華嚴經明法品內立三寶章
唐 法藏述2卷CBETA T1874大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
華嚴經明法品內立三寶章卷上
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魏國西寺沙門法藏述
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三寶章 流轉章
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三寶章
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三寶義略作八門。一明建立。二釋得名。三出體性。四顯融攝。五明種類。六揀所歸。七辨業用八明次第。初明立意者有七種。一為翻邪故。即翻外道尊師。謂自在天等。故立佛寶。二為翻外道邪論等。故立法寶。三為翻外道邪眾等。故立僧寶。故涅槃經云。歸依於佛者。是真優婆塞。終不更歸依其餘諸天神。歸依於法者。則離於殺害終不更歸依外道諸典籍。歸依於僧者。不求諸外道等。二為除病。謂須良醫并藥及看病人。故諸病悉愈。三寶亦爾故不增減。三為出怖。如經云。若得一跳即譬一歸。若得三跳即譬三歸。是故三寶慈悲救眾生生死苦。是故三跳得出怖也。四為生緣念故。為令眾生念佛求一切智。故立佛寶。為令念法求證真如。故立法寶。為令念僧求入聖眾數。故立僧寶。故雜心論云。為開眾生佛法僧念故說三寶也。五約三義故立三寶。一調御師。二調御師法。三調御師弟子。故寶性論云。問曰。依何等義故立三寶。答曰。偈言依調御師所證弟子故也。六約三乘人故立三寶。為大乘人取佛菩提諸菩薩。故立佛寶。以此人求作佛故。為緣覺人自然知法故立法寶。以此人但求證深因緣法。不求佛僧故為聲聞人立僧寶。以此人但求依僧求解脫故。不求餘也。七約三根故立三寶。為信供養諸佛如來福田人。故立佛寶。為信供養第一妙法福田人。故立法寶。為信供養第一聖眾福田人。故立僧寶。此上三門並如寶性論說。故彼偈云。為三乘信三供養等。是故說三寶。
三寶義略作八門。一明建立。二釋得名。三出體性。四顯融攝。五明種類。六揀所歸。七辨業用八明次第。初明立意者有七種。一為翻邪故。即翻外道尊師。謂自在天等。故立佛寶。二為翻外道邪論等。故立法寶。三為翻外道邪眾等。故立僧寶。故涅槃經云。歸依於佛者。是真優婆塞。終不更歸依其餘諸天神。歸依於法者。則離於殺害終不更歸依外道諸典籍。歸依於僧者。不求諸外道等。二為除病。謂須良醫并藥及看病人。故諸病悉愈。三寶亦爾故不增減。三為出怖。如經云。若得一跳即譬一歸。若得三跳即譬三歸。是故三寶慈悲救眾生生死苦。是故三跳得出怖也。四為生緣念故。為令眾生念佛求一切智。故立佛寶。為令念法求證真如。故立法寶。為令念僧求入聖眾數。故立僧寶。故雜心論云。為開眾生佛法僧念故說三寶也。五約三義故立三寶。一調御師。二調御師法。三調御師弟子。故寶性論云。問曰。依何等義故立三寶。答曰。偈言依調御師所證弟子故也。六約三乘人故立三寶。為大乘人取佛菩提諸菩薩。故立佛寶。以此人求作佛故。為緣覺人自然知法故立法寶。以此人但求證深因緣法。不求佛僧故為聲聞人立僧寶。以此人但求依僧求解脫故。不求餘也。七約三根故立三寶。為信供養諸佛如來福田人。故立佛寶。為信供養第一妙法福田人。故立法寶。為信供養第一聖眾福田人。故立僧寶。此上三門並如寶性論說。故彼偈云。為三乘信三供養等。是故說三寶。
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第二釋名者。於中有二。先釋總名。三是數寶是喻義從數義立名。即帶數釋也。又寶是可貴義。依寶性論寶有六義。一希有義。如世珍寶以難得故。無善根眾生經百千劫不能得故。二無垢義。如世珍寶清淨無垢。三寶亦爾。以離一切有漏法故。三勢力義。如世珠寶置濁水中。令水澄淨。三寶亦爾。以具六通等功德故。令眾生澄惑業苦三濁。成淨信智等故。四莊嚴義。如世珍寶能雨寶莊嚴眾生。三寶亦爾。莊嚴行者出世行故。五最上義。如世珍寶。於諸物中最為微妙。三寶亦爾過世間故。六不變義。如世珍寶以體真故。不可改易。三寶亦爾。以得無流法故。世間八法所不能動故也。彼論偈云。真寶世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等也。後別名者。佛陀此云。覺者。覺有二種。一是覺悟義。謂理智照真故。二是覺察義。謂量智鑒俗故。又覺察煩惱賊故。從無明睡覺故。自覺覺他覺行窮滿故也者是假人。即有覺之者名為覺者。有財釋也。達摩此云法。法有三義。一自體名法。如說諸法離他性。各自住己性。即離分別也。二對意名法。如法處法界等。三軌則名法。法有軌範開生物解故也。此中正取後一。兼明前二也。僧伽此云和合眾。此有二義。一理和。謂見諦理時。心雖各異所證理同故。二事和。謂四人已上人雖各別同秉成一羯磨事。故名事和。是則佛是覺照義。僧是和合義。法是軌範義。皆從義用立名也。又智論云。僧伽秦言眾多。比丘共一處和合。是名僧伽。
第二釋名者。於中有二。先釋總名。三是數寶是喻義從數義立名。即帶數釋也。又寶是可貴義。依寶性論寶有六義。一希有義。如世珍寶以難得故。無善根眾生經百千劫不能得故。二無垢義。如世珍寶清淨無垢。三寶亦爾。以離一切有漏法故。三勢力義。如世珠寶置濁水中。令水澄淨。三寶亦爾。以具六通等功德故。令眾生澄惑業苦三濁。成淨信智等故。四莊嚴義。如世珍寶能雨寶莊嚴眾生。三寶亦爾。莊嚴行者出世行故。五最上義。如世珍寶。於諸物中最為微妙。三寶亦爾過世間故。六不變義。如世珍寶以體真故。不可改易。三寶亦爾。以得無流法故。世間八法所不能動故也。彼論偈云。真寶世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等也。後別名者。佛陀此云。覺者。覺有二種。一是覺悟義。謂理智照真故。二是覺察義。謂量智鑒俗故。又覺察煩惱賊故。從無明睡覺故。自覺覺他覺行窮滿故也者是假人。即有覺之者名為覺者。有財釋也。達摩此云法。法有三義。一自體名法。如說諸法離他性。各自住己性。即離分別也。二對意名法。如法處法界等。三軌則名法。法有軌範開生物解故也。此中正取後一。兼明前二也。僧伽此云和合眾。此有二義。一理和。謂見諦理時。心雖各異所證理同故。二事和。謂四人已上人雖各別同秉成一羯磨事。故名事和。是則佛是覺照義。僧是和合義。法是軌範義。皆從義用立名也。又智論云。僧伽秦言眾多。比丘共一處和合。是名僧伽。
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第三出體者。三寶有三。一同相。二別相。三住持。初中有三義。一約事就義門。即佛體上覺照義邊名為佛寶。則彼佛德。軌則義邊名為法寶。違諍過盡名為僧寶。三義雖別然佛德不殊。故云同相。此即以佛無漏功德為體。此義通諸乘但淺深異耳。唯除人天。以彼不了故。二約會事從理門。即三寶相雖別。然同以真空妙理為性。故云同也。涅槃經云。若能觀三寶常住同真諦。我性佛性無別。此即以真空為體。此義通諸教唯除凡小也。三約理義融顯門。心性真如中離念本覺名佛寶。即此中有恒沙性功德可軌用。故名法寶。即此恒沙德冥和不二名僧寶。故經云。於佛性中即有法僧也。又淨名經云。佛即是法法即是眾。是三寶無為相與虛空等為同相。是故若就覺義而論。並稱為佛。軌則而言無非是法。冥符和合莫不皆僧義。說有三不可為一。然無別體豈為異也。故云同相。此義通諸教。唯除小乘及始教。同體門竟。第二別相中。先明佛寶。若約世間人天所得。以有漏五蘊為體。以同世間示黑象脚身。及樹神身等。若小乘中毘曇等宗有二佛。一生身。謂父母生相好之形。是報無記非可重。故不入佛寶。二法身。以五分功德為法身。此中唯取無漏功德。謂道後盡智無生智等。五蘊實法為佛寶體。以有漏功德非可重。故不入佛寶。或有漏及報相從名佛於理無傷。又此宗中。於彼實法上假施人名。無別假人如貧名富等。若成實等宗五蘊功德等。屬法寶攝。別說假人為佛寶體。以有假名行人為師匠益要在假中故也。若三乘中三身佛。或以五聚法中一分為體。謂無為中真如擇滅等為法身。色處為化身。以心無化義故。以無漏清淨八識心王。二十一心所。及不相應行中小分。并色法界所成假者等相。從總為受用體。此如瑜伽等說。此約始教之初說。亦是迴心聲聞教也。或以真如為法身。大定智悉為應身。色形為化身。如梁攝論說。或約五法攝大覺地。謂以清淨法界為法身。鏡智及平等智為受用身。作事智為化身。妙觀智通二身。此如佛地論說。此等約始教之終說。義當為直進人說。或唯以大智為三身體。如攝論以無垢無罣礙智為法身。以後得智為受用身。後得智之差別為變化身。或唯以真如為三身體。如起信論中。真如三大內。以體相二大為法身。用大為二身。此等約終教說。此中化身亦有化心。如大迦葉觀如來心知向阿難如是等。又涅槃經云。如來所化無量形類。各令有心故知有心。但前教生故順小說。或唯一實性離言絕慮為佛寶。亦不分三二等。此約頓教說。若依一乘。二種十佛既通三世間。即知用一切理事人法等。總為佛寶體。仍皆就覺義說。
第三出體者。三寶有三。一同相。二別相。三住持。初中有三義。一約事就義門。即佛體上覺照義邊名為佛寶。則彼佛德。軌則義邊名為法寶。違諍過盡名為僧寶。三義雖別然佛德不殊。故云同相。此即以佛無漏功德為體。此義通諸乘但淺深異耳。唯除人天。以彼不了故。二約會事從理門。即三寶相雖別。然同以真空妙理為性。故云同也。涅槃經云。若能觀三寶常住同真諦。我性佛性無別。此即以真空為體。此義通諸教唯除凡小也。三約理義融顯門。心性真如中離念本覺名佛寶。即此中有恒沙性功德可軌用。故名法寶。即此恒沙德冥和不二名僧寶。故經云。於佛性中即有法僧也。又淨名經云。佛即是法法即是眾。是三寶無為相與虛空等為同相。是故若就覺義而論。並稱為佛。軌則而言無非是法。冥符和合莫不皆僧義。說有三不可為一。然無別體豈為異也。故云同相。此義通諸教。唯除小乘及始教。同體門竟。第二別相中。先明佛寶。若約世間人天所得。以有漏五蘊為體。以同世間示黑象脚身。及樹神身等。若小乘中毘曇等宗有二佛。一生身。謂父母生相好之形。是報無記非可重。故不入佛寶。二法身。以五分功德為法身。此中唯取無漏功德。謂道後盡智無生智等。五蘊實法為佛寶體。以有漏功德非可重。故不入佛寶。或有漏及報相從名佛於理無傷。又此宗中。於彼實法上假施人名。無別假人如貧名富等。若成實等宗五蘊功德等。屬法寶攝。別說假人為佛寶體。以有假名行人為師匠益要在假中故也。若三乘中三身佛。或以五聚法中一分為體。謂無為中真如擇滅等為法身。色處為化身。以心無化義故。以無漏清淨八識心王。二十一心所。及不相應行中小分。并色法界所成假者等相。從總為受用體。此如瑜伽等說。此約始教之初說。亦是迴心聲聞教也。或以真如為法身。大定智悉為應身。色形為化身。如梁攝論說。或約五法攝大覺地。謂以清淨法界為法身。鏡智及平等智為受用身。作事智為化身。妙觀智通二身。此如佛地論說。此等約始教之終說。義當為直進人說。或唯以大智為三身體。如攝論以無垢無罣礙智為法身。以後得智為受用身。後得智之差別為變化身。或唯以真如為三身體。如起信論中。真如三大內。以體相二大為法身。用大為二身。此等約終教說。此中化身亦有化心。如大迦葉觀如來心知向阿難如是等。又涅槃經云。如來所化無量形類。各令有心故知有心。但前教生故順小說。或唯一實性離言絕慮為佛寶。亦不分三二等。此約頓教說。若依一乘。二種十佛既通三世間。即知用一切理事人法等。總為佛寶體。仍皆就覺義說。
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若約所依以海印三昧為體。亦即攝前諸教所明。並在其中。以具同別二門故。餘可准知。
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法寶體者。小乘中理故行果。一以四諦十六行等為理法體。二小乘三藏教等。音聲名句文。聲處法處二法。為教法體。三以菩薩無漏五蘊。即見道八忍八智斷非想結。九無間八解脫合三十三心。在家四果及辟支無漏五蘊等。雖有理和無事和。並是向道法寶攝。此依毘曇宗。若依成實等。三乘無漏在家出家。總屬助道法寶。但以假人為佛僧故。彼論云。信佛有一切智名信佛。信此真智名信法故得知也。四以佛及二乘所得涅槃。為果法寶。以相好身及等智等。有助成無漏智故。相從亦入佛僧攝。涅槃非助彼故是法寶故也。問涅槃是滅諦。助道是道諦。教法屬苦集是則一理法寶已具攝盡。何假後三邪。答依毘曇宗有二門。一壞緣者。不分三寶境界差別。若於此門中理實收盡。二不壞緣者。建立三寶等差別。是故就此事中最勝義故。立後三法理亦無違。此義云何。如道有二種。一事道。謂戒定等。二理道。謂道如跡乘。此四冥通是前道諦。戒等約事屬前助道。以理事異故。通別異故分二也。滅亦二種。一事滅。以離惑業品數上下令滅。有優劣故是事滅。屬彼果法。二理滅。謂盡止妙出。此四冥通是前滅諦。亦理事異故分二也。苦無我等是所詮理。教是能詮就勝分二也。問佛僧俱是人。何不但立人法二寶。答因果異故分二也。問若爾法中亦有因果。何不立四寶。答人用強勝能秉持法。是故分二。法不自弘用劣。故合為一寶也。若三乘中。或內以四諦十六行。及三無性等理。為理法寶。二以三藏十二分教假實二法識所變等。為教法體。三以諸道品六度等為行法體。四以涅槃菩提等為果法體。仍此四法皆即空無分別如般若經說。當知。此約始教說也。或以真如體相為理法。從真所流為教法。從真內薰及依淨教。所起諸行為行法。此行契真證理究竟為果法。是故四義迴轉唯一真如也。此如起信等說。問此中果法與佛行法與僧各何別邪。答約如來所成義邊。總屬佛寶。約諸菩薩施學義邊。總屬法寶。行中約上地所得義邊為僧寶。下地所學義邊為法寶。義理差別約法體不殊也。當知此就終教說。或以離言真法為法寶。如此經云云。當知此約頓教顯耳。若依一乘。約有十法。謂理事教義因果人法解行。皆就軌範義說。具足主伴無盡因陀羅網等。如此經說此據別教言。若攝方便。前諸教法並在其中。餘可准知。僧寶體者。小乘中若依毘曇宗。僧有二種。一應供僧。上盡諸佛下極至於凡夫沙彌通是僧。是故檀越僧次請一不揀上下。悉得供僧之福。二三歸僧。唯取聲聞人中四果四向以為僧。以凡僧無聖德不可歸。故不取也。緣覺出世無和合眾不成僧。菩薩單一
法寶體者。小乘中理故行果。一以四諦十六行等為理法體。二小乘三藏教等。音聲名句文。聲處法處二法。為教法體。三以菩薩無漏五蘊。即見道八忍八智斷非想結。九無間八解脫合三十三心。在家四果及辟支無漏五蘊等。雖有理和無事和。並是向道法寶攝。此依毘曇宗。若依成實等。三乘無漏在家出家。總屬助道法寶。但以假人為佛僧故。彼論云。信佛有一切智名信佛。信此真智名信法故得知也。四以佛及二乘所得涅槃。為果法寶。以相好身及等智等。有助成無漏智故。相從亦入佛僧攝。涅槃非助彼故是法寶故也。問涅槃是滅諦。助道是道諦。教法屬苦集是則一理法寶已具攝盡。何假後三邪。答依毘曇宗有二門。一壞緣者。不分三寶境界差別。若於此門中理實收盡。二不壞緣者。建立三寶等差別。是故就此事中最勝義故。立後三法理亦無違。此義云何。如道有二種。一事道。謂戒定等。二理道。謂道如跡乘。此四冥通是前道諦。戒等約事屬前助道。以理事異故。通別異故分二也。滅亦二種。一事滅。以離惑業品數上下令滅。有優劣故是事滅。屬彼果法。二理滅。謂盡止妙出。此四冥通是前滅諦。亦理事異故分二也。苦無我等是所詮理。教是能詮就勝分二也。問佛僧俱是人。何不但立人法二寶。答因果異故分二也。問若爾法中亦有因果。何不立四寶。答人用強勝能秉持法。是故分二。法不自弘用劣。故合為一寶也。若三乘中。或內以四諦十六行。及三無性等理。為理法寶。二以三藏十二分教假實二法識所變等。為教法體。三以諸道品六度等為行法體。四以涅槃菩提等為果法體。仍此四法皆即空無分別如般若經說。當知。此約始教說也。或以真如體相為理法。從真所流為教法。從真內薰及依淨教。所起諸行為行法。此行契真證理究竟為果法。是故四義迴轉唯一真如也。此如起信等說。問此中果法與佛行法與僧各何別邪。答約如來所成義邊。總屬佛寶。約諸菩薩施學義邊。總屬法寶。行中約上地所得義邊為僧寶。下地所學義邊為法寶。義理差別約法體不殊也。當知此就終教說。或以離言真法為法寶。如此經云云。當知此約頓教顯耳。若依一乘。約有十法。謂理事教義因果人法解行。皆就軌範義說。具足主伴無盡因陀羅網等。如此經說此據別教言。若攝方便。前諸教法並在其中。餘可准知。僧寶體者。小乘中若依毘曇宗。僧有二種。一應供僧。上盡諸佛下極至於凡夫沙彌通是僧。是故檀越僧次請一不揀上下。悉得供僧之福。二三歸僧。唯取聲聞人中四果四向以為僧。以凡僧無聖德不可歸。故不取也。緣覺出世無和合眾不成僧。菩薩單一
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不成僧。佛是佛寶亦非僧。又聲聞中。唯無漏寶功德為僧寶體。有漏非可重故非寶也。又依彼宗僧又有二。一第一義僧。謂出家四果聖人。二等僧。謂凡夫僧。聖中有三。一生身。即報五陰。二等智。有漏戒定等。即方便善五陰。三無漏五陰。前二相從名僧非正寶體。後一為正也。若成實以無漏假人為僧體。仍有四句。謂有僧德無僧威儀等准之。若三乘內菩薩。以三賢已去乃至等覺所有漏無漏功德。及色心等五蘊假者。為菩薩僧體。獨覺及聲聞人。入資糧位已去。乃至羅漢所成漏無漏功德。五蘊假者總為僧寶體。又此三乘人。唯取出家同僧法者以為僧寶。以諸在家聲聞菩薩。及犀角辟支等。皆入法寶故。大智論散花品云。以花散諸菩薩名供養法。以花散諸比丘名供養僧。當知此約始教之初說。或分勝顯劣以明大小。如涅槃經云。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第一義。和合。世和合者。名聲聞僧。第一義和合者。名菩薩僧。當知此約始教之終說。或說二乘入大乘者是僧寶不爾。即非由唯以菩薩為真僧寶故。寶性論云。菩薩為究竟僧也。當知此約終教說。或離相離分別。如論云。實有菩薩不見有菩薩等。此約頓教寄言顯耳。或唯取菩薩隨一皆遍六位。盡三世間無盡法界。具足主伴為僧寶體。此約一乘別教說。若攝方便。如前諸教並在此中。上來別相竟。
不成僧。佛是佛寶亦非僧。又聲聞中。唯無漏寶功德為僧寶體。有漏非可重故非寶也。又依彼宗僧又有二。一第一義僧。謂出家四果聖人。二等僧。謂凡夫僧。聖中有三。一生身。即報五陰。二等智。有漏戒定等。即方便善五陰。三無漏五陰。前二相從名僧非正寶體。後一為正也。若成實以無漏假人為僧體。仍有四句。謂有僧德無僧威儀等准之。若三乘內菩薩。以三賢已去乃至等覺所有漏無漏功德。及色心等五蘊假者。為菩薩僧體。獨覺及聲聞人。入資糧位已去。乃至羅漢所成漏無漏功德。五蘊假者總為僧寶體。又此三乘人。唯取出家同僧法者以為僧寶。以諸在家聲聞菩薩。及犀角辟支等。皆入法寶故。大智論散花品云。以花散諸菩薩名供養法。以花散諸比丘名供養僧。當知此約始教之初說。或分勝顯劣以明大小。如涅槃經云。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第一義。和合。世和合者。名聲聞僧。第一義和合者。名菩薩僧。當知此約始教之終說。或說二乘入大乘者是僧寶不爾。即非由唯以菩薩為真僧寶故。寶性論云。菩薩為究竟僧也。當知此約終教說。或離相離分別。如論云。實有菩薩不見有菩薩等。此約頓教寄言顯耳。或唯取菩薩隨一皆遍六位。盡三世間無盡法界。具足主伴為僧寶體。此約一乘別教說。若攝方便。如前諸教並在此中。上來別相竟。
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第三住持三寶者。小乘以塑畫等色法為佛寶體。但表示一釋迦佛。以無他方佛故。經法紙墨及塑像。皆以色法為體。出家凡僧以有漏五蘊為體。四人已上僧。以眾同分不相應法為體。問如形像致敬損壞。於何處得罪福。答立像擬表真容故。於真邊得故。成實云隨是何塔若能為損。皆望主故得罪。福亦如是。此明若是佛塔以佛為表主。餘人亦爾。問若爾殺凡僧應聖邊得罪。答塔像無心命。從其表主。僧即不爾各有心命故。從凡聖自位得罪。若依律中。損經等望財主得罪也。若三乘中佛法及僧像。同以色法為體。法中亦兼有名句等。凡僧以五蘊為體。若一乘中並是大法界中。約機緣起所成淨用故。亦遠取本法為體。餘義准之。上來總明出體竟。第四融攝門者有二重。一約三種。二約三寶。初中有三。一約同相。於中即有別相住持。此有二義。一以彼二種皆悉緣成無自性故。不異真空。是故俱在同相中攝。問若彼攝在同相中時。為有彼二為無彼二。如其有者云何如同。以有差別非同相故。如其無者云何說攝。以無彼二無所攝故。答但以彼二本來自性空。非壞彼二方得為空。是故經云。色即是空非色滅空。又經云。非以空色故名色空。但以色即是空。空即是色。是故當知攝別歸同而不壞別也。約始教說。二以真如體相二大為內熏因。及彼用大為外熏緣令生始覺。於此始覺分得為僧。滿足為佛。此中妙軌及用中之教。以為法寶。是故別相三寶。皆從同起不異同也。此如起信論說。又彼論云。本覺隨染生二種相。與彼本覺不相捨離。一智淨相。謂依法力熏習如實修行。此明僧寶也。滿足方便破和合識相。滅相續心相。顯現法身智純淨故。此明佛寶中法身。及自受用身也。二不思議業相者。以依智淨能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相常無斷絕。隨眾生根自然相應。種種而現得利益故。此明他受用身。及變化身。并所流教及住持幢相等。亦在此中。又彼論云。本覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不遍。法界一相。此中既以本覺隨緣作此別相。還不離彼本故歸於同相也。又梁論云。無不從此法身流。無不還證此法身。此中從彼流故成法僧也。還證彼故為佛寶也。是即不破別而恒同。不乖同而恒別。其猶攝波唯水而不廢動。攝水唯波而不壞濕。舉體全收二義不失。當知此中道理亦爾。思之可見。以此教理。是故同中具於別也。又彼住持之相。即是真中用大中攝。以依泥等所表真相。及紙墨等所顯教相。並是最淨法界之流。剃髮袈裟是出世相。亦從彼流非世法故。是故經中造像𪍿麥棗葉露盤。功皆不滅終成大果。又以袈裟至彼獵師非法
第三住持三寶者。小乘以塑畫等色法為佛寶體。但表示一釋迦佛。以無他方佛故。經法紙墨及塑像。皆以色法為體。出家凡僧以有漏五蘊為體。四人已上僧。以眾同分不相應法為體。問如形像致敬損壞。於何處得罪福。答立像擬表真容故。於真邊得故。成實云隨是何塔若能為損。皆望主故得罪。福亦如是。此明若是佛塔以佛為表主。餘人亦爾。問若爾殺凡僧應聖邊得罪。答塔像無心命。從其表主。僧即不爾各有心命故。從凡聖自位得罪。若依律中。損經等望財主得罪也。若三乘中佛法及僧像。同以色法為體。法中亦兼有名句等。凡僧以五蘊為體。若一乘中並是大法界中。約機緣起所成淨用故。亦遠取本法為體。餘義准之。上來總明出體竟。第四融攝門者有二重。一約三種。二約三寶。初中有三。一約同相。於中即有別相住持。此有二義。一以彼二種皆悉緣成無自性故。不異真空。是故俱在同相中攝。問若彼攝在同相中時。為有彼二為無彼二。如其有者云何如同。以有差別非同相故。如其無者云何說攝。以無彼二無所攝故。答但以彼二本來自性空。非壞彼二方得為空。是故經云。色即是空非色滅空。又經云。非以空色故名色空。但以色即是空。空即是色。是故當知攝別歸同而不壞別也。約始教說。二以真如體相二大為內熏因。及彼用大為外熏緣令生始覺。於此始覺分得為僧。滿足為佛。此中妙軌及用中之教。以為法寶。是故別相三寶。皆從同起不異同也。此如起信論說。又彼論云。本覺隨染生二種相。與彼本覺不相捨離。一智淨相。謂依法力熏習如實修行。此明僧寶也。滿足方便破和合識相。滅相續心相。顯現法身智純淨故。此明佛寶中法身。及自受用身也。二不思議業相者。以依智淨能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相常無斷絕。隨眾生根自然相應。種種而現得利益故。此明他受用身。及變化身。并所流教及住持幢相等。亦在此中。又彼論云。本覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不遍。法界一相。此中既以本覺隨緣作此別相。還不離彼本故歸於同相也。又梁論云。無不從此法身流。無不還證此法身。此中從彼流故成法僧也。還證彼故為佛寶也。是即不破別而恒同。不乖同而恒別。其猶攝波唯水而不廢動。攝水唯波而不壞濕。舉體全收二義不失。當知此中道理亦爾。思之可見。以此教理。是故同中具於別也。又彼住持之相。即是真中用大中攝。以依泥等所表真相。及紙墨等所顯教相。並是最淨法界之流。剃髮袈裟是出世相。亦從彼流非世法故。是故經中造像𪍿麥棗葉露盤。功皆不滅終成大果。又以袈裟至彼獵師非法
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之處。真相不壞。能令象王發勝心等。又如彼縷救龍難等。又如出家破戒悉當得泥洹等。又能生天人得十種功德。如牛黃存香焚氣馥。如是功用極廣大者。明此皆從真如流故不異真也。又為真標相令諸有情即尋此相還至真源故。即真也。故論云。真如用者。能生世間出世間善因果故。是故以末歸本。一切住持三寶幢相。皆是真中相用攝也。
之處。真相不壞。能令象王發勝心等。又如彼縷救龍難等。又如出家破戒悉當得泥洹等。又能生天人得十種功德。如牛黃存香焚氣馥。如是功用極廣大者。明此皆從真如流故不異真也。又為真標相令諸有情即尋此相還至真源故。即真也。故論云。真如用者。能生世間出世間善因果故。是故以末歸本。一切住持三寶幢相。皆是真中相用攝也。
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第二約別相中。亦攝彼二。既以同相成此別相。是故別中亦攝同盡。如波門攝水水無不盡。此中亦爾。是則不失同而恒別也。餘思准之。又住持幢相亦在別中。以泥木像等。若非如來神力加持。彼法豈能饒益眾生。生善滅惡等也。又是如來大悲巧智施設攝生。既從智流不離智故。攝在其中。是故經云。不思議菩薩力及佛力故。令於末代得形像。住持如是等故也。
第二約別相中。亦攝彼二。既以同相成此別相。是故別中亦攝同盡。如波門攝水水無不盡。此中亦爾。是則不失同而恒別也。餘思准之。又住持幢相亦在別中。以泥木像等。若非如來神力加持。彼法豈能饒益眾生。生善滅惡等也。又是如來大悲巧智施設攝生。既從智流不離智故。攝在其中。是故經云。不思議菩薩力及佛力故。令於末代得形像。住持如是等故也。
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第三約住持於中攝者。此中住持有其二義一是所住持。由前同相別相真實三寶餘勢力故。舍利形像經卷。凡僧相續不絕故名住持。既以彼持此。此中即攝彼二法也。以此皆是如來圓智中。印機所現麁未之相。如大樹葉不離本莖等故也。二是能住持。謂籍此形像經卷。凡僧住持。同相別相三寶。勢力相續令不斷絕。與諸有情作依止處。令漸修行得彼二故。故名住持。是故彼二由此得立。攝在此中。潛隱而成。所以然者。以若非彼所持無以能持彼。是故二義無二相攝鎔融故也。
第三約住持於中攝者。此中住持有其二義一是所住持。由前同相別相真實三寶餘勢力故。舍利形像經卷。凡僧相續不絕故名住持。既以彼持此。此中即攝彼二法也。以此皆是如來圓智中。印機所現麁未之相。如大樹葉不離本莖等故也。二是能住持。謂籍此形像經卷。凡僧住持。同相別相三寶。勢力相續令不斷絕。與諸有情作依止處。令漸修行得彼二故。故名住持。是故彼二由此得立。攝在此中。潛隱而成。所以然者。以若非彼所持無以能持彼。是故二義無二相攝鎔融故也。
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第二三寶相收中亦三。初約僧寶攝。二謂諸菩薩中道觀心智覺名佛寶。即此境智軌生物解說名法寶。即此觀心內合中道外和漏諍。故言僧寶。如瓔珞經云。菩薩謂於第一中道智為佛寶。一切法無生。動與則用為法寶。常行六道與六道眾生和合。故名僧寶。轉一切眾生流入佛海故。二約法寶者。此有二義。一約理。法中即有佛僧如前同相中說。二以行法攝僧。果法攝佛。理教通因果。是故法中自具三寶故。經云分別一切法。皆悉無真實。如是解諸法。即見盧舍那。又經云。見緣起法。即是見佛。此明法中佛也。但以覺義和義皆可軌。故不離法也。以得法為佛行法為僧。更無異法故也。故論云。行此法者名為僧也。三約佛寶者有二義。一約本覺智。如同相說。二約始覺智。謂此圓智無不覺照。故名佛寶。智體遍融智相圓音。與智一味即為理教。攬於萬行成一妙果。故於此智即具行果。就此四義名為法寶。又此智中具含因智。故亦有僧。故經云。雖得佛道轉於法輪。入於涅槃。而不捨於菩薩之道。又經云。聲聞緣覺若智若斷。皆是菩薩二生法忍。是則菩薩無生法忍。亦是圓智攝也。又經云於如來智中。出菩薩及二乘智等一切智慧。又經云。於佛寶中。即有法僧。又論云。依法身有法。依法有究竟僧如是等。上來二門融攝。約三乘教說。亦通一乘以同法界故。若別教辨者。淨法緣起有其三義。支分義。圓滿義。軌則義。以分非圓外分。分圓以成分。是則圓內之分也。圓非分外圓攬分以成圓。是即分內之圓也。軌如圓分三義。通融皆全攝也。依是義故。是故經中普賢等菩薩。於毛孔中現諸佛海及轉法輪諸菩薩眾。則僧中自具三寶。又如經中大法界法門。謂理事等法中亦具佛僧。如彌多羅女寶經等事中。現佛菩薩等。又一塵中現佛菩薩。又一一法門中。皆具佛僧因果故也。又如經中如來眉間出塵數菩薩。又於毛孔現三世間。轉正法輪為諸菩薩眾。如是佛中亦具三寶。又以法界身攝一切法。並皆都盡。是故一切法。皆是三寶故也。第五明種類差別者有二。先別後總。別中佛寶或同世間身。此約人天或二身。此約小乘。或一身二身三身四身。此約三乘。或十身以顯無盡。此約一乘。此上名義並如別說。
第二三寶相收中亦三。初約僧寶攝。二謂諸菩薩中道觀心智覺名佛寶。即此境智軌生物解說名法寶。即此觀心內合中道外和漏諍。故言僧寶。如瓔珞經云。菩薩謂於第一中道智為佛寶。一切法無生。動與則用為法寶。常行六道與六道眾生和合。故名僧寶。轉一切眾生流入佛海故。二約法寶者。此有二義。一約理。法中即有佛僧如前同相中說。二以行法攝僧。果法攝佛。理教通因果。是故法中自具三寶故。經云分別一切法。皆悉無真實。如是解諸法。即見盧舍那。又經云。見緣起法。即是見佛。此明法中佛也。但以覺義和義皆可軌。故不離法也。以得法為佛行法為僧。更無異法故也。故論云。行此法者名為僧也。三約佛寶者有二義。一約本覺智。如同相說。二約始覺智。謂此圓智無不覺照。故名佛寶。智體遍融智相圓音。與智一味即為理教。攬於萬行成一妙果。故於此智即具行果。就此四義名為法寶。又此智中具含因智。故亦有僧。故經云。雖得佛道轉於法輪。入於涅槃。而不捨於菩薩之道。又經云。聲聞緣覺若智若斷。皆是菩薩二生法忍。是則菩薩無生法忍。亦是圓智攝也。又經云於如來智中。出菩薩及二乘智等一切智慧。又經云。於佛寶中。即有法僧。又論云。依法身有法。依法有究竟僧如是等。上來二門融攝。約三乘教說。亦通一乘以同法界故。若別教辨者。淨法緣起有其三義。支分義。圓滿義。軌則義。以分非圓外分。分圓以成分。是則圓內之分也。圓非分外圓攬分以成圓。是即分內之圓也。軌如圓分三義。通融皆全攝也。依是義故。是故經中普賢等菩薩。於毛孔中現諸佛海及轉法輪諸菩薩眾。則僧中自具三寶。又如經中大法界法門。謂理事等法中亦具佛僧。如彌多羅女寶經等事中。現佛菩薩等。又一塵中現佛菩薩。又一一法門中。皆具佛僧因果故也。又如經中如來眉間出塵數菩薩。又於毛孔現三世間。轉正法輪為諸菩薩眾。如是佛中亦具三寶。又以法界身攝一切法。並皆都盡。是故一切法。皆是三寶故也。第五明種類差別者有二。先別後總。別中佛寶或同世間身。此約人天或二身。此約小乘。或一身二身三身四身。此約三乘。或十身以顯無盡。此約一乘。此上名義並如別說。
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法寶中或唯教法。此約人天或具四種。如小乘。或亦四種或唯一種。此約三乘。名同小乘而義別也。或具前諸說。或具十種。謂理事等主伴具足。此約一乘僧中。或唯凡僧此約人天。或唯聲聞此約小乘。或通三乘眾。此約三乘。或唯菩薩此約一乘。總說者或有二種三寶。一真實。謂前別相。二假名謂前住持。此約小乘及人天。但義異也。或三種。謂同相等如前。此終三乘。或有十門以顯示。應知此約一乘說。何以故。此十三寶相在修行心證。比教智處無不顯現。即是住持成其大益。主伴具足通因陀羅微細等故。此中亦即攝前諸教所明三寶。並在其中也。
法寶中或唯教法。此約人天或具四種。如小乘。或亦四種或唯一種。此約三乘。名同小乘而義別也。或具前諸說。或具十種。謂理事等主伴具足。此約一乘僧中。或唯凡僧此約人天。或唯聲聞此約小乘。或通三乘眾。此約三乘。或唯菩薩此約一乘。總說者或有二種三寶。一真實。謂前別相。二假名謂前住持。此約小乘及人天。但義異也。或三種。謂同相等如前。此終三乘。或有十門以顯示。應知此約一乘說。何以故。此十三寶相在修行心證。比教智處無不顯現。即是住持成其大益。主伴具足通因陀羅微細等故。此中亦即攝前諸教所明三寶。並在其中也。
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第六採定所歸者。於中有五門。一捨邪歸正門。謂但捨外道三邪。歸於有漏三寶。此約人天說。以於此中無無漏故。佛亦同也。二捨劣歸勝門。以彼有漏諸功德等。悉非究竟安隱處故。不辨歸依彼。但相從攝在寶中。而非究竟真歸依處故。雜心言。三寶各二種。佛有二種。一生身佛。二法身佛。法亦有二種。一無我法。二第一義法。僧亦二種。一第一義僧。二等僧。皆得名寶。乃至約寶明歸。問云。三寶各二種。為歸何等耶。答歸依彼諸佛所得無學法僧學無學法。涅槃無上法。此明唯歸佛無漏五分法身。不歸有漏生身。唯歸僧所得學無學無漏法。不歸有漏等僧唯歸涅槃無漏法。不歸無我有漏法故。問何故寶中通攝。歸中局耶。答欲明三寶是所敬養。若其揀擇此有漏此無漏。則敬養心狹生福則劣。歸依據究竟安隱處者。則可歸依無漏。此有漏則非重故不歸也。如世間田宅俱皆寶重。若欲歸之要捨田歸宅。此亦如是。或可通收。此有二義。或以寶同歸寶唯無漏。如此上辨。或以歸同寶歸亦通收。以皆寶重悉為物依故也。上來約小乘說。三捨權歸實門。謂彼愚法二乘無漏亦非可歸。以非究竟安隱處故。如彼化城終須捨故。唯大乘中。所得無漏同歸實相。是真歸依處也。寶門興供通攝如前。歸門趣本捨權歸實。如經中歸聲聞僧。犯菩薩戒等。此約三乘終教說。或通歸二無漏。此有二義。一如前愚法亦是可歸。以諸趣寂皆究竟故。諸不定性必迴心故。餘寶准之。此約始教說。二此大乘中自有二無漏故。又亦自有三乘法故。故說通二非攝愚法。此通始終漸教說也。四捨相歸真門。謂自宗中唯同相三寶究竟安隱故令歸依。餘非究竟故佛勸捨。是故涅槃經云。汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三歸。何以故。於佛性中即有法僧。為欲化度聲聞凡夫故。分別說三歸異相。又云。若於三寶修異相者。當知是章清淨三歸即無依處。此等經意。勸捨別歸同。當知此約終教。及頓教說也。或亦通收皆可寶重。悉為佛依故。此約三乘教說。五捨末歸本門。唯一乘中十二寶具足主伴窮於法界。盡三世間攝一切法。是真歸處。餘隨物機虧盈不定。或亦通收。以本末圓融無二相故。攝方便故。同一法界故。是故乃至人天所得亦在其中。餘義准之。
第六採定所歸者。於中有五門。一捨邪歸正門。謂但捨外道三邪。歸於有漏三寶。此約人天說。以於此中無無漏故。佛亦同也。二捨劣歸勝門。以彼有漏諸功德等。悉非究竟安隱處故。不辨歸依彼。但相從攝在寶中。而非究竟真歸依處故。雜心言。三寶各二種。佛有二種。一生身佛。二法身佛。法亦有二種。一無我法。二第一義法。僧亦二種。一第一義僧。二等僧。皆得名寶。乃至約寶明歸。問云。三寶各二種。為歸何等耶。答歸依彼諸佛所得無學法僧學無學法。涅槃無上法。此明唯歸佛無漏五分法身。不歸有漏生身。唯歸僧所得學無學無漏法。不歸有漏等僧唯歸涅槃無漏法。不歸無我有漏法故。問何故寶中通攝。歸中局耶。答欲明三寶是所敬養。若其揀擇此有漏此無漏。則敬養心狹生福則劣。歸依據究竟安隱處者。則可歸依無漏。此有漏則非重故不歸也。如世間田宅俱皆寶重。若欲歸之要捨田歸宅。此亦如是。或可通收。此有二義。或以寶同歸寶唯無漏。如此上辨。或以歸同寶歸亦通收。以皆寶重悉為物依故也。上來約小乘說。三捨權歸實門。謂彼愚法二乘無漏亦非可歸。以非究竟安隱處故。如彼化城終須捨故。唯大乘中。所得無漏同歸實相。是真歸依處也。寶門興供通攝如前。歸門趣本捨權歸實。如經中歸聲聞僧。犯菩薩戒等。此約三乘終教說。或通歸二無漏。此有二義。一如前愚法亦是可歸。以諸趣寂皆究竟故。諸不定性必迴心故。餘寶准之。此約始教說。二此大乘中自有二無漏故。又亦自有三乘法故。故說通二非攝愚法。此通始終漸教說也。四捨相歸真門。謂自宗中唯同相三寶究竟安隱故令歸依。餘非究竟故佛勸捨。是故涅槃經云。汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三歸。何以故。於佛性中即有法僧。為欲化度聲聞凡夫故。分別說三歸異相。又云。若於三寶修異相者。當知是章清淨三歸即無依處。此等經意。勸捨別歸同。當知此約終教。及頓教說也。或亦通收皆可寶重。悉為佛依故。此約三乘教說。五捨末歸本門。唯一乘中十二寶具足主伴窮於法界。盡三世間攝一切法。是真歸處。餘隨物機虧盈不定。或亦通收。以本末圓融無二相故。攝方便故。同一法界故。是故乃至人天所得亦在其中。餘義准之。
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第七業用優劣者。三三寶中別相最勝。餘二漸劣。於中同相業用者。此中既不分三相。但平等為用。此有三義。謂依持資成別相用故。隨緣顯現別相用故。稱諸菩薩觀智現故。別相中佛寶利益業用最勝。法次僧劣故。涅槃經云。譬如人身頭最為上。非餘支節手足等也。佛亦如是最為尊上。非法僧也。餘義可知。住持用僧最勝。以能秉持佛法益眾生故法次。但作境界資成三慧故。佛寶最劣。形像但為生信境故。若一乘三寶業用皆齊。以普賢等亦盡佛境故。法界起用法如是故。又諸乘三寶益用分齊。各望本宗准可知耳。
第七業用優劣者。三三寶中別相最勝。餘二漸劣。於中同相業用者。此中既不分三相。但平等為用。此有三義。謂依持資成別相用故。隨緣顯現別相用故。稱諸菩薩觀智現故。別相中佛寶利益業用最勝。法次僧劣故。涅槃經云。譬如人身頭最為上。非餘支節手足等也。佛亦如是最為尊上。非法僧也。餘義可知。住持用僧最勝。以能秉持佛法益眾生故法次。但作境界資成三慧故。佛寶最劣。形像但為生信境故。若一乘三寶業用皆齊。以普賢等亦盡佛境故。法界起用法如是故。又諸乘三寶益用分齊。各望本宗准可知耳。
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第八明次第者有二。先別後總。初中同相三寶。三相不分無始本有故。無先後也。別相中有四門。一約起化次第。先佛次法後僧。以佛是教主故。依佛說法故依法修行。以成僧故。如經云。始在佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道。此為證。三寶於是現世間。寶性論亦同此說。二約入證次第。先法次佛後僧。謂法是諸佛所師故。能生佛故。故先明也。證此法已道成佛也。後度弟子方有僧也。問佛未證法前豈不名僧耶。答如釋迦佛未坐道樹前。不名為僧。以無眾故無僧相無秉法故。三約興教次第。先佛次僧後法。如此經中。佛先現坐寶師子座。次集十方諸菩薩眾。後方加請說示法門。四約修行次第。先僧次法後佛。謂修行之來。先須捨俗投緇。雖復出家必須依法修行。行滿究竟終得成佛也。住持中。約元起之由以明次第。則佛寶在先。如憂填王等造像初故。次佛滅後迦葉等結集法眼故次也。後度凡僧以持佛法。故居後也。若一乘三寶皆無前後。以於法界大緣起中。同時顯現悉具足故。或皆有先後。以主伴相成故。隨舉為首故。總說者。小乘二三寶中。真實居先假名在後。三乘三三寶中。同相居先別相為次。住持在後。一乘十三寶。或前後或非前後如前說。餘義准可知。
第八明次第者有二。先別後總。初中同相三寶。三相不分無始本有故。無先後也。別相中有四門。一約起化次第。先佛次法後僧。以佛是教主故。依佛說法故依法修行。以成僧故。如經云。始在佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道。此為證。三寶於是現世間。寶性論亦同此說。二約入證次第。先法次佛後僧。謂法是諸佛所師故。能生佛故。故先明也。證此法已道成佛也。後度弟子方有僧也。問佛未證法前豈不名僧耶。答如釋迦佛未坐道樹前。不名為僧。以無眾故無僧相無秉法故。三約興教次第。先佛次僧後法。如此經中。佛先現坐寶師子座。次集十方諸菩薩眾。後方加請說示法門。四約修行次第。先僧次法後佛。謂修行之來。先須捨俗投緇。雖復出家必須依法修行。行滿究竟終得成佛也。住持中。約元起之由以明次第。則佛寶在先。如憂填王等造像初故。次佛滅後迦葉等結集法眼故次也。後度凡僧以持佛法。故居後也。若一乘三寶皆無前後。以於法界大緣起中。同時顯現悉具足故。或皆有先後。以主伴相成故。隨舉為首故。總說者。小乘二三寶中。真實居先假名在後。三乘三三寶中。同相居先別相為次。住持在後。一乘十三寶。或前後或非前後如前說。餘義准可知。
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流轉章
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生滅流轉略作十門。一明違順。二斷常。三一異。四有無。五生滅。六前後。七時世。八因果。九真妄。十成觀。初中於一有為流轉法上義分為二。謂前念滅後念生。經云。如印印泥印壞文成。此即印壞為滅文成為生。又經云。由前五陰故。後陰相續生等。皆是此流轉義也。此中生滅違順有二門。初總後別。總中有四義。一相違義。以背滅為生生盡為滅。以相違故成生滅。二順義。以前念若不滅後念不生。要由滅前念後念方生。是故相順方成生滅。問若前念不滅後念不得生。以二念不並故者。既其滅已亦不得生。以生無所依故。如論云。滅法何能緣。故無次第緣。是故滅已無物誰能生後。答滅有二種。一斷滅。二剎那滅。今非斷滅故不同無物。問此剎那滅若不同無物。應非是滅。答是剎那滅必引後。故不同無物。若不引後非此滅故。問若剎那必引後生。是即不得入無心定等。以滅已無間要必生故。答剎那有二位。一約能依轉識麁故。皆從自種生。前念後念近遠俱為等無。聞緣。二約所依本識細故。前後流注滅已更生無間相續。問若爾。入寂二乘最後滅心。應亦還生。即無涅槃便成大過。答若約小乘初教。可如所難。以彼宗中許入寂二乘永滅斷故。若終教等即不如此。以二乘人。燒分段身生滅度想入於涅槃。而餘世界受變易身。受佛教化行菩薩道。乃至成佛。盡於未來無有斷絕。以無眾生作非眾生故。四記論中。滅者復生分別記者。此約小乘說。問此微細滅既自不住。何能有力而生後念。答以依真如如來藏故。令此生滅得生滅也。經云。依如來藏故有生滅心等。又經云。依無住本立一切法等。是故滅無真依無以起生。生不依真不從滅起。起信論云。不生不滅與生滅和合。名阿梨耶識。是即流轉是不流轉轉也。是故相順而成生滅。三此二亦違亦順方得生滅。由前二義不相離故。以若不滅生無以生。生若不依滅無以背滅。是故由極相違方極相順。思之可解。四非違非順方得生滅。由前二義相形奪故。以無二為一。離二相故。違順雙泯故。
生滅流轉略作十門。一明違順。二斷常。三一異。四有無。五生滅。六前後。七時世。八因果。九真妄。十成觀。初中於一有為流轉法上義分為二。謂前念滅後念生。經云。如印印泥印壞文成。此即印壞為滅文成為生。又經云。由前五陰故。後陰相續生等。皆是此流轉義也。此中生滅違順有二門。初總後別。總中有四義。一相違義。以背滅為生生盡為滅。以相違故成生滅。二順義。以前念若不滅後念不生。要由滅前念後念方生。是故相順方成生滅。問若前念不滅後念不得生。以二念不並故者。既其滅已亦不得生。以生無所依故。如論云。滅法何能緣。故無次第緣。是故滅已無物誰能生後。答滅有二種。一斷滅。二剎那滅。今非斷滅故不同無物。問此剎那滅若不同無物。應非是滅。答是剎那滅必引後。故不同無物。若不引後非此滅故。問若剎那必引後生。是即不得入無心定等。以滅已無間要必生故。答剎那有二位。一約能依轉識麁故。皆從自種生。前念後念近遠俱為等無。聞緣。二約所依本識細故。前後流注滅已更生無間相續。問若爾。入寂二乘最後滅心。應亦還生。即無涅槃便成大過。答若約小乘初教。可如所難。以彼宗中許入寂二乘永滅斷故。若終教等即不如此。以二乘人。燒分段身生滅度想入於涅槃。而餘世界受變易身。受佛教化行菩薩道。乃至成佛。盡於未來無有斷絕。以無眾生作非眾生故。四記論中。滅者復生分別記者。此約小乘說。問此微細滅既自不住。何能有力而生後念。答以依真如如來藏故。令此生滅得生滅也。經云。依如來藏故有生滅心等。又經云。依無住本立一切法等。是故滅無真依無以起生。生不依真不從滅起。起信論云。不生不滅與生滅和合。名阿梨耶識。是即流轉是不流轉轉也。是故相順而成生滅。三此二亦違亦順方得生滅。由前二義不相離故。以若不滅生無以生。生若不依滅無以背滅。是故由極相違方極相順。思之可解。四非違非順方得生滅。由前二義相形奪故。以無二為一。離二相故。違順雙泯故。
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第二別解者。此生及滅各開之為二。前念滅中二義。一滅壞義。二引後義。後念生中有二義。一依前義。二背前義。由滅壞與背前生滅極相違。由引後與依前生滅極相順。由滅壞不異引後故。由依前不異背前故。是故亦違亦順無有障礙。由滅壞融引後。背前融依前故。生滅非違非順也。更有句數思之可見。
第二別解者。此生及滅各開之為二。前念滅中二義。一滅壞義。二引後義。後念生中有二義。一依前義。二背前義。由滅壞與背前生滅極相違。由引後與依前生滅極相順。由滅壞不異引後故。由依前不異背前故。是故亦違亦順無有障礙。由滅壞融引後。背前融依前故。生滅非違非順也。更有句數思之可見。
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第二斷常者。亦先總後別。總中四句由前滅故不常。中後生故不斷。俱不俱准思之。別中亦四句。由滅壞及背前故。法不至法本不移而不常。由引後及依前故位不絕。位恒流而不斷。由上二義不相離故不斷即不常。恒流而不轉。不轉轉轉不轉無二故也。由滅壞違生後。由背前違依前。是故非常非非常。非斷非非斷。今此流轉法。亦非流轉非不流轉也。思之可見。
第二斷常者。亦先總後別。總中四句由前滅故不常。中後生故不斷。俱不俱准思之。別中亦四句。由滅壞及背前故。法不至法本不移而不常。由引後及依前故位不絕。位恒流而不斷。由上二義不相離故不斷即不常。恒流而不轉。不轉轉轉不轉無二故也。由滅壞違生後。由背前違依前。是故非常非非常。非斷非非斷。今此流轉法。亦非流轉非不流轉也。思之可見。
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第三一異者。亦二門。先總中亦四句。由前念中引後義。後念中背前義。是不一門。俱不俱等思之可知。二別中亦四。謂前後非一。各二非二為非異。俱不俱思之。又交絡相望亦四句可見。是故一異無礙流而不流也。
第三一異者。亦二門。先總中亦四句。由前念中引後義。後念中背前義。是不一門。俱不俱等思之可知。二別中亦四。謂前後非一。各二非二為非異。俱不俱思之。又交絡相望亦四句可見。是故一異無礙流而不流也。
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第四有無者亦四句。一後念中背前義是有義。二前念中滅壞義是無義。三後念中依前義是非有義。四前念中能引後義。是非無義。五由前二義無二。是俱存義。六由後二義無二。是俱泯義。七由存泯無礙。合前六句為一無障礙流轉。經云。一切法不生滅。我說剎那義。此之謂也。
第四有無者亦四句。一後念中背前義是有義。二前念中滅壞義是無義。三後念中依前義是非有義。四前念中能引後義。是非無義。五由前二義無二。是俱存義。六由後二義無二。是俱泯義。七由存泯無礙。合前六句為一無障礙流轉。經云。一切法不生滅。我說剎那義。此之謂也。
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第五生滅者。於中亦二重。初中四句。依前後起是無生義。以不由自能起故引後。是不滅義以有功能故。俱不俱准思之。又前念滅故不生。後念起故不滅。俱不俱思之。第六前後中亦二重。初總中四句。由依前及引後故。二念不前後。由滅壞及背前故。二念不同時。由上二門不相離故。俱不俱等准思之。是故非初非中後。前中後取故而說流轉。流轉即無轉。別中通論有四重無礙。一不礙前後而說同時。二不礙同時而說前後。三不礙非三時而說三時。四不礙三時而說是非三時。經中劫入非劫非劫入劫等准之。第七約時世者。於中有三。初約趣向。二約相成。三約時法。初中有四。一從前向後門。謂依前念滅令後念生。是故依過去轉為現在。現在滅引起當來。由依此門則新新生。而無窮盡。二依後向前門。謂依本無今有已有還無。即當來作現在。現在現滅為過去。由依此門即念念滅而無停積。三由前二義不相離故。亦向前亦向後。依此門故。即生無盡而無不滅。滅無積而無不生。無障無礙思之。四由前二義形奪盡故。非向前非向後。依此門故。即滅無積而無滅。生無盡而無生。是謂無礙法門也。
第五生滅者。於中亦二重。初中四句。依前後起是無生義。以不由自能起故引後。是不滅義以有功能故。俱不俱准思之。又前念滅故不生。後念起故不滅。俱不俱思之。第六前後中亦二重。初總中四句。由依前及引後故。二念不前後。由滅壞及背前故。二念不同時。由上二門不相離故。俱不俱等准思之。是故非初非中後。前中後取故而說流轉。流轉即無轉。別中通論有四重無礙。一不礙前後而說同時。二不礙同時而說前後。三不礙非三時而說三時。四不礙三時而說是非三時。經中劫入非劫非劫入劫等准之。第七約時世者。於中有三。初約趣向。二約相成。三約時法。初中有四。一從前向後門。謂依前念滅令後念生。是故依過去轉為現在。現在滅引起當來。由依此門則新新生。而無窮盡。二依後向前門。謂依本無今有已有還無。即當來作現在。現在現滅為過去。由依此門即念念滅而無停積。三由前二義不相離故。亦向前亦向後。依此門故。即生無盡而無不滅。滅無積而無不生。無障無礙思之。四由前二義形奪盡故。非向前非向後。依此門故。即滅無積而無滅。生無盡而無生。是謂無礙法門也。
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第二相成者有五句。一此現在法由當來有。及由過去滅生。是故現在為二世所成。令現無體入於過未。二此現在法落謝為過去。引後作當來。是故二世為現所成。令過未無體。二入於現在。三由前二門不相離故。此約相成有力義故。三世俱立。四由前二義形奪盡故。此約相依無力義故。三世俱泯。五合前四義同一法故。存亡無礙理事雙融。思之可見。
第二相成者有五句。一此現在法由當來有。及由過去滅生。是故現在為二世所成。令現無體入於過未。二此現在法落謝為過去。引後作當來。是故二世為現所成。令過未無體。二入於現在。三由前二門不相離故。此約相成有力義故。三世俱立。四由前二義形奪盡故。此約相依無力義故。三世俱泯。五合前四義同一法故。存亡無礙理事雙融。思之可見。
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第三時法者。於中亦有五門。一時不流而法轉。謂依前滅引後生。此生滅還引後。此是法轉也。然過去時不至現在。現在不至未來。此時不流也。此即約時念念間斷。約法相續恒流。二法不轉而時遷。謂由過去謝滅方有現在。現在落謝能引當來。三世念念無有斷絕。此是時遷流也。過去法不來至現在。現在法不去到於當來。各住自位不相到故。此法不轉也。此即約法本不相到。約時念念無間也。三俱遷者。離法無別時故。是故以時流法轉無二故。無始已來未曾暫停也。四非遷者。以不流之時不轉之法無二故。無始已來未曾遷動也。五合前四句不相離故。從無始來不動而流。遷而不易。無障無礙是此法體。思之可見。
第三時法者。於中亦有五門。一時不流而法轉。謂依前滅引後生。此生滅還引後。此是法轉也。然過去時不至現在。現在不至未來。此時不流也。此即約時念念間斷。約法相續恒流。二法不轉而時遷。謂由過去謝滅方有現在。現在落謝能引當來。三世念念無有斷絕。此是時遷流也。過去法不來至現在。現在法不去到於當來。各住自位不相到故。此法不轉也。此即約法本不相到。約時念念無間也。三俱遷者。離法無別時故。是故以時流法轉無二故。無始已來未曾暫停也。四非遷者。以不流之時不轉之法無二故。無始已來未曾遷動也。五合前四句不相離故。從無始來不動而流。遷而不易。無障無礙是此法體。思之可見。
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第八因。果門中亦四位。一無二有。三俱四泯。初中謂此一念法。前因已滅對誰稱果。後果未生對誰說因。當念不住非因非果。二假有因果者。如論云。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。因果不無。三俱者。由有引後義故有因。由有酬前義故有果。由滅壞義故非因。由背前義故非果。由引後不異滅壞故。亦因亦非因。由酬前不異背前故。亦果亦非果。由四義合成一流轉。故具存亡二義也。四俱泯者。由滅壞不異引後故。非因非非因。背前不異酬前故。非果非非果。此二門復不異故。非因果非非因果。又若因果先存可得對之說。非既因果。先自不成今亦無。非因果之可立。思之。
第八因。果門中亦四位。一無二有。三俱四泯。初中謂此一念法。前因已滅對誰稱果。後果未生對誰說因。當念不住非因非果。二假有因果者。如論云。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。因果不無。三俱者。由有引後義故有因。由有酬前義故有果。由滅壞義故非因。由背前義故非果。由引後不異滅壞故。亦因亦非因。由酬前不異背前故。亦果亦非果。由四義合成一流轉。故具存亡二義也。四俱泯者。由滅壞不異引後故。非因非非因。背前不異酬前故。非果非非果。此二門復不異故。非因果非非因果。又若因果先存可得對之說。非既因果。先自不成今亦無。非因果之可立。思之。
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第九真妄中亦四。一無人。二無法。三相盡。四理現。初中此中但是前滅後生。無間流轉畢竟無人。從此至彼以生滅法中竟無人。故論云。一切世間法法因果無人。此之謂也。二無法者。此生滅法。由後依前起後無自性無體。又不可從前念而來。由後背前後非前。及此亦不從前念而來。由前滅壞故。無法可至。後念由能引後故。體非後位攝。此亦不能至後位。是故前念無法可去至後念。後念無法可從前念來。但緣起力故似有相續。實無有一法從此至彼。故論云。但從於空法還生於空法。此之謂也。三相盡者。思惟此法過去已滅。未來未至故無體。現在不能自住故無體也。又復思惟前念已謝故無有來。不至後念故無有去當念速故不能住。是故此法相無不盡。又細思惟現法不離過未。以離首尾無別體故。是故諸相未曾不盡。問若爾者。豈令現在如彼過未耶。亦無體空耶。答即以如過未之空無為。現假有故。是故此現有無不是真空。以不礙假有者方是性空故。以是法理空非是斷空故。是故只說此生死流轉法。即是真空非滅。此法方為性空。經云。諸法畢竟空無有毫末相。又經云。色即是空非色滅空。此之謂也。思之可知。四理現者。即由如是相自盡故。平等理性未嘗不現。論中一種真如內名為流轉真如。以尋思此流轉。相盡真理現露故以為名。又經云。生死即涅槃等。皆此義也。是故諸佛菩薩。看於生死常見涅槃。常見涅槃恒遊生死。如履波者未甞不踐水。踐水者無不履波。依是道理。諸佛不起涅槃界常在生死中。教化眾生等悲智無礙。斯之謂矣。
第九真妄中亦四。一無人。二無法。三相盡。四理現。初中此中但是前滅後生。無間流轉畢竟無人。從此至彼以生滅法中竟無人。故論云。一切世間法法因果無人。此之謂也。二無法者。此生滅法。由後依前起後無自性無體。又不可從前念而來。由後背前後非前。及此亦不從前念而來。由前滅壞故。無法可至。後念由能引後故。體非後位攝。此亦不能至後位。是故前念無法可去至後念。後念無法可從前念來。但緣起力故似有相續。實無有一法從此至彼。故論云。但從於空法還生於空法。此之謂也。三相盡者。思惟此法過去已滅。未來未至故無體。現在不能自住故無體也。又復思惟前念已謝故無有來。不至後念故無有去當念速故不能住。是故此法相無不盡。又細思惟現法不離過未。以離首尾無別體故。是故諸相未曾不盡。問若爾者。豈令現在如彼過未耶。亦無體空耶。答即以如過未之空無為。現假有故。是故此現有無不是真空。以不礙假有者方是性空故。以是法理空非是斷空故。是故只說此生死流轉法。即是真空非滅。此法方為性空。經云。諸法畢竟空無有毫末相。又經云。色即是空非色滅空。此之謂也。思之可知。四理現者。即由如是相自盡故。平等理性未嘗不現。論中一種真如內名為流轉真如。以尋思此流轉。相盡真理現露故以為名。又經云。生死即涅槃等。皆此義也。是故諸佛菩薩。看於生死常見涅槃。常見涅槃恒遊生死。如履波者未甞不踐水。踐水者無不履波。依是道理。諸佛不起涅槃界常在生死中。教化眾生等悲智無礙。斯之謂矣。
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第十成觀者有二。先令識妄念。後攝念成觀。前中識妄念者。既思惟此流轉之法。細剋其實。唯是一念至於無念。彼能緣之念。亦如所念無不相。及彼此當處相即空故。性本現故。既知法實如此。而昔所見自他人法是非差別。悉是亂識妄想計度。實無所有。應傷己顛倒息諸妄念。又復思惟。即此妄念逐自妄境。此二則今恒無所有。經云。從心相生與心作相和合。而有共生共滅。同無有住。此之謂也。二成觀中二。先解後行。初解中二。一始謂解知。如前所說諸義。令心決定。二終謂知此解是解非行。亦解知正行。不如所解。是故方堪為行方便。二行中亦二。一始謂思惟彼法至無念處。諸見皆絕絕亦絕。言說不及念慮不到。若於乃至作無念等解。並是妄念非是實行。何況餘念。二終謂以念智照無相境。亦非照非境亦無觀無不觀。故云法離一切觀行。久作純熟心不失念。四威儀中常作一切而無所作。雙行無礙難思議也。問若爾則此一門無念便足。何須如上廣分別耶。答若不如前尋思彼義者。即見不伏生。若不解知解行別者。即妄以解為行情謂不破也。設總無知但強伏心而作諸觀。並是謂中作非是真行。究竟增惡見入於魔網。不能成益故。經頌云。百千瘂羊僧。無慧修靜慮。設於百千劫。無一得涅槃。聰敏智慧人。能聽法說法。斂念須臾頃。能速至涅槃其觀中魔事及餘行相觀利益等。並如別說。
第十成觀者有二。先令識妄念。後攝念成觀。前中識妄念者。既思惟此流轉之法。細剋其實。唯是一念至於無念。彼能緣之念。亦如所念無不相。及彼此當處相即空故。性本現故。既知法實如此。而昔所見自他人法是非差別。悉是亂識妄想計度。實無所有。應傷己顛倒息諸妄念。又復思惟。即此妄念逐自妄境。此二則今恒無所有。經云。從心相生與心作相和合。而有共生共滅。同無有住。此之謂也。二成觀中二。先解後行。初解中二。一始謂解知。如前所說諸義。令心決定。二終謂知此解是解非行。亦解知正行。不如所解。是故方堪為行方便。二行中亦二。一始謂思惟彼法至無念處。諸見皆絕絕亦絕。言說不及念慮不到。若於乃至作無念等解。並是妄念非是實行。何況餘念。二終謂以念智照無相境。亦非照非境亦無觀無不觀。故云法離一切觀行。久作純熟心不失念。四威儀中常作一切而無所作。雙行無礙難思議也。問若爾則此一門無念便足。何須如上廣分別耶。答若不如前尋思彼義者。即見不伏生。若不解知解行別者。即妄以解為行情謂不破也。設總無知但強伏心而作諸觀。並是謂中作非是真行。究竟增惡見入於魔網。不能成益故。經頌云。百千瘂羊僧。無慧修靜慮。設於百千劫。無一得涅槃。聰敏智慧人。能聽法說法。斂念須臾頃。能速至涅槃其觀中魔事及餘行相觀利益等。並如別說。
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華嚴經明法品內立三寶章卷上
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