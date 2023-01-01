華嚴經明法品內立三寶章

華嚴經明法品內立三寶章卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經明法品內立三寶章卷上

魏國西寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏述

三寶章 流轉章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶章 流轉章

三寶章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶章

三寶義略作八門。一明建立。二釋得名。三出體性。四顯融攝。五明種類。六揀所歸。七辨業用八明次第。初明立意者有七種。一為翻邪故。即翻外道尊師。謂自在天等。故立佛寶。二為翻外道邪論等。故立法寶。三為翻外道邪眾等。故立僧寶。故涅槃經云。歸依於佛者。是真優婆塞。終不更歸依其餘諸天神。歸依於法者。則離於殺害終不更歸依外道諸典籍。歸依於僧者。不求諸外道等。二為除病。謂須良醫并藥及看病人。故諸病悉愈。三寶亦爾故不增減。三為出怖。如經云。若得一跳即譬一歸。若得三跳即譬三歸。是故三寶慈悲救眾生生死苦。是故三跳得出怖也。四為生緣念故。為令眾生念佛求一切智。故立佛寶。為令念法求證真如。故立法寶。為令念僧求入聖眾數。故立僧寶。故雜心論云。為開眾生佛法僧念故說三寶也。五約三義故立三寶。一調御師。二調御師法。三調御師弟子。故寶性論云。問曰。依何等義故立三寶。答曰。偈言依調御師所證弟子故也。六約三乘人故立三寶。為大乘人取佛菩提諸菩薩。故立佛寶。以此人求作佛故。為緣覺人自然知法故立法寶。以此人但求證深因緣法。不求佛僧故為聲聞人立僧寶。以此人但求依僧求解脫故。不求餘也。七約三根故立三寶。為信供養諸佛如來福田人。故立佛寶。為信供養第一妙法福田人。故立法寶。為信供養第一聖眾福田人。故立僧寶。此上三門並如寶性論說。故彼偈云。為三乘信三供養等。是故說三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶義略作八門。一明建立。二釋得名。三出體性。四顯融攝。五明種類。六揀所歸。七辨業用八明次第。初明立意者有七種。一為翻邪故。即翻外道尊師。謂自在天等。故立佛寶。二為翻外道邪論等。故立法寶。三為翻外道邪眾等。故立僧寶。故涅槃經云。歸依於佛者。是真優婆塞。終不更歸依其餘諸天神。歸依於法者。則離於殺害終不更歸依外道諸典籍。歸依於僧者。不求諸外道等。二為除病。謂須良醫并藥及看病人。故諸病悉愈。三寶亦爾故不增減。三為出怖。如經云。若得一跳即譬一歸。若得三跳即譬三歸。是故三寶慈悲救眾生生死苦。是故三跳得出怖也。四為生緣念故。為令眾生念佛求一切智。故立佛寶。為令念法求證真如。故立法寶。為令念僧求入聖眾數。故立僧寶。故雜心論云。為開眾生佛法僧念故說三寶也。五約三義故立三寶。一調御師。二調御師法。三調御師弟子。故寶性論云。問曰。依何等義故立三寶。答曰。偈言依調御師所證弟子故也。六約三乘人故立三寶。為大乘人取佛菩提諸菩薩。故立佛寶。以此人求作佛故。為緣覺人自然知法故立法寶。以此人但求證深因緣法。不求佛僧故為聲聞人立僧寶。以此人但求依僧求解脫故。不求餘也。七約三根故立三寶。為信供養諸佛如來福田人。故立佛寶。為信供養第一妙法福田人。故立法寶。為信供養第一聖眾福田人。故立僧寶。此上三門並如寶性論說。故彼偈云。為三乘信三供養等。是故說三寶。

第二釋名者。於中有二。先釋總名。三是數寶是喻義從數義立名。即帶數釋也。又寶是可貴義。依寶性論寶有六義。一希有義。如世珍寶以難得故。無善根眾生經百千劫不能得故。二無垢義。如世珍寶清淨無垢。三寶亦爾。以離一切有漏法故。三勢力義。如世珠寶置濁水中。令水澄淨。三寶亦爾。以具六通等功德故。令眾生澄惑業苦三濁。成淨信智等故。四莊嚴義。如世珍寶能雨寶莊嚴眾生。三寶亦爾。莊嚴行者出世行故。五最上義。如世珍寶。於諸物中最為微妙。三寶亦爾過世間故。六不變義。如世珍寶以體真故。不可改易。三寶亦爾。以得無流法故。世間八法所不能動故也。彼論偈云。真寶世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等也。後別名者。佛陀此云。覺者。覺有二種。一是覺悟義。謂理智照真故。二是覺察義。謂量智鑒俗故。又覺察煩惱賊故。從無明睡覺故。自覺覺他覺行窮滿故也者是假人。即有覺之者名為覺者。有財釋也。達摩此云法。法有三義。一自體名法。如說諸法離他性。各自住己性。即離分別也。二對意名法。如法處法界等。三軌則名法。法有軌範開生物解故也。此中正取後一。兼明前二也。僧伽此云和合眾。此有二義。一理和。謂見諦理時。心雖各異所證理同故。二事和。謂四人已上人雖各別同秉成一羯磨事。故名事和。是則佛是覺照義。僧是和合義。法是軌範義。皆從義用立名也。又智論云。僧伽秦言眾多。比丘共一處和合。是名僧伽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名者。於中有二。先釋總名。三是數寶是喻義從數義立名。即帶數釋也。又寶是可貴義。依寶性論寶有六義。一希有義。如世珍寶以難得故。無善根眾生經百千劫不能得故。二無垢義。如世珍寶清淨無垢。三寶亦爾。以離一切有漏法故。三勢力義。如世珠寶置濁水中。令水澄淨。三寶亦爾。以具六通等功德故。令眾生澄惑業苦三濁。成淨信智等故。四莊嚴義。如世珍寶能雨寶莊嚴眾生。三寶亦爾。莊嚴行者出世行故。五最上義。如世珍寶。於諸物中最為微妙。三寶亦爾過世間故。六不變義。如世珍寶以體真故。不可改易。三寶亦爾。以得無流法故。世間八法所不能動故也。彼論偈云。真寶世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。最上不變等也。後別名者。佛陀此云。覺者。覺有二種。一是覺悟義。謂理智照真故。二是覺察義。謂量智鑒俗故。又覺察煩惱賊故。從無明睡覺故。自覺覺他覺行窮滿故也者是假人。即有覺之者名為覺者。有財釋也。達摩此云法。法有三義。一自體名法。如說諸法離他性。各自住己性。即離分別也。二對意名法。如法處法界等。三軌則名法。法有軌範開生物解故也。此中正取後一。兼明前二也。僧伽此云和合眾。此有二義。一理和。謂見諦理時。心雖各異所證理同故。二事和。謂四人已上人雖各別同秉成一羯磨事。故名事和。是則佛是覺照義。僧是和合義。法是軌範義。皆從義用立名也。又智論云。僧伽秦言眾多。比丘共一處和合。是名僧伽。

第三出體者。三寶有三。一同相。二別相。三住持。初中有三義。一約事就義門。即佛體上覺照義邊名為佛寶。則彼佛德。軌則義邊名為法寶。違諍過盡名為僧寶。三義雖別然佛德不殊。故云同相。此即以佛無漏功德為體。此義通諸乘但淺深異耳。唯除人天。以彼不了故。二約會事從理門。即三寶相雖別。然同以真空妙理為性。故云同也。涅槃經云。若能觀三寶常住同真諦。我性佛性無別。此即以真空為體。此義通諸教唯除凡小也。三約理義融顯門。心性真如中離念本覺名佛寶。即此中有恒沙性功德可軌用。故名法寶。即此恒沙德冥和不二名僧寶。故經云。於佛性中即有法僧也。又淨名經云。佛即是法法即是眾。是三寶無為相與虛空等為同相。是故若就覺義而論。並稱為佛。軌則而言無非是法。冥符和合莫不皆僧義。說有三不可為一。然無別體豈為異也。故云同相。此義通諸教。唯除小乘及始教。同體門竟。第二別相中。先明佛寶。若約世間人天所得。以有漏五蘊為體。以同世間示黑象脚身。及樹神身等。若小乘中毘曇等宗有二佛。一生身。謂父母生相好之形。是報無記非可重。故不入佛寶。二法身。以五分功德為法身。此中唯取無漏功德。謂道後盡智無生智等。五蘊實法為佛寶體。以有漏功德非可重。故不入佛寶。或有漏及報相從名佛於理無傷。又此宗中。於彼實法上假施人名。無別假人如貧名富等。若成實等宗五蘊功德等。屬法寶攝。別說假人為佛寶體。以有假名行人為師匠益要在假中故也。若三乘中三身佛。或以五聚法中一分為體。謂無為中真如擇滅等為法身。色處為化身。以心無化義故。以無漏清淨八識心王。二十一心所。及不相應行中小分。并色法界所成假者等相。從總為受用體。此如瑜伽等說。此約始教之初說。亦是迴心聲聞教也。或以真如為法身。大定智悉為應身。色形為化身。如梁攝論說。或約五法攝大覺地。謂以清淨法界為法身。鏡智及平等智為受用身。作事智為化身。妙觀智通二身。此如佛地論說。此等約始教之終說。義當為直進人說。或唯以大智為三身體。如攝論以無垢無罣礙智為法身。以後得智為受用身。後得智之差別為變化身。或唯以真如為三身體。如起信論中。真如三大內。以體相二大為法身。用大為二身。此等約終教說。此中化身亦有化心。如大迦葉觀如來心知向阿難如是等。又涅槃經云。如來所化無量形類。各令有心故知有心。但前教生故順小說。或唯一實性離言絕慮為佛寶。亦不分三二等。此約頓教說。若依一乘。二種十佛既通三世間。即知用一切理事人法等。總為佛寶體。仍皆就覺義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三出體者。三寶有三。一同相。二別相。三住持。初中有三義。一約事就義門。即佛體上覺照義邊名為佛寶。則彼佛德。軌則義邊名為法寶。違諍過盡名為僧寶。三義雖別然佛德不殊。故云同相。此即以佛無漏功德為體。此義通諸乘但淺深異耳。唯除人天。以彼不了故。二約會事從理門。即三寶相雖別。然同以真空妙理為性。故云同也。涅槃經云。若能觀三寶常住同真諦。我性佛性無別。此即以真空為體。此義通諸教唯除凡小也。三約理義融顯門。心性真如中離念本覺名佛寶。即此中有恒沙性功德可軌用。故名法寶。即此恒沙德冥和不二名僧寶。故經云。於佛性中即有法僧也。又淨名經云。佛即是法法即是眾。是三寶無為相與虛空等為同相。是故若就覺義而論。並稱為佛。軌則而言無非是法。冥符和合莫不皆僧義。說有三不可為一。然無別體豈為異也。故云同相。此義通諸教。唯除小乘及始教。同體門竟。第二別相中。先明佛寶。若約世間人天所得。以有漏五蘊為體。以同世間示黑象脚身。及樹神身等。若小乘中毘曇等宗有二佛。一生身。謂父母生相好之形。是報無記非可重。故不入佛寶。二法身。以五分功德為法身。此中唯取無漏功德。謂道後盡智無生智等。五蘊實法為佛寶體。以有漏功德非可重。故不入佛寶。或有漏及報相從名佛於理無傷。又此宗中。於彼實法上假施人名。無別假人如貧名富等。若成實等宗五蘊功德等。屬法寶攝。別說假人為佛寶體。以有假名行人為師匠益要在假中故也。若三乘中三身佛。或以五聚法中一分為體。謂無為中真如擇滅等為法身。色處為化身。以心無化義故。以無漏清淨八識心王。二十一心所。及不相應行中小分。并色法界所成假者等相。從總為受用體。此如瑜伽等說。此約始教之初說。亦是迴心聲聞教也。或以真如為法身。大定智悉為應身。色形為化身。如梁攝論說。或約五法攝大覺地。謂以清淨法界為法身。鏡智及平等智為受用身。作事智為化身。妙觀智通二身。此如佛地論說。此等約始教之終說。義當為直進人說。或唯以大智為三身體。如攝論以無垢無罣礙智為法身。以後得智為受用身。後得智之差別為變化身。或唯以真如為三身體。如起信論中。真如三大內。以體相二大為法身。用大為二身。此等約終教說。此中化身亦有化心。如大迦葉觀如來心知向阿難如是等。又涅槃經云。如來所化無量形類。各令有心故知有心。但前教生故順小說。或唯一實性離言絕慮為佛寶。亦不分三二等。此約頓教說。若依一乘。二種十佛既通三世間。即知用一切理事人法等。總為佛寶體。仍皆就覺義說。

若約所依以海印三昧為體。亦即攝前諸教所明。並在其中。以具同別二門故。餘可准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約所依以海印三昧為體。亦即攝前諸教所明。並在其中。以具同別二門故。餘可准知。

法寶體者。小乘中理故行果。一以四諦十六行等為理法體。二小乘三藏教等。音聲名句文。聲處法處二法。為教法體。三以菩薩無漏五蘊。即見道八忍八智斷非想結。九無間八解脫合三十三心。在家四果及辟支無漏五蘊等。雖有理和無事和。並是向道法寶攝。此依毘曇宗。若依成實等。三乘無漏在家出家。總屬助道法寶。但以假人為佛僧故。彼論云。信佛有一切智名信佛。信此真智名信法故得知也。四以佛及二乘所得涅槃。為果法寶。以相好身及等智等。有助成無漏智故。相從亦入佛僧攝。涅槃非助彼故是法寶故也。問涅槃是滅諦。助道是道諦。教法屬苦集是則一理法寶已具攝盡。何假後三邪。答依毘曇宗有二門。一壞緣者。不分三寶境界差別。若於此門中理實收盡。二不壞緣者。建立三寶等差別。是故就此事中最勝義故。立後三法理亦無違。此義云何。如道有二種。一事道。謂戒定等。二理道。謂道如跡乘。此四冥通是前道諦。戒等約事屬前助道。以理事異故。通別異故分二也。滅亦二種。一事滅。以離惑業品數上下令滅。有優劣故是事滅。屬彼果法。二理滅。謂盡止妙出。此四冥通是前滅諦。亦理事異故分二也。苦無我等是所詮理。教是能詮就勝分二也。問佛僧俱是人。何不但立人法二寶。答因果異故分二也。問若爾法中亦有因果。何不立四寶。答人用強勝能秉持法。是故分二。法不自弘用劣。故合為一寶也。若三乘中。或內以四諦十六行。及三無性等理。為理法寶。二以三藏十二分教假實二法識所變等。為教法體。三以諸道品六度等為行法體。四以涅槃菩提等為果法體。仍此四法皆即空無分別如般若經說。當知。此約始教說也。或以真如體相為理法。從真所流為教法。從真內薰及依淨教。所起諸行為行法。此行契真證理究竟為果法。是故四義迴轉唯一真如也。此如起信等說。問此中果法與佛行法與僧各何別邪。答約如來所成義邊。總屬佛寶。約諸菩薩施學義邊。總屬法寶。行中約上地所得義邊為僧寶。下地所學義邊為法寶。義理差別約法體不殊也。當知此就終教說。或以離言真法為法寶。如此經云云。當知此約頓教顯耳。若依一乘。約有十法。謂理事教義因果人法解行。皆就軌範義說。具足主伴無盡因陀羅網等。如此經說此據別教言。若攝方便。前諸教法並在其中。餘可准知。僧寶體者。小乘中若依毘曇宗。僧有二種。一應供僧。上盡諸佛下極至於凡夫沙彌通是僧。是故檀越僧次請一不揀上下。悉得供僧之福。二三歸僧。唯取聲聞人中四果四向以為僧。以凡僧無聖德不可歸。故不取也。緣覺出世無和合眾不成僧。菩薩單一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶體者。小乘中理故行果。一以四諦十六行等為理法體。二小乘三藏教等。音聲名句文。聲處法處二法。為教法體。三以菩薩無漏五蘊。即見道八忍八智斷非想結。九無間八解脫合三十三心。在家四果及辟支無漏五蘊等。雖有理和無事和。並是向道法寶攝。此依毘曇宗。若依成實等。三乘無漏在家出家。總屬助道法寶。但以假人為佛僧故。彼論云。信佛有一切智名信佛。信此真智名信法故得知也。四以佛及二乘所得涅槃。為果法寶。以相好身及等智等。有助成無漏智故。相從亦入佛僧攝。涅槃非助彼故是法寶故也。問涅槃是滅諦。助道是道諦。教法屬苦集是則一理法寶已具攝盡。何假後三邪。答依毘曇宗有二門。一壞緣者。不分三寶境界差別。若於此門中理實收盡。二不壞緣者。建立三寶等差別。是故就此事中最勝義故。立後三法理亦無違。此義云何。如道有二種。一事道。謂戒定等。二理道。謂道如跡乘。此四冥通是前道諦。戒等約事屬前助道。以理事異故。通別異故分二也。滅亦二種。一事滅。以離惑業品數上下令滅。有優劣故是事滅。屬彼果法。二理滅。謂盡止妙出。此四冥通是前滅諦。亦理事異故分二也。苦無我等是所詮理。教是能詮就勝分二也。問佛僧俱是人。何不但立人法二寶。答因果異故分二也。問若爾法中亦有因果。何不立四寶。答人用強勝能秉持法。是故分二。法不自弘用劣。故合為一寶也。若三乘中。或內以四諦十六行。及三無性等理。為理法寶。二以三藏十二分教假實二法識所變等。為教法體。三以諸道品六度等為行法體。四以涅槃菩提等為果法體。仍此四法皆即空無分別如般若經說。當知。此約始教說也。或以真如體相為理法。從真所流為教法。從真內薰及依淨教。所起諸行為行法。此行契真證理究竟為果法。是故四義迴轉唯一真如也。此如起信等說。問此中果法與佛行法與僧各何別邪。答約如來所成義邊。總屬佛寶。約諸菩薩施學義邊。總屬法寶。行中約上地所得義邊為僧寶。下地所學義邊為法寶。義理差別約法體不殊也。當知此就終教說。或以離言真法為法寶。如此經云云。當知此約頓教顯耳。若依一乘。約有十法。謂理事教義因果人法解行。皆就軌範義說。具足主伴無盡因陀羅網等。如此經說此據別教言。若攝方便。前諸教法並在其中。餘可准知。僧寶體者。小乘中若依毘曇宗。僧有二種。一應供僧。上盡諸佛下極至於凡夫沙彌通是僧。是故檀越僧次請一不揀上下。悉得供僧之福。二三歸僧。唯取聲聞人中四果四向以為僧。以凡僧無聖德不可歸。故不取也。緣覺出世無和合眾不成僧。菩薩單一

不成僧。佛是佛寶亦非僧。又聲聞中。唯無漏寶功德為僧寶體。有漏非可重故非寶也。又依彼宗僧又有二。一第一義僧。謂出家四果聖人。二等僧。謂凡夫僧。聖中有三。一生身。即報五陰。二等智。有漏戒定等。即方便善五陰。三無漏五陰。前二相從名僧非正寶體。後一為正也。若成實以無漏假人為僧體。仍有四句。謂有僧德無僧威儀等准之。若三乘內菩薩。以三賢已去乃至等覺所有漏無漏功德。及色心等五蘊假者。為菩薩僧體。獨覺及聲聞人。入資糧位已去。乃至羅漢所成漏無漏功德。五蘊假者總為僧寶體。又此三乘人。唯取出家同僧法者以為僧寶。以諸在家聲聞菩薩。及犀角辟支等。皆入法寶故。大智論散花品云。以花散諸菩薩名供養法。以花散諸比丘名供養僧。當知此約始教之初說。或分勝顯劣以明大小。如涅槃經云。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第一義。和合。世和合者。名聲聞僧。第一義和合者。名菩薩僧。當知此約始教之終說。或說二乘入大乘者是僧寶不爾。即非由唯以菩薩為真僧寶故。寶性論云。菩薩為究竟僧也。當知此約終教說。或離相離分別。如論云。實有菩薩不見有菩薩等。此約頓教寄言顯耳。或唯取菩薩隨一皆遍六位。盡三世間無盡法界。具足主伴為僧寶體。此約一乘別教說。若攝方便。如前諸教並在此中。上來別相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成僧。佛是佛寶亦非僧。又聲聞中。唯無漏寶功德為僧寶體。有漏非可重故非寶也。又依彼宗僧又有二。一第一義僧。謂出家四果聖人。二等僧。謂凡夫僧。聖中有三。一生身。即報五陰。二等智。有漏戒定等。即方便善五陰。三無漏五陰。前二相從名僧非正寶體。後一為正也。若成實以無漏假人為僧體。仍有四句。謂有僧德無僧威儀等准之。若三乘內菩薩。以三賢已去乃至等覺所有漏無漏功德。及色心等五蘊假者。為菩薩僧體。獨覺及聲聞人。入資糧位已去。乃至羅漢所成漏無漏功德。五蘊假者總為僧寶體。又此三乘人。唯取出家同僧法者以為僧寶。以諸在家聲聞菩薩。及犀角辟支等。皆入法寶故。大智論散花品云。以花散諸菩薩名供養法。以花散諸比丘名供養僧。當知此約始教之初說。或分勝顯劣以明大小。如涅槃經云。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第一義。和合。世和合者。名聲聞僧。第一義和合者。名菩薩僧。當知此約始教之終說。或說二乘入大乘者是僧寶不爾。即非由唯以菩薩為真僧寶故。寶性論云。菩薩為究竟僧也。當知此約終教說。或離相離分別。如論云。實有菩薩不見有菩薩等。此約頓教寄言顯耳。或唯取菩薩隨一皆遍六位。盡三世間無盡法界。具足主伴為僧寶體。此約一乘別教說。若攝方便。如前諸教並在此中。上來別相竟。

第三住持三寶者。小乘以塑畫等色法為佛寶體。但表示一釋迦佛。以無他方佛故。經法紙墨及塑像。皆以色法為體。出家凡僧以有漏五蘊為體。四人已上僧。以眾同分不相應法為體。問如形像致敬損壞。於何處得罪福。答立像擬表真容故。於真邊得故。成實云隨是何塔若能為損。皆望主故得罪。福亦如是。此明若是佛塔以佛為表主。餘人亦爾。問若爾殺凡僧應聖邊得罪。答塔像無心命。從其表主。僧即不爾各有心命故。從凡聖自位得罪。若依律中。損經等望財主得罪也。若三乘中佛法及僧像。同以色法為體。法中亦兼有名句等。凡僧以五蘊為體。若一乘中並是大法界中。約機緣起所成淨用故。亦遠取本法為體。餘義准之。上來總明出體竟。第四融攝門者有二重。一約三種。二約三寶。初中有三。一約同相。於中即有別相住持。此有二義。一以彼二種皆悉緣成無自性故。不異真空。是故俱在同相中攝。問若彼攝在同相中時。為有彼二為無彼二。如其有者云何如同。以有差別非同相故。如其無者云何說攝。以無彼二無所攝故。答但以彼二本來自性空。非壞彼二方得為空。是故經云。色即是空非色滅空。又經云。非以空色故名色空。但以色即是空。空即是色。是故當知攝別歸同而不壞別也。約始教說。二以真如體相二大為內熏因。及彼用大為外熏緣令生始覺。於此始覺分得為僧。滿足為佛。此中妙軌及用中之教。以為法寶。是故別相三寶。皆從同起不異同也。此如起信論說。又彼論云。本覺隨染生二種相。與彼本覺不相捨離。一智淨相。謂依法力熏習如實修行。此明僧寶也。滿足方便破和合識相。滅相續心相。顯現法身智純淨故。此明佛寶中法身。及自受用身也。二不思議業相者。以依智淨能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相常無斷絕。隨眾生根自然相應。種種而現得利益故。此明他受用身。及變化身。并所流教及住持幢相等。亦在此中。又彼論云。本覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不遍。法界一相。此中既以本覺隨緣作此別相。還不離彼本故歸於同相也。又梁論云。無不從此法身流。無不還證此法身。此中從彼流故成法僧也。還證彼故為佛寶也。是即不破別而恒同。不乖同而恒別。其猶攝波唯水而不廢動。攝水唯波而不壞濕。舉體全收二義不失。當知此中道理亦爾。思之可見。以此教理。是故同中具於別也。又彼住持之相。即是真中用大中攝。以依泥等所表真相。及紙墨等所顯教相。並是最淨法界之流。剃髮袈裟是出世相。亦從彼流非世法故。是故經中造像𪍿麥棗葉露盤。功皆不滅終成大果。又以袈裟至彼獵師非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三住持三寶者。小乘以塑畫等色法為佛寶體。但表示一釋迦佛。以無他方佛故。經法紙墨及塑像。皆以色法為體。出家凡僧以有漏五蘊為體。四人已上僧。以眾同分不相應法為體。問如形像致敬損壞。於何處得罪福。答立像擬表真容故。於真邊得故。成實云隨是何塔若能為損。皆望主故得罪。福亦如是。此明若是佛塔以佛為表主。餘人亦爾。問若爾殺凡僧應聖邊得罪。答塔像無心命。從其表主。僧即不爾各有心命故。從凡聖自位得罪。若依律中。損經等望財主得罪也。若三乘中佛法及僧像。同以色法為體。法中亦兼有名句等。凡僧以五蘊為體。若一乘中並是大法界中。約機緣起所成淨用故。亦遠取本法為體。餘義准之。上來總明出體竟。第四融攝門者有二重。一約三種。二約三寶。初中有三。一約同相。於中即有別相住持。此有二義。一以彼二種皆悉緣成無自性故。不異真空。是故俱在同相中攝。問若彼攝在同相中時。為有彼二為無彼二。如其有者云何如同。以有差別非同相故。如其無者云何說攝。以無彼二無所攝故。答但以彼二本來自性空。非壞彼二方得為空。是故經云。色即是空非色滅空。又經云。非以空色故名色空。但以色即是空。空即是色。是故當知攝別歸同而不壞別也。約始教說。二以真如體相二大為內熏因。及彼用大為外熏緣令生始覺。於此始覺分得為僧。滿足為佛。此中妙軌及用中之教。以為法寶。是故別相三寶。皆從同起不異同也。此如起信論說。又彼論云。本覺隨染生二種相。與彼本覺不相捨離。一智淨相。謂依法力熏習如實修行。此明僧寶也。滿足方便破和合識相。滅相續心相。顯現法身智純淨故。此明佛寶中法身。及自受用身也。二不思議業相者。以依智淨能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相常無斷絕。隨眾生根自然相應。種種而現得利益故。此明他受用身。及變化身。并所流教及住持幢相等。亦在此中。又彼論云。本覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不遍。法界一相。此中既以本覺隨緣作此別相。還不離彼本故歸於同相也。又梁論云。無不從此法身流。無不還證此法身。此中從彼流故成法僧也。還證彼故為佛寶也。是即不破別而恒同。不乖同而恒別。其猶攝波唯水而不廢動。攝水唯波而不壞濕。舉體全收二義不失。當知此中道理亦爾。思之可見。以此教理。是故同中具於別也。又彼住持之相。即是真中用大中攝。以依泥等所表真相。及紙墨等所顯教相。並是最淨法界之流。剃髮袈裟是出世相。亦從彼流非世法故。是故經中造像𪍿麥棗葉露盤。功皆不滅終成大果。又以袈裟至彼獵師非法

之處。真相不壞。能令象王發勝心等。又如彼縷救龍難等。又如出家破戒悉當得泥洹等。又能生天人得十種功德。如牛黃存香焚氣馥。如是功用極廣大者。明此皆從真如流故不異真也。又為真標相令諸有情即尋此相還至真源故。即真也。故論云。真如用者。能生世間出世間善因果故。是故以末歸本。一切住持三寶幢相。皆是真中相用攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之處。真相不壞。能令象王發勝心等。又如彼縷救龍難等。又如出家破戒悉當得泥洹等。又能生天人得十種功德。如牛黃存香焚氣馥。如是功用極廣大者。明此皆從真如流故不異真也。又為真標相令諸有情即尋此相還至真源故。即真也。故論云。真如用者。能生世間出世間善因果故。是故以末歸本。一切住持三寶幢相。皆是真中相用攝也。

第二約別相中。亦攝彼二。既以同相成此別相。是故別中亦攝同盡。如波門攝水水無不盡。此中亦爾。是則不失同而恒別也。餘思准之。又住持幢相亦在別中。以泥木像等。若非如來神力加持。彼法豈能饒益眾生。生善滅惡等也。又是如來大悲巧智施設攝生。既從智流不離智故。攝在其中。是故經云。不思議菩薩力及佛力故。令於末代得形像。住持如是等故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二約別相中。亦攝彼二。既以同相成此別相。是故別中亦攝同盡。如波門攝水水無不盡。此中亦爾。是則不失同而恒別也。餘思准之。又住持幢相亦在別中。以泥木像等。若非如來神力加持。彼法豈能饒益眾生。生善滅惡等也。又是如來大悲巧智施設攝生。既從智流不離智故。攝在其中。是故經云。不思議菩薩力及佛力故。令於末代得形像。住持如是等故也。

第三約住持於中攝者。此中住持有其二義一是所住持。由前同相別相真實三寶餘勢力故。舍利形像經卷。凡僧相續不絕故名住持。既以彼持此。此中即攝彼二法也。以此皆是如來圓智中。印機所現麁未之相。如大樹葉不離本莖等故也。二是能住持。謂籍此形像經卷。凡僧住持。同相別相三寶。勢力相續令不斷絕。與諸有情作依止處。令漸修行得彼二故。故名住持。是故彼二由此得立。攝在此中。潛隱而成。所以然者。以若非彼所持無以能持彼。是故二義無二相攝鎔融故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約住持於中攝者。此中住持有其二義一是所住持。由前同相別相真實三寶餘勢力故。舍利形像經卷。凡僧相續不絕故名住持。既以彼持此。此中即攝彼二法也。以此皆是如來圓智中。印機所現麁未之相。如大樹葉不離本莖等故也。二是能住持。謂籍此形像經卷。凡僧住持。同相別相三寶。勢力相續令不斷絕。與諸有情作依止處。令漸修行得彼二故。故名住持。是故彼二由此得立。攝在此中。潛隱而成。所以然者。以若非彼所持無以能持彼。是故二義無二相攝鎔融故也。

第二三寶相收中亦三。初約僧寶攝。二謂諸菩薩中道觀心智覺名佛寶。即此境智軌生物解說名法寶。即此觀心內合中道外和漏諍。故言僧寶。如瓔珞經云。菩薩謂於第一中道智為佛寶。一切法無生。動與則用為法寶。常行六道與六道眾生和合。故名僧寶。轉一切眾生流入佛海故。二約法寶者。此有二義。一約理。法中即有佛僧如前同相中說。二以行法攝僧。果法攝佛。理教通因果。是故法中自具三寶故。經云分別一切法。皆悉無真實。如是解諸法。即見盧舍那。又經云。見緣起法。即是見佛。此明法中佛也。但以覺義和義皆可軌。故不離法也。以得法為佛行法為僧。更無異法故也。故論云。行此法者名為僧也。三約佛寶者有二義。一約本覺智。如同相說。二約始覺智。謂此圓智無不覺照。故名佛寶。智體遍融智相圓音。與智一味即為理教。攬於萬行成一妙果。故於此智即具行果。就此四義名為法寶。又此智中具含因智。故亦有僧。故經云。雖得佛道轉於法輪。入於涅槃。而不捨於菩薩之道。又經云。聲聞緣覺若智若斷。皆是菩薩二生法忍。是則菩薩無生法忍。亦是圓智攝也。又經云於如來智中。出菩薩及二乘智等一切智慧。又經云。於佛寶中。即有法僧。又論云。依法身有法。依法有究竟僧如是等。上來二門融攝。約三乘教說。亦通一乘以同法界故。若別教辨者。淨法緣起有其三義。支分義。圓滿義。軌則義。以分非圓外分。分圓以成分。是則圓內之分也。圓非分外圓攬分以成圓。是即分內之圓也。軌如圓分三義。通融皆全攝也。依是義故。是故經中普賢等菩薩。於毛孔中現諸佛海及轉法輪諸菩薩眾。則僧中自具三寶。又如經中大法界法門。謂理事等法中亦具佛僧。如彌多羅女寶經等事中。現佛菩薩等。又一塵中現佛菩薩。又一一法門中。皆具佛僧因果故也。又如經中如來眉間出塵數菩薩。又於毛孔現三世間。轉正法輪為諸菩薩眾。如是佛中亦具三寶。又以法界身攝一切法。並皆都盡。是故一切法。皆是三寶故也。第五明種類差別者有二。先別後總。別中佛寶或同世間身。此約人天或二身。此約小乘。或一身二身三身四身。此約三乘。或十身以顯無盡。此約一乘。此上名義並如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二三寶相收中亦三。初約僧寶攝。二謂諸菩薩中道觀心智覺名佛寶。即此境智軌生物解說名法寶。即此觀心內合中道外和漏諍。故言僧寶。如瓔珞經云。菩薩謂於第一中道智為佛寶。一切法無生。動與則用為法寶。常行六道與六道眾生和合。故名僧寶。轉一切眾生流入佛海故。二約法寶者。此有二義。一約理。法中即有佛僧如前同相中說。二以行法攝僧。果法攝佛。理教通因果。是故法中自具三寶故。經云分別一切法。皆悉無真實。如是解諸法。即見盧舍那。又經云。見緣起法。即是見佛。此明法中佛也。但以覺義和義皆可軌。故不離法也。以得法為佛行法為僧。更無異法故也。故論云。行此法者名為僧也。三約佛寶者有二義。一約本覺智。如同相說。二約始覺智。謂此圓智無不覺照。故名佛寶。智體遍融智相圓音。與智一味即為理教。攬於萬行成一妙果。故於此智即具行果。就此四義名為法寶。又此智中具含因智。故亦有僧。故經云。雖得佛道轉於法輪。入於涅槃。而不捨於菩薩之道。又經云。聲聞緣覺若智若斷。皆是菩薩二生法忍。是則菩薩無生法忍。亦是圓智攝也。又經云於如來智中。出菩薩及二乘智等一切智慧。又經云。於佛寶中。即有法僧。又論云。依法身有法。依法有究竟僧如是等。上來二門融攝。約三乘教說。亦通一乘以同法界故。若別教辨者。淨法緣起有其三義。支分義。圓滿義。軌則義。以分非圓外分。分圓以成分。是則圓內之分也。圓非分外圓攬分以成圓。是即分內之圓也。軌如圓分三義。通融皆全攝也。依是義故。是故經中普賢等菩薩。於毛孔中現諸佛海及轉法輪諸菩薩眾。則僧中自具三寶。又如經中大法界法門。謂理事等法中亦具佛僧。如彌多羅女寶經等事中。現佛菩薩等。又一塵中現佛菩薩。又一一法門中。皆具佛僧因果故也。又如經中如來眉間出塵數菩薩。又於毛孔現三世間。轉正法輪為諸菩薩眾。如是佛中亦具三寶。又以法界身攝一切法。並皆都盡。是故一切法。皆是三寶故也。第五明種類差別者有二。先別後總。別中佛寶或同世間身。此約人天或二身。此約小乘。或一身二身三身四身。此約三乘。或十身以顯無盡。此約一乘。此上名義並如別說。

法寶中或唯教法。此約人天或具四種。如小乘。或亦四種或唯一種。此約三乘。名同小乘而義別也。或具前諸說。或具十種。謂理事等主伴具足。此約一乘僧中。或唯凡僧此約人天。或唯聲聞此約小乘。或通三乘眾。此約三乘。或唯菩薩此約一乘。總說者或有二種三寶。一真實。謂前別相。二假名謂前住持。此約小乘及人天。但義異也。或三種。謂同相等如前。此終三乘。或有十門以顯示。應知此約一乘說。何以故。此十三寶相在修行心證。比教智處無不顯現。即是住持成其大益。主伴具足通因陀羅微細等故。此中亦即攝前諸教所明三寶。並在其中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶中或唯教法。此約人天或具四種。如小乘。或亦四種或唯一種。此約三乘。名同小乘而義別也。或具前諸說。或具十種。謂理事等主伴具足。此約一乘僧中。或唯凡僧此約人天。或唯聲聞此約小乘。或通三乘眾。此約三乘。或唯菩薩此約一乘。總說者或有二種三寶。一真實。謂前別相。二假名謂前住持。此約小乘及人天。但義異也。或三種。謂同相等如前。此終三乘。或有十門以顯示。應知此約一乘說。何以故。此十三寶相在修行心證。比教智處無不顯現。即是住持成其大益。主伴具足通因陀羅微細等故。此中亦即攝前諸教所明三寶。並在其中也。

第六採定所歸者。於中有五門。一捨邪歸正門。謂但捨外道三邪。歸於有漏三寶。此約人天說。以於此中無無漏故。佛亦同也。二捨劣歸勝門。以彼有漏諸功德等。悉非究竟安隱處故。不辨歸依彼。但相從攝在寶中。而非究竟真歸依處故。雜心言。三寶各二種。佛有二種。一生身佛。二法身佛。法亦有二種。一無我法。二第一義法。僧亦二種。一第一義僧。二等僧。皆得名寶。乃至約寶明歸。問云。三寶各二種。為歸何等耶。答歸依彼諸佛所得無學法僧學無學法。涅槃無上法。此明唯歸佛無漏五分法身。不歸有漏生身。唯歸僧所得學無學無漏法。不歸有漏等僧唯歸涅槃無漏法。不歸無我有漏法故。問何故寶中通攝。歸中局耶。答欲明三寶是所敬養。若其揀擇此有漏此無漏。則敬養心狹生福則劣。歸依據究竟安隱處者。則可歸依無漏。此有漏則非重故不歸也。如世間田宅俱皆寶重。若欲歸之要捨田歸宅。此亦如是。或可通收。此有二義。或以寶同歸寶唯無漏。如此上辨。或以歸同寶歸亦通收。以皆寶重悉為物依故也。上來約小乘說。三捨權歸實門。謂彼愚法二乘無漏亦非可歸。以非究竟安隱處故。如彼化城終須捨故。唯大乘中。所得無漏同歸實相。是真歸依處也。寶門興供通攝如前。歸門趣本捨權歸實。如經中歸聲聞僧。犯菩薩戒等。此約三乘終教說。或通歸二無漏。此有二義。一如前愚法亦是可歸。以諸趣寂皆究竟故。諸不定性必迴心故。餘寶准之。此約始教說。二此大乘中自有二無漏故。又亦自有三乘法故。故說通二非攝愚法。此通始終漸教說也。四捨相歸真門。謂自宗中唯同相三寶究竟安隱故令歸依。餘非究竟故佛勸捨。是故涅槃經云。汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三歸。何以故。於佛性中即有法僧。為欲化度聲聞凡夫故。分別說三歸異相。又云。若於三寶修異相者。當知是章清淨三歸即無依處。此等經意。勸捨別歸同。當知此約終教。及頓教說也。或亦通收皆可寶重。悉為佛依故。此約三乘教說。五捨末歸本門。唯一乘中十二寶具足主伴窮於法界。盡三世間攝一切法。是真歸處。餘隨物機虧盈不定。或亦通收。以本末圓融無二相故。攝方便故。同一法界故。是故乃至人天所得亦在其中。餘義准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六採定所歸者。於中有五門。一捨邪歸正門。謂但捨外道三邪。歸於有漏三寶。此約人天說。以於此中無無漏故。佛亦同也。二捨劣歸勝門。以彼有漏諸功德等。悉非究竟安隱處故。不辨歸依彼。但相從攝在寶中。而非究竟真歸依處故。雜心言。三寶各二種。佛有二種。一生身佛。二法身佛。法亦有二種。一無我法。二第一義法。僧亦二種。一第一義僧。二等僧。皆得名寶。乃至約寶明歸。問云。三寶各二種。為歸何等耶。答歸依彼諸佛所得無學法僧學無學法。涅槃無上法。此明唯歸佛無漏五分法身。不歸有漏生身。唯歸僧所得學無學無漏法。不歸有漏等僧唯歸涅槃無漏法。不歸無我有漏法故。問何故寶中通攝。歸中局耶。答欲明三寶是所敬養。若其揀擇此有漏此無漏。則敬養心狹生福則劣。歸依據究竟安隱處者。則可歸依無漏。此有漏則非重故不歸也。如世間田宅俱皆寶重。若欲歸之要捨田歸宅。此亦如是。或可通收。此有二義。或以寶同歸寶唯無漏。如此上辨。或以歸同寶歸亦通收。以皆寶重悉為物依故也。上來約小乘說。三捨權歸實門。謂彼愚法二乘無漏亦非可歸。以非究竟安隱處故。如彼化城終須捨故。唯大乘中。所得無漏同歸實相。是真歸依處也。寶門興供通攝如前。歸門趣本捨權歸實。如經中歸聲聞僧。犯菩薩戒等。此約三乘終教說。或通歸二無漏。此有二義。一如前愚法亦是可歸。以諸趣寂皆究竟故。諸不定性必迴心故。餘寶准之。此約始教說。二此大乘中自有二無漏故。又亦自有三乘法故。故說通二非攝愚法。此通始終漸教說也。四捨相歸真門。謂自宗中唯同相三寶究竟安隱故令歸依。餘非究竟故佛勸捨。是故涅槃經云。汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三歸。何以故。於佛性中即有法僧。為欲化度聲聞凡夫故。分別說三歸異相。又云。若於三寶修異相者。當知是章清淨三歸即無依處。此等經意。勸捨別歸同。當知此約終教。及頓教說也。或亦通收皆可寶重。悉為佛依故。此約三乘教說。五捨末歸本門。唯一乘中十二寶具足主伴窮於法界。盡三世間攝一切法。是真歸處。餘隨物機虧盈不定。或亦通收。以本末圓融無二相故。攝方便故。同一法界故。是故乃至人天所得亦在其中。餘義准之。

第七業用優劣者。三三寶中別相最勝。餘二漸劣。於中同相業用者。此中既不分三相。但平等為用。此有三義。謂依持資成別相用故。隨緣顯現別相用故。稱諸菩薩觀智現故。別相中佛寶利益業用最勝。法次僧劣故。涅槃經云。譬如人身頭最為上。非餘支節手足等也。佛亦如是最為尊上。非法僧也。餘義可知。住持用僧最勝。以能秉持佛法益眾生故法次。但作境界資成三慧故。佛寶最劣。形像但為生信境故。若一乘三寶業用皆齊。以普賢等亦盡佛境故。法界起用法如是故。又諸乘三寶益用分齊。各望本宗准可知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七業用優劣者。三三寶中別相最勝。餘二漸劣。於中同相業用者。此中既不分三相。但平等為用。此有三義。謂依持資成別相用故。隨緣顯現別相用故。稱諸菩薩觀智現故。別相中佛寶利益業用最勝。法次僧劣故。涅槃經云。譬如人身頭最為上。非餘支節手足等也。佛亦如是最為尊上。非法僧也。餘義可知。住持用僧最勝。以能秉持佛法益眾生故法次。但作境界資成三慧故。佛寶最劣。形像但為生信境故。若一乘三寶業用皆齊。以普賢等亦盡佛境故。法界起用法如是故。又諸乘三寶益用分齊。各望本宗准可知耳。

第八明次第者有二。先別後總。初中同相三寶。三相不分無始本有故。無先後也。別相中有四門。一約起化次第。先佛次法後僧。以佛是教主故。依佛說法故依法修行。以成僧故。如經云。始在佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道。此為證。三寶於是現世間。寶性論亦同此說。二約入證次第。先法次佛後僧。謂法是諸佛所師故。能生佛故。故先明也。證此法已道成佛也。後度弟子方有僧也。問佛未證法前豈不名僧耶。答如釋迦佛未坐道樹前。不名為僧。以無眾故無僧相無秉法故。三約興教次第。先佛次僧後法。如此經中。佛先現坐寶師子座。次集十方諸菩薩眾。後方加請說示法門。四約修行次第。先僧次法後佛。謂修行之來。先須捨俗投緇。雖復出家必須依法修行。行滿究竟終得成佛也。住持中。約元起之由以明次第。則佛寶在先。如憂填王等造像初故。次佛滅後迦葉等結集法眼故次也。後度凡僧以持佛法。故居後也。若一乘三寶皆無前後。以於法界大緣起中。同時顯現悉具足故。或皆有先後。以主伴相成故。隨舉為首故。總說者。小乘二三寶中。真實居先假名在後。三乘三三寶中。同相居先別相為次。住持在後。一乘十三寶。或前後或非前後如前說。餘義准可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八明次第者有二。先別後總。初中同相三寶。三相不分無始本有故。無先後也。別相中有四門。一約起化次第。先佛次法後僧。以佛是教主故。依佛說法故依法修行。以成僧故。如經云。始在佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道。此為證。三寶於是現世間。寶性論亦同此說。二約入證次第。先法次佛後僧。謂法是諸佛所師故。能生佛故。故先明也。證此法已道成佛也。後度弟子方有僧也。問佛未證法前豈不名僧耶。答如釋迦佛未坐道樹前。不名為僧。以無眾故無僧相無秉法故。三約興教次第。先佛次僧後法。如此經中。佛先現坐寶師子座。次集十方諸菩薩眾。後方加請說示法門。四約修行次第。先僧次法後佛。謂修行之來。先須捨俗投緇。雖復出家必須依法修行。行滿究竟終得成佛也。住持中。約元起之由以明次第。則佛寶在先。如憂填王等造像初故。次佛滅後迦葉等結集法眼故次也。後度凡僧以持佛法。故居後也。若一乘三寶皆無前後。以於法界大緣起中。同時顯現悉具足故。或皆有先後。以主伴相成故。隨舉為首故。總說者。小乘二三寶中。真實居先假名在後。三乘三三寶中。同相居先別相為次。住持在後。一乘十三寶。或前後或非前後如前說。餘義准可知。

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生滅流轉略作十門。一明違順。二斷常。三一異。四有無。五生滅。六前後。七時世。八因果。九真妄。十成觀。初中於一有為流轉法上義分為二。謂前念滅後念生。經云。如印印泥印壞文成。此即印壞為滅文成為生。又經云。由前五陰故。後陰相續生等。皆是此流轉義也。此中生滅違順有二門。初總後別。總中有四義。一相違義。以背滅為生生盡為滅。以相違故成生滅。二順義。以前念若不滅後念不生。要由滅前念後念方生。是故相順方成生滅。問若前念不滅後念不得生。以二念不並故者。既其滅已亦不得生。以生無所依故。如論云。滅法何能緣。故無次第緣。是故滅已無物誰能生後。答滅有二種。一斷滅。二剎那滅。今非斷滅故不同無物。問此剎那滅若不同無物。應非是滅。答是剎那滅必引後。故不同無物。若不引後非此滅故。問若剎那必引後生。是即不得入無心定等。以滅已無間要必生故。答剎那有二位。一約能依轉識麁故。皆從自種生。前念後念近遠俱為等無。聞緣。二約所依本識細故。前後流注滅已更生無間相續。問若爾。入寂二乘最後滅心。應亦還生。即無涅槃便成大過。答若約小乘初教。可如所難。以彼宗中許入寂二乘永滅斷故。若終教等即不如此。以二乘人。燒分段身生滅度想入於涅槃。而餘世界受變易身。受佛教化行菩薩道。乃至成佛。盡於未來無有斷絕。以無眾生作非眾生故。四記論中。滅者復生分別記者。此約小乘說。問此微細滅既自不住。何能有力而生後念。答以依真如如來藏故。令此生滅得生滅也。經云。依如來藏故有生滅心等。又經云。依無住本立一切法等。是故滅無真依無以起生。生不依真不從滅起。起信論云。不生不滅與生滅和合。名阿梨耶識。是即流轉是不流轉轉也。是故相順而成生滅。三此二亦違亦順方得生滅。由前二義不相離故。以若不滅生無以生。生若不依滅無以背滅。是故由極相違方極相順。思之可解。四非違非順方得生滅。由前二義相形奪故。以無二為一。離二相故。違順雙泯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅流轉略作十門。一明違順。二斷常。三一異。四有無。五生滅。六前後。七時世。八因果。九真妄。十成觀。初中於一有為流轉法上義分為二。謂前念滅後念生。經云。如印印泥印壞文成。此即印壞為滅文成為生。又經云。由前五陰故。後陰相續生等。皆是此流轉義也。此中生滅違順有二門。初總後別。總中有四義。一相違義。以背滅為生生盡為滅。以相違故成生滅。二順義。以前念若不滅後念不生。要由滅前念後念方生。是故相順方成生滅。問若前念不滅後念不得生。以二念不並故者。既其滅已亦不得生。以生無所依故。如論云。滅法何能緣。故無次第緣。是故滅已無物誰能生後。答滅有二種。一斷滅。二剎那滅。今非斷滅故不同無物。問此剎那滅若不同無物。應非是滅。答是剎那滅必引後。故不同無物。若不引後非此滅故。問若剎那必引後生。是即不得入無心定等。以滅已無間要必生故。答剎那有二位。一約能依轉識麁故。皆從自種生。前念後念近遠俱為等無。聞緣。二約所依本識細故。前後流注滅已更生無間相續。問若爾。入寂二乘最後滅心。應亦還生。即無涅槃便成大過。答若約小乘初教。可如所難。以彼宗中許入寂二乘永滅斷故。若終教等即不如此。以二乘人。燒分段身生滅度想入於涅槃。而餘世界受變易身。受佛教化行菩薩道。乃至成佛。盡於未來無有斷絕。以無眾生作非眾生故。四記論中。滅者復生分別記者。此約小乘說。問此微細滅既自不住。何能有力而生後念。答以依真如如來藏故。令此生滅得生滅也。經云。依如來藏故有生滅心等。又經云。依無住本立一切法等。是故滅無真依無以起生。生不依真不從滅起。起信論云。不生不滅與生滅和合。名阿梨耶識。是即流轉是不流轉轉也。是故相順而成生滅。三此二亦違亦順方得生滅。由前二義不相離故。以若不滅生無以生。生若不依滅無以背滅。是故由極相違方極相順。思之可解。四非違非順方得生滅。由前二義相形奪故。以無二為一。離二相故。違順雙泯故。

第二別解者。此生及滅各開之為二。前念滅中二義。一滅壞義。二引後義。後念生中有二義。一依前義。二背前義。由滅壞與背前生滅極相違。由引後與依前生滅極相順。由滅壞不異引後故。由依前不異背前故。是故亦違亦順無有障礙。由滅壞融引後。背前融依前故。生滅非違非順也。更有句數思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別解者。此生及滅各開之為二。前念滅中二義。一滅壞義。二引後義。後念生中有二義。一依前義。二背前義。由滅壞與背前生滅極相違。由引後與依前生滅極相順。由滅壞不異引後故。由依前不異背前故。是故亦違亦順無有障礙。由滅壞融引後。背前融依前故。生滅非違非順也。更有句數思之可見。

第二斷常者。亦先總後別。總中四句由前滅故不常。中後生故不斷。俱不俱准思之。別中亦四句。由滅壞及背前故。法不至法本不移而不常。由引後及依前故位不絕。位恒流而不斷。由上二義不相離故不斷即不常。恒流而不轉。不轉轉轉不轉無二故也。由滅壞違生後。由背前違依前。是故非常非非常。非斷非非斷。今此流轉法。亦非流轉非不流轉也。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二斷常者。亦先總後別。總中四句由前滅故不常。中後生故不斷。俱不俱准思之。別中亦四句。由滅壞及背前故。法不至法本不移而不常。由引後及依前故位不絕。位恒流而不斷。由上二義不相離故不斷即不常。恒流而不轉。不轉轉轉不轉無二故也。由滅壞違生後。由背前違依前。是故非常非非常。非斷非非斷。今此流轉法。亦非流轉非不流轉也。思之可見。

第三一異者。亦二門。先總中亦四句。由前念中引後義。後念中背前義。是不一門。俱不俱等思之可知。二別中亦四。謂前後非一。各二非二為非異。俱不俱思之。又交絡相望亦四句可見。是故一異無礙流而不流也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三一異者。亦二門。先總中亦四句。由前念中引後義。後念中背前義。是不一門。俱不俱等思之可知。二別中亦四。謂前後非一。各二非二為非異。俱不俱思之。又交絡相望亦四句可見。是故一異無礙流而不流也。

第四有無者亦四句。一後念中背前義是有義。二前念中滅壞義是無義。三後念中依前義是非有義。四前念中能引後義。是非無義。五由前二義無二。是俱存義。六由後二義無二。是俱泯義。七由存泯無礙。合前六句為一無障礙流轉。經云。一切法不生滅。我說剎那義。此之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四有無者亦四句。一後念中背前義是有義。二前念中滅壞義是無義。三後念中依前義是非有義。四前念中能引後義。是非無義。五由前二義無二。是俱存義。六由後二義無二。是俱泯義。七由存泯無礙。合前六句為一無障礙流轉。經云。一切法不生滅。我說剎那義。此之謂也。

第五生滅者。於中亦二重。初中四句。依前後起是無生義。以不由自能起故引後。是不滅義以有功能故。俱不俱准思之。又前念滅故不生。後念起故不滅。俱不俱思之。第六前後中亦二重。初總中四句。由依前及引後故。二念不前後。由滅壞及背前故。二念不同時。由上二門不相離故。俱不俱等准思之。是故非初非中後。前中後取故而說流轉。流轉即無轉。別中通論有四重無礙。一不礙前後而說同時。二不礙同時而說前後。三不礙非三時而說三時。四不礙三時而說是非三時。經中劫入非劫非劫入劫等准之。第七約時世者。於中有三。初約趣向。二約相成。三約時法。初中有四。一從前向後門。謂依前念滅令後念生。是故依過去轉為現在。現在滅引起當來。由依此門則新新生。而無窮盡。二依後向前門。謂依本無今有已有還無。即當來作現在。現在現滅為過去。由依此門即念念滅而無停積。三由前二義不相離故。亦向前亦向後。依此門故。即生無盡而無不滅。滅無積而無不生。無障無礙思之。四由前二義形奪盡故。非向前非向後。依此門故。即滅無積而無滅。生無盡而無生。是謂無礙法門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五生滅者。於中亦二重。初中四句。依前後起是無生義。以不由自能起故引後。是不滅義以有功能故。俱不俱准思之。又前念滅故不生。後念起故不滅。俱不俱思之。第六前後中亦二重。初總中四句。由依前及引後故。二念不前後。由滅壞及背前故。二念不同時。由上二門不相離故。俱不俱等准思之。是故非初非中後。前中後取故而說流轉。流轉即無轉。別中通論有四重無礙。一不礙前後而說同時。二不礙同時而說前後。三不礙非三時而說三時。四不礙三時而說是非三時。經中劫入非劫非劫入劫等准之。第七約時世者。於中有三。初約趣向。二約相成。三約時法。初中有四。一從前向後門。謂依前念滅令後念生。是故依過去轉為現在。現在滅引起當來。由依此門則新新生。而無窮盡。二依後向前門。謂依本無今有已有還無。即當來作現在。現在現滅為過去。由依此門即念念滅而無停積。三由前二義不相離故。亦向前亦向後。依此門故。即生無盡而無不滅。滅無積而無不生。無障無礙思之。四由前二義形奪盡故。非向前非向後。依此門故。即滅無積而無滅。生無盡而無生。是謂無礙法門也。

第二相成者有五句。一此現在法由當來有。及由過去滅生。是故現在為二世所成。令現無體入於過未。二此現在法落謝為過去。引後作當來。是故二世為現所成。令過未無體。二入於現在。三由前二門不相離故。此約相成有力義故。三世俱立。四由前二義形奪盡故。此約相依無力義故。三世俱泯。五合前四義同一法故。存亡無礙理事雙融。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二相成者有五句。一此現在法由當來有。及由過去滅生。是故現在為二世所成。令現無體入於過未。二此現在法落謝為過去。引後作當來。是故二世為現所成。令過未無體。二入於現在。三由前二門不相離故。此約相成有力義故。三世俱立。四由前二義形奪盡故。此約相依無力義故。三世俱泯。五合前四義同一法故。存亡無礙理事雙融。思之可見。

第三時法者。於中亦有五門。一時不流而法轉。謂依前滅引後生。此生滅還引後。此是法轉也。然過去時不至現在。現在不至未來。此時不流也。此即約時念念間斷。約法相續恒流。二法不轉而時遷。謂由過去謝滅方有現在。現在落謝能引當來。三世念念無有斷絕。此是時遷流也。過去法不來至現在。現在法不去到於當來。各住自位不相到故。此法不轉也。此即約法本不相到。約時念念無間也。三俱遷者。離法無別時故。是故以時流法轉無二故。無始已來未曾暫停也。四非遷者。以不流之時不轉之法無二故。無始已來未曾遷動也。五合前四句不相離故。從無始來不動而流。遷而不易。無障無礙是此法體。思之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三時法者。於中亦有五門。一時不流而法轉。謂依前滅引後生。此生滅還引後。此是法轉也。然過去時不至現在。現在不至未來。此時不流也。此即約時念念間斷。約法相續恒流。二法不轉而時遷。謂由過去謝滅方有現在。現在落謝能引當來。三世念念無有斷絕。此是時遷流也。過去法不來至現在。現在法不去到於當來。各住自位不相到故。此法不轉也。此即約法本不相到。約時念念無間也。三俱遷者。離法無別時故。是故以時流法轉無二故。無始已來未曾暫停也。四非遷者。以不流之時不轉之法無二故。無始已來未曾遷動也。五合前四句不相離故。從無始來不動而流。遷而不易。無障無礙是此法體。思之可見。

第八因。果門中亦四位。一無二有。三俱四泯。初中謂此一念法。前因已滅對誰稱果。後果未生對誰說因。當念不住非因非果。二假有因果者。如論云。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。因果不無。三俱者。由有引後義故有因。由有酬前義故有果。由滅壞義故非因。由背前義故非果。由引後不異滅壞故。亦因亦非因。由酬前不異背前故。亦果亦非果。由四義合成一流轉。故具存亡二義也。四俱泯者。由滅壞不異引後故。非因非非因。背前不異酬前故。非果非非果。此二門復不異故。非因果非非因果。又若因果先存可得對之說。非既因果。先自不成今亦無。非因果之可立。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八因。果門中亦四位。一無二有。三俱四泯。初中謂此一念法。前因已滅對誰稱果。後果未生對誰說因。當念不住非因非果。二假有因果者。如論云。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。因果不無。三俱者。由有引後義故有因。由有酬前義故有果。由滅壞義故非因。由背前義故非果。由引後不異滅壞故。亦因亦非因。由酬前不異背前故。亦果亦非果。由四義合成一流轉。故具存亡二義也。四俱泯者。由滅壞不異引後故。非因非非因。背前不異酬前故。非果非非果。此二門復不異故。非因果非非因果。又若因果先存可得對之說。非既因果。先自不成今亦無。非因果之可立。思之。

第九真妄中亦四。一無人。二無法。三相盡。四理現。初中此中但是前滅後生。無間流轉畢竟無人。從此至彼以生滅法中竟無人。故論云。一切世間法法因果無人。此之謂也。二無法者。此生滅法。由後依前起後無自性無體。又不可從前念而來。由後背前後非前。及此亦不從前念而來。由前滅壞故。無法可至。後念由能引後故。體非後位攝。此亦不能至後位。是故前念無法可去至後念。後念無法可從前念來。但緣起力故似有相續。實無有一法從此至彼。故論云。但從於空法還生於空法。此之謂也。三相盡者。思惟此法過去已滅。未來未至故無體。現在不能自住故無體也。又復思惟前念已謝故無有來。不至後念故無有去當念速故不能住。是故此法相無不盡。又細思惟現法不離過未。以離首尾無別體故。是故諸相未曾不盡。問若爾者。豈令現在如彼過未耶。亦無體空耶。答即以如過未之空無為。現假有故。是故此現有無不是真空。以不礙假有者方是性空故。以是法理空非是斷空故。是故只說此生死流轉法。即是真空非滅。此法方為性空。經云。諸法畢竟空無有毫末相。又經云。色即是空非色滅空。此之謂也。思之可知。四理現者。即由如是相自盡故。平等理性未嘗不現。論中一種真如內名為流轉真如。以尋思此流轉。相盡真理現露故以為名。又經云。生死即涅槃等。皆此義也。是故諸佛菩薩。看於生死常見涅槃。常見涅槃恒遊生死。如履波者未甞不踐水。踐水者無不履波。依是道理。諸佛不起涅槃界常在生死中。教化眾生等悲智無礙。斯之謂矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九真妄中亦四。一無人。二無法。三相盡。四理現。初中此中但是前滅後生。無間流轉畢竟無人。從此至彼以生滅法中竟無人。故論云。一切世間法法因果無人。此之謂也。二無法者。此生滅法。由後依前起後無自性無體。又不可從前念而來。由後背前後非前。及此亦不從前念而來。由前滅壞故。無法可至。後念由能引後故。體非後位攝。此亦不能至後位。是故前念無法可去至後念。後念無法可從前念來。但緣起力故似有相續。實無有一法從此至彼。故論云。但從於空法還生於空法。此之謂也。三相盡者。思惟此法過去已滅。未來未至故無體。現在不能自住故無體也。又復思惟前念已謝故無有來。不至後念故無有去當念速故不能住。是故此法相無不盡。又細思惟現法不離過未。以離首尾無別體故。是故諸相未曾不盡。問若爾者。豈令現在如彼過未耶。亦無體空耶。答即以如過未之空無為。現假有故。是故此現有無不是真空。以不礙假有者方是性空故。以是法理空非是斷空故。是故只說此生死流轉法。即是真空非滅。此法方為性空。經云。諸法畢竟空無有毫末相。又經云。色即是空非色滅空。此之謂也。思之可知。四理現者。即由如是相自盡故。平等理性未嘗不現。論中一種真如內名為流轉真如。以尋思此流轉。相盡真理現露故以為名。又經云。生死即涅槃等。皆此義也。是故諸佛菩薩。看於生死常見涅槃。常見涅槃恒遊生死。如履波者未甞不踐水。踐水者無不履波。依是道理。諸佛不起涅槃界常在生死中。教化眾生等悲智無礙。斯之謂矣。

第十成觀者有二。先令識妄念。後攝念成觀。前中識妄念者。既思惟此流轉之法。細剋其實。唯是一念至於無念。彼能緣之念。亦如所念無不相。及彼此當處相即空故。性本現故。既知法實如此。而昔所見自他人法是非差別。悉是亂識妄想計度。實無所有。應傷己顛倒息諸妄念。又復思惟。即此妄念逐自妄境。此二則今恒無所有。經云。從心相生與心作相和合。而有共生共滅。同無有住。此之謂也。二成觀中二。先解後行。初解中二。一始謂解知。如前所說諸義。令心決定。二終謂知此解是解非行。亦解知正行。不如所解。是故方堪為行方便。二行中亦二。一始謂思惟彼法至無念處。諸見皆絕絕亦絕。言說不及念慮不到。若於乃至作無念等解。並是妄念非是實行。何況餘念。二終謂以念智照無相境。亦非照非境亦無觀無不觀。故云法離一切觀行。久作純熟心不失念。四威儀中常作一切而無所作。雙行無礙難思議也。問若爾則此一門無念便足。何須如上廣分別耶。答若不如前尋思彼義者。即見不伏生。若不解知解行別者。即妄以解為行情謂不破也。設總無知但強伏心而作諸觀。並是謂中作非是真行。究竟增惡見入於魔網。不能成益故。經頌云。百千瘂羊僧。無慧修靜慮。設於百千劫。無一得涅槃。聰敏智慧人。能聽法說法。斂念須臾頃。能速至涅槃其觀中魔事及餘行相觀利益等。並如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十成觀者有二。先令識妄念。後攝念成觀。前中識妄念者。既思惟此流轉之法。細剋其實。唯是一念至於無念。彼能緣之念。亦如所念無不相。及彼此當處相即空故。性本現故。既知法實如此。而昔所見自他人法是非差別。悉是亂識妄想計度。實無所有。應傷己顛倒息諸妄念。又復思惟。即此妄念逐自妄境。此二則今恒無所有。經云。從心相生與心作相和合。而有共生共滅。同無有住。此之謂也。二成觀中二。先解後行。初解中二。一始謂解知。如前所說諸義。令心決定。二終謂知此解是解非行。亦解知正行。不如所解。是故方堪為行方便。二行中亦二。一始謂思惟彼法至無念處。諸見皆絕絕亦絕。言說不及念慮不到。若於乃至作無念等解。並是妄念非是實行。何況餘念。二終謂以念智照無相境。亦非照非境亦無觀無不觀。故云法離一切觀行。久作純熟心不失念。四威儀中常作一切而無所作。雙行無礙難思議也。問若爾則此一門無念便足。何須如上廣分別耶。答若不如前尋思彼義者。即見不伏生。若不解知解行別者。即妄以解為行情謂不破也。設總無知但強伏心而作諸觀。並是謂中作非是真行。究竟增惡見入於魔網。不能成益故。經頌云。百千瘂羊僧。無慧修靜慮。設於百千劫。無一得涅槃。聰敏智慧人。能聽法說法。斂念須臾頃。能速至涅槃其觀中魔事及餘行相觀利益等。並如別說。