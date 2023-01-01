華嚴關脈義記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴關脈義記

無礙勢。四問答取文勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙勢。四問答取文勢。

第一展轉無盡者。復有二門。一為多。二類結來本。初者展最清淨法界。為理智兩門。即分菩提涅槃之異也。又理開體用。智分因果。即題中大方廣佛華嚴是也。總以前後連合巧成詮表。即題中經之字是也。然即該括始終。撮其機要。為七字。以統收一部文義。為題目也。又展此題目為第一會。於中初明十海等是理。即大方廣也。十智等是智。即華嚴也。廣說蓮華藏世界海等。即十智所成之果也。略辨威光童子等修行。即依果所起之圓用也。總辨理智因果不同。所以展成一會也。即所信之果會也。展此一會為後七會。於前因中。別開修行願等及會修行并會別行等不同。所以展為七會也。即能證之因會也。以一一會皆有所信果。是故通前有八會也。以十住等行皆託境而生非自起故。又行融因滿必證入法界。是故有通後九會也。言別開住等及會修行不同者。即初說第二會。終盡第六會。通辨住等諸位。即明因行造修歷位差別也。第七第八別兩行融攝無二為一。普賢無障礙行也。此等行因必入法界方乃究竟。所以一部經中廣明斯法。昇降不同。總有九箇會也。又於所證之中。自分為五十五會。即初從覺城終至普門會等是也。以證契於事深法界德差別故。是故通前本會。總有六十四會也。即此寄人明法顯別教。依人異餘教故。又展一一知識會為無盡重重會。以一切融無礙故。如仙人執手。令善財見不可說不可說佛剎一一佛剎有微塵數等諸佛會是也。亦即下文。向普門國。見三千大千世界微塵等諸善知識會。此等即為無盡重重會也。廣如經辨誰知之。既於一知識所。有如是重重會。餘亦誰亦。又展如是等不可說不可說無盡重重會。遍諸異類同類世界及微塵毛道一切世界海等。主伴重重總過本末重重無盡等會。故有無盡重重(滿十)會也。准經結通等文思之。第二類結來本者。今案此下文勢及諸傳記。略而言之。有其五本。一總結前六十四會以下本。以五千五會等皆是第九會攝故。有十萬偈三十九品也。二總結前無盡重重會以為中本。以一一各盡同類異類等世界及盡一一世界等十方法界各盡同類世界微塵中剎一一重重(滿十)及盡主伴重重(滿十)故。有四十九萬八千八百偈一千四百也。三又結前不可說不可說無盡重重會以為上本。以一一各盡一切同類異類世界等一切世界各盡一切同類異類世界等一切十方。各盡一切同類異類世界等微塵中剎。各盡一切同類異類世界盡重重(滿十)及一切主伴等及塵中剎重重(滿十)各盡同類異類世界中重重(滿十)本門內一切重重(滿十)及本門中重量(滿十)故。有十三千大千世界微塵數偈四天下微塵數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一展轉無盡者。復有二門。一為多。二類結來本。初者展最清淨法界。為理智兩門。即分菩提涅槃之異也。又理開體用。智分因果。即題中大方廣佛華嚴是也。總以前後連合巧成詮表。即題中經之字是也。然即該括始終。撮其機要。為七字。以統收一部文義。為題目也。又展此題目為第一會。於中初明十海等是理。即大方廣也。十智等是智。即華嚴也。廣說蓮華藏世界海等。即十智所成之果也。略辨威光童子等修行。即依果所起之圓用也。總辨理智因果不同。所以展成一會也。即所信之果會也。展此一會為後七會。於前因中。別開修行願等及會修行并會別行等不同。所以展為七會也。即能證之因會也。以一一會皆有所信果。是故通前有八會也。以十住等行皆託境而生非自起故。又行融因滿必證入法界。是故有通後九會也。言別開住等及會修行不同者。即初說第二會。終盡第六會。通辨住等諸位。即明因行造修歷位差別也。第七第八別兩行融攝無二為一。普賢無障礙行也。此等行因必入法界方乃究竟。所以一部經中廣明斯法。昇降不同。總有九箇會也。又於所證之中。自分為五十五會。即初從覺城終至普門會等是也。以證契於事深法界德差別故。是故通前本會。總有六十四會也。即此寄人明法顯別教。依人異餘教故。又展一一知識會為無盡重重會。以一切融無礙故。如仙人執手。令善財見不可說不可說佛剎一一佛剎有微塵數等諸佛會是也。亦即下文。向普門國。見三千大千世界微塵等諸善知識會。此等即為無盡重重會也。廣如經辨誰知之。既於一知識所。有如是重重會。餘亦誰亦。又展如是等不可說不可說無盡重重會。遍諸異類同類世界及微塵毛道一切世界海等。主伴重重總過本末重重無盡等會。故有無盡重重(滿十)會也。准經結通等文思之。第二類結來本者。今案此下文勢及諸傳記。略而言之。有其五本。一總結前六十四會以下本。以五千五會等皆是第九會攝故。有十萬偈三十九品也。二總結前無盡重重會以為中本。以一一各盡同類異類等世界及盡一一世界等十方法界各盡同類世界微塵中剎一一重重(滿十)及盡主伴重重(滿十)故。有四十九萬八千八百偈一千四百也。三又結前不可說不可說無盡重重會以為上本。以一一各盡一切同類異類世界等一切世界各盡一切同類異類世界等一切十方。各盡一切同類異類世界等微塵中剎。各盡一切同類異類世界盡重重(滿十)及一切主伴等及塵中剎重重(滿十)各盡同類異類世界中重重(滿十)本門內一切重重(滿十)及本門中重量(滿十)故。有十三千大千世界微塵數偈四天下微塵數

品也。四又結盡一切一切重重(滿十)世界海等盡一切一切(滿十)重重(滿十)法界盡一切一切(滿十)重重(滿十)十方。盡一切一切(滿十)重重(滿十)世界微塵等剎。盡一切一切(滿十)同類異類等世界。盡一切一切(滿十)微塵毛道盡一切一切重大門等重重(滿十)及本門等主伴一一(滿十)一切轉一切轉說故。以為喻一切轉一切轉說本也。故下文云。以大海量等墨須彌山聚筆。書寫此經一一品乃至一一句中義味。猶不能盡。又六十二云。此普眼法門一一品中一一門一一法一一義等句不得少分。何況能盡。廣如經說。此不可定其偈數及品目多少也。一品一門等既爾。餘品餘門及主伴等既爾。一切門及主伴等亦然。一切品一切門及一切主伴等既爾。餘一切一切(滿十)重重(滿十)品一切一切(滿十)重重(滿十)門及一切一切(滿十)重重(滿十)主伴然。既一一(滿十)重重(滿十)品品一切一切(滿十)門一切一切(滿十)重重(滿十)主伴等既爾。一一文句味重重(滿十)及主伴等亦然。一一文句味及主伴等重重(滿十)既爾。即所依之剎等重重(滿十)及主伴等重重(滿十)既爾。即剎中塵內剎等重重(滿十)亦然。此即不可知其分齊。非言說筆墨之所能顯也。此即是盡無盡無盡(滿十)十方法界微塵毛道一一重重(滿十)及一切一切(滿十)重重(滿十)等本也。准經文知之。此即第五現說者本也。如是展轉一切互現重重(滿十)無盡無盡(滿十)等。准經知之。故經云。事說劫猶可盡說。不可說不可盡。又云。若欲具足演說一切法。於阿僧祇劫不可盡等。思之。是即十佛所說圓融之本也。然此等盡無盡之極說者。從清淨法界流。即無差別之差別也。故論云。無不從此法身流等。思之。上來具據一勢。就事結集及事顯說者有如是本。更有餘多勢及餘多本等。不顯其分齊。偈數品類者。准此知之。廣如經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品也。四又結盡一切一切重重(滿十)世界海等盡一切一切(滿十)重重(滿十)法界盡一切一切(滿十)重重(滿十)十方。盡一切一切(滿十)重重(滿十)世界微塵等剎。盡一切一切(滿十)同類異類等世界。盡一切一切(滿十)微塵毛道盡一切一切重大門等重重(滿十)及本門等主伴一一(滿十)一切轉一切轉說故。以為喻一切轉一切轉說本也。故下文云。以大海量等墨須彌山聚筆。書寫此經一一品乃至一一句中義味。猶不能盡。又六十二云。此普眼法門一一品中一一門一一法一一義等句不得少分。何況能盡。廣如經說。此不可定其偈數及品目多少也。一品一門等既爾。餘品餘門及主伴等既爾。一切門及主伴等亦然。一切品一切門及一切主伴等既爾。餘一切一切(滿十)重重(滿十)品一切一切(滿十)重重(滿十)門及一切一切(滿十)重重(滿十)主伴然。既一一(滿十)重重(滿十)品品一切一切(滿十)門一切一切(滿十)重重(滿十)主伴等既爾。一一文句味重重(滿十)及主伴等亦然。一一文句味及主伴等重重(滿十)既爾。即所依之剎等重重(滿十)及主伴等重重(滿十)既爾。即剎中塵內剎等重重(滿十)亦然。此即不可知其分齊。非言說筆墨之所能顯也。此即是盡無盡無盡(滿十)十方法界微塵毛道一一重重(滿十)及一切一切(滿十)重重(滿十)等本也。准經文知之。此即第五現說者本也。如是展轉一切互現重重(滿十)無盡無盡(滿十)等。准經知之。故經云。事說劫猶可盡說。不可說不可盡。又云。若欲具足演說一切法。於阿僧祇劫不可盡等。思之。是即十佛所說圓融之本也。然此等盡無盡之極說者。從清淨法界流。即無差別之差別也。故論云。無不從此法身流等。思之。上來具據一勢。就事結集及事顯說者有如是本。更有餘多勢及餘多本等。不顯其分齊。偈數品類者。准此知之。廣如經說。

第二卷攝於無勢者。復有三門。一攝廣就略。二攝末歸本。三以義圓收。第一攝廣就略有者。即總卷現說者說以為一切無盡重重(滿十)之極說也。以於現說之者說等。假以顯示。知餘不可說不可說非筆墨等所能說之。如經云。我之所演暢。如海一微滴等。又卷無盡重重(滿十)圓融無極之說。以為喻說本。以一一文句。復皆結通重重(滿十)無盡無盡(滿十)一切一切(滿十)說故也。又卷喻說本。以為上本。以文句皆結通盡一切同類異類重重(滿十)世界及重重(滿十)等主伴眷屬一切重重(滿十)無盡無盡故。又卷上本為中本。以會會品品文文句句。復皆通遍周法界及一切世界塵道毛端等一切一切(滿十)重重(滿十)等。普該收故。又卷中本。以為下本。以普結通盡會實等一一重重(滿十)故。又卷下本為其一會。然隨其一會。皆悉重重(滿十)具一切一切(滿十)無盡無盡(滿十)重重(滿十)等故。所言具者。一一會中皆說十數表無盡也。又總卷一會。為人法兩門。即前法分。後人會是也。又卷為心境圓證。後人會中。初從文殊會至後普賢會是也。又卷以為七字。即題中能證所證理。皆因果悉具足故。如前辨。又卷為三字。亦是以融人等。從彼法故。又卷三為二字。亦是以攝歸體故。卷二為。亦是以攝證理從故。卷一非一。亦是以性合萬德。無事不無盡故。第二以義圓收者。今取文勢義言。通明一切會等。總有四字。亦文義具足。何者為四。一教。謂文雖浩汗。唯一教字所收。即題中經字是也。二義。義門無量。俱一緣起義所攝。即題中方廣是也。三成。謂解行因果德用等。雖各緣起不同。據其即成立。唯一成字所攝。即題中佛華嚴是也。四處。謂一切一切(滿十)重重(滿十)無盡無盡(滿十)同類異類等重重(滿十)會處唯一處。唯一處字所同。即會所依一切一切(滿十)重重(滿十)會處是也。總卷而言。然義唯一性。教唯一文。成唯一念。處唯一塵。何以故。一即一切故。一切即一故。經云。知一即多多即一。義味清淨悉具足等。又云。一中解無量。無量中解一等故。統法師云。一言無不略盡。殊說更無異盈。此之謂也。第三攝末歸本者。今案前題目。然則大之一字是一部通名。所證果海。方廣二字是果海德能。通明一部緣起作用。佛之一字能證之智。通明一說之人。華嚴二字能嚴之因。通明一部修行圓契。又攝用歸體唯理也。攝因歸果唯佛也。又以法成人。人無性則真性也。性無自性即非性也。總以縫綴連合詮表此義為教教即非教也。何以故。文字性離即解脫故。果海離言不可說故。是即差別之無差別也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二卷攝於無勢者。復有三門。一攝廣就略。二攝末歸本。三以義圓收。第一攝廣就略有者。即總卷現說者說以為一切無盡重重(滿十)之極說也。以於現說之者說等。假以顯示。知餘不可說不可說非筆墨等所能說之。如經云。我之所演暢。如海一微滴等。又卷無盡重重(滿十)圓融無極之說。以為喻說本。以一一文句。復皆結通重重(滿十)無盡無盡(滿十)一切一切(滿十)說故也。又卷喻說本。以為上本。以文句皆結通盡一切同類異類重重(滿十)世界及重重(滿十)等主伴眷屬一切重重(滿十)無盡無盡故。又卷上本為中本。以會會品品文文句句。復皆通遍周法界及一切世界塵道毛端等一切一切(滿十)重重(滿十)等。普該收故。又卷中本。以為下本。以普結通盡會實等一一重重(滿十)故。又卷下本為其一會。然隨其一會。皆悉重重(滿十)具一切一切(滿十)無盡無盡(滿十)重重(滿十)等故。所言具者。一一會中皆說十數表無盡也。又總卷一會。為人法兩門。即前法分。後人會是也。又卷為心境圓證。後人會中。初從文殊會至後普賢會是也。又卷以為七字。即題中能證所證理。皆因果悉具足故。如前辨。又卷為三字。亦是以融人等。從彼法故。又卷三為二字。亦是以攝歸體故。卷二為。亦是以攝證理從故。卷一非一。亦是以性合萬德。無事不無盡故。第二以義圓收者。今取文勢義言。通明一切會等。總有四字。亦文義具足。何者為四。一教。謂文雖浩汗。唯一教字所收。即題中經字是也。二義。義門無量。俱一緣起義所攝。即題中方廣是也。三成。謂解行因果德用等。雖各緣起不同。據其即成立。唯一成字所攝。即題中佛華嚴是也。四處。謂一切一切(滿十)重重(滿十)無盡無盡(滿十)同類異類等重重(滿十)會處唯一處。唯一處字所同。即會所依一切一切(滿十)重重(滿十)會處是也。總卷而言。然義唯一性。教唯一文。成唯一念。處唯一塵。何以故。一即一切故。一切即一故。經云。知一即多多即一。義味清淨悉具足等。又云。一中解無量。無量中解一等故。統法師云。一言無不略盡。殊說更無異盈。此之謂也。第三攝末歸本者。今案前題目。然則大之一字是一部通名。所證果海。方廣二字是果海德能。通明一部緣起作用。佛之一字能證之智。通明一說之人。華嚴二字能嚴之因。通明一部修行圓契。又攝用歸體唯理也。攝因歸果唯佛也。又以法成人。人無性則真性也。性無自性即非性也。總以縫綴連合詮表此義為教教即非教也。何以故。文字性離即解脫故。果海離言不可說故。是即差別之無差別也

。論云。無不還證此法身。斯之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。論云。無不還證此法身。斯之謂也。

第三展卷無礙者。先明展後明卷。初展者。開用異體。即體用有殊。緣性差別。法門不同。即大方廣是也。開因異果。即解行不同。修證差別。師弟子有殊。即佛華嚴是也。即經縷綴詮示有殊。即一切無盡無盡(滿十)重重(滿十)之說。即經字是也。廣如別辨。准知之。二卷者。復有五門。一以位統收。二攝會從人。三以人明法。四境智圓融。五泯因果海。初者。然此經文誤落顛倒。總有三節。無不略收。所謂解行證也。就解之中。自為二境。即第一會中。舉佛依正等果。勸生信樂。即案此文。名為舉果勸樂生信分也。二解。始從第二會終盡第六會。於中廣明住等四位次第生解之相。案此文。名為修因契果生解分也。二亦二。一依位行。二異位行。初第七會中。會前別解以成依位。普賢之行總融成一實。普賢行故。所以二重會也。是故普光法有兩重會者。意存此也。即案此文。名為託法進成行分也。何以知者。以在普光重會即其事也。若不爾者。何不重會第三等會耶。以第二會是說解等之始。今會解等成行。理宜從始為首。是故重會普賢之行。所以不此所亦可顯諸會同第二七日。頓普演說無前後故。何以。單說重說皆同第二七日故。三證。第九會中。復說五位依人入證門前所舉之果者。初既悕樂前果。以生信解。既會解成行。即證得前果。是故後分會。而別證論耶。今據文即是前會也。若不爾者。舉前果生其信解。既會解成行。而別證得前果耶。今據文義相生。所以得知未會即初會也。是故總為三節。極順經文。準思可解。第二攝會從人者。復總融為一會。唯第九一會也。何者。以第一會是前解等所依之位。其後解滿即會前差別之解。成一圓融行德。證入前法。究竟亡言。是故第九寄人明證入法界。為顯斯深意。所以第九會中。明依人入證也。言寄人明者。即此第九會中。如來自入師子奮迅三昧。令諸菩薩證入法界。是前所舉果勸令忻樂。即當第一會也。以如來自入奮迅三昧欲令菩薩悉證入故。又始從文殊終至瞿姨。是前修因契果生解之相。即當前七會也。以善財詢問諸人。別求信解廣遍知故。後至摩耶彌勒兩人。是前託法進修行成無二。當第七會。第八會中俱明普賢大行無礙圓融自在究竟故。至文殊據其瓔珞。以明福智二嚴萬德俱備故。又摩耶是一切諸佛之母。以表行成能生佛。故普賢居後。當緣起法界。以表行成。得證入故。故當第九會。是依人入證成分也。以見微塵數善知識及普賢菩薩。更不推後故。第三攝人從位者。謂知識會中。又始從文殊終至瞿姨。總有四十一人。名為寄位修行相。即寄前住等四法。依人求解。漸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三展卷無礙者。先明展後明卷。初展者。開用異體。即體用有殊。緣性差別。法門不同。即大方廣是也。開因異果。即解行不同。修證差別。師弟子有殊。即佛華嚴是也。即經縷綴詮示有殊。即一切無盡無盡(滿十)重重(滿十)之說。即經字是也。廣如別辨。准知之。二卷者。復有五門。一以位統收。二攝會從人。三以人明法。四境智圓融。五泯因果海。初者。然此經文誤落顛倒。總有三節。無不略收。所謂解行證也。就解之中。自為二境。即第一會中。舉佛依正等果。勸生信樂。即案此文。名為舉果勸樂生信分也。二解。始從第二會終盡第六會。於中廣明住等四位次第生解之相。案此文。名為修因契果生解分也。二亦二。一依位行。二異位行。初第七會中。會前別解以成依位。普賢之行總融成一實。普賢行故。所以二重會也。是故普光法有兩重會者。意存此也。即案此文。名為託法進成行分也。何以知者。以在普光重會即其事也。若不爾者。何不重會第三等會耶。以第二會是說解等之始。今會解等成行。理宜從始為首。是故重會普賢之行。所以不此所亦可顯諸會同第二七日。頓普演說無前後故。何以。單說重說皆同第二七日故。三證。第九會中。復說五位依人入證門前所舉之果者。初既悕樂前果。以生信解。既會解成行。即證得前果。是故後分會。而別證論耶。今據文即是前會也。若不爾者。舉前果生其信解。既會解成行。而別證得前果耶。今據文義相生。所以得知未會即初會也。是故總為三節。極順經文。準思可解。第二攝會從人者。復總融為一會。唯第九一會也。何者。以第一會是前解等所依之位。其後解滿即會前差別之解。成一圓融行德。證入前法。究竟亡言。是故第九寄人明證入法界。為顯斯深意。所以第九會中。明依人入證也。言寄人明者。即此第九會中。如來自入師子奮迅三昧。令諸菩薩證入法界。是前所舉果勸令忻樂。即當第一會也。以如來自入奮迅三昧欲令菩薩悉證入故。又始從文殊終至瞿姨。是前修因契果生解之相。即當前七會也。以善財詢問諸人。別求信解廣遍知故。後至摩耶彌勒兩人。是前託法進修行成無二。當第七會。第八會中俱明普賢大行無礙圓融自在究竟故。至文殊據其瓔珞。以明福智二嚴萬德俱備故。又摩耶是一切諸佛之母。以表行成能生佛。故普賢居後。當緣起法界。以表行成。得證入故。故當第九會。是依人入證成分也。以見微塵數善知識及普賢菩薩。更不推後故。第三攝人從位者。謂知識會中。又始從文殊終至瞿姨。總有四十一人。名為寄位修行相。即寄前住等四法。依人求解。漸

次修行也。第二初從摩耶終至德生童子等。總有十一人。名為會緣入實相。即會前住等。成普別兩行。契法界也。第三彌勒一人名為攝德成因相。即會前依位普門。總為證入之因也。第四後文殊一人為智照無二相。即融究竟朗悟在懷。照前行等。唯一實圓智。更無前後明昧等也。第五普賢一人名為顯因廣大相。即始覺同本。大智現前遍周法界。無處不至。普包容也。第四境智圓融者。復就前人中。總束為二。一文殊。是能證智。即前解行等。二普賢。是所證之法界。即是所信所入也。何者。以文殊當波若位。普賢當法界門。所以知者。師云。三藏者。有經作如是說。又案此經中意義文勢。深有此理。又古尊德既判後文殊名為智照無二相。故知前諸人總是後文殊一人也。故下文云。善財還逕百一十城。復合諧文殊者。是此意也。又文殊師利教我於數筆等法。又下文云。文殊師利憶念力故等。又下文云。善男子文殊師利是汝善知識。能令汝得生如來家。長養善根積功德聚。乃至滿足大願。淨諸法門。皆由文殊師利威神力等者。既圓滿得證法界。所所因滿。普賢居後故。下文云。我於一一毛孔中現佛之境界。諦觀察等。又云。汝具觀我清淨法身等。解云。既令觀清淨法身。故知善財見普賢。即是證法界也。又束為一。謂境智一如無有差別。是故後文殊更無身想。教即何故如是。以初見文殊。即明善財信以之始。至後不見即見善財智滿足之經。中間諸人皆是善財修行次第。以善財障盡惑除。未必動念。是故反照唯是初心更無異也。後不見者。有斯意也。故經云。從文殊師利智慧所起等。亦是論中始覺同本覺。無始覺之異。此之謂也。第五泯同果海者。謂因行圓滿沒果海中。朗始朗終圓融具德。亡言絕慮唯證相應也。如是隨說為門。意無前後也。是故卷展為斯無礙難申述。取者如文思之。故下文云。如是真佛子。甚深微妙之義。眾生欲思量。迷亂心發狂。此之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次修行也。第二初從摩耶終至德生童子等。總有十一人。名為會緣入實相。即會前住等。成普別兩行。契法界也。第三彌勒一人名為攝德成因相。即會前依位普門。總為證入之因也。第四後文殊一人為智照無二相。即融究竟朗悟在懷。照前行等。唯一實圓智。更無前後明昧等也。第五普賢一人名為顯因廣大相。即始覺同本。大智現前遍周法界。無處不至。普包容也。第四境智圓融者。復就前人中。總束為二。一文殊。是能證智。即前解行等。二普賢。是所證之法界。即是所信所入也。何者。以文殊當波若位。普賢當法界門。所以知者。師云。三藏者。有經作如是說。又案此經中意義文勢。深有此理。又古尊德既判後文殊名為智照無二相。故知前諸人總是後文殊一人也。故下文云。善財還逕百一十城。復合諧文殊者。是此意也。又文殊師利教我於數筆等法。又下文云。文殊師利憶念力故等。又下文云。善男子文殊師利是汝善知識。能令汝得生如來家。長養善根積功德聚。乃至滿足大願。淨諸法門。皆由文殊師利威神力等者。既圓滿得證法界。所所因滿。普賢居後故。下文云。我於一一毛孔中現佛之境界。諦觀察等。又云。汝具觀我清淨法身等。解云。既令觀清淨法身。故知善財見普賢。即是證法界也。又束為一。謂境智一如無有差別。是故後文殊更無身想。教即何故如是。以初見文殊。即明善財信以之始。至後不見即見善財智滿足之經。中間諸人皆是善財修行次第。以善財障盡惑除。未必動念。是故反照唯是初心更無異也。後不見者。有斯意也。故經云。從文殊師利智慧所起等。亦是論中始覺同本覺。無始覺之異。此之謂也。第五泯同果海者。謂因行圓滿沒果海中。朗始朗終圓融具德。亡言絕慮唯證相應也。如是隨說為門。意無前後也。是故卷展為斯無礙難申述。取者如文思之。故下文云。如是真佛子。甚深微妙之義。眾生欲思量。迷亂心發狂。此之謂也。

第四問答取文勢者亦二。一問答會前。二結勸修學。第一問答會前者。問前既言摩耶會。前諸緣為其一實。何得會已修有十人不同耶。答會已而有十人者。此顯緣起無盡。託十顯之。何者。以不離摩耶。並是摩耶之實德也。即寄前五三世同修。至於究竟出生佛也。經云。我是一切諸佛母。一切諸佛皆從我生等。亦可表亦諸位即異鎔融卷舒無礙。是故一一位即辨成佛者。意存此也。問摩耶無體。俱會諸位成。餘人亦復如然。何不悉皆具十耶。答摩耶中具此十人者。即是前一一人所皆具之也。何以故。摩耶即會前諸人。總以為一身故。以一一人即是摩耶。摩耶即是一一人故。令獨摩耶中具十人者。有斯意也。問摩耶即是前諸人。即言此具餘亦具者。亦可諸人即是後摩耶。何不前具後不具。答摩耶是總。餘是別。俱使總具別。何者。別未究竟。總不究竟也。智未究竟。別無可別。何得具耶。是故摩耶中具者。即餘人亦具也。問八會之中。何故昇天四會皆云不起菩提樹而昇天等。云何人中三會不言不起此而昇彼耶。答此有二意。一據解。二約行。初解中復三。一近二遠三總。初近者。以人中地接相去不遙。法爾通收不待言示。所以不言不起此而昇彼也。遠者。以人天類體復極隔不同相攝難知。所以帶前而起後也。此乃顯緣起無礙互鎔融也。三總者。以總攝別。別在總中。昇降不同。皆云不離覺樹而昇彼也。此以更融遍門自有殊。雖去彼中。而恒在此。為欲表生物解故。舉後而帶前生也。二約行者復二。一申義。二釋妨。初者。然昇天等會據解據處為言。解滿即行證無差別。所以後二不論也。不類天者。有斯意也。二者以信自正位。是故二處不言也。問上言善財不見文殊。即言表其智滿。唯是初心無異者。何以經說善財歷諸位耶。答經說歷諸位者有二種。一者約教行而言教有次位。節級不同。善財歷位據此而說。二者約義圓融言以夫大緣起法界同時具足無有次位前後等差別。善財一生案此而說。今以兩義令辨。然歷位不離初心。一生未初多經劫所修而具斯意也。故佛地經云。一念即無量劫。無量劫即一念等。今為以教義而言。是即名為同教一乘。若以義攝教而言。是即名為別教一乘也。然善財歷在不離初心者。據斯說也。問何故末後知識更無指後及結說等耶。答結會文殊即善財因已究竟。至後普賢菩薩即辨善財得證相應。所以一見即意一俱圓。是故更指後無故等也。故下文云。善財於普賢菩薩相好交節諸毛孔中。見不可說不可說世界海諸佛充滿。二如來不可說不可說。大菩薩以為眷屬等是也。如前辨。第二結勸修學者。上來序經中少言。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四問答取文勢者亦二。一問答會前。二結勸修學。第一問答會前者。問前既言摩耶會。前諸緣為其一實。何得會已修有十人不同耶。答會已而有十人者。此顯緣起無盡。託十顯之。何者。以不離摩耶。並是摩耶之實德也。即寄前五三世同修。至於究竟出生佛也。經云。我是一切諸佛母。一切諸佛皆從我生等。亦可表亦諸位即異鎔融卷舒無礙。是故一一位即辨成佛者。意存此也。問摩耶無體。俱會諸位成。餘人亦復如然。何不悉皆具十耶。答摩耶中具此十人者。即是前一一人所皆具之也。何以故。摩耶即會前諸人。總以為一身故。以一一人即是摩耶。摩耶即是一一人故。令獨摩耶中具十人者。有斯意也。問摩耶即是前諸人。即言此具餘亦具者。亦可諸人即是後摩耶。何不前具後不具。答摩耶是總。餘是別。俱使總具別。何者。別未究竟。總不究竟也。智未究竟。別無可別。何得具耶。是故摩耶中具者。即餘人亦具也。問八會之中。何故昇天四會皆云不起菩提樹而昇天等。云何人中三會不言不起此而昇彼耶。答此有二意。一據解。二約行。初解中復三。一近二遠三總。初近者。以人中地接相去不遙。法爾通收不待言示。所以不言不起此而昇彼也。遠者。以人天類體復極隔不同相攝難知。所以帶前而起後也。此乃顯緣起無礙互鎔融也。三總者。以總攝別。別在總中。昇降不同。皆云不離覺樹而昇彼也。此以更融遍門自有殊。雖去彼中。而恒在此。為欲表生物解故。舉後而帶前生也。二約行者復二。一申義。二釋妨。初者。然昇天等會據解據處為言。解滿即行證無差別。所以後二不論也。不類天者。有斯意也。二者以信自正位。是故二處不言也。問上言善財不見文殊。即言表其智滿。唯是初心無異者。何以經說善財歷諸位耶。答經說歷諸位者有二種。一者約教行而言教有次位。節級不同。善財歷位據此而說。二者約義圓融言以夫大緣起法界同時具足無有次位前後等差別。善財一生案此而說。今以兩義令辨。然歷位不離初心。一生未初多經劫所修而具斯意也。故佛地經云。一念即無量劫。無量劫即一念等。今為以教義而言。是即名為同教一乘。若以義攝教而言。是即名為別教一乘也。然善財歷在不離初心者。據斯說也。問何故末後知識更無指後及結說等耶。答結會文殊即善財因已究竟。至後普賢菩薩即辨善財得證相應。所以一見即意一俱圓。是故更指後無故等也。故下文云。善財於普賢菩薩相好交節諸毛孔中。見不可說不可說世界海諸佛充滿。二如來不可說不可說。大菩薩以為眷屬等是也。如前辨。第二結勸修學者。上來序經中少言。如

管窺天。餘勢多端。莫知涯際。盡窮來劫。誓畢修行。唯願捨身受身常生此念。若有信歸修學。速然證菩提。所以見聞必成堅種。當復發大歡喜自慶又希逢也。故經云。善財汝應發大歡喜。不久得大果報故。無量菩薩於無量劫修。汝今一生皆悉具德。乃至具有欲得如是法者。定如善財之所修學等。又云。過去諸佛專求菩提修習此行。於無量劫諸有為中受無量苦。猶不值遇。乃至云。得大善利。成滿大願。親近諸佛。為佛真子。必成佛道(云云)。廣如經辨。準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 管窺天。餘勢多端。莫知涯際。盡窮來劫。誓畢修行。唯願捨身受身常生此念。若有信歸修學。速然證菩提。所以見聞必成堅種。當復發大歡喜自慶又希逢也。故經云。善財汝應發大歡喜。不久得大果報故。無量菩薩於無量劫修。汝今一生皆悉具德。乃至具有欲得如是法者。定如善財之所修學等。又云。過去諸佛專求菩提修習此行。於無量劫諸有為中受無量苦。猶不值遇。乃至云。得大善利。成滿大願。親近諸佛。為佛真子。必成佛道(云云)。廣如經辨。準之。

華嚴關脈義記一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴關脈義記一卷

寫本云。永仁五年(丁酉)暮春三月五日。於東大寺戒壇院。為實圓比丘書寫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寫本云。永仁五年(丁酉)暮春三月五日。於東大寺戒壇院。為實圓比丘書寫之。