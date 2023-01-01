修華嚴奧旨妄盡還源觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修華嚴奧旨妄盡還源觀

唐大薦福寺翻經沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大薦福寺翻經沙門法藏述

夫滿教難思，窺一塵而頓現；圓宗叵測，覩纖毫以齊彰。然用就體分，非無差別之勢；事依理顯，自有一際之形。其猶病起藥興，妄生智立；病妄則藥妄，舉空拳以止啼；心通則法通，引虛空而示遍。既覺既悟，何滯何通？百非息其攀緣，四句絕其增減，故得藥、病雙泯，靜、亂俱融，消能所以入玄宗，泯性相而歸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫滿教難思，窺一塵而頓現；圓宗叵測，覩纖毫以齊彰。然用就體分，非無差別之勢；事依理顯，自有一際之形。其猶病起藥興，妄生智立；病妄則藥妄，舉空拳以止啼；心通則法通，引虛空而示遍。既覺既悟，何滯何通？百非息其攀緣，四句絕其增減，故得藥、病雙泯，靜、亂俱融，消能所以入玄宗，泯性相而歸法界。

竊見玄綱浩瀚、妙旨希微，覽之者詎究其源，尋之者罕窮其際，是以真空滯於心首，恒為緣慮之場；實際居於目前，翻為名相之境。今者統收玄奧、囊括大宗，出經卷於塵中，轉法輪於毛處。明者，德隆於即日；昧者，望絕於多生；會旨者，山嶽易移；乖宗者，錙銖難入。輒以旋披往誥、𥾝覿舊章，備三藏之玄文，憑五乘之妙旨，繁辭必削，缺義復全。雖則創集無疑，況乃先規有據，窮茲性海會彼行林，別舉六門通為一觀，參而不雜一際皎然，冀返迷方情同曉日，佩道君子俯而詳焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竊見玄綱浩瀚、妙旨希微，覽之者詎究其源，尋之者罕窮其際，是以真空滯於心首，恒為緣慮之場；實際居於目前，翻為名相之境。今者統收玄奧、囊括大宗，出經卷於塵中，轉法輪於毛處。明者，德隆於即日；昧者，望絕於多生；會旨者，山嶽易移；乖宗者，錙銖難入。輒以旋披往誥、𥾝覿舊章，備三藏之玄文，憑五乘之妙旨，繁辭必削，缺義復全。雖則創集無疑，況乃先規有據，窮茲性海會彼行林，別舉六門通為一觀，參而不雜一際皎然，冀返迷方情同曉日，佩道君子俯而詳焉。

今略明此觀，總分六門：先、列名；後、廣辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今略明此觀，總分六門：先、列名；後、廣辨。

一、顯一體，謂自性清淨圓明體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、顯一體，謂自性清淨圓明體。

二、起二用：一者、海印森羅常住用；二者、法界圓明自在用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、起二用：一者、海印森羅常住用；二者、法界圓明自在用。

三、示三遍：一者、一塵普周法界遍；二者、一塵出生無盡遍；三者、一塵含容空有遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、示三遍：一者、一塵普周法界遍；二者、一塵出生無盡遍；三者、一塵含容空有遍。

四行四德：一者、隨緣妙用無方德；二者、威儀住持有則德；三者、柔和質直攝生德；四者、普代眾生受苦德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四行四德：一者、隨緣妙用無方德；二者、威儀住持有則德；三者、柔和質直攝生德；四者、普代眾生受苦德。

五、入五止：一者、照法清虛離緣止；二者、觀人寂怕絕欲止；三者、性起繁興法爾止；四者、定光顯現無念止；五者、事理玄通非相止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、入五止：一者、照法清虛離緣止；二者、觀人寂怕絕欲止；三者、性起繁興法爾止；四者、定光顯現無念止；五者、事理玄通非相止。

六、起六觀：一者、攝境歸心真空觀；二者、從心現境妙有觀；三者、心境祕密圓融觀；四者、智身影現眾緣觀；五者、多身入一境像觀；六者、主伴互現帝網觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、起六觀：一者、攝境歸心真空觀；二者、從心現境妙有觀；三者、心境祕密圓融觀；四者、智身影現眾緣觀；五者、多身入一境像觀；六者、主伴互現帝網觀。

一、顯一體者，謂自性清淨圓明體。然此即是如來藏中法性之體，從本已來性自滿足，處染不垢、修治不淨，故云自性清淨。性體遍照無幽不燭，故曰圓明。又隨流加染而不垢，返流除染而不淨，亦可在聖體而不增，處凡身而不減。雖有隱顯之殊，而無差別之異。煩惱覆之則隱，智慧了之則顯。非生因之所生，唯了因之所了。《起信論》云：「真如自體，有大智慧，光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故。」廣說如彼，故曰自性清淨圓明體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、顯一體者，謂自性清淨圓明體。然此即是如來藏中法性之體，從本已來性自滿足，處染不垢、修治不淨，故云自性清淨。性體遍照無幽不燭，故曰圓明。又隨流加染而不垢，返流除染而不淨，亦可在聖體而不增，處凡身而不減。雖有隱顯之殊，而無差別之異。煩惱覆之則隱，智慧了之則顯。非生因之所生，唯了因之所了。《起信論》云：「真如自體，有大智慧，光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故。」廣說如彼，故曰自性清淨圓明體也。

自下依體起二用者，謂依前淨體起於二用。一者、海印森羅常住用。言海印者，真如本覺也。妄盡心澄萬象齊現，猶如大海因風起浪，若風止息，海水澄清無象不現。《起信論》云：「無量功德藏，法性真如海。」所以名為海印三昧也。《經》云：「森羅及萬象，一法之所印。」言一法者，所謂一心也，是心即攝一切世間出世間法，即是一法界大總相法門體，唯依妄念而有差別，若離妄念唯一真如，故言海印三昧也。《華嚴經》云：「或現童男童女形，天龍及以阿脩羅，乃至摩睺羅伽等，隨其所樂悉令見，眾生形相各不同，行業音聲亦無量，如是一切皆能現，海印三昧威神力。」依此義故，名海印三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下依體起二用者，謂依前淨體起於二用。一者、海印森羅常住用。言海印者，真如本覺也。妄盡心澄萬象齊現，猶如大海因風起浪，若風止息，海水澄清無象不現。《起信論》云：「無量功德藏，法性真如海。」所以名為海印三昧也。《經》云：「森羅及萬象，一法之所印。」言一法者，所謂一心也，是心即攝一切世間出世間法，即是一法界大總相法門體，唯依妄念而有差別，若離妄念唯一真如，故言海印三昧也。《華嚴經》云：「或現童男童女形，天龍及以阿脩羅，乃至摩睺羅伽等，隨其所樂悉令見，眾生形相各不同，行業音聲亦無量，如是一切皆能現，海印三昧威神力。」依此義故，名海印三昧也。

二者、法界圓明自在用，是華嚴三昧也，謂廣修萬行稱理成德，普周法界而證菩提。言華嚴者，華有結實之用，行有感果之能。今則託事表彰，所以舉華為喻。嚴者，行成果滿契理稱真，性相兩亡、能所俱絕，顯煥炳著，故名嚴也。良以非真流之行無以契真，何有飾真之行不從真起！此則真該妄末，行無不修，妄徹真源相無不寂，故曰法界圓明自在用也。《華嚴經》云：「嚴淨不可思議剎，供養一切諸如來，放大光明無有邊，度脫眾生亦無限，施戒忍進及禪定，智慧方便神通等，如是一切皆自在，以佛華嚴三昧力。」依此義故，名華嚴三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、法界圓明自在用，是華嚴三昧也，謂廣修萬行稱理成德，普周法界而證菩提。言華嚴者，華有結實之用，行有感果之能。今則託事表彰，所以舉華為喻。嚴者，行成果滿契理稱真，性相兩亡、能所俱絕，顯煥炳著，故名嚴也。良以非真流之行無以契真，何有飾真之行不從真起！此則真該妄末，行無不修，妄徹真源相無不寂，故曰法界圓明自在用也。《華嚴經》云：「嚴淨不可思議剎，供養一切諸如來，放大光明無有邊，度脫眾生亦無限，施戒忍進及禪定，智慧方便神通等，如是一切皆自在，以佛華嚴三昧力。」依此義故，名華嚴三昧也。

三、示三遍者，謂依前二用，一一用中普周法界，故云遍也。言三遍者：一者、一塵普周法界遍。謂塵無自性攬真成立，真既無邊塵亦隨爾。《經》云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」準此義故，當知一塵普周法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、示三遍者，謂依前二用，一一用中普周法界，故云遍也。言三遍者：一者、一塵普周法界遍。謂塵無自性攬真成立，真既無邊塵亦隨爾。《經》云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」準此義故，當知一塵普周法界也。

二者、一塵出生無盡遍。謂塵無自體，起必依真，真如既具恒沙眾德，依真起用亦復萬差。《起信論》云：「真如者，自體有常樂我淨義故，清涼不變自在義故，具足如是過恒沙功德，乃至無有所少義故。」《經》云：「如此華藏世界海中，無問若山若河乃至樹林塵毛等處，一一無不皆是稱真如法界具無邊德。」依此義故，當知一塵，即理即事、即人即法、即彼即此、即依即正、即染即淨、即因即果、即同即異、即一即多、即廣即狹、即情即非情、既三身即十身。何以故？理事無礙、事事無礙，法如是故、十身互作自在用故，唯普眼之境界也。如上事相之中，一一更互相容相攝，各具重重無盡境界也。《經》云：「一切法門無盡海，同會一法道場中，如是法性佛所說，智眼能明此方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、一塵出生無盡遍。謂塵無自體，起必依真，真如既具恒沙眾德，依真起用亦復萬差。《起信論》云：「真如者，自體有常樂我淨義故，清涼不變自在義故，具足如是過恒沙功德，乃至無有所少義故。」《經》云：「如此華藏世界海中，無問若山若河乃至樹林塵毛等處，一一無不皆是稱真如法界具無邊德。」依此義故，當知一塵，即理即事、即人即法、即彼即此、即依即正、即染即淨、即因即果、即同即異、即一即多、即廣即狹、即情即非情、既三身即十身。何以故？理事無礙、事事無礙，法如是故、十身互作自在用故，唯普眼之境界也。如上事相之中，一一更互相容相攝，各具重重無盡境界也。《經》云：「一切法門無盡海，同會一法道場中，如是法性佛所說，智眼能明此方便。」

問：「據其所說，則一塵之上，理無不顯、事無不融，文無不釋、義無不通。今時修學之徒，云何曉悟達於塵處頓決群疑？且於一塵之上，何者是染？云何名淨？何者為真？何者稱俗？何者名生死？何者名涅槃？云何名煩惱？云何名菩提？云何名小乘法？云何名大乘法？請垂開決，聞所未聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「據其所說，則一塵之上，理無不顯、事無不融，文無不釋、義無不通。今時修學之徒，云何曉悟達於塵處頓決群疑？且於一塵之上，何者是染？云何名淨？何者為真？何者稱俗？何者名生死？何者名涅槃？云何名煩惱？云何名菩提？云何名小乘法？云何名大乘法？請垂開決，聞所未聞！」

答：「大智圓明覩纖毫而周性海，真源朗現處一塵而耀全身。萬法起必同時一際，理無前後。何以故？由此一塵虛相能翳於真，即是染也。由此塵相空無所有，即是淨也。由此塵性本體同如，即是真也。由此塵相緣生幻有，即是俗也。由於塵相念念遷變，即是生死。由觀塵相生滅相盡空無有實，即是涅槃。由塵相大小皆是妄心分別，即是煩惱。由塵相體本空寂緣慮自盡，即是菩提。由塵相體無遍計，即是小乘法也。由塵性無生無滅依他似有，即是大乘法也。如是略說，若具言之，假使一切眾生懷疑各異，一時同問如來，如來唯以一塵字而為解釋，宜深思之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「大智圓明覩纖毫而周性海，真源朗現處一塵而耀全身。萬法起必同時一際，理無前後。何以故？由此一塵虛相能翳於真，即是染也。由此塵相空無所有，即是淨也。由此塵性本體同如，即是真也。由此塵相緣生幻有，即是俗也。由於塵相念念遷變，即是生死。由觀塵相生滅相盡空無有實，即是涅槃。由塵相大小皆是妄心分別，即是煩惱。由塵相體本空寂緣慮自盡，即是菩提。由塵相體無遍計，即是小乘法也。由塵性無生無滅依他似有，即是大乘法也。如是略說，若具言之，假使一切眾生懷疑各異，一時同問如來，如來唯以一塵字而為解釋，宜深思之。」

《經》云：「一切法門無盡海，一言演說盡無餘。」依此義故，名一塵出生無盡遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《經》云：「一切法門無盡海，一言演說盡無餘。」依此義故，名一塵出生無盡遍。

三者、一塵含容空有遍。謂塵無自性即空也，幻相宛然即有也。良由幻色無體必不異空，真空具德徹於有表。觀色即空，成大智而不住生死；觀空即色，成大悲而不住涅槃；以色空無二，悲智不殊，方為真實也。《寶性論》云：「道前菩薩於此真空妙有，猶有三疑：一者、疑空滅色，取斷滅空。二者、疑空異色，取色外空。三者、疑空是物，取空為有。」今此釋云，色是幻色必不礙空，空是真空必不礙色；若礙於色即是斷空，若礙於空即是實色。如一塵既具如上真空妙有，當知一一塵等亦爾。若證此理，即得塵含十方無虧大小，念包九世延促同時，故得殊勝微言纖毫彰於圓教，奇特聖眾輕埃現於全軀，逈超言慮之端，透出筌罤之表。《經》云：「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼普明見，破塵出經卷，廣饒益眾生」等。若據理而言，即塵眾生妄計經卷即大智圓明，智體既其無邊，故曰量等三千界。依此義故，名一塵含容空有遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、一塵含容空有遍。謂塵無自性即空也，幻相宛然即有也。良由幻色無體必不異空，真空具德徹於有表。觀色即空，成大智而不住生死；觀空即色，成大悲而不住涅槃；以色空無二，悲智不殊，方為真實也。《寶性論》云：「道前菩薩於此真空妙有，猶有三疑：一者、疑空滅色，取斷滅空。二者、疑空異色，取色外空。三者、疑空是物，取空為有。」今此釋云，色是幻色必不礙空，空是真空必不礙色；若礙於色即是斷空，若礙於空即是實色。如一塵既具如上真空妙有，當知一一塵等亦爾。若證此理，即得塵含十方無虧大小，念包九世延促同時，故得殊勝微言纖毫彰於圓教，奇特聖眾輕埃現於全軀，逈超言慮之端，透出筌罤之表。《經》云：「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼普明見，破塵出經卷，廣饒益眾生」等。若據理而言，即塵眾生妄計經卷即大智圓明，智體既其無邊，故曰量等三千界。依此義故，名一塵含容空有遍也。

自下依此能遍之境而行四德，謂依前一塵能遍之境，而修四種行德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下依此能遍之境而行四德，謂依前一塵能遍之境，而修四種行德。

一者、隨緣妙用無方德。謂依真起用，廣利群生。眾生根器不等、受解萬差、樂欲不同，應機授法，應病與藥令得服行，《維摩經》中具明斯義。又以大悲故，名曰隨緣；以大智故，名為妙用；又大壞假名而常度眾生。故曰隨緣了知眾生性空，實無度者名為妙用；又理即事故名隨緣，事即理故名妙用；又真不違俗故隨緣，俗不違真故妙用；又依本起末故隨緣，攝末歸本故妙用。良以法無分齊，起必同時，真理不礙萬差，顯應無非一際，用則波騰鼎沸，全真體以運行；體則鏡淨水澄，舉隨緣而會寂。若㬢光之流彩，無心而朗十方；如明鏡之端形，不動而呈萬像。故曰隨緣妙用無方德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、隨緣妙用無方德。謂依真起用，廣利群生。眾生根器不等、受解萬差、樂欲不同，應機授法，應病與藥令得服行，《維摩經》中具明斯義。又以大悲故，名曰隨緣；以大智故，名為妙用；又大壞假名而常度眾生。故曰隨緣了知眾生性空，實無度者名為妙用；又理即事故名隨緣，事即理故名妙用；又真不違俗故隨緣，俗不違真故妙用；又依本起末故隨緣，攝末歸本故妙用。良以法無分齊，起必同時，真理不礙萬差，顯應無非一際，用則波騰鼎沸，全真體以運行；體則鏡淨水澄，舉隨緣而會寂。若㬢光之流彩，無心而朗十方；如明鏡之端形，不動而呈萬像。故曰隨緣妙用無方德也。

二者、威儀住持有則德。謂行住坐臥四威儀也。大乘八萬，小乘三千，為住持之楷模，整六和之紊緒，出三界之梯隥，越苦海之迅航，拯物導迷莫斯為最。但以金容匿彩、正教陵夷，傳授澆訛師於己見，致使教無綱紀，濫挹淳流，得失齊舉，妄參真淨，故令初學觸事成非，不依經律，混亂凡情，自陷陷他，甚可悲矣。故《瑜伽論》云：「非大沈非小浮，常住於正念根本眷屬，淨修梵行。」《華嚴經》云：「戒是無上菩提本，應當具足持淨戒。」《梵網經》云：「微塵菩薩眾，由是成正覺。」《起信論》云：「以知法性體無毀禁，是故隨順法性行尸波羅蜜，所謂不殺、不盜、不淫、不妄語，遠離貪瞋欺詐、諂曲邪見，亦應遠離憒閙，少欲知足，乃至小罪心生大怖，不得輕於如來所制禁戒，常護譏嫌不令眾生妄起過罪。」用此威儀住持以化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、威儀住持有則德。謂行住坐臥四威儀也。大乘八萬，小乘三千，為住持之楷模，整六和之紊緒，出三界之梯隥，越苦海之迅航，拯物導迷莫斯為最。但以金容匿彩、正教陵夷，傳授澆訛師於己見，致使教無綱紀，濫挹淳流，得失齊舉，妄參真淨，故令初學觸事成非，不依經律，混亂凡情，自陷陷他，甚可悲矣。故《瑜伽論》云：「非大沈非小浮，常住於正念根本眷屬，淨修梵行。」《華嚴經》云：「戒是無上菩提本，應當具足持淨戒。」《梵網經》云：「微塵菩薩眾，由是成正覺。」《起信論》云：「以知法性體無毀禁，是故隨順法性行尸波羅蜜，所謂不殺、不盜、不淫、不妄語，遠離貪瞋欺詐、諂曲邪見，亦應遠離憒閙，少欲知足，乃至小罪心生大怖，不得輕於如來所制禁戒，常護譏嫌不令眾生妄起過罪。」用此威儀住持以化眾生也。

問：「準上文所說，真如一相，佛體無二，具足一切功德者，何故要須威儀等戒行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「準上文所說，真如一相，佛體無二，具足一切功德者，何故要須威儀等戒行耶？」

答：「譬如大摩尼寶體性明淨，久被塵累，而有麁穢之垢。若人唯念寶性，不以種種磨治，終不得淨。真如之法體性空淨，久被無明煩惱垢染。若人唯念真如，不以持戒定慧種種熏修，終無淨時。準此義故，理須持戒也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「譬如大摩尼寶體性明淨，久被塵累，而有麁穢之垢。若人唯念寶性，不以種種磨治，終不得淨。真如之法體性空淨，久被無明煩惱垢染。若人唯念真如，不以持戒定慧種種熏修，終無淨時。準此義故，理須持戒也。」

問：「出家五眾，超然出俗可具威儀。在家之流身纏俗網，寧無愆犯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「出家五眾，超然出俗可具威儀。在家之流身纏俗網，寧無愆犯？」

答：「出家之輩自有嚴科，在家之儔通持五戒。夫三歸五戒者，蓋是出苦海之津梁，趣涅槃之根本，作毘尼之漸次，為七眾之崇基，萬善藉此而生，寔佛法之平地。《經》云：『尸羅不清淨，三昧不現前。』當知戒為定體，慧為定用，三學圓備即證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「出家之輩自有嚴科，在家之儔通持五戒。夫三歸五戒者，蓋是出苦海之津梁，趣涅槃之根本，作毘尼之漸次，為七眾之崇基，萬善藉此而生，寔佛法之平地。《經》云：『尸羅不清淨，三昧不現前。』當知戒為定體，慧為定用，三學圓備即證菩提。」

《四分律》云：「第一持戒不毀犯，比丘威儀自端嚴，怨家之人不能近，若不如法即被訶。」依此義理，故云威儀住持有則德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《四分律》云：「第一持戒不毀犯，比丘威儀自端嚴，怨家之人不能近，若不如法即被訶。」依此義理，故云威儀住持有則德。

三者、柔和質直攝生德。謂大智照真名為質直，大悲救物故曰柔和；又質直者，約本性不遷；柔和者，約隨流不滯，柔則伏滅煩惱，和則順理修行，用茲調和之法，以攝眾生也。又質直者，體無妄偽言行相符，蘊德居懷不拘名利，輕金若塊，重教逾珍，但為正業調生，速願自他圓滿，故曰柔和質直攝生德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、柔和質直攝生德。謂大智照真名為質直，大悲救物故曰柔和；又質直者，約本性不遷；柔和者，約隨流不滯，柔則伏滅煩惱，和則順理修行，用茲調和之法，以攝眾生也。又質直者，體無妄偽言行相符，蘊德居懷不拘名利，輕金若塊，重教逾珍，但為正業調生，速願自他圓滿，故曰柔和質直攝生德也。

四者、普代眾生受苦德。謂修諸行法不為自身，但欲廣利群生冤親平等，普令斷惡備修萬行速證菩提。又菩薩大悲大願以身為質(音致)，於三惡趣，救贖一切受苦眾生要令得樂，盡未來際心無退屈，不於眾生希望毛髮報恩之心。《華嚴經》云：「廣大悲雲遍一切，捨身無量等剎塵，以昔劫海修行力，今此世界無諸垢。」謂眾生妄執，念念遷流名之為苦；菩薩教令了蘊空寂，自性本無，故云離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者、普代眾生受苦德。謂修諸行法不為自身，但欲廣利群生冤親平等，普令斷惡備修萬行速證菩提。又菩薩大悲大願以身為質(音致)，於三惡趣，救贖一切受苦眾生要令得樂，盡未來際心無退屈，不於眾生希望毛髮報恩之心。《華嚴經》云：「廣大悲雲遍一切，捨身無量等剎塵，以昔劫海修行力，今此世界無諸垢。」謂眾生妄執，念念遷流名之為苦；菩薩教令了蘊空寂，自性本無，故云離苦。

問：「眾生無邊，苦業無邊，云何菩薩而能普代眾生受苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「眾生無邊，苦業無邊，云何菩薩而能普代眾生受苦？」

答：「菩薩代眾生受苦者，由大悲方便力故，但以眾生妄執，不了業體從妄而生，無由出苦。菩薩教令修止觀兩門，心無暫替，因果喪亡，苦業無由得生，但令不入三塗，名為普代眾生受苦德也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「菩薩代眾生受苦者，由大悲方便力故，但以眾生妄執，不了業體從妄而生，無由出苦。菩薩教令修止觀兩門，心無暫替，因果喪亡，苦業無由得生，但令不入三塗，名為普代眾生受苦德也。」

《雜集論》云：「於不堅堅覺，深住於顛倒，離煩惱所惱，得最上菩提。」已上明四種行德竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《雜集論》云：「於不堅堅覺，深住於顛倒，離煩惱所惱，得最上菩提。」已上明四種行德竟。

自下攝用歸體入五止門。五止門者、謂依前能行四德之行，當相即空，相盡心澄而修止也。所言入者，性相俱泯，體周法界，入無入相名為入也。《華嚴經》云：「如來深境界，其量等虛空，一切眾生入，而實無所入。」又準《入佛境界經》云：「入諸無相定，見諸法寂靜。常入平等故，敬禮無所觀。」此乃一切眾生本來無不在如來境界之中，更無可入也。如人迷故，謂東為西；乃至悟己，西即是東，更無別東而可入也。眾生迷故，謂妄可捨，謂真可入；乃至悟已，妄即是真，更無別真而可入也。此義亦爾，不入而入，故云入也。何以故？入與不入本來平等，同一法界也。《起信論》云：「若有眾生能觀無念者，是名入真如門也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下攝用歸體入五止門。五止門者、謂依前能行四德之行，當相即空，相盡心澄而修止也。所言入者，性相俱泯，體周法界，入無入相名為入也。《華嚴經》云：「如來深境界，其量等虛空，一切眾生入，而實無所入。」又準《入佛境界經》云：「入諸無相定，見諸法寂靜。常入平等故，敬禮無所觀。」此乃一切眾生本來無不在如來境界之中，更無可入也。如人迷故，謂東為西；乃至悟己，西即是東，更無別東而可入也。眾生迷故，謂妄可捨，謂真可入；乃至悟已，妄即是真，更無別真而可入也。此義亦爾，不入而入，故云入也。何以故？入與不入本來平等，同一法界也。《起信論》云：「若有眾生能觀無念者，是名入真如門也。」

言五止者：一者、照法清虛離緣止。謂真諦之法本性空寂，俗諦之法似有即空，真俗清虛蕭然無寄，能緣智寂，所緣境空，心境不拘體融虛廓，正證之時，因緣俱離。《維摩經》云：「法不屬因，不在緣故。」依此義理，故云照法清虛離緣止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言五止者：一者、照法清虛離緣止。謂真諦之法本性空寂，俗諦之法似有即空，真俗清虛蕭然無寄，能緣智寂，所緣境空，心境不拘體融虛廓，正證之時，因緣俱離。《維摩經》云：「法不屬因，不在緣故。」依此義理，故云照法清虛離緣止也。

二者、觀人寂怕絕欲止。謂五蘊無主名曰寂怕，空寂無求名為絕欲，故云觀人寂怕絕欲止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、觀人寂怕絕欲止。謂五蘊無主名曰寂怕，空寂無求名為絕欲，故云觀人寂怕絕欲止也。

三者、性起繁興法爾止。謂依體起用名為性起，起應萬差故曰繁興，古今常然名為法爾。謂真如之法，法爾隨緣，萬法俱興，法爾歸性，故曰性起繁興法爾止。《經》云：「從無住本立一切法。」即其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、性起繁興法爾止。謂依體起用名為性起，起應萬差故曰繁興，古今常然名為法爾。謂真如之法，法爾隨緣，萬法俱興，法爾歸性，故曰性起繁興法爾止。《經》云：「從無住本立一切法。」即其義也。

四者、定光顯現無念止。言定光者，謂一乘教中白淨寶網萬字輪王之寶珠，謂此寶珠體性明徹，十方齊照，無思成事，念者皆從；雖現奇功，心無念慮。《華嚴經》云：「譬如轉輪王，成就勝七寶，來處不可得，業性亦如是。」若有眾生，入此大止妙觀門中，無思無慮任運成事，如彼寶珠遠近齊照，分明顯現廓徹虛空，不為二乘外道塵霧煙雲之所障蔽，故曰定光顯現無念止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者、定光顯現無念止。言定光者，謂一乘教中白淨寶網萬字輪王之寶珠，謂此寶珠體性明徹，十方齊照，無思成事，念者皆從；雖現奇功，心無念慮。《華嚴經》云：「譬如轉輪王，成就勝七寶，來處不可得，業性亦如是。」若有眾生，入此大止妙觀門中，無思無慮任運成事，如彼寶珠遠近齊照，分明顯現廓徹虛空，不為二乘外道塵霧煙雲之所障蔽，故曰定光顯現無念止也。

五者、理事玄通非相止。謂幻相之事，無性之理，互隱互顯，故曰玄通。又、理由修顯故，事徹於理，行從理起，理徹於事，互存互奪，故曰玄通。玄通者，謂大智獨存體周法界，大悲救物萬行紛然。悲智雙融，性相俱泯，故曰理事玄通非相止也。上來明五止竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者、理事玄通非相止。謂幻相之事，無性之理，互隱互顯，故曰玄通。又、理由修顯故，事徹於理，行從理起，理徹於事，互存互奪，故曰玄通。玄通者，謂大智獨存體周法界，大悲救物萬行紛然。悲智雙融，性相俱泯，故曰理事玄通非相止也。上來明五止竟。

自下依止起觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下依止起觀。

問：「準上義理，依之修行，足為圓滿，云何更要入止觀兩門耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「準上義理，依之修行，足為圓滿，云何更要入止觀兩門耶？」

答：「《起信》云：『若修止者，對治凡夫住著世間，能捨二乘怯弱之見。若修觀者，對治二乘不起大悲狹劣之過，遠離凡夫不修善根。』以此義故，止觀兩門，共相成助，不相捨離。若不修止觀，無由得入菩提之路。《華嚴》云：『譬如金翅鳥，以左右兩翅鼓揚海水，令其兩闢觀諸龍眾，命將盡者而搏取之。如來出世亦復如是，以大止妙觀而為兩翅，鼓揚眾生大愛海水，令其兩闢觀諸眾生，根成熟者而度脫之。』依此義故，要修止觀也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「《起信》云：『若修止者，對治凡夫住著世間，能捨二乘怯弱之見。若修觀者，對治二乘不起大悲狹劣之過，遠離凡夫不修善根。』以此義故，止觀兩門，共相成助，不相捨離。若不修止觀，無由得入菩提之路。《華嚴》云：『譬如金翅鳥，以左右兩翅鼓揚海水，令其兩闢觀諸龍眾，命將盡者而搏取之。如來出世亦復如是，以大止妙觀而為兩翅，鼓揚眾生大愛海水，令其兩闢觀諸眾生，根成熟者而度脫之。』依此義故，要修止觀也。」

問：「止觀兩門既為宗要，凡夫初學未解安心，請示迷徒令歸正路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「止觀兩門既為宗要，凡夫初學未解安心，請示迷徒令歸正路。」

答：「依《起信論》云：『若修止者，住於靜處端坐正意，不依氣息、不依形色、不依於空、不依地水火風，乃至不依見聞覺知，一切諸想隨念皆除，亦遣除想，以一切法本來無想，念念不生、念念不滅，亦不隨心外念境界，然後以心除心；心若馳散，即當攝來令歸正念。』常勤正念唯心識觀，一切魔境自然遠離。凡夫初學，邪正未分，魔網入心欺誑行者，又無師匠諮問莫憑，依四魔功將為正道，日月經久邪見既深，設遇良緣終成難改，沈淪苦海出離無由，深自察之無令暫替。」此義如《起信論》中說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「依《起信論》云：『若修止者，住於靜處端坐正意，不依氣息、不依形色、不依於空、不依地水火風，乃至不依見聞覺知，一切諸想隨念皆除，亦遣除想，以一切法本來無想，念念不生、念念不滅，亦不隨心外念境界，然後以心除心；心若馳散，即當攝來令歸正念。』常勤正念唯心識觀，一切魔境自然遠離。凡夫初學，邪正未分，魔網入心欺誑行者，又無師匠諮問莫憑，依四魔功將為正道，日月經久邪見既深，設遇良緣終成難改，沈淪苦海出離無由，深自察之無令暫替。」此義如《起信論》中說也。

六、起六觀者，依前五門即觀之止，而起即止之觀。何以故？理事無礙，法如是故；定慧雙融，離分齊故；一多相即，絕前後故；大用自在，無障礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、起六觀者，依前五門即觀之止，而起即止之觀。何以故？理事無礙，法如是故；定慧雙融，離分齊故；一多相即，絕前後故；大用自在，無障礙故。

言六觀者，一者、攝境歸心真空觀。謂三界所有法，唯是一心造，心外更無一法可得，故曰歸心。謂一切分別但由自心，曾無心外境，能與心為緣。何以故？由心不起、外境本空。《論》云：「由依唯識故，境本無體故，真空義成；以塵無有故，本識即不生。」又《經》云：「未達境唯心，起種種分別，達境唯心已，分別即不生。知諸法唯心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真空。如世有醫王，以妙藥救病，諸佛亦如是，為物說唯心。」以此方知，由心現境，由境現心，心不至境，境不入心；當作此觀，智慧甚深，故曰攝境歸心真空觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言六觀者，一者、攝境歸心真空觀。謂三界所有法，唯是一心造，心外更無一法可得，故曰歸心。謂一切分別但由自心，曾無心外境，能與心為緣。何以故？由心不起、外境本空。《論》云：「由依唯識故，境本無體故，真空義成；以塵無有故，本識即不生。」又《經》云：「未達境唯心，起種種分別，達境唯心已，分別即不生。知諸法唯心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真空。如世有醫王，以妙藥救病，諸佛亦如是，為物說唯心。」以此方知，由心現境，由境現心，心不至境，境不入心；當作此觀，智慧甚深，故曰攝境歸心真空觀也。

二者、從心現境妙有觀。即事不滯於理，隨事成差。謂前門中攝相歸體，今此門中依體起用，具修萬行，莊嚴報土。又前門中攝相歸體，顯出法身；今此門中依體起用，修成報身，故曰從心現境妙有觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、從心現境妙有觀。即事不滯於理，隨事成差。謂前門中攝相歸體，今此門中依體起用，具修萬行，莊嚴報土。又前門中攝相歸體，顯出法身；今此門中依體起用，修成報身，故曰從心現境妙有觀也。

三者、心境祕密圓融觀。言心者謂無礙心，諸佛證之以成法身；境者謂無礙境，諸佛證之以成淨土。謂如來報身及所依淨土圓融無礙，或身現剎土，如《經》云：「一毛孔中無量剎，各有四洲四大海，須彌鐵圍亦復然，悉現其中無迫隘。」或剎現佛身，如《經》云：「華藏世界所有塵，一一塵中佛皆入，普為眾生起神變，毘盧遮那法如是。」就此門中，分為四句，如《玄談疏》中說。如是依正混融，無有分齊，謂前兩觀各述一邊；今此雙融會通心境，故曰心境祕密圓融觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、心境祕密圓融觀。言心者謂無礙心，諸佛證之以成法身；境者謂無礙境，諸佛證之以成淨土。謂如來報身及所依淨土圓融無礙，或身現剎土，如《經》云：「一毛孔中無量剎，各有四洲四大海，須彌鐵圍亦復然，悉現其中無迫隘。」或剎現佛身，如《經》云：「華藏世界所有塵，一一塵中佛皆入，普為眾生起神變，毘盧遮那法如是。」就此門中，分為四句，如《玄談疏》中說。如是依正混融，無有分齊，謂前兩觀各述一邊；今此雙融會通心境，故曰心境祕密圓融觀也。

四者、智身影現眾緣觀。謂智體唯一能鑑眾緣，緣相本空，智體照寂，諸緣相盡，如如獨存。謂有為之法，無不俱含真性，猶如日輪照現逈處虛空，有目之流無不覩見，生盲之輩亦蒙潤益，令知時節寒熱之期，草木無情悉皆滋長。如來智日亦復如是，故曰智身影現眾緣觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者、智身影現眾緣觀。謂智體唯一能鑑眾緣，緣相本空，智體照寂，諸緣相盡，如如獨存。謂有為之法，無不俱含真性，猶如日輪照現逈處虛空，有目之流無不覩見，生盲之輩亦蒙潤益，令知時節寒熱之期，草木無情悉皆滋長。如來智日亦復如是，故曰智身影現眾緣觀也。

五者、多身入一鏡像觀。即事事無礙法界也。謂毘盧遮那十身互用，無有障礙也。《經》云：「或以自身作眾生身、國土身、業報身、聲聞身、緣覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。」如是十身隨舉一身攝餘九身，故曰多身入一鏡像觀。如一身有十身互作，一一毛孔，一一身分，一一支節中，皆有十身互作，或以眼處作耳處佛事，或以耳處作眼處佛事，鼻舌身意亦復如是。何以故？證此大止妙觀法力加持，得如是故。《經》云：「或以多身作一身，或以一身作多身，或以一身入多身，或以多身入一身。」非一身沒多身生，非多身沒一身生，皆由深定力故得有如是。或以異境入定同境起，或以同境入定異境起，或以一身入定多身起，或以多身入定一身起，故曰多身入一鏡像觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者、多身入一鏡像觀。即事事無礙法界也。謂毘盧遮那十身互用，無有障礙也。《經》云：「或以自身作眾生身、國土身、業報身、聲聞身、緣覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。」如是十身隨舉一身攝餘九身，故曰多身入一鏡像觀。如一身有十身互作，一一毛孔，一一身分，一一支節中，皆有十身互作，或以眼處作耳處佛事，或以耳處作眼處佛事，鼻舌身意亦復如是。何以故？證此大止妙觀法力加持，得如是故。《經》云：「或以多身作一身，或以一身作多身，或以一身入多身，或以多身入一身。」非一身沒多身生，非多身沒一身生，皆由深定力故得有如是。或以異境入定同境起，或以同境入定異境起，或以一身入定多身起，或以多身入定一身起，故曰多身入一鏡像觀也。

六者、主伴互現帝網觀。謂以自為主、望他為伴，或以一法為主、一切法為伴，或以一身為主、一切身為伴，隨舉一法即主伴齊收，重重無盡，此表法性重重影現，一切事中皆悉無盡，亦是悲智重重無盡也。如「善財童子，從祇桓林中漸次南行，至毘盧遮那莊嚴大樓閣前，暫時歛念，白彌勒菩薩言：『唯願大聖，開樓閣門令我得入。』彌勒彈指其門即開。善財入已，還閉如故。見樓閣中有百千樓閣，一一樓閣前各有彌勒菩薩，一一彌勒菩薩前各有善財童子，一一善財童子皆悉合掌在彌勒前。」以表法界重重猶如帝網無盡也。此明善財童子依此華嚴法界之理，修行位極頓證法界也。此舉一樓閣為主，一切樓閣為伴也，故云主伴互現帝網觀，亦是事事無礙觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者、主伴互現帝網觀。謂以自為主、望他為伴，或以一法為主、一切法為伴，或以一身為主、一切身為伴，隨舉一法即主伴齊收，重重無盡，此表法性重重影現，一切事中皆悉無盡，亦是悲智重重無盡也。如「善財童子，從祇桓林中漸次南行，至毘盧遮那莊嚴大樓閣前，暫時歛念，白彌勒菩薩言：『唯願大聖，開樓閣門令我得入。』彌勒彈指其門即開。善財入已，還閉如故。見樓閣中有百千樓閣，一一樓閣前各有彌勒菩薩，一一彌勒菩薩前各有善財童子，一一善財童子皆悉合掌在彌勒前。」以表法界重重猶如帝網無盡也。此明善財童子依此華嚴法界之理，修行位極頓證法界也。此舉一樓閣為主，一切樓閣為伴也，故云主伴互現帝網觀，亦是事事無礙觀也。

此上所述六重觀門，舉一為主、餘五為伴，無有前後始終俱齊，隨入一門即全收法界。此理喻如圓珠穿為六孔，隨入一孔之中，即全收珠盡。此亦如是，開為六門，隨入一門即全收法界圓滿教理，法自爾故，善財一生皆全證故，卷舒無礙隱顯同時，一際絕其始終，出入亡於表裏。初心正覺，攝多生於剎那，十信道圓，一念該於佛地，致使地前菩薩觸事生疑，五百聲聞玄鑑絕分，融通無礙一多交參，圓證相應名為佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上所述六重觀門，舉一為主、餘五為伴，無有前後始終俱齊，隨入一門即全收法界。此理喻如圓珠穿為六孔，隨入一孔之中，即全收珠盡。此亦如是，開為六門，隨入一門即全收法界圓滿教理，法自爾故，善財一生皆全證故，卷舒無礙隱顯同時，一際絕其始終，出入亡於表裏。初心正覺，攝多生於剎那，十信道圓，一念該於佛地，致使地前菩薩觸事生疑，五百聲聞玄鑑絕分，融通無礙一多交參，圓證相應名為佛地。

然此觀門名目無定，若據一體為名，即是海印炳現三昧門；若約二用而論，即名華嚴妙行三昧門；若據三遍為言，即是塵含十方三昧門；若準四德為名，即名四攝攝生三昧門；若約五止而言，即為寂用無礙三昧門；若取六觀為名，即是佛果無礙三昧門。如是等義隨德立名，據教說為六觀。隨入一門眾德咸具，無生既顯幻有非亡，攝法界而一塵收，舉一身而十身現，如斯等義非情所圖，識盡見除思之可見。余雖不敏素翫茲經，聊伸偶木之文，式集彌天之義。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此觀門名目無定，若據一體為名，即是海印炳現三昧門；若約二用而論，即名華嚴妙行三昧門；若據三遍為言，即是塵含十方三昧門；若準四德為名，即名四攝攝生三昧門；若約五止而言，即為寂用無礙三昧門；若取六觀為名，即是佛果無礙三昧門。如是等義隨德立名，據教說為六觀。隨入一門眾德咸具，無生既顯幻有非亡，攝法界而一塵收，舉一身而十身現，如斯等義非情所圖，識盡見除思之可見。余雖不敏素翫茲經，聊伸偶木之文，式集彌天之義。頌曰：

備尋諸教本， 集茲華嚴觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備尋諸教本， 集茲華嚴觀，

文約義無缺， 智者當勤學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文約義無缺， 智者當勤學。

修華嚴奧旨妄盡還源觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修華嚴奧旨妄盡還源觀

紀重校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紀重校

宋晉水沙門淨源述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋晉水沙門淨源述

昔孤山智圓法師甞稱：「杜順尊者抉《華嚴》深旨而撰斯文。」蓋準唐中書舍人高郢序北塔銘耳。淨源向讀唐丞相裴休述〈妙覺塔記〉，記且謂：「華嚴疏主仰賢首《還源》，翫味亡斁，若驪龍之戲珠也。」乃知斯觀實賢首國師所著斷矣。抑又觀中具引三節之文，皆國師之語章章焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔孤山智圓法師甞稱：「杜順尊者抉《華嚴》深旨而撰斯文。」蓋準唐中書舍人高郢序北塔銘耳。淨源向讀唐丞相裴休述〈妙覺塔記〉，記且謂：「華嚴疏主仰賢首《還源》，翫味亡斁，若驪龍之戲珠也。」乃知斯觀實賢首國師所著斷矣。抑又觀中具引三節之文，皆國師之語章章焉。

熙寧元年冬十一月，特抱諸郡觀本，再請錢唐通義大師子寧重校其辭。寧公學深知古，力考諸文，朝而思夕而玩，因與源曰：「賢首所集，具引之語，救而得之矣！請試陳其一二焉。《觀》不云乎：『用就體分，非無差別之勢，事依理顯，自有一際之形。』茲乃《義海百門》之一也。又曰：『拯物導迷莫斯為最』，豈非《般若心經疏．序》歟！又謂『就此門中分為四句』，此亦晉疏玄談，又已明矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熙寧元年冬十一月，特抱諸郡觀本，再請錢唐通義大師子寧重校其辭。寧公學深知古，力考諸文，朝而思夕而玩，因與源曰：「賢首所集，具引之語，救而得之矣！請試陳其一二焉。《觀》不云乎：『用就體分，非無差別之勢，事依理顯，自有一際之形。』茲乃《義海百門》之一也。又曰：『拯物導迷莫斯為最』，豈非《般若心經疏．序》歟！又謂『就此門中分為四句』，此亦晉疏玄談，又已明矣！」

源應之曰：「夫有條不紊，表其網之在綱，探乎深辭，貴其通於輿義。然則君子僧博覽祖訓，負卓卓之識，豈獨疇昔有之乎！」源愛通義師傳慈恩祖教，講儒者五經，而考文責實、章灼同異，意猶吾心也，於是乎題之卷末，云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 源應之曰：「夫有條不紊，表其網之在綱，探乎深辭，貴其通於輿義。然則君子僧博覽祖訓，負卓卓之識，豈獨疇昔有之乎！」源愛通義師傳慈恩祖教，講儒者五經，而考文責實、章灼同異，意猶吾心也，於是乎題之卷末，云耳。