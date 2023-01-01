華嚴經明法品內立三寶章
唐 法藏述2卷CBETA T1874大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
華嚴經明法品內立三寶章卷下
華嚴經明法品內立三寶章卷下
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魏國西寺沙門法藏述
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法界緣起章 圓音章 法身章 十世章 玄義章(七科已上並未入疏)
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法界緣起章
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夫法界緣起為礙容持。如帝網該羅。若天珠交涉。圓融自在無盡難名。略以四門指陳其要。一緣起相由門。二法性融通門。三緣性雙顯門。四理事分無門。初緣起相由門者。於中曲有三門。一諸緣互異門。即異體也。二諸緣互應門。即同體也。三應異無礙門。即雙辨同異也。此三門中各有三義。一互相依持力無力義。由此得相入也。二互相形奪體無體義。由此得相即也。三體用雙融有無義。由此即入同時自在也。初緣起互異門者。謂於無盡大緣起中。諸緣相望體用各別。不相參雜故云異也。依持義者。一能持多。一有力是故能攝多。多依一故多無力。是故潛入一。此即無有不容多之一。以無不能持故。無有不入一之多。以無不能依一。如多依一持既爾。一依多持亦然。是故亦無不攝一之多。亦無不入多之一。是故由一望多有持有依全力無力故。能攝能入無有障礙。多望於一有依有持無力全力故。能入能攝。亦無有障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。相入義竟。二諸緣相奪體無體者。多緣無性為一所成。是故多即一。由一有體能攝多。由多無性潛同一。故無不多之一。亦無不一之多。一無性為多所成。多有一空即多亦爾。是故一望於多。有有體無體故。能攝他同己。廢己同他。無有障礙。多望於一有無體有體。亦能廢己同他攝他同己。亦無障礙。亦同他己亦同己他。非同他己非同己他。二句無礙圓融自在。思之可見。相即義竟。三體用雙融有無門者有六句。一以體無不用故。舉體全用即唯用而無體。但有相入無相即故。二以。用無不體故全用歸體。唯體而無用。但有相即無相入也。三歸體之用不礙其用。全用之體不失其體。是故體用不礙雙存。即亦入亦即。無有障礙鎔融自在。四全用之體體泯。全體之用用亡。是則體用交徹形奪兩非。即入同源圓融一味。五合前四句。同一緣起無礙俱存。六泯前五句絕待離言。應可去情如理思。攝緣起異體門竟。
夫法界緣起為礙容持。如帝網該羅。若天珠交涉。圓融自在無盡難名。略以四門指陳其要。一緣起相由門。二法性融通門。三緣性雙顯門。四理事分無門。初緣起相由門者。於中曲有三門。一諸緣互異門。即異體也。二諸緣互應門。即同體也。三應異無礙門。即雙辨同異也。此三門中各有三義。一互相依持力無力義。由此得相入也。二互相形奪體無體義。由此得相即也。三體用雙融有無義。由此即入同時自在也。初緣起互異門者。謂於無盡大緣起中。諸緣相望體用各別。不相參雜故云異也。依持義者。一能持多。一有力是故能攝多。多依一故多無力。是故潛入一。此即無有不容多之一。以無不能持故。無有不入一之多。以無不能依一。如多依一持既爾。一依多持亦然。是故亦無不攝一之多。亦無不入多之一。是故由一望多有持有依全力無力故。能攝能入無有障礙。多望於一有依有持無力全力故。能入能攝。亦無有障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。相入義竟。二諸緣相奪體無體者。多緣無性為一所成。是故多即一。由一有體能攝多。由多無性潛同一。故無不多之一。亦無不一之多。一無性為多所成。多有一空即多亦爾。是故一望於多。有有體無體故。能攝他同己。廢己同他。無有障礙。多望於一有無體有體。亦能廢己同他攝他同己。亦無障礙。亦同他己亦同己他。非同他己非同己他。二句無礙圓融自在。思之可見。相即義竟。三體用雙融有無門者有六句。一以體無不用故。舉體全用即唯用而無體。但有相入無相即故。二以。用無不體故全用歸體。唯體而無用。但有相即無相入也。三歸體之用不礙其用。全用之體不失其體。是故體用不礙雙存。即亦入亦即。無有障礙鎔融自在。四全用之體體泯。全體之用用亡。是則體用交徹形奪兩非。即入同源圓融一味。五合前四句。同一緣起無礙俱存。六泯前五句絕待離言。應可去情如理思。攝緣起異體門竟。
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二諸緣互應門者。謂眾緣之中以於一緣應多緣故。各與彼多全為其一。是故此一具多箇一。然此多一雖由本一。應多緣故有此多一。然與本一體無差別。是故名為同體門也。依持容入者。謂此本一有力能持彼多箇一。故本一中容彼多一。多一無力依本一故。是故多一入本一中。是即無不容多一之本一。亦無不入本一之多一。如本一有力為持。多一無力為依。容入既爾。多一有力為持。本一無力為依。容入亦爾。是即無不容本一之多一。無不入多一之本一。是即由本一望多一。有持有依有力無力故。能容能入無有障礙。多一望本一。有依有持無力有力故。能入能容亦無障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。同體門中容入義竟。二互相形奪體無體者。謂多一無性。為本一成多一。舉體即是本一。是則本一為有體能攝多一。多一無體融同本一故。無不攝多一之本一。亦無不即本一之多一。如本一有體多一無體。攝即既爾。多一有體本一無體。攝即亦然。是故亦無不攝本一之多一。亦無不即多一之本一。是即本一望多一。有有體無體故。能攝他同己廢己同他無。有障礙。多一望本一。亦體無體攝即可知。亦攝不攝亦即無即。非攝不攝非即不即二句無礙。思之可見。同體門中相即義竟。三體用俱融即入無礙者。亦六句無礙。准前思之可見。同體門竟三應異無礙雙辨同體異體門者。以此二門。同一緣起不相離故。若無異體則諸緣雜亂。非緣起故。若無同體緣不相資。亦非緣起故。要由不雜方有相資。是故若非同體無異體故。若非異體無同體故。是故通辨亦有四句。一或舉體全異具入即俱。二或全體是同亦具入即俱。以法融通各全攝故。三或俱。以同異無礙雙現前故。四或俱非。以相奪俱盡故雙非也。餘入即等准思知之。上來第一緣起相由門竟(餘未作)。
二諸緣互應門者。謂眾緣之中以於一緣應多緣故。各與彼多全為其一。是故此一具多箇一。然此多一雖由本一。應多緣故有此多一。然與本一體無差別。是故名為同體門也。依持容入者。謂此本一有力能持彼多箇一。故本一中容彼多一。多一無力依本一故。是故多一入本一中。是即無不容多一之本一。亦無不入本一之多一。如本一有力為持。多一無力為依。容入既爾。多一有力為持。本一無力為依。容入亦爾。是即無不容本一之多一。無不入多一之本一。是即由本一望多一。有持有依有力無力故。能容能入無有障礙。多一望本一。有依有持無力有力故。能入能容亦無障礙。俱存雙泯二句無礙。亦准思之。同體門中容入義竟。二互相形奪體無體者。謂多一無性。為本一成多一。舉體即是本一。是則本一為有體能攝多一。多一無體融同本一故。無不攝多一之本一。亦無不即本一之多一。如本一有體多一無體。攝即既爾。多一有體本一無體。攝即亦然。是故亦無不攝本一之多一。亦無不即多一之本一。是即本一望多一。有有體無體故。能攝他同己廢己同他無。有障礙。多一望本一。亦體無體攝即可知。亦攝不攝亦即無即。非攝不攝非即不即二句無礙。思之可見。同體門中相即義竟。三體用俱融即入無礙者。亦六句無礙。准前思之可見。同體門竟三應異無礙雙辨同體異體門者。以此二門。同一緣起不相離故。若無異體則諸緣雜亂。非緣起故。若無同體緣不相資。亦非緣起故。要由不雜方有相資。是故若非同體無異體故。若非異體無同體故。是故通辨亦有四句。一或舉體全異具入即俱。二或全體是同亦具入即俱。以法融通各全攝故。三或俱。以同異無礙雙現前故。四或俱非。以相奪俱盡故雙非也。餘入即等准思知之。上來第一緣起相由門竟(餘未作)。
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圓音章
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圓音義略作四門分別。一舉義。二決擇。三會違。四辨釋。初中有二。一謂如來能以一音。演說一切差別之法。所謂貪欲多者。即聞如來說不淨觀。如是等乃至一切故名圓音。是故華嚴云。如來於一語言中。演說無邊契經海。二謂如來一音。能同一切差別言音。謂諸眾生各聞如來唯己語故。華嚴經云。一切眾生語言法。一言演說盡無餘。
圓音義略作四門分別。一舉義。二決擇。三會違。四辨釋。初中有二。一謂如來能以一音。演說一切差別之法。所謂貪欲多者。即聞如來說不淨觀。如是等乃至一切故名圓音。是故華嚴云。如來於一語言中。演說無邊契經海。二謂如來一音。能同一切差別言音。謂諸眾生各聞如來唯己語故。華嚴經云。一切眾生語言法。一言演說盡無餘。
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第二決擇者。或有說言。如來於一語業之中。演出一切眾生言音。是故令彼眾生各聞己語。非謂如來唯發一音。但以語業同故名曰一音。所發多故名曰圓音。或有說言。如來唯發一梵言音。名為一音。能為眾生作增上緣。令其所作感解不同。故名圓音。非謂如來有若干音。或有說言。如來唯一寂滅解脫離相言音。名為一音。而諸眾生機感力故。自聞如來種種言音。故名圓音。非謂如來音有一有多。問此上三說何得何失。答若別偏取。三俱有失。何者。初說但多無一音故。次唯一語無多音故。後唯無惟非音義故。如實義者。三說合為一圓音義。何者。若彼多音不即一音。此但多音非是圓義。以彼多音即一音故。鎔融無礙名作圓音。若彼一音不即一切。但是一音非是梵音。以彼一音即多音故。融通無礙名一梵音。若此等音。不即無性同真際者。是所執故非如來音。以彼音等離作故。無性故如響故。所以法螺恒震妙音常寂故也。
第二決擇者。或有說言。如來於一語業之中。演出一切眾生言音。是故令彼眾生各聞己語。非謂如來唯發一音。但以語業同故名曰一音。所發多故名曰圓音。或有說言。如來唯發一梵言音。名為一音。能為眾生作增上緣。令其所作感解不同。故名圓音。非謂如來有若干音。或有說言。如來唯一寂滅解脫離相言音。名為一音。而諸眾生機感力故。自聞如來種種言音。故名圓音。非謂如來音有一有多。問此上三說何得何失。答若別偏取。三俱有失。何者。初說但多無一音故。次唯一語無多音故。後唯無惟非音義故。如實義者。三說合為一圓音義。何者。若彼多音不即一音。此但多音非是圓義。以彼多音即一音故。鎔融無礙名作圓音。若彼一音不即一切。但是一音非是梵音。以彼一音即多音故。融通無礙名一梵音。若此等音。不即無性同真際者。是所執故非如來音。以彼音等離作故。無性故如響故。所以法螺恒震妙音常寂故也。
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第三會違者。如婆沙論中七十九卷說。世尊有時為四天王。先以聖語說四諦。二王領解二不能解。世尊憐愍故饒益故。以南印度邊國俗語說四諦。二天王中一解一不解。世尊憐愍。復一一種蔑戾車語說四聖諦時。四天王皆得領解。問若以一音異類解。後二天王何不同解。答彼論釋云。彼四天王意樂不同。為滿彼意故佛異說。復次世尊欲顯於諸言音皆能善解。斷彼疑故。復次有所化者。依佛不變形言而得受化。又所化者依佛轉變形言而得受化。依佛不變形言而受化者。若轉變形言而為說法。彼不能解。如說佛在摩竭陀國。為度池堅步行十二由旬。七萬眾生皆得見諦云云。依佛轉變形言而受化者。若不變形言而為說法。彼不能解。是故世尊作三種語為四王說法。准上三釋義理可通。並由眾生宜聞有異。故不相違。
第三會違者。如婆沙論中七十九卷說。世尊有時為四天王。先以聖語說四諦。二王領解二不能解。世尊憐愍故饒益故。以南印度邊國俗語說四諦。二天王中一解一不解。世尊憐愍。復一一種蔑戾車語說四聖諦時。四天王皆得領解。問若以一音異類解。後二天王何不同解。答彼論釋云。彼四天王意樂不同。為滿彼意故佛異說。復次世尊欲顯於諸言音皆能善解。斷彼疑故。復次有所化者。依佛不變形言而得受化。又所化者依佛轉變形言而得受化。依佛不變形言而受化者。若轉變形言而為說法。彼不能解。如說佛在摩竭陀國。為度池堅步行十二由旬。七萬眾生皆得見諦云云。依佛轉變形言而受化者。若不變形言而為說法。彼不能解。是故世尊作三種語為四王說法。准上三釋義理可通。並由眾生宜聞有異。故不相違。
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第四辨釋者有二。一明分齊。二顯利益。初中佛一言音普遍一切。謂一切處一切時一切法等。根熟之者無遠不聞。根未熟者近而不聞。言遍一切處者。如智論目連尋聲極遠如近故。二遍一切時謂此圓音盡未來際。未曾休息。三遍一切法。無有一法非圓音所宣說者。四遍一切眾生。謂此圓音無有根器而不開覺。若爾何故。鶖子在座如聾不聞。釋非謂圓音能至所聞。亦能至此不聞之處。故名遍至。問此若普遍。何成語音屈曲詮表。設爾何失。二俱有過。何者。此若等遍失音曲故。如其存屈曲非等遍故。今釋若由等遍失其音曲。是圓非音。若由屈曲乖其等遍。是音非圓。今則不壞曲而等遍。不動遍而差韻是謂如來圓音。非是心識思量境界。二利益者。若依小乘如來言音未必一切皆有利益。如佛問阿難天雨等。非是法輪音聲所攝。若大乘等中。如來所發世俗言音。無不皆成大利益故。如佛入城唱乞食聲。令城同聞俱獲利益故。經云。諸佛音聲語言威儀進止無非佛事。
第四辨釋者有二。一明分齊。二顯利益。初中佛一言音普遍一切。謂一切處一切時一切法等。根熟之者無遠不聞。根未熟者近而不聞。言遍一切處者。如智論目連尋聲極遠如近故。二遍一切時謂此圓音盡未來際。未曾休息。三遍一切法。無有一法非圓音所宣說者。四遍一切眾生。謂此圓音無有根器而不開覺。若爾何故。鶖子在座如聾不聞。釋非謂圓音能至所聞。亦能至此不聞之處。故名遍至。問此若普遍。何成語音屈曲詮表。設爾何失。二俱有過。何者。此若等遍失音曲故。如其存屈曲非等遍故。今釋若由等遍失其音曲。是圓非音。若由屈曲乖其等遍。是音非圓。今則不壞曲而等遍。不動遍而差韻是謂如來圓音。非是心識思量境界。二利益者。若依小乘如來言音未必一切皆有利益。如佛問阿難天雨等。非是法輪音聲所攝。若大乘等中。如來所發世俗言音。無不皆成大利益故。如佛入城唱乞食聲。令城同聞俱獲利益故。經云。諸佛音聲語言威儀進止無非佛事。
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法身章
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法身義四門分別。初釋名者。法是軌持義。身是依止義。則法為身。亦名自性身。二體性者略有十種。一依佛地論。唯以所照真如清淨法界為性。餘四智等並屬。報化。二或唯約智。如無性攝論。以無垢無罣礙智為法身故。謂離二障。諸德釋云。此據攝境從心名為法身。匪為法身是智非理。今釋一切諸法尚即真如。況此真智而不如耶。既即是如何待攝境。三亦智亦境。如梁攝論云。唯如如及如如智獨存。名為法身。四境智雙泯。經云。如來法身非心非境。五此上四句合為一無礙法身。隨說皆得六。此上總別五句相融形奪泯茲五說。通然無寄以為法身。此上單就境智辨。七通攝五分。及悲願等法行功德。無不皆是此法身收。以修生功德必證理故。融攝無礙如前智說。八通收報化色相功德。無不皆是此法身收故。攝論中三十二相等。皆入法身攝有三義。一相即如故歸理法身。二智所現故屬智法身。三當相並是功德法。故名為法身。九通攝一切三世間故。眾生及器無非佛故。一大法身具十佛故。三身等並在此中。智正覺攝故。十總前九為一總句。是謂如來無礙自在法身之義。三出因者有四。一者了因。照現本有真如法故。二者生因。生成修起勝功德故。三者生了無礙因。生了相即二果不殊故。四者總此勝德為所依因。印機現用為所成果。四業用者亦有四。一此理法身。與諸觀智為所開覺。經云。法身說法授與義故。二依此以起報化利生勝業用故。三或作樹等密攝化故。四遍諸塵道毛端等處。重重自在無礙業用也。
法身義四門分別。初釋名者。法是軌持義。身是依止義。則法為身。亦名自性身。二體性者略有十種。一依佛地論。唯以所照真如清淨法界為性。餘四智等並屬。報化。二或唯約智。如無性攝論。以無垢無罣礙智為法身故。謂離二障。諸德釋云。此據攝境從心名為法身。匪為法身是智非理。今釋一切諸法尚即真如。況此真智而不如耶。既即是如何待攝境。三亦智亦境。如梁攝論云。唯如如及如如智獨存。名為法身。四境智雙泯。經云。如來法身非心非境。五此上四句合為一無礙法身。隨說皆得六。此上總別五句相融形奪泯茲五說。通然無寄以為法身。此上單就境智辨。七通攝五分。及悲願等法行功德。無不皆是此法身收。以修生功德必證理故。融攝無礙如前智說。八通收報化色相功德。無不皆是此法身收故。攝論中三十二相等。皆入法身攝有三義。一相即如故歸理法身。二智所現故屬智法身。三當相並是功德法。故名為法身。九通攝一切三世間故。眾生及器無非佛故。一大法身具十佛故。三身等並在此中。智正覺攝故。十總前九為一總句。是謂如來無礙自在法身之義。三出因者有四。一者了因。照現本有真如法故。二者生因。生成修起勝功德故。三者生了無礙因。生了相即二果不殊故。四者總此勝德為所依因。印機現用為所成果。四業用者亦有四。一此理法身。與諸觀智為所開覺。經云。法身說法授與義故。二依此以起報化利生勝業用故。三或作樹等密攝化故。四遍諸塵道毛端等處。重重自在無礙業用也。
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十世章
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十世義作二門。一建立者。如過去世中法未謝之時。名過去現在。更望過去名彼過去為過去過去。望今現在此是未有。是故名今為過去未來。此一具三世俱在過去。又彼謝已現在法起。未謝之時名現在現在。望彼過去已滅無。故名彼以為現在過去。望於未來是未有。故名現在未來。此三一具俱在現在。又彼法謝已未來法起。未謝之時名未來現在。望彼現在已謝無。故名未來過去。更望未來亦未有故。名未來未來。此三一具俱在未來。此九中各三。現在是有六過未俱無。問若於過未各立三世。如是過未既各無邊。此三世亦無邊。何但三重而說九耶。答設於過未更欲立者。不異前門故唯有九。又此九世總為一念。而九世歷然。如是總別合論為十世也。第二相攝者有二門。一相即二相入。此二得成由二義故。一緣起相由義。二法性融通義。初緣起相由者。且如過去現在法。未謝之時自是現在。以現在現在望之。乃是現在之過去。是故彼法亦現在亦過去。所望異故不相違。又現在現在法。自是現在以未謝故。以過去現在望之。乃是過去之未來。又以未來現在望之。復是未來之過去。是故彼法亦現在亦過未。又未來現在法。亦現在亦未來。准之可見。又此九中。三世現在必不俱起。六世過未亦不俱。一現在。二過未。此三定得俱。是故九中隨其所應有隱有現。以俱不俱故。且就俱中由過去過去無故。令過去現在法得有也。何以故。若彼不謝此不有故。又由過去現在有故。令過去過去無也。以若不此有彼無謝故。又由過去現在有。令過去未來無也。以由彼未謝令此未有故。又由此過去未來無故。令彼過去現在成有。以若此有彼已謝故是故由此未有。彼得未謝故也。又由過去過去無故。令過去未來無也。謂若彼不無此現不成有。現不成有此未來不成無。是故此無展轉由彼無也。又由過去未來無故。令過去過去無也。反上思之。如過去三世有此六義相。由現在未來各有六可知。二就不俱中有二。初顯現相由亦有六義。謂由過去現在有。方令現在現在成有。何者。以若彼不有無法可謝。至此現有。又由現在現在有故。方知過去現在是有。以若比不有彼有不成故。何者。若無此有。即令彼有不得謝無。不謝之有非緣起有。故不成有也。現在現在望未來現在亦二義。准上思之。過去現在望未來現在亦二義。謂若過去現在不有。即未來現在有不成故。反此亦准知。問俱者可相由。不俱者云何得相由。答俱者現相由。不俱者密相由。亦是展轉相由。以若無此不俱俱不成故。是故此九世總為五位。有此十門。一如過去過去。唯一謝滅但是過去。現在家之過去故
十世義作二門。一建立者。如過去世中法未謝之時。名過去現在。更望過去名彼過去為過去過去。望今現在此是未有。是故名今為過去未來。此一具三世俱在過去。又彼謝已現在法起。未謝之時名現在現在。望彼過去已滅無。故名彼以為現在過去。望於未來是未有。故名現在未來。此三一具俱在現在。又彼法謝已未來法起。未謝之時名未來現在。望彼現在已謝無。故名未來過去。更望未來亦未有故。名未來未來。此三一具俱在未來。此九中各三。現在是有六過未俱無。問若於過未各立三世。如是過未既各無邊。此三世亦無邊。何但三重而說九耶。答設於過未更欲立者。不異前門故唯有九。又此九世總為一念。而九世歷然。如是總別合論為十世也。第二相攝者有二門。一相即二相入。此二得成由二義故。一緣起相由義。二法性融通義。初緣起相由者。且如過去現在法。未謝之時自是現在。以現在現在望之。乃是現在之過去。是故彼法亦現在亦過去。所望異故不相違。又現在現在法。自是現在以未謝故。以過去現在望之。乃是過去之未來。又以未來現在望之。復是未來之過去。是故彼法亦現在亦過未。又未來現在法。亦現在亦未來。准之可見。又此九中。三世現在必不俱起。六世過未亦不俱。一現在。二過未。此三定得俱。是故九中隨其所應有隱有現。以俱不俱故。且就俱中由過去過去無故。令過去現在法得有也。何以故。若彼不謝此不有故。又由過去現在有故。令過去過去無也。以若不此有彼無謝故。又由過去現在有。令過去未來無也。以由彼未謝令此未有故。又由此過去未來無故。令彼過去現在成有。以若此有彼已謝故是故由此未有。彼得未謝故也。又由過去過去無故。令過去未來無也。謂若彼不無此現不成有。現不成有此未來不成無。是故此無展轉由彼無也。又由過去未來無故。令過去過去無也。反上思之。如過去三世有此六義相。由現在未來各有六可知。二就不俱中有二。初顯現相由亦有六義。謂由過去現在有。方令現在現在成有。何者。以若彼不有無法可謝。至此現有。又由現在現在有故。方知過去現在是有。以若比不有彼有不成故。何者。若無此有。即令彼有不得謝無。不謝之有非緣起有。故不成有也。現在現在望未來現在亦二義。准上思之。過去現在望未來現在亦二義。謂若過去現在不有。即未來現在有不成故。反此亦准知。問俱者可相由。不俱者云何得相由。答俱者現相由。不俱者密相由。亦是展轉相由。以若無此不俱俱不成故。是故此九世總為五位。有此十門。一如過去過去。唯一謝滅但是過去。現在家之過去故
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。二如過去現在有二門。謂是過去位中自現在故。以現在望之是過去故。是故此法亦現在亦過去。以所望異故不相礙也。三如過去未來有三門。一以過去現在望之。此未有故是過去家未來。二以現在緣現起猶未謝故。是現在現在。三以未來現在望之此已謝故是未來過去。是故此現在現在。亦現在亦過未。四未來現在亦二門。五未來未來唯一門。並准可知。上來次第相由有斯九門。第十超間相由。謂若無初一則無後一等。是故如次及超間無礙相由故。依是道理。令諸門相入相即。如經云。過去一切劫安置未來。今未來一切劫迴置過去世。斯之謂也。凡論相由之義有二門。一約力用。謂若無此彼不成。仍此非彼故。以力用相收故得說入。然體不雜故不相是也。二約體性。謂若無此彼全不成。故此即彼也。是故約體說為相即。釋此二門如別說。是故不失本位不無即入也。思之可見。經云。無量無數劫能作一念頃等。是此義也。
。二如過去現在有二門。謂是過去位中自現在故。以現在望之是過去故。是故此法亦現在亦過去。以所望異故不相礙也。三如過去未來有三門。一以過去現在望之。此未有故是過去家未來。二以現在緣現起猶未謝故。是現在現在。三以未來現在望之此已謝故是未來過去。是故此現在現在。亦現在亦過未。四未來現在亦二門。五未來未來唯一門。並准可知。上來次第相由有斯九門。第十超間相由。謂若無初一則無後一等。是故如次及超間無礙相由故。依是道理。令諸門相入相即。如經云。過去一切劫安置未來。今未來一切劫迴置過去世。斯之謂也。凡論相由之義有二門。一約力用。謂若無此彼不成。仍此非彼故。以力用相收故得說入。然體不雜故不相是也。二約體性。謂若無此彼全不成。故此即彼也。是故約體說為相即。釋此二門如別說。是故不失本位不無即入也。思之可見。經云。無量無數劫能作一念頃等。是此義也。
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第二約法性融通門者。然此九世時無別體。唯依緣起法上假立。此緣起法復無自性。依真而立。是故緣起理事融通無礙。有其四重。一泯相俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末唯事而無理。以末歸本反上可知。經云。非劫入劫。劫入非劫。是此義也。二中全事之理非事。全理之事非理。故俱存而不雜也。經中諸劫相即而不壞本劫者。是此義也。三中由隨事之理故。全一事能容一切也。由隨理之事故。一切事隨理入一中也。反上即是一入一切可知。四中由即理之事。故全一即一切也。由即事之理故。全一切即一也。是故唯理無可即入。唯事不可即入要理事相從相即故。是故有即有入。時劫依此無礙法故。還同此法自在即入餘義思之可解。
第二約法性融通門者。然此九世時無別體。唯依緣起法上假立。此緣起法復無自性。依真而立。是故緣起理事融通無礙。有其四重。一泯相俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末唯事而無理。以末歸本反上可知。經云。非劫入劫。劫入非劫。是此義也。二中全事之理非事。全理之事非理。故俱存而不雜也。經中諸劫相即而不壞本劫者。是此義也。三中由隨事之理故。全一事能容一切也。由隨理之事故。一切事隨理入一中也。反上即是一入一切可知。四中由即理之事。故全一即一切也。由即事之理故。全一切即一也。是故唯理無可即入。唯事不可即入要理事相從相即故。是故有即有入。時劫依此無礙法故。還同此法自在即入餘義思之可解。
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玄義章
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緣起無礙一。染淨緣起二。揀理異情三。藥病對治四。理事分無五。因因果果六。二諦無礙七。真妄心境八。能化所化九。入道方便十。
緣起無礙一。染淨緣起二。揀理異情三。藥病對治四。理事分無五。因因果果六。二諦無礙七。真妄心境八。能化所化九。入道方便十。
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緣起無礙門第一
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問緣起諸法會融無礙如何可見。答今釋此義作二門。一開義融通。二句數決擇。初中開有三重四句。一空不空門。謂一切皆空無有毫末相。以緣起無性故。虛相盡故。或一切不空。以空為諸法故。以非情謂之無故。不異色等故。或二義無礙。或兩門俱泯。並可准思。二相在不在門。謂或一切入一中。由一無性以法性為一。又一切法既即法性。是故一切同在一中。而不相是也。或不在。一謂由無性一多絕。故不壞其有互不雜故。雖恒涉入住自位故。或俱。謂微細相入恒在外故。萬里迢然恒相在故。相在不在是一事故。無障礙故。或俱非。謂入出融故。絕二相故無在不在。仍有此法難名目也。如一切入一具斯四句。一入一切亦准思之。三相是不是門。或一切即是一。此有二門。一約性。謂如經云。若人欲成佛。勿壞於貪欲。諸法即貪欲。知是即成佛。此經意。以貪欲即無性故不可壞。諸法即貪欲者。即貪欲之無性理也。若不爾者。豈貪是一切法體耶。是故當知。舉貪名而取貪實。二約事。此中二。一始。二終。始謂法界無別有。即以諸法即法界為法界。一法無別有。即以法界即一法為一法。是故一切法即是一法也。二終者。既全以法界即一法為一法故。是故此一即是一切。一切法即是一也。問若就理性既一多俱絕。則無可即。若約事相人法相乖。故云何即。若約事有即。即壞其事即乖於俗。若約理有即。即乖於真。若舉事而取理。即不異前門。更何可辨。答只由此二義故。得相即也。何者。若事而非理不可即。若理而非事無可即。今由理事不二而二。謂即事之理方為真理故。全事相即而真理湛然。即理之事方為幻事故。恒相即而萬像紛然。良由理事相是而不一。故全一多互即而不雜也。去情思之。或若嚮像執言求解終日難見。或一切不是一。謂全體相是而不雜故。不壞本法故。其猶色即空而不壞色等准之。或俱。由前二義無礙具故。或俱非。由前二義互形奪故。絕二相故。無是不是仍有此法也。如一切即一有此四句。一即一切四句准思。此上三重融成一際。圓明具德無礙自在。是謂法界緣起門。思之知耳。二句數決擇者亦三重。先約一多相即不相即。總有四四句。一由一即多故名一。二一即多故非一。三一即多故亦一亦非一。四一即多故。非一非不一。多即一准之。第二由一不即多故名一。二由一不即多故非一。三一不即多故亦一亦不一。四一即多故非一非不一。多不即一准之。第三由一不即多故名一。二由一即多故非一。三由亦即亦不即故。亦一亦不一。四由非即非不即故。非一非不一。多即一准之。第四由一即多故名一。二由一
問緣起諸法會融無礙如何可見。答今釋此義作二門。一開義融通。二句數決擇。初中開有三重四句。一空不空門。謂一切皆空無有毫末相。以緣起無性故。虛相盡故。或一切不空。以空為諸法故。以非情謂之無故。不異色等故。或二義無礙。或兩門俱泯。並可准思。二相在不在門。謂或一切入一中。由一無性以法性為一。又一切法既即法性。是故一切同在一中。而不相是也。或不在。一謂由無性一多絕。故不壞其有互不雜故。雖恒涉入住自位故。或俱。謂微細相入恒在外故。萬里迢然恒相在故。相在不在是一事故。無障礙故。或俱非。謂入出融故。絕二相故無在不在。仍有此法難名目也。如一切入一具斯四句。一入一切亦准思之。三相是不是門。或一切即是一。此有二門。一約性。謂如經云。若人欲成佛。勿壞於貪欲。諸法即貪欲。知是即成佛。此經意。以貪欲即無性故不可壞。諸法即貪欲者。即貪欲之無性理也。若不爾者。豈貪是一切法體耶。是故當知。舉貪名而取貪實。二約事。此中二。一始。二終。始謂法界無別有。即以諸法即法界為法界。一法無別有。即以法界即一法為一法。是故一切法即是一法也。二終者。既全以法界即一法為一法故。是故此一即是一切。一切法即是一也。問若就理性既一多俱絕。則無可即。若約事相人法相乖。故云何即。若約事有即。即壞其事即乖於俗。若約理有即。即乖於真。若舉事而取理。即不異前門。更何可辨。答只由此二義故。得相即也。何者。若事而非理不可即。若理而非事無可即。今由理事不二而二。謂即事之理方為真理故。全事相即而真理湛然。即理之事方為幻事故。恒相即而萬像紛然。良由理事相是而不一。故全一多互即而不雜也。去情思之。或若嚮像執言求解終日難見。或一切不是一。謂全體相是而不雜故。不壞本法故。其猶色即空而不壞色等准之。或俱。由前二義無礙具故。或俱非。由前二義互形奪故。絕二相故。無是不是仍有此法也。如一切即一有此四句。一即一切四句准思。此上三重融成一際。圓明具德無礙自在。是謂法界緣起門。思之知耳。二句數決擇者亦三重。先約一多相即不相即。總有四四句。一由一即多故名一。二一即多故非一。三一即多故亦一亦非一。四一即多故。非一非不一。多即一准之。第二由一不即多故名一。二由一不即多故非一。三一不即多故亦一亦不一。四一即多故非一非不一。多不即一准之。第三由一不即多故名一。二由一即多故非一。三由亦即亦不即故。亦一亦不一。四由非即非不即故。非一非不一。多即一准之。第四由一即多故名一。二由一
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不多故非一。三由俱故。俱四由不俱故。不俱多一亦准之。是故此上順有十六句。逆亦十六。總三十二句也。二約相在不在。亦三十二句。三約空不空亦三十二句。是故合有九十六句。又若三重相融有三重四句。一或唯空不空。或唯即不即。或俱或不俱。二或唯在不在。或唯空不空。或唯不俱等。三或唯即不即。或唯在不在等四句准之。是故三四為十二句。帖前九十六。總為一百八句法門也。
不多故非一。三由俱故。俱四由不俱故。不俱多一亦准之。是故此上順有十六句。逆亦十六。總三十二句也。二約相在不在。亦三十二句。三約空不空亦三十二句。是故合有九十六句。又若三重相融有三重四句。一或唯空不空。或唯即不即。或俱或不俱。二或唯在不在。或唯空不空。或唯不俱等。三或唯即不即。或唯在不在等四句准之。是故三四為十二句。帖前九十六。總為一百八句法門也。
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染淨緣起門第二
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問眾生雜染及三寶清淨。為俱是妄為亦非妄。答此二各有四句。謂眾生是妄。以橫計有故。眾生非妄成法器故。此二約用。眾生是妄由上二句故。眾生非妄以妄即空故。真如性滿故。三寶是妄妄情取有故。經云。眾生強分別作佛度眾生。經云。若解真實者。無佛無菩提等。二三寶非妄以能治妄故。經云。佛菩提智之所能斷故。三三寶是妄。由治妄故立也。無妄即無真故。論云。但隨眾生見聞得益故。說為用也。四三寶非妄由全體是真故。恒一相故。經云。三寶同一味故也。
問眾生雜染及三寶清淨。為俱是妄為亦非妄。答此二各有四句。謂眾生是妄。以橫計有故。眾生非妄成法器故。此二約用。眾生是妄由上二句故。眾生非妄以妄即空故。真如性滿故。三寶是妄妄情取有故。經云。眾生強分別作佛度眾生。經云。若解真實者。無佛無菩提等。二三寶非妄以能治妄故。經云。佛菩提智之所能斷故。三三寶是妄。由治妄故立也。無妄即無真故。論云。但隨眾生見聞得益故。說為用也。四三寶非妄由全體是真故。恒一相故。經云。三寶同一味故也。
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揀理異情門第三
揀理異情門第三
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問真空與斷空何別。答略有四別。一約境。謂真空不異色等名法理空也。斷空在色等外。及滅色方為空。名為斷滅空也。二約心。謂真空聖智所得。比證等不同也。斷空情謂所得世人所知也。三約德用。謂觀達真空必伏滅煩惱。令成王行入位得果。若緣念斷空成斷滅見。增長邪趣入外道位。顛墜惡趣。經云。寧起有見如須彌。不起空見如芥子。論云。若復見於空諸佛所不化等。又真空即色故。不可斷空取。是故真空不思議也。斷空不爾。反上知之。四約對辨異者。問色等既即是真空。斷空何獨不真耶。答若斷空亦即空而實無差別。但為濫取空名。是故揀之耳。略作四句。一色與斷空不相即。以俱是所執故。如見人畜等。二斷空即空與色即空。二空不別。以無二相故。三色真空與斷空不相即。以情理異故。又斷空空與色不相即。亦情理別故。四即空之色與即真之斷得相。即以從詮說理故。就法融通故。如此二門具斯四句。餘一切法相望皆亦如是准思。故經云。諸法即貪者。以即空之諸法。還即彼即空之貪耳。問如貪法既即空。瞋等亦即空。未知瞋等空為即是貪空。為猶在貪外。答全是內而外宛然。全是外而內亦爾。以圓融故。無限分故。無障礙故。問為如堂內空與房內空。此二空無分限故。一味同故云堂空即房空。而實堂內空不是房中攝。為如此不。答不也。此是世法非可同彼。若如彼言。房空不移而全在堂內。堂中亦爾。非是彼此相通故說無二。但以彼空元來是此空故名無二也。既非世法難申說也。會意思之。或客可見耳。
問真空與斷空何別。答略有四別。一約境。謂真空不異色等名法理空也。斷空在色等外。及滅色方為空。名為斷滅空也。二約心。謂真空聖智所得。比證等不同也。斷空情謂所得世人所知也。三約德用。謂觀達真空必伏滅煩惱。令成王行入位得果。若緣念斷空成斷滅見。增長邪趣入外道位。顛墜惡趣。經云。寧起有見如須彌。不起空見如芥子。論云。若復見於空諸佛所不化等。又真空即色故。不可斷空取。是故真空不思議也。斷空不爾。反上知之。四約對辨異者。問色等既即是真空。斷空何獨不真耶。答若斷空亦即空而實無差別。但為濫取空名。是故揀之耳。略作四句。一色與斷空不相即。以俱是所執故。如見人畜等。二斷空即空與色即空。二空不別。以無二相故。三色真空與斷空不相即。以情理異故。又斷空空與色不相即。亦情理別故。四即空之色與即真之斷得相。即以從詮說理故。就法融通故。如此二門具斯四句。餘一切法相望皆亦如是准思。故經云。諸法即貪者。以即空之諸法。還即彼即空之貪耳。問如貪法既即空。瞋等亦即空。未知瞋等空為即是貪空。為猶在貪外。答全是內而外宛然。全是外而內亦爾。以圓融故。無限分故。無障礙故。問為如堂內空與房內空。此二空無分限故。一味同故云堂空即房空。而實堂內空不是房中攝。為如此不。答不也。此是世法非可同彼。若如彼言。房空不移而全在堂內。堂中亦爾。非是彼此相通故說無二。但以彼空元來是此空故名無二也。既非世法難申說也。會意思之。或客可見耳。
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藥病對治門第四
藥病對治門第四
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問對病興治分齊有幾。修行之要故請示之。答病有二種。一麁謂巧偽修行。二細謂執見不破。前中亦二。一內實破戒而外現威儀等。二假全不破為他知故求名利故。狡滑故伺狎故。不直故護短故。第二細中亦二。一雖具直心而執我修行。二雖不執有人而計有法。實見不破故。對治之藥亦有二種。一麁亦二。謂於諸過非而不覆藏。深愧懺悔。二於所修行不雜巧偽。皆質直柔軟。作下下意不顯己德。第二細中亦二。一諸修行時知無我人。不計疲苦。二觀察諸法等不二。一相無相入理究竟。二通說者。但深觀諸法平等之時。於上諸病無不治盡。此是大乘修行法門。依佛藏經義說。
問對病興治分齊有幾。修行之要故請示之。答病有二種。一麁謂巧偽修行。二細謂執見不破。前中亦二。一內實破戒而外現威儀等。二假全不破為他知故求名利故。狡滑故伺狎故。不直故護短故。第二細中亦二。一雖具直心而執我修行。二雖不執有人而計有法。實見不破故。對治之藥亦有二種。一麁亦二。謂於諸過非而不覆藏。深愧懺悔。二於所修行不雜巧偽。皆質直柔軟。作下下意不顯己德。第二細中亦二。一諸修行時知無我人。不計疲苦。二觀察諸法等不二。一相無相入理究竟。二通說者。但深觀諸法平等之時。於上諸病無不治盡。此是大乘修行法門。依佛藏經義說。
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理事分無門第五
理事分無門第五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問如此理事。為理無分限事有分限耶。為不耶。答此中理事各有四句。且理一無分限。以遍一切故。二非無分限。以一法中無不具足故三具。分無分一味。以全體在一法。而一切處恒滿故。如觀一塵中。見一切處法界。四俱非。分無分以自體絕待故。圓融故。二義一相非二門故。事中一有分。以隨自事相有分齊故。二無分以全體即理故。大品云。色前際不可得。後際亦不可得。此即無分也三俱。以前二義無礙具故。具此二義方是一事故。四俱非。以二義融故平等故。二相絕故。由上諸義。是故理性不唯無分故。在一切法處。而全體一內不唯分故。常在一中全在一外。事法不唯分故。常在此處恒在他方處。不唯無分故遍一切。而不移本位。又由理不唯無分故。不在一事外不唯分故。不在一事內事不唯分故。常在此處而無在也。不唯無分故。常在他處而無在也。是故無在不在。而在此在彼無障礙也。
問如此理事。為理無分限事有分限耶。為不耶。答此中理事各有四句。且理一無分限。以遍一切故。二非無分限。以一法中無不具足故三具。分無分一味。以全體在一法。而一切處恒滿故。如觀一塵中。見一切處法界。四俱非。分無分以自體絕待故。圓融故。二義一相非二門故。事中一有分。以隨自事相有分齊故。二無分以全體即理故。大品云。色前際不可得。後際亦不可得。此即無分也三俱。以前二義無礙具故。具此二義方是一事故。四俱非。以二義融故平等故。二相絕故。由上諸義。是故理性不唯無分故。在一切法處。而全體一內不唯分故。常在一中全在一外。事法不唯分故。常在此處恒在他方處。不唯無分故遍一切。而不移本位。又由理不唯無分故。不在一事外不唯分故。不在一事內事不唯分故。常在此處而無在也。不唯無分故。常在他處而無在也。是故無在不在。而在此在彼無障礙也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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因因果果門第六
因因果果門第六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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師子吼品云。佛性者有因有因因。有果有果果。因者十二因緣。因因者。即是智慧(通法已去)。果者阿耨菩提。果果者無上大般涅槃。後四句者。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是因是果。如十二因緣所生之法(此中具智慧及菩提二句)。非因非果名為佛性(中道正性謂法身理也。開第三句即為五種佛性也)。或有佛性。闡提人有善根人無(是前因性)。或有佛性。善根人有闡提人無(是曰因性)。或有佛性二人俱有(非因非果性)。或有佛性二人俱無(果與果果二性)。十二因緣名佛性者。且如無明是佛性有二義。一當體淨故是法身性。二是能知名義成反流。故名報身性。餘支准此。又初四句中。初者謂染淨緣起門。二內熏發心。三始覺圓四本覺現。又初隨染隱體。二微起淨用。三染盡淨圓。四還源顯實。又初與第四俱是理性。但染淨異。中間二俱是行性但因果異。又初染而非淨。第二淨而非染。第三亦染亦淨。第四非染非淨。又初是自性住。二是引出。三四是至得果。又初二因。後二果。又轉初為四轉二為三。又依初起二。以二成三。以三證初冥合不二。是故四義唯一心轉。若離無明此四相皆盡也。
師子吼品云。佛性者有因有因因。有果有果果。因者十二因緣。因因者。即是智慧(通法已去)。果者阿耨菩提。果果者無上大般涅槃。後四句者。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是因是果。如十二因緣所生之法(此中具智慧及菩提二句)。非因非果名為佛性(中道正性謂法身理也。開第三句即為五種佛性也)。或有佛性。闡提人有善根人無(是前因性)。或有佛性。善根人有闡提人無(是曰因性)。或有佛性二人俱有(非因非果性)。或有佛性二人俱無(果與果果二性)。十二因緣名佛性者。且如無明是佛性有二義。一當體淨故是法身性。二是能知名義成反流。故名報身性。餘支准此。又初四句中。初者謂染淨緣起門。二內熏發心。三始覺圓四本覺現。又初隨染隱體。二微起淨用。三染盡淨圓。四還源顯實。又初與第四俱是理性。但染淨異。中間二俱是行性但因果異。又初染而非淨。第二淨而非染。第三亦染亦淨。第四非染非淨。又初是自性住。二是引出。三四是至得果。又初二因。後二果。又轉初為四轉二為三。又依初起二。以二成三。以三證初冥合不二。是故四義唯一心轉。若離無明此四相皆盡也。
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二諦無礙門第七
二諦無礙門第七
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二諦無礙有二門說。一約喻。二就法。喻者。且如幻兔依巾有二門。一兔二巾。兔亦二義。一相差別義。二體空義。巾亦二義。一住自位義。二舉體成兔義。此巾與兔非一非異。且非異有四句。一以巾上成兔義。及兔上相差別義。合為一際故為不異。此是以本隨末。就末明不異。二以巾上住自位義。及兔上體空義。合為一際故為不異。此是以末歸本就本明不異。三以攝末所歸之本。與攝本所從之末。此二雙融無礙俱存故為不異。此是本末雙存無礙不異。四以所攝歸本之末。亦與所攝隨末之本。此一俱泯故為不異。此是本末雙泯平等不異。第二非一義者亦有四句。一以巾上住自位義。與兔上相差別。此二相違故為非 此是相背非一 巾上成兔義兔上體空義。此二相害故為非一。三以彼相背與此相害。此二位異故為非一。謂背即各相背捨相去懸遠也。相害即與敵對親相飱害。是故近遠非一也。四以極相害泯而不泯。由極相匪存而不存。此不泯不存義為非一。此是成壞非一。又此四非一與上四不異而亦非一。以義不雜故。又上四不異與此四不一。而亦不異理遍通故。是故若以不異門取。諸門極相和會。若以非一門取。諸義極相違諍。極違而極和者。是無障礙法也。第二就法說者。巾喻真如如來藏。兔喻眾生生死等。非一非異亦有十門。准喻思之可知。又兔即生即死而無礙。巾即隱即顯而無礙。此生死隱顯逆順交絡。諸門鎔融並准前思攝可解。二顯義者有四門。一開合。二一異。三相是。四相在。初開合者。先開後合。開者俗諦緣起中有四義。一諸緣有力義。二無力義。三無自性義。四事成義。真諦中亦有四義。一空義。二不空義。三依持義。四盡事義。合者三門。一合俗。二合真。三合二。初者有三。一約用。謂有力無力無二故。二約體。謂性無性無二故。三無礙。謂體用無二唯一俗諦。合真者亦三。一約用。謂依持成俗即是奪俗全盡無二故。二約體空不空無二故。三無礙。謂體用無二故。三合二者有四門一約起用門。謂真中依持義。與俗中有力義無二故。二約泯相門。謂真中盡俗。與俗中無力無二故。三約顯實門。謂真中不空義。與俗中無性義無二故。四成事門。謂真中空義。與俗。中存事義無二故。開合門竟。理事即不即門者。此中理事相即不相即。無礙融通各有四句。初不即中四句者。一二事不相即。以緣相事礙故。二二事之理不相即。以無二故。三理事不相即。以理靜非動故。四事理不相即。以事動非靜故。二相即中四句者。一事即理。以緣起無性故。二理即事。以理隨緣事得立故。三二事之理相即。以約詮會實故。四二事相
二諦無礙有二門說。一約喻。二就法。喻者。且如幻兔依巾有二門。一兔二巾。兔亦二義。一相差別義。二體空義。巾亦二義。一住自位義。二舉體成兔義。此巾與兔非一非異。且非異有四句。一以巾上成兔義。及兔上相差別義。合為一際故為不異。此是以本隨末。就末明不異。二以巾上住自位義。及兔上體空義。合為一際故為不異。此是以末歸本就本明不異。三以攝末所歸之本。與攝本所從之末。此二雙融無礙俱存故為不異。此是本末雙存無礙不異。四以所攝歸本之末。亦與所攝隨末之本。此一俱泯故為不異。此是本末雙泯平等不異。第二非一義者亦有四句。一以巾上住自位義。與兔上相差別。此二相違故為非 此是相背非一 巾上成兔義兔上體空義。此二相害故為非一。三以彼相背與此相害。此二位異故為非一。謂背即各相背捨相去懸遠也。相害即與敵對親相飱害。是故近遠非一也。四以極相害泯而不泯。由極相匪存而不存。此不泯不存義為非一。此是成壞非一。又此四非一與上四不異而亦非一。以義不雜故。又上四不異與此四不一。而亦不異理遍通故。是故若以不異門取。諸門極相和會。若以非一門取。諸義極相違諍。極違而極和者。是無障礙法也。第二就法說者。巾喻真如如來藏。兔喻眾生生死等。非一非異亦有十門。准喻思之可知。又兔即生即死而無礙。巾即隱即顯而無礙。此生死隱顯逆順交絡。諸門鎔融並准前思攝可解。二顯義者有四門。一開合。二一異。三相是。四相在。初開合者。先開後合。開者俗諦緣起中有四義。一諸緣有力義。二無力義。三無自性義。四事成義。真諦中亦有四義。一空義。二不空義。三依持義。四盡事義。合者三門。一合俗。二合真。三合二。初者有三。一約用。謂有力無力無二故。二約體。謂性無性無二故。三無礙。謂體用無二唯一俗諦。合真者亦三。一約用。謂依持成俗即是奪俗全盡無二故。二約體空不空無二故。三無礙。謂體用無二故。三合二者有四門一約起用門。謂真中依持義。與俗中有力義無二故。二約泯相門。謂真中盡俗。與俗中無力無二故。三約顯實門。謂真中不空義。與俗中無性義無二故。四成事門。謂真中空義。與俗。中存事義無二故。開合門竟。理事即不即門者。此中理事相即不相即。無礙融通各有四句。初不即中四句者。一二事不相即。以緣相事礙故。二二事之理不相即。以無二故。三理事不相即。以理靜非動故。四事理不相即。以事動非靜故。二相即中四句者。一事即理。以緣起無性故。二理即事。以理隨緣事得立故。三二事之理相即。以約詮會實故。四二事相
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即。以即理之事無別事。是故事如理而無礙。
即。以即理之事無別事。是故事如理而無礙。
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真妄心境門第八
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真妄心境通有四句。一約情有心境。境謂空有相違。以存二相故。心謂二見不壞是妄情故。或境上有空同性。以俱是所執故。心上亦同。俱是妄見故。二約法亦有心境。境謂空有不二。以俱融故。心謂絕二見。以見無二故。或境上空有相違。以全形奪故。心上亦二。謂隨見一分餘分性不異故。三以情就法說。謂境即有無俱情有。有無俱理無無二為一性。或亦相違以全奪故。心謂妄取情中有。以是執心故。或亦比知其理無以分有觀心故。四以法就情說。境即有無俱理有。有無俱情無無二為一性。或亦相違。以全奪故。心謂見理有以智故。見情無以悲故。或見無二心是一心故。此上四門中。約境各有四句。心上各四句。總有三十二句。准思之。
真妄心境通有四句。一約情有心境。境謂空有相違。以存二相故。心謂二見不壞是妄情故。或境上有空同性。以俱是所執故。心上亦同。俱是妄見故。二約法亦有心境。境謂空有不二。以俱融故。心謂絕二見。以見無二故。或境上空有相違。以全形奪故。心上亦二。謂隨見一分餘分性不異故。三以情就法說。謂境即有無俱情有。有無俱理無無二為一性。或亦相違以全奪故。心謂妄取情中有。以是執心故。或亦比知其理無以分有觀心故。四以法就情說。境即有無俱理有。有無俱情無無二為一性。或亦相違。以全奪故。心謂見理有以智故。見情無以悲故。或見無二心是一心故。此上四門中。約境各有四句。心上各四句。總有三十二句。准思之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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能化所化融作十門第九
能化所化融作十門第九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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諸佛眾生緣起融通總有十門。一分位門。佛有二義。一法身平等。二報化差別。此二是能化佛門。眾生亦二義。一所依如來藏。二能依妄染。此二是所化眾生門。二理事門。以佛法身與眾生如來藏。無二性故。為理法門也。以佛報化與眾生妄染以相由是故。是事法門也。三以法身不異如來藏。報化依染器而現。是故總是眾生門也。四以如來藏不異法身。妄染是報化所翻。是故總是佛門也。五以事虛無體故。理性不改故。唯一理門。六以理隨緣故。事無不存故。唯一事門。七以報化外攝妄染內攝理性。唯報化門。八以妄染能現報化復內攝真理故。唯妄染門。九此上諸義無礙現前是俱存門。十此上諸義容融平等。是俱泯門。此十門應以六相准之。
諸佛眾生緣起融通總有十門。一分位門。佛有二義。一法身平等。二報化差別。此二是能化佛門。眾生亦二義。一所依如來藏。二能依妄染。此二是所化眾生門。二理事門。以佛法身與眾生如來藏。無二性故。為理法門也。以佛報化與眾生妄染以相由是故。是事法門也。三以法身不異如來藏。報化依染器而現。是故總是眾生門也。四以如來藏不異法身。妄染是報化所翻。是故總是佛門也。五以事虛無體故。理性不改故。唯一理門。六以理隨緣故。事無不存故。唯一事門。七以報化外攝妄染內攝理性。唯報化門。八以妄染能現報化復內攝真理故。唯妄染門。九此上諸義無礙現前是俱存門。十此上諸義容融平等。是俱泯門。此十門應以六相准之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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入道方便門第十
入道方便門第十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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作入道緣起要有三義。一識病。二揀境。三定智。初中有二。一麁謂求名利等。二細存見趣理等。二揀境中二。一對境。謂情謂之境在邊等。二真境有二。一三乘境。謂空有不二融通等。二一乘境。謂共盡緣起具德圓融等。三定智中亦二。一解謂能生正解。仍解知解行別者是也。二行謂不如所解。以解不能至故。無分別心行順法妄情等。又此行依解成。亦行現前其解必絕。又約境。以三空亂意揀之。約行以無分別智互相揀之。其義即見。又入道方便略作四門。一懺除宿障門。二發菩提心門。三受菩薩戒門。四造修勝行門。造修勝行有二途。一始二終。初中有三門。一捨緣門。二隨緣門。三成行門。初中有六重。一捨作惡業。二捨親眷屬。若出家捨門徒及生緣眷屬。三捨名聞利養。四捨身命。五捨心念。六捨。此捨令絕能所無寄故。二隨緣門者。有四重。一還隨前六事而守心不染。二凡於一切堪情下至微少堪處。皆應覺知不受勿有少染。三於一切違境。乃至斷命等怨。皆應守心歡喜忍受。四凡所作行遠離巧偽虛詐。乃至一念亦不令有。三成行門者。一起六波羅蜜行(一一云云)。二四無量行(一一云云)。三十大願行(一一云云)。願行有二。一諸未起行策令起。二已起行持令不退。皆由願力即通法行也。二終者亦三門。初捨門者。即止行也。觀諸法平等一相。諸緣皆絕云云。二隨緣門者即觀行也。還就事中起大悲大願等行云云。三成行門者。即止觀俱行雙融無礙。成無住行。真俗境不殊悲智心不別。又此境而不別也。又明菩薩住不住行。說有二門。一開二合。開中亦二。初不住。後明住不住亦二。一不住生死。二不住涅槃。初中亦二。一由見生死過患故不可住。二生死見本空故無可住。二不住涅槃亦二。一見涅槃本自有。故不待住。二由不異生死故不住。又智理無別故。能所絕故無能住也。二明住亦二。初住生死者亦二。一由見過患起大悲故。住為除纏故也。二見空故住不怖故也又二。一見過生厭故住。二見空則涅槃住。此即常在生死恒住涅槃也。二住涅槃者亦二。一常證理故住。二常化眾生故住。以所化眾生即涅槃故。第二合中有四。初合生死涅槃以無二故。無偏住。故云無住。又即住此無二之處。故亦云住。二合住不住二行者。良由以不住為住住為不住。唯一無分別行。故無二也。三合行境二門者。以法界法門絕能所故。平等法性唯一味故。無境行之異也。四合前開與此合無二無別唯一無礙法門。是故不礙開而恒合。不壞合而恒開無二相故。且言說所不能至也。若更以句數分別。有四重四句。一唯不住生死即是。二唯不住涅
作入道緣起要有三義。一識病。二揀境。三定智。初中有二。一麁謂求名利等。二細存見趣理等。二揀境中二。一對境。謂情謂之境在邊等。二真境有二。一三乘境。謂空有不二融通等。二一乘境。謂共盡緣起具德圓融等。三定智中亦二。一解謂能生正解。仍解知解行別者是也。二行謂不如所解。以解不能至故。無分別心行順法妄情等。又此行依解成。亦行現前其解必絕。又約境。以三空亂意揀之。約行以無分別智互相揀之。其義即見。又入道方便略作四門。一懺除宿障門。二發菩提心門。三受菩薩戒門。四造修勝行門。造修勝行有二途。一始二終。初中有三門。一捨緣門。二隨緣門。三成行門。初中有六重。一捨作惡業。二捨親眷屬。若出家捨門徒及生緣眷屬。三捨名聞利養。四捨身命。五捨心念。六捨。此捨令絕能所無寄故。二隨緣門者。有四重。一還隨前六事而守心不染。二凡於一切堪情下至微少堪處。皆應覺知不受勿有少染。三於一切違境。乃至斷命等怨。皆應守心歡喜忍受。四凡所作行遠離巧偽虛詐。乃至一念亦不令有。三成行門者。一起六波羅蜜行(一一云云)。二四無量行(一一云云)。三十大願行(一一云云)。願行有二。一諸未起行策令起。二已起行持令不退。皆由願力即通法行也。二終者亦三門。初捨門者。即止行也。觀諸法平等一相。諸緣皆絕云云。二隨緣門者即觀行也。還就事中起大悲大願等行云云。三成行門者。即止觀俱行雙融無礙。成無住行。真俗境不殊悲智心不別。又此境而不別也。又明菩薩住不住行。說有二門。一開二合。開中亦二。初不住。後明住不住亦二。一不住生死。二不住涅槃。初中亦二。一由見生死過患故不可住。二生死見本空故無可住。二不住涅槃亦二。一見涅槃本自有。故不待住。二由不異生死故不住。又智理無別故。能所絕故無能住也。二明住亦二。初住生死者亦二。一由見過患起大悲故。住為除纏故也。二見空故住不怖故也又二。一見過生厭故住。二見空則涅槃住。此即常在生死恒住涅槃也。二住涅槃者亦二。一常證理故住。二常化眾生故住。以所化眾生即涅槃故。第二合中有四。初合生死涅槃以無二故。無偏住。故云無住。又即住此無二之處。故亦云住。二合住不住二行者。良由以不住為住住為不住。唯一無分別行。故無二也。三合行境二門者。以法界法門絕能所故。平等法性唯一味故。無境行之異也。四合前開與此合無二無別唯一無礙法門。是故不礙開而恒合。不壞合而恒開無二相故。且言說所不能至也。若更以句數分別。有四重四句。一唯不住生死即是。二唯不住涅
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槃亦是。三俱不住亦是。四俱非不住亦是。二唯住亦四句。返上思之。三唯住生死唯不住生死。俱不俱皆是可知。四唯住涅槃唯不住涅槃。俱不俱亦唯之。此上十六門門皆全得。
槃亦是。三俱不住亦是。四俱非不住亦是。二唯住亦四句。返上思之。三唯住生死唯不住生死。俱不俱皆是可知。四唯住涅槃唯不住涅槃。俱不俱亦唯之。此上十六門門皆全得。
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得一即不假餘。餘門仍不壞。是故無障無礙。多即多一即一。隨智取捨思之。
得一即不假餘。餘門仍不壞。是故無障無礙。多即多一即一。隨智取捨思之。
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華嚴經明法品內立三寶章卷下
華嚴經明法品內立三寶章卷下
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