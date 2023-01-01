鍥華嚴五十要問答序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍥華嚴五十要問答序

五十要問答二冊者。華嚴第二祖雲華尊者。撮略雜華之要義。往復徵責以解其肎綮者五十餘條。實可稱義學之龜鑑者也。抑儼公者受稱性之說於帝心大師。其製述頗多。所謂搜玄孔目十玄及此章等竝皆末學據此作蹊徑者不為少。雖然本邦之俗祕書不輒許印刻。好古之徒為之搔首。予嚮過名剎討尋而得此章。雖思弘通其本大半脫誤不足為徵。棄置篋底者久矣。今年幸得善本。對讀挍讎補其脫簡正其偽誤。傍附倭訓乃諭之剞劂。庶幾遐方終古大教遍播。使學者見鎔融於毛海證法界於當下耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十要問答二冊者。華嚴第二祖雲華尊者。撮略雜華之要義。往復徵責以解其肎綮者五十餘條。實可稱義學之龜鑑者也。抑儼公者受稱性之說於帝心大師。其製述頗多。所謂搜玄孔目十玄及此章等竝皆末學據此作蹊徑者不為少。雖然本邦之俗祕書不輒許印刻。好古之徒為之搔首。予嚮過名剎討尋而得此章。雖思弘通其本大半脫誤不足為徵。棄置篋底者久矣。今年幸得善本。對讀挍讎補其脫簡正其偽誤。傍附倭訓乃諭之剞劂。庶幾遐方終古大教遍播。使學者見鎔融於毛海證法界於當下耳。

元祿八年乙亥五月穀旦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿八年乙亥五月穀旦

東奧仙臺龍寶住持比丘長與實養題於洛之智積輪下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東奧仙臺龍寶住持比丘長與實養題於洛之智積輪下

華嚴五十要問答初卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴五十要問答初卷

大唐終南太一山至相寺沙門智儼集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐終南太一山至相寺沙門智儼集

今建五十要問答以顯一乘文義節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今建五十要問答以顯一乘文義節。

一十佛及名義。離世間品中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一十佛及名義。離世間品中釋

問。云何見佛及佛名數。一乘三乘小乘等教中不同義。答。依小乘教見色身佛三十二相等。則是實見。眼根與境同時相應見實色相。名為見佛。若依三乘見佛實色身等三十二相不名見佛。由與分別遍計合故。假使見可似之相。即是謂似亦非見佛。若知無性無來去相即色是空。非色滅空。等不如所謂是名見佛。由與佛體相應故。依一乘教見聞已去乃至會知無生相及應十數見。其十佛一無著佛。安住世間成正覺故。二願佛。出生故。三業報佛。信故。四持佛。隨順故。五涅槃佛。永度故。六法界佛。無處不至故。七心佛。安住故。八三昧佛。無量無著故。九性佛。決定故。十如意佛。普覆故名為見佛。由如是見順正理故則能覩無上如來。何以故。是成菩提分法及解脫分法。麁細差別對機生信初始不同故。二一乘等佛名數差別多少云何者。一乘教佛名數有十。如華嚴經說。一無著佛。二願佛。三業報佛。四持佛。五涅槃佛。六法界佛。七心佛。八三昧佛。九性佛。十如意佛。三乘佛有三。一法身佛。二報身佛。三化身佛。小乘佛有二。一生身佛。二化身佛。法身佛亦名自性身。即本有則本有真如也。二報身佛。亦名應身。三化身佛。亦名應身。則修生行德成也。若依小乘二佛生身佛化身佛竝修生。慈悲愛行成也。若歎佛德若一若少。若多時者是三乘。若多歎少時。乃至多時多歎是一乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。云何見佛及佛名數。一乘三乘小乘等教中不同義。答。依小乘教見色身佛三十二相等。則是實見。眼根與境同時相應見實色相。名為見佛。若依三乘見佛實色身等三十二相不名見佛。由與分別遍計合故。假使見可似之相。即是謂似亦非見佛。若知無性無來去相即色是空。非色滅空。等不如所謂是名見佛。由與佛體相應故。依一乘教見聞已去乃至會知無生相及應十數見。其十佛一無著佛。安住世間成正覺故。二願佛。出生故。三業報佛。信故。四持佛。隨順故。五涅槃佛。永度故。六法界佛。無處不至故。七心佛。安住故。八三昧佛。無量無著故。九性佛。決定故。十如意佛。普覆故名為見佛。由如是見順正理故則能覩無上如來。何以故。是成菩提分法及解脫分法。麁細差別對機生信初始不同故。二一乘等佛名數差別多少云何者。一乘教佛名數有十。如華嚴經說。一無著佛。二願佛。三業報佛。四持佛。五涅槃佛。六法界佛。七心佛。八三昧佛。九性佛。十如意佛。三乘佛有三。一法身佛。二報身佛。三化身佛。小乘佛有二。一生身佛。二化身佛。法身佛亦名自性身。即本有則本有真如也。二報身佛。亦名應身。三化身佛。亦名應身。則修生行德成也。若依小乘二佛生身佛化身佛竝修生。慈悲愛行成也。若歎佛德若一若少。若多時者是三乘。若多歎少時。乃至多時多歎是一乘也。

二受職義。十住品後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二受職義。十住品後釋

問。諸教成佛受職云何。答。若小乘受職但人義中教成無別事義。若三乘受職依理天處成。亦不論理事教義位別。依一乘受職即具教義理事位等。廣如華嚴經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教成佛受職云何。答。若小乘受職但人義中教成無別事義。若三乘受職依理天處成。亦不論理事教義位別。依一乘受職即具教義理事位等。廣如華嚴經說。

三眾生作佛義。十稠林後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三眾生作佛義。十稠林後釋

問。依諸教中有情眾生作佛云何。答。小乘教於一時中但菩薩一人慈悲愛行。依三十三心次第作佛。餘見行者竝不作佛。但得二種涅槃住無餘也。若依三乘始教則半成佛半不成佛。若直進及回心二人修行滿十千劫。住堪任地者竝皆成佛。若未至此位則與一闡底迦位同。如此人等竝皆不成佛。此據位語。若依此判四句分別準亦可知。此如瑜伽菩薩地說。若依三乘終教則一切有情眾生皆悉成佛。由他聖智顯本有佛性及行性。故除其草木等。如涅槃經說。依一乘義一切眾生通依及正竝皆成佛。如華嚴經說。以此義準上四句義。即是一乘共教非別教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。依諸教中有情眾生作佛云何。答。小乘教於一時中但菩薩一人慈悲愛行。依三十三心次第作佛。餘見行者竝不作佛。但得二種涅槃住無餘也。若依三乘始教則半成佛半不成佛。若直進及回心二人修行滿十千劫。住堪任地者竝皆成佛。若未至此位則與一闡底迦位同。如此人等竝皆不成佛。此據位語。若依此判四句分別準亦可知。此如瑜伽菩薩地說。若依三乘終教則一切有情眾生皆悉成佛。由他聖智顯本有佛性及行性。故除其草木等。如涅槃經說。依一乘義一切眾生通依及正竝皆成佛。如華嚴經說。以此義準上四句義。即是一乘共教非別教也。

四成佛前後義。四十無礙辨後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四成佛前後義。四十無礙辨後釋

問。諸教有情。一切眾生成佛前後自他云何。答。依小乘教但一人成佛。若餘入成佛前後不同時。若教化有情後時作佛。由無十方佛故。依三乘教有十方佛。故得同時他處成佛。若他有情亦得能化所化同時成佛。為進退不定故。若依一乘教於念念中成佛皆盡所化有情。在諸位中十住以去乃至菩提皆盡眾生界。成位遍滿無有前後。為同一緣起大樹故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教有情。一切眾生成佛前後自他云何。答。依小乘教但一人成佛。若餘入成佛前後不同時。若教化有情後時作佛。由無十方佛故。依三乘教有十方佛。故得同時他處成佛。若他有情亦得能化所化同時成佛。為進退不定故。若依一乘教於念念中成佛皆盡所化有情。在諸位中十住以去乃至菩提皆盡眾生界。成位遍滿無有前後。為同一緣起大樹故也。

五一念成佛義。亦四十無礙辨後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五一念成佛義。亦四十無礙辨後釋

問。一念成佛與多劫成佛差別云何。答。依小乘教世界成壞大劫滿三阿僧祇定得成佛。無一念成佛者。依三乘教或一念成佛。此有二義。一由覺理位滿足時唯一念故。二會緣從實時法性無多少長短。一成即一切成。一切成即一成故。若據一三千界定三僧祇成佛。此依華嚴一百二十數說僧祇義。若通餘世界亦不定三僧祇。如勝天王經說。依一乘義成佛時節竝皆不定。為十方世界時節不同因陀羅世界等。竝據當分報位說有為諸劫相作及相入等。故無定時。仍不違時法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。一念成佛與多劫成佛差別云何。答。依小乘教世界成壞大劫滿三阿僧祇定得成佛。無一念成佛者。依三乘教或一念成佛。此有二義。一由覺理位滿足時唯一念故。二會緣從實時法性無多少長短。一成即一切成。一切成即一成故。若據一三千界定三僧祇成佛。此依華嚴一百二十數說僧祇義。若通餘世界亦不定三僧祇。如勝天王經說。依一乘義成佛時節竝皆不定。為十方世界時節不同因陀羅世界等。竝據當分報位說有為諸劫相作及相入等。故無定時。仍不違時法也。

六他方佛成化義。第二品初雲集品中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六他方佛成化義。第二品初雲集品中釋

問。依諸教相他方諸佛應化云何。答。依小乘教無他方佛。假使有者即是此方佛往彼變化。依三乘教十方淨土所有諸佛竝是實報無有變化。若權起不定始終。令有情機知變化者即屬化攝。若色究竟處及菩提樹下二佛相對有其兩義。一以化顯報。即菩提樹下顯蓮華藏世界海中佛。是報故也。二以報顯化。舉色究竟處成高大身。顯菩提樹下是化義也。若依一乘但有十佛。依行分說不分修生及本有義。若體解大道體即一切種體。相即一切種相。用即一切種用也。諸方現佛若名若義。皆依釋迦海印定現無別佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。依諸教相他方諸佛應化云何。答。依小乘教無他方佛。假使有者即是此方佛往彼變化。依三乘教十方淨土所有諸佛竝是實報無有變化。若權起不定始終。令有情機知變化者即屬化攝。若色究竟處及菩提樹下二佛相對有其兩義。一以化顯報。即菩提樹下顯蓮華藏世界海中佛。是報故也。二以報顯化。舉色究竟處成高大身。顯菩提樹下是化義也。若依一乘但有十佛。依行分說不分修生及本有義。若體解大道體即一切種體。相即一切種相。用即一切種用也。諸方現佛若名若義。皆依釋迦海印定現無別佛也。

七佛母眷屬義。後摩耶中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛母眷屬義。後摩耶中釋

問。佛母摩耶諸眷屬等義相云何。答。依小乘教佛母摩耶此贍部州是實佛母。餘世界中則無實也。為佛是化故。依三乘始教於一三千所有佛等竝是化佛摩耶眷屬等。亦即非實。諸三千界處亦有別佛。化義同前。淨土之中佛母等諸眷屬者亦唯是化。仍是法門化非八相化也。若三乘終教如三千等同類世界現成佛者竝是化佛。何以知之。大智度論成佛世界廣引如疏。得知竝是一佛化境多處現身。故是化也。摩醯首羅天身亦是化作。由權顯閻浮菩提樹下是化。故蓮華藏世界所有佛者是實報也。通體相用十方淨土所現佛者是報佛也。所有親屬是法門也。為現引此娑婆小根異習眾生故。如大無量壽經說。若依一乘所有諸佛在釋迦佛所化教網名義顯現者竝是釋迦佛海印定力。以此義準諸眷屬等皆悉同然。體相用義及變化改性等準此可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。佛母摩耶諸眷屬等義相云何。答。依小乘教佛母摩耶此贍部州是實佛母。餘世界中則無實也。為佛是化故。依三乘始教於一三千所有佛等竝是化佛摩耶眷屬等。亦即非實。諸三千界處亦有別佛。化義同前。淨土之中佛母等諸眷屬者亦唯是化。仍是法門化非八相化也。若三乘終教如三千等同類世界現成佛者竝是化佛。何以知之。大智度論成佛世界廣引如疏。得知竝是一佛化境多處現身。故是化也。摩醯首羅天身亦是化作。由權顯閻浮菩提樹下是化。故蓮華藏世界所有佛者是實報也。通體相用十方淨土所現佛者是報佛也。所有親屬是法門也。為現引此娑婆小根異習眾生故。如大無量壽經說。若依一乘所有諸佛在釋迦佛所化教網名義顯現者竝是釋迦佛海印定力。以此義準諸眷屬等皆悉同然。體相用義及變化改性等準此可知也。

八佛情根義。第二品初請中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八佛情根義。第二品初請中釋

問。佛諸情根相入相作差別云何。答。依小乘教佛菩薩等諸根相作但變化成非改性也。依三乘教變化及改性竝得自在。三乘者有二義。一據本性。即大乘菩薩緣覺聲聞。若依現學總名大乘菩薩人也。今攝本性從大乘簡耳。即變化改性二義皆成也。依一乘教變化改性竝依緣起本法顯現。亦無別性可變可改。若現為者同前化攝也。仍一乘之體有彼凡有身。復有其聖德。直進大乘有彼聖德無凡有身。漸悟及小乘有彼凡身。有聖德。而凡身非聖法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。佛諸情根相入相作差別云何。答。依小乘教佛菩薩等諸根相作但變化成非改性也。依三乘教變化及改性竝得自在。三乘者有二義。一據本性。即大乘菩薩緣覺聲聞。若依現學總名大乘菩薩人也。今攝本性從大乘簡耳。即變化改性二義皆成也。依一乘教變化改性竝依緣起本法顯現。亦無別性可變可改。若現為者同前化攝也。仍一乘之體有彼凡有身。復有其聖德。直進大乘有彼聖德無凡有身。漸悟及小乘有彼凡身。有聖德。而凡身非聖法也。

九佛菩薩因果通局義。盧舍那品後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九佛菩薩因果通局義。盧舍那品後釋

問。佛及菩薩因果二位云何差別。答。依小乘教一人依一界。依一心次第成佛。因果相稱現量可知。但斷惑因果盡不盡別。若依三乘多身多心多處現成非一行業。佛亦如此。一切處成。唯蓮華藏世界海佛及三世間智正覺之一分。義相可知。但分齊邊量從此三千世界有情準十方處以為邊量。不論因陀羅及微細世界所有境界。若依一乘所有成佛因果分齊邊量。則通因陀羅祕密微細一切境界分齊盡三世間分齊邊量。如華嚴經普賢門準也。所有修行斷惑等因果二位皆盡不盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。佛及菩薩因果二位云何差別。答。依小乘教一人依一界。依一心次第成佛。因果相稱現量可知。但斷惑因果盡不盡別。若依三乘多身多心多處現成非一行業。佛亦如此。一切處成。唯蓮華藏世界海佛及三世間智正覺之一分。義相可知。但分齊邊量從此三千世界有情準十方處以為邊量。不論因陀羅及微細世界所有境界。若依一乘所有成佛因果分齊邊量。則通因陀羅祕密微細一切境界分齊盡三世間分齊邊量。如華嚴經普賢門準也。所有修行斷惑等因果二位皆盡不盡也。

十諸教修道總別義。第十地初離垢三昧說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十諸教修道總別義。第十地初離垢三昧說

問。諸教修道所有總別業時節分齊云何。答。依小乘教諸菩提分總報業從發心初始次第修行。臨欲成佛十地終心百劫別修相好業。是實非化。若依三乘始教是化非實。若依終教及直進菩薩竝從發心以來一切竝修。十地終後無別百劫修相好業。依一乘教分與終教相同。既十信已來即成佛即成菩薩。行亦無別時修別相好業。何以故。現十地後修相好業者為迴聲聞。由聲聞人偏修智分不修福分。今現別修顯彼信心無慢敬愛故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教修道所有總別業時節分齊云何。答。依小乘教諸菩提分總報業從發心初始次第修行。臨欲成佛十地終心百劫別修相好業。是實非化。若依三乘始教是化非實。若依終教及直進菩薩竝從發心以來一切竝修。十地終後無別百劫修相好業。依一乘教分與終教相同。既十信已來即成佛即成菩薩。行亦無別時修別相好業。何以故。現十地後修相好業者為迴聲聞。由聲聞人偏修智分不修福分。今現別修顯彼信心無慢敬愛故也。

十一成佛不成佛義。稠林後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一成佛不成佛義。稠林後釋

問。菩薩修道成佛不成佛差別云何。答。依小乘教但修菩提分業。除有退者皆悉成佛無不成佛。依三乘教實行修道皆悉成佛。若對異機現不成佛。若約正理無成不成。依一乘教皆對前機。若須成佛則數數成。皆新斷結成佛亦不住。學地成佛若對不成機則常不成由。如大海於諸位中無有溢滿。即楞伽經菩薩一闡提是。若對異病機則無成不成。若對普賢則亦成亦不成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。菩薩修道成佛不成佛差別云何。答。依小乘教但修菩提分業。除有退者皆悉成佛無不成佛。依三乘教實行修道皆悉成佛。若對異機現不成佛。若約正理無成不成。依一乘教皆對前機。若須成佛則數數成。皆新斷結成佛亦不住。學地成佛若對不成機則常不成由。如大海於諸位中無有溢滿。即楞伽經菩薩一闡提是。若對異病機則無成不成。若對普賢則亦成亦不成也。

十二佛相貌義。第三知識中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二佛相貌義。第三知識中釋

問。諸教立佛相貌云何。答。依小乘教以人相為佛。一切智等即屬於法。依三乘教亦德亦相。是佛相貌。依一乘教是德是相。是非德是非相。由緣起理具足逆順作不作義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教立佛相貌云何。答。依小乘教以人相為佛。一切智等即屬於法。依三乘教亦德亦相。是佛相貌。依一乘教是德是相。是非德是非相。由緣起理具足逆順作不作義故。

十三大師小師義。二地攝生戒釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三大師小師義。二地攝生戒釋

問。大師及小師差別云何。答。依小乘教和上為大師。闍梨為小師。佛非大師非小師。依三乘教佛為大師。餘者竝為小師。何以故。若小乘人別位制入無餘涅槃果故。權於下位立大小師。一乘大小師。依理為正耳。非由相事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。大師及小師差別云何。答。依小乘教和上為大師。闍梨為小師。佛非大師非小師。依三乘教佛為大師。餘者竝為小師。何以故。若小乘人別位制入無餘涅槃果故。權於下位立大小師。一乘大小師。依理為正耳。非由相事也。

十四信滿成佛義。賢首品釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四信滿成佛義。賢首品釋

問。十信作佛與十地終心作佛差別云何。答。若但言十信作佛不論十地終心作佛則是三乘教。何以故。由法義道理不具故。若具五位及九位作佛即是一乘圓教攝也。何以故。由具教義等具足說故。小乘佛三乘佛竝是阿含佛。一乘佛是義佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。十信作佛與十地終心作佛差別云何。答。若但言十信作佛不論十地終心作佛則是三乘教。何以故。由法義道理不具故。若具五位及九位作佛即是一乘圓教攝也。何以故。由具教義等具足說故。小乘佛三乘佛竝是阿含佛。一乘佛是義佛也。

十五劫減佛興義。十地後地利益後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五劫減佛興義。十地後地利益後釋

問。劫減佛興世分齊云何。答。依小乘教百年為劫減。依三乘教有二種減。一時減非善減。二時減亦善減。八萬劫以下大位為時減。百年以下大位為善減。五濁等諸惡增故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。劫減佛興世分齊云何。答。依小乘教百年為劫減。依三乘教有二種減。一時減非善減。二時減亦善減。八萬劫以下大位為時減。百年以下大位為善減。五濁等諸惡增故。

十六菩提樹為始義。十住會初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六菩提樹為始義。十住會初釋

問。華嚴經教因何據菩提樹及佛為始餘說法處及菩薩有情竝說為末。答。若據迷論舉心動念竝是遍計即空無法。今由佛智善覺本性。息相還原設教。綱維皆是佛智故。據佛為始離佛以外無有一法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。華嚴經教因何據菩提樹及佛為始餘說法處及菩薩有情竝說為末。答。若據迷論舉心動念竝是遍計即空無法。今由佛智善覺本性。息相還原設教。綱維皆是佛智故。據佛為始離佛以外無有一法也。

十七佛身常無常義。性起品菩提中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七佛身常無常義。性起品菩提中釋

問。佛身常耶無常耶。答。依小乘佛無常。依三乘佛亦常亦無常。法身佛究竟故常。離不離故無常也。應身一證究竟故常。隨對下位聲聞凡夫得見增減。故是無常。化身如火有處燃有處滅。故是無常。化德相續故說常也。盡未來際故一乘十佛是常。是無常。非常非無常。用不說為說故佛是常。與阿含相應故是無常。隨緣起際故非常非無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。佛身常耶無常耶。答。依小乘佛無常。依三乘佛亦常亦無常。法身佛究竟故常。離不離故無常也。應身一證究竟故常。隨對下位聲聞凡夫得見增減。故是無常。化身如火有處燃有處滅。故是無常。化德相續故說常也。盡未來際故一乘十佛是常。是無常。非常非無常。用不說為說故佛是常。與阿含相應故是無常。隨緣起際故非常非無常也。

十八佛轉依義。地品同相不同相釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八佛轉依義。地品同相不同相釋

問。諸教佛轉依差別云何。答。依小乘教轉滅轉成轉位轉顯。現惑得滅故轉滅。行德滿故轉成。轉凡夫性得聖人性故轉位。聖人法流現在世故轉顯也。依三乘教轉滅轉成轉位轉顯。或得現在上心及種滅及性滅故轉滅。諸德圓滿及性滿故轉成。轉凡夫依得聖人依。及不轉不得成轉位。法身離惑及無離相名轉顯也。依一乘教本有及本有修生。修生及修生本有四位常然。廣如疏說。滅惡不滅究竟常然故。轉依義通其九世及十世。非如前小乘及三乘教一世及三世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教佛轉依差別云何。答。依小乘教轉滅轉成轉位轉顯。現惑得滅故轉滅。行德滿故轉成。轉凡夫性得聖人性故轉位。聖人法流現在世故轉顯也。依三乘教轉滅轉成轉位轉顯。或得現在上心及種滅及性滅故轉滅。諸德圓滿及性滿故轉成。轉凡夫依得聖人依。及不轉不得成轉位。法身離惑及無離相名轉顯也。依一乘教本有及本有修生。修生及修生本有四位常然。廣如疏說。滅惡不滅究竟常然故。轉依義通其九世及十世。非如前小乘及三乘教一世及三世也。

十九轉四識成四智義。亦地品不同相處釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九轉四識成四智義。亦地品不同相處釋

問。轉滅四識成四智。其義云何。答。依小乘教但有五識及意識。無彼賴耶及末那。亦無四智可成。若依三乘教則有四識轉滅成四智。而此四智約三乘終教及直進菩薩教四智竝從意識成何以故。為一切果報及末那識得起現行竝從意識位遠緣成故。若異熟賴耶親從種發。種子同類即從上心意識而生。況復發智。從本識種類等次第發者。此義不可。但佛菩薩將四智名寄顯四識。顯其本識及末那識是有。決定非親四識自類生智。何以故。末那本識及五識等不成總報思業及聞思簡擇不得有故。若有發思業則須別者受生有此過也。教亦無文。若法性賴耶如來藏識全即不合自起發思故。佛地經及無性攝論等二教不同。由為有別義。佛地經云。當知有五種法攝大覺地。何等為五。所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智。下次第釋。乃至成所作智通成三業作用。無有別文屬當。賴耶末那意識五識別成轉依得四種智。又如無性攝論。由轉阿賴耶識等八事識蘊得大圓鏡智等四種妙智。如數次第。或隨所應當知。此中轉阿賴耶識故得大圓鏡智。雖所識境不現在前而能不忘。不限時處。於一切境常不愚迷。無分別行。能起受用佛智影像。轉染污末那故得平等性智。初現觀時先已證得。於修道位轉復清淨。由此安住無住涅槃。大慈大悲恒與相應。能隨所樂現佛影像。轉五觀識故得妙觀察智。具足一切陀羅尼門。三摩地門。由如寶藏於大會中能現一切自在作用。能斷諸疑。能雨法雨。轉意識故得成所作智。普於十方一切世界能現變化。從都史多天宮而沒。乃至涅槃。能現住持一切有情利樂事。故上文既云隨所相應。故知別配轉四識依成四種智此義不定。但為文意隨義顯法取其一義。不得定然。如寄惑顯位準即可知。當知教意方便顯法故作此說。若約三乘初教此亦可爾。如成唯識論。外疑云。若末那識自類不發智者聖人位中即有所少。為答此疑有其四句。或有法凡聖共有。或有法凡有聖無。或有法聖有凡無。或有法凡聖俱無。凡聖俱有者。謂如來藏五義。凡聖俱無者。謂遍計性。凡無聖有者。謂常身。聖無凡有者。謂無常身。既有此句。末那凡有聖無有何過也。此之一義唯三乘教說。一乘不共教無。若約三乘始教門中對小乘人容有此義。何以故。為對小乘不說如來藏不染而染染而不染成賴耶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。轉滅四識成四智。其義云何。答。依小乘教但有五識及意識。無彼賴耶及末那。亦無四智可成。若依三乘教則有四識轉滅成四智。而此四智約三乘終教及直進菩薩教四智竝從意識成何以故。為一切果報及末那識得起現行竝從意識位遠緣成故。若異熟賴耶親從種發。種子同類即從上心意識而生。況復發智。從本識種類等次第發者。此義不可。但佛菩薩將四智名寄顯四識。顯其本識及末那識是有。決定非親四識自類生智。何以故。末那本識及五識等不成總報思業及聞思簡擇不得有故。若有發思業則須別者受生有此過也。教亦無文。若法性賴耶如來藏識全即不合自起發思故。佛地經及無性攝論等二教不同。由為有別義。佛地經云。當知有五種法攝大覺地。何等為五。所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智。下次第釋。乃至成所作智通成三業作用。無有別文屬當。賴耶末那意識五識別成轉依得四種智。又如無性攝論。由轉阿賴耶識等八事識蘊得大圓鏡智等四種妙智。如數次第。或隨所應當知。此中轉阿賴耶識故得大圓鏡智。雖所識境不現在前而能不忘。不限時處。於一切境常不愚迷。無分別行。能起受用佛智影像。轉染污末那故得平等性智。初現觀時先已證得。於修道位轉復清淨。由此安住無住涅槃。大慈大悲恒與相應。能隨所樂現佛影像。轉五觀識故得妙觀察智。具足一切陀羅尼門。三摩地門。由如寶藏於大會中能現一切自在作用。能斷諸疑。能雨法雨。轉意識故得成所作智。普於十方一切世界能現變化。從都史多天宮而沒。乃至涅槃。能現住持一切有情利樂事。故上文既云隨所相應。故知別配轉四識依成四種智此義不定。但為文意隨義顯法取其一義。不得定然。如寄惑顯位準即可知。當知教意方便顯法故作此說。若約三乘初教此亦可爾。如成唯識論。外疑云。若末那識自類不發智者聖人位中即有所少。為答此疑有其四句。或有法凡聖共有。或有法凡有聖無。或有法聖有凡無。或有法凡聖俱無。凡聖俱有者。謂如來藏五義。凡聖俱無者。謂遍計性。凡無聖有者。謂常身。聖無凡有者。謂無常身。既有此句。末那凡有聖無有何過也。此之一義唯三乘教說。一乘不共教無。若約三乘始教門中對小乘人容有此義。何以故。為對小乘不說如來藏不染而染染而不染成賴耶故。

二十教相義。第十地釋名分釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十教相義。第十地釋名分釋

問。一乘教相建立云何。答。此義相難。令舉喻顯。如一樓觀內外嚴飾盡其功思唯有一門。有智慧者能扣開門。示無智者一乘教義亦復如是。性起樹藏內莊一乘。外嚴三乘及小乘等。有一覺門向菩提樹下。唯有因果二位佛及普賢二人開見。為諸有情可化眾生張大教網。絙生死海漉天人龍置涅槃岸。諸教相中示彼小乘及三乘教。令物生信起行分證。示一乘教令其見聞後得入證。故彼教相似成內外及教義不同。即如法華經界外大牛車及地論第八地已上文即是其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。一乘教相建立云何。答。此義相難。令舉喻顯。如一樓觀內外嚴飾盡其功思唯有一門。有智慧者能扣開門。示無智者一乘教義亦復如是。性起樹藏內莊一乘。外嚴三乘及小乘等。有一覺門向菩提樹下。唯有因果二位佛及普賢二人開見。為諸有情可化眾生張大教網。絙生死海漉天人龍置涅槃岸。諸教相中示彼小乘及三乘教。令物生信起行分證。示一乘教令其見聞後得入證。故彼教相似成內外及教義不同。即如法華經界外大牛車及地論第八地已上文即是其事。

二十一一乘分齊義。四十無礙辯才後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一一乘分齊義。四十無礙辯才後釋

問。一乘教義分齊云何答。一乘教有二種。一共教。二不共教。圓教一乘所明諸義文文句句皆具一切。此是不共教。廣如華嚴經說。二共教者即小乘三乘教。名字雖同意皆別異。如諸大乘經中廣說。可知仍諸共教上下相望有共不共。如小乘教三世有等三乘即無。三乘教有小乘即無。或二乘共有如道品等名數共同。或二乘俱無則一乘教是也。可類準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。一乘教義分齊云何答。一乘教有二種。一共教。二不共教。圓教一乘所明諸義文文句句皆具一切。此是不共教。廣如華嚴經說。二共教者即小乘三乘教。名字雖同意皆別異。如諸大乘經中廣說。可知仍諸共教上下相望有共不共。如小乘教三世有等三乘即無。三乘教有小乘即無。或二乘共有如道品等名數共同。或二乘俱無則一乘教是也。可類準知。

二十二立一乘位義。亦四十無礙後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二立一乘位義。亦四十無礙後釋

問。諸教立位差別云何。答。略依一乘普賢因果制位不同。有十七門。世間六道即為六門。聲聞緣覺復為二門。小乘中佛及初迴心小乘人佛復為二門。此二佛同依三十三心依四禪等發智得成佛故。十信以去至十地五位位位作佛。即為五門。一為迴心聲聞制乾慧等十地復為一門。為直進菩薩從初十信修滿十地後得作佛。成初一念正覺復為一門。廣說如疏本。三乘小乘準以可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教立位差別云何。答。略依一乘普賢因果制位不同。有十七門。世間六道即為六門。聲聞緣覺復為二門。小乘中佛及初迴心小乘人佛復為二門。此二佛同依三十三心依四禪等發智得成佛故。十信以去至十地五位位位作佛。即為五門。一為迴心聲聞制乾慧等十地復為一門。為直進菩薩從初十信修滿十地後得作佛。成初一念正覺復為一門。廣說如疏本。三乘小乘準以可知。

二十三六道成淨方便義。亦四十無礙辯後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三六道成淨方便義。亦四十無礙辯後釋

問。六道因果本非聖位。因何攝在普賢門中。答。六道因果是背聖法。普賢方便迴成返道行及逆行門。令諸有情方便依厭得解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。六道因果本非聖位。因何攝在普賢門中。答。六道因果是背聖法。普賢方便迴成返道行及逆行門。令諸有情方便依厭得解脫故。

二十四立藏不同義。十藏品中釋也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四立藏不同義。十藏品中釋也

問。修多羅等三藏教網同異云何。答。其三藏教分為兩義。一所詮三故教即為三。修多羅詮定乃至毘那耶詮戒。三乘小乘同此名數而義深淺分齊不同。二所為二故分教為二。謂大乘小乘。分為二藏緣覺從其獨覺為無教故不與藏名。若一乘內即有十藏。如第四會說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。修多羅等三藏教網同異云何。答。其三藏教分為兩義。一所詮三故教即為三。修多羅詮定乃至毘那耶詮戒。三乘小乘同此名數而義深淺分齊不同。二所為二故分教為二。謂大乘小乘。分為二藏緣覺從其獨覺為無教故不與藏名。若一乘內即有十藏。如第四會說。

二十五心意識義。十稠林初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五心意識義。十稠林初釋

問。於諸教內建立心意識差別云何。答。若依小乘但有六識。義分心意識。餘如小論釋。依三乘教初教文中立有異熟賴耶受熏成種所以知之。故無性攝論云。今立異熟賴耶此亦無傷。既知無傷。故知權立。為迴心聲聞未達法空。權舉異熟相漸引小乘變易生死漸向細滅。實則不然。若據實理一切緣起不離法界。所成理事是法界能。由如金器離金無器是金之能。言熏果報者據位而說。此可思簡。故起信云。真如熏無明。無明熏真如。此意向實也。義若如此何故。瑜伽論異熟受熏為愚者說。於內於外無有熏習。即不見藏住。能如是知者是名菩薩摩訶薩。起信既熏真如。因何辨成熏習。今會此意瑜伽為對聲聞先識異熟後知無生順觀行故。今起信論為直進菩薩識緣起相即會無生故作別說。仍依楞伽經染淨等法有開有合染開則成七識。合則是梨耶。如來淨藏識亦有二義。合則成八識。開則成九識故。有八九種種種。對治道起有滅。有不滅準此而知。又成唯識論識所變相雖無量種而能變識類別唯三。一謂異熟。即第八識。多異熟性故。二謂思量。即第七識。恒審思量故。三謂了別境。即前六識。了境相麁故。及言六合為一種。此三皆名能變識者。能變有二種。一因能變。謂第八識中等流異熟二因。習氣等流習氣。由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣。由六識中有漏善惡熏令生長二果能變。謂前二種習氣力故有八識生現種種相。等流習氣為因緣故。八識體相差別而生名等流果。果似因故。異熟習氣為增上緣。感第八識。酬引業力恒相續故立異熟名。感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟。有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果。果異因故。此中且說我愛執藏持雜染種能變果識名為異熟。非謂一切。其末那識依三乘教有其識起四惑不起法執。愚法聲聞不斷但暫伏上心。由觀智淺故。退菩提心聲聞及迴心聲聞等竝斷末那。為觀智勝故。假使瑜伽後分噵賴耶識起必二識相應者。此據初起時不據後相續。由約位說直進菩薩義當不起為正義。迴心者起為正義故。又初回心菩薩為留惑故相隨至金剛定斷。直進者習氣至金剛前。言至者據二阿含說。初對小乘故。餘義準可知。意識及五識或同或異。如經論說。心數等義如下別明。此文在三乘。義通一乘。用由同法界故。又一教唯一心顯性起具德故。如性起品說。又說十心欲顯無量故。如第九地說。此據一乘別教言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。於諸教內建立心意識差別云何。答。若依小乘但有六識。義分心意識。餘如小論釋。依三乘教初教文中立有異熟賴耶受熏成種所以知之。故無性攝論云。今立異熟賴耶此亦無傷。既知無傷。故知權立。為迴心聲聞未達法空。權舉異熟相漸引小乘變易生死漸向細滅。實則不然。若據實理一切緣起不離法界。所成理事是法界能。由如金器離金無器是金之能。言熏果報者據位而說。此可思簡。故起信云。真如熏無明。無明熏真如。此意向實也。義若如此何故。瑜伽論異熟受熏為愚者說。於內於外無有熏習。即不見藏住。能如是知者是名菩薩摩訶薩。起信既熏真如。因何辨成熏習。今會此意瑜伽為對聲聞先識異熟後知無生順觀行故。今起信論為直進菩薩識緣起相即會無生故作別說。仍依楞伽經染淨等法有開有合染開則成七識。合則是梨耶。如來淨藏識亦有二義。合則成八識。開則成九識故。有八九種種種。對治道起有滅。有不滅準此而知。又成唯識論識所變相雖無量種而能變識類別唯三。一謂異熟。即第八識。多異熟性故。二謂思量。即第七識。恒審思量故。三謂了別境。即前六識。了境相麁故。及言六合為一種。此三皆名能變識者。能變有二種。一因能變。謂第八識中等流異熟二因。習氣等流習氣。由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣。由六識中有漏善惡熏令生長二果能變。謂前二種習氣力故有八識生現種種相。等流習氣為因緣故。八識體相差別而生名等流果。果似因故。異熟習氣為增上緣。感第八識。酬引業力恒相續故立異熟名。感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟。有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果。果異因故。此中且說我愛執藏持雜染種能變果識名為異熟。非謂一切。其末那識依三乘教有其識起四惑不起法執。愚法聲聞不斷但暫伏上心。由觀智淺故。退菩提心聲聞及迴心聲聞等竝斷末那。為觀智勝故。假使瑜伽後分噵賴耶識起必二識相應者。此據初起時不據後相續。由約位說直進菩薩義當不起為正義。迴心者起為正義故。又初回心菩薩為留惑故相隨至金剛定斷。直進者習氣至金剛前。言至者據二阿含說。初對小乘故。餘義準可知。意識及五識或同或異。如經論說。心數等義如下別明。此文在三乘。義通一乘。用由同法界故。又一教唯一心顯性起具德故。如性起品說。又說十心欲顯無量故。如第九地說。此據一乘別教言。

二十六諸經部類差別義。序分品集眾文釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六諸經部類差別義。序分品集眾文釋

問。諸經部類差別云何。答。如四阿含經局小乘教。正法念經舉正解行別邪解行通三乘教。涅槃經等及大品經三乘終教。為根熟聲聞說故。金剛般若是三乘始教。初會愚法聲聞故義意在文。維摩思益仁王勝天王迦葉佛藏等為直進菩薩說。仍直進有二種。一大乘中直進。二小乘中直進菩薩。此二處直進教亦有同異。準攝可知。華嚴一部是一乘不共教。餘經是共教。一乘三乘小乘共依故。又華嚴是主。餘經是眷屬。以此準之諸部教相義亦可解。如法華經宗義是一乘經也。三乘在三界內成其行故。一乘三界外。與三界為見聞故。餘義準可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸經部類差別云何。答。如四阿含經局小乘教。正法念經舉正解行別邪解行通三乘教。涅槃經等及大品經三乘終教。為根熟聲聞說故。金剛般若是三乘始教。初會愚法聲聞故義意在文。維摩思益仁王勝天王迦葉佛藏等為直進菩薩說。仍直進有二種。一大乘中直進。二小乘中直進菩薩。此二處直進教亦有同異。準攝可知。華嚴一部是一乘不共教。餘經是共教。一乘三乘小乘共依故。又華嚴是主。餘經是眷屬。以此準之諸部教相義亦可解。如法華經宗義是一乘經也。三乘在三界內成其行故。一乘三界外。與三界為見聞故。餘義準可知。

二十七道品義。第四地中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七道品義。第四地中釋

問。諸教道品有差別云何。答。小乘道品名數略有三十七種。三乘道品名數亦同。但義有異。廣在經論。一乘道品華嚴經中離世間品二千句義。即是名字及以體性。又問。一乘道品既名數別體。亦須別因。何有義與三乘同。答。據義分量深淺寬狹竝皆不同。今舉義門有差別名字有同。欲引三乘信樂故也。諸教通明等數有增減。亦準此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教道品有差別云何。答。小乘道品名數略有三十七種。三乘道品名數亦同。但義有異。廣在經論。一乘道品華嚴經中離世間品二千句義。即是名字及以體性。又問。一乘道品既名數別體。亦須別因。何有義與三乘同。答。據義分量深淺寬狹竝皆不同。今舉義門有差別名字有同。欲引三乘信樂故也。諸教通明等數有增減。亦準此知。

二十八涅槃義。性起品後釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八涅槃義。性起品後釋

問。諸教涅槃差別云何。答。小乘涅槃有其二種。謂有餘無餘。有餘者有餘身智也。無餘者無餘身智也。謂報身智。三乘涅槃略有四種。一性淨涅槃。二方便淨涅槃。三有餘涅槃。四無餘涅槃。性淨即法身也。方便淨即應身也。有餘無餘即約化身。辨其義體相不與小乘同。若望其德各成解脫般若法身。三德既同無有增減。此四唯局果德。無住處涅槃通因及果。此有二種。約理量分二釋。如攝論。若一乘教即唯有一大般涅槃無有差別。廣說如華嚴經。德用名數亦具十及一切。與法界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教涅槃差別云何。答。小乘涅槃有其二種。謂有餘無餘。有餘者有餘身智也。無餘者無餘身智也。謂報身智。三乘涅槃略有四種。一性淨涅槃。二方便淨涅槃。三有餘涅槃。四無餘涅槃。性淨即法身也。方便淨即應身也。有餘無餘即約化身。辨其義體相不與小乘同。若望其德各成解脫般若法身。三德既同無有增減。此四唯局果德。無住處涅槃通因及果。此有二種。約理量分二釋。如攝論。若一乘教即唯有一大般涅槃無有差別。廣說如華嚴經。德用名數亦具十及一切。與法界等。

二十九戒學義。第二地中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十九戒學義。第二地中釋

問。諸戒學等有何差別。答。隨人差別有其八種。八戒及七眾所持戒總成一別解脫戒。與定道別故。別別修持故名別也。定道二戒通前別解脫總成三戒也。此之三戒三業亦共為隨所相應故也。三乘菩薩別有三戒。謂十無盡戒二十四戒四波羅夷戒此之三戒。四波羅夷戒為出家人受。餘之二戒為俗人受。上下分二。義相如此。戒體或五種十善。或表無表。無表即不相應色心事之理也。或即一乘。應法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸戒學等有何差別。答。隨人差別有其八種。八戒及七眾所持戒總成一別解脫戒。與定道別故。別別修持故名別也。定道二戒通前別解脫總成三戒也。此之三戒三業亦共為隨所相應故也。三乘菩薩別有三戒。謂十無盡戒二十四戒四波羅夷戒此之三戒。四波羅夷戒為出家人受。餘之二戒為俗人受。上下分二。義相如此。戒體或五種十善。或表無表。無表即不相應色心事之理也。或即一乘。應法界故。

三十定學義。三地中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十定學義。三地中釋

問。定門何別。答。如八禪定與小乘名大同。於中隨人邪正及發智流無流別即體性皆異。就聖門中一乘及三乘并諸小乘等位皆共用此定。隨所成事異得名別也。三乘位中直進菩薩別有八定等。地前有四。如光德等定。地上有四。首楞伽摩等。依一乘教有十種等。如華嚴說。體性德量皆竝不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。定門何別。答。如八禪定與小乘名大同。於中隨人邪正及發智流無流別即體性皆異。就聖門中一乘及三乘并諸小乘等位皆共用此定。隨所成事異得名別也。三乘位中直進菩薩別有八定等。地前有四。如光德等定。地上有四。首楞伽摩等。依一乘教有十種等。如華嚴說。體性德量皆竝不同。

三十一慧學義。第九地中智處釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一慧學義。第九地中智處釋

問。慧門何別。答。小乘見修及八忍八智等。廣如論說。三乘教內或十一智等或三智等。若以義求十一智等多為迴心漸悟人說。起彼信便故。加行智等為直進菩薩說。於彼入道有勝便故。若依一乘有十種智。如離世間品說。其智所知諸諦十二因緣差別義門。廣如疏說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。慧門何別。答。小乘見修及八忍八智等。廣如論說。三乘教內或十一智等或三智等。若以義求十一智等多為迴心漸悟人說。起彼信便故。加行智等為直進菩薩說。於彼入道有勝便故。若依一乘有十種智。如離世間品說。其智所知諸諦十二因緣差別義門。廣如疏說。

三十二賢聖義。善知識初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二賢聖義。善知識初釋

問。住道住果賢聖差別云何。答。依小乘教有二十七賢聖。廣如毘曇成實等說。三乘賢聖有四十二。一乘賢聖有四十五。此通理事行位人法因果等法門也。若主伴別分則一百一十。若散說所依則三千大千世界微塵數。即是善知識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。住道住果賢聖差別云何。答。依小乘教有二十七賢聖。廣如毘曇成實等說。三乘賢聖有四十二。一乘賢聖有四十五。此通理事行位人法因果等法門也。若主伴別分則一百一十。若散說所依則三千大千世界微塵數。即是善知識也。

三十三色聚義。十明品中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三色聚義。十明品中釋

問。諸教色文有何差別。答。依小乘色有十一。三乘色有二十五等。一乘色總別有一百一十種。三乘色內逈色者。情謂障外之色。影像色者。定心成就色境界等像。彼先色憶持及眼所見色故也。一乘色如十明品釋。不同凡色。聖境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教色文有何差別。答。依小乘色有十一。三乘色有二十五等。一乘色總別有一百一十種。三乘色內逈色者。情謂障外之色。影像色者。定心成就色境界等像。彼先色憶持及眼所見色故也。一乘色如十明品釋。不同凡色。聖境界故。

三十四不相應義。九地說成就中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四不相應義。九地說成就中釋

問。諸教不相應差別云何。答。依小乘家有十四不相應。依三乘教二十四不相應等。依一乘教不相應義與法界等。何以故。小乘不相應如謂實有法。三乘不相應但色心緣發。義理現前而不對事者是不相應義。不相應不與色心事相應也。得不相應者。其事現前異不得理也。三乘一乘無大得得小得小得得大得等也。何以故一乘三乘立法數等。欲遮止謂情故也。若大小相得即無窮過。名與句不相應者具解在雜集論等。一乘不相應義名數與法界等。理亦無窮如法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸教不相應差別云何。答。依小乘家有十四不相應。依三乘教二十四不相應等。依一乘教不相應義與法界等。何以故。小乘不相應如謂實有法。三乘不相應但色心緣發。義理現前而不對事者是不相應義。不相應不與色心事相應也。得不相應者。其事現前異不得理也。三乘一乘無大得得小得小得得大得等也。何以故一乘三乘立法數等。欲遮止謂情故也。若大小相得即無窮過。名與句不相應者具解在雜集論等。一乘不相應義名數與法界等。理亦無窮如法界也。

三十五三性三無性義。初地後十心中釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五三性三無性義。初地後十心中釋

問。經論所辨三性三無性異相云何。答。三性法門本安立意。欲別法相知其解行理事教義分齊不同離其慢執故興斯教。今就攝論引他四經明三性果相。即為大軌。初引毘佛略經明有三性。二引婆羅門問經證有三性。三引阿毘達磨修多羅證有三性。四復次有處世尊說等引常無常等三法聖教證有三性。又前一文義差別為知詮旨法相故。二三性相從為顯理融無性故。三具分秉然顯融事相無礙故。四聖教通目以理會教成智故。若分別性有其一義用。無品類為其體者。與無相性云何差別。答。若分別實相即空是分別性。不現實相是無相性也。若依攝論明三無性差別相者有其三種。一自非有無性。本有法體不自現前。藉因託緣方能生。果無自生故。故名無性。此義通三宗。二體非有無性。明諸法體本性非有。若落過未無有自體。但具因緣方始現前。現在有為假有無實。念念遷異不能自住。此亦分成佛。無我義故名無性。此通成實及以大乘。三如取不有等。約彼本識法無我理三性不有成其無性。由自體定自非有有不二不盡離諸分別故。非聞思修地上報生善意識智所緣境界。故名無性。此義唯大乘也。此三性印總則為一。別則為四。廣則無量。若對解行用三性印三性之後別明三無性。此約解明。若二性後則辨無性更不會真實性者。此約行說。如是準知。此文在三乘亦通一乘用。何以故。由此法門應法界性無邊用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。經論所辨三性三無性異相云何。答。三性法門本安立意。欲別法相知其解行理事教義分齊不同離其慢執故興斯教。今就攝論引他四經明三性果相。即為大軌。初引毘佛略經明有三性。二引婆羅門問經證有三性。三引阿毘達磨修多羅證有三性。四復次有處世尊說等引常無常等三法聖教證有三性。又前一文義差別為知詮旨法相故。二三性相從為顯理融無性故。三具分秉然顯融事相無礙故。四聖教通目以理會教成智故。若分別性有其一義用。無品類為其體者。與無相性云何差別。答。若分別實相即空是分別性。不現實相是無相性也。若依攝論明三無性差別相者有其三種。一自非有無性。本有法體不自現前。藉因託緣方能生。果無自生故。故名無性。此義通三宗。二體非有無性。明諸法體本性非有。若落過未無有自體。但具因緣方始現前。現在有為假有無實。念念遷異不能自住。此亦分成佛。無我義故名無性。此通成實及以大乘。三如取不有等。約彼本識法無我理三性不有成其無性。由自體定自非有有不二不盡離諸分別故。非聞思修地上報生善意識智所緣境界。故名無性。此義唯大乘也。此三性印總則為一。別則為四。廣則無量。若對解行用三性印三性之後別明三無性。此約解明。若二性後則辨無性更不會真實性者。此約行說。如是準知。此文在三乘亦通一乘用。何以故。由此法門應法界性無邊用故。

三十六心數及心所有法義。稠林初釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六心數及心所有法義。稠林初釋

問。聖立心數及心所有法分齊云何。答。今釋心所有法二門分別。一總約大小乘顯心所有及心數法義。二對彼二乘顯其廢立。先明大小乘心所有法者。先約大乘有其六位。謂遍行有五。一作意。二觸。三受。四想。五思。二別境有五。一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧。三善有十一。一信。二慚。三愧。四無貪。五無瞋。六無癡。七懃。八輕安。九不放逸。十捨。十一不害四大煩惱有十。一貪。二瞋。三慢。四無明。五疑。六薩迦耶見。七邊見。八見取。九戒取。十取見。五隨煩惱有二十。一忿。二恨。三覆。四惱。五嫉。六慳。七誑。八諂。九憍。十害。十一無慚。十二無愧。十三昏沈。十四掉舉。十五不信。十六懈怠。十七放逸。十八忘念。十九不正知。二十散亂。六不定有四。一睡眠。二惡作。三尋。四伺。合五十五法。增減者。依百法等論合五見為一。依瑜伽論增邪欲邪勝解。增減如諸論。深有別意。可思準之。略以三門分別。一釋名。辨相貌明分齊。二對諸門分別。三約自乘隨義分別第一門者遍行有二義。一自位相由遍。如自五法一無一切無。互論亦爾。有義亦然。二他位分齊遍。有彼則有此。仍彼不同此。所以知者有時有此遍行。無時無彼所有法。故得知也。遍者分齊也。行者起於緣境也。此名從初義而得。相貌者五法相連不相捨離。行於緣中是其相貌。分齊者乃至在於六位處行而自位連之相由。餘五位非連之而相伴也。二別境者別有二義。一自位相別如欲非勝解等。有時有欲而無勝解。乃至慧等互無亦然。二就別位如善等位有善而無欲。有欲無善。故是別也。仍此別境名從初義得也。別者是各別非連之義也。境者分齊也。非所緣境。此對前連之遍行故得別境名。相貌者五法相別行。是其相貌。分齊者乃至不定等六位皆通別行。是其分齊。於諸位中有時有欲而無勝解。乃至慧等應可準知。三善者性也。從體而得名別。彼前通故局善體得名。相貌者於有流無流位異善惡及無記。是其相貌。分齊者乃至不定等六位處行各別非連之而起也。有時有一而無十等。一一互論有無增減成其分齊。四煩惱者從用得名。由煩惱等於世出世功用義強。於世法能成出世法能壞異前善體故。從用得名也。相貌者於自位處成憂喜二相。是其相貌分齊者乃至不定等六位數義功用增減而行。非連之而共伴。是其分齊。五隨煩惱者。從彼相由而得名也。此有二由。一由前大惑成隨煩惱。二由此小惑增成大惑。故名為隨。仍此隨字從初義得。由是假合故。煩惱同前解。相貌者於自緣中各別而相伴非連之起。是其相貌。分齊者於彼六位乃至不定等相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。聖立心數及心所有法分齊云何。答。今釋心所有法二門分別。一總約大小乘顯心所有及心數法義。二對彼二乘顯其廢立。先明大小乘心所有法者。先約大乘有其六位。謂遍行有五。一作意。二觸。三受。四想。五思。二別境有五。一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧。三善有十一。一信。二慚。三愧。四無貪。五無瞋。六無癡。七懃。八輕安。九不放逸。十捨。十一不害四大煩惱有十。一貪。二瞋。三慢。四無明。五疑。六薩迦耶見。七邊見。八見取。九戒取。十取見。五隨煩惱有二十。一忿。二恨。三覆。四惱。五嫉。六慳。七誑。八諂。九憍。十害。十一無慚。十二無愧。十三昏沈。十四掉舉。十五不信。十六懈怠。十七放逸。十八忘念。十九不正知。二十散亂。六不定有四。一睡眠。二惡作。三尋。四伺。合五十五法。增減者。依百法等論合五見為一。依瑜伽論增邪欲邪勝解。增減如諸論。深有別意。可思準之。略以三門分別。一釋名。辨相貌明分齊。二對諸門分別。三約自乘隨義分別第一門者遍行有二義。一自位相由遍。如自五法一無一切無。互論亦爾。有義亦然。二他位分齊遍。有彼則有此。仍彼不同此。所以知者有時有此遍行。無時無彼所有法。故得知也。遍者分齊也。行者起於緣境也。此名從初義而得。相貌者五法相連不相捨離。行於緣中是其相貌。分齊者乃至在於六位處行而自位連之相由。餘五位非連之而相伴也。二別境者別有二義。一自位相別如欲非勝解等。有時有欲而無勝解。乃至慧等互無亦然。二就別位如善等位有善而無欲。有欲無善。故是別也。仍此別境名從初義得也。別者是各別非連之義也。境者分齊也。非所緣境。此對前連之遍行故得別境名。相貌者五法相別行。是其相貌。分齊者乃至不定等六位皆通別行。是其分齊。於諸位中有時有欲而無勝解。乃至慧等應可準知。三善者性也。從體而得名別。彼前通故局善體得名。相貌者於有流無流位異善惡及無記。是其相貌。分齊者乃至不定等六位處行各別非連之而起也。有時有一而無十等。一一互論有無增減成其分齊。四煩惱者從用得名。由煩惱等於世出世功用義強。於世法能成出世法能壞異前善體故。從用得名也。相貌者於自位處成憂喜二相。是其相貌分齊者乃至不定等六位數義功用增減而行。非連之而共伴。是其分齊。五隨煩惱者。從彼相由而得名也。此有二由。一由前大惑成隨煩惱。二由此小惑增成大惑。故名為隨。仍此隨字從初義得。由是假合故。煩惱同前解。相貌者於自緣中各別而相伴非連之起。是其相貌。分齊者於彼六位乃至不定等相

由相伴數相義增減有無而行。是其分齊。六不定者體用二義故云不定。異前定體得不定名。相貌者於自位中各別而起。三性體用同時而成一法有三義。善惡無記同時用事。是其相貌。分齊者於六位中數義增減起用而生。是其分齊。仍非連之而有相伴也。二對諸門分別者。略對五門。一約乘分別。二約三性分別。三約諸惑分別。四對諸識分別。五約假實分別。初約乘分別者。乘有三種。一一乘。二三乘。三小乘。今此心數是三乘心數。為治世出世心煩惱。非一非小。非三乘終。非一乘別教。就三乘終大乘教及一乘別教內心數即有無量。竝如緣起法界數量。何以故。諸心數類一一緣別。約其緣別不可總說。故不同三乘等總明數也。三乘始一分心數。為治煩惱障所知障世間心煩惱說。仍此三乘有始有終。終教二乘心數亦不可說。始教心數即如此。瑜伽對法論等小乘心數同異如下別辨。二約三性有二。一善等三性。二遍計等三性。善等三性者遍行五通三性。仍隨在一性則非餘二。別境五通三性。仍隨在一性五法之中多少不定。善等十一唯善性。仍通流無流。若在流則非無流。無流亦爾。煩惱通不善及無記。為末那識及定地惑是無記故隨煩惱二十通不善及無記。準前可知。若約違理不善但是不善性。不定四法通三性。不善之時則餘二性準前可知。餘二亦爾。約偏計等三性者遍行等五通三性。仍隨在一性則攝餘二性成此一性。此如三性義中說。隨在一性連之具五。別境等五通三性。仍隨在一性則非餘二攝。同前說。善等十一唯圓成實。此通漏無漏。會攝如前說。煩惱等十通依他起及遍計。相會準前說。隨煩惱等二十法通依他起及遍計。不定等四通三性。相會準前說。三約諸惑分別者略約三門。一約皮等三惑分別。二約煩惱所知二障分別。三約五住地分別。皮等三惑分別者。遍行通三惑。別境亦通三。善等非三惑。煩惱唯皮肉。若約寄位則通三。隨煩惱等亦皮肉。若約麁細說則通皮肉心。不定等四亦通皮肉心。由緣成三惑故。煩惱所知二障分別者。遍行通二障。別境亦復然。善等非二惑。煩惱唯煩惱。隨煩惱等亦復然。若約相成門則通於二障。不定唯所知。若約相成門則通於二障。約五住地分別者。遍行通五住。別境亦遍通。善等非五住。煩惱通五住。隨煩惱等亦通五住。如此之義可準。諸惑障當廣分別。不定通五住。由緣成諸惑故。四約諸識分別者賴耶識起遍行五。末那識起九。遍行五及我見我愛我慢無明。意識起遍行等六位所有法。五識則不定。或初五。或一切。由與意識或同體或異體故。故經云。有一意識與五識共緣境故。此約三乘始教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由相伴數相義增減有無而行。是其分齊。六不定者體用二義故云不定。異前定體得不定名。相貌者於自位中各別而起。三性體用同時而成一法有三義。善惡無記同時用事。是其相貌。分齊者於六位中數義增減起用而生。是其分齊。仍非連之而有相伴也。二對諸門分別者。略對五門。一約乘分別。二約三性分別。三約諸惑分別。四對諸識分別。五約假實分別。初約乘分別者。乘有三種。一一乘。二三乘。三小乘。今此心數是三乘心數。為治世出世心煩惱。非一非小。非三乘終。非一乘別教。就三乘終大乘教及一乘別教內心數即有無量。竝如緣起法界數量。何以故。諸心數類一一緣別。約其緣別不可總說。故不同三乘等總明數也。三乘始一分心數。為治煩惱障所知障世間心煩惱說。仍此三乘有始有終。終教二乘心數亦不可說。始教心數即如此。瑜伽對法論等小乘心數同異如下別辨。二約三性有二。一善等三性。二遍計等三性。善等三性者遍行五通三性。仍隨在一性則非餘二。別境五通三性。仍隨在一性五法之中多少不定。善等十一唯善性。仍通流無流。若在流則非無流。無流亦爾。煩惱通不善及無記。為末那識及定地惑是無記故隨煩惱二十通不善及無記。準前可知。若約違理不善但是不善性。不定四法通三性。不善之時則餘二性準前可知。餘二亦爾。約偏計等三性者遍行等五通三性。仍隨在一性則攝餘二性成此一性。此如三性義中說。隨在一性連之具五。別境等五通三性。仍隨在一性則非餘二攝。同前說。善等十一唯圓成實。此通漏無漏。會攝如前說。煩惱等十通依他起及遍計。相會準前說。隨煩惱等二十法通依他起及遍計。不定等四通三性。相會準前說。三約諸惑分別者略約三門。一約皮等三惑分別。二約煩惱所知二障分別。三約五住地分別。皮等三惑分別者。遍行通三惑。別境亦通三。善等非三惑。煩惱唯皮肉。若約寄位則通三。隨煩惱等亦皮肉。若約麁細說則通皮肉心。不定等四亦通皮肉心。由緣成三惑故。煩惱所知二障分別者。遍行通二障。別境亦復然。善等非二惑。煩惱唯煩惱。隨煩惱等亦復然。若約相成門則通於二障。不定唯所知。若約相成門則通於二障。約五住地分別者。遍行通五住。別境亦遍通。善等非五住。煩惱通五住。隨煩惱等亦通五住。如此之義可準。諸惑障當廣分別。不定通五住。由緣成諸惑故。四約諸識分別者賴耶識起遍行五。末那識起九。遍行五及我見我愛我慢無明。意識起遍行等六位所有法。五識則不定。或初五。或一切。由與意識或同體或異體故。故經云。有一意識與五識共緣境故。此約三乘始教

麁相說也。若約三乘終教論則賴耶六識等皆具起一切所有法。由唯一識成十一識故。五假實分別者假實有三。一約緣成辨假實。若約此義或有分別。或無分別。緣成故離分別。應教故有分別。若約此義皆通假實。即無性故實。緣成故假。二本末明假實。煩惱為本。隨煩惱為末。如論可知。三約事顯理辨假實。理事相應為實。但理無事為假。假從事教說故。三隨義分別者。問。諸心所有法可說斷耶。答。遍行及別境不善無記相應者斷。善及自性無記不斷。善等十一不斷。煩惱及隨煩惱說斷。不定等四不善無記說斷。善及自性無記不說斷。此約三乘初教及法住智說。若約終教及一乘則非初非中後。前中後取故即斷而無相。及不可斷故。餘義皆準之。問。論何故說煩惱或說六。或說十。答。由五利使有其二義。一本末義。由邊見等依身見生。以依本說末攝末從本故。但說六。二起用成過義。由成過義等故分離說十。又問。何故論云隨煩惱內加說邪欲邪勝解。答。由別境內欲及勝解於大小惑有方便及終成二處皆成過故。約離二法故。約方便及終成為二數也。第二就小乘分別者有其三義。一釋名。辨相貌。并顯分齊。二對諸門分別。三約自乘隨義分別。初釋名者。心數法有四十六。大分為六。一通大地有十。一想。二欲。三觸。四慧。五念。六思。七解脫。八憶。九定。十受。善大地有十。一無貪。二無瞋。三慚。四愧。五信。六倚。七不放逸。八不害。九精進。十捨。小煩惱大地有十。一忿。二恨。三誑。四慳。五嫉。六惱。七諂。八覆。九憍。十害。大煩惱大地有五。一不信。二懈怠。三無明。四掉舉。五放逸。不善大地有二。一無慚。二無愧。使有四。一貪。二瞋。三癡。四慢。纏有三。一睡。二眠。三悔。加覺觀總為四十六。及心王為四十七。初通大地名者。由想等十通與諸心數以為通依及通行諸數依緣之處故云通。通則力用遍通也。大地者喻名也。如大地能生長萬物為依。與法相似故為喻也。相貌者。於自所緣起其體用相伴而行。是其相貌。分齊者。於諸心數諸位共行而不相雜。是名分齊。善大地者。於自位處隨緣而發。與三聚色心不相應等善以為依處故云大地。小煩惱大地者。於自位處約緣分起。不具大性名為小也。煩惱如前解。相貌者。於自緣處體用現行而不相雜名為相貌。分齊者。於諸位處及以色心成自他事而不同彼名為分齊。大地如前釋。大煩惱大地者。具結縛等五義相應名大煩惱。大地如前釋。相貌者。不信等五於自緣處體用現前而非相雜。是其相貌。分齊者。於諸位成自他事而非相雜。是其分齊。不善大地者。於自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁相說也。若約三乘終教論則賴耶六識等皆具起一切所有法。由唯一識成十一識故。五假實分別者假實有三。一約緣成辨假實。若約此義或有分別。或無分別。緣成故離分別。應教故有分別。若約此義皆通假實。即無性故實。緣成故假。二本末明假實。煩惱為本。隨煩惱為末。如論可知。三約事顯理辨假實。理事相應為實。但理無事為假。假從事教說故。三隨義分別者。問。諸心所有法可說斷耶。答。遍行及別境不善無記相應者斷。善及自性無記不斷。善等十一不斷。煩惱及隨煩惱說斷。不定等四不善無記說斷。善及自性無記不說斷。此約三乘初教及法住智說。若約終教及一乘則非初非中後。前中後取故即斷而無相。及不可斷故。餘義皆準之。問。論何故說煩惱或說六。或說十。答。由五利使有其二義。一本末義。由邊見等依身見生。以依本說末攝末從本故。但說六。二起用成過義。由成過義等故分離說十。又問。何故論云隨煩惱內加說邪欲邪勝解。答。由別境內欲及勝解於大小惑有方便及終成二處皆成過故。約離二法故。約方便及終成為二數也。第二就小乘分別者有其三義。一釋名。辨相貌。并顯分齊。二對諸門分別。三約自乘隨義分別。初釋名者。心數法有四十六。大分為六。一通大地有十。一想。二欲。三觸。四慧。五念。六思。七解脫。八憶。九定。十受。善大地有十。一無貪。二無瞋。三慚。四愧。五信。六倚。七不放逸。八不害。九精進。十捨。小煩惱大地有十。一忿。二恨。三誑。四慳。五嫉。六惱。七諂。八覆。九憍。十害。大煩惱大地有五。一不信。二懈怠。三無明。四掉舉。五放逸。不善大地有二。一無慚。二無愧。使有四。一貪。二瞋。三癡。四慢。纏有三。一睡。二眠。三悔。加覺觀總為四十六。及心王為四十七。初通大地名者。由想等十通與諸心數以為通依及通行諸數依緣之處故云通。通則力用遍通也。大地者喻名也。如大地能生長萬物為依。與法相似故為喻也。相貌者。於自所緣起其體用相伴而行。是其相貌。分齊者。於諸心數諸位共行而不相雜。是名分齊。善大地者。於自位處隨緣而發。與三聚色心不相應等善以為依處故云大地。小煩惱大地者。於自位處約緣分起。不具大性名為小也。煩惱如前解。相貌者。於自緣處體用現行而不相雜名為相貌。分齊者。於諸位處及以色心成自他事而不同彼名為分齊。大地如前釋。大煩惱大地者。具結縛等五義相應名大煩惱。大地如前釋。相貌者。不信等五於自緣處體用現前而非相雜。是其相貌。分齊者。於諸位成自他事而非相雜。是其分齊。不善大地者。於自

位處起其體用違其正理名為不善。大地如前釋。相貌者。其無慚無愧遊漫諸境起諸業過。是其相貌。分齊者。於他緣位觸物成違而不同順名為分齊。使者使也。驅使行人成其事業。此從喻名也。相貌者。於自緣處成其事業隨逐不捨。是其相貌。分齊者。於他緣位處成事乃窮而不同彼。是其分齊。纏者喻義名也。如𢇇縛象。纏饒成過法亦如是。相貌者。於他緣位連續成過。是其相貌。分齊者。成他事。處而不同彼。是其分齊。覺觀者。與後翻譯尋伺等。名義少有別。覺者覺察。觀者觀達。尋者尋逐也。伺者伺求。名義相貌分齊可知。心王者。心與數為依。又依於數起如君臣相依。此從法喻名也。相貌者。六識於諸根了別諸境界。是名相貌。分齊者。依根數起而不同根數。是名分齊。廣釋別名具如小論。問。大小乘內心所有義及心數義何別也。答。數者法數義是分齊義。心所有義是屬他。義從相生。其假實二智不同。二略對諸門分別者。一對諸乘分別。此之心數唯在小乘義通大乘。若入大乘則於三乘前方便處方便教攝。體用相貌竝非一乘及三乘始別教名數。心數名義所以如下釋。二依三性分別。通大地數通彼善不善無記等三性。善大地者唯善性也。小大煩惱及以四使通違理不善及無記。不善大地唯不善。纏違理不善。覺觀通三性。心王亦如是。三就惑分別者。通大地數通彼一切使纏等惑。善大地不通諸惑小大煩惱及四使等一向煩惱。無慚無愧通煩惱非煩惱。由入業故。纏等三者。此則不定。在纏是煩惱。入數則通煩惱非煩惱。由數位通善惡故。又小乘唯煩惱。覺觀通煩惱非煩惱。心王亦如是。四約諸識分別者。通大地數等通六識。覺觀唯意地。五假實分別者。唯實不通假。心王亦如是。餘義如論釋。此略明正所評義以顯大乘心心法分齊。餘宗準可知。三於自宗中隨義分別者。問。何不明不癡善根。答。屬通大地慧數攝故。又問。大煩惱中餘五何不明耶。答。邪解即通大地中解脫攝也。不正憶憶攝也。不順知即慧攝也。失念念攝也。又相隱故。亂即定攝也。又不稱理。定即名亂相隱也。又十使中五見則通中慧攝也。癡入大煩惱中無明攝也。又上所廢者竝為除惑入道便故也。問。是中善大地是何漏無漏。答。是人無我智漏無漏。問。此諸大地有攝心煩惱及所知障不。答。此諸心數不攝心煩惱。就所知障內有攝不攝。障定者攝世間心煩惱不攝第二。對彼大小二乘顯其廢立者。問。無慚無愧此中何故從隨煩惱。答。無慚及無愧有其二義。一據體說。二據用論。由用成過大故。依小乘入不善性。若據自體類與小惑同。故入此大乘隨煩惱攝。問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位處起其體用違其正理名為不善。大地如前釋。相貌者。其無慚無愧遊漫諸境起諸業過。是其相貌。分齊者。於他緣位觸物成違而不同順名為分齊。使者使也。驅使行人成其事業。此從喻名也。相貌者。於自緣處成其事業隨逐不捨。是其相貌。分齊者。於他緣位處成事乃窮而不同彼。是其分齊。纏者喻義名也。如𢇇縛象。纏饒成過法亦如是。相貌者。於他緣位連續成過。是其相貌。分齊者。成他事。處而不同彼。是其分齊。覺觀者。與後翻譯尋伺等。名義少有別。覺者覺察。觀者觀達。尋者尋逐也。伺者伺求。名義相貌分齊可知。心王者。心與數為依。又依於數起如君臣相依。此從法喻名也。相貌者。六識於諸根了別諸境界。是名相貌。分齊者。依根數起而不同根數。是名分齊。廣釋別名具如小論。問。大小乘內心所有義及心數義何別也。答。數者法數義是分齊義。心所有義是屬他。義從相生。其假實二智不同。二略對諸門分別者。一對諸乘分別。此之心數唯在小乘義通大乘。若入大乘則於三乘前方便處方便教攝。體用相貌竝非一乘及三乘始別教名數。心數名義所以如下釋。二依三性分別。通大地數通彼善不善無記等三性。善大地者唯善性也。小大煩惱及以四使通違理不善及無記。不善大地唯不善。纏違理不善。覺觀通三性。心王亦如是。三就惑分別者。通大地數通彼一切使纏等惑。善大地不通諸惑小大煩惱及四使等一向煩惱。無慚無愧通煩惱非煩惱。由入業故。纏等三者。此則不定。在纏是煩惱。入數則通煩惱非煩惱。由數位通善惡故。又小乘唯煩惱。覺觀通煩惱非煩惱。心王亦如是。四約諸識分別者。通大地數等通六識。覺觀唯意地。五假實分別者。唯實不通假。心王亦如是。餘義如論釋。此略明正所評義以顯大乘心心法分齊。餘宗準可知。三於自宗中隨義分別者。問。何不明不癡善根。答。屬通大地慧數攝故。又問。大煩惱中餘五何不明耶。答。邪解即通大地中解脫攝也。不正憶憶攝也。不順知即慧攝也。失念念攝也。又相隱故。亂即定攝也。又不稱理。定即名亂相隱也。又十使中五見則通中慧攝也。癡入大煩惱中無明攝也。又上所廢者竝為除惑入道便故也。問。是中善大地是何漏無漏。答。是人無我智漏無漏。問。此諸大地有攝心煩惱及所知障不。答。此諸心數不攝心煩惱。就所知障內有攝不攝。障定者攝世間心煩惱不攝第二。對彼大小二乘顯其廢立者。問。無慚無愧此中何故從隨煩惱。答。無慚及無愧有其二義。一據體說。二據用論。由用成過大故。依小乘入不善性。若據自體類與小惑同。故入此大乘隨煩惱攝。問

。何故大乘增失念及散亂等。小乘不說。答。小乘初教其心狹劣。相著者明相隱者不說。問。遍行別境大惑隨煩惱及不定等名於小乘中何故不說。答。小乘心數聖者立意。為治麁惑不假細說。今此等名通治細惑故細分別。與彼入道義相當故。問。小乘大地及諸使等名於彼大乘何故不說。答。大地等名本成麁相。於大乘中即是初入方便之教。為此義故於細教中無要不說也。欲知聖意以四句明之。一體強而用弱。如大煩惱等。此約大乘數之半。即瞋等也。二用強而體弱。如無慚無愧等。此將小乘對大乘說。三體相用俱強。如大煩惱大地等。此約小乘說。四體用俱弱。如隨煩惱等。此約大乘說。於中仍有相續廢興。有親成助成成過大小去疑進道。有便無便。佛遂廢立不同。大小二宗更互立名不等非一。可準思攝。問。十種煩惱體用俱強。何故小乘初教不說。答。小乘智淺。如小乘文。不善及煩惱使等竝約相用強處說。又對指相覆相成教意。如三結三隨轉。宜可思之。又如瑜伽論說。如是等輩俱有相應心所有法。是名助伴同一所緣不同一行相。一時俱有一一而轉。各自種子所生更互相應有行相。有所緣有所依。問。如是諸心法幾依一切處心生一切地一切時一切耶。答。五。謂作意等思為後邊。幾依一切處心生一切地。非一切時非一切耶。答。亦五。謂欲等慧為後邊。幾唯依善非一切處心生。非一切地非一切時。非一切耶。答謂。信等不害為後邊。幾唯依染污非一切處心生。非一切地非一切時非一切耶。答謂。貪等不正知為後邊。幾依一切處心生。非一切地非一切時非一切耶。答謂。惡作等伺為後邊。因此總料簡其文假實義略有四種。一對性空餘一切法皆是假有。依無住本立一切法故。二約名言因緣互為發起。則一切法竝通假實因緣故。實果起故假。三約三性法相。遍計即空。情謂實有。真實性體故。實理有。依他緣發故假。四品類增微善惡違順以明假實則如此論心所有法乃至不相應等。以明假實瑜伽顯揚等亦然。竝相望顯義。漸次成法。若俗諦相隱及違善而有理用者為假。若相顯彰而有體事用向善者為實有也。何以故。聖者為欲對小機人方便顯法空故。文義云何。八識約事用處明故。皆是實。五十五法若依瑜伽二十七法是實有。餘皆假立。二十七者。遍行五別境五。善中有七。除不放逸捨。是無貪瞋癡及以精進於此四上假立。故有不害。復於無瞋上假立故。瑜伽云。云何諸善法幾是世俗有。幾是實物有。答。三是世俗有。謂不放逸捨及不害。所以者何不放逸捨是無貪無瞋無癡精進分。即是法離染義建立為捨。治雜染義故立不放逸。不害即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。何故大乘增失念及散亂等。小乘不說。答。小乘初教其心狹劣。相著者明相隱者不說。問。遍行別境大惑隨煩惱及不定等名於小乘中何故不說。答。小乘心數聖者立意。為治麁惑不假細說。今此等名通治細惑故細分別。與彼入道義相當故。問。小乘大地及諸使等名於彼大乘何故不說。答。大地等名本成麁相。於大乘中即是初入方便之教。為此義故於細教中無要不說也。欲知聖意以四句明之。一體強而用弱。如大煩惱等。此約大乘數之半。即瞋等也。二用強而體弱。如無慚無愧等。此將小乘對大乘說。三體相用俱強。如大煩惱大地等。此約小乘說。四體用俱弱。如隨煩惱等。此約大乘說。於中仍有相續廢興。有親成助成成過大小去疑進道。有便無便。佛遂廢立不同。大小二宗更互立名不等非一。可準思攝。問。十種煩惱體用俱強。何故小乘初教不說。答。小乘智淺。如小乘文。不善及煩惱使等竝約相用強處說。又對指相覆相成教意。如三結三隨轉。宜可思之。又如瑜伽論說。如是等輩俱有相應心所有法。是名助伴同一所緣不同一行相。一時俱有一一而轉。各自種子所生更互相應有行相。有所緣有所依。問。如是諸心法幾依一切處心生一切地一切時一切耶。答。五。謂作意等思為後邊。幾依一切處心生一切地。非一切時非一切耶。答。亦五。謂欲等慧為後邊。幾唯依善非一切處心生。非一切地非一切時。非一切耶。答謂。信等不害為後邊。幾唯依染污非一切處心生。非一切地非一切時非一切耶。答謂。貪等不正知為後邊。幾依一切處心生。非一切地非一切時非一切耶。答謂。惡作等伺為後邊。因此總料簡其文假實義略有四種。一對性空餘一切法皆是假有。依無住本立一切法故。二約名言因緣互為發起。則一切法竝通假實因緣故。實果起故假。三約三性法相。遍計即空。情謂實有。真實性體故。實理有。依他緣發故假。四品類增微善惡違順以明假實則如此論心所有法乃至不相應等。以明假實瑜伽顯揚等亦然。竝相望顯義。漸次成法。若俗諦相隱及違善而有理用者為假。若相顯彰而有體事用向善者為實有也。何以故。聖者為欲對小機人方便顯法空故。文義云何。八識約事用處明故。皆是實。五十五法若依瑜伽二十七法是實有。餘皆假立。二十七者。遍行五別境五。善中有七。除不放逸捨。是無貪瞋癡及以精進於此四上假立。故有不害。復於無瞋上假立故。瑜伽云。云何諸善法幾是世俗有。幾是實物有。答。三是世俗有。謂不放逸捨及不害。所以者何不放逸捨是無貪無瞋無癡精進分。即是法離染義建立為捨。治雜染義故立不放逸。不害即

是無瞋分。無別實物也。根本煩惱有六。五實一假。論云。根本六煩惱中幾世俗有。幾實物有。答。一見是世俗有。是慧分故。餘實物有。別心法故。隨順惱假實者。依瑜伽論決擇中說不定四亦入隨煩惱。即二十四總名隨煩惱分。亦不說邪欲邪勝解。依本地分中有二十六。加邪欲邪勝解。廣如彼釋。復次此隨煩惱幾世俗有。幾實物有。謂無慚無愧不信懈怠此四是實。餘是假有。忿恨惱嫉害此五是瞋分。皆世俗有。慳憍掉舉三是貪分。亦世俗有。覆誑諂惛沈睡眠惡作忘念散亂惡慧九法癡分。皆世俗有。放逸是貪瞋癡懈怠分。是世俗有。尋伺二法是發語言心加行分及慧分。故是假有。若依雜集論二十二是實物有。餘為假有。二十二者。遍行五別境五。善有七。是實物有。餘四假有。故下論云。無癡者。謂報教證智決擇為體。又決擇者。謂慧勇懃俱。故知無癡用慧為性。不放逸捨竝云依止正懃無貪無瞋癡。是故依此四法假立。不害者是無瞋善根一分。故是假有。根本煩惱有十。五是實有。五是假有。慧分故。隨煩惱及四不定合二十四皆是假有。故論云。當知忿等是假建立。離瞋等外無別體故。忿恨惱嫉害此五是瞋一分。同瑜伽論。慳憍掉舉此三是貪分。與瑜伽同。放逸依止懈怠及貪瞋癡四法假立。亦同瑜伽。無漸無愧是貪瞋癡分。不信懈怠是癡一分。竝是假立。不同瑜伽。瑜伽此四實物有。誑諂二法是愚癡一分。散亂一法是貪瞋癡分。忘念不正知是煩惱相應定慧為體。覆．睡眠．惛沈．惡作四法是愚癡分。尋伺二法或思性或慧性。謂於推度不推度位義別故。前瑜伽隨煩惱中九。謂覆．諂．誑．惛沈．睡眠．惡作．忘念．散亂．惡慧．竝是癡分。此論唯覆惛沈睡眠惡作四是愚癡分。餘五不同。謂散亂一法是貪瞋癡分。誑諂二法是貪癡分。忘念不正知是煩惱中念。所以有此不同者當知。竝是諸作論者方便交絡顯其異義。隨其增微廢興差別理不相違。若依毘曇纏垢隨煩惱通是貪瞋癡疑五見九使家依。唯除慢使。此中大乘但是貪瞋癡依。非餘使依。所以然者二宗交絡各顯一義。奘法師云。西方諸師隨煩惱中七實有。無慚無愧不信懈怠四有別體。論有成文。惛沈掉舉散亂三法亦有別體。所以得知。解云。為掉舉是貪分故。仍離貪外別得有體。如貪不與瞋相應。掉舉若爾則不與一切煩惱相應過。當知惛沈散亂亦言癡分。故知亦有別體。今準雜集論但隨煩惱中噵是貪瞋癡一分及依止貪瞋癡等。皆是假有。若言是貪瞋癡等者則實有。今此隨煩惱內無慚．無愧．惛沈．掉舉．不信．懈怠．心亂七使是貪瞋癡分。餘之十三或言一分。或言依止此。準之皆是假 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無瞋分。無別實物也。根本煩惱有六。五實一假。論云。根本六煩惱中幾世俗有。幾實物有。答。一見是世俗有。是慧分故。餘實物有。別心法故。隨順惱假實者。依瑜伽論決擇中說不定四亦入隨煩惱。即二十四總名隨煩惱分。亦不說邪欲邪勝解。依本地分中有二十六。加邪欲邪勝解。廣如彼釋。復次此隨煩惱幾世俗有。幾實物有。謂無慚無愧不信懈怠此四是實。餘是假有。忿恨惱嫉害此五是瞋分。皆世俗有。慳憍掉舉三是貪分。亦世俗有。覆誑諂惛沈睡眠惡作忘念散亂惡慧九法癡分。皆世俗有。放逸是貪瞋癡懈怠分。是世俗有。尋伺二法是發語言心加行分及慧分。故是假有。若依雜集論二十二是實物有。餘為假有。二十二者。遍行五別境五。善有七。是實物有。餘四假有。故下論云。無癡者。謂報教證智決擇為體。又決擇者。謂慧勇懃俱。故知無癡用慧為性。不放逸捨竝云依止正懃無貪無瞋癡。是故依此四法假立。不害者是無瞋善根一分。故是假有。根本煩惱有十。五是實有。五是假有。慧分故。隨煩惱及四不定合二十四皆是假有。故論云。當知忿等是假建立。離瞋等外無別體故。忿恨惱嫉害此五是瞋一分。同瑜伽論。慳憍掉舉此三是貪分。與瑜伽同。放逸依止懈怠及貪瞋癡四法假立。亦同瑜伽。無漸無愧是貪瞋癡分。不信懈怠是癡一分。竝是假立。不同瑜伽。瑜伽此四實物有。誑諂二法是愚癡一分。散亂一法是貪瞋癡分。忘念不正知是煩惱相應定慧為體。覆．睡眠．惛沈．惡作四法是愚癡分。尋伺二法或思性或慧性。謂於推度不推度位義別故。前瑜伽隨煩惱中九。謂覆．諂．誑．惛沈．睡眠．惡作．忘念．散亂．惡慧．竝是癡分。此論唯覆惛沈睡眠惡作四是愚癡分。餘五不同。謂散亂一法是貪瞋癡分。誑諂二法是貪癡分。忘念不正知是煩惱中念。所以有此不同者當知。竝是諸作論者方便交絡顯其異義。隨其增微廢興差別理不相違。若依毘曇纏垢隨煩惱通是貪瞋癡疑五見九使家依。唯除慢使。此中大乘但是貪瞋癡依。非餘使依。所以然者二宗交絡各顯一義。奘法師云。西方諸師隨煩惱中七實有。無慚無愧不信懈怠四有別體。論有成文。惛沈掉舉散亂三法亦有別體。所以得知。解云。為掉舉是貪分故。仍離貪外別得有體。如貪不與瞋相應。掉舉若爾則不與一切煩惱相應過。當知惛沈散亂亦言癡分。故知亦有別體。今準雜集論但隨煩惱中噵是貪瞋癡一分及依止貪瞋癡等。皆是假有。若言是貪瞋癡等者則實有。今此隨煩惱內無慚．無愧．惛沈．掉舉．不信．懈怠．心亂七使是貪瞋癡分。餘之十三或言一分。或言依止此。準之皆是假

有。不定四法亦有別體。由不定故。又若有別體與遍行何別。答。遍行隨起則與行同。不定現前由與事別。此宜思之。又此四法望上不足。望下有餘耳。奘法師云。無癡善根別有體性。瑜伽中善十一內三是假有。捨不放逸不害此三假有。餘是實有。又大悲用無癡為性。與二十二根慧根不言相攝。故知別有性。如文中將無癡對三慧釋者。但對三慧等釋顯無癡。非即一體。若準此等義心所有法中三十實有。餘為假有。三十者前二十二內加七隨煩惱及無癡也。依起差別具緣多少作業種類不同名別廢興等竝如瑜伽及成唯識論釋。亦有智者分判大乘準小乘解釋。大乘文量恐不可極。宜審定心數。微細難可了知。略舉一隅以示後學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有。不定四法亦有別體。由不定故。又若有別體與遍行何別。答。遍行隨起則與行同。不定現前由與事別。此宜思之。又此四法望上不足。望下有餘耳。奘法師云。無癡善根別有體性。瑜伽中善十一內三是假有。捨不放逸不害此三假有。餘是實有。又大悲用無癡為性。與二十二根慧根不言相攝。故知別有性。如文中將無癡對三慧釋者。但對三慧等釋顯無癡。非即一體。若準此等義心所有法中三十實有。餘為假有。三十者前二十二內加七隨煩惱及無癡也。依起差別具緣多少作業種類不同名別廢興等竝如瑜伽及成唯識論釋。亦有智者分判大乘準小乘解釋。大乘文量恐不可極。宜審定心數。微細難可了知。略舉一隅以示後學也。