則清淨。故以其黑字表眾生世間。謂如黑字一等皆黑箇箇不同。眾生亦爾。煩惱無明皆自暗覆種種差別。故以其朱畫表智正覺世間。謂如朱畫一道不斷始終連環貫諸字中光色分明。佛智亦爾。平等廣大遍眾生心。十世相應圓明照矚故。是故此印具三世間。若約觀釋即有四義。一若取白紙則黑字朱畫皆去。故字與朱畫不離於紙。如是若離器界無佛眾生。故於器中具生及佛也。是故經云。於一微塵中現有三惡道人天阿修羅各各受業報。於一微塵中各示那由他無數億諸佛於中而說法。一塵中有塵數剎。二剎有難思佛。一一佛處眾會中我見恒演菩提行。又云。一微塵中普現三世一切佛佛事。二約黑字亦爾。故於生中具器及佛也。是故經云。於一毛孔中普見十方剎。彼剎妙莊嚴諸佛菩薩會。一一毛孔中億剎不思議種種相莊嚴。未曾有迫隘。一切剎土及諸佛在我身內無所礙。我於一切毛孔中現佛境界諦觀察。又云。菩薩知自心念念常有佛成正覺。乃至云。如自心一切眾生心亦復如是。悉有如來成等正覺。三約朱畫亦爾。故於佛中具器及生也。是故經云。三世一切劫佛剎及諸法諸根心心法一切虛妄法。於一佛身中此法皆悉現。普盡十方諸剎海所有一切眾生海。佛智平等如虛空悉能現現毛孔中。又云。一切諸佛於一念中悉能示現無量世界無量無數清淨眾生。四白紙黑字朱畫皆全相收不可別取。而三物各異。如是三種世間融通相攝混為一團而為門各別歷然不動也。故此一印若以器門觀則是器海印。是故經云。花藏世界所有塵。一一塵中見法界。普光現佛如雲集。此是如來剎自在。以眾生門取則是眾生海印。以佛門取則是佛海印。是故疏云。眾生心中佛為佛心內眾生說法。佛心內眾生聽眾生心中佛說法也。問若爾何但局云能人海印耶。答約實如是非局於佛。且從妄盡心澄之義。假名能人海印耳。

法界圖記叢髓錄卷上之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界圖記叢髓錄卷上之一

法界圖記叢髓錄卷上之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界圖記叢髓錄卷上之二

文云。將欲釋文。二門分別。一惣釋印意。二別解印相。問何故依印 答欲表釋迦如來教網所攝三種世間。從海印三昧繁出現現故。所謂三種世間。一器世間。二眾生世間。三智正覺世間。智正覺者。佛菩薩也。三種世間攝法盡故。不論餘者。廣義者。如花嚴經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文云。將欲釋文。二門分別。一惣釋印意。二別解印相。問何故依印 答欲表釋迦如來教網所攝三種世間。從海印三昧繁出現現故。所謂三種世間。一器世間。二眾生世間。三智正覺世間。智正覺者。佛菩薩也。三種世間攝法盡故。不論餘者。廣義者。如花嚴經說。

第二別相門中。三門分別。一說印文相。二明字相。三釋文下意。一問何故印文唯有一道。答表如來一音故。所謂一善巧方便。何故多有盤迴屈曲。以隨眾生機欲不同故。即是義當三乘教。何故一道無有始終。現示善巧無方。應稱法界。十世相應圓融滿足故。即是義當圓教。何故有四面四角。彰四攝四無量故。此義依三乘現一乘故。印相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別相門中。三門分別。一說印文相。二明字相。三釋文下意。一問何故印文唯有一道。答表如來一音故。所謂一善巧方便。何故多有盤迴屈曲。以隨眾生機欲不同故。即是義當三乘教。何故一道無有始終。現示善巧無方。應稱法界。十世相應圓融滿足故。即是義當圓教。何故有四面四角。彰四攝四無量故。此義依三乘現一乘故。印相如是。

二問何故字中有始終耶。答約修行方便。現因果不同故。何故字中多有屈曲。現三乘根欲差別不同故。何故始終兩字安置當中。表因果兩位法性家內真實德用性在中道故。字相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二問何故字中有始終耶。答約修行方便。現因果不同故。何故字中多有屈曲。現三乘根欲差別不同故。何故始終兩字安置當中。表因果兩位法性家內真實德用性在中道故。字相如是。

問上云因果不同而一家實德性在中道。未知所由。其義云何。答此義其實難解。雖然依天親論主。以六相方便立義分齊。准義道理隨分可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問上云因果不同而一家實德性在中道。未知所由。其義云何。答此義其實難解。雖然依天親論主。以六相方便立義分齊。准義道理隨分可解。

若約十句。以辨六相。如下說。今且約印像。以明六相。示一乘三乘主伴相成現法分齊。所謂六相者。惣相別相同相異相成相壞相。惣相者。根本印。別相者餘屈曲。別依止印。滿彼印故。同相者。印故。所謂曲別而同印故。異相者。增相故。所謂第一第二等曲別增數故。成相者。略說故。所謂成印故。壞相者。廣說故。所謂盤迴屈曲。各各自別本來不作故。一切緣生法無不六相成也。所謂惣相者。義當圓教。別相者。義當三乘教。如惣相別相成相壞相等不即不離不一不異常在中道。一乘三乘亦復如是。主伴相資不即不離不一不異。雖利益眾生。而唯在中道。主伴相成現法如是。一乘別教三乘別教准義可解。汝所問疑義亦如是。初曲如因。後曲如果。如初後不同。而唯在當中。雖因果義別。而唯住自如。依三乘方便教門故高下不同。依一乘圓教故無有前後。所以得知。如經說。又一切菩薩不可思議諸佛法明說令入智惠地故。論曰。一切菩薩者。謂住信行地。不可思議。諸佛法者。是出世間道品。明者見智得證。說者於中分別。入者信樂得證。智惠地者謂十地智。如本分中說。此是根本入。如經。又一切菩薩不可思議諸佛法。明說令入智惠地故。此脩多羅中。說依根本入有九種入。一者攝入。聞惠中攝一切善根故。如經攝一切善根故。二者思議入。思惠於一切道品中。智方便故。如經善分別選擇一切佛法。三者法相入。彼彼義中。無量種種知故。如經廣知諸法故。四者教化入。隨所思議。名字具足善說法故。如經善決定說諸法故。五者證入。於一切法平等智見道時中。善清淨故。如經無分別智清淨不雜故。菩薩教化眾生。即是自成佛法。是故利他亦名自利。六者不放逸入。於修道時中。遠離一切煩惱障故。如經一切魔法不能染故。七者地地轉入。出世間道品無貪等善根淨故。如經出世間法善根清淨故。復有善根能為出世間道品因故。八者菩薩盡入。於第十地中。入一切如來祕密智故。如經得不可思議境界故。九者佛盡入。於一切智入智故。如經乃至得一切智人智境界故。是諸入為校量智義差別。次第轉勝。非根本入。一切所說十句中。皆有六種差別相門。此言說解釋。應知除事。事者。謂陰界入等。六種相者。謂惣相別相同相異相成相壞相。惣相者。是根本入。別相者。餘九入。別依止本滿彼本故。同相者入故。異相者增相故。成相者略說故。壞相者廣說故。如世界成壞。餘一切十句中。隨義類知。論文如是。准是論主立宗道理。故知雖因果信解行迴地佛自位不動。而無前後。何以故。諸法各異住自如故。一如多如如如相不可得故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約十句。以辨六相。如下說。今且約印像。以明六相。示一乘三乘主伴相成現法分齊。所謂六相者。惣相別相同相異相成相壞相。惣相者。根本印。別相者餘屈曲。別依止印。滿彼印故。同相者。印故。所謂曲別而同印故。異相者。增相故。所謂第一第二等曲別增數故。成相者。略說故。所謂成印故。壞相者。廣說故。所謂盤迴屈曲。各各自別本來不作故。一切緣生法無不六相成也。所謂惣相者。義當圓教。別相者。義當三乘教。如惣相別相成相壞相等不即不離不一不異常在中道。一乘三乘亦復如是。主伴相資不即不離不一不異。雖利益眾生。而唯在中道。主伴相成現法如是。一乘別教三乘別教准義可解。汝所問疑義亦如是。初曲如因。後曲如果。如初後不同。而唯在當中。雖因果義別。而唯住自如。依三乘方便教門故高下不同。依一乘圓教故無有前後。所以得知。如經說。又一切菩薩不可思議諸佛法明說令入智惠地故。論曰。一切菩薩者。謂住信行地。不可思議。諸佛法者。是出世間道品。明者見智得證。說者於中分別。入者信樂得證。智惠地者謂十地智。如本分中說。此是根本入。如經。又一切菩薩不可思議諸佛法。明說令入智惠地故。此脩多羅中。說依根本入有九種入。一者攝入。聞惠中攝一切善根故。如經攝一切善根故。二者思議入。思惠於一切道品中。智方便故。如經善分別選擇一切佛法。三者法相入。彼彼義中。無量種種知故。如經廣知諸法故。四者教化入。隨所思議。名字具足善說法故。如經善決定說諸法故。五者證入。於一切法平等智見道時中。善清淨故。如經無分別智清淨不雜故。菩薩教化眾生。即是自成佛法。是故利他亦名自利。六者不放逸入。於修道時中。遠離一切煩惱障故。如經一切魔法不能染故。七者地地轉入。出世間道品無貪等善根淨故。如經出世間法善根清淨故。復有善根能為出世間道品因故。八者菩薩盡入。於第十地中。入一切如來祕密智故。如經得不可思議境界故。九者佛盡入。於一切智入智故。如經乃至得一切智人智境界故。是諸入為校量智義差別。次第轉勝。非根本入。一切所說十句中。皆有六種差別相門。此言說解釋。應知除事。事者。謂陰界入等。六種相者。謂惣相別相同相異相成相壞相。惣相者。是根本入。別相者。餘九入。別依止本滿彼本故。同相者入故。異相者增相故。成相者略說故。壞相者廣說故。如世界成壞。餘一切十句中。隨義類知。論文如是。准是論主立宗道理。故知雖因果信解行迴地佛自位不動。而無前後。何以故。諸法各異住自如故。一如多如如如相不可得故

。是故經云。問云何深信佛法。答一切諸法唯佛所知。非我境界。若如是者。名為深信佛法。是其義也。問六相者為現何義。答正現緣起無分別理故。以此六相義故。當知雖一部經七處八會及品類不同。而唯在地品。所以者何。以是根本攝法盡故。地品中雖十地不同。而唯在初地。何以故。不起一地普攝一切諸地功德故。一地中雖多分不同。而唯在一念。何以故。三世九世即一念故。一切即一故。如一念多念亦如是。一即一切。一念即多念等。反前即是。以此理故。陀羅尼法主伴相成。隨舉一法盡攝一切。若約會說。會會中盡攝一切。若約品說。品品盡攝一切。乃至若約文說。文文句句盡攝一切。何以故。若無此彼不成故。陀羅尼法法如是故如下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。是故經云。問云何深信佛法。答一切諸法唯佛所知。非我境界。若如是者。名為深信佛法。是其義也。問六相者為現何義。答正現緣起無分別理故。以此六相義故。當知雖一部經七處八會及品類不同。而唯在地品。所以者何。以是根本攝法盡故。地品中雖十地不同。而唯在初地。何以故。不起一地普攝一切諸地功德故。一地中雖多分不同。而唯在一念。何以故。三世九世即一念故。一切即一故。如一念多念亦如是。一即一切。一念即多念等。反前即是。以此理故。陀羅尼法主伴相成。隨舉一法盡攝一切。若約會說。會會中盡攝一切。若約品說。品品盡攝一切。乃至若約文說。文文句句盡攝一切。何以故。若無此彼不成故。陀羅尼法法如是故如下說。

何故依印至佛菩薩也。真記云。何故依印。答欲表釋迦如來教網所攝等者。釋迦教網則深淺雖殊。有名相際惣取云也。三種世間從海印三昧繁出現現者。三世間法繁出則離海印體耶。答三世間法即是海印全體現現本不離也。問攝三世間為惣相。佛則惣別不一故。為四世間耶。答智正覺中。有待他之義。有絕待義。約此二義不一故。亦可得云四種世間。然約二義不異故。但云三種世間耳。問器及眾生宜云世間。智正覺者既已出世。何云世間耶。答始成正覺時中。三世間法圓明現現。故云世間。謂時為世。中為間故也。問至相以菩薩合於眾生。何故此中合佛菩薩為智正覺耶。答約覺同云耳。何故印文至現一乘故。大記云。何故印文唯有一道者。立在第四重海印起此問也。謂既隨根欲而成屈曲。何故云一道耶。如是問也。如來一音者。法界品云。我知法界一性如來一音一切眾生無不了故(已上)。問若一切眾生了一音者。非是各得解也。若各得解者。非是一音無不了也(云云)。若對此難。以惣別二相答也。謂不壞屈曲而能等遍故。是一音。不動等遍而差韵故。能成屈曲。此中能成等遍者惣相也。音韵差者別相也。別即惣故。雖眾生各得解。而了一音也。惣即別故。雖是一音而各解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故依印至佛菩薩也。真記云。何故依印。答欲表釋迦如來教網所攝等者。釋迦教網則深淺雖殊。有名相際惣取云也。三種世間從海印三昧繁出現現者。三世間法繁出則離海印體耶。答三世間法即是海印全體現現本不離也。問攝三世間為惣相。佛則惣別不一故。為四世間耶。答智正覺中。有待他之義。有絕待義。約此二義不一故。亦可得云四種世間。然約二義不異故。但云三種世間耳。問器及眾生宜云世間。智正覺者既已出世。何云世間耶。答始成正覺時中。三世間法圓明現現。故云世間。謂時為世。中為間故也。問至相以菩薩合於眾生。何故此中合佛菩薩為智正覺耶。答約覺同云耳。何故印文至現一乘故。大記云。何故印文唯有一道者。立在第四重海印起此問也。謂既隨根欲而成屈曲。何故云一道耶。如是問也。如來一音者。法界品云。我知法界一性如來一音一切眾生無不了故(已上)。問若一切眾生了一音者。非是各得解也。若各得解者。非是一音無不了也(云云)。若對此難。以惣別二相答也。謂不壞屈曲而能等遍故。是一音。不動等遍而差韵故。能成屈曲。此中能成等遍者惣相也。音韵差者別相也。別即惣故。雖眾生各得解。而了一音也。惣即別故。雖是一音而各解也。

真記云。如來一音者。惣相音也。法界品云。我知法界一性如來一音(云云)。此義者一切眾生種種差別音聲等即是如來一音耳。問此守護夜神善知識證見一音云我知法界一性也。何故云一切眾生耶。若見一切眾生者。何云我知法界一性耶。答見法界一性。故知一音中有一切種也。以得惣相知不分之別相故。如家之一言。契柱立梁橫諸緣而呼故也。若不契立橫諸緣。則家之一言何處起耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。如來一音者。惣相音也。法界品云。我知法界一性如來一音(云云)。此義者一切眾生種種差別音聲等即是如來一音耳。問此守護夜神善知識證見一音云我知法界一性也。何故云一切眾生耶。若見一切眾生者。何云我知法界一性耶。答見法界一性。故知一音中有一切種也。以得惣相知不分之別相故。如家之一言。契柱立梁橫諸緣而呼故也。若不契立橫諸緣。則家之一言何處起耶。

法記云。盤迴屈曲者。既知法界一性。則無三乘。故亦無印中角曲耶。答有異相故。有稱性不動之角曲也。問若爾有三乘耶。答一乘角曲全盡印圓故。無三乘一邊之角曲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。盤迴屈曲者。既知法界一性。則無三乘。故亦無印中角曲耶。答有異相故。有稱性不動之角曲也。問若爾有三乘耶。答一乘角曲全盡印圓故。無三乘一邊之角曲也。

真記云。善巧無方者。無偏順之方所也。如前無方中釋也。應稱法界者。橫盡法界故。十世相應者。竪貫三際故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。善巧無方者。無偏順之方所也。如前無方中釋也。應稱法界者。橫盡法界故。十世相應者。竪貫三際故也。

法記云。圓融滿足者。猶如虛空攝一切物。約此一柱包攝十種普法無所遺餘故也。是故普法章云。諸佛善巧會融法界圓通自在不離見聞(已上)。以一乘中見聞圓通之法故。見聞位中即得滿足究竟佛果。故云不離見聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。圓融滿足者。猶如虛空攝一切物。約此一柱包攝十種普法無所遺餘故也。是故普法章云。諸佛善巧會融法界圓通自在不離見聞(已上)。以一乘中見聞圓通之法故。見聞位中即得滿足究竟佛果。故云不離見聞也。

真記云。義當圓教者。有三乘別教。三乘同教。有一乘同教一乘別教。有一乘圓教也。若就樓觀而論者。內莊一乘外嚴三乘門則同教也。所謂門者通內外故。內雖一乘而門內則同教一乘也。又此同教約三乘。已上之義即為別教。一乘亦得以約所目為別教故。問所目三乘義當於外是嚴三乘。何云別教一乘耶。答此經之內所流所目之三乘具含二義。一者令彼下機計謂同於我法之義。二者令彼解其自所得法全是花嚴大虛之義也。約初義則當於門外故。是三乘為外嚴也。約後義則當於門內故。是一乘為內莊也。今約後義故。以所目為同教一乘。乃至亦名別教一乘耳。直約樓觀之內方自體別教一乘也。初初不見三乘故。云自體別教也。圓教者通履前四教也。問是則與彼同教一三和合之義何異耶。答欲引下機而和合者是同教也。欲為自家實德而通履者是圓教也。故古人云。同教如大地。長養三乘草木故。別教如大海。不宿三乘死尸故。圓教如虛空為二所依故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。義當圓教者。有三乘別教。三乘同教。有一乘同教一乘別教。有一乘圓教也。若就樓觀而論者。內莊一乘外嚴三乘門則同教也。所謂門者通內外故。內雖一乘而門內則同教一乘也。又此同教約三乘。已上之義即為別教。一乘亦得以約所目為別教故。問所目三乘義當於外是嚴三乘。何云別教一乘耶。答此經之內所流所目之三乘具含二義。一者令彼下機計謂同於我法之義。二者令彼解其自所得法全是花嚴大虛之義也。約初義則當於門外故。是三乘為外嚴也。約後義則當於門內故。是一乘為內莊也。今約後義故。以所目為同教一乘。乃至亦名別教一乘耳。直約樓觀之內方自體別教一乘也。初初不見三乘故。云自體別教也。圓教者通履前四教也。問是則與彼同教一三和合之義何異耶。答欲引下機而和合者是同教也。欲為自家實德而通履者是圓教也。故古人云。同教如大地。長養三乘草木故。別教如大海。不宿三乘死尸故。圓教如虛空為二所依故也。

古記云。同教別教分有九種。謂一黃牛車同。共羊鹿故。大白牛車別。三乘外故。二大白牛車同。王髻中珠別(云云)。三法花同。花嚴別(云云)。四第二會至隨好品同。普賢行品以去別(云云)。五普賢現語言墮在文字故同。普賢內證離文字絕言說故別。六普賢內證是因分故同。佛外向是果分故別。七佛外向向機緣故同。佛內向則雖花嚴定中為果德眾示國土海法而背離因機故別。八佛內向有背向故同。海印定中法性不可說離背向故別。九上來所明說不說等有勝劣深淺故同。此海印定法性不可說中說不說無二則無分別故別也。相和尚云。若約情說。證教兩法常在二邊。若約理云。證教兩法舊來中道一無分別。蓋謂此乎。上來且約理分。若據文義分齊。同別非一。謂通於一部分之。則差別緣同教。本實則別教。若據一化始終。則眾多別義一言通目故同。隨機各別故別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。同教別教分有九種。謂一黃牛車同。共羊鹿故。大白牛車別。三乘外故。二大白牛車同。王髻中珠別(云云)。三法花同。花嚴別(云云)。四第二會至隨好品同。普賢行品以去別(云云)。五普賢現語言墮在文字故同。普賢內證離文字絕言說故別。六普賢內證是因分故同。佛外向是果分故別。七佛外向向機緣故同。佛內向則雖花嚴定中為果德眾示國土海法而背離因機故別。八佛內向有背向故同。海印定中法性不可說離背向故別。九上來所明說不說等有勝劣深淺故同。此海印定法性不可說中說不說無二則無分別故別也。相和尚云。若約情說。證教兩法常在二邊。若約理云。證教兩法舊來中道一無分別。蓋謂此乎。上來且約理分。若據文義分齊。同別非一。謂通於一部分之。則差別緣同教。本實則別教。若據一化始終。則眾多別義一言通目故同。隨機各別故別也。

大記云。四攝四無量者。以此四攝四無量之二四因果。表下四教因果八位。若以七十三印之中一字印印之則不動。此八因果之位即是一乘無側因果也。以此一乘因果加於前八即成十也。五因是菩薩。五果是佛也。以其四佛分置四方。以一乘佛安置當中。以五菩薩分置亦爾。如是因果但我心內本具之法也。此中四方及六方八方十方等依三乘分也。謂聲聞明四諦故。依此分四方。緣覺觀十二支而是二六故。依此分六方。始終教中通有四攝四無量而二四即八故。依此分八方。同教中即其同中含有別教十十無盡義故。依此分十方也。若約無住別教。則本無方也。是故文云。善巧無方。乃至云。義當圓教也。問始終二教亦明十方。何故唯云八方耶。答此約八葉之軌云耳。又始終教中總約四攝因果等故分八方耳。問若并取頓教中因果則。頓教中亦分八方耶。答約實則通。然因果是位。頓教之中位相隱故且除耳。問何是八葉軌耶。答此是毘盧遮那經及佛地經中八葉作佛之軌也。依三乘現一乘者。一乘圓印雖無角面。此印攝盡一切法故。具其四面四角相。以分三乘四方六方八方十方等。漸現一乘無方之圓印故也。若唯見角面則一向三乘。唯見圓印則一向一乘。若依角面見圓印則是同教也。故云依三乘現一乘也。問若爾前之屈曲若唯見屈曲則一向三乘。若依屈曲見圓印則亦是依三乘現一乘耶。此角面則是同教也。前之屈曲但是別執三乘耶。答屈曲亦是一道朱印之能隨之德故。是以亦有依三現一之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。四攝四無量者。以此四攝四無量之二四因果。表下四教因果八位。若以七十三印之中一字印印之則不動。此八因果之位即是一乘無側因果也。以此一乘因果加於前八即成十也。五因是菩薩。五果是佛也。以其四佛分置四方。以一乘佛安置當中。以五菩薩分置亦爾。如是因果但我心內本具之法也。此中四方及六方八方十方等依三乘分也。謂聲聞明四諦故。依此分四方。緣覺觀十二支而是二六故。依此分六方。始終教中通有四攝四無量而二四即八故。依此分八方。同教中即其同中含有別教十十無盡義故。依此分十方也。若約無住別教。則本無方也。是故文云。善巧無方。乃至云。義當圓教也。問始終二教亦明十方。何故唯云八方耶。答此約八葉之軌云耳。又始終教中總約四攝因果等故分八方耳。問若并取頓教中因果則。頓教中亦分八方耶。答約實則通。然因果是位。頓教之中位相隱故且除耳。問何是八葉軌耶。答此是毘盧遮那經及佛地經中八葉作佛之軌也。依三乘現一乘者。一乘圓印雖無角面。此印攝盡一切法故。具其四面四角相。以分三乘四方六方八方十方等。漸現一乘無方之圓印故也。若唯見角面則一向三乘。唯見圓印則一向一乘。若依角面見圓印則是同教也。故云依三乘現一乘也。問若爾前之屈曲若唯見屈曲則一向三乘。若依屈曲見圓印則亦是依三乘現一乘耶。此角面則是同教也。前之屈曲但是別執三乘耶。答屈曲亦是一道朱印之能隨之德故。是以亦有依三現一之義也。

何故字中至性在中道。法記云。何故字中有始終耶。答約修行方便現因果不同者。所言修行方便則一乘修行耶。三乘修行耶。答但是三乘修行方便耳。問何故一乘無修行方便耶。答以一乘中無因果故。問若爾何故下云因果兩位法性家內真實德用性在中道耶。答只為三乘執因先果後之人現因果同時義故云耳。若約實云。此宗之中無因果名。問若爾則全果之因全因之果亦無耶。答爾也。故至相云。因無異果之因。果無異因之果。然因果之稱寄現於緣虧盈自彼於我無為。故知一乘無側因果亦不立也問印之五十四角一一全盡印圓如是。全印之角亦應捨耶。答若約自宗。無如是事。何更捨也。以證分中無有因果證分教分一乘三乘同教別教等事。緣起分中方說因果證教一三同別教等種種事耳。是故就緣起分云因果兩位性在中道也。問若實不立因果。豈不是撥無因果之大邪見耶。答立在過越因果之處言無因果。豈是撥無耶。故和尚令人難此義云。法性之中有因果耶。無因果耶。若法性中有因果者。應非法性。以法性中無因果故。又令答云。無因果也。問然則根本入中所開九入不滿本耶。答滿也。問若爾何云無因果耶。答非汝所執攝思議等能滿彼也。但是入入能滿彼本。是故於彼無因果也。若約入入。隨攝思議等而生解。則有勝劣因果之位。故是同教。若約攝等。隨於入入而生解。則有性在中道無勝劣之因果。亦是同教。若除入入但約攝思議等。即是三乘別教。若直約根本入。則是一乘別教也。約此三義以現印義。亦現大經具含多義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故字中至性在中道。法記云。何故字中有始終耶。答約修行方便現因果不同者。所言修行方便則一乘修行耶。三乘修行耶。答但是三乘修行方便耳。問何故一乘無修行方便耶。答以一乘中無因果故。問若爾何故下云因果兩位法性家內真實德用性在中道耶。答只為三乘執因先果後之人現因果同時義故云耳。若約實云。此宗之中無因果名。問若爾則全果之因全因之果亦無耶。答爾也。故至相云。因無異果之因。果無異因之果。然因果之稱寄現於緣虧盈自彼於我無為。故知一乘無側因果亦不立也問印之五十四角一一全盡印圓如是。全印之角亦應捨耶。答若約自宗。無如是事。何更捨也。以證分中無有因果證分教分一乘三乘同教別教等事。緣起分中方說因果證教一三同別教等種種事耳。是故就緣起分云因果兩位性在中道也。問若實不立因果。豈不是撥無因果之大邪見耶。答立在過越因果之處言無因果。豈是撥無耶。故和尚令人難此義云。法性之中有因果耶。無因果耶。若法性中有因果者。應非法性。以法性中無因果故。又令答云。無因果也。問然則根本入中所開九入不滿本耶。答滿也。問若爾何云無因果耶。答非汝所執攝思議等能滿彼也。但是入入能滿彼本。是故於彼無因果也。若約入入。隨攝思議等而生解。則有勝劣因果之位。故是同教。若約攝等。隨於入入而生解。則有性在中道無勝劣之因果。亦是同教。若除入入但約攝思議等。即是三乘別教。若直約根本入。則是一乘別教也。約此三義以現印義。亦現大經具含多義。

大記云。何故字中多有屈曲現三乘根欲等者。約實則字中屈曲通於三途人天。然而字者是生解之詮故。且約解教相現但云三乘根欲耳。何故始終兩字安置當中等者。法字是因。佛字是果。通一乘三乘也。欲現三乘之前後因果即是法性德用性在中道故。以始終二字安置當中也。問若爾唯約三乘因果而論。何云因果通一乘耶。答若約實。道理諸法各各住自如位本來不動。然三乘之人唯見前後。一乘不爾隨須自在。是故約前後因果。現性在中道之義。在於一乘。故云通一乘也。法性家者有二。謂證分之法性。及無住別教之法性也。實相總相法身中道等亦通二義也。施設門中有分示證教之義。有分示一乘三乘之義。故云因果通一乘三乘。法性通證分教分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。何故字中多有屈曲現三乘根欲等者。約實則字中屈曲通於三途人天。然而字者是生解之詮故。且約解教相現但云三乘根欲耳。何故始終兩字安置當中等者。法字是因。佛字是果。通一乘三乘也。欲現三乘之前後因果即是法性德用性在中道故。以始終二字安置當中也。問若爾唯約三乘因果而論。何云因果通一乘耶。答若約實。道理諸法各各住自如位本來不動。然三乘之人唯見前後。一乘不爾隨須自在。是故約前後因果。現性在中道之義。在於一乘。故云通一乘也。法性家者有二。謂證分之法性。及無住別教之法性也。實相總相法身中道等亦通二義也。施設門中有分示證教之義。有分示一乘三乘之義。故云因果通一乘三乘。法性通證分教分。

真記云。法性家者。約今日緣中所起之法。為證分及緣起分之法性也。或云。證教不分之中道方為法性家也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。法性家者。約今日緣中所起之法。為證分及緣起分之法性也。或云。證教不分之中道方為法性家也。

上云因果至無有前後。法記云。上云因果不同乃至其義云何等者。起此問意。前云。約修行方便現因果不同。而次又云。因果兩位法性家內真實德用性在中道。故未知此意如是問也。問前印相終更無別。問何故此中釋字相已更復設此問答耶。答其印道則隨字相而畫故。委釋字相則可解印相故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上云因果至無有前後。法記云。上云因果不同乃至其義云何等者。起此問意。前云。約修行方便現因果不同。而次又云。因果兩位法性家內真實德用性在中道。故未知此意如是問也。問前印相終更無別。問何故此中釋字相已更復設此問答耶。答其印道則隨字相而畫故。委釋字相則可解印相故也。

大記云。依天親論主以六相方便立義等者。佛於四種菩薩行文現六相意者。若諸菩薩欲入法體。要以六相融鍊其心。方可得入故也。論主得佛意故。於十入處明六相方便。以治三乘攝入等是三賢乃至佛盡入是佛果。如是次第轉勝之執現其攝等九入稱根本入無勝劣也。故古辭云。天親菩薩於十入處明六相日始報佛恩也。和尚得此論主意故。云依天親論主立義分齊。准其道理。則三乘之前後因果性在中道所由可解也。約此六相方便之言。融質德云。六相者唯是教門施設耳。於法體上無所關也。故言方便也。故和尚云。入法性家之要門。開陀羅尼藏好鑰匙。康藏云。以此方便會一乘又云。四句與六相俱為入法方便(已上)。故知但是能詮教門之方便也。思惟德云。六相者但約法體巧相集成名方便耳。此外更無所入法體也。故和尚云。一切緣生法無不六相成。又云。六相者正現緣起無分別理。乃至云。以此理故陀羅尼法主伴相成。康藏云。第四集成方便諸法同體巧相集成故名方便。智論云。此法善巧集成故名方便(已上)。故知但約所詮法體為方便也。解云。此上二說若偏執。則二俱有過。謂各滯一隅不當理故。若據道理。各有所憑。二說俱是。何者。如同教中破定執見故。只是教門入法方便也。若別教中直明法體故。即是圓融之法善巧集成方便也。一乘三乘主伴相成者。無住別教是主。別執三乘是眷屬伴。此中立主伴法體故。云成主伴相也。問若爾何故下云主伴相資耶。答立主伴法已。令其別執三乘之伴習因緣緣起等三觀修鍊其心故。所流三乘之伴至於性起之後際。與無住別教之主相資。得成圓明主伴故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。依天親論主以六相方便立義等者。佛於四種菩薩行文現六相意者。若諸菩薩欲入法體。要以六相融鍊其心。方可得入故也。論主得佛意故。於十入處明六相方便。以治三乘攝入等是三賢乃至佛盡入是佛果。如是次第轉勝之執現其攝等九入稱根本入無勝劣也。故古辭云。天親菩薩於十入處明六相日始報佛恩也。和尚得此論主意故。云依天親論主立義分齊。准其道理。則三乘之前後因果性在中道所由可解也。約此六相方便之言。融質德云。六相者唯是教門施設耳。於法體上無所關也。故言方便也。故和尚云。入法性家之要門。開陀羅尼藏好鑰匙。康藏云。以此方便會一乘又云。四句與六相俱為入法方便(已上)。故知但是能詮教門之方便也。思惟德云。六相者但約法體巧相集成名方便耳。此外更無所入法體也。故和尚云。一切緣生法無不六相成。又云。六相者正現緣起無分別理。乃至云。以此理故陀羅尼法主伴相成。康藏云。第四集成方便諸法同體巧相集成故名方便。智論云。此法善巧集成故名方便(已上)。故知但約所詮法體為方便也。解云。此上二說若偏執。則二俱有過。謂各滯一隅不當理故。若據道理。各有所憑。二說俱是。何者。如同教中破定執見故。只是教門入法方便也。若別教中直明法體故。即是圓融之法善巧集成方便也。一乘三乘主伴相成者。無住別教是主。別執三乘是眷屬伴。此中立主伴法體故。云成主伴相也。問若爾何故下云主伴相資耶。答立主伴法已。令其別執三乘之伴習因緣緣起等三觀修鍊其心故。所流三乘之伴至於性起之後際。與無住別教之主相資。得成圓明主伴故也。

法記云。主伴相成現法分齊者。餘處三乘但是眷屬。不得為伴。此中意者。印圓則一乘故是主。五十四角則三乘故是伴也。由諸角故得成印圓。由印圓故得成諸角。是故一乘三乘互相成也。其一一角全盡印圓者。是所現分齊也。大記云。六相者。總別二相表法無盡。同異二相現法無礙。成壞二相示法無側。一乘法義不出此三也。若別釋者。總相直標無住法之自體。別相指無住總之無盡。同相現無盡之無礙。異相釋無礙之無違。成相示無違之無側。壞相表無側之不動也。問無住法之自體云何。答法界之法混為一身是。問法界之法為是動故成一身耶。答只由不動成一身耳。若約此一堂論。則椽等諸緣各自不動。方得成一總相堂耳。問別相表無盡等者何耶。答別相者椽等諸緣各差別故現一總相堂中非一之德故云別相指總相之無盡也。椽等緣中須同相。則丈二之椽稱二十步堂。餘緣亦爾。故云同相現無盡之無礙也。又此緣中須異相。則丈二之椽雖稱於二十步堂。而不動自丈二位。餘緣亦爾。故云異相明無礙之無違也。見其丈二椽之成此堂時側無餘緣。故此一椽即是無側。餘緣亦爾故云成相示無違之無側也。壞於成處壞故。云壞相表無側之不動也。問何故唯六不多不小。答總別一對上根得入。同異一對中根得入。成壞一對下根得入。良以下根於同異中不能得總。故不減至四五也。雖是下根歷學成壞必得入總。故不增至七八也。康藏云。總相者一含多德故。別相者多德非一故。別依止總滿彼總故(已上)。問一含多德者。總總多德。別別多德。答一一義俱得。謂攬別成總故。云別別多德亦得。然其總中所具別德一一皆全盡總。故云總總多德亦得。問若爾應立無盡總耶。答雖云多德。非是一外之多。故無此難也。問既云總相者一含多德。故所含多德與能含一義門各異。何云非是一外之多耶。答但其多德合處目為能含一總耳。是故非是一外之多多外之一也。別依止總滿彼總者。問若以類各分六相。則總同成為一際。別異壞為一際也。既與總為一類。故同有同總義。成有成總義。何故別相與異壞為一類而有滿總之義耶。答若得總相。不須別相。但於未得機中欲示總相故開也。開別之時總義已現。是故別中有滿總義。問及滿耶不及耶。答及滿也。問此是別相釋義故。應不及滿。本總何云及耶答既分總之時由開總故。現彼別德。還以別滿總之時及滿也。問若爾總中有別貌耶答無也。何者。本於無別貌之總中所開故。雖其別相及滿本總總中無別貌也。問若爾與三乘泯差別。俗歸平等。真何異耶。答一乘中分別全無分別。無分別全分別。非泯分別方歸無分別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。主伴相成現法分齊者。餘處三乘但是眷屬。不得為伴。此中意者。印圓則一乘故是主。五十四角則三乘故是伴也。由諸角故得成印圓。由印圓故得成諸角。是故一乘三乘互相成也。其一一角全盡印圓者。是所現分齊也。大記云。六相者。總別二相表法無盡。同異二相現法無礙。成壞二相示法無側。一乘法義不出此三也。若別釋者。總相直標無住法之自體。別相指無住總之無盡。同相現無盡之無礙。異相釋無礙之無違。成相示無違之無側。壞相表無側之不動也。問無住法之自體云何。答法界之法混為一身是。問法界之法為是動故成一身耶。答只由不動成一身耳。若約此一堂論。則椽等諸緣各自不動。方得成一總相堂耳。問別相表無盡等者何耶。答別相者椽等諸緣各差別故現一總相堂中非一之德故云別相指總相之無盡也。椽等緣中須同相。則丈二之椽稱二十步堂。餘緣亦爾。故云同相現無盡之無礙也。又此緣中須異相。則丈二之椽雖稱於二十步堂。而不動自丈二位。餘緣亦爾。故云異相明無礙之無違也。見其丈二椽之成此堂時側無餘緣。故此一椽即是無側。餘緣亦爾故云成相示無違之無側也。壞於成處壞故。云壞相表無側之不動也。問何故唯六不多不小。答總別一對上根得入。同異一對中根得入。成壞一對下根得入。良以下根於同異中不能得總。故不減至四五也。雖是下根歷學成壞必得入總。故不增至七八也。康藏云。總相者一含多德故。別相者多德非一故。別依止總滿彼總故(已上)。問一含多德者。總總多德。別別多德。答一一義俱得。謂攬別成總故。云別別多德亦得。然其總中所具別德一一皆全盡總。故云總總多德亦得。問若爾應立無盡總耶。答雖云多德。非是一外之多。故無此難也。問既云總相者一含多德。故所含多德與能含一義門各異。何云非是一外之多耶。答但其多德合處目為能含一總耳。是故非是一外之多多外之一也。別依止總滿彼總者。問若以類各分六相。則總同成為一際。別異壞為一際也。既與總為一類。故同有同總義。成有成總義。何故別相與異壞為一類而有滿總之義耶。答若得總相。不須別相。但於未得機中欲示總相故開也。開別之時總義已現。是故別中有滿總義。問及滿耶不及耶。答及滿也。問此是別相釋義故。應不及滿。本總何云及耶答既分總之時由開總故。現彼別德。還以別滿總之時及滿也。問若爾總中有別貌耶答無也。何者。本於無別貌之總中所開故。雖其別相及滿本總總中無別貌也。問若爾與三乘泯差別。俗歸平等。真何異耶。答一乘中分別全無分別。無分別全分別。非泯分別方歸無分別

。是故異也。同相者。欲現總德故。開別相。既開別已。恐有惑人謂其別相逈別於總故。欲令其知彼別相全同於總故。於別相之次明同相也。同有多義。謂上同下同。內同外同。若約此舍論者。諸緣同於總舍者上同。總舍同於諸緣者下同。就上同中。諸緣同於舍者內向同。諸緣相望成舍力義齊同者外向同也。又有分同滿同二義。謂一尺之瓦出一尺之力同於二十步堂者分同。一尺瓦出二十步力同於二十步堂者滿同也。異相者。示其能成諸緣形類差別各位不動之義也。問若實異者。應非同耶。答只由異故得有同義。若不異者。瓦既一尺。椽亦一尺。違本緣位失前齊同作舍之義。問若爾一尺之瓦出二十步力同於二十步堂。椽亦如是者。此亦豈非失本緣位耶。答瓦若動自一尺之位同於椽之丈二之位。然後出二十步力。椽亦如是者。應失本位。瓦自不動本一尺位。椽亦不動丈二之位。而各出二十步力同於堂故。雖並出二十步力瓦非丈二椽非一尺。各住自位故不違也。成相者。明不作之作。謂諸緣等各位不動得成舍也。前同相中。椽等諸緣相望相攝成舍力義齊同。又約椽等諸緣。望於總則舍帶於椽總。望於緣則椽帶於舍。故有相望相攝相帶之義。此成相中。隨約一緣。即正是總絕待無側。能成緣外無別所成。是故不說相望相攝之義。壞相者。明作之不作。謂椽等諸緣各住自法本來不動也。問此中不動與前異相中不動何別。答前異相中位不動故。瓦一尺位與椽丈二位各雖不動。而有相望之義。此中體不動故。法法各各不相知也。約成相堂詰。於諸緣柱成耶。乃至瓦成耶。如是遍詰無有一物成彼堂。由如是故成相堂究竟也。即作而不作故。壞相即成。非滅壞之壞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。是故異也。同相者。欲現總德故。開別相。既開別已。恐有惑人謂其別相逈別於總故。欲令其知彼別相全同於總故。於別相之次明同相也。同有多義。謂上同下同。內同外同。若約此舍論者。諸緣同於總舍者上同。總舍同於諸緣者下同。就上同中。諸緣同於舍者內向同。諸緣相望成舍力義齊同者外向同也。又有分同滿同二義。謂一尺之瓦出一尺之力同於二十步堂者分同。一尺瓦出二十步力同於二十步堂者滿同也。異相者。示其能成諸緣形類差別各位不動之義也。問若實異者。應非同耶。答只由異故得有同義。若不異者。瓦既一尺。椽亦一尺。違本緣位失前齊同作舍之義。問若爾一尺之瓦出二十步力同於二十步堂。椽亦如是者。此亦豈非失本緣位耶。答瓦若動自一尺之位同於椽之丈二之位。然後出二十步力。椽亦如是者。應失本位。瓦自不動本一尺位。椽亦不動丈二之位。而各出二十步力同於堂故。雖並出二十步力瓦非丈二椽非一尺。各住自位故不違也。成相者。明不作之作。謂諸緣等各位不動得成舍也。前同相中。椽等諸緣相望相攝成舍力義齊同。又約椽等諸緣。望於總則舍帶於椽總。望於緣則椽帶於舍。故有相望相攝相帶之義。此成相中。隨約一緣。即正是總絕待無側。能成緣外無別所成。是故不說相望相攝之義。壞相者。明作之不作。謂椽等諸緣各住自法本來不動也。問此中不動與前異相中不動何別。答前異相中位不動故。瓦一尺位與椽丈二位各雖不動。而有相望之義。此中體不動故。法法各各不相知也。約成相堂詰。於諸緣柱成耶。乃至瓦成耶。如是遍詰無有一物成彼堂。由如是故成相堂究竟也。即作而不作故。壞相即成。非滅壞之壞也。

古記云。問古德云。因緣堂作則得成。不作則不得成。緣起堂作則不得成。不作則得成。此義云何。答同相舍有作之作。成相舍無作之作故也。同相成相相對說。則同相者緣起現前義。成相者緣起無性義。成相壞相相對說。則成相者不作之作故。無性緣起義。壞相者作之不作故。緣起無性義也。古辭云。始從柱底石終梁上瓦方立全舍者遍計堂。荷斧打木隨一一打立全舍者因緣堂。斧不墮木木不犯斧立全舍者緣起堂。木芽青時立全舍者性起堂也。就於性起中。木種下時立全舍者無住堂。種即真者實相堂也。康藏云。何是舍耶。椽即是舍。何以故。為椽全獨能作舍故。乃至問。若椽全獨能作舍者。未有瓦等亦應作舍。答未有瓦等時不是椽故不住(已上)。問雖無瓦等。現見是椽。何故云無瓦時不是椽耶。答遍計之難耳。大經云。智海廣無涯未測返增謗。可不慎哉母以有生滅心。疑實相理。我此普法因緣之椽。自是一椽即攝自類餘椽。若一尺栱。若八尺柱。乃至瓦焉石焉。鍊木之工燔瓦之父等。一切諸法普皆攝盡作舍究竟。然後方得為是椽故。是以爾也。古人云今日採柱欲作昨日已成之舍。若爾昨日已成之舍無柱而成耶。既云今日採柱欲作昨日已成之舍。故知昨日已成之舍非無柱而成矣(已上)。是故舍成方是柱。又舍成方是椽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。問古德云。因緣堂作則得成。不作則不得成。緣起堂作則不得成。不作則得成。此義云何。答同相舍有作之作。成相舍無作之作故也。同相成相相對說。則同相者緣起現前義。成相者緣起無性義。成相壞相相對說。則成相者不作之作故。無性緣起義。壞相者作之不作故。緣起無性義也。古辭云。始從柱底石終梁上瓦方立全舍者遍計堂。荷斧打木隨一一打立全舍者因緣堂。斧不墮木木不犯斧立全舍者緣起堂。木芽青時立全舍者性起堂也。就於性起中。木種下時立全舍者無住堂。種即真者實相堂也。康藏云。何是舍耶。椽即是舍。何以故。為椽全獨能作舍故。乃至問。若椽全獨能作舍者。未有瓦等亦應作舍。答未有瓦等時不是椽故不住(已上)。問雖無瓦等。現見是椽。何故云無瓦時不是椽耶。答遍計之難耳。大經云。智海廣無涯未測返增謗。可不慎哉母以有生滅心。疑實相理。我此普法因緣之椽。自是一椽即攝自類餘椽。若一尺栱。若八尺柱。乃至瓦焉石焉。鍊木之工燔瓦之父等。一切諸法普皆攝盡作舍究竟。然後方得為是椽故。是以爾也。古人云今日採柱欲作昨日已成之舍。若爾昨日已成之舍無柱而成耶。既云今日採柱欲作昨日已成之舍。故知昨日已成之舍非無柱而成矣(已上)。是故舍成方是柱。又舍成方是椽也。

真記云。所謂六相者。此中大意。盧舍那佛最尊勝。我等眾生最卑劣。舍那是總相。眾生是別相。眾生身者無別自體。全以舍那身成。然今示二各別義也。不他故云不起。不一故云起也。故康藏云。末依於本有起不起。同相者。約眾生身無餘物唯是佛身故。眾生身帶有彼佛。異相者。雖眾生身帶彼佛身。而不動能帶恒眾生也。約帶義云有同。約眾生義云有異也。故康藏云。彼所起末既帶於本。是故相望有同有異。成相者。卑眾生身即正尊佛身。無毫末許與佛身別時。故不令同於彼。同相觀者令同於彼。成相觀者即正一耳。壞相者。法界差別之法各自不動。即是眾生身中真實德用性在中道也。即正一耳。故云有存。各自不動故云有壞也。故康藏云。彼帶本之末既為本攝。是故當體有存有壞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真記云。所謂六相者。此中大意。盧舍那佛最尊勝。我等眾生最卑劣。舍那是總相。眾生是別相。眾生身者無別自體。全以舍那身成。然今示二各別義也。不他故云不起。不一故云起也。故康藏云。末依於本有起不起。同相者。約眾生身無餘物唯是佛身故。眾生身帶有彼佛。異相者。雖眾生身帶彼佛身。而不動能帶恒眾生也。約帶義云有同。約眾生義云有異也。故康藏云。彼所起末既帶於本。是故相望有同有異。成相者。卑眾生身即正尊佛身。無毫末許與佛身別時。故不令同於彼。同相觀者令同於彼。成相觀者即正一耳。壞相者。法界差別之法各自不動。即是眾生身中真實德用性在中道也。即正一耳。故云有存。各自不動故云有壞也。故康藏云。彼帶本之末既為本攝。是故當體有存有壞也。

古記云。昔林德入唐就融順師作難而問。既已成佛初初不動凡身何。順云。六相之中有同異也。有何難哉(已上)。問何不通云有六相故。而但特取同異云耶。答若約舍云別。則椽等諸緣別於總舍而已。非謂見其形曲長短。又其壞者但見諸緣各住自法本不作耳。唯同異相隨約一緣攝帶諸緣成滿足舍力義齊同。而柱則八尺。椽則丈二。瓦則尺餘。如是長短差別之位各自不動故。但取此義而答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。昔林德入唐就融順師作難而問。既已成佛初初不動凡身何。順云。六相之中有同異也。有何難哉(已上)。問何不通云有六相故。而但特取同異云耶。答若約舍云別。則椽等諸緣別於總舍而已。非謂見其形曲長短。又其壞者但見諸緣各住自法本不作耳。唯同異相隨約一緣攝帶諸緣成滿足舍力義齊同。而柱則八尺。椽則丈二。瓦則尺餘。如是長短差別之位各自不動故。但取此義而答也。

六相章云。一即具多名總相。多即非一是別相。多類自同成於總。各體別異現於同。一多緣起理妙。成壞住自法常不作。唯智境界非事識。以此方便會一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六相章云。一即具多名總相。多即非一是別相。多類自同成於總。各體別異現於同。一多緣起理妙。成壞住自法常不作。唯智境界非事識。以此方便會一乘。

大記云。總相者根本印別相者餘屈曲別依止印。滿彼印故者。根本印者離別之總。滿彼印者帶別之總也。然雖有二義。而無二總。所謂總者無別可對。故云離別。然此離別之總既攬別成。故云帶別耳。依總開別。有分開滿開。故約滿開之義云滿彼印也。問若爾別外更無本總。何云依印與滿印耶。答約實而言。即不應云依印滿印。然欲令解無側至不相知處故。具分能所如是云耳同相者印故者。諸屈曲等一一雖別。而同是圓印故也。同有二義。謂等故同。一故同也。等故同者。六相列門之同相故。諸緣相望力義齊同也。一故同者。同相一緣攝盡諸緣即是總也。異相者增相故者。初曲次曲各異增數故也。增有二義。謂內向增。外向增也。謂同於總之諸緣不相是者內向增。互望和通之諸緣不相是者外向增也。成相者略說故者。謂諸屈曲合成一印故也。至於諸緣究竟之際只言一緣即正是總故云略說也。壞相者廣說故者。諸曲各住本無為作故也。遍徵諸緣令至不增不減自如之處。故云廣說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。總相者根本印別相者餘屈曲別依止印。滿彼印故者。根本印者離別之總。滿彼印者帶別之總也。然雖有二義。而無二總。所謂總者無別可對。故云離別。然此離別之總既攬別成。故云帶別耳。依總開別。有分開滿開。故約滿開之義云滿彼印也。問若爾別外更無本總。何云依印與滿印耶。答約實而言。即不應云依印滿印。然欲令解無側至不相知處故。具分能所如是云耳同相者印故者。諸屈曲等一一雖別。而同是圓印故也。同有二義。謂等故同。一故同也。等故同者。六相列門之同相故。諸緣相望力義齊同也。一故同者。同相一緣攝盡諸緣即是總也。異相者增相故者。初曲次曲各異增數故也。增有二義。謂內向增。外向增也。謂同於總之諸緣不相是者內向增。互望和通之諸緣不相是者外向增也。成相者略說故者。謂諸屈曲合成一印故也。至於諸緣究竟之際只言一緣即正是總故云略說也。壞相者廣說故者。諸曲各住本無為作故也。遍徵諸緣令至不增不減自如之處。故云廣說也。

法記云。總相者根本印別相者餘屈曲者。總則一含多德。別則多德非一也。問一者是何。多德是何。答法界法之隨舉無側之義是一也。此無側一之無盡之義是多德也。問無側一之無盡之義如何見耶。答且約此緣成一堂云。則每一一緣皆滿足堂者是也。謂隨舉一法無側起而究竟。絕待者是無側一。此一所含別德亦各統包一一究竟。故每一一緣皆滿足法者。是無盡之德也。若引例而言者。文殊知識是智照無二相。若隨所依而散說。則善財見文殊時。即見三千世界塵數知識。謂能照智與所照境只是一故。見一文殊時。所依三千即是知識。故云即見三千世界塵數知識也。若捨所依而說。則總攬法界諸法成一文殊故。見一文殊時。非但得見三千世界塵數知識。亦得頓參法界塵數諸善友也。是故約一文殊盡法界際三千世界塵數知識一一亦盡法界際也。問然則一文殊耶。多文殊耶。答隨所約約是一文殊。隨所約約是一堂也。是故一文殊亦得。多文殊亦得。一堂亦得。多堂亦得也。同相者印故者。五十四角同一印圓故。云曲別而同印也。問分同滿同之義云何。答不可分異之大虛分為十方。一方虛空同大虛時。十方虛空同時同者。滿同。唯見一方同。不見餘方同者。分同也。異相者增相故者。問數增耶。位增耶。答一云。第一角第二角如是而數故。隨其數增位亦增也。一云。第一第二如是而數故云數增。然非角增故。非位增也。成相者略說故者。比如有人立在堂前。以人一言呼堂內眾。眾皆口許。如是以印一言呼印之時。五十四角皆即是印故。康藏云。緣成和合略言標現。問同相中明一一角同於圓印之義。此中明何義耶。答隨一角曲每即是印為成相耳。非謂諸角成於印也。壞相者廣說故者。如執人身詰其人名。無有一物的受人名。如是廣辨五十四角次第詰之。無有一角受圓印名故。康藏云。緣散無作廣辨因緣也。故此印中印之圓滿者。是總相也。圓滿印之諸角曲者。是別相也。諸角曲之二齊同印者。是同相也。齊同印而不動各異者。是異相也。不動異而無所偏當即正印者。是成相也。即正印而各各自住不為作者。是壞相也。此六相門正是一乘不共方便。亦是不共法體也以此六相且配三觀。則別相是遍計也。同異則因緣觀。成壞則緣起觀。本總則性起觀也。此則寄位言耳。若約一乘。則因緣緣起性起三觀無淺深也。總相者義當圓教別相者義當三乘教者。問圓教者是同教耶。是別教耶。答是同教也。謂印圓是圓教。五十四角是三乘。是故圓教及三乘皆同教也。何者。離印圓無諸角。離諸角無印圓故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。總相者根本印別相者餘屈曲者。總則一含多德。別則多德非一也。問一者是何。多德是何。答法界法之隨舉無側之義是一也。此無側一之無盡之義是多德也。問無側一之無盡之義如何見耶。答且約此緣成一堂云。則每一一緣皆滿足堂者是也。謂隨舉一法無側起而究竟。絕待者是無側一。此一所含別德亦各統包一一究竟。故每一一緣皆滿足法者。是無盡之德也。若引例而言者。文殊知識是智照無二相。若隨所依而散說。則善財見文殊時。即見三千世界塵數知識。謂能照智與所照境只是一故。見一文殊時。所依三千即是知識。故云即見三千世界塵數知識也。若捨所依而說。則總攬法界諸法成一文殊故。見一文殊時。非但得見三千世界塵數知識。亦得頓參法界塵數諸善友也。是故約一文殊盡法界際三千世界塵數知識一一亦盡法界際也。問然則一文殊耶。多文殊耶。答隨所約約是一文殊。隨所約約是一堂也。是故一文殊亦得。多文殊亦得。一堂亦得。多堂亦得也。同相者印故者。五十四角同一印圓故。云曲別而同印也。問分同滿同之義云何。答不可分異之大虛分為十方。一方虛空同大虛時。十方虛空同時同者。滿同。唯見一方同。不見餘方同者。分同也。異相者增相故者。問數增耶。位增耶。答一云。第一角第二角如是而數故。隨其數增位亦增也。一云。第一第二如是而數故云數增。然非角增故。非位增也。成相者略說故者。比如有人立在堂前。以人一言呼堂內眾。眾皆口許。如是以印一言呼印之時。五十四角皆即是印故。康藏云。緣成和合略言標現。問同相中明一一角同於圓印之義。此中明何義耶。答隨一角曲每即是印為成相耳。非謂諸角成於印也。壞相者廣說故者。如執人身詰其人名。無有一物的受人名。如是廣辨五十四角次第詰之。無有一角受圓印名故。康藏云。緣散無作廣辨因緣也。故此印中印之圓滿者。是總相也。圓滿印之諸角曲者。是別相也。諸角曲之二齊同印者。是同相也。齊同印而不動各異者。是異相也。不動異而無所偏當即正印者。是成相也。即正印而各各自住不為作者。是壞相也。此六相門正是一乘不共方便。亦是不共法體也以此六相且配三觀。則別相是遍計也。同異則因緣觀。成壞則緣起觀。本總則性起觀也。此則寄位言耳。若約一乘。則因緣緣起性起三觀無淺深也。總相者義當圓教別相者義當三乘教者。問圓教者是同教耶。是別教耶。答是同教也。謂印圓是圓教。五十四角是三乘。是故圓教及三乘皆同教也。何者。離印圓無諸角。離諸角無印圓故也。

大記云。林德依此處立五重總別。謂一離別之總。是五重海印之初海印也。二帶別而離別之總。亦云緣中現而離緣之總。是第二海印也。三總即別別即總。是第三海印。四亦總亦別。是第四海印也。五非總非別。是第五海印也。謂攬別成總故非總。依總成別故非別。並形奪故也。於此五重之內。初總次別。又第二總第三別等。如是相望而作總別。又此二各具總別也。謂除初海印。於第二重。佛證心是總。所現三世間別。此別不劣於總也。此中無同異成壞。此之總別只是一體故。是緣起六相之所入真源也。於第三重。不防用六相也。此亦法體非方便六相也。約第四重以去配。因緣緣起性起等三觀含有三義。謂一總相者無住別教。別相者所流三乘。於所目中。同異相者因緣觀。成相者緣起觀。壞相者性起觀。此中約所治之病為別相耳。非能治六相中別相也。二除無住別教及別執三乘。就所目中。總別相者性起觀。同異相者因緣觀。成壞相者緣起觀也。又此三觀一一各具六相也。此第四重以去是方便六相也。以此五重釋處處文義理方盡。今此文中具五重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。林德依此處立五重總別。謂一離別之總。是五重海印之初海印也。二帶別而離別之總。亦云緣中現而離緣之總。是第二海印也。三總即別別即總。是第三海印。四亦總亦別。是第四海印也。五非總非別。是第五海印也。謂攬別成總故非總。依總成別故非別。並形奪故也。於此五重之內。初總次別。又第二總第三別等。如是相望而作總別。又此二各具總別也。謂除初海印。於第二重。佛證心是總。所現三世間別。此別不劣於總也。此中無同異成壞。此之總別只是一體故。是緣起六相之所入真源也。於第三重。不防用六相也。此亦法體非方便六相也。約第四重以去配。因緣緣起性起等三觀含有三義。謂一總相者無住別教。別相者所流三乘。於所目中。同異相者因緣觀。成相者緣起觀。壞相者性起觀。此中約所治之病為別相耳。非能治六相中別相也。二除無住別教及別執三乘。就所目中。總別相者性起觀。同異相者因緣觀。成壞相者緣起觀也。又此三觀一一各具六相也。此第四重以去是方便六相也。以此五重釋處處文義理方盡。今此文中具五重也。

古記云。相和尚總章元年十月十一日。在清禪寺般若院中問於儼師。受持普法軌則云何。師曰。汝能持否。且舉領毛齊提綱目正也。問是義云何。師曰。下至世俗之法。皆是中道實相也。遂說十重總別以示之。儼師行錄中總別之文即是此也。一順總違別。謂總相果法以塵數緣成故。順則總。成總緣別故。違則別也。二違總順別。謂成總之緣自位不動故。違則總。自位不動而能成故。順則別也。三如別之總如總之別。謂別全是總故如別之總。總全是別故如總之別也。四別不知之總總不知之別。謂所成總中無別貌故別不知之總。能成緣中無總貌故總不知之別也。五離別之總離總之別。謂總相果中緣而無不總故離別之總。無異總之別故離總之別也。六無住總無住別。謂無住者不自在義。以總相果法不住於自故云無住總。此無住總塵數緣中無所偏當故無住別也。七實相總實相別。謂總相果法離於智之分別了知故實相總。緣無別相故實相別也。所謂無相也。八法性總法性別。謂總相果法性自圓通觸緣斯順故法性總。斯順之法全全無側起故云法性別也。九海印總海印別。謂無盡法數圓□頓現無遺故云海印總。頓現之法各不相知故云海印別也。十證總證別。謂總相果法唯佛證處故云證總。於此證中諸法不動故云證別也。林德云。以此十種總別平法。然後方能得見一塵一蟻與舍那佛元是一身。依如是等義。方有同時具足及因陀羅網微細境界等也。問第四總別與第五何別。答第四重雖不相知。非無二位之殊。第五重則於一體上云總云別故別也。問第六無住總別與第七實相總別何別。答實相云離於智之分別。則簡於第六無住之智也。至於第八法性具足理智可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。相和尚總章元年十月十一日。在清禪寺般若院中問於儼師。受持普法軌則云何。師曰。汝能持否。且舉領毛齊提綱目正也。問是義云何。師曰。下至世俗之法。皆是中道實相也。遂說十重總別以示之。儼師行錄中總別之文即是此也。一順總違別。謂總相果法以塵數緣成故。順則總。成總緣別故。違則別也。二違總順別。謂成總之緣自位不動故。違則總。自位不動而能成故。順則別也。三如別之總如總之別。謂別全是總故如別之總。總全是別故如總之別也。四別不知之總總不知之別。謂所成總中無別貌故別不知之總。能成緣中無總貌故總不知之別也。五離別之總離總之別。謂總相果中緣而無不總故離別之總。無異總之別故離總之別也。六無住總無住別。謂無住者不自在義。以總相果法不住於自故云無住總。此無住總塵數緣中無所偏當故無住別也。七實相總實相別。謂總相果法離於智之分別了知故實相總。緣無別相故實相別也。所謂無相也。八法性總法性別。謂總相果法性自圓通觸緣斯順故法性總。斯順之法全全無側起故云法性別也。九海印總海印別。謂無盡法數圓□頓現無遺故云海印總。頓現之法各不相知故云海印別也。十證總證別。謂總相果法唯佛證處故云證總。於此證中諸法不動故云證別也。林德云。以此十種總別平法。然後方能得見一塵一蟻與舍那佛元是一身。依如是等義。方有同時具足及因陀羅網微細境界等也。問第四總別與第五何別。答第四重雖不相知。非無二位之殊。第五重則於一體上云總云別故別也。問第六無住總別與第七實相總別何別。答實相云離於智之分別。則簡於第六無住之智也。至於第八法性具足理智可知也。

大記云。如總相別相乃至常在中道者。有二釋。謂一意從總相至中道方云如字。一意於總相別相下即云如字。解云。初意則總非別別非總成非壞壞非成等故。云不即不一。然而總全別別全總故。云不離不異等也。後意則不即不離則成壞相也。不一不異則同異相也。謂下教人至究竟果處。執真妄同體故。以壞相印印之。則真妄各住本來不動。故云不即。以成相印印之。則真妄真。故云不離也。又當始覺同本覺之位有凡聖一異之病故。以同相治之。謂即同本覺之日執凡聖一身故。以異相治之。凡聖各異故云不一。以同相治之。凡聖一量故云不異也。如是以因緣緣起等三觀。對治別執三乘即離一異之病故。其三乘眷屬與一乘主。為不即不離之伴。得成圓明具德之主伴也。問用六相則病應已盡。何須更用四句耶。答若得總相則不須四句。然為許別之人說四句耳。一乘三乘主伴相成者。問一向一乘主三乘伴耶。或反此而云耶。答有云。如後雖然。唯是一向一乘是主三乘是伴也。謂一向根本入名為總。九入名為別耳。非以根本入之名為別。餘九入名為總故。但以一乘之名為總為主。三乘之名為別為伴也。問若爾何故云主伴相成耶。答由一乘故有三乘。由三乘故有一乘。是故一乘則總含三乘為主。三乘則要依一乘為伴。故云相成也。一乘別教三乘別教准義可解者。用六相義唯同教門故。除一乘別教及三乘別教。然若委說。則一乘別教為主。三乘別教是眷屬伴。約此現示中道之義可准解也。一云。前云圓教及三乘皆是同教。今此一乘別教深於同教。三乘別教淺於同教。准義可解故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。如總相別相乃至常在中道者。有二釋。謂一意從總相至中道方云如字。一意於總相別相下即云如字。解云。初意則總非別別非總成非壞壞非成等故。云不即不一。然而總全別別全總故。云不離不異等也。後意則不即不離則成壞相也。不一不異則同異相也。謂下教人至究竟果處。執真妄同體故。以壞相印印之。則真妄各住本來不動。故云不即。以成相印印之。則真妄真。故云不離也。又當始覺同本覺之位有凡聖一異之病故。以同相治之。謂即同本覺之日執凡聖一身故。以異相治之。凡聖各異故云不一。以同相治之。凡聖一量故云不異也。如是以因緣緣起等三觀。對治別執三乘即離一異之病故。其三乘眷屬與一乘主。為不即不離之伴。得成圓明具德之主伴也。問用六相則病應已盡。何須更用四句耶。答若得總相則不須四句。然為許別之人說四句耳。一乘三乘主伴相成者。問一向一乘主三乘伴耶。或反此而云耶。答有云。如後雖然。唯是一向一乘是主三乘是伴也。謂一向根本入名為總。九入名為別耳。非以根本入之名為別。餘九入名為總故。但以一乘之名為總為主。三乘之名為別為伴也。問若爾何故云主伴相成耶。答由一乘故有三乘。由三乘故有一乘。是故一乘則總含三乘為主。三乘則要依一乘為伴。故云相成也。一乘別教三乘別教准義可解者。用六相義唯同教門故。除一乘別教及三乘別教。然若委說。則一乘別教為主。三乘別教是眷屬伴。約此現示中道之義可准解也。一云。前云圓教及三乘皆是同教。今此一乘別教深於同教。三乘別教淺於同教。准義可解故也。

法記云。唯住自如者。非是三乘相融體不融之平等真如也。約體相俱融無分別之處與壞相中本來不作各住自如之義云也。依三乘方便教門故高下不同等者。若約三乘方便修行。則行布因果高下不同。若依一乘實意。則因果圓融法性德用但在中道。故云無有前後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。唯住自如者。非是三乘相融體不融之平等真如也。約體相俱融無分別之處與壞相中本來不作各住自如之義云也。依三乘方便教門故高下不同等者。若約三乘方便修行。則行布因果高下不同。若依一乘實意。則因果圓融法性德用但在中道。故云無有前後也。

簡義章云。圓融行布說有四門。一三乘行布一乘圓融。如圖文云。依三乘方便教門故高下不同。依一乘圓教故無有前後等。二就此經中。外相同教有二。一上同。以空畫向空即體同空隨分無礙。二下同。下似地畫有前後故。上同是圓融義。下同是行布義。如地品中以一鳥跡通於二故。三外相同教為行布。自體別教為圓融。如所詮章云。安立諸教有二善巧等。又科簡云。普賢位有二等是也。四就自體別教。不壞本位是行布。無礙圓融是圓融。謂廣狹中分無分。又相入門無性不壞。又不動自位而恒去來。又六相中三圓融三行布等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡義章云。圓融行布說有四門。一三乘行布一乘圓融。如圖文云。依三乘方便教門故高下不同。依一乘圓教故無有前後等。二就此經中。外相同教有二。一上同。以空畫向空即體同空隨分無礙。二下同。下似地畫有前後故。上同是圓融義。下同是行布義。如地品中以一鳥跡通於二故。三外相同教為行布。自體別教為圓融。如所詮章云。安立諸教有二善巧等。又科簡云。普賢位有二等是也。四就自體別教。不壞本位是行布。無礙圓融是圓融。謂廣狹中分無分。又相入門無性不壞。又不動自位而恒去來。又六相中三圓融三行布等也。

一切菩薩(至)陰界入等。法記云。論曰一切菩薩者謂住信行地者。信者十信。行者三賢。地者十地也。若約大分門。則信行地者三賢。得證者十地也。不可思議諸佛法者是出世間道品者。不思議佛法則是佛內證也。謂猶如池水具含影像。有二義也。謂攝入諸像義。及現現諸像義。而有一人立在池邊。見此諸像為他說也。如是佛證三種世間為自身心。如彼水中攝入諸像。以自內證臨機外向分示十地。如彼水中現現諸像。金剛藏之定中稱受佛外向法出定已後為機而說。如彼一人立在池邊見水中像與他說也。謂如約內證。則唯不思議法。無十地相。然以前機多三乘故。佛意欲令為說十地。故於外向心頭分示十地。是義大不可說。剛藏入定稱受其法出定已後所說十地。是說大可說也。故至相云。地有二分。一因二果。因謂世間方便行修。即加行地分齊。果謂出世離相真證。即正證智分齊也。出世間道品者。問何故出世間處道有品耶。答若約不思議法。則雖無道品。然為機緣分示十地故有道品。是故至相云。今此十地者攝佛因位。一乘三乘聲聞人天並在其中。為五乘所觀。普賢證位佛果攝用無礙自在。一切皆盡。何以故。十地之法攝眾生中最初門故。地法甚深最難了別故也。明者見智得證者。以證見之智。得證眾生身心是不思議佛法也。問何故眾生不知不見耶。答若約證見之智不動。今日箇箇眾生之身心即是不思議佛法。即是世間道品。然但凡夫自不知耳。問何故至相云。前二觀解。後二行解。見始智終。得始證終耶。答此但寄修云耳。若假言者。二佛世界塵數劫中。修緣起實相陀羅尼者是觀解。念念得證者是行解也。說者於中分別者。有二。一若約佛心。則雖無十地。由所引機多三乘故。加金剛藏為說十地。欲令信行地菩薩證入智惠地故。乃於後得筆中分示十地以為說也。二剛藏菩薩定中稱受後得言說以為說也。謂佛以無言為其說故。是無言教之本也。剛藏之稱受亦是無言。而為待言教之本也。入者信樂得證者。佛言。我已修習證汝身心。汝等應知更無異事。何故我等未得知耶。但以無信故不得耳。信則能知。要須信也。是故能信自己身心是不思議佛法故云信也。不捨此信而能恒守故云樂也。由如是信樂故親證自己身心故。云得證也。智惠地者謂十地智者。至相與遠師同以此句為根本入也。問加所為二十句者。為是正說時言耶。為是經家所列耶。答約文則經家。約義則正說也。問若約義則正說者。為佛口業所攝耶。意業所攝耶。答口業也。問佛在定中無有口業為作之說。何云口耶。答以教之所起從口業故也。此所起之教從何而起耶。本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩(至)陰界入等。法記云。論曰一切菩薩者謂住信行地者。信者十信。行者三賢。地者十地也。若約大分門。則信行地者三賢。得證者十地也。不可思議諸佛法者是出世間道品者。不思議佛法則是佛內證也。謂猶如池水具含影像。有二義也。謂攝入諸像義。及現現諸像義。而有一人立在池邊。見此諸像為他說也。如是佛證三種世間為自身心。如彼水中攝入諸像。以自內證臨機外向分示十地。如彼水中現現諸像。金剛藏之定中稱受佛外向法出定已後為機而說。如彼一人立在池邊見水中像與他說也。謂如約內證。則唯不思議法。無十地相。然以前機多三乘故。佛意欲令為說十地。故於外向心頭分示十地。是義大不可說。剛藏入定稱受其法出定已後所說十地。是說大可說也。故至相云。地有二分。一因二果。因謂世間方便行修。即加行地分齊。果謂出世離相真證。即正證智分齊也。出世間道品者。問何故出世間處道有品耶。答若約不思議法。則雖無道品。然為機緣分示十地故有道品。是故至相云。今此十地者攝佛因位。一乘三乘聲聞人天並在其中。為五乘所觀。普賢證位佛果攝用無礙自在。一切皆盡。何以故。十地之法攝眾生中最初門故。地法甚深最難了別故也。明者見智得證者。以證見之智。得證眾生身心是不思議佛法也。問何故眾生不知不見耶。答若約證見之智不動。今日箇箇眾生之身心即是不思議佛法。即是世間道品。然但凡夫自不知耳。問何故至相云。前二觀解。後二行解。見始智終。得始證終耶。答此但寄修云耳。若假言者。二佛世界塵數劫中。修緣起實相陀羅尼者是觀解。念念得證者是行解也。說者於中分別者。有二。一若約佛心。則雖無十地。由所引機多三乘故。加金剛藏為說十地。欲令信行地菩薩證入智惠地故。乃於後得筆中分示十地以為說也。二剛藏菩薩定中稱受後得言說以為說也。謂佛以無言為其說故。是無言教之本也。剛藏之稱受亦是無言。而為待言教之本也。入者信樂得證者。佛言。我已修習證汝身心。汝等應知更無異事。何故我等未得知耶。但以無信故不得耳。信則能知。要須信也。是故能信自己身心是不思議佛法故云信也。不捨此信而能恒守故云樂也。由如是信樂故親證自己身心故。云得證也。智惠地者謂十地智者。至相與遠師同以此句為根本入也。問加所為二十句者。為是正說時言耶。為是經家所列耶。答約文則經家。約義則正說也。問若約義則正說者。為佛口業所攝耶。意業所攝耶。答口業也。問佛在定中無有口業為作之說。何云口耶。答以教之所起從口業故也。此所起之教從何而起耶。本

以不說為根故是意業。若約現相放光摩頂執手觸目等示法之軌。則是身業所攝也。然佛口業稱大虛故。所起之教亦稱大虛也。攝入者。信聞不思議法之心中其法頓現故云攝也。心契稱法故云入也。聞惠中攝一切善根者。佛陀三藏云。稱體聞惠攝圓宗理與理相應為可貴也(已上)。稱體者。稱海印體也。比如眾苗皆依大地。世出世間一切善根無有不依海印而起。不依海印而住也。此海印之法於信心中了了頓現。故云聞惠中攝一切善根也。思議入者。聞惠所聞思而不失也。議者。於思惠中所思之法。以意言觀了其相狀。入者同上。一切道品者。不思議法也。智方便者。若聞法時心不外緣。專依此法相續思惟。是方也。由如是故。心便於法。是便也。分別選擇者。其心行於所聞之法。別其逆順。由如是故。取其順法。是選也。捨其逆法者。是擇也。法相入者。所思之法於心現現了了分明故也。彼彼義者。以不思議法非一故也。無量種種知者。凡所觸向對面無非不思議佛法故。所知之法既無有量。能知之智亦無量也。教化入者前攝入中聞不思議法。思議入中思察其法相。法相入中彼不思議法現其心也。菩薩最初發誓願者。非先自度。欲先度他故。以其心所現之法教諸眾生故。云教化入也。隨所思議名字具足善說法者。以其思惠所思之法教化眾生故。云隨所思議也。稱前聞惠所聞之法立名教化故。云名字具足也。善決定說者。若以傳聞之法而教他。則非善決定說也。比如明見掌中之珠。心中了法亦復如是。而以如是自所得法為他演說故。云善決定說也。證入者。以自所得之法化眾生時。自行即滿故也。一切法者。是不思議法也。平等智者。此菩薩心得彼法時。其心與法不可得分。比如以器汲盈池水。還注池中。不可得分此是器水此是池水。故云平等智也。教化眾生即是自成佛法者。問何故至證入後方釋教化入耶。答辨證入時方現利他即是自利之義也。謂菩薩發誓只欲度他。然先度他時。法爾自證真如法故。至證入後釋教化入也。不放逸入者。如緣柱時。心若有轉。即是放也。由其放故。趣於他境。即是逸也。如是菩薩依不思議佛法其心不轉。又於他境心亦不趣。故云不放逸入也。言一切魔法不能染者。魔有四種。一天二人三陰四煩惱也。煩惱魔者。三毒為根所起煩惱也。謂修行之心對違順境。或嗔或貪。不能寂靜。是煩惱魔也。陰魔者。五陰之中。四是心。一是色。修行之時。貪求衣食等及五塵境界。是色魔貪求之心。是心魔也。人魔者。修行之時。父母檀越惡友好色等類。皆人魔也。天魔者。修行之時第六天魔即自思惟。此人起其勝心修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不說為根故是意業。若約現相放光摩頂執手觸目等示法之軌。則是身業所攝也。然佛口業稱大虛故。所起之教亦稱大虛也。攝入者。信聞不思議法之心中其法頓現故云攝也。心契稱法故云入也。聞惠中攝一切善根者。佛陀三藏云。稱體聞惠攝圓宗理與理相應為可貴也(已上)。稱體者。稱海印體也。比如眾苗皆依大地。世出世間一切善根無有不依海印而起。不依海印而住也。此海印之法於信心中了了頓現。故云聞惠中攝一切善根也。思議入者。聞惠所聞思而不失也。議者。於思惠中所思之法。以意言觀了其相狀。入者同上。一切道品者。不思議法也。智方便者。若聞法時心不外緣。專依此法相續思惟。是方也。由如是故。心便於法。是便也。分別選擇者。其心行於所聞之法。別其逆順。由如是故。取其順法。是選也。捨其逆法者。是擇也。法相入者。所思之法於心現現了了分明故也。彼彼義者。以不思議法非一故也。無量種種知者。凡所觸向對面無非不思議佛法故。所知之法既無有量。能知之智亦無量也。教化入者前攝入中聞不思議法。思議入中思察其法相。法相入中彼不思議法現其心也。菩薩最初發誓願者。非先自度。欲先度他故。以其心所現之法教諸眾生故。云教化入也。隨所思議名字具足善說法者。以其思惠所思之法教化眾生故。云隨所思議也。稱前聞惠所聞之法立名教化故。云名字具足也。善決定說者。若以傳聞之法而教他。則非善決定說也。比如明見掌中之珠。心中了法亦復如是。而以如是自所得法為他演說故。云善決定說也。證入者。以自所得之法化眾生時。自行即滿故也。一切法者。是不思議法也。平等智者。此菩薩心得彼法時。其心與法不可得分。比如以器汲盈池水。還注池中。不可得分此是器水此是池水。故云平等智也。教化眾生即是自成佛法者。問何故至證入後方釋教化入耶。答辨證入時方現利他即是自利之義也。謂菩薩發誓只欲度他。然先度他時。法爾自證真如法故。至證入後釋教化入也。不放逸入者。如緣柱時。心若有轉。即是放也。由其放故。趣於他境。即是逸也。如是菩薩依不思議佛法其心不轉。又於他境心亦不趣。故云不放逸入也。言一切魔法不能染者。魔有四種。一天二人三陰四煩惱也。煩惱魔者。三毒為根所起煩惱也。謂修行之心對違順境。或嗔或貪。不能寂靜。是煩惱魔也。陰魔者。五陰之中。四是心。一是色。修行之時。貪求衣食等及五塵境界。是色魔貪求之心。是心魔也。人魔者。修行之時。父母檀越惡友好色等類。皆人魔也。天魔者。修行之時第六天魔即自思惟。此人起其勝心修

其勝行。必得勝果。非我眷屬。是故不離此人常欲惱亂。若不能惱亂。即欲令其死。此等是天魔也。地地轉入者。七地已前雖能趣向無相而修。然是有功用位故。猶起加行作意。乘於自心行力而修八地已上。無相觀智現前究竟故。乘本誓願及與法力。任運進修故。云地地轉入也。無貪等善根淨者。不思議法中本無三毒故。無貪等善無始時有。然約寄位。則七地以前有功用位執心不捨故。三種善根清淨之義不得現前。至於八地任運之位三種善根淨義竟現故。云無貪等善根淨也。復有善根等者。決伏疑也。於十地中。一一地皆有地前加行善根。有地上善根故。約地前加行。云復有善根。約地上善根。則是不思議佛法也。疑云。七地以前加行善根生於八地以上善根耶。為決此疑故。云唯八地之加行善根生其八地善根也。是故云復有善根能為出世間道品因也。菩薩盡入中如來祕密智者。約不思議佛法。則雖無十重。而隨寄位且分十種祕密智也。此祕密智是不思議法故。約得此法云入一切如來祕密智也。佛盡入中於一切智入智者。一切智者是佛一切智一切種智也。入智者。菩薩智也。由菩薩智入佛圓智故。菩薩之智亦成圓智也。問菩薩盡入中云入如來祕密智。與佛盡入中云入佛一切智。何別。答菩薩盡入中得不思議佛法。而但是盡果之因位。佛盡入中得不思議法。是盡因之果位。故別也。問遠公以佛盡入為在因中。與菩薩盡入何別。答約建立。則菩薩盡入立第十地。佛盡入立佛果位。而以佛盡為因中之果者。以信行地菩薩得不思議佛法故。以為因中果。而云得佛果德。非謂佛盡為在因也。是諸入為挍量等者。從是諸入至差別為所挍量者。是遠公之意。從諸入至轉勝為所挍量者。是藏師之意也。遠公意則三賢十地次第轉勝之位。是所寄故是所拂也。九入差別是根本入中德義差別故。非所拂也。藏師意則三賢十地是全不思議佛法之位也。攝等九入亦全不思議佛法也。是故九入差別及三賢十地之轉勝皆不捨也。是則智義差別之九入次第轉勝三賢十地皆非所拂。是故挍量而不捨也。其三乘中行布次第差別轉勝決定者皆所捨也。問既全不思議法之三賢十地應無勝劣。何云有轉勝耶。答雖無情計之勝劣。亦有緣起之勝劣也。問緣起勝劣云何。答猶如瓶中含大虛空。甕中亦爾。然含大空之瓶童稚能提含大空之甕童不易提。如是十信位中攝盡法界。十住等位亦攝法界。雖攝法界義同。而隨位別故。攝法界之十信是劣。攝法界之十住等是勝也。故緣起差別非所拂也。是故約一信位。成佛之義順梵行。將二德立為圓滿佛。餘人等立為隨分佛。於是林德舉此二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其勝行。必得勝果。非我眷屬。是故不離此人常欲惱亂。若不能惱亂。即欲令其死。此等是天魔也。地地轉入者。七地已前雖能趣向無相而修。然是有功用位故。猶起加行作意。乘於自心行力而修八地已上。無相觀智現前究竟故。乘本誓願及與法力。任運進修故。云地地轉入也。無貪等善根淨者。不思議法中本無三毒故。無貪等善無始時有。然約寄位。則七地以前有功用位執心不捨故。三種善根清淨之義不得現前。至於八地任運之位三種善根淨義竟現故。云無貪等善根淨也。復有善根等者。決伏疑也。於十地中。一一地皆有地前加行善根。有地上善根故。約地前加行。云復有善根。約地上善根。則是不思議佛法也。疑云。七地以前加行善根生於八地以上善根耶。為決此疑故。云唯八地之加行善根生其八地善根也。是故云復有善根能為出世間道品因也。菩薩盡入中如來祕密智者。約不思議佛法。則雖無十重。而隨寄位且分十種祕密智也。此祕密智是不思議法故。約得此法云入一切如來祕密智也。佛盡入中於一切智入智者。一切智者是佛一切智一切種智也。入智者。菩薩智也。由菩薩智入佛圓智故。菩薩之智亦成圓智也。問菩薩盡入中云入如來祕密智。與佛盡入中云入佛一切智。何別。答菩薩盡入中得不思議佛法。而但是盡果之因位。佛盡入中得不思議法。是盡因之果位。故別也。問遠公以佛盡入為在因中。與菩薩盡入何別。答約建立。則菩薩盡入立第十地。佛盡入立佛果位。而以佛盡為因中之果者。以信行地菩薩得不思議佛法故。以為因中果。而云得佛果德。非謂佛盡為在因也。是諸入為挍量等者。從是諸入至差別為所挍量者。是遠公之意。從諸入至轉勝為所挍量者。是藏師之意也。遠公意則三賢十地次第轉勝之位。是所寄故是所拂也。九入差別是根本入中德義差別故。非所拂也。藏師意則三賢十地是全不思議佛法之位也。攝等九入亦全不思議佛法也。是故九入差別及三賢十地之轉勝皆不捨也。是則智義差別之九入次第轉勝三賢十地皆非所拂。是故挍量而不捨也。其三乘中行布次第差別轉勝決定者皆所捨也。問既全不思議法之三賢十地應無勝劣。何云有轉勝耶。答雖無情計之勝劣。亦有緣起之勝劣也。問緣起勝劣云何。答猶如瓶中含大虛空。甕中亦爾。然含大空之瓶童稚能提含大空之甕童不易提。如是十信位中攝盡法界。十住等位亦攝法界。雖攝法界義同。而隨位別故。攝法界之十信是劣。攝法界之十住等是勝也。故緣起差別非所拂也。是故約一信位。成佛之義順梵行。將二德立為圓滿佛。餘人等立為隨分佛。於是林德舉此二義。

就問相元元曰。俱非和尚之意。則以十信一位形十住等為門別故。云隨分佛。然全攝法界究竟無側故。云圓滿佛也。是以一乘隨何一位。成佛之時具足分滿二義也(已上)。故藏師之意。九入中入者。是根本入之入也。九入中攝等九者。是根本入中智惠地也。故皆不捨也。此言說解釋者。有三義。遠公云。此九入言說中。以六相解釋之義應知也。藏師二釋如疏。除事事者。謂陰界等者此義實難可解。故林德問於大乘冏公。冏云。於陰界入須六相則融之無難。而言除者。言三科百法不用六相也。然而若除陰界入。何處用六相耶。故非吾所可知也。餘師云。六相者引三乘時之所用方便也。然彼所執體性各別。三科法上用六相。則其法雜亂不得利益。故云除事也。融順和尚云。要以六相言說說花嚴經。若以三科百法說。則是三乘。故云除事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就問相元元曰。俱非和尚之意。則以十信一位形十住等為門別故。云隨分佛。然全攝法界究竟無側故。云圓滿佛也。是以一乘隨何一位。成佛之時具足分滿二義也(已上)。故藏師之意。九入中入者。是根本入之入也。九入中攝等九者。是根本入中智惠地也。故皆不捨也。此言說解釋者。有三義。遠公云。此九入言說中。以六相解釋之義應知也。藏師二釋如疏。除事事者。謂陰界等者此義實難可解。故林德問於大乘冏公。冏云。於陰界入須六相則融之無難。而言除者。言三科百法不用六相也。然而若除陰界入。何處用六相耶。故非吾所可知也。餘師云。六相者引三乘時之所用方便也。然彼所執體性各別。三科法上用六相。則其法雜亂不得利益。故云除事也。融順和尚云。要以六相言說說花嚴經。若以三科百法說。則是三乘。故云除事也。

藏疏釋加所為中二十句文依二利分。初十共他自利。後十共自利他(云云)。前中論王佛四門解釋。一總釋現本(云云)。四本末無礙。初中總論地法緣起有六義。一一切菩薩是信行地者。舉所被機。謂地前菩薩未證真如。但依信心而起行故(云云)。不可思議諸佛法者是出世間道品者。此是所得之法。然有二釋。一約因。謂十地法體是出世間。無流之法。心言路絕。名不思議。通生佛果故。名為道。下云。大聖道者是彼因故。十位品類差別名品(云云)。二約果。謂佛所得之法故名佛法。非下位圖杔名不思議。令地上菩薩分證此法名出世間道品。地智所遊曰道。分證未圓名品。三明者。創矚名見。委照名智。智照非比故名為得。冥神契合故復名證(云云)。四說者於中分別者。於此能所證得法中。以言分釋十位差別明智行優劣功惠等異故也。五入者信樂得證者。謂地前信樂遠有入義。地上證得現成交入。通論入義。必從此至彼故具始終也。亦信始樂終。得始證終。六智惠地者謂十地智如本分中說。謂此證理聖智有生成住持佛果等用名地。始從歡喜終至法雲。本分中現可知。此上六義融合無礙通教。及義通證。及比通境。及智通人。及法通因。及果混通無礙。總為一團名十地法。若展於後種種差別。皆悉於此總句中出。是故名此為根本入。二依本開末分成九句。於中四位。謂願樂位。見位。修位。究竟位。初四寄前地前願樂位。次一寄初地。次三寄修位。後一明究竟位。問此中正為說十地法。何故乃說地前及佛果。答為現十地前有起下之功後有成上之義。又釋由十地證智放阿含光。是故地前是此十地阿含分攝。由此地智依果海成故有佛果。上不思議佛法及下鳥跡所依空等。並是其事。初中初一約聞惠修善根名攝一切。二明思惠之始。簡擇道理。論中智方便者釋善分別也。道品釋佛法也。三思惠之終。謂因思廣知。彼彼義釋諸法。種種知釋廣知。四明修惠。無疑立教可信故云決定說。謂修通二利。今舉利他。菩薩化他即是自成佛法故。入自利攝。論中隨所思議是思惠所思。名字具足是聞惠所持。故決定說也。上來現信樂。自下辨得證。五見位(云云)。論中一切法平等智。釋無分別智。謂於初地正證真如。無能所二相。故云平等。見道時中善清淨者。釋善淨不雜。謂離二我分別隨眠。六明修道位中地地別斷一無明。故於煩惱障亦永伏離。故云世法不雜名不放逸入。魔法是母法也。七明修位中智行轉進名地地轉入。謂無流善根永離一切三不善法。無貪等善根等者。等取無嗔無癡也。復有善根能為出世間道品因者。是諸地中加行善根也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏疏釋加所為中二十句文依二利分。初十共他自利。後十共自利他(云云)。前中論王佛四門解釋。一總釋現本(云云)。四本末無礙。初中總論地法緣起有六義。一一切菩薩是信行地者。舉所被機。謂地前菩薩未證真如。但依信心而起行故(云云)。不可思議諸佛法者是出世間道品者。此是所得之法。然有二釋。一約因。謂十地法體是出世間。無流之法。心言路絕。名不思議。通生佛果故。名為道。下云。大聖道者是彼因故。十位品類差別名品(云云)。二約果。謂佛所得之法故名佛法。非下位圖杔名不思議。令地上菩薩分證此法名出世間道品。地智所遊曰道。分證未圓名品。三明者。創矚名見。委照名智。智照非比故名為得。冥神契合故復名證(云云)。四說者於中分別者。於此能所證得法中。以言分釋十位差別明智行優劣功惠等異故也。五入者信樂得證者。謂地前信樂遠有入義。地上證得現成交入。通論入義。必從此至彼故具始終也。亦信始樂終。得始證終。六智惠地者謂十地智如本分中說。謂此證理聖智有生成住持佛果等用名地。始從歡喜終至法雲。本分中現可知。此上六義融合無礙通教。及義通證。及比通境。及智通人。及法通因。及果混通無礙。總為一團名十地法。若展於後種種差別。皆悉於此總句中出。是故名此為根本入。二依本開末分成九句。於中四位。謂願樂位。見位。修位。究竟位。初四寄前地前願樂位。次一寄初地。次三寄修位。後一明究竟位。問此中正為說十地法。何故乃說地前及佛果。答為現十地前有起下之功後有成上之義。又釋由十地證智放阿含光。是故地前是此十地阿含分攝。由此地智依果海成故有佛果。上不思議佛法及下鳥跡所依空等。並是其事。初中初一約聞惠修善根名攝一切。二明思惠之始。簡擇道理。論中智方便者釋善分別也。道品釋佛法也。三思惠之終。謂因思廣知。彼彼義釋諸法。種種知釋廣知。四明修惠。無疑立教可信故云決定說。謂修通二利。今舉利他。菩薩化他即是自成佛法故。入自利攝。論中隨所思議是思惠所思。名字具足是聞惠所持。故決定說也。上來現信樂。自下辨得證。五見位(云云)。論中一切法平等智。釋無分別智。謂於初地正證真如。無能所二相。故云平等。見道時中善清淨者。釋善淨不雜。謂離二我分別隨眠。六明修道位中地地別斷一無明。故於煩惱障亦永伏離。故云世法不雜名不放逸入。魔法是母法也。七明修位中智行轉進名地地轉入。謂無流善根永離一切三不善法。無貪等善根等者。等取無嗔無癡也。復有善根能為出世間道品因者。是諸地中加行善根也

。八十地學窮名菩薩盡入。如下大盡分中明。第十地菩薩入如來十種祕密智。以祕隱深密難可測知故名不思議。九究竟位明因道既圓佛果斯剋窮滿果圓名佛盡入。論中入智者。釋得字也。三會末歸本。言是諸入者。牒上九入。為挍量等者。現其無別之別。謂寄地前地上乃至佛地。挍量地智差別次第轉勝之相。非謂根本入中亦如此等行布次第決定差別。是故融末歸本現無二矣。前依本起末明無別之別。今會末歸本明別而無別故也。四本末無礙者。謂明六相總別無礙故也釋此六相義作六門。一明教興意。謂破定執見以現緣起圓融之法。此理現前一切惑障一滅一切滅。一切行位一成一切成等。二種類者。不自不他等四句。及不有不無等四句。并不生等八不十不等。皆悉會事入理。是此流類。但彼等入理以順一寂。今此入理圓融彼事使相即相入成普賢法有斯左右耳。三明所出者。此文出在下經第四大願中。經家自說。非是論主率意而作。四明建立者。何故唯六不多不小者。謂汎諸緣起法要有三門。一末於本有起不起。二彼所起末既帶於本。是故相望有同有異。三彼帶本之末既為本攝。是故當體有存有壞。若不具此三不成緣起。三中各二故但唯六。五問答決擇者有二。初逆。謂非總非別等各各互相形奪諸相皆盡故也。二順。謂亦總亦別等各各順相成就等。思准作之。六釋文有五。一約法舉數。謂於所說法中有六種相等。二辨定教義。此言說解釋者。是定教。謂於此中安此六相之言說。為欲解釋經文。應知此義。又釋。此中釋六相非是此處經文。但是論主解釋之意。應知除事謂陰界入等者。此辨定其義。謂約道理說融通。非是陰等事相中辨故除簡之。三列名可知。四釋相中別內別依本者。明依總開別。滿彼本者還能成總。謂要依本之別方能滿本故也。增相者。是前九入漸增之相以現異也。緣成和合略言標現。緣散無作廣辨因緣。如世界成壞者。舉喻以現。謂如百億四天合成一娑婆。略言標現為成。若分別廣說。百億差別令一娑婆無所依住故為壞。五餘一切者。勸於一切處。准類知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。八十地學窮名菩薩盡入。如下大盡分中明。第十地菩薩入如來十種祕密智。以祕隱深密難可測知故名不思議。九究竟位明因道既圓佛果斯剋窮滿果圓名佛盡入。論中入智者。釋得字也。三會末歸本。言是諸入者。牒上九入。為挍量等者。現其無別之別。謂寄地前地上乃至佛地。挍量地智差別次第轉勝之相。非謂根本入中亦如此等行布次第決定差別。是故融末歸本現無二矣。前依本起末明無別之別。今會末歸本明別而無別故也。四本末無礙者。謂明六相總別無礙故也釋此六相義作六門。一明教興意。謂破定執見以現緣起圓融之法。此理現前一切惑障一滅一切滅。一切行位一成一切成等。二種類者。不自不他等四句。及不有不無等四句。并不生等八不十不等。皆悉會事入理。是此流類。但彼等入理以順一寂。今此入理圓融彼事使相即相入成普賢法有斯左右耳。三明所出者。此文出在下經第四大願中。經家自說。非是論主率意而作。四明建立者。何故唯六不多不小者。謂汎諸緣起法要有三門。一末於本有起不起。二彼所起末既帶於本。是故相望有同有異。三彼帶本之末既為本攝。是故當體有存有壞。若不具此三不成緣起。三中各二故但唯六。五問答決擇者有二。初逆。謂非總非別等各各互相形奪諸相皆盡故也。二順。謂亦總亦別等各各順相成就等。思准作之。六釋文有五。一約法舉數。謂於所說法中有六種相等。二辨定教義。此言說解釋者。是定教。謂於此中安此六相之言說。為欲解釋經文。應知此義。又釋。此中釋六相非是此處經文。但是論主解釋之意。應知除事謂陰界入等者。此辨定其義。謂約道理說融通。非是陰等事相中辨故除簡之。三列名可知。四釋相中別內別依本者。明依總開別。滿彼本者還能成總。謂要依本之別方能滿本故也。增相者。是前九入漸增之相以現異也。緣成和合略言標現。緣散無作廣辨因緣。如世界成壞者。舉喻以現。謂如百億四天合成一娑婆。略言標現為成。若分別廣說。百億差別令一娑婆無所依住故為壞。五餘一切者。勸於一切處。准類知之。

古記云。藏疏云。論主作四門解釋(云云)。此四門名雖是疏主自作。然彼論中本具其義。故云論主作四門也。問此四門者皆一乘耶。或三乘耶。答一云。四門皆是一乘。何者。初門則通教及義。乃至通因及果。混通無礙(云云)。如是約十種普法名。第二門則無別之別。第三門則別而無別。第四門則總別無礙故。一云。初後二門同前釋也。第二則依根本入開九入末。同於三乘依一心本流成六道。第三則會九入末歸根本入。亦同三乘會六道差別歸平等一心之義。故此二門並三乘也。一云。初一一乘。次二三乘。亦同前釋。第四門則雖明六相。六相教興意云。破定執見以現緣起。既云破執而後現德故。是修相門之圓融義。故對初門總釋現本之一乘故云三乘也。一云。論主於前三門不明六相。至第四門論六相故。約此論文相現著。則前三三乘。後一一乘也。然第四門明六相時。將前三門本末論故。約第四門看。則前之三門皆亦一乘也。問此第四本末無礙其義云何。答一云。第八會疏云。本會舒為末會。末會卷為本會故。今此亦爾。開根本總成九入末會。九入末成根本總也。一云。一乘中無定本末故。舉一為主。餘則為伴。是以於十入中隨舉為本。餘則為末也。一云。本則自恒本。末亦自恒末而無礙也。謂一向根本入名為總。非以餘九入名為總。一向餘九入名為別。非以根本入名為別也。問若爾何成本末無礙耶。答依總開別時。若破根本總而成九入末。則別礙於總也。會別成總時亦若爾。則總礙於別也。然而總不動而成別。別不動而成總故。本則恒本。末則恒末。而能成無礙也。問六相章云。椽即是舍。故名總相。舍即是椽故名別相(已上)。依此文。則可許本還為末。末還為本耶。答一乘之中若不成。則已成則離始終故。雖云椽即是舍。既是舍時離始終故。非是先有別椽後成舍也。是故不云本還為末末還為本也。問椽是別緣。既云椽即是舍。故亦有攝入等別為總之義故。亦可云末還為本之義。何不然耶。答若攝入等為總之義即是根本入故。但以總名為總。不以別名為總也。是以攝入等若為總。則但云根本入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。藏疏云。論主作四門解釋(云云)。此四門名雖是疏主自作。然彼論中本具其義。故云論主作四門也。問此四門者皆一乘耶。或三乘耶。答一云。四門皆是一乘。何者。初門則通教及義。乃至通因及果。混通無礙(云云)。如是約十種普法名。第二門則無別之別。第三門則別而無別。第四門則總別無礙故。一云。初後二門同前釋也。第二則依根本入開九入末。同於三乘依一心本流成六道。第三則會九入末歸根本入。亦同三乘會六道差別歸平等一心之義。故此二門並三乘也。一云。初一一乘。次二三乘。亦同前釋。第四門則雖明六相。六相教興意云。破定執見以現緣起。既云破執而後現德故。是修相門之圓融義。故對初門總釋現本之一乘故云三乘也。一云。論主於前三門不明六相。至第四門論六相故。約此論文相現著。則前三三乘。後一一乘也。然第四門明六相時。將前三門本末論故。約第四門看。則前之三門皆亦一乘也。問此第四本末無礙其義云何。答一云。第八會疏云。本會舒為末會。末會卷為本會故。今此亦爾。開根本總成九入末會。九入末成根本總也。一云。一乘中無定本末故。舉一為主。餘則為伴。是以於十入中隨舉為本。餘則為末也。一云。本則自恒本。末亦自恒末而無礙也。謂一向根本入名為總。非以餘九入名為總。一向餘九入名為別。非以根本入名為別也。問若爾何成本末無礙耶。答依總開別時。若破根本總而成九入末。則別礙於總也。會別成總時亦若爾。則總礙於別也。然而總不動而成別。別不動而成總故。本則恒本。末則恒末。而能成無礙也。問六相章云。椽即是舍。故名總相。舍即是椽故名別相(已上)。依此文。則可許本還為末。末還為本耶。答一乘之中若不成。則已成則離始終故。雖云椽即是舍。既是舍時離始終故。非是先有別椽後成舍也。是故不云本還為末末還為本也。問椽是別緣。既云椽即是舍。故亦有攝入等別為總之義故。亦可云末還為本之義。何不然耶。答若攝入等為總之義即是根本入故。但以總名為總。不以別名為總也。是以攝入等若為總。則但云根本入也。

古記云。根本入大虛之中有八難也。若得知此八難。則雖不見其本疏。可謂得知地論之妙旨。若不知此八難。則雖得一十二十家疏。不可謂知地論之旨也。謂一此大虛中雖無總別之相。而有可分總別之義。此難見也。謂於上五重總別。約初三重見也。二此大虛中雖無諸教行位。而有可分諸教行位。亦難見也。於所流三乘九入處見也。三此大虛中雖無常無常。而有常智斷障無常智斷障。亦難見也。約復有善根等文見也。若約品會者。是差別平等二周因果修生本有之二智也。四此大虛中有常無常智。合成一無流智。亦難見也。謂初會四十類法體及法界會神眾則有為也。普賢文殊等同生眾則無為也。此有為無為合成法身。毘盧遮那自體智也。五此大虛中有生滅不生滅。合成法體。亦難見也。是無住別教門中無淺深三觀之生滅。證分中無生佛法之不生滅也。六此大虛中不動根本無明即是滿足法體。亦難見也。於終教根本枝末等無明以普字印。印定而見也。七此大虛中於佛盡入發心。於攝入位成佛。亦難見也。約是諸入為挍量。智義差別等文見也。八此大虛中無地獄位發心之人。然有地獄中發心成佛。亦難見也。依此言說解釋應知之文見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。根本入大虛之中有八難也。若得知此八難。則雖不見其本疏。可謂得知地論之妙旨。若不知此八難。則雖得一十二十家疏。不可謂知地論之旨也。謂一此大虛中雖無總別之相。而有可分總別之義。此難見也。謂於上五重總別。約初三重見也。二此大虛中雖無諸教行位。而有可分諸教行位。亦難見也。於所流三乘九入處見也。三此大虛中雖無常無常。而有常智斷障無常智斷障。亦難見也。約復有善根等文見也。若約品會者。是差別平等二周因果修生本有之二智也。四此大虛中有常無常智。合成一無流智。亦難見也。謂初會四十類法體及法界會神眾則有為也。普賢文殊等同生眾則無為也。此有為無為合成法身。毘盧遮那自體智也。五此大虛中有生滅不生滅。合成法體。亦難見也。是無住別教門中無淺深三觀之生滅。證分中無生佛法之不生滅也。六此大虛中不動根本無明即是滿足法體。亦難見也。於終教根本枝末等無明以普字印。印定而見也。七此大虛中於佛盡入發心。於攝入位成佛。亦難見也。約是諸入為挍量。智義差別等文見也。八此大虛中無地獄位發心之人。然有地獄中發心成佛。亦難見也。依此言說解釋應知之文見也。

諸法各異至諸地功德。法記云。諸法各異住自如故一如多如如如相不可得者。約五十四角故。云如如而不可分。此是第一角如。此是第二角如等故。云相不可得。約一角時即約五十四角故。云如如。約第二角亦如是也。至此竟答前問。上云。因果不同而一家實德性在中道。未知所由之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法各異至諸地功德。法記云。諸法各異住自如故一如多如如如相不可得者。約五十四角故。云如如而不可分。此是第一角如。此是第二角如等故。云相不可得。約一角時即約五十四角故。云如如。約第二角亦如是也。至此竟答前問。上云。因果不同而一家實德性在中道。未知所由之義。

大記云。是故經云。問云何深信佛法。答一切諸法唯佛所知。非我境界等者。引勝鬘經證上自謙也。謂前云。此義其實難解。雖然依天親論主。乃至隨分可解云者。意云。唯佛所知。非我自分所解。然依教理隨分現此義也。是故引經中仰推之智而為證也。彼經云。成就甚深法智為第一人。成就隨順法智為第二人。仰推如來非我境界為第三人。解云。初則證智。次則三賢。後則十信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大記云。是故經云。問云何深信佛法。答一切諸法唯佛所知。非我境界等者。引勝鬘經證上自謙也。謂前云。此義其實難解。雖然依天親論主。乃至隨分可解云者。意云。唯佛所知。非我自分所解。然依教理隨分現此義也。是故引經中仰推之智而為證也。彼經云。成就甚深法智為第一人。成就隨順法智為第二人。仰推如來非我境界為第三人。解云。初則證智。次則三賢。後則十信也。

法記云。七處八會及品類不同而唯在地品。所以者何。以是根本得法盡故者。如悉曇章。一切諸字初章為本。如是世出世間一切諸法十地為本。故云攝法盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。七處八會及品類不同而唯在地品。所以者何。以是根本得法盡故者。如悉曇章。一切諸字初章為本。如是世出世間一切諸法十地為本。故云攝法盡也。

古記云。一乘十地如何見耶。答浮石山四十日會和尚云。一乘十地橫也竪也。相元智通等以謂已得和尚之意。及其會終各呈所領。和尚曰。並不得也。一乘十地者。依寂滅道場始成正覺佛心而見也。後林德釋云。初會十地者。如生盲人見色而見也。光明覺品以去十地者。如生聾人聞聲而見也。謂依初會本起後光明覺品十地。修生十地。佛果十地本有十地。離世間十地入法界十地也。問一乘無盡十地如何見耶。答三乘中依三千界法明也。一乘隨門中亦依界法明也。自別教中依於種法明也。三乘十地者。初地依百葉蓮花明也。謂仲密證遍滿真他受用身之所依也。亦是應身也。其百葉中全統一葉則淨土之化也。又一一葉中各有百億釋迦。則穢土之化也。二地則依千葉蓮花明也。准前可知。乃至第十地則依無數葉蓮花明也。亦准前知此。三乘中蓮花者。十地菩薩之所依住也。一乘蓮花則是十地體也。一乘隨門中依界法辨者。同於三乘。但以六相成故別耳。言依種辨者。初會中合有五十六重十地。謂教分之一重證分之五十五重也。言教分一重者。世界海中有十不可說佛剎塵數之香水海。最中央海出大蓮花。此蓮花上有世界種。此一種中有二十重世界。此二十重即是十地。十地各有自分勝進。故有二十重也。如此一種既有十地。餘一一種皆有十地。故有十不可說世界塵數十地。故云無盡十地也。此則一重耳。若進見者。即有重重無盡十地。可思。言證分十地者。約五海十智見也。謂以海入智故有五十海。則五重十地。以智入海故有五百智。則五十重十地。是故證分中合有五十五重十地也。是約一行門也。若進見者。即有重重無盡十地。可思。問三乘以歡喜離垢等為十地。一乘中何以名耶。答同教隨門中與三乘同。若別教中世界名海名智名等皆十地名也。圓教門中歡喜等名世界等名皆十地名。謂三乘中唯有名耳。無實法體。圓教之中以具法體為十地也。又三乘初教十地者竪位也。謂從十信十住漸至佛果故也。熟教十地者橫位也。謂於一如來藏體中之所分立故也。一乘中具橫竪也。謂橫包虛空法界。竪貫九世十世故也。十信十住等皆從十地而起也。故藏師云。十地者前攝地前上攝佛果也。會會本分皆云有海。是知皆以十地為根本也。和尚之意應知爾耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。一乘十地如何見耶。答浮石山四十日會和尚云。一乘十地橫也竪也。相元智通等以謂已得和尚之意。及其會終各呈所領。和尚曰。並不得也。一乘十地者。依寂滅道場始成正覺佛心而見也。後林德釋云。初會十地者。如生盲人見色而見也。光明覺品以去十地者。如生聾人聞聲而見也。謂依初會本起後光明覺品十地。修生十地。佛果十地本有十地。離世間十地入法界十地也。問一乘無盡十地如何見耶。答三乘中依三千界法明也。一乘隨門中亦依界法明也。自別教中依於種法明也。三乘十地者。初地依百葉蓮花明也。謂仲密證遍滿真他受用身之所依也。亦是應身也。其百葉中全統一葉則淨土之化也。又一一葉中各有百億釋迦。則穢土之化也。二地則依千葉蓮花明也。准前可知。乃至第十地則依無數葉蓮花明也。亦准前知此。三乘中蓮花者。十地菩薩之所依住也。一乘蓮花則是十地體也。一乘隨門中依界法辨者。同於三乘。但以六相成故別耳。言依種辨者。初會中合有五十六重十地。謂教分之一重證分之五十五重也。言教分一重者。世界海中有十不可說佛剎塵數之香水海。最中央海出大蓮花。此蓮花上有世界種。此一種中有二十重世界。此二十重即是十地。十地各有自分勝進。故有二十重也。如此一種既有十地。餘一一種皆有十地。故有十不可說世界塵數十地。故云無盡十地也。此則一重耳。若進見者。即有重重無盡十地。可思。言證分十地者。約五海十智見也。謂以海入智故有五十海。則五重十地。以智入海故有五百智。則五十重十地。是故證分中合有五十五重十地也。是約一行門也。若進見者。即有重重無盡十地。可思。問三乘以歡喜離垢等為十地。一乘中何以名耶。答同教隨門中與三乘同。若別教中世界名海名智名等皆十地名也。圓教門中歡喜等名世界等名皆十地名。謂三乘中唯有名耳。無實法體。圓教之中以具法體為十地也。又三乘初教十地者竪位也。謂從十信十住漸至佛果故也。熟教十地者橫位也。謂於一如來藏體中之所分立故也。一乘中具橫竪也。謂橫包虛空法界。竪貫九世十世故也。十信十住等皆從十地而起也。故藏師云。十地者前攝地前上攝佛果也。會會本分皆云有海。是知皆以十地為根本也。和尚之意應知爾耳。

法記云。不起一地普攝一切諸地功德等者。此中正明緣起法。故云一攝一切也。問若約緣起。滿足無側法者。即其一言已足。何必重言普攝耶。答實則如是只言一地足矣。但隨順云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法記云。不起一地普攝一切諸地功德等者。此中正明緣起法。故云一攝一切也。問若約緣起。滿足無側法者。即其一言已足。何必重言普攝耶。答實則如是只言一地足矣。但隨順云耳。

古記云。至相釋經中在於一地普攝一切諸地之文云。就行相次第終至窮實自體以論要略有四。一以於始故能生。於後終竟滿足故言攝也。二雖是初始。然能行於諸地。所行諸法無殊故言攝也。而所成之行但在自分中。上下優劣但以明昧為異耳。三但是初始即攝一切諸地功德故名攝也。四非謂以初後故名攝。但是初始即正是終故名攝也已上。解云。一云。初二始終教後二一乘。一乘二中初緣起分後果分。一云。初中門後即門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。至相釋經中在於一地普攝一切諸地之文云。就行相次第終至窮實自體以論要略有四。一以於始故能生。於後終竟滿足故言攝也。二雖是初始。然能行於諸地。所行諸法無殊故言攝也。而所成之行但在自分中。上下優劣但以明昧為異耳。三但是初始即攝一切諸地功德故名攝也。四非謂以初後故名攝。但是初始即正是終故名攝也已上。解云。一云。初二始終教後二一乘。一乘二中初緣起分後果分。一云。初中門後即門也。