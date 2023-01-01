華嚴一乘教義分齊章卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴一乘教義分齊章卷第三

唐大薦福寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大薦福寺沙門法藏述

若依終教。地前留惑受分段身。於初地中永斷一切煩惱使種。亦不分彼分別俱生。於所知障中。又斷一分麁品正使。是故地上受變易身至金剛位。餘義如下斷惑中說。問若於地上不留煩惱。云何大悲同事攝生。答若於地前及始教中。願智力劣故。留煩惱助願受生。今此不爾。願智勝故自在同生。問如說八地已還菩薩略有二類。一悲增上。二智增上。悲增者。留惑受分段身故。智增者。伏惑受變易身故。此義云何。答如此所說良恐未然。何者。若悲增上其慧必劣。劣慧導悲悲應滯見。滯見之悲豈名增上。縱悲智齊均。尚不名悲增上。況以劣慧導悲而言增上。若智增上其悲必劣。劣悲導智智應滯寂。滯寂之智何名增上。以諸菩薩從初已來異凡小故。悲智相導念念雙修。如車二輪。如鳥二翼。何得說彼有增減耶。當知由此始終二教麁細異故。有二生死。非由悲智互增上也。若言彼智增上者。有小乘習怖諸煩惱故。永伏者。若於地前未證真如。可約本習容有此類。以未純熟故。初地已上行解純熟。同證同行同修同斷。如何得有如是差別故起信論云。地上菩薩種性發心修行皆無差別也。又此教中。地上變易寄位不同有其四種等。亦如下指。若依頓教。一切行位既不可說。所依身分亦準此知。廣如大般若經那伽室利分說。若依圓教不說變易。但分段身至於十地離垢定前。以至彼位得普見肉眼故知是分段也。又如善財等。以分段身窮於因位故也。問何故此中不說變易。答如世界性等以上身分。甚極微細出過諸天應同變易。但以此教不分生死麁細之相。總就過患以為一際。至信滿後頓翻彼際故不說也。餘準而知之。第六斷惑分齊者。有云。若依小乘若依三乘有二種義。一約位滅惑相。二寄惑顯位相。初義者。若依始教具足三乘斷惑差別。由此是其三乘教故。障有二種。謂煩惱所知。先辨二乘斷煩惱障。於中有二。先障名數後斷惑得果。初中煩惱有二。謂分別俱生。總有十種。一貪二瞋三無明四慢五疑六身見七邊見八邪見九見取十戒禁取。於中四種唯分別起。謂疑．邪見．見取．戒禁取。餘六通二種。五識得起初三。亦通分別及俱生。由用意識中邪師等三因引故。得有分別起也。意識具十種。四分別六通二。末那唯四俱生。六中除瞋及邊見。以瞋唯不善。此識有覆無記故。又以一類相續緣第八識剎那剎那執我故無邊見。又以後三見及疑籍三因生。此識無彼故不起也。又由恒相續緣故。非第六所引不同五識。是故唯四。其第八識總不起。唯是異熟。無覆無記性故。此分別俱生皆通三界。瞋唯欲界。以上二界煩惱。皆有覆無記性故。其分別起者。欲界四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依終教。地前留惑受分段身。於初地中永斷一切煩惱使種。亦不分彼分別俱生。於所知障中。又斷一分麁品正使。是故地上受變易身至金剛位。餘義如下斷惑中說。問若於地上不留煩惱。云何大悲同事攝生。答若於地前及始教中。願智力劣故。留煩惱助願受生。今此不爾。願智勝故自在同生。問如說八地已還菩薩略有二類。一悲增上。二智增上。悲增者。留惑受分段身故。智增者。伏惑受變易身故。此義云何。答如此所說良恐未然。何者。若悲增上其慧必劣。劣慧導悲悲應滯見。滯見之悲豈名增上。縱悲智齊均。尚不名悲增上。況以劣慧導悲而言增上。若智增上其悲必劣。劣悲導智智應滯寂。滯寂之智何名增上。以諸菩薩從初已來異凡小故。悲智相導念念雙修。如車二輪。如鳥二翼。何得說彼有增減耶。當知由此始終二教麁細異故。有二生死。非由悲智互增上也。若言彼智增上者。有小乘習怖諸煩惱故。永伏者。若於地前未證真如。可約本習容有此類。以未純熟故。初地已上行解純熟。同證同行同修同斷。如何得有如是差別故起信論云。地上菩薩種性發心修行皆無差別也。又此教中。地上變易寄位不同有其四種等。亦如下指。若依頓教。一切行位既不可說。所依身分亦準此知。廣如大般若經那伽室利分說。若依圓教不說變易。但分段身至於十地離垢定前。以至彼位得普見肉眼故知是分段也。又如善財等。以分段身窮於因位故也。問何故此中不說變易。答如世界性等以上身分。甚極微細出過諸天應同變易。但以此教不分生死麁細之相。總就過患以為一際。至信滿後頓翻彼際故不說也。餘準而知之。第六斷惑分齊者。有云。若依小乘若依三乘有二種義。一約位滅惑相。二寄惑顯位相。初義者。若依始教具足三乘斷惑差別。由此是其三乘教故。障有二種。謂煩惱所知。先辨二乘斷煩惱障。於中有二。先障名數後斷惑得果。初中煩惱有二。謂分別俱生。總有十種。一貪二瞋三無明四慢五疑六身見七邊見八邪見九見取十戒禁取。於中四種唯分別起。謂疑．邪見．見取．戒禁取。餘六通二種。五識得起初三。亦通分別及俱生。由用意識中邪師等三因引故。得有分別起也。意識具十種。四分別六通二。末那唯四俱生。六中除瞋及邊見。以瞋唯不善。此識有覆無記故。又以一類相續緣第八識剎那剎那執我故無邊見。又以後三見及疑籍三因生。此識無彼故不起也。又由恒相續緣故。非第六所引不同五識。是故唯四。其第八識總不起。唯是異熟。無覆無記性故。此分別俱生皆通三界。瞋唯欲界。以上二界煩惱。皆有覆無記性故。其分別起者。欲界四

諦各有十使。即為四十。上二界除瞋諦別各有九。即有七十二。并欲界合有一百一十二也。其俱生者欲界具六。上二界除瞋各唯有五。合成十六。通前分別總有一百二十八也。問何故。前愚法小乘中。十使不通迷四諦。此中即通耶。答此有二義。一以三乘中煩惱功力漸漸寬廣故。障一切也。二又由迷等義通一切境也。第二斷惑得果者。先斷分別有其三人。一若從具縛入真見道。剎那頓斷三界四諦分別煩惱得預流果。二若倍離欲人。入真見道兼斷倍離欲。得一來果。言倍離欲者。謂凡夫時欲界修惑九品之中。伏斷前六故云倍離欲。入見道時即永斷前所伏故。是以得彼果也。三若已離欲人。入真見道兼斷九品得不還果。如瑜伽說。入見道果者有其三種。隨其所應證三果故。次斷俱生者。第六識俱生。九地各有九品。又進修道人有其二種。一漸出離。斷欲界九品中前六品盡得一來果。斷九品盡得不還果。斷上二界盡得阿羅漢果。二頓出離者。謂得初果已。即頓斷三界。漸除九品即得阿羅漢果。更無餘果。何者。以彼欲界九品修惑及上二界。總三種九品各初一品。一時頓斷故云頓斷三界。竪論九品一一別斷故云漸除也。若爾何故有漸斷者。以於三界法不能頓緣故。對法論云。頓出離者。謂入諦現觀已。依止未至定發出世道。頓斷三界一切煩惱。品品別斷唯立二果。謂預流果及阿羅漢果。乃至廣引指端經等。如彼說。其末那煩惱行相微細。前漸頓二人。皆與非想地惑一時頓斷故。瑜伽云。末那相應任運煩惱。唯與非想處共斷故。一時頓斷。非如餘惑漸次而斷故也。問何故前愚法二乘無頓出離。此中有耶。答為顯前劣故此超過。愚法二乘無此勝智。顯彼教劣。方便漸引起彼勝欲。令捨小從大故作此說。其論末那惑滅。小乘無者唯準此知。此謂二乘斷煩惱障。其所知障。諸趣寂者入無餘時一時皆斷。唯此非擇滅也。其餘一切有斷不斷。慧解脫人不斷。俱解脫人分有所斷。謂八解脫障不染無知。修八勝解所對治故。如瑜伽說。又諸解脫由所知障解脫所顯。由聲聞及緣覺等於所知障心得解脫故。當知此始教為引愚法漸向大故。安立此教。深勝於彼。故所知障亦許分斷。然上所斷不同愚法。以彼唯斷煩惱得故。此即不爾。斷種子故直進菩薩斷惑者二障俱斷。又煩惱障中。不同二乘約界分品。但於二障分別起者地前伏現行。初地真見道時。一剎那中頓斷彼種。其俱生中煩惱障。初地已去自在能斷。留故不斷。何以故。潤生攝化故。不墮二乘地故。為斷所知障故。為得大菩提故。是故攝論云。由留惑至惑盡證佛一切智。解云。惑盡者。是所知障盡。即由留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦各有十使。即為四十。上二界除瞋諦別各有九。即有七十二。并欲界合有一百一十二也。其俱生者欲界具六。上二界除瞋各唯有五。合成十六。通前分別總有一百二十八也。問何故。前愚法小乘中。十使不通迷四諦。此中即通耶。答此有二義。一以三乘中煩惱功力漸漸寬廣故。障一切也。二又由迷等義通一切境也。第二斷惑得果者。先斷分別有其三人。一若從具縛入真見道。剎那頓斷三界四諦分別煩惱得預流果。二若倍離欲人。入真見道兼斷倍離欲。得一來果。言倍離欲者。謂凡夫時欲界修惑九品之中。伏斷前六故云倍離欲。入見道時即永斷前所伏故。是以得彼果也。三若已離欲人。入真見道兼斷九品得不還果。如瑜伽說。入見道果者有其三種。隨其所應證三果故。次斷俱生者。第六識俱生。九地各有九品。又進修道人有其二種。一漸出離。斷欲界九品中前六品盡得一來果。斷九品盡得不還果。斷上二界盡得阿羅漢果。二頓出離者。謂得初果已。即頓斷三界。漸除九品即得阿羅漢果。更無餘果。何者。以彼欲界九品修惑及上二界。總三種九品各初一品。一時頓斷故云頓斷三界。竪論九品一一別斷故云漸除也。若爾何故有漸斷者。以於三界法不能頓緣故。對法論云。頓出離者。謂入諦現觀已。依止未至定發出世道。頓斷三界一切煩惱。品品別斷唯立二果。謂預流果及阿羅漢果。乃至廣引指端經等。如彼說。其末那煩惱行相微細。前漸頓二人。皆與非想地惑一時頓斷故。瑜伽云。末那相應任運煩惱。唯與非想處共斷故。一時頓斷。非如餘惑漸次而斷故也。問何故前愚法二乘無頓出離。此中有耶。答為顯前劣故此超過。愚法二乘無此勝智。顯彼教劣。方便漸引起彼勝欲。令捨小從大故作此說。其論末那惑滅。小乘無者唯準此知。此謂二乘斷煩惱障。其所知障。諸趣寂者入無餘時一時皆斷。唯此非擇滅也。其餘一切有斷不斷。慧解脫人不斷。俱解脫人分有所斷。謂八解脫障不染無知。修八勝解所對治故。如瑜伽說。又諸解脫由所知障解脫所顯。由聲聞及緣覺等於所知障心得解脫故。當知此始教為引愚法漸向大故。安立此教。深勝於彼。故所知障亦許分斷。然上所斷不同愚法。以彼唯斷煩惱得故。此即不爾。斷種子故直進菩薩斷惑者二障俱斷。又煩惱障中。不同二乘約界分品。但於二障分別起者地前伏現行。初地真見道時。一剎那中頓斷彼種。其俱生中煩惱障。初地已去自在能斷。留故不斷。何以故。潤生攝化故。不墮二乘地故。為斷所知障故。為得大菩提故。是故攝論云。由留惑至惑盡證佛一切智。解云。惑盡者。是所知障盡。即由留

煩惱障起勝行故。得至此位證佛果也。又梁攝論既云留種子。是故當知。煩惱障種至金剛位。其所知障行相細故。正障菩薩道。是故地地分斷。要至佛地方得總盡。由此即說二障修惑俱至佛地故。對法論云。又諸菩薩。於十地修道位中。唯修所知障對治道。非斷煩惱障。得菩提時頓斷煩惱障及所知障。頓成羅漢及如來故。其末那俱生行相細故。亦同前至佛地盡也。問其二障修惑諸識相應。地上現行有何同異。答其煩惱障內第六識惑既盡。盡故留彼。是故現種皆以智御用成勝行不起過患。猶如毒蛇以呪力御不令死。不起過患而成餘用。菩薩善巧留惑亦爾。故攝論云。如毒呪所害等。是故當知。於彼煩惱或現或種皆得自在。其第七識煩惱性非潤生故非所留。行相細故。七地已還有時暫現。以觀智有間故。其所知障皆後地惑於前地起。或現或種以地地分斷故。問若爾何故。有處說七地已還起有漏心等耶。答若約第六識中煩惱障為有漏者。彼既留惑故。即似有漏。若約所知障為有漏。即實有漏。此二通十地。若末那煩惱即實有漏。至於七地有無不定。以有時暫起有漏心故。餘義準知。又此教中惑滅智起分齊者。惑種在滅相時。智即在生相同時相返。如昂即低低即昂等。廣如對法論說。又此障法。以依識無性故。即空無分別。是其障義。如維摩經云。五受陰洞達空無所起。是苦義。今此障義亦準彼知之。若依終教。諸聲聞於煩惱障尚不能斷。但能折伏。何況能斷所知障。故彌勒所問經論云。一切聲聞辟支佛人。不能如實修四無量。不能究竟斷諸煩惱。但能折伏一切煩惱等。楞伽經文亦如上說。問此說何故與前教不同耶。答彼為引二乘故。未深說故。是故以上就下說煩惱障同彼二乘至佛地智方盡。又以下同上。亦許二乘全斷惑障分斷所知障。今此就實。以愚法二乘無廣大心故。不究竟斷煩惱障。又亦可。前約三乘中聲聞。此中約愚法故不同也。其菩薩人。於二障中不分俱生及分別。但有正使及習氣。地前伏使現。初地斷使種。地上除習氣。佛地究竟清淨。然彼地前三賢位中。初既不墮二乘地中。於煩惱障自在能斷。留故不斷。為除所知障等故。是故梁攝論云。十解已去得出世淨心。又云。十解心已上名聖人。不墮二乘地故。仁王經云。地前得人空而不取證等。又起信論得少分見法身作八相等皆此義也。以此菩薩唯怖智障故。修唯識真如等觀。伏斷波障。然於煩惱障非但不怖不修對治。亦乃故留助成勝行。初地已上斷於所知障一分麁故。於煩惱障不復更留。是故二障不分見修。至初地時正使俱盡。故彌勒所問經論云。問曰。若聲聞人先斷見道所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱障起勝行故。得至此位證佛果也。又梁攝論既云留種子。是故當知。煩惱障種至金剛位。其所知障行相細故。正障菩薩道。是故地地分斷。要至佛地方得總盡。由此即說二障修惑俱至佛地故。對法論云。又諸菩薩。於十地修道位中。唯修所知障對治道。非斷煩惱障。得菩提時頓斷煩惱障及所知障。頓成羅漢及如來故。其末那俱生行相細故。亦同前至佛地盡也。問其二障修惑諸識相應。地上現行有何同異。答其煩惱障內第六識惑既盡。盡故留彼。是故現種皆以智御用成勝行不起過患。猶如毒蛇以呪力御不令死。不起過患而成餘用。菩薩善巧留惑亦爾。故攝論云。如毒呪所害等。是故當知。於彼煩惱或現或種皆得自在。其第七識煩惱性非潤生故非所留。行相細故。七地已還有時暫現。以觀智有間故。其所知障皆後地惑於前地起。或現或種以地地分斷故。問若爾何故。有處說七地已還起有漏心等耶。答若約第六識中煩惱障為有漏者。彼既留惑故。即似有漏。若約所知障為有漏。即實有漏。此二通十地。若末那煩惱即實有漏。至於七地有無不定。以有時暫起有漏心故。餘義準知。又此教中惑滅智起分齊者。惑種在滅相時。智即在生相同時相返。如昂即低低即昂等。廣如對法論說。又此障法。以依識無性故。即空無分別。是其障義。如維摩經云。五受陰洞達空無所起。是苦義。今此障義亦準彼知之。若依終教。諸聲聞於煩惱障尚不能斷。但能折伏。何況能斷所知障。故彌勒所問經論云。一切聲聞辟支佛人。不能如實修四無量。不能究竟斷諸煩惱。但能折伏一切煩惱等。楞伽經文亦如上說。問此說何故與前教不同耶。答彼為引二乘故。未深說故。是故以上就下說煩惱障同彼二乘至佛地智方盡。又以下同上。亦許二乘全斷惑障分斷所知障。今此就實。以愚法二乘無廣大心故。不究竟斷煩惱障。又亦可。前約三乘中聲聞。此中約愚法故不同也。其菩薩人。於二障中不分俱生及分別。但有正使及習氣。地前伏使現。初地斷使種。地上除習氣。佛地究竟清淨。然彼地前三賢位中。初既不墮二乘地中。於煩惱障自在能斷。留故不斷。為除所知障等故。是故梁攝論云。十解已去得出世淨心。又云。十解心已上名聖人。不墮二乘地故。仁王經云。地前得人空而不取證等。又起信論得少分見法身作八相等皆此義也。以此菩薩唯怖智障故。修唯識真如等觀。伏斷波障。然於煩惱障非但不怖不修對治。亦乃故留助成勝行。初地已上斷於所知障一分麁故。於煩惱障不復更留。是故二障不分見修。至初地時正使俱盡。故彌勒所問經論云。問曰。若聲聞人先斷見道所

斷煩惱。然後漸斷修道煩惱。何故菩薩不同聲聞。答曰。菩薩之人無量世來。為諸眾生作利益事。後見真如甘露法界。觀彼一切諸眾生身。而實不異我所求處。是故菩薩見修道中。一切煩惱能障利益眾生行故。即見道中一切俱斷。此文為證。其末那煩惱。亦初地斷麁後除殘習。故無性攝論云。轉染污末那得平等性智。初現觀時先已證得。修道位中轉復清淨。解云。轉淨者除習氣也。以正使先斷故。後但云轉淨更不云斷也。若云此是入真見道時暫伏不起非正斷者。即不得言轉復清淨。以總未斷何名轉淨。若依始教容如彼說。是故當知此教地上但除習氣故。寶性論云。不淨者。一切凡夫有煩惱障故。有垢者。以諸聲聞辟支佛等有智障故。有點者。以諸菩薩摩訶薩等。依被二種習氣障故。解云。論釋云地上。名摩訶薩。故知但有習氣障也。此中習氣從斷正使種子。無間方有習氣。何以故。未斷已前無微薄故。種斷無間方有微薄故。論說名無間生習氣。問云何地上煩惱使盡。而得不墮二乘地耶。答智力勝故。智障正使亦已斷除故。如始教小乘頓出利人斷欲界惑六品盡時。上二界六品亦同斷盡故。猶尚不得彼一來果。況此菩薩道力殊勝。又況已斷智障使故。若地前及始教容有彼失此中無也。又此教中正斷惑時智起惑滅。非初非中後。前中後取故。云何滅。如虛空本來清淨。如是滅。廣如十地論說。又此教中煩惱等法。皆是真如隨緣所作。是故不異真如。是煩惱義。如起信論說。又經云。一切法即如如等。煩惱準此。是故當知。與前諸教施設不同。宜應知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷煩惱。然後漸斷修道煩惱。何故菩薩不同聲聞。答曰。菩薩之人無量世來。為諸眾生作利益事。後見真如甘露法界。觀彼一切諸眾生身。而實不異我所求處。是故菩薩見修道中。一切煩惱能障利益眾生行故。即見道中一切俱斷。此文為證。其末那煩惱。亦初地斷麁後除殘習。故無性攝論云。轉染污末那得平等性智。初現觀時先已證得。修道位中轉復清淨。解云。轉淨者除習氣也。以正使先斷故。後但云轉淨更不云斷也。若云此是入真見道時暫伏不起非正斷者。即不得言轉復清淨。以總未斷何名轉淨。若依始教容如彼說。是故當知此教地上但除習氣故。寶性論云。不淨者。一切凡夫有煩惱障故。有垢者。以諸聲聞辟支佛等有智障故。有點者。以諸菩薩摩訶薩等。依被二種習氣障故。解云。論釋云地上。名摩訶薩。故知但有習氣障也。此中習氣從斷正使種子。無間方有習氣。何以故。未斷已前無微薄故。種斷無間方有微薄故。論說名無間生習氣。問云何地上煩惱使盡。而得不墮二乘地耶。答智力勝故。智障正使亦已斷除故。如始教小乘頓出利人斷欲界惑六品盡時。上二界六品亦同斷盡故。猶尚不得彼一來果。況此菩薩道力殊勝。又況已斷智障使故。若地前及始教容有彼失此中無也。又此教中正斷惑時智起惑滅。非初非中後。前中後取故。云何滅。如虛空本來清淨。如是滅。廣如十地論說。又此教中煩惱等法。皆是真如隨緣所作。是故不異真如。是煩惱義。如起信論說。又經云。一切法即如如等。煩惱準此。是故當知。與前諸教施設不同。宜應知之。

第二明寄惑顯位者。諸聖教說。略有一十八門。一寄二障以顯二位。謂分惑智二障。以顯比證二位故。梁攝論云。地前漸除煩惱障。地上漸除智障。又云。十解已去得出世淨心。又云。地前雖得人無我。以法無我未淨故。人無我亦不清淨。又云。其人我執前十解中已除。今唯滅法我執。又仁王經云。習種性已入生空位。得聖人性故。本業經起信論亦同此說。二寄皮等三惑顯三僧祇故。梁攝論云。初僧祇斷皮煩惱。第二僧祇斷肉煩惱。第三僧祇斷心煩惱。三以此三惑。寄顯地地三心不同。如梁攝論三十三僧祇中說。地地之中入心除皮。住心除肉。出心除心等。四以二障麁細。寄顯三位。如地持論云。二障三處通。謂地前地上及佛地。五以染心麁細。寄於三位以顯三身。如金光明經說。依諸伏道起事心盡得顯化身。依法斷道依根本心盡得顯應身。依勝拔道根本心盡得顯法身。有人解云。伏道是地前起事心此是第六識。法斷道是地上。依根本心是末那。以依緣賴耶識本心故。勝拔道是金剛位。根本心是賴耶識。六寄於三障直顯三身。故彼經云。煩惱障清淨能顯應身。業障清淨能顯化身。智障清淨能顯法身。七以迷三無性所起煩惱寄顯三身。故彼經云。一切凡夫為三相故。有縛有障遠離三身不至三身。何者為三。一者思惟分別相。二者依他起相。三者成就相。如是三相不能解故。不能滅故。不能淨故。是故不得至三身。如是三相能解能滅能淨。是故諸佛至於三身。解云。能解者是所執性。但應知解故。能滅者染分依他起性。應斷滅故。能淨者在纏真如修令淨故。八寄四障以顯四位。此有二義。一約正使寄顯地前四位四行四因四報。何者為四。一謂以闡提不信障使滅已。翻顯十信之位成信樂大乘行為淨德因及鐵輪王報。二以外道執我障。寄以翻顯十解位成般若行。為我德因銅輪王報。三聲聞畏苦障。寄顯十行位成破虛空定器三昧行為樂德因銀輪王報。四獨覺捨大悲障。寄顯十迴向位成大悲行為常德因金輪王報。又翻前四障。所得四行即為佛子四義。翻初障成信樂大乘種子為因。即如父也。二般若為緣。即如母也。三顯破虛空定離小乘執令法身堅固。如胎也。四大悲益生。如乳母。具此四緣故。得從地前生在初地已上諸佛家故名佛子也。又此四種和合。如車輪能運能轉至解脫處。如聖王輪備有四事。謂轂輞輻軸。如其次第四義應知。第二以四障習寄顯地上四位四定四德四報。一初二三地滅闡提不信習。即顯此一位相同世間。又得大乘光明三昧成於淨德。除因緣生死變易報。二四五六地滅外道我執習。顯此一位相同二乘。得集福德王三昧成於我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明寄惑顯位者。諸聖教說。略有一十八門。一寄二障以顯二位。謂分惑智二障。以顯比證二位故。梁攝論云。地前漸除煩惱障。地上漸除智障。又云。十解已去得出世淨心。又云。地前雖得人無我。以法無我未淨故。人無我亦不清淨。又云。其人我執前十解中已除。今唯滅法我執。又仁王經云。習種性已入生空位。得聖人性故。本業經起信論亦同此說。二寄皮等三惑顯三僧祇故。梁攝論云。初僧祇斷皮煩惱。第二僧祇斷肉煩惱。第三僧祇斷心煩惱。三以此三惑。寄顯地地三心不同。如梁攝論三十三僧祇中說。地地之中入心除皮。住心除肉。出心除心等。四以二障麁細。寄顯三位。如地持論云。二障三處通。謂地前地上及佛地。五以染心麁細。寄於三位以顯三身。如金光明經說。依諸伏道起事心盡得顯化身。依法斷道依根本心盡得顯應身。依勝拔道根本心盡得顯法身。有人解云。伏道是地前起事心此是第六識。法斷道是地上。依根本心是末那。以依緣賴耶識本心故。勝拔道是金剛位。根本心是賴耶識。六寄於三障直顯三身。故彼經云。煩惱障清淨能顯應身。業障清淨能顯化身。智障清淨能顯法身。七以迷三無性所起煩惱寄顯三身。故彼經云。一切凡夫為三相故。有縛有障遠離三身不至三身。何者為三。一者思惟分別相。二者依他起相。三者成就相。如是三相不能解故。不能滅故。不能淨故。是故不得至三身。如是三相能解能滅能淨。是故諸佛至於三身。解云。能解者是所執性。但應知解故。能滅者染分依他起性。應斷滅故。能淨者在纏真如修令淨故。八寄四障以顯四位。此有二義。一約正使寄顯地前四位四行四因四報。何者為四。一謂以闡提不信障使滅已。翻顯十信之位成信樂大乘行為淨德因及鐵輪王報。二以外道執我障。寄以翻顯十解位成般若行。為我德因銅輪王報。三聲聞畏苦障。寄顯十行位成破虛空定器三昧行為樂德因銀輪王報。四獨覺捨大悲障。寄顯十迴向位成大悲行為常德因金輪王報。又翻前四障。所得四行即為佛子四義。翻初障成信樂大乘種子為因。即如父也。二般若為緣。即如母也。三顯破虛空定離小乘執令法身堅固。如胎也。四大悲益生。如乳母。具此四緣故。得從地前生在初地已上諸佛家故名佛子也。又此四種和合。如車輪能運能轉至解脫處。如聖王輪備有四事。謂轂輞輻軸。如其次第四義應知。第二以四障習寄顯地上四位四定四德四報。一初二三地滅闡提不信習。即顯此一位相同世間。又得大乘光明三昧成於淨德。除因緣生死變易報。二四五六地滅外道我執習。顯此一位相同二乘。得集福德王三昧成於我

德。除方便生死。三七八九地滅聲聞畏苦習。顯此一位相同大乘。得賢護三昧成於樂德。除有有生死。四十地至佛地已還。滅獨覺捨大悲習。顯此一位因圓果滿。得首楞嚴三昧成於常德。無有生死。四德圓故。生死永盡故。云無有也。此上義廣如無上依經．本業經．佛性論．寶性論．梁攝論等說。又此四中。初二通二障。後二唯智障。正使地前除。習氣地上淨。此文亦誠證也。九於十地中為別相故。三地終心已來。斷二障修惑正使皆盡。四地已去但有微習。何以故。前三地相同世間。四地已去是出世故。是故十地經三地末文云。一切欲縛轉復微薄。一切色縛轉復微薄。一切有縛轉復微薄。一切無明縛轉復微薄。諸見縛者先已除斷。地論釋云。一切欲縛轉微薄等者。斷一切修道欲色無色所有煩惱及彼因。同無明習氣。皆悉微薄遠離故。諸見縛者。於初地見道已斷故。解云。及彼因者煩惱障種子也。無明習氣者所知障種子也。以二障種子同時遠離故云同也。是故當知。二障修惑正使種子此地皆盡。上來多分約終教說。十又於十地。別相中。寄顯世間三乘菩薩三位別故。仁王經說。前之三地斷三界中色煩惱。四五六地斷三界中心煩惱。七八九地斷三界中色習煩惱。第十地及佛地斷三界中心習煩惱。解云。以三地終位得上界定。極至四空定離下地色故云斷色惑也。以四地已去得二乘無漏出世間位故。於世間色心俱盡故。七地已去是菩薩位。漸細於前故。寄滅於色心習氣。以顯彼位也。十一於此菩薩位中。為顯自在及未自在二位別故。七地已還寄滅三界色心煩惱及彼果報。八地已去寄滅色心二習無明故。本業經云。七地已還滅三界色心二習果報。滅無遺餘。八地色習無明盡。九地心習無明已滅除。十地二習無明滅盡。十二依三無性論。寄滅二性以顯見修二位差別。故彼論云。由見道故分別性即無。故言不得。由修道故。依他性即滅。故言不見。十三依雜集論等。以分別俱生二種煩惱。寄顯見修二位差別。何以得知但是寄位非實斷者。如分別我見籍三緣生。謂邪師邪教及邪思惟。妄計即蘊離蘊等我。如佛弟子雖居凡位。然依正師正教正思惟故。非直不起即蘊等執。亦乃願樂於無我性。此人豈斷已非入見道邪。若言雖無現行然有種故非入見者。既無現行即應入資糧加行。義既不爾。是故當知。為顯見道無我理故。寄彼橫計顛倒麁惑。反以顯之。又以任運所起煩惱細難斷故。翻顯修位漸增差別。如實義者。但一煩惱有麁有細。見位斷麁修位斷細。如末那煩惱。通二位斷之。如無相論云。第二執識及相應法。至羅漢位究竟滅盡。若見諦內煩惱識及心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德。除方便生死。三七八九地滅聲聞畏苦習。顯此一位相同大乘。得賢護三昧成於樂德。除有有生死。四十地至佛地已還。滅獨覺捨大悲習。顯此一位因圓果滿。得首楞嚴三昧成於常德。無有生死。四德圓故。生死永盡故。云無有也。此上義廣如無上依經．本業經．佛性論．寶性論．梁攝論等說。又此四中。初二通二障。後二唯智障。正使地前除。習氣地上淨。此文亦誠證也。九於十地中為別相故。三地終心已來。斷二障修惑正使皆盡。四地已去但有微習。何以故。前三地相同世間。四地已去是出世故。是故十地經三地末文云。一切欲縛轉復微薄。一切色縛轉復微薄。一切有縛轉復微薄。一切無明縛轉復微薄。諸見縛者先已除斷。地論釋云。一切欲縛轉微薄等者。斷一切修道欲色無色所有煩惱及彼因。同無明習氣。皆悉微薄遠離故。諸見縛者。於初地見道已斷故。解云。及彼因者煩惱障種子也。無明習氣者所知障種子也。以二障種子同時遠離故云同也。是故當知。二障修惑正使種子此地皆盡。上來多分約終教說。十又於十地。別相中。寄顯世間三乘菩薩三位別故。仁王經說。前之三地斷三界中色煩惱。四五六地斷三界中心煩惱。七八九地斷三界中色習煩惱。第十地及佛地斷三界中心習煩惱。解云。以三地終位得上界定。極至四空定離下地色故云斷色惑也。以四地已去得二乘無漏出世間位故。於世間色心俱盡故。七地已去是菩薩位。漸細於前故。寄滅於色心習氣。以顯彼位也。十一於此菩薩位中。為顯自在及未自在二位別故。七地已還寄滅三界色心煩惱及彼果報。八地已去寄滅色心二習無明故。本業經云。七地已還滅三界色心二習果報。滅無遺餘。八地色習無明盡。九地心習無明已滅除。十地二習無明滅盡。十二依三無性論。寄滅二性以顯見修二位差別。故彼論云。由見道故分別性即無。故言不得。由修道故。依他性即滅。故言不見。十三依雜集論等。以分別俱生二種煩惱。寄顯見修二位差別。何以得知但是寄位非實斷者。如分別我見籍三緣生。謂邪師邪教及邪思惟。妄計即蘊離蘊等我。如佛弟子雖居凡位。然依正師正教正思惟故。非直不起即蘊等執。亦乃願樂於無我性。此人豈斷已非入見道邪。若言雖無現行然有種故非入見者。既無現行即應入資糧加行。義既不爾。是故當知。為顯見道無我理故。寄彼橫計顛倒麁惑。反以顯之。又以任運所起煩惱細難斷故。翻顯修位漸增差別。如實義者。但一煩惱有麁有細。見位斷麁修位斷細。如末那煩惱。通二位斷之。如無相論云。第二執識及相應法。至羅漢位究竟滅盡。若見諦內煩惱識及心

法。得出世道十六心時。畢竟斷滅。餘殘未盡但屬思惟。是名第二識。無性攝論亦同此說。如上所引。故得知也。十四於分別惑所籍三緣。寄顯地前三賢位別。謂十解等除邪師等。如次應知。此約直進說。又以邪師邪教所起。寄資糧位伏。以行相麁故。邪思惟所起寄加行位伏。以行相細故。此約迴心二乘。說。十五於俱生內六七識惑。七地已來寄有現行。八地已去永伏不起。此為寄顯入觀有間無間位異故。作此說。十六又以六識煩惱寄至四地。末那煩惱寄至七地。八地已去唯有所知障。此亦為顯世間二乘菩薩位故。作此說也。十七為顯十地至佛地差別故。以十一無明返寄顯之。十八為顯地地真俗二智。故。以二十二無明寄以顯之。如深密經云。由此二十二種愚癡品及十一麁重。安立諸地故。既云安立。故知寄顯也。此諸義廣如瑜伽．對法．唯識攝論等說。上來多分約始教說。已上諸門並是阿含門。寄惑反顯位相差別。何以故。為護十地故。為令眾生於十地中離慢執故。位相甚深極難了知。寄惑顯位生淨信故。餘義準思可見。若依頓教。一切煩惱本來自離。不可說斷及與不斷。如法界體性經云。佛告文殊師利。汝云何教諸善男子發菩提心。文殊言。我教發我見心。何以故。我見除即是菩提故。此文證之準知。若依圓教。一切煩惱不可說其體性。但約其用即甚深廣大。以所障法一即一切具足主伴等故。彼能障惑亦如是也。是故不分使習種現。但如法界一得一切得故。是故煩惱亦一斷一切斷也。故普賢品明一障一切障。小相品明一斷一切斷者。是此義也。又此斷惑分齊。準上下經文有四種。一約證。謂十地中斷。二約位。謂十住已去斷。三約行。謂十信終心斷。四約實。謂無可斷。以本來清淨故。廣如經說。又前三乘等諸門斷惑。若一障一切障。一斷一切斷。即入此非。若隨門前後。是三乘等。此約別教言。若約攝方便。前諸教所明並入此中。以是此方便故。及所流所目故。餘義準之。斷惑門竟。第七二乘迴心者。有六種說。一或一切二乘皆無迴心。以更無餘求故。如小乘中說。二或一切二乘皆迴心。以悉有佛性力為內熏因故。如來大悲力外緣不捨故。根本無明猶未盡故。小乘涅槃不究竟故。是故一切無不迴心向大菩提也。此約終教說。問如瑜伽顯揚論說諸識成熟及不成熟中四句內聲聞獨覺入無餘依涅槃者。阿賴耶識及諸轉識俱不成熟。既本識轉識皆滅無餘。後生心以何為因。無因而生果不應理故。答彼論依始教門。引小乘故。所立賴耶行相麁顯。不從真起。故說有滅。又為順小乘故亦許彼涅槃非不究竟。故說入已不復起也。今約終教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法。得出世道十六心時。畢竟斷滅。餘殘未盡但屬思惟。是名第二識。無性攝論亦同此說。如上所引。故得知也。十四於分別惑所籍三緣。寄顯地前三賢位別。謂十解等除邪師等。如次應知。此約直進說。又以邪師邪教所起。寄資糧位伏。以行相麁故。邪思惟所起寄加行位伏。以行相細故。此約迴心二乘。說。十五於俱生內六七識惑。七地已來寄有現行。八地已去永伏不起。此為寄顯入觀有間無間位異故。作此說。十六又以六識煩惱寄至四地。末那煩惱寄至七地。八地已去唯有所知障。此亦為顯世間二乘菩薩位故。作此說也。十七為顯十地至佛地差別故。以十一無明返寄顯之。十八為顯地地真俗二智。故。以二十二無明寄以顯之。如深密經云。由此二十二種愚癡品及十一麁重。安立諸地故。既云安立。故知寄顯也。此諸義廣如瑜伽．對法．唯識攝論等說。上來多分約始教說。已上諸門並是阿含門。寄惑反顯位相差別。何以故。為護十地故。為令眾生於十地中離慢執故。位相甚深極難了知。寄惑顯位生淨信故。餘義準思可見。若依頓教。一切煩惱本來自離。不可說斷及與不斷。如法界體性經云。佛告文殊師利。汝云何教諸善男子發菩提心。文殊言。我教發我見心。何以故。我見除即是菩提故。此文證之準知。若依圓教。一切煩惱不可說其體性。但約其用即甚深廣大。以所障法一即一切具足主伴等故。彼能障惑亦如是也。是故不分使習種現。但如法界一得一切得故。是故煩惱亦一斷一切斷也。故普賢品明一障一切障。小相品明一斷一切斷者。是此義也。又此斷惑分齊。準上下經文有四種。一約證。謂十地中斷。二約位。謂十住已去斷。三約行。謂十信終心斷。四約實。謂無可斷。以本來清淨故。廣如經說。又前三乘等諸門斷惑。若一障一切障。一斷一切斷。即入此非。若隨門前後。是三乘等。此約別教言。若約攝方便。前諸教所明並入此中。以是此方便故。及所流所目故。餘義準之。斷惑門竟。第七二乘迴心者。有六種說。一或一切二乘皆無迴心。以更無餘求故。如小乘中說。二或一切二乘皆迴心。以悉有佛性力為內熏因故。如來大悲力外緣不捨故。根本無明猶未盡故。小乘涅槃不究竟故。是故一切無不迴心向大菩提也。此約終教說。問如瑜伽顯揚論說諸識成熟及不成熟中四句內聲聞獨覺入無餘依涅槃者。阿賴耶識及諸轉識俱不成熟。既本識轉識皆滅無餘。後生心以何為因。無因而生果不應理故。答彼論依始教門。引小乘故。所立賴耶行相麁顯。不從真起。故說有滅。又為順小乘故亦許彼涅槃非不究竟。故說入已不復起也。今約終教

中就實而說。既以根本無明熏如來藏成梨耶識。彼二乘人。於此二法既俱未斷證。何因得滅阿賴耶識。又由於彼無斷證故。所得涅槃豈為究竟。化城同喻應便有失。又由上四因故得生心也。問如生心迴向時分齊云何。答由根不等故去有遲疾。遲者經劫乃起故。楞伽云。味著三昧樂。安住無漏界。無有究竟趣。亦復不退還。得諸三昧身。乃至劫不覺。譬如昏醉人酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上身。解云。此文但總相說。若差別說者。隨其利鈍各別經時皆到阿耨菩提心位。如涅槃經云。須陀洹人亦復不定故。經八萬劫即能得到阿耨菩提心。乃至云。獨覺經十千劫。得到阿耨菩提之心。解云。此明最鈍須陀洹人受七生已方入涅槃滅心心法。如入滅定。復經八萬劫乃得生心。受佛教化即發菩提心。若於一身得第二果受二生已即入涅槃。經六萬劫即能發心。若於一身得第三果不還欲界即入涅槃。經四萬劫即得發心。若於一身得阿羅漢即現入滅定。經二萬劫即能發心。若獨覺根利經一萬劫便能發心。此五人發心之時。即入十信菩薩位。方名發阿耨菩提心。又有義。前五人從凡得小果入涅槃後起迴心修十信行。信滿心已堪入十住初發心住已來。隨根利鈍各經彼劫。未必一向在涅槃中經爾許劫也。如直往人既經一萬劫修行滿足堪能發心。彼獨覺人根最利故。亦似直往人經一萬劫。餘四鈍根。又差別故時多別也。上來明遲者。若極疾者如法華經云。我滅度後復有弟子。不聞是經不知不覺菩薩所行。自於所得功德。生滅度想當入涅槃。我於餘國作佛更有異名。是人雖生滅度之想入於涅槃。而於彼土求佛智慧得聞此經。唯以佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便說法。此上並約終教說。三或一切二乘亦迴亦不迴。謂決定種性者趣寂不迴。不定種性者並迴向大。如瑜伽聲聞決擇中說。此約始教引二乘說。四或非迴非不迴。以離相故。如文殊般若等說。此終頓教說。五或合具前四說。以是大法方便故。此約一乘攝方便說。六或俱絕前五。此有二種。一一切二乘悉無所迴。以望一乘皆即空無可迴也。如經中如聾如盲者是。二一切二乘等並已迴竟。更不復迴。如經中以普賢眼見一切眾生皆已究竟者是。此並約一乘別教說。問如一乘攝方便中迴心。與三乘中迴心所得法門分齊云何。答若三乘中迴心即入十信已去。順行菩提心及大悲等法門。次第而去。若一乘中如下文。舍利弗及因陀羅慧比丘等六千人。於文殊師利邊。迴心即得十大法門及十眼十耳等境界。義當即是解行身遍於五位法也。餘義如別處說。第八佛果義相者於中有二。先明常無常義。後明相好差別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中就實而說。既以根本無明熏如來藏成梨耶識。彼二乘人。於此二法既俱未斷證。何因得滅阿賴耶識。又由於彼無斷證故。所得涅槃豈為究竟。化城同喻應便有失。又由上四因故得生心也。問如生心迴向時分齊云何。答由根不等故去有遲疾。遲者經劫乃起故。楞伽云。味著三昧樂。安住無漏界。無有究竟趣。亦復不退還。得諸三昧身。乃至劫不覺。譬如昏醉人酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上身。解云。此文但總相說。若差別說者。隨其利鈍各別經時皆到阿耨菩提心位。如涅槃經云。須陀洹人亦復不定故。經八萬劫即能得到阿耨菩提心。乃至云。獨覺經十千劫。得到阿耨菩提之心。解云。此明最鈍須陀洹人受七生已方入涅槃滅心心法。如入滅定。復經八萬劫乃得生心。受佛教化即發菩提心。若於一身得第二果受二生已即入涅槃。經六萬劫即能發心。若於一身得第三果不還欲界即入涅槃。經四萬劫即得發心。若於一身得阿羅漢即現入滅定。經二萬劫即能發心。若獨覺根利經一萬劫便能發心。此五人發心之時。即入十信菩薩位。方名發阿耨菩提心。又有義。前五人從凡得小果入涅槃後起迴心修十信行。信滿心已堪入十住初發心住已來。隨根利鈍各經彼劫。未必一向在涅槃中經爾許劫也。如直往人既經一萬劫修行滿足堪能發心。彼獨覺人根最利故。亦似直往人經一萬劫。餘四鈍根。又差別故時多別也。上來明遲者。若極疾者如法華經云。我滅度後復有弟子。不聞是經不知不覺菩薩所行。自於所得功德。生滅度想當入涅槃。我於餘國作佛更有異名。是人雖生滅度之想入於涅槃。而於彼土求佛智慧得聞此經。唯以佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便說法。此上並約終教說。三或一切二乘亦迴亦不迴。謂決定種性者趣寂不迴。不定種性者並迴向大。如瑜伽聲聞決擇中說。此約始教引二乘說。四或非迴非不迴。以離相故。如文殊般若等說。此終頓教說。五或合具前四說。以是大法方便故。此約一乘攝方便說。六或俱絕前五。此有二種。一一切二乘悉無所迴。以望一乘皆即空無可迴也。如經中如聾如盲者是。二一切二乘等並已迴竟。更不復迴。如經中以普賢眼見一切眾生皆已究竟者是。此並約一乘別教說。問如一乘攝方便中迴心。與三乘中迴心所得法門分齊云何。答若三乘中迴心即入十信已去。順行菩提心及大悲等法門。次第而去。若一乘中如下文。舍利弗及因陀羅慧比丘等六千人。於文殊師利邊。迴心即得十大法門及十眼十耳等境界。義當即是解行身遍於五位法也。餘義如別處說。第八佛果義相者於中有二。先明常無常義。後明相好差別

。前中若小乘佛果唯是無常。以不說本性功德故。如佛性論云。小乘以無性德佛性。但有修德也。若三乘始教法身是常。以自性故。亦無常。以離不離故。修生功德是無常。以從因緣生故。是有為無漏故。亦得是常。以無間斷故。相續起故。莊嚴論云。自性無間相續三。佛俱常住等。若依終教有二義。先別明後總說。別中修生功德是無常。以修生故。亦即是常。一得已後同真如故。何以故。本從真流故。無明已盡還歸真體故。梁攝論云。無不從此法身流。無不還證此法身等。寶信論起信論等盛立此義。如彼應知。又智論云。薩婆若不與三世合。何以故。過去世等是虛妄是生滅。薩婆若是實法。非生滅故。解云。薩婆若此云一切智。即知佛地圓智同真如故。非生滅也。又攝論云。猶如虛空遍滿一切色際無生住滅變異等。如來智亦爾。遍一切所知無倒無變異等。是故當知。非直無間斷故以為常。亦即同真如不變異常也。法身是常。以隨緣時不變自性故。亦是無常。以隨染緣赴機故。何以故。以諸功德既並同是真。是故起用唯是真作故。起信論中。釋報化二身唯屬真如用大攝。又論云。眾生心淨法身影現等。又云。復次本覺隨染分別生二種相。與彼本覺不相捨離。謂一者智淨相。二者不思議業相。乃至廣說等。二總說者。由此法身隨緣義故。是故功德差別得成。由不變義故。是故功德無不即真。如舉體隨緣全相不變。二義鎔融無障礙故。是故佛果即常即無常。具足四句或非四句。隨義應知。問若爾何故得說非一非異耶。答若始教中。以真如遍故智證真如故非異也。有為無為不同故非一也。若終教中。功德有二義。一緣起現前義。以三無數劫功德不虛故。二無自性義。以離真如無自體故。此中初義與法身隨緣。後義與法身不變。是非異門。以舉體全收故。又此初義與不變。後義與隨緣。是非一門。以義差別故。是即不動非異。明非一也。思之可見。若依頓教。以相盡離念故。唯一實性身。平等平等不可說有功德差別。亦不可說常與無常。若寄言顯者。如經云。吾今此身即是法身。又經云。一切諸佛身唯是一法身等。如是準之。若依圓教。佛果常等義有三說。一約用。佛果既通三世間等一切法。是故具有常等四句。二約德。佛果即具四義。謂一修生。二本有。三本有修生。四修生本有。圓融無礙備無邊德。是故亦通常等四句。上二句義思之可見。三約體亦通四句。謂此經中以不說為顯故是常。與阿含相應故是無常。二義無礙故俱有。隨緣起際故俱非。此上三義。若體即俱體。乃至用即俱用。以體攝無礙故。皆有常等無礙思之。二明相好差別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。前中若小乘佛果唯是無常。以不說本性功德故。如佛性論云。小乘以無性德佛性。但有修德也。若三乘始教法身是常。以自性故。亦無常。以離不離故。修生功德是無常。以從因緣生故。是有為無漏故。亦得是常。以無間斷故。相續起故。莊嚴論云。自性無間相續三。佛俱常住等。若依終教有二義。先別明後總說。別中修生功德是無常。以修生故。亦即是常。一得已後同真如故。何以故。本從真流故。無明已盡還歸真體故。梁攝論云。無不從此法身流。無不還證此法身等。寶信論起信論等盛立此義。如彼應知。又智論云。薩婆若不與三世合。何以故。過去世等是虛妄是生滅。薩婆若是實法。非生滅故。解云。薩婆若此云一切智。即知佛地圓智同真如故。非生滅也。又攝論云。猶如虛空遍滿一切色際無生住滅變異等。如來智亦爾。遍一切所知無倒無變異等。是故當知。非直無間斷故以為常。亦即同真如不變異常也。法身是常。以隨緣時不變自性故。亦是無常。以隨染緣赴機故。何以故。以諸功德既並同是真。是故起用唯是真作故。起信論中。釋報化二身唯屬真如用大攝。又論云。眾生心淨法身影現等。又云。復次本覺隨染分別生二種相。與彼本覺不相捨離。謂一者智淨相。二者不思議業相。乃至廣說等。二總說者。由此法身隨緣義故。是故功德差別得成。由不變義故。是故功德無不即真。如舉體隨緣全相不變。二義鎔融無障礙故。是故佛果即常即無常。具足四句或非四句。隨義應知。問若爾何故得說非一非異耶。答若始教中。以真如遍故智證真如故非異也。有為無為不同故非一也。若終教中。功德有二義。一緣起現前義。以三無數劫功德不虛故。二無自性義。以離真如無自體故。此中初義與法身隨緣。後義與法身不變。是非異門。以舉體全收故。又此初義與不變。後義與隨緣。是非一門。以義差別故。是即不動非異。明非一也。思之可見。若依頓教。以相盡離念故。唯一實性身。平等平等不可說有功德差別。亦不可說常與無常。若寄言顯者。如經云。吾今此身即是法身。又經云。一切諸佛身唯是一法身等。如是準之。若依圓教。佛果常等義有三說。一約用。佛果既通三世間等一切法。是故具有常等四句。二約德。佛果即具四義。謂一修生。二本有。三本有修生。四修生本有。圓融無礙備無邊德。是故亦通常等四句。上二句義思之可見。三約體亦通四句。謂此經中以不說為顯故是常。與阿含相應故是無常。二義無礙故俱有。隨緣起際故俱非。此上三義。若體即俱體。乃至用即俱用。以體攝無礙故。皆有常等無礙思之。二明相好差別

者。若依小乘。有三十二相八十種好。是實法也。若三乘中。或亦但說三十二相八十種好。是化身之相。仍即空是相義。如金剛般若經對法論等說。此約始教引小乘說也。或約報身說八萬四千相。並是實德。此約直進及終教等說。問何故智論等。於此化身辯金鏘馬麥等往業所致。三十二相等亦各出因耶。答為引二乘因下而說。現業果不亡故。聖道斷惑非滅報故。如羅漢飱沙。金鏘等亦爾。小乘以為實。始教即空說。以是方便故。如大乘方便經說。其相好出因有二義。一亦是方便為引二乘。即於此身示勝因果。以實報身非彼所見故。二此等亦即是實報相。垂在化中顯示現故。得出因也。問何故攝論中說三十二相等。入法身功德攝耶。答此亦有二義。一為迴二乘方便漸說。真實法身恐彼難信故。以此功德說為法身令易信受。以觀見故。二彼以功德為法身故。攝在彼中也。此上並約始教說。又三十二相等。即無生無性故。亦即是真如法身。此約終教說。若依一乘。有十蓮華藏世界海微塵數相。彼二相皆遍法界。業用亦爾。所以說十者。欲顯無盡故。如相海品說。又觀佛三昧經中。約此三乘宗。分佛相好以為三段。故彼經云。略中略者。我今為此時會大眾及淨飯王。略說相好。佛生人間示同人事。同人相故說三十二相。勝諸天故說八十種好。為諸菩薩說八萬四千諸妙相好。佛實相好。我初成道摩伽陀國寂滅道場。為普賢賢首等諸大菩薩。於雜華經已廣分別。解云。此中三十二相等。當略中之略。為人天二乘等。即當初也。八萬四千等。義當但是略。為三乘菩薩等。當次也。佛實相好如雜華說者。義當廣說。即是指此華嚴相海品說。是一乘別教相。即當終也。以雜華即是華嚴故。餘義可知。第九明攝化分齊者。若依小乘中。唯此娑婆雜穢處。是佛報土。於中此閻浮提是報佛所依。餘百億等是化境分齊也。若三乘中。法性土及自受用土。今此不說。其釋迦佛隨他受用實報淨土。或有說在摩醯首羅天化身充滿百億閻浮提是所化分齊。如梵網經及對法論等說。當知此約始教說。何以故。為二乘教以釋迦身為實報。今即翻彼顯其是化故。於彼天別立實報。又恐二乘不信界外有實淨土故。寄界內最勝處說。其化身但充滿百億等。亦順彼說也。或有說釋迦佛報土在三界外。如涅槃經云。西方去此三十二恒河沙佛土。有世界名無勝。是釋迦佛實報淨土。此約終教說。以不隨下說故。為顯娑婆唯是化故。是故當知。色頂之身亦非實報。或說化境非但百億。如大智論中。以三千大千世界為一數。數至恒河沙。為一世界性。又數此至恒河沙。為一世界海。數此又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者。若依小乘。有三十二相八十種好。是實法也。若三乘中。或亦但說三十二相八十種好。是化身之相。仍即空是相義。如金剛般若經對法論等說。此約始教引小乘說也。或約報身說八萬四千相。並是實德。此約直進及終教等說。問何故智論等。於此化身辯金鏘馬麥等往業所致。三十二相等亦各出因耶。答為引二乘因下而說。現業果不亡故。聖道斷惑非滅報故。如羅漢飱沙。金鏘等亦爾。小乘以為實。始教即空說。以是方便故。如大乘方便經說。其相好出因有二義。一亦是方便為引二乘。即於此身示勝因果。以實報身非彼所見故。二此等亦即是實報相。垂在化中顯示現故。得出因也。問何故攝論中說三十二相等。入法身功德攝耶。答此亦有二義。一為迴二乘方便漸說。真實法身恐彼難信故。以此功德說為法身令易信受。以觀見故。二彼以功德為法身故。攝在彼中也。此上並約始教說。又三十二相等。即無生無性故。亦即是真如法身。此約終教說。若依一乘。有十蓮華藏世界海微塵數相。彼二相皆遍法界。業用亦爾。所以說十者。欲顯無盡故。如相海品說。又觀佛三昧經中。約此三乘宗。分佛相好以為三段。故彼經云。略中略者。我今為此時會大眾及淨飯王。略說相好。佛生人間示同人事。同人相故說三十二相。勝諸天故說八十種好。為諸菩薩說八萬四千諸妙相好。佛實相好。我初成道摩伽陀國寂滅道場。為普賢賢首等諸大菩薩。於雜華經已廣分別。解云。此中三十二相等。當略中之略。為人天二乘等。即當初也。八萬四千等。義當但是略。為三乘菩薩等。當次也。佛實相好如雜華說者。義當廣說。即是指此華嚴相海品說。是一乘別教相。即當終也。以雜華即是華嚴故。餘義可知。第九明攝化分齊者。若依小乘中。唯此娑婆雜穢處。是佛報土。於中此閻浮提是報佛所依。餘百億等是化境分齊也。若三乘中。法性土及自受用土。今此不說。其釋迦佛隨他受用實報淨土。或有說在摩醯首羅天化身充滿百億閻浮提是所化分齊。如梵網經及對法論等說。當知此約始教說。何以故。為二乘教以釋迦身為實報。今即翻彼顯其是化故。於彼天別立實報。又恐二乘不信界外有實淨土故。寄界內最勝處說。其化身但充滿百億等。亦順彼說也。或有說釋迦佛報土在三界外。如涅槃經云。西方去此三十二恒河沙佛土。有世界名無勝。是釋迦佛實報淨土。此約終教說。以不隨下說故。為顯娑婆唯是化故。是故當知。色頂之身亦非實報。或說化境非但百億。如大智論中。以三千大千世界為一數。數至恒河沙。為一世界性。又數此至恒河沙。為一世界海。數此又

至無量恒河沙。為一世界種。數此又至無量十方恒河沙。為一佛世界所化分齊也。此亦約終教說。以攝化漸廣於前故。又唯約須彌山世界說。以居此界故。未說樹形等世界。故。非一乘也。或說釋迦報土在靈鷲山。如法華云。我常在靈山等。法華論主釋為報身菩提也。當知此約一乘同教說。何以故。以法華中亦顯一乘故。其處隨教即染歸淨故。說法華處即為實也。如菩提樹下說華嚴處即為蓮華藏十佛境界。法華亦爾。漸同此故是同教也。然未說彼處即為十華藏及因陀羅等故非別教也。或有說此釋迦身。即為實報受用之身。如佛地經初說。此釋迦佛即具二十一種實報功德。彼論釋為受用身也。此亦約同教說。何以故。此釋迦佛。若三乘中但為化身。若別教一乘。以為究竟十佛之身。今此方便勸彼三乘。顯釋迦身非但是化。恐難信受故。彼經中。為約說佛果深功德處。明佛身隨教即權歸實。說為報身。即方便顯說華嚴一乘法時此釋迦身亦隨彼教即究竟十佛法界身也。是故以彼為同教攝也。或有說此釋迦身即是法身。如經云。吾今此身即是法身。此約頓教寄言而說。以相盡離念故。若別教一乘此釋迦牟尼身。非但三身亦即是十身。以顯無盡。然彼十佛境界所依有二。一國土海圓融自在。當不可說。若寄法顯示。如第二會初說。二世界海有三類。一蓮華藏莊嚴世界海。具足主伴通因陀羅等。當是十佛等境界。二於三千界外。有十重世界海。一世界性。二世界海。三世界輪。四世界圓滿。五世界分別。六世界旋。七世界轉。八世界蓮華。九世界須彌。十世界相。此等當是萬子已上輪王境界。三無量離類世界皆遍法界。如一類須彌樓山世界數量邊畔。即盡虛空遍法界。又如一類樹形世界。乃至一切眾生形等。悉亦如是皆遍法界互不相礙。此上三位並是一盧舍那十身攝化之處。仍此三位本末圓融相收無礙。何以故。隨一世界即約麁細有此三故。當知與三乘全別不同也。第十佛身開合者有二。先義後數。義中先約法身。或唯真境界為法身。如佛地論五種法攝大覺地。清淨法界攝法身。四智攝餘身。此約始教說。或唯妙智為法身。以本覺智故。修智同本覺故。如攝論無垢無罣礙智為法身。金光明中四智攝三身。以鏡智攝法身故。或鏡智合為法身。以境智相如故。如梁攝論云。唯如如及如如智獨存名為法身。此上二句約終教說。或境智俱泯為法身。如經云。如來法身非心非境。此約頓教說。或合具前四句。以具德故。或俱絕前五。以圓融無礙故。此二句如性起品說。此約一乘辯。次別約釋迦身明者。此釋迦身。或是化非法報。如始教說。或有是報非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至無量恒河沙。為一世界種。數此又至無量十方恒河沙。為一佛世界所化分齊也。此亦約終教說。以攝化漸廣於前故。又唯約須彌山世界說。以居此界故。未說樹形等世界。故。非一乘也。或說釋迦報土在靈鷲山。如法華云。我常在靈山等。法華論主釋為報身菩提也。當知此約一乘同教說。何以故。以法華中亦顯一乘故。其處隨教即染歸淨故。說法華處即為實也。如菩提樹下說華嚴處即為蓮華藏十佛境界。法華亦爾。漸同此故是同教也。然未說彼處即為十華藏及因陀羅等故非別教也。或有說此釋迦身。即為實報受用之身。如佛地經初說。此釋迦佛即具二十一種實報功德。彼論釋為受用身也。此亦約同教說。何以故。此釋迦佛。若三乘中但為化身。若別教一乘。以為究竟十佛之身。今此方便勸彼三乘。顯釋迦身非但是化。恐難信受故。彼經中。為約說佛果深功德處。明佛身隨教即權歸實。說為報身。即方便顯說華嚴一乘法時此釋迦身亦隨彼教即究竟十佛法界身也。是故以彼為同教攝也。或有說此釋迦身即是法身。如經云。吾今此身即是法身。此約頓教寄言而說。以相盡離念故。若別教一乘此釋迦牟尼身。非但三身亦即是十身。以顯無盡。然彼十佛境界所依有二。一國土海圓融自在。當不可說。若寄法顯示。如第二會初說。二世界海有三類。一蓮華藏莊嚴世界海。具足主伴通因陀羅等。當是十佛等境界。二於三千界外。有十重世界海。一世界性。二世界海。三世界輪。四世界圓滿。五世界分別。六世界旋。七世界轉。八世界蓮華。九世界須彌。十世界相。此等當是萬子已上輪王境界。三無量離類世界皆遍法界。如一類須彌樓山世界數量邊畔。即盡虛空遍法界。又如一類樹形世界。乃至一切眾生形等。悉亦如是皆遍法界互不相礙。此上三位並是一盧舍那十身攝化之處。仍此三位本末圓融相收無礙。何以故。隨一世界即約麁細有此三故。當知與三乘全別不同也。第十佛身開合者有二。先義後數。義中先約法身。或唯真境界為法身。如佛地論五種法攝大覺地。清淨法界攝法身。四智攝餘身。此約始教說。或唯妙智為法身。以本覺智故。修智同本覺故。如攝論無垢無罣礙智為法身。金光明中四智攝三身。以鏡智攝法身故。或鏡智合為法身。以境智相如故。如梁攝論云。唯如如及如如智獨存名為法身。此上二句約終教說。或境智俱泯為法身。如經云。如來法身非心非境。此約頓教說。或合具前四句。以具德故。或俱絕前五。以圓融無礙故。此二句如性起品說。此約一乘辯。次別約釋迦身明者。此釋迦身。或是化非法報。如始教說。或有是報非法

化。如同教一乘及小乘說。但深淺為異也。或是法非報化。如頓教說。或亦法亦報化。總如三乘等說。或非法非報化。如別教一乘。是十佛故也。數開合者或立一佛。謂一實性佛也。此約頓教。或立二佛。此有三種。一生身化身。此約小乘說。二生身法身。謂他受用與化身合名生身。自受用身與法身合名法身。如佛地論說。此約始教說。三自性法身應化法身。如本業經說。此約終教說。或立三身佛。如常所說。此通始終二教說。或立四佛此有三種。一於三身中受用身內分自他二身故有四。如佛地論說。此約始教。二於三身外別立自性身。為明法身是恒沙功德法故。是故梁攝論云。自性身與法身作依止故。三亦於報身內福智分二故有四。如楞伽經云。一應化佛。二功德佛。三智慧佛。四如如佛。此約終教說。或立十佛以顯無盡。如離世間品說。此約一乘圓教說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化。如同教一乘及小乘說。但深淺為異也。或是法非報化。如頓教說。或亦法亦報化。總如三乘等說。或非法非報化。如別教一乘。是十佛故也。數開合者或立一佛。謂一實性佛也。此約頓教。或立二佛。此有三種。一生身化身。此約小乘說。二生身法身。謂他受用與化身合名生身。自受用身與法身合名法身。如佛地論說。此約始教說。三自性法身應化法身。如本業經說。此約終教說。或立三身佛。如常所說。此通始終二教說。或立四佛此有三種。一於三身中受用身內分自他二身故有四。如佛地論說。此約始教。二於三身外別立自性身。為明法身是恒沙功德法故。是故梁攝論云。自性身與法身作依止故。三亦於報身內福智分二故有四。如楞伽經云。一應化佛。二功德佛。三智慧佛。四如如佛。此約終教說。或立十佛以顯無盡。如離世間品說。此約一乘圓教說也。