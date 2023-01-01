華嚴經明法品內立三寶章

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魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

法界緣起章 圓音章 法身章 十世章 玄義章(七科已上並未入疏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界緣起章 圓音章 法身章 十世章 玄義章(七科已上並未入疏)

法界緣起章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界緣起章

夫法界緣起為礙容持。如帝網該羅。若天珠交涉。圓融自在無盡難名。略以四門指陳其要。一緣起相由門。二法性融通門。三緣性雙顯門。四理事分無門。初緣起相由門者。於中曲有三門。一諸緣互異門。即異體也。二諸緣互應門。即同體也。三應異無礙門。即雙辨同異也。此三門中各有三義。一互相依持力無力義。由此得相入也。二互相形奪體無體義。由此得相即也。三體用雙融有無義。由此即入同時自在也。初緣起互異門者。謂於無盡大緣起中。諸緣相望體用各別。不相參雜故云異也。依持義者。一能持多。一有力是故能攝多。多依一故多無力。是故潛入一。此即無有不容多之一。以無不能持故。無有不入一之多。以無不能依一。如多依一持既爾。一依多持亦然。是故亦無不攝一之多。亦無不入多之一。是故由一望多有持有依全力無力故。能攝能入無有障礙。多望於一有依有持無力全力故。能入能攝。亦無有障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。相入義竟。二諸緣相奪體無體者。多緣無性為一所成。是故多即一。由一有體能攝多。由多無性潛同一。故無不多之一。亦無不一之多。一無性為多所成。多有一空即多亦爾。是故一望於多。有有體無體故。能攝他同己。廢己同他。無有障礙。多望於一有無體有體。亦能廢己同他攝他同己。亦無障礙。亦同他己亦同己他。非同他己非同己他。二句無礙圓融自在。思之可見。相即義竟。三體用雙融有無門者有六句。一以體無不用故。舉體全用即唯用而無體。但有相入無相即故。二以。用無不體故全用歸體。唯體而無用。但有相即無相入也。三歸體之用不礙其用。全用之體不失其體。是故體用不礙雙存。即亦入亦即。無有障礙鎔融自在。四全用之體體泯。全體之用用亡。是則體用交徹形奪兩非。即入同源圓融一味。五合前四句。同一緣起無礙俱存。六泯前五句絕待離言。應可去情如理思。攝緣起異體門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫法界緣起為礙容持。如帝網該羅。若天珠交涉。圓融自在無盡難名。略以四門指陳其要。一緣起相由門。二法性融通門。三緣性雙顯門。四理事分無門。初緣起相由門者。於中曲有三門。一諸緣互異門。即異體也。二諸緣互應門。即同體也。三應異無礙門。即雙辨同異也。此三門中各有三義。一互相依持力無力義。由此得相入也。二互相形奪體無體義。由此得相即也。三體用雙融有無義。由此即入同時自在也。初緣起互異門者。謂於無盡大緣起中。諸緣相望體用各別。不相參雜故云異也。依持義者。一能持多。一有力是故能攝多。多依一故多無力。是故潛入一。此即無有不容多之一。以無不能持故。無有不入一之多。以無不能依一。如多依一持既爾。一依多持亦然。是故亦無不攝一之多。亦無不入多之一。是故由一望多有持有依全力無力故。能攝能入無有障礙。多望於一有依有持無力全力故。能入能攝。亦無有障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。相入義竟。二諸緣相奪體無體者。多緣無性為一所成。是故多即一。由一有體能攝多。由多無性潛同一。故無不多之一。亦無不一之多。一無性為多所成。多有一空即多亦爾。是故一望於多。有有體無體故。能攝他同己。廢己同他。無有障礙。多望於一有無體有體。亦能廢己同他攝他同己。亦無障礙。亦同他己亦同己他。非同他己非同己他。二句無礙圓融自在。思之可見。相即義竟。三體用雙融有無門者有六句。一以體無不用故。舉體全用即唯用而無體。但有相入無相即故。二以。用無不體故全用歸體。唯體而無用。但有相即無相入也。三歸體之用不礙其用。全用之體不失其體。是故體用不礙雙存。即亦入亦即。無有障礙鎔融自在。四全用之體體泯。全體之用用亡。是則體用交徹形奪兩非。即入同源圓融一味。五合前四句。同一緣起無礙俱存。六泯前五句絕待離言。應可去情如理思。攝緣起異體門竟。

二諸緣互應門者。謂眾緣之中以於一緣應多緣故。各與彼多全為其一。是故此一具多箇一。然此多一雖由本一。應多緣故有此多一。然與本一體無差別。是故名為同體門也。依持容入者。謂此本一有力能持彼多箇一。故本一中容彼多一。多一無力依本一故。是故多一入本一中。是即無不容多一之本一。亦無不入本一之多一。如本一有力為持。多一無力為依。容入既爾。多一有力為持。本一無力為依。容入亦爾。是即無不容本一之多一。無不入多一之本一。是即由本一望多一。有持有依有力無力故。能容能入無有障礙。多一望本一。有依有持無力有力故。能入能容亦無障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。同體門中容入義竟。二互相形奪體無體者。謂多一無性。為本一成多一。舉體即是本一。是則本一為有體能攝多一。多一無體融同本一故。無不攝多一之本一。亦無不即本一之多一。如本一有體多一無體。攝即既爾。多一有體本一無體。攝即亦然。是故亦無不攝本一之多一。亦無不即多一之本一。是即本一望多一。有有體無體故。能攝他同己廢己同他無。有障礙。多一望本一。亦體無體攝即可知。亦攝不攝亦即無即。非攝不攝非即不即二句無礙。思之可見。同體門中相即義竟。三體用俱融即入無礙者。亦六句無礙。准前思之可見。同體門竟三應異無礙雙辨同體異體門者。以此二門。同一緣起不相離故。若無異體則諸緣雜亂。非緣起故。若無同體緣不相資。亦非緣起故。要由不雜方有相資。是故若非同體無異體故。若非異體無同體故。是故通辨亦有四句。一或舉體全異具入即俱。二或全體是同亦具入即俱。以法融通各全攝故。三或俱。以同異無礙雙現前故。四或俱非。以相奪俱盡故雙非也。餘入即等准思知之。上來第一緣起相由門竟(餘未作)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諸緣互應門者。謂眾緣之中以於一緣應多緣故。各與彼多全為其一。是故此一具多箇一。然此多一雖由本一。應多緣故有此多一。然與本一體無差別。是故名為同體門也。依持容入者。謂此本一有力能持彼多箇一。故本一中容彼多一。多一無力依本一故。是故多一入本一中。是即無不容多一之本一。亦無不入本一之多一。如本一有力為持。多一無力為依。容入既爾。多一有力為持。本一無力為依。容入亦爾。是即無不容本一之多一。無不入多一之本一。是即由本一望多一。有持有依有力無力故。能容能入無有障礙。多一望本一。有依有持無力有力故。能入能容亦無障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。同體門中容入義竟。二互相形奪體無體者。謂多一無性。為本一成多一。舉體即是本一。是則本一為有體能攝多一。多一無體融同本一故。無不攝多一之本一。亦無不即本一之多一。如本一有體多一無體。攝即既爾。多一有體本一無體。攝即亦然。是故亦無不攝本一之多一。亦無不即多一之本一。是即本一望多一。有有體無體故。能攝他同己廢己同他無。有障礙。多一望本一。亦體無體攝即可知。亦攝不攝亦即無即。非攝不攝非即不即二句無礙。思之可見。同體門中相即義竟。三體用俱融即入無礙者。亦六句無礙。准前思之可見。同體門竟三應異無礙雙辨同體異體門者。以此二門。同一緣起不相離故。若無異體則諸緣雜亂。非緣起故。若無同體緣不相資。亦非緣起故。要由不雜方有相資。是故若非同體無異體故。若非異體無同體故。是故通辨亦有四句。一或舉體全異具入即俱。二或全體是同亦具入即俱。以法融通各全攝故。三或俱。以同異無礙雙現前故。四或俱非。以相奪俱盡故雙非也。餘入即等准思知之。上來第一緣起相由門竟(餘未作)。

圓音章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓音章

圓音義略作四門分別。一舉義。二決擇。三會違。四辨釋。初中有二。一謂如來能以一音。演說一切差別之法。所謂貪欲多者。即聞如來說不淨觀。如是等乃至一切故名圓音。是故華嚴云。如來於一語言中。演說無邊契經海。二謂如來一音。能同一切差別言音。謂諸眾生各聞如來唯己語故。華嚴經云。一切眾生語言法。一言演說盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓音義略作四門分別。一舉義。二決擇。三會違。四辨釋。初中有二。一謂如來能以一音。演說一切差別之法。所謂貪欲多者。即聞如來說不淨觀。如是等乃至一切故名圓音。是故華嚴云。如來於一語言中。演說無邊契經海。二謂如來一音。能同一切差別言音。謂諸眾生各聞如來唯己語故。華嚴經云。一切眾生語言法。一言演說盡無餘。

第二決擇者。或有說言。如來於一語業之中。演出一切眾生言音。是故令彼眾生各聞己語。非謂如來唯發一音。但以語業同故名曰一音。所發多故名曰圓音。或有說言。如來唯發一梵言音。名為一音。能為眾生作增上緣。令其所作感解不同。故名圓音。非謂如來有若干音。或有說言。如來唯一寂滅解脫離相言音。名為一音。而諸眾生機感力故。自聞如來種種言音。故名圓音。非謂如來音有一有多。問此上三說何得何失。答若別偏取。三俱有失。何者。初說但多無一音故。次唯一語無多音故。後唯無惟非音義故。如實義者。三說合為一圓音義。何者。若彼多音不即一音。此但多音非是圓義。以彼多音即一音故。鎔融無礙名作圓音。若彼一音不即一切。但是一音非是梵音。以彼一音即多音故。融通無礙名一梵音。若此等音。不即無性同真際者。是所執故非如來音。以彼音等離作故。無性故如響故。所以法螺恒震妙音常寂故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二決擇者。或有說言。如來於一語業之中。演出一切眾生言音。是故令彼眾生各聞己語。非謂如來唯發一音。但以語業同故名曰一音。所發多故名曰圓音。或有說言。如來唯發一梵言音。名為一音。能為眾生作增上緣。令其所作感解不同。故名圓音。非謂如來有若干音。或有說言。如來唯一寂滅解脫離相言音。名為一音。而諸眾生機感力故。自聞如來種種言音。故名圓音。非謂如來音有一有多。問此上三說何得何失。答若別偏取。三俱有失。何者。初說但多無一音故。次唯一語無多音故。後唯無惟非音義故。如實義者。三說合為一圓音義。何者。若彼多音不即一音。此但多音非是圓義。以彼多音即一音故。鎔融無礙名作圓音。若彼一音不即一切。但是一音非是梵音。以彼一音即多音故。融通無礙名一梵音。若此等音。不即無性同真際者。是所執故非如來音。以彼音等離作故。無性故如響故。所以法螺恒震妙音常寂故也。

第三會違者。如婆沙論中七十九卷說。世尊有時為四天王。先以聖語說四諦。二王領解二不能解。世尊憐愍故饒益故。以南印度邊國俗語說四諦。二天王中一解一不解。世尊憐愍。復一一種蔑戾車語說四聖諦時。四天王皆得領解。問若以一音異類解。後二天王何不同解。答彼論釋云。彼四天王意樂不同。為滿彼意故佛異說。復次世尊欲顯於諸言音皆能善解。斷彼疑故。復次有所化者。依佛不變形言而得受化。又所化者依佛轉變形言而得受化。依佛不變形言而受化者。若轉變形言而為說法。彼不能解。如說佛在摩竭陀國。為度池堅步行十二由旬。七萬眾生皆得見諦云云。依佛轉變形言而受化者。若不變形言而為說法。彼不能解。是故世尊作三種語為四王說法。准上三釋義理可通。並由眾生宜聞有異。故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會違者。如婆沙論中七十九卷說。世尊有時為四天王。先以聖語說四諦。二王領解二不能解。世尊憐愍故饒益故。以南印度邊國俗語說四諦。二天王中一解一不解。世尊憐愍。復一一種蔑戾車語說四聖諦時。四天王皆得領解。問若以一音異類解。後二天王何不同解。答彼論釋云。彼四天王意樂不同。為滿彼意故佛異說。復次世尊欲顯於諸言音皆能善解。斷彼疑故。復次有所化者。依佛不變形言而得受化。又所化者依佛轉變形言而得受化。依佛不變形言而受化者。若轉變形言而為說法。彼不能解。如說佛在摩竭陀國。為度池堅步行十二由旬。七萬眾生皆得見諦云云。依佛轉變形言而受化者。若不變形言而為說法。彼不能解。是故世尊作三種語為四王說法。准上三釋義理可通。並由眾生宜聞有異。故不相違。

第四辨釋者有二。一明分齊。二顯利益。初中佛一言音普遍一切。謂一切處一切時一切法等。根熟之者無遠不聞。根未熟者近而不聞。言遍一切處者。如智論目連尋聲極遠如近故。二遍一切時謂此圓音盡未來際。未曾休息。三遍一切法。無有一法非圓音所宣說者。四遍一切眾生。謂此圓音無有根器而不開覺。若爾何故。鶖子在座如聾不聞。釋非謂圓音能至所聞。亦能至此不聞之處。故名遍至。問此若普遍。何成語音屈曲詮表。設爾何失。二俱有過。何者。此若等遍失音曲故。如其存屈曲非等遍故。今釋若由等遍失其音曲。是圓非音。若由屈曲乖其等遍。是音非圓。今則不壞曲而等遍。不動遍而差韻是謂如來圓音。非是心識思量境界。二利益者。若依小乘如來言音未必一切皆有利益。如佛問阿難天雨等。非是法輪音聲所攝。若大乘等中。如來所發世俗言音。無不皆成大利益故。如佛入城唱乞食聲。令城同聞俱獲利益故。經云。諸佛音聲語言威儀進止無非佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四辨釋者有二。一明分齊。二顯利益。初中佛一言音普遍一切。謂一切處一切時一切法等。根熟之者無遠不聞。根未熟者近而不聞。言遍一切處者。如智論目連尋聲極遠如近故。二遍一切時謂此圓音盡未來際。未曾休息。三遍一切法。無有一法非圓音所宣說者。四遍一切眾生。謂此圓音無有根器而不開覺。若爾何故。鶖子在座如聾不聞。釋非謂圓音能至所聞。亦能至此不聞之處。故名遍至。問此若普遍。何成語音屈曲詮表。設爾何失。二俱有過。何者。此若等遍失音曲故。如其存屈曲非等遍故。今釋若由等遍失其音曲。是圓非音。若由屈曲乖其等遍。是音非圓。今則不壞曲而等遍。不動遍而差韻是謂如來圓音。非是心識思量境界。二利益者。若依小乘如來言音未必一切皆有利益。如佛問阿難天雨等。非是法輪音聲所攝。若大乘等中。如來所發世俗言音。無不皆成大利益故。如佛入城唱乞食聲。令城同聞俱獲利益故。經云。諸佛音聲語言威儀進止無非佛事。

法身章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身章

法身義四門分別。初釋名者。法是軌持義。身是依止義。則法為身。亦名自性身。二體性者略有十種。一依佛地論。唯以所照真如清淨法界為性。餘四智等並屬。報化。二或唯約智。如無性攝論。以無垢無罣礙智為法身故。謂離二障。諸德釋云。此據攝境從心名為法身。匪為法身是智非理。今釋一切諸法尚即真如。況此真智而不如耶。既即是如何待攝境。三亦智亦境。如梁攝論云。唯如如及如如智獨存。名為法身。四境智雙泯。經云。如來法身非心非境。五此上四句合為一無礙法身。隨說皆得六。此上總別五句相融形奪泯茲五說。通然無寄以為法身。此上單就境智辨。七通攝五分。及悲願等法行功德。無不皆是此法身收。以修生功德必證理故。融攝無礙如前智說。八通收報化色相功德。無不皆是此法身收故。攝論中三十二相等。皆入法身攝有三義。一相即如故歸理法身。二智所現故屬智法身。三當相並是功德法。故名為法身。九通攝一切三世間故。眾生及器無非佛故。一大法身具十佛故。三身等並在此中。智正覺攝故。十總前九為一總句。是謂如來無礙自在法身之義。三出因者有四。一者了因。照現本有真如法故。二者生因。生成修起勝功德故。三者生了無礙因。生了相即二果不殊故。四者總此勝德為所依因。印機現用為所成果。四業用者亦有四。一此理法身。與諸觀智為所開覺。經云。法身說法授與義故。二依此以起報化利生勝業用故。三或作樹等密攝化故。四遍諸塵道毛端等處。重重自在無礙業用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身義四門分別。初釋名者。法是軌持義。身是依止義。則法為身。亦名自性身。二體性者略有十種。一依佛地論。唯以所照真如清淨法界為性。餘四智等並屬。報化。二或唯約智。如無性攝論。以無垢無罣礙智為法身故。謂離二障。諸德釋云。此據攝境從心名為法身。匪為法身是智非理。今釋一切諸法尚即真如。況此真智而不如耶。既即是如何待攝境。三亦智亦境。如梁攝論云。唯如如及如如智獨存。名為法身。四境智雙泯。經云。如來法身非心非境。五此上四句合為一無礙法身。隨說皆得六。此上總別五句相融形奪泯茲五說。通然無寄以為法身。此上單就境智辨。七通攝五分。及悲願等法行功德。無不皆是此法身收。以修生功德必證理故。融攝無礙如前智說。八通收報化色相功德。無不皆是此法身收故。攝論中三十二相等。皆入法身攝有三義。一相即如故歸理法身。二智所現故屬智法身。三當相並是功德法。故名為法身。九通攝一切三世間故。眾生及器無非佛故。一大法身具十佛故。三身等並在此中。智正覺攝故。十總前九為一總句。是謂如來無礙自在法身之義。三出因者有四。一者了因。照現本有真如法故。二者生因。生成修起勝功德故。三者生了無礙因。生了相即二果不殊故。四者總此勝德為所依因。印機現用為所成果。四業用者亦有四。一此理法身。與諸觀智為所開覺。經云。法身說法授與義故。二依此以起報化利生勝業用故。三或作樹等密攝化故。四遍諸塵道毛端等處。重重自在無礙業用也。

十世章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十世章

十世義作二門。一建立者。如過去世中法未謝之時。名過去現在。更望過去名彼過去為過去過去。望今現在此是未有。是故名今為過去未來。此一具三世俱在過去。又彼謝已現在法起。未謝之時名現在現在。望彼過去已滅無。故名彼以為現在過去。望於未來是未有。故名現在未來。此三一具俱在現在。又彼法謝已未來法起。未謝之時名未來現在。望彼現在已謝無。故名未來過去。更望未來亦未有故。名未來未來。此三一具俱在未來。此九中各三。現在是有六過未俱無。問若於過未各立三世。如是過未既各無邊。此三世亦無邊。何但三重而說九耶。答設於過未更欲立者。不異前門故唯有九。又此九世總為一念。而九世歷然。如是總別合論為十世也。第二相攝者有二門。一相即二相入。此二得成由二義故。一緣起相由義。二法性融通義。初緣起相由者。且如過去現在法。未謝之時自是現在。以現在現在望之。乃是現在之過去。是故彼法亦現在亦過去。所望異故不相違。又現在現在法。自是現在以未謝故。以過去現在望之。乃是過去之未來。又以未來現在望之。復是未來之過去。是故彼法亦現在亦過未。又未來現在法。亦現在亦未來。准之可見。又此九中。三世現在必不俱起。六世過未亦不俱。一現在。二過未。此三定得俱。是故九中隨其所應有隱有現。以俱不俱故。且就俱中由過去過去無故。令過去現在法得有也。何以故。若彼不謝此不有故。又由過去現在有故。令過去過去無也。以若不此有彼無謝故。又由過去現在有。令過去未來無也。以由彼未謝令此未有故。又由此過去未來無故。令彼過去現在成有。以若此有彼已謝故是故由此未有。彼得未謝故也。又由過去過去無故。令過去未來無也。謂若彼不無此現不成有。現不成有此未來不成無。是故此無展轉由彼無也。又由過去未來無故。令過去過去無也。反上思之。如過去三世有此六義相。由現在未來各有六可知。二就不俱中有二。初顯現相由亦有六義。謂由過去現在有。方令現在現在成有。何者。以若彼不有無法可謝。至此現有。又由現在現在有故。方知過去現在是有。以若比不有彼有不成故。何者。若無此有。即令彼有不得謝無。不謝之有非緣起有。故不成有也。現在現在望未來現在亦二義。准上思之。過去現在望未來現在亦二義。謂若過去現在不有。即未來現在有不成故。反此亦准知。問俱者可相由。不俱者云何得相由。答俱者現相由。不俱者密相由。亦是展轉相由。以若無此不俱俱不成故。是故此九世總為五位。有此十門。一如過去過去。唯一謝滅但是過去。現在家之過去故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十世義作二門。一建立者。如過去世中法未謝之時。名過去現在。更望過去名彼過去為過去過去。望今現在此是未有。是故名今為過去未來。此一具三世俱在過去。又彼謝已現在法起。未謝之時名現在現在。望彼過去已滅無。故名彼以為現在過去。望於未來是未有。故名現在未來。此三一具俱在現在。又彼法謝已未來法起。未謝之時名未來現在。望彼現在已謝無。故名未來過去。更望未來亦未有故。名未來未來。此三一具俱在未來。此九中各三。現在是有六過未俱無。問若於過未各立三世。如是過未既各無邊。此三世亦無邊。何但三重而說九耶。答設於過未更欲立者。不異前門故唯有九。又此九世總為一念。而九世歷然。如是總別合論為十世也。第二相攝者有二門。一相即二相入。此二得成由二義故。一緣起相由義。二法性融通義。初緣起相由者。且如過去現在法。未謝之時自是現在。以現在現在望之。乃是現在之過去。是故彼法亦現在亦過去。所望異故不相違。又現在現在法。自是現在以未謝故。以過去現在望之。乃是過去之未來。又以未來現在望之。復是未來之過去。是故彼法亦現在亦過未。又未來現在法。亦現在亦未來。准之可見。又此九中。三世現在必不俱起。六世過未亦不俱。一現在。二過未。此三定得俱。是故九中隨其所應有隱有現。以俱不俱故。且就俱中由過去過去無故。令過去現在法得有也。何以故。若彼不謝此不有故。又由過去現在有故。令過去過去無也。以若不此有彼無謝故。又由過去現在有。令過去未來無也。以由彼未謝令此未有故。又由此過去未來無故。令彼過去現在成有。以若此有彼已謝故是故由此未有。彼得未謝故也。又由過去過去無故。令過去未來無也。謂若彼不無此現不成有。現不成有此未來不成無。是故此無展轉由彼無也。又由過去未來無故。令過去過去無也。反上思之。如過去三世有此六義相。由現在未來各有六可知。二就不俱中有二。初顯現相由亦有六義。謂由過去現在有。方令現在現在成有。何者。以若彼不有無法可謝。至此現有。又由現在現在有故。方知過去現在是有。以若比不有彼有不成故。何者。若無此有。即令彼有不得謝無。不謝之有非緣起有。故不成有也。現在現在望未來現在亦二義。准上思之。過去現在望未來現在亦二義。謂若過去現在不有。即未來現在有不成故。反此亦准知。問俱者可相由。不俱者云何得相由。答俱者現相由。不俱者密相由。亦是展轉相由。以若無此不俱俱不成故。是故此九世總為五位。有此十門。一如過去過去。唯一謝滅但是過去。現在家之過去故

。二如過去現在有二門。謂是過去位中自現在故。以現在望之是過去故。是故此法亦現在亦過去。以所望異故不相礙也。三如過去未來有三門。一以過去現在望之。此未有故是過去家未來。二以現在緣現起猶未謝故。是現在現在。三以未來現在望之此已謝故是未來過去。是故此現在現在。亦現在亦過未。四未來現在亦二門。五未來未來唯一門。並准可知。上來次第相由有斯九門。第十超間相由。謂若無初一則無後一等。是故如次及超間無礙相由故。依是道理。令諸門相入相即。如經云。過去一切劫安置未來。今未來一切劫迴置過去世。斯之謂也。凡論相由之義有二門。一約力用。謂若無此彼不成。仍此非彼故。以力用相收故得說入。然體不雜故不相是也。二約體性。謂若無此彼全不成。故此即彼也。是故約體說為相即。釋此二門如別說。是故不失本位不無即入也。思之可見。經云。無量無數劫能作一念頃等。是此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。二如過去現在有二門。謂是過去位中自現在故。以現在望之是過去故。是故此法亦現在亦過去。以所望異故不相礙也。三如過去未來有三門。一以過去現在望之。此未有故是過去家未來。二以現在緣現起猶未謝故。是現在現在。三以未來現在望之此已謝故是未來過去。是故此現在現在。亦現在亦過未。四未來現在亦二門。五未來未來唯一門。並准可知。上來次第相由有斯九門。第十超間相由。謂若無初一則無後一等。是故如次及超間無礙相由故。依是道理。令諸門相入相即。如經云。過去一切劫安置未來。今未來一切劫迴置過去世。斯之謂也。凡論相由之義有二門。一約力用。謂若無此彼不成。仍此非彼故。以力用相收故得說入。然體不雜故不相是也。二約體性。謂若無此彼全不成。故此即彼也。是故約體說為相即。釋此二門如別說。是故不失本位不無即入也。思之可見。經云。無量無數劫能作一念頃等。是此義也。

第二約法性融通門者。然此九世時無別體。唯依緣起法上假立。此緣起法復無自性。依真而立。是故緣起理事融通無礙。有其四重。一泯相俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末唯事而無理。以末歸本反上可知。經云。非劫入劫。劫入非劫。是此義也。二中全事之理非事。全理之事非理。故俱存而不雜也。經中諸劫相即而不壞本劫者。是此義也。三中由隨事之理故。全一事能容一切也。由隨理之事故。一切事隨理入一中也。反上即是一入一切可知。四中由即理之事。故全一即一切也。由即事之理故。全一切即一也。是故唯理無可即入。唯事不可即入要理事相從相即故。是故有即有入。時劫依此無礙法故。還同此法自在即入餘義思之可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二約法性融通門者。然此九世時無別體。唯依緣起法上假立。此緣起法復無自性。依真而立。是故緣起理事融通無礙。有其四重。一泯相俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末唯事而無理。以末歸本反上可知。經云。非劫入劫。劫入非劫。是此義也。二中全事之理非事。全理之事非理。故俱存而不雜也。經中諸劫相即而不壞本劫者。是此義也。三中由隨事之理故。全一事能容一切也。由隨理之事故。一切事隨理入一中也。反上即是一入一切可知。四中由即理之事。故全一即一切也。由即事之理故。全一切即一也。是故唯理無可即入。唯事不可即入要理事相從相即故。是故有即有入。時劫依此無礙法故。還同此法自在即入餘義思之可解。

玄義章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄義章

緣起無礙一。染淨緣起二。揀理異情三。藥病對治四。理事分無五。因因果果六。二諦無礙七。真妄心境八。能化所化九。入道方便十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起無礙一。染淨緣起二。揀理異情三。藥病對治四。理事分無五。因因果果六。二諦無礙七。真妄心境八。能化所化九。入道方便十。

緣起無礙門第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起無礙門第一

問緣起諸法會融無礙如何可見。答今釋此義作二門。一開義融通。二句數決擇。初中開有三重四句。一空不空門。謂一切皆空無有毫末相。以緣起無性故。虛相盡故。或一切不空。以空為諸法故。以非情謂之無故。不異色等故。或二義無礙。或兩門俱泯。並可准思。二相在不在門。謂或一切入一中。由一無性以法性為一。又一切法既即法性。是故一切同在一中。而不相是也。或不在。一謂由無性一多絕。故不壞其有互不雜故。雖恒涉入住自位故。或俱。謂微細相入恒在外故。萬里迢然恒相在故。相在不在是一事故。無障礙故。或俱非。謂入出融故。絕二相故無在不在。仍有此法難名目也。如一切入一具斯四句。一入一切亦准思之。三相是不是門。或一切即是一。此有二門。一約性。謂如經云。若人欲成佛。勿壞於貪欲。諸法即貪欲。知是即成佛。此經意。以貪欲即無性故不可壞。諸法即貪欲者。即貪欲之無性理也。若不爾者。豈貪是一切法體耶。是故當知。舉貪名而取貪實。二約事。此中二。一始。二終。始謂法界無別有。即以諸法即法界為法界。一法無別有。即以法界即一法為一法。是故一切法即是一法也。二終者。既全以法界即一法為一法故。是故此一即是一切。一切法即是一也。問若就理性既一多俱絕。則無可即。若約事相人法相乖。故云何即。若約事有即。即壞其事即乖於俗。若約理有即。即乖於真。若舉事而取理。即不異前門。更何可辨。答只由此二義故。得相即也。何者。若事而非理不可即。若理而非事無可即。今由理事不二而二。謂即事之理方為真理故。全事相即而真理湛然。即理之事方為幻事故。恒相即而萬像紛然。良由理事相是而不一。故全一多互即而不雜也。去情思之。或若嚮像執言求解終日難見。或一切不是一。謂全體相是而不雜故。不壞本法故。其猶色即空而不壞色等准之。或俱。由前二義無礙具故。或俱非。由前二義互形奪故。絕二相故。無是不是仍有此法也。如一切即一有此四句。一即一切四句准思。此上三重融成一際。圓明具德無礙自在。是謂法界緣起門。思之知耳。二句數決擇者亦三重。先約一多相即不相即。總有四四句。一由一即多故名一。二一即多故非一。三一即多故亦一亦非一。四一即多故。非一非不一。多即一准之。第二由一不即多故名一。二由一不即多故非一。三一不即多故亦一亦不一。四一即多故非一非不一。多不即一准之。第三由一不即多故名一。二由一即多故非一。三由亦即亦不即故。亦一亦不一。四由非即非不即故。非一非不一。多即一准之。第四由一即多故名一。二由一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問緣起諸法會融無礙如何可見。答今釋此義作二門。一開義融通。二句數決擇。初中開有三重四句。一空不空門。謂一切皆空無有毫末相。以緣起無性故。虛相盡故。或一切不空。以空為諸法故。以非情謂之無故。不異色等故。或二義無礙。或兩門俱泯。並可准思。二相在不在門。謂或一切入一中。由一無性以法性為一。又一切法既即法性。是故一切同在一中。而不相是也。或不在。一謂由無性一多絕。故不壞其有互不雜故。雖恒涉入住自位故。或俱。謂微細相入恒在外故。萬里迢然恒相在故。相在不在是一事故。無障礙故。或俱非。謂入出融故。絕二相故無在不在。仍有此法難名目也。如一切入一具斯四句。一入一切亦准思之。三相是不是門。或一切即是一。此有二門。一約性。謂如經云。若人欲成佛。勿壞於貪欲。諸法即貪欲。知是即成佛。此經意。以貪欲即無性故不可壞。諸法即貪欲者。即貪欲之無性理也。若不爾者。豈貪是一切法體耶。是故當知。舉貪名而取貪實。二約事。此中二。一始。二終。始謂法界無別有。即以諸法即法界為法界。一法無別有。即以法界即一法為一法。是故一切法即是一法也。二終者。既全以法界即一法為一法故。是故此一即是一切。一切法即是一也。問若就理性既一多俱絕。則無可即。若約事相人法相乖。故云何即。若約事有即。即壞其事即乖於俗。若約理有即。即乖於真。若舉事而取理。即不異前門。更何可辨。答只由此二義故。得相即也。何者。若事而非理不可即。若理而非事無可即。今由理事不二而二。謂即事之理方為真理故。全事相即而真理湛然。即理之事方為幻事故。恒相即而萬像紛然。良由理事相是而不一。故全一多互即而不雜也。去情思之。或若嚮像執言求解終日難見。或一切不是一。謂全體相是而不雜故。不壞本法故。其猶色即空而不壞色等准之。或俱。由前二義無礙具故。或俱非。由前二義互形奪故。絕二相故。無是不是仍有此法也。如一切即一有此四句。一即一切四句准思。此上三重融成一際。圓明具德無礙自在。是謂法界緣起門。思之知耳。二句數決擇者亦三重。先約一多相即不相即。總有四四句。一由一即多故名一。二一即多故非一。三一即多故亦一亦非一。四一即多故。非一非不一。多即一准之。第二由一不即多故名一。二由一不即多故非一。三一不即多故亦一亦不一。四一即多故非一非不一。多不即一准之。第三由一不即多故名一。二由一即多故非一。三由亦即亦不即故。亦一亦不一。四由非即非不即故。非一非不一。多即一准之。第四由一即多故名一。二由一

不多故非一。三由俱故。俱四由不俱故。不俱多一亦准之。是故此上順有十六句。逆亦十六。總三十二句也。二約相在不在。亦三十二句。三約空不空亦三十二句。是故合有九十六句。又若三重相融有三重四句。一或唯空不空。或唯即不即。或俱或不俱。二或唯在不在。或唯空不空。或唯不俱等。三或唯即不即。或唯在不在等四句准之。是故三四為十二句。帖前九十六。總為一百八句法門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不多故非一。三由俱故。俱四由不俱故。不俱多一亦准之。是故此上順有十六句。逆亦十六。總三十二句也。二約相在不在。亦三十二句。三約空不空亦三十二句。是故合有九十六句。又若三重相融有三重四句。一或唯空不空。或唯即不即。或俱或不俱。二或唯在不在。或唯空不空。或唯不俱等。三或唯即不即。或唯在不在等四句准之。是故三四為十二句。帖前九十六。總為一百八句法門也。

染淨緣起門第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染淨緣起門第二

問眾生雜染及三寶清淨。為俱是妄為亦非妄。答此二各有四句。謂眾生是妄。以橫計有故。眾生非妄成法器故。此二約用。眾生是妄由上二句故。眾生非妄以妄即空故。真如性滿故。三寶是妄妄情取有故。經云。眾生強分別作佛度眾生。經云。若解真實者。無佛無菩提等。二三寶非妄以能治妄故。經云。佛菩提智之所能斷故。三三寶是妄。由治妄故立也。無妄即無真故。論云。但隨眾生見聞得益故。說為用也。四三寶非妄由全體是真故。恒一相故。經云。三寶同一味故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問眾生雜染及三寶清淨。為俱是妄為亦非妄。答此二各有四句。謂眾生是妄。以橫計有故。眾生非妄成法器故。此二約用。眾生是妄由上二句故。眾生非妄以妄即空故。真如性滿故。三寶是妄妄情取有故。經云。眾生強分別作佛度眾生。經云。若解真實者。無佛無菩提等。二三寶非妄以能治妄故。經云。佛菩提智之所能斷故。三三寶是妄。由治妄故立也。無妄即無真故。論云。但隨眾生見聞得益故。說為用也。四三寶非妄由全體是真故。恒一相故。經云。三寶同一味故也。

揀理異情門第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揀理異情門第三

問真空與斷空何別。答略有四別。一約境。謂真空不異色等名法理空也。斷空在色等外。及滅色方為空。名為斷滅空也。二約心。謂真空聖智所得。比證等不同也。斷空情謂所得世人所知也。三約德用。謂觀達真空必伏滅煩惱。令成王行入位得果。若緣念斷空成斷滅見。增長邪趣入外道位。顛墜惡趣。經云。寧起有見如須彌。不起空見如芥子。論云。若復見於空諸佛所不化等。又真空即色故。不可斷空取。是故真空不思議也。斷空不爾。反上知之。四約對辨異者。問色等既即是真空。斷空何獨不真耶。答若斷空亦即空而實無差別。但為濫取空名。是故揀之耳。略作四句。一色與斷空不相即。以俱是所執故。如見人畜等。二斷空即空與色即空。二空不別。以無二相故。三色真空與斷空不相即。以情理異故。又斷空空與色不相即。亦情理別故。四即空之色與即真之斷得相。即以從詮說理故。就法融通故。如此二門具斯四句。餘一切法相望皆亦如是准思。故經云。諸法即貪者。以即空之諸法。還即彼即空之貪耳。問如貪法既即空。瞋等亦即空。未知瞋等空為即是貪空。為猶在貪外。答全是內而外宛然。全是外而內亦爾。以圓融故。無限分故。無障礙故。問為如堂內空與房內空。此二空無分限故。一味同故云堂空即房空。而實堂內空不是房中攝。為如此不。答不也。此是世法非可同彼。若如彼言。房空不移而全在堂內。堂中亦爾。非是彼此相通故說無二。但以彼空元來是此空故名無二也。既非世法難申說也。會意思之。或客可見耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問真空與斷空何別。答略有四別。一約境。謂真空不異色等名法理空也。斷空在色等外。及滅色方為空。名為斷滅空也。二約心。謂真空聖智所得。比證等不同也。斷空情謂所得世人所知也。三約德用。謂觀達真空必伏滅煩惱。令成王行入位得果。若緣念斷空成斷滅見。增長邪趣入外道位。顛墜惡趣。經云。寧起有見如須彌。不起空見如芥子。論云。若復見於空諸佛所不化等。又真空即色故。不可斷空取。是故真空不思議也。斷空不爾。反上知之。四約對辨異者。問色等既即是真空。斷空何獨不真耶。答若斷空亦即空而實無差別。但為濫取空名。是故揀之耳。略作四句。一色與斷空不相即。以俱是所執故。如見人畜等。二斷空即空與色即空。二空不別。以無二相故。三色真空與斷空不相即。以情理異故。又斷空空與色不相即。亦情理別故。四即空之色與即真之斷得相。即以從詮說理故。就法融通故。如此二門具斯四句。餘一切法相望皆亦如是准思。故經云。諸法即貪者。以即空之諸法。還即彼即空之貪耳。問如貪法既即空。瞋等亦即空。未知瞋等空為即是貪空。為猶在貪外。答全是內而外宛然。全是外而內亦爾。以圓融故。無限分故。無障礙故。問為如堂內空與房內空。此二空無分限故。一味同故云堂空即房空。而實堂內空不是房中攝。為如此不。答不也。此是世法非可同彼。若如彼言。房空不移而全在堂內。堂中亦爾。非是彼此相通故說無二。但以彼空元來是此空故名無二也。既非世法難申說也。會意思之。或客可見耳。

藥病對治門第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥病對治門第四

問對病興治分齊有幾。修行之要故請示之。答病有二種。一麁謂巧偽修行。二細謂執見不破。前中亦二。一內實破戒而外現威儀等。二假全不破為他知故求名利故。狡滑故伺狎故。不直故護短故。第二細中亦二。一雖具直心而執我修行。二雖不執有人而計有法。實見不破故。對治之藥亦有二種。一麁亦二。謂於諸過非而不覆藏。深愧懺悔。二於所修行不雜巧偽。皆質直柔軟。作下下意不顯己德。第二細中亦二。一諸修行時知無我人。不計疲苦。二觀察諸法等不二。一相無相入理究竟。二通說者。但深觀諸法平等之時。於上諸病無不治盡。此是大乘修行法門。依佛藏經義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問對病興治分齊有幾。修行之要故請示之。答病有二種。一麁謂巧偽修行。二細謂執見不破。前中亦二。一內實破戒而外現威儀等。二假全不破為他知故求名利故。狡滑故伺狎故。不直故護短故。第二細中亦二。一雖具直心而執我修行。二雖不執有人而計有法。實見不破故。對治之藥亦有二種。一麁亦二。謂於諸過非而不覆藏。深愧懺悔。二於所修行不雜巧偽。皆質直柔軟。作下下意不顯己德。第二細中亦二。一諸修行時知無我人。不計疲苦。二觀察諸法等不二。一相無相入理究竟。二通說者。但深觀諸法平等之時。於上諸病無不治盡。此是大乘修行法門。依佛藏經義說。

理事分無門第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理事分無門第五

問如此理事。為理無分限事有分限耶。為不耶。答此中理事各有四句。且理一無分限。以遍一切故。二非無分限。以一法中無不具足故三具。分無分一味。以全體在一法。而一切處恒滿故。如觀一塵中。見一切處法界。四俱非。分無分以自體絕待故。圓融故。二義一相非二門故。事中一有分。以隨自事相有分齊故。二無分以全體即理故。大品云。色前際不可得。後際亦不可得。此即無分也三俱。以前二義無礙具故。具此二義方是一事故。四俱非。以二義融故平等故。二相絕故。由上諸義。是故理性不唯無分故。在一切法處。而全體一內不唯分故。常在一中全在一外。事法不唯分故。常在此處恒在他方處。不唯無分故遍一切。而不移本位。又由理不唯無分故。不在一事外不唯分故。不在一事內事不唯分故。常在此處而無在也。不唯無分故。常在他處而無在也。是故無在不在。而在此在彼無障礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如此理事。為理無分限事有分限耶。為不耶。答此中理事各有四句。且理一無分限。以遍一切故。二非無分限。以一法中無不具足故三具。分無分一味。以全體在一法。而一切處恒滿故。如觀一塵中。見一切處法界。四俱非。分無分以自體絕待故。圓融故。二義一相非二門故。事中一有分。以隨自事相有分齊故。二無分以全體即理故。大品云。色前際不可得。後際亦不可得。此即無分也三俱。以前二義無礙具故。具此二義方是一事故。四俱非。以二義融故平等故。二相絕故。由上諸義。是故理性不唯無分故。在一切法處。而全體一內不唯分故。常在一中全在一外。事法不唯分故。常在此處恒在他方處。不唯無分故遍一切。而不移本位。又由理不唯無分故。不在一事外不唯分故。不在一事內事不唯分故。常在此處而無在也。不唯無分故。常在他處而無在也。是故無在不在。而在此在彼無障礙也。

因因果果門第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因因果果門第六

師子吼品云。佛性者有因有因因。有果有果果。因者十二因緣。因因者。即是智慧(通法已去)。果者阿耨菩提。果果者無上大般涅槃。後四句者。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是因是果。如十二因緣所生之法(此中具智慧及菩提二句)。非因非果名為佛性(中道正性謂法身理也。開第三句即為五種佛性也)。或有佛性。闡提人有善根人無(是前因性)。或有佛性。善根人有闡提人無(是曰因性)。或有佛性二人俱有(非因非果性)。或有佛性二人俱無(果與果果二性)。十二因緣名佛性者。且如無明是佛性有二義。一當體淨故是法身性。二是能知名義成反流。故名報身性。餘支准此。又初四句中。初者謂染淨緣起門。二內熏發心。三始覺圓四本覺現。又初隨染隱體。二微起淨用。三染盡淨圓。四還源顯實。又初與第四俱是理性。但染淨異。中間二俱是行性但因果異。又初染而非淨。第二淨而非染。第三亦染亦淨。第四非染非淨。又初是自性住。二是引出。三四是至得果。又初二因。後二果。又轉初為四轉二為三。又依初起二。以二成三。以三證初冥合不二。是故四義唯一心轉。若離無明此四相皆盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼品云。佛性者有因有因因。有果有果果。因者十二因緣。因因者。即是智慧(通法已去)。果者阿耨菩提。果果者無上大般涅槃。後四句者。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是因是果。如十二因緣所生之法(此中具智慧及菩提二句)。非因非果名為佛性(中道正性謂法身理也。開第三句即為五種佛性也)。或有佛性。闡提人有善根人無(是前因性)。或有佛性。善根人有闡提人無(是曰因性)。或有佛性二人俱有(非因非果性)。或有佛性二人俱無(果與果果二性)。十二因緣名佛性者。且如無明是佛性有二義。一當體淨故是法身性。二是能知名義成反流。故名報身性。餘支准此。又初四句中。初者謂染淨緣起門。二內熏發心。三始覺圓四本覺現。又初隨染隱體。二微起淨用。三染盡淨圓。四還源顯實。又初與第四俱是理性。但染淨異。中間二俱是行性但因果異。又初染而非淨。第二淨而非染。第三亦染亦淨。第四非染非淨。又初是自性住。二是引出。三四是至得果。又初二因。後二果。又轉初為四轉二為三。又依初起二。以二成三。以三證初冥合不二。是故四義唯一心轉。若離無明此四相皆盡也。

二諦無礙門第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦無礙門第七

二諦無礙有二門說。一約喻。二就法。喻者。且如幻兔依巾有二門。一兔二巾。兔亦二義。一相差別義。二體空義。巾亦二義。一住自位義。二舉體成兔義。此巾與兔非一非異。且非異有四句。一以巾上成兔義。及兔上相差別義。合為一際故為不異。此是以本隨末。就末明不異。二以巾上住自位義。及兔上體空義。合為一際故為不異。此是以末歸本就本明不異。三以攝末所歸之本。與攝本所從之末。此二雙融無礙俱存故為不異。此是本末雙存無礙不異。四以所攝歸本之末。亦與所攝隨末之本。此一俱泯故為不異。此是本末雙泯平等不異。第二非一義者亦有四句。一以巾上住自位義。與兔上相差別。此二相違故為非 此是相背非一 巾上成兔義兔上體空義。此二相害故為非一。三以彼相背與此相害。此二位異故為非一。謂背即各相背捨相去懸遠也。相害即與敵對親相飱害。是故近遠非一也。四以極相害泯而不泯。由極相匪存而不存。此不泯不存義為非一。此是成壞非一。又此四非一與上四不異而亦非一。以義不雜故。又上四不異與此四不一。而亦不異理遍通故。是故若以不異門取。諸門極相和會。若以非一門取。諸義極相違諍。極違而極和者。是無障礙法也。第二就法說者。巾喻真如如來藏。兔喻眾生生死等。非一非異亦有十門。准喻思之可知。又兔即生即死而無礙。巾即隱即顯而無礙。此生死隱顯逆順交絡。諸門鎔融並准前思攝可解。二顯義者有四門。一開合。二一異。三相是。四相在。初開合者。先開後合。開者俗諦緣起中有四義。一諸緣有力義。二無力義。三無自性義。四事成義。真諦中亦有四義。一空義。二不空義。三依持義。四盡事義。合者三門。一合俗。二合真。三合二。初者有三。一約用。謂有力無力無二故。二約體。謂性無性無二故。三無礙。謂體用無二唯一俗諦。合真者亦三。一約用。謂依持成俗即是奪俗全盡無二故。二約體空不空無二故。三無礙。謂體用無二故。三合二者有四門一約起用門。謂真中依持義。與俗中有力義無二故。二約泯相門。謂真中盡俗。與俗中無力無二故。三約顯實門。謂真中不空義。與俗中無性義無二故。四成事門。謂真中空義。與俗。中存事義無二故。開合門竟。理事即不即門者。此中理事相即不相即。無礙融通各有四句。初不即中四句者。一二事不相即。以緣相事礙故。二二事之理不相即。以無二故。三理事不相即。以理靜非動故。四事理不相即。以事動非靜故。二相即中四句者。一事即理。以緣起無性故。二理即事。以理隨緣事得立故。三二事之理相即。以約詮會實故。四二事相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦無礙有二門說。一約喻。二就法。喻者。且如幻兔依巾有二門。一兔二巾。兔亦二義。一相差別義。二體空義。巾亦二義。一住自位義。二舉體成兔義。此巾與兔非一非異。且非異有四句。一以巾上成兔義。及兔上相差別義。合為一際故為不異。此是以本隨末。就末明不異。二以巾上住自位義。及兔上體空義。合為一際故為不異。此是以末歸本就本明不異。三以攝末所歸之本。與攝本所從之末。此二雙融無礙俱存故為不異。此是本末雙存無礙不異。四以所攝歸本之末。亦與所攝隨末之本。此一俱泯故為不異。此是本末雙泯平等不異。第二非一義者亦有四句。一以巾上住自位義。與兔上相差別。此二相違故為非 此是相背非一 巾上成兔義兔上體空義。此二相害故為非一。三以彼相背與此相害。此二位異故為非一。謂背即各相背捨相去懸遠也。相害即與敵對親相飱害。是故近遠非一也。四以極相害泯而不泯。由極相匪存而不存。此不泯不存義為非一。此是成壞非一。又此四非一與上四不異而亦非一。以義不雜故。又上四不異與此四不一。而亦不異理遍通故。是故若以不異門取。諸門極相和會。若以非一門取。諸義極相違諍。極違而極和者。是無障礙法也。第二就法說者。巾喻真如如來藏。兔喻眾生生死等。非一非異亦有十門。准喻思之可知。又兔即生即死而無礙。巾即隱即顯而無礙。此生死隱顯逆順交絡。諸門鎔融並准前思攝可解。二顯義者有四門。一開合。二一異。三相是。四相在。初開合者。先開後合。開者俗諦緣起中有四義。一諸緣有力義。二無力義。三無自性義。四事成義。真諦中亦有四義。一空義。二不空義。三依持義。四盡事義。合者三門。一合俗。二合真。三合二。初者有三。一約用。謂有力無力無二故。二約體。謂性無性無二故。三無礙。謂體用無二唯一俗諦。合真者亦三。一約用。謂依持成俗即是奪俗全盡無二故。二約體空不空無二故。三無礙。謂體用無二故。三合二者有四門一約起用門。謂真中依持義。與俗中有力義無二故。二約泯相門。謂真中盡俗。與俗中無力無二故。三約顯實門。謂真中不空義。與俗中無性義無二故。四成事門。謂真中空義。與俗。中存事義無二故。開合門竟。理事即不即門者。此中理事相即不相即。無礙融通各有四句。初不即中四句者。一二事不相即。以緣相事礙故。二二事之理不相即。以無二故。三理事不相即。以理靜非動故。四事理不相即。以事動非靜故。二相即中四句者。一事即理。以緣起無性故。二理即事。以理隨緣事得立故。三二事之理相即。以約詮會實故。四二事相

即。以即理之事無別事。是故事如理而無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即。以即理之事無別事。是故事如理而無礙。

真妄心境門第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真妄心境門第八

真妄心境通有四句。一約情有心境。境謂空有相違。以存二相故。心謂二見不壞是妄情故。或境上有空同性。以俱是所執故。心上亦同。俱是妄見故。二約法亦有心境。境謂空有不二。以俱融故。心謂絕二見。以見無二故。或境上空有相違。以全形奪故。心上亦二。謂隨見一分餘分性不異故。三以情就法說。謂境即有無俱情有。有無俱理無無二為一性。或亦相違以全奪故。心謂妄取情中有。以是執心故。或亦比知其理無以分有觀心故。四以法就情說。境即有無俱理有。有無俱情無無二為一性。或亦相違。以全奪故。心謂見理有以智故。見情無以悲故。或見無二心是一心故。此上四門中。約境各有四句。心上各四句。總有三十二句。准思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真妄心境通有四句。一約情有心境。境謂空有相違。以存二相故。心謂二見不壞是妄情故。或境上有空同性。以俱是所執故。心上亦同。俱是妄見故。二約法亦有心境。境謂空有不二。以俱融故。心謂絕二見。以見無二故。或境上空有相違。以全形奪故。心上亦二。謂隨見一分餘分性不異故。三以情就法說。謂境即有無俱情有。有無俱理無無二為一性。或亦相違以全奪故。心謂妄取情中有。以是執心故。或亦比知其理無以分有觀心故。四以法就情說。境即有無俱理有。有無俱情無無二為一性。或亦相違。以全奪故。心謂見理有以智故。見情無以悲故。或見無二心是一心故。此上四門中。約境各有四句。心上各四句。總有三十二句。准思之。

能化所化融作十門第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能化所化融作十門第九

諸佛眾生緣起融通總有十門。一分位門。佛有二義。一法身平等。二報化差別。此二是能化佛門。眾生亦二義。一所依如來藏。二能依妄染。此二是所化眾生門。二理事門。以佛法身與眾生如來藏。無二性故。為理法門也。以佛報化與眾生妄染以相由是故。是事法門也。三以法身不異如來藏。報化依染器而現。是故總是眾生門也。四以如來藏不異法身。妄染是報化所翻。是故總是佛門也。五以事虛無體故。理性不改故。唯一理門。六以理隨緣故。事無不存故。唯一事門。七以報化外攝妄染內攝理性。唯報化門。八以妄染能現報化復內攝真理故。唯妄染門。九此上諸義無礙現前是俱存門。十此上諸義容融平等。是俱泯門。此十門應以六相准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛眾生緣起融通總有十門。一分位門。佛有二義。一法身平等。二報化差別。此二是能化佛門。眾生亦二義。一所依如來藏。二能依妄染。此二是所化眾生門。二理事門。以佛法身與眾生如來藏。無二性故。為理法門也。以佛報化與眾生妄染以相由是故。是事法門也。三以法身不異如來藏。報化依染器而現。是故總是眾生門也。四以如來藏不異法身。妄染是報化所翻。是故總是佛門也。五以事虛無體故。理性不改故。唯一理門。六以理隨緣故。事無不存故。唯一事門。七以報化外攝妄染內攝理性。唯報化門。八以妄染能現報化復內攝真理故。唯妄染門。九此上諸義無礙現前是俱存門。十此上諸義容融平等。是俱泯門。此十門應以六相准之。

入道方便門第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入道方便門第十

作入道緣起要有三義。一識病。二揀境。三定智。初中有二。一麁謂求名利等。二細存見趣理等。二揀境中二。一對境。謂情謂之境在邊等。二真境有二。一三乘境。謂空有不二融通等。二一乘境。謂共盡緣起具德圓融等。三定智中亦二。一解謂能生正解。仍解知解行別者是也。二行謂不如所解。以解不能至故。無分別心行順法妄情等。又此行依解成。亦行現前其解必絕。又約境。以三空亂意揀之。約行以無分別智互相揀之。其義即見。又入道方便略作四門。一懺除宿障門。二發菩提心門。三受菩薩戒門。四造修勝行門。造修勝行有二途。一始二終。初中有三門。一捨緣門。二隨緣門。三成行門。初中有六重。一捨作惡業。二捨親眷屬。若出家捨門徒及生緣眷屬。三捨名聞利養。四捨身命。五捨心念。六捨。此捨令絕能所無寄故。二隨緣門者。有四重。一還隨前六事而守心不染。二凡於一切堪情下至微少堪處。皆應覺知不受勿有少染。三於一切違境。乃至斷命等怨。皆應守心歡喜忍受。四凡所作行遠離巧偽虛詐。乃至一念亦不令有。三成行門者。一起六波羅蜜行(一一云云)。二四無量行(一一云云)。三十大願行(一一云云)。願行有二。一諸未起行策令起。二已起行持令不退。皆由願力即通法行也。二終者亦三門。初捨門者。即止行也。觀諸法平等一相。諸緣皆絕云云。二隨緣門者即觀行也。還就事中起大悲大願等行云云。三成行門者。即止觀俱行雙融無礙。成無住行。真俗境不殊悲智心不別。又此境而不別也。又明菩薩住不住行。說有二門。一開二合。開中亦二。初不住。後明住不住亦二。一不住生死。二不住涅槃。初中亦二。一由見生死過患故不可住。二生死見本空故無可住。二不住涅槃亦二。一見涅槃本自有。故不待住。二由不異生死故不住。又智理無別故。能所絕故無能住也。二明住亦二。初住生死者亦二。一由見過患起大悲故。住為除纏故也。二見空故住不怖故也又二。一見過生厭故住。二見空則涅槃住。此即常在生死恒住涅槃也。二住涅槃者亦二。一常證理故住。二常化眾生故住。以所化眾生即涅槃故。第二合中有四。初合生死涅槃以無二故。無偏住。故云無住。又即住此無二之處。故亦云住。二合住不住二行者。良由以不住為住住為不住。唯一無分別行。故無二也。三合行境二門者。以法界法門絕能所故。平等法性唯一味故。無境行之異也。四合前開與此合無二無別唯一無礙法門。是故不礙開而恒合。不壞合而恒開無二相故。且言說所不能至也。若更以句數分別。有四重四句。一唯不住生死即是。二唯不住涅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作入道緣起要有三義。一識病。二揀境。三定智。初中有二。一麁謂求名利等。二細存見趣理等。二揀境中二。一對境。謂情謂之境在邊等。二真境有二。一三乘境。謂空有不二融通等。二一乘境。謂共盡緣起具德圓融等。三定智中亦二。一解謂能生正解。仍解知解行別者是也。二行謂不如所解。以解不能至故。無分別心行順法妄情等。又此行依解成。亦行現前其解必絕。又約境。以三空亂意揀之。約行以無分別智互相揀之。其義即見。又入道方便略作四門。一懺除宿障門。二發菩提心門。三受菩薩戒門。四造修勝行門。造修勝行有二途。一始二終。初中有三門。一捨緣門。二隨緣門。三成行門。初中有六重。一捨作惡業。二捨親眷屬。若出家捨門徒及生緣眷屬。三捨名聞利養。四捨身命。五捨心念。六捨。此捨令絕能所無寄故。二隨緣門者。有四重。一還隨前六事而守心不染。二凡於一切堪情下至微少堪處。皆應覺知不受勿有少染。三於一切違境。乃至斷命等怨。皆應守心歡喜忍受。四凡所作行遠離巧偽虛詐。乃至一念亦不令有。三成行門者。一起六波羅蜜行(一一云云)。二四無量行(一一云云)。三十大願行(一一云云)。願行有二。一諸未起行策令起。二已起行持令不退。皆由願力即通法行也。二終者亦三門。初捨門者。即止行也。觀諸法平等一相。諸緣皆絕云云。二隨緣門者即觀行也。還就事中起大悲大願等行云云。三成行門者。即止觀俱行雙融無礙。成無住行。真俗境不殊悲智心不別。又此境而不別也。又明菩薩住不住行。說有二門。一開二合。開中亦二。初不住。後明住不住亦二。一不住生死。二不住涅槃。初中亦二。一由見生死過患故不可住。二生死見本空故無可住。二不住涅槃亦二。一見涅槃本自有。故不待住。二由不異生死故不住。又智理無別故。能所絕故無能住也。二明住亦二。初住生死者亦二。一由見過患起大悲故。住為除纏故也。二見空故住不怖故也又二。一見過生厭故住。二見空則涅槃住。此即常在生死恒住涅槃也。二住涅槃者亦二。一常證理故住。二常化眾生故住。以所化眾生即涅槃故。第二合中有四。初合生死涅槃以無二故。無偏住。故云無住。又即住此無二之處。故亦云住。二合住不住二行者。良由以不住為住住為不住。唯一無分別行。故無二也。三合行境二門者。以法界法門絕能所故。平等法性唯一味故。無境行之異也。四合前開與此合無二無別唯一無礙法門。是故不礙開而恒合。不壞合而恒開無二相故。且言說所不能至也。若更以句數分別。有四重四句。一唯不住生死即是。二唯不住涅

槃亦是。三俱不住亦是。四俱非不住亦是。二唯住亦四句。返上思之。三唯住生死唯不住生死。俱不俱皆是可知。四唯住涅槃唯不住涅槃。俱不俱亦唯之。此上十六門門皆全得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 槃亦是。三俱不住亦是。四俱非不住亦是。二唯住亦四句。返上思之。三唯住生死唯不住生死。俱不俱皆是可知。四唯住涅槃唯不住涅槃。俱不俱亦唯之。此上十六門門皆全得。

得一即不假餘。餘門仍不壞。是故無障無礙。多即多一即一。隨智取捨思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得一即不假餘。餘門仍不壞。是故無障無礙。多即多一即一。隨智取捨思之。