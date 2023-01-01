華嚴經內章門等雜孔目章

華嚴經內章門等雜孔目卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經內章門等雜孔目卷第四

終南太一山至相寺沙門釋智儼集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南太一山至相寺沙門釋智儼集

十明品十明章 滅盡定章 十忍品十忍章 阿僧祇品時劫章 壽命品壽命差別 往生章 菩薩住處品住處章 不思議法品顯果德自在章 解脫章 如來相海品相海章 小相光明功德品小相用章 普賢行品普賢章 性起品明性起章 亡是非論 明涅槃章 見聞供養福分章 第七會離世間品明智章 不共法章 六念章 九次第定章 八人章 見法二行章 辟支佛章 菩薩章 五生章 第八會入法界品迴心章 賢聖善知識章 四親近章 釋四十五知識文中意章 融會一乘義 顯華嚴經部品增減義 釋瓔珞本業梵網二經顯華嚴經一乘分齊義 證華嚴經用教分齊義 梵本同異義 華嚴經一部音義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明品十明章 滅盡定章 十忍品十忍章 阿僧祇品時劫章 壽命品壽命差別 往生章 菩薩住處品住處章 不思議法品顯果德自在章 解脫章 如來相海品相海章 小相光明功德品小相用章 普賢行品普賢章 性起品明性起章 亡是非論 明涅槃章 見聞供養福分章 第七會離世間品明智章 不共法章 六念章 九次第定章 八人章 見法二行章 辟支佛章 菩薩章 五生章 第八會入法界品迴心章 賢聖善知識章 四親近章 釋四十五知識文中意章 融會一乘義 顯華嚴經部品增減義 釋瓔珞本業梵網二經顯華嚴經一乘分齊義 證華嚴經用教分齊義 梵本同異義 華嚴經一部音義

右義章總一百四十一門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右義章總一百四十一門。

十明品十明章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明品十明章

十明者。十者數。明者照達所由名為明也。此義通十地。即十地德也。不共三乘及小乘。同廣如離世間品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明者。十者數。明者照達所由名為明也。此義通十地。即十地德也。不共三乘及小乘。同廣如離世間品說。

滅盡定章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡定章

滅盡定者。分別有三。謂一乘三乘小乘。一乘義者。謂即體成用。教化眾生。成諸佛事。如海幢比丘入滅盡定。即自身上放法界身雲利益眾生。三乘滅定者。於自身上。不說成用。變作異身。依其異物。成利生等用。得名俱行。約菩薩自身。則不可說相。約眾生心機。方得明其菩薩俱行。小乘定者。則無俱行利他之相。出定以後。方成別事。體者一乘滅定用法界為體。仍從勝緣。說是滅義名不相應。不相應者。即道理也。三乘定體者。即真如實性。隨其勝緣說不相應。不相應者。即理也。一乘道理。一即一切。一切即一。具因陀羅及微細等。三乘道理。但是一寂不說別相。名不相應。不相應者。不與分別相應也。小乘滅定者。用不相應為體。不相應者。即是事法。不相應聚也。得位差別者。約小乘位。十二人得。謂滅非相惑。有八人得。除其具縛。羅漢辟支菩薩及佛大乘。初教三人得。謂不定位定位及佛。此中滅定通大小乘。如不定位中得者。是小乘定。先於小乘位。已得滅定故。大乘直進位中四人得。不定位及定位八地及佛地。初二位同小乘。由先得後迴心故。若約熟教位五人得。不定位一。及定位二。初地已上至六地七地三。八地已上四。佛地五。初不定位。通大乘初教及小乘。何以故。為二人俱有迴心入熟教故。若約頓教即不可說。圓教即六位得。得從初不定位及定位。并解位第六心初地已上八地已上并佛地。若依熟教。小乘迴心。約別十地德。則在第六地得。若約初教直進等迴心。則同第七地得。若熟教等迴心。即依圓教別十地位相。第八地得。得彼一乘滅盡定。何以故。三乘滅盡定。先已得故。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡定者。分別有三。謂一乘三乘小乘。一乘義者。謂即體成用。教化眾生。成諸佛事。如海幢比丘入滅盡定。即自身上放法界身雲利益眾生。三乘滅定者。於自身上。不說成用。變作異身。依其異物。成利生等用。得名俱行。約菩薩自身。則不可說相。約眾生心機。方得明其菩薩俱行。小乘定者。則無俱行利他之相。出定以後。方成別事。體者一乘滅定用法界為體。仍從勝緣。說是滅義名不相應。不相應者。即道理也。三乘定體者。即真如實性。隨其勝緣說不相應。不相應者。即理也。一乘道理。一即一切。一切即一。具因陀羅及微細等。三乘道理。但是一寂不說別相。名不相應。不相應者。不與分別相應也。小乘滅定者。用不相應為體。不相應者。即是事法。不相應聚也。得位差別者。約小乘位。十二人得。謂滅非相惑。有八人得。除其具縛。羅漢辟支菩薩及佛大乘。初教三人得。謂不定位定位及佛。此中滅定通大小乘。如不定位中得者。是小乘定。先於小乘位。已得滅定故。大乘直進位中四人得。不定位及定位八地及佛地。初二位同小乘。由先得後迴心故。若約熟教位五人得。不定位一。及定位二。初地已上至六地七地三。八地已上四。佛地五。初不定位。通大乘初教及小乘。何以故。為二人俱有迴心入熟教故。若約頓教即不可說。圓教即六位得。得從初不定位及定位。并解位第六心初地已上八地已上并佛地。若依熟教。小乘迴心。約別十地德。則在第六地得。若約初教直進等迴心。則同第七地得。若熟教等迴心。即依圓教別十地位相。第八地得。得彼一乘滅盡定。何以故。三乘滅盡定。先已得故。餘義如別章。

十忍品十忍章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十忍品十忍章

十忍者。謂隨順音聲忍．順忍．無生法忍．如幻忍．如炎忍．如夢忍．如響忍．如電忍．如化忍．如虛空忍。此忍通十地。所以說十者。欲顯無量故。廣解如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十忍者。謂隨順音聲忍．順忍．無生法忍．如幻忍．如炎忍．如夢忍．如響忍．如電忍．如化忍．如虛空忍。此忍通十地。所以說十者。欲顯無量故。廣解如別章。

阿僧祇品時劫章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇品時劫章

阿僧祇時者。謂大乘小乘二乘不同。小乘以六十劫。為大劫阿僧祇。小乘經此三僧祇得作佛。大乘義從拘梨已去。成一百句名一受。一受已去。名一阿僧祇。此是大數。十數中第一數也。三乘大乘佛。唯一方化儀。經此三大劫。修道得成佛。若頓教義即不可說。若一乘義即無盡劫。何以故。為依一乘一切眾生已成佛竟。復為眾生新新成佛。亦不住學地而成正覺。據此不限時分故無盡也。此義教興。挍量十地德。生其信也。又此數法。是通十地得。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇時者。謂大乘小乘二乘不同。小乘以六十劫。為大劫阿僧祇。小乘經此三僧祇得作佛。大乘義從拘梨已去。成一百句名一受。一受已去。名一阿僧祇。此是大數。十數中第一數也。三乘大乘佛。唯一方化儀。經此三大劫。修道得成佛。若頓教義即不可說。若一乘義即無盡劫。何以故。為依一乘一切眾生已成佛竟。復為眾生新新成佛。亦不住學地而成正覺。據此不限時分故無盡也。此義教興。挍量十地德。生其信也。又此數法。是通十地得。餘義如別章。

壽命品壽命差別章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命品壽命差別章

壽命者。謂經時分為壽。命者命根。又壽即是命。小乘以非色非心為體。大乘以不相應法為體。仍大乘初教不相應。不與小乘同。小乘不相應。即入事聚攝。大乘初教不相應。是理非事。又即是空。若依終教。即事是如。若依一乘。一切自在。何以故。是法界故。長短自在。隨機應見差別不同。問依其經文。將娑婆國土對阿彌陀國等。辨命短長。據此三千界處命根。與佛土命根雖有短長根法不異。此義云何。答據三乘義。淨土說命。即是報命。雖染淨不同。命義不別。除諸佛菩薩變化者。不入此例。若一乘義。假使世界性等十種土中。所有命根。雖福分轉勝。命亦不異。除佛境界不可說不可說。若約宗分。凡夫約人辨命。聲聞約實法辨命。若初教菩薩。即空辨命。若終教菩薩。即如辨命。若約一乘。即法界自在辨命。此義通十地。若約別教。信位終心即得。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命者。謂經時分為壽。命者命根。又壽即是命。小乘以非色非心為體。大乘以不相應法為體。仍大乘初教不相應。不與小乘同。小乘不相應。即入事聚攝。大乘初教不相應。是理非事。又即是空。若依終教。即事是如。若依一乘。一切自在。何以故。是法界故。長短自在。隨機應見差別不同。問依其經文。將娑婆國土對阿彌陀國等。辨命短長。據此三千界處命根。與佛土命根雖有短長根法不異。此義云何。答據三乘義。淨土說命。即是報命。雖染淨不同。命義不別。除諸佛菩薩變化者。不入此例。若一乘義。假使世界性等十種土中。所有命根。雖福分轉勝。命亦不異。除佛境界不可說不可說。若約宗分。凡夫約人辨命。聲聞約實法辨命。若初教菩薩。即空辨命。若終教菩薩。即如辨命。若約一乘。即法界自在辨命。此義通十地。若約別教。信位終心即得。餘義如別章。

壽命品內明往生義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命品內明往生義

往生義者。總有七門。一明往生意。二明往生所信之境。三明往生因緣。四明往生驗生法。五明往生業行。六明往生人位分齊。七明往生業行迴轉不同。初明往生意者。為欲防退。娑婆世界雜惡之處中下濡根。於緣多退。佛引往生。淨土緣強。唯進無退。故制往生。往生有二處。一是西方。二生彌勒處。若欲斷煩惱者。引生西方。不斷煩惱者。引生彌勒佛前。何以故。西方是異界故。須伏斷惑。彌勒處是同界故。不假斷惑。業成即往生。第二往生所信境者。謂阿彌陀佛國一乘三乘不同。若依一乘。阿彌陀土。屬世界海攝。何以故。為近引初機成信教境真實佛國圓融不可說故。若依三乘。西方淨土是實報處。通成四土。一法性土。二事淨土。三實報土。四化淨土。化者是報化也。非化身化。於中所有佛及土田菩薩眷屬如攝論。十七觀境圓淨泉池華菓諸乘優劣雜類不同。並對娑婆有情眾生依正果報所有色心境界。皆悉翻對引接。令成生信法門。如西方佛。引此方樂佛習心。西方樹林。引此方樂樹林習心。西方菩薩。引此方樂伴善知識習心。西方八功德水。引此方樂水習心。如是一切。並皆準知。而依四種淨土。而消息之。第三明往生因緣者。謂得往生。由六因緣成。四緣者。一因緣。二等無間緣。亦云次第緣。三所緣。亦云緣緣。四增上緣。本識業種為因緣。求生心為次第緣。淨土等境為緣緣餘法不礙為增上緣。六因者。一能作因。亦云所作因。二俱有因。亦云共有因。三相應因。四同類因。亦云自分因。五遍因。亦云遍行因。六異熟果因。亦云報因。六因生五果。相應共有二因。感增上果。自分因遍因感依果。所作自分相應共有。感解脫果及士夫果。亦名功用果。報因感報果。往生淨土五因感五果。除遍行因。此六因四緣名數。通三乘教。愚法小乘。無淨土。不取小乘因緣名。依大乘初教。六因四緣。及互為因生引二因。及十因二十因等。準之可知。終教唯四緣及互為因。頓教唯互為因。圓教一切因。何以故。諸教皆成往生故。餘義準可知。第四往生驗生法者。略有十門。一作道場門。安置道場。建彌陀佛像。幡燈散華洗浴燒香禮佛行道。念阿彌陀。一日乃至七日。驗得往生。二作三七日法。依前建立道場。念佛行道懺悔禮拜。誦大乘經。三七日滿驗得往生。三依十六觀及九品生。依經得分齊者。驗得往生。四依盂蘭盆法。依那舍長者起教。造盂蘭盆。依教成者。驗得往生。五依往生經。建立黃幡。及示佛像。并作灌頂法。若未終。若終時已終竟如法成就。得驗往生。六觀其暖觸臨終之時。頭頂暖者。驗得往生。七依彌勒發問經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生義者。總有七門。一明往生意。二明往生所信之境。三明往生因緣。四明往生驗生法。五明往生業行。六明往生人位分齊。七明往生業行迴轉不同。初明往生意者。為欲防退。娑婆世界雜惡之處中下濡根。於緣多退。佛引往生。淨土緣強。唯進無退。故制往生。往生有二處。一是西方。二生彌勒處。若欲斷煩惱者。引生西方。不斷煩惱者。引生彌勒佛前。何以故。西方是異界故。須伏斷惑。彌勒處是同界故。不假斷惑。業成即往生。第二往生所信境者。謂阿彌陀佛國一乘三乘不同。若依一乘。阿彌陀土。屬世界海攝。何以故。為近引初機成信教境真實佛國圓融不可說故。若依三乘。西方淨土是實報處。通成四土。一法性土。二事淨土。三實報土。四化淨土。化者是報化也。非化身化。於中所有佛及土田菩薩眷屬如攝論。十七觀境圓淨泉池華菓諸乘優劣雜類不同。並對娑婆有情眾生依正果報所有色心境界。皆悉翻對引接。令成生信法門。如西方佛。引此方樂佛習心。西方樹林。引此方樂樹林習心。西方菩薩。引此方樂伴善知識習心。西方八功德水。引此方樂水習心。如是一切。並皆準知。而依四種淨土。而消息之。第三明往生因緣者。謂得往生。由六因緣成。四緣者。一因緣。二等無間緣。亦云次第緣。三所緣。亦云緣緣。四增上緣。本識業種為因緣。求生心為次第緣。淨土等境為緣緣餘法不礙為增上緣。六因者。一能作因。亦云所作因。二俱有因。亦云共有因。三相應因。四同類因。亦云自分因。五遍因。亦云遍行因。六異熟果因。亦云報因。六因生五果。相應共有二因。感增上果。自分因遍因感依果。所作自分相應共有。感解脫果及士夫果。亦名功用果。報因感報果。往生淨土五因感五果。除遍行因。此六因四緣名數。通三乘教。愚法小乘。無淨土。不取小乘因緣名。依大乘初教。六因四緣。及互為因生引二因。及十因二十因等。準之可知。終教唯四緣及互為因。頓教唯互為因。圓教一切因。何以故。諸教皆成往生故。餘義準可知。第四往生驗生法者。略有十門。一作道場門。安置道場。建彌陀佛像。幡燈散華洗浴燒香禮佛行道。念阿彌陀。一日乃至七日。驗得往生。二作三七日法。依前建立道場。念佛行道懺悔禮拜。誦大乘經。三七日滿驗得往生。三依十六觀及九品生。依經得分齊者。驗得往生。四依盂蘭盆法。依那舍長者起教。造盂蘭盆。依教成者。驗得往生。五依往生經。建立黃幡。及示佛像。并作灌頂法。若未終。若終時已終竟如法成就。得驗往生。六觀其暖觸臨終之時。頭頂暖者。驗得往生。七依彌勒發問經。

十念成就。盡其一報。亦驗此人定得往生。八驗中陰身。亦得往生。若親兒女。隨在一時。知彼父母所有行相。不依前件所驗相者。應為別作三七日法。稱名行道懺悔滅罪。至心徹到。驗得父母中陰往生。九依灌頂法。四月八日。灌頂佛像。及洗菩提樹。福及父母兄弟姊妹。並驗往生。十盡其一生。六時禮佛懺悔謝過。及來去往還皆參辭禮拜。謝過尊儀。無間絕者。驗得往生。第五往生業行者。總說正助一切業行。皆為往生業行。無問內門外門有流無流。皆為往生業行。無問現生及過去未來多生所有福慧。及一切五乘等業行。迴向皆為業行。如是準知。第六往生人位分齊者。大位為其十解已前。信位之中。成十善法。正修行者。是其教家正所為之位。何以故。為此位中防退失故。及退滅故。并廢退故。十解已上。無上三退。教即不為。此據終教說。若據初教。十迴向已還是其所為。何以故。十迴向已去得不退故。若約頓教及圓教。在信位終心自分已還。是所為位。頓教及圓教。雖無相遲疾異。而約終教辨。其見聞約成多少。仍理自不同。宜可準知。此依觀經九品生文。準即可知。第七往生業行迴轉不同者。其往生業。縱使此土人天正善根。三乘正善根。求生十方淨土。正善根等。迴生西方。竝成助行因。若論正生。彼因即簡三界苦集因。無分別智。為正行因。發願求生為勝方便。臨終樂欲生為次第緣。即是正勝欲。臨終時善知識行及解者。為親增上宿世善根。大準依經。成多善根。準現生中一生所作相續大善根多少等者。即為正因。非別時意。降斯已下。是別時意。令生西方。至彼得不退。雖有前後。仍取不退。以為大宗。從此已後。展轉增勝。生無邊佛土。至普賢界。還來入彼蓮華藏世界海。成起化之用。此據極終入宅之言。若依觀經上品上生。聞妙法已。即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。遍十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。此據初始近至之言。又依往生論。有二種漸次相資法。一因二果。因者有五門。畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛。一者禮拜門。二者讚歎門。三者作願門。四者觀察門。五者迴向門。云何禮拜。身業禮阿彌陀如來應正遍知。為生彼國意故。云何讚嘆。口業讚嘆。稱彼如來名。如彼如來光明智相。如彼名義。欲如實修行相應故。云何作願。心常作願。一心專念畢竟往生安樂國土。欲如實修行奢摩他故。云何觀察。智慧觀察。正念觀彼。欲如實修行毘婆舍那故。廣如論說。云何迴向。謂迴向三處。第二果者。復有五種門。漸次成就五種功德。一者近門。二者大眾門。三者宅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十念成就。盡其一報。亦驗此人定得往生。八驗中陰身。亦得往生。若親兒女。隨在一時。知彼父母所有行相。不依前件所驗相者。應為別作三七日法。稱名行道懺悔滅罪。至心徹到。驗得父母中陰往生。九依灌頂法。四月八日。灌頂佛像。及洗菩提樹。福及父母兄弟姊妹。並驗往生。十盡其一生。六時禮佛懺悔謝過。及來去往還皆參辭禮拜。謝過尊儀。無間絕者。驗得往生。第五往生業行者。總說正助一切業行。皆為往生業行。無問內門外門有流無流。皆為往生業行。無問現生及過去未來多生所有福慧。及一切五乘等業行。迴向皆為業行。如是準知。第六往生人位分齊者。大位為其十解已前。信位之中。成十善法。正修行者。是其教家正所為之位。何以故。為此位中防退失故。及退滅故。并廢退故。十解已上。無上三退。教即不為。此據終教說。若據初教。十迴向已還是其所為。何以故。十迴向已去得不退故。若約頓教及圓教。在信位終心自分已還。是所為位。頓教及圓教。雖無相遲疾異。而約終教辨。其見聞約成多少。仍理自不同。宜可準知。此依觀經九品生文。準即可知。第七往生業行迴轉不同者。其往生業。縱使此土人天正善根。三乘正善根。求生十方淨土。正善根等。迴生西方。竝成助行因。若論正生。彼因即簡三界苦集因。無分別智。為正行因。發願求生為勝方便。臨終樂欲生為次第緣。即是正勝欲。臨終時善知識行及解者。為親增上宿世善根。大準依經。成多善根。準現生中一生所作相續大善根多少等者。即為正因。非別時意。降斯已下。是別時意。令生西方。至彼得不退。雖有前後。仍取不退。以為大宗。從此已後。展轉增勝。生無邊佛土。至普賢界。還來入彼蓮華藏世界海。成起化之用。此據極終入宅之言。若依觀經上品上生。聞妙法已。即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。遍十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。此據初始近至之言。又依往生論。有二種漸次相資法。一因二果。因者有五門。畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛。一者禮拜門。二者讚歎門。三者作願門。四者觀察門。五者迴向門。云何禮拜。身業禮阿彌陀如來應正遍知。為生彼國意故。云何讚嘆。口業讚嘆。稱彼如來名。如彼如來光明智相。如彼名義。欲如實修行相應故。云何作願。心常作願。一心專念畢竟往生安樂國土。欲如實修行奢摩他故。云何觀察。智慧觀察。正念觀彼。欲如實修行毘婆舍那故。廣如論說。云何迴向。謂迴向三處。第二果者。復有五種門。漸次成就五種功德。一者近門。二者大眾門。三者宅門。

四者屋門。五者園林遊戲地門。初四種門。成就入功德。第五門成就出功德。入第一門者。以禮拜阿彌陀佛為生彼國故。得生安樂世界。入第二門者。以讚嘆阿彌陀佛。隨順名義。稱如來名。依如來光明相心修行故。得入大會眾數。入第三門者。以一心專念作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。入第四門者。以專念觀察彼妙莊嚴。修毘婆舍那故。得到彼處受用種種法味樂。出第五門者。以大慈悲。觀察一切苦惱眾生。示應化身。迴入生死園煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力迴向故。菩薩如是修五門行。自利利他。速得成就阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者屋門。五者園林遊戲地門。初四種門。成就入功德。第五門成就出功德。入第一門者。以禮拜阿彌陀佛為生彼國故。得生安樂世界。入第二門者。以讚嘆阿彌陀佛。隨順名義。稱如來名。依如來光明相心修行故。得入大會眾數。入第三門者。以一心專念作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。入第四門者。以專念觀察彼妙莊嚴。修毘婆舍那故。得到彼處受用種種法味樂。出第五門者。以大慈悲。觀察一切苦惱眾生。示應化身。迴入生死園煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力迴向故。菩薩如是修五門行。自利利他。速得成就阿耨多羅三藐三菩提故。

菩薩住處品住處章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住處品住處章

菩薩住處者。依其五教。五義不同。若約凡夫。我所住處。何以故。為佛菩薩在凡夫處示現不異凡夫故。若聲聞住處。唯法我境。無有人故。若菩薩住處。初教即空。終教即如。不可分別故。若依頓教。一切不可說。離分別故。若一乘住處。隨方自在。無二無別。如其法界。今菩薩住處者。即是一乘普賢住處。今舉麁相示其軌耳。此義通十地。何以故。舉彼住處。讚普賢德無礙自在故。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住處者。依其五教。五義不同。若約凡夫。我所住處。何以故。為佛菩薩在凡夫處示現不異凡夫故。若聲聞住處。唯法我境。無有人故。若菩薩住處。初教即空。終教即如。不可分別故。若依頓教。一切不可說。離分別故。若一乘住處。隨方自在。無二無別。如其法界。今菩薩住處者。即是一乘普賢住處。今舉麁相示其軌耳。此義通十地。何以故。舉彼住處。讚普賢德無礙自在故。餘義如別章。

不思議法品顯果德自在章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議法品顯果德自在章

果德自在者。略說有三種。一小乘佛果德。二三乘佛果德。三一乘佛果德。小乘佛果德者。如下不共義中一百四十不共義者。即是其事。二三乘果德者。如攝論釋。有二十一種功德相應。彼論略舉法身十德。一相．二證得．三自在．四依止．五攝持．六差別．七德．八甚深．九念佛．十業顯法身義。廣釋如彼論。今且舉第七功德。有二十一句。一與最清淨四無量相應二八解脫亦名背捨。解脫者。謂一內有色外觀色。二內無色外觀色。三淨身證解脫處。四空處五識處。六無所有處。七非想非非想處。八想受滅身證位。初三背煩惱名解脫。次四背下地名解脫。後一背有緣心名解脫。又八解脫者。今解不同。小乘大乘經意。觀色知空無礙成色。是此文意。初解脫捨染相色。第二者捨色心。第三者成色無礙。第四者捨空心。第五者捨取識想。第六者去少識想。第七者去取定想。第八者去成定取。捨不自在。所以知者。如法集經如來功德中。先列名後次第解。善男子。云何有色見色。有色者皆是因緣。而生空無壽者。能如是知見得捨縛。是名解脫。云何內有色相見外色空無壽者。皆是因緣生。能如是知見得捨縛。名為解脫。云何信解脫淨。若分別淨不淨相。名為邪見。以信淨故。得脫捨縛。名為解脫。過一切色相。滅一切有對相。不念一切別異相。知無邊虛空。即入無邊虛空行。無量虛空。如是知得捨脫縛。名為解脫。過一切虛空。知無邊識。即入無邊識行。此無邊識即是空。能如是知。得脫捨縛名解脫過無邊識。知無所有少。即入無所有行。所有者名貪嗔癡煩惱。入無所有行者。滅彼煩惱。能如是知。得脫捨縛名為解脫。過無所有者。知非有想非無想安穩。即入非有想非無想行。非有想者。性空家靜。非無想者。以依因緣而有。能如是知見。得脫捨縛。得名解脫。過一切非有想非無想。滅一切受想。入滅盡定行。是菩薩如是見。想如陽炎。受如水泡。想即受。受即想。無智者無壽者。能如是知。得脫捨縛名為解脫。薩遮尼乾子經。明如來德。釋次第定八解脫等。與法集經並同無異。餘者如別章。三八制入亦名勝處。心能制境。使境從心故名制入。一內有色想外觀色少好色惡色。二內有色想外觀色多好色惡色。三內無色想外觀色少好色惡色。四內無色想外觀色多好色惡色。五內無色想外觀青青色青觀青光。六內無色想外觀黃黃色黃觀黃光。七內無色想外觀赤赤色赤觀赤光。八內無色想外觀白白色白觀白光。勝於境界。勝於煩惱故名勝處。四十一切入。謂青．黃．赤．白．地．水．火．風．空處．識處．觀上下諸方。青等十法無二無量名一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果德自在者。略說有三種。一小乘佛果德。二三乘佛果德。三一乘佛果德。小乘佛果德者。如下不共義中一百四十不共義者。即是其事。二三乘果德者。如攝論釋。有二十一種功德相應。彼論略舉法身十德。一相．二證得．三自在．四依止．五攝持．六差別．七德．八甚深．九念佛．十業顯法身義。廣釋如彼論。今且舉第七功德。有二十一句。一與最清淨四無量相應二八解脫亦名背捨。解脫者。謂一內有色外觀色。二內無色外觀色。三淨身證解脫處。四空處五識處。六無所有處。七非想非非想處。八想受滅身證位。初三背煩惱名解脫。次四背下地名解脫。後一背有緣心名解脫。又八解脫者。今解不同。小乘大乘經意。觀色知空無礙成色。是此文意。初解脫捨染相色。第二者捨色心。第三者成色無礙。第四者捨空心。第五者捨取識想。第六者去少識想。第七者去取定想。第八者去成定取。捨不自在。所以知者。如法集經如來功德中。先列名後次第解。善男子。云何有色見色。有色者皆是因緣。而生空無壽者。能如是知見得捨縛。是名解脫。云何內有色相見外色空無壽者。皆是因緣生。能如是知見得捨縛。名為解脫。云何信解脫淨。若分別淨不淨相。名為邪見。以信淨故。得脫捨縛。名為解脫。過一切色相。滅一切有對相。不念一切別異相。知無邊虛空。即入無邊虛空行。無量虛空。如是知得捨脫縛。名為解脫。過一切虛空。知無邊識。即入無邊識行。此無邊識即是空。能如是知。得脫捨縛名解脫過無邊識。知無所有少。即入無所有行。所有者名貪嗔癡煩惱。入無所有行者。滅彼煩惱。能如是知。得脫捨縛名為解脫。過無所有者。知非有想非無想安穩。即入非有想非無想行。非有想者。性空家靜。非無想者。以依因緣而有。能如是知見。得脫捨縛。得名解脫。過一切非有想非無想。滅一切受想。入滅盡定行。是菩薩如是見。想如陽炎。受如水泡。想即受。受即想。無智者無壽者。能如是知。得脫捨縛名為解脫。薩遮尼乾子經。明如來德。釋次第定八解脫等。與法集經並同無異。餘者如別章。三八制入亦名勝處。心能制境。使境從心故名制入。一內有色想外觀色少好色惡色。二內有色想外觀色多好色惡色。三內無色想外觀色少好色惡色。四內無色想外觀色多好色惡色。五內無色想外觀青青色青觀青光。六內無色想外觀黃黃色黃觀黃光。七內無色想外觀赤赤色赤觀赤光。八內無色想外觀白白色白觀白光。勝於境界。勝於煩惱故名勝處。四十一切入。謂青．黃．赤．白．地．水．火．風．空處．識處．觀上下諸方。青等十法無二無量名一切

入。五無諍三摩提。六願智。七四無礙解。八六通慧。九三十二大人相。十八十小相。十一四種一切相清淨。謂身清淨。境界清淨。心清淨。智清淨。十二十力。十三四無畏。十四四不護。謂身口意命。十五三念處。謂他生誹謗如來亦不嗔。他若能信如來亦不愛。若無毀無信如來亦不捨。十六拔除習氣。十七無忘失法。十八大悲。十九十八不共法。二十一切相最勝智。二十一等等者等六清淨。一惑障清淨。由滅惑等三障。三障即皮肉心。二業障清淨。由滅二十二業障故。二十二者。對二十二無明說。三報障清淨。由除七種生死故。七種者。三界三種分段。四種變易。四利益清淨。由於生死涅槃無隔礙故。五自在清淨。不由功用。於一切法。如意能現故。六無戲論清淨。由過言語覺觀思惟境界故。前二十功德。通大小乘。後等六句功德。唯是大乘。餘義如論釋。此上功德是三乘義。於中亦有同異。若前二十句。通其愚法小乘。後等字六句。唯是三乘。又前二十句。通小乘者。但通初教。後六句局大乘者。局在終教。如攝論下十二句甚深。亦有兩判。一是終教甚深。二是頓教甚深。應準二十一句判。三一乘功德者。如不思議品說。佛有十種德。一諸佛剎不可思議。二諸佛淨願不可思議。三諸佛種性不可思議。四諸佛出世不可思議。五諸佛法身不可思議。六諸佛音聲不可思議。七諸佛智慧不可思議。八諸佛神力自在不可思議。九諸佛無礙住不可思議。十諸佛解脫不可思議。如經下文廣釋。不同三乘小乘義。此一乘義。下通十地。何以故。一乘因果無二無別故。三乘及小乘。唯果不通因。又如梁本攝論十二種甚深云。諸惑已滅伏。如毒呪所害由惑至惑盡。佛證一切智。論云。諸惑已滅伏。如毒呪所害。釋曰。此下一偈。明第十一滅惑甚深。諸惑謂見修煩惱。於菩薩地中。先已滅盡。餘心煩惱。雖復未滅。由智念所伏。廢其功用。譬如眾毒呪力所害無復本能。心惑亦爾。智念所守。不能復生二惑染污。論曰。由惑至惑盡佛證一切智。釋曰。諸菩薩留隨眠惑。為助道分。不同二乘速般涅槃。由此事故。修道究竟。得習氣滅盡。及證圓智。又如第四甚深云。若不留此隨眠欲。則同二乘涅槃。若不除上心欲。則與凡夫不異。問十二甚深是果德法身。已離諸障。因何舉留惑已明深義。答今法身分齊。對生死際已明法身。生死際中是不自在義。法身分中是自在義故作此說。又如梁本攝論云。明三乘義。論曰。復有經言。佛法甚深。釋曰。下明道及道果故言甚深。論曰。何者甚深。此論中自廣分別。一切佛法常住為性。由法身常住故。釋曰。諸佛法身常 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入。五無諍三摩提。六願智。七四無礙解。八六通慧。九三十二大人相。十八十小相。十一四種一切相清淨。謂身清淨。境界清淨。心清淨。智清淨。十二十力。十三四無畏。十四四不護。謂身口意命。十五三念處。謂他生誹謗如來亦不嗔。他若能信如來亦不愛。若無毀無信如來亦不捨。十六拔除習氣。十七無忘失法。十八大悲。十九十八不共法。二十一切相最勝智。二十一等等者等六清淨。一惑障清淨。由滅惑等三障。三障即皮肉心。二業障清淨。由滅二十二業障故。二十二者。對二十二無明說。三報障清淨。由除七種生死故。七種者。三界三種分段。四種變易。四利益清淨。由於生死涅槃無隔礙故。五自在清淨。不由功用。於一切法。如意能現故。六無戲論清淨。由過言語覺觀思惟境界故。前二十功德。通大小乘。後等六句功德。唯是大乘。餘義如論釋。此上功德是三乘義。於中亦有同異。若前二十句。通其愚法小乘。後等字六句。唯是三乘。又前二十句。通小乘者。但通初教。後六句局大乘者。局在終教。如攝論下十二句甚深。亦有兩判。一是終教甚深。二是頓教甚深。應準二十一句判。三一乘功德者。如不思議品說。佛有十種德。一諸佛剎不可思議。二諸佛淨願不可思議。三諸佛種性不可思議。四諸佛出世不可思議。五諸佛法身不可思議。六諸佛音聲不可思議。七諸佛智慧不可思議。八諸佛神力自在不可思議。九諸佛無礙住不可思議。十諸佛解脫不可思議。如經下文廣釋。不同三乘小乘義。此一乘義。下通十地。何以故。一乘因果無二無別故。三乘及小乘。唯果不通因。又如梁本攝論十二種甚深云。諸惑已滅伏。如毒呪所害由惑至惑盡。佛證一切智。論云。諸惑已滅伏。如毒呪所害。釋曰。此下一偈。明第十一滅惑甚深。諸惑謂見修煩惱。於菩薩地中。先已滅盡。餘心煩惱。雖復未滅。由智念所伏。廢其功用。譬如眾毒呪力所害無復本能。心惑亦爾。智念所守。不能復生二惑染污。論曰。由惑至惑盡佛證一切智。釋曰。諸菩薩留隨眠惑。為助道分。不同二乘速般涅槃。由此事故。修道究竟。得習氣滅盡。及證圓智。又如第四甚深云。若不留此隨眠欲。則同二乘涅槃。若不除上心欲。則與凡夫不異。問十二甚深是果德法身。已離諸障。因何舉留惑已明深義。答今法身分齊。對生死際已明法身。生死際中是不自在義。法身分中是自在義故作此說。又如梁本攝論云。明三乘義。論曰。復有經言。佛法甚深。釋曰。下明道及道果故言甚深。論曰。何者甚深。此論中自廣分別。一切佛法常住為性。由法身常住故。釋曰。諸佛法身常

住。一切佛法皆依法身。以法身為首故。法身常住。為一切佛法性。論曰。一切佛法皆斷。由一切障皆斷盡故。釋曰。一一佛法。悉無惑障及智障故。障斷盡為一切佛法性。現在煩惱滅為斷。未來煩惱不生為盡。即是盡無生智。論曰。一切佛法生起為性。由化身恒生起故。釋曰。由慈悲本願。生起化身。相續無盡故。化身生起。為一切佛法性。論曰。一切佛法能得為性。能得共對治眾生八萬四千煩惱行故。釋曰。一切佛法。以無所得為性。此是正說。由三無性不可定說有無故。雖以無得為性。亦有能得義。若離佛法。不能得了別所對治惑。不能得安立能對治道故。論曰。一切佛法。有欲為性。有欲眾生愛攝令成自體故。一切佛法。有嗔為性。一切佛法。有癡為性。一切佛法。凡夫法為性。釋曰。此有二義。一菩薩攝一切有欲眾生為自體。一切佛法皆依自體故。二大悲為愛。愛即是欲。菩薩以大悲攝一切眾生。依大悲生福德智慧行故。嗔癡及凡夫法亦爾。論曰。一切佛法。無染著為性。成就真如。一切障不能染故。釋曰。道後真如斷一切障盡。是無垢清淨故名成就。一切障所不能染。一切佛法。以此真實為體性故。論曰。一切佛法不可染著。諸佛出現於世。非世法所能染故。釋曰。前明真如境。此明真如智。諸佛菩薩。以真如智為體。即是應身。此體是唯識。真如所顯。非根塵分別所起。非八種世法及世法所起欲嗔等惑。所能染著。何以故。是彼對治故。修得無分別智成就。名諸佛出現於世。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住。一切佛法皆依法身。以法身為首故。法身常住。為一切佛法性。論曰。一切佛法皆斷。由一切障皆斷盡故。釋曰。一一佛法。悉無惑障及智障故。障斷盡為一切佛法性。現在煩惱滅為斷。未來煩惱不生為盡。即是盡無生智。論曰。一切佛法生起為性。由化身恒生起故。釋曰。由慈悲本願。生起化身。相續無盡故。化身生起。為一切佛法性。論曰。一切佛法能得為性。能得共對治眾生八萬四千煩惱行故。釋曰。一切佛法。以無所得為性。此是正說。由三無性不可定說有無故。雖以無得為性。亦有能得義。若離佛法。不能得了別所對治惑。不能得安立能對治道故。論曰。一切佛法。有欲為性。有欲眾生愛攝令成自體故。一切佛法。有嗔為性。一切佛法。有癡為性。一切佛法。凡夫法為性。釋曰。此有二義。一菩薩攝一切有欲眾生為自體。一切佛法皆依自體故。二大悲為愛。愛即是欲。菩薩以大悲攝一切眾生。依大悲生福德智慧行故。嗔癡及凡夫法亦爾。論曰。一切佛法。無染著為性。成就真如。一切障不能染故。釋曰。道後真如斷一切障盡。是無垢清淨故名成就。一切障所不能染。一切佛法。以此真實為體性故。論曰。一切佛法不可染著。諸佛出現於世。非世法所能染故。釋曰。前明真如境。此明真如智。諸佛菩薩。以真如智為體。即是應身。此體是唯識。真如所顯。非根塵分別所起。非八種世法及世法所起欲嗔等惑。所能染著。何以故。是彼對治故。修得無分別智成就。名諸佛出現於世。餘義如別章。

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解脫者。小乘解脫。解脫諸障。三乘解脫。作用自在。一乘解脫。無盡自在。所謂十解脫。一一切諸佛於一微塵中。悉能普現不可說不可說諸佛出世。二一切諸佛於一微塵中。悉能普現不可說不可說諸佛轉淨法輪。三一切諸佛於一微塵中。教化調伏不可說不可說眾生。四一切諸佛於一微塵中。普現不可說不可說佛剎。五一切諸佛於一微塵中。授不可說不可說菩薩記。六一切諸佛於一微塵中。普現三世諸佛出世。七一切諸佛於一微塵中。普現三世一切佛剎。八一切諸佛於一微塵中。普現三世諸佛自在之力。九一切諸佛於一微塵中。普現三世一切眾生。十一切諸佛於一微塵中。普現三世一切諸佛佛事。所以說十者。欲顯無量故。此據得普賢菩薩行法已去。即與相應。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫者。小乘解脫。解脫諸障。三乘解脫。作用自在。一乘解脫。無盡自在。所謂十解脫。一一切諸佛於一微塵中。悉能普現不可說不可說諸佛出世。二一切諸佛於一微塵中。悉能普現不可說不可說諸佛轉淨法輪。三一切諸佛於一微塵中。教化調伏不可說不可說眾生。四一切諸佛於一微塵中。普現不可說不可說佛剎。五一切諸佛於一微塵中。授不可說不可說菩薩記。六一切諸佛於一微塵中。普現三世諸佛出世。七一切諸佛於一微塵中。普現三世一切佛剎。八一切諸佛於一微塵中。普現三世諸佛自在之力。九一切諸佛於一微塵中。普現三世一切眾生。十一切諸佛於一微塵中。普現三世一切諸佛佛事。所以說十者。欲顯無量故。此據得普賢菩薩行法已去。即與相應。餘義如別章。

如來相海品相海章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來相海品相海章

相海者。依小乘義。佛有三十二相同人。八十種好同天。若三乘義三十二相八十種好。初教即空。終教即如。問三十二相八十種好。依三乘義本在化身。因何攝論攝入功德屬其法身。答欲知所由。先須知教立其佛意。若小乘人但立二佛。一生身佛。二化身佛。若依小乘。三十二相八十種好。屬其生身。人天中佛亦同報身。但有我無我別。若依三乘。或一佛。謂頓教佛。唯一無分別實性即是佛。或立二佛。謂自性法身佛。應化法身佛。此義當終教。何以故。俱是法身故。依梵網經。但分盧舍那報身化身二佛。不分法性身。或說三佛。一法身佛。二報身佛。三化身佛。此之一義。當迴心教。何以故。由小乘人不立法身。此依攝論。又法身亦二種二十一句功德等。或屬應身。或屬法身。或說四佛。謂自性身．法身．應身．化身。此義唯當直進教等。何以故。為欲顯法身是差別德。自性身是通一體故。若約此義。三十二相八十種好。所攝不同。若望二身。即俱是法身。若望三身。即屬化身。若望四身。即屬法身及化身。若屬法身。三十二相等。是其德義。若屬化身。三十二相。是其相義。所以得知。為攝論中明其三身。或本有及修生為法身。但現淨土受法樂相。是其應身。八相成道相。是其化身。或將本有為其法身。能依修生。是其應身。依應起化。是其化身。有此不同故。今義判不得一定。宜可思準。又約增數佛。謂一數佛。即如來藏佛。二數佛。一自性法身。應化法身。二應身化身。三數佛。謂法身應身化身。法身三者。本有法身。修後轉依法身。化用隨緣法身。應身三者。謂修得應理應身。淨土應法樂緣應身。隨緣化用應身。化身三者。法身勝德流化之身。應身起化引物之身。摩㝹摩化引下之身。四數者。謂自性身等四佛。皆離四過。成其四德。自性身有約體德。自性身無即離相德。亦有亦無隨緣德。非有非無離過德。餘身亦準之。今此華嚴不思議法品相海品小相品。有人判屬三身量。恐未然。此經無三身。但有二種十身。如前後說。今此三品。初品為體。相海為相。小相明用。此相義依現文。中有九十三相。下文別自廣說。有十蓮華藏莊嚴世界海微塵數等相。若約此文。三乘小乘則無此事。唯是一乘。當知。教分三乘小乘及以一乘。並悉不同。若通總說。極不生解。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相海者。依小乘義。佛有三十二相同人。八十種好同天。若三乘義三十二相八十種好。初教即空。終教即如。問三十二相八十種好。依三乘義本在化身。因何攝論攝入功德屬其法身。答欲知所由。先須知教立其佛意。若小乘人但立二佛。一生身佛。二化身佛。若依小乘。三十二相八十種好。屬其生身。人天中佛亦同報身。但有我無我別。若依三乘。或一佛。謂頓教佛。唯一無分別實性即是佛。或立二佛。謂自性法身佛。應化法身佛。此義當終教。何以故。俱是法身故。依梵網經。但分盧舍那報身化身二佛。不分法性身。或說三佛。一法身佛。二報身佛。三化身佛。此之一義。當迴心教。何以故。由小乘人不立法身。此依攝論。又法身亦二種二十一句功德等。或屬應身。或屬法身。或說四佛。謂自性身．法身．應身．化身。此義唯當直進教等。何以故。為欲顯法身是差別德。自性身是通一體故。若約此義。三十二相八十種好。所攝不同。若望二身。即俱是法身。若望三身。即屬化身。若望四身。即屬法身及化身。若屬法身。三十二相等。是其德義。若屬化身。三十二相。是其相義。所以得知。為攝論中明其三身。或本有及修生為法身。但現淨土受法樂相。是其應身。八相成道相。是其化身。或將本有為其法身。能依修生。是其應身。依應起化。是其化身。有此不同故。今義判不得一定。宜可思準。又約增數佛。謂一數佛。即如來藏佛。二數佛。一自性法身。應化法身。二應身化身。三數佛。謂法身應身化身。法身三者。本有法身。修後轉依法身。化用隨緣法身。應身三者。謂修得應理應身。淨土應法樂緣應身。隨緣化用應身。化身三者。法身勝德流化之身。應身起化引物之身。摩㝹摩化引下之身。四數者。謂自性身等四佛。皆離四過。成其四德。自性身有約體德。自性身無即離相德。亦有亦無隨緣德。非有非無離過德。餘身亦準之。今此華嚴不思議法品相海品小相品。有人判屬三身量。恐未然。此經無三身。但有二種十身。如前後說。今此三品。初品為體。相海為相。小相明用。此相義依現文。中有九十三相。下文別自廣說。有十蓮華藏莊嚴世界海微塵數等相。若約此文。三乘小乘則無此事。唯是一乘。當知。教分三乘小乘及以一乘。並悉不同。若通總說。極不生解。餘義如別章。

小相光明功德品小相用章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小相光明功德品小相用章

小相用者。文中大意。明一乘小相極有大用。為一乘小相德。一即一切。稱法界故。由此義故。小相功德一時之間。即令無量眾生從三惡道出生其天中。感空中聲自然教授。於此一身。即斷八萬四千煩惱。自分勝進皆悉具足。兼及自他。俱證十地離垢三昧。唯除受識。一時既如此。餘時亦復然。時既因陀羅微細自在度生亦如之。有此大利。舉其小相。相形辨勝。當知。大相不可說不可說。此品文中意。存大用。不欲明其別好小相。宜可知之。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小相用者。文中大意。明一乘小相極有大用。為一乘小相德。一即一切。稱法界故。由此義故。小相功德一時之間。即令無量眾生從三惡道出生其天中。感空中聲自然教授。於此一身。即斷八萬四千煩惱。自分勝進皆悉具足。兼及自他。俱證十地離垢三昧。唯除受識。一時既如此。餘時亦復然。時既因陀羅微細自在度生亦如之。有此大利。舉其小相。相形辨勝。當知。大相不可說不可說。此品文中意。存大用。不欲明其別好小相。宜可知之。餘義如別章。

普賢行品普賢章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行品普賢章

普賢者。大分有二。一三乘普賢。二一乘普賢。三乘普賢者。一人二解三行。初人者。如法華經乘象。至行者前。是其人也。二解者。如法華經迴三歸一等。即是趣向一乘之正解。三行者。如法華經說普賢品。明普賢品。明普賢行者即是。二一乘普賢亦有三。一人。謂第四十五知識普賢者是。二解。即普賢品六十行門。各皆普遍。及漸次深深深深深深深深深深。及等因陀羅微細事等。三行。即離世間品十種普賢心。十種普賢願行法。如文可知。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢者。大分有二。一三乘普賢。二一乘普賢。三乘普賢者。一人二解三行。初人者。如法華經乘象。至行者前。是其人也。二解者。如法華經迴三歸一等。即是趣向一乘之正解。三行者。如法華經說普賢品。明普賢品。明普賢行者即是。二一乘普賢亦有三。一人。謂第四十五知識普賢者是。二解。即普賢品六十行門。各皆普遍。及漸次深深深深深深深深深深。及等因陀羅微細事等。三行。即離世間品十種普賢心。十種普賢願行法。如文可知。餘義如別章。

性起品明性起章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性起品明性起章

性起者。明一乘法界。緣起之際。本來究竟。離於修造。何以故。以離相故。起在大解大行。離分別菩提心中。名為起也。由是緣起性故。說為起。起即不起。不起者是性起。廣如經文。此義是一乘。若證位在十地。若善巧在十迴向。若應行即在十行。若應解即在十解。若應信即在十信終心勝進位中。若究竟即在佛果。若據十即在一時。若據智相。即應六相。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性起者。明一乘法界。緣起之際。本來究竟。離於修造。何以故。以離相故。起在大解大行。離分別菩提心中。名為起也。由是緣起性故。說為起。起即不起。不起者是性起。廣如經文。此義是一乘。若證位在十地。若善巧在十迴向。若應行即在十行。若應解即在十解。若應信即在十信終心勝進位中。若究竟即在佛果。若據十即在一時。若據智相。即應六相。餘義如別章。

亡是非論(曇遷禪師撰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亡是非論(曇遷禪師撰)

夫自是非彼。美己惡人。物莫不然。以皆然故。舉世紛紜。無自正者也。斯由未達是非之患。云其患者。乃有十種不可。一是非無適主。二自性不定。三彼我俱有。四更互因生。五互不相及。六隱顯有無。七性自相違。八執者情偏。九是非差別。十無是無非。初明無適主者。此云我是。彼云我是。彼此競取。乃令是無定從。彼復云此非。此復云彼非。彼此競興。遂使非無適趣。惑者必欲以是歸自以非屬彼者。此有何理而可然也。理不然故。強為之者。莫不致敗耳。物豈知其然哉二自性不定者。是性是於是。或復是於非。非性非於非。亦或非於是。然愚者竊竊唯言。是是不許是非。亦許非非。不論非是。自謂得理。不患其失。且共論之。若以是是於是。即有二是過。一所是過。二能是過。所是過者。所是若是。是已是何用是。所是若非。是應言是非是。云何言是是。能是過者。待所故說能。所是既不立。能是亦不成。能所俱不成故。何處當有是也。若復非於非。其過亦如此。例是取悟。勿更分別。理盡於此。是以不可也。三彼我俱有者。此是而非彼。彼是而非此。此之與彼。各有一是一非。惑者唯自謂有是。不言有非。謂彼唯非。不許有是。斯有何理而可然乎。四更互因生者。非因自是心生。是因非他心起。以從自是心生故。此即自是者非非他非也。是復從非他心生故。此乃他非者是非我是也。然惑者。偏欲取是自歸以非許人。無如此理故不可也。五互不相及者。凡是自非他者。本欲望非至彼。然彼猶自謂為是。以猶自謂為是故即驗。非不至彼。非他自是者。亦希是至此。然猶為彼所非。以彼非故即明。是不至此。是不至此。而言我是。非不至彼。復謂他非。理窮於此故不然也。六隱顯有無者。尋夫物情惑也。莫不同於自是均於詳非。均詳非故。舉世無是。我當云何獨有是也。同於自是。則天下無非。以無非故。我何所非。然惑者。謂有是可是。有非可非。義乃不然故不可也。七性自相違者。是則性自違非。非乃性自害是。以我獨欲立是定非。是既立已。必為多非非一是。是多非非故。一是那可是。以是不可是故。則非何所非。無所非故。非則自非矣。自非則無非。非是則無是。惑者礭。欲以是定非用非非是者。未足然也。八執情偏者。夫物之偏也。皆不見彼之所。見唯自知其所知。以自知其所知故。因即以為是。不見彼之所見故。謂彼唯非。若乃見彼所見。謂之非者。或容可爾。既不見彼所見。而言彼非者。彼何必非也。若復自知其所知。因以自是者。此則是已私是。若為使他亦謂之是也。以此過故。無理可然。九是非差別者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫自是非彼。美己惡人。物莫不然。以皆然故。舉世紛紜。無自正者也。斯由未達是非之患。云其患者。乃有十種不可。一是非無適主。二自性不定。三彼我俱有。四更互因生。五互不相及。六隱顯有無。七性自相違。八執者情偏。九是非差別。十無是無非。初明無適主者。此云我是。彼云我是。彼此競取。乃令是無定從。彼復云此非。此復云彼非。彼此競興。遂使非無適趣。惑者必欲以是歸自以非屬彼者。此有何理而可然也。理不然故。強為之者。莫不致敗耳。物豈知其然哉二自性不定者。是性是於是。或復是於非。非性非於非。亦或非於是。然愚者竊竊唯言。是是不許是非。亦許非非。不論非是。自謂得理。不患其失。且共論之。若以是是於是。即有二是過。一所是過。二能是過。所是過者。所是若是。是已是何用是。所是若非。是應言是非是。云何言是是。能是過者。待所故說能。所是既不立。能是亦不成。能所俱不成故。何處當有是也。若復非於非。其過亦如此。例是取悟。勿更分別。理盡於此。是以不可也。三彼我俱有者。此是而非彼。彼是而非此。此之與彼。各有一是一非。惑者唯自謂有是。不言有非。謂彼唯非。不許有是。斯有何理而可然乎。四更互因生者。非因自是心生。是因非他心起。以從自是心生故。此即自是者非非他非也。是復從非他心生故。此乃他非者是非我是也。然惑者。偏欲取是自歸以非許人。無如此理故不可也。五互不相及者。凡是自非他者。本欲望非至彼。然彼猶自謂為是。以猶自謂為是故即驗。非不至彼。非他自是者。亦希是至此。然猶為彼所非。以彼非故即明。是不至此。是不至此。而言我是。非不至彼。復謂他非。理窮於此故不然也。六隱顯有無者。尋夫物情惑也。莫不同於自是均於詳非。均詳非故。舉世無是。我當云何獨有是也。同於自是。則天下無非。以無非故。我何所非。然惑者。謂有是可是。有非可非。義乃不然故不可也。七性自相違者。是則性自違非。非乃性自害是。以我獨欲立是定非。是既立已。必為多非非一是。是多非非故。一是那可是。以是不可是故。則非何所非。無所非故。非則自非矣。自非則無非。非是則無是。惑者礭。欲以是定非用非非是者。未足然也。八執情偏者。夫物之偏也。皆不見彼之所。見唯自知其所知。以自知其所知故。因即以為是。不見彼之所見故。謂彼唯非。若乃見彼所見。謂之非者。或容可爾。既不見彼所見。而言彼非者。彼何必非也。若復自知其所知。因以自是者。此則是已私是。若為使他亦謂之是也。以此過故。無理可然。九是非差別者。

然滯俗之輩。以是為是。以非為非。此乃麁免以是為非以非為是者顛倒失也。然物外高趣。以是非為非。用無是非為是。此亦免於是非之一失。猶自存於一是一非。是非雖同。理趣胡越。而惑者。聞是則謂凡聖同是。聞非復謂賢愚共非。失理致此。未足然也。十無是無非者。若夫以是非為非。無是非為是者。彼且惡於是非。猶不免是非累也。而欲惡於其累別更有所存者。然其所上。已存於心。亦未免於累也。將欲不累。莫若無心以無心故。誰謂為是非。是非亡矣。彼我隨喪。彼我喪故。得失亦無也。不然於然。不可於可。爾乃任放無為。逍遙累外耳。此又順性起故。錄附之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然滯俗之輩。以是為是。以非為非。此乃麁免以是為非以非為是者顛倒失也。然物外高趣。以是非為非。用無是非為是。此亦免於是非之一失。猶自存於一是一非。是非雖同。理趣胡越。而惑者。聞是則謂凡聖同是。聞非復謂賢愚共非。失理致此。未足然也。十無是無非者。若夫以是非為非。無是非為是者。彼且惡於是非。猶不免是非累也。而欲惡於其累別更有所存者。然其所上。已存於心。亦未免於累也。將欲不累。莫若無心以無心故。誰謂為是非。是非亡矣。彼我隨喪。彼我喪故。得失亦無也。不然於然。不可於可。爾乃任放無為。逍遙累外耳。此又順性起故。錄附之。

明涅槃章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明涅槃章

涅槃者有三種。一小乘涅槃。謂有餘無餘。有餘者。有餘身智。無餘者。無餘身智。同數滅無為為體。二者三乘涅槃。有其五種。一無住處涅槃。二自性涅槃。三方便淨涅槃。四有餘涅槃。五無餘涅槃。無住者。智悲相導。無住著故。此義通因果。性淨者。本有故。寂滅故。方便淨者。藉緣修故。涅槃同前釋。有餘者。有餘應化。未窮盡故。無餘者。法身無餘。順寂滅故。三一乘涅槃者。如前所有義。若約別教言。即十種涅槃。如離世間品說。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃者有三種。一小乘涅槃。謂有餘無餘。有餘者。有餘身智。無餘者。無餘身智。同數滅無為為體。二者三乘涅槃。有其五種。一無住處涅槃。二自性涅槃。三方便淨涅槃。四有餘涅槃。五無餘涅槃。無住者。智悲相導。無住著故。此義通因果。性淨者。本有故。寂滅故。方便淨者。藉緣修故。涅槃同前釋。有餘者。有餘應化。未窮盡故。無餘者。法身無餘。順寂滅故。三一乘涅槃者。如前所有義。若約別教言。即十種涅槃。如離世間品說。餘義如別章。

見聞供養福分章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞供養福分章

福分者。大分有二。一現在福分。據現在去危得樂等用。二據未來成滅罪得世間出世間善因果等用。如教相中幡燈誦呪結壇印相等功德。意成現在用。非無後世益。如建立行檀等及一乘見聞等。成其後世益。非無現在用。若據人天及小乘三乘并一乘。但由迴向方便不同。遂福分有別。據其福體。無二無別。常稱本性。無有差別。若人天即邪正不同。若聲聞唯成助滿。若初教其體即空。若終教其體即如。若如前諸義。為一乘所目。即屬一乘。若別教言。見聞已去即是一乘。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福分者。大分有二。一現在福分。據現在去危得樂等用。二據未來成滅罪得世間出世間善因果等用。如教相中幡燈誦呪結壇印相等功德。意成現在用。非無後世益。如建立行檀等及一乘見聞等。成其後世益。非無現在用。若據人天及小乘三乘并一乘。但由迴向方便不同。遂福分有別。據其福體。無二無別。常稱本性。無有差別。若人天即邪正不同。若聲聞唯成助滿。若初教其體即空。若終教其體即如。若如前諸義。為一乘所目。即屬一乘。若別教言。見聞已去即是一乘。餘義如別章。

第七會離世間品明智章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會離世間品明智章

智者有三。一小乘二三乘三一乘。智者照察名智。審達名慧。小乘有十智。謂苦智．集智．滅智．道智．法智．比智．等智．他心智．盡智．無生智。知苦名苦智。乃至知道名道智。知欲界法名法智。知色無色法名比智。知一切法名等智。即有漏智也。知他心心法名他心智。知煩惱盡名盡智。知煩惱不生名無生智也。并流類有十六心。謂苦法忍．苦法智．苦比忍．苦比智．集法忍．集法智．集比忍．集比智．滅法忍．滅法智．滅比忍．滅比智．道法忍．道法智．道比忍．道比智．八忍為無礙。八智為解脫。智名決定。忍與疑。得俱生。不決定故。不得通名智。故與心名。有十六行相。謂無常苦空無我行。因集有緣行。亦名因相集相生相緣相。滅止妙出行。亦名滅相靜相妙相離相。道如跡乘行。亦名道相如相行相出相。是行所依名行。亦成業名行。又有四十四智。謂老死苦老死集老死滅老死道。乃至行亦如是。老死有四智為性。謂法智比智苦智等智。乃至老死道亦四智為性。如是老死四智。各四智為性。乃至行四智。亦各四智為性。以無明不具故不立也。但有四十四。又有七十七智。謂初知生是老死緣。二非不緣有老死。三過去生曾為老死緣。四非不曾緣過去生有老死。五未來生當為老死緣。六非不當緣未來生有老死。七法住智。此法是無常。是有為。從因緣生。是盡法是滅法。是無欲法。如老死有七。乃至行亦七。就老死中。前六智以四智為性。謂法智比智集智等智。第七法住智。以等智為性。問何故不說無明緣智。答望十二支。無明已前。無支對故不說也。又解。依成實論。於聞思地作四十四智觀。七十七智觀。空有並觀伏滅無明等。四十四智者。正緣老死。兼知無性。名老死智。即審境觀。二老死集生支。作增上緣。集起老死。正緣於集。兼知無性。名老死集智。名推因觀。三老死滅。正緣老死滅。兼知無性。名老死滅智。此名審滅觀。四老死滅道。正緣滅解。兼知無性。名滅道智。名審行觀。如老死有四。乃至行亦有四。無明無因故不說也。七十七智者。一謂無明緣行。此推因觀。二不離無明緣行。此審因觀。三世各二合成六。此緣有心名法住智。第七無明滅。即性滅名泥洹智。如是七智乃至生支。即成七十七也。老死後無支故不說也。今大乘義。初教門中。少異成實。雜集論中。雜染流轉說。即彼七十七智也。安立諦說。即三十四智觀。此初教淨順逆二觀。即成實所無也。亦可淨順觀入前第七泥洹智觀。攝餘義不同。復有三智。謂聞思修。二三乘就中有二。一初教有十一智。謂苦智等十智上。加一如實智。又有十三智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者有三。一小乘二三乘三一乘。智者照察名智。審達名慧。小乘有十智。謂苦智．集智．滅智．道智．法智．比智．等智．他心智．盡智．無生智。知苦名苦智。乃至知道名道智。知欲界法名法智。知色無色法名比智。知一切法名等智。即有漏智也。知他心心法名他心智。知煩惱盡名盡智。知煩惱不生名無生智也。并流類有十六心。謂苦法忍．苦法智．苦比忍．苦比智．集法忍．集法智．集比忍．集比智．滅法忍．滅法智．滅比忍．滅比智．道法忍．道法智．道比忍．道比智．八忍為無礙。八智為解脫。智名決定。忍與疑。得俱生。不決定故。不得通名智。故與心名。有十六行相。謂無常苦空無我行。因集有緣行。亦名因相集相生相緣相。滅止妙出行。亦名滅相靜相妙相離相。道如跡乘行。亦名道相如相行相出相。是行所依名行。亦成業名行。又有四十四智。謂老死苦老死集老死滅老死道。乃至行亦如是。老死有四智為性。謂法智比智苦智等智。乃至老死道亦四智為性。如是老死四智。各四智為性。乃至行四智。亦各四智為性。以無明不具故不立也。但有四十四。又有七十七智。謂初知生是老死緣。二非不緣有老死。三過去生曾為老死緣。四非不曾緣過去生有老死。五未來生當為老死緣。六非不當緣未來生有老死。七法住智。此法是無常。是有為。從因緣生。是盡法是滅法。是無欲法。如老死有七。乃至行亦七。就老死中。前六智以四智為性。謂法智比智集智等智。第七法住智。以等智為性。問何故不說無明緣智。答望十二支。無明已前。無支對故不說也。又解。依成實論。於聞思地作四十四智觀。七十七智觀。空有並觀伏滅無明等。四十四智者。正緣老死。兼知無性。名老死智。即審境觀。二老死集生支。作增上緣。集起老死。正緣於集。兼知無性。名老死集智。名推因觀。三老死滅。正緣老死滅。兼知無性。名老死滅智。此名審滅觀。四老死滅道。正緣滅解。兼知無性。名滅道智。名審行觀。如老死有四。乃至行亦有四。無明無因故不說也。七十七智者。一謂無明緣行。此推因觀。二不離無明緣行。此審因觀。三世各二合成六。此緣有心名法住智。第七無明滅。即性滅名泥洹智。如是七智乃至生支。即成七十七也。老死後無支故不說也。今大乘義。初教門中。少異成實。雜集論中。雜染流轉說。即彼七十七智也。安立諦說。即三十四智觀。此初教淨順逆二觀。即成實所無也。亦可淨順觀入前第七泥洹智觀。攝餘義不同。復有三智。謂聞思修。二三乘就中有二。一初教有十一智。謂苦智等十智上。加一如實智。又有十三智。

謂一信解智。二道理智。三不散智。四內證智。五他性智。六下智。七上智。八厭患智。九不起智。十無生智。十一智智。十二究竟智。十三大義智。又有十三智。謂聞所生智。思所生智。世間修所生智。勝義智。他心智。法智。種類智。苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。大乘智。上所說智。是初教迴心智。二熟教復有三智。謂加行智。正體智。後得智。復有三種智。謂實相般若智。觀照般若智。文字般若智。復有三種智。謂聞思修慧智。復有五種智。聞思修證報生善意識智。復有一智。謂真如智。上來所說。是大乘智。上大小二門智。一乘所目。即屬一乘。若依別教。即有十智。如下離世間品說。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂一信解智。二道理智。三不散智。四內證智。五他性智。六下智。七上智。八厭患智。九不起智。十無生智。十一智智。十二究竟智。十三大義智。又有十三智。謂聞所生智。思所生智。世間修所生智。勝義智。他心智。法智。種類智。苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。大乘智。上所說智。是初教迴心智。二熟教復有三智。謂加行智。正體智。後得智。復有三種智。謂實相般若智。觀照般若智。文字般若智。復有三種智。謂聞思修慧智。復有五種智。聞思修證報生善意識智。復有一智。謂真如智。上來所說。是大乘智。上大小二門智。一乘所目。即屬一乘。若依別教。即有十智。如下離世間品說。餘義如別章。

不共法章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共法章

不共法者。謂三十二大人相。八十隨形好。四一切種清淨。十力。四無所畏。三念處。三不護。大悲。不忘法。斷除諸習氣。一切種妙智。就此一百四十不共法中。四一切種清淨等二十八不共法。快淨滿足時。得此之不共。不與因共。唯是小乘。又有十八不共。謂身無失。口無失。念無失。無異相。無不定心。無不知。已捨欲無減。精進無減。念無減。慧無減。解脫無減。解脫知見無減。一切身業隨智慧行。一切口業隨智慧行。一切意業隨智慧行。智慧知過去世無礙。智慧知未來世無礙。智慧知現在世無礙。此之十八。不與二乘共故名不共。依如雜心。用十力四無所畏大悲三念處。為十八不共。當知。即是不共小乘。小乘浪計也。此是三乘不共。復有十種不共。即是一乘。如離世間品。所以說十者。欲顯無量故。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共法者。謂三十二大人相。八十隨形好。四一切種清淨。十力。四無所畏。三念處。三不護。大悲。不忘法。斷除諸習氣。一切種妙智。就此一百四十不共法中。四一切種清淨等二十八不共法。快淨滿足時。得此之不共。不與因共。唯是小乘。又有十八不共。謂身無失。口無失。念無失。無異相。無不定心。無不知。已捨欲無減。精進無減。念無減。慧無減。解脫無減。解脫知見無減。一切身業隨智慧行。一切口業隨智慧行。一切意業隨智慧行。智慧知過去世無礙。智慧知未來世無礙。智慧知現在世無礙。此之十八。不與二乘共故名不共。依如雜心。用十力四無所畏大悲三念處。為十八不共。當知。即是不共小乘。小乘浪計也。此是三乘不共。復有十種不共。即是一乘。如離世間品。所以說十者。欲顯無量故。餘義如別章。

六念章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六念章

六念者。謂念佛。念法。念僧。念戒。念施。念天。此教興意。為初發心者。堅信心故。復有八念。謂念佛。念法．念僧．念戒．念施．念天．念入出息．念死。此之八念。為趣修者說。復有十念。一者於一切眾生。常生慈心。於一切眾生。不毀其行。若毀其行。終不往生。二者於一切眾生。深起悲心。除殘害心。三者發護法心。不惜身命。於一切法。不生誹謗。四者於忍辱中。生決定心。五者深心清淨。不染利養。六者發一切種智心。日日常念。無有廢忘。七者於一切眾生。起尊重心。除我慢心。謙下言說。八者於世談話。不生味著心。九者近於覺意。深起種種善根因緣。離於憒鬧散亂之心。十者正念觀佛。除去諸想。當云何念。非凡愚念。非不善念。不雜結使念。即得往生安養國土。此教興意。為往生修行人。復有十念。一淨心。二不動心。三厭心。四離欲心。五不退心。六堅心。七明盛心。八淳厚心。九快心。十大心。廣說如十地論。前之二念。是小乘通初教。次之一念。在初教通終教。後之一念在一乘通三乘。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六念者。謂念佛。念法。念僧。念戒。念施。念天。此教興意。為初發心者。堅信心故。復有八念。謂念佛。念法．念僧．念戒．念施．念天．念入出息．念死。此之八念。為趣修者說。復有十念。一者於一切眾生。常生慈心。於一切眾生。不毀其行。若毀其行。終不往生。二者於一切眾生。深起悲心。除殘害心。三者發護法心。不惜身命。於一切法。不生誹謗。四者於忍辱中。生決定心。五者深心清淨。不染利養。六者發一切種智心。日日常念。無有廢忘。七者於一切眾生。起尊重心。除我慢心。謙下言說。八者於世談話。不生味著心。九者近於覺意。深起種種善根因緣。離於憒鬧散亂之心。十者正念觀佛。除去諸想。當云何念。非凡愚念。非不善念。不雜結使念。即得往生安養國土。此教興意。為往生修行人。復有十念。一淨心。二不動心。三厭心。四離欲心。五不退心。六堅心。七明盛心。八淳厚心。九快心。十大心。廣說如十地論。前之二念。是小乘通初教。次之一念。在初教通終教。後之一念在一乘通三乘。餘義如別章。

九次第定章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九次第定章

九次第定者。謂初禪．二禪．三禪．四禪．空處．識處．無所有處．非想非非想處．滅盡定。從初禪心起。次入第二禪。不令餘心得入。若善若垢。如是乃至減受想心。定出入不越名為次第定。此義是三乘。亦通小乘用。若一乘教所目。即屬於一乘。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九次第定者。謂初禪．二禪．三禪．四禪．空處．識處．無所有處．非想非非想處．滅盡定。從初禪心起。次入第二禪。不令餘心得入。若善若垢。如是乃至減受想心。定出入不越名為次第定。此義是三乘。亦通小乘用。若一乘教所目。即屬於一乘。餘義如別章。

八人章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八人章

八人者。見道中八忍是也。與智為別力要故。別得人名。此之八人。通一乘三乘小乘。小乘八人淺。人空未窮。初教八人次深。法無我理未盡。熟教法無我德。由未究竟。一乘法界。然始明了。今下經云明了法者。一乘別教。及同教義。並皆周悉。會解前之行德故。名明了法。宜可知之。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八人者。見道中八忍是也。與智為別力要故。別得人名。此之八人。通一乘三乘小乘。小乘八人淺。人空未窮。初教八人次深。法無我理未盡。熟教法無我德。由未究竟。一乘法界。然始明了。今下經云明了法者。一乘別教。及同教義。並皆周悉。會解前之行德故。名明了法。宜可知之。餘義如別章。

見法二行章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法二行章

見行法行者。小乘見道前入道方便趣向。利鈍二種人也。由是入聖初方便相故。今別明此。二行相準前八人章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見行法行者。小乘見道前入道方便趣向。利鈍二種人也。由是入聖初方便相故。今別明此。二行相準前八人章。

辟支佛章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛章

辟支者有二種。一犀角二伴行。覺常樂寂靜因。外緣解知足少事。不由他悟。明了法解緣覺故。其義從聲聞乘。漸漸轉細至於一乘。名緣覺義。此義準前八人章。成其義解。餘如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支者有二種。一犀角二伴行。覺常樂寂靜因。外緣解知足少事。不由他悟。明了法解緣覺故。其義從聲聞乘。漸漸轉細至於一乘。名緣覺義。此義準前八人章。成其義解。餘如別章。

菩薩章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩章

菩薩者。通其五乘。人天凡夫。亦名菩薩。何以故。由成比行。是假名菩薩。即五乘前內凡夫聲聞乘。亦有菩薩。有漏善五陰為體。由慈悲行成作佛故。三初教菩薩。取無漏五分法身為體。見修究竟作佛故。直進人亦得五分法身為體。而直進共迴心二菩薩。其體即空。熟教菩薩。無分別智為體。亦真如為體。若依頓教。一切不可說。契同一理觀。若為一乘所目。即屬一乘。若據別教。即普賢菩薩。是又成十種身。如十行中第九行內說。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩者。通其五乘。人天凡夫。亦名菩薩。何以故。由成比行。是假名菩薩。即五乘前內凡夫聲聞乘。亦有菩薩。有漏善五陰為體。由慈悲行成作佛故。三初教菩薩。取無漏五分法身為體。見修究竟作佛故。直進人亦得五分法身為體。而直進共迴心二菩薩。其體即空。熟教菩薩。無分別智為體。亦真如為體。若依頓教。一切不可說。契同一理觀。若為一乘所目。即屬一乘。若據別教。即普賢菩薩。是又成十種身。如十行中第九行內說。餘義如別章。

五生章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五生章

五生者。一息苦生。二隨類生。三勝生。四增上生。五最後生。如是五生。並菩薩所作。此義是三乘。若準華嚴經。菩薩住兜率天。乃至下生作佛。皆有十意受生。若依十意受五生身。是一乘。此義如離世間品說。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五生者。一息苦生。二隨類生。三勝生。四增上生。五最後生。如是五生。並菩薩所作。此義是三乘。若準華嚴經。菩薩住兜率天。乃至下生作佛。皆有十意受生。若依十意受五生身。是一乘。此義如離世間品說。餘義如別章。

第八會入法界品初辨迴心章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會入法界品初辨迴心章

迴心義者。大分有二。一據未入佛法以明迴心。二據入佛法無流之際解脫分善。以辨迴心。初據未入者。謂其一闡提位相似修行。其修行人。具人法義。文解行病乃至理事等。從其多劫。修邪善因。後剋究竟無盡阿鼻地獄果等。如來大悲。設法偏救。所有委曲。具在經文。今略。要問。作普敬認惡法。會彼闡提。令入一乘。其法具如問答中辨。極至生淨土。得不退位。得常見佛。即迴向一乘。二據入佛法無流際解脫分善者。如來善巧設二門。則一約始門。謂依法華經窮子喻等。義當是愚法聲聞。發過去往劫已來。從闡提位入聲聞乘。據此教分。即是先在闡提位時。未修一念菩提分善所有解行故。文判為辛苦窮也。仍窮子身。本是長者富有之子者。義當法性實相如來之藏不染而染分。乃至佛性。隨其流處。種種味等。是其位也。由不染而染故。所以不說貴名。後若迴心。義當契其法性。其理即合染而不染。名為王種貴也。據此道理。窮子之喻。約愚法聲聞位說。義通闡提位等。問迴心聲聞一切俱迴耶。答若約聲聞自不退位已後不迴。若約初教。迴者迴不迴者不迴。若約終教。一切俱迴。若約頓教。無迴不迴。若約別教。如前所說。一切俱迴者。如楞伽經云。味著三昧樂。安住無漏界。無有究竟趣。亦復不退還。得諸三昧身。乃至劫不覺。譬如昏醉人酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上身。二約終義辨迴心者。如下經文。大智舍利弗。與五百比丘。迴心向文殊師利。並言宿種善根現。六千比丘。顯久共修行。成實眷屬。舍利弗身。在佛法中。義當聰明位。今舉為迴者。則顯其行終具智慧相。今復迴心。當迴之時。即得十種大法。及十眼十耳等際。具在入法界經文。當知。其義是終非始。其位在頓悟熟教義。通初教等。舉此始終兩位。為其法式。中間諸義。準即可知。又迴心法。對彼五乘。亦有始終不等。如窮子一人長者遣使。方便與直等。義當從人天及大眾部已去。乃至初教。如舍利弗迴心等位。義當初教已去。乃至頓教。及終教已下。仍迴心分齊。多種不等。或有從闡提入聲聞者。從聲聞迴向緣覺及初教者。或有聲聞迴向直進及終教者。或有迴心向頓教及一乘者。如是五乘機性。上下不同。迴心亦別。如是之義。準之可解。於中所有教分解行理事人法教義等差別不同。接引前機。如是之義。準亦可知。問下經明迴心。大智舍利弗等。佛出世已在其他國。異時異處。方與目連等入其佛法。因何華嚴經會第二七日。佛未移動。即有大智舍利弗等五百聲聞。并有舍利弗弟子六千比丘。其祇洹林。及普光法堂。並未建立。因何具述。在於經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴心義者。大分有二。一據未入佛法以明迴心。二據入佛法無流之際解脫分善。以辨迴心。初據未入者。謂其一闡提位相似修行。其修行人。具人法義。文解行病乃至理事等。從其多劫。修邪善因。後剋究竟無盡阿鼻地獄果等。如來大悲。設法偏救。所有委曲。具在經文。今略。要問。作普敬認惡法。會彼闡提。令入一乘。其法具如問答中辨。極至生淨土。得不退位。得常見佛。即迴向一乘。二據入佛法無流際解脫分善者。如來善巧設二門。則一約始門。謂依法華經窮子喻等。義當是愚法聲聞。發過去往劫已來。從闡提位入聲聞乘。據此教分。即是先在闡提位時。未修一念菩提分善所有解行故。文判為辛苦窮也。仍窮子身。本是長者富有之子者。義當法性實相如來之藏不染而染分。乃至佛性。隨其流處。種種味等。是其位也。由不染而染故。所以不說貴名。後若迴心。義當契其法性。其理即合染而不染。名為王種貴也。據此道理。窮子之喻。約愚法聲聞位說。義通闡提位等。問迴心聲聞一切俱迴耶。答若約聲聞自不退位已後不迴。若約初教。迴者迴不迴者不迴。若約終教。一切俱迴。若約頓教。無迴不迴。若約別教。如前所說。一切俱迴者。如楞伽經云。味著三昧樂。安住無漏界。無有究竟趣。亦復不退還。得諸三昧身。乃至劫不覺。譬如昏醉人酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上身。二約終義辨迴心者。如下經文。大智舍利弗。與五百比丘。迴心向文殊師利。並言宿種善根現。六千比丘。顯久共修行。成實眷屬。舍利弗身。在佛法中。義當聰明位。今舉為迴者。則顯其行終具智慧相。今復迴心。當迴之時。即得十種大法。及十眼十耳等際。具在入法界經文。當知。其義是終非始。其位在頓悟熟教義。通初教等。舉此始終兩位。為其法式。中間諸義。準即可知。又迴心法。對彼五乘。亦有始終不等。如窮子一人長者遣使。方便與直等。義當從人天及大眾部已去。乃至初教。如舍利弗迴心等位。義當初教已去。乃至頓教。及終教已下。仍迴心分齊。多種不等。或有從闡提入聲聞者。從聲聞迴向緣覺及初教者。或有聲聞迴向直進及終教者。或有迴心向頓教及一乘者。如是五乘機性。上下不同。迴心亦別。如是之義。準之可解。於中所有教分解行理事人法教義等差別不同。接引前機。如是之義。準亦可知。問下經明迴心。大智舍利弗等。佛出世已在其他國。異時異處。方與目連等入其佛法。因何華嚴經會第二七日。佛未移動。即有大智舍利弗等五百聲聞。并有舍利弗弟子六千比丘。其祇洹林。及普光法堂。並未建立。因何具述。在於經

文。答如來依解脫德。建立一乘故。下經云。於一微塵中。建立三世一切佛轉法輪。當知。今所成一乘教者。即是其事。依九世入智。融九世法。成其十世。謂過去過去世。過去現在世。過去未來世。現在過去世現在現在世。現在未來世。未來過去世。未來現在世。未來未來世。三世相即。及與相入。成其十世。當第二七日時。如是等法。皆悉現前。廣說如經離世間品。若欲識華嚴經無盡教義者。當依六相因陀羅微細智。及陀羅尼自在法智知。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文。答如來依解脫德。建立一乘故。下經云。於一微塵中。建立三世一切佛轉法輪。當知。今所成一乘教者。即是其事。依九世入智。融九世法。成其十世。謂過去過去世。過去現在世。過去未來世。現在過去世現在現在世。現在未來世。未來過去世。未來現在世。未來未來世。三世相即。及與相入。成其十世。當第二七日時。如是等法。皆悉現前。廣說如經離世間品。若欲識華嚴經無盡教義者。當依六相因陀羅微細智。及陀羅尼自在法智知。餘義如別章。

賢聖善知識章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖善知識章

賢聖者。順理名賢。得理是聖。在物先知。亦為眾情所識故名知識。賢聖之義。教有三位。一二十七賢聖。謂初隨信行。二隨法行。三無相行。四須陀洹。五行斯陀含。六斯陀含。七行阿那含。八中陰滅那含。九生滅那含。十不行滅。十一行滅。十二樂慧上行。十三樂定上行。十四轉世。十五現滅。十六信解脫。十七見得。十八身證。十九退相羅漢。二十守相。二十一死相。二十二可進相。二十三住相。二十四不壞相。二十五慧解脫相。二十六俱解脫相。二十七不退相。初有十八人。是學人。次有九人。是無學人。就學人中。初三人是須陀洹行。次一人是須陀洹果。次一人斯陀含行。次一人斯陀含果。次一人阿那含行。次十一人阿那含果。此十一人。亦是阿羅漢行。此是小乘。亦同於初教。二次有四十二賢聖。謂十解．十行．十迴向．十地．等覺．妙覺。四十一是因。一是果。此義在三乘。局在直進及終教。上之二位賢聖知識。若為一乘教所目。即屬於一乘。三依其別教。有四十五知識。大位有三。一位位及理行有四十五知識。廣如入法界品。二主伴相資有一百十三。據起化分齊實行境界。則有三千大千世界微塵數知識。問如大品經。薩陀波崙求善知識。曇無竭菩薩是何知識。答曇無竭。義當熟教信位終心直進教十迴向。二教般若成就信究竟不退處。與物為軌。是三乘義。非一乘位。於三乘中。在十信終心解行位前。知識有十義。如離世間品說。名十種知識。所以說十者。欲顯無量故。所以將十種為知識義。答為知識教興意。在攝物故也。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖者。順理名賢。得理是聖。在物先知。亦為眾情所識故名知識。賢聖之義。教有三位。一二十七賢聖。謂初隨信行。二隨法行。三無相行。四須陀洹。五行斯陀含。六斯陀含。七行阿那含。八中陰滅那含。九生滅那含。十不行滅。十一行滅。十二樂慧上行。十三樂定上行。十四轉世。十五現滅。十六信解脫。十七見得。十八身證。十九退相羅漢。二十守相。二十一死相。二十二可進相。二十三住相。二十四不壞相。二十五慧解脫相。二十六俱解脫相。二十七不退相。初有十八人。是學人。次有九人。是無學人。就學人中。初三人是須陀洹行。次一人是須陀洹果。次一人斯陀含行。次一人斯陀含果。次一人阿那含行。次十一人阿那含果。此十一人。亦是阿羅漢行。此是小乘。亦同於初教。二次有四十二賢聖。謂十解．十行．十迴向．十地．等覺．妙覺。四十一是因。一是果。此義在三乘。局在直進及終教。上之二位賢聖知識。若為一乘教所目。即屬於一乘。三依其別教。有四十五知識。大位有三。一位位及理行有四十五知識。廣如入法界品。二主伴相資有一百十三。據起化分齊實行境界。則有三千大千世界微塵數知識。問如大品經。薩陀波崙求善知識。曇無竭菩薩是何知識。答曇無竭。義當熟教信位終心直進教十迴向。二教般若成就信究竟不退處。與物為軌。是三乘義。非一乘位。於三乘中。在十信終心解行位前。知識有十義。如離世間品說。名十種知識。所以說十者。欲顯無量故。所以將十種為知識義。答為知識教興意。在攝物故也。餘義如別章。

四親近章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四親近章

親近義者。亦通三乘小乘及以一乘。小乘者。親近知識。自求解脫。三乘為救眾生。為眾生故。取其菩提。及顯法性故。初教即空。終教即如。一乘別教。即有十義成。四親近。一須識知識。二須識所說。三須識魔事。四自戒成就。五須具精進。六須敬善知識。七須起求法心。八心向正法。九成其深心。十得明了法。此之十門。一一皆具十門。如離世間品說。所以皆說十門者。為應一乘無盡法故。餘義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近義者。亦通三乘小乘及以一乘。小乘者。親近知識。自求解脫。三乘為救眾生。為眾生故。取其菩提。及顯法性故。初教即空。終教即如。一乘別教。即有十義成。四親近。一須識知識。二須識所說。三須識魔事。四自戒成就。五須具精進。六須敬善知識。七須起求法心。八心向正法。九成其深心。十得明了法。此之十門。一一皆具十門。如離世間品說。所以皆說十門者。為應一乘無盡法故。餘義如別章。

釋四十五知識文中意章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋四十五知識文中意章

就四十五知識文內。初一知識。依一乘別教為迴心人。說十大心。及為善財。分別廣說。諸佛十正法。成信行義。廣說如文。自下十解法。就此文內。第一知識。約一乘別教。說見佛義。第二知識。約一乘別教。觀察大海。得正緣起。蓮華上佛。說圓教義。第三知識。約一乘別教。說如意神通義。第四知識。約一乘別教。從其口中。放大光雲攝集自在義。第五知識。約一乘別教。入攝一切佛剎無量旋陀羅尼。廣作利益義。第六知識。約一乘別教。入滅盡定。廣作利益義。第七知識。約一乘別教。普莊嚴園林。普現其身。作利益義。第八知識。約一乘別教。上位下加。執手現事。成利益義。第九知識。約一乘別教。成返道法。登刀山投火聚。成利益義。第十知識。約一乘別教。現其法堂。及顯身相。成利益義。得普門陀羅尼等。百萬阿僧祇陀羅尼門。以為眷屬。成解脫究竟相。自下十行相。第一知識。約一乘別教。於城都聚落村邑市里等。別教普處。以成其行。現別教身相威儀節分。以會普賢菩薩願行之力。成陀羅尼無盡之行利益也。即性捨所成。第二知識。約一乘別教。成其別行三聚戒文方便利益義。即性戒所成。第三知識。約一乘別教。依四無量方便之門。現其色身。以事食資導。成其因果契理益義。即性忍所成。第四知識。約一乘別教。精進增上。顯其勝堂眷屬殊異。成大莊嚴自在施行。成利益事。即性進所成。第五知識。約一乘別教。善巧遇會。現其勝宅十重八門。契會引導。成利益事。是定內用。即性定所成。第六知識。約一乘別教真實勝智。依普門法現治病方。以明智用。滅惑生德。又作合香方便。以契自他。成利益義。即性慧所成。第七知識。約一乘別教。善巧自在顯逆行法。成進退德。殊勝方便。以契利益。即性用方便波羅蜜所成。第八知識。約一乘別教。三世願行。成其依正。攝生利益。即性願波羅蜜所成。第九知識。約一乘別教。現其家內及父母護等。成勝眷屬無礙善根。得勝利益。即性力波羅蜜所成。第十知識。約一乘別教。智顯返道法。成利益義。即性智波羅蜜所成。自下十迴向方便德。第一知識。約一乘別教。利益眾生善知識香作用分齊。以顯投機損益勝能善巧。以離著成利益義。第二知識。約一乘別教。於利生分。現度生事。海濟舟船雙時迴轉。成利他義。第三知識。約一乘別教。遍一切處攝生利益。成難勝義。第四知識。約一乘別教。慈悲清淨願行。建立無盡善根之法。周遍一切。等一切佛。成利益義。第五知識。依一乘別教。調柔善巧。成逆行門。現其依正。攝物利益義。第六知識。約一乘別教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就四十五知識文內。初一知識。依一乘別教為迴心人。說十大心。及為善財。分別廣說。諸佛十正法。成信行義。廣說如文。自下十解法。就此文內。第一知識。約一乘別教。說見佛義。第二知識。約一乘別教。觀察大海。得正緣起。蓮華上佛。說圓教義。第三知識。約一乘別教。說如意神通義。第四知識。約一乘別教。從其口中。放大光雲攝集自在義。第五知識。約一乘別教。入攝一切佛剎無量旋陀羅尼。廣作利益義。第六知識。約一乘別教。入滅盡定。廣作利益義。第七知識。約一乘別教。普莊嚴園林。普現其身。作利益義。第八知識。約一乘別教。上位下加。執手現事。成利益義。第九知識。約一乘別教。成返道法。登刀山投火聚。成利益義。第十知識。約一乘別教。現其法堂。及顯身相。成利益義。得普門陀羅尼等。百萬阿僧祇陀羅尼門。以為眷屬。成解脫究竟相。自下十行相。第一知識。約一乘別教。於城都聚落村邑市里等。別教普處。以成其行。現別教身相威儀節分。以會普賢菩薩願行之力。成陀羅尼無盡之行利益也。即性捨所成。第二知識。約一乘別教。成其別行三聚戒文方便利益義。即性戒所成。第三知識。約一乘別教。依四無量方便之門。現其色身。以事食資導。成其因果契理益義。即性忍所成。第四知識。約一乘別教。精進增上。顯其勝堂眷屬殊異。成大莊嚴自在施行。成利益事。即性進所成。第五知識。約一乘別教。善巧遇會。現其勝宅十重八門。契會引導。成利益事。是定內用。即性定所成。第六知識。約一乘別教真實勝智。依普門法現治病方。以明智用。滅惑生德。又作合香方便。以契自他。成利益義。即性慧所成。第七知識。約一乘別教。善巧自在顯逆行法。成進退德。殊勝方便。以契利益。即性用方便波羅蜜所成。第八知識。約一乘別教。三世願行。成其依正。攝生利益。即性願波羅蜜所成。第九知識。約一乘別教。現其家內及父母護等。成勝眷屬無礙善根。得勝利益。即性力波羅蜜所成。第十知識。約一乘別教。智顯返道法。成利益義。即性智波羅蜜所成。自下十迴向方便德。第一知識。約一乘別教。利益眾生善知識香作用分齊。以顯投機損益勝能善巧。以離著成利益義。第二知識。約一乘別教。於利生分。現度生事。海濟舟船雙時迴轉。成利他義。第三知識。約一乘別教。遍一切處攝生利益。成難勝義。第四知識。約一乘別教。慈悲清淨願行。建立無盡善根之法。周遍一切。等一切佛。成利益義。第五知識。依一乘別教。調柔善巧。成逆行門。現其依正。攝物利益義。第六知識。約一乘別教

。行攝生方便。始終堅固難壞利益義。第七知識。約一乘別教。善巧應機成利他事。隨生利益義。第八知識。約一乘別教。稱如作用。隨覺現前。速疾利益義。第九知識。約一乘別教。成四無量。以契普法。攝化眾生。斷惡成善義。第十知識。約一乘別教。成佛方便。因位剋果。現眾生前。成佛利益義。自下十地證位方便。第一知識。約一乘別教。通神靈德。示生佛家。滅八過義。以應物情。攝生利益義。第二知識。依一乘別教。於成佛處。難垢自在。攝成諸德。利益眾生法門義。第三知識。約一乘別教。近佛便處。隨順如實。示現普德。攝潤眾生法門義。第四知識。約一乘別教。於成佛處。覺自在法。示現眾生利益法門義。第五知識。約一乘別教。於成佛處。隣近聖旨。寂靜應機。方便勝進。種種善巧。守護眾生利益法門義第六知識。約一乘別教。依成佛處。順理德中。成就緣起。救護眾生法門義。第七知識。約一乘別教。於成佛處。善巧方便。真俗雙觀。修因感果自在法門義。第八知識。約一乘別教。於成佛處。大願自在。速疾成就。攝取眾生。同體成就。利益眾生不共法門義。第九知識。約一乘別教。於可化眾生。閻浮提處示現受生。在流彌尼園。遊觀自在。示現法門。利益眾生義。第十知識。約一乘別教。從佛生處迦毘羅城。示現慈悲悅意法門。於眾生前。教化自在義。已上是寄位修行相。自下會緣入實相知識。約一乘別教。迦毘羅城生佛之處。實相緣起體用自在出生正覺法門義。自下攝德成因相知識。約一乘別教。順於正相生在南方。因位究竟。成菩提心自在法門義。自下智照無二相知識。約一乘別教。無相吉祥觀照勝智勇決猛盛究竟。普賢自在所行法門義。自下顯因廣大相知識。約一乘別教。見聞普德究竟廣大自在願行。與果相應無邊法門義也。又依彌勒文。諸佛菩薩無量劫修。善財一生皆得者。依華嚴經疾得成佛。有其五種。一依勝身一生即得。從見聞位後。一生至離垢定後身即成佛。二依見聞逕生疾剋。三依一時疾得成佛。四依一念疾得成佛。五依無念疾得成佛。初義有四。一依世界性等。十世界身輪王之子。現身成佛。如普莊嚴童子等。二者依天子勝身。從三惡道出。生兜率天。現身成佛。三者依閻浮提勝功德身。如善財等現身究竟普賢之行。後生即見佛。四者依法華經龍女之身。南方成佛。義當留惑之身疾得成佛。二依見聞逕生疾剋者。如初地中說。有三時益。一聞時益。二修行時益。三轉生時益。故地論云。是諸如來。加護於諸菩薩。此人能聞持如是微妙法。此是聞時益。諸地淨無垢。漸次而滿足。證佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。行攝生方便。始終堅固難壞利益義。第七知識。約一乘別教。善巧應機成利他事。隨生利益義。第八知識。約一乘別教。稱如作用。隨覺現前。速疾利益義。第九知識。約一乘別教。成四無量。以契普法。攝化眾生。斷惡成善義。第十知識。約一乘別教。成佛方便。因位剋果。現眾生前。成佛利益義。自下十地證位方便。第一知識。約一乘別教。通神靈德。示生佛家。滅八過義。以應物情。攝生利益義。第二知識。依一乘別教。於成佛處。難垢自在。攝成諸德。利益眾生法門義。第三知識。約一乘別教。近佛便處。隨順如實。示現普德。攝潤眾生法門義。第四知識。約一乘別教。於成佛處。覺自在法。示現眾生利益法門義。第五知識。約一乘別教。於成佛處。隣近聖旨。寂靜應機。方便勝進。種種善巧。守護眾生利益法門義第六知識。約一乘別教。依成佛處。順理德中。成就緣起。救護眾生法門義。第七知識。約一乘別教。於成佛處。善巧方便。真俗雙觀。修因感果自在法門義。第八知識。約一乘別教。於成佛處。大願自在。速疾成就。攝取眾生。同體成就。利益眾生不共法門義。第九知識。約一乘別教。於可化眾生。閻浮提處示現受生。在流彌尼園。遊觀自在。示現法門。利益眾生義。第十知識。約一乘別教。從佛生處迦毘羅城。示現慈悲悅意法門。於眾生前。教化自在義。已上是寄位修行相。自下會緣入實相知識。約一乘別教。迦毘羅城生佛之處。實相緣起體用自在出生正覺法門義。自下攝德成因相知識。約一乘別教。順於正相生在南方。因位究竟。成菩提心自在法門義。自下智照無二相知識。約一乘別教。無相吉祥觀照勝智勇決猛盛究竟。普賢自在所行法門義。自下顯因廣大相知識。約一乘別教。見聞普德究竟廣大自在願行。與果相應無邊法門義也。又依彌勒文。諸佛菩薩無量劫修。善財一生皆得者。依華嚴經疾得成佛。有其五種。一依勝身一生即得。從見聞位後。一生至離垢定後身即成佛。二依見聞逕生疾剋。三依一時疾得成佛。四依一念疾得成佛。五依無念疾得成佛。初義有四。一依世界性等。十世界身輪王之子。現身成佛。如普莊嚴童子等。二者依天子勝身。從三惡道出。生兜率天。現身成佛。三者依閻浮提勝功德身。如善財等現身究竟普賢之行。後生即見佛。四者依法華經龍女之身。南方成佛。義當留惑之身疾得成佛。二依見聞逕生疾剋者。如初地中說。有三時益。一聞時益。二修行時益。三轉生時益。故地論云。是諸如來。加護於諸菩薩。此人能聞持如是微妙法。此是聞時益。諸地淨無垢。漸次而滿足。證佛

十種力。成無上菩提。此是修行時益。雖在於大海及劫盡火中。決定信無疑。必得聞此經。此是轉生時益。三依一時疾得成佛者。如善財童子於知識處一時之間獲普賢法。四依一念疾得成佛者。如契普賢法一念即成佛。此依俗諦念也。五無念疾得成佛者。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。是人見真佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種力。成無上菩提。此是修行時益。雖在於大海及劫盡火中。決定信無疑。必得聞此經。此是轉生時益。三依一時疾得成佛者。如善財童子於知識處一時之間獲普賢法。四依一念疾得成佛者。如契普賢法一念即成佛。此依俗諦念也。五無念疾得成佛者。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。是人見真佛故。

融會三乘決顯明一乘之妙趣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融會三乘決顯明一乘之妙趣

夫圓通之法。以具德為宗。緣起理。實用二門取會。其二門者。所謂同別二教也。別教者。別於三乘故。法華經云。三界外別索大牛之車故也。同教者。經云會三歸一故。知同也。又言同者。眾多別義。一言通目故言同。又會義不同多種法門。隨別取一。義餘無別相故言同耳。所言同者。三乘同一乘故。又言同者。小乘同一乘故。又言同者。小乘同三乘故。前德已述通別二教。而未見釋相。今以理求。通之與同義無別趣也。問所以佛教多用一言通目諸義。既通目諸義。於辯才中。云何得明法義及辭樂說等耶。答佛教若不通目。有情眾生。隨言取義。以定根性。無由以近會其遠旨。所以佛教存通目者。依其論道及施設道。以生智滅惑。顯理成果之便巧也。故華嚴中信解行等諸位。以信一言。成其信位。位中所含。即通成解行理事等一切法門。亦簡前後諸位法相不同。及會普眼境界一乘無礙陀羅尼門。據斯聖巧。一言之下。玄復玄耳。又華嚴經文前之五會。及十明已後。盡不思議品。即以一乘別教。從三乘說。十地中文。即用一乘圓教。從三乘教。以顯一乘別教說。所以知者。故文中以悉曇字音。會成無盡故也。普賢性起用。彼一乘別教。以顯一乘文義。由彼文中是廣大說故。離世間下二會之文。一乘行法。以始標終說故。教義俱一乘也。又十地以前四會中六決定文。何故不依十數而說。答為六決定是本分義。深體略難解故。寄三乘之教。却顯一乘玄趣。令其聞者一往易解也。經文善巧二文交絡二義。顯宗分齊極善妙也。三乘緣起。緣聚即有。緣散則離。一乘緣起。緣聚不有。緣散未離。此約所對不同故。成綺互明耳。又如同體依持。以明因果。理性體融。在因為因。在果為果。其性平等。據緣以說。在一乘即圓明具德。處三乘則一相孤門。在小乘廢深論淺。居凡有則唯事空文。此即理之妙趣也。又一乘之法。對機以明。別非謂自相而可別。隨機論別。別別別別別別別別別別。所以說十者。欲顯無量故。又一乘同法。對智以彰同。若引機以會同。則同同同同同同同同同同同。即窮無盡也。又小乘未窮論道故有諍論。三乘及同教。窮其論道故有定論。別教一乘。絕其論道故。無論義經。法門具滿。無喻可說故。無譬喻經。法門圓備。不可由致而說故。無因緣經。此則佛法善施教網極巧然矣。又佛性論明其通觀。通觀滅諸惑。通證諸理。通成諸行。通剋諸果。此約一乘同教言。若一乘別教說。即通通通通通通通通通通。窮其法界也。餘竝準之。又梁攝論云。生死即涅槃無二無此彼故者。欲明即事備真矣。又諸三乘經論所明位地。及差別次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫圓通之法。以具德為宗。緣起理。實用二門取會。其二門者。所謂同別二教也。別教者。別於三乘故。法華經云。三界外別索大牛之車故也。同教者。經云會三歸一故。知同也。又言同者。眾多別義。一言通目故言同。又會義不同多種法門。隨別取一。義餘無別相故言同耳。所言同者。三乘同一乘故。又言同者。小乘同一乘故。又言同者。小乘同三乘故。前德已述通別二教。而未見釋相。今以理求。通之與同義無別趣也。問所以佛教多用一言通目諸義。既通目諸義。於辯才中。云何得明法義及辭樂說等耶。答佛教若不通目。有情眾生。隨言取義。以定根性。無由以近會其遠旨。所以佛教存通目者。依其論道及施設道。以生智滅惑。顯理成果之便巧也。故華嚴中信解行等諸位。以信一言。成其信位。位中所含。即通成解行理事等一切法門。亦簡前後諸位法相不同。及會普眼境界一乘無礙陀羅尼門。據斯聖巧。一言之下。玄復玄耳。又華嚴經文前之五會。及十明已後。盡不思議品。即以一乘別教。從三乘說。十地中文。即用一乘圓教。從三乘教。以顯一乘別教說。所以知者。故文中以悉曇字音。會成無盡故也。普賢性起用。彼一乘別教。以顯一乘文義。由彼文中是廣大說故。離世間下二會之文。一乘行法。以始標終說故。教義俱一乘也。又十地以前四會中六決定文。何故不依十數而說。答為六決定是本分義。深體略難解故。寄三乘之教。却顯一乘玄趣。令其聞者一往易解也。經文善巧二文交絡二義。顯宗分齊極善妙也。三乘緣起。緣聚即有。緣散則離。一乘緣起。緣聚不有。緣散未離。此約所對不同故。成綺互明耳。又如同體依持。以明因果。理性體融。在因為因。在果為果。其性平等。據緣以說。在一乘即圓明具德。處三乘則一相孤門。在小乘廢深論淺。居凡有則唯事空文。此即理之妙趣也。又一乘之法。對機以明。別非謂自相而可別。隨機論別。別別別別別別別別別別。所以說十者。欲顯無量故。又一乘同法。對智以彰同。若引機以會同。則同同同同同同同同同同同。即窮無盡也。又小乘未窮論道故有諍論。三乘及同教。窮其論道故有定論。別教一乘。絕其論道故。無論義經。法門具滿。無喻可說故。無譬喻經。法門圓備。不可由致而說故。無因緣經。此則佛法善施教網極巧然矣。又佛性論明其通觀。通觀滅諸惑。通證諸理。通成諸行。通剋諸果。此約一乘同教言。若一乘別教說。即通通通通通通通通通通。窮其法界也。餘竝準之。又梁攝論云。生死即涅槃無二無此彼故者。欲明即事備真矣。又諸三乘經論所明位地。及差別次

第法相門等。竝約信解門中。作如是說故。大論云。隨一方化儀也。若據行法則不如。是行解亦入解門。又別教一乘佛。及普賢願行等法。始終皆齊。無有前後。仍於諸法義。隨舉為首。餘即為伴。宜可準之。若隨機欲。或有總知。謂大學者。或有別知。謂小乘學者。一乘同別教義。依海印定起。普眼所知。三乘教義。依佛後得法住智說。聞思修及報生善意識。并內證梵行勝智。及真實智所知。此約別相說。又一乘法義。出出世證。餘時見聞及比解行。三乘法義。出世得證。世間比而解行。一乘法義。佛及普賢菩薩願行建立。有情眾生依而住持。三乘法義。眾生業行建立。佛菩薩等依而住持。一乘法義。臨其玄想。玄想頓得。若見於佛。頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見。稱名亦爾。菩薩亦然。一乘法義。成佛共一切眾生。同時同時同時同時同時同時同時同時同時同時同時成佛。後後後後後後後後後後。皆新新斷惑。亦不住學地。而成正覺也。普賢菩薩行願亦爾。三乘即不然。又別教之中。亦有同別。由多即一。是其同也。為一中多。即是別也。同教之中。亦有同別。一乘三乘。同一善巧。是其同也。各為據機別。即是別也。有情眾生所知之境。則無上來所明諸義。何以故。為是遍計故。前德云。惟一實之淵曠。嗟萬像之繁雜。真俗異而體同。凡聖分而道合者。此則先人已通斯趣耳。上來所舉。略開一乘宗序之狀相也。其間三乘法相次第。明義取解。法式列名出體。釋得名所以。辨寬狹明位地。障治相擬。通局隨義。分別具緣多少。問答釋疑等。具如諸章及諸論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第法相門等。竝約信解門中。作如是說故。大論云。隨一方化儀也。若據行法則不如。是行解亦入解門。又別教一乘佛。及普賢願行等法。始終皆齊。無有前後。仍於諸法義。隨舉為首。餘即為伴。宜可準之。若隨機欲。或有總知。謂大學者。或有別知。謂小乘學者。一乘同別教義。依海印定起。普眼所知。三乘教義。依佛後得法住智說。聞思修及報生善意識。并內證梵行勝智。及真實智所知。此約別相說。又一乘法義。出出世證。餘時見聞及比解行。三乘法義。出世得證。世間比而解行。一乘法義。佛及普賢菩薩願行建立。有情眾生依而住持。三乘法義。眾生業行建立。佛菩薩等依而住持。一乘法義。臨其玄想。玄想頓得。若見於佛。頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見頓見。稱名亦爾。菩薩亦然。一乘法義。成佛共一切眾生。同時同時同時同時同時同時同時同時同時同時同時成佛。後後後後後後後後後後。皆新新斷惑。亦不住學地。而成正覺也。普賢菩薩行願亦爾。三乘即不然。又別教之中。亦有同別。由多即一。是其同也。為一中多。即是別也。同教之中。亦有同別。一乘三乘。同一善巧。是其同也。各為據機別。即是別也。有情眾生所知之境。則無上來所明諸義。何以故。為是遍計故。前德云。惟一實之淵曠。嗟萬像之繁雜。真俗異而體同。凡聖分而道合者。此則先人已通斯趣耳。上來所舉。略開一乘宗序之狀相也。其間三乘法相次第。明義取解。法式列名出體。釋得名所以。辨寬狹明位地。障治相擬。通局隨義。分別具緣多少。問答釋疑等。具如諸章及諸論也。

顯華嚴經部品增減義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯華嚴經部品增減義

相傳。龍樹菩薩往龍宮中。見有大本不思議經。有十三千大千世界微塵數偈。四天下微塵數品。中本有四十九萬八千八百偈一千二百品。下本有十萬偈三十六品。支法領從千奠國。從三萬六千偈三十四品來見傳此土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相傳。龍樹菩薩往龍宮中。見有大本不思議經。有十三千大千世界微塵數偈。四天下微塵數品。中本有四十九萬八千八百偈一千二百品。下本有十萬偈三十六品。支法領從千奠國。從三萬六千偈三十四品來見傳此土也。

釋瓔珞本業網二經顯華嚴經一乘分齊義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋瓔珞本業網二經顯華嚴經一乘分齊義

依主伴二經相顯者。依瓔珞本業經。初會說十世界海。第二會說十國土海。第三會說十住。第四會說十行。第五會說十迴向。第六會說十地。第七會說善財入法界。第八會說瓔珞本業經。第九會說等覺位。第十會說妙覺位。成六明門及七見六著等。別說十無盡戒。以成位也。若依梵網經。釋迦佛在第四禪魔醯首羅天王宮。與無量大梵天王及不可說不可說菩薩眾。說蓮華藏世界盧舍那佛心地法品時。釋迦身放慧光。照蓮華臺藏世界。其中一切世界眾生。相視歡喜。皆生疑念。是時釋迦。擎此世界。大眾還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中。見盧舍那佛坐百萬蓮華光明座上。釋迦及大眾。敬禮盧舍那足下。請問成佛因緣。時廬舍那佛。即大歡喜。為於大眾。說成佛因緣。及明依正兩報及成化佛釋迦身等。廣在經文。時盧舍那佛。廣答所化千佛及所化千百億釋迦佛。說四位法。一十發趣心。二十增長。三十金剛。四十地以成勝果。廣在經文。成次第者。盧舍那佛。引三世佛說。百劫修行。成心地法。號盧舍那。成蓮華臺藏世界海赫赫天光。師子座上依諸別光成千葉上佛持心地法門。復轉為千百億釋迦。次第說上心地法門。并勸修行。其佛復各舉身。放不思議光。皆化無量佛。一時以青黃赤白等華。供養盧舍那竟。各從蓮華藏世界而沒。沒已入體性虛空華光三昧。還本世界閻浮提地菩薩樹下。還從體性華光三昧出。出已方坐金剛千光王座及妙光堂。說十世界海。復從座起。至帝釋宮。說十住法。復至焰天。說十行法。復從座起。至四天中。說十迴向。復從座起。至化樂天。說十禪定。復從座起。至他化天。說其十地。復至初禪。說十金剛。復至二禪。說十忍。復至三禪。說十願。復至四禪摩醯首羅天王宮。說我本原蓮華藏世界盧舍那佛心地法門品。其餘千百億釋迦。亦復如是。無二無別。爾時釋迦。從初現蓮華藏世界。東方來入天宮。說魔受化經已。下生南閻浮提迦夷羅國。母名摩耶。父字白淨。吾名悉達。七歲出家。三十成道。號為釋迦。於寂滅道場金剛華光座。乃至摩醯首羅天王宮次第十住處所說。時佛觀諸大梵天王網羅幢。因為說。無量世界猶如網孔。一一世界。各各不同別異。無量佛說教門。亦復如是。吾今來此世界之中八千返。為此娑婆世界。坐金剛座。乃至摩醯首羅天王宮。是中一切大眾。略開心地竟。復從天王宮下。至閻浮提菩提樹下。為此地上一切眾生凡夫癡闇。說本盧舍那佛心地之中初發心中。常所誦一戒光明。金剛寶戒。是一切佛本原。一切菩薩本原。佛性種子。一切眾生。皆有佛性。一切意識色心。是情是心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依主伴二經相顯者。依瓔珞本業經。初會說十世界海。第二會說十國土海。第三會說十住。第四會說十行。第五會說十迴向。第六會說十地。第七會說善財入法界。第八會說瓔珞本業經。第九會說等覺位。第十會說妙覺位。成六明門及七見六著等。別說十無盡戒。以成位也。若依梵網經。釋迦佛在第四禪魔醯首羅天王宮。與無量大梵天王及不可說不可說菩薩眾。說蓮華藏世界盧舍那佛心地法品時。釋迦身放慧光。照蓮華臺藏世界。其中一切世界眾生。相視歡喜。皆生疑念。是時釋迦。擎此世界。大眾還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中。見盧舍那佛坐百萬蓮華光明座上。釋迦及大眾。敬禮盧舍那足下。請問成佛因緣。時廬舍那佛。即大歡喜。為於大眾。說成佛因緣。及明依正兩報及成化佛釋迦身等。廣在經文。時盧舍那佛。廣答所化千佛及所化千百億釋迦佛。說四位法。一十發趣心。二十增長。三十金剛。四十地以成勝果。廣在經文。成次第者。盧舍那佛。引三世佛說。百劫修行。成心地法。號盧舍那。成蓮華臺藏世界海赫赫天光。師子座上依諸別光成千葉上佛持心地法門。復轉為千百億釋迦。次第說上心地法門。并勸修行。其佛復各舉身。放不思議光。皆化無量佛。一時以青黃赤白等華。供養盧舍那竟。各從蓮華藏世界而沒。沒已入體性虛空華光三昧。還本世界閻浮提地菩薩樹下。還從體性華光三昧出。出已方坐金剛千光王座及妙光堂。說十世界海。復從座起。至帝釋宮。說十住法。復至焰天。說十行法。復從座起。至四天中。說十迴向。復從座起。至化樂天。說十禪定。復從座起。至他化天。說其十地。復至初禪。說十金剛。復至二禪。說十忍。復至三禪。說十願。復至四禪摩醯首羅天王宮。說我本原蓮華藏世界盧舍那佛心地法門品。其餘千百億釋迦。亦復如是。無二無別。爾時釋迦。從初現蓮華藏世界。東方來入天宮。說魔受化經已。下生南閻浮提迦夷羅國。母名摩耶。父字白淨。吾名悉達。七歲出家。三十成道。號為釋迦。於寂滅道場金剛華光座。乃至摩醯首羅天王宮次第十住處所說。時佛觀諸大梵天王網羅幢。因為說。無量世界猶如網孔。一一世界。各各不同別異。無量佛說教門。亦復如是。吾今來此世界之中八千返。為此娑婆世界。坐金剛座。乃至摩醯首羅天王宮。是中一切大眾。略開心地竟。復從天王宮下。至閻浮提菩提樹下。為此地上一切眾生凡夫癡闇。說本盧舍那佛心地之中初發心中。常所誦一戒光明。金剛寶戒。是一切佛本原。一切菩薩本原。佛性種子。一切眾生。皆有佛性。一切意識色心。是情是心

。皆入佛性戒中。當當有因。當當常住法身。如是十無盡波羅提木叉等。具在經文。上來所錄。瓔珞本業經。廣說其位。行相略說。梵網經行相廣說。位相略說。上釋迦於第四禪說心地法者。即是閻浮化釋迦也。又顯彼天中別有實報盧舍那身。乃至次第。於閻浮提。七歲出家。已去說十住處者。化身復說報身三乘華嚴十說十住處也。次第到第四禪地。後下閻浮。重說十戒。據此文相。瓔珞經與梵網經。並別不同。重頌十戒處者。亦各不同。此約三乘。盧舍那當彼報身。所化千佛。及化千億釋迦。亦當報身。下閻浮提。七歲出家等。當是化身。若依華嚴。即不如此。為有十佛不同故。其盧舍那等。及化釋迦。並是十佛化用。應可準知。今經文云。於閻浮提八千返。上下說心地法者。通彼應化。二處總籠說。若依大經。本初會說十世界海。及明世界因時分齊義。第二會說淨土海及信解行成就法。第三會說十住法。及明法法。第四會說十行法及十藏法。第五會說十迴向法。第六會說十地因果德用及普賢性起等法。第七重會普光說離世間法。第八會說入法界法。若依大慈恩寺梵本增第九會。佛遊於樹下及普光堂處。說如來功德境界。上境界入品。問何故上來所錄並皆差別不同。答依大經本所顯義門相。即容融理事自在所有教義。一即一切。一切即一。如帝網喻無盡不同。若諸教網。主伴相顯。有定相者。即違大理故。主伴經差別不同。如地經說。六決定義。是其地體。返不用十數目之。十地不同。是其地相。翻用十數目之。以此驗求知。佛慈悲欲令易解。將不滿數目體。以滿數目相。是佛別意也。今準瓔珞本業梵網二經。會數具十。華嚴經本但有七八不具。義竝準知。其瓔珞本業梵網二經。是二乘攝。華嚴經是一乘攝。何以故。十數之義。含有二門。一成圓教門。二不成圓教門。今將梵網經等。對大經本。瓔珞等十數。即是單別。不具一切圓故。入三乘攝。不具十義數。亦有二種。一目彼三乘。令人分解。二目彼一乘。就彼下機。相對以顯一乘。今據相對顯發門故。用不滿十數教。入一乘攝。餘可準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。皆入佛性戒中。當當有因。當當常住法身。如是十無盡波羅提木叉等。具在經文。上來所錄。瓔珞本業經。廣說其位。行相略說。梵網經行相廣說。位相略說。上釋迦於第四禪說心地法者。即是閻浮化釋迦也。又顯彼天中別有實報盧舍那身。乃至次第。於閻浮提。七歲出家。已去說十住處者。化身復說報身三乘華嚴十說十住處也。次第到第四禪地。後下閻浮。重說十戒。據此文相。瓔珞經與梵網經。並別不同。重頌十戒處者。亦各不同。此約三乘。盧舍那當彼報身。所化千佛。及化千億釋迦。亦當報身。下閻浮提。七歲出家等。當是化身。若依華嚴。即不如此。為有十佛不同故。其盧舍那等。及化釋迦。並是十佛化用。應可準知。今經文云。於閻浮提八千返。上下說心地法者。通彼應化。二處總籠說。若依大經。本初會說十世界海。及明世界因時分齊義。第二會說淨土海及信解行成就法。第三會說十住法。及明法法。第四會說十行法及十藏法。第五會說十迴向法。第六會說十地因果德用及普賢性起等法。第七重會普光說離世間法。第八會說入法界法。若依大慈恩寺梵本增第九會。佛遊於樹下及普光堂處。說如來功德境界。上境界入品。問何故上來所錄並皆差別不同。答依大經本所顯義門相。即容融理事自在所有教義。一即一切。一切即一。如帝網喻無盡不同。若諸教網。主伴相顯。有定相者。即違大理故。主伴經差別不同。如地經說。六決定義。是其地體。返不用十數目之。十地不同。是其地相。翻用十數目之。以此驗求知。佛慈悲欲令易解。將不滿數目體。以滿數目相。是佛別意也。今準瓔珞本業梵網二經。會數具十。華嚴經本但有七八不具。義竝準知。其瓔珞本業梵網二經。是二乘攝。華嚴經是一乘攝。何以故。十數之義。含有二門。一成圓教門。二不成圓教門。今將梵網經等。對大經本。瓔珞等十數。即是單別。不具一切圓故。入三乘攝。不具十義數。亦有二種。一目彼三乘。令人分解。二目彼一乘。就彼下機。相對以顯一乘。今據相對顯發門故。用不滿十數教。入一乘攝。餘可準知。

證華嚴經用教分齊義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證華嚴經用教分齊義

今依七種教。證華嚴經文義分齊。一經。謂法華經勝鬘經瓔珞本業經梵網經入如來境界不思議經等。二論。謂十地論攝論瑜伽論雜集論如實論等。三疏。四章。五鈔。六問答。七雜孔目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今依七種教。證華嚴經文義分齊。一經。謂法華經勝鬘經瓔珞本業經梵網經入如來境界不思議經等。二論。謂十地論攝論瑜伽論雜集論如實論等。三疏。四章。五鈔。六問答。七雜孔目。

梵本同異義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵本同異義

依大慈恩寺華嚴梵本撿。有五百四十一紙葉(五十五字為一行。二十行為一紙葉)。一紙葉背面二千二百八十字。十紙計當二萬二千八百字。三十二字為一頌。一百紙當二十二萬八千字。三十二萬為萬頌。五百四十一紙。計當一百三十二萬三千四百八十字。依三十二字為頌。計當四萬一千九百八十頌餘十字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依大慈恩寺華嚴梵本撿。有五百四十一紙葉(五十五字為一行。二十行為一紙葉)。一紙葉背面二千二百八十字。十紙計當二萬二千八百字。三十二字為一頌。一百紙當二十二萬八千字。三十二萬為萬頌。五百四十一紙。計當一百三十二萬三千四百八十字。依三十二字為頌。計當四萬一千九百八十頌餘十字。

世間淨眼品第一(從如是我聞已下是) 如來品第二(從發問已去是) 普賢菩薩修行入三摩提品第三(從入淨藏定已後是) 說入世界海品第四(從說五海已後是) 淨世界海功德海光明品第五(從立世界已後是) 世界輪圍莊嚴海品第六(當知此蓮華藏世界海下是) 說世界海莊嚴地品第七(彼大斫迦羅山已下是) 觀世界性處品第八(彼大地處已下是) 觀世界處安住音聲品第九(此香水海上已下是) 毘盧舍那品第十(此云常寂光。從乃往久遠過世界已下是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間淨眼品第一(從如是我聞已下是) 如來品第二(從發問已去是) 普賢菩薩修行入三摩提品第三(從入淨藏定已後是) 說入世界海品第四(從說五海已後是) 淨世界海功德海光明品第五(從立世界已後是) 世界輪圍莊嚴海品第六(當知此蓮華藏世界海下是) 說世界海莊嚴地品第七(彼大斫迦羅山已下是) 觀世界性處品第八(彼大地處已下是) 觀世界處安住音聲品第九(此香水海上已下是) 毘盧舍那品第十(此云常寂光。從乃往久遠過世界已下是)

第一會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會了。

如來名稱品第十一 四諦品第十二 如來光明熾然覺品第十三 菩薩明難品第十四 圓淨行品第十五 賢勝品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來名稱品第十一 四諦品第十二 如來光明熾然覺品第十三 菩薩明難品第十四 圓淨行品第十五 賢勝品第十六

第二會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會了。

須彌頂入如來品第十七 須彌頂如來作菩薩集說偈品第十八 十菩薩說住品第十九 梵行品第二十 說初發心菩薩功德花聚喻偈品第二十一 明法品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌頂入如來品第十七 須彌頂如來作菩薩集說偈品第十八 十菩薩說住品第十九 梵行品第二十 說初發心菩薩功德花聚喻偈品第二十一 明法品第二十二

第三會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會了。

蘇夜摩富作品第二十三 蘇夜摩富菩薩集說偈品第二十四 說功德花和合十菩薩行品第二十五 十無盡藏品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇夜摩富作品第二十三 蘇夜摩富菩薩集說偈品第二十四 說功德花和合十菩薩行品第二十五 十無盡藏品第二十六

第四會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會了。

如來昇入兜率陀天品第二十七 兜率宮菩薩來說偈品第二十八 金剛幢迴向品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來昇入兜率陀天品第二十七 兜率宮菩薩來說偈品第二十八 金剛幢迴向品第二十九

第五會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會了。

十地品第三十 神通品第三十一(十明) 忍辱品第三十二(十忍) 心王問算教入品第三十三 壽量品第三十四 菩薩住處品第三十五 說佛法不思議品第三十六 說如來十身相海品第三十七 小種好光明說功德門品第三十八 說普賢菩薩行品第三十九 說如來性起品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第三十 神通品第三十一(十明) 忍辱品第三十二(十忍) 心王問算教入品第三十三 壽量品第三十四 菩薩住處品第三十五 說佛法不思議品第三十六 說如來十身相海品第三十七 小種好光明說功德門品第三十八 說普賢菩薩行品第三十九 說如來性起品第四十

第六會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會了。

出世間品第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世間品第四十一

第七會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會了。

善財離貪藏品第四十二(從入法界品初已下。至爾時文殊說此偈已告善財言善男子於此南方有一國土名曰可樂已前是) 彌勒離貪名善財所問品第四十三(從有國土名可樂已後。至爾時善財得見三千大千世界微塵數知識已前是) 普賢離貪名竟(在普賢長行後說偈前有此語) 說如來功德不思議境界上境界入品第四十四竟(從爾時善財得見三千大千世界微塵已後。盡說如來功德不思議界上境界入品已前是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財離貪藏品第四十二(從入法界品初已下。至爾時文殊說此偈已告善財言善男子於此南方有一國土名曰可樂已前是) 彌勒離貪名善財所問品第四十三(從有國土名可樂已後。至爾時善財得見三千大千世界微塵數知識已前是) 普賢離貪名竟(在普賢長行後說偈前有此語) 說如來功德不思議境界上境界入品第四十四竟(從爾時善財得見三千大千世界微塵已後。盡說如來功德不思議界上境界入品已前是)

第八會了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會了。

又依梵本。彌勒知識後安其品名道已前文。是彌勒離貪名善財所問品。普賢知識後說偈前云普賢離貪名竟。據此文相。入法界品前。文殊遊行南方已後經文。即是教大之中三大義也。從前文殊至後彌勒。是因漸成就大。從後文殊至後普賢。是因成就大。由是普法故。普賢偈文。是教說修成就大。由在因中教說佛證故。此有二義。一者證修初地已上通其佛地。是證分齊。今依教說。名教說修成就大。二者觀修依地前比位意言無分別觀。今依教說。名教說修成就大。此教說修。通在因成就及因漸成就二大位中。離過顯理用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依梵本。彌勒知識後安其品名道已前文。是彌勒離貪名善財所問品。普賢知識後說偈前云普賢離貪名竟。據此文相。入法界品前。文殊遊行南方已後經文。即是教大之中三大義也。從前文殊至後彌勒。是因漸成就大。從後文殊至後普賢。是因成就大。由是普法故。普賢偈文。是教說修成就大。由在因中教說佛證故。此有二義。一者證修初地已上通其佛地。是證分齊。今依教說。名教說修成就大。二者觀修依地前比位意言無分別觀。今依教說。名教說修成就大。此教說修。通在因成就及因漸成就二大位中。離過顯理用也。

初文殊師利 二名功德雲比丘 三名海雲比丘 四名善住比丘 五名彌伽(此方名多雲)良醫(祝藥者說藥也) 六名解脫長者 七名海幢比丘 八名休捨優婆姨(休捨者。梵音呼捨也。呼捨者此云靜義) 九名毘目多羅(此云解脫聲) 十名婆羅門優婆塞方便命 十一彌多羅尼子(此云慈優婆姨) 十二名善現比丘 十三國名輸那道場童子名釋天主童子 十四城名大體有長者名電住 十五有長者名甘露法頂城名師子滿 十六長者名法寶周羅 十七長者名普眼妙香 十八有王名滿足 十九王名大光 二十有優婆姨名不動 二十一有出家外道名隨順一切眾生 二十二有優婆塞名勝青蓮華香 二十三有海師名自在城名勝出 二十四城名喜樂長者名無上勝 二十五城名迦陵伽婆提(此云聲悅)有比丘尼師子奮迅 二十六國名嶮難有女名婆須蜜多(此云天支) 二十七城名首婆羅(此云到淨)有長者名安住 二十八山名光明菩薩名觀世音 二十九東方菩薩名正趣 三十城名婆羅波提(此云門至陰也)天名大天 三十一道場神名安住 三十二名摩竭提國迦毘羅住處夜天名婆娑婆陀(此云依止不畏。準梵本應云婆娑婆也多) 三十三夜天名甚深妙德離垢光明 三十四夜天名喜目觀察眾生 三十五夜天乘道場眾中名妙德救護眾生 三十六夜天名寂靜音 三十七夜天名妙德守護諸城 三十八夜天名開敷樹華 三十九夜天名願勇光明守護眾生 四十天名妙德圓滿 四十一釋迦女名瞿夷 四十二名摩耶夫人 四十三此世界中忉利天上有天名正念彼天有女 四十四即是彌勒 四十五後文殊 四十六名普賢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文殊師利 二名功德雲比丘 三名海雲比丘 四名善住比丘 五名彌伽(此方名多雲)良醫(祝藥者說藥也) 六名解脫長者 七名海幢比丘 八名休捨優婆姨(休捨者。梵音呼捨也。呼捨者此云靜義) 九名毘目多羅(此云解脫聲) 十名婆羅門優婆塞方便命 十一彌多羅尼子(此云慈優婆姨) 十二名善現比丘 十三國名輸那道場童子名釋天主童子 十四城名大體有長者名電住 十五有長者名甘露法頂城名師子滿 十六長者名法寶周羅 十七長者名普眼妙香 十八有王名滿足 十九王名大光 二十有優婆姨名不動 二十一有出家外道名隨順一切眾生 二十二有優婆塞名勝青蓮華香 二十三有海師名自在城名勝出 二十四城名喜樂長者名無上勝 二十五城名迦陵伽婆提(此云聲悅)有比丘尼師子奮迅 二十六國名嶮難有女名婆須蜜多(此云天支) 二十七城名首婆羅(此云到淨)有長者名安住 二十八山名光明菩薩名觀世音 二十九東方菩薩名正趣 三十城名婆羅波提(此云門至陰也)天名大天 三十一道場神名安住 三十二名摩竭提國迦毘羅住處夜天名婆娑婆陀(此云依止不畏。準梵本應云婆娑婆也多) 三十三夜天名甚深妙德離垢光明 三十四夜天名喜目觀察眾生 三十五夜天乘道場眾中名妙德救護眾生 三十六夜天名寂靜音 三十七夜天名妙德守護諸城 三十八夜天名開敷樹華 三十九夜天名願勇光明守護眾生 四十天名妙德圓滿 四十一釋迦女名瞿夷 四十二名摩耶夫人 四十三此世界中忉利天上有天名正念彼天有女 四十四即是彌勒 四十五後文殊 四十六名普賢

華嚴經內章門等雜孔目卷第四(止) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經內章門等雜孔目卷第四(止)

跋鋟孔目章後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋鋟孔目章後

歐陽子日本刀歌曰。徐福行時書未焚。逸書百篇。今尚存。令嚴不許傳中國。舉世無人識古文。吁此事也偽乎真乎。未得其可徵者。不易與之言矣。但至我大雄氏之教籍。則寔有不愧所言者而存焉。近鋟孔目章。印生某者。令(余)點校。以偶記之而書為跋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歐陽子日本刀歌曰。徐福行時書未焚。逸書百篇。今尚存。令嚴不許傳中國。舉世無人識古文。吁此事也偽乎真乎。未得其可徵者。不易與之言矣。但至我大雄氏之教籍。則寔有不愧所言者而存焉。近鋟孔目章。印生某者。令(余)點校。以偶記之而書為跋。

時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

元祿辛巳仲秋望後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿辛巳仲秋望後