五教止觀一乘十玄門合行敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五教止觀一乘十玄門合行敘

夫五教止觀也者。華嚴初祖帝心尊者所造。且一乘十玄門也者。第二祖至相大師所撰也。偕釋于大不思議經。而始起五教。廼立十玄。是顯於無閡重重因陀羅珠網之寶冊。示乎圓融隱隱錠光頗黎鏡之玉章也。或日書林井氏袖彼二小策子來謂云。頃日彫刻入梓。因思欲及于遐邇。而卷軸至少。若別行者恐煩披閱。是故合集以行焉。因乞措一辭於卷首。繇旃應索書而為敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫五教止觀也者。華嚴初祖帝心尊者所造。且一乘十玄門也者。第二祖至相大師所撰也。偕釋于大不思議經。而始起五教。廼立十玄。是顯於無閡重重因陀羅珠網之寶冊。示乎圓融隱隱錠光頗黎鏡之玉章也。或日書林井氏袖彼二小策子來謂云。頃日彫刻入梓。因思欲及于遐邇。而卷軸至少。若別行者恐煩披閱。是故合集以行焉。因乞措一辭於卷首。繇旃應索書而為敘。

惟時元祿第九丙子八月穀旦寓智積覺眼空敬識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟時元祿第九丙子八月穀旦寓智積覺眼空敬識

華嚴五教止觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴五教止觀

京終南山文殊化身 杜順 說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京終南山文殊化身 杜順 說

行人修道簡邪入正止觀法門有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人修道簡邪入正止觀法門有五。

一法有我無門(小乘教) 二生即無生門(大乘始教) 三事理圓融門(大乘終教) 四語觀雙絕門(大乘頓教) 五華嚴三昧門(一乘圓教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法有我無門(小乘教) 二生即無生門(大乘始教) 三事理圓融門(大乘終教) 四語觀雙絕門(大乘頓教) 五華嚴三昧門(一乘圓教)

第一法有我無門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一法有我無門

夫對病而裁方。病盡而方息。治執而施藥。執遣而藥已。為病既多。與藥非一。隨機進修異。所以方便不同。今偏就五停心中。為眾生著我者。說界分別觀。眾生從無始已來。執身為一。計我我所。然計我有二種。一即身執我。二離身執我。言離身執我者。謂外道計身內別有神我者是也。廣如經論中破。於此不更繁文。言即身執我者。執我如來慈悲為破此病故。都開四藥以治四病。其中別門各有藥病。具如後釋。言四病者。一執身為一我。二執四大。三執五陰。四執十二入。言四藥者。一色心兩法。二四大五陰。三十二入。四十八界是也。次釋。若眾生執身為一我而成病者。即說色心二法為藥。亦云。此中乃有色心二法。云何為一我耶。眾生聞此遂即轉執色心為實成病。即為開一色即為開一心。色為四色。即四大是也。開一心為四心。即五陰中四陰是也。此乃是四色四心。云何但執一色一心為一我耶。眾生又即轉執四色四心成病。佛即為合四大為一色。即五陰中色陰是也。合四心為一心。即十二入中意入是也。眾生聞此又更轉執成病。佛即為分一色為十一色。言十一者。即十二入中內五根外六塵。成十一色也。開一心為七心。即十八界中六識並意識是也。此乃是十八界。云何直執一色一心為有我耶。眾生聞此遂悟得入空也。然十八界中各有三種。謂內界外界中界。又就三種中各分為二。一者病三。二者藥三。言病三者。一內執六根。總相為我者是也。二外執六塵。總相為我所者是也。三總計中間六識。總相為我見者是也。謂我見我聞我覺我知者是也。次言藥三者。一分內六根為六界。謂眼界等是也。治前計我之病也。二分外六塵為六界。謂色界等是也。治前計我所之病。三分中間我見聞等為六識識。謂眼識界耳識界等者是也。治前我見聞等病。是已上三處合明。帶數標稱分齊差別。彼此不同。總舉題綱名為十八界法也。所言界者別也。十八者數也。故言十八界。即於前一一法上。各有六重。一者名。二者事。三者體。四者相。五者用。六者因。所言名者。眼根口中是說言者是也。所言事者。名下所詮一念相應如幻者是也。所言體者。八微事也。言八微者。堅濕煗動色香味觸者是也。所言相者。眼如香䕑華。亦云如蒲桃埵是也。所言用者。發生眼識者是也。又有四義。一眼識作眼根。二發生眼識。三眼識屬眼根。四眼識助眼根者是也。所言因者。賴耶識根種子者是也。耳根如斜跋窠相。鼻根如覆爪甲。舌根如偃月刀相。身根如立地蛇相。意根據小乘。如芙蓉相。若據大乘。以四惑俱生為相。四惑者。我貪我慢我癡我見也。意根體者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫對病而裁方。病盡而方息。治執而施藥。執遣而藥已。為病既多。與藥非一。隨機進修異。所以方便不同。今偏就五停心中。為眾生著我者。說界分別觀。眾生從無始已來。執身為一。計我我所。然計我有二種。一即身執我。二離身執我。言離身執我者。謂外道計身內別有神我者是也。廣如經論中破。於此不更繁文。言即身執我者。執我如來慈悲為破此病故。都開四藥以治四病。其中別門各有藥病。具如後釋。言四病者。一執身為一我。二執四大。三執五陰。四執十二入。言四藥者。一色心兩法。二四大五陰。三十二入。四十八界是也。次釋。若眾生執身為一我而成病者。即說色心二法為藥。亦云。此中乃有色心二法。云何為一我耶。眾生聞此遂即轉執色心為實成病。即為開一色即為開一心。色為四色。即四大是也。開一心為四心。即五陰中四陰是也。此乃是四色四心。云何但執一色一心為一我耶。眾生又即轉執四色四心成病。佛即為合四大為一色。即五陰中色陰是也。合四心為一心。即十二入中意入是也。眾生聞此又更轉執成病。佛即為分一色為十一色。言十一者。即十二入中內五根外六塵。成十一色也。開一心為七心。即十八界中六識並意識是也。此乃是十八界。云何直執一色一心為有我耶。眾生聞此遂悟得入空也。然十八界中各有三種。謂內界外界中界。又就三種中各分為二。一者病三。二者藥三。言病三者。一內執六根。總相為我者是也。二外執六塵。總相為我所者是也。三總計中間六識。總相為我見者是也。謂我見我聞我覺我知者是也。次言藥三者。一分內六根為六界。謂眼界等是也。治前計我之病也。二分外六塵為六界。謂色界等是也。治前計我所之病。三分中間我見聞等為六識識。謂眼識界耳識界等者是也。治前我見聞等病。是已上三處合明。帶數標稱分齊差別。彼此不同。總舉題綱名為十八界法也。所言界者別也。十八者數也。故言十八界。即於前一一法上。各有六重。一者名。二者事。三者體。四者相。五者用。六者因。所言名者。眼根口中是說言者是也。所言事者。名下所詮一念相應如幻者是也。所言體者。八微事也。言八微者。堅濕煗動色香味觸者是也。所言相者。眼如香䕑華。亦云如蒲桃埵是也。所言用者。發生眼識者是也。又有四義。一眼識作眼根。二發生眼識。三眼識屬眼根。四眼識助眼根者是也。所言因者。賴耶識根種子者是也。耳根如斜跋窠相。鼻根如覆爪甲。舌根如偃月刀相。身根如立地蛇相。意根據小乘。如芙蓉相。若據大乘。以四惑俱生為相。四惑者。我貪我慢我癡我見也。意根體者

阿賴耶識是也。事者名下所詮與意識內緣一念相應執我者是也。除意根體事。餘根準眼根思之可知。第二外六塵者。一一是有六種。一者名口中言說色塵者是也。二者事名下所詮一念與眼識相應者是也。三者體八微者是也。四者相青黃赤白者是也。五者用引生眼識者是也。六者因阿賴耶識中色種色種子者是也。聲塵以大小長短音聲為相。香塵以香臭等為相。味塵以酸鹹甘辛苦為相。觸塵冷暖澁滑硬軟輕重等為相也。法塵以方圓長短形量等為相。其法塵以無明為體。除法塵體。外餘五塵準色塵思之。中間六識者。一名口中言說眼識者是也。二事者名詮不及妙得不亡者是也。三體者用如來藏為體。四相者清淨圓滿為相也。五用者得境了知為用也。六因者以阿賴耶識中眼識種子者是也。然意識中事者。名下所詮與正理不相應者是也。以一切往礙為相。除意識事相。外餘五識準眼識思之。其名事等一界既六。總計十八界都一百八界也。有經用此為一百八煩惱。所治之病既爾。能治之藥亦然。俱根塵識等竝以藏識為體。故楞伽經云。藏識海常住。境界風所動。恒起諸識浪。騰躍而轉生。據此經文。是為可證。若行者觀此十八界。斷前等煩惱。得離我我所。此即解脫能觀之心。是智所觀之境。無人名得人無我智也。人我雖去。法執猶存。法執者謂色心也。問此中法執色心與前破一我色心何別耶。答前則一身為有人。故舉色心以破見。乃至如是展轉開一身為十一色。開一心為七心等。至此始知從眾緣和合生。故人見始亡。鑒理未明。猶執眾緣。以為實有。有斯異也。此略出說小乘破我執。明界分別觀竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿賴耶識是也。事者名下所詮與意識內緣一念相應執我者是也。除意根體事。餘根準眼根思之可知。第二外六塵者。一一是有六種。一者名口中言說色塵者是也。二者事名下所詮一念與眼識相應者是也。三者體八微者是也。四者相青黃赤白者是也。五者用引生眼識者是也。六者因阿賴耶識中色種色種子者是也。聲塵以大小長短音聲為相。香塵以香臭等為相。味塵以酸鹹甘辛苦為相。觸塵冷暖澁滑硬軟輕重等為相也。法塵以方圓長短形量等為相。其法塵以無明為體。除法塵體。外餘五塵準色塵思之。中間六識者。一名口中言說眼識者是也。二事者名詮不及妙得不亡者是也。三體者用如來藏為體。四相者清淨圓滿為相也。五用者得境了知為用也。六因者以阿賴耶識中眼識種子者是也。然意識中事者。名下所詮與正理不相應者是也。以一切往礙為相。除意識事相。外餘五識準眼識思之。其名事等一界既六。總計十八界都一百八界也。有經用此為一百八煩惱。所治之病既爾。能治之藥亦然。俱根塵識等竝以藏識為體。故楞伽經云。藏識海常住。境界風所動。恒起諸識浪。騰躍而轉生。據此經文。是為可證。若行者觀此十八界。斷前等煩惱。得離我我所。此即解脫能觀之心。是智所觀之境。無人名得人無我智也。人我雖去。法執猶存。法執者謂色心也。問此中法執色心與前破一我色心何別耶。答前則一身為有人。故舉色心以破見。乃至如是展轉開一身為十一色。開一心為七心等。至此始知從眾緣和合生。故人見始亡。鑒理未明。猶執眾緣。以為實有。有斯異也。此略出說小乘破我執。明界分別觀竟。

第二生即無生門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二生即無生門

生即無生門者。就此門中。先簡名相。後入無生門。今初簡名相者。且就世間。隨取一物徵即得。今且就一枕上徵。問不違世間。喚作何物。答是枕。問復是何。答是名。又問。此是何枕。答是木枕。又問。木枕復是何。答不是名。又問。既不是名。喚作何物。答是句。又問。枕喚作何物。答不是句。又問。既不是句。喚作何物。答是名。又問。名將何用。答名將呼事。又問。素將來。答枕到來也。即指到來者。是何。止不須語。此是默答。更問。定是何物。答不是枕。又問。既不是枕。枕向何處去。答是名。又問。名在何處。答口中言說者是。又問。此既不是枕。喚作何物。答離言。又問。何以得知離言。答由眼見故假言詮。又問。若假言詮。喚作言何物。答是事。又問。事有多種。或是相事。或是色事。或是理事。答此是相事。又問。相亦有多種。或邪或方圓等相。答此是方相。又問。方相有多種。言多種者。名同事別。答此是枕名下方相。又問。名相事八識之中是何心攝。答眼識門中第六意識心中名相事。又問。從何處得此名相事忽然於意識心中現耶。答從種子來。問何以得知。答此枕名相不得作席名相。故得知從種子來也。問種子從何處得。答從邪師邊得。又問。當得之時云何得。答由於見聞熏成種子故。又問。此名相事既在意識心中。即合心內看。何故心外向前看。答向前看時。此名相全在心裏。又問。何以得知。答眼識但見色。名相事在意識心內。又問。我迷人唯見名相。汝智者既見色者。相貌云何。何者是色。却問迷人。汝見名相。相貌云何。迷人答曰。四稜六面者是智人。問曰。向稜處看。當見稜耶見色耶。迷人審諦觀察答云。唯見色不見稜。餘稜面上亦同此問答。迷人問曰。既全是色者。名相何在。智人答曰。名相在汝心中。迷人不伏。智人問曰。有何所以不伏。迷人答曰。如我現見佛授記寺門樓。名相是我心中向前看者。名相亦遂在我心中。何故一人取得。一人取不得。智人却問曰。汝取名相來。迷人答言。已取得訖。智人問曰。取得何物。迷人答曰。取得名相。又問。名相軟耶硬耶。答云硬。智人云。放著硬但取名相。莫取硬來。迷人答。硬及名相俱得。又問。便可見耶。答不可見。更問。見何物。答但見名相。迷人却問。既取名相得。唯取得名相何在。智人答云。名相在迷人心裏。迷人不伏。名相在心中。智人問曰。何以不伏。迷人答。既種種名相俱在我心中。何故不齊得硬。答得硬。若得硬者。是現名相。不得硬者。以是過去名。又難曰。意識不得現量境。云何得有過去現量境耶。答二種名俱在過去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生即無生門者。就此門中。先簡名相。後入無生門。今初簡名相者。且就世間。隨取一物徵即得。今且就一枕上徵。問不違世間。喚作何物。答是枕。問復是何。答是名。又問。此是何枕。答是木枕。又問。木枕復是何。答不是名。又問。既不是名。喚作何物。答是句。又問。枕喚作何物。答不是句。又問。既不是句。喚作何物。答是名。又問。名將何用。答名將呼事。又問。素將來。答枕到來也。即指到來者。是何。止不須語。此是默答。更問。定是何物。答不是枕。又問。既不是枕。枕向何處去。答是名。又問。名在何處。答口中言說者是。又問。此既不是枕。喚作何物。答離言。又問。何以得知離言。答由眼見故假言詮。又問。若假言詮。喚作言何物。答是事。又問。事有多種。或是相事。或是色事。或是理事。答此是相事。又問。相亦有多種。或邪或方圓等相。答此是方相。又問。方相有多種。言多種者。名同事別。答此是枕名下方相。又問。名相事八識之中是何心攝。答眼識門中第六意識心中名相事。又問。從何處得此名相事忽然於意識心中現耶。答從種子來。問何以得知。答此枕名相不得作席名相。故得知從種子來也。問種子從何處得。答從邪師邊得。又問。當得之時云何得。答由於見聞熏成種子故。又問。此名相事既在意識心中。即合心內看。何故心外向前看。答向前看時。此名相全在心裏。又問。何以得知。答眼識但見色。名相事在意識心內。又問。我迷人唯見名相。汝智者既見色者。相貌云何。何者是色。却問迷人。汝見名相。相貌云何。迷人答曰。四稜六面者是智人。問曰。向稜處看。當見稜耶見色耶。迷人審諦觀察答云。唯見色不見稜。餘稜面上亦同此問答。迷人問曰。既全是色者。名相何在。智人答曰。名相在汝心中。迷人不伏。智人問曰。有何所以不伏。迷人答曰。如我現見佛授記寺門樓。名相是我心中向前看者。名相亦遂在我心中。何故一人取得。一人取不得。智人却問曰。汝取名相來。迷人答言。已取得訖。智人問曰。取得何物。迷人答曰。取得名相。又問。名相軟耶硬耶。答云硬。智人云。放著硬但取名相。莫取硬來。迷人答。硬及名相俱得。又問。便可見耶。答不可見。更問。見何物。答但見名相。迷人却問。既取名相得。唯取得名相何在。智人答云。名相在迷人心裏。迷人不伏。名相在心中。智人問曰。何以不伏。迷人答。既種種名相俱在我心中。何故不齊得硬。答得硬。若得硬者。是現名相。不得硬者。以是過去名。又難曰。意識不得現量境。云何得有過去現量境耶。答二種名俱在過去

。於中有獨行不觸行差別故。又問曰。既二種名相皆是妄識。經云。何有獨影像。有帶質影像。答言帶質者亦是獨影心緣方相是比量境。故不是現量。故今說別。以共眼識不共故說別也。又問。分別何故不同。答曰。分別有顯了有憶持。二種不同。是故有託質影。有不託質影。分別不同故也。迷人又問曰。我唯見二種名相。汝智者見何法。答曰。智人唯見色法。不見名相。此簡名竟。次入無生門者。夫智人觀色法者。且如色法。眼識得時實無分別。不是不得而無分別。此即是法眼識親證如色無異。及其意識不了妄計我。生假分別。倒見沈淪。於事中真妄齊致。何者意識分別不如法也。言真妄者。眼識得故名真。意識緣故為妄。真懸差別不等。是故證法無人。何以故。法無分別故。經云。法無分別。若行分別。是即分別。非求法也。色法既爾。心法亦然。準以思之。如色無異。故經云。五識所得境當體如來藏等。是則入初門之方便。契自位之妙門。略說大意如斯。廣釋如經論中說。又諸法皆空相無不盡。於中復為二觀。一者無生觀。二者無相觀。言無生觀者。法無自性。相由故生。生非實有。是則為空。空無毫末。故曰無生。經云。因緣故有。無性故空。解云。無性即因緣。因緣即無性。又中論云。以有空義故。一切法得成。又經云。若一切法不空者。則無道無果等。第二無相觀者。相即無相也。何以故。法離相故。經云。法離於相。無所緣故。又經云。一切法皆空。無有毫末相。空無有分別。由如虛空有門論云。無性法亦無。一切皆空故。觀如是法離情執故。故名為觀。問一切法皆空。云何成觀耶。答只以一切法皆空故。是故得成觀也。若不空者。即是顛倒。何成觀也。問作如是觀者。治何等病耶。答治上執法之病。何者。法實非有。妄見為有。由妄見故。即謂真如涅槃可得。生死有為可捨。為斯見故。是故成病。今知法空。如法無謬。故成於觀。故經云。如如與法界。菩提及實際。種種意生身。我說為心量等。又經云。以無分別空故云觀也。諸法皆空相無不盡。略申綱紀。準以思之。前門則得人無我智。此始教菩薩則得人法二空。亦名法無我智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。於中有獨行不觸行差別故。又問曰。既二種名相皆是妄識。經云。何有獨影像。有帶質影像。答言帶質者亦是獨影心緣方相是比量境。故不是現量。故今說別。以共眼識不共故說別也。又問。分別何故不同。答曰。分別有顯了有憶持。二種不同。是故有託質影。有不託質影。分別不同故也。迷人又問曰。我唯見二種名相。汝智者見何法。答曰。智人唯見色法。不見名相。此簡名竟。次入無生門者。夫智人觀色法者。且如色法。眼識得時實無分別。不是不得而無分別。此即是法眼識親證如色無異。及其意識不了妄計我。生假分別。倒見沈淪。於事中真妄齊致。何者意識分別不如法也。言真妄者。眼識得故名真。意識緣故為妄。真懸差別不等。是故證法無人。何以故。法無分別故。經云。法無分別。若行分別。是即分別。非求法也。色法既爾。心法亦然。準以思之。如色無異。故經云。五識所得境當體如來藏等。是則入初門之方便。契自位之妙門。略說大意如斯。廣釋如經論中說。又諸法皆空相無不盡。於中復為二觀。一者無生觀。二者無相觀。言無生觀者。法無自性。相由故生。生非實有。是則為空。空無毫末。故曰無生。經云。因緣故有。無性故空。解云。無性即因緣。因緣即無性。又中論云。以有空義故。一切法得成。又經云。若一切法不空者。則無道無果等。第二無相觀者。相即無相也。何以故。法離相故。經云。法離於相。無所緣故。又經云。一切法皆空。無有毫末相。空無有分別。由如虛空有門論云。無性法亦無。一切皆空故。觀如是法離情執故。故名為觀。問一切法皆空。云何成觀耶。答只以一切法皆空故。是故得成觀也。若不空者。即是顛倒。何成觀也。問作如是觀者。治何等病耶。答治上執法之病。何者。法實非有。妄見為有。由妄見故。即謂真如涅槃可得。生死有為可捨。為斯見故。是故成病。今知法空。如法無謬。故成於觀。故經云。如如與法界。菩提及實際。種種意生身。我說為心量等。又經云。以無分別空故云觀也。諸法皆空相無不盡。略申綱紀。準以思之。前門則得人無我智。此始教菩薩則得人法二空。亦名法無我智也。

第三事理圓融觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三事理圓融觀

夫事理兩門圓融一際者。復有二門。一者心真如門。二者心生滅門。心真如門者是理。心生滅者是事。即謂空有二見。自在圓融。隱顯不同。竟無障礙。言無二者。緣起之法似有即空。空即不空。復還成有。有空無二。一際圓融。二見斯亡。空有無礙。何以故。真妄交映全該徹故。何者。空是不礙有之空。即空而常有。有是不礙空之有。即有而常空故。有即不有。離有邊有。空即不空。離無邊空。空有圓融一無二。故空有不相礙。互形奪故雙離兩邊。故經云。深入緣起斷諸邪見。有無二邊無復餘習。又經云。因緣故法生。因緣故法滅。若能如是解。斯人疾成佛。又經云。甚深如來藏。恒與七識俱。二種攝受生。智者則遠離。又經云。染而不染。難可了知。不染而染。難可了知。依是義故。得有止觀雙行悲智相導。何者。以有即空而不有故名止。以空即有而不空故名觀。空有全收不二而二故亦止亦觀。空有互奪二而不二故非止非觀。言悲智相導者。有即空而不失有故。悲導智而不住空。空即有而不失空故。智導悲而不滯有。以不住空之大悲故。恒隨有以攝生。以不攝生。以不滯有之大智故。常處空而不證滅。滅則不滅之滅。滅而非滅。生則無生之生。生而非生。生非生故。生相紛然而不有。滅非滅故。空相(法然而不空。空相法然而不空。故生死涅槃而下一)。生相紛然而不有。故涅槃生死而不殊。何以故。空有圓融一不一故。亦可分為四句。以有即空故。不住生死。以空即有故。不住涅槃。空有一塊而兩存故。亦住生死亦住涅槃。以空有相奪兩不存故。不住生死不住涅槃。其猶水波為喻。高下相形是波。濕性平等是水。波無異水之波。即波以明水。水無異波之水。即水以成波。波水一而不礙殊。水波殊而不礙一。不礙一故處水即住波。不礙殊故住波而恒居水。何以故。水之與波別而不別故。經云。眾生即涅槃相不復更滅。亦得涅槃即眾生性不復更生。又經云。如來不見生死不見涅槃。生死涅槃等無差別。又經云。於無為界現有為界。而亦不壞無為之性。於有為界等亦然。又經云。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行。解云。凡夫行者著有。賢聖行者住無。今既有無無二而二。二而不二。是故雙離兩失。頓絕百非。見心無寄。故名觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫事理兩門圓融一際者。復有二門。一者心真如門。二者心生滅門。心真如門者是理。心生滅者是事。即謂空有二見。自在圓融。隱顯不同。竟無障礙。言無二者。緣起之法似有即空。空即不空。復還成有。有空無二。一際圓融。二見斯亡。空有無礙。何以故。真妄交映全該徹故。何者。空是不礙有之空。即空而常有。有是不礙空之有。即有而常空故。有即不有。離有邊有。空即不空。離無邊空。空有圓融一無二。故空有不相礙。互形奪故雙離兩邊。故經云。深入緣起斷諸邪見。有無二邊無復餘習。又經云。因緣故法生。因緣故法滅。若能如是解。斯人疾成佛。又經云。甚深如來藏。恒與七識俱。二種攝受生。智者則遠離。又經云。染而不染。難可了知。不染而染。難可了知。依是義故。得有止觀雙行悲智相導。何者。以有即空而不有故名止。以空即有而不空故名觀。空有全收不二而二故亦止亦觀。空有互奪二而不二故非止非觀。言悲智相導者。有即空而不失有故。悲導智而不住空。空即有而不失空故。智導悲而不滯有。以不住空之大悲故。恒隨有以攝生。以不攝生。以不滯有之大智故。常處空而不證滅。滅則不滅之滅。滅而非滅。生則無生之生。生而非生。生非生故。生相紛然而不有。滅非滅故。空相(法然而不空。空相法然而不空。故生死涅槃而下一)。生相紛然而不有。故涅槃生死而不殊。何以故。空有圓融一不一故。亦可分為四句。以有即空故。不住生死。以空即有故。不住涅槃。空有一塊而兩存故。亦住生死亦住涅槃。以空有相奪兩不存故。不住生死不住涅槃。其猶水波為喻。高下相形是波。濕性平等是水。波無異水之波。即波以明水。水無異波之水。即水以成波。波水一而不礙殊。水波殊而不礙一。不礙一故處水即住波。不礙殊故住波而恒居水。何以故。水之與波別而不別故。經云。眾生即涅槃相不復更滅。亦得涅槃即眾生性不復更生。又經云。如來不見生死不見涅槃。生死涅槃等無差別。又經云。於無為界現有為界。而亦不壞無為之性。於有為界等亦然。又經云。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行。解云。凡夫行者著有。賢聖行者住無。今既有無無二而二。二而不二。是故雙離兩失。頓絕百非。見心無寄。故名觀也。

第四語觀雙絕門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四語觀雙絕門

夫語觀雙絕者。經云言語道斷心行處滅者是也。即於上來空有兩門。離諸言論心行之境。唯有真如及真如智。何以故。圓融相奪離諸相故。隨所動念即皆如故。竟無能所為彼此故。獨奪顯示染不物故。經云。唯如如及如如智獨存等。又經云。諸法寂滅相不可以言宜。又經云。法離一切觀行。又經云。若解真實者無菩提。問若云空有圓融語觀雙絕者。即離觀行。云何證入耶。答非是默而不言。但以語即如故。不異於法。是以無言。觀行亦爾。反上可知。故經云。有三十二菩薩。各說二而不二不二而二。名入不二法門。次至維摩。默答寂無言說。名真入不二法門。文殊歎曰。善哉善哉。默然無言。是真入不二法門。解云。維摩雖默無言。即是說法。何以故。以諸菩薩皆得解故。何者。言說觀行即是法也。問空有無二遂令大士無言。性相鎔融致使觀心無措者。信如其說。今修學者未審。以何方便而證契耶。答即於此空有法上。消息取之。何者。以空攝於有。有而非有。有見斯盡。以有攝於空。空而非空。空執都亡。空有即入全體交徹。一相無二兩見不生。交徹無礙礙而不礙兩相俱存。互奪圓融而不廢兩非雙泯。故契圓珠而自在諸見勿拘。證性海而無罵。蕭然物外超情離念。逈出擬議頓塞百非。語觀雙絕。故使妄心氷釋諸見雲披。唯證相應。豈關言說。是以維摩默答欲表理出言端。天女盛談欲彰性非言外。性非言外。言即無言。理出言端。不說即說。不說即說故。絕情慮之思議。言即無言故。殄解心之圖度。以斯融奪。豈筆說能申。唯證相應。當自知耳。故經云。如人飲冷水唯自知也。此意在言外。勿執言思理。理不出言。莫捐而求理。諦解研竅。復自顯然。委細瑩磨。故應明耳。但須勤加用力專志勿移。行住坐臥中無令暫廢。久作不已。白皂自分深可信矣。故經云。如人渴須水。穿鑿於高原。施功不已。漸見濕土。知水必近。又經云。譬如人鑽火未熱而止息。火勢隨止滅。懈怠者亦然。又論云。如人夢渡河水。因勇猛力而得覺也。若也用功間斷。纔作還休。求悟終自難期。望解虛盈歲月。何者。無始習業垢重難穿。雖有覺心。隨見隨滅。若不剋勤懇切。無以成於行心。隨日妄以為懷。徒自疲於筋力。夫是行者存意思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫語觀雙絕者。經云言語道斷心行處滅者是也。即於上來空有兩門。離諸言論心行之境。唯有真如及真如智。何以故。圓融相奪離諸相故。隨所動念即皆如故。竟無能所為彼此故。獨奪顯示染不物故。經云。唯如如及如如智獨存等。又經云。諸法寂滅相不可以言宜。又經云。法離一切觀行。又經云。若解真實者無菩提。問若云空有圓融語觀雙絕者。即離觀行。云何證入耶。答非是默而不言。但以語即如故。不異於法。是以無言。觀行亦爾。反上可知。故經云。有三十二菩薩。各說二而不二不二而二。名入不二法門。次至維摩。默答寂無言說。名真入不二法門。文殊歎曰。善哉善哉。默然無言。是真入不二法門。解云。維摩雖默無言。即是說法。何以故。以諸菩薩皆得解故。何者。言說觀行即是法也。問空有無二遂令大士無言。性相鎔融致使觀心無措者。信如其說。今修學者未審。以何方便而證契耶。答即於此空有法上。消息取之。何者。以空攝於有。有而非有。有見斯盡。以有攝於空。空而非空。空執都亡。空有即入全體交徹。一相無二兩見不生。交徹無礙礙而不礙兩相俱存。互奪圓融而不廢兩非雙泯。故契圓珠而自在諸見勿拘。證性海而無罵。蕭然物外超情離念。逈出擬議頓塞百非。語觀雙絕。故使妄心氷釋諸見雲披。唯證相應。豈關言說。是以維摩默答欲表理出言端。天女盛談欲彰性非言外。性非言外。言即無言。理出言端。不說即說。不說即說故。絕情慮之思議。言即無言故。殄解心之圖度。以斯融奪。豈筆說能申。唯證相應。當自知耳。故經云。如人飲冷水唯自知也。此意在言外。勿執言思理。理不出言。莫捐而求理。諦解研竅。復自顯然。委細瑩磨。故應明耳。但須勤加用力專志勿移。行住坐臥中無令暫廢。久作不已。白皂自分深可信矣。故經云。如人渴須水。穿鑿於高原。施功不已。漸見濕土。知水必近。又經云。譬如人鑽火未熱而止息。火勢隨止滅。懈怠者亦然。又論云。如人夢渡河水。因勇猛力而得覺也。若也用功間斷。纔作還休。求悟終自難期。望解虛盈歲月。何者。無始習業垢重難穿。雖有覺心。隨見隨滅。若不剋勤懇切。無以成於行心。隨日妄以為懷。徒自疲於筋力。夫是行者存意思之。

第五華嚴三昧門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五華嚴三昧門

但法界緣起惑者難階。若先不濯垢心。無以登其正覺。故大智論云。如人鼻下有糞臭。沈麝等香亦為臭也。故維摩經云。無以生滅心行說實相法故。須先打計執。然後方入圓明。若有直見色等諸法從緣。即是法界緣起也。不必更須前方便也。如其不得直入此者。宜可從始至終一一徵問。致令斷惑盡迷除法絕言見性生解方為得意耳。問曰。云何見色等諸法。即得入大緣起法界耶。答曰。以色等諸事本真實亡詮。即妄心不及也。故經云。言說別施行。真實離文字。是故見眼耳等事。即入法界緣起中也。何者。皆是無實體性也。即由無體幻相方成。以從緣生非自性有故。即由無性得成幻有。是故性相相渾融全收一際。所以見法即入大緣起法界中也。問既言空有無二即入融通者。如何復云見眼耳等即入法界中耶。答若能見空有如是者。即妄見心盡方得順理入法界也。何以故。以緣起法界離見亡情繁興萬像故。問既知如是。以何方便令得入耶。答方便不同略有三種。一者徵令見盡。如指事問云何者是眼。如已前小乘中六種簡之。若入一切諸法但名門中收。無有一法非名者。復須責其所以知眼等是名。如是展轉責其所以。令其亡言絕解。二者示法令思。此復有二門。一剝顛倒心。既盡如指事。以色香味觸等。奪其妄計。令知倒惑。所有執取不順於法。即是意識無始妄見熏習所成。無始急曳續生三界。輪環不絕。若能覺知此執即是緣起。當處無生。二者示法斷執。若先不識妄心示法。反成倒惑。若不示法令見。迷心還著於空。所以先剝妄心。後乃示法令見。三者顯法離言絕解。就此門中亦為二。一遮情。二表德。言遮情者。問緣起是有耶。答不也。即(空故。緣起之法無性即空。問是無耶。答不也。即有故。以緣起之法即由無始得有故問也)亦有亦無耶。答不也。空有圓融一無二故。緣起之法空有一際無二相故也。如金與莊嚴具思之。問非有非無耶。答不也。不礙兩存故。以緣起之法空有互奪同時成也。問定是無耶。答不也。空有互融兩不存故。緣起之法空奪有盡唯空而非有。有奪空盡唯有而非空。相奪同時兩相雙泯。二表德者。問緣起是有耶。答是也。幻有不無故。問是無耶。答是也。無性即空故也。問亦有亦無耶。答是也。不礙兩存故。問非有非無耶。答是也。互奪雙泯故。又以緣起故是有。以緣起故是無。以緣起故是亦有亦無。以緣起故是非有非無。乃至一不一。亦一亦不一。非一非不一。多不多。亦多亦不多。非多非不多。如是是多。是一。亦是多亦是一。非是一非是多。即不即四句準之如是。遮表圓融無礙皆由緣起自在故也。若能如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但法界緣起惑者難階。若先不濯垢心。無以登其正覺。故大智論云。如人鼻下有糞臭。沈麝等香亦為臭也。故維摩經云。無以生滅心行說實相法故。須先打計執。然後方入圓明。若有直見色等諸法從緣。即是法界緣起也。不必更須前方便也。如其不得直入此者。宜可從始至終一一徵問。致令斷惑盡迷除法絕言見性生解方為得意耳。問曰。云何見色等諸法。即得入大緣起法界耶。答曰。以色等諸事本真實亡詮。即妄心不及也。故經云。言說別施行。真實離文字。是故見眼耳等事。即入法界緣起中也。何者。皆是無實體性也。即由無體幻相方成。以從緣生非自性有故。即由無性得成幻有。是故性相相渾融全收一際。所以見法即入大緣起法界中也。問既言空有無二即入融通者。如何復云見眼耳等即入法界中耶。答若能見空有如是者。即妄見心盡方得順理入法界也。何以故。以緣起法界離見亡情繁興萬像故。問既知如是。以何方便令得入耶。答方便不同略有三種。一者徵令見盡。如指事問云何者是眼。如已前小乘中六種簡之。若入一切諸法但名門中收。無有一法非名者。復須責其所以知眼等是名。如是展轉責其所以。令其亡言絕解。二者示法令思。此復有二門。一剝顛倒心。既盡如指事。以色香味觸等。奪其妄計。令知倒惑。所有執取不順於法。即是意識無始妄見熏習所成。無始急曳續生三界。輪環不絕。若能覺知此執即是緣起。當處無生。二者示法斷執。若先不識妄心示法。反成倒惑。若不示法令見。迷心還著於空。所以先剝妄心。後乃示法令見。三者顯法離言絕解。就此門中亦為二。一遮情。二表德。言遮情者。問緣起是有耶。答不也。即(空故。緣起之法無性即空。問是無耶。答不也。即有故。以緣起之法即由無始得有故問也)亦有亦無耶。答不也。空有圓融一無二故。緣起之法空有一際無二相故也。如金與莊嚴具思之。問非有非無耶。答不也。不礙兩存故。以緣起之法空有互奪同時成也。問定是無耶。答不也。空有互融兩不存故。緣起之法空奪有盡唯空而非有。有奪空盡唯有而非空。相奪同時兩相雙泯。二表德者。問緣起是有耶。答是也。幻有不無故。問是無耶。答是也。無性即空故也。問亦有亦無耶。答是也。不礙兩存故。問非有非無耶。答是也。互奪雙泯故。又以緣起故是有。以緣起故是無。以緣起故是亦有亦無。以緣起故是非有非無。乃至一不一。亦一亦不一。非一非不一。多不多。亦多亦不多。非多非不多。如是是多。是一。亦是多亦是一。非是一非是多。即不即四句準之如是。遮表圓融無礙皆由緣起自在故也。若能如

是者。方得見緣起法也。何以故。圓融一際稱法見故。若不同前後見者。是顛倒見非正見也。何以故。前後別見不稱法故。問如是見已。云何方便入法界耶。答言入方便者。即於緣起法上。消息取之。何者。即此緣起之法即空無性。由無性故幻有方成。然此法者即全以無性性為其法也。是故此法即無性而不礙相存也。若不無性。緣起不成。以自性不生皆從緣故。既全收性盡。性即無為不可分別。隨其大小性無不圓。一切亦即全性為身。是故全彼為此。即性不礙幻相。所以一具眾多。既彼此全體相收。不礙彼此差別也。是故彼中有此。此中有彼。故經云。法同法性。入諸法故。解云。法者即舉緣起幻有法也。同性者。緣起即空而不礙此相故。全收彼為此。以彼即空而不礙彼相故。既此彼全收相皆不壞。是故此中有彼。彼中有此。非但彼此相收。一切亦復如是。故經云。一中解無量。無量中解一。展轉生非實。智者無所畏。又云。於一法中解眾多法。眾多法中解了一法。如是相收彼此即入。同時頓現無前無後。隨一圓融即全收彼此也。問法既如是。智復如何。答智順於法。一際緣成。冥契無簡。頓現不無先後。故經云。普眼境界清淨身。我今演說人諦聽。解云。普眼者。即是法智相應頓現多法也。即明法唯普眼智所知簡非餘智境界也。境界者。即法。明多法互入猶如帝網天珠重重無盡之境界也。清淨身者。即明前諸法同時即入終始難原緣起集成見心無寄也。然帝釋天珠網者。即號因陀羅網也。然此帝網皆以寶成。以寶明徹遞相影現涉入重重。於一珠中同時頓現。隨一即爾。竟無去來也。今且向西南邊。取一顆珠驗之。即此一珠能頓現一切珠影。此珠既爾。餘一一亦然。既一一珠一時頓現一切珠既爾。餘一一亦然。如是重重無有邊際。有邊即此重重無邊際珠影皆在一珠中。炳然高現。餘皆不妨此。若於一珠中坐時。即坐著十方重重一切珠也。何以故。一珠中有一切珠故。一切珠中有一珠時。亦即著一切珠也。一切反此。準以思之。既於一珠中入一切珠。而竟不出此一珠。於一切珠入一珠。而竟不起此一珠。問既言於一珠中入一切珠而竟不出此一珠者。云何得入一切珠耶。答只由不出此珠。是故得入一切珠。若出此一珠入一切珠者(即不得入一切珠也。何以故。離此珠內無別珠故。問若離此珠內無一切珠者。此網即但)。一珠所成。如何言結多珠成耶。答只由唯獨一珠方始始結多為網。何以故。由此一珠獨成網故。若去此珠。全無網故。問若唯獨一珠者。云何言結成網耶。答結多珠成網者。即唯獨一珠也。何以故。一是總相具多成故。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是者。方得見緣起法也。何以故。圓融一際稱法見故。若不同前後見者。是顛倒見非正見也。何以故。前後別見不稱法故。問如是見已。云何方便入法界耶。答言入方便者。即於緣起法上。消息取之。何者。即此緣起之法即空無性。由無性故幻有方成。然此法者即全以無性性為其法也。是故此法即無性而不礙相存也。若不無性。緣起不成。以自性不生皆從緣故。既全收性盡。性即無為不可分別。隨其大小性無不圓。一切亦即全性為身。是故全彼為此。即性不礙幻相。所以一具眾多。既彼此全體相收。不礙彼此差別也。是故彼中有此。此中有彼。故經云。法同法性。入諸法故。解云。法者即舉緣起幻有法也。同性者。緣起即空而不礙此相故。全收彼為此。以彼即空而不礙彼相故。既此彼全收相皆不壞。是故此中有彼。彼中有此。非但彼此相收。一切亦復如是。故經云。一中解無量。無量中解一。展轉生非實。智者無所畏。又云。於一法中解眾多法。眾多法中解了一法。如是相收彼此即入。同時頓現無前無後。隨一圓融即全收彼此也。問法既如是。智復如何。答智順於法。一際緣成。冥契無簡。頓現不無先後。故經云。普眼境界清淨身。我今演說人諦聽。解云。普眼者。即是法智相應頓現多法也。即明法唯普眼智所知簡非餘智境界也。境界者。即法。明多法互入猶如帝網天珠重重無盡之境界也。清淨身者。即明前諸法同時即入終始難原緣起集成見心無寄也。然帝釋天珠網者。即號因陀羅網也。然此帝網皆以寶成。以寶明徹遞相影現涉入重重。於一珠中同時頓現。隨一即爾。竟無去來也。今且向西南邊。取一顆珠驗之。即此一珠能頓現一切珠影。此珠既爾。餘一一亦然。既一一珠一時頓現一切珠既爾。餘一一亦然。如是重重無有邊際。有邊即此重重無邊際珠影皆在一珠中。炳然高現。餘皆不妨此。若於一珠中坐時。即坐著十方重重一切珠也。何以故。一珠中有一切珠故。一切珠中有一珠時。亦即著一切珠也。一切反此。準以思之。既於一珠中入一切珠。而竟不出此一珠。於一切珠入一珠。而竟不起此一珠。問既言於一珠中入一切珠而竟不出此一珠者。云何得入一切珠耶。答只由不出此珠。是故得入一切珠。若出此一珠入一切珠者(即不得入一切珠也。何以故。離此珠內無別珠故。問若離此珠內無一切珠者。此網即但)。一珠所成。如何言結多珠成耶。答只由唯獨一珠方始始結多為網。何以故。由此一珠獨成網故。若去此珠。全無網故。問若唯獨一珠者。云何言結成網耶。答結多珠成網者。即唯獨一珠也。何以故。一是總相具多成故。若

無一。一切無故。是故此網一珠成也。一切入一。準思可知。問雖西南邊一珠總收十方一切珠盡無餘。方各各有珠。云何言網唯一珠成耶。答十方一切珠者。總是西南方一顆珠也。何以故。西南邊一珠即十方一切珠故。若不信西南邊一珠即是十方一切珠者。但以墨點。點西南邊一珠者。一珠著時即十方中皆有墨點。既十方一切珠上皆有墨點。故知十方一切珠即是一珠也。言十方一切珠不是西南邊一珠者。豈可是人一時遍點十方一切珠耶。縱令遍點十方一切珠者。即是一珠也。此一為始既爾。餘為初亦然。重重無際點點皆同。杳杳難原。一成咸畢。如斯妙喻類法思之。法不如然。喻同非喻。一分相似故以為言。何者。此珠但得影相攝入。其質各殊。法不如然。全體交徹故。華嚴經性起品云。為饒益眾生令悉開解故。以非喻為顯現真實義。如是微密法無量劫難聞。精進智慧者乃聞如來藏(云云)。經云以非喻為喻等也。諸有行者準喻思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無一。一切無故。是故此網一珠成也。一切入一。準思可知。問雖西南邊一珠總收十方一切珠盡無餘。方各各有珠。云何言網唯一珠成耶。答十方一切珠者。總是西南方一顆珠也。何以故。西南邊一珠即十方一切珠故。若不信西南邊一珠即是十方一切珠者。但以墨點。點西南邊一珠者。一珠著時即十方中皆有墨點。既十方一切珠上皆有墨點。故知十方一切珠即是一珠也。言十方一切珠不是西南邊一珠者。豈可是人一時遍點十方一切珠耶。縱令遍點十方一切珠者。即是一珠也。此一為始既爾。餘為初亦然。重重無際點點皆同。杳杳難原。一成咸畢。如斯妙喻類法思之。法不如然。喻同非喻。一分相似故以為言。何者。此珠但得影相攝入。其質各殊。法不如然。全體交徹故。華嚴經性起品云。為饒益眾生令悉開解故。以非喻為顯現真實義。如是微密法無量劫難聞。精進智慧者乃聞如來藏(云云)。經云以非喻為喻等也。諸有行者準喻思之。

盧遮那佛過去行 令佛剎海皆清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧遮那佛過去行 令佛剎海皆清淨

無量無數無邊際 彼一切處自在遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數無邊際 彼一切處自在遍

如來法身不思議 無色無相無倫匹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身不思議 無色無相無倫匹

示現色相為眾生 十方受化靡不現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現色相為眾生 十方受化靡不現

一切佛剎微塵中 盧遮那現自在力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎微塵中 盧遮那現自在力

弘誓佛海震音聲 調伏一切眾生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓佛海震音聲 調伏一切眾生類

行人修道簡邪入正止觀法門一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人修道簡邪入正止觀法門一卷

華嚴杜順和上略出記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴杜順和上略出記

終南山杜順禪師緣起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山杜順禪師緣起