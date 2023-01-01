華嚴五十要問答後卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴五十要問答後卷

大唐終南太一山至相寺沙門智儼集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐終南太一山至相寺沙門智儼集

三十七三世不同義。離世間品初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七三世不同義。離世間品初釋

問。諸教世時云何。答。依小乘教三世有法。依三乘教三世之中現在有。過未無。依一乘教九世義。過未現在及現在現在三時有。過去未來及現在各有。過未六世是無。九世各有相入相即。故得成一總句。總別合成十世也。此世等以不相應法為體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教世時云何。答。依小乘教三世有法。依三乘教三世之中現在有。過未無。依一乘教九世義。過未現在及現在現在三時有。過去未來及現在各有。過未六世是無。九世各有相入相即。故得成一總句。總別合成十世也。此世等以不相應法為體也。

三十八障義。普賢品初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十八障義。普賢品初釋

問。諸教辨障義云何。答。若依小乘諸使纏垢等是障名數。此障名通三乘始教。兼則通餘教。何以故。謂惑名同義有深淺。故惑智二障及煩惱所知障八忘想二十二無明等正在三乘始教。兼則通三乘終教。五住地惑皮肉心三障闡提四障凡夫性無明十一障等此在直進三乘位。兼在終教等。已上諸惑一惑一切障。一斷一切斷。此屬一乘教。如下說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教辨障義云何。答。若依小乘諸使纏垢等是障名數。此障名通三乘始教。兼則通餘教。何以故。謂惑名同義有深淺。故惑智二障及煩惱所知障八忘想二十二無明等正在三乘始教。兼則通三乘終教。五住地惑皮肉心三障闡提四障凡夫性無明十一障等此在直進三乘位。兼在終教等。已上諸惑一惑一切障。一斷一切斷。此屬一乘教。如下說之。

三十九一乘別障義。亦普賢品初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十九一乘別障義。亦普賢品初釋

問。普賢品內據普賢法極深廣大。因何文中初明一瞋成百障等。答。依小乘教一惑一障一世。一忍一智一斷得一滅。依三乘教初教名同前。義中深淺異。若據三乘終教一惑一障三世。一忍一智非初非中後。斷得三世滅也。據一乘教一惑多障多世。一數多數忍多數一數忍。一數多數智多數一數智。一斷非初非中後。得九世滅及非世滅。今普賢品初明瞋障等者據首為言。欲類顯普賢廣大解行法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。普賢品內據普賢法極深廣大。因何文中初明一瞋成百障等。答。依小乘教一惑一障一世。一忍一智一斷得一滅。依三乘教初教名同前。義中深淺異。若據三乘終教一惑一障三世。一忍一智非初非中後。斷得三世滅也。據一乘教一惑多障多世。一數多數忍多數一數忍。一數多數智多數一數智。一斷非初非中後。得九世滅及非世滅。今普賢品初明瞋障等者據首為言。欲類顯普賢廣大解行法也。

四十陀羅尼門。知識中第十一處釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十陀羅尼門。知識中第十一處釋

問。華嚴經中以陀羅尼門顯一切法門。其相云何。答。論自引悉曇章。阿(烏羅反)等十二聲。迦(鳩我反)等三十六半字。以音加半字展轉相乘成一切滿字。其字相仍不離本字音多中一。由多中有一初半字及初聲故一中多。一中有多字音能故一即多。半字及音成多字用故多即一。由滿字相等即壞成半字及初音故。以此字法陀羅尼天人共解故。舉此為立陀羅尼法。宜可準用之。此法極用在一乘。分用在三乘。餘乘非究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。華嚴經中以陀羅尼門顯一切法門。其相云何。答。論自引悉曇章。阿(烏羅反)等十二聲。迦(鳩我反)等三十六半字。以音加半字展轉相乘成一切滿字。其字相仍不離本字音多中一。由多中有一初半字及初聲故一中多。一中有多字音能故一即多。半字及音成多字用故多即一。由滿字相等即壞成半字及初音故。以此字法陀羅尼天人共解故。舉此為立陀羅尼法。宜可準用之。此法極用在一乘。分用在三乘。餘乘非究竟。

四十一乘門數名不同義。亦四十辯才後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十一乘門數名不同義。亦四十辯才後釋

又約諸經論乘有四種。一者二乘。謂大小二乘。於方便中從教趣果分二故。二者三乘。謂大乘中乘小乘。於方便中從理成行分三故。三者依攝論一乘三乘小乘。謂於教門中成機欲性顯法本末差別不同故。四者依法華經三乘一乘。約界分體相方便究竟不同故。又約數說。謂二及三各通三二義意故說。所言二通三者。謂大乘小乘聲聞緣覺一乘三乘。所言三通二者。有二義意。謂大乘中乘小乘一乘三乘小乘其意各別。準思可解耳。又依下經文或一二三或四。謂一乘三乘。或五。謂三乘人天。或無量。謂一切法門也。此依始終說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又約諸經論乘有四種。一者二乘。謂大小二乘。於方便中從教趣果分二故。二者三乘。謂大乘中乘小乘。於方便中從理成行分三故。三者依攝論一乘三乘小乘。謂於教門中成機欲性顯法本末差別不同故。四者依法華經三乘一乘。約界分體相方便究竟不同故。又約數說。謂二及三各通三二義意故說。所言二通三者。謂大乘小乘聲聞緣覺一乘三乘。所言三通二者。有二義意。謂大乘中乘小乘一乘三乘小乘其意各別。準思可解耳。又依下經文或一二三或四。謂一乘三乘。或五。謂三乘人天。或無量。謂一切法門也。此依始終說。

四十二四尋思義。三地初四禪釋也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十二四尋思義。三地初四禪釋也

問。諸教四尋思觀法云何。答。經論所明尋思觀者略有三種。一四尋思。二六尋思。三三尋思。亦名求知。大門有五。一列名字并教興意。二釋其義并顯主客分齊不同。三對三性明其假實。四明深淺及對如實顯觀分齊。五辨位地及問答除疑。初列名字并教興意者。謂初四尋思。一名謂能詮教法。二義謂所詮之義。三自性謂名義之體能。四差別謂名義相形。及對諸法相別不同故名差別。六尋思者分其名義各有自性及差別。故有六也。三尋思者。合其名義自性及差別則為三也。教興意者。問。何故立四尋思。答。為中根人有其二見。一和合見。二差別見。和合見者。謂義與名和合成一。差別見者。謂義與名各有自性。有能相應而體不同也。聖者立教對治彼病興四尋思開初名義。對治前差別見合彼自性及差別義對治相應成一之見。問。凡言對治障治須別。外人立一能治之法則界分別成其多法。顯一是假。及彰無等因。何今說開名義二以治差別。有何道理。答。若對外道及三乘見不依論道則如來嘖。今此尋思是菩薩自觀通對一切外道二乘及菩薩。或順論道故興此治。所以知者如界分別分破。合假及自性見則違論道。何以故。合假自性是緣聚法。及是成法界分別等。乃是壞法。成壞不同賴緣各別故不相治。是以文中興其觀門分齊少別。如下具說。宜可思之。六尋思者。為治差別見即為利根人。三尋思者。對治和合及一見等為軟根人。何故。差別見者是見行故。和合一見者是愛行故也。二釋其義并顯主客分齊不同者。如攝論云。何者名尋思。謂名義自性差別。菩薩於名唯見名。於義唯見義。於名義自性言說唯見名義自性言說。於名義差別言說唯見名義差別言說。於此四處度疑決了說名尋思門。所以自性及差別。安言說者為後二法。觀相深故。若據實觀四種法中皆是言說。問。約何觀相得知後二是深非淺。答。名義二法一往直計見不深重。自性及差別約其所以驗證成執。故是尤重。翻治觀成加功作業方觀現前故是深也。文云。於名唯見名等者。菩薩於實名皆見假名及無名不見實名也。義等亦然。主客分齊差別者。以空為主。以實為客。以假為主。以實為客。何以故。由攝論云以無所有為自性。又觀名義唯假立尋思故得知也。有以因為主以果為客。所以然者以客依主立浮寄無根。主與客為依得成其事。所以得知。互為因果。成主客義故。攝論云名義互為客菩薩應尋思故得知也。問。義若如此何故攝論云名無所有於義是客。義無所有於名是客。若據此文則無所有是其客義。何故乃言空無所有是其主義。答。此語乍隱宜須思之。言無所有者即實有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教四尋思觀法云何。答。經論所明尋思觀者略有三種。一四尋思。二六尋思。三三尋思。亦名求知。大門有五。一列名字并教興意。二釋其義并顯主客分齊不同。三對三性明其假實。四明深淺及對如實顯觀分齊。五辨位地及問答除疑。初列名字并教興意者。謂初四尋思。一名謂能詮教法。二義謂所詮之義。三自性謂名義之體能。四差別謂名義相形。及對諸法相別不同故名差別。六尋思者分其名義各有自性及差別。故有六也。三尋思者。合其名義自性及差別則為三也。教興意者。問。何故立四尋思。答。為中根人有其二見。一和合見。二差別見。和合見者。謂義與名和合成一。差別見者。謂義與名各有自性。有能相應而體不同也。聖者立教對治彼病興四尋思開初名義。對治前差別見合彼自性及差別義對治相應成一之見。問。凡言對治障治須別。外人立一能治之法則界分別成其多法。顯一是假。及彰無等因。何今說開名義二以治差別。有何道理。答。若對外道及三乘見不依論道則如來嘖。今此尋思是菩薩自觀通對一切外道二乘及菩薩。或順論道故興此治。所以知者如界分別分破。合假及自性見則違論道。何以故。合假自性是緣聚法。及是成法界分別等。乃是壞法。成壞不同賴緣各別故不相治。是以文中興其觀門分齊少別。如下具說。宜可思之。六尋思者。為治差別見即為利根人。三尋思者。對治和合及一見等為軟根人。何故。差別見者是見行故。和合一見者是愛行故也。二釋其義并顯主客分齊不同者。如攝論云。何者名尋思。謂名義自性差別。菩薩於名唯見名。於義唯見義。於名義自性言說唯見名義自性言說。於名義差別言說唯見名義差別言說。於此四處度疑決了說名尋思門。所以自性及差別。安言說者為後二法。觀相深故。若據實觀四種法中皆是言說。問。約何觀相得知後二是深非淺。答。名義二法一往直計見不深重。自性及差別約其所以驗證成執。故是尤重。翻治觀成加功作業方觀現前故是深也。文云。於名唯見名等者。菩薩於實名皆見假名及無名不見實名也。義等亦然。主客分齊差別者。以空為主。以實為客。以假為主。以實為客。何以故。由攝論云以無所有為自性。又觀名義唯假立尋思故得知也。有以因為主以果為客。所以然者以客依主立浮寄無根。主與客為依得成其事。所以得知。互為因果。成主客義故。攝論云名義互為客菩薩應尋思故得知也。問。義若如此何故攝論云名無所有於義是客。義無所有於名是客。若據此文則無所有是其客義。何故乃言空無所有是其主義。答。此語乍隱宜須思之。言無所有者即實有也。

分別性有與無義同一種。無理不得有。別此相難彰。只欲噵實則涉未觀。只欲噵空不知分齊。故今舉名說無所有。則知是實。次後偏舉無所有。是名義本性。故知前文名無所有及義無所有即說實也。此約觀智慧境為言。宜可思之。三對三性明其分齊。故論偈云。名義互為客菩薩應尋思。應觀二唯量及彼二假說從此生實智離塵分別三。若見其非有得入三無性。前一行半偈明無相觀。次有一句。若見其非有明無生觀。三得入三無性此之一句明無性觀。廣如論辨。觀相云何。依依他性以遣分別性。依彼真如遣依他性。云何能遣。由名義無所有能分別亦不得是有。何以故。若所分別名義是有能分別緣此名義可說是有。由名義無所有分別因緣既定是無能分別體亦無所有。此中分別既無言說。亦不可得則入依他無生性。菩薩見此有無無所有則入三無性非安立諦。此三性中分別性是實亦則空。依他性是假非實非空。真實一性是實非空。四尋思觀若入分別性所分別塵是空是實。故釋論云。若菩薩見名義更互為客入異名義分別性。何以故。由無相觀未全成故。但異未觀時。故云異也。此雖知無未壞實見。故尋思觀亦在實中。若見名義自性假說唯分別為體則成分別無相觀方得究竟。爾時尋思所知竝即是空。尋思等觀若在依他性則非實非空。亦可是假故。攝論中約彼八喻明其似故。四尋思觀不入無性。何以故。由是觀家初方便故。若得四如實智方入無性。故得知也。四明深淺及對如實顯觀分齊者。論文云。釋自性義已以甚深義為境界。以此義求得知名義二門是淺非深自性及差別是深非淺。所言如實觀分別者。釋論解云。何名尋思所引如實智。若菩薩於名已尋思唯有名。後如實知唯有名此則定知名無所有。問。若名定無體者何故立諸法名。答。欲令眾生漸入正理。想見言說依名想義及現證發語教他假立客名。無有實法。故論釋云。若世間不安立色等名於色等類中無有一人能想此類是色。若不能想則不增益。若不增益不起執著。若不執著不能互相教示也。何者義尋思所引如實智。若菩薩於義已尋思唯有義。後如實知義離一切言說不可言說。謂色受等類色非色不可說。法非法不可說。有非有不可說是。名義尋思所引如實智。何者自性尋思所引如實智。於色等類自性言說中已尋思惟有言說。由自性言說。此類非其自性。如其自性顯現。菩薩如實通達此類如化影像。非類似類顯現。是名自性尋思所引如實智。何者差別尋思所引如實智。若菩薩於差別言說中已尋思唯有言說。於色等類中見差別。言說無有二義。此類非有由可言體不成就故。非非有不可言體成就故。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別性有與無義同一種。無理不得有。別此相難彰。只欲噵實則涉未觀。只欲噵空不知分齊。故今舉名說無所有。則知是實。次後偏舉無所有。是名義本性。故知前文名無所有及義無所有即說實也。此約觀智慧境為言。宜可思之。三對三性明其分齊。故論偈云。名義互為客菩薩應尋思。應觀二唯量及彼二假說從此生實智離塵分別三。若見其非有得入三無性。前一行半偈明無相觀。次有一句。若見其非有明無生觀。三得入三無性此之一句明無性觀。廣如論辨。觀相云何。依依他性以遣分別性。依彼真如遣依他性。云何能遣。由名義無所有能分別亦不得是有。何以故。若所分別名義是有能分別緣此名義可說是有。由名義無所有分別因緣既定是無能分別體亦無所有。此中分別既無言說。亦不可得則入依他無生性。菩薩見此有無無所有則入三無性非安立諦。此三性中分別性是實亦則空。依他性是假非實非空。真實一性是實非空。四尋思觀若入分別性所分別塵是空是實。故釋論云。若菩薩見名義更互為客入異名義分別性。何以故。由無相觀未全成故。但異未觀時。故云異也。此雖知無未壞實見。故尋思觀亦在實中。若見名義自性假說唯分別為體則成分別無相觀方得究竟。爾時尋思所知竝即是空。尋思等觀若在依他性則非實非空。亦可是假故。攝論中約彼八喻明其似故。四尋思觀不入無性。何以故。由是觀家初方便故。若得四如實智方入無性。故得知也。四明深淺及對如實顯觀分齊者。論文云。釋自性義已以甚深義為境界。以此義求得知名義二門是淺非深自性及差別是深非淺。所言如實觀分別者。釋論解云。何名尋思所引如實智。若菩薩於名已尋思唯有名。後如實知唯有名此則定知名無所有。問。若名定無體者何故立諸法名。答。欲令眾生漸入正理。想見言說依名想義及現證發語教他假立客名。無有實法。故論釋云。若世間不安立色等名於色等類中無有一人能想此類是色。若不能想則不增益。若不增益不起執著。若不執著不能互相教示也。何者義尋思所引如實智。若菩薩於義已尋思唯有義。後如實知義離一切言說不可言說。謂色受等類色非色不可說。法非法不可說。有非有不可說是。名義尋思所引如實智。何者自性尋思所引如實智。於色等類自性言說中已尋思惟有言說。由自性言說。此類非其自性。如其自性顯現。菩薩如實通達此類如化影像。非類似類顯現。是名自性尋思所引如實智。何者差別尋思所引如實智。若菩薩於差別言說中已尋思唯有言說。於色等類中見差別。言說無有二義。此類非有由可言體不成就故。非非有不可言體成就故。如

此非色由真諦故非非色。由俗諦故於中有色言說。故菩薩如實知差別。言說無有二義。是名差別尋思所引如實智。如是等觀菩薩尋思此名義假立自性及差別。如此度疑決了等說名尋思。因此尋思觀名義等定無所有名如實智。此即尋思如實二義不同也。五辨位地及問答除疑者。尋思位地在𤏙頂兩位。若準修時章在於十信及十解位。如實智位在於忍及世第一法。若準修時章則在十行十迴向位。故攝論云。菩薩於四種尋思修𤏙頂二種方便道。於四種如實智中修道云何。乃至論釋。緣識為境。了別無塵等。所緣既無能緣必不得生。由此了別故能伏滅唯識之想。唯識既滅從最後剎那更進第二剎那即入初地。又修時章云。如聲聞道前有四方便。謂𤏙頂忍及世第一法。菩薩地前四位亦如此。謂十信十解十行十迴向。故得知也。問。菩薩見名義相各異。及見相應依義相應。菩薩見自性言說及差別言說皆屬義故名與義相應。云何得知名義互為客。此是論文。義意云何。如外人計名義各有自性及差別各各相應名義二法。自性差別此則各亭。平等無偏。云何得知名義互為客。論有三答。一先於名智不生故。證名義不同體而不相應。不同體時則無有法。世數名義皆悉如此。若名與義同體。及與相應未聞名時於彼義中知名智應成。現見知義智生。知名智不生。故知名義本不相應。第二義者引一多相違證名義不同亦不相應。如瓶一義。異國立名皆悉不同。若名與義相應得成有者。名多非一。義亦應多。何以故。一義與多名相應成有故。第三義者定不定異故。名義二相不得相應。名不定故。若名與義相應名既不定。義亦應爾。西國有法。以一瞿名目於九義。所謂九者言方地光牛金剛眼天水。以一瞿名目此九義。名與義定相應者目天之時地應隨名與天相應。餘亦如是。既無此義。故知名義二性差別。一亦不相應。何以故。與上三義相違故。若異相應此亦不成。何以故。亦與上三義相違故。問。一異相應二義各別。云何同一三義相違。答。雖復名同三義相違失竝有異。所以得知。若名與義一而相應者見義之智即須是其知名之智。又若一者義既是一。名即不多。又若一者名既不定。義亦應爾。若名與義異而相應知義智生知名之智亦應即生。何以故。名義相別而相應故。又若異者名既是多。義亦應多。二相各別而相應故。又若異者九義是別。一瞿之名亦應成九。何以故。由彼名義別相相應成其有故。此等道理皆悉偏約四尋思說。六尋思等及三尋思準以可知。何以故。不越一異相應成有故。餘可準求。此教在三乘亦得一乘用。何以故。由此觀法一切處用應法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此非色由真諦故非非色。由俗諦故於中有色言說。故菩薩如實知差別。言說無有二義。是名差別尋思所引如實智。如是等觀菩薩尋思此名義假立自性及差別。如此度疑決了等說名尋思。因此尋思觀名義等定無所有名如實智。此即尋思如實二義不同也。五辨位地及問答除疑者。尋思位地在𤏙頂兩位。若準修時章在於十信及十解位。如實智位在於忍及世第一法。若準修時章則在十行十迴向位。故攝論云。菩薩於四種尋思修𤏙頂二種方便道。於四種如實智中修道云何。乃至論釋。緣識為境。了別無塵等。所緣既無能緣必不得生。由此了別故能伏滅唯識之想。唯識既滅從最後剎那更進第二剎那即入初地。又修時章云。如聲聞道前有四方便。謂𤏙頂忍及世第一法。菩薩地前四位亦如此。謂十信十解十行十迴向。故得知也。問。菩薩見名義相各異。及見相應依義相應。菩薩見自性言說及差別言說皆屬義故名與義相應。云何得知名義互為客。此是論文。義意云何。如外人計名義各有自性及差別各各相應名義二法。自性差別此則各亭。平等無偏。云何得知名義互為客。論有三答。一先於名智不生故。證名義不同體而不相應。不同體時則無有法。世數名義皆悉如此。若名與義同體。及與相應未聞名時於彼義中知名智應成。現見知義智生。知名智不生。故知名義本不相應。第二義者引一多相違證名義不同亦不相應。如瓶一義。異國立名皆悉不同。若名與義相應得成有者。名多非一。義亦應多。何以故。一義與多名相應成有故。第三義者定不定異故。名義二相不得相應。名不定故。若名與義相應名既不定。義亦應爾。西國有法。以一瞿名目於九義。所謂九者言方地光牛金剛眼天水。以一瞿名目此九義。名與義定相應者目天之時地應隨名與天相應。餘亦如是。既無此義。故知名義二性差別。一亦不相應。何以故。與上三義相違故。若異相應此亦不成。何以故。亦與上三義相違故。問。一異相應二義各別。云何同一三義相違。答。雖復名同三義相違失竝有異。所以得知。若名與義一而相應者見義之智即須是其知名之智。又若一者義既是一。名即不多。又若一者名既不定。義亦應爾。若名與義異而相應知義智生知名之智亦應即生。何以故。名義相別而相應故。又若異者名既是多。義亦應多。二相各別而相應故。又若異者九義是別。一瞿之名亦應成九。何以故。由彼名義別相相應成其有故。此等道理皆悉偏約四尋思說。六尋思等及三尋思準以可知。何以故。不越一異相應成有故。餘可準求。此教在三乘亦得一乘用。何以故。由此觀法一切處用應法界故。

四十三如實因緣義。明難品初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十三如實因緣義。明難品初釋

問。菩薩初起修行。先觀如實因果成入道方便。其義云何。答。凡佛法大綱有其二種。所謂真俗。隨順觀世諦則入第一義故。觀相云何。法有多門。且依同時。如實互為因果義。入因果義有二重。第一重內有三門。一明護分別過。二明其義。三明違之成過。初護義者。略依燈光及燋炷明之。身心諸事準之可解。問曰。燋炷生光炎耶。答不也。炷從炎生故。又問。炎生炷耶。答不也。炎從炷生故。又問。炎從炷生耶。答不也。炎能生炷故。又問。炷從炎生耶。答。不也。炷能生炎故。又問。可是不生耶。答。不也。去炷炎隨無故。又問。生不生俱耶。答。不也。相違故。又問。非生非不生耶。答。不也。違其因果如實生理故。解第一門竟。第二義者炷因生炎果。因是有義。由有力故。炎果從因生。是無義。依炷因生故。炎生其炷。返前可知。炎果從炷因生。是非有義。無體故炷生光炎。炷因是非無義。為有力故。餘句準可知。第二門竟。第二違之成過者。若言炷因生果亦可恒生。常能生炎果故。增益故。若言炷不生亦可恒不生炎果。無因不有故。損減故。炎生炷如前可知。若亦生不生相違故。若言非生非不生戲論故。餘義準之。第三門竟。第二重者。三門同前。第一門者初約因明。後約果論。問。因是有耶。答。不也。果因故。緣成故。又問。因是無耶。答。不也。生果故。又問。因有無俱耶。答。不也。相違故。又問。非有無耶。答。不也。現見生果法故。二約果論者。問。果是有耶。答。不也。是他果無體故。又問。果是無耶。答。不也。由是果故。又問。亦有亦無耶。答。不也。一果故不相違故。又問。非有非無耶。答。不也。現有果所生故。解第一門竟。第二義者。因是有義。由能生故。因是無義。果家因故。緣成故因是亦有亦無義。因成故因是非有非無義。隨定取一義不可得故。果義四門準前知之。第二門竟。第三執成過者。問。因生果何失。答。若生者亦可恒生。亦可恒不生。所以知之。若生者即常生故。又若生者現所有炎果。是能生炷因即無所生。故是斷也。又問。因不生果有何失。答。亦有二失。若炷因不生者即光炎無因故是常也。又若炷不生者既炎無自生。因復不生不可得有故是斷也。亦生不生非生非不生準以思之。餘義準可知。又一切因有六種義。一空有力不待緣。念念滅故。二有有力不待緣。決定故。三有有力待緣。如引顯自果故。四無無力待緣。觀因緣故。五有無力待緣。隨逐至治際故。六無有力待緣。俱有力故。問。未知待緣待何緣。答。此待爐油水土等外緣。不取因事及自六義也。又經文云。因因亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。菩薩初起修行。先觀如實因果成入道方便。其義云何。答。凡佛法大綱有其二種。所謂真俗。隨順觀世諦則入第一義故。觀相云何。法有多門。且依同時。如實互為因果義。入因果義有二重。第一重內有三門。一明護分別過。二明其義。三明違之成過。初護義者。略依燈光及燋炷明之。身心諸事準之可解。問曰。燋炷生光炎耶。答不也。炷從炎生故。又問。炎生炷耶。答不也。炎從炷生故。又問。炎從炷生耶。答不也。炎能生炷故。又問。炷從炎生耶。答。不也。炷能生炎故。又問。可是不生耶。答。不也。去炷炎隨無故。又問。生不生俱耶。答。不也。相違故。又問。非生非不生耶。答。不也。違其因果如實生理故。解第一門竟。第二義者炷因生炎果。因是有義。由有力故。炎果從因生。是無義。依炷因生故。炎生其炷。返前可知。炎果從炷因生。是非有義。無體故炷生光炎。炷因是非無義。為有力故。餘句準可知。第二門竟。第二違之成過者。若言炷因生果亦可恒生。常能生炎果故。增益故。若言炷不生亦可恒不生炎果。無因不有故。損減故。炎生炷如前可知。若亦生不生相違故。若言非生非不生戲論故。餘義準之。第三門竟。第二重者。三門同前。第一門者初約因明。後約果論。問。因是有耶。答。不也。果因故。緣成故。又問。因是無耶。答。不也。生果故。又問。因有無俱耶。答。不也。相違故。又問。非有無耶。答。不也。現見生果法故。二約果論者。問。果是有耶。答。不也。是他果無體故。又問。果是無耶。答。不也。由是果故。又問。亦有亦無耶。答。不也。一果故不相違故。又問。非有非無耶。答。不也。現有果所生故。解第一門竟。第二義者。因是有義。由能生故。因是無義。果家因故。緣成故因是亦有亦無義。因成故因是非有非無義。隨定取一義不可得故。果義四門準前知之。第二門竟。第三執成過者。問。因生果何失。答。若生者亦可恒生。亦可恒不生。所以知之。若生者即常生故。又若生者現所有炎果。是能生炷因即無所生。故是斷也。又問。因不生果有何失。答。亦有二失。若炷因不生者即光炎無因故是常也。又若炷不生者既炎無自生。因復不生不可得有故是斷也。亦生不生非生非不生準以思之。餘義準可知。又一切因有六種義。一空有力不待緣。念念滅故。二有有力不待緣。決定故。三有有力待緣。如引顯自果故。四無無力待緣。觀因緣故。五有無力待緣。隨逐至治際故。六無有力待緣。俱有力故。問。未知待緣待何緣。答。此待爐油水土等外緣。不取因事及自六義也。又經文云。因因亦

因因果果亦果果者。簡別因果親疎有無力用分齊。初因者親因也。復因者緣因也。亦因因者二因相由也。果果等者準因二果相由成也。餘因果相望則無用耳。又增上緣望自增上果還為親因。故雜集論會疎緣入親因攝。又成唯識論因緣謂有為法親辨自果。此體有二。一種子。二現行。種子者謂本識中善染無記諸界地等功能差別。能引次後自類功能及起同時自類現果。此唯望彼是因緣現行者。謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。除佛果善極劣無記餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣性。第八心品無所熏。故非簡所依。獨能熏故。極微圓故不熏成種。現行同類展轉相望皆非因緣。自種生故。一切異類展轉相望亦非因緣。不親生故。有說。異類同類現行展轉相望為因緣者。應知假說。或隨轉門。有唯說種是因緣性彼依顯勝非盡理說。聖說。轉識與阿賴耶展轉相望為因緣。故此顯因果親疎分齊極明善也。其六義及前因果理事相成更以六法顯之。所謂總總成因果也。二別義別成總故。三同自同成總故。四異諸義自異顯同故。五成因果理事成故。六壞諸義各住自法不移本性故。所述緣起竝悉遍通隨有事成。驗思可解耳。此文在三乘一乘方究竟。何以故。稱法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因因果果亦果果者。簡別因果親疎有無力用分齊。初因者親因也。復因者緣因也。亦因因者二因相由也。果果等者準因二果相由成也。餘因果相望則無用耳。又增上緣望自增上果還為親因。故雜集論會疎緣入親因攝。又成唯識論因緣謂有為法親辨自果。此體有二。一種子。二現行。種子者謂本識中善染無記諸界地等功能差別。能引次後自類功能及起同時自類現果。此唯望彼是因緣現行者。謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。除佛果善極劣無記餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣性。第八心品無所熏。故非簡所依。獨能熏故。極微圓故不熏成種。現行同類展轉相望皆非因緣。自種生故。一切異類展轉相望亦非因緣。不親生故。有說。異類同類現行展轉相望為因緣者。應知假說。或隨轉門。有唯說種是因緣性彼依顯勝非盡理說。聖說。轉識與阿賴耶展轉相望為因緣。故此顯因果親疎分齊極明善也。其六義及前因果理事相成更以六法顯之。所謂總總成因果也。二別義別成總故。三同自同成總故。四異諸義自異顯同故。五成因果理事成故。六壞諸義各住自法不移本性故。所述緣起竝悉遍通隨有事成。驗思可解耳。此文在三乘一乘方究竟。何以故。稱法界故。

四十四悔過法義。第五迴向初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十四悔過法義。第五迴向初釋

問。諸教懺悔法差別云何。答。此有四門。第一懺悔。第二勸請。第三隨喜。第四迴向。此文在一乘通彼三乘用。廣說如毘婆娑論。小乘教等不具此法也。其滅罪方法具如經論。若發願門皆通理事因果。竝有成事願未成事願。可準解之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教懺悔法差別云何。答。此有四門。第一懺悔。第二勸請。第三隨喜。第四迴向。此文在一乘通彼三乘用。廣說如毘婆娑論。小乘教等不具此法也。其滅罪方法具如經論。若發願門皆通理事因果。竝有成事願未成事願。可準解之。

四十五陀羅尼用義。亦十一知識中釋之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十五陀羅尼用義。亦十一知識中釋之

問。諸教誦陀羅尼呪法差別云何。答。誦呪利益滅罪生福。乃至成自利利他證果等用。此文在三乘終教通彼一乘用。何以故。應法界故。小乘無此教也。又有四種陀羅尼。一法。二義。三呪術。四忍亦名為遮忍。知一切言說一切法自性義不可得名忍陀羅尼。後二陀羅尼出地持論。又十陀羅尼是一乘文義如離世間品說。印相施設工巧字相等竝準此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教誦陀羅尼呪法差別云何。答。誦呪利益滅罪生福。乃至成自利利他證果等用。此文在三乘終教通彼一乘用。何以故。應法界故。小乘無此教也。又有四種陀羅尼。一法。二義。三呪術。四忍亦名為遮忍。知一切言說一切法自性義不可得名忍陀羅尼。後二陀羅尼出地持論。又十陀羅尼是一乘文義如離世間品說。印相施設工巧字相等竝準此知。

四十六唯識略觀義。第六地中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十六唯識略觀義。第六地中釋

問。諸教之中說唯識觀。方便云何。答。欲習觀者先近二知識。一行知識。二解知識。依其靜處自身隨所相應。持戒清淨至心懺悔請十方佛一切賢聖及善神王加被已。身結加趺坐左手置右手上正端其身。閉目調息以舌約上齶。正心住緣所現境相知自心作分別隨息其心即住。縱使未住以初作不調習。經月日其心則止。次連成定。是其方便。若有魔事相起則就道場悔過行道。魔事漸輕。所有諸疑臨時消息。對解知識決其魔事。心但欲使相絕。皆須策懃必成不疑。懈怠則無成辨。煩惱減少是觀成相。此通一乘及三乘教。初順三乘。後順一乘。後熟具足主伴故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教之中說唯識觀。方便云何。答。欲習觀者先近二知識。一行知識。二解知識。依其靜處自身隨所相應。持戒清淨至心懺悔請十方佛一切賢聖及善神王加被已。身結加趺坐左手置右手上正端其身。閉目調息以舌約上齶。正心住緣所現境相知自心作分別隨息其心即住。縱使未住以初作不調習。經月日其心則止。次連成定。是其方便。若有魔事相起則就道場悔過行道。魔事漸輕。所有諸疑臨時消息。對解知識決其魔事。心但欲使相絕。皆須策懃必成不疑。懈怠則無成辨。煩惱減少是觀成相。此通一乘及三乘教。初順三乘。後順一乘。後熟具足主伴故也。

四十七空觀義。初地後十心中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十七空觀義。初地後十心中釋

問。空觀云何。答依華嚴經初觀菩薩依十種法。謂身口意三業佛法僧戒。依此十法所用威儀竝如前唯識觀說。但知十境隨一現前知即是空無本末相其心得住。久習則明與定相應。又問。餘法非空耶。答。一切皆空。但為初修者入觀餘不便。故有情染習久遠力強。故餘不便也。所有疑滯一如唯識觀說。疑云。前唯識觀後成正定與空觀止云何差別。據止觀成一種相似。今據方便境界為言。故有差別。此等觀是止觀體。若隨事中行住坐臥四威儀時及益生等事。心成前唯識及空觀當心得煩惱損減者。竝屬助道攝。此觀通一乘及三乘教。小乘教中無。縱作空觀不同上義。由但得人空故。略有五辨為正助方便。一真如辨。由知如故心相即息。二即空辨。三唯識辨。四妄想辨。五緣起辨。用此五辨正助二觀即易成也。又此空觀及上唯識二境分齊不得如解時知。若如解時知還成妄境耳。其空有四。併成觀境。一有為無為虛空。二擇數滅空。三成實論教性空。四地論教性空竝成觀境。但深淺異也。若窮空方便一乘究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。空觀云何。答依華嚴經初觀菩薩依十種法。謂身口意三業佛法僧戒。依此十法所用威儀竝如前唯識觀說。但知十境隨一現前知即是空無本末相其心得住。久習則明與定相應。又問。餘法非空耶。答。一切皆空。但為初修者入觀餘不便。故有情染習久遠力強。故餘不便也。所有疑滯一如唯識觀說。疑云。前唯識觀後成正定與空觀止云何差別。據止觀成一種相似。今據方便境界為言。故有差別。此等觀是止觀體。若隨事中行住坐臥四威儀時及益生等事。心成前唯識及空觀當心得煩惱損減者。竝屬助道攝。此觀通一乘及三乘教。小乘教中無。縱作空觀不同上義。由但得人空故。略有五辨為正助方便。一真如辨。由知如故心相即息。二即空辨。三唯識辨。四妄想辨。五緣起辨。用此五辨正助二觀即易成也。又此空觀及上唯識二境分齊不得如解時知。若如解時知還成妄境耳。其空有四。併成觀境。一有為無為虛空。二擇數滅空。三成實論教性空。四地論教性空竝成觀境。但深淺異也。若窮空方便一乘究竟。

四十八普敬認惡義。第九迴向初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八普敬認惡義。第九迴向初釋

問。人集教中說八種佛法差別云何。答。為滅闡提病成普敬認惡法有其兩段。第一段明普敬者。於內有八段。一者如來藏有二。一者法說如來藏。是一切諸佛菩薩聲聞緣覺乃至六道眾生等體。二喻說者有五段。一喻如阿耨大池出八大河。河雖差別水體無異。一切凡聖雖差別不同藏體無異。喻如伎兒作種種伎兩。伎兩雖別身無別異。如一切瓦皆因埿。作瓦雖差別土體無異。生死依如來藏。如來藏作生死。是名善說世間言說。故有生死。非如來藏體有生有死。喻如波依水水即作波。風因緣故有波非水體有波。喻如金莊嚴具。眾具雖別金體無別。皆同一金。一切凡聖差別不同皆是一藏。二佛性者亦法喻竝說。佛性者是一切凡聖因。一切凡聖皆從佛性而得生長。喻說者喻如乳是酪因。一切酪皆因於乳而得生長。一種相似。當來佛者一切惡四眾等現在雖行邪善行皆當作佛。佛想佛者想一切眾生皆作佛想。二者普真普正佛法莫問。邪人學亦得真正。正人學亦得真正。何以故。如來藏佛性體唯是普法唯是真法。於中無有邪魔得入其中。是故不問邪人正人。俱得真正。三者無名無相佛法。有二種。一者一切眾生體。是如來藏。未有真佛名。故名無名。未有真佛三十二相故名無相。二者一切六道眾生體。唯是如來藏更無別名別相。故名無名無相。四者拔斷一切諸見根本佛法。有二種。一者一切如來藏悉有聖性。唯敬其體不見其惡邪正故。故名拔斷一切諸見根本佛法。二者一切六道眾生體是如來藏更無別法。唯敬作四種佛等不見六道善惡等故。故名拔斷諸見根本佛法。五者悉斷一切諸語言道佛法。一切眾生唯敬其體不說善惡六道等名。故名悉斷一切諸語言道佛法。六者一人一行佛法。一人者自身唯是惡人。一行者如法華經說。常不輕菩薩唯行一行。於自身已外唯有敬作如來藏佛佛性佛當來佛佛想佛等。故名一行。七者無人無行佛法。自身及他一切眾生皆同是一如來藏無有別體。故名無人無行佛法。八者五種不干。盡佛法有二。一者欲行此五法唯須調亭。一自他不干。不為自身。不共邪善道俗往來。二親疎不干。不學當根佛法者不共往來。三道俗不干。一切邪善道俗不與親友往來。四者貴賤不干。一切貴賤不共往來。五凡聖不干。一切聖內多有邪魔。一切凡內多有諸佛菩薩。凡夫生盲不能別得。是故凡聖不干。唯除乞食難事因緣暫共往來者不在其限。二自他俱是如來藏唯作一觀。不得作自他親疎道俗貴賤凡聖等解于心。於此八段內更有二義。一生盲生聾生瘂眾生佛法。二者死人佛法。第二認惡義云何。答。第二段認惡者於內有十二種。一其心顛倒常錯謬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。人集教中說八種佛法差別云何。答。為滅闡提病成普敬認惡法有其兩段。第一段明普敬者。於內有八段。一者如來藏有二。一者法說如來藏。是一切諸佛菩薩聲聞緣覺乃至六道眾生等體。二喻說者有五段。一喻如阿耨大池出八大河。河雖差別水體無異。一切凡聖雖差別不同藏體無異。喻如伎兒作種種伎兩。伎兩雖別身無別異。如一切瓦皆因埿。作瓦雖差別土體無異。生死依如來藏。如來藏作生死。是名善說世間言說。故有生死。非如來藏體有生有死。喻如波依水水即作波。風因緣故有波非水體有波。喻如金莊嚴具。眾具雖別金體無別。皆同一金。一切凡聖差別不同皆是一藏。二佛性者亦法喻竝說。佛性者是一切凡聖因。一切凡聖皆從佛性而得生長。喻說者喻如乳是酪因。一切酪皆因於乳而得生長。一種相似。當來佛者一切惡四眾等現在雖行邪善行皆當作佛。佛想佛者想一切眾生皆作佛想。二者普真普正佛法莫問。邪人學亦得真正。正人學亦得真正。何以故。如來藏佛性體唯是普法唯是真法。於中無有邪魔得入其中。是故不問邪人正人。俱得真正。三者無名無相佛法。有二種。一者一切眾生體。是如來藏。未有真佛名。故名無名。未有真佛三十二相故名無相。二者一切六道眾生體。唯是如來藏更無別名別相。故名無名無相。四者拔斷一切諸見根本佛法。有二種。一者一切如來藏悉有聖性。唯敬其體不見其惡邪正故。故名拔斷一切諸見根本佛法。二者一切六道眾生體是如來藏更無別法。唯敬作四種佛等不見六道善惡等故。故名拔斷諸見根本佛法。五者悉斷一切諸語言道佛法。一切眾生唯敬其體不說善惡六道等名。故名悉斷一切諸語言道佛法。六者一人一行佛法。一人者自身唯是惡人。一行者如法華經說。常不輕菩薩唯行一行。於自身已外唯有敬作如來藏佛佛性佛當來佛佛想佛等。故名一行。七者無人無行佛法。自身及他一切眾生皆同是一如來藏無有別體。故名無人無行佛法。八者五種不干。盡佛法有二。一者欲行此五法唯須調亭。一自他不干。不為自身。不共邪善道俗往來。二親疎不干。不學當根佛法者不共往來。三道俗不干。一切邪善道俗不與親友往來。四者貴賤不干。一切貴賤不共往來。五凡聖不干。一切聖內多有邪魔。一切凡內多有諸佛菩薩。凡夫生盲不能別得。是故凡聖不干。唯除乞食難事因緣暫共往來者不在其限。二自他俱是如來藏唯作一觀。不得作自他親疎道俗貴賤凡聖等解于心。於此八段內更有二義。一生盲生聾生瘂眾生佛法。二者死人佛法。第二認惡義云何。答。第二段認惡者於內有十二種。一其心顛倒常錯謬

。常行誹謗語。心緣第三階佛法以去。更作餘心。即是顛倒常錯謬故。口唯得說如來藏佛法。更作餘語則是常行誹謗語。二者善惡兩種顛倒有二。一者一切邪魔作諸佛菩薩形像。顛倒眾生順本貪心。於內唯見其善不知是邪魔。邪魔非是諸佛菩薩。非善見善故名顛倒。二者一切諸佛菩薩應作。種種眾生顛倒眾生。若違其心心必生瞋唯見其惡。諸佛菩薩實非是惡非惡見惡故名顛倒。三者內外四種顛倒有二。一者邪貪。於一切順情之處純見其善。無善見善小善見多善。以善攝惡俱作善解。故名顛倒。邪瞋者違情之處純見其惡。無惡見惡小惡見多惡。以惡攝善皆作惡解。故名顛倒。邪癡者善內得惡不覺。惡內失善不知。故是名邪癡顛倒。二者神鬼魔輔心。但使一切諸佛菩薩及世間道俗稱其心者。即是神鬼魔輔心。四者一切經律論常說純說顛倒。但使一切經文內唯說顛倒眾生是惡不說是善。故名一切經律論常說純說顛倒。五者七種別惡顛倒。一者三階。名第三階。二者三聚正定聚不定聚邪定聚。三者法說為諸菩薩說甚深大乘義。為諸聲聞說淺近之義。為一闡提說世間之義。四者喻說。一如定受不死。二死活不定。三定死醫藥所不能救。五者無慚愧僧。六者恒河第一人名常沒。七者最多阿鼻地獄果。六者六部經說最多顛倒有五段。一者一切佛不救空見有見顛倒眾生。得值無量無邊諸佛。於諸佛所行六波羅蜜由學佛法不當根謗佛法僧。不免墮十方一切阿鼻地獄。一切佛不能救。二者一切法不能救有二種。一者大乘小乘各各誦得八萬四千法聚。由心一念嫌他學十二頭陀比丘。即滅爾許善根盡墮阿鼻地獄。如大集經說。二者讀誦十二部經不免謗佛。現身墮十方一切阿鼻地獄。如涅槃經說。故名一切法不救。三者一切僧不救。四者一切眾生不救。度得門徒弟子六百四萬億。復度得九十六種異學外道。迴心向涅槃不免墮十方一切阿鼻地獄。五者一切斷惡修善不救。大精進大持戒大懺悔。大不自是非他不自高輕他。非佛弟子是無慚無愧僧攝。七者十一部經說邪盡顛倒。十一部經者。一者迦葉經。二者如大集月藏分經說明法藏盡品正法悉滅。三者如阿含經說正法藏盡。四者如大方廣十輪經說一切人民皆悉起於斷常。五者如薩遮尼乾子經說一切眾生皆悉起於三種顛倒。六者如摩訶摩耶經第二卷說文。當佛滅度一千年已後。唯有兩箇比丘學作不淨觀正坐禪不起高下彼此是非心。七者如大般涅槃經說。末法世時一闡提及五逆罪如大地土。八者最妙勝定經。九者大雲經。十者佛藏經說正人唯有一人兩人。十一者觀佛三昧海經。八者四部經說出顛倒。一者摩訶衍經說三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。常行誹謗語。心緣第三階佛法以去。更作餘心。即是顛倒常錯謬故。口唯得說如來藏佛法。更作餘語則是常行誹謗語。二者善惡兩種顛倒有二。一者一切邪魔作諸佛菩薩形像。顛倒眾生順本貪心。於內唯見其善不知是邪魔。邪魔非是諸佛菩薩。非善見善故名顛倒。二者一切諸佛菩薩應作。種種眾生顛倒眾生。若違其心心必生瞋唯見其惡。諸佛菩薩實非是惡非惡見惡故名顛倒。三者內外四種顛倒有二。一者邪貪。於一切順情之處純見其善。無善見善小善見多善。以善攝惡俱作善解。故名顛倒。邪瞋者違情之處純見其惡。無惡見惡小惡見多惡。以惡攝善皆作惡解。故名顛倒。邪癡者善內得惡不覺。惡內失善不知。故是名邪癡顛倒。二者神鬼魔輔心。但使一切諸佛菩薩及世間道俗稱其心者。即是神鬼魔輔心。四者一切經律論常說純說顛倒。但使一切經文內唯說顛倒眾生是惡不說是善。故名一切經律論常說純說顛倒。五者七種別惡顛倒。一者三階。名第三階。二者三聚正定聚不定聚邪定聚。三者法說為諸菩薩說甚深大乘義。為諸聲聞說淺近之義。為一闡提說世間之義。四者喻說。一如定受不死。二死活不定。三定死醫藥所不能救。五者無慚愧僧。六者恒河第一人名常沒。七者最多阿鼻地獄果。六者六部經說最多顛倒有五段。一者一切佛不救空見有見顛倒眾生。得值無量無邊諸佛。於諸佛所行六波羅蜜由學佛法不當根謗佛法僧。不免墮十方一切阿鼻地獄。一切佛不能救。二者一切法不能救有二種。一者大乘小乘各各誦得八萬四千法聚。由心一念嫌他學十二頭陀比丘。即滅爾許善根盡墮阿鼻地獄。如大集經說。二者讀誦十二部經不免謗佛。現身墮十方一切阿鼻地獄。如涅槃經說。故名一切法不救。三者一切僧不救。四者一切眾生不救。度得門徒弟子六百四萬億。復度得九十六種異學外道。迴心向涅槃不免墮十方一切阿鼻地獄。五者一切斷惡修善不救。大精進大持戒大懺悔。大不自是非他不自高輕他。非佛弟子是無慚無愧僧攝。七者十一部經說邪盡顛倒。十一部經者。一者迦葉經。二者如大集月藏分經說明法藏盡品正法悉滅。三者如阿含經說正法藏盡。四者如大方廣十輪經說一切人民皆悉起於斷常。五者如薩遮尼乾子經說一切眾生皆悉起於三種顛倒。六者如摩訶摩耶經第二卷說文。當佛滅度一千年已後。唯有兩箇比丘學作不淨觀正坐禪不起高下彼此是非心。七者如大般涅槃經說。末法世時一闡提及五逆罪如大地土。八者最妙勝定經。九者大雲經。十者佛藏經說正人唯有一人兩人。十一者觀佛三昧海經。八者四部經說出顛倒。一者摩訶衍經說三

毒顛倒。二者勝鬘經說二見顛倒。三者薩遮尼乾子經說三種顛倒。一非法貪心。於十不善道生於樂心。二者顛倒貪心。由因自力得依時節。得諸財物不生知足心。方便求他財。是名顛倒貪心。三者邪法羅網之所纏心於非法中生是法想。於非義中生是義想。於末世時非是智者所作言論作正論想。是名邪法羅網之所纏心。四者涅槃經說種種顛倒。九者兩部經說純顛倒。一像法決疑經說。過千年被像法之時。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷所作眾善求名求利。無有一念作出世心。二如佛藏經說。增上慢比丘無有一念求涅槃心。但使無有一念出世心求涅槃心。即是純顛倒。十者兩部經說常顛倒。一常沒。二常行惡。三常為無明所纏繞。四其心顛倒常錯謬。五常污身口。此五段如涅槃經說。六心常遠離棄捨真實一切法味。七常為煩惱及諸邪見惑網所覆歸依六師傷罷聖道。八常行誹謗語。此三段如十論經說。十一者三十二種偏病。自他俱見真正住持佛法自利利他顛倒於內有三十二。總有二四一五二六一七。一四者名想忘想不淨說法。二四者依人依語依識依不了義經。一五者一者自他。自身唯見其好。他身唯見其惡。二者上下。空見有見眾生唯欲得學上佛法不肯學下佛法。三者普別。唯樂學別法不行普法。四者善惡。唯斷善外惡不斷善內惡。唯修惡外善不修惡內善。五者自利利他。唯行自利不行利他。一六者一名聞。二利養。三徒眾。四多聞。五勢力。六勝他。二六者一貪。二瞋。三癡。四神鬼魔。五空見。六有見。一七者一深賞罰眾僧打罵繫縛。及遣還俗滅一切三寶盡。二者邪正雜亂盡。三一切善天龍八部出國盡。四一切惡天龍神鬼魔等競入其國而住。滅三寶殺眾生令一切眾生悉作一切惡盡。設有少分修善眾生惡魔入心為作留難破心而死。五使一切有緣佛法不相當盡。六一切根機不相當盡。七一切藥病不相當盡。十二者滅三寶成三災盡顛倒。今上二義為救闡提迴向一乘兼順三乘。於理有順。故錄附之。如來藏義者。依大方等如來藏經。我以佛眼觀一切眾生。諸煩惱中有如來智如來眼如來身。結跏趺坐儼然不動。一舉彼天眼觀未敷華內有如來身結跏趺坐。明如來藏本性具德喻。二譬如淳蜜在嚴樹中無數群峯圍繞守護。有人巧智除蜂取蜜。明本德去染成淨喻。三譬如粳糧米未離皮糩貧愚輕賤。謂為可棄除蕩既精常為御用。明藏在染同愚異淨喻。四譬如真金墮不淨處隱沒不現。經歷年載真金不壞。明藏在染難壞喻。五譬如貧家有珍寶藏寶不能言我在於此。又無語者不能開發。明藏在染闕緣喻。六譬如菴羅菓內種不壞種之於地成大樹王。明藏德會緣成果喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒顛倒。二者勝鬘經說二見顛倒。三者薩遮尼乾子經說三種顛倒。一非法貪心。於十不善道生於樂心。二者顛倒貪心。由因自力得依時節。得諸財物不生知足心。方便求他財。是名顛倒貪心。三者邪法羅網之所纏心於非法中生是法想。於非義中生是義想。於末世時非是智者所作言論作正論想。是名邪法羅網之所纏心。四者涅槃經說種種顛倒。九者兩部經說純顛倒。一像法決疑經說。過千年被像法之時。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷所作眾善求名求利。無有一念作出世心。二如佛藏經說。增上慢比丘無有一念求涅槃心。但使無有一念出世心求涅槃心。即是純顛倒。十者兩部經說常顛倒。一常沒。二常行惡。三常為無明所纏繞。四其心顛倒常錯謬。五常污身口。此五段如涅槃經說。六心常遠離棄捨真實一切法味。七常為煩惱及諸邪見惑網所覆歸依六師傷罷聖道。八常行誹謗語。此三段如十論經說。十一者三十二種偏病。自他俱見真正住持佛法自利利他顛倒於內有三十二。總有二四一五二六一七。一四者名想忘想不淨說法。二四者依人依語依識依不了義經。一五者一者自他。自身唯見其好。他身唯見其惡。二者上下。空見有見眾生唯欲得學上佛法不肯學下佛法。三者普別。唯樂學別法不行普法。四者善惡。唯斷善外惡不斷善內惡。唯修惡外善不修惡內善。五者自利利他。唯行自利不行利他。一六者一名聞。二利養。三徒眾。四多聞。五勢力。六勝他。二六者一貪。二瞋。三癡。四神鬼魔。五空見。六有見。一七者一深賞罰眾僧打罵繫縛。及遣還俗滅一切三寶盡。二者邪正雜亂盡。三一切善天龍八部出國盡。四一切惡天龍神鬼魔等競入其國而住。滅三寶殺眾生令一切眾生悉作一切惡盡。設有少分修善眾生惡魔入心為作留難破心而死。五使一切有緣佛法不相當盡。六一切根機不相當盡。七一切藥病不相當盡。十二者滅三寶成三災盡顛倒。今上二義為救闡提迴向一乘兼順三乘。於理有順。故錄附之。如來藏義者。依大方等如來藏經。我以佛眼觀一切眾生。諸煩惱中有如來智如來眼如來身。結跏趺坐儼然不動。一舉彼天眼觀未敷華內有如來身結跏趺坐。明如來藏本性具德喻。二譬如淳蜜在嚴樹中無數群峯圍繞守護。有人巧智除蜂取蜜。明本德去染成淨喻。三譬如粳糧米未離皮糩貧愚輕賤。謂為可棄除蕩既精常為御用。明藏在染同愚異淨喻。四譬如真金墮不淨處隱沒不現。經歷年載真金不壞。明藏在染難壞喻。五譬如貧家有珍寶藏寶不能言我在於此。又無語者不能開發。明藏在染闕緣喻。六譬如菴羅菓內種不壞種之於地成大樹王。明藏德會緣成果喻

。七譬如有人持真金像行諸他國。經於險路懼遭劫奪。裹以弊物令無識者棄捐曠野。人謂不淨。有天眼者知有真像即為出之令他禮敬。明真德除染生信喻。八譬如女人貧賤醜陋而懷貴子經歷多時人謂賤想。明轉想會真成智喻。九譬如鑄師鑄真金像既鑄成已外雖燋黑內像不變。開摸出像金色見曜。明反染歸真應體喻。佛性義者略有十種。謂體性．因性．果性．業性．相應性．行性．時差別性遍處性不變性無差別性。依佛性論小乘諸部解執不同。若依分別部說一切凡聖眾生竝以空為其本。所以凡聖眾生皆從空出故。空是佛性。佛性者即大涅槃。若依毘曇薩婆多等諸部說者則一切眾生無有性得佛性。但有修得佛性。分別眾生有三種。一定無佛性永不得涅槃。是闡提犯重禁者。二不定有無。若修時則得。不修不得。是賢善共位以上人故。三定有佛性。即三乘人。一聲聞。從苦忍以上即得佛性。二獨覺。從世第一法以上即得佛性。三者菩薩。十迴向以上是不退位得於佛性。問。依仁王經言三賢十聖忍中行唯佛一人能盡原。又論云。十解已上已聖人。今十迴向已上得佛性云。何諸經論不同。答。此等不同為有情機欲各別隨一義說。宜可準之配釋。此佛性論初約小乘及迴心初教說。若後破執成正義即是終教即一切眾生皆有佛性。依二空所顯真如是也。大乘涅槃經四句佛性者。非小乘義中及初迴心人作四句義。即是頓教終教佛性及大般涅槃。仍非一乘別教義也。四句義者。或有佛性。闡提人有。善根人無。謂約行辯性也。或有佛性。善根人有。闡提人無。謂約位辯性也。或有佛性。二人俱有。謂約因辨性也。或有佛性。二人俱無。約果辯性也。問。闡提之義斷現善根因。何有行善性。答。此約位語。此世生善根可救者有現行善性。他世生善根現不可救者有行因種子。此義不同聲聞宗。此之四位皆具性得及修得二佛性也。何以故。此之二性同於信解淨心處說故。相由成故也。性得及修得二種佛性非初非中後。前中後取故。又驗經文如來藏為直進菩薩機說。佛性為淳熟聲聞機說。此中所明如來藏佛性雖約諸義差別不同皆是同教一乘義也。何以故。為成普法故。普法所成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。七譬如有人持真金像行諸他國。經於險路懼遭劫奪。裹以弊物令無識者棄捐曠野。人謂不淨。有天眼者知有真像即為出之令他禮敬。明真德除染生信喻。八譬如女人貧賤醜陋而懷貴子經歷多時人謂賤想。明轉想會真成智喻。九譬如鑄師鑄真金像既鑄成已外雖燋黑內像不變。開摸出像金色見曜。明反染歸真應體喻。佛性義者略有十種。謂體性．因性．果性．業性．相應性．行性．時差別性遍處性不變性無差別性。依佛性論小乘諸部解執不同。若依分別部說一切凡聖眾生竝以空為其本。所以凡聖眾生皆從空出故。空是佛性。佛性者即大涅槃。若依毘曇薩婆多等諸部說者則一切眾生無有性得佛性。但有修得佛性。分別眾生有三種。一定無佛性永不得涅槃。是闡提犯重禁者。二不定有無。若修時則得。不修不得。是賢善共位以上人故。三定有佛性。即三乘人。一聲聞。從苦忍以上即得佛性。二獨覺。從世第一法以上即得佛性。三者菩薩。十迴向以上是不退位得於佛性。問。依仁王經言三賢十聖忍中行唯佛一人能盡原。又論云。十解已上已聖人。今十迴向已上得佛性云。何諸經論不同。答。此等不同為有情機欲各別隨一義說。宜可準之配釋。此佛性論初約小乘及迴心初教說。若後破執成正義即是終教即一切眾生皆有佛性。依二空所顯真如是也。大乘涅槃經四句佛性者。非小乘義中及初迴心人作四句義。即是頓教終教佛性及大般涅槃。仍非一乘別教義也。四句義者。或有佛性。闡提人有。善根人無。謂約行辯性也。或有佛性。善根人有。闡提人無。謂約位辯性也。或有佛性。二人俱有。謂約因辨性也。或有佛性。二人俱無。約果辯性也。問。闡提之義斷現善根因。何有行善性。答。此約位語。此世生善根可救者有現行善性。他世生善根現不可救者有行因種子。此義不同聲聞宗。此之四位皆具性得及修得二佛性也。何以故。此之二性同於信解淨心處說故。相由成故也。性得及修得二種佛性非初非中後。前中後取故。又驗經文如來藏為直進菩薩機說。佛性為淳熟聲聞機說。此中所明如來藏佛性雖約諸義差別不同皆是同教一乘義也。何以故。為成普法故。普法所成故。

四十九四宗義。初地請分後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十九四宗義。初地請分後釋

問。大論教中明四宗義。義相云何。答。西域名悉檀。此翻名宗悉檀有四。一世界悉檀。世者時。界者分界也。理法起於時分故名世界悉檀。二各各為人悉檀。據機欲上下成彼所說正理分齊故名為人悉檀。三對治悉檀。據惑明治勝沈在用。約用顯治分齊故名對治悉檀。四第一義悉檀者。總攝一切十二部經八萬法藏等皆是真實無相違背。順理中極名第一義悉檀。云何名世界悉檀義。有法從因緣和合故有。無別性。譬如車轅軸輻輞等。和合故有。無別車也。人亦如是。五眾和合故有。無別人等也。世界故有。第一義故無。以五眾因緣有故有人。譬如乳色香味觸因緣有故。若乳實無乳因緣亦應無。今乳因緣實有故乳亦應有。非如一人第二頭第三手無因緣而有假名。如是等相名為世界悉檀。云何名各各為人悉檀。觀人心行而為說法。於一事中或聽不聽。如為不信罪福墮滅見者為說雜生世間雜觸雜受。計有我有神墮計常中者說無人得觸得受。云何名對治悉檀。有法對治則有。實性則無。不淨觀於貪欲病中名為善對治法。於瞋恚病中不名善非對治法。云何名第一義悉檀。諸佛辟支佛阿羅漢所行真實法不可破散。上三悉檀不通。此則通過一切。語言道斷。心行處滅。遍無所依。不示諸法。無初無中無後。不盡不壞此名第一義悉檀。上來宗義文在三乘。義通一乘。何以故。應法界故。法界義普成世界。總普成各各為人。總普成對治。總普成第一義。總若從門別小乘亦得分有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。大論教中明四宗義。義相云何。答。西域名悉檀。此翻名宗悉檀有四。一世界悉檀。世者時。界者分界也。理法起於時分故名世界悉檀。二各各為人悉檀。據機欲上下成彼所說正理分齊故名為人悉檀。三對治悉檀。據惑明治勝沈在用。約用顯治分齊故名對治悉檀。四第一義悉檀者。總攝一切十二部經八萬法藏等皆是真實無相違背。順理中極名第一義悉檀。云何名世界悉檀義。有法從因緣和合故有。無別性。譬如車轅軸輻輞等。和合故有。無別車也。人亦如是。五眾和合故有。無別人等也。世界故有。第一義故無。以五眾因緣有故有人。譬如乳色香味觸因緣有故。若乳實無乳因緣亦應無。今乳因緣實有故乳亦應有。非如一人第二頭第三手無因緣而有假名。如是等相名為世界悉檀。云何名各各為人悉檀。觀人心行而為說法。於一事中或聽不聽。如為不信罪福墮滅見者為說雜生世間雜觸雜受。計有我有神墮計常中者說無人得觸得受。云何名對治悉檀。有法對治則有。實性則無。不淨觀於貪欲病中名為善對治法。於瞋恚病中不名善非對治法。云何名第一義悉檀。諸佛辟支佛阿羅漢所行真實法不可破散。上三悉檀不通。此則通過一切。語言道斷。心行處滅。遍無所依。不示諸法。無初無中無後。不盡不壞此名第一義悉檀。上來宗義文在三乘。義通一乘。何以故。應法界故。法界義普成世界。總普成各各為人。總普成對治。總普成第一義。總若從門別小乘亦得分有也。

五十十二部經義。十藏品釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十十二部經義。十藏品釋

問。十二部經教差別云何。答。詮理之教約十二部。一修多羅。此方云契經。二祇夜。此云重誦。三伽陀。此云不直說。四和伽羅那。此云受記。五憂陀那。此云無問自說。六尼陀那。此云因緣。七阿波陀那。此云譬喻。八伊帝目多伽。此云本事。九闍陀伽。此云本生。十毘佛略。此云方廣。十一阿浮陀達摩。此云未曾有。十二憂波提舍。此云論義經也。此教體性通二乘三乘。總有六種。一實。二實即空。三可似。四不可似似。五唯識。六真如。廣如經論。其十二部教若約乘論有其二義。一通相說。一乘三乘小乘皆有十二部。二若分別說者。一乘有一部。謂方廣部。有九部。謂無因緣譬喻及論義。如金剛身品說。三乘之中有十二部。復有十一部。除方廣部。故地持云。十二部中唯方廣部是菩薩藏。餘十一部是聲聞藏。問。何故作如是說。答。為諸教中說二乘及三乘各有二義。言二乘者。一就初心機性及種子說則迴心已還竝是聲聞藏。二直進已去是菩薩藏。二就初迴心上心解行說則迴心已去是菩薩藏。未迴心者是聲聞藏。三乘準可知。今地持文分部者據此第一義也。小乘之中有十二部。復說九部。謂無方廣無問自說及受記。如法華經說。說三乘二乘等。何故皆有二種說十二部。答。由所據望興教顯理不同故。如一乘中一方廣部。即據攝法復有九部者約分齊言。由形下小機故三乘之中有十二部。復說十一部者。十二部據攝法。有十一部者。形上大機故。直進之人有方廣部。迴心之人無方廣部。起彼迴心人僧上信心故。小乘之中有十二部。則攝法也。有九部者。欲彰菩薩勝機勝法顯彼聲聞愚下不足故。餘可準求耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。十二部經教差別云何。答。詮理之教約十二部。一修多羅。此方云契經。二祇夜。此云重誦。三伽陀。此云不直說。四和伽羅那。此云受記。五憂陀那。此云無問自說。六尼陀那。此云因緣。七阿波陀那。此云譬喻。八伊帝目多伽。此云本事。九闍陀伽。此云本生。十毘佛略。此云方廣。十一阿浮陀達摩。此云未曾有。十二憂波提舍。此云論義經也。此教體性通二乘三乘。總有六種。一實。二實即空。三可似。四不可似似。五唯識。六真如。廣如經論。其十二部教若約乘論有其二義。一通相說。一乘三乘小乘皆有十二部。二若分別說者。一乘有一部。謂方廣部。有九部。謂無因緣譬喻及論義。如金剛身品說。三乘之中有十二部。復有十一部。除方廣部。故地持云。十二部中唯方廣部是菩薩藏。餘十一部是聲聞藏。問。何故作如是說。答。為諸教中說二乘及三乘各有二義。言二乘者。一就初心機性及種子說則迴心已還竝是聲聞藏。二直進已去是菩薩藏。二就初迴心上心解行說則迴心已去是菩薩藏。未迴心者是聲聞藏。三乘準可知。今地持文分部者據此第一義也。小乘之中有十二部。復說九部。謂無方廣無問自說及受記。如法華經說。說三乘二乘等。何故皆有二種說十二部。答。由所據望興教顯理不同故。如一乘中一方廣部。即據攝法復有九部者約分齊言。由形下小機故三乘之中有十二部。復說十一部者。十二部據攝法。有十一部者。形上大機故。直進之人有方廣部。迴心之人無方廣部。起彼迴心人僧上信心故。小乘之中有十二部。則攝法也。有九部者。欲彰菩薩勝機勝法顯彼聲聞愚下不足故。餘可準求耳。

五十一翻依等義。序品後釋。取論道法及地品初釋。取釋文法也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一翻依等義。序品後釋。取論道法及地品初釋。取釋文法也

問。聖教差別隱現不同。云何得知文義分齊。答。若欲解其文義當用八種方便。約之則解。一四意方便。二四依方便。三七例聲方便。四釋門方便。五二詮方便。六自相共相方便。七依聲方便。八論義得失立破成量等方便。初四意者。一平等意心及理普遍故。二別時意義在別時故。三別義意義在別證故。四眾生樂欲意隨彼機欲教義前後不定故。二四依者。一令入依。二相依。三對治依。四翻依。翻依有五。一相望翻。相形取義故。二增字翻。加字會義故。三會意翻。以意會義故。四借勢翻。如羝羊鬪將前而更却等。五異事翻。於一名下有二義事。而會取正故。三七例聲。一補嚧沙沙。此名俗作業聲。如說樹木等聲。二補嚧私所發至教業聲。如說故思造業等聲。三補嚧崽拏業具聲。如說刀杖能成等。四補嚧沙耶所為聲。如說助伴等。五補嚧沙䫂所因主聲。如說王主父母等。六補嚧殺娑屬主聲。如說奴僕等。七補嚧𬿔所呼依聲。如說音聲名味句等。又七例聲第一如世所直說。第二言即位。由言成。第三起言依位本語。第四起言為所立。第五所由因位等。第六自成由於他。第七所說能詮教聲。所屬宜可思準之。六種釋門者。一依主釋。如依師顯弟子業等。二持業釋。舉作用以顯禮故。三相違釋。如舉白以顯黑等故。四多財釋。舉彼眾德以顯義宗故。五隣近釋。如舉正因以顯親果義等故。六帶數釋。如第一義諦。舉第一數以顯勝故。詮有二種者。一表詮亦名直詮。直顯義故。二遮詮。防彼異非以成是義故。自相共相分齊者。其自相義當彼法體自體相也。共相者假詮實義共如假相故。論義得失立破論等者。廣如羅什翻。論義得失立破論真諦所翻如實論。廣略二因明即大域龍商羯羅所造論等具顯其法也。聲有三種者。一男聲。直申能對治等聲。二女聲。委出所治障等聲。三非男非女聲。如說餘道理等聲。依上方便得會聖教應真實義。此文在一乘及三乘。餘宗不具顯。若無盡究竟唯一乘。何以故。以應法界故。若從文相別即是三乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。聖教差別隱現不同。云何得知文義分齊。答。若欲解其文義當用八種方便。約之則解。一四意方便。二四依方便。三七例聲方便。四釋門方便。五二詮方便。六自相共相方便。七依聲方便。八論義得失立破成量等方便。初四意者。一平等意心及理普遍故。二別時意義在別時故。三別義意義在別證故。四眾生樂欲意隨彼機欲教義前後不定故。二四依者。一令入依。二相依。三對治依。四翻依。翻依有五。一相望翻。相形取義故。二增字翻。加字會義故。三會意翻。以意會義故。四借勢翻。如羝羊鬪將前而更却等。五異事翻。於一名下有二義事。而會取正故。三七例聲。一補嚧沙沙。此名俗作業聲。如說樹木等聲。二補嚧私所發至教業聲。如說故思造業等聲。三補嚧崽拏業具聲。如說刀杖能成等。四補嚧沙耶所為聲。如說助伴等。五補嚧沙䫂所因主聲。如說王主父母等。六補嚧殺娑屬主聲。如說奴僕等。七補嚧𬿔所呼依聲。如說音聲名味句等。又七例聲第一如世所直說。第二言即位。由言成。第三起言依位本語。第四起言為所立。第五所由因位等。第六自成由於他。第七所說能詮教聲。所屬宜可思準之。六種釋門者。一依主釋。如依師顯弟子業等。二持業釋。舉作用以顯禮故。三相違釋。如舉白以顯黑等故。四多財釋。舉彼眾德以顯義宗故。五隣近釋。如舉正因以顯親果義等故。六帶數釋。如第一義諦。舉第一數以顯勝故。詮有二種者。一表詮亦名直詮。直顯義故。二遮詮。防彼異非以成是義故。自相共相分齊者。其自相義當彼法體自體相也。共相者假詮實義共如假相故。論義得失立破論等者。廣如羅什翻。論義得失立破論真諦所翻如實論。廣略二因明即大域龍商羯羅所造論等具顯其法也。聲有三種者。一男聲。直申能對治等聲。二女聲。委出所治障等聲。三非男非女聲。如說餘道理等聲。依上方便得會聖教應真實義。此文在一乘及三乘。餘宗不具顯。若無盡究竟唯一乘。何以故。以應法界故。若從文相別即是三乘也。

五十二俗諦入普賢門義。十地品初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十二俗諦入普賢門義。十地品初釋

問。帝王行幾教令王得證一乘佛法。答。正法念經為王等說三十七法。一者軍眾一切淨潔。二者依法賦稅受取。三者恒常懷忍不怒。四者平直斷事不偏。五者恒常供養尊長。六者順舊依前而興。七者布施心不慳悋。八者不攝非法行者。九者不近不善知識。十者貞謹不屬婦女。第十一者聞諸語言不信一切。第十二者愛善名不貪財物。第十三者捨離邪見。第十四者恒常惠施。第十五者愛語美說。第十六者如實語說。第十七者於諸臣眾若無因緣不舉不下。第十八者知人好惡。第十九者常定一時數見眾人。第二十者不多睡臥。二十一者當不懈怠。二十二者善友堅固。二十三者不近一切無益之友。二十四者瞋喜不動。二十五者不食飲食。二十六者心善思惟。二十七者不待後時安詳而作。二十八者法利世間。二十九者恒常修行十善業道。三十者信於因緣。三十一者常供養天。三十二者正護國土。三十三者正護妻子。三十四者常修習智。三十五者不樂境界。三十六者不令惡人住其國內。三十七者於一切民若祿若位依前法與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。帝王行幾教令王得證一乘佛法。答。正法念經為王等說三十七法。一者軍眾一切淨潔。二者依法賦稅受取。三者恒常懷忍不怒。四者平直斷事不偏。五者恒常供養尊長。六者順舊依前而興。七者布施心不慳悋。八者不攝非法行者。九者不近不善知識。十者貞謹不屬婦女。第十一者聞諸語言不信一切。第十二者愛善名不貪財物。第十三者捨離邪見。第十四者恒常惠施。第十五者愛語美說。第十六者如實語說。第十七者於諸臣眾若無因緣不舉不下。第十八者知人好惡。第十九者常定一時數見眾人。第二十者不多睡臥。二十一者當不懈怠。二十二者善友堅固。二十三者不近一切無益之友。二十四者瞋喜不動。二十五者不食飲食。二十六者心善思惟。二十七者不待後時安詳而作。二十八者法利世間。二十九者恒常修行十善業道。三十者信於因緣。三十一者常供養天。三十二者正護國土。三十三者正護妻子。三十四者常修習智。三十五者不樂境界。三十六者不令惡人住其國內。三十七者於一切民若祿若位依前法與人。

五十三一乘得名意。四十無礙後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十三一乘得名意。四十無礙後釋

問。一乘語字幾意故說。答。有八意說。一為不定機性聲聞通因及果故說一乘。二為欲定彼不定性菩薩令不入小乘故說一乘。三據其法。真如是一。諸乘皆依真如以體攝相故說一乘。四據無我等。無人我理既是通法。大小乘共據無我理通故說一乘。五據解脫等大小諸乘脫煩惱障。據脫障通故說一乘。六據性不同。聲聞身中先修菩薩種性。後入聲聞。約性二處是通故說一乘。七據得二意。此有兩二意。初二意者。佛意欲攝一切有情得同自體意樂。我既成佛彼亦成佛。據此意樂故說一乘。自體有法性為自體。第二佛先為彼聲聞授記。欲發聲聞平等意樂。我等與佛平等無二。佛為此意與諸聲聞等皆受記。據佛等意故說一乘。第二義於一言下有二義。一實聲聞攝從自體意樂。二有實菩薩。名同聲聞及菩薩化為聲聞。於一授記下有其二義。據一受記意樂故說一乘。八據為化意。佛為聲聞作聲聞佛。所以同彼聲聞者欲令彼修聲聞行。故現同小佛欲攝末歸本。噵我此身即是一乘。據能緣化心故說一乘。約此八意括聲聞乘本來是一。唯聲聞人不了自法。謂言有別。意愚住聲聞行。從彼愚故諸佛所訶。今一乘所救者據此病別也。此文義在攝論也。略舉五十問答以通大教相顯。諸文準之可見也。此依華嚴經而所示矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。一乘語字幾意故說。答。有八意說。一為不定機性聲聞通因及果故說一乘。二為欲定彼不定性菩薩令不入小乘故說一乘。三據其法。真如是一。諸乘皆依真如以體攝相故說一乘。四據無我等。無人我理既是通法。大小乘共據無我理通故說一乘。五據解脫等大小諸乘脫煩惱障。據脫障通故說一乘。六據性不同。聲聞身中先修菩薩種性。後入聲聞。約性二處是通故說一乘。七據得二意。此有兩二意。初二意者。佛意欲攝一切有情得同自體意樂。我既成佛彼亦成佛。據此意樂故說一乘。自體有法性為自體。第二佛先為彼聲聞授記。欲發聲聞平等意樂。我等與佛平等無二。佛為此意與諸聲聞等皆受記。據佛等意故說一乘。第二義於一言下有二義。一實聲聞攝從自體意樂。二有實菩薩。名同聲聞及菩薩化為聲聞。於一授記下有其二義。據一受記意樂故說一乘。八據為化意。佛為聲聞作聲聞佛。所以同彼聲聞者欲令彼修聲聞行。故現同小佛欲攝末歸本。噵我此身即是一乘。據能緣化心故說一乘。約此八意括聲聞乘本來是一。唯聲聞人不了自法。謂言有別。意愚住聲聞行。從彼愚故諸佛所訶。今一乘所救者據此病別也。此文義在攝論也。略舉五十問答以通大教相顯。諸文準之可見也。此依華嚴經而所示矣。