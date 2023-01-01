華嚴發菩提心章凡例 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴發菩提心章凡例

此章別有異本，而文畫多紕謬，字句頗缺脫，今以梅尾南都諸本隨義參訂改正。筆削非私意也，每值文有大異，繫之鼇頭。《法界義鏡》曰：「香象大師《菩提心章》載法界觀門，以明發心相。」故今章明第四表德中有五門：自第一真空觀至第三周遍含容觀，全舉彼觀文耳也。又如圓超《疏鈔錄》、凝然《華嚴宗要義》、永超《東域傳燈錄》及《高山寺藏目》等，皆標為賢首撰也。世別有題為《華嚴三昧章》者，然其文大同此章。今謂是乃後學誤以今章殘編為《三昧章》者耶？故《探玄記》說十重唯識曰：「上來所明約教就解而說。若就觀、行，亦有十重，如一卷《華嚴三昧》中說云。」然考世所題為《三昧章》者，總無其文，故知彼非其於《探玄記》所指者必矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此章別有異本，而文畫多紕謬，字句頗缺脫，今以梅尾南都諸本隨義參訂改正。筆削非私意也，每值文有大異，繫之鼇頭。《法界義鏡》曰：「香象大師《菩提心章》載法界觀門，以明發心相。」故今章明第四表德中有五門：自第一真空觀至第三周遍含容觀，全舉彼觀文耳也。又如圓超《疏鈔錄》、凝然《華嚴宗要義》、永超《東域傳燈錄》及《高山寺藏目》等，皆標為賢首撰也。世別有題為《華嚴三昧章》者，然其文大同此章。今謂是乃後學誤以今章殘編為《三昧章》者耶？故《探玄記》說十重唯識曰：「上來所明約教就解而說。若就觀、行，亦有十重，如一卷《華嚴三昧》中說云。」然考世所題為《三昧章》者，總無其文，故知彼非其於《探玄記》所指者必矣。

正德四年納錦綾山曼陀羅院 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正德四年納錦綾山曼陀羅院

華嚴發菩提心章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴發菩提心章

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

發心第一 簡教第二 顯過第三 表德第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心第一 簡教第二 顯過第三 表德第四

初中問曰：「云何名為發菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中問曰：「云何名為發菩提心？」

答曰：「依起信論有三種心：一者、直心，正念真如法故；二者、深心，樂修一切諸善行故；三者、大悲心，救度一切苦眾生故。依此三心，各曲開十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依起信論有三種心：一者、直心，正念真如法故；二者、深心，樂修一切諸善行故；三者、大悲心，救度一切苦眾生故。依此三心，各曲開十門。

「就初直心中，具有十心： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「就初直心中，具有十心：

「一者、廣大心，謂誓願觀一切法，悉如如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、廣大心，謂誓願觀一切法，悉如如故。

「二者、甚深心，謂誓願觀真如，要盡源底故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、甚深心，謂誓願觀真如，要盡源底故。

「三者、方便心，謂推求簡擇，趣真方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、方便心，謂推求簡擇，趣真方便故。

「四者、堅固心，謂設逢極苦樂受，此觀心不捨離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、堅固心，謂設逢極苦樂受，此觀心不捨離故。

「五者、無間心，謂觀此真如理，盡未來際不覺其久故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、無間心，謂觀此真如理，盡未來際不覺其久故。

「六者、折伏心，謂若失念煩惱暫起，即覺察折伏令盡，使觀心相續故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、折伏心，謂若失念煩惱暫起，即覺察折伏令盡，使觀心相續故。

「七者、善巧心，謂觀真理，不礙隨事，巧修萬行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、善巧心，謂觀真理，不礙隨事，巧修萬行故。

「八者、不二心，謂隨事萬行，與一味真理融無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、不二心，謂隨事萬行，與一味真理融無二故。

「九者、無礙心，謂理事既全融不二，還令全理之事互相即入故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、無礙心，謂理事既全融不二，還令全理之事互相即入故。

「十者、圓明心，謂頓觀法界全一全多，同時顯現無障無礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、圓明心，謂頓觀法界全一全多，同時顯現無障無礙故。

「第二深心中，亦具十心： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二深心中，亦具十心：

「一者、廣大心，謂於遍法界一切行門，誓當修習學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、廣大心，謂於遍法界一切行門，誓當修習學故。

「二者、修行心，謂於此無邊行海，對緣修造故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、修行心，謂於此無邊行海，對緣修造故。

「三者、究竟心，謂凡所修學，要當成就，乃至菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、究竟心，謂凡所修學，要當成就，乃至菩提故。

「四者、忍苦心，謂能忍大苦，修諸難行，不以為難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、忍苦心，謂能忍大苦，修諸難行，不以為難故。

「五者、無厭足心，謂頓修多行，情無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、無厭足心，謂頓修多行，情無厭足故。

「六者、無疲倦心，謂於一一難行多時，勇悍無疲倦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、無疲倦心，謂於一一難行多時，勇悍無疲倦故。

「七者、常心，謂於一一行，各盡未來際，念念相續恒不斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、常心，謂於一一行，各盡未來際，念念相續恒不斷故。

「八者、不求果報心，謂修此諸行，不求人天二乘果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、不求果報心，謂修此諸行，不求人天二乘果故。

「九者、歡喜心，謂凡修諸行，稱本求心，皆大歡喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、歡喜心，謂凡修諸行，稱本求心，皆大歡喜故。

「十者、不顛倒心，謂凡所修行，皆離二乘，俱絕三輪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、不顛倒心，謂凡所修行，皆離二乘，俱絕三輪故。

「第三大悲心中，亦具十心： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大悲心中，亦具十心：

「一者、廣大心，謂於一切眾生皆立誓願，將度脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、廣大心，謂於一切眾生皆立誓願，將度脫故。

「二者、最勝心，謂度彼要當得佛果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、最勝心，謂度彼要當得佛果故。

「三者、巧方便心，謂求度眾生巧方便法，要當成熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、巧方便心，謂求度眾生巧方便法，要當成熟故。

「四者、忍苦心，謂堪忍代彼一切眾生受大苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、忍苦心，謂堪忍代彼一切眾生受大苦故。

「五者、無厭足心，謂於一一難化眾生化以無量方便，無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、無厭足心，謂於一一難化眾生化以無量方便，無厭足故。

「六者、無疲倦心，謂化難化眾生設於無量劫荷負眾生苦，不以為勞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、無疲倦心，謂化難化眾生設於無量劫荷負眾生苦，不以為勞故。

「七者、常心，謂於一一眾生盡未來際念念無間，不休息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、常心，謂於一一眾生盡未來際念念無間，不休息故。

「八者、不求恩報心，謂於諸眾生作此廣大饒益，終不希望毛端恩報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、不求恩報心，謂於諸眾生作此廣大饒益，終不希望毛端恩報故。

「九者、歡喜心，謂令眾生得安樂時，通令得轉輪王樂、釋梵天王乃至二乘及大涅槃等樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、歡喜心，謂令眾生得安樂時，通令得轉輪王樂、釋梵天王乃至二乘及大涅槃等樂故。

「十者、不顛倒心，謂不見能化及所化故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、不顛倒心，謂不見能化及所化故。」

第二簡教者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二簡教者。

問：「眾生修行，為要籍受持聖教，方成行耶？為要須捨教法行，方成立耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「眾生修行，為要籍受持聖教，方成行耶？為要須捨教法行，方成立耶？」

答：「通辨此義，略有十類眾生： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「通辨此義，略有十類眾生：

「一者、自有眾生元不識教，懸捨聖言，師自妄心，或隨邪友違教修行，以為心要。外現威儀，內實朽㦨，巧偽誑惑，是魔徒黨，此為最惡人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、自有眾生元不識教，懸捨聖言，師自妄心，或隨邪友違教修行，以為心要。外現威儀，內實朽㦨，巧偽誑惑，是魔徒黨，此為最惡人也。

「二者、自有眾生亦背聖教不讀經典，唯以質直心，隨逐前巧偽人，謂為出要，勤苦修行竟無所益，此雖勝於前類，猶非好人也。此上二人俱捨聖教，不得義理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、自有眾生亦背聖教不讀經典，唯以質直心，隨逐前巧偽人，謂為出要，勤苦修行竟無所益，此雖勝於前類，猶非好人也。此上二人俱捨聖教，不得義理。

「三者、自有眾生聞前二人背教為損，即便唯讀聖言不解義意，莫知修行，唯以巧偽傍依聖教，求名求利，違自所誦，順妄背真，此雖不捨聖言，猶非好人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、自有眾生聞前二人背教為損，即便唯讀聖言不解義意，莫知修行，唯以巧偽傍依聖教，求名求利，違自所誦，順妄背真，此雖不捨聖言，猶非好人也。

「四者、自有眾生雖受持讀誦唯逐文句，不知義理，不解修行，唯以直心讀誦為業，雖無巧偽勝過前人，猶非究竟。此上二人俱不捨聖教而不得義理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、自有眾生雖受持讀誦唯逐文句，不知義理，不解修行，唯以直心讀誦為業，雖無巧偽勝過前人，猶非究竟。此上二人俱不捨聖教而不得義理也。

「五者、自有眾生讀誦聖教，分知解行，隨力修行，多讀文句，少有修行。雖是好人，猶未究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、自有眾生讀誦聖教，分知解行，隨力修行，多讀文句，少有修行。雖是好人，猶未究竟。

「六者、自有眾生廣尋聖教，遍知解行，漸略聖言，而順教修行，取意專修不復多讀。此雖復勝前，猶非究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、自有眾生廣尋聖教，遍知解行，漸略聖言，而順教修行，取意專修不復多讀。此雖復勝前，猶非究竟。

「七者、自有眾生受持聖教深會其意，亡筌得實，唯在修行，不復尋言。雖捨教筌，猶非究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、自有眾生受持聖教深會其意，亡筌得實，唯在修行，不復尋言。雖捨教筌，猶非究竟。

「八者、自有眾生尋教得旨，知一切法無不穪性，是故於文字教法亦不待捨離，持此順稱之教則為正行，此雖不捨教而得真，猶非究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、自有眾生尋教得旨，知一切法無不穪性，是故於文字教法亦不待捨離，持此順稱之教則為正行，此雖不捨教而得真，猶非究竟。

「九者、自有眾生常受持稱性之言教，遂得於教不捨不著，恒觀絕言之真理，乃得於理亦不捨亦不滯，俱起二行故。《經》曰：『聖說法，聖默然』者，是其事也。此雖理事無礙，二行俱起，猶非究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、自有眾生常受持稱性之言教，遂得於教不捨不著，恒觀絕言之真理，乃得於理亦不捨亦不滯，俱起二行故。《經》曰：『聖說法，聖默然』者，是其事也。此雖理事無礙，二行俱起，猶非究竟。

「十者、自有眾生尋教得真，會理、教無礙常觀理而不礙持教，恒誦習而不礙觀空。故《經》曰：『成就第一誠諦之語，如說能行，如行能說，乃至學三世諸佛無二語，隨順如來一切智慧』等，此則理教俱融，合成一觀，方為究竟也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、自有眾生尋教得真，會理、教無礙常觀理而不礙持教，恒誦習而不礙觀空。故《經》曰：『成就第一誠諦之語，如說能行，如行能說，乃至學三世諸佛無二語，隨順如來一切智慧』等，此則理教俱融，合成一觀，方為究竟也。」

第三顯過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯過者。

問：「色空、空色為相即耶？為不相即耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「色空、空色為相即耶？為不相即耶？」

答：「有二門：一、顯過；二、表德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有二門：一、顯過；二、表德。

「第一顯過中有四句：謂即亦不可，非即亦不可，俱亦不可，俱非亦不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一顯過中有四句：謂即亦不可，非即亦不可，俱亦不可，俱非亦不可。

「初中有二：謂據人及法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初中有二：謂據人及法。

「就人有四句：若色即空，有二過失：一、凡迷同聖過，以凡夫見色，即是空故。二、聖智同凡過，以所證真空，即是凡見色故。若空即色，亦有二過失：一、聖應同凡，見妄色故。二、凡應同聖，見真空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「就人有四句：若色即空，有二過失：一、凡迷同聖過，以凡夫見色，即是空故。二、聖智同凡過，以所證真空，即是凡見色故。若空即色，亦有二過失：一、聖應同凡，見妄色故。二、凡應同聖，見真空故。

「就法四句者：若色即空，還有二過失：一、壞俗諦過，以青、黃等色即是真空，則無別俗故。二者、壞真諦過，既以青、黃等相為真空，則別無真空故。若空即色，亦有二過失：一、壞真諦過，以空是青、黃等，則無真空故。二、壞俗諦過，以真空為色，則無妄色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「就法四句者：若色即空，還有二過失：一、壞俗諦過，以青、黃等色即是真空，則無別俗故。二者、壞真諦過，既以青、黃等相為真空，則別無真空故。若空即色，亦有二過失：一、壞真諦過，以空是青、黃等，則無真空故。二、壞俗諦過，以真空為色，則無妄色故。

「第二非即亦不可者，亦有二失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二非即亦不可者，亦有二失。

「據人四句者：若色不即空，有二失：一者、凡迷不成過，以所見色，非虛妄故。二、凡無悟聖過，以所見妄色，隔真空故。若空不即色，亦有二失：一、聖智不成過，以空取色外是，非真空故。二、聖不從凡過，以空異妄色，聖自聖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「據人四句者：若色不即空，有二失：一者、凡迷不成過，以所見色，非虛妄故。二、凡無悟聖過，以所見妄色，隔真空故。若空不即色，亦有二失：一、聖智不成過，以空取色外是，非真空故。二、聖不從凡過，以空異妄色，聖自聖故。

「就法四句者：若色不即空，亦有二失：一、壞俗諦過，以色不無性，則待緣不得有故。二、壞真諦過，以不會色歸空，則無真空故。若空不即色，亦有二失：一、壞真諦過，以色外斷空，理非真故。二、壞俗諦過，以空非色妄，無依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「就法四句者：若色不即空，亦有二失：一、壞俗諦過，以色不無性，則待緣不得有故。二、壞真諦過，以不會色歸空，則無真空故。若空不即色，亦有二失：一、壞真諦過，以色外斷空，理非真故。二、壞俗諦過，以空非色妄，無依故。

「第三俱亦不可者，謂若色即空、不即空，空即色、不即色，亦有二種失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三俱亦不可者，謂若色即空、不即空，空即色、不即色，亦有二種失。

「初、據人，有二失：一、凡聖雜亂過，二、迷悟不成過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初、據人，有二失：一、凡聖雜亂過，二、迷悟不成過。

「次就法，亦有二失：一、二諦雜亂過，二、二諦不成過。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次就法，亦有二失：一、二諦雜亂過，二、二諦不成過。思之可見。

「第四俱非亦不可者，謂若色非空、非不空，空非色、非不色者，亦有二種失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四俱非亦不可者，謂若色非空、非不空，空非色、非不色者，亦有二種失。

「就人，有二失：一、迷無悟聖期，悟不從凡過；二、聖凡雜亂，二位俱壞過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「就人，有二失：一、迷無悟聖期，悟不從凡過；二、聖凡雜亂，二位俱壞過。

「二、據法者，亦有二失：一、二諦各別，俱不成過；二、二諦混雜，失法體過。思之可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、據法者，亦有二失：一、二諦各別，俱不成過；二、二諦混雜，失法體過。思之可見。」

第四表德者，自有五門：一、真空觀，二、理事無礙觀，三、周偏含容觀，四、色空章十門止觀，五、理事圓融義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四表德者，自有五門：一、真空觀，二、理事無礙觀，三、周偏含容觀，四、色空章十門止觀，五、理事圓融義。

第一真空觀法，於中略作四句十門：一、會色歸空觀，二、明空即色觀，三、空色無礙觀，四、泯絕無寄觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一真空觀法，於中略作四句十門：一、會色歸空觀，二、明空即色觀，三、空色無礙觀，四、泯絕無寄觀。

就初門中為四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初門中為四：

一、色不即空，以即空故。何以故？以色不即斷空故，不是空也。以色舉體是真空也，故云以即空故。良由即是真空故，非斷空也。是故言由是空，故不是空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、色不即空，以即空故。何以故？以色不即斷空故，不是空也。以色舉體是真空也，故云以即空故。良由即是真空故，非斷空也。是故言由是空，故不是空也。

二、色不即空，以即空故。何以故？以青、黃之相，非是真空之理，故云不即空。然青、黃無體，莫不皆空，故云即空。良以青、黃無體之空，非即青、黃，故云不即空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、色不即空，以即空故。何以故？以青、黃之相，非是真空之理，故云不即空。然青、黃無體，莫不皆空，故云即空。良以青、黃無體之空，非即青、黃，故云不即空也。

三、色不即空，以即空故。何以故？以空中無色，故不即空；會色無體，故是即空。良由會色歸空，空中必無有色。是故由色空，故色非空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、色不即空，以即空故。何以故？以空中無色，故不即空；會色無體，故是即空。良由會色歸空，空中必無有色。是故由色空，故色非空也。

上三句以法揀情訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上三句以法揀情訖。

四、色即是空。何以故？凡是色法必不異真空，以諸色法，必無性故，是故色即是空。如色空既爾，一切法亦然。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、色即是空。何以故？凡是色法必不異真空，以諸色法，必無性故，是故色即是空。如色空既爾，一切法亦然。思之。

第二明空即色觀者，於中亦作四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明空即色觀者，於中亦作四門。

一、空不即色，以空即色故。何以故？斷空不即是色，故云非色。真空必不異色，故云空即色。是故要由真空即色故，令斷空不即色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、空不即色，以空即色故。何以故？斷空不即是色，故云非色。真空必不異色，故云空即色。是故要由真空即色故，令斷空不即色也。

二、空不即色，以空即色故。何以故？以空理非青、黃，故云空不即色。然非青、黃之真空，必不異青、黃故，是故言空即色。要由不異青、黃故，不即青、黃，故言空即色、不即色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、空不即色，以空即色故。何以故？以空理非青、黃，故云空不即色。然非青、黃之真空，必不異青、黃故，是故言空即色。要由不異青、黃故，不即青、黃，故言空即色、不即色也。

三、空不即色，以空即色故。何以故？空是所依，非能依故，不即色也。必與能依作所依，故即是色也。良由是所依故，不即色；是所依故，即是色。是故言由不即色故，即是色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、空不即色，以空即色故。何以故？空是所依，非能依故，不即色也。必與能依作所依，故即是色也。良由是所依故，不即色；是所依故，即是色。是故言由不即色故，即是色也。

上三句亦以法揀情訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上三句亦以法揀情訖。

四、空即是色。何以故？凡是真空必不異色，以是法無我，理非斷滅故。是故空即是色，如空色既爾，一切法皆然。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、空即是色。何以故？凡是真空必不異色，以是法無我，理非斷滅故。是故空即是色，如空色既爾，一切法皆然。思之。

第三色空無礙觀者，謂色舉體不異空，全是盡色之空故，即色不盡而空現，空舉體不異色，全是盡空之色故，即空、即色而空不隱也。是故菩薩觀色無不見空，觀空莫非見色，無障無礙為一味法。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三色空無礙觀者，謂色舉體不異空，全是盡色之空故，即色不盡而空現，空舉體不異色，全是盡空之色故，即空、即色而空不隱也。是故菩薩觀色無不見空，觀空莫非見色，無障無礙為一味法。思之可見。

第四泯絕無寄觀者，謂此所觀真空，不可言即色、不即色，亦不可言即空、不即空。一切法皆不可，不可亦不可，此語亦不受，迥絕無寄，非言所及，非解所到，是謂行境。何以故？以生心動念，即乖法體，失正念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四泯絕無寄觀者，謂此所觀真空，不可言即色、不即色，亦不可言即空、不即空。一切法皆不可，不可亦不可，此語亦不受，迥絕無寄，非言所及，非解所到，是謂行境。何以故？以生心動念，即乖法體，失正念故。

又於前四句中，初二句八門，皆揀情顯解。第三句一門，解終趣行。第四句一門，正成行體。若不洞明前解，無以躡成此行。若不解此行，法絕於前解，無以成其正解。若守解不捨，無以入茲正行。是故行由解成，行起解絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於前四句中，初二句八門，皆揀情顯解。第三句一門，解終趣行。第四句一門，正成行體。若不洞明前解，無以躡成此行。若不解此行，法絕於前解，無以成其正解。若守解不捨，無以入茲正行。是故行由解成，行起解絕也。

第二理、事無礙觀者，謂理事鎔融存亡逆順，通有十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二理、事無礙觀者，謂理事鎔融存亡逆順，通有十門。

一、理遍於事門，謂能遍之理性無分限，所遍之事分位差別，一一事中理皆全遍，非是分遍。何以故？以彼真理不可分故，是故一一纖塵皆攝無邊真理，無不圓足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、理遍於事門，謂能遍之理性無分限，所遍之事分位差別，一一事中理皆全遍，非是分遍。何以故？以彼真理不可分故，是故一一纖塵皆攝無邊真理，無不圓足。

二、事遍於理門，謂能遍之事是有分限，所遍之理要無分限；此有分限之事，於無分限之理全同，非分同。何以故？以事無體，還如理故，是故一塵不壞而遍法界也。如一塵，一切法亦然。思之。此全遍門超情離見，非世喻能況。如全大海，在一波中而海非小；如一小波，匝於大海而波非大，同時全遍於諸波而海非異，俱時各匝於大海而波非一。又大海全遍一波時，不妨舉體全遍於諸波；一波全匝大海時，諸波亦各全匝互不相礙。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、事遍於理門，謂能遍之事是有分限，所遍之理要無分限；此有分限之事，於無分限之理全同，非分同。何以故？以事無體，還如理故，是故一塵不壞而遍法界也。如一塵，一切法亦然。思之。此全遍門超情離見，非世喻能況。如全大海，在一波中而海非小；如一小波，匝於大海而波非大，同時全遍於諸波而海非異，俱時各匝於大海而波非一。又大海全遍一波時，不妨舉體全遍於諸波；一波全匝大海時，諸波亦各全匝互不相礙。思之。

問：「理既全體遍，一塵何故非小，既不同塵而小，何得說為全體遍於一塵？又一塵全匝於理性，何故非大？若不同理而廣大，何得全遍於理性？既成矛盾，義極相違！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「理既全體遍，一塵何故非小，既不同塵而小，何得說為全體遍於一塵？又一塵全匝於理性，何故非大？若不同理而廣大，何得全遍於理性？既成矛盾，義極相違！」

答：「理、事相望，各非一異，故得全收，而不壞本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「理、事相望，各非一異，故得全收，而不壞本位。

「先、理望事有其四句：一、真理與事非異故，真理全體在一事中。二、真理與事非一故，理性恒無邊際。三、以非一即是非異故，無邊理性全在一塵。四、以非異即是非一故，一塵理性無有分限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先、理望事有其四句：一、真理與事非異故，真理全體在一事中。二、真理與事非一故，理性恒無邊際。三、以非一即是非異故，無邊理性全在一塵。四、以非異即是非一故，一塵理性無有分限。

「次、以事望理亦有四句者：一、事法與理非異故，一塵全匝於理性。二、事法與理非一故，不壞於一塵。三、以非一即非異故，一小塵匝無邊真理。四、以非異即非一故，匝無邊理而塵不大。思之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次、以事望理亦有四句者：一、事法與理非異故，一塵全匝於理性。二、事法與理非一故，不壞於一塵。三、以非一即非異故，一小塵匝無邊真理。四、以非異即非一故，匝無邊理而塵不大。思之。」

問：「無邊理性全遍一塵時，外諸事處為有理性？為無理性？若塵外有理，則非全體遍一塵！若塵外無理，則非全體遍一切事。義甚相違！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「無邊理性全遍一塵時，外諸事處為有理性？為無理性？若塵外有理，則非全體遍一塵！若塵外無理，則非全體遍一切事。義甚相違！」

答：「以一理性融故，多事無礙故，故得全在內而全在外，無障無礙，是故各有四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「以一理性融故，多事無礙故，故得全在內而全在外，無障無礙，是故各有四句。

「先、就理四句者：一、以理性全體在一切事中時，不礙全體在一塵處，是故在外即在內。二、以全體在一塵中時，不礙全體在餘事處，是故在內即在外。三、以無二之性，各全在一切中故，是故亦在內亦在外。四、以無二之性，非一切故，是故非內非外。前三句明與一切法非異，此之一句明與一切法非一，良為非一非異，故內外無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先、就理四句者：一、以理性全體在一切事中時，不礙全體在一塵處，是故在外即在內。二、以全體在一塵中時，不礙全體在餘事處，是故在內即在外。三、以無二之性，各全在一切中故，是故亦在內亦在外。四、以無二之性，非一切故，是故非內非外。前三句明與一切法非異，此之一句明與一切法非一，良為非一非異，故內外無礙。

「次、就事四句者：一、一事全匝於理時，不礙一切事法亦全匝，是故在內即在外。二、一切事法各匝於理時，不礙一塵亦全匝，是故在外即在內。三、以諸事法同時各匝故，是故全在內亦全在外，無有障礙。四、以諸事法各不壞故，彼此相望，非內亦非外。思之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次、就事四句者：一、一事全匝於理時，不礙一切事法亦全匝，是故在內即在外。二、一切事法各匝於理時，不礙一塵亦全匝，是故在外即在內。三、以諸事法同時各匝故，是故全在內亦全在外，無有障礙。四、以諸事法各不壞故，彼此相望，非內亦非外。思之。」

三、依理成事門，謂事無別體，要因真理而得成立。以諸緣起皆無自性故，由無性理，事方成故。如波攬水以成動，水望於波，能成立故。依如來藏，得有諸法，當知亦爾。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依理成事門，謂事無別體，要因真理而得成立。以諸緣起皆無自性故，由無性理，事方成故。如波攬水以成動，水望於波，能成立故。依如來藏，得有諸法，當知亦爾。思之。

四、事能顯理門，謂由事攬理故，則事虛而理實，以事虛故，全事中之理挺然露現。猶如波相虛，令水體露現。當知此中道理亦爾。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、事能顯理門，謂由事攬理故，則事虛而理實，以事虛故，全事中之理挺然露現。猶如波相虛，令水體露現。當知此中道理亦爾。思之。

五、以理奪事門，謂事既攬理成，遂令事相皆盡，唯一真理平等顯現，以離真理外無片事可得故。如水奪波，波無不盡，此則水存已，壞波令盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、以理奪事門，謂事既攬理成，遂令事相皆盡，唯一真理平等顯現，以離真理外無片事可得故。如水奪波，波無不盡，此則水存已，壞波令盡。

六、事能隱理門，謂真理隨緣，成諸事法；然此事法既違於理，遂令事顯，理不現也。如水成波，動顯靜隱。《經》云：「法身流轉五道名曰眾生。故眾生現時法身不現也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、事能隱理門，謂真理隨緣，成諸事法；然此事法既違於理，遂令事顯，理不現也。如水成波，動顯靜隱。《經》云：「法身流轉五道名曰眾生。故眾生現時法身不現也。」

七、真理即事門，謂凡是真理必非事外，以是法無我理故。事必依理，理虛無體，是故此理舉體皆事，方為真理。如水即波無動，而非濕故，即水是波。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、真理即事門，謂凡是真理必非事外，以是法無我理故。事必依理，理虛無體，是故此理舉體皆事，方為真理。如水即波無動，而非濕故，即水是波。思之。

八、事法即理門，謂緣起事法必無自性，無自性故，舉體即真。故說眾生即如，不待滅也。以波動相舉，體即水故，無異相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、事法即理門，謂緣起事法必無自性，無自性故，舉體即真。故說眾生即如，不待滅也。以波動相舉，體即水故，無異相也。

九、真理非事門，謂即事之理而非是事，以真、妄異故，實非虛故，所依非能依故。如即波之水，非波，以動、濕異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、真理非事門，謂即事之理而非是事，以真、妄異故，實非虛故，所依非能依故。如即波之水，非波，以動、濕異故。

十、事法非理門，謂全理之事，事恒非理，性、相異故，能依非所依故，是故舉體全理而事相宛然。如全水之波，波恒非水，以動義，非濕故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、事法非理門，謂全理之事，事恒非理，性、相異故，能依非所依故，是故舉體全理而事相宛然。如全水之波，波恒非水，以動義，非濕故。

此上十義同一緣起，約理望事，則有成、有壞，有即、有離；事望於理，有顯、有隱，有一、有異；逆順自在，無障無礙，同時頓起。深思，令觀明現。是謂理、事圓融無礙觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上十義同一緣起，約理望事，則有成、有壞，有即、有離；事望於理，有顯、有隱，有一、有異；逆順自在，無障無礙，同時頓起。深思，令觀明現。是謂理、事圓融無礙觀也。

第三周遍含容觀者，謂事如理融，遍攝無礙，交參自在。略辨十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三周遍含容觀者，謂事如理融，遍攝無礙，交參自在。略辨十門。

一、理如事門，謂事法既虛，相無不盡；理性真實，體無不現。此則事無別事，即全理為事，是故菩薩雖復看事，即是觀理，然說此事為不即理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、理如事門，謂事法既虛，相無不盡；理性真實，體無不現。此則事無別事，即全理為事，是故菩薩雖復看事，即是觀理，然說此事為不即理。

二、事如理門，謂諸事法與理非異，故事隨理而圓遍，遂令一塵普遍法界；法界全體遍諸法時，此一微塵亦如理性，全在一切法中。如一微塵，一切事法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、事如理門，謂諸事法與理非異，故事隨理而圓遍，遂令一塵普遍法界；法界全體遍諸法時，此一微塵亦如理性，全在一切法中。如一微塵，一切事法亦爾。

三、事含理事無礙門，謂諸事法與理非一故，存本一事而能廣容。如一微塵其相不大，而能容攝無邊法界，由剎等諸法既不離法界，是故俱在一塵中現。如一塵，一切法亦爾。此事理融通非一非異故。總有四句：一、一中一；二、一切中一；三、一中一切；四、一切中一切。各有所由，思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、事含理事無礙門，謂諸事法與理非一故，存本一事而能廣容。如一微塵其相不大，而能容攝無邊法界，由剎等諸法既不離法界，是故俱在一塵中現。如一塵，一切法亦爾。此事理融通非一非異故。總有四句：一、一中一；二、一切中一；三、一中一切；四、一切中一切。各有所由，思之。

四、通局無礙門，謂諸事法與理非一即非異故，令此事法不離一處，即全遍十方一切塵內。由非異即非一故，全遍十方而不動一位，即遠、即近、即遍、即住，無障、無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、通局無礙門，謂諸事法與理非一即非異故，令此事法不離一處，即全遍十方一切塵內。由非異即非一故，全遍十方而不動一位，即遠、即近、即遍、即住，無障、無礙。

五、廣陜無礙門，謂諸事法與理，非一即非異故，不壞一塵而能廣容十方剎海；由非異即非一故，廣容十方法界而微塵不大。是則一塵之事，即廣、即陜、即大、即小，無障、無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、廣陜無礙門，謂諸事法與理，非一即非異故，不壞一塵而能廣容十方剎海；由非異即非一故，廣容十方法界而微塵不大。是則一塵之事，即廣、即陜、即大、即小，無障、無礙。

六、遍容無礙門，謂此一塵望於一切，由普遍即是廣容故，遍在一切中時即復還攝彼一切法，全住自一中；又由廣容即是普遍故，令此一塵還即遍在自內一切差別法中。是故此一塵自遍他時，即他遍自，能容、能入同時，遍、攝無礙。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、遍容無礙門，謂此一塵望於一切，由普遍即是廣容故，遍在一切中時即復還攝彼一切法，全住自一中；又由廣容即是普遍故，令此一塵還即遍在自內一切差別法中。是故此一塵自遍他時，即他遍自，能容、能入同時，遍、攝無礙。思之。

七、攝入無礙門，謂彼一切望於一法，以入他即是攝他故，一切全入一中之時，即令彼一還復在自一切之內，同時無礙。又由攝他即是入他故，一法全在一切中時，還令一切恒在一內，同時無礙。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、攝入無礙門，謂彼一切望於一法，以入他即是攝他故，一切全入一中之時，即令彼一還復在自一切之內，同時無礙。又由攝他即是入他故，一法全在一切中時，還令一切恒在一內，同時無礙。思之。

八、交涉無礙門，謂一法望一切有攝、有入，通有四句：謂一攝一切、一入一切；一切攝一、一切入一；一攝一法、一入一法；一切攝一切、一切入一切。同時交、參無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、交涉無礙門，謂一法望一切有攝、有入，通有四句：謂一攝一切、一入一切；一切攝一、一切入一；一攝一法、一入一法；一切攝一切、一切入一切。同時交、參無礙。

九、相在無礙門，謂一切望一，亦有入、有攝，亦有四句：謂攝一入一；攝一切入一；攝一入一切；攝一切入一切。同時交、參，無障、無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、相在無礙門，謂一切望一，亦有入、有攝，亦有四句：謂攝一入一；攝一切入一；攝一入一切；攝一切入一切。同時交、參，無障、無礙。

十、普融無礙門，謂一切及一，普皆同時，更互相望，一一具前兩重四句。普融無礙，準前思之。令圓明顯現，稱行境界，無障、無礙。深思之，令現在前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、普融無礙門，謂一切及一，普皆同時，更互相望，一一具前兩重四句。普融無礙，準前思之。令圓明顯現，稱行境界，無障、無礙。深思之，令現在前也。

第四色、空章十門止觀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四色、空章十門止觀者。

第一會相歸性門，於中，有二種：一、於所緣境會事歸理。二、於能緣心攝將入正也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會相歸性門，於中，有二種：一、於所緣境會事歸理。二、於能緣心攝將入正也。

第二依理起事門者，亦有二種：一者、所歸理非斷空故，不礙事相宛然。二者、所入止不滯寂故，復有隨事起修妙覺觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依理起事門者，亦有二種：一者、所歸理非斷空故，不礙事相宛然。二者、所入止不滯寂故，復有隨事起修妙覺觀。

第三理事無礙門者，亦有二種：一、由習前理事能通交徹，故今無礙也。二、雙現前故，遂使止觀同於一念頓照故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三理事無礙門者，亦有二種：一、由習前理事能通交徹，故今無礙也。二、雙現前故，遂使止觀同於一念頓照故。

第四理事雙絕門者，由事、理雙觀互相形奪故，遂使而雙俱盡，非理非事，寂然雙絕，是故令止觀雙泯，逈然無寄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四理事雙絕門者，由事、理雙觀互相形奪故，遂使而雙俱盡，非理非事，寂然雙絕，是故令止觀雙泯，逈然無寄也。

第五心境融通門者，即彼絕理事之無礙境，與彼泯止觀之無礙心，二而不二，故不礙心境；而冥然一味，不二而二，故不壞一味，而心、境兩分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五心境融通門者，即彼絕理事之無礙境，與彼泯止觀之無礙心，二而不二，故不礙心境；而冥然一味，不二而二，故不壞一味，而心、境兩分也。

第六事事相在門者，由理帶諸事全遍一事，是故以即止之觀，於一事中現一切法，而心無散動。如一事，一切亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六事事相在門者，由理帶諸事全遍一事，是故以即止之觀，於一事中現一切法，而心無散動。如一事，一切亦爾。

第七彼此相是門者，由諸事悉不異於理，理復不異於事，即是一切而念不亂，如一事一切亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七彼此相是門者，由諸事悉不異於理，理復不異於事，即是一切而念不亂，如一事一切亦爾。

第八即入無礙門者，由交參非一與相含非異，體無二故，是故以止觀無二之智頓現，即入二門同一法界，即心無散動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八即入無礙門者，由交參非一與相含非異，體無二故，是故以止觀無二之智頓現，即入二門同一法界，即心無散動也。

第九帝網重現門者，由於一事中具一切，復各具一切，如是重重不可窮盡。如一事既爾，餘一切事亦然。以止觀心境不異之目頓現一切，各各重重悉無窮盡，普眼所矚，朗然現前而無分別，亦無散動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九帝網重現門者，由於一事中具一切，復各具一切，如是重重不可窮盡。如一事既爾，餘一切事亦然。以止觀心境不異之目頓現一切，各各重重悉無窮盡，普眼所矚，朗然現前而無分別，亦無散動也。

第十主伴圓備門者。菩薩以普門之智，頓照於此普門法界。然舉一為主，一切為伴，主伴、伴主皆悉無盡，不可稱說，菩薩三昧海門皆悉安立自在無礙，然無異念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十主伴圓備門者。菩薩以普門之智，頓照於此普門法界。然舉一為主，一切為伴，主伴、伴主皆悉無盡，不可稱說，菩薩三昧海門皆悉安立自在無礙，然無異念也。

第五理事圓融義者，亦有十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五理事圓融義者，亦有十門。

第一、理事俱融門，事虛、理實相攝、全收，融成十義。一、緣起事法，以虛空無性故，舉體全理也。二、真性理法，以真實故，不礙舉體全事也。三、由前二義不相離故，理事俱存。四、由二義相奪故，理事雙絕也。五、事全理而事不壞。六、理全事而理不失也。七、二俱存而俱不立。八、俱亡而俱不泯。九、前八相順而俱現。十、皆各相奪而不泯。並會意思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、理事俱融門，事虛、理實相攝、全收，融成十義。一、緣起事法，以虛空無性故，舉體全理也。二、真性理法，以真實故，不礙舉體全事也。三、由前二義不相離故，理事俱存。四、由二義相奪故，理事雙絕也。五、事全理而事不壞。六、理全事而理不失也。七、二俱存而俱不立。八、俱亡而俱不泯。九、前八相順而俱現。十、皆各相奪而不泯。並會意思之。

第二、理法隱顯門，理、性隨事，隱、顯融通，亦有十義。一、以理全事故，理隱也。二、事全理故，理顯也。三、以前二不相離故，隱顯俱立也。四、以二義相奪故，非隱顯。五、以全事而不自失故，即隱常顯也。六、以事盡而不泯他，即顯常隱也。七、此二不相離故，即俱隱俱顯也。八、相奪二亡故，俱非隱現也。九、由前八義同一理性不相礙故，同時俱顯也。十、同時相奪義無不盡泯，同一味亦非一也。深思可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、理法隱顯門，理、性隨事，隱、顯融通，亦有十義。一、以理全事故，理隱也。二、事全理故，理顯也。三、以前二不相離故，隱顯俱立也。四、以二義相奪故，非隱顯。五、以全事而不自失故，即隱常顯也。六、以事盡而不泯他，即顯常隱也。七、此二不相離故，即俱隱俱顯也。八、相奪二亡故，俱非隱現也。九、由前八義同一理性不相礙故，同時俱顯也。十、同時相奪義無不盡泯，同一味亦非一也。深思可見。

又單隱、單顯各有十義。及俱存、俱泯十義，思惟可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又單隱、單顯各有十義。及俱存、俱泯十義，思惟可知。

第三事法存泯門，事相隨理，存亡自在，亦融成十義。一、以事全理故，事泯也。二、以理全事故，事存也。三、以前二不相離故，亦存亦泯。四、以二相奪故，非存非泯也。五、以舉體全理，事方成故，即泯而存也。六、以事舉體全成理，無不蕩盡故，即存而泯也。七、以二義相順故，即泯俱存。八、相奪故，即存、即泯俱泯也。九、以前八義同一事法，存、亡自在，無礙俱現故也。十、以同時相奪義故，無不盡圓融。逈超出情表，亦深思可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三事法存泯門，事相隨理，存亡自在，亦融成十義。一、以事全理故，事泯也。二、以理全事故，事存也。三、以前二不相離故，亦存亦泯。四、以二相奪故，非存非泯也。五、以舉體全理，事方成故，即泯而存也。六、以事舉體全成理，無不蕩盡故，即存而泯也。七、以二義相順故，即泯俱存。八、相奪故，即存、即泯俱泯也。九、以前八義同一事法，存、亡自在，無礙俱現故也。十、以同時相奪義故，無不盡圓融。逈超出情表，亦深思可見。

單存、單泯等十義，準前思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 單存、單泯等十義，準前思之。

第四事事相在門，諸法緣起，力、用相收亦有十義。一、眾緣起法，於中若無一緣，餘一切緣全不成故，是故即一緣有力能攝一切，餘並無力攝在一中，即一現多隱也。二、以多唯一故，是故即多緣有力而能收一，一緣無力攝在多中，即多現一隱也。三、由前二義不相離故，無礙俱現也。四、以各相形奪無不盡故，即非隱、非現也。五、由有力攝他時，必無力入他故，現即隱也。六、無力入他時，必有力攝他，故隱即現也。七、俱攝無不俱入，故隱、顯俱現也。八、俱攝俱入必不俱，故隱、顯斯絕也。九、以前八義同一緣起故，自在俱現前也。十、各相形奪超然無寄，圓融絕慮也。亦深思會意，可以準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四事事相在門，諸法緣起，力、用相收亦有十義。一、眾緣起法，於中若無一緣，餘一切緣全不成故，是故即一緣有力能攝一切，餘並無力攝在一中，即一現多隱也。二、以多唯一故，是故即多緣有力而能收一，一緣無力攝在多中，即多現一隱也。三、由前二義不相離故，無礙俱現也。四、以各相形奪無不盡故，即非隱、非現也。五、由有力攝他時，必無力入他故，現即隱也。六、無力入他時，必有力攝他，故隱即現也。七、俱攝無不俱入，故隱、顯俱現也。八、俱攝俱入必不俱，故隱、顯斯絕也。九、以前八義同一緣起故，自在俱現前也。十、各相形奪超然無寄，圓融絕慮也。亦深思會意，可以準知。

又單攝、單收入等十義，準前思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又單攝、單收入等十義，準前思之。

第五一事隱現門，一事望多，有攝、有入，隱、顯自在亦有十義。一、由攝多，故一現也。二、由一入多，故一隱也。三、以攝入同時一法，故亦隱亦顯也。四、全攝相奪各盡，故非隱非現也。五、由一能攝多，方能入於多，是即現常隱也。六、由入多故，方能攝多，是即隱常現。七、由具前六，義方為一，故俱隱俱現也。八、二義同一相奪俱盡，故非隱非現也。九、合前八義同在一法，無礙頓現前。十、由前諸義各相奪盡，泯然無寄，逈超言慮，即俱泯也。並各去情，如理思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五一事隱現門，一事望多，有攝、有入，隱、顯自在亦有十義。一、由攝多，故一現也。二、由一入多，故一隱也。三、以攝入同時一法，故亦隱亦顯也。四、全攝相奪各盡，故非隱非現也。五、由一能攝多，方能入於多，是即現常隱也。六、由入多故，方能攝多，是即隱常現。七、由具前六，義方為一，故俱隱俱現也。八、二義同一相奪俱盡，故非隱非現也。九、合前八義同在一法，無礙頓現前。十、由前諸義各相奪盡，泯然無寄，逈超言慮，即俱泯也。並各去情，如理思之。

又如攝入具隱、顯，有此十義。當知，隱現具攝入亦有十義。準思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如攝入具隱、顯，有此十義。當知，隱現具攝入亦有十義。準思之。

第六多事隱現門，多事望一有攝、有入，隱、顯自在亦有十義。一、由多攝一，故多顯也。二、由多入一，故多隱也。三、以顯入俱現故，亦隱亦現也。四、攝入相奪故，俱非也。五、以多能攝一方能入一，即顯常隱。六、以多能入一方能攝一，故即隱常顯也。七、以具前二義方為多故，即隱即現俱現也。八、同體二義必相奪盡，即隱顯非也。九、合前八義同時頓現，相現前也。十、以前法義各相形奪，泯然超絕。準前思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六多事隱現門，多事望一有攝、有入，隱、顯自在亦有十義。一、由多攝一，故多顯也。二、由多入一，故多隱也。三、以顯入俱現故，亦隱亦現也。四、攝入相奪故，俱非也。五、以多能攝一方能入一，即顯常隱。六、以多能入一方能攝一，故即隱常顯也。七、以具前二義方為多故，即隱即現俱現也。八、同體二義必相奪盡，即隱顯非也。九、合前八義同時頓現，相現前也。十、以前法義各相形奪，泯然超絕。準前思之。

又隱、顯具攝入十義，同前思推。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又隱、顯具攝入十義，同前思推。

第七事事相是門，緣起事法展轉相成，體互相無，彼此相是。亦有十義。一、於大緣起中，若無一緣起，非直所起不彼能起；緣體亦不成，是故一緣是能成，為有義；多緣所成無體，是空義。是即多歸於一，故一存多泯也。二、多亦為一，故多為能成，是有義；一為所成，是空義。是即一歸於多，故存一泯。三、兩門二義並不相離，故即存亡俱現。四、形奪俱盡，故即存亡俱泯也。五、一為能成，必有所成故，是則攝多同一之有，即是廢自同他之空也。六、多為能成，必有所成故，亦攝廢同前。七、一多各二，不相離故，無礙俱現也。八、攝廢同體，定不得故，即俱非也。九、一多緣起隨義成立，故則相是存、亡俱存現前。十、能所存亡空有俱盡，故泯然超絕也。深思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七事事相是門，緣起事法展轉相成，體互相無，彼此相是。亦有十義。一、於大緣起中，若無一緣起，非直所起不彼能起；緣體亦不成，是故一緣是能成，為有義；多緣所成無體，是空義。是即多歸於一，故一存多泯也。二、多亦為一，故多為能成，是有義；一為所成，是空義。是即一歸於多，故存一泯。三、兩門二義並不相離，故即存亡俱現。四、形奪俱盡，故即存亡俱泯也。五、一為能成，必有所成故，是則攝多同一之有，即是廢自同他之空也。六、多為能成，必有所成故，亦攝廢同前。七、一多各二，不相離故，無礙俱現也。八、攝廢同體，定不得故，即俱非也。九、一多緣起隨義成立，故則相是存、亡俱存現前。十、能所存亡空有俱盡，故泯然超絕也。深思可知。

第八一多存泯門，然一望多有攝他、廢自，相是、存泯亦有十義。一、此法有攝他同己，故自存也。二、廢己同他，故自泯也。三、收廢俱現，故亦存亦泯也。四、以二義全奪，故俱非也。五、非盡己同他，無己盡他同己，是故即泯常存也。六、反上句，故即存常泯也。七、二義不相離，故存即泯、泯即存俱現也。八、相奪全盡，故存泯、泯存俱非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八一多存泯門，然一望多有攝他、廢自，相是、存泯亦有十義。一、此法有攝他同己，故自存也。二、廢己同他，故自泯也。三、收廢俱現，故亦存亦泯也。四、以二義全奪，故俱非也。五、非盡己同他，無己盡他同己，是故即泯常存也。六、反上句，故即存常泯也。七、二義不相離，故存即泯、泯即存俱現也。八、相奪全盡，故存泯、泯存俱非也。

九、合前八義，一事法不相障礙，俱現前也。十、法義同體相奪俱盡，故超然絕慮也。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、合前八義，一事法不相障礙，俱現前也。十、法義同體相奪俱盡，故超然絕慮也。思之可見。

第九多事存泯門，然多望一既攝他、廢自，相是、存亡亦有十義。一、以多有攝一同己，故多存也。二、以多有廢自同一，故多泯也。三、以前二義不相離，故存泯雙現。四、形奪俱盡，故雙非也。五、以非不攝一，同多無以廢，多同一是，故存即泯也。六、非不同一，無以攝一，故泯即存也。七、由存即泯，故有泯；由泯即存，故有存。二義不相離，故存泯、泯存俱現前也。八、由存無不泯，故非存；由泯無不存，故非泯。二義形奪兩亡，故俱非也。九、由八義同位相順，法體方立，是故圓通無礙，俱現前也。十、由前諸義各互相奪，定取不得，是故無不超絕。挺然無寄，唯證相應也。會意思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九多事存泯門，然多望一既攝他、廢自，相是、存亡亦有十義。一、以多有攝一同己，故多存也。二、以多有廢自同一，故多泯也。三、以前二義不相離，故存泯雙現。四、形奪俱盡，故雙非也。五、以非不攝一，同多無以廢，多同一是，故存即泯也。六、非不同一，無以攝一，故泯即存也。七、由存即泯，故有泯；由泯即存，故有存。二義不相離，故存泯、泯存俱現前也。八、由存無不泯，故非存；由泯無不存，故非泯。二義形奪兩亡，故俱非也。九、由八義同位相順，法體方立，是故圓通無礙，俱現前也。十、由前諸義各互相奪，定取不得，是故無不超絕。挺然無寄，唯證相應也。會意思之。

第十圓融具德門，然上法門並同大緣起無障礙，圓明自在。亦有十義。一、諸門融合圓明頓現，具足一功。二、隨舉一門，亦具一切。三、隨舉一義，亦具一切。四、隨舉一句，亦具一切。五、以此圓融俱總相，是故融攝一切。六、俱是別相，莫不皆是所攝一切。七、俱是同相，能所攝義齊均故。八、俱是異相，義各別不離故。九、俱是成相，緣起義門正立俱現故。十、俱是壞相，緣起無作同一味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十圓融具德門，然上法門並同大緣起無障礙，圓明自在。亦有十義。一、諸門融合圓明頓現，具足一功。二、隨舉一門，亦具一切。三、隨舉一義，亦具一切。四、隨舉一句，亦具一切。五、以此圓融俱總相，是故融攝一切。六、俱是別相，莫不皆是所攝一切。七、俱是同相，能所攝義齊均故。八、俱是異相，義各別不離故。九、俱是成相，緣起義門正立俱現故。十、俱是壞相，緣起無作同一味故。

然此具德門中，一法法爾，性具善、惡。故《經》曰：於一微塵中，各示那由他無數億諸佛於中而說法。於一微塵中，現無量佛國須彌金剛圍世間不迫作。於一微塵中，現有三惡道、天、人、阿修羅，各各受業報，如斯並是實事，非變化作，是法性實德，法爾如此也。如上之義去情，深思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此具德門中，一法法爾，性具善、惡。故《經》曰：於一微塵中，各示那由他無數億諸佛於中而說法。於一微塵中，現無量佛國須彌金剛圍世間不迫作。於一微塵中，現有三惡道、天、人、阿修羅，各各受業報，如斯並是實事，非變化作，是法性實德，法爾如此也。如上之義去情，深思可知。

然此十門，同時相應為一緣起，就初門中有十義圓融，隨一各具餘一切義。如初門既爾，餘理法隱顯等九門亦然，但隨門異耳，是故一一門中各有十、百、千等。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此十門，同時相應為一緣起，就初門中有十義圓融，隨一各具餘一切義。如初門既爾，餘理法隱顯等九門亦然，但隨門異耳，是故一一門中各有十、百、千等。思之可見。

又此上法義中，各有解、行、境。會意思之。此則略辨理、事圓融。若能熟思，便法理現前，則華嚴義旨由此少聞耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此上法義中，各有解、行、境。會意思之。此則略辨理、事圓融。若能熟思，便法理現前，則華嚴義旨由此少聞耳。