華嚴一乘教義分齊章卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴一乘教義分齊章卷第二

唐大薦福寺沙門法藏述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大薦福寺沙門法藏述

第九明諸教所詮差別者。略舉十門。義差別故。顯彼能詮差別非一。餘如別說。一所依心識。二明佛種性。三行位分齊。四修行時分。五修行依身。六斷惑分齊。七二乘迴心。八佛果義相。九攝化境界。十佛身開合。第一心識差別者。如小乘但有六識。義分心意識。如小乘論說。於阿賴耶識但得其名。如增一經說。若依始教。於阿賴耶識。但得一分生滅之義。以於真理未能融通。但說凝然不作諸法。故就緣起生滅事中建立賴耶。從業等種辨體而生。異熟報識為諸法依。方便漸漸引向真理。故說熏等悉皆即空。如解深密經云。若菩薩於內於外不見藏住。不見熏習。不見阿賴耶。不見阿賴耶識。不見阿陀那。不見阿陀那識。若能如是知者是名菩薩菩薩。如來齊此建立一切心意識祕密善巧。瑜伽中亦同此說。解云。既齊此不見等處。立為心意等善巧故。是故所立賴耶生滅等相皆是密意。不令如言而取故。會歸真也。若依終教。於此賴耶識。得理事融通二分義。故論但云不生不滅與生滅和合非一非異。名阿梨耶識。以許真如隨熏和合成此本識。不同前教業等種生故。楞伽云。如來藏為無始惡習所熏名為藏識。又云。如來藏受苦樂。與因俱若生若滅。又云。如來藏名阿賴耶識。而與無明七識俱。又起信云。自性清淨心。因無明風動成染心等。如是非一。問真如既言常法。云何得說隨熏起滅。既許起滅。如何復說為凝然常。答既言真如常故。非如言所謂常也。何者聖說真如為凝然者。此是隨緣作諸法時。不失自體。故說為常。是即不異無常之常名不思議常。非謂不作諸法如情所謂之凝然也。故勝鬘中云。不染而染者。明隨緣作諸法也。染而不染者。明隨緣時不失自性。由初義故俗諦得成。由後義故真諦復立。如是真俗但有二義無有二體。相融無礙離諸情執。是故論云。智障極盲闇謂真俗別執。此之謂也。此真如二義。同前始教中約法相差別門故。但說一分凝然義也。此終教中。約體相鎔融門故。說二分無二之義。此義廣如起信義記中說。又如十地經云。三界虛妄唯一心作。攝論等約始教義釋。諸賴耶識等也。十地論約終教釋。為第一義真心也。又如達磨經頌攝論等釋云。此界等者。界謂因義。即種子識。如是等。寶性論約終教釋云。此性者即如來藏性。依此有諸趣等者。如勝鬘經說。依如來藏有生死。依如來藏有涅槃等。乃至廣說。是故當知二門別也。若依頓教。即一切法唯一真如心。差別相盡離言絕慮不可說也。如維摩經中三十二菩薩所說不二法門者。是前終教中染淨鎔融無二之義。淨名所顯離言不二是此門也。以其一切染淨相盡無有二法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明諸教所詮差別者。略舉十門。義差別故。顯彼能詮差別非一。餘如別說。一所依心識。二明佛種性。三行位分齊。四修行時分。五修行依身。六斷惑分齊。七二乘迴心。八佛果義相。九攝化境界。十佛身開合。第一心識差別者。如小乘但有六識。義分心意識。如小乘論說。於阿賴耶識但得其名。如增一經說。若依始教。於阿賴耶識。但得一分生滅之義。以於真理未能融通。但說凝然不作諸法。故就緣起生滅事中建立賴耶。從業等種辨體而生。異熟報識為諸法依。方便漸漸引向真理。故說熏等悉皆即空。如解深密經云。若菩薩於內於外不見藏住。不見熏習。不見阿賴耶。不見阿賴耶識。不見阿陀那。不見阿陀那識。若能如是知者是名菩薩菩薩。如來齊此建立一切心意識祕密善巧。瑜伽中亦同此說。解云。既齊此不見等處。立為心意等善巧故。是故所立賴耶生滅等相皆是密意。不令如言而取故。會歸真也。若依終教。於此賴耶識。得理事融通二分義。故論但云不生不滅與生滅和合非一非異。名阿梨耶識。以許真如隨熏和合成此本識。不同前教業等種生故。楞伽云。如來藏為無始惡習所熏名為藏識。又云。如來藏受苦樂。與因俱若生若滅。又云。如來藏名阿賴耶識。而與無明七識俱。又起信云。自性清淨心。因無明風動成染心等。如是非一。問真如既言常法。云何得說隨熏起滅。既許起滅。如何復說為凝然常。答既言真如常故。非如言所謂常也。何者聖說真如為凝然者。此是隨緣作諸法時。不失自體。故說為常。是即不異無常之常名不思議常。非謂不作諸法如情所謂之凝然也。故勝鬘中云。不染而染者。明隨緣作諸法也。染而不染者。明隨緣時不失自性。由初義故俗諦得成。由後義故真諦復立。如是真俗但有二義無有二體。相融無礙離諸情執。是故論云。智障極盲闇謂真俗別執。此之謂也。此真如二義。同前始教中約法相差別門故。但說一分凝然義也。此終教中。約體相鎔融門故。說二分無二之義。此義廣如起信義記中說。又如十地經云。三界虛妄唯一心作。攝論等約始教義釋。諸賴耶識等也。十地論約終教釋。為第一義真心也。又如達磨經頌攝論等釋云。此界等者。界謂因義。即種子識。如是等。寶性論約終教釋云。此性者即如來藏性。依此有諸趣等者。如勝鬘經說。依如來藏有生死。依如來藏有涅槃等。乃至廣說。是故當知二門別也。若依頓教。即一切法唯一真如心。差別相盡離言絕慮不可說也。如維摩經中三十二菩薩所說不二法門者。是前終教中染淨鎔融無二之義。淨名所顯離言不二是此門也。以其一切染淨相盡無有二法

可以融會故。不可說為不二也。若依圓教。即約性海圓明法界緣起無礙自在一即一切一切即一主伴圓融。故說十心以顯無盡。如離世間品及第九地說。又唯一法界性起心亦具十德。如性起品說。此等據別教言。若約同教。即攝前諸教所說心識何以故。是此方便故。從此而流故。餘可準之。問云何一心約就諸教。得有如是差別義耶。答此有二義。一約法通收。二約機分齊。初義者。由此甚深緣起一心具五義門。是故聖者隨以一門攝化眾生。一攝義從名門。如小乘教說。二攝理從事門。如始教說。三理事無礙門。如終教說。四事盡理顯門。如頓教說。五性海具德門。如圓教說。是即不動本而常末。不壞末而恒本。故五義相融唯一心轉也。二約機明得法分齊者。或有得名而不得義。如小乘教。或有得名得一分義。如始教。或有得名得具分義。如終教。或有得義而不存名。如頓教。或有名義俱無盡。如圓教。其餘義門如唯識章說。第二明種性差別者。若依小乘種性有六種。謂退．思．護．住．昇進．不動。不動性中有三品。上者佛種性。中者獨覺性。下者聲聞性。如舍利弗等。雖於此中說佛一人有佛種性。然非是彼大菩提性以於佛功德不說盡未來際起大用等故。是故當知於此教中除佛一人餘一切眾生。皆不說有大菩提性。餘義如小乘論說。若依三乘教種性差別略有三說。一約始教。即就有為無常法中立種性故。即不能遍一切有情。故五種性中即有一分無性眾生。故顯揚論云。云何種性差別五種道理。謂一切界差別可得故。乃至云。唯現在世非般涅槃法。不應理故。乃至廣說。是故當知由法爾故。無始時來一切有情有五種性。第五種性無有出世功德因故。永不滅度。由是道理。諸佛利樂有情功德無有斷盡。其有種性者。瑜伽論云。種性略有二種。一本性住。二習所成。本性住者。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世。展轉傳來法爾所得。習所成者。謂先串習善根所得。此中本性。即內六處中意處為殊勝。即攝賴耶識中本覺解性為性種性。故梁攝論云。聞熏習與阿賴耶識中解性和合。一切聖人以此為因。然瑜伽既云具種性者方能發心。即知具性習二法。成一種性。是故此二緣起不二。隨闕一不成。亦不可說性為先習為後。但可。位至堪任已去。方可約本說有性種約修說為習種。然有二義而無二事。如上攝論云。二義和合為一因故得知也。問此二種性與仁王及本業經中六種性內習種性種。有何差別耶。答彼經大都約位而說。以初習為習種性。久習積成為性種性故。說習種在十住性種在十行。三賢之前。但名善趣不名種性。瑜伽中。久習名習種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可以融會故。不可說為不二也。若依圓教。即約性海圓明法界緣起無礙自在一即一切一切即一主伴圓融。故說十心以顯無盡。如離世間品及第九地說。又唯一法界性起心亦具十德。如性起品說。此等據別教言。若約同教。即攝前諸教所說心識何以故。是此方便故。從此而流故。餘可準之。問云何一心約就諸教。得有如是差別義耶。答此有二義。一約法通收。二約機分齊。初義者。由此甚深緣起一心具五義門。是故聖者隨以一門攝化眾生。一攝義從名門。如小乘教說。二攝理從事門。如始教說。三理事無礙門。如終教說。四事盡理顯門。如頓教說。五性海具德門。如圓教說。是即不動本而常末。不壞末而恒本。故五義相融唯一心轉也。二約機明得法分齊者。或有得名而不得義。如小乘教。或有得名得一分義。如始教。或有得名得具分義。如終教。或有得義而不存名。如頓教。或有名義俱無盡。如圓教。其餘義門如唯識章說。第二明種性差別者。若依小乘種性有六種。謂退．思．護．住．昇進．不動。不動性中有三品。上者佛種性。中者獨覺性。下者聲聞性。如舍利弗等。雖於此中說佛一人有佛種性。然非是彼大菩提性以於佛功德不說盡未來際起大用等故。是故當知於此教中除佛一人餘一切眾生。皆不說有大菩提性。餘義如小乘論說。若依三乘教種性差別略有三說。一約始教。即就有為無常法中立種性故。即不能遍一切有情。故五種性中即有一分無性眾生。故顯揚論云。云何種性差別五種道理。謂一切界差別可得故。乃至云。唯現在世非般涅槃法。不應理故。乃至廣說。是故當知由法爾故。無始時來一切有情有五種性。第五種性無有出世功德因故。永不滅度。由是道理。諸佛利樂有情功德無有斷盡。其有種性者。瑜伽論云。種性略有二種。一本性住。二習所成。本性住者。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世。展轉傳來法爾所得。習所成者。謂先串習善根所得。此中本性。即內六處中意處為殊勝。即攝賴耶識中本覺解性為性種性。故梁攝論云。聞熏習與阿賴耶識中解性和合。一切聖人以此為因。然瑜伽既云具種性者方能發心。即知具性習二法。成一種性。是故此二緣起不二。隨闕一不成。亦不可說性為先習為後。但可。位至堪任已去。方可約本說有性種約修說為習種。然有二義而無二事。如上攝論云。二義和合為一因故得知也。問此二種性與仁王及本業經中六種性內習種性種。有何差別耶。答彼經大都約位而說。以初習為習種性。久習積成為性種性故。說習種在十住性種在十行。三賢之前。但名善趣不名種性。瑜伽中。久習名習種

。約本為性種。而此二種非初非中後。是故經說習故成性。論中說為依性起習。良以此二互成緣起無二相故。經論互說義方備足。又經說種性在發心後。論中種性在發心前。何以爾者。以其至得位時功能方顯。是故經說在三賢位中。然彼功能必有所依。是故論中說在位前。要由功能顯方可說有故。經不違論。要由有性方起功能故。論不違經。亦是互舉義意融通。問又以何義。知種性至堪任位耶。答以論說種性必具性習。既已有習必已修行。若已修行必至堪任。若不從愚夫至堪任已來中間修此串習行者。更何位修也。以於愚位未修習故。得位已去具第二住故。是故當知從愚位未修串習行。至彼堪任串習方成故得性習通融以為種性。問若要待習方說性者。愚位未習。豈無性種。如其無者後不應有。先無後有非性種故。如其有者無習有性。不應理故。論不說故。答此二既為緣起。故無習時亦無彼性。由此亦立無性有情。先無後有非性種者。此亦不然。以習成處定先有性。愚位未習故不說性。後起習已不名無習。是故習成後說有性。隨於諸乘串習何行。爾時即說本有彼性問若爾此即唯是一不定性。如何得有五種性差別耶。答即由此義安立五性何者。謂修六度串習行已。位到堪任成菩薩種性。若習小行到於忍位成聲聞性。故智論云。煖頂忍等名為性地。善戒經云。若得世第一法是名第二位。故知前三善根屬種性位。若依俱舍論。得順解脫分善根位方說有性。故彼論云。順解脫分者。謂定能感涅槃果善。此善生已令彼有情名為身中有涅槃法。獨覺準知。由此即立三乘種性。若於三行隨一修行未至本位。爾時立為不定種性。若於三行全未修行。爾時立為無有種性。由此當知。諸乘種性皆就習說。問若愚位無習。即無性者。後縱起習何得為有。答有習非是無習位故。是故有習常恒有。無習自恒無。既不以無習而作習。亦不以無性而為性。以分位差別故。如涅槃經云。三種人中畢竟死者。喻一闡提無佛性也。善男子。一闡提輩若遇善友諸佛菩薩。聞說深法及以不遇。俱不得離一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提心。所以者何。若能發菩提之心。即不復名一闡提性也。善男子。以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三菩提。一闡提輩實不得阿耨多羅三藐三菩提。如命盡者等。乃至廣說。當知此中就位前後有無恒定不相由也。二約終教。即就真如性中。立種性故。則遍一切眾生。皆悉有性故。智論云。白石有銀性。黃石有金性。水是濕性火是熱性。一切眾生有涅槃性。以一切妄識無不可歸自真性故。如經說言。眾生亦爾。悉皆有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。約本為性種。而此二種非初非中後。是故經說習故成性。論中說為依性起習。良以此二互成緣起無二相故。經論互說義方備足。又經說種性在發心後。論中種性在發心前。何以爾者。以其至得位時功能方顯。是故經說在三賢位中。然彼功能必有所依。是故論中說在位前。要由功能顯方可說有故。經不違論。要由有性方起功能故。論不違經。亦是互舉義意融通。問又以何義。知種性至堪任位耶。答以論說種性必具性習。既已有習必已修行。若已修行必至堪任。若不從愚夫至堪任已來中間修此串習行者。更何位修也。以於愚位未修習故。得位已去具第二住故。是故當知從愚位未修串習行。至彼堪任串習方成故得性習通融以為種性。問若要待習方說性者。愚位未習。豈無性種。如其無者後不應有。先無後有非性種故。如其有者無習有性。不應理故。論不說故。答此二既為緣起。故無習時亦無彼性。由此亦立無性有情。先無後有非性種者。此亦不然。以習成處定先有性。愚位未習故不說性。後起習已不名無習。是故習成後說有性。隨於諸乘串習何行。爾時即說本有彼性問若爾此即唯是一不定性。如何得有五種性差別耶。答即由此義安立五性何者。謂修六度串習行已。位到堪任成菩薩種性。若習小行到於忍位成聲聞性。故智論云。煖頂忍等名為性地。善戒經云。若得世第一法是名第二位。故知前三善根屬種性位。若依俱舍論。得順解脫分善根位方說有性。故彼論云。順解脫分者。謂定能感涅槃果善。此善生已令彼有情名為身中有涅槃法。獨覺準知。由此即立三乘種性。若於三行隨一修行未至本位。爾時立為不定種性。若於三行全未修行。爾時立為無有種性。由此當知。諸乘種性皆就習說。問若愚位無習。即無性者。後縱起習何得為有。答有習非是無習位故。是故有習常恒有。無習自恒無。既不以無習而作習。亦不以無性而為性。以分位差別故。如涅槃經云。三種人中畢竟死者。喻一闡提無佛性也。善男子。一闡提輩若遇善友諸佛菩薩。聞說深法及以不遇。俱不得離一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提心。所以者何。若能發菩提之心。即不復名一闡提性也。善男子。以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三菩提。一闡提輩實不得阿耨多羅三藐三菩提。如命盡者等。乃至廣說。當知此中就位前後有無恒定不相由也。二約終教。即就真如性中。立種性故。則遍一切眾生。皆悉有性故。智論云。白石有銀性。黃石有金性。水是濕性火是熱性。一切眾生有涅槃性。以一切妄識無不可歸自真性故。如經說言。眾生亦爾。悉皆有

心。凡有心者定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說一切眾生皆有佛性。問如有難云。若諸有心悉得菩提者。佛亦有心亦應當得。若言佛雖有心更非當得。是即無性眾生雖有是心亦非當得。答經中已自揀濫故。但云眾生有心不云佛矣。以處處受生名為眾生故不同佛也。問若並有性。如何建立五種性中無性者耶。答論自有釋故寶性論云。一向說闡提無涅槃性不入涅槃者。此義云何。為欲示顯謗大乘因故。此明何義。為欲迴轉誹謗大乘心。依無量時故作是說。以彼實有清淨佛性故。又佛性論云。問曰。若爾云何佛說眾生不住於性永無般涅槃耶。答曰。若曾背大乘者。此法是一闡提因。為令眾生捨此法故。若墮闡提因。於長夜時輪轉不息。以是義故經作是說。若依道理。一切眾生皆悉本有清淨佛性。若不得般涅槃者。無有是處。是故佛性決定本有。離有離無故。解云。又此論前文廣破無性。乃至末文云。三者失同外道有本定有。無本定無。有不可滅。無不可生。此等過失。由汝邪執無性義生。乃至廣說。問前始教中。決定說有無性眾生。此終教中並皆有性。云何會通。答亦論自有釋。故佛性論第二卷云。何故復有。經說闡提眾生決定無有般涅槃性。若爾二經便自相違。如何會二說一了一不了。故不相違。解云。若小乘中但佛一人有佛性。餘一切人皆不說有。若三乘始教中。以漸異小乘故。說多人有。猶未全異彼故。許一分無性。是故論中判為權施不了說也。問若依終教。一切眾生皆當作佛。即眾生雖多亦有終盡。若如是者。最後成佛即無所化。所化無故利他行闕。利他行闕成佛不應道理。又令諸佛利他功德有斷盡故。如其一切盡當作佛。而言眾生終無盡者。即有自語相違過失。以無終盡者永不成佛故。又如一佛度無量人。於眾生界有損已不。若有漸損必有終盡。有損無盡不應理故。若無損者即無滅度。有滅無損不應理故。依如是等道理。佛地論等。由此建立無性有情。離上諸過失。此義云何。答若謂眾生由有性故並令成佛。說有盡者。是即便於眾生界中起於減見。眾生界既減佛界必增。故於佛界便起增見。如是增減非是正見。是故不增減。經云舍利弗大邪見者。所謂見眾生界增。見眾生界減。乃至廣說。設避此見故。立此一分無性有情。為不增減者。彼終不能離增減見。何以故。以彼見於諸有性者並成佛故。即便起於斷見減見。諸無性者不成佛故。即便起於常見增見。以彼不了眾生界故。是故經云。一切愚癡凡夫。不如實知一法界故。不能實見一法界故。起邪見心謂眾生界增眾生界減。又文殊般若經云。假使一佛住世。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心。凡有心者定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說一切眾生皆有佛性。問如有難云。若諸有心悉得菩提者。佛亦有心亦應當得。若言佛雖有心更非當得。是即無性眾生雖有是心亦非當得。答經中已自揀濫故。但云眾生有心不云佛矣。以處處受生名為眾生故不同佛也。問若並有性。如何建立五種性中無性者耶。答論自有釋故寶性論云。一向說闡提無涅槃性不入涅槃者。此義云何。為欲示顯謗大乘因故。此明何義。為欲迴轉誹謗大乘心。依無量時故作是說。以彼實有清淨佛性故。又佛性論云。問曰。若爾云何佛說眾生不住於性永無般涅槃耶。答曰。若曾背大乘者。此法是一闡提因。為令眾生捨此法故。若墮闡提因。於長夜時輪轉不息。以是義故經作是說。若依道理。一切眾生皆悉本有清淨佛性。若不得般涅槃者。無有是處。是故佛性決定本有。離有離無故。解云。又此論前文廣破無性。乃至末文云。三者失同外道有本定有。無本定無。有不可滅。無不可生。此等過失。由汝邪執無性義生。乃至廣說。問前始教中。決定說有無性眾生。此終教中並皆有性。云何會通。答亦論自有釋。故佛性論第二卷云。何故復有。經說闡提眾生決定無有般涅槃性。若爾二經便自相違。如何會二說一了一不了。故不相違。解云。若小乘中但佛一人有佛性。餘一切人皆不說有。若三乘始教中。以漸異小乘故。說多人有。猶未全異彼故。許一分無性。是故論中判為權施不了說也。問若依終教。一切眾生皆當作佛。即眾生雖多亦有終盡。若如是者。最後成佛即無所化。所化無故利他行闕。利他行闕成佛不應道理。又令諸佛利他功德有斷盡故。如其一切盡當作佛。而言眾生終無盡者。即有自語相違過失。以無終盡者永不成佛故。又如一佛度無量人。於眾生界有損已不。若有漸損必有終盡。有損無盡不應理故。若無損者即無滅度。有滅無損不應理故。依如是等道理。佛地論等。由此建立無性有情。離上諸過失。此義云何。答若謂眾生由有性故並令成佛。說有盡者。是即便於眾生界中起於減見。眾生界既減佛界必增。故於佛界便起增見。如是增減非是正見。是故不增減。經云舍利弗大邪見者。所謂見眾生界增。見眾生界減。乃至廣說。設避此見故。立此一分無性有情。為不增減者。彼終不能離增減見。何以故。以彼見於諸有性者並成佛故。即便起於斷見減見。諸無性者不成佛故。即便起於常見增見。以彼不了眾生界故。是故經云。一切愚癡凡夫。不如實知一法界故。不能實見一法界故。起邪見心謂眾生界增眾生界減。又文殊般若經云。假使一佛住世。若

一劫若過一劫。如一佛世界。復有無量無邊恒河沙諸佛。如是一一佛。若一劫若過一劫。晝夜說法心無暫息。各各度於無量河沙眾生皆入涅槃。而眾生界亦不增減。乃至十方諸佛世界亦復如是。一一諸佛說法教化。各度無量河沙眾生皆入涅槃。於眾生界亦不增不減。何以故。眾生定相不可得故。義言說眾生界猶如虛空。假使無量勝神通之者。各無量劫飛行虛空。求空邊際終不可盡。非以不盡不名遊行。非以遊行令其得際。當知此中道理亦爾。非以當得令其有終。非以無終說有無得。是故諸難無不通也。又為成諸佛利他功德無斷盡故。立一分無性眾生者。是即令彼諸佛但有變化利他功德。亦即斷彼隨他受用諸功德也。以無菩薩證諸地故。又化他中。亦但有麁斷滅彼細。以無一人得二乘無漏故。又今已後諸佛。無有一佛得說三乘等教。以無得聖機故。即斷諸佛同體大悲也。又若定意謂悉有性故必皆有盡。恐最後佛闕利他行故。立一分定無性者。然彼後佛終於利他行不圓滿。以其所化無一有情得聖果故。但佛菩薩二利之中利他為最。何有不令一人得聖果而於自身得成佛耶。又本皆發弘誓願云。令諸眾生悉得菩提。是故令得故本願不虛。而眾生界不可盡故本願不斷。若不爾者違本願故。行願虛故。虛行成佛不應理故。是故雖欲避上諸失建立無性。不謂彼過還墮此宗。是故無性非為究竟了義也。問夫論種性必是有為。如何此教約真如為種性耶。答以真如隨緣與染和合成本識時。即彼真中有本覺無漏內熏眾生為返流因。得為有種性。梁攝論說為黎耶中解性。起信論中。說黎耶二義中本覺是也。又彼論中如來藏具足無漏。常熏眾生為淨法因。又寶性論云。及彼真如性者。彼本云如六根聚經說。六根如是從無始來。究竟諸法為體故。解云。以真如通一切法。今揀去非情故。故約六處眾生數中。取彼畢竟真如理。以為性種性也。此與瑜伽所說名同。但彼約始教。以理從事麁相而說故。約事中明種性故也。地持云。種性麁相我已略說。此之謂也。寶性論中。約此終教。以事從理深細而說故。就真如明性種性。是故佛性論云。自性清淨心名為道諦。又涅槃經云。佛性者名第一義空。第一義空名為智慧。此等並就本覺性智說為性種。其習種亦從真如所成故。攝論云。多聞熏習。從最清淨法界所流等。又起信論中。以真如體相二大為內熏因。真如用大為外熏緣。以與無明染法合故。是故三大內外說熏。以熏力故無明盡時冥合不二。唯一真如也。三約頓教明者。唯一真如離言說相名為種性。而亦不分性習之異。以一切法由無二相故。是故諸法無行經云。云何是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一劫若過一劫。如一佛世界。復有無量無邊恒河沙諸佛。如是一一佛。若一劫若過一劫。晝夜說法心無暫息。各各度於無量河沙眾生皆入涅槃。而眾生界亦不增減。乃至十方諸佛世界亦復如是。一一諸佛說法教化。各度無量河沙眾生皆入涅槃。於眾生界亦不增不減。何以故。眾生定相不可得故。義言說眾生界猶如虛空。假使無量勝神通之者。各無量劫飛行虛空。求空邊際終不可盡。非以不盡不名遊行。非以遊行令其得際。當知此中道理亦爾。非以當得令其有終。非以無終說有無得。是故諸難無不通也。又為成諸佛利他功德無斷盡故。立一分無性眾生者。是即令彼諸佛但有變化利他功德。亦即斷彼隨他受用諸功德也。以無菩薩證諸地故。又化他中。亦但有麁斷滅彼細。以無一人得二乘無漏故。又今已後諸佛。無有一佛得說三乘等教。以無得聖機故。即斷諸佛同體大悲也。又若定意謂悉有性故必皆有盡。恐最後佛闕利他行故。立一分定無性者。然彼後佛終於利他行不圓滿。以其所化無一有情得聖果故。但佛菩薩二利之中利他為最。何有不令一人得聖果而於自身得成佛耶。又本皆發弘誓願云。令諸眾生悉得菩提。是故令得故本願不虛。而眾生界不可盡故本願不斷。若不爾者違本願故。行願虛故。虛行成佛不應理故。是故雖欲避上諸失建立無性。不謂彼過還墮此宗。是故無性非為究竟了義也。問夫論種性必是有為。如何此教約真如為種性耶。答以真如隨緣與染和合成本識時。即彼真中有本覺無漏內熏眾生為返流因。得為有種性。梁攝論說為黎耶中解性。起信論中。說黎耶二義中本覺是也。又彼論中如來藏具足無漏。常熏眾生為淨法因。又寶性論云。及彼真如性者。彼本云如六根聚經說。六根如是從無始來。究竟諸法為體故。解云。以真如通一切法。今揀去非情故。故約六處眾生數中。取彼畢竟真如理。以為性種性也。此與瑜伽所說名同。但彼約始教。以理從事麁相而說故。約事中明種性故也。地持云。種性麁相我已略說。此之謂也。寶性論中。約此終教。以事從理深細而說故。就真如明性種性。是故佛性論云。自性清淨心名為道諦。又涅槃經云。佛性者名第一義空。第一義空名為智慧。此等並就本覺性智說為性種。其習種亦從真如所成故。攝論云。多聞熏習。從最清淨法界所流等。又起信論中。以真如體相二大為內熏因。真如用大為外熏緣。以與無明染法合故。是故三大內外說熏。以熏力故無明盡時冥合不二。唯一真如也。三約頓教明者。唯一真如離言說相名為種性。而亦不分性習之異。以一切法由無二相故。是故諸法無行經云。云何是

事名為種性。文殊師利。一切眾生皆是一相。畢竟不生離諸名字。一異不可得故。是名種性。以此準之。上來約三乘說竟。第三約一乘有二說。一攝前諸教所明種性。並皆具足主伴成宗。以同教故攝方便故。二據別教種性甚深因果無二。通依及正盡三世間。該收一切理事解行等諸法門。本來滿足已成就訖。故大經云。菩薩種性甚深廣大。與法界虛空等。此之謂也。若隨門顯現。即五位之中位位內六決定義等。名為種性。亦即此法名為果相。以因果同體唯一性故。廣如經說。餘可準知。問云何種性。約諸教差別不同耶。答此亦有二義。一約法辨隱顯相收。二約機明得法分齊。初義者。由此種性緣起無礙具五義門。是故諸教各述一門隨機攝化。義不相違。何者為五。一是隨執非有門。如小乘說。二隨事虧盈門。如始教說。三隨理遍情門。如終教說。四絕相離言門。如頓教說。五性備眾德門。如圓教說。義雖有五。然種性圓通隨攝遍收。隱顯齊致也。二明得法分齊者。或一切皆無。唯除佛一人。如小乘說。或一切皆有。唯除草木等。如終教說。或亦有亦無。如始教說。以許一分無性故。或非有非無。如頓教說。以離相故。或具前四。如一乘方便處說。或即因具果通三世間。如圓教說。餘可準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事名為種性。文殊師利。一切眾生皆是一相。畢竟不生離諸名字。一異不可得故。是名種性。以此準之。上來約三乘說竟。第三約一乘有二說。一攝前諸教所明種性。並皆具足主伴成宗。以同教故攝方便故。二據別教種性甚深因果無二。通依及正盡三世間。該收一切理事解行等諸法門。本來滿足已成就訖。故大經云。菩薩種性甚深廣大。與法界虛空等。此之謂也。若隨門顯現。即五位之中位位內六決定義等。名為種性。亦即此法名為果相。以因果同體唯一性故。廣如經說。餘可準知。問云何種性。約諸教差別不同耶。答此亦有二義。一約法辨隱顯相收。二約機明得法分齊。初義者。由此種性緣起無礙具五義門。是故諸教各述一門隨機攝化。義不相違。何者為五。一是隨執非有門。如小乘說。二隨事虧盈門。如始教說。三隨理遍情門。如終教說。四絕相離言門。如頓教說。五性備眾德門。如圓教說。義雖有五。然種性圓通隨攝遍收。隱顯齊致也。二明得法分齊者。或一切皆無。唯除佛一人。如小乘說。或一切皆有。唯除草木等。如終教說。或亦有亦無。如始教說。以許一分無性故。或非有非無。如頓教說。以離相故。或具前四。如一乘方便處說。或即因具果通三世間。如圓教說。餘可準知。

第三行位差別者。於諸教中皆以三義略示。一明位相。二明不退。三明行相。初者依小乘有四位。謂方便．見修．及究竟也。又說小乘十二住以為究竟。及說三界九地十一地等。廣如小論說。二不退者。此中修行至忍位。得不退故也。其行相亦如彼諸論說。問何故小乘行位等相不廣顯耶。答此中意者。以義差別顯教不同。而小乘異大乘。理無疑故不待說也。若依初教。亦以三義顯。初位相者此中有二。一為引愚法二乘令迴心故。施設迴心教。亦但有見修等四位及九地等名同小乘。或立五位。謂見道前七方便內。分前三種為資糧位。以遠力便故。後四善根為加行位。是近方便故。餘名同前。又亦說為乾慧等十地。第九名菩薩地。第十名佛地者。欲引二乘望上不足。漸次修行至佛果故。又彼佛界不在十地外。同在地中者。以引彼故方便同彼。以二乘人於現身上得聖果故。不在後也。又此位相及行相等。廣如瑜伽聲聞決擇及雜集論說。問何故瑜伽等所明聲聞行位相。而不同彼毘曇等耶。答不同相者。有二義意。一為顯小乘人愚於諸法不了說故。二為方便漸漸引向大乘故耳。是故所明行位等法。皆悉方便順向大說故不同也。此既非是愚法小乘。又非菩薩。即知是彼三乘教中聲聞乘也。二為直進人。顯位相者。彼說菩薩十地差別。又以十地說為見修。及通地前以為大乘十二住義。何以故。為影似小乘故。又彼地前有四十心。以彼十信亦成位故。此亦為似小乘道前四方便故。是故梁攝論云。如須陀洹道前有四位。謂煗頂忍世第一法。菩薩地前四位亦如是。謂十信．十解．十行．十迴向。又亦為似迴心教故。以信等四位為資糧位。十迴向後。別立四善根為加行位。見等同前。問何故此教所立名數。多分影似小乘等耶。答為隨方便影似引彼。有勝方便故。若全異彼難信受故。若全同彼不名引故。問若引二乘何須似彼。如為直進何假似彼小耶。答有二意故亦稍似小。一以始教中直進之人機麁淺故。不能盡受大乘深法。是故所示位等法相亦似小乘。而義理仍別。二凡以大乘似小乘說者。皆通二義。一為引小。二為淺機。是故說此為始教也。即如何義等者。如瑜伽說。云何已成就補特伽羅相。謂諸聲聞先已串習諸善法故。若時安住下品成熟。爾時便有下品欲樂下品加行。猶往惡趣。非於現法證沙門果。非於現法得般涅槃。若時安住中品成熟。爾時便有中品欲樂中品加行。不往惡趣。於現法中。證沙門果。非於現法得般涅槃。若時安住上品成熟。爾時便有上品欲樂上品加行。不往惡趣。於現法中證沙門果。即於現法得般涅槃。如說聲聞獨覺亦爾。何以故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三行位差別者。於諸教中皆以三義略示。一明位相。二明不退。三明行相。初者依小乘有四位。謂方便．見修．及究竟也。又說小乘十二住以為究竟。及說三界九地十一地等。廣如小論說。二不退者。此中修行至忍位。得不退故也。其行相亦如彼諸論說。問何故小乘行位等相不廣顯耶。答此中意者。以義差別顯教不同。而小乘異大乘。理無疑故不待說也。若依初教。亦以三義顯。初位相者此中有二。一為引愚法二乘令迴心故。施設迴心教。亦但有見修等四位及九地等名同小乘。或立五位。謂見道前七方便內。分前三種為資糧位。以遠力便故。後四善根為加行位。是近方便故。餘名同前。又亦說為乾慧等十地。第九名菩薩地。第十名佛地者。欲引二乘望上不足。漸次修行至佛果故。又彼佛界不在十地外。同在地中者。以引彼故方便同彼。以二乘人於現身上得聖果故。不在後也。又此位相及行相等。廣如瑜伽聲聞決擇及雜集論說。問何故瑜伽等所明聲聞行位相。而不同彼毘曇等耶。答不同相者。有二義意。一為顯小乘人愚於諸法不了說故。二為方便漸漸引向大乘故耳。是故所明行位等法。皆悉方便順向大說故不同也。此既非是愚法小乘。又非菩薩。即知是彼三乘教中聲聞乘也。二為直進人。顯位相者。彼說菩薩十地差別。又以十地說為見修。及通地前以為大乘十二住義。何以故。為影似小乘故。又彼地前有四十心。以彼十信亦成位故。此亦為似小乘道前四方便故。是故梁攝論云。如須陀洹道前有四位。謂煗頂忍世第一法。菩薩地前四位亦如是。謂十信．十解．十行．十迴向。又亦為似迴心教故。以信等四位為資糧位。十迴向後。別立四善根為加行位。見等同前。問何故此教所立名數。多分影似小乘等耶。答為隨方便影似引彼。有勝方便故。若全異彼難信受故。若全同彼不名引故。問若引二乘何須似彼。如為直進何假似彼小耶。答有二意故亦稍似小。一以始教中直進之人機麁淺故。不能盡受大乘深法。是故所示位等法相亦似小乘。而義理仍別。二凡以大乘似小乘說者。皆通二義。一為引小。二為淺機。是故說此為始教也。即如何義等者。如瑜伽說。云何已成就補特伽羅相。謂諸聲聞先已串習諸善法故。若時安住下品成熟。爾時便有下品欲樂下品加行。猶往惡趣。非於現法證沙門果。非於現法得般涅槃。若時安住中品成熟。爾時便有中品欲樂中品加行。不往惡趣。於現法中。證沙門果。非於現法得般涅槃。若時安住上品成熟。爾時便有上品欲樂上品加行。不往惡趣。於現法中證沙門果。即於現法得般涅槃。如說聲聞獨覺亦爾。何以故。

道與聲聞種性同故。乃至廣說。於菩薩位為似二乘。亦立如是三種成就。故彼論云。若諸菩薩住勝解行地名下品成就。住淨勝意樂地名中品成熟。住墮決定究竟地名上品成就。若菩薩住下品成熟。猶往惡趣。此盡第一無數大劫。乃至廣說。餘二大劫配二成就。如是等文類例非一。皆具上意可準而知。二不退位者。依佛性論。聲聞至苦忍。緣覺至世第一法。菩薩至十迴向。方皆不退也。當知此中聲聞緣覺非是愚法。是故皆是此始教中三乘人也。亦可菩薩地前總說為退。以其猶墮諸惡趣故。如瑜伽云。若諸菩薩住勝解行地。猶往惡趣故。此盡第一無數大劫。如是等也。三明位中行相差別者如瑜伽云。勝解行住菩薩轉時。何行何相。或時具足聰慧。於其諸法能受能持。於其義理堪能悟入。或於一時不能如是。或於一時具足憶念。或於一時成於妄類。於諸眾生未能了知調伏方便。於自佛法。亦未了知如實引發善巧方便。為他說法教授教誡勉勵而轉。勉勵轉故。不能如實知。或時虛棄。如闇射。或中或不中。隨欲成故。或於一時於大菩提。已發心而後退捨。由內意樂故欲令自樂。由思擇故欲令他樂。或於一時。聞說甚深廣大法教。而生驚怖猶預疑惑。如是等類名勝解行住。解云。此是十二住中。第二住行相其第一種性住行相更劣。及地上行相皆如彼說。若依終教。亦說菩薩十地差別。亦不以見修等名說。又於地前但有三賢。以信但是行非是位故。未得不退故。本業經云未上住前有此十心。不云位也。又云。始從凡夫地值佛菩薩。正教法中起一念信發菩提心。是人爾時名為住前信相菩薩。亦名假名菩薩名字菩薩。其人略修行十心。謂信進等。廣如彼說。又仁王經云。習忍已前。行十善菩薩有進有退。猶如輕毛隨風東西等。在此修行經十千劫。入十住位。方得不退故。十住初即不退墮下二乘地。況諸惡趣及凡地耶。設本業經。說十住第六心有退者。起信論中。釋彼文為示現退也。為慢緩者策勵其心故。而實菩薩入發心住。即得不退也。其行相者。起信論說。三賢初位中少分得見法身。能於十方世界。八相成道利益眾生。又以願力受身自在。亦非業繫。又依三昧亦得少分見於報身佛。其所修行皆順真性。謂知法性體無慳貪。隨順修行檀波羅蜜等。廣如彼說。又梁攝論中。十信名凡夫菩薩。十解名聖人菩薩等。其地上行位倍前準知。是故當知此中行位。與前始教淺深之相差別顯矣。問此教豈不通引二乘。何故行位不似小乘說耶。答此後諸教並皆深勝。所引二乘亦是純熟高勝機故。不假似彼也。若依頓教。一切行位皆不可說。以離相故。一念不生即是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道與聲聞種性同故。乃至廣說。於菩薩位為似二乘。亦立如是三種成就。故彼論云。若諸菩薩住勝解行地名下品成就。住淨勝意樂地名中品成熟。住墮決定究竟地名上品成就。若菩薩住下品成熟。猶往惡趣。此盡第一無數大劫。乃至廣說。餘二大劫配二成就。如是等文類例非一。皆具上意可準而知。二不退位者。依佛性論。聲聞至苦忍。緣覺至世第一法。菩薩至十迴向。方皆不退也。當知此中聲聞緣覺非是愚法。是故皆是此始教中三乘人也。亦可菩薩地前總說為退。以其猶墮諸惡趣故。如瑜伽云。若諸菩薩住勝解行地。猶往惡趣故。此盡第一無數大劫。如是等也。三明位中行相差別者如瑜伽云。勝解行住菩薩轉時。何行何相。或時具足聰慧。於其諸法能受能持。於其義理堪能悟入。或於一時不能如是。或於一時具足憶念。或於一時成於妄類。於諸眾生未能了知調伏方便。於自佛法。亦未了知如實引發善巧方便。為他說法教授教誡勉勵而轉。勉勵轉故。不能如實知。或時虛棄。如闇射。或中或不中。隨欲成故。或於一時於大菩提。已發心而後退捨。由內意樂故欲令自樂。由思擇故欲令他樂。或於一時。聞說甚深廣大法教。而生驚怖猶預疑惑。如是等類名勝解行住。解云。此是十二住中。第二住行相其第一種性住行相更劣。及地上行相皆如彼說。若依終教。亦說菩薩十地差別。亦不以見修等名說。又於地前但有三賢。以信但是行非是位故。未得不退故。本業經云未上住前有此十心。不云位也。又云。始從凡夫地值佛菩薩。正教法中起一念信發菩提心。是人爾時名為住前信相菩薩。亦名假名菩薩名字菩薩。其人略修行十心。謂信進等。廣如彼說。又仁王經云。習忍已前。行十善菩薩有進有退。猶如輕毛隨風東西等。在此修行經十千劫。入十住位。方得不退故。十住初即不退墮下二乘地。況諸惡趣及凡地耶。設本業經。說十住第六心有退者。起信論中。釋彼文為示現退也。為慢緩者策勵其心故。而實菩薩入發心住。即得不退也。其行相者。起信論說。三賢初位中少分得見法身。能於十方世界。八相成道利益眾生。又以願力受身自在。亦非業繫。又依三昧亦得少分見於報身佛。其所修行皆順真性。謂知法性體無慳貪。隨順修行檀波羅蜜等。廣如彼說。又梁攝論中。十信名凡夫菩薩。十解名聖人菩薩等。其地上行位倍前準知。是故當知此中行位。與前始教淺深之相差別顯矣。問此教豈不通引二乘。何故行位不似小乘說耶。答此後諸教並皆深勝。所引二乘亦是純熟高勝機故。不假似彼也。若依頓教。一切行位皆不可說。以離相故。一念不生即是

佛故。若見行位差別等相。即是顛倒故。若寄言顯者。如楞伽云。初地即八地。乃至云無所有何次等。又思益經云。若人聞是諸法正性。勤行精進如說修行。不從一地至一地。若不從一地至一地。是人不住生死涅槃。如是等也。若依圓教者有二義。一攝前諸教所明行位。以是此方便故。二據別教有其三義。一約寄位顯。謂始從十信乃至佛地六位不同。隨得一位得一切位。何以故。由以六相收故。主伴故。相入故。相即故。圓融故。經云。在於一地普攝一切諸地功德。是故經中十信滿心勝進分上得一切位及佛地者。是其事也。又以諸位及佛地等相即等故。即因果無二始終無礙。於一一位上即是菩薩即是佛者。是此義也。二約報明位相者。但有三生。一成見聞位。謂見聞此無盡法門。成金剛種子等。如性起品說。二成解行位。謂兜率天子等。從惡道出已。一生即得離垢三昧前。得十地無生法忍及十眼十耳等境界。廣如小相品說。又如善財始從十信乃至十地。於善友所一生一身上皆悉具足如是普賢諸行位者。亦是此義也。三證果海位。謂如彌勒告善財言。我當來成正覺時汝當見我。如是等。當知此約因果前後分二位故。是故前位但是因。圓果在後位故。說當見我也。三約行明位即唯有二。謂自分勝進。此門通前諸位解行及以得法分齊處說。如普莊嚴童子等也。其身在於世界性等上處住。當是白淨寶網轉輪王位。得普見肉眼。見十佛剎微塵數世界海等。若三乘肉眼。即不如此故。智論云。肉眼唯見三千世界內事。若見三千世界外者。何用天眼為。故知不同也。又彼能於一念中。化不可說不可說眾生。一時皆至離垢三昧前。餘念念中皆亦如是。其福分感一定光頗璃鏡。照十佛剎微塵數世界等。當知此是前三生中。解行位內之行相也。以約因門示故。若約信滿得位已去。所起行用皆遍法界。如經能以一手覆大千界等。手出供具與虛空法界等。一時供養無盡諸佛。作大佛事饒益眾生不可說也。廣如信位經文說。又云。不離一世界。不起一坐處。而能現一切無量身所行等。又於一念中。十方世界一時成佛轉法輪等。乃至廣說。是故當知。與彼三乘分齊全別。何以故。以三乘行位是約信解阿含門中作如是說也。問前終教中不退際上。亦得如是八相等用。與此何別。答彼於此位示成佛時。於後諸位皆不自在。以未得故。但是當位暫起化故。此即不爾。於初位中起此用時。於後諸位並同時起。皆以得故。是實行故。該六位故。問義既不同。何故一種同是信滿勝進分上起此用耶。答為欲方便顯此一乘信滿成佛令易信受故。於彼教先作此說。問既一位中有一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛故。若見行位差別等相。即是顛倒故。若寄言顯者。如楞伽云。初地即八地。乃至云無所有何次等。又思益經云。若人聞是諸法正性。勤行精進如說修行。不從一地至一地。若不從一地至一地。是人不住生死涅槃。如是等也。若依圓教者有二義。一攝前諸教所明行位。以是此方便故。二據別教有其三義。一約寄位顯。謂始從十信乃至佛地六位不同。隨得一位得一切位。何以故。由以六相收故。主伴故。相入故。相即故。圓融故。經云。在於一地普攝一切諸地功德。是故經中十信滿心勝進分上得一切位及佛地者。是其事也。又以諸位及佛地等相即等故。即因果無二始終無礙。於一一位上即是菩薩即是佛者。是此義也。二約報明位相者。但有三生。一成見聞位。謂見聞此無盡法門。成金剛種子等。如性起品說。二成解行位。謂兜率天子等。從惡道出已。一生即得離垢三昧前。得十地無生法忍及十眼十耳等境界。廣如小相品說。又如善財始從十信乃至十地。於善友所一生一身上皆悉具足如是普賢諸行位者。亦是此義也。三證果海位。謂如彌勒告善財言。我當來成正覺時汝當見我。如是等。當知此約因果前後分二位故。是故前位但是因。圓果在後位故。說當見我也。三約行明位即唯有二。謂自分勝進。此門通前諸位解行及以得法分齊處說。如普莊嚴童子等也。其身在於世界性等上處住。當是白淨寶網轉輪王位。得普見肉眼。見十佛剎微塵數世界海等。若三乘肉眼。即不如此故。智論云。肉眼唯見三千世界內事。若見三千世界外者。何用天眼為。故知不同也。又彼能於一念中。化不可說不可說眾生。一時皆至離垢三昧前。餘念念中皆亦如是。其福分感一定光頗璃鏡。照十佛剎微塵數世界等。當知此是前三生中。解行位內之行相也。以約因門示故。若約信滿得位已去。所起行用皆遍法界。如經能以一手覆大千界等。手出供具與虛空法界等。一時供養無盡諸佛。作大佛事饒益眾生不可說也。廣如信位經文說。又云。不離一世界。不起一坐處。而能現一切無量身所行等。又於一念中。十方世界一時成佛轉法輪等。乃至廣說。是故當知。與彼三乘分齊全別。何以故。以三乘行位是約信解阿含門中作如是說也。問前終教中不退際上。亦得如是八相等用。與此何別。答彼於此位示成佛時。於後諸位皆不自在。以未得故。但是當位暫起化故。此即不爾。於初位中起此用時。於後諸位並同時起。皆以得故。是實行故。該六位故。問義既不同。何故一種同是信滿勝進分上起此用耶。答為欲方便顯此一乘信滿成佛令易信受故。於彼教先作此說。問既一位中有一

切位。及信滿心即得佛者。何須更說後諸位耶。答說後諸位即是初中之一切也。如初後亦爾。問若初即具後得初。即得後者亦可後亦具初。既不得後應亦不得初耶。答實爾。但以得初無不得後故。是故無有未得後而不得初也。問若爾云何說得諸位階降次第。答以此經中安立諸位有二善巧。一約相就門分位前後。寄同三乘引彼方便是同教也。二約體就法前後相入。圓融自在異彼三乘。是別教也。但以不移門而恒相即不壞即而恒前後。是故二義融通不相違也。問若爾是初門即一切者。何不說信位初心即得。而說滿心等耶。答若自別教。即不依位成。今寄三乘終教位說。以彼教中信滿不退方得入位。今即寄彼得入位處。一時得此一切前後諸位行相。是故不於信初心說。以未得不退未成位相。但是行故。問若爾應言住位成佛。何名信滿。答由信成故。是故是行佛非位佛也。餘義準之。第四修行時分者。若依小乘自有三人。下根者。謂諸聲聞中。極疾三生得阿羅漢果。謂於一生種解脫分。第二生隨順決擇分。第三生漏盡得果。極遲經六十劫。中根者。謂獨覺人極疾四生得果。極遲經百劫。上根者。謂佛定滿三僧祇劫。此中劫數。取水火等一劫為一數。十箇合一為第二數。如是展轉至第六十。為一阿僧祇。依此以數三阿僧祇也。問何故下根返經時少。而上根等乃多時耶。答能於多時修鍊根行等。以為難故。是故多也。又依婆沙等。菩薩成佛有二身。一法身二生身。法身者。謂戒定慧等五分。修此法身具有四時。一三阿僧祇劫。修有漏四波羅蜜時。二於百劫修相好業時。三出家苦行修禪定時。四菩提樹下成正覺時。生身者。但百劫修相好業。於最後身伽耶城淨飯王家受生報身。於摩伽陀國而登覺道。餘如彼說。若依始教。修行成佛定經三僧祇。但此劫數不同小乘。何者。此取水火等大劫。數至百千。數此復至百千為一俱胝。名第一數。數此俱胝復至俱胝為第二數。如是次第以所數等數。至第一百名一阿僧祇。此即十大劫數中第一數也。依此數滿三阿僧祇。仍此教中。就釋迦身以分此義。如優婆塞戒經云。我於往昔寶頂佛所滿足第一阿僧祇劫。然燈佛所滿足第二阿僧祇劫。迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫。我於往昔釋迦佛所。始發阿耨菩提心。又依本業經。又有百劫修相好業。但是變化非實修也。又以一偈歎弗沙佛已。即迢九劫。但九十一劫即成佛也。問三無數劫修諸實行。應成報身。何故乃就化身說耶。答由此始教就下機故。有二乘故。此身是彼所知見故。是權教故。作是說也。若依終教說有二義。一定三阿僧祇。約一方化儀故。又此教中修實行故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切位。及信滿心即得佛者。何須更說後諸位耶。答說後諸位即是初中之一切也。如初後亦爾。問若初即具後得初。即得後者亦可後亦具初。既不得後應亦不得初耶。答實爾。但以得初無不得後故。是故無有未得後而不得初也。問若爾云何說得諸位階降次第。答以此經中安立諸位有二善巧。一約相就門分位前後。寄同三乘引彼方便是同教也。二約體就法前後相入。圓融自在異彼三乘。是別教也。但以不移門而恒相即不壞即而恒前後。是故二義融通不相違也。問若爾是初門即一切者。何不說信位初心即得。而說滿心等耶。答若自別教。即不依位成。今寄三乘終教位說。以彼教中信滿不退方得入位。今即寄彼得入位處。一時得此一切前後諸位行相。是故不於信初心說。以未得不退未成位相。但是行故。問若爾應言住位成佛。何名信滿。答由信成故。是故是行佛非位佛也。餘義準之。第四修行時分者。若依小乘自有三人。下根者。謂諸聲聞中。極疾三生得阿羅漢果。謂於一生種解脫分。第二生隨順決擇分。第三生漏盡得果。極遲經六十劫。中根者。謂獨覺人極疾四生得果。極遲經百劫。上根者。謂佛定滿三僧祇劫。此中劫數。取水火等一劫為一數。十箇合一為第二數。如是展轉至第六十。為一阿僧祇。依此以數三阿僧祇也。問何故下根返經時少。而上根等乃多時耶。答能於多時修鍊根行等。以為難故。是故多也。又依婆沙等。菩薩成佛有二身。一法身二生身。法身者。謂戒定慧等五分。修此法身具有四時。一三阿僧祇劫。修有漏四波羅蜜時。二於百劫修相好業時。三出家苦行修禪定時。四菩提樹下成正覺時。生身者。但百劫修相好業。於最後身伽耶城淨飯王家受生報身。於摩伽陀國而登覺道。餘如彼說。若依始教。修行成佛定經三僧祇。但此劫數不同小乘。何者。此取水火等大劫。數至百千。數此復至百千為一俱胝。名第一數。數此俱胝復至俱胝為第二數。如是次第以所數等數。至第一百名一阿僧祇。此即十大劫數中第一數也。依此數滿三阿僧祇。仍此教中。就釋迦身以分此義。如優婆塞戒經云。我於往昔寶頂佛所滿足第一阿僧祇劫。然燈佛所滿足第二阿僧祇劫。迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫。我於往昔釋迦佛所。始發阿耨菩提心。又依本業經。又有百劫修相好業。但是變化非實修也。又以一偈歎弗沙佛已。即迢九劫。但九十一劫即成佛也。問三無數劫修諸實行。應成報身。何故乃就化身說耶。答由此始教就下機故。有二乘故。此身是彼所知見故。是權教故。作是說也。若依終教說有二義。一定三阿僧祇。約一方化儀故。又此教中修實行故

成實報身。不約化說。故法華云。我實成佛已來。經於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。又經云。我於然燈佛所得授記等。皆以方便分別故也。又亦無百劫修相好業等。何以故。以小乘中偏修智分不修福分。是故臨成佛時。更於百劫別修彼業。始教中引彼亦同彼說。仍是化也。此終教中論其實行。從初發意即福慧雙修。故成佛時無別修也。二不定修三阿僧祇。此有二義。一通餘雜類世界故。如勝天王經說。二據佛功德無限量故。如寶雲經云。善男子。菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思量。但為淺近眾生。說三僧祇修習所得。菩薩而實發心已來不可計數。解云。此中不可計數者。是不可計數阿僧祇劫。非但三也。問何故前教定三僧祇此教有定不定耶。答前教生故。此教熟故。方便漸漸勸彼三乘向一乘故。作此說也。若依頓教。一切時分皆不可說。但一念不生即是佛故。一念者即無念也。時者即無時也。餘可準思。若依圓教。一切時分悉皆不定。何以故。謂諸劫相入故。相即故。該通一切因陀羅等諸世界故仍各隨處。或一念或無量劫等。不違時法也。餘準而思之。第五修行所依身者。若依小乘。但有分段身至究竟位佛亦同然。是實非化。若始教中。為迴心聲聞。亦說分段至究竟位。佛身亦爾。然此是化非實也。若依直進中有二說。一謂寄位。顯十地之中功用無功用麁細二位差別相故。即說七地已還有分段。八地已上有變易。二就實報。即說分段至金剛已還。以十地中煩惱障種未永斷。故留至金剛故。既有惑障何得不受分段之身。故十地經云。第十地已還有中陰者。是此義也。問八地已上一切菩薩。於煩惱障永伏不行。以無漏智果恒相續故。如阿羅漢。既無現行惑。何得更受分段之身耶。答若是凡夫。即以現惑潤業受生。聖人不爾。但留惑種用以受生。故雜集論云。一切聖人皆以隨眠力故結生相續。又梁攝論云。異凡夫故永伏上心。異二乘故留彼種子。解云。聖人受生非現潤。彼復留種子。如何不受分段身耶。若言八地已上以智障為緣受變易者。所留惑種即便無用。何不於此第八地初永害一切煩惱種耶。彼既不爾此云何然。若約迴向菩提聲聞已斷煩惱者。彼即可以所知障受變易身。通諸位也。問若爾何故聖教說八地已上唯有所知障為依止故受變易身。答此等為欲寄對二乘顯其優劣故。經作此說。然此寄對依諸聖教。約位不同略辨十門。一說羅漢即同於佛。更不分位。如律中說。佛度五人已。即云通佛有六然羅漢出於世間。又同坐等。當知此約小乘教說。二亦於佛地分出羅漢。如對法論說。得菩提時頓斷煩惱障及所知障。頓成羅漢及如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實報身。不約化說。故法華云。我實成佛已來。經於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。又經云。我於然燈佛所得授記等。皆以方便分別故也。又亦無百劫修相好業等。何以故。以小乘中偏修智分不修福分。是故臨成佛時。更於百劫別修彼業。始教中引彼亦同彼說。仍是化也。此終教中論其實行。從初發意即福慧雙修。故成佛時無別修也。二不定修三阿僧祇。此有二義。一通餘雜類世界故。如勝天王經說。二據佛功德無限量故。如寶雲經云。善男子。菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思量。但為淺近眾生。說三僧祇修習所得。菩薩而實發心已來不可計數。解云。此中不可計數者。是不可計數阿僧祇劫。非但三也。問何故前教定三僧祇此教有定不定耶。答前教生故。此教熟故。方便漸漸勸彼三乘向一乘故。作此說也。若依頓教。一切時分皆不可說。但一念不生即是佛故。一念者即無念也。時者即無時也。餘可準思。若依圓教。一切時分悉皆不定。何以故。謂諸劫相入故。相即故。該通一切因陀羅等諸世界故仍各隨處。或一念或無量劫等。不違時法也。餘準而思之。第五修行所依身者。若依小乘。但有分段身至究竟位佛亦同然。是實非化。若始教中。為迴心聲聞。亦說分段至究竟位。佛身亦爾。然此是化非實也。若依直進中有二說。一謂寄位。顯十地之中功用無功用麁細二位差別相故。即說七地已還有分段。八地已上有變易。二就實報。即說分段至金剛已還。以十地中煩惱障種未永斷。故留至金剛故。既有惑障何得不受分段之身。故十地經云。第十地已還有中陰者。是此義也。問八地已上一切菩薩。於煩惱障永伏不行。以無漏智果恒相續故。如阿羅漢。既無現行惑。何得更受分段之身耶。答若是凡夫。即以現惑潤業受生。聖人不爾。但留惑種用以受生。故雜集論云。一切聖人皆以隨眠力故結生相續。又梁攝論云。異凡夫故永伏上心。異二乘故留彼種子。解云。聖人受生非現潤。彼復留種子。如何不受分段身耶。若言八地已上以智障為緣受變易者。所留惑種即便無用。何不於此第八地初永害一切煩惱種耶。彼既不爾此云何然。若約迴向菩提聲聞已斷煩惱者。彼即可以所知障受變易身。通諸位也。問若爾何故聖教說八地已上唯有所知障為依止故受變易身。答此等為欲寄對二乘顯其優劣故。經作此說。然此寄對依諸聖教。約位不同略辨十門。一說羅漢即同於佛。更不分位。如律中說。佛度五人已。即云通佛有六然羅漢出於世間。又同坐等。當知此約小乘教說。二亦於佛地分出羅漢。如對法論說。得菩提時頓斷煩惱障及所知障。頓成羅漢及如

來故。此中雖約煩惱盡邊名阿羅漢。而亦為生諸聲聞中心勝欲樂故。寄於佛果以分大小也。三第十地名阿羅漢佛地超過故。非彼也。如涅槃經中說四依。云阿羅漢者。住第十地。此寄因異果以分大小也。此上二門。約始教中迴二乘教說。四七地已還寄同羅漢。八地。已去寄菩薩位。如仁王經云。遠行菩薩伏三界習因果業滅。唯後身位中。住第七地阿羅漢位。此寄因中自在未自在位。以分大小也。此約始教直進中說。此中既寄聲聞至七地故。煩惱障及分段身俱至此位。八地已去寄此菩薩。行位勝前。是故唯有彼所知障及變易身。五初二三地寄同世間。以得世間四禪等故。四地寄是須陀洹等。以得道品故。此初出世故。五地寄此聲聞羅漢。以得四諦法故。六地寄此辟支佛。以得十二緣生法故。七地已去寄此菩薩。以得無生法忍故。此如本業經說。上來唯約三乘教說。以未分出一乘法故。六世間二乘同前至六地。第七地寄三乘菩薩以未自在故。八地已去寄一乘法。以得自在故。如梁攝論等說。此約一乘三乘等分相而說。七於初地之中。已過世間及二乘故。如地論等說。此約三乘中比證分齊說。八地前三賢位已過二乘地。如起信論說。又仁王經說。習種性中有十種心。已超過二乘一切善地。此約終教不退說。九信滿心後。即過一切小乘三乘等。如賢首品說。此約一乘說。十初在凡夫地。創發心時即過二乘。如智論說。羅漢比丘知沙彌發心推在前等。此通一乘及三乘說。由有如是寄對法門故。諸說前後準此而知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來故。此中雖約煩惱盡邊名阿羅漢。而亦為生諸聲聞中心勝欲樂故。寄於佛果以分大小也。三第十地名阿羅漢佛地超過故。非彼也。如涅槃經中說四依。云阿羅漢者。住第十地。此寄因異果以分大小也。此上二門。約始教中迴二乘教說。四七地已還寄同羅漢。八地。已去寄菩薩位。如仁王經云。遠行菩薩伏三界習因果業滅。唯後身位中。住第七地阿羅漢位。此寄因中自在未自在位。以分大小也。此約始教直進中說。此中既寄聲聞至七地故。煩惱障及分段身俱至此位。八地已去寄此菩薩。行位勝前。是故唯有彼所知障及變易身。五初二三地寄同世間。以得世間四禪等故。四地寄是須陀洹等。以得道品故。此初出世故。五地寄此聲聞羅漢。以得四諦法故。六地寄此辟支佛。以得十二緣生法故。七地已去寄此菩薩。以得無生法忍故。此如本業經說。上來唯約三乘教說。以未分出一乘法故。六世間二乘同前至六地。第七地寄三乘菩薩以未自在故。八地已去寄一乘法。以得自在故。如梁攝論等說。此約一乘三乘等分相而說。七於初地之中。已過世間及二乘故。如地論等說。此約三乘中比證分齊說。八地前三賢位已過二乘地。如起信論說。又仁王經說。習種性中有十種心。已超過二乘一切善地。此約終教不退說。九信滿心後。即過一切小乘三乘等。如賢首品說。此約一乘說。十初在凡夫地。創發心時即過二乘。如智論說。羅漢比丘知沙彌發心推在前等。此通一乘及三乘說。由有如是寄對法門故。諸說前後準此而知。