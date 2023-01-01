註華嚴經題法界觀門頌

註華嚴經題法界觀門頌引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 註華嚴經題法界觀門頌引

徐呂取韻切忌道著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徐呂取韻切忌道著

歸德法雲洒掃比丘琮湛撰并集解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸德法雲洒掃比丘琮湛撰并集解

竊以。觀門深旨厥號溥融。滿分幽宗摽乎法界。玄寂不動。塵塵而淨國純真。靈鑒隨緣。念念而佛心證覺。毛端雖隘。容多剎而彌寬。心數既玄。統群集而靡異。斯廼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竊以。觀門深旨厥號溥融。滿分幽宗摽乎法界。玄寂不動。塵塵而淨國純真。靈鑒隨緣。念念而佛心證覺。毛端雖隘。容多剎而彌寬。心數既玄。統群集而靡異。斯廼

曼殊示跡撮掇精微。密老闢關善施樞鑰。門有廣狹之祕。妙略方開。鑰投深淺之能。玄通可運。然則諸師章鈔已備。奈宗教而互虧。苟非奪席高流。孰能禪觀通曾。粵有夷門廣智大師。具無礙辯得總持門。宗說兼通。詞翰俱美。造通玄記。隄備摘葉尋枝。述妙伽陀。特示良駒鞭影。言中綱要。撮盡性海之波瀾。句內幽玄。閃出禪門之眼目。丹青拱手。那知花綻真容。露柱嫌伊。莫比棺舒妙足。行因智立。王老苽蔕苦心。甜月藉指窺駑駘馬。外癡內俏牛頭尾上。顛拈倒用而左右逢源。春日漸長。平常合道而縱橫得妙。疑根截斷。南泉謾指庭花。觀智孤明。諗老休言啜茗。逢場作戲。註雅頌而訓童蒙。更効顰眉自述引而添醜拙。箋文既就典示初機。同道賢余別通一線。賞夷門之風月。清徹自心。入法界之重玄。匪涉他境。混融明暗妙解迴途。拔溺乘舟俱游性海。時正大元年歲次甲申仲冬望日記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊示跡撮掇精微。密老闢關善施樞鑰。門有廣狹之祕。妙略方開。鑰投深淺之能。玄通可運。然則諸師章鈔已備。奈宗教而互虧。苟非奪席高流。孰能禪觀通曾。粵有夷門廣智大師。具無礙辯得總持門。宗說兼通。詞翰俱美。造通玄記。隄備摘葉尋枝。述妙伽陀。特示良駒鞭影。言中綱要。撮盡性海之波瀾。句內幽玄。閃出禪門之眼目。丹青拱手。那知花綻真容。露柱嫌伊。莫比棺舒妙足。行因智立。王老苽蔕苦心。甜月藉指窺駑駘馬。外癡內俏牛頭尾上。顛拈倒用而左右逢源。春日漸長。平常合道而縱橫得妙。疑根截斷。南泉謾指庭花。觀智孤明。諗老休言啜茗。逢場作戲。註雅頌而訓童蒙。更効顰眉自述引而添醜拙。箋文既就典示初機。同道賢余別通一線。賞夷門之風月。清徹自心。入法界之重玄。匪涉他境。混融明暗妙解迴途。拔溺乘舟俱游性海。時正大元年歲次甲申仲冬望日記。

華嚴七字經題法界觀三十門頌卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴七字經題法界觀三十門頌卷上

夷門山廣智大師本嵩述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夷門山廣智大師本嵩述

師本京人也。始聽華嚴大經深通玄奧。終歷諸祖禪林洞明宗旨。於神宗元豐六年甲子罷參隱嵩。少間無盡居士響師德。於元祐戊辰歲。謹率群賢邀師入京。請講此觀。被禪教二種學徒。造通玄記三卷。剖文析義映古奪今。述七字經題并三十觀門頌。紀綱經觀節要。顯出禪門眼目。天覺群賢皆展卷而時時聽之。大異其辯耳。乃輒出疏帖。強請出世住開封夷門大剎。又奏特賜廣智大師佳號。後住報本禪寺而終焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師本京人也。始聽華嚴大經深通玄奧。終歷諸祖禪林洞明宗旨。於神宗元豐六年甲子罷參隱嵩。少間無盡居士響師德。於元祐戊辰歲。謹率群賢邀師入京。請講此觀。被禪教二種學徒。造通玄記三卷。剖文析義映古奪今。述七字經題并三十觀門頌。紀綱經觀節要。顯出禪門眼目。天覺群賢皆展卷而時時聽之。大異其辯耳。乃輒出疏帖。強請出世住開封夷門大剎。又奏特賜廣智大師佳號。後住報本禪寺而終焉。

大方廣佛華嚴經 旋塔之偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經 旋塔之偈。

大 從來無比並。滿口道不及謂。華嚴性海一字全收。法界義天亦從斯出。且道這箇字向甚麼處收攝。向甚麼處流出。若人明得。非但海墨書而不盡。亦乃識無住之本。苟或未然。豈免入海算沙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大 從來無比並。滿口道不及謂。華嚴性海一字全收。法界義天亦從斯出。且道這箇字向甚麼處收攝。向甚麼處流出。若人明得。非但海墨書而不盡。亦乃識無住之本。苟或未然。豈免入海算沙也。

大 嘆上體大。獨存。起下絕相包遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大 嘆上體大。獨存。起下絕相包遍。

包含法界 森羅萬象總在其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 包含法界 森羅萬象總在其中。

絕去來非中外 三世十方何處可覓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絕去來非中外 三世十方何處可覓。

為三際師作四生宰 三世信賢聖果稟之證真師摸也。十方胎卵濕化依之逐妄主宰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為三際師作四生宰 三世信賢聖果稟之證真師摸也。十方胎卵濕化依之逐妄主宰也。

蕩然豈有無歷劫何成壞 放蕩沙界不屬有無。歷塵劫來何曾成壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕩然豈有無歷劫何成壞 放蕩沙界不屬有無。歷塵劫來何曾成壞。

任是僧繇妙筆。那邊下手圖繪 世間無限丹青手。到此都盧畫不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任是僧繇妙筆。那邊下手圖繪 世間無限丹青手。到此都盧畫不成。

波斯失却夜明珠走向江邊漉螃蟹 拋却甜桃樹。延山覓醋梨。波斯者別寶人也。如看大經不悟最初大字。一向尋行數墨。恰似失却驪珠。返尋螃蟹之目。以當明珠。是深可傷也。敢問夷門。如何是大。下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波斯失却夜明珠走向江邊漉螃蟹 拋却甜桃樹。延山覓醋梨。波斯者別寶人也。如看大經不悟最初大字。一向尋行數墨。恰似失却驪珠。返尋螃蟹之目。以當明珠。是深可傷也。敢問夷門。如何是大。下云。

咦 石人冷笑。大音希聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咦 石人冷笑。大音希聲。

方 隨緣真德相。觸目盡昭彰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方 隨緣真德相。觸目盡昭彰。

方 嘆上純真相大。起下依正萬差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方 嘆上純真相大。起下依正萬差。

大矣汪洋 性海冲虛大矣。隨緣波相汪洋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大矣汪洋 性海冲虛大矣。隨緣波相汪洋。

耳鼻舌色聲香 六根六塵。總十二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳鼻舌色聲香 六根六塵。總十二處。

或肥或瘦若短若長 肥瘦短長諸相。恒無異而差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或肥或瘦若短若長 肥瘦短長諸相。恒無異而差別。

中外大昭昭古今常堂堂 十方三世萬像齊彰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中外大昭昭古今常堂堂 十方三世萬像齊彰。

四聖六凡列派 染淨正報。羅列分派。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖六凡列派 染淨正報。羅列分派。

刀山劍樹分光 器界依報區分光像。依正二報攝一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀山劍樹分光 器界依報區分光像。依正二報攝一切法。

三幅曉風楊柳路一竿春色杏花牆 會得唯心萬像空。頭頭盡露真消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三幅曉風楊柳路一竿春色杏花牆 會得唯心萬像空。頭頭盡露真消息。

看 開眼合眼。真境無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看 開眼合眼。真境無間。

廣 繁興妙用。應物無私。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣 繁興妙用。應物無私。

廣 嘆上難思。用大起下。隨機有準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣 嘆上難思。用大起下。隨機有準。

靈然浩蕩 靈機赴感。隨類昭然。浩浩蕩蕩。其量無涯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈然浩蕩 靈機赴感。隨類昭然。浩浩蕩蕩。其量無涯。

悟心源開寶藏 心源者。流注無窮。寶藏者。含藏眾妙。能悟能開。是善巧智用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟心源開寶藏 心源者。流注無窮。寶藏者。含藏眾妙。能悟能開。是善巧智用也。

隨高隨下無偏無黨 道物智平。體絕憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨高隨下無偏無黨 道物智平。體絕憎愛。

海印發光輝 海印者。定名也。猶海晏清萬像俱現。心光定光物無不見。如印印物文體皆現。大經賢首品云。或有剎土無有佛於彼示現成正覺。乃至云。眾生形相各不同。行業音聲亦無量。如是一切皆能現。海印三昧威神力。科云。圓明海印。正報大用所依也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海印發光輝 海印者。定名也。猶海晏清萬像俱現。心光定光物無不見。如印印物文體皆現。大經賢首品云。或有剎土無有佛於彼示現成正覺。乃至云。眾生形相各不同。行業音聲亦無量。如是一切皆能現。海印三昧威神力。科云。圓明海印。正報大用所依也。

微塵含萬像 善財讚喜目夜神曰。我於所經處悉見諸微塵。一一微塵中各見微塵剎。觀云。如一微塵其相不大而能容攝無邊法界。由剎等諸法不離法界。是故俱在一塵中現。依報體空用也。然依正相容義有六句。一依內現依。謂塵含世界。二正內現正。謂毛端含眾生念念等。三正內現依。謂毛端世界塵塵等。四依內現正。謂塵含佛及眾生。五依內現正依。謂塵中見佛菩薩及世界等。六正內現依正。謂毛孔中現剎土并四聖六凡等。然一塵毛為能含遍者。具有三義。一有力。二為主。三具非一非異義。謂一塵毛與理非一故。不壞一塵一毛之小相。為能含遍。與理即非異故。方能含遍也。世界等法無力為所含遍也。清涼云。圓至功於頃刻。觀佛境於塵毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵含萬像 善財讚喜目夜神曰。我於所經處悉見諸微塵。一一微塵中各見微塵剎。觀云。如一微塵其相不大而能容攝無邊法界。由剎等諸法不離法界。是故俱在一塵中現。依報體空用也。然依正相容義有六句。一依內現依。謂塵含世界。二正內現正。謂毛端含眾生念念等。三正內現依。謂毛端世界塵塵等。四依內現正。謂塵含佛及眾生。五依內現正依。謂塵中見佛菩薩及世界等。六正內現依正。謂毛孔中現剎土并四聖六凡等。然一塵毛為能含遍者。具有三義。一有力。二為主。三具非一非異義。謂一塵毛與理非一故。不壞一塵一毛之小相。為能含遍。與理即非異故。方能含遍也。世界等法無力為所含遍也。清涼云。圓至功於頃刻。觀佛境於塵毛。

倏忽雲起南山須臾雨傾北嶂 賢首品云。大海龍王游戲時。普現諸處得自在。興雲充遍四天下。其雲種種莊嚴色。閻浮提雨清淨水。微細悅澤常應時。長養眾花及果藥。成熟一切諸苗稼。乃至龍王自在悉能作。而身不動無分別。清涼云。龍王大用不同德。又雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。眾無語。自代云。南山起雲北山下雨。且道是何用也。大師下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倏忽雲起南山須臾雨傾北嶂 賢首品云。大海龍王游戲時。普現諸處得自在。興雲充遍四天下。其雲種種莊嚴色。閻浮提雨清淨水。微細悅澤常應時。長養眾花及果藥。成熟一切諸苗稼。乃至龍王自在悉能作。而身不動無分別。清涼云。龍王大用不同德。又雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。眾無語。自代云。南山起雲北山下雨。且道是何用也。大師下云。

王婆街裏弄猴猻露柱却嫌無伎倆 竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。斯則無用之用。用不涉功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王婆街裏弄猴猻露柱却嫌無伎倆 竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。斯則無用之用。用不涉功。

吽 泥牛吼月。齒冷牙寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽 泥牛吼月。齒冷牙寒。

佛 滿分覺者。具足十身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 滿分覺者。具足十身。

佛 嘆上妙覺。果大起下。真應難分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 嘆上妙覺。果大起下。真應難分。

光含慧日 謂佛說法先放身光。後展慧照破暗除疑。故慧如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光含慧日 謂佛說法先放身光。後展慧照破暗除疑。故慧如日。

朗重昏 二十六根本隨惑障等。佛慧盡能除之。如破重昏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朗重昏 二十六根本隨惑障等。佛慧盡能除之。如破重昏。

開祕密 祕者。非器不傳。密者。隨機有受。唯佛一人能開能示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開祕密 祕者。非器不傳。密者。隨機有受。唯佛一人能開能示。

或則談經 修多羅經藏也。隨三乘人契機合理。演說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或則談經 修多羅經藏也。隨三乘人契機合理。演說法也。

或時說律 毘尼四分律藏等。謂調伏三業不合造惡等。不言論者。菩薩造也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時說律 毘尼四分律藏等。謂調伏三業不合造惡等。不言論者。菩薩造也。

譬如優曇花時時乃一出 此翻希有。佛將出世。此花先開。表瑞應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如優曇花時時乃一出 此翻希有。佛將出世。此花先開。表瑞應也。

跋提槨示雙趺 跋提者。此云泥連。或云金水。是河名也。謂佛示壽七十九歲。說法四十九年。度人無量。末後至拘尸城邊泥連河側娑羅雙樹下。右脇累足寂然而逝。人天聖眾莫不大慟。乃以白㲲香油塗之。纏塗已畢。內金銀鐵三重棺槨之中。諸天神等咸獻香薪。積若高山。將赴荼毘。是時大迦葉波在耆闍崛山大石窟中。見諸異相乃謂眾曰。佛今捨我入大涅槃。遂將五百弟子趨步而至。方禮足已。如來出示雙趺。而說偈言。我法最長子。是名大迦葉。阿難勤精進。能斷一切疑。偈畢收足。金棺自舉高七多羅樹。遶城數匝還至本處。諸天奉火皆不能然。自化火光三昧而自焚之。得舍利八斛四斗。遍周沙界起塔供養。斯則是入涅槃相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋提槨示雙趺 跋提者。此云泥連。或云金水。是河名也。謂佛示壽七十九歲。說法四十九年。度人無量。末後至拘尸城邊泥連河側娑羅雙樹下。右脇累足寂然而逝。人天聖眾莫不大慟。乃以白㲲香油塗之。纏塗已畢。內金銀鐵三重棺槨之中。諸天神等咸獻香薪。積若高山。將赴荼毘。是時大迦葉波在耆闍崛山大石窟中。見諸異相乃謂眾曰。佛今捨我入大涅槃。遂將五百弟子趨步而至。方禮足已。如來出示雙趺。而說偈言。我法最長子。是名大迦葉。阿難勤精進。能斷一切疑。偈畢收足。金棺自舉高七多羅樹。遶城數匝還至本處。諸天奉火皆不能然。自化火光三昧而自焚之。得舍利八斛四斗。遍周沙界起塔供養。斯則是入涅槃相也。

雪嶺蘆芽穿膝 謂佛為太子時。年一十九歲。時淨居天人於窓隙前跪而報曰。出家時至。勿戀深宮。太子遂圖遊四門賞翫花果。因見生老病死而大厭惡。夜夢諸瑞。時方三更。淨居天王率八部等空中旋遶。時四天王各捧馬足踰城而出。初到檀特山。脫珍御衣。身披鹿皮。自除紺髮。乃師阿藍迦藍。習不用處非想之定。經三年知非究竟。次至欝頭藍弗處。修非想非非想定。又經三年知非亦捨。後乃往詣雪山。假以苦行兼降魔外。現種種相調伏眾生。容鵲巢於頂上。掛蛛網於眉間。蘆芽長於膝中。白醭生於口畔。又經六載。二月八日。於夜後分明星現時。示成正覺。號天人師。時年三十。此成道相也。大經五十九說妙覺果有十種相。一住天相。二示沒相。三入胎相。四住胎相。五初生相。六在家相。七出家相。八成道相。九轉輪相。十入涅槃相。然諸教言八相成道此又言十。何者端的。下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪嶺蘆芽穿膝 謂佛為太子時。年一十九歲。時淨居天人於窓隙前跪而報曰。出家時至。勿戀深宮。太子遂圖遊四門賞翫花果。因見生老病死而大厭惡。夜夢諸瑞。時方三更。淨居天王率八部等空中旋遶。時四天王各捧馬足踰城而出。初到檀特山。脫珍御衣。身披鹿皮。自除紺髮。乃師阿藍迦藍。習不用處非想之定。經三年知非究竟。次至欝頭藍弗處。修非想非非想定。又經三年知非亦捨。後乃往詣雪山。假以苦行兼降魔外。現種種相調伏眾生。容鵲巢於頂上。掛蛛網於眉間。蘆芽長於膝中。白醭生於口畔。又經六載。二月八日。於夜後分明星現時。示成正覺。號天人師。時年三十。此成道相也。大經五十九說妙覺果有十種相。一住天相。二示沒相。三入胎相。四住胎相。五初生相。六在家相。七出家相。八成道相。九轉輪相。十入涅槃相。然諸教言八相成道此又言十。何者端的。下云。

要會老胡端的處 西域記說。葱嶺東有胡國。至五印土數萬餘里。非佛生處。此方凡外相習。呼佛為西胡人也。然華嚴經如來名號品云。此娑婆世界有百億四天下。如來於彼有百億萬種種名號。令諸眾生各別知見而為說法。今大師順俗呼佛為老胡。有何不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要會老胡端的處 西域記說。葱嶺東有胡國。至五印土數萬餘里。非佛生處。此方凡外相習。呼佛為西胡人也。然華嚴經如來名號品云。此娑婆世界有百億四天下。如來於彼有百億萬種種名號。令諸眾生各別知見而為說法。今大師順俗呼佛為老胡。有何不可。

一二三四五六七 去一拈七。言端語的。恁麼會得絕爾情識。故佛言。是法非思量分別之所能解。所以僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。僧問法眼。如何是佛。眼云。汝是慧超。自餘答佛例皆如此。與大師此語好本多同何也。不見道。懷州牛膝青州棗。到底輸他出處精。夷門下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一二三四五六七 去一拈七。言端語的。恁麼會得絕爾情識。故佛言。是法非思量分別之所能解。所以僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。僧問法眼。如何是佛。眼云。汝是慧超。自餘答佛例皆如此。與大師此語好本多同何也。不見道。懷州牛膝青州棗。到底輸他出處精。夷門下云。

收 收得龜毛。失却兔角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收 收得龜毛。失却兔角。

華 普賢萬行。德若敷榮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華 普賢萬行。德若敷榮。

華 嘆上真流行大。起下契果深因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華 嘆上真流行大。起下契果深因。

萬蘂千葩 三千威儀。八萬細行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬蘂千葩 三千威儀。八萬細行。

香遠布天涯 真流行滿三千界。實願香騰百萬州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香遠布天涯 真流行滿三千界。實願香騰百萬州。

居文殊地向普賢家 行因解生似地。能證極果如家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居文殊地向普賢家 行因解生似地。能證極果如家。

昔日五莖施徒勞記釋迦 案本行經說。佛於第二阿僧祇劫修行時。爾時有城。名曰蓮花。城中有王名降怨。彼國有大菩薩。名曰然燈。出家成佛時。降怨王虔心迎請供養然燈。王勅城外十二由旬禁斷諸花不令私賣。王皆自買以供如來。彼國雪山有一梵志仙人。名曰珍寶。有一弟子。名曰雲童。法號善慧。於彼眾中而為上首。所有仙法皆學已畢。童子辭師赴無遮會。得金錢五百欲送於師。至蓮花城見城嚴麗。因問於人。何故如斯。人乃報曰。王請然燈如來作大供養。童子聞已踴躍歡喜。遂捨金錢。於一女處買得優鉢羅花五枝。供養然燈佛。時佛入城。散佛頂上。以願力故變成花蓋。隨佛行住。佛以神力化一方泥。童子見之布髮而掩。復作是念。願得如來踏我身過。若不蒙記我終不起。如來既至履之而過。止諸徒眾皆不令踏。佛與授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。十號具足。與我無異矣。今夷門推之。從始發心合於本覺成究竟位。顯自功圓不從他得。故曰。徒勞記矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日五莖施徒勞記釋迦 案本行經說。佛於第二阿僧祇劫修行時。爾時有城。名曰蓮花。城中有王名降怨。彼國有大菩薩。名曰然燈。出家成佛時。降怨王虔心迎請供養然燈。王勅城外十二由旬禁斷諸花不令私賣。王皆自買以供如來。彼國雪山有一梵志仙人。名曰珍寶。有一弟子。名曰雲童。法號善慧。於彼眾中而為上首。所有仙法皆學已畢。童子辭師赴無遮會。得金錢五百欲送於師。至蓮花城見城嚴麗。因問於人。何故如斯。人乃報曰。王請然燈如來作大供養。童子聞已踴躍歡喜。遂捨金錢。於一女處買得優鉢羅花五枝。供養然燈佛。時佛入城。散佛頂上。以願力故變成花蓋。隨佛行住。佛以神力化一方泥。童子見之布髮而掩。復作是念。願得如來踏我身過。若不蒙記我終不起。如來既至履之而過。止諸徒眾皆不令踏。佛與授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。十號具足。與我無異矣。今夷門推之。從始發心合於本覺成究竟位。顯自功圓不從他得。故曰。徒勞記矣。

靈雲見處鹵莽玄沙特地週遮 鹵莽者。輕薄不用心也。莊子云。君為正焉勿鹵莽。治民勿易滅裂矣。昔福州靈雲山志勒禪師。久依大溈祐禪師。一日因見桃花忽然悟道。以一偈呈於溈山曰。三十年來尋劍客。幾逢葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。溈山曰。從緣悟入永無退失。汝善護持。時玄沙聞舉乃云。諦當甚諦。當敢保老兄未徹在。故號週遮。是宛轉未許之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲見處鹵莽玄沙特地週遮 鹵莽者。輕薄不用心也。莊子云。君為正焉勿鹵莽。治民勿易滅裂矣。昔福州靈雲山志勒禪師。久依大溈祐禪師。一日因見桃花忽然悟道。以一偈呈於溈山曰。三十年來尋劍客。幾逢葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。溈山曰。從緣悟入永無退失。汝善護持。時玄沙聞舉乃云。諦當甚諦。當敢保老兄未徹在。故號週遮。是宛轉未許之義也。

會得南泉親的旨 南泉願禪師。因與陸亘大夫坐次。大夫曰。肇法師也甚奇特。解道天地與我同根。萬物與我一體。南泉以手指庭前一株花云。大夫時人見此一株花如夢相似也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會得南泉親的旨 南泉願禪師。因與陸亘大夫坐次。大夫曰。肇法師也甚奇特。解道天地與我同根。萬物與我一體。南泉以手指庭前一株花云。大夫時人見此一株花如夢相似也。

東村王老賣甜瓜 當行中買賣。不許外人。知。噫時人皆道王老賣瓜。以因行花得佛滿果。或云。王老是南泉。常自呼為王老師。切莫錯會。何則。南泉呌大夫。鶯吟堤畔柳。以手指庭花。蝶舞樹頭春。恐人不領。又出王老賣瓜絕情之語。若更不明夷門亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東村王老賣甜瓜 當行中買賣。不許外人。知。噫時人皆道王老賣瓜。以因行花得佛滿果。或云。王老是南泉。常自呼為王老師。切莫錯會。何則。南泉呌大夫。鶯吟堤畔柳。以手指庭花。蝶舞樹頭春。恐人不領。又出王老賣瓜絕情之語。若更不明夷門亡。

合 合取唇皮。却較㱔子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合 合取唇皮。却較㱔子。

嚴 權實俱通。因果兩嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴 權實俱通。因果兩嚴。

嚴 嘆上能嚴智大。起下更互通依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴 嘆上能嚴智大。起下更互通依。

因果相兼 運普賢萬行因花。嚴遮那十身滿果。故曰相兼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果相兼 運普賢萬行因花。嚴遮那十身滿果。故曰相兼也。

智為鉤行作簾 權實二智導物冥真。如廉得鉤收卷。有則理事二行妙合天真。如門得廉遮魔外。故斯乃明能嚴因。行下明所嚴果德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智為鉤行作簾 權實二智導物冥真。如廉得鉤收卷。有則理事二行妙合天真。如門得廉遮魔外。故斯乃明能嚴因。行下明所嚴果德也。

長空雲起 雲喻如理智。空比法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長空雲起 雲喻如理智。空比法身也。

錦上花添 花喻如量智。錦比報身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錦上花添 花喻如量智。錦比報身也。

一輪晃秋夜千派落寒蟾 月喻智也。秋夜比法身也。千派類報身善應群器。斯則現自他受用。是理量雙融智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一輪晃秋夜千派落寒蟾 月喻智也。秋夜比法身也。千派類報身善應群器。斯則現自他受用。是理量雙融智。

淨穢樓閣重疊 二十重華藏世界。染淨區分。百萬億佛國莊嚴。樓閣無盡。二種依報更互通依種種相容。故曰重疊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨穢樓閣重疊 二十重華藏世界。染淨區分。百萬億佛國莊嚴。樓閣無盡。二種依報更互通依種種相容。故曰重疊也。

聖凡影像交參 四聖六凡。若燈影像交互相參同時包遍。此明二種正報也。李長者云。依正二報身土交參。上二句明混融無礙智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖凡影像交參 四聖六凡。若燈影像交互相參同時包遍。此明二種正報也。李長者云。依正二報身土交參。上二句明混融無礙智也。

若人欲了箇中意苦者苦兮甜者甜 會得舌根知味者。黃連甘草盡圓通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲了箇中意苦者苦兮甜者甜 會得舌根知味者。黃連甘草盡圓通。

知 眾妙之門。於斯顯矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知 眾妙之門。於斯顯矣。

經 體則聲名句文。義乃貫攝常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 體則聲名句文。義乃貫攝常法。

經 嘆上一乘教大。起下圓別幽深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 嘆上一乘教大。起下圓別幽深。

萬古芳馨 正法一千年。像法一千年。末法一萬年盡末法數。故曰萬古。聲教流傳。如香遠騰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬古芳馨 正法一千年。像法一千年。末法一萬年盡末法數。故曰萬古。聲教流傳。如香遠騰也。

花得線免凋零 西天佛教。呼之為線。取貫花作纓絡。不失墮義。此方儒典稱經。取經緯相織為義。其理頗同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花得線免凋零 西天佛教。呼之為線。取貫花作纓絡。不失墮義。此方儒典稱經。取經緯相織為義。其理頗同也。

塵中剖出 華嚴五十一偈云。如有大經卷。量等三千界。在一微塵內。一切塵悉然。有一聰慧人。淨眼悉明見。破塵出經卷。普饒益眾生。佛智亦如是。遍在眾生心。妄想之所纏。不覺亦不知。諸佛大慈悲。令其除妄想。如是乃出現。饒益諸菩薩。清涼云剖微塵之經卷。念念果成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵中剖出 華嚴五十一偈云。如有大經卷。量等三千界。在一微塵內。一切塵悉然。有一聰慧人。淨眼悉明見。破塵出經卷。普饒益眾生。佛智亦如是。遍在眾生心。妄想之所纏。不覺亦不知。諸佛大慈悲。令其除妄想。如是乃出現。饒益諸菩薩。清涼云剖微塵之經卷。念念果成。

言下惺惺 且如憍陳那五比丘等。初聞佛於鹿野苑中說法。悟四諦人空。皆證阿羅漢果。圭峯云。一言之下心地開通。一軸之中義天朗耀。自餘聞經悟道之者。不可具引也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言下惺惺 且如憍陳那五比丘等。初聞佛於鹿野苑中說法。悟四諦人空。皆證阿羅漢果。圭峯云。一言之下心地開通。一軸之中義天朗耀。自餘聞經悟道之者。不可具引也。

四流波浪息 十地品云。欲流有流無明流。見流。相續起心。漂流苦海。難得出離。今聞圓音頓悟心源。湛然凝寂不隨四流。是息生死之波浪矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四流波浪息 十地品云。欲流有流無明流。見流。相續起心。漂流苦海。難得出離。今聞圓音頓悟心源。湛然凝寂不隨四流。是息生死之波浪矣。

六國得安寧 謂迷時於六根境內各有一類心心所法。識於自境之內取捨無休。如國有賊不得安靜。今則因經證性達妄全真。根境不偶識魔自消。似國無賊故得安寧矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六國得安寧 謂迷時於六根境內各有一類心心所法。識於自境之內取捨無休。如國有賊不得安靜。今則因經證性達妄全真。根境不偶識魔自消。似國無賊故得安寧矣。

這迴朝看暮轉 因指見月何妨時戲。指端悟教。通真豈礙。隨流看轉。如有僧問藥山云。和尚尋常誡人不令看經。何故却自看耶。山云我要遮眼。是此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 這迴朝看暮轉 因指見月何妨時戲。指端悟教。通真豈礙。隨流看轉。如有僧問藥山云。和尚尋常誡人不令看經。何故却自看耶。山云我要遮眼。是此意也。

休更拔楔抽釘 二執二障於真理中。若釘楔在於木內。難以除之。今既聞經解悟。執障俱消。更說甚麼轉凡成聖。古德云。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休更拔楔抽釘 二執二障於真理中。若釘楔在於木內。難以除之。今既聞經解悟。執障俱消。更說甚麼轉凡成聖。古德云。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。

昨夜長天吼霹靂金剛推倒望州亭 泥牛哮吼誰是知音。然則大經圓音。若霹靂震於乾坤。無聲之聲。似泥人推倒華亭。這般穿鑿一場好笑。且道如何是此一卷經。大師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昨夜長天吼霹靂金剛推倒望州亭 泥牛哮吼誰是知音。然則大經圓音。若霹靂震於乾坤。無聲之聲。似泥人推倒華亭。這般穿鑿一場好笑。且道如何是此一卷經。大師云。

哂 句裏呈機。堪悲堪笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哂 句裏呈機。堪悲堪笑。

咄 七字經題。一喝歷然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄 七字經題。一喝歷然。

咄 嘆上現量機大。起下三根獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄 嘆上現量機大。起下三根獲益。

無知枯杌 不得大經。何異朽木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知枯杌 不得大經。何異朽木。

臭形骸皮裹骨 不妨道著。永嘉云。深嗟懵憧頑皮靼。大經云。譬如生盲不見日月光。亦為作饒益。頌下根人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臭形骸皮裹骨 不妨道著。永嘉云。深嗟懵憧頑皮靼。大經云。譬如生盲不見日月光。亦為作饒益。頌下根人也。

精精冥冥 半明半暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精精冥冥 半明半暗。

恍恍惚惚 謂中根人。乍聞大經說。初發心時便攝五位而成正覺。暫爾聞熏。足不放光。三圓十地。語驚凡聽理出常情。恍惚驚疑。若存若忘。性莫能決定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恍恍惚惚 謂中根人。乍聞大經說。初發心時便攝五位而成正覺。暫爾聞熏。足不放光。三圓十地。語驚凡聽理出常情。恍惚驚疑。若存若忘。性莫能決定也。

金烏暘谷生玉兔咸池沒 金烏急玉兔速。不可展事見夷門也。然雖如是。扶桑國有山。號曰暘谷。取日出貌也。咸者周易卦也。兌上艮下矣。象曰。山上有澤咸。今夷門意取日沒西山澤也。又日出結上二根獲益。起下上根頓證矣。經云。譬如日光出現時。先照山王次餘山。後照高源及大地。而日未始有分別。月沒者。比上根悟理難以傳受韜其光耳。故下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金烏暘谷生玉兔咸池沒 金烏急玉兔速。不可展事見夷門也。然雖如是。扶桑國有山。號曰暘谷。取日出貌也。咸者周易卦也。兌上艮下矣。象曰。山上有澤咸。今夷門意取日沒西山澤也。又日出結上二根獲益。起下上根頓證矣。經云。譬如日光出現時。先照山王次餘山。後照高源及大地。而日未始有分別。月沒者。比上根悟理難以傳受韜其光耳。故下云。

且恁遲駑遲駘。休話俊鷹俊鶻 且恁者。不盡之辭也。駑駘者。蹇人鈍馬也。喻上智通明大經玄奧。又悟祖域幽宗。罕遇知音。不能傳授。故且混俗佯癡佯鈍說。甚麼如鷹似鶻之俊。到此一筆句下。清涼云。調高格寡。唱極應希。難得其人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且恁遲駑遲駘。休話俊鷹俊鶻 且恁者。不盡之辭也。駑駘者。蹇人鈍馬也。喻上智通明大經玄奧。又悟祖域幽宗。罕遇知音。不能傳授。故且混俗佯癡佯鈍說。甚麼如鷹似鶻之俊。到此一筆句下。清涼云。調高格寡。唱極應希。難得其人也。

大方廣佛華嚴經打破無明山鬼窟 一丸療眾病。不假藥方多。若不得後語前話難圓然。而如是一法普益三機。其在茲焉。故感應傳云。聞七字之功德不墮修羅。念一偈之殊勳脫離地獄。又恁麼去也。畢竟合如何。夷門云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經打破無明山鬼窟 一丸療眾病。不假藥方多。若不得後語前話難圓然。而如是一法普益三機。其在茲焉。故感應傳云。聞七字之功德不墮修羅。念一偈之殊勳脫離地獄。又恁麼去也。畢竟合如何。夷門云。

斬 利刀斬斷俱忘像。千古令人愛作家。山野云。儉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斬 利刀斬斷俱忘像。千古令人愛作家。山野云。儉。

修大方廣佛華嚴法界觀門有三重 撮略本章精義。豈敢妄。如穿鑿義曰。修者。止觀熏習造詣也。止觀者。能入之法也。妙絕諸緣曰止。幽靈獨耀曰觀。因名止觀。果名定慧。止為觀體。觀為止用。以此兩法雙融照無盡之妙境也。熏習者。正明其修也。造詣者。修之趣也。用止觀二法熏習其心。成造入之妙行。大方廣佛華嚴者。所依經也。下七字。能依觀文也。大方廣所證法也。佛華嚴者。能證人也。大者。體也。諸佛眾生之心體也。方廣者。即體之相用也。佛者。果人也。華嚴。因人也。華喻普賢萬行。嚴即文殊大智。大智為主運於萬行。嚴大方廣而成佛果也。法界者。所觀三重妙境也。總該萬有統唯一真。更無別法但一心耳。謂一心有軌持故。名之為法。有性分故復立界名矣。真心不變自體曰持。隨緣成德曰軌。成事差別曰分。體空同一曰性。故知法界即心之義用也。觀者。能觀淨慧也。情盡見除也。情謂識情。通諸妄心。見謂推求。總目諸見。謂顛倒推求乖背正理。今都除之。方可契合三重妙境也。門者。即能詮之教。此八九紙之文也。兼所詮義。是觀智所遊履之門也。有三重者。除事法界也。謂事不獨立矣。故法界宗中無孤單法。離理無事。若獨觀之。即是情計之境。故今除之也。若以六相釋此題者。總者。舉體不分。別者分總成別。同者。別別帶總。異者。各談功能。成者。更互相資。壞者。各住自位。一一法上六相皆然。又修者。總貫一題。為悟入之先。大者。當體得名。常遍為義。方者。就法得名。軌持為義。廣者。從用得名。包博為義。佛者。就人得名。覺照為義。華者。從喻得名。惑果嚴身為義。嚴者。功用受稱。資莊為義。法界者。從軌持性分得名。交徹融攝為義。觀者。攝境從心得名。忘情了法為義。門者。從出入無擁得名。能生妙智為義。有三重者 真空觀第一。於中略開四句十門。揀情妄以顯用也 理事無礙觀第二。於中十門分別。融事理以顯用也 周遍含容觀第三。於中十門分別。攝事事以顯玄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修大方廣佛華嚴法界觀門有三重 撮略本章精義。豈敢妄。如穿鑿義曰。修者。止觀熏習造詣也。止觀者。能入之法也。妙絕諸緣曰止。幽靈獨耀曰觀。因名止觀。果名定慧。止為觀體。觀為止用。以此兩法雙融照無盡之妙境也。熏習者。正明其修也。造詣者。修之趣也。用止觀二法熏習其心。成造入之妙行。大方廣佛華嚴者。所依經也。下七字。能依觀文也。大方廣所證法也。佛華嚴者。能證人也。大者。體也。諸佛眾生之心體也。方廣者。即體之相用也。佛者。果人也。華嚴。因人也。華喻普賢萬行。嚴即文殊大智。大智為主運於萬行。嚴大方廣而成佛果也。法界者。所觀三重妙境也。總該萬有統唯一真。更無別法但一心耳。謂一心有軌持故。名之為法。有性分故復立界名矣。真心不變自體曰持。隨緣成德曰軌。成事差別曰分。體空同一曰性。故知法界即心之義用也。觀者。能觀淨慧也。情盡見除也。情謂識情。通諸妄心。見謂推求。總目諸見。謂顛倒推求乖背正理。今都除之。方可契合三重妙境也。門者。即能詮之教。此八九紙之文也。兼所詮義。是觀智所遊履之門也。有三重者。除事法界也。謂事不獨立矣。故法界宗中無孤單法。離理無事。若獨觀之。即是情計之境。故今除之也。若以六相釋此題者。總者。舉體不分。別者分總成別。同者。別別帶總。異者。各談功能。成者。更互相資。壞者。各住自位。一一法上六相皆然。又修者。總貫一題。為悟入之先。大者。當體得名。常遍為義。方者。就法得名。軌持為義。廣者。從用得名。包博為義。佛者。就人得名。覺照為義。華者。從喻得名。惑果嚴身為義。嚴者。功用受稱。資莊為義。法界者。從軌持性分得名。交徹融攝為義。觀者。攝境從心得名。忘情了法為義。門者。從出入無擁得名。能生妙智為義。有三重者 真空觀第一。於中略開四句十門。揀情妄以顯用也 理事無礙觀第二。於中十門分別。融事理以顯用也 周遍含容觀第三。於中十門分別。攝事事以顯玄也。

真空觀第一 著語云。題目分明。好箇入路。義曰。揀非虛妄念慮曰真。揀非形礙色相曰空。依一心體義用立名矣。觀者。無分別如理妙智也。妄情了法攝境從心得名也。絕相離念不空之空。玄寂獨存端第一。此門行離相之行。運如理之智。除斷空實色之情。離能證所證之見。契實際之真空。具真常之妙德。有斯次第行布。略開四句十門。既然。垂手入纏不免科分多段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真空觀第一 著語云。題目分明。好箇入路。義曰。揀非虛妄念慮曰真。揀非形礙色相曰空。依一心體義用立名矣。觀者。無分別如理妙智也。妄情了法攝境從心得名也。絕相離念不空之空。玄寂獨存端第一。此門行離相之行。運如理之智。除斷空實色之情。離能證所證之見。契實際之真空。具真常之妙德。有斯次第行布。略開四句十門。既然。垂手入纏不免科分多段。

一會色歸空觀 鎔瓶盆釵釧為一金。變乳酪酥醍作一味。義曰。融會緣生幻色歸於真空矣。觀者。能觀智也。從所觀境得名。或可所歸空是體也。觀是智用。依主持業二種釋也。下皆同此。心通者。可會可歸。意閉者。須遣須除。妄情久執難除。故作四門分別矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一會色歸空觀 鎔瓶盆釵釧為一金。變乳酪酥醍作一味。義曰。融會緣生幻色歸於真空矣。觀者。能觀智也。從所觀境得名。或可所歸空是體也。觀是智用。依主持業二種釋也。下皆同此。心通者。可會可歸。意閉者。須遣須除。妄情久執難除。故作四門分別矣。

一揀斷空 切忌錯認故須拮却。然有夷門所下之語。此不合著語。曲為初學更代一轉語。亦不妨也。義曰。揀者。通能所也。下五皆同。擇去妄執存真法也。斯揀外道小乘人著斷滅空病耳。觀云。一幻色不即斷空。是所揀也。以幻色即真空故。是能揀法也。下皆同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一揀斷空 切忌錯認故須拮却。然有夷門所下之語。此不合著語。曲為初學更代一轉語。亦不妨也。義曰。揀者。通能所也。下五皆同。擇去妄執存真法也。斯揀外道小乘人著斷滅空病耳。觀云。一幻色不即斷空。是所揀也。以幻色即真空故。是能揀法也。下皆同此。

無物可斷本來寂滅 此是夷門所下揀斷空空空語。意顯真空外無斷滅空。因妄計成。物本寂然。無非真空也。故法華云。諸法從本來。常自寂滅相 頌曰(下皆合有準此略之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無物可斷本來寂滅 此是夷門所下揀斷空空空語。意顯真空外無斷滅空。因妄計成。物本寂然。無非真空也。故法華云。諸法從本來。常自寂滅相 頌曰(下皆合有準此略之)。

真空不壞有 就路還家。有何不可。此頌滅色。明空之病。疏云。如穿井除土。出空要須滅色。中論云。先有而後無。是為斷滅。今簡易此故云不壞有也。論肇云。豈待割宰以求通哉。白樂天云。不離妄有而得真空矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真空不壞有 就路還家。有何不可。此頌滅色。明空之病。疏云。如穿井除土。出空要須滅色。中論云。先有而後無。是為斷滅。今簡易此故云不壞有也。論肇云。豈待割宰以求通哉。白樂天云。不離妄有而得真空矣。

離色非真空 切忌話作雨橛。棄有著空是錯。此頌離色明空之病。疏云。空在色外如牆。處不空牆外是空。永嘉云。棄有著空病亦然還如避溺而投火矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離色非真空 切忌話作雨橛。棄有著空是錯。此頌離色明空之病。疏云。空在色外如牆。處不空牆外是空。永嘉云。棄有著空病亦然還如避溺而投火矣。

驚覺(去聲呼之)聲聞夢 涅槃床上夢。聞教忽然醒。此頌著空斷滅之病。謂此等人心外取法。滅色明空。執蘊界等實有自體。妄計未來諸根境滅以為涅槃。便乃厭苦欣寂灰身滅智。永同太虛取寂為樂也。故帝心禪師。集大經中真空不壞幻有之義。用驚趣寂聲聞迴心向大。若不迴心。如作長夜之大夢耳。何時而覺寤矣。疏二乘斷滅歸於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驚覺(去聲呼之)聲聞夢 涅槃床上夢。聞教忽然醒。此頌著空斷滅之病。謂此等人心外取法。滅色明空。執蘊界等實有自體。妄計未來諸根境滅以為涅槃。便乃厭苦欣寂灰身滅智。永同太虛取寂為樂也。故帝心禪師。集大經中真空不壞幻有之義。用驚趣寂聲聞迴心向大。若不迴心。如作長夜之大夢耳。何時而覺寤矣。疏二乘斷滅歸於涅槃。

豁開外道蒙 撥去無明翳。閃出舊精明。此頌凡外撥無因果之病耳。心遊道外。故曰外道。謂彼凡夫不知三界唯心萬形由業。因果不斷生死相續。自計執云。諸無因自然而有。聚而為有。散而為無。神滅形離。根無來報。疏云。外道斷滅歸於太虛。此二種人既蒙法力。迴心決定兵隨印轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豁開外道蒙 撥去無明翳。閃出舊精明。此頌凡外撥無因果之病耳。心遊道外。故曰外道。謂彼凡夫不知三界唯心萬形由業。因果不斷生死相續。自計執云。諸無因自然而有。聚而為有。散而為無。神滅形離。根無來報。疏云。外道斷滅歸於太虛。此二種人既蒙法力。迴心決定兵隨印轉。

有星皆拱北無水不朝東 畢竟水潮滄海去。到頭雲覓故山歸。此頌會色歸空。如拱北潮東無有不歸者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有星皆拱北無水不朝東 畢竟水潮滄海去。到頭雲覓故山歸。此頌會色歸空。如拱北潮東無有不歸者也。

轉面觀諸法都來一照中 瞥然心自醒。妄計悉歸真。此頌聲聞外道迴頭返覻。前執斷空盡歸真空智照之中。肇論云。真諦無兔馬之遺。般若無不窮之鑒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉面觀諸法都來一照中 瞥然心自醒。妄計悉歸真。此頌聲聞外道迴頭返覻。前執斷空盡歸真空智照之中。肇論云。真諦無兔馬之遺。般若無不窮之鑒也。

二揀實色 不知蹈破茄子。一夜蝦䗫索命。義曰。謂凡夫執色實有自體。以青黃之相。非是真空之理。疏云。以聞經說色空不知色性空。便執色相以為真空。計色不忘。故須揀也。觀云。二實色不即真空。實色是所揀。以幻色即真空。故是能揀法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二揀實色 不知蹈破茄子。一夜蝦䗫索命。義曰。謂凡夫執色實有自體。以青黃之相。非是真空之理。疏云。以聞經說色空不知色性空。便執色相以為真空。計色不忘。故須揀也。觀云。二實色不即真空。實色是所揀。以幻色即真空。故是能揀法也。

物本寂然因計成有 依他境寂遍計執而似有。古德云。妄計因成執。迷繩謂是蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物本寂然因計成有 依他境寂遍計執而似有。古德云。妄計因成執。迷繩謂是蛇。

鏡裏元無影影虛顯鏡明水因有月方知淨。天為無雲始見高。此頌真空中無實色也。幻色無體。以顯真空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡裏元無影影虛顯鏡明水因有月方知淨。天為無雲始見高。此頌真空中無實色也。幻色無體。以顯真空也。

空中何有色 本來無一物。何假拂塵埃。此頌青黃無體莫不皆空。故云。即空真理也。然疏中空有三義以破於色。謂無邊義無壞義無雜義。顯世間虛空中尚無色法可存。況真空理中而有實色於中可存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中何有色 本來無一物。何假拂塵埃。此頌青黃無體莫不皆空。故云。即空真理也。然疏中空有三義以破於色。謂無邊義無壞義無雜義。顯世間虛空中尚無色法可存。況真空理中而有實色於中可存焉。

有色為迷盲 一翳在眼。空花亂墜。此頌以青黃之相。非是真空之理。故云。不即空也。揀凡夫執色實有體在空中包含矣。兼揀初心菩薩計色相。以為真空之病。不揀二乘人。彼無此執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有色為迷盲 一翳在眼。空花亂墜。此頌以青黃之相。非是真空之理。故云。不即空也。揀凡夫執色實有體在空中包含矣。兼揀初心菩薩計色相。以為真空之病。不揀二乘人。彼無此執也。

了幻幻非幻 糊餅麪成人盡信。秤鎚是鐵我無疑。此頌色法緣會所成。如幻師術所成像。以智了知元無自體。即是真空。圓覺經云。幻滅滅故非幻不滅。非幻者即是真空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了幻幻非幻 糊餅麪成人盡信。秤鎚是鐵我無疑。此頌色法緣會所成。如幻師術所成像。以智了知元無自體。即是真空。圓覺經云。幻滅滅故非幻不滅。非幻者即是真空也。

當生生不生 石牛吞華岳。木女產嬰兒。此頌幻色仗緣而生。緣無自性生無生相。雖生不生也。然幻生幻滅。他豈然哉。或有外疑云。幻而非幻。生而不生。如何是非幻不生之的旨。故下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生生不生 石牛吞華岳。木女產嬰兒。此頌幻色仗緣而生。緣無自性生無生相。雖生不生也。然幻生幻滅。他豈然哉。或有外疑云。幻而非幻。生而不生。如何是非幻不生之的旨。故下云。

終南的的旨日午打三更 半夜日頭明。不識大疲極。此頌不犯無生玄旨妙會非幻幽宗。帝心密顯雙融。夷門傍通一線。真可謂語帶玄而無路。舌頭談而不談。終南者。長安南壽山名也。帝心生居於此。今舉起辨人。故曰終南也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南的的旨日午打三更 半夜日頭明。不識大疲極。此頌不犯無生玄旨妙會非幻幽宗。帝心密顯雙融。夷門傍通一線。真可謂語帶玄而無路。舌頭談而不談。終南者。長安南壽山名也。帝心生居於此。今舉起辨人。故曰終南也。

三雙揀斷實 兩岸蘆花色正絴。一陣金風暗除掃。義曰。前雖己揀約偏執而除之。今則雙遣以顯同時。此以幻色即不即法。揀去斷空實色之情計訖。觀云。二實色不即真空。實色是所揀。以幻色即真空故。不即斷空。斷空是所揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三雙揀斷實 兩岸蘆花色正絴。一陣金風暗除掃。義曰。前雖己揀約偏執而除之。今則雙遣以顯同時。此以幻色即不即法。揀去斷空實色之情計訖。觀云。二實色不即真空。實色是所揀。以幻色即真空故。不即斷空。斷空是所揀也。

有無不計是非香絕 二執既遣。那有能遣為是所遣為非。故曰冥絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無不計是非香絕 二執既遣。那有能遣為是所遣為非。故曰冥絕也。

休厭黑暗女莫憐功德天 一念無私照。憂喜悉皆除。此頌喻顯雙遣也。涅槃經說。有一女。名曰功德天。常在前行問人求宿。人問之。汝何能也。彼女答曰。我所至處。人民和合悉皆歡喜。人遂留矣。說住未久。又見一女在門外立。主人問曰。汝何人也。答曰。我名黑暗。亦來求止。主人曰。汝何能也。彼女答曰。我所至處。令人憂怖全家不樂。人曰。爾去。吾不用汝。女曰。汝太愚也。吾之妹在爾家。我何不往。自從無始已來常相隨逐。未常離也。作是語已即入室矣。是時宅主見女人入。果然全家哀哭憂苦也。經意功德天喻人之愛生也。黑暗女喻人之怖死也。有智之者。不憐不厭悉免憂喜。此舉雙揀之妙況也。三祖云。至道無難。唯嫌揀擇。但莫憎愛。洞然明白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休厭黑暗女莫憐功德天 一念無私照。憂喜悉皆除。此頌喻顯雙遣也。涅槃經說。有一女。名曰功德天。常在前行問人求宿。人問之。汝何能也。彼女答曰。我所至處。人民和合悉皆歡喜。人遂留矣。說住未久。又見一女在門外立。主人問曰。汝何人也。答曰。我名黑暗。亦來求止。主人曰。汝何能也。彼女答曰。我所至處。令人憂怖全家不樂。人曰。爾去。吾不用汝。女曰。汝太愚也。吾之妹在爾家。我何不往。自從無始已來常相隨逐。未常離也。作是語已即入室矣。是時宅主見女人入。果然全家哀哭憂苦也。經意功德天喻人之愛生也。黑暗女喻人之怖死也。有智之者。不憐不厭悉免憂喜。此舉雙揀之妙況也。三祖云。至道無難。唯嫌揀擇。但莫憎愛。洞然明白。

無心一亦棄有智二俱捐 兩頭撒開。中間放下。此頌法合雙揀也。無心者二乘人。入灰心定。并斷滅外道著空病也。有智者。計常凡夫。并初心菩薩著有病也。既是二執俱捨。方達三界唯心。苟且不然。看取。夷門向下注脚耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心一亦棄有智二俱捐 兩頭撒開。中間放下。此頌法合雙揀也。無心者二乘人。入灰心定。并斷滅外道著空病也。有智者。計常凡夫。并初心菩薩著有病也。既是二執俱捨。方達三界唯心。苟且不然。看取。夷門向下注脚耳。

風送和煙雨池開菡萏蓮 雨滴千峯翠。花無一點塵。此頌塵惑俱遣物物唯心。純是真空更無他法耳。法燈云。岸柳含煙翠。溪花帶露鮮。誰人知此意。令我憶南泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風送和煙雨池開菡萏蓮 雨滴千峯翠。花無一點塵。此頌塵惑俱遣物物唯心。純是真空更無他法耳。法燈云。岸柳含煙翠。溪花帶露鮮。誰人知此意。令我憶南泉。

到頭只這是休要問南泉 人有古今異。道無前後殊。此頌達唯心之旨。何必只在於前人哉。法燈云。令我憶南泉。目前實際。同道方知。夷門云。休要問南泉。截斷葛藤自肯親切。然二師舉南泉因緣。花字頌中具引。且如夷門道只這是旨意如何為當。是指上風送池蓮之詞。為復是奪人聲價也。若定當得出。便見句裏呈機劈面來。爍迦羅眼絕纖埃。苟或未明只這之機。顯理頌中全然漏豆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到頭只這是休要問南泉 人有古今異。道無前後殊。此頌達唯心之旨。何必只在於前人哉。法燈云。令我憶南泉。目前實際。同道方知。夷門云。休要問南泉。截斷葛藤自肯親切。然二師舉南泉因緣。花字頌中具引。且如夷門道只這是旨意如何為當。是指上風送池蓮之詞。為復是奪人聲價也。若定當得出。便見句裏呈機劈面來。爍迦羅眼絕纖埃。苟或未明只這之機。顯理頌中全然漏豆也。

四顯理 塵垢盡時光始現。心法雙亡性即真。義曰。前斷實情境俱盡顯出一真之理。觀云。凡是色法必不異真空。以諸法必無性故。是故幻色即真空。故依他無性即圓成矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四顯理 塵垢盡時光始現。心法雙亡性即真。義曰。前斷實情境俱盡顯出一真之理。觀云。凡是色法必不異真空。以諸法必無性故。是故幻色即真空。故依他無性即圓成矣。

頭頭物物獨曜無私 萬像光中獨露身。唯人自肯乃方親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頭物物獨曜無私 萬像光中獨露身。唯人自肯乃方親。

雲散家家月 昨夜浮雲風掃盡。一輪明月滿山川此頌雲喻。依他相虛前已除之。今顯理如月。即家家人人心地明白矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲散家家月 昨夜浮雲風掃盡。一輪明月滿山川此頌雲喻。依他相虛前已除之。今顯理如月。即家家人人心地明白矣。

情蠲處處彰 情忘開正眼。觸處見全真。此頌遍計情除。處處物物一真獨露。下云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情蠲處處彰 情忘開正眼。觸處見全真。此頌遍計情除。處處物物一真獨露。下云。

曉風楊柳路春色杏花牆暑雨琴碁潤熏飈枕簞涼 唯心的的旨。物物露真機。此頌一真之理。處處昭彰也。法燈云。誰信天真佛。興悲幾萬般。蓼花開古岸。白鷺立沙𡔃。露滴庭莎長。雲收溪月寒。頭頭垂示處。仔細好生看。肇論云。物我同根是非一氣潛微幽隱。殆非群情之所盡耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉風楊柳路春色杏花牆暑雨琴碁潤熏飈枕簞涼 唯心的的旨。物物露真機。此頌一真之理。處處昭彰也。法燈云。誰信天真佛。興悲幾萬般。蓼花開古岸。白鷺立沙𡔃。露滴庭莎長。雲收溪月寒。頭頭垂示處。仔細好生看。肇論云。物我同根是非一氣潛微幽隱。殆非群情之所盡耳。

無依無用處便是法中王 諦觀法王法。法王法如是。此頌無依者。揀去斷實依他境也。無用者。亡二執遍計情用也。法王者。三界依正所歸之主也。今正結顯緣幻色會歸真空之理也。明證此理是法空之王矣。若明空即色觀中獨王三界。故曰法王。次當辨矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依無用處便是法中王 諦觀法王法。法王法如是。此頌無依者。揀去斷實依他境也。無用者。亡二執遍計情用也。法王者。三界依正所歸之主也。今正結顯緣幻色會歸真空之理也。明證此理是法空之王矣。若明空即色觀中獨王三界。故曰法王。次當辨矣。

二明空即色觀 密移一步。大地逢春。義曰。此辨真空不異幻色也。一一反上以成中道。更無別義也。然妙解者。迴光返照不守虛凝。擔板者。只見一邊。墮坑落塹。曲為擔板流。重宣四句偈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明空即色觀 密移一步。大地逢春。義曰。此辨真空不異幻色也。一一反上以成中道。更無別義也。然妙解者。迴光返照不守虛凝。擔板者。只見一邊。墮坑落塹。曲為擔板流。重宣四句偈也。

一揀斷空 前來雖點破。疑情恐未消。義曰。前門約境。此約心揀之。然文勢相翻成後二門之義。觀云。一斷空不即幻色。斷空是所揀也。以真空即幻色。是能揀法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一揀斷空 前來雖點破。疑情恐未消。義曰。前門約境。此約心揀之。然文勢相翻成後二門之義。觀云。一斷空不即幻色。斷空是所揀也。以真空即幻色。是能揀法也。

境空心寂言不頓彰 色歸空已聞命。空即色而願聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境空心寂言不頓彰 色歸空已聞命。空即色而願聞。

色空空色難 會色歸空猶易。明空即色尤難。此頌色空者。前門以三義破色似易領解。此門即空為色難可比況。亦難解會。故曰明空即色難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色空空色難 會色歸空猶易。明空即色尤難。此頌色空者。前門以三義破色似易領解。此門即空為色難可比況。亦難解會。故曰明空即色難也。

子細思量看 事不厭細。再思可矣。此頌誡會色歸空之人。不令守空而住。住則成斷空之病。與外道無異也。故曰子細看耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子細思量看 事不厭細。再思可矣。此頌誡會色歸空之人。不令守空而住。住則成斷空之病。與外道無異也。故曰子細看耳。

外道計冥諦 莫將堤岸柳。喚作古巖松。此頌楞伽經云。大慧。或有外道。有覺二十五真實作涅槃想。謂彼教中立二十五種諦理。最初一諦號為冥性諦。計以為常。皆二十五名神我。亦計為常。我思勝境冥性變即。二十三諦為我受用。我既受用。為境纏縛不得解脫。我若不思冥諦不變。既無纏縛我即解脫。名為涅槃又楞嚴經云。分別都無非色非空。拘舍離等昧為冥諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道計冥諦 莫將堤岸柳。喚作古巖松。此頌楞伽經云。大慧。或有外道。有覺二十五真實作涅槃想。謂彼教中立二十五種諦理。最初一諦號為冥性諦。計以為常。皆二十五名神我。亦計為常。我思勝境冥性變即。二十三諦為我受用。我既受用。為境纏縛不得解脫。我若不思冥諦不變。既無纏縛我即解脫。名為涅槃又楞嚴經云。分別都無非色非空。拘舍離等昧為冥諦也。

聲聞趣涅槃 只見錐頭利。不見鑿頭方。此頌涅槃者。此翻滅度無為圓寂三義。為二乘人厭生死之苦受。欣涅槃之寂樂。捨有餘而趣無餘。昧本覺而成空病矣。檐寂情深。故成不迴病耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞趣涅槃 只見錐頭利。不見鑿頭方。此頌涅槃者。此翻滅度無為圓寂三義。為二乘人厭生死之苦受。欣涅槃之寂樂。捨有餘而趣無餘。昧本覺而成空病矣。檐寂情深。故成不迴病耳。

只知雲冉冉不覺水漫漫 徐六擔板。只見一邊。此頌冉冉者。雲行貌也。漫漫者。大水行貌也。謂小乘外道認小為大。以妄為真。只知其一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只知雲冉冉不覺水漫漫 徐六擔板。只見一邊。此頌冉冉者。雲行貌也。漫漫者。大水行貌也。謂小乘外道認小為大。以妄為真。只知其一也。

月落蒹葭岸何人把釣竿 身閑臨葦岸。心靜樂煙波。此頌上句約境明空。下句約人即色也。如把釣竿人。心心只在釣竿頭。何落空之有也。肇論云。諸家通第一義諦。皆言。廓然空寂。無有聖人。乃至若無聖人。知無者誰。誰與道遊明空即色。妙解潛彰於斯顯然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月落蒹葭岸何人把釣竿 身閑臨葦岸。心靜樂煙波。此頌上句約境明空。下句約人即色也。如把釣竿人。心心只在釣竿頭。何落空之有也。肇論云。諸家通第一義諦。皆言。廓然空寂。無有聖人。乃至若無聖人。知無者誰。誰與道遊明空即色。妙解潛彰於斯顯然。

二揀實色 已除鼻上泥痕。更遣心頭妄計。義曰。謂彼凡夫妄計色法實有自體情執難忘。故再揀耳。觀云。二真空不即實色。實色是所揀。以真空即幻色故。是能揀法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二揀實色 已除鼻上泥痕。更遣心頭妄計。義曰。謂彼凡夫妄計色法實有自體情執難忘。故再揀耳。觀云。二真空不即實色。實色是所揀。以真空即幻色故。是能揀法也。

空既即色何色之有 真既成渠。實渠何立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空既即色何色之有 真既成渠。實渠何立。

水凍結成氷心迷境界縈 法喻雙彰。二妄顯然。此頌氷仗朔風緣成。心因妄境迷執。二俱無體。是所揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水凍結成氷心迷境界縈 法喻雙彰。二妄顯然。此頌氷仗朔風緣成。心因妄境迷執。二俱無體。是所揀也。

水消元舊水心悟本無生 法喻齊舉。心境全真。此頌妄氷消而清水現。真心悟而本無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水消元舊水心悟本無生 法喻齊舉。心境全真。此頌妄氷消而清水現。真心悟而本無生。

礦穢仍須鍊 埋塵大寶。須設治方。此頌除實色之情。必假觀智之力。去礦內之石。須重重而鍊過可矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 礦穢仍須鍊 埋塵大寶。須設治方。此頌除實色之情。必假觀智之力。去礦內之石。須重重而鍊過可矣。

真金豈用烹 一成真金體。不復重為礦。此頌喻聖人悟真空之後。不復再同凡夫見妄色也。然而如是我有試金石也。須重驗過。若見十分色。不設餘門矣。理事門中要成器用。數數入火。又且何妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真金豈用烹 一成真金體。不復重為礦。此頌喻聖人悟真空之後。不復再同凡夫見妄色也。然而如是我有試金石也。須重驗過。若見十分色。不設餘門矣。理事門中要成器用。數數入火。又且何妨。

一輪秋夜月何處不分明 此夜一輪滿。清光何處無。此頌實色妄情雲盡圓明。心月全彰也。處處分明。皎然獨露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一輪秋夜月何處不分明 此夜一輪滿。清光何處無。此頌實色妄情雲盡圓明。心月全彰也。處處分明。皎然獨露。

三雙揀斷實 心境既雙遣。斷實一齊休。義曰。前雖單揀遍計之情。今顯同時。故曰雙揀。此以真空即不即法。揀去斷空實色之情計訖。觀云。三斷空不即幻色。斷空是所揀。以真空即幻色故。真空不即實色。實色是所揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三雙揀斷實 心境既雙遣。斷實一齊休。義曰。前雖單揀遍計之情。今顯同時。故曰雙揀。此以真空即不即法。揀去斷空實色之情計訖。觀云。三斷空不即幻色。斷空是所揀。以真空即幻色故。真空不即實色。實色是所揀也。

彼此俱亡湛然寂靜 二病既瘥。一體輕安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此俱亡湛然寂靜 二病既瘥。一體輕安。

說有何曾有 須知遠煙浪。別有好思量。此頌法相宗。佛言。一切法無我。一切法者。略有五種。細而分之有一百名數。一一有法於賴耶脚下。自有親生名言種子。至如賴耶識等亦從種生。多談法相少談法性。所談法性亦法相數。如六無為等乃至成佛。皆從修因斷障。歷三僧祇轉識成智。智為能證。二空真理為所證也。從此而學者。多分計一切法實有。自體成計常病者多矣。佛說相教為始空病。空病既除有亦不真。意顯中道。故云何曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有何曾有 須知遠煙浪。別有好思量。此頌法相宗。佛言。一切法無我。一切法者。略有五種。細而分之有一百名數。一一有法於賴耶脚下。自有親生名言種子。至如賴耶識等亦從種生。多談法相少談法性。所談法性亦法相數。如六無為等乃至成佛。皆從修因斷障。歷三僧祇轉識成智。智為能證。二空真理為所證也。從此而學者。多分計一切法實有。自體成計常病者多矣。佛說相教為始空病。空病既除有亦不真。意顯中道。故云何曾有。

言無未便無 眼觀東南。意在西北。此頌破相宗。且如大般若經八十餘科名數。皆是遣執蕩相遮境明空。說三性三無性。至於佛德言大空真如。金剛云。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相即見如來。又云。離一切諸相即名諸佛。又般若心經中所離文中。無世間(三科)謂五蘊十二處十八界。及出世三科。謂四諦十二緣能證所證。亦不可得也。從此而學者。多分計一切法空。成斷滅病者多矣。佛雖說空法謂遣執有之計。有執既除空藥亦遣。意顯中道。故云未便無也。賢首國師判上二種教法。未盡大乘至極之說。為大乘始教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無未便無 眼觀東南。意在西北。此頌破相宗。且如大般若經八十餘科名數。皆是遣執蕩相遮境明空。說三性三無性。至於佛德言大空真如。金剛云。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相即見如來。又云。離一切諸相即名諸佛。又般若心經中所離文中。無世間(三科)謂五蘊十二處十八界。及出世三科。謂四諦十二緣能證所證。亦不可得也。從此而學者。多分計一切法空。成斷滅病者多矣。佛雖說空法謂遣執有之計。有執既除空藥亦遣。意顯中道。故云未便無也。賢首國師判上二種教法。未盡大乘至極之說。為大乘始教。

有無俱不計 二邊純莫立。中道不須安。此頌法性宗。謂佛說終頓經等。圓覺云。有無俱遣。是則名為淨覺隨順。又法華涅槃會上。呵小讚大會權歸實。三乘同會一佛乘。五性皆歸一佛性。方盡大乘終實至極之說也。然前來隨機設教。為破斷常之執。今則二執既遣。中道雙融。解真空是不空之空。達妙有是不有之有。故能有無不計妙解雙通。既成無功之功。決定功不虛棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無俱不計 二邊純莫立。中道不須安。此頌法性宗。謂佛說終頓經等。圓覺云。有無俱遣。是則名為淨覺隨順。又法華涅槃會上。呵小讚大會權歸實。三乘同會一佛乘。五性皆歸一佛性。方盡大乘終實至極之說也。然前來隨機設教。為破斷常之執。今則二執既遣。中道雙融。解真空是不空之空。達妙有是不有之有。故能有無不計妙解雙通。既成無功之功。決定功不虛棄。

賞汝髻中珠 重賞之下必有勇夫。此頌。法華云。譬如強力。轉輪聖王。兵戰有功。賞賜諸物。唯髻中珠。不以與之。如有勇健能為難事。王解髻中明珠賜之。舉斯妙況用明契中道之深旨耳。賢首判為終教。方盡大乘至極之說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賞汝髻中珠 重賞之下必有勇夫。此頌。法華云。譬如強力。轉輪聖王。兵戰有功。賞賜諸物。唯髻中珠。不以與之。如有勇健能為難事。王解髻中明珠賜之。舉斯妙況用明契中道之深旨耳。賢首判為終教。方盡大乘至極之說。

覆庇貧和病提携獨與孤 煩惱海中為雨露。無明山上作雲雷。此頌。無法財曰貧。有惑障曰病。凡外病也專自利曰獨。闕明導曰孤。小乘病也。是故至聖契中道妙理。空有齊觀。運悲智心設權實教。慈廕貧病。智拔孤獨。如得輪王髻珠。普資一切也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆庇貧和病提携獨與孤 煩惱海中為雨露。無明山上作雲雷。此頌。無法財曰貧。有惑障曰病。凡外病也專自利曰獨。闕明導曰孤。小乘病也。是故至聖契中道妙理。空有齊觀。運悲智心設權實教。慈廕貧病。智拔孤獨。如得輪王髻珠。普資一切也。

迴光歸去來始覺廢功夫 當時不憚穿雲路。過後思量愁殺人。此頌至聖出世為一大事因緣出現於世。為眾生緣熟而來。眾生緣盡而去。非但如今。歷劫已來為斷常之流難可化度。曲設種種方便引導眾生。令離諸著。能事畢矣。後入涅槃。始覺利生廢其功夫耳。或可多是來賢人通徹性相二宗。妙達圓頓一乘。見權實方便多門。仰歎先聖云廢却多少功夫耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴光歸去來始覺廢功夫 當時不憚穿雲路。過後思量愁殺人。此頌至聖出世為一大事因緣出現於世。為眾生緣熟而來。眾生緣盡而去。非但如今。歷劫已來為斷常之流難可化度。曲設種種方便引導眾生。令離諸著。能事畢矣。後入涅槃。始覺利生廢其功夫耳。或可多是來賢人通徹性相二宗。妙達圓頓一乘。見權實方便多門。仰歎先聖云廢却多少功夫耶。

四顯解 功夫不到不方圓。言語不通非眷屬。義曰。前門約境。境相無實歸於真空。故云顯理也。此門約心。心非斷滅不異幻色。故云顯解也。觀云。四真空即幻色故。凡是真空必不異色。非斷滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四顯解 功夫不到不方圓。言語不通非眷屬。義曰。前門約境。境相無實歸於真空。故云顯理也。此門約心。心非斷滅不異幻色。故云顯解也。觀云。四真空即幻色故。凡是真空必不異色。非斷滅故。